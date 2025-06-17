Perplexity AI és Grok AI összehasonlítása: melyik AI asszisztens a jobb?

Emelje fel a kezét, ha valaha is keresett valamit a Google-on, és végül 10 lap mélyen elmerült a Reddit-szálak, PDF-ek és blogok között. Aztán pedig elfelejtette, hogy mit is keresett.

A sűrű adatokkal jongláló kutatóktól a prompt sablonokat tökéletesítő AI-rajongókig, a mesterséges intelligencia csendesen (és néha hangosan) megváltoztatta a játékszabályokat. Már nem a válaszok megtalálásáról van szó, hanem a megfelelő válaszok gyorsabb megtalálásáról.

Két név, amely gyakran felmerül ezekben a beszélgetésekben, a Perplexity és a Grok AI – az egyik a szcénában feltörekvő csillag, a másik pedig egy hatalmas közösségi hálózati oldalhoz kapcsolódó forradalmi szereplő.

Ha két AI-óriás között vacillál, ez a Perplexity AI és Grok AI összehasonlítás megadja Önnek a szükséges egyértelműséget – függetlenül attól, hogy okosabb kutatást szeretne, vagy egyszerűen csak egy AI-t, amely megérti Önt. Ha pedig olyan AI-asszisztensre van szüksége, amely kontextusban válaszol a kérdéseire, kivonja a fontos adatokat és segít Önnek többet elérni, akkor maradjon velünk. Bemutatjuk Önnek a ClickUp Brain-t!

👀 Tudta? Az IT-műveletekben alkalmazott AI akár 50%-kal csökkenti az incidensek megoldási idejét, javítva ezzel a szolgáltatás rendelkezésre állását és az ügyfelek elégedettségét.

Perplexity AI és Grok AI áttekintése

Íme egy gyors összehasonlítás a Grok és a Perplexity között:

Funkció Perplexity AI Grok AI Bónusz: ClickUp Brain Alapvető technológia Több LLM-et integrál, beleértve a saját, nyílt forráskódú és harmadik féltől származó modelleket. Az xAI által kifejlesztett fejlett nagy nyelvi modell (LLM) Saját fejlesztésű ClickUp AI Felhasználói felület Tiszta, egyértelmű Vonzó, beszélgető Könnyen használható, integrálva a ClickUp munkaterületébe. Mélyreható kutatási képességek Mélyreható kutatási mód a forrásokkal alátámasztott válaszokhoz DeepSearch és DeeperSearch valós idejű betekintéshez Több LLM váltás, kontextusfüggő feladatajánlások és munkaterület-specifikus betekintés Szintézis Részletes összefoglalókkel még jobb Hatékonyan szintetizálja a komplex információkat AI-vezérelt feladatösszefoglalók és adatelemzés Személyiség Semleges, tényszerű Humoros, személyiségorientált Tényeken alapuló és hatékony, több hangszín opcióval a generált tartalomhoz. Valós idejű adatok Hozzáférés és szintetizálás valós idejű információkhoz az internetről Hozzáférés az interneten található élő adatokhoz és valós idejű integráció az X-szel Visszajelzést ad a ClickUp adatok és bármely más csatlakoztatott alkalmazás alapján, amelyhez hozzáférést engedélyez. Multimodális képességek Támogatja a szövegek, képek és PDF-fájlok elemzését. Képalkotás és -szerkesztés; a Grok Vision képes elemezni az eszköz kamerájának bemeneteit. Támogatja a szöveggenerálást és -szerkesztést. Egyszerű szövegparancsokkal azonnal szerkesztheti a képeket. Kódolási segítség Korlátozott kódolási segítség Kódokkal kapcsolatos útmutatást és megoldásokat nyújt Segít a feladatok automatizálásának szkriptelésben Hangmód Nincs hangmód elérhető Természetes párbeszédet lehetővé tevő Grok Voice Mode funkció Még nem elérhető hangmód Dokumentumok összefoglalása Cikkek és e-mailek összefoglalása Összefoglalja a dokumentumokat a legfontosabb információkkal Összefoglalja a feladatokat, dokumentumokat, értekezletjegyzeteket és projekteket. Együttműködési eszközök Perplexity Spaces szolgáltatások a szervezéshez és az együttműködéshez Korlátozott együttműködési funkciók Növeli a csapat termelékenységét a ClickUp-on belül; integrálva a Docs, Chat, Calendar és Whiteboards alkalmazásokba. Árak Ingyenes, 20 USD/hó (Pro), 40 USD/hó felhasználónként vagy egyedi árazás (Enterprise Pro) Ingyenes (ideiglenesen) 30 USD/hó (SuperGrok) 8 USD/hó (X Premium) 40 USD/hó (X Premium+) Bármely fizetős csomag kiegészítőjeként elérhető.

Mi az a Perplexity AI?

A Perplexity AI egy fejlett, mesterséges intelligenciával működő keresőmotor, amely természetes nyelvfeldolgozást használ. Valós idejű webes eredményeket kombinál beszélgetési intelligenciával, hogy segítsen Önnek a kutatásban, tanulásban és felfedezésben, mint még soha korábban.

Gondoljon rá úgy, mint a Google-ra, csak még hasznosabb és kontextusfüggőbb. Nem csak linkeket dobál, hanem magyarázza a dolgokat, idézi a forrásokat, és lehetővé teszi, hogy mélyrehatóan vizsgálja a témákat anélkül, hogy eltévedne.

Akár a klímapolitikát szeretnéd feleleveníteni, tartalmi ötleteket szeretnél kidolgozni, vagy PhD nélkül próbálsz megérteni az LLM-eket, a Perplexity segítségével a kutatás kevésbé tűnik munkának. Emellett az AI segítségével növelheted a termelékenységedet is.

🧠 Érdekesség: A Perplexity AI 2023 decemberében 45 millió látogatót vonzott, ami jelentős ugrás a 2022 decemberi 2,2 millió látogatóhoz képest.

A Perplexity AI funkciói

A Perplexity AI mély gondolkodók, kíváncsi elmék és mindenki számára készült, aki unja a felszínes keresési eredményeket.

Az akadémiai kutatástól a kreatív felfedezésekig – íme a legfontosabb funkciók, amelyek ezt lehetővé teszik.

1. funkció: Mélyreható kutatási mód

via Perplexity

Ez a koronagyöngy. A Perplexity Deep Research módja több egyidejű webes keresést futtat, átfogó betekintést nyújt az internetről, és részletes jelentéseket állít össze. Ez mindenki számára gyorsabbá és sokkal könnyebbé teszi a kutatást.

Ideális politikai elemzésekhez, tudományos kutatásokhoz és olyan komplex témákhoz, mint az AI etika vagy a kvantumszámítás.

2. funkció: Forrás átláthatósága

via Perplexity

Soha többé nem kell azon töprengenie, hogy „Honnan származik ez?” Minden válasz hivatkozással rendelkezik – legyen az tudományos folyóirat, kormányzati weboldal vagy jelentős kiadvány.

Ez forradalmi változást jelent az egészségügyi rendszerek, ügyfélszolgálati rendszerek és tudományos területek szakemberei számára, ahol a hiteles adatok fontosak.

3. funkció: Multimodális képességek

via Perplexity

A Perplexity támogatja a szöveg, kép, PDF és akár hang bemeneteket is, így a felhasználók különböző formátumokban tölthetnek fel fájlokat vagy tehetnek fel kérdéseket. Emellett lehetővé teszi a generált adatok különböző formátumokban történő exportálását is.

Ez rendkívül hasznos kreatív feladatokhoz, adatszintézishez, vagy akár felhasználói visszajelzések vagy üzleti jelentések áttekintéséhez PDF-fájlok feltöltésével. A lényeg a felhasználói interakció és a kontextus megértésének javítása.

4. funkció: Fejlett AI modellek

Ha Perplexity Pro-ra frissít, akkor hozzáférhet a GPT-4o, a Claude 3. 5 Sonnet és a Sonar Large programokhoz, amelyek mindegyike mélyreható információk, valós idejű adatok és fejlett érvelés céljára készült.

Tökéletes azok számára, akik AI projektmenedzsment eszközökkel, piackutatásokkal vagy komplex feladatokkal, például statisztikai adatelemzéssel foglalkoznak.

A Perplexity AI a kutatási asszisztensed, mélyreható keresési partnered, és néha kreatív segéded is. Akár AI írási eszközöket fedezel fel, több forrásban kutatsz, vagy másodpercek alatt próbálsz feladatokat optimalizálni, ez a program úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjen a meglévő munkafolyamataidba.

Perplexity AI árak

Standard: Örökre ingyenes

Perplexity Pro: 20 USD/hó

Perplexity Enterprise: 40 USD/hó felhasználónként vagy egyedi árazás

Mi az a Grok AI?

A Grok AI egy új generációs generatív AI asszisztens, amelyet az xAI fejlesztett ki. Úgy tervezték, hogy valós idejű, szűretlen válaszokat adjon, egészséges adag humorral és intelligenciával.

Az átlagos chatbotokkal ellentétben a Grok nem csak válaszol, hanem érvel, kutat, összefoglal, és még a kódolásban is segít.

Akár elemző, fejlesztő vagy csak valaki, aki a szarkazmussal fűszerezett igazságot részesíti előnyben, a Grok az AI-eszközök hatékony használatát kínálja Önnek. Emellett valós idejű tudatosságot is biztosít, hogy javítsa az élményét.

🧠 Érdekesség: A „Grok” név Robert A. Heinlein 1961-es regényéből, a Stranger in a Strange Landből származik, és mély megértést jelent. A név azért lett kiválasztva, hogy kiemelje a Grok AI fejlett gondolkodási képességét.

A Grok AI funkciói

A Grok AI lenyűgöző funkciókkal büszkélkedhet, amelyek kiemelik a generatív AI világában. Íme, hogyan.

1. funkció: Mélyreható kutatás

via Grok AI

Mélyebben el kell merülnie egy témában? A Grok DeepSearch átvizsgálja az X-et (korábban Twitter) és a szélesebb internetet, hogy niche-információkat ásson elő, összefoglalja a megállapításokat, és átláthatóan bemutassa érvelését – tökéletes mindenhez, a politikai elemzéstől a trendek lebontásáig. Ráadásul a forrásokat is összekapcsolja!

A DeeperSearch (2025 márciusában indult) még tovább megy, még mélyebb élményt nyújtva. Kiterjesztett keresést és mélyebb érvelést kínál szélesebb adatkészletek elemzésével, hosszabb és részletesebb válaszokat adva Önnek.

Ráadásul emlékszik a korábbi beszélgetésekre, így személyre szabottabb, kontextusban gazdag válaszokat ad.

Párosítsa a Big Brain Mode funkcióval (igen, tényleg így hívják, és tényleg bevált!), amely logikus folyamatot és fejlett érvelést biztosít a komplex lekérdezések lenyűgöző egyértelműségű kezeléséhez.

Ez a mód további számítási kapacitást biztosít, és különösen hasznos olyan területeken felmerülő kérdések megválaszolásához, mint a kvantumszámítás, a közgazdaságtan vagy a filozófia. Ezeken a területeken az egyszerű, tényszerű válaszok nem feltétlenül elegendőek.

2. funkció: Kódolási segítség

via Grok AI

Fejlesztők, ismerjék meg brainstorming partnerüket. A Grok segít tiszta kódrészleteket generálni, végigvezeti Önt a bevált gyakorlatokon, és elmagyarázza a fogalmakat – függetlenül attól, hogy Pythonban barkácsol, vagy egy React projekten dolgozik. Nem fog hibakeresést végezni, de segít gyorsan kilábalni a nehézségekből.

3. funkció: Képalkotás

via Grok AI

A Grok fejlett képalkotó képességeinek köszönhetően a szöveget lenyűgöző vizuális valósággá alakítja. Az absztrakt művészettől az emberek vagy tájak realisztikus ábrázolásáig a felhasználók olyan képeket hozhatnak létre, mint „egy cyberpunk ihletésű város éjszaka” vagy „egy ukulelét játszó vidra”.

4. funkció: Valós idejű keresési integráció

Mi különbözteti meg a Grok-ot? Közvetlenül az X élő pulzusára kapcsolódik – több mint 580 millió havi aktív felhasználóval –, hogy valós idejű híreket, forró témákat és feltörekvő trendeket nyújtson Önnek. Az általános webes keresőrobotokkal ellentétben intelligensen választhat, hogy az X nyilvános bejegyzéseit keresi-e, vagy valós időben átvizsgálja a szélesebb internetet, attól függően, hogy mire van szüksége.

Ideális újságírók, marketingesek és mindenki számára, aki naprakész akar lenni a legfrissebb hírekkel vagy ellentmondásos véleményekkel kapcsolatban.

5. funkció: Fejlett érvelési modellek

A Grok-3-ra épülő Grok megerősítő tanulást és hatalmas kontextusablakokat használ a hosszú tartalmak és többrészes kérdések megértéséhez.

A Think Mode összeköti a komplex ötletek közötti pontokat, így megbízható társává válik az akadémiai kutatásokhoz, stratégiai tervezéshez vagy átfogó gondolkodáshoz.

Grok AI árak

Grok 3: Ingyenes

SuperGrok: 30 USD/hó

X Premium: 8 USD/hó

X Premium+: 40 USD/hó

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési problémát, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Perplexity AI és Grok AI: funkciók összehasonlítása

A Perplexity AI és a Grok AI közötti választás kicsit olyan, mint a kutatói könyvtáros és a szellemes újságíró közötti választás – mindkettőnek megvannak az AI-vel kapcsolatos erősségei és kihívásai.

Vessünk egy pillantást a Perplexity AI és a Grok AI összehasonlítására funkciók szerint, hogy eldönthesse, melyik AI asszisztens érdemel helyet a digitális eszköztárában.

1. funkció: Felhasználói felület

Perplexity AI: Letisztult, egyszerű és zavaró tényezőktől mentes, hatékonyságot igénylő felhasználók számára készült. Az elrendezés intuitív, függetlenül attól, hogy alkalmi kérdéseket tesz fel, vagy mélyrehatóan foglalkozik tudományos témákkal.

Grok AI: Beszélgető és szokatlan, a Grok olyan, mintha egy okos baráttal csevegne, aki egész nap X-et olvas. Üzenetküldő stílusú felülete, különösen mobil eszközökön, a gördülékeny interakciókhoz lett kialakítva.

🏆 Győztes: Döntetlen. A letisztult megoldásokat kedveli? Válassza a Perplexity-t. Élénkebb csevegést szeretne? A Grok az Ön stílusa.

2. funkció: Mélyreható kutatási képességek

Perplexity AI: A Deep Research funkció mélyrehatóan kutat, gyorsan olvas és forrásokat idéz, mint egy akadémiai szakértő. Úgy lett kialakítva, hogy perceken belül minőségi válaszokat adjon, exportálható és megosztható oldalakkal kiegészítve.

Grok AI: A Grok DeeperSearch funkciója átvizsgálja az X-et és az internetet, hogy árnyalt betekintést nyújtson, és komplex témákat szintetizáljon narratív mélységű leírásokkal. Ugyanakkor lassabb és kevésbé strukturált lehet a hivatkozások tekintetében.

🏆 Győztes: Perplexity AI a sebesség és a jobb kutatási képességek miatt.

3. jellemző: Személyiség és elkötelezettség

Perplexity AI: Professzionális, tényszerű és lényegre törő. Kiváló, ha nem szeretne felesleges sallangot.

Grok AI: Humorral, szarkazmussal és akár mémekkel is fűszerezi a pillanatot, különösen a Persona Mode használatával. Ezáltal a tanulás vagy a böngészés kevésbé száraz és dinamikusabbá válik.

🏆 Győztes: Grok nyer, mert emberibb személyiséggel rendelkezik!

4. funkció: Valós idejű adatintegráció

Perplexity AI: Egységes kutatási élményt kínál a weben és a mobil eszközökön, de ennél többet nem.

Grok AI: Teljesen integrálva az X-szel, így valós időben hozzáférhet a trendekhez, a legfrissebb hírekhez és a közvéleményhez. Ez az ablakod arra, hogy mi zajlik éppen az interneten.

🏆 Győztes: A Grok előnye az X-hez való hozzáférés.

5. jellemző: Költség és hozzáférhetőség

Perplexity AI: Nagylelkű ingyenes verzióval és havi 20 dolláros Pro frissítéssel rendelkezik.

Grok AI: Jelenleg a Grok 3 ingyenesen elérhető, de ez várhatóan csak ideiglenes megoldás. A fejlett hozzáférés az X Premium+ csomagban érhető el, vagy külön megvásárolható SuperGrok előfizetéssel (30–40 dollár/hó). Ez az alkalmi felhasználók számára nem feltétlenül vonzó.

🏆 Győztes: Perplexity AI, mert kedvezőbb árú.

Perplexity AI kontra Grok AI a Redditen

Semmi sem ad jobb képet a termékek összehasonlításáról, mint a vásárlói vélemények, igaz? Ezért a Reddithez fordultunk, hogy megnézzük, mit gondolnak a felhasználók a Perplexity AI és a Grok AI összehasonlításáról.

Íme, amit találtunk.

Az r/perplexity_ai felhasználó, oplast, a Perplexity kutatási képességeit ígéretesnek tartja.

…A Perplexity-t inkább egy chatbot-szerű funkciókkal rendelkező internetes keresőeszközként írnám le. Valójában, miután közel két évig használtam, úgy találom, hogy ez a legpontosabb eszköz a kutatáshoz, amely kiválóan teljesít a pontos, naprakész és releváns válaszok nyújtásában, hivatkozott forrásokkal alátámasztva…

Azonban egy másik, 4sater által írt Perplexity AI-recenzió aggodalmát fejezte ki a tartalomgenerálás szabálytalanságai miatt.

A Perplexity Deep Research fő problémája az őrült hallucinációs szint. Előfordulhat, hogy egy egész jelentés hallucinált szöveg, irreleváns linkekkel, amelyek tartalmazzák a keresési lekérdezés kulcsszavait, de valójában nem válaszolnak a kérdésre, és nem tartalmazzák azokat az információkat, amelyeket a Perplexity állítólag onnan „idézett”.

A Grok kapcsán a felhasználó Objective-Row-2791 a következőket írta az r/grok oldalon.

Nagyon élvezem a Grok használatát, úgy tűnik, hogy hatalmas GPU-befektetésük meghozta gyümölcsét. Örülök annak, hogy semleges és nem cenzúráz sokat. A válaszok is nagyon természetesek.

Másrészt egy másik felhasználó, Istmnck, elégedetlenségét fejezte ki a Grok árazásával kapcsolatban.

*Az árak kissé eltérnek. A 8 dolláros prémium csomag haszontalan az alacsony üzenetkorlát miatt, a 40 dolláros prémium plusz csomag pedig túl drága.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatívát a Perplexity AI és a Grok AI között.

Természetesen a Perplexity AI kiválóan alkalmas kutatásra, a Grok AI használata pedig intelligens, merész eredményeket hoz. De ha nem csak tanulni szeretne, hanem ténylegesen el is végezni a feladatokat, akkor a ClickUp az a hely, ahol termelékenységi álmai valóra válnak.

Ez az AI-alapú termelékenységi központ, amely nem csak válaszokat ad, hanem azokat cselekvéssé is alakítja. Íme, hogyan haladja meg a ClickUp*, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, mind a Perplexity, mind a Grok alkalmazást, és válik az AI-alapú munkamenedzsment társává.

ClickUp One Up #1: Személyes AI munkastratéga

A Perplexity tudásmotorjától és a Grok szellemes válaszaitól eltérően a ClickUp Brain beépül a munkafolyamatába.

Összefoglalhat dokumentumokat, ötleteket generálhat, piackutatást végezhet, és segíthet az írások finomításában is. Olyan, mintha egy olyan AI-vel rendelkezne, amely nemcsak gondolkodik, hanem a csapata pontos céljaira is gondol.

Készítsen szövegeket, gyűjtsön ötleteket vagy írjon tiszta kódot anélkül, hogy elhagyná a feladatát a ClickUp Brain segítségével.

Kódot szeretne generálni? Megoldva. Ötleteket szeretne gyűjteni a közelgő kampányaihoz? Az is megvan. Szeretné hangját valami szokatlanra, például Grok-ra változtatni? Ne keressen tovább!

És tudja mit? A ClickUp lehetővé teszi, hogy más AI írási eszközökhöz és modellekhez is hozzáférjen közvetlenül a munkaterületen. Így nem kell a ChatGPT-ről a Claude-ra, majd vissza a munkaterületre váltania, hanem mindent egy helyen elvégezhet.

Használja kedvenc AI eszközeit, mint a ChatGPT és a Claude, közvetlenül a munkaterületén a ClickUp Brain segítségével.

Szeretné csökkenteni a kontextusváltást vagy a lehető legjobban kihasználni technológiai eszközeit? A ClickUp Brain egyértelmű választás!

De várjon! Van még más is. Míg a Perplexity és a Grok csak nyilvános forrásokat elemznek, a ClickUp Brain egy lépéssel tovább megy, és az összes belső projektadatot közvetlenül a munkaterületéről elemzi. Így külső és belső kutatásokat egy összekapcsolt AI eszközben kap!

A ClickUp Brain segítségével AI-alapú válaszokat kaphat a tényleges feladataiból, dokumentumaiból és projektadataiból.

Íme, mit mond egy Reddit-felhasználó az r/clickup oldalon:

Igen. A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írott szövegeimet (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

Igen. A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írott szövegeimet (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

ClickUp előnye #2: Az ötletek megvalósítása

Önnek is fejfájást okoz az AI-eszközökből való tartalom exportálása? Előfordul, hogy a fájl nem exportálható, vagy a másolt tartalom formázása teljesen elromlik. Nos, ez nem így van a ClickUp Docs esetében.

Kössd össze a ClickUp feladatokkal a ClickUp dokumentumokat, hogy megkönnyítsd a mindennapi munkádat.

A generált tartalmat tartalmazó dokumentumokat közvetlenül a Brainből hozhatja létre, vagy használhatja a dokumentumon belüli AI eszközt. Hozzon létre wikiket, SOP-kat, brainstormingokat és csapatjegyzeteket, majd azonnal kapcsolja őket feladatokhoz, rendeljen hozzájuk teendőket, és valós időben közösen kommentálja őket.

A ClickUp Docs segítségével minden briliáns AI-kimenetet szerkeszthető és felhasználható dokumentummá alakíthat.

A Perplexity vagy a Grok passzív dokumentumfunkcióival ellentétben a ClickUp Docs teljes mértékben integrálódik a munkafolyamatokba – nincs szükség másolásra és beillesztésre.

Ezen felül verziótörténet-követési és engedély-ellenőrzési funkciókkal is rendelkeznek, így minden biztonságban marad és az Ön ellenőrzése alatt áll.

ClickUp előnye #3: Találd meg. Azonnal!

Miért pazarolja az idejét e-mailek, Slack üzenetek vagy 10 különböző mappa átkutatásával, amikor a ClickUp Connected Search átfésüli az egész munkaterületét?

Pár másodperc alatt megtalálhatja pontosan azt, amire szüksége van, a feladatoktól a dokumentumokig, megjegyzésekig és mellékletekig. A legjobb az egészben, hogy kiterjed a ClickUp integrált alkalmazásaira is, így bárhol is dolgozzon, az információk soha nem vesznek el.

Találja meg pontosan azt, amire szüksége van, bárhol is legyen a munkaterületén a ClickUp Connected Search segítségével.

ClickUp előnye #4: Kezelje tudását okosan

De még a keresési funkciók ellenére is a szétszórt SOP-k és eltemetett csapatjegyzetek rombolják a termelékenységet, igaz? A ClickUp Knowledge Management a csapat tudását élő, lélegző erőforrássá alakítja.

Hozzon létre gyönyörű, kereshető központokat a szabályzatok, útmutatók és GYIK-ek számára, amelyeket mindenki elérhet, szerkeszthet és frissíthet. A Perplexity és a Grok-tól eltérően, amelyek az egyének tanulását segítik, a ClickUp segít megőrizni és növelni a kollektív intelligenciáját.

A ClickUp Knowledge Management segítségével csapata kollektív tudását kereshetővé, strukturálttá és skálázhatóvá teheti.

De ha még mindig küzd a tudásmenedzsmenttel, a ClickUp megoldást kínál!

A ClickUp tudásbázis-sablon segít felépíteni egy strukturált, együttműködésen alapuló és könnyen navigálható belső tudásközpontot, amely biztosítja, hogy az egész csapata összehangoltan és tájékozottan dolgozzon.

Ingyenes sablon letöltése Készítsen néhány perc alatt egy könnyen elérhető tudásközpontot, és segítse csapatát a tanulásban, a hozzájárulásban és a könnyű együttműködésben a ClickUp tudásbázis-sablon segítségével.

Így segít Önnek ez a sablon.

A ClickUp tudásbázisban elérhető útmutatók és oktatóanyagok segítségével megismerheti a ClickUp működését.

Készítsen részletes cikkeket a „/slash” parancsok és a gazdag formázás segítségével, hogy a komplex témákat egyszerű, érthető dokumentumokká alakítsa.

Beágyazott videókat vagy klipeket adhat hozzá a munkafolyamatok magyarázatához, és így dokumentumai vizuálisan is vonzóbbá válnak.

A beépített GYIK szakaszokkal előre megválaszolhatja a gyakori kérdéseket, így csökkentve az ismétlődő lekérdezéseket és növelve a csapat önkiszolgálási képességét.

Linkeljen kapcsolódó dokumentumokhoz, feladatokhoz vagy forrásokhoz, hogy a felhasználók az oldal elhagyása nélkül mélyebbre merülhessenek a témában.

Íme, mit mond egy másik Reddit-felhasználó, here4theplantstuff, a ClickUp tudásmenedzsmentjéről.

Tetszik, hogy hivatkozik más dokumentumaira és tartalmára. Például készítettem egy sablon dokumentumot kreatív briefekhez, és most, amikor megkérem, hogy írjon egy teljes briefet egy rövid bekezdés alapján, azt a sablonom formájában írja meg, ami nagyon jó.

Tetszik, hogy hivatkozik más dokumentumaira és tartalmára. Például készítettem egy sablon dokumentumot kreatív briefekhez, és most, amikor megkérem, hogy írjon egy teljes briefet egy rövid bekezdés alapján, azt a sablonom formájában írja meg, ami nagyon jó.

ClickUp One Up #5: Beállítod és elfelejted

Ha azt hitte, hogy ezzel véget ér az AI varázslata, akkor meglepetés várja. A több idővonalat egyszerre kezelő projektmenedzserek számára a ClickUp for Project Management Teams forradalmi változást hozhat.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és néhány kattintással módosítsa a teljes projekt ütemtervét a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations segít automatikusan létrehozni alfeladatokat a gyakori munkafolyamatokhoz (például bevezetés, minőségbiztosítás vagy indítás előkészítése), hozzárendelni a függőségeket, és akár egész ütemterveket is áthelyezni néhány kattintással, ha valami változik a folyamat elején.

Segítségre van szüksége az automatizálás beállításához? Használja a meglévő automatizálási példákat a kezdéshez – nincs szükség mikromanagementre.

Mindezek mellett a ClickUp megfizethető árstruktúrával rendelkezik, beleértve egy ingyenes csomagot is.

Így a ClickUp nemcsak minden AI-eszköz követelményét teljesíti, hanem segít Önnek a teljesen AI-vezérelt munkafolyamat felé történő elmozdulásban is. Ez egy megbízható alternatíva a Perplexity és a Grok AI mellett.

Hozza össze AI-jét a ClickUp segítségével

Ahogy ez a Perplexity AI és Grok AI összehasonlítás is mutatja, legyen szó Grok-ról, Perplexity-ről vagy bármely más AI eszközről, nincs egyetlen legjobb AI alkalmazás. A Perplexity AI segít elmélyülni a témában. A Grok AI egy adag szórakozást és stílust ad hozzá. De a ClickUp? Az segít megvalósítani a céljaidat.

Az AI-alapú piackutatás, tartalomkészítés, valós idejű automatizálás, beépített együttműködés és egyszerű projektmenedzsment segítségével a ClickUp nem csak kérdésekre válaszol, hanem segít a válaszok elküldésében is.

Ha részletes betekintést szeretne eredményekké, beszélgetéseket együttműködéssé, ötleteket pedig hatásokká alakítani, akkor a ClickUp az Ön számára szükséges eszköz. Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg a változást!