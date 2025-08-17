A 10 legjobb Samsung Notes alternatíva a digitális jegyzeteléshez

A Samsung Notes elvégzi a feladatát – amíg el nem romlik. Talán egy gyors bevásárlólistával vagy néhány alkalmi firkával kezdted egy megbeszélés alatt. De ahogy a jegyzetelési igényeid nőttek – osztályjegyzetek, projekttervek, kutatási vázlatok –, talán észrevetted a korlátokat.

A platformok közötti szinkronizálás bonyolulttá válik. Az együttműködés elérhetetlennek tűnik. És a jegyzetek? Egy ökoszisztémában ragadnak.

A valóság egyszerű: ami egyszerű listák vagy kézzel írt jegyzetek esetén jól működik, az gyakran nem elégséges, ha komplex digitális szövegfájlokat kezel, vagy megpróbálja szervezettségét megőrizni az összes eszközén.

Ezért sok diák, szakember és termelékenység-rajongó kezd el jobb szervezési eszközöket keresni. Olyan jegyzetelési alkalmazást szeretnének, amely nemcsak a jegyzeteket kezeli, hanem támogatja az együttműködést, a gazdagabb formázást és a bárhonnan történő zökkenőmentes hozzáférést is.

Ebben az útmutatóban összegyűjtöttük a Samsung Notes 10 legjobb alternatíváját, hogy segítsünk Önnek a munkafolyamatok racionalizálásában. Spoiler figyelmeztetés: ClickUp az első helyen végzett!

A Samsung Notes korlátai

A Samsung Notes alkalmazás kifinomult és remek funkciókkal rendelkezik, de legyünk őszinték: a Samsung felhasználók igényeinek megfelelően készült, ami néhány elkerülhetetlen korlátozással jár:

Korlátozott platformok közötti támogatás : Leginkább Samsung telefonokhoz és S Penhez alkalmas, Windows, iOS és webböngészők esetén nehézkes vagy egyáltalán nem támogatott.

Alapvető együttműködés : Nincs beépített : Nincs beépített csapatmunkát támogató eszköz vagy valós idejű megosztást lehetővé tevő eszköz.

Tárolási korlátok : A jegyzetek főként a Samsung Cloudon keresztül szinkronizálódnak, ami megnehezítheti az egyéb ökoszisztémákra való áttérést.

Egyszerű funkciók : Kiváló alapvető : Kiváló alapvető jegyzetelési eszköz , de ez az ingyenes alkalmazás nem rendelkezik olyan fejlett opciókkal, mint a feladatok összekapcsolása, AI-összefoglalók vagy adatbázis-szerű szervezés.

Kézzel írás korlátai: Bár megbízható, a kézírás-felismerése nem olyan fejlett, mint a versenytársaké, például a GoodNotesé.

💡 Profi tipp: Az Outline jegyzetelési módszer forradalmi változást hozhat, ha a jegyzeteket tiszta, logikus sorrendben szeretné szervezni. A jegyzetek hierarchikus felépítésével – címsorok, alcímsorok és felsorolások segítségével – könnyen áttekinthető és később könnyen átnézhető formában rögzítheti a legfontosabb ötleteket és részleteket. Ez különösen hasznos megbeszéléseken, előadásokon vagy bármilyen olyan helyzetben, ahol gyorsan érkeznek az információk, és azokat gyorsan fel kell bontani.

A Samsung Notes alternatívái egy pillanat alatt

Íme a legjobb Samsung Notes alternatívák összefoglalója – kinek ajánlottak, mit kínálnak, és pontosan mennyibe kerülnek (az árak USD-ben vannak feltüntetve).

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp A jegyzeteket azonnal feladatokká, közös dokumentumokká és táblákká alakíthatja. Készítsen AI-alapú értekezlet-összefoglalókat, és keressen az összes jegyzetében a Connected Search segítségével. Magánszemélyek, kisvállalkozások, középvállalkozások és nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Evernote A jegyzeteket azonnal feladatokká, együttműködési dokumentumokká és táblákká, AI-alapú értekezlet-összefoglalókba és univerzális kereséssé alakíthatja. Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomag ára 14,99 dollártól kezdődik. Notion Testreszabható munkaterületek és adatbázisok, összekapcsolt oldalak és sablonok, valós idejű együttműködés, integrációk Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik. Obsidian Markdown támogatás, helyi tárolás és adatvédelem, grafikus nézet a jegyzetek összekapcsolásához, plugin ökoszisztéma Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős kiegészítők ára 5 dollártól kezdődik. Microsoft OneNote Kézzel írás és rajzolás, mély MS Office integráció, hangjegyzetek, eszközök közötti szinkronizálás Magánszemélyek, kisvállalkozások, középvállalkozások és nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a Microsoft 365 csomagban benne van. Google Keep Gyors jegyzetek és ellenőrzőlisták, hang-szöveg átalakítás, színkódolás és címkék, hely/idő emlékeztetők Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető Apple Notes iCloud szinkronizálás, kézírás/vázlatok, jegyzetek zárolása, valós idejű együttműködés Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes (Apple eszközökkel) Joplin Végpontok közötti titkosítás, Markdown támogatás, plugin könyvtár, webes kivágó eszköz Magánszemélyek, kisvállalkozások Egyedi árazás GoodNotes Kézírás-szöveggé alakítás, PDF-jelölés, digitális jegyzetfüzetek, kézírásos jegyzetek keresése Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6,99 dollártól kezdődik. Standard Notes Végpontok közötti titkosítás, Markdown és rich text, platformok közötti szinkronizálás, termelékenységet növelő kiterjesztések Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 63 dollártól kezdődik.

A legjobb Samsung Notes alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Ha komolyan gondolja a jegyzetelési szokásainak fejlesztését, érdemes tudni, hogy az egyes alkalmazások valójában mit nyújtanak (és hol okozhatnak problémát).

Egyes eszközök a precíz írásra lettek kifejlesztve, míg mások a rugalmasságra helyezik a hangsúlyt, lehetővé téve az ötletelés, a tervezés és az együttműködés egy helyen történő végzését.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes Samsung Notes alternatívákat – miben a legjobbak, mire kell figyelni, és mit mondanak róluk a valódi felhasználók –, hogy próba-hiba nélkül megtalálhassa a legmegfelelőbbet.

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one termelékenységhez és a feladatkezeléshez)

Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást! Hozza össze az egész csapatát egy oldalon, hogy a ClickUp segítségével elvégezhessék a feladatokat.

A Samsung Notes kiválóan alkalmas gyors listák készítésére, de mi van akkor, ha a jegyzeteknek valamit kell tenniük? Itt jön be a ClickUp , a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely megváltoztatja a játékszabályokat. Nem csak leírja a gondolatait, hanem feladatokká, közös dokumentumokká és teljes körű projektekké alakítja őket.

Akár ötleteket gyűjt, jegyzeteket készít egy megbeszélésről, vagy teljes projekteket kezel, a ClickUp segítségével mindezt megteheti anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Ráadásul a Docs és a Notepad alkalmazásokban található ClickUp Brain mesterséges intelligenciával generált összefoglalók segítségével másodpercek alatt rendet tehet a jegyzetek között.

Készítsen AI-generált összefoglalókat a ClickUp Docs segítségével

ClickUp Docs

Lépjen be a ClickUp Docsba, ahol jegyzetek dinamikus, együttműködésen alapuló dokumentumokká alakulnak. Hozhat létre beágyazott oldalakat, hozzáadhat formázott szöveget, beágyazhat médiát, és akár feladatokat is összekapcsolhat közvetlenül a dokumentumon belül. Mostantól a brainstorming és a végrehajtás egymás mellett zajlik.

A Samsung Notes-szal ellentétben, amely statikus jegyzeteket tárol, a ClickUp lehetővé teszi azok felhasználását. Ráadásul a ClickUp Docs segítségével finomíthatja jegyzetét és írását a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp Brain segítségével gyorsan összefoglalhatja a jegyzetek, megjegyzések, állapotváltozások, új alfeladatok és fontos projektfrissítések legfontosabb változásait.

ClickUp Notepad

És ha valami egyszerűbbre van szüksége? A ClickUp Notepad egy egyszerű eszköz, amellyel gyorsan leírhatja ötleteit. Könnyű, nem vonja el a figyelmét, és tökéletes arra, hogy rögzítse gondolatait, amikor az ihlet megérkezik. De a ClickUp valódi erőssége abban rejlik, hogy lehetővé teszi, hogy többet kihozzon a jegyzetekből.

Használja a ClickUp Notepad rendkívül gazdag szerkesztési funkcióját, hogy jegyzeteket életre keltsen.

Néhány kattintással a ClickUp Tasks segítségével jegyzetet tehet feladatká – határidővel, felelőssel és emlékeztetővel együtt. Búcsút inthet a feledésbe merült ötleteknek.

Gondoskodjon arról, hogy a döntések cselekvéssé váljanak, azáltal, hogy a jegyzeteket nyomon követhető ClickUp feladatokká alakítja.

ClickUp Whiteboards

A vizuális gondolkodók számára a ClickUp Whiteboards szolgáltatást is kínál, amely egy rugalmas felület ötletek kidolgozásához, munkafolyamatok megtervezéséhez vagy projekttervek vázlatos kidolgozásához. Ideális megoldás, ha a post-it cetlik és a lineáris listák nem elégségesek.

Dolgozzon együtt csapatával, vagy dolgozzon egyedül a ClickUp Whiteboard segítségével.

ClickUp AI Notetaker

És ne felejtsük el a sztárjátékost: a ClickUp AI Notetaker alkalmazást.

A ClickUp AI Notetaker segítségével biztos lehet benne, hogy semmi sem marad ki és nem veszik el a megbeszélések során.

Ez az eszköz automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja az értekezleteket, így nem kell többé valós időben jegyzetelni. Nincs többé koncentráció és jegyzetek egyidejű kezelése.

A ClickUp legjobb funkciói

Az AI segítségével a találkozók jegyzetét azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatja.

Testreszabhatja a dokumentumokat sablonokkal, könyvjelzőkkel és gazdag média beágyazásokkal.

Tartsa rendezettnek a brainstorming üléseket a drag-and-drop Whiteboards segítségével

Hozzon létre beágyazott aloldalakat a Docs-ban, hogy komplex projekteket könnyedén strukturálhasson.

Kezelje a feladatok állapotát és prioritásait közvetlenül a jegyzetekben

A Connected Search segítségével azonnal kereshet feladatok, jegyzetek és dokumentumok között.

Szinkronizálja a frissítéseket valós időben, hogy az egész csapata bárhol is legyen, mindig összhangban legyen.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás kevesebb szerkesztési funkciót kínál, mint a számítógépes verzió.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése szerint:

Naponta használom feladatkezelő, jegyzetelési és munkafolyamat-szervező eszközként... Produktívabb lettem, mert így minden jegyzetemet egy helyen tudom tárolni.

Naponta használom feladatkezelő, jegyzetelési és munkafolyamat-szervező eszközként... Produktívabb lettem, mert így minden jegyzetemet egy helyen tudom tárolni.

💡 Profi tipp: A Cornell jegyzetelési módszer tökéletes a jegyzetek szervezéséhez beépített áttekintési funkcióval. A lapot szakaszokra osztja: egy fő jegyzetterületre, egy kulcsszavak vagy kérdések számára fenntartott oszlopra és egy összefoglaló részre az alján. Ez az elrendezés segít aktívan foglalkozni a jegyzetekkel, így később könnyebben felidézhetők és tanulmányozhatók – kiválóan alkalmas diákok vagy szakemberek számára, akik találkozókra és prezentációkra készülnek.

2. Evernote (a legjobb webes kivágásokhoz és több formátumú jegyzetek rögzítéséhez)

az Evernote-on keresztül

Millió lap van megnyitva, és nincs hova menteni őket? Az Evernote segít. Az Evernote, amely a hatékony Web Clipperről ismert, lehetővé teszi, hogy cikkeket, PDF-eket, képeket – sőt, egész weboldalakat – könnyedén rögzítsen, és azokat későbbre gondosan elmentse. Ez a legjobb megoldás kutatók, írók és mindenki számára, aki szeret ötleteket gyűjteni mindenhonnan.

Míg a Samsung Notes az alapvető szövegek és rajzokhoz ragaszkodik, az Evernote komoly sokoldalúságot kínál. A tartalmakat jegyzetfüzetekbe rendezheti, a jegyzeteket címkékkel láthatja el a könnyű keresés érdekében, és akár ellenőrzőlistákat, hangfájlokat és mellékleteket is beágyazhat egy helyen. Az offline hozzáférésnek köszönhetően a jegyzetek mindig kéznél vannak – akár utazik, akár repülőgépen ül.

Ha olyan digitális irattárra van szüksége, amely mindent rögzít – nem csak a saját gondolatait –, akkor az Evernote mind mélységében, mind rugalmasságában könnyedén felülmúlja a Samsung Notes alkalmazást.

Az Evernote legjobb funkciói

Tűzze ki a fontos jegyzeteket bármely jegyzetfüzet tetejére a gyors hozzáférés érdekében.

Állítson be határidőket és emlékeztetőket, hogy nyomon követhesse a feladatok határidejét.

Jegyzeteljen PDF-fájlokra közvetlenül a jegyzetekben

Kézi feljegyzéseket vagy jegyzeteket beolvashat, és kereshetővé teheti őket.

Megoszthatja jegyzeteket vagy egész jegyzetfüzeteket csapattársaival egyetlen kattintással.

Automatikus szinkronizálás több eszköz között a valós idejű frissítések érdekében

Az Evernote korlátai

Az ingyenes csomagban a szinkronizálás két eszközre korlátozódik.

A jó szervezési szokások nélkül zavarosnak érezheti magát

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelés így szól:

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, pdf-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, pdf-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

💡 Profi tipp: A mondatjegyzetelési módszer a gyorsaságra és az egyszerűségre épül. Minden új információt külön mondatként jegyzetel le, így gyorsan rögzítheti a részleteket anélkül, hogy a szerkezetre kellene figyelnie. Ez egy megbízható módszer, amikor az információk gyorsan áramlanak, például előadásokon, brainstorming üléseken vagy gyors ütemű megbeszéléseken.

3. Notion (A legjobb testreszabható munkaterületek és adatbázisokhoz)

via Notion

A Samsung Notes-tól eltérően, amely a mappák és a szövegek alapvető funkcióit tartja meg, a Notion lehetővé teszi összekapcsolt rendszerek létrehozását. Összekapcsolhat jegyzeteket, beágyazhat videókat, dinamikus táblázatokat hozhat létre, és akár teljes projekt-dashboardokat is futtathat. A valós idejű együttműködés és a testreszabható sablonok megkönnyítik a beállítások méretezését, függetlenül attól, hogy egyedül vagy csapatban dolgozik.

Ha készen állsz arra, hogy elhagyj a lapos jegyzeteket, és valami nagyobb építésébe kezdj, a Notion olyan szabadságot és rugalmasságot kínál, amit a Samsung Notes nem tud.

A Notion legjobb funkciói

Készítsen összekapcsolt adatbázisokat a szervezett, dinamikus tartalomhoz

Képek, kódblokkok és beágyazott elemek húzása és elhelyezése

Élőben együttműködhet a csapattagokkal a megosztott oldalakon

Ismétlődő feladatok és emlékeztetők beállítása

Csatlakoztassa a Notiont olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Drive és a Trello.

Másolja a közösség által készített sablonokat, hogy időt takarítson meg.

A Notion korlátai

Az offline mód működése változó lehet.

A keresés lelassul nagy beállítások esetén

Notion árak

Ingyenes

Személyes : 12 USD/hó felhasználónként

Professional : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Imádjuk a könnyen használható felületet, a rugalmasságot, amellyel bármilyen eszközt létrehozhatunk, a korlátlan adat- és fájlfeltöltést, a Notion diagramokat és az automatizálásokat.

Imádjuk a könnyen használható felületet, a rugalmasságot, amellyel bármilyen eszközt létrehozhatunk, a korlátlan adat- és fájlfeltöltést, a Notion diagramokat és az automatizálásokat.

📚 Olvassa el még: Teendőlista-példák, hogy többet tudjon elvégezni a munkában

4. Obsidian (A legjobb a markdown szerelmeseinek és a helyi jegyzetekhez)

via Obsidian

Az Obsidianban a jegyzetek nem statikusak, hanem életre kelnek. Írók, kutatók és nagy gondolkodók számára tervezve, a sima szöveget összekapcsolt ötletek hálózatává alakítja, amely Önnel együtt növekszik.

Minden jegyzet helyi Markdown fájlként kerül mentésre, így teljes adatvédelmet és ellenőrzést biztosít – nincs szükség felhőre. Kiemelkedő tulajdonsága a grafikus nézet, amely vizuális gondolattérképhez hasonlóan ábrázolja a jegyzetek közötti kapcsolatokat. Az ötleteket azonnal összekapcsolhatja, a beállításokat hatékony bővítményekkel testreszabhatja, és a munkaterületet pontosan az igényeinek megfelelően alakíthatja ki.

Akár személyes wikit épít, könyvet ír, vagy csak egyszerűen tetszik Önnek a második agy ötlete, az Obsidian olyan rugalmasságot és kreatív szabadságot kínál, amelyhez a Samsung Notes nem tud felérni.

Az Obsidian legjobb funkciói

Testreszabhatja munkaterületét közösségi bővítményekkel és témákkal.

A Markdown formázás élő előnézete a gépelés közben

Hozzon létre belső linkeket a jegyzetek között egy egyszerű [[ ]] parancsikon segítségével.

Rendezze a jegyzeteket mappákba, vagy használjon címkéket a rugalmas rendezéshez.

Könnyű navigálás a visszautalások és a grafikonok navigációs ablakaival

Exportálja teljes tudásbázisát egyszerű szövegként a hordozhatóság érdekében.

Az Obsidian korlátai

Nincs beépített együttműködési funkció

Egyes bővítmények manuális beállítást igényelnek.

Obsidian árak

Személyes használatra ingyenes

Opcionális kiegészítők: Szinkronizálás: 5 USD/hó felhasználónként Közzététel: 10 USD/hó felhasználónként

Szinkronizálás: 5 USD/hó felhasználónként

Közzététel: 10 USD/hó felhasználónként

Szinkronizálás: 5 USD/hó felhasználónként

Közzététel: 10 USD/hó felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: 4,8/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye így szól:

Az Obsidian egy letisztult jegyzetelési alkalmazás. Noha nem olyan sokoldalú, mint a régóta létező jegyzetelési alkalmazások, például a OneNote, az Obsidian funkciói a mindennapi használathoz több mint elegendőek. Azonban a szinkronizálás hiánya még a standard licencelt verzióban is hátráltatja.

Az Obsidian egy letisztult jegyzetelési alkalmazás. Noha nem olyan sokoldalú, mint a régóta létező jegyzetelési alkalmazások, például a OneNote, az Obsidian funkciói a mindennapi használathoz több mint elegendőek. Azonban a szinkronizálás hiánya még a standard licencelt verzióban is hátráltatja.

💡 Profi tipp: A gondolattérkép-módszer ideális azoknak a vizuális gondolkodóknak, akik szeretik egy pillantással áttekinteni az ötletek közötti kapcsolatokat. A lineáris jegyzetek helyett egy központi ötlettel indul, majd elágazik a kapcsolódó témákra, al témákra és részletekre. Ez a jegyzetelési módszer előnyös projektek tervezéséhez, kreatív munkához vagy olyan komplex témák kezeléséhez, ahol az ötletek közötti kapcsolatok fontosak.

5. Microsoft OneNote (a legjobb kézzel írt jegyzetekhez és az MS Office rajongóknak)

a Microsoft OneNote segítségével

A Microsoft OneNote olyan, mint egy igazi jegyzetfüzet – csak okosabb. Azok számára készült, akik szeretnek firkálni, vázlatokat készíteni és ötleteket rögzíteni kézzel, miközben minden eszközt rendszereznek.

A Samsung Notes-szal ellentétben, amely többnyire a telefonjához vagy táblagépéhez van kötve, a OneNote zökkenőmentesen szinkronizálódik Windows, Mac, iOS és Android eszközökkel. A jegyzetfüzet és szakaszok elrendezése intuitív, így könnyedén válthat kézzel írt jegyzetek, gépelt listák és beágyazott fájlok között.

Bónusz: jól működik a teljes Microsoft 365 csomaggal, így könnyen beolvashat e-maileket, táblázatokat és értekezletjegyzeteket.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Kézzel írt jegyzetek és rajzok egyszerű rögzítése

Könnyedén szinkronizálhat minden főbb eszközön

Szervezze meg jegyzetfüzeteit, szakaszait és oldalfüleit

Jelölje meg a fontos információkat a gyors visszakeresés érdekében

Integrálja az Outlook, az Excel és a Teams alkalmazásokkal

Hangjegyzeteket rögzíthet közvetlenül az oldalakon belül

A Microsoft OneNote korlátai

A legjobb funkciók – mint például a fejlett szinkronizálás és a teljes integráció – a Microsoft 365 előfizetéshez kapcsolódnak.

Nem támogatja a Markdown-t, ami egyes írók és fejlesztők számára hiányozhat.

A Microsoft OneNote árai

Ingyenes

A Microsoft 365 csomagban található (9,99 USD/felhasználó/hónap)

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft OneNote-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye így szól:

Naponta használom az OneNote-ot, hogy nyomon kövessem a napi munkáimat és a teendőimet. Nagyszerű, hogy képeket és diagramokat is hozzáadhatunk a jegyzetekhez, hogy kontextust adjunk nekik. A szinkronizálási lehetőségnek köszönhetően bárhonnan, bármilyen eszközről hozzáférhetek a jegyzetekhez.

Naponta használom az OneNote-ot, hogy nyomon kövessem a napi munkáimat és a teendőimet. Nagyszerű, hogy képeket és diagramokat is hozzáadhatunk a jegyzetekhez, hogy kontextust adjunk nekik. A szinkronizálási lehetőségnek köszönhetően bárhonnan, bármilyen eszközről hozzáférhetek a jegyzetekhez.

6. Google Keep (a legjobb gyors jegyzetekhez és ellenőrzőlistákhoz)

a Google Keep segítségével

A Google Keep gyors, színes és könnyen használható – gondoljon rá úgy, mint egy digitális jegyzetlapra, amely mindig kéznél van. Azok számára készült, akik gyorsan le szeretnének jegyezni valamit, és tovább szeretnének lépni, legyen az bevásárlólista, hirtelen ötlet vagy hangjegyzet útközben.

Míg a Samsung Notes hasonló gyors jegyzetelési élményt kínál, a Google Keep a Google ökoszisztémába való mély integrációjával előnyt élvez. Jegyzetek azonnal szinkronizálódnak az összes, Google-fiókjába bejelentkezett eszközön – egyszerűen, korlátozások nélkül.

A Google Keep legjobb funkciói

Jegyzeteket és listákat másodpercek alatt készíthet

Használja a hang-szöveg átalakítást a kézmentes jegyzeteléshez

Színkódokkal és címkékkel jelölje meg a jegyzeteket az egyszerű rendezés érdekében.

Hely- vagy időalapú emlékeztetőket állíthat be

Ossza meg jegyzetét azonnal barátaival vagy csapattársaival

Automatikus szinkronizálás a Google Drive-val

A Google Keep korlátai

Nem kínál rich text formázást – csak alapvető jegyzetek és ellenőrzőlisták készítésére alkalmas.

Nincs mappaszerkezet; színekkel és címkékkel kell dolgoznia, ami sok jegyzet esetén zavarossá válhat.

A Google Keep árai

Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

🧠 Érdekesség: A kettős kódolási elmélet, amely szerint a képek és a szavak együttes használata segít a tanulóknak a jobb emlékezésben, bizonyítja, hogy a vizuális jegyzetelés nagyon hatékony tanulási stratégia.

7. Apple Notes (a legjobb az Apple ökoszisztéma felhasználói számára)

az Apple Notes segítségével

Az Apple Notes egyszerű, áttekinthető és rendkívül praktikus – pontosan az, amit az Apple-től elvárhat. Ha iPhone-ja, iPad-je vagy Mac-je van, ez a beépített segédje mindenhez, a bevásárlólistától a nagy brainstorming-ülésekig.

A legjobb rész? Egyszerűen működik. A jegyzetek az iCloudnak köszönhetően azonnal szinkronizálódnak az összes Apple eszközödön, így mindig naprakész vagy, anélkül, hogy gondolnod kellene rá. A Samsung Notes és néhány más Apple Notes alternatívához képest, amelyek a saját ökoszisztémájukban ragadtak, az Apple Notes gyönyörűen működik az Apple teljes termékpalettájával – és közben jól is néz ki.

Ujjával vagy Apple Pencil-lel vázlatokat készíthet, dokumentumokat szkennelhet, érzékeny információkat Face ID-vel zárolhat, és jegyzeteket is megoszthat barátaival vagy munkatársaival. Egyszerű, de meglepően hatékony, és ha Apple-felhasználó, akkor őszintén szólva nehéz lenne jobb megoldást találni.

Az Apple Notes legjobb funkciói

Automatikus szinkronizálás az iCloud segítségével az összes Apple eszközön

Könnyedén adjon hozzá kézírásos jegyzeteket, vázlatokat és beolvasott dokumentumokat.

Zárja le a magánjegyzeteket jelszóval vagy Face ID-vel

Szervezés mappákkal, címkékkel és intelligens kereséssel

Valós időben együttműködhet a megosztott jegyzeteken

Készítsen ellenőrzőlistákat egyszerű, érintéssel kitölthető funkcióval.

Az Apple Notes korlátai

A jegyzetek exportálása korlátozott – megoszthatja vagy másolhatja a tartalmat, de a jegyzetek másik alkalmazásba vagy platformra való áthelyezése nem mindig zökkenőmentes.

A formázási lehetőségek meglehetősen alapszintűek a fejlettebb eszközökhöz, például a Notionhoz vagy a ClickUp-hoz képest.

Apple Notes árak

Ingyenes (Apple eszközökkel)

Apple Notes értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk válaszadóinak 49%-a még mindig kézzel ír jegyzeteket – ez meglepő tendencia a digitális korszakban. Ez a tollra és papírra való támaszkodás lehet személyes preferencia vagy annak jele, hogy a digitális jegyzetelési eszközök még nem integrálódtak teljes mértékben a munkafolyamatokba. Ugyanakkor egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 35%-a 30 percet vagy annál többet tölt a találkozók összefoglalásával, a teendők megosztásával és a csapatok tájékoztatásával. 👀 A ClickUp AI Notetaker megszünteti ezt az adminisztratív terhet! Hagyja, hogy az AI automatikusan rögzítse, leírja és összefoglalja a megbeszéléseket, miközben azonosítja és kiosztja a teendőket – nincs többé szükség kézzel írt jegyzetekre vagy manuális nyomon követésre! Növelje termelékenységét akár 30%-kal a ClickUp azonnali megbeszélés-összefoglalói, automatizált feladatai és központosított munkafolyamatai segítségével.

8. Joplin (A legjobb nyílt forráskódú adatvédelem és titkosítás)

via Joplin

A magánélet védelme terén a Joplin nem viccel. Ez az open source alkalmazás azoknak készült, akik teljes ellenőrzést akarnak – nincs nyomkövetés, nincs adatbányászat, csak a jegyzetek, lezárva és biztonságban.

A Samsung Notes egyszerűen működik, de a felhőhöz köti Önt. A Joplin teljesen más megközelítést alkalmaz, végpontok közötti titkosítással és azzal a lehetőséggel, hogy jegyzetét helyileg tárolja, vagy megbízható szolgáltatásokon, például a Dropboxon vagy a OneDrive-on keresztül szinkronizálja.

Ez egy álom valóra vált a Markdown rajongók számára, mivel tiszta írást, hatékony címkézést és egyre növekvő plugin-könyvtárat kínál, amellyel a dolgokat pontosan úgy alakíthatja, ahogyan szeretné. Ha Ön az a típus, aki értékeli a biztonságot és szeret barkácsolni, a Joplin olyan, a magánéletet előtérbe helyező rugalmasságot kínál, amelyhez a Samsung Notes egyszerűen nem tud felérni.

A Joplin legjobb funkciói

Zárja le jegyzetét erős végpontok közötti titkosítással

Írjon zavartalanul, teljes Markdown támogatással

Szinkronizáljon az eszközök között a választott szolgáltatások segítségével

Bővítse a funkcionalitást hatékony bővítményekkel és témákkal

Egész weboldalakat közvetlenül a jegyzetekbe másolhat

Címkézés, rendezés és keresés a gyors szervezés érdekében

A Joplin korlátai

A felület tiszta, de kissé szegényesnek tűnik a Notion vagy az Evernote hasonló, elegánsabb alkalmazásokhoz képest.

Nincs beépített együttműködési funkció – kiválóan alkalmas egyéni használatra, de nem ideális csapatok számára.

A Joplin árai

Egyedi árazás

Joplin értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

9. GoodNotes (A legjobb kézzel írt digitális jegyzetekhez)

via GoodNotes

A GoodNotes a papírra írás érzését veszi alapul, és digitális varázslattal fokozza azt. Kedvelt alkalmazás a diákok, művészek és mindenki körében, aki szereti a kézírást, de a digitális világ előnyeit is ki akarja használni, például a kereshető jegyzeteket és a PDF-jelöléseket.

A Samsung Notes alapvető kézírási funkciókat kínál, de a GoodNotes precíz eszközökkel, gyönyörű sablonokkal és villámgyors kézírás-szöveg konverzióval emeli a szintet. A jegyzeteket elegáns digitális jegyzetfüzetekbe rendezheti, professzionális módon jegyzetelhet PDF-fájlokra, és akár kézírásos tartalmakban is kereshet (igen, még a rendetlen firkálmányokban is).

Ha azt szeretné, hogy táblagépe a legjobb papír jegyzetfüzetként működjön, anélkül, hogy rendetlenséget okozna, a GoodNotes mind a kialakítás, mind a teljesítmény tekintetében messze megelőzi a Samsung Notes alkalmazást.

A GoodNotes legjobb funkciói

Konvertálja kézírását szöveggé a legmagasabb szintű pontossággal

Jelölje meg közvetlenül a PDF-eket, diákat és dokumentumokat

Szervezze meg dolgait digitális jegyzetfüzetekkel és egyedi borítókkal

Számos papír sablon és matrica áll rendelkezésre.

Keresés kézzel írt és gépelt jegyzetek között

Együttműködés másokkal a jegyzetfüzetek megosztásával

A GoodNotes korlátai

Nincs valós idejű együttműködési funkció – a megosztás csak megtekintésre korlátozódik.

A legjobb élményt iPad-en nyújtja; az Android és a Windows támogatása még nem éri el ezt a szintet.

GoodNotes árak

iOS-eszköz egyszeri: 9,99 USD

Android-eszköz: 6,99 USD havonta

Egyszeri vásárlás az App Store-ból: 29,99 USD

GoodNotes értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

10. Standard Notes (a legjobb a biztonságos, titkosított jegyzeteléshez)

via Standard Notes

Ha a biztonság a legfontosabb szempont, akkor a Standard Notes az Ön számára készült. A Samsung Notes-tól eltérően alapértelmezés szerint mindent titkosít, így biztosítva az adatok végpontok közötti védelmét. Tiszta, minimalista, és támogatja a Markdown és a rich text formátumokat.

A platformok közötti szinkronizálási és opcionális termelékenységnövelő kiterjesztésekkel a Standard Notes mindenki számára ideális, aki értékeli az egyszerűséget és a biztonságot. Alapszintű funkciókkal rendelkezik, de a haladó felhasználók kiterjesztett funkciókra is frissíthetik, például témákra, fájlmellékletekre és biztonsági mentési eszközökre.

A Standard Notes legjobb funkciói

Végpontok közötti titkosítás

Markdown és rich text támogatás

Platformok közötti szinkronizálás

Termelékenységet növelő kiterjesztések

A Standard Notes korlátai

A nagyon nagy méretű jegyzetek (1 MB felett) negatívan befolyásolhatják a teljesítményt az eszközön végzett titkosítási feldolgozás miatt.

Standard Notes árak

Ingyenes csomag elérhető

Termelékenységi terv: 63 USD/év

Professzionális csomag: 84 USD/év

Standard Notes értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Tegye jegyzetelését figyelemre méltóvá a ClickUp segítségével

Akár gyors ötleteket jegyzetel le, akár meglévő jegyzeteket szeretne importálni, a megfelelő jegyzetelési alkalmazás megtalálása nagy különbséget jelent. A Samsung Notes egy megbízható kezdő alkalmazás, különösen, ha hűséges a Samsung ökoszisztémához – de legyünk őszinték, néha nagyobb rugalmasságra van szükség.

Lehet, hogy ez a készülékek közötti zökkenőmentes szinkronizálás. Lehet, hogy a mélyebb szervezés, az együttműködés vagy az intelligens AI-eszközök, amelyek segítenek gyorsabban dolgozni. Ez az, ahol ezek a jegyzetelési alkalmazás alternatívák kiemelkednek.

A ClickUp az ideális választás, ha mindent – jegyzeteket, feladatokat, projekteket – egy hatékony platformon szeretne kezelni. A Notion és az Obsidian teljes kreatív kontrollt biztosít, míg a GoodNotes és az Apple Notes azoknak készült, akik szeretnek kézzel írni, és precíziós, kifinomult megoldásokat keresnek.

A legtöbb jegyzetelési alkalmazás ingyenes csomagokat kínál, így kipróbálhatja őket, és kiválaszthatja a munkafolyamatához leginkább megfelelőt.

Készen áll a jegyzetelési módszereinek fejlesztésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és emelje jegyzetelési módszereit egy új szintre.