10 ingyenes időpont-ütemterv sablon 2025-re

Még mindig az e-mailek és a naptárak zűrzavarában vergődik?Akár ügyfélhívásokat foglal, időt szán a mély munkára, vagy egy csapat ütemtervét kezeli, a találkozók nem lehetnek olyanok, mint egy rejtvény.

A megfelelő ütemezési sablon segít Önnek a feladatok felett tartani a kontrollt – megakadályozza a kettős foglalásokat, segít a napirend betartásában, és több szabad időt biztosít Önnek.

Összegyűjtöttünk 10 ingyenes időpont-beosztási sablont, amelyek segítségével okosabban tervezhet, kevesebb stresszel és koncentráltabban dolgozhat – függetlenül attól, hogy egyedül dolgozik, csapatot vezet vagy mindkettőt egyszerre csinálja. 🗓️

Mik azok a találkozóütemterv-sablonok?

A találkozóütemterv-sablonok előre megtervezett formátumok, amelyek segítenek magánszemélyeknek és vállalkozásoknak a találkozók szervezésében és kezelésében. Tartalmaznak kijelölt időintervallumokat, ügyféladat-mezőket és jegyzetekhez helyet. Használatuk egyszerűsíti a foglalási folyamatot, csökkenti az ütemezési zavarokat, és segít a időbeosztásában.

💡 Profi tipp: Használjon színkódolt címkéket a találkozó ütemezésében – különösen, ha olyan eszközökkel követi nyomon őket, mint a ClickUp Docs , a Google Docs, a Google Sheets vagy az Excel –, hogy azonnal megkülönböztethesse az ügyfélmegbeszéléseket, a belső ellenőrzéseket és a mély munkavégzési blokkokat. Ez csökkenti a döntéshozatal fáradtságát, és megkönnyíti a nap áttekintését.

Mi jellemzi a jó időpont-ütemterv sablont?

Egy jó időpont-ütemterv-sablon több, mint egy aranyos naptár-sablon. Úgy tervezték, hogy a foglalások kezelése hatékonyabb és az egyedi igényekhez igazodó legyen. Íme, mi választja el a jókat a rosszaktól:

Átfogó időintervallumok : egyértelműen meghatározott időintervallumok, különböző időtartamokra, amelyek segítenek a felhasználóknak elkerülni az ütemterv-átfedéseket és ütközéseket.

Ügyfél- és szolgáltatásadatok : Külön mezők az ügyfélnevek, elérhetőségek és szolgáltatástípusok megadására, így minden szükséges információ rögzítésre kerül az egyes időpontokhoz.

Testreszabható mezők : lehetőségek konkrét utasítások hozzáadására, különböző időzónákhoz való igazításra vagy egyéni igények alapján : lehetőségek konkrét utasítások hozzáadására, különböző időzónákhoz való igazításra vagy egyéni igények alapján ismétlődő találkozók ütemezésére.

Vizuális szervezés : Tiszta, rendezett kialakítás, amely lehetővé teszi a találkozók gyors áttekintését, megkönnyítve a szabad időpontok megtalálását vagy a foglalások ellenőrzését.

Integrációs lehetőségek: Kompatibilis a népszerű ütemezési eszközökkel és : Kompatibilis a népszerű ütemezési eszközökkel és AI naptárrendszerekkel , növelve a hatékonyságot mind a vállalkozások, mind az ügyfelek számára.

👀 Tudta? Még ha már használja az időblokkolást, apró változtatások – például a koncentrációs blokkok védelme a last minute megbeszélésektől vagy a hasonló feladatok csoportosítása – jelentős különbséget jelenthetnek. Nem csak a naptár kitöltéséről van szó, hanem arról, hogy teret teremtsen a mély munkához és csökkentse a mentális zavarokat.

10 ingyenes időpont-beosztási sablon

Készen áll arra, hogy ne pazarolja tovább az idejét, és olyan eszközöket kezdjen el használni, amelyek az Ön számára is hatékonyak? Ismerje meg a ClickUp sablonjait, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, amelynek segítségével a tervezés könnyedén megy:

1. ClickUp időpont-naptár tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg egyértelműen a találkozókat a ClickUp találkozó naptár tervező sablon segítségével.

Unod már a találkozók és a kettős foglalások közötti egyensúlyozást? Kezdd egyszerűen a ClickUp találkozó naptár tervező sablonjával. Ez biztosítja, hogy a naptárad szervezett és áttekinthető legyen, függetlenül attól, hogy ügyfélmegbeszéléseket, csapatüléseket vagy szolgáltatásalapú találkozókat foglalsz.

Rugalmas elrendezésével és integrációs lehetőségeivel ez a sablon ideális különböző projektek vagy szerepkörök közötti időpontok kezeléséhez. Ez eltér az időpontfoglalási sablontól, amely inkább ügyfélspecifikus. Ez a sablon az összes érdekelt fél összes találkozójának átfogó áttekintéséhez ideális.

Így segíthet Önnek ez a sablon:

Többféle időponttípust tekinthet meg és kezelhet egy központi naptárban

Könnyedén ütemezze és szervezze meg találkozóit

Rendezvényeket rendeljen hozzá konkrét dátumokhoz és időpontokhoz a releváns ügyféladatokkal együtt.

Szinkronizálja más ClickUp feladatokkal a kontextus megőrzése érdekében.

Kövesse nyomon az ügyfelek fontos adatait, preferenciáit és a találkozók történetét.

Állítson be automatikus emlékeztetőket ügyfelek és csapattagok számára.

Testreszabhatja az elrendezést a munkafolyamatának megfelelően – napi, heti vagy projektalapú.

🔑 Ideális: Kis csapatok vagy egyéni szakemberek számára, akik különböző típusú időpontokat kezelnek – a felfedező beszélgetésektől a belső egyeztetésekig. Leginkább akkor ajánlott, ha vizuális áttekintést szeretne kapni a következő hétről.

💡 Profi tipp: A tervezés csak a kezdet!A sablonok és az automatizálás megkönnyíti a találkozók kezelését, de a ClickUp Brain segítségével még egy szinttel feljebb léphet. Azonnal létrehozhat találkozói napirendeket, megfogalmazhat követő üzeneteket, összefoglalhatja a legfontosabb pontokat, és automatikusan hozzárendelheti a következő lépéseket minden hívás után. Próbálja ki ingyen a ClickUp AI-t, és hagyja, hogy a találkozói maguktól zajlódjanak.

2. ClickUp alkalmazott ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg a műszakokat és a rendelkezésre állást a ClickUp alkalmazotti ütemterv sablonjával.

Ha rotációs műszakokkal, utolsó pillanatban történő változásokkal és szabadságkérelmekkel kell foglalkoznia, az ütemezés gyorsan kaotikusvá válhat. Itt jön jól a ClickUp alkalmazotti ütemterv sablon. Minden egy helyen található, így megtekintheti csapata rendelkezésre állását, kioszthatja a műszakokat és kezelheti a szabadságkérelmeket a szokásos oda-vissza levelezés nélkül.

Felhasználóbarát és rugalmas kialakításának köszönhetően biztosítja, hogy ne legyenek dupla foglalások, kihagyott műszakok vagy ütköző találkozók. Akár műszakváltásokat kell koordinálnia, akár szabadságkérelmeket kell kezelnie, ez a sablon segít könnyedén nyomon követni csapata munkaidejét, hibák nélkül.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon az alkalmazottak rendelkezésre állását valós időben

Könnyedén rendeljen műszakokat, beleértve a találkozókat és az ügyfél-megbeszéléseket is.

Fogadja el a szabadságkérelmeket anélkül, hogy megzavarná az általános ütemtervet.

Vizualizálja a műszakbeosztásokat, hogy azonosítsa a létszámfelesleget vagy -hiányt.

Testreszabhatja a heti ütemtervet , hogy az különböző részlegekhez vagy csapatokhoz illeszkedjen.

🔑 Ideális: HR-vezetők, csapatvezetők és olyan vállalkozások számára, amelyek javítani szeretnék az alkalmazottak műszakkezelését.

A ClickUp számára számomra a legnagyobb változást a testreszabható sablonok jelentették, valamint az, hogy minden régióban egységes színvonalat tudunk biztosítani, így az ügyfelek minden Convene-telephelyen ugyanolyan élményben részesülnek.

A ClickUp számára számomra a legnagyobb változást a testreszabható sablonok jelentették, valamint az, hogy minden régióban egységes színvonalat tudunk biztosítani, így az ügyfelek minden Convene-telephelyen ugyanazt a szolgáltatást kapják.

3. ClickUp csapat ütemezési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp csapatütemterv-sablon segítségével összehangolhatja a csapat munkaterhelését és prioritásait.

A ClickUp csapatütemterv-sablon segítségével könnyedén összehangolhatja csapatát. Akár közös határidők, időpontok, megbeszélések vagy feladatütemtervekről van szó, ez a sablon segít egyszerűsíteni a csapat koordinációját – különösen különböző időzónákban vagy távoli csapatok esetében.

Könnyen integrálható a ClickUp Tasks alkalmazással, így segítve csapatát a prioritások összehangolásában és az ütemterv-ütközések elkerülésében. A sablon áttekinthető képet ad mindenki rendelkezésre állásáról, így biztosítva, hogy mindig kézben tartsa a csapat egészének ütemtervét.

A sablon használatának előnyei:

Koordinálja a csapat egészét érintő találkozókat és határidőket egy helyen

Kövesse nyomon a találkozókat, megbeszéléseket és feladatokat egy helyen

Jelenítsd meg az egymást átfedő időpontokat, hogy elkerüld a munkahelyi ütemezési problémákat.

Készítsen különböző nézeteket (napi, heti, havi) a jobb áttekinthetőség érdekében.

Integrálja más ClickUp munkafolyamatokkal egy egységes ütemezési rendszer létrehozásához.

🔑 Ideális: Távoli munkavégzésre specializálódott csapatok és többfunkciós csoportok számára, amelyek közös határidőket és találkozókat kezelnek különböző régiókban.

4. ClickUp időpontfoglalási sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az ügyfélfoglalásokat valós időben a ClickUp időpontfoglalási sablonjával.

Ha szolgáltatóként dolgozik, a ClickUp időpontfoglalási sablon kiváló választás a találkozók ütemezéséhez. Könnyedén kezelheti az ügyfelek időpontfoglalásait és nyomon követheti preferenciáikat. Emellett átfogó szolgáltatási előzményeket is tárol – mindezt egy helyen.

Megakadályozza a túlfoglalásokat és a részletek kihagyását, és zökkenőmentes szolgáltatásokat biztosít az összes időpont kezelésére szolgáló egyszerű felülettel.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kezelje az ismétlődő időpontokat, hogy fenntartsa a rendszeres ügyfélkapcsolatokat.

Tárolja az ügyfelek preferenciáit, szolgáltatási előzményeit és elérhetőségi adatait.

Állítson be automatikus utánkövetési időpontokat az ügyfélkapcsolatok fenntartása érdekében.

Részletes jegyzeteket készíthet minden időpontról, hogy nyomon követhesse az ügyfelek igényeit és preferenciáit.

Kövesse nyomon a rendelkezésre állást, hogy elkerülje a túlfoglalást.

Kössön össze időpontokat a kapcsolódó feladatokkal a jobb időgazdálkodás érdekében.

🔑 Ideális: Szolgáltatók, tanácsadók és szabadúszók számára, akiknek hatékonyan kell kezelniük az ügyfelek időpontjait.

🎉 Érdekesség: Az ilyen ClickUp sablonok hatékonyabbá teszik ügyfelei számára készített útmutatókat. Azokat használó csapatok akár 64%-kal gyorsabb szolgáltatásnyújtásról számoltak be, ami csökkenti a szervezéssel és a tervek megvalósításával töltött időt.

5. ClickUp ütemterv-blokkoló sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a koncentrált munkavégzési időszakokat a ClickUp ütemterv-blokkoló sablon segítségével.

A ClickUp Schedule Blocking Template segítségével a legfontosabb dolgokra koncentrálhat. A mély munkavégzés és az idő védelme érdekében tervezett elrendezés segít egyértelmű határokat húzni a koncentrált munka, az értekezletek és a személyes idő között.

A napi tervező sablonnal (amely az általános tervezésre helyezi a hangsúlyt) ellentétben ez a sablon segít elkerülni a zavaró tényezőket, és az agy teljes kapacitását a legfontosabb feladatokra összpontosítani.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Ossza fel zsúfolt napját pontos órás blokkokra – ideális tanácsadók, terapeuták vagy bárki számára, aki egymást követő időpontokat foglal.

Elkerülheti a figyelemelterelést, ha időt szán a mélyreható munkavégzésre.

Szükség szerint módosítsa az időblokkokat , hogy könnyedén alkalmazkodhasson a last minute változásokhoz.

Vizualizálja napját egyértelmű időhatárokkal

Integrálja feladatait közvetlenül a beütemezett blokkokba

Színkódokkal különböztetheti meg a különböző típusú tevékenységeket.

🔑 Ideális: Írók, tervezők, fejlesztők és mély gondolkodók számára, akik zavartalan koncentrációhoz időtartamokat szeretnének biztosítani maguknak.

💡 Profi tipp: Használja ki a Pareto-elvet, más néven a 80/20-as szabályt, és azonosítsa azokat a 20% feladatot, amelyekkel az eredmények 80%-át érheti el. A hatékonyság maximalizálása érdekében ezeket a feladatokat helyezze előtérbe a legproduktívabb időszakokban.

6. ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Koordinálja a feladatokat és a mérföldköveket a ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablonjával.

A ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablon segítségével nyomon követheti a projekt ütemtervét, mivel szinkronizálja a találkozókat és megbeszéléseket a legfontosabb mérföldkövekkel. Ez egyszerűsíti a kritikus határidők nyomon követését, biztosítva, hogy a projekt a terv szerint haladjon, miközben az egész csapat valós időben kap friss információkat.

A sablon használatával a következőket teheti:

Kössön össze időpontokat a projekt mérföldköveivel és határidőivel a jobb összehangolás érdekében.

Képzelje el, hogyan illeszkednek az online találkozók a projekt általános ütemtervébe.

Koordinálja a találkozókat a legfontosabb projekt eredményekkel, hogy biztosítsa a határidőre történő befejezést.

Kövesse nyomon a feladatok függőségét és a találkozókat, hogy elkerülje a késedelmeket.

Tájékoztassa az összes csapattagot az automatikus ütemezési frissítésekkel.

Szinkronizálja a feladatokat a csapat rendelkezésre állásával, hogy biztosítsa a megfelelő erőforrás-elosztást.

🔑 Ideális: Projektmenedzserek és csapatok számára, akik komplex, határidőhöz kötött projektekben dolgoznak.

🎉 Érdekes tény: Még a strukturált ütemezés iránti rajongásunk sem új keletű! A napot meghatározott tevékenységekre felosztó gyakorlat a 6. században, Szent Benedek szabályzatával nyúlik vissza. A szerzetesek napjaikat imádkozás, munka és pihenés meghatározott időszakai köré szervezték, megalapozva ezzel a modern időbeosztási technikákat.

7. ClickUp blokkos ütemezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg napját feladatblokkok köré a ClickUp blokkütemező sablon segítségével.

A ClickUp blokkos ütemezési sablon segítségével a napját munkára, találkozókra és személyes időre szánt blokkokra oszthatja. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a munkavégzés során koncentrált maradjon, és teljes mértékben jelen legyen a találkozókon, így egyértelmű struktúrát kapva a jobb időgazdálkodáshoz. Ez a módszer akkor működik a legjobban, ha kötegelt munkafolyamatokat követ, például marketingfeladatokat, ismétlődő ügyfélmegbeszéléseket vagy adminisztratív feladatok elvégzését.

Míg a Naptárblokkoló sablon a mély koncentrációt hangsúlyozza, ez inkább a szokások, rutinok és ismételhető feladatfolyamatok kialakításáról szól.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre ismétlődő időblokkokat találkozók, utánkövetések vagy heti áttekintések számára.

Kövesse nyomon a folyamatban lévő tevékenységeket egyértelműen meghatározott időintervallumokkal.

Hozzon létre külön időintervallumokat a találkozók, a koncentrált munka és a személyes tevékenységek számára.

A feladatok és találkozók változásainak megfelelően módosítsa időblokkjait.

Ismétlődő tevékenységeket vagy találkozókat követhet nyomon ismétlődő blokkok beállításával.

Színkódolt blokkok segítségével különböztetheti meg a feladatokat, a találkozókat és a szabadidőt.

Figyelje nyomon, hogyan tölti a napját, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Integrálja feladatlistáit konkrét időblokkokba a hatékony időgazdálkodás érdekében.

🔑 Ideális: szakemberek, elfoglalt csapatok és bárki, aki egyszerű, strukturált megközelítést keres az időgazdálkodási problémákhoz.

👀 Tudta? Az automatikus emlékeztető rendszerek beépítése a tervezési folyamatba csökkentheti a kihagyott időpontok számát, különösen az orvosi területen. A McKinsey kiemeli, hogy ezeknek a rendszereknek a szélesebb körű alkalmazása segít csökkenteni a betegek távolmaradását, optimalizálva a klinikai erőforrások kihasználtságát. Ez az elv bármely iparágban alkalmazható, biztosítva a jobb részvételi arányt és a hatékonyabb ütemezést.

8. ClickUp óránkénti ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Ossza fel napját kezelhető órára a ClickUp óránkénti ütemterv sablonjával.

Azok számára, akik rendszeresen szűkös napokkal küzdenek, a ClickUp óránkénti ütemterv-sablon segít nyomon követni a találkozókat, megbeszéléseket és feladatokat óránként. Ez a részletes szintű részletesség biztosítja, hogy minden órát hatékonyan használjon, így nem marad ki egyetlen fontos feladat sem.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rendeljen hozzá konkrét időintervallumokat a találkozókhoz, feladatokhoz és személyes megbeszélésekhez.

Kövesse nyomon az óránkénti időpontokat részletes időblokkokkal

Tervezze meg az egész napját órákonként, hogy könnyebben tudjon tervezni.

Változó események esetén gyorsan módosíthatja a naptárát.

Használjon időalapú szűrőket, hogy a nap bizonyos részeire koncentrálhasson.

Kapcsolja össze a feladatokat konkrét óraszámokkal a termelékenység javítása érdekében.

🔑 Ideális: Szakembereknek, akiknek egymást követő időpontjaik vannak, és mindenkinek, aki optimalizálni szeretné az óránkénti ütemezést.

📮 ClickUp Insight: A ClickUp megállapította, hogy a válaszadók 27%-a küzd a következetességet nélkülöző találkozókkal, ami elmulasztott teendőkhöz, megoldatlan feladatokhoz és végső soron alacsony termelékenységhez vezet. Ezt a problémát tovább súlyosbítja az, ahogyan a csapatok nyomon követik munkájukat. Csapatkommunikációs felmérésünkből kiderül, hogy a szakemberek közel 40%-a manuálisan követi nyomon a teendőket, ami időigényes és hibalehetőségekkel járó folyamat, míg 38% nem egységes módszerekre támaszkodik, ami növeli a félreértések és a határidők elmulasztásának kockázatát. A ClickUp megszünteti a teendőkkel kapcsolatos káoszt! Az értekezleteken hozott döntéseket azonnal hozzárendelt feladatokká alakíthatja – mindezt ugyanazon a platformon, ahol a munka is zajlik.

9. ClickUp 24 órás ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp 24 órás ütemterv sablonjával minden óráját lefedheti a napjának.

Nem sikerül mindent beilleszteni a zsúfolt ütemtervébe? A ClickUp 24 órás ütemterv-sablon biztosítja, hogy napjának minden órája figyelembe legyen véve, és teljes áttekintést nyújt az ütemtervéről.

Ez a sablon felbecsülhetetlen értékű, ha személyes és szakmai kötelezettségeket egy egységes nézetben kell kezelnie. A 24 órás elrendezésnek köszönhetően könnyedén megtervezheti a napját, és elkerülheti az ütközéseket vagy az elmulasztott találkozókat.

A sablon segítségével a következőket teheti:

Tekintse meg a nap minden óráját egy teljes 24 órás nézetben.

Könnyedén nyomon követheti a találkozókat, feladatokat és személyes eseményeket.

Szükség szerint módosítsa az ütemtervét anélkül, hogy elveszítené a koncentrációját.

Adjon hozzá részletes megjegyzéseket az egyes időintervallumokhoz a naptár jobb szervezése érdekében.

Különböző tevékenységeket színekkel jelölhet, hogy megkülönböztesse az értekezleteket és a feladatokat.

Tartson nyilvántartást minden tevékenységéről a jobb időkövetés érdekében.

Használja a ClickUp naptár és idővonal nézetét, hogy több rétegben láthassa az ütemtervét, és könnyedén módosíthassa azt.

🔑 Ideális: Elfoglalt egyének és csapatok számára, akik hatékonyan szeretnék kezelni a napjukat.

👀 Tudta? Az 1-3-5 szabály alkalmazása – azaz minden nap egy fő, három közepes és öt kisebb feladat elvégzésére összpontosítani – segíthet a feladatok elvégzésének arányának növelésében és a túlterheltség érzésének csökkentésében.

10. ClickUp napi tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp napi tervező sablonjával könnyedén kezelheti napi céljait és időbeosztását.

A ClickUp napi tervező sablon segít megszervezni és nyomon követni a napját. Tökéletes feladatok, találkozók és teendők lebontásához, segít prioritásokat felállítani a legfontosabb dolgokhoz. Tiszta, egyszerű elrendezésével könnyebb koncentrálni, és könnyedén nyomon követheti a nap folyamán elért eredményeket.

Ez a sablon biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki, így segítve Önt abban, hogy produktív maradjon és minden kötelezettségét teljesítse.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Szervezze meg napját a találkozók, feladatok és időpontok áttekinthető megjelenítésével.

Priorizálja a teendőlistáját, hogy először a legfontosabb tevékenységekre koncentrálhasson.

Állítson be emlékeztetőket, hogy mindig naprakész legyen, és soha ne maradjon le egy találkozóról vagy feladatról sem.

A nap végén tekintse át a napját, hogy nyomon követhesse a befejezett feladatokat és az előrehaladást.

Szinkronizálja más ClickUp feladatokkal, hogy átfogó képet kapjon a napjáról.

Alkalmazza a napi tervezőt a munkastílusához vagy prioritásaihoz

🔑 Ideális: szakemberek, vezetők és mindenki számára, aki javítani szeretné napi tervezését és termelékenységét.

🎉 Érdekesség: Az olyan márkák, mint a Brand Right Marketing , valódi eredményeket értek el a ClickUp Automation és a feladat sablonok használatával, amelyekkel egyszerűsítették a munkafolyamatokat és növelték a hatékonyságot minden területen. A ClickUp integrálásával a Brand Right Marketing csökkentette a manuális, ismétlődő munkát, javította a kommunikációt automatizált sablonos megjegyzésekkel, és értékes betekintést nyert a jövedelmezőségbe és az erőforrások elosztásába. A platform lehetővé tette számukra, hogy egy egyfős vállalkozásból 25 fős csapattá bővüljenek, finomítsák a belső folyamatokat, és adat alapú döntéseket hozzanak a személyzet felvételével és az üzleti növekedéssel kapcsolatban.

Visszaszerezheti napját a ClickUp időpont-sablonjaival!

A rendezetlen naptárak, az elmulasztott találkozók és a folyamatos átütemezés nem csak lassítják a munkát, hanem lehetőségeket és nyugalmat is elvesznek. Manapság az időgazdálkodás módja mindent elárul a munkamódszerről. Ezért fontosabb, mint valaha, hogy megfelelő rendszerrel rendelkezzen.

A ClickUp számára készített ingyenes időpontfoglalási sablonok nem csupán alapvető elrendezéseket tartalmaznak. Úgy tervezték őket, hogy támogatást nyújtsanak a valós munkafolyamatokhoz, függetlenül attól, hogy ügyfélmegbeszéléseket koordinál, mélyreható munkamegbeszéléseket tervez vagy a csapatát egy irányba tartja. Tiszta, rugalmas és azonnal használható sablonok, amelyek segítenek abban, hogy a fontos dolgokra koncentrálhasson.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el használni ezeket a sablonokat az időszervezéshez, a stressz csökkentéséhez és az okosabb munkavégzéshez – egy időpont egy időpont után! 🗓️