A 10 legjobb Moxie alternatíva vállalkozása irányításához 2025-ben

A Moxie jól működik egyéni szabadúszók és mikrovállalkozások számára. Az alapvető funkciókat lefedi, beleértve a szerződéseket, a számlákat és az egyszerű ügyfélkommunikációt.

De ahogy vállalkozása növekszik, ezek az alapok már nem elegendőek. Szüksége van jobb eszközökre a projektek kezeléséhez, másokkal való együttműködéshez és a bővítéshez, anélkül, hogy összefoltozná a dolgokat.

Miután a Moxie-val elérték a határaikat, sok kisvállalkozás tulajdonosa olyan eszközökre vált, amelyek alkalmazkodnak a tényleges munkamódszerükhöz – legyen az gyorsabb számlázás, részletesebb feladatkövetés vagy egy helyen történő csapatmunka.

Nézzük meg 10 intelligens Moxie alternatívát, amelyekkel időt takaríthat meg az adminisztratív munkában, nyomon követheti az ügyfelek feladatait, és extra eszközök nélkül működtetheti vállalkozását.

A legjobb Moxie alternatívák egy pillantásra

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Dokumentumok, CRM, űrlapok, számlák, időkövetés, automatizálás A legjobb megoldás egyéni vállalkozók, egyéni vállalkozók és növekvő csapatok számára, akik az ügyfelekkel kapcsolatos munkát, a számlázást és a kommunikációt egy helyen szeretnék központosítani. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 dollár/hónap-tól kezdődik. Agency Handy Műszerfalak, jóváhagyási munkafolyamatok, fájlkezelés és márkás portálok A legjobb megoldás kreatív ügynökségek számára, amelyek több ügyfélnek szállítanak termékeket és végeznek felülvizsgálatokat. A fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. Dubsado Egyedi űrlapok, ütemező, munkafolyamatok, szerződéskezelés és automatizálás A legjobb megoldás azoknak a coachoknak, tanácsadóknak és szolgáltatóknak, akiknek teljesen automatizált, márkás ügyfélélményre van szükségük. A fizetős csomagok ára 20 dollár/hónaptól kezdődik. HoneyBook Ajánlatok, szerződések, fizetések, emlékeztetők A legjobb választás azoknak a szabadúszóknak és kreatív szakembereknek, akik tiszta, ügyfélbarát foglalási és számlázási folyamatot szeretnének. A fizetős csomagok ára 36 dollár/hónaptól kezdődik. Bonsai Ajánlatok, időkövetés, szabadúszó banki szolgáltatások, adóeszközök A legjobb azoknak a szabadúszóknak, akik egy irányítópanelen szeretnék kezelni munkájukat, pénzügyeiket és adóikat. A fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik havonta. Moxo Márkás portálok, üzenetküldés, fájlmegosztás, mobil-első UX A legjobb megoldás tanácsadók, ügyvédi irodák és pénzügyi szakemberek számára, akik fehér címkés ügyfélportálokat kínálnak. Egyedi árazás Plutio Bejövő levelek, többnyelvű támogatás, időkövetés, ügyfélportálok A legjobb megoldás azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik egy alkalmazásból több szolgáltatást és globális ügyfeleket kezelnek. A fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. 17hats Munkafolyamat-sablonok, ütemezők, szerződések, automatizálás A legjobb fotósok, rendezvénytervezők és kreatív szakemberek számára, akik szolgáltatói vállalkozásokat működtetnek. A fizetős csomagok ára 60 dollár/hónaptól kezdődik. SuiteCRM Nyílt forráskódú CRM, moduláris irányítópult, saját szerveren futó Legalkalmasabb kis, technológia iránt érdeklődő csapatok számára, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni CRM-jük és munkafolyamataik felett. Ingyenes (nyílt forráskódú); fizetős támogatási csomagok is elérhetők Capsule CRM Kapcsolattartási ütemtervek, feladatkövetés, folyamatok áttekintése, mobilalkalmazás A legjobb kis csapatok számára, akik egyszerű, könnyen kezelhető CRM-et keresnek. A fizetős csomagok ára 21 dollártól kezdődik havonta.

Mit kell keresnie a Moxie alternatíváiban?

A Moxie-hoz hasonló eszközök kinövése nem egyik napról a másikra történik, hanem fokozatosan. Egyre több ügyfélprojektet kezel, több számlát küld, e-maileken, Slacken és táblázatokon keresztül koordinál.

Hirtelen már nem csak szabadúszóként dolgozik, hanem egy vállalkozást vezet.

Ez a változás új követelményeket támaszt: automatizálás, átláthatóság, projektben való együttműködés és az a képesség, hogy mindent egy helyen kezelhessen. És ez az, ami miatt sok Moxie-felhasználó más megoldásokat kezd keresni.

Íme, mire kell figyelni, ha egy hatékonyabb, átfogóbb platformra vált:

Órákat megtakarító automatizálás: Keressen olyan alapvető eszközöket, amelyek a űrlapok benyújtását feladatokká alakítják, nyomon követést indítanak el, vagy automatikusan számlákat generálnak.

Beépített CRM és ügyfélportálok: lépjen túl az egyirányú kommunikáción; szüksége van ügyfélorientált nézetekre, megosztott fájlokra és valós idejű projektfrissítésekre.

Számlázás és időkövetés egy helyen: Kevesebb időt kell fordítania a váltogatásra, és több időt a fizetések beszedésére, mivel a számlázás, a követés és a szállítás egy helyen történik.

Többfelhasználós együttműködés: Hozzon létre megosztott irányítópultokat, osszon ki feladatokat és hozzon létre naptárnézeteket, amint beszállítók vagy egy csapat csatlakozik a projekthez.

A 10 legjobb Moxie alternatíva 2025-ben

A modern üzleti eszközöknek ellenőrzést, áttekinthetőséget és növekedési lehetőségeket kell biztosítaniuk. Ezek a Moxie alternatívák ennél tovább mennek. Ötvözik a projektmenedzsmentet, a számlázást, a CRM-et és az együttműködést, hogy ne kelljen többé különböző rendszereket összekapcsolni, és egy helyen irányíthassa vállalkozását.

1. ClickUp (A legjobb átfogó projekt- és ügyfélkezeléshez)

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő, all-in-one munkamenedzsment platformján könnyedén összevonhatja a feladatokat, az együttműködést és a dokumentumokat.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

A Moxie alternatívájaként segít kezelni az ügyfelek számára láthatatlan háttérmunkát – árajánlatokat, ütemterveket, frissítéseket és fizetéseket – mindezt egyetlen irányítópultról. Eseményeket tervezhet, egyedi megrendeléseket követhet nyomon és megoszthatja az előrehaladást anélkül, hogy fájlokat vagy üzeneteket kellene keresnie a különböző alkalmazásokban.

Az ügyfelek bevonásának vagy az ügyfélkérések azonnali feldolgozásának megkezdéséhez használja a ClickUp Forms alkalmazást. Ezek a dinamikus űrlapok minden beküldést részletes feladattá alakítanak, ami ideális új projektek, szolgáltatási kérések vagy visszajelzések nyomon követéséhez. Ahelyett, hogy manuálisan másolná az e-mailekből vagy táblázatokból származó adatokat, központosíthatja és egyszerűsítheti a bevonási vagy érdeklődési folyamatot.

A ClickUp CRM segítségével minden üzletkötési szakaszt láthat, és azonnal feladatokat rendelhet hozzájuk.

Szeretné az összes ügyféladatot egy egységes nézetben látni? A ClickUp CRM segítségével kezelheti a potenciális ügyfeleket, nyomon követheti a beszélgetéseket és megtekintheti a projekt állapotát egy áttekinthető, testreszabható nézetben. Az ügyletek szakasza szerint rendezheti az adatokat, ütemezheti a követő lépéseket és feladatokat rendelhet a csapattagokhoz anélkül, hogy egy külön CRM eszközre kellene átváltania.

Ideális egyedülálló alapítók és kis csapatok számára, akiknek nincs szükségük bonyolult értékesítési eszközökre, csak egy egyszerű módszerre az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

Válasszon több mint 10 nézet közül, hogy a ClickUp CRM segítségével szervezze projektjeit.

Szüksége van egy rövid összefoglalóra az ügyfelének? Az AI segítségével azonnal elkészítheti a vázlatot a ClickUp Docs segítségével. Visszajelzést szeretne? Adjon hozzá megjegyzést, és azonnal rendelje hozzá kollégájához, mint teendőt. Akár esküvői csokrokat tervez, akár fotózást szervez, a ClickUp összekapcsolja a frissítéseit, feladatait és fájljait, így semmi sem vész el a beérkező levelek között.

A számlázható órák és számlák tekintetében a ClickUp időkövetési funkciója segít a számlázható órákat közvetlenül a feladatokhoz vagy projektekhez rögzíteni. Az időt valós időben követheti nyomon vagy manuálisan adhatja meg, majd a ledolgozott órák alapján jelentéseket vagy számlákat generálhat.

Ha minden hónapban ugyanazt a számlát küldi el, vagy megismétli az ügyfelek bevonásának lépéseit, a ClickUp megkíméli Önt attól, hogy ezt kétszer kelljen megtennie. Készítse el egyszer a sablonjait, automatizálja az emlékeztetőket vagy jóváhagyásokat, és tartsa mozgásban a folyamatot – miközben Ön azokra a feladatokra koncentrál, amelyekért az ügyfelek fizetnek.

Végül, mi a legjobb a ClickUp-ban, mint Moxie alternatívában? A ClickUp Brain képes kezelni az egész munkafolyamatot. Például, amikor új feladatok érkeznek, az AI Prioritize meghatározza az egyes feladatok sürgősségét, így mindig tudja, mit kell először megoldania. Az Autopilot Agents figyelheti a lejárt vagy elakadt feladatokat, és intézkedhet, például emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti az állapotokat.

Az AI segítségével gyorsan összefoglalhat hosszú dokumentumokat vagy szálakat, frissítéseket készíthet, vagy új feladatokat és dokumentumokat hozhat létre egy parancs segítségével. Így kevesebb időt kell adminisztrációra fordítania, és több időt tud a munkára fordítani!

A ClickUp sablonok testreszabhatók, újrafelhasználhatók és könnyen csatolhatók a projektfeladatokhoz vagy a CRM-rekordokhoz.

✅ ClickUp Freelance Invoice Template: A legjobb megoldás az óradíj vagy projekt alapján számlázó egyéni szolgáltatók számára. Adja hozzá a szolgáltatások részletezését, az időnaplókat és az ügyféladatokat, majd küldje el közvetlenül a ClickUp-on keresztül, vagy exportálja PDF formátumban.

Ingyenes sablon letöltése Számlázzon ügyfeleinek világosan és professzionálisan a ClickUp Freelance Invoice Template segítségével.

✅ ClickUp számlasablon: Ismétlődő projektekhez vagy kis csapatokhoz tervezve. Adjon hozzá tételeket, adóadatokat, fizetési feltételeket és márkaelemeket, így nem kell minden hónapban újra létrehoznia ugyanazt a formátumot.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a számlák állapotát, esedékességét és fizetési módjait a ClickUp számlasablon segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Szűrt irányítópultokat hozhat létre, hogy egy helyen tekintse át a projekt állását, az ügyfelek kéréseit és a lejárt feladatokat.

A Spaces és a Folders segítségével szervezze meg munkaterületét osztályok szerint (értékesítés, műveletek, pénzügyek).

Készítsen egyedi projektmunkafolyamatokat feltételes logikával és feladatfüggőségekkel.

Fizetési linkeket, naptárakat vagy űrlapokat ágyazhat be közvetlenül a ClickUp Docs-ba.

Állítson be ismétlődő feladatokat a visszatérő projektekhez vagy a havi szolgáltatási ellenőrzésekhez.

Használja a Célok és mérföldkövek funkciót a legfontosabb ügyfélszolgáltatások és szerződési feltételek nyomon követéséhez.

Hozzon létre ügyfelek számára látható nézeteket olyan jogosultságokkal, amelyek elrejtik a belső jegyzeteket vagy vázlatokat.

Használja az AI-t és az automatizálást a feladatok automatikus kiosztásához, prioritásainak meghatározásához és frissítéséhez.

Használja ki az integrált együttműködési eszközöket, mint például a ClickUp Chat, a SyncUps, az Assigned Comments, és ossza meg a frissítéseket ügyfeleivel vagy munkatársaival.

Használja ki az 1000+ integrációt , hogy összekapcsolhassa kedvenc eszközeit.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája kezdeti beállítási útmutatás nélkül túlnyomó lehet.

A mobil élmény nem olyan zökkenőmentes, ha komplex dokumentumokat vagy űrlapokat kell kezelni útközben.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Celine R., UX/UI tervezési vezető, így nyilatkozik:

A ClickUp-ot a kezdetektől fogva használom, és lenyűgöző volt látni, ahogy egy átfogó termelékenységi erőművé fejlődött. Az új funkciók és frissítések folyamatos bevezetése bizonyítja a csapat elkötelezettségét a felhasználói élmény javítása iránt.

A ClickUp-ot a kezdetektől fogva használom, és lenyűgöző volt látni, ahogy egy átfogó termelékenységi erőművé fejlődött. Az új funkciók és frissítések folyamatos bevezetése bizonyítja a csapat elkötelezettségét a felhasználói élmény javítása iránt.

💡Pro tipp: Szeretné tízszeresére növelni munkafolyamatait? Próbálja ki a Brain MAX-ot, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asztali kiegészítőjét. Hatékony vállalati keresési és hangvezérelt parancsokat hoz munkafolyamatába, így egyetlen kereséssel vagy hangutasítással megtalálhat bármilyen dokumentumot, csevegést vagy projektfrissítést az összes csatlakoztatott alkalmazásban. Akár ötleteket gyűjt, ügyfél-visszajelzéseket rögzít, vagy határidőket kezel, a Brain MAX mindent kéznél tart, így Ön az üzleti növekedésre koncentrálhat, nem pedig az eszközök kezelésére.

2. Agency Handy (legalkalmasabb ügyfelek számára teljesítéseket kezelő ügynökségek számára)

via Agency Handy

Az Agency Handy olyan kreatív csapatok számára készült, amelyek visszacsatolási ciklusokban élnek. Lehetővé teszi az ügyfelek munkájának strukturált irányítópultokon történő szervezését, feladatok kiosztását és a fájlok revíziójának kezelését anélkül, hogy zavaros e-mailek oda-vissza küldözgetése lenne szükséges. Minden látható, nyomon követhető és határidőhöz kötött.

Munkájának minden aspektusa, a kezdeti koncepciótól a végső jóváhagyásig, átláthatóvá, nyomon követhetővé és pontosan a határidőkhöz kötötté válik. Az Agency Handy-t igazán megkülönböztető tulajdonsága a kifinomult ügyfél-jóváhagyási munkafolyamatok.

Akár új logótervet, többoldalas brosúrát vagy bármilyen más kreatív anyagot mutat be, azt zökkenőmentesen megoszthatja, konkrét visszajelzéseket kérhet és hivatalosan jóváhagyást kérhet közvetlenül a platformon belül. Ez biztosítja, hogy munkája lendületben maradjon, elkerülve azt a veszélyt, hogy a túlcsorduló e-mail fiókban végleg elakadjon.

Az Agency Handy legjobb funkciói

Készítsen egyszerűen, drag-and-drop módszerrel irányítópultokat minden ügyfélprojekthez.

Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatot a beépített jóváhagyási folyamatokkal, amelyek csökkentik a javítási körök számát.

Kövesse nyomon az eszközöket, maketteket és verziókat egy vizuális fájlkezelő segítségével.

Testreszabhatja az ügyfélportálokat a dokumentumok megosztása és a valós idejű állapotfrissítések biztosítása érdekében.

Az Agency Handy korlátai

A kreatív alapeszközökön túl korlátozott integrációs lehetőségek

Kisebb, egyszerűbb projekteket kezelő csapatok számára túlzott lehet.

Agency Handy árak

Freelancer: 19 USD/hó

Csapatindító: 99 USD/hó

Business Pro: 199 USD/hó

Agency Handy értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Agency Handy-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Handy egy fantasztikus ügyfélportál eszköz ügynökségek számára, mivel felhasználóbarát felületének köszönhetően az ügyfelek könnyen hozzáférhetnek a platformhoz és navigálhatnak rajta.

A Handy egy fantasztikus ügyfélportál eszköz ügynökségek számára, mivel felhasználóbarát felületének köszönhetően az ügyfelek könnyen hozzáférhetnek a platformhoz és navigálhatnak rajta.

3. Dubsado (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és automatizáláshoz)

via Dubsado

A Dubsado olyan szolgáltató vállalkozások számára készült, amelyek nagyobb kontrollt szeretnének gyakorolni az ügyfelek folyamaton való haladására. Az ügyfelek felvételétől a távozásáig mindenre kiterjedő eszközöket biztosít az egyedi űrlapok készítéséhez, a szerződések automatizálásához és az ütemezés egyszerűsítéséhez – mindezt a saját márkája alatt.

A platform legfőbb erőssége abban rejlik, hogy rendkívül részletes és intelligens munkafolyamatok létrehozását teszi lehetővé. Beállíthat automatizált nyomon követéseket, konkrét feladatokat rendelhet hozzá, személyre szabott e-maileket küldhet, és dinamikusan frissítheti az ügyfelek státuszát az ügyfelek konkrét tevékenységei vagy a projekt mérföldkövei alapján.

Egyedül dolgozó tanácsadók vagy nagy ügyfélkörrel rendelkező csapatok számára ez a kifinomult automatizálás jelentősen csökkenti az adminisztratív költségeket, anélkül, hogy veszélyeztetné az ügyfélkapcsolatok szempontjából elengedhetetlen személyre szabott hozzáállást.

A Dubsado legjobb funkciói

Hozzon létre teljesen testreszabható felvételi űrlapokat és potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló oldalakat.

Automatizálja a szerződések és számlák létrehozását a beépített e-aláírási támogatással.

A időzóna-felismerés és a pufferbeállítások segítségével könnyedén ütemezheti meg a találkozókat.

Tervezze meg munkafolyamatait feltételes logika és feladatindítók segítségével a zökkenőmentes automatizálás érdekében.

A Dubsado korlátai

A munkafolyamat-automatizálás terén kezdő felhasználók számára meredekebb tanulási görbe

A versenytársakhoz képest korlátozott jelentési és elemzési eszközök

Dubsado árak

Ingyenes próba elérhető (időkorlát nélkül, maximum három ügyféllel)

Starter: 20 USD/hó

Premier: 40 USD/hó

Dubsado értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Dubsado-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

Mindenképpen elvégezte a feladatát, a mi igényeinknek a legjobb platform volt, de sokkal jobb is lehetett volna.

Mindenképpen elvégezte a feladatát, a mi igényeinknek a legjobb platform volt, de sokkal jobb is lehetett volna.

4. HoneyBook (A legjobb választás szerződésekkel és fizetésekkel foglalkozó szabadúszók számára)

via HoneyBook

A HoneyBook azoknak a szabadúszóknak és egyéni alkotóknak készült, akik szeretnék egyszerűen intézni a dolgokat. Az ajánlatokat, szerződéseket és fizetéseket egy áttekinthető folyamatba egyesíti, így az ügyfelek perceken belül aláírhatják és kifizethetik a számlákat, nem pedig napokon belül. Nincs szükség technikai ismeretekre vagy háttérbeállításokra.

Kiemelkedő tulajdonsága a kivételes ügyfélélmény, amelyet biztosít. Minimális erőfeszítéssel könnyedén küldhet professzionális márkájú ajánlatokat, egyértelmű fizetési ütemterveket állíthat fel és automatizálhatja a fizetési emlékeztetőket.

Ha folyamatosan küzd a lejárt számlák behajtásával vagy az ügyfelek felvételének manuális kezelésével, a HoneyBook egyszerűsített és intuitív megoldást kínál, amely segít a pénzügyi és adminisztratív feladatok szigorú szervezésében.

A HoneyBook legjobb funkciói

Használjon előre elkészített sablonokat ajánlatokhoz, szerződésekhez és számlákhoz, hogy időt takarítson meg.

Könnyedén ütemezheti a kifizetéseket és automatikus emlékeztetőket küldhet, hogy minden a terv szerint haladjon.

Központosítsa az összes projektkommunikációt egy dedikált ügyfélportállal.

Kezelje projektjeit útközben egy teljes funkcionalitású mobilalkalmazással.

A HoneyBook korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a fejlett munkafolyamatokhoz

Nincs beépített időkövető és részletes jelentéskészítő eszköz

HoneyBook árak

Starter: 36 USD/hó

Essentials: 59 USD/hó

Prémium: 129 USD/hó

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a HoneyBookról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, hogy szinte minden, amire szükségem van, egy helyen elérhető. Ezzel üzleti tevékenységem is egy szinttel feljebb lépett.

Tetszik, hogy szinte minden, amire szükségem van, egy helyen elérhető. Ezzel üzleti tevékenységem is egy szinttel feljebb lépett.

5. Bonsai (a legjobb all-in-one szabadúszó platform)

via Bonsai

A Bonsai segítségével egyetlen platformon kezelheti az ajánlatokat, szerződéseket, számlákat és adókat. Elegáns és minimalista, és elegendő adminisztrációs kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy egyedül is könnyedén irányíthassa vállalkozását.

Az alapvető üzleti szükségleteken túl a Bonsai beépített üzleti fiókkal, automatizált adókövetési funkciókkal, teljes mértékben testreszabható szerződésekkel és egyszerűsített ügyfél-bevonási munkafolyamatokkal tűnik ki a többi közül.

Ha unja már, hogy manuálisan kell összekapcsolnia a Stripe fizetési szolgáltatást, a QuickBooks könyvelési szolgáltatást és a Google Docs dokumentációs szolgáltatást, a Bonsai egy egységes, tiszta felületet kínál, amely ezeket a funkciókat egy hatékony munkaterületbe egyesíti.

A Bonsai legjobb funkciói

Egyszerűsítse pénzügyeit a beépített szabadúszó banki szolgáltatásokkal – kövesse nyomon az adóbecsléseket, leírásokat és megtakarítási célokat.

Egyszerűsítse az ajánlattételtől a fizetésig tartó folyamatot az e-aláírásokkal és a mérföldkő szerinti számlázással.

Kövesse nyomon az időt, és egyetlen kattintással alakítsa át számlákká!

Használjon előre elkészített sablonokat szerződésekhez, titoktartási megállapodásokhoz és bevezetési dokumentumokhoz, hogy gyorsabban haladjon.

A Bonsai korlátai

Korlátozott rugalmasság több felhasználóval rendelkező csapatok vagy ügynökségek számára

Egyes pénzügyi funkciók jelenleg csak az Egyesült Államokban érhetők el.

Bonsai árak

Alap: 15 USD/felhasználó/hónap

Essentials: 25 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 39 USD/felhasználó havonta

Elite: 59 USD/felhasználó havonta

Bonsai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Bonsai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Hihetetlen, hogy ugyanazon a platformon keresztül küldhetünk szerződéseket, ajánlatokat, számlákat és űrlapokat az ügyfeleknek. Imádom, hogy a Bonsai egy olyan platform, amely minden szolgáltatást egy helyen kínál a szabadúszók és a kisvállalkozások számára.

Hihetetlen, hogy ugyanazon a platformon keresztül küldhetünk szerződéseket, ajánlatokat, számlákat és űrlapokat az ügyfeleknek. Imádom, hogy a Bonsai egy olyan platform, amely minden szolgáltatást egy helyen kínál a szabadúszók és a kisvállalkozások számára.

👀 Tudta? 2023-ban a szabadúszók összesen 1,27 billió dollárt kerestek, ami elegendő ahhoz, hogy felvegyék a versenyt olyan országok GDP-jével, mint Dél-Korea.

6. Moxo (a legjobb fehér címkés ügyfélportálokhoz)

via Moxo

Ha magas színvonalú, ügyfélközpontú élményt szeretne nyújtani, a Moxo megadja ehhez a szükséges eszközöket. A biztonságos dokumentummegosztástól a valós idejű üzenetküldésig és a márkás munkaterületekig, ez a megoldás azoknak a cégeknek készült, amelyek professzionális megjelenést és védelmet szeretnének biztosítani maguknak.

A Moxo igazán kiemelkedik robusztus white label funkcióival, ami azt jelenti, hogy ügyfelei soha nem látnak harmadik féltől származó felületet; ehelyett az egész élmény zökkenőmentesen integrálódik az Ön márkájába.

Akár jogi tanácsadóként kezel érzékeny információkat, akár pénzügyi tanácsadóként személyre szabott tanácsadást nyújt, könnyedén elindíthat egy professzionális, mobilra optimalizált ügyfélközpontot, amely teljesen a sajátjának érezheti, és minden érintkezési ponton megerősíti márkaidentitását.

A Moxo legjobb funkciói

Hozzon létre biztonságos, márkás ügyfélportálokat a logójával, színeivel és egyedi domainjével.

Zökkenőmentes bevezetés és szolgáltatások mobil-első munkafolyamatokkal

Automatizálja a jóváhagyási lépéseket, és kövesse nyomon valós időben minden ügyfél-interakciót.

Beágyazott csevegés, fájlmegosztás és elektronikus aláírások az egységes ügyfélélmény érdekében.

A Moxo korlátai

A márkaelemeken túlmenő testreszabási lehetőségek korlátozottak

Nem ideális belső csapatok projektmenedzsmentjéhez

Moxo árak

Egyedi árazás

Moxo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Moxo-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

A Moxo nagyon sokat segített ügyfeleinkkel való kommunikációnk és levelezésünk egyszerűsítésében. Nagyon tetszik, hogy egy kijelölt helyen tudunk velük kommunikálni (szöveges üzenetek, WhatsApp stb. helyett), és fájlokat tudunk egymásnak küldeni.

A Moxo nagyon sokat segített ügyfeleinkkel való kommunikációnk és levelezésünk egyszerűsítésében. Nagyon tetszik, hogy egy kijelölt helyen tudunk velük kommunikálni (szöveges üzenetek, WhatsApp stb. helyett), és fájlokat tudunk egymásnak küldeni.

💡 Profi tipp: Használja a Moxo közös márkás bevezetési programját, hogy olyan üdvözlő élményt nyújtson ügyfeleinek, amely úgy tűnik, mintha a cégétől származna, nem pedig egy szoftvergyártótól.

7. Plutio (legalkalmasabb több szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók számára)

via Plutio

Az egyfős vállalkozás vezetése gyakran azt jelenti, hogy folyamatosan szerepet kell váltani – projektmenedzser, ügyfélkezelő, marketinges és még sok más. A Plutio mindezt egy áttekinthető irányítópulton egyesíti, ahol ügyfeleket kezelhet, ajánlatokat küldhet, időt nyomon követhet és cseveghet – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia az alkalmazást.

A Plutio kiemelkedő funkciói között szerepel a kollaboratív beérkező levelek mappa, a többnyelvű ügyfélportálok és a beépített CRM. Úgy tervezték, hogy a szétszórt egyéni műveleteket egyszerűsítse egy fókuszált munkafolyamatba, amely megvalósíthatónak tűnik, még akkor is, ha több szerepet is betölt.

A Plutio legjobb funkciói

Kínáljon többnyelvű ügyfélportálokat, hogy még inkluzívabb élményt nyújthasson.

Kezelje az e-maileket, csevegéseket és feladatmegjegyzéseket egy közös beérkező levelek mappából.

Küldjön márkás ajánlatokat beépített elektronikus aláírásokkal a gyorsabb jóváhagyás érdekében.

Kövesse nyomon a feladatokat, rögzítse az időt és állítson ki számlákat – mindezt egy helyen.

A Plutio korlátai

Egyszerű szolgáltató vállalkozások számára túl sok funkcióval rendelkezik.

Más platformokhoz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Plutio árak

Solo: 19 USD/hó

Stúdió: 39 USD/hó

Ügynökség: 99 USD/hó

Plutio értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Mit mondanak a Plutio-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Minden üzleti menedzsment feladatomat egy helyen elvégezhetem. Pl. ajánlatok, számlák és nyugták, időkövetés, feladatkezelés stb.

Minden üzleti menedzsment feladatomat egy helyen elvégezhetem. Pl. ajánlatok, számlák és nyugták, időkövetés, feladatkezelés stb.

📖 Olvassa el még: Optimalizálja munkafolyamatát az Agile Time Tracking segítségével

8. 17hats (Legalkalmasabb rendezvények szervezőinek és fotósoknak)

via 17hats

Ha vállalkozása egy sor ismétlődő lépésen alapul – például kezdeti konzultáció, részletes árajánlat, szerződés aláírása, szolgáltatások végrehajtása (például fotózás vagy rendezvény) és végső számlázás –, akkor a 17hats segít Önnek minden szempontból rendszerezni a folyamatot.

A kreatív és rendezvényalapú szolgáltatóiparban dolgozó szakemberek, például fotósok, rendezvénytervezők és tervezők számára készült, akik strukturált munkafolyamatokra van szükségük, anélkül, hogy azokat a nulláról kellene felépíteniük.

A 17hats minden funkciója rendkívül testreszabható sablonokon alapul, a márkás árajánlatoktól és szerződésektől az automatizált nyomon követésekig és köszönőlevelekig. Ez a szisztematikus megközelítés jelentősen csökkenti az unalmas e-mailek oda-vissza küldözgetésével töltött időt, így több időt fordíthat ügyfelei közvetlen kiszolgálására vagy a következő megbízás előkészítésére.

A 17hats legjobb funkciói

Használjon eseményekhez, fotózáshoz és kreatív projektekhez szabott munkafolyamat-sablonokat.

Ügyfélmegbeszéléseket szervezhet a beépített eszközökkel, amelyek szinkronizálódnak a naptárával.

Automatizálja a nyomon követést, az emlékeztetőket és a köszönőleveleket e-mail sorozatokkal.

Egyszerűsítse az ügyfelek bevonását integrált számlázási és szerződéses eszközökkel.

A 17hats korlátai

A felület elavultnak tűnhet az újabb eszközökhöz képest.

Kevésbé rugalmas komplex szolgáltatásokat kínáló csapatok vagy vállalkozások számára

17hats árak

Havi díj: 60 USD/hó

17hats értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a 17hats-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A 17hats segítségével minden üzleti adminisztratív feladatomat, valamint az egyes ügyfelekkel kapcsolatos összes nyilvántartást és dokumentumot egy helyen tárolhatom. A legjobb az egészben, hogy a feladatok többsége automatizált, így nem kell asszisztenst alkalmaznom ezek elvégzésére.

A 17hats segítségével minden üzleti adminisztratív feladatomat, valamint az egyes ügyfelekkel kapcsolatos összes nyilvántartást és dokumentumot egy helyen tárolhatom. A legjobb az egészben, hogy a feladatok többsége automatizált, így nem kell asszisztenst alkalmaznom ezek elvégzésére.

📖 Olvassa el még: Ingyenes Google Sheets számlasablonok

9. SuiteCRM (A legjobb nyílt forráskódú CRM kis csapatok számára)

via SuiteCRM

A SuiteCRM teljes ellenőrzést biztosít a CRM-rendszer felett – nincs beszállítói függőség, nincs kényszerű frissítés. Nyílt forráskódú, így a technikai erőforrásokkal rendelkező kis csapatok testreszabhatják a munkafolyamatokat, mezőket és irányítópultokat a működésükhöz.

A SuiteCRM minden modulja, az átfogó kapcsolattartás-kezeléstől és a potenciális ügyfelek nyomon követésétől a hatékony ügykezelésig, testreszabható. Ezért kiváló választás azoknak az IT-értő csapatoknak, akik költséghatékony, rendkívül rugalmas CRM-megoldást keresnek, amely bőséges teret biztosít a növekedéshez, feltéve, hogy hajlandóak némi erőfeszítést fektetni a kezdeti beállításba és a folyamatos kezelésbe.

A SuiteCRM legjobb funkciói

Telepítse saját szervereire, teljes hozzáféréssel a forráskódhoz.

Készítsen egyedi irányítópultokat a drag-and-drop modulépítő segítségével.

Automatizálja a munkafolyamatokat egy hatékony motorral és feltételes kiváltókkal.

Bővítse a funkcionalitást a közösség által létrehozott pluginok és témák hatalmas könyvtárával.

A SuiteCRM korlátai

Technikai beállítás és folyamatos karbantartás szükséges.

A felület elavultnak tűnik a modern SaaS CRM-ekhez képest.

SuiteCRM árak

Ingyenes (nyílt forráskódú, saját szerveren futó)

Fizetős támogatási csomagok érhetők el harmadik fél partnerektől.

SuiteCRM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a SuiteCRM-ről a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

A SuiteCRM-et használjuk az ügyfélszolgálat központi adattárának. Nyomon követjük az ügyfelekkel való összes kapcsolatot, a tervezetteket és a már lezártakat egyaránt. Ez egy elengedhetetlen központ a csapatunk számára, hogy biztosítsa, hogy az ügyfelekkel való minden kapcsolat jól tájékozott legyen.

A SuiteCRM-et használjuk az ügyfélszolgálat központi adattárának. Nyomon követjük az ügyfelekkel való összes kapcsolatot, a tervezetteket és a már lezártakat egyaránt. Ez egy elengedhetetlen központ a csapatunk számára, hogy biztosítsa, hogy az ügyfelekkel való minden kapcsolat jól tájékozott legyen.

🧠 Érdekesség: Az „open source” kifejezést 1998-ban alkották meg, hogy a szabad szoftverek üzleti szempontból vonzóbbá váljanak – előtte a legtöbb vállalat teljesen elkerülte őket.

10. Capsule CRM (A legjobb könnyű CRM ügyfélkövetéssel)

via Capsule CRM

A Capsule CRM tiszta, fókuszált élményt nyújt, minden felesleges elem nélkül. Ideális kis csapatok számára, akik szeretnék nyomon követni az értékesítést, kezelni a kapcsolatokat és nyomon követni a feladatokat – mindezt egy központi, egyszerű kezelőfelületről.

Mindezek az alapvető funkciók egyetlen, egyszerű kezelőfelületen vannak összpontosítva, ami biztosítja az egyszerűséget és a könnyű használatot. Mobilbarát kialakítása, automatikus emlékeztetőivel és átfogó kapcsolattörténeteivel segít Önnek, hogy mindig tisztában legyen üzleti prioritásaival.

A Capsule CRM legjobb funkciói

Kezelje a vizuális értékesítési folyamatokat az egyes ügyletekhez tartozó drag-and-drop szakaszokkal.

Szinkronizálja e-mailjeit zökkenőmentesen a Gmail és az Outlook alkalmazásokkal, közvetlenül a munkaterületén belül.

Tekintse meg a kapcsolattartási idővonalakat jegyzetekkel, hívásokkal és feladatokkal – mindezt egy helyen.

Használjon egyedi címkéket, mezőket és munkafolyamatokat az ügyfélkezelés szegmentálásához és személyre szabásához.

A Capsule CRM korlátai

Korlátozott jelentéskészítés és elemzés az alacsonyabb szintű csomagokban

Nincs beépített számlázási funkció vagy fejlett automatizálás

Capsule CRM árak

Ingyenes csomag

Starter: 21 USD/felhasználó havonta

Növekedés: 38 USD/felhasználó havonta

Haladó: 60 USD/felhasználó havonta

Capsule CRM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Mit mondanak a Capsule CRM-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Capsule CRM funkciói alapszintűek. Nagyon hiányzik a HubSpot, mert azzal rengeteg mindent meg tudtam csinálni. De a Capsule nagyon jól és egyszerűen végzi a dolgát, és minden olyan funkcióval rendelkezik, amire valóban szükségünk van, anélkül, hogy a nagyobb opciók komplexitásával járna.

A Capsule CRM funkciói alapszintűek. Nagyon hiányzik a HubSpot, mert azzal rengeteg mindent meg tudtam csinálni. De a Capsule nagyon jól és egyszerűen végzi a dolgát, és minden olyan funkcióval rendelkezik, amire valóban szükségünk van, anélkül, hogy a nagyobb opciók komplexitásával járna.

Tegyen többet a ClickUp segítségével, amely Önnel együtt növekszik

Ha egy olyan eszköz, mint a Moxie, már nem felel meg az Ön igényeinek, az jó jel – vállalkozása fejlődik. De ez azt is jelenti, hogy rendszereinek is fejlődniük kell. A több ügyfél, a több teljesítendő feladat és a több mozgó alkatrész olyan platformot igényel, amely lépést tart a fejlődéssel, anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a rendszert.

A ClickUp biztosítja Önnek ezt az irányítást. Minden szinkronban van, az ügyfélformanyomtatványoktól a szerződésekig, a dokumentumoktól a műszerfalakig, így nem kell különféle eszközöket összekapcsolnia a méretezhetőség érdekében. Akár egyedül dolgozik, akár egy csapatot vezet, egy helyen kaphat áttekinthetőséget, testreszabhatóságot és valódi együttműködést.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és az első naptól kezdve vegye kézbe az irányítást minden ügyfélprojekt felett.