A 10 legjobb Veed.io alternatíva videószerkesztéshez 2025-ben

A Veed.io kiválóan alkalmas közösségi videókhoz. Lehetővé teszi a gyors szerkesztést és automatikusan feliratokat ad hozzá.

Ha azonban tárhelyre, csapatmunkára, automatikus méretezésre, kötegelt szerkesztésre vagy YouTube-oktatóanyagok, webináriumok és podcast-klipek támogatására van szüksége, akkor fejlettebb videószerkesztő eszközöket kell fontolóra vennie.

Vessünk egy pillantást a legjobb Veed.io alternatívákra, amelyek leküzdik ezeket a korlátokat a videók szerkesztése során. Megosztjuk a legfontosabb funkciókat, árakat és korlátozásokat, hogy segítsünk a legjobb választás meghozatalában.

Mit kell keresnie a Veed.io alternatíváiban?

Mielőtt regisztrálna a következő eszközre, álljon meg egy pillanatra, és tegye fel magának a kérdést: Mi az, ami hiányzik a videó munkafolyamatából, amit a Veed nem nyújt Önnek? Íme azok a fejlett funkciók, amelyekre érdemes prioritást adni a videotartalom-készítési munkafolyamatában.

Szerkesztési mélység: Ha a Veed túl egyszerűnek tűnik a projektjeihez, keressen olyan videószerkesztő eszközöket, amelyek fejlett funkciókkal rendelkeznek, mint például többsávos idővonalak, hangrétegek és egyedi átmenetek.

Jobb együttműködés: Több kell az online videó szerkesztéséhez, mint az egyéni szerkesztés? Adjon elsőbbséget azoknak a Veed.io alternatíváknak, amelyek támogatják a megjegyzéseket, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat és a megosztott mappákat, így a visszajelzések és jóváhagyások zökkenőmentesen zajlanak.

Branding és sablonok támogatása: Válasszon olyan eszközöket, amelyekkel elmentheti márkaeszközeit, újra felhasználhatja videós sablonjait, és automatikusan átméretezheti azokat a különböző közösségi platformokhoz. Nem szeretné minden videó feltöltésekor újra feltölteni logóját vagy újra begépelni a betűtípusokat.

Mesterséges intelligencia funkciók és automatizálás: A Veed Magic Cut és automatikus feliratozási funkciókat kínál, de más videószerkesztő eszközök ennél tovább mennek. Keressen olyan mesterséges intelligencia eszközöket, amelyek eltávolítják a csendes részeket, közösségi videókat generálnak, vagy hosszabb videókat gyorsan átalakítanak.

Rugalmas és skálázható árak: Ha a vízjel vagy a csapat árai visszatartanak, válasszon egy Veed alternatívát, amely jobb ingyenes szinteket, skálázható árakat vagy fizetéskor fizetendő egyéni és üzleti csomagokat kínál.

A munkafolyamataihoz illeszkedő niche: Egyes szerkesztők YouTubereknek, mások marketingeseknek vagy podcastereknek készültek. Találjon olyan videószerkesztő eszközt, amely illeszkedik a munkafolyamatához – függetlenül attól, hogy oktatóvideókat, TikTok-videókat vagy márkavideókat készít.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb Veed.io alternatívák egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Veed.io alternatívákról:

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Vizuális storyboard sablonok, feladatkezelés, valós idejű együttműködés, egyéni nézetek Kisvállalkozások, középvállalkozások és nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Kapwing Mesterséges intelligenciával támogatott videokészítés, Magic Subtitles, Smart B-Roll, Speaker Focus Kisvállalkozások, alkotók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 dollár/tag/hónap-tól kezdődik. Descript Szövegalapú szerkesztés, szkriptszinkronizálás, többkamerás támogatás, AI hangeszközök Kis- és középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 dollár/tag/hónap-tól kezdődik. InVideo AI Link-to-video, arc nélküli videók, több mint 5000 sablon, Magic Box szerkesztés Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 35 dollártól kezdődik havonta. CapCut Mobilbarát szerkesztés, effektek, szűrők, sebességszabályozás Alkotók, kisvállalkozások 7 napos ingyenes próba; a fizetős csomagok ára havi 9,99 dollártól kezdődik. HeyGen Mesterséges intelligencia avatarok, egyedi avatarok, többnyelvű támogatás, szerkesztőeszközök Középvállalatok, nagyvállalatok Ingyenes AI videó oldal; A fizetős csomagok ára havi 29 dollártól kezdődik. Synthesia Mesterséges intelligencia avatarok, szkriptgenerálás, hangklónozás, több mint 140 nyelv Középvállalatok, nagyvállalatok Ingyenes AI videó oldal; a fizetős csomagok ára havi 29 dollártól kezdődik. Colossyan Creator Dokumentumok/diák videóvá alakítása, képernyőfelvétel, több avatárral rendelkező jelenetek, márkaépítő eszközök Kis- és középvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 27 dollártól kezdődik havonta. Camtasia Fejlett képernyőfelvétel, megjegyzések, kvízek, intelligens nagyítás/panoráma Középvállalatok, nagyvállalatok A fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hó-tól kezdődik. Egyszerűsített Mesterséges intelligencia által generált klipek, automatikus feliratok, közösségi média publikálás, intelligens szerkesztés Kisvállalkozások, tartalomcsapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollár/hónaptól kezdődik.

A legjobb Veed.io alternatívák

Vessünk egy közelebbi pillantást ezeknek az eszközöknek a funkcióira, korlátaira, felhasználói értékeléseire és árazási terveire.

1. ClickUp (A legjobb videoprojektek kezeléséhez és csapatmunkához)

Szervezze ötleteit, feladatait, és működjön együtt vizuálisan a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ha videoprojektjeit nem csak szerkesztéssel foglalkozik, a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy helyen kínálja Önnek az összes szükséges eszközt. Kezdje a ClickUp Whiteboards használatával, hogy megtervezze a produkció ütemtervét és vázolja fel videósorozatát.

Csapatával valós időben húzhat, elhelyezhet és átrendezhet ötleteket, így mindenki a kezdetektől fogva ugyanazon az oldalon állhat. Ez különösen hasznos a korai brainstorming üléseken, a forgatókönyv tervezésénél vagy a vizuális elemek, például a jelenetátmenetek és a felvételi listák nyomon követésénél.

Ha készen áll a kezdésre, a ClickUp Tasks segítségével a videóprodukciós munkafolyamatot világos, kezelhető lépésekre bonthatja. Feladatokat oszthat ki, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást, hogy a projekteket időben befejezze.

Kezdje például egy forgatókönyvírási feladattal, amelyhez csatol egy vázlatot, kijelöl egy írót, együttműködik a ClickUp Docs segítségével, és meghatározza a felülvizsgálat határidejét. Ezután következik a storyboard készítése, majd a forgatás. Minden jelenet vagy felvétel külön feladatként nyomon követhető, kamerabeállítások, helyszínek és felszerelések ellenőrzőlistáival.

Kezelje a feladatokat, állítsa be a határidőket, és egyszerűsítse a videokészítés munkafolyamatát a ClickUp Tasks segítségével.

A hangalámondás és az animált feliratok szerkesztési fázisában használja a „Folyamatban”, „Felülvizsgálatra szorul” és „Végleges export” feladatállapotokat, hogy nyomon követhesse az egyes videók állapotát.

Miután beállította a munkafolyamatot, használja a ClickUp Brain beépített AI asszisztenst a forgatókönyv megírásához. Akár az első forgatókönyvet írja, egy jelenetet finomít, animált feliratokat ír vagy nyers felvételeket átír, az AI több LLM (pl. Gemini, Claude stb.) segítségével ugyanazon a felületen segít Önnek tiszta szöveget létrehozni.

Ha pedig kommunikálnia kell a csapatával, a ClickUp Brain a projekt kontextusa alapján e-maileket, megjegyzéseket vagy feladatfrissítéseket is megfogalmazhat Önnek. Megkérdezheti tőle konkrét feladatok állapotát is. Például tudni szeretné, hogy a forgatókönyv végleges-e, vagy hogy a felvételeket feltöltötték-e. A ClickUp Brain a legfrissebb frissítéseket közvetlenül a munkaterületéről tölti le.

Végül, a ClickUp Clips segítségével rövid videókat rögzíthet közvetlenül a munkaterületén, anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot. Ráadásul, amikor egy klipet rögzít, a ClickUp, a Veed.io hatékony alternatívája automatikusan létrehoz egy átiratot a narrációjáról. Ez segít a csapatának áttekinteni vagy hivatkozni a legfontosabb pontokra anélkül, hogy újra meg kellene nézniük az egész videót.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti, megoszthatja és rendszerezheti videóit.

A ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközként tovább javítja ezt a folyamatot, lehetővé téve a klipekkel és azok átirataival való interakciót. Megkérheti a Brain-t, hogy foglalja össze a klipet, vonja ki a teendőket, vagy tisztázza az átirat egyes részeit, és segítse csapatát a összhangban és a koncentrációban.

A klipek automatikusan mentésre kerülnek, és feladatokhoz vagy dokumentumokhoz kapcsolódnak. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy a fontos információk elvesznek az e-mailek vagy üzenetküldő alkalmazások között. Ez egy egyszerű módja annak, hogy a vizuális kommunikáció a projekt egészében folyamatos maradjon.

A videóprodukciós projektmenedzsment még hatékonyabbá tétele érdekében a ClickUp kifejezetten kreatív munkafolyamatokhoz készült, azonnal használható sablonokat kínál. A ClickUp videóprodukciós sablon segít a projekt minden szakaszának kezelésében egyértelmű feladatok, ütemtervek és együttműködési eszközök segítségével, így semmi sem marad figyelmen kívül.

A vizuális tervezéshez a ClickUp Storyboard Template strukturált elrendezést biztosít a jelenetek, az időzítés és a vizuális irányítás szervezéséhez, hogy csapata összhangban maradjon. Ezek az ingyenes storyboard sablonok egyszerűsítik a kreatív munkafolyamatokat azáltal, hogy a vizuális elemeket, a jegyzeteket, a határidőket és az együttműködést egy szervezett térben egyesítik.

Így a ClickUp segítségével egyetlen helyen kezelheti a videóprodukció teljes folyamatát, a tervezéstől és a forgatókönyv írásától az együttműködésen át a leadásig.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyedi irányítópultok beállítása: Áttekintheti a haladást, a határidőket és a munkaterhelést, valamint nyomon követheti a feladatokat a videóprodukció minden szakaszában Áttekintheti a haladást, a határidőket és a munkaterhelést, valamint nyomon követheti a feladatokat a videóprodukció minden szakaszában a ClickUp Dashboards segítségével.

Beépített naptárakkal történő ütemezés: Használja Használja a ClickUp Calendar alkalmazást a forgatások, áttekintő ülések vagy a bevezetés dátumainak egyszerű tervezéséhez, és szinkronizálja ezeket az eseményeket a csapatával.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat: Időt takaríthat meg Időt takaríthat meg a ClickUp Automations beállításával, amely jóváhagyás után áthelyezi a feladatokat, állapotváltozáskor kijelöli a csapat tagokat, vagy emlékeztetőket küld a közelgő határidőkkel kapcsolatban.

Azonnali együttműködés: Használja Használja a ClickUp Chat funkciót a feladatok megbeszéléséhez, visszajelzések adásához és az együttműködéshez anélkül, hogy platformok között kellene váltania.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp Brain időt takarít meg. A beépített AI most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumterveket, és akár hangfelvételeket is leírhat közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon.

A ClickUp Brain időt takarít meg. A beépített AI most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumterveket, és akár hangfelvételeket is leírhat közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon.

🌼 Ismerje meg, hogyan építhet fel méretezhető videotartalom-kezelési rendszert a ClickUp segítségével. 👇🏼

via Kapwing

A Kapwing, egy AI videószerkesztő eszköz, bárki számára egyszerűvé teszi a videók készítését, még videószerkesztési ismeretek nélkül is. Kezdje azzal, hogy beír egy szöveges utasítást, és az AI létrehoz egy teljes videót zenével, hanghatásokkal és átmenetekkel. A Magic Subtitles segítségével azonnal AI-generált feliratokat kaphat, és testreszabhatja azok stílusát és animációit, hogy azok illeszkedjenek a márkájához. A Smart B-Roll automatikusan elemzi a videót, és a videó összeállításakor beilleszti a legfontosabb pontokhoz illő vizuális elemeket.

Ha videója több beszélőt tartalmaz, a Speaker Focus funkcióval a kamerát arra a személyre irányíthatja, aki éppen beszél, így segítve a közönséget a figyelem fenntartásában. Ha különböző nyelveken dolgozik, a Lip Sync funkció biztosítja, hogy az audio illeszkedjen a beszélő szájmozgásához, így a fordítások simának és természetesnek tűnnek. A Split Vocals funkcióval pedig könnyedén elválaszthatja a hangokat a háttérzenétől, így jobban kontrollálhatja az audio minőségét és a szerkesztést.

A Kapwing legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre szerkessze és hozzájáruljon ugyanahhoz a videóhoz, és javítsa csapata hatékonyságát.

Videók egyszerű fordítása: Konvertálja az audiót több mint 70 nyelvre AI-generált hangok vagy hangklónozás segítségével, hogy globális közönséget érjen el.

A csendek automatikus eltávolítása: Használja a Smart Cut funkciót a videók csendes szakaszainak felismeréséhez és kivágásához, és takarítson meg időt a kézi szerkesztéssel.

A Kapwing korlátai

A videotartalom exportálásakor a hangminőség jelentősen romolhat.

Kapwing árak

Örökre ingyenes

Pro: 24 USD/tag/hónap

Üzleti: 64 USD tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Kapwing értékelések és vélemények

G2: 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Kapwingről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik a Kapwing sablonok szakasz. Több ezer, szakemberek által tervezett sablont kínál, és segít abban, hogy videónkat kiemelkedővé tegyük, egyszerűen csak a tartalmat képekkel, videókkal és szöveggel megváltoztatva.

Tetszik a Kapwing sablonok szakasz. Több ezer, szakemberek által tervezett sablont kínál, és segít abban, hogy videónkat kiemelkedővé tegyük, egyszerűen csak a tartalmat képekkel, videókkal és szöveggel megváltoztatva.

💡 Profi tipp: A Kapwing kiválóan alkalmas gyors szerkesztésekhez. Ha azonban azon tűnődik, hogyan illeszkednek videói egy átfogóbb marketingstratégiába, nézze meg ezt a videomarketing-szoftver útmutatót. Ez összehasonlítja azokat az eszközöket, amelyek nemcsak a tartalom létrehozásában, hanem annak tervezésében, terjesztésében és nyomon követésében is segítenek.

3. Descript (A legjobb videószerkesztéshez átiratok és együttműködésen alapuló szkriptelés segítségével)

via Descript

A Descript egy AI-alapú platform audio- és videószerkesztéshez. A Veed.io alternatívájaként lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szövegalapú felületen módosítsák a médiafájlokat, így a szerkesztés ugyanolyan intuitív, mint egy dokumentum szerkesztése. Az Overdub (AI hangklónozás), a töltelékszavak eltávolítása, a többsávos szerkesztés és a stúdióminőségű hangjavítás funkciók segítségével komplex szerkesztési ismeretek nélkül is professzionális tartalmakat hozhat létre.

Ha YouTube-rövidfilmeket készít, a Description támogatja a képernyőfelvételt. Marketingcsapatok számára ez az AI-videószerkesztő lehetővé teszi a csapat tagokkal való együttműködést.

A Descript legjobb funkciói

Szerkesztés az idővonalon : Tekintse meg kompozícióját időben, és végezzen pontos beállításokat mind a média, mind a szkript összehangolásában a hagyományos szerkesztési élmény érdekében.

Szervezés projektek és kompozíciók segítségével: Tartsa munkáját strukturáltan, megkülönböztetve a projekteket (az aktív szerkesztési területet) és a kompozíciókat (az exportáláshoz szükséges végleges vagy vázlatos verziókat).

Távoli felvétel a SquadCast segítségével: Zökkenőmentesen rögzítsen hangot együttműködőivel bárhonnan, közvetlenül integrálva a Descripttel a zökkenőmentes távoli munkamenetek érdekében.

A Descript korlátai

A platform integrációs képességei nem teljesen intuitívak.

Descript árak

Örökre ingyenes

Hobbiból: 24 USD/tag/hónap

Alkotó: 35 USD/tag/hónap

Üzleti: 50 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék audio- és videószerkesztési folyamataikat – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés. A médiafájlok Word-dokumentumok szerkesztéséhez hasonló egyszerű szerkesztési lehetősége jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent.

A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék audio- és videószerkesztési folyamataikat – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés. A médiafájlok Word-dokumentumok szerkesztéséhez hasonló egyszerű szerkesztési lehetősége jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent.

via InVideo AI

Az InVideo. io egy online videokészítő platform, amelyet marketingesek, közösségi média menedzserek és tartalomcsapatok számára terveztek. Gyorsan készíthet marketingvideókat szöveges utasítások segítségével, blogtartalmakat rövid videókká alakíthat, vagy tömegesen készíthet vizuális elemeket hirdetési kampányokhoz. Emellett márkakészletet, hangalámondási eszközöket, készletintegrációkat és automatikus méretváltoztatást kínál több platformhoz.

Az előre elkészített sablonok, a dinamikus szöveganimációk és a drag-and-drop felület könyvtára alkalmassá teszi a legkülönbözőbb videók létrehozására, így jó alternatívája a Veed.io-nak.

Míg a Veed.io precízebb nyers felvételek vagy podcastok szerkesztésére alkalmas, az InVideo akkor a jobb választás, ha minimális erőfeszítéssel kész, nagy mennyiségű, lenyűgöző videókat szeretne készíteni.

Az InVideo AI segítségével egyszerűen link beillesztésével híreket, YouTube-videókat vagy blogoldalakat lenyűgöző videókká alakíthat. A platform automatikusan feldolgozza a tartalmat, és néhány kattintással releváns vizuális elemekkel, hangalámondással és átmenetekkel ellátott videót hoz létre.

Az InVideo legjobb funkciói

Hozzáférés a készlethez: Fedezze fel több mint 16 millió jogdíjmentes videót, képet és hangsávot, hogy könnyedén javítsa tartalmát.

Válasszon testreszabható sablonokat: Válasszon több mint 5000 professzionálisan tervezett sablon közül, amelyek különböző alkalmakhoz és iparágakhoz alkalmasak.

Készítsen vonzó, arc nélküli videókat: Készítsen kiváló minőségű videókat képernyőn megjelenő előadók nélkül, vizuális elemek és hangalámondás segítségével, hogy hatékonyan közvetítse üzenetét.

Az InVideo korlátai

A sablonkönyvtár nem kínál sok testreszabási lehetőséget. Ez megnehezítheti a márkád igényeinek megfelelő, személyre szabott videó elkészítését

InVideo árak

Örökre ingyenes

Plusz: 35 USD/hó

Max: 60 USD/hó

Generatív: 120 USD/hó

InVideo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az InVideo-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az InVideo intuitív felülete lehetővé teszi, hogy könnyedén készítsünk jól kidolgozott audiovizuális alkotásokat. A hangklónozási funkció segít fenntartani a narratíva következetességét anélkül, hogy ismételt hangalámondásokat kellene használni.

Az InVideo intuitív felülete lehetővé teszi, hogy könnyedén készítsünk jól kidolgozott audiovizuális alkotásokat. A hangklónozási funkció segít fenntartani a narratíva következetességét anélkül, hogy ismételt hangalámondásokat kellene használni.

5. CapCut (A legjobb mobilbarát szerkesztés kreatív vizuális effektusokkal)

via CapCut

A CapCut egy videószerkesztő alkalmazás, amelyet a TikTok anyavállalata, a ByteDance fejlesztett ki. A precíz vágóeszközzel a klipeket pontosan a kívánt képkockánál vághatja el, ami tökéletes a képek és a hangok szinkronizálásához vagy a felvételek precíz vágásához. Ha valami kreatívabbat szeretne, a fordított videó funkcióval a klipeket visszafelé is lejátszhatja, így videói egyedi és váratlan fordulatot kapnak.

Hozzáférésed lesz egy hangulat és műfaj szerint rendezett, jogdíjmentes zenei könyvtárhoz, így könnyen megtalálhatod a projektedhez tökéletesen illő zenét. Ha szeretnéd, saját hangfájlokat is importálhatsz.

A CapCut legjobb funkciói

Videó sebességének szabályozása: Pontosan állítsa be a sebességet, és hozzon létre sima lassított vagy dinamikus időeltolódásos effektusokat, hogy azok megfeleljenek elképzeléseinek.

A képek azonnali javítása: Számos esztétikai szűrő alkalmazásával állítsa be a tónust, a színt és a fényerőt, hogy professzionális, kifinomult megjelenést érjen el.

Kreatív effektusok hozzáadása: Használjon speciális effektusokat, mint például osztott képernyő, humoros, álomszerű átfedések és party effektusok, hogy tartalma kiemelkedjen a többi közül.

A CapCut korlátai

A CapCut ingyenes verziója vízjelet helyez el a videókon, amelyet csak prémium előfizetéssel lehet eltávolítani.

CapCut árak

7 napos ingyenes próba

Pro: 9,99 USD havonta

CapCut értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

💡 Profi tipp: Nem tudja, hogyan írjon a képernyőn megjelenő avatarok számára? Ezek az ingyenes tartalomírási sablonok segíthetnek világos, vonzó forgatókönyvek készítésében – különösen a GYIK, termékbemutatók és oktatóvideók esetében.

6. HeyGen (A legjobb élethű AI avatarokkal készült videók készítéséhez)

via HeyGen

A HeyGen eredetileg Surreal néven indult, és egy videokészítő eszköz. Az AI Avatar Creation segítségével több mint 300 avatár közül választhat, amelyek különböző etnikumokat, korosztályokat és stílusokat képviselnek. Csak be kell illesztenie a forgatókönyvét, és az avatár élethű szinkronizálással beszélni fog Ön helyett.

Emellett állóképes vagy mozgóképes avatarokkal is dolgozhat bejelentések, képzések, ügyfélkommunikáció és hirdetések céljára. Az Avatar IV funkció még tovább megy: feltölthet egy fotót és egy szkriptet vagy hangklipet, hogy létrehozzon egy olyan egyedi avatart, amely úgy néz ki és úgy hangzik, mint Ön.

Amikor pedig eljön az idő a finomhangolásra, az Editing Studio minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy szöveggel, háttérrel és effektekkel csiszolja videóját.

A HeyGen legjobb funkciói

Bármit megkérdezhet: alakítsa a GYIK-eket, termékdokumentációkat vagy egyedi szkripteket vonzó videotartalmakká AI-avatarokkal.

Testreszabható avatarok korlátlan megjelenéssel: Változtassa meg az avatarok ruháit, háttereit és pózokat, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek márkájához vagy üzenetéhez.

Vonzza be a közönséget kifejezésekkel: Válasszon olyan kifejezések közül, mint professzionális, komoly vagy könnyed, hogy megteremtse a megfelelő hangulatot.

A HeyGen korlátai

Az avatar hangja néha természetellenesnek tűnhet, különösen akkor, ha hosszabb mondatokban komplex érzelmeket fejez ki.

HeyGen árak

Örökre ingyenes

Alkotó: 29 dollár havonta

Csapat: 39 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

HeyGen értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (830+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (290+ értékelés)

Mit mondanak a HeyGenről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a HeyGen milyen intuitív és kezdőbarát! Három avatárt hoztam létre különböző beállításokkal az egyetemi videoprojektemhez, és mindegyik professzionálisnak tűnt. A szinkronizálás elképesztő, és segített abban, hogy az ötleteimet angolul világosabban fejezzem ki, mint ahogy én magam tudtam volna. Az avatarok természetesnek tűnnek, és a testreszabási lehetőségek kiválóak – a háttér eltávolításától a ruhák cseréjéig. Mintha egy személyes bemutató lenne igény szerint!

Imádom, hogy a HeyGen milyen intuitív és kezdőbarát! Három avatárt hoztam létre különböző beállításokkal az egyetemi videoprojektemhez, és mindegyik professzionálisnak tűnt. A szinkronizálás elképesztő, és segített abban, hogy az ötleteimet angolul világosabban fejezzem ki, mint ahogy én magam tudtam volna. Az avatarok természetesnek tűnnek, és a testreszabási lehetőségek kiválóak – a háttér eltávolításától a ruhák cseréjéig. Mintha egy személyes bemutató lenne igény szerint!

7. Synthesia (A legjobb lokalizált videotartalmakhoz, hang- és avatár-testreszabási lehetőséggel)

via Synthesia

A Synthesia egy AI-alapú videokészítő platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kamerák, mikrofonok vagy színészek nélkül is professzionális minőségű videókat készítsenek.

Írja be a témát, a célokat és a kívánt hangnemet, és a Synthesia mesterséges intelligenciával működő szkriptgenerátora megírja Önnek a szkriptet. Amint a szkript készen áll, több mint 230 mesterséges intelligenciával működő avatár közül választhat, amelyek különböző háttérrel és stílussal rendelkeznek.

A Synthesia segítségével a semmiből hozhat létre videókat olyan AI-avatarok segítségével, amelyek több mint 140 nyelven tudnak beszélni – nincs szükség forgatásra, szerkesztésre vagy produkciós csapatra. Ha teljes értékű csapat nélkül szeretne többnyelvű képzési, marketing vagy információs videókat készíteni, ez egy jó alternatíva a Veed.io-hoz.

Ezzel szemben a Veed.io a meglévő felvételek szerkesztésére összpontosít, és eszközöket kínál a vágáshoz, feliratozáshoz és effektusokhoz. Az egyik AI segítségével készít videót, a másik pedig javítja a már rögzített felvételeket.

A Synthesia legjobb funkciói

Értékelje a tartalom hatékonyságát: Mérje a megtekintéseket, a kilépési pontokat és az elkötelezettség arányát, hogy értékelje a tartalom hatékonyságát.

Egyszerűsítse az együttműködést: szerkessze együtt csapattársaival a szkripteket és videókat, ossza meg visszajelzéseit kommentekben, és kezelje a projekt verzióit egy munkaterületen.

Pontos kiejtés biztosítása: A „Diction” funkcióval megadhatja a szótagok hangsúlyozását és a fonetikai módosításokat, hogy a nevek, kifejezések és kiejtések pontosan hangozzanak.

A Synthesia korlátai

Az integráció kissé korlátozott lehet. Még nincs sok natív kapcsolat LMS platformokkal, felhőalapú meghajtókkal vagy olyan eszközökkel, mint az Asana és a Jira, ezért többnyire exportokra és importokra kell támaszkodnia.

Synthesia árak

Ingyenes AI videó oldal

Starter: 29 USD havonta

Alkotó: 89 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak a Synthesia-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Az elmúlt évben a Synthesia több frissítést is kiadott, amelyek a lehető legegyszerűbbé teszik a felhasználói élményt, ami azt mutatja, hogy figyelembe veszik a felhasználók visszajelzéseit és azokat beépítik a programba.

Az elmúlt évben a Synthesia több frissítést is kiadott, amelyek a lehető legegyszerűbbé teszik a felhasználói élményt, ami azt mutatja, hogy figyelembe veszik a felhasználók visszajelzéseit és azokat beépítik a programba.

📚 Olvassa el még: Synthesia AI alternatívák AI-generált videókhoz

8. Colossyan Creator (A legjobb dokumentumok és diák videóleckékké alakításához)

via Colossyan Creator

A Colossyan Creator segít PDF-eket és PowerPoint-prezentációkat kifinomult videóformátumokká konvertálni, időt megtakarítani és egyúttal fejleszteni az információk bemutatásának módját. A képernyőfelvétel-integrációval a platformon belül is rögzítheti a képernyőn végzett műveleteket. Ezáltal az eszköz alkalmas olyan oktatóanyagokhoz vagy termékvideókhoz, amelyek lépésről lépésre bemutatott vizuális elemeket igényelnek.

Hogy videói dinamikusabbak legyenek, több avatárt is hozzáadhat a forgatókönyv alapú beszélgetésekhez, és élethű párbeszédeket hozhat létre, amelyek fokozzák a nézők érdeklődését. A márkakészlet eszközökkel pedig könnyedén biztosíthatja videói egységességét, mivel minden projektben alkalmazhatja logóját, betűtípusait és színeit.

A Colossyan Creator legjobb funkciói

Használja az AI szkript asszisztenst: Használja a GPT-3-at a szkript finomításához, ötletek generálásához és a nyelvtani javításhoz bármelyik főbb nyelven egy egyszerű billentyűparanccsal.

Növelje a nézők interakcióját: Tegye videóit még vonzóbbá több Side View AI avatárral, akik beszélgetnek, hogy elmeséljenek egy történetet.

Globális tartalom létrehozása: Készítsen videókat több mint 70 nyelven, különböző akcentussal és hangokkal, az AI videószerkesztőben könnyedén váltva a nyelvek között.

A Colossyan Creator korlátai

Jelenleg a márkaeszközök, például a színek és logók csak a posztprodukciós folyamatban adhatók hozzá. Nincs lehetőséged előre beállítani őket és sablonként használni őket.

Colossyan Creator árak

Ingyenes csomag

Starter: 27 USD/hó

Üzleti: 88 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Colossyan Creator értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (470+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Colossyan Creator valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Colossyan egy lenyűgöző, mesterséges intelligenciával működő videokészítő eszköz, amely megkönnyíti a professzionális megjelenésű tartalmak létrehozását anélkül, hogy kiterjedt videószerkesztési ismeretekre lenne szükség. A mesterséges intelligenciával létrehozott avatarok valósághűek, a szöveg-beszéd funkció pedig zökkenőmentesen működik, és számos hangopciót kínál.

A Colossyan egy lenyűgöző, mesterséges intelligenciával működő videokészítő eszköz, amely megkönnyíti a professzionális megjelenésű tartalmak létrehozását anélkül, hogy kiterjedt videószerkesztési ismeretekre lenne szükség. A mesterséges intelligenciával létrehozott avatarok valósághűek, a szöveg-beszéd funkció pedig zökkenőmentesen működik, és számos hangopciót kínál.

9. Camtasia (A legjobb részletes képernyőfelvételekhez és oktatási tartalmakhoz)

via Camtasia

A Camtasia egy asztali alkalmazás képernyőfelvételek és videószerkesztéshez. Windows és macOS platformokon érhető el, és oktatóanyagok, képzési anyagok és prezentációk készítésére használható. Az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre rögzítsék a képernyőjüket, webkamerájukat, mikrofonjukat és a rendszer hangját. Az idővonal alapú szerkesztő támogatja a vágást, a feliratok, átmenetek, feliratok és kurzorhatások hozzáadását.

Ezzel szemben a Veed.io egy böngészőalapú videószerkesztő, amely a meglévő felvételek szerkesztésére összpontosít, és olyan eszközöket kínál, mint a vágás, a feliratok és az effektek. Míg a Camtasia hasznos a képernyőfelvételekből oktatóanyagok készítéséhez, a Veed.io előre rögzített videók gyors szerkesztésére alkalmas, különösen a közösségi médiában.

A Camtasia legjobb funkciói

Rétegek többsávos idővonallal: Könnyedén szervezze és kombinálja a médiát, az audiót és az effektusokat több sávon, hogy teljes rugalmassággal komplex videószerkesztéseket hozzon létre.

Több formátumban való exportálás: Válasszon a különböző formátumok közül, és ossza meg videóit közvetlenül olyan platformokon, mint a YouTube, a Vimeo vagy a Google Drive, hogy könnyen terjeszthesse őket.

Kiemelés intelligens fókusz és nagyítási eszközökkel: Használja a nagyítási és pásztázási funkciókat, hogy kiemelje a képernyőn a legfontosabb területeket, és komplex bemutatók során a közönség figyelmét a kritikus részletekre összpontosítsa.

A Camtasia korlátai

A háttér eltávolító eszköz még zöld háttérrel is nehezen képes tiszta eredményeket produkálni.

Camtasia árak

Alapvető szolgáltatások: 14,99 USD/hó

Létrehozás: 20,75 USD/hó

Pro: 41,58 USD/hó

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1550+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Camtasia-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

2013 óta használom a Camtasia programot, és ez volt a legjobb a screencast videókhoz. Minden megtalálható benne, ami a képernyő, a webkamera és a hang rögzítéséhez szükséges, és beépített nem lineáris szerkesztővel is rendelkezik.

2013 óta használom a Camtasia programot, és ez volt a legjobb a screencast videókhoz. Minden megtalálható benne, ami a képernyő, a webkamera és a hang rögzítéséhez szükséges, és beépített nem lineáris szerkesztővel is rendelkezik.

10. Simplified (A legjobb a közösségi médiára kész videoklipek gyors létrehozásához)

via Simplified

A Simplified egy mesterséges intelligencia alapú tartalomkészítő platform, amely mesterséges intelligencia alapú írási, grafikai tervezési, videószerkesztési és közösségi média kezelési eszközöket integrál egyetlen felületbe.

A Veed.io alternatíva videószerkesztő funkciókat és közösségi média ütemezőt is tartalmaz, amellyel több csatornán is megtervezheti és közzéteheti tartalmait.

A Simplified mesterséges intelligenciával működő kivágási funkciója automatikusan rövid klipekké alakítja a felvételek legfontosabb pillanatait, amelyek különböző közösségi média tartalmakhoz alkalmasak. Ezenkívül az automatikus feliratgenerátor megkönnyíti a feliratok hozzáadását több nyelven.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Virális pontszám: Szerezzen teljesítménymutatót videójához, és kövesse nyomon, mennyire vonzó és hatékony a tartalma.

Magic Resizer: Automatikusan igazítsa videóját a különböző közösségi média formátumokhoz, és biztosítsa az optimális megjelenítést a különböző platformokon.

Automatikus hangfelismerés: automatikusan azonosítja és elkülöníti a videóban szereplő különböző hangokat, hogy könnyedén szerkeszthesse és kezelhesse az audiofelvételeket.

Egyszerűsített korlátozások

Az eszköz nem tartalmaz olyan fejlett audiofunkciókat, mint a többcsatornás támogatás, a pontos keverési vezérlők vagy a hatékony zajcsökkentés.

Egyszerűsített árazás

Ingyenes

Egy: 29 USD/hó

Üzleti: 79 USD/hó

Növekedés: 119 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak a Simplifiedről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Ez egy AI-vezérelt eszköz, amely all-in-one megoldásként szolgál a közösségi médiában történő tartalomkészítéshez. Lehetővé teszi számomra, hogy könnyedén megírjam a szkripteket, átalakítsam őket különböző platformokra alkalmas formátumokká, képeket generáljak, miniatűröket tervezzek, és akár bejegyzéseket is könnyedén ütemezhetek.

Ez egy AI-vezérelt eszköz, amely all-in-one megoldásként szolgál a közösségi médiában történő tartalomkészítéshez. Lehetővé teszi számomra, hogy könnyedén megírjam a szkripteket, átalakítsam őket különböző platformokra alkalmas formátumokká, képeket generáljak, miniatűröket tervezzek, és akár bejegyzéseket is könnyedén ütemezhetek.

Vedd kézbe a videószerkesztés irányítását az elejétől a végéig a ClickUp segítségével

A Veed.io és alternatívái segítenek az indulásban. Ha csak egy önálló szerkesztőeszközt keres, ezek remekül megfelelnek.

Hátrányuk, hogy nem rendelkeznek a projektek kezdettől végig történő kezeléséhez szükséges struktúrával és rugalmassággal.

Szüksége lesz egy fejlett eszközre, amely minden videotartalom-készítési folyamatot támogat, beleértve a videószerkesztést is. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

Olyan funkciókkal, mint a Docs a szkriptek írásához és a tartalom tervezéséhez, a Whiteboards az ötletek vizuális ábrázolásához, a ClickUp Brain az AI-val történő tartalomgeneráláshoz és a Clips a gyors videófrissítések egyszerű rögzítéséhez és megosztásához, a ClickUp egyetlen platformot kínál a folyamat minden lépésének kezeléséhez.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, hogy az alapszintű szerkesztésen túl egy hatékonyabb, mindent magában foglaló munkaterületet kapjon.