A 11 legjobb Survicate alternatíva az ügyfél-visszajelzések és felmérésekhez

Az ügyfeleinek több mint fele hallgat, ha rossz élményben részesül – és ez a hallgatás többet jelent, mint egy elégedetlen felhasználó. Elrejti a mintákat, lassítja a növekedést, és arra kényszeríti Önt, hogy találgatások alapján hozzon döntéseket.

A megoldás mindig is az volt, hogy ügyfél-visszajelzéseket gyűjtsünk, mielőtt a dolgok rosszra fordulnának.

Az olyan eszközök, mint a Survicate, segítenek pótolni ezeket a hiányosságokat olyan funkciókkal, mint a felmérési logika és a többcsatornás terjesztés. Ez azonban nem az egyetlen lehetőség, és lehet, hogy nem a legmegfelelőbb a csapatának.

Akár jobb árakat, mélyebb betekintést vagy intuitívabb felhasználói élményt keres, rengeteg kiváló alternatíva áll rendelkezésre. Íme a legjobb Survicate alternatívák, amelyek segítenek visszajelzéseket gyűjteni, növelni az elégedettséget és magabiztosabb termékdöntéseket hozni.

🎯 Ebben az útmutatóban a következőket találja: A felméréseken túlmutató eszközök – gondoljon a hangulatot elemző mesterséges intelligenciára és a valós idejű betekintésre

Lehetőségek minden méretű és költségvetésű csapat számára

Célzott munkafolyamatok a visszajelzések döntésekké alakításához

Miért érdemes Survicate alternatívát keresni?

Ahogy egy Survicate-felhasználó elmagyarázza:

Ha fejlettebb funkciókkal és fejlett elemzési lehetőségekkel rendelkezne, akkor komplex felmérésekhez is használhatnánk.

Bár a Survicate kiválóan alkalmas alapvető online felmérésekhez, nem felel meg azoknak a vállalkozásoknak, amelyek átfogó hírnévkezelést szeretnének. Íme néhány kihívás, amellyel szembesülhet ennek az eszköznek a használata során:

Korlátozott felmérési lehetőségek: A kérdés típusok és formátumok korlátozása csökkentheti a sokszínű vagy összetett felmérések lebonyolításának rugalmasságát.

A közönségcélzás kihívásai: A korlátozott szűrés megnehezíti a célzott visszajelzésekhez szükséges konkrét ügyfélszegmensek elérését.

Teljesítményproblémák: Az alkalmi késések vagy késleltetések megzavarhatják a több felmérés hatékony szerkesztését és kezelését.

Korlátozott testreszabási lehetőségek: A kevesebb tervezési és márkaépítési lehetőség megnehezíti a felméréseknek a márka identitásához való igazítását.

Alapvető elemzés: Nincsenek fejlett jelentéskészítő eszközök és funkciók, például több csatornán végzett hangulatelemzés.

Korlátozott skálázhatóság : Inkább kis- és közepes méretű csapatok számára alkalmas, nagyobb szervezetek számára nem feltétlenül megfelelő.

Árakkal kapcsolatos aggályok: Kevesebb funkciót kínál, mint a hasonló árú versenytársak, ezért egyes felhasználók számára kevésbé költséghatékony.

A Survicate alternatívái egy pillantásra

Az eszköz neve A legjobb A legjobb funkciók Árak ClickUp Minden méretű csapat (egyéni vállalkozók, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok) Visszajelzési űrlapok automatizálással, feltételes logikával, AI-alapú betekintéssel és csapatmunkát támogató eszközökkel. Örökre ingyenes csomag; testreszabás vállalatok számára elérhető Typeform Kreatív csapatok Interaktív felhasználói élmény és személyre szabott kérdések A fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik; testreszabás vállalatok számára elérhető. Qualtrics Vállalatok Egyedi logika a felmérések weboldalakba való beágyazásához, Google Analytics integráció, valamint Stats iQ és Text iQ elemzés AI és ML segítségével. Egyedi árazás Google Forms Magánszemélyek és kisvállalkozások Rugalmas űrlapkészítő, személyre szabási funkciók, beépített adatmegjelenítő eszközök Ingyenes csomag; testreszabás lehetséges vállalatok számára SurveyMonkey Kis- és középvállalkozások Kérdésbank, felmérési logika, többnyelvű támogatás és beépített elemző eszközök Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 11 dollártól kezdődik. Jotform Kisvállalkozások és közepes méretű vállalatok Fizetési integrációk, automatizálási funkciók és HIPAA-megfelelőség Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 dollártól kezdődik. Zoho Survey Közepes méretű vállalatok Többnyelvű támogatás, e-mail terjesztés, valós idejű jelentések és CRM integráció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 dollártól kezdődik. GetFeedback Középvállalatok és nagyvállalatok Drag-and-drop építő, NPS nyomon követés, Salesforce integráció és mobilra optimalizált felmérések Egyedi árazás Forms. app Magánszemélyek és kisvállalkozások Kódolás nélküli űrlapkészítő, terméklisták és fizetési támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik. ProProfs Survey Maker Kisvállalkozások és kreatív csapatok Testreszabható sablonok, pontozási és elágazási logika, valós idejű elemzések és integrációk Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 dollártól kezdődik. Formstack Középvállalatok és nagyvállalatok E-aláírások, munkafolyamat-automatizálás és adat titkosítási funkciók A fizetős csomagok ára 99 dollártól kezdődik.

A legjobb Survicate alternatívák

A megfelelő ügyfélszolgálati eszközbe való befektetés a legegyszerűbb módja annak, hogy ügyfélszolgálati csapata sikeres legyen. Vessünk egy pillantást a legjobb felmérési és online űrlapkészítő eszközökre, amelyek az adatokon alapuló betekintés révén javíthatják a felhasználói élményt.

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapkészítéshez, adatgyűjtéshez és visszajelzéskezeléshez)

A ClickUp Forms segítségével alakítsa át az ügyfelek válaszait eredményekké!

A ClickUp, az első konvergált AI munkaterület, közös referenciapontként szolgál a vállalkozások, a marketingesek és a termékfejlesztő csapatok számára. Ez egy teljes értékű termelékenységi platform, amely biztosítja az együttműködés, a munkafolyamatok és a kritikus adatok szervezését.

A ClickUp testreszabható Űrlapok funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy drag-and-drop felület segítségével könnyedén készítsenek márkás visszajelzési kérdőíveket, amelyek számos mezőtípust támogatnak (szöveg, legördülő menük, értékelések és még sok más).

Akár vásárlás utáni visszajelzéseket gyűjt, NPS-felméréseket végez, vagy termékjellemzőkre vonatkozó javaslatokat gyűjt, minden kérdését a célközönségéhez igazíthatja.

A merev felmérési eszközökkel ellentétben ezek az űrlapok természetesen illeszkednek a munkafolyamatába, és a beküldött adatokat azonnal összekapcsolják a végrehajtható feladatokkal. Nincs többé adatmásolás egyik platformról a másikra, és nincs többé fájlimportálási gond. Ez a közvetlen integráció a ClickUp feladatkezelővel egyszerűsíti a visszajelzések kezelését, és minden ügyfél-bevitelt nyomon követhető feladattá alakít.

Integrálja a ClickUp Forms alkalmazást ügyfélportáljába, hogy nyomon követhesse az ügyfelek problémáit és visszajelzéseit, és azokat megvalósítható feladatokká alakítsa.

Ha meg szeretné osztani űrlapját, akár ügyfél-visszajelzések, termékjavaslatok vagy elégedettségi pontszámok gyűjtése céljából, egyszerűen megteheti egy link segítségével, vagy beágyazhatja egy weboldalba.

A ClickUp Form View egyben parancsközpontként is működik.

A nézetek sávjában, az oldalsávban vagy az űrlapok központjában található, így közvetlenül a projektből, amelyen dolgozik, hozhat létre és kezelhet űrlapokat. Nem kell elhagynia a munkafolyamatot, hogy frissítsen egy felmérést vagy indítson egy újat. Zökkenőmentes és rugalmas, így a visszajelzési űrlapok közvetlenül a napi működés középpontjába kerülnek.

Válaszoljon az űrlapokon keresztül visszajelzést küldő ügyfeleknek a ClickUp Automations segítségével.

Amint beérkeznek a válaszok, olyan rendszerre lesz szüksége, amely nem csak az adatok tárolására szolgál. Ismerje meg a ClickUp Automations + AI Agents szolgáltatást, a fáradhatatlan operációs vezetőjét.

Szeretne azonnal felmérési feladatokat rendelni egy termék tulajdonosához? Értesíteni az ügyfélszolgálatot, ha egy pontszám egy bizonyos küszöbérték alá csökken? Automatizálni a következő lépéseket a hangulat alapján? Könnyű. A ClickUp agens automatizálása biztosítja, hogy csapata reagálóképes maradjon, anélkül, hogy elmerülne a manuális munkában.

Ez az automatizálás nemcsak időt takarít meg, hanem biztosítja azt is, hogy a visszajelzések a megfelelő csapattagokhoz kerüljenek és azonnal feldolgozásra kerüljenek, javítva ezzel a munkafolyamatok általános hatékonyságát.

Az átfogó képet a ClickUp Dashboards stratégiai eszközzel kaphatja meg. Ez az eszköz az űrlapokból, feladatokból és ütemtervekből nyer ki információkat, így láthatja az ügyfelek véleményét, a csapat válaszidejét vagy a nyomon követés állapotát.

Adjon hozzá kártyákat a felmérési eredményekhez, trendekhez vagy SLA-megfeleléshez, és így élő pillanatképet kap az egész visszajelzési ökoszisztémájáról.

Most pedig adjunk hozzá egy kis mesterséges intelligenciát a művelethez. A ClickUp Brain lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan kivonjanak hasznosítható információkat a nagy mennyiségű weboldal-visszajelzési felmérésből és online felmérésből, elősegítve ezzel a jobb termék- és szolgáltatásdöntéseket. Mindezt a munkaterületén belül.

Elemezze az ügyfelek visszajelzéseit valós időben, és szerezzen AI-alapú betekintést a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain MAX segítségével mélyebb betekintést nyerhet. A Brain MAX-szal hozzáférhet továbbfejlesztett AI-modellekhez, Talk-to-Text funkcióhoz, mélyebb elemzésekhez és hatékonyabb automatizálásokhoz, amelyek lehetővé teszik komplex visszajelzések nagy léptékű elemzését, részletes jelentések készítését és kifinomult munkafolyamatok automatizálását.

A ClickUp legjobb funkciói

A termékben található felmérések alapján módosítsa az űrlap kérdéseit, hogy a feltételes logika segítségével relevánsabbá tegye az élményt.

Hozzon létre egyéni mezőket a ClickUp űrlapokban, hogy pontosan azokat az információkat rögzíthesse, amelyekre szüksége van.

Adjon hozzá vizuális elemeket a kérdéseihez információs blokkok és kérdésleírások segítségével.

Elemezze az űrlapok benyújtását valós időben, foglalja össze az ügyfelek útját, azonosítsa a közös témákat, és emelje ki a kritikus kérdéseket az AI-elemzések segítségével.

Kezelje a hibabejelentéseket, a funkciók iránti igényeket, a sprint retrospektívákat és a belső folyamatokkal kapcsolatos visszajelzéseket a szoftvercsapatok számára testreszabható űrlapokkal

Küldjön be űrlapot a ClickUp mobilalkalmazás segítségével

A ClickUp korlátai

A kezdők számára a tanulási görbe meredekebb lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye így szól:

Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok egységesítésére. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan feladatok generálódjanak, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.

💡 Profi tipp: Szeretné, ha a ChatGPT írna Önnek? Vagy szüksége van Claude-ra, hogy dolgozzon egy kódon? A ClickUp munkaterületen belül válthat a különböző LLM modellek között!

2. Typeform (a legjobb interaktív adatgyűjtéshez)

via Typeform

Ha a Survicate túl praktikusnak tűnik, a Typeform egy kifinomultabb, felhasználóbarát alternatívát kínál. Az egy kérdésenkénti elrendezés természetes beszélgetési folyamatot teremt bármilyen eszközön, növelve az elkötelezettséget és a válaszok minőségét.

Az eszköz mesterséges intelligenciával támogatott elemzője feltárja a hangulatot, a viselkedést és a szándékot, segítve megérteni, mit mondanak a felhasználók és miért. Emellett egy megbízható Jotform alternatíva azoknak a csapatoknak, akik egyszerűsíteni szeretnék a felméréseket anélkül, hogy feladnák a betekintést.

A Typeform legjobb funkciói

Küldje el az űrlapok beküldéseit és interakcióit eseményekként a Google Analyticsbe.

Adja hozzá saját logóját és márkaelemeket, hogy megtervezhesse vállalata arculatát.

Részletes felmérési jelentés elemzés az átlagos és legnépszerűbb válaszokról

A Typeform korlátai

Az automatizált e-mail beállítás nehézkes.

A megadott felmérési sablonokon túlmutató jelentős testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Typeform árak

Core Basic : 29 USD/hó felhasználónként

Core Plus : 59 USD/hó 3 felhasználó esetén

Alapvető üzleti tevékenység : 99 USD/hó 5 felhasználó esetén

Core Enterprise: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)

Mit mondanak a Typeformról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Typeformot használom az új ügyfelek szűrésére. Ez óriási segítséget jelent, mert így nem kell személyesen feltennem nekik a kérdéseket a Typeformon. Az ügyfeleket osztályozhatom és áttekinthetem az adatokat, ami segít a marketingben.

3. Qualtrics (A legjobb az ügyfelek elégedetlenségének valós idejű azonosításához és megoldásához)

via Qualtrics

Nem minden ügyfél mondja el, ha valami nem stimmel, de a cselekedeteik elárulják.

A dühös kattintások, a szeszélyes görgetés vagy a félbehagyott űrlapok mind a frusztráció jelei lehetnek. A Qualtrics AI felismeri ezt a viselkedést, hogy azonosítsa, mikor küszködnek a felhasználók. Valós időben azonosíthatja a problémás pontokat, és megtervezheti a megoldást.

A Qualtrics az egész felhasználói élményre vonatkozó előrejelző betekintést is generál az egyes pontok összekapcsolásával. Nyomon követheti a hangulatot az első webhelylátogatástól a legutóbbi ügyfélszolgálati hívásig. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy átfogó képet alkosson, ami elősegíti a megtartást, a lojalitást és a termékfejlesztést.

A Qualtrics legjobb funkciói

Ágyazza be a felméréseket webhelyébe egyéni megjelenítési logika segítségével, hogy a felhasználói viselkedés alapján kérdéseket tegyen fel.

Integrálja a Google Analytics szolgáltatással, hogy valós időben követhesse nyomon a felmérésekben való részvételt, a lemorzsolódási arányokat és a felhasználói viselkedést.

Vezessen be mesterséges intelligencia és gépi tanulási funkciókat a StatsiQ segítségével komplex statisztikai elemzésekhez, valamint a Text iQ segítségével a nyitott végű visszajelzések értelmezéséhez.

A Qualtrics korlátai

ügyfélszolgálati munkatársakkal való kommunikáció kihívást jelenthet.

Korlátozott jelentés-testreszabás

Qualtrics árak

Egyedi árazás

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Qualtricsről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Qualtrics platform széles körű integrációs lehetőségeket kínál a különböző SAP és nem SAP rendszerekkel, valamint különböző kommunikációs csatornákat a felmérések terjesztéséhez.

👀 Tudta-e: A fogyasztók 81%-a szerint az AI elengedhetetlen a modern ügyfélszolgálatban.

4. Google Forms (A legjobb űrlapok létrehozásához a Google ökoszisztémán belül)

a Google Forms segítségével

Már mélyen beágyazódott a Google ökoszisztémájába?

A Google Forms a legjobb választás az ingyenes és egyszerű adatgyűjtéshez. A Google Drive-val való zökkenőmentes integrációja biztosítja, hogy az űrlapok könnyen hozzáférhetők, szerkeszthetők és megoszthatók legyenek.

Az intelligens adatellenőrzési szabályok megakadályozzák, hogy a felhasználók érvénytelen vagy hiányos adatokat adjanak meg, így időt takaríthat meg a válaszok későbbi ellenőrzésével és tisztításával. A beépített szabályokkal automatikus ellenőrzéseket állíthat be, hogy a kívánt adattípus alapján ellenőrizze az egyes beviteleket.

A Google Forms legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy bármilyen eszközről létrehozzanak, szerkesszenek és válaszoljanak Google Forms kérdőívekre.

Válasszon többféle kérdés típus közül, húzza át az elemeket, és alkalmazza a válogatott témákat.

Készítsen egyszerű kördiagramokat, oszlopdiagramokat és vonaldiagramokat a felmérés válaszainak vizualizálásához, és szerezzen áttekintést az adatairól a trendek és minták értékeléséhez.

A Google Forms korlátai

A felmérési sablonok könyvtára korlátozott.

Nincsenek intelligens javaslatok, logikai ugrások és elágazások

A Google Forms árai

Ingyenes

Forms for Work: Egyedi árak

Google Forms értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 800 értékelés)

Mit mondanak a Google Forms-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Imádom, hogy könnyedén létrehozhatok űrlapokat mind külső, mind belső űrlapigényekhez.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI eszközöket mindennapi személyes feladatokhoz, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI támogatja, így hetente akár 3 órát is megtakaríthat, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a! Itt láthatja működés közben. 👇🏼

5. Survey Monkey (a legjobb részletes betekintés gyűjtéséhez)

via Survey Monkey

A SurveyMonkey űrlapjai három mechanizmust alkalmaznak: ugrási logika, piping és flip logika.

A Skip Logic a válaszadók korábbi válaszaik alapján csak a releváns kérdésekhez irányítja őket, így elkerülve a felesleges lépéseket és javítva a felmérés folyamatosságát. A Piping még tovább megy, és a válaszokat átviszi a következő kérdésekbe, így dinamikus, személyre szabott élményt teremt, amely inkább egy beszélgetéshez hasonlít.

Végül, a Flip Logic véletlenszerűen rendezi a válaszlehetőségeket, hogy minimalizálja az elfogultságot, és biztosítsa, hogy a válaszlehetőségek sorrendje ne befolyásolja a válaszadók rangsorolási vagy többválasztós kérdésekre adott válaszait.

A Survey Monkey legjobb funkciói

Kövesse nyomon a válaszokat, tekintse meg az élő részvételi mutatókat, és figyelje a befejezési arányokat a valós idejű betekintés érdekében.

Hasonlítsa össze a korábbi adatokat, kövesse nyomon az időbeli változásokat, és mérje össze az eredményeket az iparági szabványokkal vagy a belső teljesítménnyel.

Készítsen oszlopdiagramokat, kördiagramokat, hőtérképeket és trendgrafikonokat, amelyekkel a komplex adatok könnyen értelmezhetők.

Válasszon a több mint 400 SurveyMonkey sablon közül, hogy gyorsan létrehozhasson felméréseket ügyfél-visszajelzések, munkavállalói elkötelezettség, piackutatás és egyéb célokra.

A Survey Monkey korlátai

A eszköz késleltetési problémái megnehezíthetik a felmérés kitöltését.

Nem értesíti az ügyfeleket, ha frissített árazási terv nélkül töltötték ki a kérdőívet.

Survey Monkey árak

Alap : Ingyenes

Egyéni standard havi díj: 11 USD/hó

Egyéni előnyök Éves : 24 USD/hó

Egyéni Premier éves előfizetés: 59 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Survey Monkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit mondanak a SurveyMonkey-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Nagyra értékelem, hogy milyen egyszerűen lehet minimális erőfeszítéssel felméréseket készíteni és terjeszteni. A drag-and-drop felületnek köszönhetően a felmérések elkészítése gyerekjáték, még azok számára is, akiknek nincs technikai háttérismeretük.

6. Jotform (a legjobb offline adatgyűjtéshez)

via Jotform

A Jotform egy hatékony Survicate alternatíva, amely kiválóan alkalmas a könnyen testreszabható ügyfél-visszajelzési felmérések és online űrlapok létrehozására.

Több ezer teljesen testreszabható felmérési sablon, fejlett tervezési lehetőségek, beleértve az egyéni CSS-t, valamint egy intuitív drag-and-drop űrlapszerkesztő áll rendelkezésre, amelyek segítségével a felméréseket a márkájához és az egyedi igényeihez igazíthatja.

Ez egy remek SurveyMonkey alternatíva is, mivel nem igényel internetkapcsolatot az adatgyűjtéshez. Az eszköz lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy űrlapokat töltsenek ki, aláírásokat tegyenek közzé és válaszokat küldjenek offline módban. Amint újra online állapotba kerülnek, az összes adat automatikusan szinkronizálódik.

A Jotform legjobb funkciói

Töltse le a rögzített visszajelzéseket különböző formátumokban (CSV, Excel, PDF) jelentések, elemzések vagy tárolás céljából.

Zárja le az űrlapot a Kiosk Mode biztonsági funkciójával, hogy megakadályozza a korai kilépéseket és biztosítsa a zavartalan, ellenőrzött visszajelzésgyűjtést.

Automatizálja az előfizetéseket, tagságokat és részletfizetéseket a problémamentes bevételek beszedése érdekében.

A Jotform korlátai

A felmérési sablonok kialakítását nem igazán tudja befolyásolni.

Az ágak létrehozása kihívást jelenthet

Jotform árak

Starter: Örökre ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (3200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

🧠 Érdekes tény: A személyre szabásba befektető márkák 71%-kal nagyobb valószínűséggel tapasztalnak javuló ügyfélhűséget.

7. Zoho Survey (a legjobb a nyitott kérdésekre adott válaszok fordításához)

via Zoho Survey

Egy spanyol ügyfél részletes termékértékelést hagy spanyol nyelven, amelyet egy franciaországi eladó a Zoho Survey válaszfordításának köszönhetően azonnal francia nyelven kap meg. A rendszer automatikusan lefordítja a rövid válaszokat, a részletes magyarázatokat és a mátrixszerű bejegyzéseket a választott nyelvre.

A Zoho emellett széles körű kérdés típusokat és fejlett felmérési logikát kínál, amely a Survicate-hez képest összetettebb és célzottabb visszajelzések gyűjtését teszi lehetővé.

A Zoho Survey legjobb funkciói

Készítsen többnyelvű felméréseket 75+ nyelven a sokszínű ügyfélkörének!

Hozzon létre támogatási jegyeket a felmérés válaszai alapján a Zoho Desk integráció segítségével.

Alkalmazzon fejlett szűrést, hogy olyan feltételek alapján keressen konkrét válaszokat, mint a kérdésekre adott válaszok, demográfiai adatok vagy egyéni változók.

Szerezzen mélyebb betekintést az ügyfél-elégedettségbe és a visszajelzések trendjeibe a átfogó felhasználói kutatási jelentések és elemzési funkciók segítségével.

A Zoho Survey korlátai

A felmérés elküldése után ügyfelei spam hirdetésre kerülhetnek a Zoho Survey oldalán.

A harmadik féltől származó CRM-ekkel való integráció kihívást jelenthet.

Zoho Survey árak

Örökre ingyenes

Alap: 6 USD/hó felhasználónként

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 68 USD/hó felhasználónként

Zoho Survey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (850+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Survey-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Nagyon tetszik, hogy az eredmények tiszta diagramokban, jelentésekben és egyszerű szűrőkkel jelennek meg. Belső csapatértékelésekhez és ügyfél-visszajelzési űrlapokhoz is használtam, és minden zökkenőmentesen működött.

8. GetFeedback (A legjobb Salesforce-integrált CX menedzsmenthez)

via GetFeedback

Az ügyfél-visszajelzési eszközök befolyásolhatják az üzleti döntéseket, és a GetFeedback is ezt a szemléletet követi.

A válaszok összegyűjtése után az eszköz azokat közvetlenül a Salesforce-rekordokhoz rendeli, összekapcsolva az ügyfelek véleményét a meglévő CRM-adatokkal. Ez valós idejű képet ad az ügyfelek elégedettségéről.

A csapatok ezután nyomon követhetik a CX trendeket, azonosíthatják a problémás pontokat, és mérhetik a visszajelzések közvetlen hatását a megtartásra és a bevételekre.

A GetFeedback legjobb funkciói

A Salesforce irányítópultjain található beépített elemző eszközökkel vizualizálhatja az eredményeket.

Indítson el automatizált munkafolyamatokat, figyelmeztesse a szolgáltató csapatokat, hogy megoldják a problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának.

Kezdeményezzen személyre szabott kapcsolatfelvételt vagy eset létrehozást közvetlenül a Salesforce-on belül, hogy lezárja az ügyfelek aggályait.

A GetFeedback korlátai

A jelentéskészítési és vizualizációs funkciók korlátozottak.

A felmérés linkjének e-mailben vagy kampányban történő elküldése további költségekkel jár.

GetFeedback árak

Egyedi árazás

GetFeedback értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

9. Forms. app (A legjobb űrlapkészítéshez beépített e-kereskedelemmel és automatizálással)

A Survicate-től eltérően, amely elsősorban a felmérésekre és az ügyfél-visszajelzésekre összpontosít, a Forms. app támogatja a tranzakciós munkafolyamatokat, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nem csak visszajelzések gyűjtésére van szükségük.

Képzeljen el egy pékséget, amely egyedi tortákat árul. A Forms. app termék kosár funkciójával a pékség létrehozhat egy űrlapot, amely felsorolja az összes elérhető ízt, méretet, tölteléket és díszítési lehetőséget. Az ügyfelek könnyedén kiválaszthatják preferenciáikat, feltölthetik a tervezéshez szükséges referencia képeket, és a beépített számológépnek köszönhetően azonnal láthatják a teljes ár frissítését valós időben.

Forms. app legjobb funkciói

Használja az összes elérhető funkciót kötelező regisztráció nélkül, a zökkenőmentes hozzáférés érdekében.

A lépésenkénti felmérésekkel a kérdéseket egyenként jelenítheti meg, így javítva az elkötelezettséget.

Csak meghatározott földrajzi területekről gyűjtsön adatokat a földrajzi helymeghatározási korlátozások segítségével.

Használjon több mint 5000 testreszabható felmérési sablont és korlátlan felmérési lehetőséget (fizetős csomagok esetén).

Forms. app korlátai

Nincsenek animált űrlapok, és kód használata nélkül nem lehet hasonlókat létrehozni.

Az ingyenes mód felhasználói nem adhatják hozzá logójukat.

Forms. app árak

Örökre ingyenes

Alap: 25 USD/hó

Pro: 35 USD/hó

Prémium: 99 USD/hó

Forms. app értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a Forms. app valós felhasználói?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A logóját még az ingyenes csomagban is hozzáadhatja. Regisztrációk gyűjtésére használom, és könnyen nyomon követhetem a folyamatot.

10. ProProfs Survey Maker (A legjobb az ügyfélelvándorlás kockázatainak megértéséhez)

via ProProfs Survey

A ProProfs azonnal elküldi a Net Promoter Score (NPS) felméréseket az ügyfeleknek e-mailben, weboldalakba ágyazva, alkalmazáson belüli felugró ablakokban és közösségi médián keresztül. A válaszok beérkezésekor ez a Survicate alternatíva fejlett funkciói napi, heti és havi jelentéseket generálnak, segítve a vállalkozásokat a trendek időbeli nyomon követésében.

A vizuális irányítópultok segítségével a vállalkozások gyorsan elemezhetik az NPS százalékokat, azonosíthatják a fejlesztésre szoruló területeket és felismerhetik a potenciális ügyfélvesztés kockázatait.

A Proprofs Survey Maker legjobb funkciói

Határozza meg az AI űrlapgenerátorban , hogy miről szól a felmérése, és másodpercek alatt elkészül a sablon.

Rendeljen pozitív és negatív értékeket minden felhasználói visszajelzéshez , hogy értékelje az ügyfelek erőfeszítéseinek pontszámát.

Használja alkalmazotti felmérési szoftverként , és kategorizálja őket promóterek, passzívak vagy kritikusok szerint, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Gyorsan készíthet felméréseket, miközben kiterjedt testreszabási lehetőségekkel igazíthatja azokat márkájának arculatához.

A Proprofs Survey Maker korlátai

A sablonkönyvtár korlátozott

A jelentések a versenytársakhoz képest meglehetősen alapszintűnek tűnhetnek.

Proprofs Survey Maker árak

Örökre ingyenes

Essentials: 39,99 USD/hó

Üzleti: 69,99 USD/hó

Vállalati: 149,99 USD/hó (csak éves előfizetéssel)

Proprofs Survey Maker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Formstack (A legjobb az adatok üzleti munkafolyamatokba történő automatizált gyűjtéséhez)

via Formstack

A Formstack arra összpontosít, hogy mi történik az adatok összegyűjtése után. A beépített automatizálás, az előre kitöltött űrlapok és a dinamikus jóváhagyások az információkat a megfelelő személyekhez továbbítják, kitöltik a dokumentumokat, jóváhagyásokat indítanak el és szinkronizálják a rendszereivel.

Például a benyújtott lead űrlap azonnal továbbításra kerül a kijelölt értékesítési képviselőnek, míg a betegfelvételi űrlap az Ön nyilvántartási rendszerébe kerül.

Ez a Survicate alternatíva olyan fejlett funkciókat is támogat, mint a feltételes logika, a dinamikus űrlapok és a weboldalakba való zökkenőmentes beágyazás, így könnyen tervezhet interaktív, márkás felméréseket, amelyek nagyobb elkötelezettséget eredményeznek. Intuitív felülete és széles körű integrációs lehetőségei segítenek a csapatoknak az adatgyűjtés racionalizálásában és az ügyfél-elégedettségi betekintés javításában.

A Formstack legjobb funkciói

Töltse ki automatikusan az űrlapokat a CRM-ekből vagy más rendszerekből származó meglévő adatok felhasználásával, hogy csökkentsék a súrlódást és a hibákat.

Automatizálja az eseményregisztrációkat és a követő kommunikációt

Integrálja a jóváhagyásokat, a logikai ugrásokat és a többfelhasználós munkafolyamatokat a hatékony adatmozgás érdekében a szervezeten belül.

Szolgálja ki azokat az iparágakat, amelyek szigorú adatvédelmet igényelnek, mint például az egészségügy, a pénzügyek és az oktatás, titkosítással, szigorú SMTP-követelményekkel és megfelelőségi szabványokkal.

A Formstack korlátai

A nagyobb űrlapok létrehozása a eszköz lassulását vagy nem reagálását okozhatja.

A Formstack felméréseinek összekapcsolása egy fizetési szoftverrel kihívást jelenthet.

Formstack árak

Űrlapok: 99 USD/hó

Csomag: 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Formstack értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4/5 (100+ értékelés)

👀 Tudta-e: A legjobban teljesítő ügyféloktatási programokkal rendelkező szervezetek 20%-kal javítják ügyfeleik hűségét.

Készítsen online űrlapokat a Survicate legjobb alternatívájával – a ClickUp-pal

Az ügyfelek véleményének összegyűjtése nem lehet unalmas feladat.

A megfelelő felmérési eszköz nem csak visszajelzéseket gyűjt, hanem a munkafolyamatokat is kezeli, javítja az együttműködést, és segít a válaszokat cselekvéssé alakítani.

Bár a Survicate megbízható funkciókat kínál, nem mindig felel meg az Ön igényeinek.

Az AI-alapú automatizálással, a rugalmas űrlapkészítéssel és a zökkenőmentes integrációval a ClickUp a tökéletes Survicate alternatíva, az Ön all-in-one munkaterülete a válaszok gyűjtéséhez és a projektek végrehajtásához.

Gyűjtsön információkat, cselekedjen azok alapján, és javítsa a felhasználói élményt. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra, hogy hatékonyabban gyűjthesse a visszajelzéseket.