A 10 legjobb Trint alternatíva az AI-alapú átíráshoz 2025-ben

Használta már a Trintet. Ez egy átírási eszköz, de csak bizonyos mértékig.

Mivel a transzkripció csak egy része a nagyobb munkafolyamatnak – tartalomkészítés, felhasználói kutatás, értekezletek dokumentálása –, az olyan eszközök, mint a Trint, korlátozónak tűnhetnek. Az exportálás nehézkes. Az együttműködés kényszerűnek tűnik. A transzkriptumok integrálása a tényleges munkafolyamatba pedig gyakran túl sok kerülőutat igényel.

A hiányosságok gyorsan kiderülnek azoknál a csapatoknál, amelyeknek nem csak átírásra van szükségük, hanem a tartalmakat szervezni, szerkeszteni, közösen dolgozni rajtuk, más célra felhasználni és belőlük következtetéseket levonni szeretnének.

Akár részletes szerkesztési funkciókat, AI-alapú betekintést vagy jobb módszereket keres a csapatával való együttműködéshez, van egy Trint alternatíva, amelyet kifejezetten az Ön munkafolyamatához terveztek.

Fedezze fel a legjobb átírási eszközöket, azok legfontosabb funkcióit, korlátait és árait, hogy megalapozott döntést hozhasson.

Miért érdemes a Trint alternatíváit választani?

A Trint egy népszerű, mesterséges intelligenciával működő átírási eszköz, amely audio- és videofájlokat kereshető, szerkeszthető és együttműködésre alkalmas szöveges dokumentumokká alakít.

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolnia a Trint alternatíváit, amelyek támogatják a transzkripciót:

Pontossági korlátozások: A Trint jól teljesít tiszta hangfájlok esetén, de erős akcentusok, keresztbeszélés vagy háttérzaj esetén nehézségekbe ütközhet. Lehet, hogy olyan megoldásra van szüksége, amely nagyobb pontosságú átiratokat készít, vagy akár emberi átiratokat is kínál kritikus felvételek biztonsági másolataként.

Korlátozott exportálási és formázási lehetőségek: A Trint korlátozónak tűnhet, ha átírásait meghatározott fájlformátumokban, például SRT, VTT vagy egyéni sablonokban kell exportálnia. Keressen olyan Trint alternatívákat, amelyek szélesebb formátumválasztékot kínálnak, hogy az átírásokat integrálhassa munkafolyamatába vagy tartalomcsatornájába.

Felhasználói felület és szerkesztőeszközök: Más platformok akkor emelkednek ki, ha inkább egy felhasználóbarátabb felületet preferál, amely tisztább elrendezéssel, kevesebb kattintással és simább szerkesztési folyamatokkal rendelkezik. Fejlett funkciókat kínálnak, mint például beágyazott megjegyzések, beszélői jegyzetek és pontos időkódolás.

Együttműködési funkciók: Ha csapatban dolgozik, akkor a valós idejű együttműködés, a verziótörténet és a felhasználói szerepkörök kezelése kritikus fontosságú. Egyes átírási eszközök túllépnek az alapfunkciókon, és integrált visszajelzési eszközöket és megosztási lehetőségeket kínálnak.

Nyelv és beszélő támogatás: Bár a Trint több nyelvet is támogat, a beszélőfelismerése nem mindig a legpontosabb. Ha gyakran transzkribál több beszélős interjúkat vagy globális tartalmakat, fontolja meg az erősebb többnyelvű modellekkel és kifinomultabb beszélőelválasztással rendelkező eszközöket.

Biztonság és megfelelőség: Erős biztonsági protokollokra van szüksége, különösen a szigorúan szabályozott iparágakban. Válasszon olyan átírási szoftvert, amely HIPAA, GDPR és más iparág-specifikus megfelelőségi előírásoknak felel meg, és vállalati szintű adatvédelmet biztosít.

💡 Profi tipp: Kivételes pontosság érdekében, különösen technikai tartalmakkal vagy zajos környezetben való munkavégzés esetén, válasszon olyan átírási eszközöket, amelyek erős többnyelvű támogatással, pontos beszélőazonosítással és beépített felirat-készítési funkcióval rendelkeznek. A legjobb Trint alternatívák a pontosságot nem befolyásolva alkalmazkodnak a különböző átírási igényekhez – az interjúktól a globális tartalmakig.

A Trint alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Trint alternatívákról a pontos átíráshoz:

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp AI Notetaker, együttműködési dokumentumok, feladatkezelés, valós idejű szerkesztés, ClickUp Brain betekintés Vállalatok, közepes méretű vállalatok, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Otter. ai Valós idejű átírás, értekezletek összefoglalói, teendők, diák rögzítése, kereshető átiratok Kisvállalkozások, szakemberek Ingyenes csomag; fizetős csomagok 16,99 USD/felhasználó/hónap áron kezdődnek. Descript Szkriptalapú szerkesztés, hangklónozás, többsávos szerkesztés, töltőszavak eltávolítása, videó/audio idővonal-vezérlés Tartalomkészítők, podcasterek Ingyenes csomag; fizetős csomagok 24 USD/felhasználó/hónap áron Happy Scribe AI és emberi átírás, felirat-szerkesztő, szó szerinti átírás és SDH támogatás Kutatók, jogi szakemberek, oktatás Pay-as-you-go modell; Az árak 12 dollár/órától kezdődnek. Sonix Többnyelvű támogatás, témafelismerés, hangminőség-javítás, többcsatornás feltöltés, megbízhatósági pontszám Középvállalatok, szakemberek Ingyenes csomag; A transzkripció ára 5 USD/óra (Premium) Verbit Valós idejű CART feliratozás, Gen. V AI összefoglalók, biztonságos és megfelelő (HIPAA, GDPR), beszélő címkézés, fordítás Vállalatok, oktatás, jogi szféra 30 percig ingyenes; a fizetős csomagok ára 29 dollár/hó-tól kezdődik. Temi Gyors AI-átírás, innovatív szerkesztőeszközök, mobilalkalmazás és időbélyeg-testreszabás Kisvállalkozások, egyéni vállalkozók Ingyenes próba elérhető; az árak 0,25 dollártól kezdődnek/audio perc. Rev AI + emberi átírás, AI asszisztens, többfájl-elemzés, egyedi sablonok Középvállalatok, kutatók Az AI-alapú átírás ára 14,99 USD/hó. Scribie 4 lépéses pontossági folyamat, akcentus támogatás, valós idejű állapotkövetés, egyéni formázás Kisvállalkozások, globális csapatok Az árak 0,80 USD/perc-től kezdődnek. Amberscript Beégetett feliratok, időkód-újraigazítás, mobil felvétel, csapat hozzáférés-kezelés, GDPR/SOC2 megfelelés Vállalatok, médiacsapatok 8 dollár/óra áron TranscribeMe WhatsApp/Telegram hangátírás, ChatGPT integráció, többnyelvű valós idejű fordítás, iparág-specifikus kimeneti formátumok Vállalatok, kutatók, mobil felhasználók Egyedi árazás

A legjobb Trint alternatívák

Vizsgáljuk meg az egyes Trint alternatívákat azok funkcióival, áraival, értékeléseivel és felhasználói véleményeivel együtt:

1. ClickUp (A legjobb felvételek készítéséhez, átíráshoz és a tartalom munkafolyamatokba való egyszerű integrálásához)

Videó- vagy hangüzeneteket rögzíthet, fájljait átírhatja, és a ClickUp Brain segítségével azonnal betekintést nyerhet.

Ha Trint alternatívát keres, akkor valószínűleg olyan eszközt szeretne, amely többet kínál, mint egyszerű átírást. Szüksége van egy átfogó platformra, amely átírja a szöveget, és lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjen, feladatokat rendeljen hozzá, és együttműködjön csapattársaival.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, ezeket a képességeket ötvözi, hogy a beszélgetéseket egyszerűsített munkafolyamatokká és megvalósítható eredményekké alakítsa. A legjobb az egészben, hogy felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a kezdő lépéseket még a nem technikai felhasználók számára is.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan átírja az értekezleteket és a hangjegyzeteket, hogy rögzítse a legfontosabb pontokat, döntéseket és teendőket, amint azok megtörténnek.

A Zoom, Google Meet és Microsoft Teams platformokhoz való zökkenőmentes integrációval a ClickUp megkönnyíti az audio- és videotartalmak rögzítését és átírását. Minden találkozó után a jegyzetelésre szolgáló AI-eszköz intelligens találkozóösszefoglalókat generál a ClickUp Docs segítségével, így Ön rövid áttekintést kap a megbeszélésről.

Rögzítse minden részletet – használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazását, hogy azonnal lejegyezze ötleteit, teendőit és a megbeszélések jegyzetét.

A leírása továbbra is kereshető marad, így gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat. És a legjobb az egészben? A beszélgetésből származó bármely cselekvési tétel azonnal nyomon követhető feladattá alakítható, így könnyedén rendszerezheti és nyomon követheti a legfontosabb pontokat.

Például olyan feladatok, mint a marketingkampány tervezésének véglegesítése vagy a negyedéves költségvetés felülvizsgálata, automatikusan kioszthatók. Alternatívaként kipróbálhatja az ingyenes értekezletjegyzet-sablonokat is, amelyekkel strukturált formátumban írhatja meg az értekezlet jegyzőkönyvét, és könnyedén mindenki számára elérhetővé teheti azt.

Most, hogy megvan a leírás, a ClickUp Brain, egy beépített AI asszisztens elemzi a tartalmat és kiemeli a legfontosabb információkat. A ClickUp Brain segítségével könnyedén kivonhatja a hasznos információkat a találkozói jegyzetéből, leírásaiból és dokumentumaiból, és gyorsabban hozhat okosabb döntéseket.

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket a találkozók jegyzetéről, és percek alatt kapjon konkrét információkat a ClickUp Brain segítségével.

Természetes nyelvű kérdéseket tehet fel, például: „Melyek a találkozó eredményei?” vagy „Mi a helyzet a múlt heti megbeszélésen tárgyalt feladatokkal?”, és azonnali, értékes információkat kaphat. Ez az asszisztens biztosítja, hogy mindig a legrelevánsabb adatokkal dolgozzon, és biztosítja a projektek előrehaladásához szükséges információkat.

Ezenkívül a ClickUp Docs segíthet a szervezésben és a más csapatokkal való funkciók közötti együttműködésben. Valós idejű szerkesztési funkciói segítségével szerkesztheti vagy tisztázhatja a megbeszélés jegyzetében szereplő bármely vitapontot, és biztosíthatja, hogy mindenki mindig naprakész legyen.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén rendszerezheti átírásait és együttműködhet a dokumentumokon.

A beágyazott feladatok, ellenőrzőlisták és egyszerű formázás funkcióknak köszönhetően a ClickUp Docs mindent egy helyen tárol, így biztosítva, hogy mindig naprakész legyen és összhangban maradjon a csapatával. Emellett közvetlenül más ClickUp feladatokhoz is kapcsolódhat, felelősségeket oszthat ki és nyomon követheti az előrehaladást, mindezt a dokumentumon belül.

A ClickUp legjobb funkciói

Használjon ellenőrzőlistákat a feladatok elvégzésének biztosításához: Használja Használja a ClickUp ellenőrzőlistákat , hogy összehangolja a leírásban szereplő teendőket, és minden tételt befejezettként jelölhessen meg.

A haladás nyomon követése: Kövesse nyomon a ClickUp Tasks segítségével a leírásban azonosított feladatok vagy teendők elvégzését, és tartsa a csapatot összehangoltan és a menetrend szerint.

Vegyen részt a megjegyzésekben és említésekben : Használja : Használja a ClickUp Assign Comments funkciót , hogy közvetlenül megemlítse a csapat tagjait a dokumentumban, és kérdéseket tegyen fel, vagy valós idejű visszajelzést adjon.

Használja a verziótörténetet : kövesse nyomon a dokumentumok változásait : kövesse nyomon a dokumentumok változásait a ClickUp Docs segítségével, és szükség esetén térjen vissza a korábbi verziókhoz.

Videoklipek egyszerű rögzítése: Használja Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő rögzítéséhez és a videók azonnali átírásához a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp korlátai

A platform használata első alkalommal kissé bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp Brain időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumtervezeteket, és akár hangfelvételeket is átírhat közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon.

A ClickUp Brain időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumterveket, és akár hangfelvételeket is átírhat közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon.

Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a jegyzőkönyvekhez:

2. Otter. ai (A legjobb élő találkozók átírásához és együttműködéshez)

Az Otter. ai egy mesterséges intelligenciával működő átírási eszköz, amely valós idejű jegyzetelésre, értekezletek rögzítésére és közös átírásra alkalmas. Miután összekapcsolta a naptárát, az OtterPilot automatikusan csatlakozik a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams hívásaihoz, valós időben átír mindent, és még a beszélgetés során a diákat és a képernyőmegosztásokat is rögzíti.

Ez a találkozói jegyzetekhez használt mesterséges intelligencia a legfontosabb tanulságokat és teendőket is kiemeli. Ezután, ahelyett, hogy végiglapozná a szövegoldalakat, feltehet olyan kérdéseket, mint „Mit döntöttünk a következő lépésekről?”, és az Otterpilot egyenesen a válaszhoz vezeti Önt. Megtaníthatja neki a csapata által gyakran használt neveket, rövidítéseket vagy szakszavakat is, hogy minden alkalommal pontosan adja vissza a részleteket.

Otter. ai legjobb funkciói

Automatikusan készítsen világos és tömör összefoglalókat az értekezleteiről, és rögzítse a legfontosabb megállapításokat, döntéseket és követendő feladatokat.

Rendezze meg a találkozók átiratát, és ossza meg a jegyzeteket bizonyos csapatokkal vagy projektekkel a Csatornák segítségével.

Engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést (2FA) a fiók védelmének erősítése érdekében, és biztosítsa, hogy találkozói és adatai védve legyenek a jogosulatlan hozzáféréstől.

Otter. ai korlátai

Néha, ha a beszélőnek erős akcentusa van, a transzkripció kevésbé pontos lehet, és a szöveg nem egyértelmű vagy nehezen érthető lesz.

Otter. ai árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/felhasználó

Üzleti : 30 USD/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Imádom az azonnali átírási funkciót és azt, hogy az Otter alkalmazást egyszer beállíthatja, és többé nem kell foglalkoznia vele a megbeszélések során – az alkalmazás kéri, hogy csatlakozzon a hívásokhoz, jegyzeteket készít, összefoglalja a beszélgetéseket, és akár képernyőképeket is készít, hogy ne felejtse el a részleteket.

Imádom az azonnali átírási funkciót és azt, hogy az Otter alkalmazást egyszer beállíthatja, és többé nem kell foglalkoznia vele a megbeszélések során – az alkalmazás kéri, hogy csatlakozzon a hívásokhoz, jegyzeteket készít, összefoglalja a beszélgetéseket, és akár képernyőképeket is készít, hogy ne felejtse el a részleteket.

📚 Olvassa el még: A legjobb Otter.ai alternatívák és versenytársak

3. Descript (A legjobb audio- és videószerkesztéshez integrált átírással)

via Descript

A Descript egy mesterséges intelligenciával működő audio- és videószerkesztő eszköz, amely három módszert kínál – Script, Canvas és Timeline – a tartalom egyszerű szerkesztéséhez.

A Script felület segítségével közvetlenül módosíthatja a leiratot, hogy részeket távolítson el, átrendezzen vagy módosítson anélkül, hogy az eredeti médiafájlokat érintené. A Canvas funkció vizuális elemeket, például címeket, feliratokat és képeket ad hozzá. A Timeline részletes ellenőrzést biztosít az audiofájlok felett, lehetővé téve a fade-ek, a rétegek sorrendjének módosítását és az elemek szinkronizálását.

A Trint egy átírási eszköz, amelyet pontos átírás és csapatmunka céljából fejlesztettek ki. Kereshető átírásokat, beszélőcímkéket és munkafolyamat-eszközöket kínál. A Descript egy teljes értékű audio-/videószerkesztő, amelyben az átírás csak a kiindulási pont. A szöveg szerkesztésével kivághat, átrendezhet és közzétehet médiát.

A Descript legjobb funkciói

Hozzon létre hangmodellt a felvételeiből, és írjon be új sorokat, amelyek tökéletesen alkalmasak hibák kijavítására vagy tartalom hozzáadására.

Több hangfájlt szerkeszthet egy átírásban, és a Sequences segítségével pontosan beállíthatja az egyes sávokat.

Alakítsa át az audiofájlokat vonzó vizuális elemekké testreszabható dizájnokkal, hogy online megoszthassa a podcast legfontosabb részeit.

A Descript korlátai

Jelenleg a transzkripció csak angol nyelven működik megbízhatóan. A platformnak még mindig szélesebb nyelvi támogatásra van szüksége ahhoz, hogy hatékony legyen.

Descript árak

Ingyenes

Hobbiból: 24 dollár/fő/hónap

Alkotó: 35 USD/fő/hónap

Üzleti: 65 USD/fő/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Descript használata elképesztő volt a munkámban. Annyi időt spórolt meg olyan feladatoknál, mint a podcast szerkesztése. Imádom az AI funkciókat is, amelyek show notes készítésekor stb. használhatók. Könnyen használható, könnyen megérthető, könnyen telepíthető és könnyen szerkeszthető. Szinte minden nap használom a munkám során, és imádom, hogy minden a felhőben van elmentve, így nem veszíthetek el fájlokat, és nem kell őket a számítógépemen tárolni.

A Descript használata elképesztő volt a munkámban. Annyi időt spórolt meg olyan feladatoknál, mint a podcast szerkesztése. Imádom az AI funkciókat is, amelyek show notes készítésekor stb. használhatók. Könnyen használható, könnyen megérthető, könnyen telepíthető és könnyen szerkeszthető. Szinte minden nap használom a munkám során, és imádom, hogy minden a felhőben van elmentve, így nem veszíthetek el fájlokat, és nem kell őket a számítógépemen tárolni.

🧠 Tudta? A diszlexiás séf és író, Jamie Oliver, nehezen boldogult a hagyományos írásmódszerekkel. Ennek leküzdése érdekében első könyveit diktafonnal rögzítette, így ötleteit leírás helyett diktálva rögzíthette.

4. Happy Scribe (A legjobb többnyelvű átíráshoz és feliratozáshoz)

via Happy Scribe

A Happy Scribe, egy AI-alapú átírási és feliratozási eszköz, lehetővé teszi, hogy gyorsan átírja és feliratozza tartalmát. Kezdhet gyors, AI-generált átírásokkal, amelyek körülbelül 85%-os pontossággal rendelkeznek több mint 120 támogatott nyelven és dialektusban.

Emellett emberi átírási szolgáltatást is rendelhet, ha rendkívül pontos átírásokkal foglalkozik, például jogi eljárások, orvosi dokumentumok vagy kutatási interjúk esetében. Ez professzionális lektorálással akár 99%-os pontosságot biztosít.

Támogatja az SDH-t (feliratok siketek és nagyothallók számára) is. Ezek túlmutatnak a beszélt párbeszéden, és magukban foglalják a nem verbális jelzéseket is, mint a zene, a nevetés vagy a háttérhangok, így videó tartalma inkluzívabbá válik.

A Happy Scribe legjobb funkciói

Határozzon meg konkrét szabályokat a nyelvtani javítások, a beszélők címkézése és a feliratok formázása tekintetében, hogy minden átírás és felirat konzisztens legyen.

Készítsen speciális szótárakat márkanevekhez, szakmai kifejezésekhez vagy regionális szlenghez, hogy biztosítsa a magas pontosságot és felgyorsítsa a feliratozás és átírás munkafolyamatát.

Használjon szintaktikai elemzőt, hogy a folyamatos beszédet pontos időzítéssel precíz feliratszegmensekre bontsa, és így javítsa a feliratok minőségét.

A Happy Scribe korlátai

A „szókincs hozzáadása” funkció nem tűnik hatékonynak, ami a legtöbb podcast átírásában ismétlődő kisebb hibákhoz vezet.

Happy Scribe árak

Starter: Fizessen használat alapján, 12 dollártól 60 percenként.

Lite: 9 USD/hó · 0,15 USD/perc

Pro: 29 USD/hó · 0,05 USD/perc

Üzleti: 49 USD/hó · 0,01 USD/perc (csak éves számlázás)

Happy Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Happy Scribe-ról?

A TrustPilot egyik értékelése szerint:

Régebben nagyon szerettem a Happy Scribe-ot használni, mert ez kétségkívül az egyik legkönnyebben hozzáférhető eszköz a feliratokkal való munkához (ami, higgye el, nagyon fontos, ha saját maga készíti őket). Az alkalmazás rendkívül intuitív, hasznos funkciókkal teli, és ami a legfontosabb, soha nem érezheti úgy, hogy „egyedül marad a szöveggel”. Beépített fordítóval, AI támogatással, sőt, szükség esetén emberi fordítás megrendelésének lehetőségével is rendelkezik. Alapvetően rengeteg funkcióval rendelkezik, de mindegyik valóban hasznos a való életben.

Régebben nagyon szerettem a Happy Scribe-ot használni, mert ez kétségkívül az egyik legkönnyebben hozzáférhető eszköz a feliratokkal való munkához (ami, higgye el, nagyon fontos, ha saját maga készíti őket). Az alkalmazás rendkívül intuitív, hasznos funkciókkal teli, és ami a legfontosabb, soha nem érezheti úgy, hogy „egyedül marad a szöveggel”. Beépített fordítóval, AI támogatással, sőt, szükség esetén emberi fordítás megrendelésének lehetőségével is rendelkezik. Alapvetően rengeteg funkcióval rendelkezik, de mindegyik valóban hasznos a való életben.

5. Sonix (A legjobb többnyelvű átiratok szervezéséhez és összefoglalásához)

via Sonix

A Sonix segítségével több mint 53 nyelven átírhatja audio- és videofájljait. A téma- és entitásfelismerő funkció automatikusan rendszerezi a leiratot, megjelölve a legfontosabb témákat és neveket, így könnyen megtalálhatja, amit keres.

Az automatikus időkód-újrahangolás biztosítja, hogy a feliratok szerkesztés után is tökéletesen szinkronban maradjanak az audióval. A Trint megbízható átírást kínál, de nem biztosít ilyen szintű automatikus szervezést, és a felhasználóknak manuálisan kell keresniük és címkézniük a tartalmakat.

Több átiratot kell feltöltenie? A Sonix többsávos feltöltési funkciójával ezt megteheti, és az átiratokat pontos beszélőjelölésekkel egyetlen átiratba egyesítheti. A zajszűrés és a továbbfejlesztett hangfeldolgozás tisztítja a háttérhangokat, és biztosítja a pontos átírást, ha a felvétel nem tiszta.

A Sonix legjobb funkciói

Használja ki a Sonix mesterséges intelligenciával működő zajszűrőjét, hogy még zajos környezetben is javítsa a transzkripció tisztaságát.

Automatikusan jelölje meg az alacsony bizalommal rendelkező szavakat, hogy azokra a területekre koncentrálhasson, amelyek manuális ellenőrzést vagy javítást igényelhetnek.

Készítsen tömör összefoglalókat a leirataiból mondat vagy felsorolás formájában.

A Sonix korlátai

Támogatja a fájlok feltöltését átírás céljából, de nem kínál élő beszéd-szöveggé alakítási funkciókat.

Sonix árak

Platform ára Standard: 0 USD/hó Premium: 22 USD/felhasználó/hó Enterprise: Egyedi árazás

Standard: 0 USD/hó

Prémium: 22 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Standard: 0 USD/hó

Prémium: 22 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

AI átírás Standard: 10 USD/óra Premium: 5 USD/óra. 50% kedvezmény Enterprise: Egyedi árak

Standard: 10 dollár/óra

Prémium: 5 dollár/óra. 50% megtakarítás

Vállalati: Egyedi árazás

Standard: 10 dollár/óra

Prémium: 5 dollár/óra. 50% megtakarítás

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Sonixról?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Ez az egyik kevés olyan szolgáltatás, amely többnyelvű átírásokat és fordításokat is képes kezelni. Tetszett a felhasználóbarát felület és az a lehetőség, hogy Adobe és Atlas szoftverekbe is exportálhatok. A legjobb az, hogy az átírásokat könnyen szerkeszthetem.

Ez az egyik kevés olyan szolgáltatás, amely többnyelvű átírásokat és fordításokat is képes kezelni. Tetszett a felhasználóbarát felület és az a lehetőség, hogy Adobe és Atlas szoftverekbe is exportálhatok. A legjobb az, hogy az átírásokat könnyen szerkeszthetem.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Szeretné ezeket az előnyöket a munkában is kihasználni? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense, 30%-kal javíthatja a termelékenységet kevesebb megbeszélés, gyors AI-generált összefoglalók és automatizált feladatok segítségével.

6. Verbit (A legjobb vállalati szintű átíráshoz és megfelelőséghez)

via Verbit

A Verbit egy professzionális szintű átírási szoftver, amely saját fejlesztésű AI motorját, a Captivate™-et szakértő emberi szerkesztőkkel ötvözi, hogy több mint 99%-os pontosságot érjen el. Ez az, ami megkülönbözteti a Trint alternatíváitól.

Ha valós idejű átírásokra van szüksége, a Verbit élő átírási és feliratozási szolgáltatása támogatja az eseményeket, webináriumokat és találkozókat.

A Gen. V™ AI segítségével olyan hozzáadott értékeket is kap, mint összefoglalók, kulcsszavak kiemelése és címjavaslatok, amelyek segítenek a tartalom maximális kihasználásában. A Verbit AI-alapú fordítást és szinkronizálást kínál globális közönség számára, hogy üzenete több mint 50 nyelven is világos és természetes maradjon.

A Verbit legjobb funkciói

Pontos, valós idejű kommunikációs hozzáférést biztosító valós idejű fordítási (CART) feliratokkal támogassa az események, órák és értekezletek élőben történő hozzáférhetőségét.

Tartsa be a szigorú szabványokat, mint például a HIPAA, SOC 2 és GDPR, hogy a transzkripciós folyamat során megvédje a személyes, jogi vagy orvosi információkat.

Válasszon a többféle kimeneti opció közül, beleértve a Word, PDF, SRT, VTT, CSV és JSON formátumokat, hogy azok illeszkedjenek a termelési publikálási munkafolyamatához.

A Verbit korlátai

Az egyik legfontosabb korlátozás, hogy a leiratok nagy, strukturálatlan szövegblokkokként jelennek meg. Ez megnehezítheti a követésüket és kevésbé felhasználóbaráttá teheti őket.

Verbit árak

Ingyenes : Legfeljebb 30 perc

Önkiszolgálás: 29 USD/hó

Teljes körű szolgáltatás: Egyedi árazás

Verbit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Verbitről?

A G2 egyik értékelése szerint:

Általában a Verbit kiváló átfutási időt biztosít a feliratozáshoz. Ez különösen fontos, amikor a speciális igényű diákok feliratozott videóra várnak. A pontosság kiemelkedő. Orvosi intézményként rengeteg szakszóval találkozunk. A feliratozás pontosságának javítása érdekében dokumentációt tudunk biztosítani a Verbit számára azokról a szakszavakról, amelyekkel az emberi ellenőrök esetleg nem ismerik.

Általában a Verbit kiváló átfutási időt biztosít a feliratozáshoz. Ez különösen fontos, amikor a speciális igényű diákok feliratozott videóra várnak. A pontosság kiemelkedő. Orvosi intézményként rengeteg szakszóval találkozunk. A feliratozás pontosságának javítása érdekében dokumentációt tudunk biztosítani a Verbit számára azokról a szakszavakról, amelyekkel az emberi ellenőrök esetleg nem ismerik.

📚 Olvassa el még: A legjobb ingyenes képernyőfelvevő eszközök vízjel nélkül

7. Temi (A legjobb gyors és megfizethető automatizált átíráshoz)

via Temi

A Rev által fejlesztett Temi egy gyors beszéd-szöveggé alakító szoftver, amely a felülvizsgálatra kész átírást közvetlenül a beérkező levelek mappájába küldi. A Trint szintén viszonylag gyors átfutási időt kínál, de felülete inkább azoknak a professzionális felhasználóknak szól, akik fejlettebb eszközökre van szükségük az átírások szervezéséhez és elemzéséhez.

A Temi mobilalkalmazással közvetlenül a telefonjáról rögzítheti és átírhatja az audiofájlokat. Korlátlan felvételi lehetőséget és valós idejű hang-szöveg átvitelt kínál.

A Temi legjobb funkciói

Válasszon az MS Word, PDF, SRT, VTT és JSON formátumok közül a leiratok zökkenőmentes integrálásához a munkafolyamatába.

A szerkesztési folyamat során egyetlen érintéssel gyorsan azonosíthatja és eltávolíthatja az „um” és „uh” típusú töltelékszavakat.

Testreszabhatja és beállíthatja az időbélyegeket, hogy biztosítsa a pontos szinkronizálást az audio- vagy videotartalommal.

A Temi korlátai

A Temi nem kínál élő vagy valós idejű átírást. A felvételeket azok feltöltése után dolgozza fel.

Temi árak

Ingyenes próba

Fizetés: 0,25 USD audio percenként

Temi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Temi-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A leírás után a tartalom szerkeszthető. Például a Temi webhelyén hozzáadhatók a beszélők nevei. A letöltés után a szöveg könnyen javítható, így egy kifinomult leírás osztható meg.

A leírás után a tartalom szerkeszthető. Például a Temi webhelyén hozzáadhatók a beszélők nevei. A letöltés után a szöveg könnyen javítható, így egy kifinomult leírás osztható meg.

🧠 Érdekesség: A reneszánsz idején a gyorsírás népszerűségre tett szert, mint gyors átírási módszer. Olyan neves személyiségek, mint Samuel Pepys és Isaac Newton gyorsírást használtak az események és ötletek gyors dokumentálására. Ebben az időszakban jelent meg a sztenográfia, amely jelentősen befolyásolta a modern átírási módszereket.

8. Rev (A legjobb az AI és az emberi átírás közötti igény szerinti váltáshoz)

via Rev

A Rev beszéd-szöveggé alakító szoftvert és emberi átírási szolgáltatásokat kínál, hogy segítsen Önnek a saját igényeinek megfelelő választásban. Vannak olyan AI-sablonok is, amelyeket akkor alkalmazhat, ha ugyanazt a fajta munkát végzi ismételten, például interjúk vagy kutatási hívások esetén. Ezekkel nem kell minden alkalommal kijavítania a beszélő címkéit vagy átalakítania az egészet.

Az AI Assistant be van építve a szerkesztőbe, így megkérheti, hogy foglalja össze a dolgokat, sorolja fel a főbb pontokat, vagy keresse meg az összes feltett kérdést. Ha pedig több átírással dolgozik, a Multifile Insights segítségével megtekintheti a köztük lévő mintákat. Így nyomon követheti, mely témák merülnek fel újra és újra, és megértheti azok jelentését anélkül, hogy minden szót elolvasna.

A Rev legjobb funkciói

Tartsa a leiratot az audióval összhangban, mivel az automatikusan görget és kiemeli az aktuális szót.

Lejátszás, szüneteltetés, visszatekerés, sebesség beállítása, megjegyzések hozzáadása, klipek megosztása, szöveg kijelölése és a változtatások visszavonása/ismétlése egyszerűen.

Gyorsan megtalálhatja és kicserélheti a leiratban szereplő bizonyos szavakat vagy kifejezéseket a tömeges szerkesztéshez.

Könyvjelzővel jelölje meg a leírás vagy az audio fontos pillanatait, hogy gyorsan és könnyen vissza tudjon rájuk térni.

Rev korlátozások

A Rev nem kínál valós idejű közös szerkesztést, beépített megjegyzéseket vagy dokumentummegosztást, ami olyan érzést keltene, mintha együtt dolgoznánk. Inkább egy egyéni átadási eszköz.

Rev árak

Alap: 14,99 USD felhasználónként/hónap

Pro: 34,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Fizetés percenként Emberi átírás : 1,99 USD/perc AI-átírás : 0,25 USD/perc

Emberi átírás : 1,99 USD/perc

AI átírás: 0,25 USD/perc

Emberi átírás : 1,99 USD/perc

AI átírás: 0,25 USD/perc

Rev értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Scribie (A legjobb a nagy pontosságú átíráshoz, akcentusok támogatásával)

via Scribie

A Scribie egy átírási szolgáltatás, amely pontos átírásokat kínál egy robusztus, 4 lépésből álló folyamat segítségével. Ez a folyamat magában foglalja a nyers átírást, a alapos áttekintést, a lektorálást és a végső minőség-ellenőrzést, ami 99% feletti pontosságot eredményez. Ezen felül, a sürgősségtől függően, rugalmas átfutási opciók közül választhat, beleértve az Express (8–12 óra), 1 napos vagy 3 órás szolgáltatásokat.

A Trint viszont elsősorban mesterséges intelligenciára támaszkodik a leíráshoz, ami gyorsabb feldolgozást biztosít, de hiányozhatnak belőle az emberi felülvizsgálat finomságai és pontossága.

A Trint alternatívájaként a Scribie lehetővé teszi különböző akcentusok, például indiai, afrikai és más nem anyanyelvi akcentusok átírását, így sokoldalú választás globális projektjeihez.

A Scribie legjobb funkciói

Hatékonyan együttműködhet a fájlok megosztásával a csapat tagjai között, a megtekintési és szerkesztési hozzáférési lehetőségek segítségével, amelyek zökkenőmentes csapatmunkát tesznek lehetővé.

Egyszerűsítse munkafolyamatát azáltal, hogy átírásait mappákba rendezi a jobb kezelhetőség és a könnyű hozzáférés érdekében.

Különböző formátumokban, például Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text és sima szöveg formátumban kaphat átírásokat, hogy azokat különböző alkalmazásokban használhassa.

A Scribie korlátai

A szerkesztő kihívást jelent, mert billentyűparancsokkal vezérelhető, és gyakran kell papír alapú segédlethez nyúlni.

Scribie árak

Haladó: 0,80 USD/perc

Scribie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Scribie-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Scribie egyik fő előnye a pontossága. Az átírások gyorsan elkészülnek, ami elengedhetetlen a vállalkozások és a magánszemélyek számára. A Scribie különböző átfutási időket kínál, 36 órától 5 napig, és sürgős opciót is biztosít azok számára, akiknek még gyorsabban kell elkészülnie az átírásoknak.

A Scribie egyik fő előnye a pontossága. Az átírások gyorsan elkészülnek, ami elengedhetetlen a vállalkozások és a magánszemélyek számára. A Scribie különböző átfutási időket kínál, 36 órától 5 napig, és sürgős opciót is biztosít azok számára, akiknek még gyorsabban kell elkészülnie az átírásoknak.

10. Amberscript (a legjobb feliratok beágyazásához és csapatalapú munkafolyamatokhoz)

via Amberscript

Az Amberscript egy átírási és feliratozási platform, amely automatikus és ember által készített szolgáltatásokat kínál. A Burn-In Captions egy kulcsfontosságú funkció, amely lehetővé teszi a feliratok közvetlen beágyazását a videókba, így azok még azokon a platformokon is következetesen megjelennek, amelyek nem támogatják a különálló feliratfájlokat.

A timecode újrarendezés lehetővé teszi a szerkesztés utáni időzítés beállítását, így az audio tartalom és a feliratok tökéletesen szinkronban maradnak. A beépített irányítópult komplex projekteket támogat, és eszközöket kínál a haladás nyomon követéséhez, a fájlok szervezéséhez, a csapat hozzáférésének kezeléséhez és a nyelvek közötti egyszerű váltáshoz.

Az Amberscript legjobb funkciói

Rögzítsen találkozókat, előadásokat és hangjegyzeteket útközben, majd konvertálja őket szöveggé közvetlenül a telefonjáról a gyors és egyszerű átírás érdekében.

Személyre szabhatja átírásait olyan AI-alapú opciókkal, mint összefoglalók, anonimizált változatok a magánélet védelme érdekében, vagy tiszta olvasási formátumok az olvashatóság javítása érdekében.

Gondoskodjon fájljainak biztonságáról SSL titkosítással, titkosított tárolással és olyan szabványoknak való megfeleléssel, mint a SOC2, az érzékeny információk biztonságos kezelése érdekében.

Az Amberscript korlátai

A gépi tanuláson alapuló átírás angol nyelven működik a legjobban. Más nyelvek, például a német, több kihagyást és hibát tartalmaznak.

Amberscript árak

Gép által készített: Egyszeri kredit: 8 USD/óra Havi előfizetés: 6,4 USD/óra Éves előfizetés: 5 USD/óra

Egyszeri kredit: 8 USD/óra

Havi előfizetés: 6,4 USD/óra

Éves előfizetés: 5 USD/óra

Ember alkotta: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Egyszeri kredit: 8 USD/óra

Havi előfizetés: 6,4 USD/óra

Éves előfizetés: 5 USD/óra

AmberScript értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak az AmberScriptről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Szolgáltatásuk zökkenőmentes és professzionális, olyan testreszabott megoldásokat kínálnak, amelyek tökéletesen megfelelnek az üzleti igényeimnek. Más, kizárólag mesterséges intelligenciára támaszkodó eszközökkel ellentétben az Amberscript teljes körű szolgáltatást nyújt, amelynek keretében úgy érezheti, mintha valódi emberekkel dolgozna együtt, akik megértik a céljait. Ha nagy léptékű audio- és videoprojektet irányít, és egyszerű, pontos és professzionális átírásra vagy feliratozásra van szüksége, az Amberscript a legjobb választás. Ez a megoldás azoknak a szakembereknek szól, akik minőséget és megbízhatóságot igényelnek. Nagyon ajánlom!

Szolgáltatásuk zökkenőmentes és professzionális, olyan testreszabott megoldásokat kínálnak, amelyek tökéletesen megfelelnek az üzleti igényeimnek. Más, kizárólag mesterséges intelligenciára támaszkodó eszközökkel ellentétben az Amberscript teljes körű szolgáltatást nyújt, amelynek keretében úgy érezheti, mintha valódi emberekkel dolgozna együtt, akik megértik a céljait. Ha nagy léptékű audio- és videoprojektet irányít, és egyszerű, pontos és professzionális átírásra vagy feliratozásra van szüksége, az Amberscript a legjobb választás. Ez a megoldás azoknak a szakembereknek szól, akik minőséget és megbízhatóságot igényelnek. Nagyon ajánlom!

💡 Profi tipp: Miután csapata befejezte a transzkripciót vagy a feliratozást a kívánt Trint alternatívával, a következő lépés a végrehajtás. Akár videó bemutatót, belső felülvizsgálatot vagy visszacsatolási ciklust tervez, a ClickUp feladatlista-sablonok segíthetnek egy automatizált, megismételhető és nyomon követhető folyamat kialakításában.

11. TranscribeMe (A legjobb hangjegyzet-átíráshoz és többnyelvű AI funkciókhoz)

via TranscribeMe

A TranscribeMe, egy digitális átírási szoftver és a Trint alternatívája, beszélgetésszerű megközelítést alkalmaz az átíráshoz. Támogatja a hangjegyzetek átírását olyan alkalmazásokból, mint a WhatsApp és a Telegram. Ha sokat kommunikál hangüzenetekkel, azokat tiszta, kereshető szöveggé alakíthatja anélkül, hogy bármit is feltöltenie vagy újra rögzítenie kellene.

Ez az AI-alapú eszköz a ChatGPT-vel is integrálható, így kérdéseket tehet fel, gyors összefoglalókat kaphat, vagy akár átfogalmazhatja a leiratok egyes részeit közvetlenül a platformon belül. Ha pedig többnyelvű tartalommal dolgozik, a valós idejű nyelvi fordítás segítségével külön eszköz nélkül is leírhatja és megértheti a különböző nyelveken elhangzott beszédet.

A TranscribeMe legjobb funkciói

A TranscribeMe szolgáltatásait zökkenőmentesen integrálhatja meglévő rendszereibe a robusztus és jól dokumentált API segítségével.

Az átírásokat az adott iparág igényeihez igazíthatja speciális formátumokkal, mint például az SRT a feliratozáshoz, az NVivo a kvalitatív kutatáshoz és a piackutatáshoz szükséges formátumok.

Használja a transzkripciós szolgáltatásokat közvetlenül az üzenetküldő platformokon keresztül, és kerülje el a további alkalmazások telepítésének szükségességét. A TranscribeMe korlátai

A TranscribeMe korlátai

Egyes versenytársaival ellentétben a TranscribeMe nem rendelkezik integrált szerkesztővel, amely lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy a transzkripciókat közvetlenül a böngésző felületén szerkesszék.

TranscribeMe árak

Egyedi árazás

TranscribeMe értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a TranscribeMe-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A TranscribeMe jelentősen csökkenti a leíráshoz szükséges időt. Ezzel sokkal könnyebbé válik a nagy mennyiségű leírási feladat gyors elvégzése.

A TranscribeMe jelentősen csökkenti a leíráshoz szükséges időt. Ezzel sokkal könnyebbé válik a nagy mennyiségű leírási feladat gyors elvégzése.

ClickUp: az all-in-one Trint alternatíva, amely a beszélgetéseket cselekvéssé alakítja

A Trint és alternatívái segíthetnek a gyorsabb átírásban, de ennél többet nem tudnak. Nem segítenek a mondottak rendszerezésében, az ötletek összekapcsolásában a fájlok szerkesztése közben, vagy a meglátások gyakorlatba ültetésében. Ha nem csak az átírásokra támaszkodik a munkája elvégzéséhez, az problémát jelent.

Szüksége van egy olyan megoldásra, amely tovább megy. Olyanra, amely segít rögzíteni, megérteni és felhasználni a megbeszélések és beszélgetések során kapott információkat.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Az AI Notetaker, a ClickUp Brain és az integrált Docs segítségével nem csak rögzíti a mondottakat. Segít abban, hogy ezeket a szavakat munkává alakítsa. Minden egy helyen marad összekapcsolva, az intelligens összefoglalásoktól a kereshető kontextusig és a közös dokumentumokig.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy a leírásokat cselekvéssé alakítsa.