11 legjobb YouCanBookMe alternatíva az okosabb ütemezéshez

Az ütemezési igényei túlnőttek a jelenlegi eszközén.

Lehet, hogy jobb naptárszinkronizálásra, a folyamatodhoz illeszkedő egyedi munkafolyamatokra vagy az alapvető foglalási visszaigazolásokon túlmutató automatizálásra van szükséged.

A megfelelő ütemezési megoldásnak alkalmazkodnia kell az Ön munkamódszeréhez.

Ezek a YouCanBookMe alternatívák a zökkenőmentes integrációtól kezdve a pontosan az Ön igényeinek megfelelő egyedi foglalási űrlapokig minden olyan fejlett funkciót kínálnak, amire szüksége van.

Ideje megtalálni a tökéletes időpontot. ⏰

YouCanBookMe alternatívák áttekintése

Ezek a legjobb ütemezési eszközök összehasonlítva.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb tulajdonságok Árak ClickUp Beépített ütemezés feladatokkal, dokumentumokkal és valós idejű frissítésekkel Csapat mérete: Ideális funkciók közötti projektcsapatok számára AI naptár, időpontfoglalási sablon, űrlapok, emlékeztetők, naptárszinkronizálás, csevegés, intelligens időblokkolás, beépített AI asszisztens Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Calendly Gyors, egy kattintással történő foglalás találkozókra és bemutatókra Csapat mérete: Ideális kis csapatok és egyéni szakemberek számára Eseménytípusok, időzóna-felismerés, szűrő kérdések, pufferidők, fizetés beszedése Ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól/hó Acuity ütemezés Szolgáltatásalapú időpontfoglalási munkafolyamatok űrlapok befogadásávalCsapat mérete: Ideális stúdiók, edzők és terapeuták számára Egyedi felvételi űrlapok, ismétlődő foglalások, ügyfélcsomagok, automatizált munkafolyamatok, várólisták Ingyenes próba; A fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. SimplyBook. me Több üzleti helyszínen történő foglalásCsapat mérete: Ideális kiskereskedelmi üzletek, fürdők és több fiókkal rendelkező vállalkozások számára Több helyszín kezelése, kedvezményes kampányok, hűségprogramok, widgetek beágyazása, többnapos foglalások Ingyenes; fizetős csomagok 9,90 dollártól/hó Setmore Közös foglalási rendszerek kis létszámú csapatok számáraCsapat mérete: Ideális kis szolgáltatók és belső csapatok számára Személyzet-specifikus foglalási oldalak, SMS/e-mail emlékeztetők, közösségi média integrációk, alapvető CRM, adat export Ingyenes; fizetős csomagok 9 dollártól/hó/felhasználó Doodle Szavazáson alapuló ütemezés a csoport rendelkezésre állása alapjánCsapat mérete: Ideális bizottsági vagy csapatok közötti felállásokhoz Időpontfoglalási eszközök, például szavazások, elérhetőség láthatósága, válaszadási határidők Ingyenes; fizetős csomagok 14,95 dollártól/hó/felhasználó OnceHub Vezető minősítés + találkozók automatizálása munkafolyamatokCsapat mérete: Ideális értékesítési, marketing és beilleszkedési csapatok számára Előminősítési űrlapok, csevegőrobotok, intelligens útválasztás, márkás oldalak, foglalási elemzések Ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól/hónap/felhasználó Óramutató járásával megegyező irányban Naptár optimalizálás a mély munkához és az értekezletekhezCsapat mérete: Ideális távoli csapatok számára, akik a Google Workspace-t használják Intelligens fókusz Időblokkok, ütemterv-elemzés, Slack szinkronizálás, automatikus értekezlet-áthelyezés, naptárszinkronizálás Ingyenes; fizetős csomagok 7,75 dollártól/hónap/felhasználó Microsoft Bookings Ütemezés a Microsoft 365 ökoszisztémán belülCsapat mérete: Ideális iskolák, klinikák és MS-alapú vállalkozások számára Csapatok integrációja, automatikus meghívók, ügyféladatbázis-hozzáférés, Outlook szinkronizálás 6 dollár/hó-tól (Microsoft 365 Basic csomaggal) Zoho Foglalások A CRM-hez és a számlázáshoz kapcsolódó találkozókCsapat mérete: Ideális támogatási, értékesítési és ügyfél-siker csapatok számára Zoho CRM szinkronizálás, számlázás, ügyfélelőzmények, egyéni mezők, részletes bevételek nyomon követése A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8 dollártól kezdődik. Square Appointments Fizetéshez kötött ütemezés szolgáltató vállalkozások számáraCsapat mérete: Ideális szalonok, tanácsadók és kiskereskedők számára Betétek, ajándékkártyák, PoS, fizetési SMS-emlékeztetők és lemondási díjak kezelése Ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hó/helyszín

Miért érdemes a YouCanBookMe alternatíváit választani?

Íme, miért lehet hasznos megismerni a YouCanBookMe alternatíváit:

Egyedi foglalási oldalak: Az Ön vállalkozásának hangulatához illeszkedő, erősen márkás időpontfoglalási linkeket hoz létre.

Niche integrációk: Csatlakozik bizonyos CRM-ekhez vagy eszközökhöz, például a Zapierhez, a zökkenőmentesebb működés érdekében.

Okosabb automatizálás: Automatizálja az emlékeztetőket, a nyomon követéseket vagy az ügyfél-felvételi űrlapokat, hogy időt takarítson meg.

Csapat ütemezés: Fejlett csoportos vagy rotációs személyzeti foglalási lehetőségek komplex csapatok számára

Mobilkezelés: Robusztus mobilalkalmazásokkal bárhol kezelheti a foglalásokat.

Értelmes jelentések: Részletes elemzésekkel követi nyomon a foglalási mintákat vagy az ügyféladatokat.

Egyedi ütemezési lehetőségek: Alapvető ütemezési funkciókat kínál, mint például csoportos szavazások vagy több szolgáltatásra kiterjedő foglalások.

🧠 Érdekesség: A „calendar” (naptár) szó legalább 1487 óta létezik. Először igeként jelent meg a brit parlament jegyzőkönyveiben. A középkori angol nyelvből származó főnévként is feljegyezték.

A legjobb YouCanBookMe alternatívák

Íme a legjobb YouCanBookMe alternatívák közül válogatásunk. 👇

Egyszerűsítse az időbeosztást a ClickUp naptárral A ClickUp Naptár segítségével előkészítheti és nyomon követheti a tervezett találkozókat.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely minden munkához szükséges funkciót magában foglal: projektmenedzsment, tudásmenedzsment és csevegés – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

A foglalási folyamat minden része, a felvételtől a nyomon követésig, egy helyen történhet, teljes átláthatósággal és automatizálással.

AI-alapú naptár az automatikus ütemezéshez

Kezdje a ClickUp Naptárral! Ez egy dinamikus munkaterületi naptár, amely megmutatja az ütemtervét, és aktívan segít a tervezésben és a módosításokban.

Megbeszéléseket ütemezhet, automatikusan időt foglalhat le a munka prioritásainak kezeléséhez, és azonnal átütemezhet, ha valami változás történik. Napi, heti és havi nézeteket támogat, és a Google Naptárral és az Outlookkal szinkronizálható a zökkenőmentes koordináció érdekében.

Tegyük fel, hogy több időzónában kezeli az érdekelt felek bejelentkezéseit, a sprint-áttekintéseket és a belső szinkronizálásokat. Az AI Naptár segítségével minden típusú értekezletet külön színkóddal ellátott nézetekben szervezhet, a hívások előtt előkészítési időt foglalhat le, utána pedig puffereket állíthat be a feladatok frissítésére vagy a nyomon követések elküldésére.

Mesterséges intelligenciával támogatott jegyzetelő

A ClickUp AI Notetaker segítségével alakítsd az élő beszélgetéseket megvalósítható projektfrissítésekre

A megbeszélések során a ClickUp AI Notetaker csatlakozik a hívásokhoz, hogy rögzítse, leírja és összekapcsolja a legfontosabb megállapításokat a vonatkozó dokumentumokkal és feladatokkal.

Adja hozzá a ClickUp Brain alkalmazást, és valós idejű frissítéseket kap, amelyek elemzik a munkaterhelését és a naptárát, hogy intelligens ütemtervet állítsanak össze a megbeszélések és a kiemelt fontosságú feladatok közötti egyensúly megteremtése érdekében.

Például, ha termékfejlesztési megbeszélést tartasz. A ClickUp rögzíti a megbeszélést, feladatokkal látja el a termékfejlesztő csapatot, és frissíti a kapcsolódó tervezési dokumentumot.

Találkozókérelmek űrlapokkal

Foglalási információk gyűjtése a ClickUp Forms segítségével

Ezután használja a ClickUp Forms alkalmazást a találkozókérelmek vagy szolgáltatásfoglalások kezeléséhez.

Minden űrlap beküldése egy feladattá válik, amely tartalmazza az űrlap adatait, az egyéni címkéket és a kijelölt személyeket. Legördülő menük, naptárak vagy szövegmezők hozzáadásával pontosan azokat az adatokat gyűjtheti, amelyekre a csapatának szüksége van.

Például egy HR-csapat használhat egy „1:1 ellenőrzés lefoglalása” nevű űrlapot. Amint egy alkalmazott kitölti, az űrlap létrehoz egy osztályhoz rendelt feladatot, hozzárendeli azt az HR-partneréhez, és felveszi a kérést a naptárba.

Útvonaltervezési feladatok a ClickUp Automations segítségével

Ezután kössd össze az egészet a ClickUp Automations segítségével. Beállíthatsz szabályokat a feladatok formanyomtatványok alapján történő kiosztásához, emlékeztetőket tehetsz közzé a ClickUp Chatben, és akár dokumentumokat vagy ellenőrzőlistákat is elküldhetsz a kérelmezőnek.

Tegyük fel, hogy valaki az Ön felvételi űrlapját használva beütemezi egy kezdő megbeszélést. Az automatizálás hozzárendelheti a feladatot a projektmenedzserhez, elküldheti az ügyfélnek az előkészítési ellenőrzőlistát, és megerősítő üzenetet tehet közzé a #client-updates csevegőcsatornán.

Egyszerűsítse a foglalásokat egy kész sablon segítségével

Ingyenes sablon letöltése Készítsen teljes foglalási rendszert néhány perc alatt a ClickUp időpontfoglalási sablonjával!

A beállítás gyorsításához használja a ClickUp időpontfoglalási sablont. Ez tartalmaz egy kész űrlapot, automatizált feladatirányítást és naptárnézetet, amelyben nyomon követheti az összes visszaigazolt foglalást. Testreszabhatja az űrlap mezőit, beállíthatja az automatizálási lépéseket, és minden feladathoz előkészítő dokumentumokat csatolhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Gyorsan megjegyezhető emlékeztetők: Hozzon létre Hozzon létre ClickUp emlékeztetőket feladatokból vagy megjegyzésekből, hogy a megbeszélések előtt és után is nyomon követhesse a teendőket.

Egy kattintással elérhető hívás: Csatlakozzon a Zoom, Meet vagy Teams linkekhez közvetlenül a Naptárból, a Feladatok nézetből vagy az értesítésekből.

Az Ön munkamenetének megfelelő időkövetés: Rögzítse a feladatokhoz tartozó hívások időtartamát, hogy nyomon követhesse a munkát, kiszámlázhassa az ügyfeleket, vagy felülvizsgálhassa a munkaterhelést Rögzítse a feladatokhoz tartozó hívások időtartamát, hogy nyomon követhesse a munkát, kiszámlázhassa az ügyfeleket, vagy felülvizsgálhassa a munkaterhelést a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Megosztott ütemtervek egy pillantásra: Tekintse meg a csapat naptárait egymás mellett, hogy mindenki számára a legmegfelelőbb időpontot megtalálja.

A ClickUp korlátai

A ClickUp nem kínál nyilvános, személyre szabott foglalási linket, ahol mások kiválaszthatják az időpontot az élő naptárából.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egyenesen a G2-es értékelésből:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen zökkenőmentesen alkalmazkodik csapatunk egyedi munkafolyamataival. Több mint 20 csapattag használja naponta – köztük minőségbiztosítók, fejlesztők, tervezők és vezetők –, és mindenki összhangban dolgozik, anélkül, hogy túlterheltek lennének. A nézetek rugalmassága (lista, tábla, idővonal stb.) lehetővé teszi, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb módon dolgozzon, miközben továbbra is hozzájárul az egységes folyamathoz. Különösen tetszik, hogy a feladatok, dokumentumok, sprintek és célok mind összekapcsolódnak – így nem kell több eszközzel bajlódnunk, és az együttműködés átlátható és gyors marad.

2. Calendly (A legjobb gyors, egy kattintással történő foglaláshoz)

a Calendly-n keresztül

Ismered azt az idegesítő e-mail-váltást, amikor te és valaki más megpróbáltok egyeztetni egy találkozó időpontját? A Calendly még azelőtt véget vet ennek a beszélgetésnek, hogy elkezdenétek. Az emberek láthatják, mikor vagy szabad, és kiválaszthatnak egy időpontot anélkül, hogy a szokásos „Mit szólnál keddhez?” kérdést feltennék.

Az önálló ütemező eszköz szinkronizálja a Google, Outlook vagy Apple naptáradat, és automatikusan lefoglalja az időt. Ami kiemeli a többi közül, az az, ahogyan kezeli az időzónákat. Nem kell többé fejben számolgatnod, hogy a keleti parti időzónában délután 3 óra megfelelő-e a nyugati parti ügyfelednek. Csak megosztasz egy linket, és az emberek maguk foglalják le az időpontot.

A Calendly legjobb funkciói

Készítsen többféle eseménytípust a különböző hosszúságú és célú találkozókhoz.

Állítson be puffertideket a találkozók között, hogy elkerülje a egymást követő időpontok ütemezését.

Adjon hozzá szűrő kérdéseket a potenciális ügyfelek minősítéséhez a találkozók előtt

Csatlakoztassa a Stripe vagy a PayPal szolgáltatást, hogy a foglalási folyamat során befizetéseket gyűjthessen.

A Calendly korlátai

Az ingyenes verzióban a felhasználók csak egy eseménytípust választhatnak.

Az iCloud Naptár integrációja új felhasználók számára megszűnt.

Calendly árak

Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 15 000 USD/hó-tól

Calendly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2395+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Calendly-ről a valódi felhasználók?

Hallgassa meg egy valódi G2-értékelő véleményét:

Hatalmas időmegtakarítás: Nincs többé végtelen e-mailek váltása a megfelelő találkozó időpontjának megtalálása érdekében. Csak megosztom a linkemet, és az ügyfelek kiválasztanak egy időpontot – és máris be van ütemezve és hozzáadva a naptáramhoz... Néha a mobilalkalmazás lefagy vagy összeomlik. Az újratelepítés vagy újraindítás megoldja a problémát, de ez kellemetlen, ha útközben próbálod beállítani. Néhány emlékeztető is a spam mappámba került.

Hatalmas időmegtakarítás: Nincs többé végtelen e-mailek váltása a megfelelő találkozó időpontjának megtalálása érdekében. Csak megosztom a linkemet, és az ügyfelek kiválasztanak egy időpontot – és máris be van ütemezve és hozzáadva a naptáramhoz... Néha a mobilalkalmazás lefagy vagy összeomlik. Az újratelepítés vagy újraindítás megoldja a problémát, de ez kellemetlen, ha útközben próbálod beállítani. Néhány emlékeztető is a spam mappámba került.

🔍 Tudta ezt? A naptárhasználatról szóló, 1982-ben készült korai kutatásokból kiderült, hogy a szakemberek gyakran több naptárat is használnak, amelyek mindegyike más-más célt szolgál. A papír naptárak évekig domináltak, mert nagyobb rugalmasságot, jobb vizuális elrendezést és könnyebb archiválást kínáltak, mint a korai digitális alternatívák.

3. Acuity Scheduling (A legjobb szolgáltatásalapú időpontkezeléshez)

az Acuity Scheduling segítségével

Az Acuity egy kifejezetten szolgáltató vállalkozások számára készült online ütemezési eszköz. Természetesen időpontokat is foglalhat, de emellett felveheti az ügyfelek adatait, csomagokat értékesíthet és csoportos órákat szervezhet.

A platform megérti a kontextust, és alkalmazkodik a különböző ügyféltípusokhoz. Például egy értékesítési csapat képviselőjének más foglalási logikára van szüksége, mint egy üzleti tanácsadónak. Az ügyfelek előre fizethetnek a foglalkozásokért, ismétlődő időpontokat foglalhatnak, és akár várólistára is felkerülhetnek, ha a kívánt időpontok már beteltek.

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

Kijelölhet konkrét alkalmazottakat, helyiségeket vagy felszereléseket a különböző típusú időpontokhoz.

Csomagajánlatok és tagsági programok kidolgozása visszatérő ügyfélkapcsolatokhoz

Heti órarendek készítése csoportos órákhoz és workshopokhoz, valamint egyéni foglalási lehetőségek

Konfiguráljon automatizált munkafolyamatokat, amelyek meghatározott foglalási műveletek alapján aktiválódnak.

Acuity Scheduling korlátozások

A korlátozott megjelenés-testreszabási lehetőségek miatt a foglalási oldalak egyszerűnek tűnnek.

A fizetési feldolgozók lehetőségei kizárólag a PayPal, a Stripe és a Square szolgáltatásokra korlátozódnak.

Acuity Scheduling árak

Ingyenes próba

Kezdő csomag: 20 dollár/hónap

Alapcsomag: 34 USD/hó

Prémium: 61 dollár/hónap

Vállalat: Egyedi árazás

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5730+ értékelés)

Mit mondanak az Acuity Schedulingről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Az Acuity Scheduling elengedhetetlen eszköz volt a munkám elvégzéséhez. Egyszerűsített felhasználói felülettel rendelkezik, ami megkönnyítette a konfigurálását, bevezetését, használatát és kezelését. Számos funkcióval és rugalmassággal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy különböző típusú találkozókat szervezzünk, például ügyfélmegbeszéléseket, csoportos hívásokat és sok mást. Az Acuity Scheduling testreszabási lehetőségei kiválóak, lehetővé téve számunkra a találkozók átütemezését, törlését és hozzáadását, valamint a szükséges változtatások elvégzését a naptárainkban.

Az Acuity Scheduling elengedhetetlen eszköz volt a munkám elvégzéséhez. Egyszerűsített felhasználói felülettel rendelkezik, ami megkönnyítette a konfigurálását, bevezetését, használatát és kezelését. Számos funkcióval és rugalmassággal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy különböző típusú találkozókat szervezzünk, például ügyfélmegbeszéléseket, csoportos hívásokat és sok mást. Az Acuity Scheduling testreszabási lehetőségei kiválóak, lehetővé téve számunkra a találkozók átütemezését, törlését és hozzáadását, valamint a szükséges változtatások elvégzését a naptárainkban.

4. SimplyBook. me (A legjobb több helyszínen működő vállalkozások irányításához)

a SimplyBook.me oldalon keresztül

A SimplyBook.me segítségével egyetlen irányítópultról kezelheti több helyszín ütemezését. Például a belvárosi helyszínen más szolgáltatásokat kínálhat, mint a külvárosi fiókban, és a rendszer ezeket a változtatásokat is könnyedén kezeli.

Mi a legkiemelkedőbb tulajdonsága? Beépített promóciós motorja, amely ajánlóprogramokat futtat, kedvezményeket kínál vagy hűséges ügyfeleket jutalmaz közvetlenül a foglalási folyamat során. Az ügyfél ma lefoglal egy stratégiai megbeszélést Önnel, és kedvezménykódot kap a következő alkalomra, nincs szükség további eszközökre.

SimplyBook. me legjobb funkciói

Beágyazhat olyan egyedi foglalási widgeteket, amelyek tökéletesen illeszkednek webhelyének kialakításához.

Indítson kedvezménykódokat és hűségprogramokat az ügyfélmegtartás érdekében

Komplex, többnapos foglalások feldolgozása kiterjesztett szolgáltatások vagy események esetén

Különböző foglalási szabályok és rendelkezésre állás alkalmazása különböző szolgáltatási kategóriákra

SimplyBook. me korlátozások

A fejlett promóciós funkciók magasabb szintű előfizetési csomagokat igényelnek.

A felület zsúfolttá válik, ha egyszerre több helyszínt kezelünk.

SimplyBook. me árak

Ingyenes

Alap: Körülbelül 11,49 USD/hó (9,9 EUR/hó)

Standard: Körülbelül 34,69 USD/hó (29,9 EUR/hó)

Prémium: Körülbelül 69,50 USD/hó (59,9 EUR/hó)

SimplyBook. me értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1265+ értékelés)

Mit mondanak a SimplyBook.me-ről a valódi felhasználók?

Egy rövid részlet egy G2-es értékelésből:

A fenti funkciókat kiegészítheti a foglaláson túlmutató szolgáltatásokkal, így egykomponensű megoldást kaphat vállalatának digitális marketingjéhez. A platform felhasználói élménye optimalizálható, hogy könnyen hozzáférhető legyen. A lefedettség növelésével szélesebb piaci elérhetőség érhető el.

A fenti funkciókat kiegészítheti a foglaláson túlmutató szolgáltatásokkal, így egykomponensű megoldást kaphat vállalatának digitális marketingjéhez. A platform felhasználói élménye optimalizálható, hogy könnyen hozzáférhető legyen. A lefedettség növelésével szélesebb piaci elérhetőség érhető el.

⚡ Sablonarchívum: Használja a ClickUp Naptár Teendőlista sablont a feladatok határidő szerinti rendezéséhez és a menetrend egyértelmű megjelenítéséhez. A kedves naptár sablon tökéletes a napi, heti vagy havi prioritások nyomon követéséhez, egyszerű drag-and-drop funkcióval.

5. Setmore (A legjobb kis csapatok koordinációjához)

a Setmore-on keresztül

A kis csapatok gyakran szembesülnek egy közös ütemezési problémával: több kell, mint egy személyes naptár, de kevesebb, mint egy vállalati szintű megoldás. A Setmore pontosan ezt a rést tölti be. Minden csapattag saját elérhetőségét kezeli, miközben ugyanazt a foglalási rendszert használja.

A közösségi média integrációja is nagyon kényelmes; az emberek közvetlenül a Facebook- vagy Instagram-oldaladról foglalhatnak időpontot, anélkül, hogy bonyolult procedúrákon kellene átesniük.

A Setmore legjobb funkciói

Készítsen személyzet-specifikus foglalási oldalakat a különböző szolgáltatók számára

Ügyféladatok és találkozók előzményeinek exportálása külső nyilvántartás céljából

Automatizálja az SMS- és e-mail-emlékeztetőket, hogy minimalizálja a meg nem jelenőket

Setmore korlátozások

A fejlett jelentési és elemzési funkciók fizetős előfizetéssel frissíthetők.

Egyes felhasználók alkalmi szinkronizálási és ütemezési problémákról számolnak be a külső naptárak között.

Setmore árak

Ingyenes

Előny: 12 dollár/hó felhasználónként

Setmore értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (265+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (955+ értékelés)

Mit mondanak a Setmore-ról a valódi felhasználók?

Nézze meg, mit ír erről a Capterra értékelés:

A Setmore fantasztikus funkciókkal rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a találkozók lefoglalása és a naptáram kezelése rendkívül egyszerűvé vált. A prémium opciók számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek önálló vállalkozók és kis csapatok számára is hasznosak... Bárcsak lenne Google Naptár szinkronizálási funkciója és ingyenes verziója is.

A Setmore fantasztikus funkciókkal rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a találkozók lefoglalása és a naptáram kezelése rendkívül egyszerűvé vált. A prémium opciók számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek önálló vállalkozók és kis csapatok számára is hasznosak... Bárcsak lenne Google Naptár szinkronizálási funkciója és ingyenes verziója is.

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án nyolc vagy több résztvevő vesz részt. Bár a nagy létszámú találkozók értékesek lehetnek az összehangolás és a döntéshozatal szempontjából, gyakran kihívásokat is jelentenek. Valójában egy másik ClickUp-felmérés kimutatta, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával a találkozóik közel felében. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ezt a hiányosságot egy átfogó találkozókezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel átalakítja a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes információt rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki összhangban maradhat! 💫 Valós eredmények: A ClickUp találkozókezelési funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és találkozók száma 50%-kal csökkent!

6. Doodle (legalkalmasabb csoportos találkozók koordinálására)

Doodle-on keresztül

A Doodle segítségével több időpontot is javasolhat, és a résztvevők szavazhatnak a legmegfelelőbb időpontra, anélkül, hogy fiókot kellene létrehozniuk. Miután mindenki válaszolt, rögzítheti a legnépszerűbb opciót, és a rendszer automatikusan elküldi a naptár meghívókat. A Doodle integrálható a Google Meet, az Outlook és a Microsoft Teams alkalmazásokkal is.

Ezenkívül a platform rendelkezik egy foglalási oldallal is. Ez kiválóan alkalmas csapatvezetők vagy projektmenedzserek számára, akik nyitott irodai munkaidőt szeretnének bevezetni anélkül, hogy manuálisan kellene beosztaniuk az embereket.

A Doodle legjobb funkciói

Válaszadási határidők megállapítása az ütemezési folyamatok felgyorsítása érdekében

A kollektív rendelkezésre állási minták megjelenítése az optimális találkozási időpontok azonosítása érdekében

Integrálja a népszerű naptáralkalmazásokat, hogy automatikusan ellenőrizhesse a valós idejű rendelkezésre állást

Doodle korlátozások

Korlátozott funkcionalitás a hagyományos egyéni időpontfoglalási igényekhez

Az olyan fejlett funkciók, mint az automatikus határidő-emlékeztetők, fizetős csomagokat igényelnek.

Doodle árazás

Ingyenes

Előny: 14,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 19,95 USD/hó felhasználónként

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (2060+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1830+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Doodle értékelésekről?

Íme egy első kézből származó vélemény egy G2-es értékelésből:

A Doodle segítségével sokkal könnyebb megkérdezni, hogy melyik időpontok és időpontok a legalkalmasabbak a találkozókra. Sok időt és stresszt spórolt nekünk azzal, hogy megpróbáltuk megtalálni a legjobb időpontokat a különböző naptárakkal rendelkező nagyobb csoportok találkozóinak megszervezéséhez... Szerintem jó lenne, ha lenne egy link, amelyen a szavazás eredményeit meg lehetne tekinteni anélkül, hogy válaszolni kellene a kérdésre – néha meg kell osztanom az eredményeket olyan munkatársakkal, akiknek nem kell szavazniuk, de érdekelnek őket az eredmények...

A Doodle segítségével sokkal könnyebb megkérdezni, hogy melyik időpontok és időpontok a legalkalmasabbak a találkozókra. Sok időt és stresszt spórolt nekünk azzal, hogy megpróbáltuk megtalálni a legjobb időpontokat a különböző naptárakkal rendelkező nagyobb csoportok találkozóinak megszervezéséhez... Szerintem jó lenne, ha lenne egy link, amelyen a szavazás eredményeit meg lehetne tekinteni anélkül, hogy válaszolni kellene a kérdésre – néha meg kell osztanom az eredményeket olyan munkatársakkal, akiknek nem kell szavazniuk, de érdekelnek őket az eredmények...

🔍 Tudtad? 1993-ban a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a naptár alapvető feladata nem csupán a dátumok nyomon követése. Feladata a prospektív memória támogatása is, vagyis segít az embereknek emlékezni a jövőben elvégzendő feladatokra.

7. OnceHub (A legjobb a potenciális ügyfelek minősítésére szolgáló munkafolyamatokhoz)

a OnceHub-on keresztül

A OnceHub chatbotokat, űrlapokat és útválasztási logikát épített be közvetlenül az ütemezési folyamatba.

Amikor egy potenciális ügyfél meglátogatja a foglalási oldalát és megválaszol néhány minősítő kérdést, automatikusan a megfelelő értékesítőhöz kerül. Nyomon követheti, hol lépnek ki az emberek a foglalási folyamatból, és ennek megfelelően optimalizálhatja azt.

A platform irányítópultja világos képet ad a potenciális ügyfelek előrehaladásáról, az első kapcsolatfelvételtől a megerősített találkozókig. Integrálhatja CRM-jével és marketingcsomagjával is, hogy a potenciális ügyfelek viselkedése alapján intézkedéseket indítson.

A OnceHub legjobb funkciói

Több lépéses foglalási folyamatokat hozhat létre, amelyek előzetesen minősítik a potenciális ügyfeleket, mielőtt megbeszéléseket ütemeznének.

Telepítsen intelligens csevegőrobotokat, amelyek elvégzik az első szűrést és az információgyűjtést.

A beérkező időpontokat előre meghatározott kritériumok alapján irányítsa a megfelelő csapat tagokhoz.

Fejlesszen egyedi foglalási oldalakat, amelyek illeszkednek az Ön egyedi márkájához

OnceHub korlátozások

A platform komplexitása túlterhelheti azokat a felhasználókat, akik egyszerű ütemezési funkciókra van szükségük.

Egyes fejlett integrációk helyes megvalósításához technikai ismeretekre van szükség.

OnceHub árak

Ingyenes

Árak: 12 dollár/hónap felhasználónként

Útvonal: 23 USD/hó felhasználónként

Engage: 47 USD/hó felhasználónként

OnceHub értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a OnceHub-ról?

A G2 értékelése szerint:

A OnceHub valóban olyan értékesítési csapatok számára lett kifejlesztve, amelyeknek szükségük van egy olyan felületre, ahol ütemezhetnek, cseveghetnek és kapcsolatba léphetnek potenciális és meglévő ügyfeleikkel, valamint integrálhatják más eszközöket, hogy minden felhasználó számára koordinált élményt nyújtsanak... Elsőre talán nem túl intuitív a felhasználók számára, mert a funkciók különböző szakaszokban vannak csoportosítva. Azonban miután megszokja, gyorsan végrehajthatja a változtatásokat.

A OnceHub valóban olyan értékesítési csapatok számára lett kifejlesztve, amelyeknek szükségük van egy olyan felületre, ahol ütemezhetnek, cseveghetnek és kapcsolatba léphetnek potenciális és meglévő ügyfeleikkel, valamint integrálhatják más eszközöket, hogy minden felhasználó számára koordinált élményt nyújtsanak... Elsőre talán nem túl intuitív a felhasználók számára, mert a funkciók különböző szakaszokban vannak csoportosítva. Azonban miután megszokja, gyorsan végrehajthatja a változtatásokat.

🧠 Érdekes tény: Amikor az emberek naptári emlékeztetőket állítanak be vagy jegyzeteket írnak, kognitív tehermentesítést gyakorolnak, azaz a memóriával kapcsolatos feladatokat külső eszközökre bízzák. Lehet, hogy a szükségesnél többet tehermentesítünk, nem csak azért, mert kételkedünk a memóriánkban, hanem azért is, mert el akarjuk kerülni a emlékezés mentális erőfeszítését.

8. Óramutató járásával megegyező irányban (a termelékenységre összpontosító naptárkezeléshez a legalkalmasabb)

óramutató járásával megegyező irányban

A távoli csapatok számára lehetetlennek tűnhet a zavartalan koncentrációra alkalmas idő megtalálása, különösen akkor, ha a globális naptárakban folyamatosan megjelennek új megbeszélések. A Clockwise ezt úgy oldja meg, hogy automatikusan azonosítja és védi a koncentrációra alkalmas időtartamokat, miközben a szinkronizálást is biztosítja.

Az AI ütemező mindenki rendelkezésre állását figyelembe véve módosítja a találkozókat, figyelembe veszi az időzóna-különbségeket, és megszakítás nélküli munkavégzési időtartamokat biztosít. Emellett valós időben is alkalmazkodik: ha áthelyez egy találkozót, a Clockwise újratervezi a napját, és áthelyezi a többi eseményt, hogy megőrizze a munkamenet folytonosságát.

Az óramutató járásával megegyező irányban a legjobb funkciók

Koordinálja a csapat ütemtervét az online értekezleteszközökön keresztül, hogy minimalizálja a produktív munkaidő alatti zavarokat.

Elemezze a találkozók mintáit, és javasoljon javításokat a naptár általános hatékonyságának növelése érdekében.

A figyelmet elterelő webhelyek és alkalmazások blokkolása a tervezett koncentrációs időszakokban

Óramutató járásával megegyező irányú korlátozások

Elsősorban a Google Naptár integrációjára összpontosít, korlátozva más platformok felhasználóit.

Egyes automatizálási funkciók zavaróak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik inkább a kézi vezérlést részesítik előnyben.

Óramutató járásával megegyező irányú árképzés

Ingyenes

Csapatok: 7,75 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalat: Egyedi árazás

Óramutató járásával megegyező irányú értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (65+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Clockwise-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés alapján:

A Clockwise lényegében leveszi a vállamról a saját időbeosztásom kezelésének terhét. Megóvja a koncentrációs időmet, és én csak megadom a találkozó linkjét, a Clockwise pedig gondoskodik az időbeosztásom fontos részeinek védelméről... Bárcsak részletesebben tudnám megtervezni a koncentrációs időmön belüli feladatokat vagy projekteket. Ha feladatok vagy események kerülnek a naptáramba, a Clockwise módosítja a koncentrációs időmet, de néha szeretném, ha az adott feladatnak szánt idő is a koncentrációs időbe tartozna.

A Clockwise lényegében leveszi a vállamról a saját időbeosztásom kezelésének terhét. Megóvja a koncentrációs időmet, és én csak megadom a találkozó linkjét, a Clockwise pedig gondoskodik az időbeosztásom fontos részeinek védelméről... Bárcsak részletesebben tudnám megtervezni a koncentrációs időmön belüli feladatokat vagy projekteket. Ha feladatok vagy események kerülnek a naptáramba, a Clockwise módosítja a koncentrációs időmet, de néha szeretném, ha az adott feladatnak szánt idő is a koncentrációs időbe tartozna.

9. Microsoft Bookings (a legjobb a Microsoft 365 integrációhoz)

a Microsoft Bookings segítségével

Ha szervezeted a Microsoft 365-öt használja, a Bookings zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatba. A találkozók automatikusan szinkronizálódnak az Outlookkal, a megbeszélésekre szóló meghívók Teams linkeket tartalmaznak, és az ügyféladatok beáramlanak a meglévő Microsoft rendszerekbe. Az eszköz emellett automatikusan emlékeztetőket és visszaigazolásokat küld e-mailben (és SMS-ben, ha Teams Premium felhasználó vagy).

A Microsoft Bookings legjobb funkciói

Készítsen olyan márkás foglalási oldalakat, amelyek megfelelnek a szervezet vizuális identitásának szabványainak.

Automatikus Microsoft Teams találkozó linkek generálása virtuális találkozókhoz

Hozzáférés az ügyféladatokhoz a Microsoft integrált ügyféladatbázis-rendszerén keresztül

A Microsoft Bookings korlátai

A teljes ütemezési funkciók eléréséhez aktív Microsoft 365 előfizetés szükséges.

A harmadik féltől származó integrációs lehetőségek korlátozottak

A Microsoft Bookings árai

6 USD/hó (Microsoft 365 Business Basic csomaggal)

Microsoft Bookings értékelések és vélemények

G2: 3. 7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (145+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Bookingsról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Microsoft Bookings működik, de nehézkes. Csak azért, hogy egy foglalási oldalt futtasson, további felhasználói fiókokat hoz létre mind a Microsoft 365 Admin, mind a Teams alkalmazásban. A felület elavult, a testreszabási lehetőségek korlátozottak, és a beállítás túlságosan technikai lehet. Ha mélyen benne vagy a Microsoft ökoszisztémában, akkor ez nem probléma, de nem éppen felhasználóbarát. 5/10-re értékelném. Tipikus Microsoft. IT-felhasználóknak készült, nem végfelhasználóknak.

A Microsoft Bookings működik, de nehézkes. Csak azért, hogy egy foglalási oldalt futtasson, további felhasználói fiókokat hoz létre mind a Microsoft 365 Admin, mind a Teams alkalmazásban. A felület elavult, a testreszabási lehetőségek korlátozottak, és a beállítás túlságosan technikai lehet. Ha mélyen benne vagy a Microsoft ökoszisztémában, akkor ez nem probléma, de nem éppen felhasználóbarát. 5/10-re értékelném. Tipikus Microsoft. IT-felhasználóknak készült, nem végfelhasználóknak.

🔍 Tudta ezt? A színpszichológia befolyásolja a naptárak használatát. Az olyan színek, mint a piros, sürgősséget váltanak ki, a kék a koncentrációt segíti, a zöld pedig a nyugalmat elősegíti, és mindez hatással van arra, hogyan rangsoroljuk, tervezzük és emlékszünk a feladatokra. Ha szándékosan használjuk őket, a színek javíthatják a memóriát, csökkenthetik a stresszt, sőt, javíthatják az időgazdálkodást is.

10. Zoho Bookings (A legjobb átfogó ügyfélkezeléshez)

a Zoho Bookings segítségével

Ha szabadúszóként dolgozol coaching, tanácsadás vagy tartalomkészítés területén, a Zoho Bookings segítségével egyetlen irányítópultról egyszerűsítheted összes szolgáltatásodat.

Különálló szolgáltatási oldalakat hozhat létre, rendelkezésre állási szabályokat állíthat be, és szinkronizálhatja azokat a Google, Outlook vagy Zoho naptárral, elkerülve ezzel a munkahelyi ütemezési problémákat.

Amikor valaki időpontot foglal, a rendszer létrehoz egy ügyfélprofilt, nyomon követi a korábbi tevékenységeket, és összekapcsolja az Ön Zoho ökoszisztémájával. Megtekintheti a korábbi időpontokat, a korábbi interakciókhoz tartozó jegyzeteket, és akár számlákat is generálhat.

A Zoho Bookings legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy könnyedén foglaljanak ismétlődő időpontokat, beleértve a heti/havi üléseket is.

Tervezzen egyedi mezőket az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó, iparág-specifikus információk rögzítéséhez.

Tájékoztassa ügyfeleit minden lépésről visszaigazoló vagy lemondó e-mailekkel.

A Zoho Bookings korlátai

A platform optimálisan működik, ha más Zoho alkalmazásokat is használ, ami korlátozza az önálló értékét.

A testreszabási lehetőségek hatékony megvalósításához technikai ismeretekre lehet szükség.

Zoho Bookings árak

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12 USD/hó felhasználónként

Zoho Bookings értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Bookings-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így fogalmaz:

Ez egy Zoho alkalmazás, ami számomra nagyon kényelmes... A foglalások nem mindig helyezik el automatikusan a Zoho Meeting linket a meghívóban, ami zavart okoz és plusz munkát jelent, mert manuálisan kell hozzáadni. Az is nagyszerű lenne, ha elfogadhatnám vagy elutasíthatnám a felhasználók által lefoglalt találkozókat, mielőtt azok bekerülnének a naptáramba.

Ez egy Zoho alkalmazás, ami számomra nagyon kényelmes... A foglalások nem mindig helyezik el automatikusan a Zoho Meeting linket a meghívóban, ami zavart okoz és plusz munkát jelent, mert manuálisan kell hozzáadni. Az is nagyszerű lenne, ha elfogadhatnám vagy elutasíthatnám a felhasználók által lefoglalt találkozókat, mielőtt azok bekerülnének a naptáramba.

11. Square Appointments (A legjobb fizetésintegrált foglaláshoz)

a Square Appointments segítségével

A Square Appointments kiváló eszköz azoknak a tanácsadóknak és szabadúszóknak, akik foglaláskor előleget kérnek.

A ütemezési alkalmazás integrálódik a Square fizetési infrastruktúrájával, így a foglalási folyamat során befizetéseket gyűjthet, lemondási díjakat kezelhet, sőt ajándékkártyákat is értékesíthet. Emellett alapvető POS (point-of-sale) funkciókat is kap, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy a kinevezésük során kiskereskedelmi termékeket fizessenek.

A Square Appointments legjobb funkciói

Ajándékkártyák értékesítése és promóciós ajánlatok kezelése közvetlenül a foglalási platformon belül

Fogadjon el személyes fizetéseket és végezzen alapvető készletkezelést a kiskereskedelmi cikkek esetében.

Automatikus fizetési emlékeztetőket küldhet és lemondási díjakat számíthat fel.

Részletes pénzügyi jelentések készítése a kinevezési adatok és a fizetési információk kombinálásával

A Square Appointments korlátai

Korlátozott funkciók a fejlett ütemezéshez és a naptárszervezéshez

Az integrációs lehetőségek a Square üzleti eszközeire korlátozódnak.

Square Appointments árak

Ingyenes

Plusz: 49 USD/hó helyszínenként

Prémium: 149 USD/hó helyszínenként

Square Appointments értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (235+ értékelés)

Mit mondanak a Square Appointments-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Square Appointments kiválóan alkalmas az ügyfelekkel való találkozók hatékony ütemezésére és kezelésére, de a fejlett eszközökhöz való hozzáféréshez magasabb szintű előfizetés szükséges.

A Square Appointments kiválóan alkalmas az ügyfelekkel való találkozók hatékony ütemezésére és kezelésére, de a fejlett eszközökhöz való hozzáféréshez magasabb szintű előfizetés szükséges.

🔍 Tudta? Még a néhány perces rövid mikroszünetek is jelentősen növelhetik az energiaszintjét és csökkenthetik a fáradtságot a munkahelyen. Ezért, ha intenzív szellemi munkát végez, több mint 10 percre lehet szüksége a regenerálódáshoz és a legjobb teljesítményhez. Tervezze meg a naptárát ennek megfelelően.

A legtöbb YouCanBookMe alternatíva a naptárnál megáll. A te munkád nem.

A ClickUp az ütemezéssel kapcsolatos munkafolyamatok minden elemét egy helyen egyesíti. A ClickUp Naptár segítségével megtervezheti a találkozókat, automatikusan lefoglalhatja a koncentrációra szánt időt, és szinkronizálhatja a Google vagy az Outlook programmal.

Az AI Notetaker rögzíti a megbeszéléseket, leírja a legfontosabb pontokat, és összekapcsolja azokat feladatokkal vagy dokumentumokkal. Az űrlapok a foglalási kérelmeket végrehajtható feladatokká alakítják. Az automatizálás pedig azonnal kiosztja, értesíti és nyomon követi a feladatokat.

