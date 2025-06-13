A 10 legjobb Atlassian Rovo alternatíva 2025-ben

Az AI-alapú asszisztensek gyorsan a munkafolyamatok javítására törekvő csapatok első számú választásává válnak.

A vállalatok 71%-a már használja a mesterséges intelligenciát projektmenedzsment folyamataiban.

Sokak számára az Atlassian Rovo egyszerűsíti a projektmenedzsmentet az AI segítségével – összekapcsolja a munkafolyamatokat, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és pont akkor nyújt betekintést, amikor szükség van rá.

A Rovo azonban nem mentes a korlátaitól. Egyes csapatok észrevették, hogy hiányoznak belőle a fejlett funkciók, és nem mindig működik jól nem Atlassian eszközökkel.

Ha tehát készen áll a szerszámkészletének cseréjére, ez a cikk segít Önnek. Fedezzünk fel néhány kiváló Rovo alternatívát, amelyek pontosan az a fejlesztés lehetnek, amire csapatának szüksége van!

👀 Tudta? Az AI gyorsan az egyik leginkább átalakító technológiává vált. 2017 óta alkalmazása több mint megduplázódott. A globális AI-piac az évtized végére várhatóan 1811 milliárd dollárra fog emelkedni.

Mi az Atlassian Rovo?

Az Atlassian Rovo egy mesterséges intelligenciával működő munkaasszisztens, amelynek célja a termelékenység növelése a Jira, a Confluence és az Atlassian ökoszisztéma egyéb eszközei közötti információk összekapcsolásával.

Az Atlassian Teamwork Graph funkcióját használja intelligens kereséshez, feladatok automatizálásához és kontextusfüggő betekintés biztosításához.

A Rovo olyan AI-alapú funkciókkal növeli a termelékenységet, mint a Rovo Search, amely releváns információkat talál az Atlassianon belüli eszközökben, például a Google Drive-ban és a Slackben. A Rovo Chat valós idejű együttműködést tesz lehetővé, míg a Rovo Agents segít a tartalomkészítésben, ajánlásokban és a csapatkultúra kezdeményezéseiben.

🧠 Érdekesség: Az AI az elkövetkező évtizedben várhatóan 800 millió munkát automatizál, és körülbelül 97 millió új, AI-hez kapcsolódó munkakört hoz létre.

Miért érdemes a Rovo alternatíváit választani?

Bár a Rovo hatékony, AI-alapú keresési és munkafolyamat-automatizálási funkciókat kínál, nem minden csapatnak felel meg.

Egyes felhasználók túl általánosnak találhatják az AI által generált betekintéseket, míg mások az Atlassian ökoszisztémán kívüli korlátozott integrációkkal küszködnek.

Ha csapatának több testreszabási lehetőségre, mélyebb automatizálásra vagy több platformon is működő eszközre van szüksége, akkor érdemes alternatívákat keresni.

Az Atlassian Rovo korlátai

Vessünk egy pillantást néhány Rovo hátrányra, amelyek miatt a csapatok alternatívákat keresnek:

Korlátozott integrációk : Az Atlassian ökoszisztémán belül a legjobb, de nem biztosít zökkenőmentes összeköttetést a nem Atlassian eszközökkel.

AI által generált betekintés : személytelennek tűnhet, és hiányozhat belőle a mély kontextusbeli megértés.

Rigid automatizálás : Kevésbé rugalmas, mint egyes alternatívák, amelyek testreszabható munkafolyamatokat és mélyebb AI-vezérelt automatizálást kínálnak.

Skálázhatósági aggályok: Lehet, hogy nem olyan alkalmazkodó a gyorsan növekvő csapatok számára, amelyek szélesebb körű AI funkcionalitást igényelnek.

A legjobb Rovo alternatívák áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a tíz legjobb Atlassian Rovo alternatíváról, azok legfontosabb jellemzőivel, felhasználási eseteivel és áraival:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp – Egyedi munkafolyamatok, dokumentumok és automatizálás – AI Notetaker, Chat és Autopilot Agents – Több mint 15 feladatnézet és több mint 1000 integráció – Időkövetés, célkövetés és jogosultságok ellenőrzése Minden méretű csapatnak, amelynek teljes mértékben integrált, AI-alapú projekt- és tudásmenedzsment munkaterületre van szüksége. Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Jira – AI-támogatott backlog és sprint tervezés – Függőségekkel és automatizálással rendelkező agilis táblák – Verzió- és hozzáférés-ellenőrzés – Integráció CI/CD eszközökkel Agilis és szoftverfejlesztő csapatok, amelyek komplex fejlesztési ciklusokat kezelnek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 8–14 USD/felhasználó/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Trello – Butler által támogatott AI-alapú automatizálás – Vizuális Kanban táblák – Projektsablonok és táblák közötti nézetek – Kártyák elavulása és értesítések Egyének és kis csapatok, akik a könnyű AI-támogatással ellátott vizuális feladatkezelést részesítik előnyben Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 6–17,50 USD/felhasználó/hó áron. Asana – AI-alapú határidő-előrejelzés és űrlap-automatizálás – Munkafolyamat-ábra a teljes átláthatóság érdekében – Osztályok integrációja (Slack, Loom, Salesforce) – AI-alapú munkafolyamat-optimalizálás Különböző funkciókat ellátó kis és közepes méretű csapatok, amelyek komplex munkafolyamatokat és kampányokat koordinálnak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 13,49 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalati szintekhez. Ada – Kontextusérzékeny AI chatbot az ügyfélszolgálathoz – Automatizált önkiszolgálás és ügynöki átadások – ML-alapú javaslatok és viselkedéskövetés – Testreszabott képzés a közönségszegmensek számára Ügyfélkapcsolati csapatok automatizálják a támogatást és csökkentik az ügynökök munkaterhelését Egyedi árak; kérésre ingyenes próba elérhető Haystack – Mérnöki mutatók (felülvizsgálati idő, PR-ek, lemorzsolódás) – GitHub/GitLab integrációk – Szűk keresztmetszetek felismerése és csapatra vonatkozó betekintés – Munkafolyamatok problémás pontjainak jelentése Mérnöki vezetők és szoftvercsapatok a DevOps munkafolyamatok optimalizálása érdekében Ingyenes csomag elérhető (Studio); egyedi árak vállalatok számára TestRail – AI-alapú tesztjavaslatok és elemzések – Szerepkörökön alapuló jogosultságok és teszt újrafelhasználhatóság – Ad hoc munkamenet-naplózás és Jira integráció – Valós idejű hibakövetés QA csapatok, akiknek strukturált teszteset-kezelésre és betekintésre van szükségük Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 38 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Guru – AI-alapú tudáskártyák és alkalmazáson belüli javaslatok – Slack/Teams/böngésző integrációk – Offline hozzáférés és redundancia-érzékelés – Ellenőrzés és keresési ajánlások Belső támogató csapatok a munkafolyamatok ismereteinek átadásának javításáért Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 18 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak is elérhetők. AlloBrain – AI-összefoglalók és értekezletekről szóló betekintés – Valós idejű átírás és elkötelezettség-elemzés – Szinkronizálás CRM-mel és feladatkezelő eszközökkel – Kockázatok és kifogások jelzése hívások során Értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok, amelyek automatizálják a megbeszélések rögzítését és nyomon követését Egyedi árazás Notion – AI-alapú tartalomgenerálás és szerkezeti javaslatok – Wikik, adatbázisok, naptárak, beágyazások – Verziótörténet és moduláris munkaterület Kis- és középvállalkozások projektjeinek, dokumentumainak és együttműködésének szervezése egy rugalmas, egységes munkaterületen Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára.

👀 Tudta-e: Az automatizálással kapcsolatos aggodalmak ellenére a munkáltatók 49%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia pozitív hatással lesz a munkahelyek növekedésére. A mesterséges intelligencia bevezetése segíthet a vállalkozásoknak versenyképességük megőrzésében és új lehetőségek teremtésében.

A 10 legjobb Rovo alternatíva

Készen áll a legjobb Rovo alternatívák felfedezésére? Nézzük meg a legjobb funkcióikat, korlátaikat, áraikat és hatásaikat:

1. ClickUp (A legjobb, AI-vel ellátott, all-in-one projektmenedzsment szoftver)

Próbálja ki a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott feladatkezelőjét! Kezelje a feladatokat prioritások, függőségek, ellenőrzőlisták és szálakba rendezett megjegyzések segítségével a teljes kontextus érdekében a ClickUp feladatkezelővel.

Míg a Rovo elsősorban AI-alapú asszisztensként működik, a ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp feladatkezelési funkcióival csapata egyéni feladatállapotokat állíthat be a haladás, a prioritások és a függőségek nyomon követéséhez, hogy a feladatok a megfelelő sorrendben legyenek elvégezve, és akár a feladatok időtartamát is nyomon követheti, így egyetlen részlet sem maradhat figyelmen kívül.

Amikor csapataid együttműködnek, a ClickUp valós idejű együttműködés-érzékelő funkciója biztosítja, hogy mindenki összhangban maradjon, megmutatva, ki min dolgozik. Ez megakadályozza a verziókonfliktusokat a megosztott ClickUp Docs dokumentumokban. A külső dokumentumkezelésen alapuló Rovo-val ellentétben a ClickUp segítségével a fontos dokumentumok létrehozása, szerkesztése és megosztása egyszerűen, a platform elhagyása nélkül történik.

A ClickUp azonnali és élő együttműködés-felismerő funkciójával az együttműködés gyerekjáték lesz.

De ami a ClickUp-ot annyival hatékonyabbá teszi a Rovo-nál, az az alkalmazkodóképessége. A ClickUp egyedi munkafolyamatai lehetővé teszik a csapatok számára, hogy pontosan az igényeiknek megfelelő folyamatokat építsenek ki – ellentétben a Rovo-val, amely előre meghatározott, AI-vezérelt javaslatokra támaszkodik.

📌 Például a ClickUp Project Management Suite alkalmazásban több mint 15 ClickUp nézet segítségével tekintheti meg tervezett, folyamatban lévő és befejezett feladatait – a Gantt-diagramoktól és Kanban tábláktól a listákig és naptárakig.

Illessze csapatának egyedi folyamataihoz a ClickUp egyedi munkafolyamatait!

Csapatai egyszerű, természetes nyelvű parancsok és a ClickUp Automations kódírás nélküli szerkesztőjének segítségével triggereket, műveleteket és feltételeket is beállíthatnak. Tegye a ismétlődő feladatokat a múlté, hagyja, hogy a ClickUp végezze el azokat Ön helyett. Időt takarít meg és csökkenti a hibák számát is.

Automatizálja a munkát, és összpontosítson a fontos dolgokra a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp kiválóan összeköti az összes eszközt. A ClickUp integrációival a csapatok zökkenőmentesen összekapcsolhatják a Slacket, a Google Drive-ot, az OneDrive-ot, a SharePointot és a Google Workspace-t, így nem kell több platform között váltani.

Aggódik, hogy az információk szétszóródnak ezekben az eszközökben? A ClickUp egyik legnagyobb előnye a ClickUp Connected Search, egy hatékony funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy azonnal megtalálják nemcsak a ClickUp-on belüli feladatokat, megjegyzéseket és dokumentumokat, hanem a külső fájlokat is.

Ahelyett, hogy több alkalmazást kellene átnéznie, minden egy helyen kereshető, így a munka gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Keresés platformok, fájlok és alkalmazások között a ClickUp Connected Search segítségével

Természetesen a ClickUp Brain, a ClickUp kontextusérzékeny AI-asszisztense is új szintre emeli a termelékenységet azáltal, hogy AI-t használ a frissítések összefoglalásához, tartalom generálásához és a munkaterület adatai alapján okosabb munkamódszerek javaslásához.

Készítsen tartalmakat, gyűjtsön információkat a munkaterületeiről, és érjen el többet, gyorsabban a ClickUp Brain segítségével.

A Rovo-val ellentétben, amely kizárólag AI-alapú ajánlásokra koncentrál, a ClickUp AI-je az Autopilot Agents segítségével beágyazva van a platformba, hogy aktívan segítse a csapatokat a végrehajtásban, és ne csak betekintést nyújtson.

Íme néhány a ClickUp natív AI funkcióinak végtelen automatizálási és időmegtakarítási lehetőségei közül:

🧠 Automatikus jegyzetek és összefoglalók generálása a ClickUp AI Notetaker segítségével

✍️ Készítsen projektismertetőket, dokumentumokat vagy felhasználói történeteket olyan mesterséges intelligenciával, amely megérti a munkaterület kontextusát és a csapat céljait.

✅ Automatikusan rendeljen fel feladatokat az AI Assign segítségével, amikor egy adott állapot frissül, vagy amikor az akadályok megszűnnek, biztosítva ezzel a zökkenőmentes átadást.

📌 Automatizálja a napi, heti vagy havi jelentéseket előre elkészített vagy egyedi Autopilot ügynökökkel.

Képezzen egyedi Autopilot ügynököket a ClickUp-ban az aszinkron munkafolyamatok kezelésére.

🔍 Fedezze fel a munkaterületén felmerülő betekintéseket, például a gyakori ügyfél-visszajelzések témáit vagy az ismétlődő folyamatok hatékonyságának hiányosságait, természetes nyelven feltett kérdésekkel.

🗂️ A feladatok automatikus prioritásba sorolása és ütemezése a ClickUp AI-alapú naptárával

A ClickUp legjobb funkciói

Tervezzen listák, táblák, naptárak, Gantt-diagramok és gondolattérképek segítségével!

Növelje a hatékonyságot a beépített időkövetéssel, munkaterhelés-kezeléssel és erőforrás-elosztással.

Automatizálja a feladatokat, a tartalomgenerálást és a projektadatok elemzését natív AI funkciókkal és ügynökökkel.

Egyszerűsítse a kommunikációt a ClickUp Chat segítségével

Összehangolja a célokat azáltal, hogy egy helyen állapítja meg a célkitűzéseket és követi nyomon az előrehaladást.

Ellenőrizze a hozzáférést a feladatokhoz és dokumentumokhoz tartozó részletes jogosultságokkal.

A ClickUp korlátai

Megtanulása nehezebb az új felhasználók számára

Túl bonyolultnak és túlzónak tűnhet egyszerű munkafolyamatokhoz.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp a projektmenedzsment rendszerek svájci zsebkése... A ClickUp folyamatos frissítései és új funkcióinak bevezetései azt mutatják, hogy valóban figyelnek a felhasználók visszajelzéseire. A legutóbbi AI-frissítés valóban segít megtalálni azokat a dolgokat, amelyekre figyelnem kell. A rugalmasság és a testreszabási lehetőségek kissé ijesztőek lehetnek... de megtanulása hatalmas hasznot hoz a termelékenység szempontjából.

A ClickUp a projektmenedzsment rendszerek svájci zsebkése... A ClickUp folyamatos frissítései és új funkcióinak bevezetései azt mutatják, hogy valóban figyelnek a felhasználók visszajelzéseire. A legutóbbi AI-frissítés valóban segít megtalálni azokat a dolgokat, amelyekre figyelnem kell. A rugalmasság és a testreszabási lehetőségek kissé ijesztőek lehetnek... de megtanulása hatalmas hasznot hoz a termelékenység szempontjából.

2. Jira (a legjobb AI-alapú eszköz az agilis és szoftverfejlesztési folyamatokhoz)

via Jira

A Jira egy mesterséges intelligenciával működő projektmenedzsment eszköz, amelyet agilis és szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek. Az Atlassian által kifejlesztett eszköz segít a csapatoknak a sprintek tervezésében, az előrehaladás nyomon követésében és a kiadások pontos kezelésében.

A Jira mesterséges intelligenciája segít a felhalmozódott feladatok prioritásainak meghatározásában, a hibák nyomon követésében és a munkaterhelés elosztásában, csökkentve ezzel a manuális munkát. A rendszer különböző agilis módszerekhez alkalmazkodik, ezért népszerű választás a Scrum, Kanban vagy hibrid megközelítést alkalmazó csapatok számára.

A Jira legjobb funkciói

Ellenőrizze a hozzáférést a projekt, a probléma és a mező szintjén a különböző szerepkörök esetében.

Vizualizálja a projekt ütemtervét, és jelölje ki a függőségekkel járó akadályokat.

Kössön össze problémákat kiadásokkal, és automatizálja a verziófrissítéseket

Indítson el olyan műveleteket, mint a feladatok automatikus kiosztása vagy a csapatok értesítése bizonyos feltételek alapján.

A Jira korlátai

A testreszabás hatékony beállítása időt igényel, ellentétben az egyszerűbb Jira alternatívákkal.

A felület túlzsúfoltnak tűnhet a sok gomb, eszköz és funkció miatt.

A fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Jira árak

Ingyenes

Standard : 8 USD/hó felhasználónként

Prémium : 14 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 6200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 100 értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az agilis táblák és a sprinttervező eszközök jelentősen javították a munkánk tervezését és végrehajtását. Egy kis időbe telt, mire megszoktuk, de miután megtanultuk használni, a Jira a projektjeink kezelésének központi elemévé vált.

Az agilis táblák és a sprinttervező eszközök jelentősen javították a munkánk tervezését és végrehajtását. Egy kis időbe telt, mire megszoktuk, de miután megtanultuk használni, a Jira a projektjeink kezelésének központi elemévé vált.

👀 Tudta? A generatív AI-termékek iránti kereslet 280 milliárd dollárral növeli az új szoftverek bevételeit, átalakítva ezzel a technológiai piacot.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindent magában foglaló munkaalkalmazásunkra!

3. Trello (a legjobb AI feladatkezelő eszköz a vizuális együttműködéshez)

via Trello

Ha olyan alternatívát keres a Rovo helyett, amely vizuálisabbá és intuitívabbá teszi a feladatkezelést, akkor a Trello kiváló választás. Az együttműködésen alapuló csapatok számára tervezett Trello mesterséges intelligenciát használ a feladatok szervezésének egyszerűsítésére, a munkafolyamatok automatizálására és intelligens ajánlások nyújtására.

A Trello táblás-kártyás rendszere könnyen érthető: minden feladat saját kártyát kap, amelyet a megfelelő táblára helyeznek (teendő, folyamatban, kész), így a feladatok nyomon követése mind az egyének, mind a csapatok számára egyszerűbbé válik. Az AI-alapú automatizálás (Butler) segít csökkenteni az ismétlődő feladatokat azáltal, hogy a használati minták alapján javaslatokat tesz a teendőkkel kapcsolatban.

A valós idejű frissítések, értesítések és AI-alapú betekintések révén a Trello biztosítja, hogy a csapatok folyamatos manuális frissítések nélkül is összehangoltan működjenek.

A Trello legjobb funkciói

A kártyák elavulásával rangsorolhatja a feladatokat. Az inaktív kártyák elhalványulnak, hogy kiemeljék az elhanyagolt feladatokat.

Használjon előre elkészített projektmenedzsment sablonokat termékfejlesztési tervekhez, marketing tervekhez és sprintkövetéshez.

Frissítse a táblákat asztali és mobil eszközökön késedelem nélkül

Tekintse meg a feladatokat több táblán strukturált táblázatos formátumban

A Trello korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott jelentéskészítési és elemzési lehetőségek

Az AI automatizálás (Butler) használatának korlátai vannak az alacsonyabb szintű csomagokban.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 6 USD/hó felhasználónként

Prémium : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Trello remek eszköz a szervezettség és a haladás fenntartásához, és én nagyon hatékonynak találom. Zökkenőmentes integrációja más eszközökkel, például a Google Drive-val és a Slackkel, egyszerűsíti a különböző feladatok központi helyről történő kezelését.

A Trello remek eszköz a szervezettség és a haladás fenntartásához, és én nagyon hatékonynak találom. Zökkenőmentes integrációja más eszközökkel, például a Google Drive-val és a Slackkel, egyszerűsíti a különböző feladatok központi helyről történő kezelését.

4. Asana (A legjobb AI munkafolyamat-automatizálás a csapatkoordinációhoz)

via Asana

Az Asana célja, hogy segítse a csapatokat a projektekkel kapcsolatos munkák tervezésében, kezelésében és automatizálásában. Az AI-alapú munkafolyamat-automatizálással az Asana kiküszöböli a kézi frissítéseket, optimalizálja a feladatkiosztást és előre jelzi a lehetséges szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok hatással lennének a határidőkre.

A projektmenedzsmenten túl az Asana széles körben használatos marketingkampányok, termékbevezetések és operatív munkafolyamatokhoz is. A csapatok automatizálhatják az ismétlődő folyamatokat, így további erőfeszítések nélkül biztosíthatják a következetességet.

A Slack, a Salesforce és a Google Workspace eszközök integrációjával javíthatja a részlegek közötti együttműködést is.

Az Asana legjobb funkciói

Hangolja össze a csapat céljait mérhető eredményekkel

Kössön össze projekteket, feladatokat és alfeladatokat egy holisztikus munkafolyamat-áttekintéshez egy munkagrafikus adatmodell segítségével.

Az AI-alapú betekintés segítségével javasoljon reális határidőket a korábbi feladatvégzési trendek alapján.

Csatoljon Loom videókat a feladatokhoz a jobb kontextus és egyértelműség érdekében.

Hozzon létre olyan űrlapokat, amelyek a felhasználói bevitelek alapján alkalmazkodnak a jobb kérelemkezelés érdekében.

Az Asana korlátai

Túl sok aktív projekt esetén túlterhelőnek érezheti magát

Az AI automatizálás korlátozott a ingyenes és alacsonyabb szintű csomagokban.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 11 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 300 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Ez az eszköz segít megszervezni a munkaterhelésemet, és egyszerűen kommunikálni a feladatokat és projekteket a csapattagokkal és a vezetőkkel. Használata egyszerű, és nagyon hasznos a munkám szervezésében.

Ez az eszköz segít megszervezni a munkaterhelésemet, és egyszerűen kommunikálni a feladatokat és projekteket a csapattagokkal és a vezetőkkel. Használata egyszerű, és nagyon hasznos a munkám szervezésében.

🧠 Érdekes tény: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI-eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében.

5. Ada (a legjobb AI chatbot ügyfélszolgálathoz és önkiszolgáláshoz)

via Ada

Az Ada egy jó választás, ha olyan AI-alapú Rovo alternatívát keres, amely javítja az ügyfélkapcsolatokat. Azok számára készült, akik automatizálni szeretnék az ügyfélszolgálatot és csökkenteni szeretnék az ügyintézők munkaterhelését AI segítségével.

A Connected AI folyamatosan javítja Ada válaszait a korábbi interakciók alapján, biztosítva, hogy az ügyfelek minden alkalommal pontos és hasznos információkat kapjanak.

Az Ada legjobb funkciói

A gépi tanulásnak köszönhetően finomítsa a chatbot válaszokat a korábbi interakciók alapján.

Testreszabhatja a chatbot válaszokat a különböző felhasználói csoportok számára

Tartsa meg a kontextust az automatizált támogatásról az élő támogatásra való áttérés során

Adjon betekintést a válaszadási időkbe, a megoldatlan kérdésekbe és az elkötelezettségi arányokba.

Vonja be a felhasználókat a viselkedésük alapján (pl. segítségkérés küldése, ha a felhasználóknak nehézségeik vannak)

Ada korlátai

A komplex lekérdezések továbbra is emberi beavatkozást igényelhetnek.

Az egyedi AI-képzés időt igényel a pontosság javítása érdekében.

Ada árak

Egyedi árazás

Ada értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Ada-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

Az Ada legnagyobb előnye, hogy KÖNNYEN használható. Ha olyan szoftvert keres, amely könnyen megtanulható és nem igényel speciális technikai ismereteket, akkor ez az egyik legjobb választás. Folyamatosan új funkciókkal bővül, és gyorsan felzárkózik a többi csevegőplatformhoz, de a könnyű használat az, ami miatt hűségesek maradunk hozzá.

Az Ada legnagyobb előnye, hogy KÖNNYEN használható. Ha olyan szoftvert keres, amely könnyen megtanulható és nem igényel speciális technikai ismereteket, akkor ez az egyik legjobb választás. Folyamatosan új funkciókkal bővül, és gyorsan felzárkózik a többi csevegőplatformhoz, de a könnyű használat az, ami miatt hűségesek maradunk hozzá.

🧠 Érdekesség: Az AI-alapú chatbotok átalakítják az ügyfélszolgálatot. Az utazási és vendéglátóipari vállalatok 25%-a máris 24 órás ügyfélszolgálat céljából támaszkodik rájuk, javítva ezzel a hatékonyságot és az elégedettséget.

6. Haystack (a legjobb AI-alapú mérnöki elemzési platform)

via Haystack

Szüksége van egy AI-alapú alternatívára a Rovo helyett a mérnöki elemzésekhez? A Haystack segít a szoftverfejlesztő csapatoknak nyomon követni a legfontosabb teljesítménymutatókat, felismerni a szűk keresztmetszeteket és javítani a termelékenységet.

A Haystack elemzi a commit mintákat, a pull requesteket és a telepítéseket, hogy valós idejű betekintést nyújtson a csapat teljesítményébe. Azonosítja a munkafolyamatok hatékonyságának hiányosságait, kiemeli a lassan haladó feladatokat, és javaslatokat tesz a mérnöki folyamatok optimalizálására.

A Haystack legjobb funkciói

Mérje meg az átlagos felülvizsgálati időt, és azonosítsa a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit.

Jelölje ki a kódbázisban a magas fluktuációval vagy technikai adóssággal rendelkező területeket.

Elemezze a peer review mintákat és a csapatok közötti függőségeket

Lehetővé teszi a munkafolyamat problémás pontjainak jelentését anélkül, hogy azok forrását meg kellene nevezni.

Integrálja a GitHub, GitLab és Bitbucket szolgáltatásokkal

A Haystack korlátai

Korlátozott integrációk a mérnöki eszközökön kívül

Nem alkalmas nem szoftveres csapatok számára.

Nincs beépített feladatkezelési funkció

Haystack árak

Studio: Ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

Haystack értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Haystackról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy minden releváns alkalmazásom könnyen elérhető. Ahelyett, hogy a kedvencek fület kellene használnom, rákattintok a Haystackre, és mindent megtalálok, amire szükségem van. Minden nap használom a Haystacket.

Imádom, hogy minden releváns alkalmazásom könnyen elérhető. Ahelyett, hogy a kedvencek fület kellene használnom, rákattintok a Haystackre, és mindent megtalálok, amire szükségem van. Minden nap használom a Haystacket.

🧠 Érdekesség: A munkavállalók 89%-a szerint az AI legnagyobb előnye, hogy kevesebb a repetitív feladat, és több idő jut a jelentőségteljes munkára.

7. TestRail (A legjobb AI teszteset-kezelő rendszer minőségbiztosítási csapatok számára)

via TestRail

A TestRail egy mesterséges intelligenciával működő teszteset-kezelő eszköz, amely segít a minőségbiztosítási csapatoknak a szoftvertesztelés szervezésében, végrehajtásában és elemzésében. Olyan csapatok számára készült, amelyek strukturált tesztelési folyamatokra, valós idejű betekintésre és mesterséges intelligenciával vezérelt optimalizálásra szorulnak.

Az AI-alapú tesztjavaslatokkal és a hibaminták felismerésével a TestRail segít a csapatoknak javítani a tesztelési lefedettséget, miközben csökkenti a redundáns eseteket. Integrálható a Jira, a Selenium és a CI/CD folyamatokkal, biztosítva a minőségbiztosítási és fejlesztői csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést.

A TestRail legjobb funkciói

Futtassa ugyanazt a tesztesetet különböző bemenetekkel, anélkül, hogy megkettőzné a munkát.

Állítson be szerepkörökön alapuló jogosultságokat a tesztesetek megtekintéséhez, szerkesztéséhez és végrehajtásához.

Dokumentálja az ad hoc tesztelési munkameneteket képernyőképekkel és jegyzetekkel

A sikertelen teszt eredményeket közvetlenül a Jira , Azure DevOps vagy GitHub Issues integrációkon keresztül továbbíthatja.

A TestRail korlátai

Bonyolult beállítás a tesztesetek kezelésében még kezdő csapatok számára

Nincs beépített hibajelentés (integrációkra támaszkodik)

TestRail árak

Professzionális csomag: 38 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

TestRail értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (590+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a TestRailről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Könnyű használat, a tanulási görbe valójában nagyon gyors, egy junior tesztelő kevesebb mint egy hét alatt megtanulta a használatát, a rendszer túl gyorsan végrehajtotta a tesztprojektemet, az ügyfélszolgálat jó, bár a válaszok gyorsabbak lehetnének. Szinte minden nap használom, és nyomon követhetem a tesztelőimet.

Könnyű használat, a tanulási görbe valójában nagyon gyors, egy junior tesztelő kevesebb mint egy hét alatt megtanulta a használatát, a rendszer túl gyorsan végrehajtotta a tesztprojektemet, az ügyfélszolgálat jó, bár a válaszok gyorsabbak lehetnének. Szinte minden nap használom, és nyomon követhetem a tesztelőimet.

👀 Tudta? A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközöket használ, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban.

8. Guru (a legjobb AI-alapú tudásmenedzsment rendszer)

via Guru

A statikus tudásbázisokkal ellentétben a Guru mesterséges intelligenciát használ, hogy a csapatok számára releváns tudást akkor és ott jelenítsen meg, amikor és ahol szükségük van rá.

Az AI-alapú keresővel ez a tudásmenedzsment platform válaszokat javasol a munkafolyamatok során, így csökkentve az alkalmazottak információkereséssel töltött idejét.

Emellett integrálható a Slackkel, a Microsoft Teams-szel és a webböngészőkkel is, így a csapatok könnyedén megtalálhatják a hiteles információkat anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltaniuk, amikor a munkahelyen mesterséges intelligenciát használnak.

A Guru legjobb funkciói

A Slack Q&A-k újrafelhasználható tudáskártyákká alakítása

A felhasználók munkájához kapcsolódó releváns információk javaslása

Azonosítsa a felesleges tudáskártyákat, hogy elkerülje a rendetlenséget.

Nézze meg és keressen tudáskártyákat internetkapcsolat nélkül is

Guru korlátozások

Lehet, hogy nem ideális kis csapatok számára, amelyek dokumentációs igényei korlátozottak.

Nincs offline hozzáférés a tudásbázishoz

Guru árak

Ingyenes

All-in-one: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2090+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Guru-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Guru segítségével rendkívül egyszerűen hozzáférhet megbízható információkhoz anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot. A böngészőbővítmény rendkívül hasznos, mivel a válaszokat közvetlenül olyan eszközökben jeleníti meg, mint a Gmail és a Zendesk. A keresés gyors és megbízható, a hitelesítési rendszer pedig segít a tartalom pontosságának és naprakészségének megőrzésében.

A Guru segítségével rendkívül egyszerűen hozzáférhet megbízható információkhoz anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot. A böngészőbővítmény rendkívül hasznos, mivel a válaszokat közvetlenül olyan eszközökben jeleníti meg, mint a Gmail és a Zendesk. A keresés gyors és megbízható, a hitelesítési rendszer pedig segít a tartalom pontosságának és naprakészségének megőrzésében.

📮 ClickUp Insight: A munka nem lehet találgatások játéka – de túl gyakran az. Tudásmenedzsment-felmérésünkből kiderült, hogy az alkalmazottak gyakran vesztegetik az idejüket belső dokumentumok (31%), vállalati tudásbázisok (26%) vagy akár személyes jegyzetek és képernyőképek (17%) átkutatásával, csak hogy megtalálják, amire szükségük van. A ClickUp Connected Search funkciójával minden fájl, dokumentum és beszélgetés azonnal elérhető a kezdőlapról, így másodpercek alatt, nem pedig percek alatt találhatja meg a válaszokat. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni csapata egy extra hét termelékenységgel minden negyedévben!

9. AlloBrain (a legjobb AI-asszisztens a megbeszélésekkel kapcsolatos betekintéshez és összefoglalókhoz)

via AlloBrain

Nehézséget okoz az ügyfélmegbeszélések jegyzetének és nyomon követésének vezetése? Az AlloBrain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely leírja, összefoglalja és kivonja a legfontosabb információkat valós időben, hogy megkönnyítse a munkát.

Integrálható a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Workspace alkalmazásokkal, így könnyedén rögzítheti a megbeszéléseket anélkül, hogy kézzel jegyzetelnie kellene.

A vevői beszélgetések strukturálatlan adataiból hasznosítható információkat generál. Beépül a meglévő rendszereibe, hogy automatikusan kitöltse a CRM-eket, jelölje meg az ellenvetéseket, azonosítsa az értékesítési lehetőségeket és feltárja a munkafolyamat problémás pontjait – anélkül, hogy aggódnia kellene az attribúció miatt. Ha a célja az információk skálázása, nem pedig az adminisztráció, akkor az AlloBrain a megoldás.

Az AlloBrain legjobb funkciói

Szűrje ki a háttérzajt és a töltelékszavakat a tisztább értekezletjegyzetek érdekében.

Javasoljon megbeszélési témákat a korábbi találkozók és naptári események alapján.

Észlelje az elkötelezettség szintjét és a hangulatváltozásokat valós időben

Szinkronizálja a teendőket közvetlenül a Google Drive-val , a ClickUp-pal, a Monday.com -mal és a Todoist- tal

Jelölje meg a fontos említéseket, például a határidőket, a kockázatokat vagy az érdekelt felek aggályait.

Az AlloBrain korlátai

Nem támogatja az offline találkozók átírását.

Korlátozott integrációk a videokonferencia-platformokon kívül

AlloBrain árak

Egyedi árazás

AlloBrain értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A vezetők 35%-a szerint a virtuális asszisztensek a legfontosabb generatív AI-alkalmazások az értékesítés és az ügyfélszolgálat területén.

10. Notion (A legjobb AI-támogatott munkaterület dokumentumok, wikik és projektek számára)

via Notion

A Notion egy AI-alapú alternatíva a Rovo-hoz azoknak a csapatoknak, akik egy rugalmas munkaterületet keresnek, amely egy helyen ötvözi a dokumentációt, a projektmenedzsmentet és a tudásmegosztást.

Az AI-támogatott keresési és tartalmi javaslatokkal a Notion megkönnyíti az információk szervezését és visszakeresését a csapatok között.

A Notion AI segítségével egyedi wikiket hozhat létre, Kanban táblákkal kezelheti a projekteket, és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat. Moduláris felépítése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a munkaterületeket igényeikhez igazítsák, legyen szó üzleti együttműködésről, termékfejlesztésről vagy személyes termelékenységről.

A Notion legjobb funkciói

Végezzen számításokat és hozzon létre dinamikus szűrőket táblázatokon belül

Visszaállíthatja a dokumentum korábbi verzióit véletlen módosítások esetén.

Javasoljon módszereket a tartalom strukturálására a jobb megtalálhatóság érdekében.

Naptárak, GitHub-problémák vagy Google Docs-dokumentumok megjelenítése közvetlenül a Notion oldalakon

Kövesse nyomon az elkötelezettséget és a hozzájárulásokat a különböző projektekben

A Notion korlátai

Az AI funkciók a ingyenes csomagban korlátozottak.

Nincs beépített időkövetés a projektmenedzsmenthez

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Imádom a Notiont, és minden feladatom nyomon követéséhez ezt használom. Másoknak is ajánlottam, különösen a start-upok körében.

Imádom a Notiont, és minden feladatom nyomon követéséhez ezt használom. Másoknak is ajánlottam, különösen a start-upok körében.

Miért a ClickUp a legjobb Rovo alternatíva?

Az olyan eszközök, mint a Jira, a Trello, az Asana és a Notion mindegyike a saját szakterületén jeleskedik – legyen az sprinttervezés, egyszerű feladatkövetés vagy dokumentáció. De ha olyan AI-alapú munkaterületet keres, amely mindent meg tud csinálni, és néhány lépéssel előre gondolkodik? Akkor a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp a projektmenedzsmenten túlmutat a ClickUp AI-vel, amely közvetlenül a munkafolyamatokba van beépítve. Használja az AI-t a feladatok azonnali összefoglalásához, az alfeladatok automatikus generálásához, frissítések írásához vagy tartalom ötleteléséhez – pontosan ott, ahol a munka folyik. Az Autopilot Agents segítségével automatizálhatja az ismétlődő folyamatokat, triggerek alapján rendelhet hozzá feladatokat, és manuális felügyelet nélkül is aszinkron módon folytathatja projektjeit és beszélgetéseit.

Ez egy igazi parancsközpont feladatok, dokumentumok, csevegés, célok és irányítópultok számára, amely zökkenőmentesen integrálható a Slack, a Zoom, a Google Drive és más alkalmazásokkal. Akár startup, akár növekvő vállalkozásról van szó, a ClickUp alkalmazkodik a csapatához, és nem fordítva.

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és hagyja, hogy az AI végezze el a nehéz munkát.