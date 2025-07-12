A 10 legjobb projektköltség-kezelő szoftver a költségvetés ellenőrzéséhez 2025-ben

Úgy érzi, hogy a költségvetése olyan, mint egy szivárgó csap? Folyamatosan csöpög, és soha nem lehet biztos benne, hová folyik a víz. Ez egy gyakori probléma. A projektköltségek könnyen kicsúszhatnak az irányítás alól, ha nem figyelemmel kíséri őket.

Szerencsére vannak olyan szoftvermegoldások, amelyek segítenek ezeket a hiányosságokat pótolni: nyomon követhetik a költségvetést, előre jelezhetik a kiadásokat, és adat alapú döntéseket hozhatnak, mielőtt a kisebb problémák komoly pénzügyi gondokká fajulnának.

De ennyi lehetőség közül hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet? Néhány szoftver a precíz számolóknak készült, míg mások azoknak a csapatoknak, akik egyszerű módszert keresnek a költségvetés betartására.

Ez a blogbejegyzés figyelembe veszi a különböző preferenciákat, és olyan hatékony projektköltség-kezelő eszközöket mutat be, amelyekkel a költségeket az Ön számára legmegfelelőbb módon tudja kézben tartani.

A legjobb projektköltség-kezelő szoftverek a költségvetés ellenőrzéséhez egy pillanat alatt

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp All-in-one projektköltség- és AI-alapú munkamenedzsment startupok, kkv-k és nagy csapatok számára Költségkövetés, költségkezelési sablonok, időkövetés, irányítópultok és QuickBooks integrációk Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Scoro Teljes körű üzleti és pénzügyi menedzsment minden méretű professzionális szolgáltató csapat számára Valós idejű jelentések, testreszabható irányítópultok és integráció számviteli szoftverekkel A csomagok ára 23,90 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Termelékeny Ügynökségek jövedelmezőségének és költségeinek nyomon követése kis- és közepes méretű ügynökségek számára Pénzügyi jelentések, számlázható/nem számlázható órák nyomon követése, erőforrás-kezelés Ingyenes; fizetős csomagok 11 USD/felhasználó/hónap áron Microsoft Project Vállalati szintű projektköltség-tervezés és ütemezés Költségbecslés, AI-alapú ütemezés és integráció a Microsoft 365-tel Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron Procore Építési költségkezelés közepes és nagy méretű fővállalkozók és alvállalkozók számára Valós idejű költségkövetés, részletes költségelemzés és változáskezelés Egyedi árazás Sage Integrált pénzügyi és költségellenőrzés közép- és nagyvállalatok számviteli csapatai számára Automatizált számlázás, valós idejű tranzakciókövetés és adóügyi megfelelés Egyedi árazás Anaplan Skálázható pénzügyi tervezés és előrejelzés globális vállalati csapatok számára Valós idejű adatmodellezés, forgatókönyv-elemzés, ERP/CRM integráció Egyedi árazás Teamwork.com Ügyfélközpontú költségvetés és időkövetés kis- és közepes méretű ügyfélszolgálati csapatok számára Feladatok nyomon követése, központosított kommunikáció, valamint integráció a Slack és a Google Drive szolgáltatással. Ingyenes; fizetős csomagok 13,99 USD/felhasználó/hónap áron Jedox Fejlett pénzügyi modellezés és tervezés középvállalatok és nagyvállalatok pénzügyi csapatai számára Költségvetés-automatizálás, valós idejű adatelemzés, Excel/ERP integráció Egyedi árazás Workday Adaptive Planning Valós idejű pénzügyi előrejelzés és költségvetési átláthatóság vállalati pénzügyi és HR csapatok számára Automatizált pénzügyi tervezés, forgatókönyv-elemzés, ERP/CRM integráció Egyedi árazás

Mit kell keresnie a projektköltség-kezelő szoftverben?

A megfelelő projektköltség-kezelő szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet. A szoftvernek elég egyszerűnek kell lennie ahhoz, hogy könnyen megérthető és kezelhető legyen, anélkül, hogy lassítaná a munkafolyamatot... ugyanakkor elég fejlettnek kell lennie ahhoz, hogy a teljesítménymutatók számításán túlmenően a költségeket is megtervezze, ellenőrizze és optimalizálja. Tehát mi teszi egy szoftvert megfelelővé?

Keressen olyan szoftvert, amely a következőket kínálja:

Költségvetés nyomon követése és előrejelzés : Jósolja meg és előzze meg a túlköltekezést, mielőtt az bekövetkezne. A Sharp AI elemzések plusz előnyt jelentenek!

Valós idejű költségfigyelés : Legyen naprakész a kiadásokról, így a hónap vagy negyedév végén semmi sem érheti meglepetésként.

Integrációk : Szinkronizálja a könyvelési eszközökkel, időkövető alkalmazásokkal és projektmenedzsment platformokkal, így nem kell manuálisan összesítenie minden kiadást, vagy ami még rosszabb, papírokat keresnie.

Testreszabható jelentések : világos, könnyen érthető betekintést nyerhet, amely segít okosabb pénzügyi döntéseket hozni (plusz pontok az automatizált jelentésekért!).

Skálázhatóság : Válasszon olyan szoftvert, amely az üzleti növekedésével együtt tud fejlődni, így nem fogja túl hamar kinőni.

Audit nyomvonalak és megfelelőség : Részletes nyilvántartásokat vezethet és biztosíthatja a megfelelőségi auditokhoz szükséges adatokat.

Egyszerű számviteli integráció : Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Xero, a QuickBooks és a Sage, hogy biztosítsa a pontos költségkövetést.

Nyereség-előrejelzés : Jelenlegi kiadások alapján jósolja meg a jövőbeli nyereséget, hogy megvédje a projektek során elért árrést.

Könnyű megvalósítás: Gyorsan elindulhat, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

📖 Olvassa el még: Kiváló becslési sablonok pontos költségbecslésekhez a ClickUp, Excel és Word programokban

A 10 legjobb projektköltség-kezelő szoftver

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A fenti ellenőrzőlista alapján és alapos kutatásokkal kiegészítve, az alábbi eszközök listája biztosítja, hogy projektje költségvetése és kiadásainak kezelése a várakozásoknak megfelelően alakuljon – itt nem lesznek elszabadult kiadások!

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektköltség- és munkamenedzsment szoftver)

Támogassa projektjeit a ClickUp segítségével Kövesse nyomon költségvetési allokációit, nyomon kövesse a tényleges kiadásokat, és elemezze a jövedelmezőséget a ClickUp projektmenedzsment platformjával.

A projektköltség-ellenőrzés olyan lehet, mint egy maroknyi lufit tartani a szélviharban – éppen amikor azt hiszi, hogy megfogta, valami elszáll.

A ClickUp segít szigorítani a kontrollt. Mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, megadja Önnek azokat az eszközöket, amelyekkel könnyedén nyomon követheti, kezelheti és optimalizálhatja projektje költségvetését.

A ClickUp projektmenedzsment csomagja egy hatékony platform, amely összes munkáját – feladatokat, ütemterveket és költségvetéseket – egyetlen, együttműködésen alapuló, mesterséges intelligenciával támogatott munkaterületbe integrálja.

A projektcélok kitűzésétől a mérföldkövek nyomon követésén és az erőforrások kezelésén át a ClickUp segít a csapatoknak gyorsabban haladni, összehangoltan dolgozni és jobb eredményeket elérni. Segít Önnek a projekt teljes életciklusa alatt minden dollár elszámolását nyomon követni. Nézzük meg, hogyan.

ClickUp egyéni mezők

Hozzon létre egyéni pénzügyi mezőket a ClickUp-ban, hogy rögzíthesse és osztályozhassa a becsült és tényleges költségeket.

A ClickUp egyedi mezői a rugalmas költségkövetés gerincét képezik. Külön mezőket hozhat létre a becsült költségvetéshez és a tényleges kiadásokhoz, valamint nyomon követheti a munkaerőköltségeket, az anyagköltségeket és akár az ügyfelek számlázási díjait is – mindezt a feladatnézetben.

Szeretné nyomon követni az egyes feladatok vagy megbízottak költségeit? Csak adjon hozzá egy numerikus vagy pénznem mezőt.

Sőt, ezeket a költségmezőket alapul véve csoportosíthatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat, hogy felismerje a mintákat, korán azonosítsa a túllépéseket és prioritást adjon a magas költségű tételeknek. Ha pedig áttekintést szeretne kapni, ezek a mezők zökkenőmentesen bekerülnek a ClickUp Dashboardsba, így mindig valós időben láthatja a költségvetés állapotát a projektek, fázisok vagy részlegek szintjén.

💡 Profi tipp: Szüksége van a haszonkulcs vagy a költségvetési eltérés kiszámítására? Kombinálja a pénznem mezőket a képletmezőkkel, hogy automatikusan elvégezze a számításokat.

ClickUp műszerfalak

Kövesse nyomon és emelje ki a legfontosabb költség- és bevételi mutatókat a ClickUp Dashboards segítségével.

Valós idejű áttekintést kap a költségvetésekről, kiadásokról és pénzügyi előrejelzésekről. Nincs többé táblázatok átnézése vagy alkalmazások közötti váltás. A ClickUp Dashboards az Ön irányító központja.

Adjon hozzá egyedi kártyákat a nyomon követéshez:

Tényleges kiadások vs. előrejelzések

Költségvetés-felhasználás a testreszabható oszlop- és vonaldiagramokon keresztül

Kiadási minták hőtérképek segítségével

Részletes költségbontások

A ClickUp táblázatos nézetével rendszerezheti, rendezheti és nyomon követheti a kiadások részleteit.

Kövesse nyomon a költségeket, hasonlítsa össze a költségvetést a tényleges adatokkal, és gyorsan azonosítsa, hol költ túl sokat. A ClickUp táblázatos nézet hasonló egy táblázathoz, de okosabb és sokkal könnyebben kezelhető.

Rendezze kiadásait a következőképpen:

Költségtípus (fix vagy változó)

Egységköltségek és mennyiségek

A kiadások ellenőrzésének jóváhagyási státusza

Ezeket a nézeteket rendezheti és szűrheti, hogy felismerje a kiadási trendeket vagy jelölje a jogosulatlan vásárlásokat.

Készítsen automatizált jelentéseket, hogy megfigyelje a trendeket, azonosítsa a kockázatokat és módosítsa a költségvetést, mielőtt a kis problémák nagy problémákká válnának. A ClickUp jelentéskészítő eszközei és mesterséges intelligencia asszisztense, más néven ClickUp Brain, a nyers adatokat világos betekintéssé alakítja:

Költségteljesítmény-index a költségvetés hatékonyságának méréséhez

Megszerzett érték elemzés a dolláronkénti érték nyomon követéséhez

Általános és változó költségek összefoglalása

A ClickUp Brain valós idejű adatokat gyűjt az egyéni mezőkből, az időbejegyzésekből és a feladatállapotokból, hogy azonnali jelentéseket, összefoglalókat és akár vizuális bontásokat is készítsen. Emellett automatikusan összefoglalókat is készíthet az érdekelt felek számára, vagy segíthet a költségvetés felülvizsgálatának előkészítésében azáltal, hogy azonosítja a magas költségű kiugró értékeket vagy a pénzügyi hatással járó késedelmes feladatokat.

Takarítson meg órákat az adatelemzéssel, és kapjon azonnali, intelligens javaslatokat a költségoptimalizáláshoz a ClickUp Brain segítségével.

Tartsa szemmel az időt

Kövesse nyomon az időt, állítson be becsléseket, adjon hozzá megjegyzéseket és készítsen munkaidő-nyilvántartásokat a ClickUp Time Tracking segítségével.

A ClickUp Time Tracking segítségével nyomon követheti a számlázható órákat, a projektköltségeket és a csapat hatékonyságát.

A beépített időkövető segít a munkaerő-költségek ellenőrzésében az alábbiak révén:

Értesítse a vezetőket, ha a feladatok meghaladják a becsült óraszámot

Számlázható órák exportálása számlázási rendszerekbe

A nem számlázható munkák azonosítása

Célra szabott sablonok

Akár ügyfelek munkáját, akár belső kezdeményezéseket kezel, a ClickUp költségvetési és költségszámítási sablonjai segítenek a szervezettség és a felelősségteljes munkavégzés fenntartásában.

Ingyenes sablon Kövesse nyomon és vizualizálja a költségteljesítményt a ClickUp projektköltség-kezelési sablonjával.

Például a ClickUp projektköltség-kezelési sablonja kínál

Egyedi jóváhagyási munkafolyamatok a kiadásokhoz

Költségvetés-felülvizsgálat ütemezése

Szabványosított becslési űrlapok

Ingyenes sablon Kövesse nyomon és elemezze hatékonyan a költségeket a ClickUp projektköltség-elemzési sablonjával.

A ClickUp projektköltség-elemzési sablonja pedig a következőket segíti nyomon követni:

Fix költségek, mint például a bérleti díj és a fizetések

Változó költségek, például anyagok

Költségelosztás kördiagramokon keresztül

Szállítói árak összehasonlítása

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a költségeket, hasonlítsa össze a költségvetést a tényleges adatokkal, és gyorsan azonosítsa a túlköltekezéseket a ClickUp táblázatos nézetével.

Figyelje a számlázható órákat, a projektköltségeket és a csapat hatékonyságát, és gondoskodjon arról, hogy minden dollár elszámolásra kerüljön a ClickUp időkövetési funkciójával.

Automatizált jelentéseket készíthet, hogy megfigyelje a trendeket, azonosítsa a kockázatokat és módosítsa a költségvetést, mielőtt a kisebb problémák nagyobbá válnának a ClickUp Dashboards segítségével.

Könnyedén integrálható olyan könyvelési eszközökkel, mint a QuickBooks, a Xero és mások, így a pénzügyi nyomon követés is egyszerűvé válik.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbe lehet tapasztalható.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A TrustRadius véleménye a ClickUp-ról:

A projektek vagy feladatok kezelése, a szervezet egészére vonatkozó célok nyomon követése és a más részlegekkel vagy csapatokkal való kommunikáció egyértelműen javult az időmegtakarítás és a költségelőnyök tekintetében, köszönhetően a projektek átláthatóságának. Támogatást tudunk nyújtani a szűk keresztmetszeteknél, vagy előre elvégezni a feladatokat, mert látható, mi következik.

A projektek vagy feladatok kezelése, a szervezet egészére vonatkozó célok nyomon követése és a más részlegekkel vagy csapatokkal való kommunikáció egyértelműen javult az időmegtakarítás és a költségelőnyök tekintetében, köszönhetően a projektek átláthatóságának. Támogatást tudunk nyújtani a szűk keresztmetszeteknél, vagy előre elvégezni a feladatokat, mert látható, mi következik.

2. Scoro (A legjobb a teljes körű üzleti és pénzügyi menedzsmenthez)

via Scoro

A Scoro egy all-in-one platform projektek, költségvetések és üzleti pénzügyek kezelésére. Lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok, jelentések és irányítópultok létrehozását, amelyek az Ön egyedi üzleti igényeire vannak szabva.

Az árajánlatoktól és a költségvetés elkészítésétől az időkövetésig és a számlázásig, a Scoro minden tevékenységet összekapcsol az Ön eredményével. Beállíthat projektkénti költség- és bevételi célokat, automatizálhatja az ismétlődő számlázást, és előre elkészített vagy egyedi valós idejű irányítópultokat használhat a jövedelmezőség egy pillanat alatt történő nyomon követéséhez.

A Scoro legjobb funkciói

Hozzáférés valós idejű jelentésekhez a projekt jövedelmezőségének, cash flow-jának és pénzügyi teljesítményének elemzéséhez

A testreszabható irányítópultok segítségével vizualizálhatja a legfontosabb pénzügyi és projektadatokat.

Könnyedén integrálható olyan könyvelési szoftverekkel , mint a QuickBooks és a Xero.

A Scoro korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

A Scoro árai

Alapcsomag: 23,90 USD/felhasználó/hónap

Növekedés: 38,90 USD/felhasználó havonta

Teljesítmény: 59,90 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Scoro-ról a valós felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése így szól:

Mi a Scoro-t preferáljuk, mert gyorsabb, könnyebb használni és megtanulni. Emellett a díjszabás is nagyon kedvező a kisebb cégek számára.

Mi a Scoro-t preferáljuk, mert gyorsabb, könnyebb használni és megtanulni. Emellett a díjszabás is nagyon kedvező a kisebb cégek számára.

3. Productive (A legjobb ügynökségi jövedelmezőség és költségkövetéshez)

via Productive

Csapata egyszerre több projektet, ügyfelet és költségvetést kezel, ami megnehezíti a jövedelmezőség nyomon követését? A Productive kifejezetten szolgáltató vállalkozások számára készült, és egyszerű módszert kínál a projektpénzügyek és az erőforrások elosztásának kezelésére.

Az adatokon alapuló betekintés és az automatizálás segítségével az ügynökségek kiküszöbölhetik a találgatásokat, és a pénzügyi ellenőrzés elvesztése nélkül a növekedésre koncentrálhatnak.

A leghasznosabb funkciók

Készítsen részletes pénzügyi jelentéseket a bevételek, költségek és árrések egyszerű elemzéséhez.

Kövesse nyomon a számlázható és nem számlázható órákat, hogy biztosítsa a pontos számlázást és a jövedelmezőséget.

Tervezze meg a csapat rendelkezésre állását és kapacitását az erőforrás-kezelés segítségével, hogy elkerülje a személyzet túlterhelését vagy a tehetségek alulhasznosítását.

Termelékenységi korlátozások

Kihívást jelentő platform, amelynek elsajátítása időt igényel

A felhasználói kezelés rugalmasságának korlátozása

Termelékeny árazás

Ingyenes

Alapvető: 11 USD/felhasználó/hónap

Profi: 28 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 39 USD/felhasználó/hónap

Termékeny értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Productive-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

A havi előlegekre vonatkozó ismétlődő költségvetések beállításának lehetősége volt számunkra a döntő tényező – ez az, amire ügynökségként nagyban támaszkodunk. Az eszköz könnyen használható, és számos más eszközzel integrálható – többek között a Xero-val is.

A havi előlegekre vonatkozó ismétlődő költségvetések beállításának lehetősége volt számunkra a döntő tényező – ez az, amire ügynökségként nagyban támaszkodunk. Az eszköz könnyen használható, és számos más eszközzel integrálható – többek között a Xero-val is.

💡 Profi tipp: Ne csak állítson be egy költségkeretet, és felejtse el! Hetente vagy kéthetente ellenőrizze a költségkeretet, hogy a terv szerint haladjon, és szükség szerint módosítsa azt. A folyamatos ellenőrzés segít elkerülni a költséges meglepetéseket.

4. Microsoft Project (a legjobb vállalati szintű projektköltségvetéshez)

a Microsoft Project segítségével

A Microsoft Project ideális megoldás nagy léptékű, összetett projektköltségvetések kezeléséhez. Vállalatok számára készült, fejlett költségvetési, erőforrás-kezelési és előrejelzési eszközöket kínál, hogy a projektek pénzügyileg is a terv szerint haladjanak.

Ez a projektmenedzsment szoftver strukturált, mégis intuitív felépítésű, így a projektmenedzserek hatékonyan nyomon követhetik a költségeket, még akkor is, ha nem rendelkeznek pénzügyi háttérrel.

A Microsoft Project legjobb funkciói

Készítsen részletes projektköltségvetéseket a beépített költségbecslő és előrejelző eszközökkel.

Kezelje hatékonyan az erőforrásokat az AI-alapú ütemezéssel

Készítsen részletes pénzügyi jelentéseket a költségteljesítmény és az eltérések elemzésé hez.

Integrálja a Microsoft 365-tel az optimális együttműködés és adatmegosztás érdekében.

A Microsoft Project korlátai

Az eszköz nem támogatja a valós idejű együttműködést.

Nem elérhető macOS rendszeren

A Microsoft Project árai

Ingyenes

Planner Plan: 10 USD/felhasználó/hónap

Planner és Project Plan 3: 30 USD/felhasználó havonta

Planner és Project Plan 5: 55 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Project értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Projectről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Összességében a Microsoft Project használata egyszerű és hatékony módszer volt az általam felügyelt projektek kezelésére. A használat megkezdése gyerekjáték, és mivel mindenki Microsoftot használ, könnyű kapcsolatba lépni a csapattagokkal.

Összességében a Microsoft Project használata egyszerű és hatékony módszer volt az általam felügyelt projektek kezelésére. A használat megkezdése gyerekjáték, és mivel mindenki Microsoftot használ, könnyű kapcsolatba lépni a csapattagokkal.

📖 Olvassa el még: Projektmenedzsment kihívások és azok megoldása

5. Procore (A legjobb építési költségkezeléshez)

via Procore

Érezte már valaha, hogy az építési költségvetéseknek saját életük van? Az anyagárak egyik napról a másikra megugranak. Az alvállalkozók meghosszabbítják a határidőket. A módosítási megrendelések halmozódnak. És hirtelen az a sziklaszilárd költségvetés, amelyet jóváhagyott? Elmerül a váratlan költségek, késések és találgatások alatt.

A Procore egy hatékony építési költségkezelő szoftver, amelynek célja, hogy a projektek a terv szerint haladjanak, a költségvetés ellenőrzés alatt maradjon, és a csapatok ilyen helyzetekben is integráltan működjenek.

A valós idejű költségadatok gyűjtésével a projektmenedzserek gyorsan észlelhetik a túllépéseket, mielőtt azok kezelhetetlenné válnának. A kifejezetten építési projektekhez tervezett Procore a megfelelőség és a költségvetés nyomon követését is kezeli.

A Procore legjobb funkciói

Könnyedén rögzítheti, felülvizsgálhatja és jóváhagyhatja a költségvetés változásait.

Részletes költségadatokat kap, hogy jobb döntéseket hozhasson és fenntarthassa a jövedelmezőséget.

Összekapcsolja a költségbecsléseket, a módosítási megrendeléseket, az RFI-ket és az alvállalkozói kötelezettségvállalásokat közvetlenül a költségvetéssel.

Jósolja meg a projekt végi költségeket a tényleges kiadások és a lekötött költségek alapján

A Procore korlátai

Kiterjedt funkciói miatt meredek a tanulási görbe

A jelentéskészítési funkciók nem felhasználóbarátak.

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A szoftver kiváló áttekintést nyújt a projekt pénzügyeiről, segítve minket a problémák korai felismerésében és a módosítási megrendelések és költségvetési előrejelzések nyomon követésében. Az egyéb eszközökkel, például a QuickBooks és a Sage számviteli platformokkal való integráció csökkenti a kettős adatbevitelt és az adatok következetlenségét.

A szoftver kiváló áttekintést nyújt a projekt pénzügyeiről, segítve minket a problémák korai felismerésében és a módosítási megrendelések és költségvetési előrejelzések nyomon követésében. Az egyéb eszközökkel, például a QuickBooks és a Sage számviteli platformokkal való integráció csökkenti a kettős adatbevitelt és az adatok következetlenségét.

6. Sage (A legjobb pénzügyi és számviteli integrációhoz)

via Sage

A költségvetést felületes funkciónak tekintő eszközökkel ellentétben a Sage részletes költségkövetést biztosít a munkák, fázisok, költségkódok és beszállítók tekintetében, mindezt közvetlenül a főkönyvhöz kapcsolva. Egy helyen kezelheti a becsléseket, kötelezettségvállalásokat, alvállalkozói szerződéseket, módosítási megrendeléseket és tényleges költségeket, így a könyvelés és a műveletek szinkronban maradnak.

Robusztus előrejelző és WIP jelentéskészítő eszközei segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a projektek jövedelmezőségét, korán felismerheti a cash flow problémákat, és biztosíthatja a pénzügyi előírások betartását.

A Sage legjobb funkciói

Automatizálja a számlázást és a kifizetéseket, hogy csökkentse a manuális munkát

Könnyen szinkronizálható bankokkal és pénzintézetekkel a tranzakciók valós idejű nyomon követése érdekében.

Kezelje hatékonyan a projekt pénzügyeit az adóügyi előírásoknak való megfeleléssel és automatizált számításokkal

Integrálja a projektmenedzsment és az ERP eszközökkel egy teljes üzleti megoldás érdekében.

A Sage korlátai

Bonyolult azok számára, akik nem rendelkeznek számviteli háttérrel

A megfelelő beállításhoz idő és szakértelem szükséges

Sage árak

Egyedi árazás

Sage értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Sage-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Sage Intacct számos funkcióval rendelkezik, de én szinte minden nap használom a Custom Report Builder alkalmazást. Ez egy rendkívül hatékony eszköz, amely megkönnyíti az új pénzügyi áttekintési módszerek bevezetését.

A Sage Intacct számos funkcióval rendelkezik, de én szinte minden nap használom a Custom Report Builder alkalmazást. Ez egy rendkívül hatékony eszköz, amely megkönnyíti az új pénzügyi áttekintési módszerek bevezetését.

🧠 Érdekesség: A projektmenedzsment háromszög, amelyet gyakran „vas háromszögnek” is neveznek, azt szemlélteti, hogy lehet jó, gyors vagy olcsó projektünk, de nem mindhárom egyszerre.

7. Anaplan (A legjobb skálázható pénzügyi tervezéshez és előrejelzéshez)

via Anaplan

Az Anaplan több, mint egy költségvetési eszköz – ez egy platform, amely összekapcsolja a projekttervezést az egész vállalkozásában. Az Anaplan segítségével komplex pénzügyi modelleket építhet, „mi lenne, ha” forgatókönyveket futtathat, és megértheti, hogy az egyik területen bekövetkező változások hogyan hatnak a projektjére vagy szervezetére.

Olyan, mintha kristálygömbje lenne a projekt pénzügyeihez, amely segít felismerni a potenciális problémákat, mielőtt azok bekövetkeznének.

Az Anaplan legjobb funkciói

Kössön össze csapatokat és adatokat, hogy mindenki ugyanazokkal a naprakész információkkal dolgozzon.

Modellezze komplex projekteket valós idejű adatokkal, hogy javítsa a stratégiai döntéshozatalt.

Könnyedén skálázható, hogy a növekvő üzleti igényeket teljesítménycsökkenés nélkül kezelhesse.

Könnyen integrálható ERP, CRM és más üzleti rendszerekkel az egységes munkafolyamat érdekében.

Az Anaplan korlátai

A felhasználók problémákat jelentenek nagy adathalmazok betöltése közben

Nincs lehetőség a szülőelemek részletes elemzésére vagy kibontására

Anaplan árak

Egyedi árazás

Anaplan értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak az Anaplanról a valós felhasználók?

Íme egy G2-értékelő véleménye:

Az Anaplan lehetővé teszi a pénzügyi csapatok számára, hogy egyetlen forrásból merítsenek információkat a költségvetés elkészítéséhez. Mivel felhőalapú platformról van szó, több száz felhasználó dolgozhat egyszerre egyetlen költségvetési terven.

Az Anaplan lehetővé teszi a pénzügyi csapatok számára, hogy egyetlen forrásból merítsenek információkat a költségvetés elkészítéséhez. Mivel felhőalapú platformról van szó, több száz felhasználó dolgozhat egyszerre egyetlen költségvetési terven.

🧠 Érdekesség: A kilencven-kilencven szabály humorosan megjegyzi, hogy a projekt kódfejlesztésének első 90%-a a rendelkezésre álló idő 90%-át veszi igénybe, míg a kód fennmaradó 10%-a szintén a rendelkezésre álló idő 90%-át igényli, ami összesen a tervezett ütemterv 180%-át teszi ki.

8. Teamwork.com (A legjobb ügyfélközpontú projektköltségvetéshez)

A Teamwork.com kiemelkedik a projektköltség-kezelési megoldások közül, mivel elsősorban az ügyfélszolgálati csapatokra és a számlázható munkákra összpontosít, így az ügynökségek, tanácsadók és szakmai szolgáltatók számára elsődleges választás.

A legfontosabb egyedülálló értékesítési pontok? Beépített időkövetés és költségvetés-tervezés, amelyek a jövedelmezőség maximalizálására lettek tervezve. A Teamwork segítségével beállíthatja a számlázható és nem számlázható árakat, idő vagy pénzérték alapján létrehozhat projektköltségvetéseket, és valós időben követheti a rögzített órákat azokkal a költségvetésekkel összehasonlítva.

Ahogy a csapat tagjai rögzítik az időt, Ön azonnal láthatja a túllépéseket, a fennmaradó költségvetést és a lehetséges hatókör-kiterjedést.

A Teamwork.com legjobb funkciói

Adjon ki és kövessen nyomon feladatokat egyértelmű határidőkkel és prioritásokkal

Könnyedén együttműködhet, ha a fájlokat, üzeneteket és frissítéseket egy helyen tárolja.

Néhány kattintással alakítsa át az időbejegyzéseket számlákká

Ismerje meg a legjövedelmezőbb projekteket és ügyfeleket, hogy fenntarthatóan bővíthesse vállalkozását.

Integrálja kedvenc eszközeivel, mint például a Slack, a HubSpot és a Google Drive.

Teamwork.com korlátai

A fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Teamwork.com árak

Ingyenes

Szállítás: 13,99 USD/felhasználó havonta

Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap

Akció: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Teamwork.com értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Teamwork.com-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése kiemeli a szoftver néhány előnyét:

Átfogó időkövetési rendszer beépített tervezési feladatkategóriákkal és automatikus számlázható óraszámításokkal. Fejlett portfóliókezelési funkciók, amelyek lehetővé teszik az erőforrások egyidejű elosztását és a prioritások kezelését.

Átfogó időkövetési rendszer beépített tervezési feladatkategóriákkal és automatikus számlázható óraszámításokkal. Fejlett portfóliókezelési funkciók, amelyek lehetővé teszik az erőforrások egyidejű elosztását és a prioritások kezelését.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszköz frissítéseit egyetlen koherens nézetbe integrálja. Ha a frissítések szétszórtak, több időt kell fordítania az információk összerakására, és kevesebb időt tud vezetésre fordítani. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, elmulasztott betekintések és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve ezzel a felesleges munkát, és előtérbe helyezve a legfontosabb betekintéseket, pont akkor, amikor szükség van rájuk. 💫 Valós eredmények: 200 szakembert egyesítsen egy ClickUp munkaterületen, testreszabható sablonok és időkövetés segítségével, hogy csökkentse a általános költségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

9. Jedox (A legjobb fejlett pénzügyi modellezéshez és tervezéshez)

via Jedox

A Jedox egyfajta híd a nyers adatok és a hasznosítható információk között. Különböző forrásokból származó információkat egyesít, lehetővé téve részletes pénzügyi modellek készítését és kifinomult szimulációk futtatását. Ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek megbízható adatok alapján hoznak pénzügyi és stratégiai döntéseket.

A Jedox legjobb funkciói

Automatizálja a költségvetés-tervezést és az előrejelzéseket, hogy időt takarítson meg és csökkentse a hibák számát.

Elemezze a valós idejű adatokat a döntéshozatal javítása érdekében

Könnyedén méretezhető, hogy megfeleljen a növekvő vállalkozások igényeinek

Könnyen integrálható Excel, ERP és BI eszközökkel

A Jedox korlátai

A kiterjedt adatbázisok kezelése megnövelheti a memóriahasználatot és potenciális teljesítményproblémákat okozhat.

Jedox árak

Egyedi árazás

Jedox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Jedoxról a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Amit leginkább értékeltem, az az, hogy milyen könnyű elkezdeni a használatát. Az intuitív felület és a hasznos források zökkenőmentessé tették a bevezetési folyamatot, még azok számára is, akik nem rendelkeznek kiterjedt technikai szakértelemmel. Ezenkívül az Excelhez és a felhőalapú szolgáltatásokhoz hasonló eszközökkel való integráció biztosítja, hogy a Jedoxra való átállás zökkenőmentes és hatékony legyen.

Amit leginkább értékeltem, az az, hogy milyen könnyű elkezdeni a használatát. Az intuitív felület és a hasznos források zökkenőmentessé tették a bevezetési folyamatot, még azok számára is, akik nem rendelkeznek kiterjedt technikai szakértelemmel. Ezenkívül az Excelhez és a felhőalapú szolgáltatásokhoz hasonló eszközökkel való integráció biztosítja, hogy a Jedoxra való átállás zökkenőmentes és hatékony legyen.

10. Workday Adaptive Planning (A legjobb valós idejű pénzügyi előrejelzéshez)

a Workday Adaptive Planning segítségével

A Workday Adaptive Planning egy felhőalapú költségvetési, előrejelzési és jelentési eszköz. Valós idejű pénzügyi betekintést nyújt, hogy a csapatok nyomon követhessék a projektek jövedelmezőségét és a költségvetést.

Ez a projektköltség-követő szoftver lehetővé teszi dinamikus modellek létrehozását, amelyek növelik a rugalmasságot és elősegítik az együttműködést. Akár a pénzügy, az értékesítés vagy a HR területén dolgozik, ez a szoftver gyorsabbá, okosabbá és a változásokhoz jobban alkalmazkodóvá teszi a tervezést.

A Workday Adaptive Planning legjobb funkciói

Automatizálja a pénzügyi tervezést, hogy csökkentsék a manuális hibákat

Azonnal elemezheti a forgatókönyveket, hogy adat alapú üzleti döntéseket hozzon.

Integrálja az ERP és CRM rendszerekkel, hogy minden üzleti adatát egy helyen tárolhassa.

A Workday Adaptive Planning korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbe lehet tapasztalható.

A Workday Adaptive Planning árai

Egyedi árazás

Workday Adaptive Planning értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Workday Adaptive Planningről a valós felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése így szól:

Éves költségvetési folyamatunkhoz és egyes jelentésekhez a Workday Adaptive Planning szoftvert használjuk. A Workday Adaptive Planning lehetővé teszi felhasználóink számára, hogy költségvetési módosításokat hajtsanak végre, és azonnal lássák a módosítások nettó eredményét. Ez segít abban, hogy gyorsabban elérjük a célköltségvetést. Az Adaptive aktív irányítópultjait még több valós idejű adat és azoknak a szervezet egészére gyakorolt hatásának nyomon követésére szeretnénk felhasználni.

Éves költségvetési folyamatunkhoz és egyes jelentésekhez a Workday Adaptive Planning szoftvert használjuk. A Workday Adaptive Planning lehetővé teszi felhasználóink számára, hogy költségvetési módosításokat hajtsanak végre, és azonnal lássák a módosítások nettó eredményét. Ez segít abban, hogy gyorsabban elérjük a célköltségvetést. Az Adaptive aktív irányítópultjait még több valós idejű adat és azoknak a szervezet egészére gyakorolt hatásának nyomon követésére szeretnénk felhasználni.

Javítsa költségkezelését a ClickUp segítségével!

Átnéztük a rengeteg költségvetési eszközt, a ClickUp színes tábláitól a Jedox adatfeldolgozó erejéig és minden mást. Akár felhőkarcolókat épít a Procore segítségével, akár a jövőre vonatkozó előrejelzéseket készít az Anaplan segítségével, akár csak megpróbálja megakadályozni, hogy csapata véletlenül egy tömör aranyból készült tűzőgépet rendeljen a Teamwork.com segítségével, van egy eszköz az Ön számára.

Ha még mindig túlterheltnek érzi magát, csak emlékezzen: a költségvetése nem egy mitikus szörny, amelyet le kell győznie; inkább olyan, mint az a szobanövény, amelyet mindig elfelejt öntözni.

Ha pedig egy olyan eszközt keres, amely rugalmasságot és teljesítményt ötvöz átfogó költségvetési és pénzügyi menedzsment eszközökkel, miért ne próbálná ki a ClickUp-ot?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan tudja átalakítani projektköltség-kezelését!