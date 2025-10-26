A 10 legjobb Wispr Flow alternatíva 2026-ban

Épp most fejezte be egy megbeszélést. Remek ötletek hangzottak el, egyértelmű döntések születtek, és azt mondta magának: „Ezt mind leírom, miután végeztem.”

A találkozók utáni kézi jegyzetelés azonban értékes időt vesz igénybe, és alig emlékszik arra, ki mit mondott, mikor és milyen összefüggésben.

Itt jönnek képbe a Wispr Flow-hoz hasonló hangfelvételi eszközök. Ez az online hangfelvételi eszköz rögzíti a kimondott szavakat, a hangjegyzeteket pontos átírásokká alakítja, és AI-parancsokkal segít azok rendszerezésében.

A cél az, hogy segítsünk Önnek a termelékenység növelésében anélkül, hogy órákat kellene töltenie a dolgok kézi begépelésével. A Wispr Flow azonban nem mindenki számára ideális. Lehet, hogy a hangfelismerés nem mindig pontos, vagy nem illeszkedik tökéletesen a munkafolyamatába. Éppen ezért összegyűjtöttük Önnek a legjobb Wispr Flow alternatívákat.

Az intelligens beszéd-szöveggé alakító szoftverektől kezdve az AI-alapú eszközökig, amelyekkel egyszerűsítheti a jegyzetelést és a dokumentumszerkesztést, ezek a lehetőségek arra szolgálnak, hogy időt takarítson meg és hatékonyabban dolgozzon.

Miért érdemes a Wispr Flow alternatíváit választani?

A Wispr Flow egy hasznos hangfelvételi eszköz, de a legutóbbi felhasználói visszajelzések számos kihívásra hívják fel a figyelmet, amelyek arra késztethetik Önt, hogy jobb lehetőségeket keressen.

Magas memória- és CPU-használat : A Wispr Flow akár 800 MB RAM-ot és 8% CPU-kapacitást is igénybe vehet, ami hatással lehet a rendszer teljesítményére, még akkor is, ha éppen nem használja az online diktáló eszközt. Ez valódi veszteséget jelent az Ön értékes idejéből.

Lassú és nehézkes indítás : Az alkalmazás elindítása 8–10 másodpercet is igénybe vehet, ami nem ideális, ha siet, hogy egy megbeszélés után gyorsan feljegyzéseket diktáljon

Adatvédelmi aggályok és adatgyűjtési kérdések: A Wispr Flow a pontosság javítása érdekében kontextusfüggő képernyőadatokat gyűjt, és tétlen állapotban is kommunikál a szervereivel. Ez aggodalmat kelt azoknál a felhasználóknál, akik kiemelten fontosnak tartják az adatvédelmet és az átláthatóságot.

Felhőalapú modellek a helyi feldolgozás helyett : Míg a Wispr Flow szerveres kommunikációra támaszkodik, egyes felhasználók inkább olyan, helyi feldolgozást alkalmazó eszközöket részesítenek előnyben, amelyek érzékeny tartalmak kezelésekor nem tárolnak vagy dolgoznak fel adatokat külső forrásokban

Mély rendszerintegráció hozzájárulás nélkül : Az alkalmazás automatikusan hozzáadja magát a rendszer bejelentkezési elemeihez és a böngésző eszköztáraihoz. Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy eltávolítás után újra megjelenik, és olyan viselkedést tanúsít, amely zavarhatja más alkalmazások vagy a böngésző működését

Mobil hozzáférés hiánya : A Wispr Flow csak macOS-en és – újabban – Windowson érhető el. Nincs mobilalkalmazása, ami korlátozza hasznosságát gyors és pontos diktálási eszközként mozgásban lévő csapatok vagy szakemberek számára.

Korlátozott ingyenes csomag: Az ingyenes csomag hetente korlátozott szószámmal korlátozza a használatot. Ez aligha elegendő rendszeres értekezletekhez, ötletelési ülésekhez vagy tartalomtervezéshez, különösen, ha célja a termelékenység növelése következetes hangparancsok segítségével

A Wispr Flow alternatívái egy pillanat alatt

Íme a Wispr Flow legjobb alternatíváinak listája, amelyeket még ma kipróbálhat az audiofájlok egyszerű leírásához!

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp ClickUp Brain, AI Notetaker, Dokumentumok, feladatkezelés, értekezlet-sablonok Egyéni felhasználók, valamint közepes és nagy méretű csapatok, akiknek egy mindenre kiterjedő munkaterületre van szükségük jegyzetek, feladatok és együttműködés céljából Ingyenes csomag elérhető, vállalatok számára testreszabási lehetőségek is rendelkezésre állnak Otter. ai Élő átírás, beszélő azonosítás, értekezletek összefoglalói, Zoom és Google Meet integráció Magánszemélyek, egyéni vállalkozók és kis csapatok, akiknek valós idejű átírásra és értekezletek összefoglalására van szükségük Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomag ára havi 16,99 dollártól kezdődik a prémium funkciókért Sonix. ai Több mint 40 nyelv támogatása, audio/videó import, időbélyegek, egyéni szókincs Freelancerek, tartalomkészítők és globális csapatok, akiknek gyors, többnyelvű és nagy pontosságú átírásra van szükségük Ingyenes próba elérhető, a fizetős csomag ára 10 dollár/óra a leírásért Temi Kedvező árak, egyszerű felület, gyors feldolgozás Magánszemélyek és alkalmi felhasználók (például diákok vagy újságírók), akiknek gyors, költséghatékony átírási szoftverre van szükségük Ár: 0,25 USD/hangfelvétel-perc, előfizetéses modell Leírás Overdub, képernyőfelvétel, többsávos szerkesztés és podcast-közzététel Egyéni alkotók, podcasterek és kis médiacsapatok, akik hang-, videó- és szövegszerkesztést kombinálnak Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 24 dollártól kezdődik havonta MacWhisper Whisper AI motor, internetkapcsolat nélkül, több nyelvet támogat Offline hang-szöveg átalakítás Mac-felhasználók számára Ingyenes csomag elérhető, egyszeri licenc a Pro verzióhoz Dictanote Hibrid diktálás + kézi bevitel, formázási eszközök, hangparancsok Írók, bloggerek és diákok, akik egyéni munkakörnyezetben váltanak a diktálás és a gépelés között Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomag ára 8 dollár/hónap Tactiq Zoom, Google Meet és MS Teams átiratai, kiemelt részek nyomon követése és automatikus összefoglalók Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek videohívásokból származó értekezleti jegyzőkönyveket rögzítenek és rendszereznek Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomag ára havi 12 dollártól kezdődik Rev Mesterséges intelligencia és emberi átírás, feliratozás és globális nyelvi támogatás Jogi, média és kutatócsapatok (közepes méretű és nagyvállalatok), amelyek emberi szintű átírási pontosságra szorulnak Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 14,99 dollártól kezdődik havonta. Superwhisper Könnyű kezelőfelület, több audiobemenet támogatása, fiók létrehozása nem szükséges Az adatvédelmet előtérbe helyező szakemberek és vállalati felhasználók, akik a Whisper AI-t helyileg használják Mac és iOS rendszereken Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 8,49 dollártól kezdődik havonta.

A legjobb Wispr Flow alternatíva

Most, hogy áttekintette a legjobb választásokat, nézzük meg őket egyenként, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet.

1. ClickUp (A legjobb megoldás azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akiknek egységes platformra van szükségük a feladatok és a kommunikáció kezeléséhez)

Tegye a megbeszéléseket 10-szer hatékonyabbá a ClickUp AI Notetaker segítségével Rögzítse minden megbeszélés minden részletét a ClickUp AI Notetaker segítségével

A legtöbb hang-szöveg átalakító eszköz csak a leírásnál áll meg. A ClickUp ennél tovább megy, és beszélgetéseit megvalósítható tervekké alakítja.

Képzelje el, hogy éppen egy ügyféllel beszél telefonon, ötleteket gyűjt, megbeszéli a következő lépéseket, és menet közben osztja ki a feladatokat. A ClickUp AI Notetaker csendben csatlakozik a megbeszéléshez (természetesen az Ön engedélyével), rögzíti a beszélgetést, majd egy tiszta, címkézett átiratot küld az Ön beérkező levelei közé, kiegészítve egy intelligens összefoglalóval a legfontosabb tanulságokról és teendőkről.

De ez csak a kezdet.

ClickUp Brain MAX – Hangvezérelt termelékenység

A ClickUp AI Notetaker már rögzíti és összefoglalja az értekezleteket, de a ClickUp Brain MAX még tovább megy ezzel: egy hangvezérelt asztali AI-vel, amely ismeri a munkakörnyezetét.

A Talk to Text segítségével kéz nélkül diktálhat jegyzeteket, nyomon követési feladatokat vagy egyéb feladatokat, amelyek azonnal ClickUp-dokumentumokká, feladatokká vagy megjegyzésekké alakulnak. Támogatja az @említésekhez, feladatokhoz és dokumentumokhoz való intelligens hivatkozást, így a hangutasításai további kattintások nélkül kapcsolódnak a valódi munkához.

Miért javítja a Brain MAX a jegyzetelést:

Kézmentes dokumentáció azonnali formázással

Összekapcsolja a feladatokat, a dokumentumokat és az említéseket közvetlenül hangparancsokkal

Kontextusfüggő keresés a ClickUp-ban és a kapcsolódó alkalmazásokban

Többnyelvű és hangnemre szabható kimenet

Példa:

„Max, hozzon létre egy feladatot, hogy csütörtökig elkészüljön a bevezető útmutató Jordan számára.” ✅ Feladat létrehozva, határidő beállítva, csapat értesítve – gépelés nélkül.

Együttműködés és jegyzetek szervezése a ClickUp Docs segítségével

A megbeszélés után a ClickUp Docs-ban létrehozott jegyzetek azonnal a munkaterületének részévé válnak. A kiemelt részeket azonnal ClickUp-feladatokká alakíthatja, hozzárendelheti őket, határidőket állíthat be, és a teljes projektkontextust egy helyen tarthatja. Ez a fajta feladatintegráció biztosítja a csapat összehangoltságát, és kiküszöböli az eszközök közötti váltogatás szükségességét. A feladatlisták sablonjait is felhasználhatja a gyorsabb induláshoz.

A ClickUp Docs segítségével azonnal formázhatja a tartalmakat, összekapcsolhatja a feladatokat, és együttműködhet a csapatokkal a részletes szerkesztés érdekében.

Mivel minden egy közös térben történik, az együttműködés természetesnek tűnik. Csapata a ClickUp Live Collaboration funkciójával közösen szerkesztheti a jegyzeteket, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, frissítheti a feladatok előrehaladását, és a megosztott jegyzetek segítségével mindig képben maradhat, ahelyett, hogy szem elől tévesztené az összképet.

A ClickUp legjobb funkciói

AI Notetaker értekezletekhez: Hagyja, hogy a Notetaker automatikusan csatlakozzon a hívásokhoz, rögzítse a beszélgetéseket, és készítsen jegyzeteket összefoglalókkal és teendőlistákkal

ClickUp Docs: Készítsen, szerkesszen és osszon meg dokumentumokat valós időben, beágyazott megjegyzésekkel, említésekkel és feladatok összekapcsolásával

Feladatok integrálása jegyzetekből: A dokumentum vagy átírás bármely részét feladattá alakíthatja, hozzárendelhet felelősöket, határidőket és projektcímkéket

Beépített csapatmunka: Dokumentumok közös szerkesztése, feladatok kiosztása, frissítések nyomon követése és visszajelzések kezelése – mindez egyetlen megosztott munkaterületen

ClickUp Brain AI-parancsokkal: Összegezze a hosszú jegyzeteket, vonja le a következő lépéseket, és írja át a tartalmat a Docs-ban vagy a megjegyzésekben a ClickUp AI -segítségével

📮ClickUp Insight: A ClickUp megállapította, hogy a megbeszélések 47%-a egy óránál hosszabb ideig tart. De valóban szükséges ennyi idő? Miért vagyunk szkeptikusak? A válaszadók csupán 12%-a értékeli a megbeszéléseket nagyon hatékonynak. Az olyan mutatók nyomon követése, mint a generált teendők, a végrehajtási arányok és az eredmények, rávilágíthat arra, hogy a hosszabb értekezletek valóban hozzáadott értéket jelentenek-e. A ClickUp értekezletkezelő eszközei ebben segíthetnek! Az AI Notetaker segítségével könnyedén rögzítheti a megbeszélések során felmerülő teendőket, nyomon követhető feladatokká alakíthatja őket, és figyelemmel kísérheti a teljesítési arányokat – mindezt egyetlen, egységes munkaterületen. Nézze meg, mely értekezletek hoznak valóban eredményeket, és melyek csak időt rabolnak a csapat napjából!

A ClickUp korlátai

A ClickUp rengeteg funkciót kínál, ami kezdő kisebb csapatok vagy egyéni felhasználók számára kissé túl sok lehet. A felhasználók gyakran megjegyzik, hogy a műszerfalak, nézetek és egyéni munkafolyamatok beállítása némi időt igényel

Esetenként jelentések érkeznek késleltetésről nagyobb munkaterületeken, különösen automatizálások vagy nagy terhelésű integrációk használata esetén

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó elmesélte, hogyan alakította át a ClickUp ügynöksége belső feladatkezelését:

A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelését. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon az egész csapat munkamenetét, rangsoroljam a sürgős ügyeket, és központosítsam a kommunikációt.

2. Otter.ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és értekezletek összefoglalásához)

Az Otter.ai egy jól ismert hang-szöveg átalakító eszköz, amelyet azoknak a szakembereknek fejlesztettek ki, akik sok időt töltenek megbeszéléseken. Valós idejű átírást kínál beszélőjelölőkkel, és automatikusan generál összefoglalókat és kereshető átírásokat. Akár Zoom-híváson, előadáson vagy interjún vesz részt, az Otter segít abban, hogy koncentrálhasson anélkül, hogy kézzel kellene jegyzetelnie.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Különböztesse meg a beszélőket valós időben a megbeszélések során

Gyors áttekintést kaphat a legfontosabb pillanatokról anélkül, hogy elolvasná a teljes átiratot

Könnyen integrálható a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams és más alkalmazásokkal a Chrome-bővítmény vagy a natív integrációk segítségével

Ossza meg a leiratokat, fűzzön hozzá megjegyzéseket, és jelölje meg a csapattagokat a leiratban az együttműködési eszközök segítségével

Írja le bárhonnan az iOS, Android és webes alkalmazások segítségével

Az Otter.ai korlátai

A leírás pontossága csökkenhet háttérzaj, erős akcentus vagy egymást átfedő beszéd miatt

A hangszóró azonosításához gyakran manuális beállításokra van szükség ahhoz, hogy csoportos környezetben is következetesen működjön

Az ingyenes csomag korlátozott átírási perceket tartalmaz, ami rendszeres használat esetén nem biztos, hogy elegendő lesz

Az olyan fejlett funkciók, mint az élő összefoglaló, a csapatmunka és az adminisztrátori vezérlők, csak a magasabb szintű fizetős csomagokban érhetők el.

Az Otter.ai árai

Alapcsomag : Ingyenes

Pro csomag : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti csomag : 30 USD/hó felhasználónként

Enterprise csomag: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók az Otter.ai-ról?

Íme, mit mond egy G2-es értékelő az Otter.ai-ról:

Hatékony jegyzetelő, jó összefoglalásokkal, teendőlistákkal és hasznos integrációkkal

3. Sonix.ai (A legjobb gyors, többnyelvű és nagy pontosságú átíráshoz)

A Sonix.ai ideális tartalomkészítők és csapatok számára, akiknek gyors, nagy pontosságú átírásra van szükségük több mint 40 nyelven. Feltölthet audio- vagy videofájlokat, gyorsan elkészítheti a beszélőket jelölő címkékkel és időbélyegekkel ellátott átírásokat, és közvetlenül a böngészőben szerkesztheti azokat. Támogatja a többnyelvű beviteleket, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szabadon beszéljenek, és olyan intelligens funkciókat tartalmaz, mint az összefoglalók és az exportálási lehetőségek.

A Sonix.ai legjobb funkciói

Hang- és videofájlok átírása több mint 40 nyelven globális csapatok és alkotók számára

Percek alatt kapja meg a leiratokat, ideális a gyors átfutási időhöz

Címkézze meg a beszélőket, és adjon hozzá szószintű időbélyegeket a könnyű navigáció érdekében

Szerkesszen, jelöljön ki és működjön együtt a webes felületen

Exportálja a leiratokat TXT, DOCX, PDF, SRT és egyéb formátumokban a könnyű megosztás és újrafelhasználás érdekében

A Sonix.ai korlátai

Nem tartalmaz beépített AI hangrögzítőt . A felhasználóknak audio- vagy videofájlokat kell feltölteniük

Zajos környezetben vagy átfedő párbeszédek esetén a pontosság csökkenhet

A korlátozott ingyenes próbaidőszak és az árak nem feltétlenül alkalmasak intenzív, folyamatos használatra

A Sonix.ai árai

Ingyenes próba verzió elérhető

Standard csomag (pay-as-you-go): 10 USD/óra a leírásért

Prémium csomag: 16,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás) + 5 USD/óra átírás

Vállalati csomag: Egyedi árazás 5 vagy több felhasználó esetén

Sonix.ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Sonix.ai-ról?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő:

A Sonix.ai egy fantasztikus eszköz, amellyel útközben leírhatja a munkahelyi hangüzeneteit, és rendszerezheti azokat.

4. Temi (A legjobb választás gyors, megfizethető átírásokhoz, minimális szerkesztéssel)

A Temi a gyorsaságra és az egyszerűségre lett tervezve. Ez egy könnyű transzkripciós eszköz, amely gyors eredményeket nyújt a piac egyik legalacsonyabb áron. Átalánydíjas árazásával és könnyen használható szerkesztőjével kedvenc eszköz az olyan egyéni szakemberek körében, mint az újságírók, a diákok és a tartalomkészítők.

Feltöltheti az audiofájlját, perceken belül megkapja a leiratot, és a Temi beépített szerkesztőjével finomíthatja azt. A legjobban tiszta hangfelvételekkel és minimális háttérzajjal működik – tökéletes egyéni interjúkhoz, előadásokhoz vagy podcast-felvételekhez.

Bár hiányoznak belőle az együttműködési funkciók és a feladat-munkafolyamatok, a Temi akkor tűnik ki, ha az elérhető ár és a sebesség a legfontosabb szempontok.

A Temi legjobb funkciói

Használja ki a piacon az egyik legalacsonyabb átírási díjat. Nincs előfizetés, havi kötelezettségvállalás vagy használati szintek

A feltöltéstől számított 5–10 percen belül megkapja a leiratokat, még a hosszabb fájlok esetében is

Lejátszhatja az audiót, követheti az időbélyegeket, és soronként szerkesztheti a szöveget

Töltse le a leirat tisztázott változatát TXT, SRT vagy PDF formátumban megosztás vagy közzététel céljából

A Temi korlátai

Nem támogatja az élő átírást vagy a találkozók integrálását

A háttérzaj vagy egymást átfedő hangok miatt a felvételek pontossága csökkenhet

Nincsenek együttműködési vagy projektmenedzsment funkciók

A Temi árai

Ingyenes próba verzió elérhető

0,25 USD/hangfelvétel-perc (használat alapú fizetés)

Temi értékelések és vélemények

Trustpilot : 4/5 (több mint 70 értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Temi-ről a valódi felhasználók?

Ez a G2-értékelés a következőket tartalmazza:

A Temi pontosan leírja az audiofelvételeket. A leírás után a tartalom szerkeszthető.

💡 Profi tipp: Ha webináriumokat vagy videohívásokat ír le kézzel, használjon időbélyegeket a jegyzetek rögzítéséhez. Állítsa le a videót, és jegyezze fel az időbélyeget minden fontos pont mellé (pl. [03:42] Hogyan készítsünk projektütemtervet). Így könnyen visszatérhet a bonyolult részekhez anélkül, hogy újra végig kellene néznie az egészet. További tippekre vágyik? Íme egy rövid útmutató arról, hogyan lehet hatékonyan jegyzetelni egy videó alapján.

5. Descript (A legjobb azoknak a tartalomkészítőknek, akik a leíráskészítést, az audio- és videószerkesztést kombinálják)

via Descript

A Descript a podcasterek, marketingesek és oktatók kedvence, akik gyorsabb módszert keresnek a tartalom leírására, szerkesztésére és közzétételére anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk. A felvételeket automatikusan szöveggé alakítja, így a leirat egyszerű megváltoztatásával szerkesztheti a videókat vagy a hangalámondásokat.

Egyetlen irányítópultról eltávolíthatja a töltelékszavakat, feliratokat adhat hozzá és előkészítheti a tartalmat a közzétételre. A beépített képernyőfelvétel, a csapatmunkát segítő funkciók és a közzétételi eszközök segítségével a Descript segít a kreatív csapatoknak, hogy rövidebb idő alatt valósítsák meg ötleteiket.

A Descript legjobb funkciói

Szerkessze az audio- és videotartalmakat egyszerűen a leirat szerkesztésével. Vágjon, rendezzen át vagy töröljön szakaszokat a hagyományos idővonal-szerkesztő használata nélkül

Egyetlen kattintással automatikusan felismeri és eltávolítja az olyan töltelékszavakat, mint az „um”, „uh” és az ismétlődő kifejezéseket, így a tartalom tisztábbá és professzionálisabbá válik

Hívja meg csapattagjait, hogy valós időben együttműködjenek a leiratok, az idővonalak és a szerkesztések terén, így könnyebbé válik a közös projektek kezelése

Rögzítsen oktatóanyagokat, bemutatókat vagy útmutatókat úgy, hogy közvetlenül a Descriptben rögzíti a képernyőt, majd szerkessze és tegye közzé őket anélkül, hogy másik eszközre lenne szüksége

Gyorsan adjon hozzá szinkronizált feliratokat a videókhoz, és exportálja a feliratfájlokat az akadálymentesség vagy az újrafelhasználás érdekében

A Descript korlátai

Az egyszerűsített felület ellenére a hang- vagy videószerkesztés terén kezdő felhasználók számára a tanulási görbe meredek

A magasabb szintű funkciók, mint például a töltelékszavak eltávolítása és a fejlett exportálási lehetőségek, csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A Descript árai

Ingyenes csomag elérhető

Hobbyist csomag : 24 USD/felhasználó havonta

Creator csomag : 35 USD/felhasználó havonta

Üzleti csomag : 50 USD/felhasználó havonta

Vállalati csomag: Egyedi árazás nagy csapatok számára

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 750 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-értékelő a Descripttel kapcsolatos tapasztalatairól:

Kiválóan alkalmas egyszerű videószerkesztésre és átírásra, valamint még sok másra. A videók és hangfájlok szerkesztése ugyanolyan egyszerű, mint egy dokumentumé, így nem kell bonyolult szerkesztőprogramok használatát ismernie a feladatok elvégzéséhez.

6. MacWhisper (A legjobb választás azoknak a Mac-felhasználóknak, akik offline átírást keresnek)

via MacWhisper

A MacWhisper középpontjában az adatvédelem és az egyszerűség áll. Kizárólag a macOS rendszerhez lett kifejlesztve, és teljes egészében az Ön eszközén fut – nincs szükség internetre, és nem igényel felhőalapú tárolást. Akár interjúkat, megbeszéléseket vagy tartalmi vázlatokat ír le, fájljai helyben maradnak és biztonságban vannak.

A MacWhisper az OpenAI Whisper modelljét használja, hogy több nyelven is pontos átírásokat biztosítson. Feltölthet audio- vagy videofájlokat, megtekintheti az átírást egy áttekinthető felületen, és azonnal szerkesztheti azt, anélkül, hogy aggódnia kellene a kapcsolat vagy az adatvédelem miatt.

Ez egy megbízható választás azoknak a szakembereknek, akik fontosnak tartják az adatok feletti ellenőrzést, és egy könnyű, offline átírási eszközt keresnek, ami egyszerűen működik.

A MacWhisper legjobb funkciói

Írja le az audio- és videofájlokat közvetlenül a Mac-jén, internetkapcsolat nélkül

Használja az egyik legpontosabb nyílt forráskódú beszédfelismerő modellt, hogy kiváló minőségű eredményeket érjen el különböző akcentusok és nyelvek esetén is

Támogatja a leírás készítését több tucat nyelven, így hasznos nemzetközi projektekhez vagy többnyelvű csapatok számára

Koncentráljon a munkájára, felesleges felugró ablakok és zavaró elemek nélkül

Vásárolja meg egyszer, és használja örökre, köszönhetően az egyszerű árazási modellnek, amely nem tartalmaz folyamatos díjakat.

A MacWhisper korlátai

Csak macOS rendszeren érhető el. Nincs Windows- vagy mobilverziója.

Nem kínál valós idejű átírást vagy élő értekezletek integrációját

Nincs beépített együttműködési eszköz vagy feladatkezelő funkció a csapatok számára

A MacWhisper árai

Személyes licenc : ~64 USD (egyszeri) [59 EUR]

5 licenc : összesen ~270 USD / licencenként ~54 USD [249 EUR / 49 EUR]

10 licenc : összesen ~490 USD / licencenként ~49 USD [450 EUR / 45 EUR]

20 licenc : összesen ~870 USD / licencenként ~44 USD [799 EUR / 39 EUR]

50 licenc: összesen ~2070 USD / licencenként ~41 USD [1899 EUR / 38 EUR]

Megjegyzés: A tényleges árak az aktuális árfolyamoktól függően kissé eltérhetnek.

MacWhisper értékelések és vélemények

Gumroad: 4,9/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a MacWhisperről a valódi felhasználók?

Íme, mit írt egy Product Hunt-kritikus a MacWhisperrel kapcsolatos tapasztalatairól:

Hihetetlenül hasznos alkalmazás az eszközön történő átíráshoz. Ezt használom mind a hangjegyzetek szöveggé történő átírásához, mind pedig online videókból automatikus átiratok készítéséhez a jegyzeteimhez.

👀 Tudta ezt? A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünkből kiderült, hogy míg a találkozók 47%-a egy óránál hosszabb ideig tart, a válaszadók 14%-a képes mindössze 15 perc alatt lezárni a találkozókat. Ez egy kicsi, de figyelemre méltó százalék, amely bizonyítja, hogy a gyors, hatékony találkozók lehetségesek.

7. Dictanote (A legjobb azoknak az íróknak, akik a diktálás és a kézi szerkesztés kombinációját keresik)

via Dictanote

A Dictanote ideális írók, diákok és szakemberek számára, akik a gépelés és a hangbeviteli mód között szeretnének váltani anélkül, hogy megszakítanák az írási folyamatot. A böngészőben fut, tiszta, a Google Docs-hoz hasonló felülettel és beépített hangfelismeréssel rendelkezik.

Természetesen beszélhet vagy gépelhet a dokumentum közepén, címkékkel rendszerezheti a tartalmat, és külön „jegyzetfüzetek” segítségével kezelheti a projekteket. Aki a diktálást és a kézi írást ötvözi, annak a Dictanote mindent egy helyen tart rendben. Mivel teljes egészében a böngészőben fut, nehéz integrációk nélkül, lassúbb vagy régebbi eszközökön is gyorsnak tűnik.

A Dictanote legjobb funkciói

Szerkessze a szöveget beszéd közben, az automatikus írásjelek támogatásával. Ez időt takarít meg a későbbi tisztítás során, és segít azonnal kifinomultabb jegyzeteket készíteni

Használja készüléke beépített beszédfelismerő motorját, például a Chrome-ban található Google Speech-et. Ezáltal kevésbé függ a gyors internetkapcsolattól, és hangadatai is jobban védve maradnak

Diktálás közben vastagítsa, dőlt betűvel jelölje, aláhúzza és formázza megjegyzéseit. Ez hasznos lehet azok számára, akik hosszú szövegeket írnak vagy strukturált jegyzeteket szerveznek

Indítsa el, szüneteltesse vagy állítsa le a diktálást egyszerű billentyűparancsokkal, így könnyedén rögzítheti gondolatait többfeladatos munkavégzés közben

A Dictanote korlátai

Csak asztali számítógépen futó Google Chrome böngészőn érhető el, így kizárja az egyéb böngészőket használó vagy mobil hozzáférésre szoruló felhasználókat.

Nincs felhőalapú szinkronizálás vagy biztonsági mentés, így a jegyzetek helyben maradnak, hacsak nem exportálja őket manuálisan. Ez kockázatos lehet azoknak a felhasználóknak, akik több eszközön dolgoznak, vagy automatikus szinkronizálásra van szükségük

Nem támogatja az előre rögzített hangfájlokat, ezért nem alkalmas meglévő interjúk vagy megbeszélések leírására

A Dictanote árai

Ingyenes

Pro: 8 USD havonta

Dictanote értékelések és vélemények

Chrome Web Store: 2,7/5 (több mint 1000 értékelés)

Mit mondanak a Dictanote-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit ír egy értékelő a Chrome Web Store-ban a Dictanote-tal kapcsolatos tapasztalatairól:

Tegnap elég jól működött, a megígért 90%-os pontosságot nyújtotta. Ma reggel azonban egyáltalán nem működik, a pontossága körülbelül 50%. Még 90%-os pontossággal is gyorsabban begépeltem volna az egészet, mint amennyi időbe telt a diktálás és a javítások elvégzése.

8. Tactiq (A legjobb videokonferenciák jegyzőkönyveinek rögzítéséhez és rendszerezéséhez)

via Tactiq

Előfordult már Önnel, hogy befejezte a Zoom-hívást, de elfelejtette, ki mit ígért? A Tactiq segít abban, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő.

Ez a Chrome-bővítmény élőben rögzíti a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams beszélgetéseit, és lehetővé teszi, hogy a megbeszélés során kiemelje a legfontosabb pillanatokat, és azokat teendőkké alakítsa. A képernyő szélén helyezkedik el, így a beszélgetésre koncentrálhat, anélkül, hogy jegyzeteket kellene készítenie.

Megjelölheti a fontos pontokat, utólagos feladatokat rendelhet hozzájuk, és mindent exportálhat olyan eszközökbe, mint a Google Docs, a Notion vagy a CRM-je. Mivel a böngészőjében fut, és nem vesz részt a megbeszéléseken, elkerüli a megbeszélés-botokkal kapcsolatos adatvédelmi aggályokat.

A Tactiq legjobb funkciói

Dolgozzon zökkenőmentesen a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, botok vagy további engedélyek nélkül

Jelölje meg a teendőket, a döntéseket és a legfontosabb megállapításokat a megbeszélés során, hogy azokat később könnyen áttekintse

Összegezze az értekezleteket, készítsen előzetes e-maileket, vagy hozzon létre Jira-jegyeket azonnal

Küldje el a leiratokat és a kiemelt részeket közvetlenül a Google Docsba, a Notionba, a Slackbe vagy a CRM-jébe, másolás-beillesztés nélkül

A Tactiq korlátai

Csak asztali számítógépen működik a Chrome böngészővel, ami korlátozza a hozzáférhetőséget a mobil felhasználók vagy a Safari-t vagy Firefox-ot használó csapatok számára.

Egyes funkciók, mint például a CRM-integráció és a kiterjesztett átírási előzmények, csak a magasabb szintű fizetős csomagokban érhetők el.

A Tactiq árai

Ingyenes csomag: Korlátozott kiemelések és exportálási lehetőségek

Pro csomag: 12 USD/felhasználó havonta

Csapatcsomag: 20 USD/felhasználó havonta

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelő:

A legegyszerűbb módja a megbeszélések leírásának. Van néhány dolog, de valószínűleg a kedvenc funkcióm az AI-alapú összefoglalók.

9. Rev (A legjobb megoldás az ember által végzett, nagy megbízhatóságú átíráshoz)

via Rev

Nem minden hang-szöveg átalakító eszköz képes egyensúlyt teremteni a sebesség és a pontosság között, de a Rev igen. Több mint egy évtizedes tapasztalattal a leírási területen, ötvözi az AI hatékonyságát az emberi szintű pontossággal azokban az iparágakban, ahol minden szónak számít.

Akár újságíróként bíróságon felhasználható jegyzőkönyvekre van szüksége, akár jogi csapatként keresztkérdéseket készít elő, vagy kutatóként órákon át tartó interjúkat rendszerez, a Rev rugalmas lehetőségeket kínál – a gyors, AI-alapú átírásoktól a rendkívül pontos, ember által készített átírásokig.

Emellett olyan funkciókat is kínál, mint egy AI-asszisztens az idézetek és témák felkutatásához, szerkeszthető átiratok, valamint integrációk a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal.

A Rev legjobb funkciói

Válasszon a sebességet biztosító mesterséges intelligencia vagy a 99% feletti pontosságot garantáló emberi átírás között

Készítsen automatikusan összefoglalókat, emeljen ki idézeteket, és szűrje ki a legfontosabb témákat a leiratokból. Ez a funkció rendkívül hasznos, ha interjút követően nyomon kell követnie a dolgokat , vagy ki kell emelnie a legfontosabb pontokat hosszú beszélgetésekből

Fedezzen fel mintákat és ellentmondásokat több átírás között, ami kiválóan alkalmas jogi, média és kutatócsapatok számára

Szerkesszen hallgatás közben, kövesse nyomon a változásokat, és működjön együtt egy közös munkaterületen

Rögzítsen útközben, vagy csatlakozzon a Zoomhoz, a Meethez és a Teamshez az értekezletek automatikus leírásához

Rev korlátozások

Nincs valós idejű átírási támogatás élő eseményekhez vagy webináriumokhoz

A hosszabb tartalmak esetében az emberi átírás költséges lehet

Néhány jelentés a hangfelismerés hibáiról és az AI-képzéshez használt adatokkal kapcsolatos aggályokról

Árak

Ingyenes: 45 perc 45 perc AI- alapú átírás havonta

Alapcsomag: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Pro: 34,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

Mit mondanak a Rev-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelő a Rev-ről:

Ügynökségünk szinte naponta használja a rev-et, hogy szinte azonnali AI-vázlatokat készítsen a tanúvallomásokhoz. Ügyfeleink imádják a megosztható linkeket, amelyek szinkronizálják a leiratot a videóval. Az AI-összefoglaló és a kérdésbot szintén remek, és alig várjuk a további fejlesztéseket.

👀 Tudta? A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk válaszadóinak 49%-a még mindig kézzel ír jegyzeteket – ez meglepő tendencia a digitális korszakban. Ez a tollra és papírra való támaszkodás lehet személyes preferencia, vagy annak a jele, hogy a digitális jegyzetelési eszközök még nem integrálódtak teljes mértékben a munkafolyamatokba.

10. Superwhisper (Legalkalmasabb azoknak a vállalati felhasználóknak, akik a Whisper AI pontosságát egy letisztult felületen szeretnék használni)

via SuperWhisper

A Superwhisper egy hatékony, offline átírási eszköz macOS és iOS rendszerekhez, amelyet vállalati felhasználók számára terveztek. A Whisper.cpp keretrendszert használja, és teljes egészében a készüléken fut, így biztosítva a teljes adatbiztonságot.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a kontextusérzékeny formázás és a testreszabható AI-munkafolyamatok támogatása, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy természetes nyelvfeldolgozás segítségével határozzák meg az utómunkálati szabályokat. Ideális érzékeny tartalmak, például jogi vagy orvosi jegyzetek átírásához anélkül, hogy felhőszolgáltatásokra kellene támaszkodni.

A Superwhisper legjobb funkciói

Dolgozzon teljes mértékben a saját eszközén, helyi AI-modellek használatával, anélkül, hogy bármilyen adatot elküldene a felhőbe

Az alkalmazáshoz igazítsa a kimenetet. Például a Mail alkalmazásban e-mail formátumban jeleníti meg a tartalmat, vagy a Notes alkalmazásba történő átíráskor felsorolási pontokat használ.

Adjon hozzá természetes nyelvű utasításokat a leiratok finomításához

A fejlett felismerési rendszernek köszönhetően nagyobb pontossággal kezelheti az egészségügy, a jog és a kutatás területén használt szakszavakat.

Használja a verziókezelést, a közös szerkesztést és az olyan AI-eszközökkel való integrációkat, mint a GPT-4o és a Claude 3.5, amelyek segítségével gyorsan finomíthatja a leiratokat és kivonhatja az összefoglalókat

Tárolja az összes fájlt helyileg, végpontok közötti titkosítással, így biztosítva az érzékeny adatok biztonságát és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést

A Superwhisper korlátai

A legnagyobb AI-modellekkel történő valós idejű átíráshoz újabb Mac-hardver (M2 vagy újabb) szükséges, ami korlátozza a régebbi eszközökkel rendelkező felhasználók hozzáférését

A beépített hangfelismerő funkció hiánya megnehezíti a több hang közötti megkülönböztetést interjúk vagy megbeszélések során

A speciális módok és az AI utómunkálatok beállításához meredek a tanulási görbe, különösen a nem technikai felhasználók számára

A Superwhisper árai

Ingyenes csomag elérhető

Pro: 8,49 USD/hó

Éves: 84,99 USD/év

Életre szóló: 249,99 USD

Superwhisper értékelések és vélemények

App Store : 4,9/5 (több mint 1200 értékelés)

Product Hunt: 5/5 (több mint 20 értékelés)

Mit mondanak a Superwhisperről a valódi felhasználók?

Íme, mit írt egy felhasználó a Product Hunt oldalon a Superwhisperről:

Milyen hasznos szoftver! Ezzel a programmal gyorsabban tudok írni, így több és jobb dokumentációt és e-mailt tudok készíteni.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő Wispr Flow alternatívát?

A hang-szöveg átalakító eszközök már nem csupán a leírásról szólnak. Az igazi érték abból származik, hogy mit tud tenni azokkal a leiratokkal, miután a megbeszélés véget ért.

Olyan eszközökkel, mint a ClickUp, egy teljes rendszert kap, amellyel ötleteit tettekké alakíthatja. A ClickUp AI Notetaker segítségével rögzítheti az értekezleteket, intelligens összefoglalókat készíthet, és a legfontosabb pontokból azonnal feladatokat hozhat létre

A ClickUp Docs segítségével csapata együtt dolgozhat a jegyzeteken, összekapcsolhatja azokat a feladatokkal, és mindent egy helyen tarthat rendezett állapotban

Természetesen más eszközök is kiemelkednek különböző területeken. Az Otter.ai és a Sonix kiválóan alkalmasak a gyors, AI-alapú átírásra. A Rev nagy pontosságú, ember által ellenőrzött eredményeket nyújt. A MacWhisper és a Superwhisper tökéletesek azoknak a felhasználóknak, akiknek az adatvédelem az elsődleges szempont, és offline feldolgozásra van szükségük.

A megfelelő eszköz kiválasztása nagyban függ a munkafolyamatok jellegétől és a csapat működési módjától.

Kezdje azzal, hogy megismeri a ClickUphoz hasonló rugalmas platformok bemutatóit és ingyenes próbaverzióit. Szerezze meg a szükséges áttekintést, hogy kiválaszthassa a legjobb megoldást csapata következő növekedési szakaszához.