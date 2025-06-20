A 11 legjobb Aisera alternatíva az AI-alapú automatizáláshoz 2025-ben

Minden perc, amit ismétlődő feladatokra fordít, egy perc, amit elrabol a stratégiától, a kreativitástól és a valódi növekedéstől.

Gondoljon bele: munkája mennyi ideje telik el adatbevitelre, e-mailek rendezésére vagy kézi jelentések készítésére? Mi lenne, ha ezek a feladatok maguktól elvégeznék magukat, miközben Ön azokra a dolgokra koncentrálhatna, amelyek valóban számítanak?

Ez az a terület, ahol az AI-alapú automatizálási eszközök jelentősen megkönnyítik a munkát. Az Aisera egy jól ismert név ebben a területen, amely segít a vállalkozásoknak egyszerűsíteni az IT-támogatást, az ügyfélszolgálatot és a műveleteket.

De ez nem egy univerzális megoldás, és nem feltétlenül fog Önnek is megfelelni. Lehet, hogy nagyobb rugalmasságra, jelentősebb AI-képességekre vagy egyszerűen csak egy olyan eszközre van szüksége, amely jobban illeszkedik a meglévő technológiai háttérhez. A beszélgetési felületek építésétől az ügynökök termelékenységének növeléséig minden szempontot megvizsgálunk!

A legjobb rész? Számos vezető szolgáltató van, amely felveszi a versenyt az Aisera által kínáltakkal, vagy akár felül is múlja azokat. Ebben az útmutatóban a legjobb AI-alapú automatizálási platformokat vizsgáljuk, bemutatjuk azok funkcióit, árait és összehasonlítjuk őket az Aiserával.

Mi az Aisera?

Az Aisera egy AI-alapú automatizálási platform, amely közép- és nagyvállalatoknak segít optimalizálni az IT-szolgáltatások menedzsmentjét (ITSM), az ügyfélszolgálatot és a belső munkafolyamatokat.

Beszélgető AI-t, természetes nyelvfeldolgozást (NLP) és gépi tanulást használ a jegykezelés automatizálásához, az önkiszolgálás lehetővé tételéhez és a válaszidők javításához.

A ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce és Slack platformok integrációjával az Aisera célja a manuális munkaterhelés csökkentése és a működési hatékonyság növelése. AI-alapú virtuális ügynökei képesek kezelni a gyakori támogatási kéréseket, így az emberi ügynököknek több idejük marad a bonyolultabb feladatokra.

👀 Tudta? A vállalatok 92%-a tervezi AI-befektetéseinek növelését, azonban a vezetők csupán 1%-a tartja szervezetét teljes mértékben AI-integráltnak. A kihívás nem csupán az AI bevezetése, hanem annak hatékony alkalmazása is, hogy valódi üzleti hatást érjen el.

Miért érdemes fontolóra venni az Aisera alternatíváit?

Bár az Aisera egy erős AI-alapú automatizálási eszköz, nem mindig felel meg minden vállalkozás igényeinek. Íme, miért érdemes kipróbálnia az alternatívákat:

Testreszabási korlátok : A munkafolyamatok és az automatizálás nem feltétlenül elég rugalmasak az egyedi igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

Magas árak : A nagyvállalatokra szabott csomagok kis- és középvállalkozások számára költségesek lehetnek.

Integrációs kihívások : Lehet, hogy hiányoznak a niche eszközökkel való mélyebb kapcsolatok.

AI teljesítménybeli aggályok : A komplex lekérdezésekkel kapcsolatos problémák manuális beavatkozást igényelhetnek.

Gyakori kiadási ciklusok : A rendszeres frissítések zavarhatják a stabilitást és gyakori beállításokat igényelhetnek.

Időigényes AI-képzés : A stabil teljesítmény eléréséhez jelentős idő és erőfeszítés szükséges.

A fejlett funkciókért felár fizetendő : Az olyan kiegészítők, mint a GPT-támogatás, alapértelmezés szerint nem biztos, hogy benne vannak a csomagban.

Mobil teljesítményproblémák : A nagy volumenű mobilhasználat észrevehető lassuláshoz vezethet.

Még mindig kézi munkát igényel: a jó eltérítési arányok ellenére folyamatos hangolás és tartalomkezelés szükséges.

Az Aisera alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés az egyes Aisera alternatívák felhasználási eseteiről és üzleti struktúráiról:

Eszköz Használati eset Legalkalmasabb Árak ClickUp Feladatok és munkafolyamatok automatizálása Projekteket és folyamatokat kezelő csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 7 dollártól kezdődik. Moveworks AI-alapú IT-támogatási automatizálás IT-helpdeskeket automatizáló vállalkozások Egyedi árazás Amelia AI-alapú ügyfél/alkalmazott interakciók Emberhez hasonló AI-ügynökökre szoruló vállalkozások Egyedi árazás Kore. ai Beszélgető AI és chatbot automatizálás Fejlett AI-botokra szoruló vállalkozások Egyedi árazás IBM Watson Assistant AI-alapú chatbot ügyfélszolgálati és IT-támogatási célokra Magasan testreszabható AI-t igénylő vállalkozások Ingyenes Lite csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 140 USD/hó-tól kezdődik. Drift AI-alapú chatbotok értékesítéshez és marketinghez Vezető generálásra összpontosító vállalatok Egyedi árazás Zendesk AI AI-alapú ügyfélszolgálati automatizálás A Zendesk-et ügyfélszolgálati célokra használó vállalkozások A fizetős csomagok ára 55 USD/ügynök/hónap (éves számlázással) ServiceNow IT-szolgáltatások menedzsmentje és automatizálása IT-szolgáltatásokat kezelő nagy szervezetek Egyedi árazás Cognigy AI-alapú ügyfélszolgálati automatizálás Vállalatok, amelyeknek hang- és csevegő AI-re van szükségük Egyedi árazás Ada Kódolás nélküli AI-alapú chatbot ügyfélszolgálati célokra Vállalkozások, amelyek egyszerű chatbot-beállítást szeretnének Egyedi árazás Yellow. ai AI-alapú ügyfélkapcsolatok Hang- és csevegő AI-re szoruló vállalatok Ingyenes csomag havi 100 MTU-ig; fizetős csomagok 10 000 USD/év-től

💡 Profi tipp: Adjon előnyt az átlátható árakkal és skálázható funkciókkal rendelkező platformoknak, hogy vállalkozása növekedésével ne legyen rákényszerülve egy merev rendszerre.

A 11 legjobb Aisera alternatíva

Aisera alternatívát keres? Íme a legjobb lehetőségek, amelyeket érdemes megfontolnia:

1. ClickUp (A legjobb a munkafolyamat-automatizáláshoz és a projektmenedzsmenthez)

Azonnali válaszokat, feladatösszefoglalókat és intelligens javaslatokat kaphat a ClickUp Brain segítségével – az Ön mindig elérhető AI-ügynökével.

Ha a ClickUp és az Aisera programokat hasonlítja össze, a legfontosabb különbség a hatókör és a rugalmasság terén mutatkozik meg.

Az Aisera az IT és az ügyfélszolgálat automatizálására lett kifejlesztve. A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, kiterjeszti az AI-t és az automatizálást a munkafolyamat minden részére – a projektek kezelésére, a feladatok szervezésére és a csapatok összehangolására, mindenféle extra erőfeszítés nélkül.

Ennek középpontjában a ClickUp Brain áll, egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely a Feladatok, a Dokumentumok és a Csevegés funkciókban is működik.

A ClickUp Brain azonnali összefoglalásokat nyújt, automatikusan generál frissítéseket és javaslatokat tesz a feladatok következő lépéseire. Akár alfeladatokat és megjegyzéseket is írhat vagy finomíthat a projekt kontextusa alapján, így segítve a gyorsabb haladást a oda-vissza levelezés nélkül.

Növelje termelékenységét a ClickUp Brain segítségével, amely mesterséges intelligenciával támogatott betekintést, azonnali válaszokat és okosabb döntéshozatalt kínál.

A ClickUp Docs-on belül a Brain beépített szerkesztőként és kutatóként működik. Kérje meg, hogy foglalja össze a hosszú dokumentumokat, írja át a bekezdéseket, hozzon létre új tartalmat a semmiből, vagy válaszoljon a már megírtakra alapuló kérdésekre. Másodpercek alatt rendszerezett kimenetté alakíthatja szétszórt gondolatait.

Ehhez adódjon hozzá az a tény, hogy a ClickUp tartalmából és a csatlakoztatott harmadik féltől származó eszközökön keresztül meglévő tudást is felhasználhat, és máris megvan az alapja egy olyan agens AI-nek, amely az Ön igényeihez igazodik.

De mi van a csapatával való kapcsolattartással? A Brain segít abban is, hogy a ClickUp Chat-en belül a lehető legtöbbet hozza ki a munkával kapcsolatos beszélgetésekből. A Brain bekapcsolódik a beszélgetésekbe, hogy felhozza a releváns feladatokat, válaszokat javasoljon és összefoglalja a valós idejű beszélgetéseket. Ez segít elkerülni a zavaró tényezőket és a fontos dolgokra koncentrálni anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Végezzen el több feladatot a ClickUp AI ügynökeivel a csevegésben

Szeretné tudni, mi teszi a ClickUp-ot igazán kiemelkedő projektmenedzsment és automatizálási eszközzé? A ClickUp Brain segítségével kiválaszthatja, melyik AI-modellel szeretne dolgozni – Gemini, ChatGPT vagy Claude – a munkaterületén belül.

Válasszon a Gemini, a ChatGPT és a Claude közül – közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül, az intelligens, rugalmasabb AI-segítségért.

Akár dokumentumot szerkeszt, kérdést tesz fel, vagy feladatot foglal össze, a kimeneti stílus vagy a szükséges mélység függvényében válthat a legjobb LLM-ek között. Ez a rugalmasság hatalmas előnyt jelent, mivel a csapatok nagyobb kontrollt, jobb kontextuskezelést és jobb minőségű eredményeket kapnak – mindezt anélkül, hogy el kellene hagyniuk a ClickUp alkalmazást.

A ClickUp Automation segítségével könnyedén automatizálhatja a munkafolyamatokat, a triggereket és a műveleteket, így megszabadulhat az ismétlődő feladatoktól.

A ClickUp Automations segítségével bármely csapatban megszüntetheti az ismétlődő feladatokat – kódolás nélkül. Az Aisera IT-központú munkafolyamataival ellentétben a ClickUp rugalmas automatizálást kínál marketing, értékesítés, HR és egyéb területeken.

Automatizálja a feladatokat, küldjön frissítéseket és indítson el műveleteket manuális beavatkozás nélkül. Csak írja le a munkafolyamatot egyszerű nyelven, és a ClickUp AI Automation Builder elvégzi a többit – legyen szó feladatkiosztásról, érdekelt felek megjelöléséről vagy jelentések generálásáról.

Az automatizáláson túl a ClickUp egy teljesen integrált munkaterület, amely felváltja a különálló eszközöket, és egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, célokat és együttműködést, hogy a csapatok koncentráltak és produktívak maradjanak.

👀 Tudta? A Target Corporation tulajdonában lévő Shipt, Inc. szállítási szolgáltatás a ClickUp űrlapok, címkék és automatizálás segítségével hatékonyan kezelte a nagyszabású projekteket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a platform kiterjedt funkciói miatt nehezebb lehet a tanulási folyamat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés) ​

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom az AI-alapú automatizálását. Testreszabható irányítópultjai lehetővé teszik számunkra, felhasználóknak, hogy vizualizáljuk a projekt teljesítményét és valós idejű betekintést nyerjünk. Rugalmas munkamódszereket kínál, beleértve 10 különböző nézetet, amelyek segítenek nekünk, felhasználóknak, hogy a kívánt módon összpontosítsunk a prioritásokra, és a beépített időkövetés lehetővé teszi számomra, hogy minden feladathoz időbecslést állítsak be és nyomon kövessem az előrehaladást.

Imádom az AI-alapú automatizálását. Testreszabható irányítópultjai lehetővé teszik számunkra, felhasználóknak, hogy vizualizáljuk a projekt teljesítményét és valós idejű betekintést nyerjünk. Rugalmas munkamódszereket kínál, beleértve 10 különböző nézetet, amelyek segítenek nekünk, felhasználóknak, hogy a kívánt módon összpontosítsunk a prioritásokra, és a beépített időkövetés lehetővé teszi számomra, hogy minden feladathoz időbecslést állítsak be és nyomon kövessem az előrehaladást.

🧠 Érdekesség: A legkorábbi AI-alapú automatizálási rendszerek lyukkártyákon működtek – ma az AI képes előre jelezni a munkafolyamatokat és azonnal végrehajtani a feladatokat.

2. Moveworks (A legjobb AI-alapú munkavállalói támogatáshoz)

via Moveworks

Unod már, hogy az IT-támogatásra kell várnod a jelszó visszaállításához, vagy a HR-re egy egyszerű kérelem feldolgozásához?

A Moveworks megszünteti ezeket a szűk keresztmetszeteket azzal, hogy mindig elérhető, generatív, AI-alapú asszisztensként működik a munkavállalók számára. Ahelyett, hogy jegyeket regisztrálnának vagy a támogató csapatokat kergetnék, a munkavállalók természetes nyelven tehetnek fel kérdéseket a Moveworksnak, és azonnali megoldásokat kaphatnak.

Integrálható olyan vállalati rendszerekkel, mint a ServiceNow, a Workday és a Microsoft Teams, és releváns információkat gyűjt össze a problémák automatikus megoldásához.

A Moveworks legjobb funkciói

Csökkenti az állásidőt és emberi beavatkozás nélkül biztosítja a csapatok magasabb termelékenységét a munkában.

Értelmezi és válaszol a munkavállalók kéréseire természetes nyelvértéssel.

Könnyen összekapcsolható a vállalati IT- és HR-rendszerekkel

Emberi beavatkozás nélkül oldja meg a gyakori alkalmazotti problémákat

Több nyelvet támogat globális csapatok számára

A Moveworks korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az ügyfélszolgálati válaszok személyre szabásához

A teljesítmény a meglévő vállalati rendszerekkel való integráció minőségétől függ.

Moveworks árak

Egyedi árazás

Moveworks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Moveworksról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Moveworks bevezetése óta 4 év alatt 50%-kal csökkent a volumen. Az IT-szolgáltatói költségek megtakarításával fedezni tudtuk a Moveworks szerződés költségeit, és még maradt is némi megtakarítás! A Moveworks segítségével nagyon könnyű volt elkezdeni. Jó közös sikerekkel rendelkező programjaink vannak, és ugyanazon az oldalon állunk.

A Moveworks bevezetése óta 4 év alatt 50%-kal csökkent a volumen. Az IT-szolgáltatói költségek megtakarításával fedezni tudtuk a Moveworks szerződés költségeit, és még maradt is némi megtakarítás! A Moveworks segítségével nagyon könnyű volt elkezdeni. Jó közös sikerekkel rendelkező programjaink vannak, és ugyanazon az oldalon állunk.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédeket (4%) vagy automatizált ügynököket (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgetős AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak is köszönhető lehet, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy meghatározott munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

3. Amelia (a legjobb AI-alapú ügyfélszolgálathoz)

via Amelia

A hagyományos, merev szkriptekre támaszkodó mesterséges intelligencia chatbotokkal ellentétben az Amelia AI megérti a kontextust, a szándékot és még az érzelmeket is, így az ügyfelekkel való interakciók természetesebbnek tűnnek.

Az Amelia segítségével 24 órás ügyfélszolgálatot biztosíthat, amely minden feladatot ellát, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdésektől és a munkafolyamat-sablonok kezelésétől a hibaelhárításig. Folyamatosan tanul a korábbi interakciókból, és idővel egyre jobb válaszokat ad.

Ha egy ügyfél frusztrált vagy csak gyors információra van szüksége, Amelia még a hangnemét is a helyzethez igazítja, így emberi hangulatot kölcsönözve az AI-alapú támogatásnak.

Az Amelia legjobb funkciói

Éjjel-nappal elérhető ügyfélszolgálat

Intelligensen felismeri és reagál az ügyfelek érzelmeire

Hatékonyan skálázza a folyamatábrákat , hogy egyszerre több interakciót is kezelni tudjon.

Az Amelia korlátai

Bonyolult beállítást és kezdeti implementációt igényel.

Kihívásokat jelent a régebbi rendszerekkel való integráció során

Amelia árak

Egyedi árazás

Amelia értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak az Amelia-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy a plugin háttérrendszere jól működik és nagyon szép – ez nagyon üdítő változás a sok más pluginhoz képest. Lehetővé teszi számunkra, hogy bonyolult foglalásokat is elvégezzünk anélkül, hogy egyedi fejlesztő céget kellene megbízni. Tetszik az is, hogy életre szóló licenc van, és az árak kisvállalkozások számára is nagyon kedvezőek.

Tetszik, hogy a plugin háttérrendszere jól működik és nagyon szép – ez nagyon üdítő változás a sok más pluginhoz képest. Lehetővé teszi számunkra, hogy bonyolult foglalásokat is elvégezzünk anélkül, hogy egyedi fejlesztő céget kellene megbízni. Tetszik az is, hogy életre szóló licenc van, és az árak kisvállalkozások számára is nagyon kedvezőek.

💡 Profi tipp: A legjobb Aisera alternatíva kiválasztásakor összpontosítson arra, hogy a platform mennyire jól integrálható a meglévő eszközeivel és munkafolyamataival. Az AI-alapú automatizálás csak akkor hatékony, ha összekapcsolható a CRM, ITSM vagy ügyfélszolgálati rendszereivel.

4. Kore. ai (A legjobb vállalati szintű beszélgető AI)

A Kore. ai globális csatornákon működő beszélgetési felületek létrehozására készült. AI-alapú virtuális asszisztensei túlmutatnak az alapvető szkripteken: értelmezik a kontextust, a szándékot és az érzelmeket, hogy természetesebb interakciókat támogassanak.

A vállalkozások felhasználhatják a munkafolyamatok automatizálására, az ügyfélszolgálat fejlesztésére és a belső feladatok racionalizálására. A kód nélküli és alacsony kódszükségletű opcióknak köszönhetően a csapatok mélyreható technikai ismeretek nélkül is létrehozhatnak és elindíthatnak AI-asszisztenseket.

Kore. ai legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfelek és alkalmazottak közötti interakciókat intelligens csevegőrobotokkal

Fejlett természetes nyelvfeldolgozással javítja a chatbot pontosságát

Mesterséges intelligenciával működő asszisztenseket telepít több csatornára, beleértve a hang- és üzenetküldő alkalmazásokat is.

Integrálható vállalati rendszerekkel, például CRM-mel és IT-szolgáltatáskezeléssel.

A Kore.ai korlátai

Az AI-modellek optimális működéséhez kezdeti képzés szükséges.

A fejlett vállalati implementációk magasabb költségekkel járhatnak.

Kore. ai árak

Egyedi árazás

Kore. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (380+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Kore. ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A legjobb eszköz chatbotok tervezéséhez. Élveztem a képzést. A mentor nagyon jól ismerte a fogalmakat, és minden kérdésemet tisztázni tudta. Az egész képzés nagyon jól volt megszervezve.

A legjobb eszköz chatbotok tervezéséhez. Élveztem a képzést. A mentor nagyon jól ismerte a fogalmakat, és minden kérdésemet tisztázni tudta. Az egész képzés nagyon jól volt megszervezve.

🧠 Érdekesség: Az automatizálás koncepciója az ókorra nyúlik vissza, korai példái közé tartozik az antikytherai mechanizmus, egy ókori görög analóg számítógép, amelyet csillagászati pozíciók előrejelzésére használtak. Ma az AI-alapú automatizálási eszközök már olyan fejlettségi szintre jutottak, hogy különböző iparágakban komplex feladatokat képesek elvégezni.

5. IBM Watson Assistant (a legjobb AI-alapú ügyfélkapcsolatokhoz)

az IBM Watson Assistant segítségével

Azok számára, akik fejlett, AI-alapú ügyfélkapcsolatokra van szükségük, az IBM Watson Assistant okosabb megoldást kínál.

Az előre megírt válaszokkal rendelkező alapvető csevegőrobotokkal ellentétben ez a rendszer valódi beszélgetésekből tanul, hogy idővel javítsa a pontosságát. Integrálható ügyfélszolgálati központokkal, weboldalakkal és üzenetküldő platformokkal, hogy csökkentse a várakozási időt és növelje az ügyfelek elégedettségét.

A beépített elemzési funkcióknak köszönhetően a csapatok valós idejű betekintést kapnak a támogatási stratégiák finomhangolásához.

Az IBM Watson Assistant legjobb funkciói

Intelligensebb ügyfélkapcsolatok AI-alapú csevegőrobotokkal

A korábbi beszélgetésekből tanul, hogy idővel javítsa a pontosságot.

Csökkenti a támogatási költségeket a rutin jellegű kérdések automatizálásával.

Integrálható vállalati ügyfélszolgálati központokkal és CRM-rendszerekkel

Az IBM Watson Assistant korlátai

Az AI-szakértelemmel nem rendelkező vállalkozások számára bonyolult lehet a beállítás.

A legjobb eredmények elérése érdekében folyamatos képzés és finomítás szükséges.

IBM Watson Assistant árak

Lite: Ingyenes

Plusz: 140 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

IBM Watson Assistant értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (320+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IBM Watson Assistant valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az IBM Watsonx Assistant-ban leginkább azt szeretem, hogy könnyű elkezdeni használni, de a keretrendszer megismerése után bonyolultabb feladatokra is képes.

Az IBM Watsonx Assistant-ban leginkább azt szeretem, hogy könnyű elkezdeni használni, de a keretrendszer megismerése után bonyolultabb feladatokra is képes.

6. Drift (A legjobb AI-alapú értékesítési és marketing beszélgetésekhez)

via Drift

A Drift AI-alapú csevegőrobotjai valós időben lépnek kapcsolatba a webhely látogatóival, minősítik a potenciális ügyfeleket, válaszolnak a kérdésekre, sőt még találkozókat is szerveznek – anélkül, hogy emberi képviselőnek be kellene avatkoznia.

A B2B vállalkozások számára tervezett Drift beszélgető AI a látogatók viselkedése alapján személyre szabja az interakciókat, biztosítva, hogy a potenciális ügyfelek a megfelelő üzenetet kapják a megfelelő időben.

Ez lehetővé teszi a látogatók számára, hogy nyílt szöveges kérdésekkel fejezzék ki szándékukat, és azonnali, személyre szabott válaszokat kapjanak, hatékonyan ápolva a potenciális ügyfeleket és felgyorsítva a kommunikációs folyamatot.

A Drift legjobb funkciói

A potenciális ügyfelek minősítése és az értékesítési megbeszélések automatikus ütemezése

Személyre szabott válaszok a látogatók viselkedése és szándéka alapján

Integrálja olyan CRM-ekkel, mint a HubSpot és a Salesforce.

A Drift korlátai

Nincs mélyreható testreszabási lehetőség a fejlett chatbot-munkafolyamatokhoz

A legjobb eredmények elérése érdekében nagy forgalmú webhelyre van szükség.

Drift árak

Egyedi árazás

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a Driftről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Kategorizált és strukturált formában biztosítja a lekérdezéseket. A vele való munka nagyon megkönnyíti a feladatokat. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a feladatát!

Kategorizált és strukturált formában biztosítja a lekérdezéseket. A vele való munka nagyon megkönnyíti a feladatokat. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a feladatát!

🧠 Érdekesség: A jogi, adóügyi, számviteli és csalásellenes szektorban dolgozó szakemberek az AI segítségével évente akár 200 óra időmegtakarítást is várnak. Ez évente 100 000 dollár értékű termelékenységnövekedést jelenthet ügyvédenként.

7. Zendesk AI (A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálathoz)

via Zendesk AI

A Zendesk platformba beépített Zendesk AI segít a támogató csapatoknak a nehéz munkát méretre szabni. Automatizálja a válaszokat, rangsorolja a jegyeket, és eltereli a gyakori kérdéseket, mielőtt azok eljutnának az emberi ügynökökhöz.

A gépi tanulás segítségével a Zendesk AI még az ügyfelek igényeit is előre tudja jelezni, és releváns súgócikkeket vagy automatizált válaszokat javasolhat, így csökkentve az ismétlődő kérdésekre fordított időt.

A Zendesk AI legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfélszolgálati munkafolyamatokat AI-alapú jegykezeléssel

A vásárlói kérdések alapján releváns súgócikkeket javasol.

Javítja az ügynökök hatékonyságát AI-alapú ajánlásokkal

Integrálható a Zendesk szélesebb körű támogatási platformjával

A Zendesk AI korlátai

Leginkább azoknak a vállalkozásoknak ajánlott, amelyek már használják a Zendesk ökoszisztémát.

Nincs fejlett testreszabási lehetőség az AI viselkedéséhez

Zendesk AI árak

Támogatási csapat: 25 USD/hó ügynökönként

Suite Team: 69 USD/hó ügynökönként

Suite Professional: 149 USD/hó ügynökönként

Suite Enterprise: Egyedi árak

Zendesk AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A Grant Thornton AI-eszközök bevezetése révén az alkalmazottak hetente akár 7,5 órát is megtakarítottak, így több időt tudtak fordítani az értékesebb ügyfélmunkára. ​

📖 Olvassa el még: A legjobb ügyfélszolgálati szoftver IT-csapatok számára

8. ServiceNow (A legjobb AI-alapú IT-szolgáltatáskezeléshez)

via ServiceNow

Az IT-támogatás kezelése végtelen ciklusnak tűnhet, amelyben jegyeket, hátralékokat és szűk keresztmetszeteket kell kezelni. A ServiceNow mesterséges intelligenciát használ, hogy megtörje ezt a ciklust: automatizálja a rutin feladatokat a termelékenység javítása érdekében, prioritásokat állít fel a szolgáltatási kérelmek között, és még a problémákat is előre jelzi, mielőtt azok eszkalálódnának.

Az AI-alapú virtuális ügynökök segítségével a munkavállalók azonnal választ kaphatnak a gyakori IT- és HR-kérdésekre anélkül, hogy jegyet kellene nyitniuk.

Eközben a prediktív intelligencia biztosítja, hogy az IT-csapatok először a legkritikusabb problémákra összpontosítsanak, javítva a válaszadási időket és csökkentve a leállási időket a szervezet egészében.

A ServiceNow legjobb funkciói

Az AI-alapú munkafolyamat-generátorok automatizálják az IT-szolgáltatások kezelését.

A virtuális ügynökök segítségével azonnal megoldja az alkalmazottak kérdéseit.

Előre jelzi és megakadályozza az IT-problémákat, mielőtt azok hatással lennének a működésre.

A sürgősség alapján intelligensen rangsorolja a szolgáltatási kéréseket.

A ServiceNow korlátai

A teljes körű megvalósításhoz jelentős konfigurációra van szükség.

Kis- és középvállalkozások számára drága lehet.

ServiceNow árak

Egyedi árazás

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2270+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a ServiceNow-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy a ServiceNow központosítja a támogatási jegyeket és a munkafolyamatokat, így azok könnyen nyomon követhetők és kezelhetők. Ez mind az ügyfelek, mind a belső csapatok számára egyértelmű áttekintést nyújt a kérések állapotáról, az automatizálási funkciók pedig csökkentik a manuális munkát és a válaszadási időt. Az interfész is intuitívnak találom, különösen a műszerfalak testreszabásakor vagy a szolgáltatási katalógus elemeinek létrehozásakor.

Tetszik, hogy a ServiceNow központosítja a támogatási jegyeket és a munkafolyamatokat, így azok könnyen nyomon követhetők és kezelhetők. Ez mind az ügyfelek, mind a belső csapatok számára egyértelmű áttekintést nyújt a kérések állapotáról, az automatizálási funkciók pedig csökkentik a manuális munkát és a válaszadási időt. Az interfész is intuitívnak tűnik, különösen a műszerfalak testreszabásakor vagy a szolgáltatási katalógus elemeinek létrehozásakor.

A Cognigy egy teljes értékű, beszélgetésalapú AI-platform, amelyet ügyfélszolgálati központok számára terveztek. Akár hangalapú, akár szövegalapú interakciókról van szó, a Cognigy lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy emberhez hasonló ügyfélszolgálatot nyújtsanak nagy léptékben.

A Cognigy hatékony AI-modellekkel és az ügyfélszolgálati platformokba való mély integrációval segíti a vállalkozásokat az AI használatában a feladatok és a gyakori kérdések automatizálásában, miközben továbbra is személyre szabott élményt nyújt.

Ráadásul a kódolás nélküli felületnek köszönhetően a csapatok könnyedén testreszabhatják a beszélgetéseket, anélkül, hogy fejlesztőre lenne szükségük.

A Cognigy legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfélkapcsolatokat AI-alapú csevegő- és hangbotokkal

Támogassa az omnichannel élményeket telefonokon, üzenetküldő alkalmazásokban és weboldalakon

Személyre szabott ügyfélbeszélgetések fejlett AI-modellekkel

Integrálja CRM-mel és ügyfélszolgálati eszközökkel a gyors támogatás érdekében.

A Cognigy korlátai

Az AI válaszok optimalizálásához kezdeti képzés szükséges.

Iparág-specifikus felhasználási esetekhez testreszabás szükséges lehet.

Cognigy árak

Egyedi árazás

Cognigy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az első chatbotot, az ELIZA-t 1966-ban fejlesztette ki Joseph Weizenbaum, a MIT professzora , hogy pszichoterapeutát szimuláljon.

10. Ada (A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálati önkiszolgáláshoz)

via Ada

A mai ügyfelek azonnali válaszokat várnak, és az Ada segít a vállalkozásoknak kielégíteni ezt az igényt. Ez az AI-alapú chatbot platform lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy automatizálják az ügyfélszolgálatot, miközben megőrzik a személyre szabott hozzáállást.

Az Ada mesterséges intelligenciával működő asszisztense nem csak általános válaszokat ad, hanem valós idejű adatokat gyűjt az üzleti rendszerekből, hogy pontos, kontextusfüggő válaszokat adjon.

A visszatérítések kezelésétől és a problémamegoldástól a gyakran ismételt kérdések megválaszolásáig Ada az ügyfelekkel való interakciókat az egész életciklusuk során kezeli, anélkül, hogy minden kéréshez emberi ügynökökre lenne szükség.

Az Ada legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfélszolgálatot AI-alapú csevegőrobotokkal

Adattudományon alapuló megközelítésekkel személyre szabott válaszokat nyújt.

Csökkenti az ügyfélszolgálati várakozási időket az azonnali önkiszolgálással

Integrálható a meglévő üzleti rendszerekkel az intelligens automatizálás érdekében.

Ada korlátai

Leginkább strukturált ügyfélérdeklődésekkel rendelkező vállalkozások számára ideális

Magas szintű technikai támogatás esetén folyamatos AI-képzésre lehet szükség.

Ada árak

Egyedi árazás

Ada értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Ada-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az ADA könnyen használható, és könnyen megérthető, hogyan működik a rendszerük. Az automatizált válaszok beállítása is egyszerű, mivel a szövegdoboz, videók és képek opciók drag and drop módszerrel áthelyezhetők a csevegési folyamatba, és a rendelkezésre álló műveletek biztosítják a csevegési folyamat megfelelő működését.

Az ADA könnyen használható, és könnyen megérthető, hogyan működik a rendszerük. Az automatizált válaszok beállítása is egyszerű, mivel a szövegdoboz, videók és képek opciók drag and drop módszerrel áthelyezhetők a csevegési folyamatba, és a rendelkezésre álló műveletek biztosítják a csevegési folyamat megfelelő működését.

11. Yellow. ai (A legjobb AI-alapú ügyfélkapcsolatokhoz)

A több csatornán történő ügyfélkapcsolatok fenntartása kihívást jelenthet, de a Yellow. ai segítségével ez egyszerűbbé válik. Ez a beszélgető AI-platform segít a vállalkozásoknak automatizálni az ügyfélkapcsolatokat, miközben azok személyre szabottak és vonzóak maradnak.

Akár WhatsAppon, közösségi médián vagy hanghívásokon keresztül, a Yellow. ai csevegőrobotjai valós idejű segítséget nyújtanak, válaszolnak a gyakran ismételt kérdésekre, és akár tranzakciókat is lebonyolítanak.

A vállalkozások a Yellow. ai-t marketing automatizáláshoz is használhatják együttműködési platformként, biztosítva, hogy az ügyfelek időszerű és releváns üzeneteket kapjanak.

Yellow. ai legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket több csatornán keresztül

Javítja az elkötelezettséget az AI-alapú személyre szabással

Lehetővé teszi a hang- és csevegési interakciókat emberhez hasonló válaszokkal.

Mesterséges intelligenciát használ a marketing automatizáláshoz és a proaktív elérhetőséghez.

A Yellow. ai korlátai

Beállítás szükséges az AI válaszok és a márka hangjának összehangolásához.

Lehet, hogy nem támogatja a rendkívül összetett ügyfélkérdéseket emberi beavatkozás nélkül.

Yellow. ai árak

Ingyenes

Vállalati: Egyedi árak

Yellow. ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

A legjobb Aisera alternatíva az AI-alapú automatizáláshoz

Az ezen a listán szereplő összes eszköz hatékony AI-alapú képességeket kínál. De ha olyan megoldásról van szó, amely automatizálást, projektmenedzsmentet és egyszerű AI-alapú együttműködést kombinál egy helyen, akkor a ClickUp a egyértelmű győztes.

A hagyományos AI-eszközökkel ellentétben, amelyek csak egy funkcióra koncentrálnak, a ClickUp többet tud.

Ötvözi a feladatkezelést, az AI-alapú segítséget és a munkafolyamat-automatizálást. Minden egy helyen található, így a csapatok hatékonyabban dolgozhatnak, anélkül, hogy platformok között kellene váltaniuk. Ha olyan AI-alapú platformot keres, amely automatizálást és jelentős termelékenység-optimalizálást kínál az egész szervezet számára, akkor a ClickUp a legjobb választás.

Regisztráljon most ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan segíthet az AI abban, hogy kevesebb erőfeszítéssel többet érjen el.