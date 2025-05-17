A 10 legjobb tl;dv jegyzetelő alternatíva AI-alapú értekezletjegyzetek és jegyzőkönyvek készítéséhez

Az összes megbeszélés követése olyan lehet, mint egy teljes munkaidős állás. Legyen szó értékesítési hívásokról, felhasználói interjúkról vagy belső megbeszélésekről, a pontos jegyzetek készítése és a legfontosabb információk nyomon követése azt jelentheti, hogy nem tudsz teljes mértékben részt venni a beszélgetésben.

Itt jönnek képbe az AI-alapú jegyzetelő eszközök. Segítenek a betekintések rendszerezésében, rövid klipek készítésében és a találkozók pillanatainak rögzítésében.

Az olyan eszközök, mint a tl;dv, segítenek a virtuális találkozók rögzítésében, AI-összefoglalók létrehozásában és olyan platformokkal való integrációban, mint a Google Meet és az MS Teams. Néhány felhasználó azonban a korlátozott ingyenes csomagok, a töltelékszavak rögzítése és az alapvető AI-funkciók miatt vált át más eszközre.

Ez az útmutató bemutatja a legjobb tl;dv jegyzetelő alternatívákat, amelyekkel profi módon kezelheti több találkozót is.

🔍 Tudta? Csak az Egyesült Államokban naponta több mint 11 millió megbeszélés zajlik, ami évente több mint 1 milliárd megbeszélést jelent. Képzelje el, mennyi tudás veszik el megfelelő leírások vagy összefoglalók nélkül.

Miért érdemes a Tl;dv jegyzetelő alternatíváit választani?

A tl;dv elvégzi a feladatot, különösen, ha AI jegyzeteléssel kezded. De megadja neked mindazt, amire szükséged van? Több kell, mint csak az alapok, ha a csapatod több találkozót, értékesítési hívást vagy belső bejelentkezést kezel.

Sok felhasználó most a tl;dv jegyzetelő alternatíváit keresi, hogy mélyebb funkcionalitást, jobb értéket és simább munkafolyamatokat biztosítson a produktív megbeszélések érdekében. Íme, miért:

Alapvető AI funkciók : Az : Az AI átírási eszköz nem rendelkezik bevételi intelligencia funkciókkal, érzelemelemzéssel és intelligens cselekvéskövetéssel az értékesítési csapatok számára.

Töltelékszavak túlterhelése : A leiratok gyakran felvesznek felesleges töltelékszavakat, ami csökkenti a leirat pontosságát.

Nincsenek fejlett értekezlet-sablonok : Más : Más értekezlet-kezelő szoftverre lesz szüksége az értekezletek napirendjének megtervezéséhez vagy ismétlődő értekezlet-sablonok létrehozásához.

Minimális támogatás az együttműködéshez : Nincs valós idejű szerkesztési vagy visszajelzési funkció, mint például a Google Docs esetében.

Korlátozott integrációk : Nem működik zökkenőmentesen az MS Teams, a Zoom és a Google Meet platformokon kívül.

Hiányzó többértekezletes intelligencia : Nem tudja elemezni az összes értekezlet trendjeit, és nem tudja összekapcsolni a különböző üléseken szerzett hasznosítható információkat.

Kényelmetlen felhasználói felület a csapatterv-felhasználók számára : A navigáció frusztráló lehet a növekvő csapatok számára.

Az ingyenes csomag valójában nem ingyenes: A legfontosabb alapfunkciók, mint például a korlátlan felvételek vagy átírások, csak az üzleti vagy vállalati csomagban érhetők el, amelyeket évente számlázunk ki ebben : A legfontosabb alapfunkciók, mint például a korlátlan felvételek vagy átírások, csak az üzleti vagy vállalati csomagban érhetők el, amelyeket évente számlázunk ki ebben az AI-eszközben a megbeszélésekhez.

10 tl;dv jegyzetelő alternatíva egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés az általunk összehasonlított tl;dv jegyzetelő alternatívákról:

Eszköz neve Legalkalmasabb Key funkciók Árak ClickUp Találkozói jegyzetek és teendők minden méretű projektmenedzsment csapat számára AI-alapú értekezlet-összefoglalók és jegyzőkönyvek, csapatkommunikáció, feladatkezelés és együttműködés Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Otter. ai Találkozók jegyzőkönyvei kisvállalkozások és csapatok számára Kereshető értekezlet-jegyzőkönyvek; Zoom integráció; többnyelvű támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/hó/felhasználó Fireflies. ai Találkozók összefoglalói minden méretű virtuális csapat számára Virtuális értekezletek rögzítése; érzelemelemzés; többnyelvű támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 18 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Fathom Az értékesítési és marketing csapatok számára a CRM-be áramló értekezlet-összefoglalók AI-alapú értekezletjegyzetek; szinkronizálás CRM-mel és Zoom-mal Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Grain Találkozók jegyzőkönyvei minden méretű távoli csapat számára Nagy pontosságú átírás; AI által generált összefoglalók; megosztható videofelvételek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Sembly AI Többnyelvű értekezlet-jegyzetek minden méretű csapat számára Többnyelvű támogatással rendelkező AI-találkozói jegyzetek; automatikus feladatlisták; többféle integráció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Notta Találkozók jegyzőkönyvei nagy globális csapatok számára Valós idejű értekezletek rögzítése, leírása és összefoglalása; beszélő azonosítás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/hó/felhasználó. Avoma Valós idejű átiratok vállalati csapatok számára Jegyzetelés automatizálása; megosztható átiratok; értekezlet napirend sablonok A csomagok ára felhasználónként havi 29 dollártól kezdődik, a kiegészítők ára pedig felhasználónként havi 25 dollártól. Krisp Kiváló minőségű hívásrögzítés különböző területeken dolgozó szakemberek számára Háttérzajok eltávolítása; valós idejű értekezlet-összefoglalók és jegyzőkönyvek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Rev. ai Pontos átiratok újságírók, kutatók és üzleti szakemberek számára Gyors, pontos beszéd-szöveggé alakító szolgáltatások különböző hangtartalmakhoz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hó/felhasználó.

A legjobb tl;dv alternatívák

Íme néhány a legjobb tl;dv jegyzetelő alternatívák közül (ingyenesek és fizetősök egyaránt), amelyek jobb funkciókat, okosabb automatizálást és eszközöket kínálnak, amelyek támogatják a valódi találkozók pillanatait – a felhasználói interjúktól az online találkozókig:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment AI-alapú találkozói jegyzetekkel)

A ClickUp a munkahelyi feladatokhoz szükséges minden alkalmazás, mert valóban mindent összefog. A projektek és dokumentumok kezelésétől a találkozók szervezésén és a feladatok AI-val történő automatizálásán át ez egy egy helyen elérhető központ távoli csapatok, startupok és vállalkozások számára.

A ClickUp egy hatékony tl;dv alternatíva, amely túlmutat az egyszerű jegyzetelésen. Rögzíti az értekezleteket, automatizálja a teendőket, és mindent egy koherens munkafolyamatba szervez.

Készítsen összefoglalókat és emelje ki a megbeszélések legfontosabb pontjait a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp AI Notetaker segítségével végre nem kell többé aggódnia a jegyzetelés miatt a közelgő megbeszéléseken. Az alkalmazás minden részletet rögzít, automatikusan összefoglalót készít, kiemeli a legfontosabb döntéseket és feladatokhoz rendeli őket. Anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania, egy világos listával távozik, amelyen szerepel, kinek mit kell tennie.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 21%-a szeretné kihasználni az AI-t, hogy professzionális szinten alkalmazzák azt megbeszéléseken, e-mailekben és projektekben. Bár a legtöbb e-mail alkalmazás és projektmenedzsment platform integrálta az AI-t, ez nem feltétlenül elég zökkenőmentes ahhoz, hogy egységesítse a munkafolyamatokat a különböző eszközök között. De mi megfejtettük a titkot a ClickUp-nál! A ClickUp AI-alapú értekezletkezelési funkcióival könnyedén létrehozhat napirendi pontokat, jegyzeteket készíthet az értekezletekről, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk az értekezletek jegyzetéből, leírhatja a felvételeket és még sok mást – az AI jegyzetelőnkkel és a ClickUp Brain-nel. Takarítson meg akár 8 órányi heti értekezletet, akárcsak ügyfeleink a Stanley Securitynél!

Követnie kell az ügyfelek visszajelzéseit vagy nyomon kell követnie a megbeszélésen megvitatott legfontosabb eredményeket? Az AI jegyzetelő elvégzi ezt a feladatot, mindent kristálytisztán és dokumentáltan tartva.

A ClickUp Brain a hangot szöveggé alakítja az értekezletek során, de a munkaterületed kontextusát is felhasználja, hogy megválaszolja az összes kérdésedet.

Tegyük fel, hogy lemaradt egy megbeszélésről, és szeretné tudni, hogy elhalasztották-e a határidőt – kérdezze meg a ClickUp Brain-t. A program átnézi a jegyzeteket, feljegyzéseket és feladatfrissítéseket, és azonnal választ ad.

Automatizálja a feladatokat és egyszerűsítse a munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével

De ez még nem minden, amit a ClickUp tud. Akár ügyfélbriefeket ír, megbeszéléseket foglal össze, vagy belső folyamatokat dokumentál, a ClickUp Docs segítségével élőben dolgozhat együtt csapatával.

Közösen szerkesztheti a dokumentumokat, megjegyzésekben megjelölheti csapattársait, visszajelzéseket feladatokká alakíthat, és mindent közvetlenül a projektekhez kapcsolhat.

Használja a ClickUp Meetings alkalmazást, hogy minden találkozó napirendjét és jegyzetét rendszerezve tárolhassa

A ClickUp Meetings mindezt összekapcsolja. Készítsen napirendeket, jegyzeteljen menet közben, és hozzárendeljen megjegyzéseket közvetlenül a megbeszélés során.

Tegyük fel, hogy terméktervezési hívást bonyolít le. Készítse el a ellenőrzőlistáját, jelölje be a tételeket, ahogy halad, és állítson be ismétlődő feladatokat, hogy semmi ne maradjon ki a következő találkozókon.

Szerkessze a dokumentumokat hívás közben, használja a slash parancsokat a gyors formázáshoz, és rendeljen hozzá követéseket valós időben.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes fejlett funkciók csak a ClickUp asztali verziójában érhetők el.

A platform képességei eleinte túlnyomóaknak tűnhetnek a technológia iránt kevésbé értő felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Íme, mit mond Gustavo Seabra, a Floridai Egyetem kutatóprofesszora a ClickUp-ról:

Ez a ClickUp különleges előnye: a projektek szervezéséhez szükséges legtöbb eszközt egy helyen kínálja. Nemcsak a kezelést és a feladatok kiosztását teszi lehetővé, hanem más eszközöket is kínál ugyanabban a környezetben, például a Dokumentumok funkciót, ahol jegyzeteket lehet készíteni és jelentéseket lehet írni, valamint a naptárral és az e-mailekkel való integrációt, mindezt egy helyen. Nincs szükség külső programok vagy különböző alkalmazások használatára minden funkcióhoz.

Ez a ClickUp különleges előnye: a projektek szervezéséhez szükséges legtöbb eszközt egy helyen kínálja. Nemcsak a kezelést és a feladatok kiosztását teszi lehetővé, hanem más eszközöket is kínál ugyanabban a környezetben, például a Dokumentumok funkciót, ahol jegyzeteket lehet készíteni és jelentéseket lehet írni, valamint a naptárral és az e-mailekkel való integrációt, mindezt egy helyen. Nincs szükség külső programok vagy különböző alkalmazások használatára minden funkcióhoz.

2. Otter. ai (A legjobb kereshető kommunikációs feljegyzések létrehozásához)

Akár vállalkozás tulajdonosa, akár csapatvezető, az Otter. ai segít rögzíteni és rendszerezni beszélgetéseit kereshető, megosztható szöveggé. Valós idejű átírása lehetővé teszi, hogy kövesse a szavakat, miközben azok elhangzanak, így könnyebb kiemelni a legfontosabb pontokat a megbeszélések során.

Ezenkívül az Otter. ai zökkenőmentesen integrálódik olyan platformokkal, mint a Zoom. Ez segít az automatikus jegyzetelés és összefoglalók készítésében, így Ön a jegyzetelés helyett a megbeszélésre koncentrálhat.

Az Otter.ai legjobb funkciói

A beszélgetéseket valós időben, nagy pontossággal írja le.

Kapjon választ a találkozóval kapcsolatos kérdéseire az Otter AI csevegőből.

A több beszélő azonosítása és megkülönböztetése a jobb értekezlet-kezelés érdekében

Zökkenőmentesen integrálható a Zoom-mal a találkozók automatikus leírásához.

Otter. ai korlátai

Támogatása angol nyelvre korlátozódik; többnyelvű képességei nincsenek.

Az ingyenes csomag havonta csak 300 perc átírást kínál.

Otter. ai árak

Örökre ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Az Otter.ai egy remek AI eszköz audio- és videofájlok átírásához. A prémium verzió kiváló, mivel több audiofájlt lehet feltölteni. A legjobb tulajdonsága az időbélyegzés és a pontosság.

Az Otter.ai egy remek AI eszköz audio- és videofájlok átírásához. A prémium verzió kiváló, mivel több audiofájlt lehet feltölteni. A legjobb tulajdonsága az időbélyegzés és a pontosság.

3. Fireflies. ai (A legjobb virtuális értekezletek leírásához és összefoglalásához)

A professzionális felhasználók és csapatok számára, akik egy megbízható AI-alapú meeting asszisztenst keresnek, a Fireflies. ai átfogó megoldást kínál a produktív meetingekhez. Zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet alkalmazásokkal, automatikusan rögzíti és leírja a virtuális meetingeket.

Valós idejű átírása több mint 60 nyelvet támogat, biztosítva a sokszínű csapatok inkluzivitását. Az AI-alapú összefoglalók kiemelik a legfontosabb pontokat és teendőket, így Ön a jegyzetelés helyett a megbeszélésekre koncentrálhat.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Támogatja a több mint 60 nyelven történő átírást globális csapatok számára.

Készítsen AI-alapú összefoglalókat, amelyek kiemelik a legfontosabb pontokat és a teendőket.

Elemezze a hangulatot, hogy felmérje a beszélgetések érzelmi hangvételét.

Fireflies. ai korlátai

800 perc tárolási időt kínál, és ingyenes felhasználók számára nem tartalmaz videofelvételi funkciót.

A felhasználók nem tölthetnek fel 200 MB-nál nagyobb hangfájlt.

Fireflies. ai árak

Örökre ingyenes

Pro tervezet : 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (670+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies. ai-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi számomra, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt a rögzített és leírt megbeszéléseken. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi történt valójában. A Fireflies nem tökéletes.

Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi számomra, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt a rögzített és leírt megbeszéléseken. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Azt is szeretem, hogy ha lemaradok egy megbeszélésről, elolvashatom az összefoglalót és a leiratot, hogy megtudjam, mi történt valójában. A Fireflies nem tökéletes.

💡 Bónusz tipp: Szeretnéd zökkenőmentesebbé tenni a csapatmunkát a megbeszélések alatt és után? Tanulj meg , hogyan oszthatod meg és dolgozhatod fel a jegyzeteket valós időben, és hogyan tarthatod mindenki számára egységes a tájékoztatást! 🤝📄

4. Fathom (a legjobb automatikus értekezlet-összefoglalók készítéséhez)

via Fathom

A Fathom egy másik tl;dv alternatíva, amely a népszerű kommunikációs platformokon zajló beszélgetéseket zökkenőmentesen rögzíti, leírja és összefoglalja, ezzel javítva a virtuális találkozók minőségét. Lehetővé teszi, hogy a beszélgetésre koncentráljon, miközben minden részletet rögzít.

A Fathom mesterséges intelligenciával generált jegyzetek kiemelik a legfontosabb tanulságokat és teendőket, így racionalizálva a munkafolyamatot. Integrálható olyan CRM-ekkel, mint a HubSpot, és automatikusan szinkronizálja a találkozók jegyzetét, hogy a feljegyzések mindig naprakészek legyenek.

A Fathom legjobb funkciói

Rögzítsen és írjon le találkozókat több platformon is, könnyedén.

AI-alapú összefoglalók készítése, amelyek azonnal kiemelik a legfontosabb pontokat

Ossza meg könnyedén a csapat tagjaival a videotalálkozók konkrét videoklipjeit.

Fathom korlátai

A Zoomon kívüli eszközök számára korlátozott platformtámogatást kínál.

Felhasználói felülete tanulási görbét igényel.

Fathom árak

Örökre ingyenes

Prémium : 19 USD/hó felhasználónként

Csapatkiadás: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 5/5 (730+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Ez egyszerűen működik. Az AI korszak előtt kipróbáltam egy hasonló terméket, de nyugodtan mondhatom, hogy most már egy teljesen más szinten vagyunk. Nagyon teljes funkcionalitású (szinte túl sok funkcióval). Nem működik, ha nem te szervezed a találkozót. Ez a hozzájáruláskezelés szempontjából is problémát jelent. Ezenkívül a felület nyelvezete keveri a lokalizált tartalmat és az angol nyelvű vezérlőelemeket.

Ez egyszerűen működik. Az AI korszak előtt kipróbáltam egy hasonló terméket, de nyugodtan mondhatom, hogy most már egy teljesen más szinten vagyunk. Nagyon teljes funkcionalitású (szinte túl sok funkcióval). Nem működik, ha nem te szervezed a találkozót. Ez a hozzájáruláskezelés szempontjából is problémát jelent. Ezenkívül a felület nyelvezete keveri a lokalizált tartalmat és az angol nyelvű vezérlőelemeket.

💡 Profi tipp: Előfordult már, hogy egy megbeszélés után azt gondolta: „Várjunk csak... mit is döntöttünk?” A világos, cselekvésre ösztönző jegyzőkönyvek megkönnyítik a munkát, és rengeteg oda-vissza levelezéstől kímélik meg Önt. Tanulja meg, hogyan kell jegyzőkönyvet írni. Használja ezt az egyszerű módszert, hogy minden alkalommal jól csinálja: Készüljön fel a találkozóra sablon és napirend segítségével 📄

Rögzítse a legfontosabb információkat, mint például a dátumokat, döntéseket és teendőket ✍️

Tartsd áttekinthetővé a dokumentumot vastag betűs fejlécekkel és pontokkal 📌

Ellenőrizze a pontosságot, és ossza meg a ClickUp Docs segítségével 📤

Kövesse nyomon a feladatokat emlékeztetőkkal és állapotellenőrzésekkel ⏰ Kezdje el használni a ClickUp-ot, hogy profi módon írjon és osszon meg jegyzeteket!

5. Grain (a legjobb a virtuális értekezletek során történő jegyzetelés automatizálásához)

via Grain

A Grain nagy pontosságú átiratai és AI-generált összefoglalói tömör áttekintést nyújtanak a megbeszélésekről, kiemelve a lényeges pontokat és a teendőket.

Együttműködési funkciói lehetővé teszik, hogy megosszon bizonyos találkozók pillanatait a csapatával, elősegítve ezzel a jobb kommunikációt és növelve a termelékenységet.

Akár az értékesítési csapatban, az ügyfélszolgálaton vagy a termékfejlesztésben dolgozik, a Grain hatékonyan racionalizálja a munkafolyamatokat.

A Grain legjobb funkciói

Rögzítsd a Zoom-találkozók legfontosabb pillanatait élőben videóra

Készítsen azonnal megosztható videókat időbélyegekkel és beszélő azonosítókkal.

Videó részleteket közvetlenül beágyazhat a Notion, Slack vagy Docs alkalmazásokba.

Grain korlátozások

Nehéz lehet az egyes kifejezéseket következetesen rögzíteni a hívások során.

Kisebb csapatok vagy egyének számára nagyon drága.

Gabonaárak

Örökre ingyenes

Starter : 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (290+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Bónusz: Okos eszközöket keres, amelyekkel minden találkozó részleteit könnyedén rögzítheti?

6. Sembly AI (A legjobb többnyelvű megbeszélések átírásához és összefoglalásához)

via Sembly AI

A találkozók hatékonyságának növelése érdekében érdemes megfontolni a Sembly AI használatát – ez egy fejlett eszköz, amely pontosan rögzíti, leírja és összefoglalja a találkozókat. 35 nyelven nyújt többnyelvű támogatást, így ideális a sokszínű csapatok számára.

A Sembly mesterséges intelligenciával működő, mélyebb betekintést nyújtó funkciója azonosítja a teendőket és a potenciális kockázatokat, így racionalizálva a munkafolyamatot. Lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy automatikusan feladatlistákat hozzanak létre a megbeszélések alapján, így a projektek a terv szerint haladnak.

A Sembly AI legjobb funkciói

Rögzítsen könnyedén több platformon zajló találkozókat

35 nyelven nagy pontossággal átírhatja a beszélgetéseket.

Készítsen tömör összefoglalókat, kiemelve a legfontosabb pontokat.

A Sembly AI korlátai

Néha leválik a naptárról, ami miatt lemarad a találkozókról.

A Sembly meeting bot kiléphet a megbeszélésekből, ami a felvételek elvesztését eredményezheti.

Sembly AI árak

Örökre ingyenes

Professzionális : 15 USD/hó felhasználónként

Csapat: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Gondolkodott már azon, hogyan lehetne okosabb jegyzeteket készíteni anélkül, hogy megmozdítaná az ujját (nos, szinte)? Ismerje meg az AI jegyzetkészítés erejét. Így használhatja az AI-t jegyzetkészítéshez, hogy növelje termelékenységét és koncentrációját: Rögzítse az előadásokat valós idejű átiratokkal, így csak hallgatnia kell 🎧

Összefoglalja az értekezleteket és jegyzeteket azonnal, hogy időt takarítson meg ⏱️

Hozzon létre és kövessen nyomon automatikusan a megbeszélések után teendőket 🗒️

A jegyzeteket kapcsolódó dokumentumokkal ellátott erőforrás-központtá alakíthatja 🔗 Az élő előadások rögzítésétől a teendők létrehozásáig és a tartalom újrafelhasználásáig – az AI mindent elvégez Ön helyett. 🚀

7. Notta (a legjobb csoportos beszélgetésekben a beszélők azonosításához)

via Notta

A Notta, egy tl;dv alternatíva, átalakítja az Ön találkozóit azáltal, hogy valós időben rögzíti, leírja és összefoglalja a beszélgetéseket. Több mint 50 nyelvet támogat, és tökéletes azoknak a globális csapatoknak, amelyek célja a nyelvi korlátok lebontása.

Az olyan funkciók, mint a beszélő azonosítása és az AI által generált összefoglalók, segítenek gyorsan meghatározni a legfontosabb tanulságokat és teendőket. Például a Notta azonnali átírást és tömör összefoglalót biztosít ügyfél- vagy értékesítési hívások során, így Ön a jegyzetelés helyett a kapcsolattartásra koncentrálhat.

A Notta legjobb funkciói

Írja le élő hanganyagokat szöveggé 58 nyelven

Zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Google Meet és a Teams alkalmazásokkal.

A jegyzetek áttekintése során azonosítsa a különböző beszélőket a jobb érthetőség érdekében.

Notta korlátai

Az automatikus átírási szolgáltatás szerkesztést és lektorálást igényel a hibák csökkentése érdekében.

Az AI-nak nehézséget okozhat a beszélők megkülönböztetése, ami pontatlansághoz vezethet.

Notta árak

Örökre ingyenes

Pro : 13,49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Imádom a leírás pontosságát, a beszélők azonosításának, a szöveg szerkesztésének és letöltésének lehetőségét. Szeretném, ha a ingyenes csomagban több leírási perc lenne fájlonként, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy kevesebb perc áll rendelkezésre havonta. De nagyszerű lenne, ha hosszabb fájlokat is feltölthetnék. Ez lenne a szerszám valódi alapvető felhasználása.

Imádom a leírás pontosságát, a beszélők azonosításának, a szöveg szerkesztésének és letöltésének lehetőségét. Szeretném, ha a ingyenes csomagban több leírási perc lenne fájlonként, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy kevesebb perc áll rendelkezésre havonta. De nagyszerű lenne, ha hosszabb fájlokat is feltölthetnék. Ez lenne a szerszám valódi alapvető felhasználása.

🔍 Tudta? A Cornell jegyzetelési rendszer, egy széles körben elismert módszer, amelyet Walter Pauk fejlesztett ki a Cornell Egyetemen, a lapot különálló területekre osztja: jelzések, részletes jegyzetek és összefoglaló. Ez a szervezett megközelítés úgy lett kialakítva, hogy javítsa mind az információk megőrzését, mind a felülvizsgálati folyamatot. 👍📚

8. Avoma (A legalkalmasabb a megbeszélések hatékony elemzésére)

via Avoma

Az Avoma segítségével optimalizálhatja megbeszéléseit a jegyzetelés, átírás és elemzés automatizálásával, így teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat. Más tl;dv jegyzetelő alternatíváktól eltérően az Avoma valós idejű átírást és AI által generált jegyzeteket biztosít, így egyszerűsítve a munkafolyamatot.

Akár értékesítéssel, HR-rel vagy ügyfélszolgálattal foglalkozik, az Avoma segít a legfontosabb információk és teendők rögzítésében. Például az értékesítési csapatok az Avoma napirend-sablonjait használják a hatékony felkészüléshez, biztosítva, hogy a kritikus kérdésekre is sor kerüljön.

Az Avoma legjobb funkciói

Automatizálja a jegyzetelést AI-generált összefoglalók segítségével, hogy időt takarítson meg.

Rögzítse és átírja a platformok közötti találkozókat az egyszerű megosztás érdekében.

Használja a találkozó napirend sablonokat a következetes felkészüléshez.

Az Avoma korlátai

Egyes felhasználók zavarónak tartják az AI jelenlétét a megbeszéléseken.

A felhasználók szerint néha összekeveri a szavakat, vagy nehezen tölti ki a hiányzó részeket.

Avoma árak

AI Meeting Assistant : 29 USD/hó felhasználónként

Indulás: 29 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Conversation Intelligence kiegészítő: 35 USD/hó felhasználónként

Revenue Intelligence kiegészítő : 35 USD/hó felhasználónként

Lead Router kiegészítő: 25 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1330+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználótól:

Az automatikus felvétel-átírási funkciók nagyon pontosak, időt takarítanak meg nekünk és biztosítják, hogy semmi ne vesszen el a beszélgetésből. A beszélők megkülönböztetésének képessége és a találkozó végén rendelkezésre álló jegyzetek összefoglalása megkönnyíti a beszélgetések követését és a későbbiekben a fontosabb pontok visszakeresését.

Az automatikus felvétel-átírási funkciók nagyon pontosak, időt takarítanak meg nekünk és biztosítják, hogy semmi ne vesszen el a beszélgetésből. A beszélők megkülönböztetésének képessége és a találkozó végén rendelkezésre álló jegyzetek összefoglalása megkönnyíti a beszélgetések követését és a későbbiekben a fontosabb pontok visszakeresését.

9. Krisp (A legjobb a virtuális értekezletek hangminőségének javításához)

via Krisp

A Krisp javítja a videokonferenciák minőségét azáltal, hogy eltávolítja a háttérzajt, leírja a beszélgetéseket és valós időben összefoglalja a megbeszéléseket. A tl;dv-vel ellentétben a Krisp fejlett zajszűrési és akcentuskonvertálási funkciókat kínál, biztosítva a tiszta kommunikációt.

Különböző területeken dolgozó szakemberek használják a Krisp alkalmazást, hogy javítsák a hívások minőségét és zavartalanul a tartalomra koncentrálhassanak.

Például egy ügyfélnek tartott prezentáció során a Krisp zajszűrése lehetővé teszi, hogy üzenetét világosan közvetítse, míg mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztense rögzíti a legfontosabb pontokat és teendőket.

A Krisp legjobb funkciói

A találkozókat valós időben, pontosan átírhatja, így javítva a találkozók élményét.

Készítsen AI-alapú összefoglalókat, amelyek kiemelik a legfontosabb pontokat egy találkozó asszisztens segítségével.

Konvertálja az ékezeteket a jobb érthetőség érdekében

A Krisp korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy az alkalmazás használat közben összeomlik, ami zavaró lehet.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a leírás pontossága nem mindig egyenletes.

Krisp árak

Örökre ingyenes

Pro : 16 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Krisp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (560+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Rev (A legjobb interjúk és megbeszélések pontos leírásához)

A Rev. ai gyors, pontos beszéd-szöveg átalakító szoftver szolgáltatásokat kínál, ami vonzó alternatívává teszi a tl;dv-hez képest. Akár újságíróként interjúkat rögzít, kutatóként hangadatokat elemz, vagy üzleti szakemberként találkozókat dokumentál, a Rev. ai pontos átiratokat biztosít, hogy javítsa a munkafolyamatát.

Több nyelv támogatásával és különböző alkalmazásokba való zökkenőmentes integrációjával a Rev. ai biztosítja, hogy átírási feladatait hatékonyan és eredményesen végezzék el.

A Rev legjobb funkciói

Gyorsan és nagy pontossággal írja le az audiót

Több nyelv támogatása a globális elérhetőség érdekében

Testreszabhatja a szókincset az iparág-specifikus kifejezésekhez.

Rev korlátozások

A Rev ugyan emberi átírást is kínál, de ez magasabb költségekkel jár (1,99 dollár/perc).

Rev árazás

Ingyenes

Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 34,99 USD/hó felhasználónként

Fizessen használat szerint: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Egyszerűsítse jegyzetelési munkáját a ClickUp AI Meeting Assistant segítségével!

A listán szereplő tl;dv jegyzetelő alternatívák megbízható funkciókat kínálnak a találkozók jegyzetelésének, leírásának és megosztásának területén. Segítenek a szervezettség fenntartásában, időmegtakarításban és a csapat tagjainak felelősségvállalásának javításában.

A ClickUp azonban egykomponensű megoldást kínál projektmenedzsment igényeire. Többet nyújt, mint egyszerű jegyzetek.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatizálhatja az összefoglalókat, ötleteit feladatokká alakíthatja, és összekapcsolhatja őket projektjeivel. Jegyzetei a ClickUp Docs, Meetings, Chat és Brain segítségével megvalósíthatóvá, kereshetővé és együttműködésre alkalmasak lesznek. Végül órákat takaríthat meg azzal, hogy nem kell több alkalmazás között váltogatnia a munkája elvégzéséhez!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy egyszerűsítse megbeszéléseit, növelje termelékenységét, és mindent szinkronban tartson!