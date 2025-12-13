A 11 legjobb GroupMe alternatíva csapatcsevegéshez és együttműködéshez [év]

Minden egy túl sok elmulasztott üzenettel kezdődik.

Az egyik pillanatban még a határidőkről beszélgetnek, a következőben pedig már térdig gázolnak a GIF-ekben, témától eltérő vitákban, és valaki (harmadik alkalommal) megkérdezi, hogy a megbeszélés még mindig aktuális-e.

Ha ez ismerősen hangzik, akkor valószínűleg készen áll arra, hogy a GroupMe-t feladja, mint elsődleges eszközt a csapat csevegéshez és együttműködéshez.

Ez a legjobb GroupMe alternatívák összefoglalója jó kiindulási pont. És mielőtt belevágnánk.

Miért érdemes a GroupMe alternatíváit választani?

A GroupMe egyszerűsége alapvető csoportos csevegésekhez megfelelő, de korlátai akadályozhatják azokat a csapatokat, amelyeknek jobb ellenőrzésre vagy megbízhatóságra van szükségük. Ezek a korlátozások vonzóvá teszik az alternatívákra való áttérést a zökkenőmentesebb csapatkommunikáció érdekében.

Íme néhány ok, amiért érdemes lehet más lehetőségeket is megvizsgálnia:

Nincs üzenetkeresés: Végtelen görgetés szükséges a régi üzenetek felkutatásához, ami lassítja a csapat koordinációját.

Korlátozott adminisztrátori ellenőrzés: lehetővé teszi, hogy a nem moderált bejegyzések elárasztják a nyilvános csoportokat, eltemetve a fontos frissítéseket a zajban.

Túlzott értesítések: Mindenkit értesít apróbb dolgokról, például profilváltozásokról, ami eltömíti a beérkező levelek mappáját.

Nincsenek rögzített üzenetek: A forgalmas szálakban elvesznek a fontos információk, például az eseménytervek, ami frusztrálja a felhasználókat.

Rossz minőségű média megosztás: Erősen tömöríti a fényképeket és videókat, ami miatt a megosztott képek minősége homályos lesz.

Kényelmetlen asztali élmény: Lassú webalkalmazás, amely nem rendelkezik kifinomult PC-funkciókkal.

Bonyolult csoportkezelés: A tagok hozzáadása vagy eltávolítása nehézkes, ami késlelteti a csapat frissítéseit.

🔍 Tudta? A kommunikáció 93%-a nem verbális. Albert Mehrabian pszichológus kutató szerint a jelentés csupán 7%-a közvetül szavakkal. A többi? Hangszín (38%) és testbeszéd (55%). Tehát legközelebb, amikor videokonferencián vesz részt, ne feledje: az arca többet mond, mint a szavai.

A GroupMe alternatívái egy pillantásra

Nem tudja, hol kezdje? Itt egy rövid áttekintés a legjobb GroupMe alternatívákról. 📊

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp Csevegés + projekt-/feladatkezelés, AI asszisztens, dokumentumok, videohívások, automatizálás, integrációk All-in-one csapatkommunikáció és projektek Örökre ingyenes; fizetős csomagok is elérhetők Slack Csatornák, integrációk, üzenetkeresés, huddles, munkafolyamat-automatizálás Osztályok közötti kommunikáció és munkafolyamat-automatizálás Ingyenes; fizetős csomagok 7,25 USD/felhasználó/hónap áron Discord Hang-/videócsatornák, szerepkörök, botok, képernyőmegosztás, közösségi eszközök Egyszerű, biztonságos csevegésre szoruló globális csapatok Ingyenes; Nitro: egyedi árazás WhatsApp Végpontok közötti titkosítás, hang/videó, broadcast listák, mobil/asztali szinkronizálás Egyszerű, biztonságos csevegésre szoruló globális csapatok Ingyenes Flock Tennivalólisták, megosztott jegyzetek, videohívások, intelligens csatornák, termelékenységi alkalmazások Költségtudatos csapatok, média megosztás Ingyenes; fizetős csomagok 6 USD/felhasználó/hónap áron Telegram Nagy csoportok/csatornák, botok, felhőalapú tárolás, adatvédelmi funkciók Nagy közösségek, adatvédelemre összpontosító csapatok Ingyenes; prémium csomag is elérhető Microsoft Teams Office 365 integráció, értekezletek, wikik, címkék, átiratok, fájlmegosztás Microsoft-központú szervezetek Ingyenes; fizetős csomagok 4 USD/felhasználó/hónap áron Connecteam Mobil elsődleges, műszakbeosztás, digitális űrlapok, képzés, célzott kommunikáció Asztal nélküli/terepen dolgozó csapatok Ingyenes; fizetős csomagok 35 dollártól/hónap Google Chat Spaces, Google Workspace integráció, keresés, Meet hívások, fájlmegosztás Google Workspace-t használó csapatok Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok 8,40 USD/felhasználó/hónap áron. Rocket.Chat Saját hosztolású, nyílt forráskódú, egyedi munkafolyamatok, összevont hálózatok, titkosítás Adatszuverénitás, szabályozott iparágak Ingyenes; fizetős csomagok 8 USD/felhasználó/hónap áron Signal Végpontok közötti titkosítás, eltűnő üzenetek, hang/videó, nyílt forráskód A biztonságot és adatvédelmet előtérbe helyező csapatok Ingyenes

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb GroupMe alternatívák

Készen áll, hogy megnézze, mi áll rendelkezésre? Itt található egy részletes áttekintés a legjobb GroupMe alternatívákról az azonnali üzenetküldéshez a munkahelyen.

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one csapatkommunikációhoz és projektmenedzsmenthez)

Kezdje el a ClickUp Chat használatát Vezesse a beszélgetést és a munkát, mindezt a ClickUp Chat segítségével.

A GroupMe segít a csapatoknak a kommunikációban, de nem sokat segít a munka előrehaladásában. Nem strukturált együttműködésre lett kifejlesztve, így amint a beszélgetésnek feladattá, fájllá vagy frissítéssé kell válnia, kénytelen vagy az eszközök között ugrálni.

A ClickUp megváltoztatja ezt. Ez a világ első konvergált AI munkaterülete, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp Chat a beszélgetéseket a munkafolyamat középpontjába helyezi. Minden tér, mappa és lista saját csevegővel rendelkezik, így csapata megbeszélheti a feladatokat, megoszthatja a frissítéseket és intézkedéseket hozhat anélkül, hogy elhagyná a projektet.

A csevegés az a munkaterület.

ClickUp BrainGPT

Egyetlen üzenet másodpercek alatt feladattá válhat – manuálisan, ha inkább testreszabni szeretné, vagy azonnal a ClickUp BrainGPT segítségével.

Az AI-asszisztens felismeri az üzenet kontextusát, és egyértelmű feladatnevet és leírást ír, kiegészítve egy linkkel az eredeti beszélgetéshez. Ha valaki javasolja egy pitch deck második változatának létrehozását, az asszisztens azonnal létrehozza azt a feladatot.

Használja a ClickUp Chat AI-alapú Catch me up funkcióját, hogy mindig naprakész legyen a szálakkal kapcsolatban.

Azokért a napokért, amikor távol voltál vagy más munkával voltál elfoglalva, az AI CatchUp összefoglalja, amit kihagytál. Kiválasztja a döntéseket, a feladatkiosztásokat és a legfontosabb kérdéseket, így amikor újra csatlakozol a projekt csevegéséhez, máris naprakész vagy.

FollowUps a ClickUp Chatben

A felelősségre vonhatóság sem a memórián, sem a csevegési reakciókon alapul.

A ClickUp Chatben rendeljen hozzá követéseket, hogy a feladatok nyomon követhetők legyenek, és ne merüljenek feledésbe

Bármely üzenetet hozzárendelhet egy csapattaghoz, és az FollowUpTM-mé válik. Mindenki tudja, mi lett delegálva, és nem kell aggódnia, hogy valakit kétszer kell pingelnie, vagy a következő lépéseket kell követnie.

Ha csapata unja a körbe-körbe forgó beszélgetéseket, a ClickUp Chat irányt ad a beszélgetésnek.

SyncUps a ClickUp-ban

A SyncUps beépített videó-/hanghívások, amelyek célja, hogy mindenki összhangban legyen és előrehaladjon. A ClickUp segítségével közvetlenül a munkaterületén belül ütemezheti és futtathatja a syncups-okat, így biztosítva, hogy a megbeszélések, döntések és következő lépések mindig ott kerüljenek rögzítésre, ahol a munka folyik. Az AI-alapú összefoglalók és a cselekvési tételek kivonása biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki – minden sync-up egyértelmű eredményekhez és nyomon követhető utánkövetésekhez vezet.

Csevegő ügynökök a ClickUp-ban

Használjon előre elkészített ügynököket, vagy hozzon létre sajátokat a ClickUp AI Autopilot Agents segítségével.

A ClickUp ügynökei mesterséges intelligenciával működő asszisztensek, akik konkrét feladatokat végeznek el az Ön nevében. Segítenek automatizálni a rutin feladatokat, válaszolnak a kérdésekre, és azonnali támogatást nyújtanak ott, ahol a csapata együttműködik. Akár egy hosszú szálat kell összefoglalnia, akár egy projektfrissítést kell generálnia, akár egy beszélgetésből új feladatot kell létrehoznia, a csevegő ügynökök mindig rendelkezésre állnak, hogy segítsenek. A ismétlődő munkák elvégzésével és a legfontosabb információk feltárásával biztosítják a csapata termelékenységét, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Clips, amely Ön helyett beszél: Rögzítsen és osszon meg képernyőn végigvezetéseket vagy videófrissítéseket közvetlenül a csevegésben Rögzítsen és osszon meg képernyőn végigvezetéseket vagy videófrissítéseket közvetlenül a csevegésben a ClickUp Clips segítségével – tökéletes megoldás az aszinkron kommunikáció támogatásához , amikor csapata különböző időzónákban dolgozik.

Nem eltűnő bejegyzések: A legfontosabb frissítéseket, döntéseket vagy értekezletjegyzeteket rögzíthető bejegyzésekké alakíthatja, amelyek később könnyen elérhetők és hivatkozhatók.

SyncUps gyors hívásokhoz: Indítson hang- vagy videohívást közvetlenül a ClickUp bármelyik csevegéséből, hogy gyorsan egyeztessen, tisztázza a következő lépéseket, vagy Indítson hang- vagy videohívást közvetlenül a ClickUp bármelyik csevegéséből, hogy gyorsan egyeztessen, tisztázza a következő lépéseket, vagy valós időben együttműködjön anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Önnek megfelelő értesítések: Állítson be csatornaspecifikus riasztásokat, így csak azokról a frissítésekről kap értesítést, amelyek valóban figyelmet igényelnek.

Dokumentumok, ahol a beszélgetés zajlik: Ossza meg és szerkessze Ossza meg és szerkessze a ClickUp dokumentumokat közvetlenül a csevegésben, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon (szó szerint!).

Ténylegesen segítő keresés: Gyorsan megtalálhatja a munkaterületén és az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokban található konkrét üzeneteket, feladatokat vagy kapcsolódó tartalmakat Gyorsan megtalálhatja a munkaterületén és az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokban található konkrét üzeneteket, feladatokat vagy kapcsolódó tartalmakat az Enterprise Search és az AI-alapú szűrők segítségével.

Csapattagok profiljai és ütemezés: A ClickUp Calendar segítségével megtekintheti mások prioritásait, amely közvetlenül a csevegőben működik, így időt foglalhat anélkül, hogy oda-vissza kellene leveleznie. A ClickUp Calendar segítségével megtekintheti mások prioritásait, amely közvetlenül a csevegőben működik, így időt foglalhat anélkül, hogy oda-vissza kellene leveleznie.

Időt megtakarító csevegés-automatizálás: Indítson el feladatokat, küldjön nyomon követő üzeneteket vagy válaszoljon Indítson el feladatokat, küldjön nyomon követő üzeneteket vagy válaszoljon a ClickUp Automation segítségével – mindezt konkrét üzenetek vagy feltételek alapján.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciói kezdetben tanulási görbét jelenthetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4450+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A legnagyobb problémám a többi eszközzel a fragmentáció volt. Az egyik alkalmazásban a feladatokat kezeltem, egy másikban a csapatommal kommunikáltam, egy harmadikban a dokumentumokat követtem nyomon, és folyamatosan a lapok között ugráltam, mintha billentyűzetes Tetrist játszanék. Ez nem volt hatékony. A ClickUp számomra azért különleges, mert zökkenőmentesen ötvözi a feladatkezelést a valós idejű üzenetküldéssel és együttműködéssel. Ahelyett, hogy a feladatról a csevegőalkalmazásra váltanék, egyszerűen rákattintok a feladatra, és ott kezdhetem el a beszélgetést. Minden megjegyzés, fájl és frissítés pontosan ott van, ahol lennie kell, a feladathoz csatolva.

A legnagyobb problémám a többi eszközzel a fragmentáció volt. Az egyik alkalmazásban a feladatokat kezeltem, egy másikban a csapatommal kommunikáltam, egy harmadikban a dokumentumokat követtem nyomon, és folyamatosan a lapok között ugráltam, mintha billentyűzetes Tetrist játszanék. Ez nem volt hatékony. A ClickUp számomra azért különleges, mert zökkenőmentesen ötvözi a feladatkezelést a valós idejű üzenetküldéssel és együttműködéssel. Ahelyett, hogy a feladatról a csevegőalkalmazásra váltanék, egyszerűen rákattintok a feladatra, és ott kezdhetem el a beszélgetést. Minden megjegyzés, fájl és frissítés pontosan ott van, ahol lennie kell, a feladathoz csatolva.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

2. Slack (A legjobb osztályok közötti kommunikációhoz és a munkafolyamatok automatizálásához)

via Slack

Ismeri azt az érzést, amikor nem talál egy fontos üzenetet, mert el van temetve egy hatalmas csoportos csevegésben? A Slack végleg megoldja ezt a problémát. Lehetővé teszi a beszélgetések csatornákba rendezését, így minden ott marad, ahol megtalálhatja (anélkül, hogy Slack-hackekre kellene támaszkodnia).

A Huddles funkció rendkívül praktikus – csak kattintson és beszéljen, ha gyors kérdései vannak, anélkül, hogy újabb Zoom-hívást kellene ütemeznie.

A Slack legjobb funkciói

Hozzon létre dedikált csatornákat a projektekhez és csapatokhoz, amelyek témák szerint rendszerezik a beszélgetéseket.

Használja ki a Slack integrációkat olyan termelékenységi eszközökkel, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkaterületéhez.

Szűrők és operátorok segítségével kutathat az egész üzenetelőzményeiben, amelyekkel pontosan megkeresheti a hónapokkal ezelőtti konkrét beszélgetéseket, döntéseket vagy megosztott fájlokat.

Egyszerű automatizálási eszközökkel hozhat létre egyedi munkafolyamatokat a Slack projektmenedzsment egyszerűbbé tételéhez.

A Slack korlátai

Az ingyenes csomagban az üzenetelőzményekhez való hozzáférés 90 napra korlátozódik, ami miatt a felhasználók a Slack alternatíváit választják.

A megfelelő csatorna-szervezés nélkül a használata túlterhelővé válhat.

A videohívásokból hiányoznak néhány speciális konferenciaeszközökben megtalálható fejlett funkciók.

Slack árak

Ingyenes

Előny: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid tervezet: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (34 280+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (23 845+ értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Több vállalatnál és üzleti vállalkozásnál is használtam már a Slacket, és nagyon tetszett a könnyű használhatósága. Zökkenőmentes kapcsolattartási lehetőségeket teremt a szervezet tagjai számára anélkül, hogy meg kellene osztani a személyes telefonszámát. Gyakran használjuk a huddle meeting funkciót is. Mivel a csapatunk 75%-a távoli munkavállaló, a Slack megkönnyíti a csapatmunkát. Könnyen látható, hogy ki van beosztva a megbeszélésekre, ki olvasta el az üzeneteket, és közös fájltároló teret hoz létre.

Több vállalatnál és üzleti vállalkozásnál is használtam már a Slacket, és nagyon tetszett a könnyű használhatósága. Zökkenőmentes kapcsolattartási lehetőségeket teremt a szervezet tagjai számára anélkül, hogy meg kellene osztani a személyes telefonszámát. Gyakran használjuk a huddle meeting funkciót is. Mivel a csapatunk 75%-a távoli munkavállaló, a Slack megkönnyíti a csapatmunkát. Könnyen látható, hogy ki van beosztva a megbeszélésekre, ki olvasta el az üzeneteket, és közös fájltároló teret hoz létre.

3. Discord (A legjobb közösségépítéshez és alkalmi csapatinterakcióhoz)

via Discord

A Discordot játékosok számára fejlesztették ki, de tökéletes minden olyan csapat számára, amely természetes kommunikációt szeretne. A hangcsatornák valószínűleg a legjobb funkciói. Csak bekapcsolódsz, amikor beszélni akarsz, és kilépsz, amikor végeztél. Nincs szükség kínos „Felhívhatlak?” üzenetekre.

A távoli csapatok imádják, hogy ez visszahozza azokat a spontán beszélgetéseket, amelyek új ötleteket szülnek. A képernyő megosztás is megfelelően működik, még akkor is, ha valaki tervezési fájlokat vagy videókat oszt meg.

A Discord legjobb funkciói

Különálló szervereket állítson be a különböző projektekhez vagy részlegekhez, hogy egyértelmű határokat hozzon létre.

Rendezzen élő audio-üléseket a Stage Channels segítségével, hogy ötleteket mutasson be, csapatfrissítéseket hajtson végre, vagy valós időben tartson közösségi AMA-kat.

Rendeljen hozzá egyedi szerepköröket konkrét jogosultságokkal, amelyek szabályozzák, hogy ki mit láthat, ki módosíthatja a csatornákat, hívhat meg új tagokat, vagy kezelheti a munkaterület egyéb aspektusait.

Adjon hozzá speciális botokat, amelyek növelik a termelékenységet azáltal, hogy rutinfeladatokat, például találkozó-emlékeztetőket és csatorna-szervezést végeznek.

A Discord korlátai

Az üzleti célú funkciók nem annyira robusztusak, mint a vállalati kommunikációs eszközök.

A fájlmegosztás méretkorlátai korlátozóak az ingyenes csomagok esetében.

A keresési funkció nem olyan hatékony, mint más GroupMe alternatíváké.

Discord árak

Ingyenes

Nitro: Egyedi árazás

Discord értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Discordról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a Capterra értékelője:

A Discord rendkívül hasznosnak bizonyult a vállalatomnál a távmunkában, ami eredetileg nagy meglepetés volt számomra. Naponta használjuk mindenre, a gyors beszélgetésektől a mélyebb csapatmegbeszélésekig.

A Discord rendkívül hasznosnak bizonyult a vállalatomnál a távmunkában, ami eredetileg nagy meglepetés volt számomra. Naponta használjuk mindenre, a gyors beszélgetésektől a mélyebb csapatmegbeszélésekig.

💡 Profi tipp: Támogassa a konstruktív kritika kultúráját. Ez olyan visszajelzés, amely megkérdőjelezi a status quo-t vagy jelentős változásokat javasol, ösztönözve a csapatot a kreatív gondolkodásra. Ez tágítja a határokat és ösztönzi az innovációt a kommunikációs gyakorlatokban.

4. WhatsApp (A legjobb egyszerű, biztonságos üzenetküldésre szoruló globális csapatok számára)

WhatsApp- on keresztül

Valószínűleg már használja a WhatsAppot a barátaival való csevegéshez, de ne hagyja figyelmen kívül a csapatkommunikációhoz való felhasználását sem. Az alkalmazás akkor tűnik ki, ha valami egyszerűre van szüksége, amit mindenki már tud használni. Itt nincs szükség képzésre!

A végpontok közötti titkosítás nyugodtabbá teszi az érzékeny információk megbeszélését. A nemzetközi tagokkal rendelkező csapatok különösen értékelik, hogy a WhatsApp még gyenge internetkapcsolat esetén is tökéletesen működik.

A hangüzenet funkciója akkor jön jól, ha valami bonyolultat kell elmagyarázni, amit begépelni örökké tartana.

A WhatsApp legjobb funkciói

Hozzon létre broadcast listákat, amelyek lehetővé teszik, hogy több embernek küldjön bejelentéseket anélkül, hogy mindenkit egy csoportos csevegésbe kellene helyeznie, ahol láthatják egymás válaszait.

Ossza meg a helyadatokat a csapat tagjaival, hogy könnyebben koordinálhassák a személyes eseményeket vagy a nem ismerős helyszíneken tartott találkozókat.

Használja a WhatsApp Webet vagy az asztali alkalmazást, hogy zökkenőmentesen folytathassa a beszélgetéseket a számítógépéről.

Készítsen biztonsági másolatot a csevegési előzményekről a felhőben, és szinkronizálja az eszközök között, hogy adatai biztonságban és hozzáférhetőek legyenek.

A WhatsApp korlátai

Korlátozott szervezési eszközök a korábbi beszélgetések rendezéséhez vagy megkereséséhez

A csoportok maximális létszáma 256 tag, ami korlátozza a nagyobb csapatok kommunikációját.

Nincs üzenetek vagy emlékeztetők ütemezésére szolgáló funkció

Telefonszámok megadása szükséges, amit egyes csapattagok nem szeretnének megosztani.

WhatsApp árak

Ingyenes

WhatsApp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (95+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (16 055+ értékelés)

Mit mondanak a WhatsApp-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A WhatsApp volt az első mobil privát üzenetküldő szolgáltatás, amely kritikus tömeget ért el. WhatsApp-felhasználóként/üzleti ügyfélként megtudtuk, hogy havonta több mint 100 millió ember használja a WhatsAppot, és könnyű megérteni, miért. Nagyon tetszik a WhatsApp könnyen használható felülete és szórakoztató funkciói, valamint a biztonság és a magánélet védelme.

A WhatsApp volt az első mobil privát üzenetküldő szolgáltatás, amely kritikus tömeget ért el. WhatsApp-felhasználóként/üzleti ügyfélként megtudtuk, hogy havonta több mint 100 millió ember használja a WhatsAppot, és könnyű megérteni, miért. Nagyon tetszik a WhatsApp könnyen használható felülete és szórakoztató funkciói, valamint a biztonság és a magánélet védelme.

🧠 Érdekes tény: Tanulmányok szerint az emojik segítenek a hangnem és az érzelmek közvetítésében a távmunkában, így a digitális beszélgetések emberibbé válnak. Egy egyszerű 😄 vagy 👀 lágyíthatja a visszajelzéseket, vagy játékosságot adhat a csapatcsevegéshez.

5. Flock (A legjobb megoldás a költségtudatos csapatok számára, akik média megosztásra vágynak)

via Flock

A Flock talán nem a legismertebb név ezen a listán, de megérdemli a figyelmet. Ez a platform meglepő funkcionalitást rejt tiszta felületében.

A csapatok különösen lenyűgözve vannak a teendőlista funkciótól, amely a beszélgetéseket határidővel ellátott, végrehajtható feladatokká alakítja. Ha csapata több alkalmazást is összerakott a különböző kommunikációs igények kezelésére, a Flock egyszerűsítheti a munkafolyamatot anélkül, hogy megterhelné a költségvetést.

A Flock legjobb funkciói

Konvertálja az üzeneteket közvetlenül határidővel és felelőssel ellátott feladatokká, így könnyen nyomon követheti a csapatmegbeszélések során vállalt kötelezettségeket.

Hozzon létre megosztott jegyzeteket a megbeszélések során, amelyeket mindenki egyszerre szerkeszthet, így nincs szükség külön dokumentum-együttműködési eszközökre.

Indítson videokonferenciákat képernyőmegosztási funkcióval közvetlenül a csevegésből, anélkül, hogy további szoftverek letöltésére vagy linkekre lenne szükség.

Hozzon létre intelligens csatornákat, amelyek automatikusan szűrik a releváns üzeneteket kulcsszavak vagy a feladó szerepei alapján, hogy a fontos információk láthatóak maradjanak.

A Flock korlátai

A kisebb felhasználói bázis kevesebb integrációt jelent, mint a jobban megalapozott GroupMe alternatívák.

A mobilalkalmazás funkcionalitása időnként elmarad a desktop verziótól.

Korlátozott testreszabási lehetőségek az értesítések és riasztások tekintetében

Flock árak

Ingyenes

Előny: 6 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (340+ értékelés)

Mit mondanak a Flockról a valódi felhasználók?

Egy G2-vélemény így fogalmaz:

A Flock kapcsán elsőként a felhasználóbarát és könnyen kezelhető kialakítást emelném ki. Felhőalapú tárolórendszerének köszönhetően az üzenetek és fájlok biztonságosan tárolhatók és bármilyen eszközről elérhetők. Ezenkívül az integrált hanghívások kiváló minőségűek, ami lehetővé teszi a zökkenőmentes kommunikációt.

A Flock kapcsán elsőként a felhasználóbarát és könnyen kezelhető kialakítást emelném ki. Felhőalapú tárolórendszerének köszönhetően az üzenetek és fájlok biztonságosan tárolhatók és bármilyen eszközről elérhetők. Ezenkívül az integrált hanghívások kiváló minőségűek, ami lehetővé teszi a zökkenőmentes kommunikációt.

6. Telegram (legalkalmasabb nagy közösségek számára, ahol vegyes adatvédelmi igények vannak)

via Telegram

A Telegram könnyedén kezeli a legfeljebb 200 000 tagot számláló hatalmas nyilvános csoportokat – tökéletes megoldás, ha nagy közösségeket vagy vállalati szintű bejelentéseket kezel. A csatornák funkcióval korlátlan számú követőnek küldhet frissítéseket, miközben ellenőrizheti, hogy ki válaszolhat.

A biztonságtudatos csapatok értékelik az önmegsemmisítő üzenet opciót az érzékeny információk esetében, amelyeket nem szabad megőrizni. Ráadásul a bot ökoszisztéma automatizálja az ismétlődő feladatokat, az ütemezéstől az adatgyűjtésig.

Bár egyes csapatok kezdetben a biztonsági funkciói miatt próbálják ki a Telegramot, végül a meglepő sebesség és megbízhatóság miatt maradnak, még akkor is, ha nagy fájlokat osztanak meg.

A Telegram legjobb funkciói

Hozzon létre nyilvános csatornákat, ahol korlátlan számú követő kaphat frissítéseket, miközben az adminisztrátorok teljes ellenőrzést gyakorolnak felett, hogy ki tehet közzé tartalmat.

Az egyszerű API segítségével egyedi botokat hozhat létre a rutin feladatok automatizálására, például a napi jelentések összegyűjtésére vagy a gyakran ismételt kérdések megválaszolására.

Hozzáférés a felhőalapú tárhelyhez, amely fájlonként akár 2 GB-os fájlmegosztást tesz lehetővé anélkül, hogy tele lenne a telefon tárhelye, vagy külön felhőalapú fiókokra lenne szükség.

Rendezze a csevegéseket mappák és rögzített üzenetek segítségével, hogy soha ne veszítse szem elől a fontos beszélgetéseket.

A Telegram korlátai

Az alapértelmezett titkosítás nem végpontok közötti a normál csevegések esetében (csak a titkos csevegéseknél).

Az üzleti funkciók korlátozottak a vállalati platformokhoz képest.

Néhány csapattag aggályokat táplálhat az orosz eredettel kapcsolatban, annak ellenére, hogy a vállalat jelenleg független.

Telegram árak

Ingyenes

Prémium csomag elérhető

Telegram értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (6370+ értékelés)

Mit mondanak a Telegramról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Telegram sok más alkalmazáshoz képest kiváló üzenetküldő alkalmazás. Nem igényel Gmail-fiókot a tároláshoz, és az eszközök között válthat anélkül, hogy a biztonsági mentések miatt aggódnia kellene – az adatai sértetlenek maradnak. Erős adatvédelmi funkcióival, beleértve a titkos csevegéseket, a Telegram kiváló azok számára, akik fontosnak tartják a biztonságot. Egy másik nagy előnye, hogy nagy fájlokat is bonyodalom nélkül lehet küldeni és megnyitni. Ezenkívül a Telegram ideális nagy online találkozók szervezésére, ami tökéletes platformmá teszi imatalálkozók és bibliaórák számára. Sokan jelezték, hogy szeretnének csatlakozni, de a legtöbb alkalmazás korlátozza a csoportok méretét. Ezért ajánlom a Telegramot a lelkészemnek, mint jobb megoldást a közösségünk számára.

A Telegram sok más alkalmazáshoz képest kiváló üzenetküldő alkalmazás. Nem igényel Gmail-fiókot a tároláshoz, és az eszközök között válthat anélkül, hogy a biztonsági mentések miatt aggódnia kellene – az adatai sértetlenek maradnak. Erős adatvédelmi funkcióival, beleértve a titkos csevegéseket, a Telegram kiváló azok számára, akik fontosnak tartják a biztonságot. Egy másik nagy előnye, hogy nagy fájlokat is bonyodalom nélkül lehet küldeni és megnyitni. Ezenkívül a Telegram ideális nagy online találkozók szervezésére, ami tökéletes platformmá teszi imatalálkozók és bibliaórák számára. Sokan jelezték, hogy szeretnének csatlakozni, de a legtöbb alkalmazás korlátozza a csoportok méretét. Ezért ajánlom a Telegramot a lelkészemnek, mint jobb megoldást a közösségünk számára.

💡 Profi tipp: Leigh Thompson kreatív összeesküvés koncepcióját felhasználva szervezzen együttműködési üléseket, ahol a csapat tagjai szándékosan közösen hoznak létre innovatív megoldásokat. Ez a módszer elősegíti a szándékos és fókuszált kreativitás kultúráját.

✅ Kutattunk a legjobb csapatkommunikációs eszközök után, és íme az eredmények:

7. Microsoft Teams (A legjobb azoknak a szervezeteknek, amelyek szorosan integrálódtak a Microsoft 365-be)

a Microsoft Teams segítségével

Ha vállalata a Microsoft ökoszisztémára támaszkodik, a Teams minden a helyére kerül. Az Office alkalmazásokkal való mély integráció azt jelenti, hogy az Excel táblázatokat közvetlenül a csevegőablakban szerkesztheti.

A csapatértekezletek meglepően kifinomultnak tűnnek olyan funkcióknak köszönhetően, mint a háttér elmosása és a különtermek, amelyek korábban máshol prémium szolgáltatások voltak. A fülekkel ellátott beszélgetések segítenek a projektek szervezettségének megőrzésében anélkül, hogy millió különböző csatornát kellene létrehozni.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

A naptárintegrációval közvetlenül a csevegésből ütemezhet és csatlakozhat a találkozókhoz, amely mindenki rendelkezésre állását megmutatja és automatikus emlékeztetőket küld.

Hozzon létre wikiket csapatok és projektek számára, amelyek központi tudásbázisként szolgálnak, csökkentve az ismétlődő kérdéseket és az új tagok beilleszkedési idejét.

Használjon címkéket, hogy nagy csapatokon belül meghatározott csoportokat érjen el anélkül, hogy külön csatornákat kellene létrehoznia, vagy másokat irreleváns értesítésekkel zavarna.

Hozzáférés a találkozók jegyzőkönyveihez és felvételeihez, hogy később utolérje vagy hivatkozhasson a legfontosabb döntésekre.

A Microsoft Teams korlátai

Az interfész új felhasználók számára zavarosnak és túlterhelőnek tűnhet.

A teljesítmény régebbi számítógépeken vagy korlátozott sávszélesség esetén lassú lehet.

A teljes funkcionalitáshoz erős függőség a Microsoft 365 előfizetéstől

A szálalapú beszélgetések kevésbé intuitívak, mint egyes versenytárs GroupMe alternatívák.

A Microsoft Teams árai

Otthoni csomagok

Microsoft Teams: Ingyenes

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Üzleti tervek

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (15 985+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10 055+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valódi felhasználók?

Ez a Reddit-hozzászólás keltette fel a figyelmünket:

A Teams sokkal jobban megfelel üzleti helyzetekhez. Emellett nyilvánvalóan teljes mértékben integrálva van az Office 365 világába, amelyet a legtöbb vállalkozás már használ. […] A Teams számos más funkcióval is rendelkezik (értekezletek, telefonrendszer), amelyek más platformokon nem léteznek. Emellett támogatja a fájlok közös szerkesztését a SharePoint segítségével, amely önmagában is elég hatalmas.

A Teams sokkal jobban megfelel üzleti helyzetekhez. Emellett nyilvánvalóan teljes mértékben integrálva van az Office 365 világába, amelyet a legtöbb vállalkozás már használ. […] A Teams számos más funkcióval is rendelkezik (értekezletek, telefonrendszer), amelyek más platformokon nem léteznek. Emellett támogatja a fájlok közös szerkesztését a SharePoint segítségével, amely önmagában is elég hatalmas.

🔍 Tudta? A rossz csapatkommunikáció lassítja a munkát és növeli a nyomást. Egy jelentés szerint ez 51%-kal növeli a stresszt, 41%-kal csökkenti a termelékenységet, 31%-kal rontja a kapcsolatokat és határidők elmulasztásához vezet. A világos kommunikáció biztosítja a csapatok összehangoltságát és a munka zavartalan folytatását.

8. Connecteam (A legjobb asztali és terepen dolgozó csapatok irányításához)

via Connecteam

A Connecteam olyan problémákat old meg, amelyeket más kommunikációs eszközök nem is ismernek fel. Kifejezetten olyan csapatok számára készült, amelyek tagjai többnyire nem ülnek egész nap az íróasztaluknál. Gondoljon például a kiskereskedelem, az építőipar, az egészségügy vagy a terepen dolgozó munkásokra.

A mobilra optimalizált kialakítás biztosítja, hogy mindenki kapcsolatban maradjon, függetlenül a tartózkodási helyétől. A csapatok különösen értékelik a kommunikációs platformba közvetlenül integrált bejelentkezési/kijelentkezési funkciókat. És ami még jobb? A képzési modul lehetővé teszi fontos információk terjesztését és annak ellenőrzését, hogy ki olvasta el azokat, ami hasznos a megfelelőségi követelmények teljesítéséhez.

A Connecteam legjobb funkciói

Célzott üzeneteket küldhet meghatározott helyekre, osztályokra vagy pozíciókra anélkül, hogy külön csoportokat kellene létrehoznia.

Készítsen digitális ellenőrzőlistákat és űrlapokat, amelyeket a terepen dolgozók mobil eszközeiken kitölthetnek, így kiküszöbölve a papír alapú folyamatokat.

Ossza meg a képzési anyagokat és kövesse nyomon a befejezés állapotát, hogy minden csapattag megkapja a fontos frissítéseket, függetlenül a munkarendjétől.

Ütemezzen műszakokat, és engedje meg az alkalmazottaknak, hogy közvetlenül a platformon keresztül igényeljék a szabad műszakokat vagy szabadságot.

A Connecteam korlátai

Inkább az operatív kommunikációra összpontosít, mint az alkalmi csapatépítésre.

A szerszám asztali élménye nem olyan kifinomult, mint a mobilalkalmazásé.

Magasabb tanulási görbe a technológiailag kevésbé jártas csapat tagok számára

Connecteam árak

Ingyenes

Alap: 35 USD/hó

Haladó: 59 USD/hó

Szakértő: 119 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2355 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2350+ értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény:

A Connecteam segített a csapatom szervezettségének és felelősségteljes munkavégzésének fenntartásában. Ez a program számos igazán remek funkcióval rendelkezik, amelyekből minden kisvállalkozás profitálhat. Irodavezetőként a program HR-funkciói elengedhetetlenek voltak a szabadságok, betegszabadságok, munkaidő-nyilvántartás stb. nyomon követésében.

A Connecteam segített a csapatom szervezettségének és felelősségteljes munkavégzésének fenntartásában. Ez a program számos igazán remek funkcióval rendelkezik, amelyekből minden kisvállalkozás profitálhat. Irodavezetőként a program HR-funkciói elengedhetetlenek voltak a szabadságok, betegszabadságok, munkaidő-nyilvántartás stb. nyomon követésében.

9. Google Chat (legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Google Workspace-t)

a Google Chat segítségével

A Google Chat segítségével a csapatkommunikáció már az első naptól kezdve ismerősnek tűnik. Ha már használja a Gmailt és a Google Drive-ot, akkor ez a munkafolyamatába is zökkenőmentesen illeszkedik. A szálakba rendezett beszélgetések segítenek a viták fókuszáltan tartásában, míg az intelligens javaslatok releváns fájlok és naptári események ajánlásával valóban időt takarítanak meg Önnek.

A csapatok értékelik, hogy a csevegőterek állandó helyiségként szolgálnak a folyamatban lévő projektekhez, ahol minden fájl, feladat és üzenet egy szervezett helyen található. Bár nem rendelkezik a legszembetűnőbb funkciókkal, a többi Google-eszközzel való szoros integrációja azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenie az alkalmazások közötti váltással.

A Google Chat legjobb funkciói

Hozzon létre olyan tereket, amelyek automatikusan rendszerezik az egyes projektekhez vagy csapatokhoz kapcsolódó üzeneteket, fájlokat és feladatokat egy könnyen navigálható, időrendi idővonalon.

Keresés a beszélgetések között a Google keresési funkcióival, amelyek megértik a kontextust, és akkor is megtalálják az információkat, ha nem emlékszik a pontos megfogalmazásra.

Indítsa el a Google Meet videohívásokat közvetlenül a csevegési szálakból egy kattintással, megőrizve a beszélgetés kontextusát, amikor szövegről videóra vált.

Együttműködés a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokban a csevegő felületen, valós idejű szerkesztéssel és megjegyzésekkel.

A Google Chat korlátai

Korlátozott funkcionalitás a dedikált csapatkommunikációs platformokhoz képest

A teljes vállalati funkciókhoz Google Workspace előfizetés szükséges.

Kevésbé testreszabható, mint a speciális üzenetküldő alkalmazások, mivel nincsenek témái.

Az értesítési rendszer nem olyan kifinomult, mint más GroupMe alternatíváké.

A Google Chat árai

Business Starter: 8,40 USD/felhasználó havonta

Üzleti standard: 16,80 USD/felhasználó havonta

Business Plus: 26,40 USD/felhasználó havonta

Google Chat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (2365+ értékelés)

Mit mondanak a Google Chatről a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelője így foglalta össze:

A Google Chat kiválóan alkalmas üzleti célokra. A mi szervezetünkben a csapatok közötti kommunikáció fenntartására használjuk. A csapatok közötti együttműködés olyan problémák megoldására irányul, amelyeket ügyfeleink a Google Chat használata nélkül nem tudnak megoldani. Szervezetünk ettől függ. Ha valakinek segítségre van szüksége a szervezet egy másik csapatától, a Google Chat segítségével oldjuk meg a problémát.

A Google Chat kiválóan alkalmas üzleti célokra. A mi szervezetünkben a csapatok közötti kommunikáció fenntartására használjuk. A csapatok közötti együttműködés olyan problémák megoldására irányul, amelyeket ügyfeleink a Google Chat használata nélkül nem tudnak megoldani. Szervezetünk ettől függ. Ha valakinek segítségre van szüksége a szervezet egy másik csapatától, a Google Chat segítségével oldjuk meg a problémát.

🔍 Tudta? A munkavállalók meghallgatása kulcsfontosságú a kommunikáció zökkenőmentes fenntartásához és a szükséges fejlesztésekhez. Valójában a kommunikációs szakemberek 75%-a elkötelezettségi felméréseket használ a részletes visszajelzések megszerzéséhez, 54%-uk az esemény utáni visszajelzésekre támaszkodik, 52%-uk pedig élő kérdések és válaszok formájában zajló megbeszélésekhez fordul. Ezek az eszközök segítenek a csapatoknak a pályán maradni, a problémákat megoldani és a kommunikációs stratégiákat finomhangolni.

10. Rocket. Chat (A legjobb azoknak a szervezeteknek, amelyek teljes adatfelügyeletet igényelnek)

A Rocket. Chat segítségével visszanyerheti az irányítást kommunikációs adatai felett. A legtöbb GroupMe alternatívával ellentétben ezt a platformot saját szerverein is üzemeltetheti, így az érzékeny beszélgetések teljes egészében a szervezet infrastruktúráján belül maradnak.

Nyílt forráskódú jellege miatt a fejlesztők pontosan az Ön munkafolyamatának igényeihez igazíthatják. A szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező csapatok, különösen a szabályozott iparágakban, nagyra értékelik a speciális biztonsági irányelvek bevezetésének lehetőségét.

Bár a beállítás több technikai ismeretet igényel, mint a felhőalapú megoldások, a platform páratlan adatvédelmi ellenőrzéssel hálálja meg ezt a befektetést.

Rocket. Chat legjobb funkciói

Az open source kódbázis segítségével testreszabhatja a felületet és a funkciókat, hogy azok megfeleljenek a szervezetének sajátos munkafolyamat-igényeinek, anélkül, hogy a gyártó frissítéseire kellene várnia.

Hozzon létre összevont hálózatokat, ahol több különálló Rocket. Chat példány biztonságosan kommunikálhat különböző szervezetek között, miközben megőrzi függetlenségét.

Vezessen be végpontok közötti titkosítást és egyedi adatmegőrzési irányelveket, amelyek biztosítják, hogy az érzékeny beszélgetések titkosak maradjanak, és megfeleljenek az iparágra vonatkozó szabályozásoknak.

Rocket. Chat korlátai

A saját szerveren futó példányok beállítása és karbantartása technikai szakértelmet igényel.

A felhasználói felület kevésbé kifinomult, mint egyes kereskedelmi GroupMe alternatíváké.

A mainstream platformokhoz képest kisebb piac a kész integrációk számára

Rocket. Chat árak

Ingyenes

Előny: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (330+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Rocket. Chat valós felhasználói?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Ez egy nagyon professzionális szoftver, amelyet széles körben használnak professzionális környezetben, például irodákban és munkaterületeken. Emellett lehetővé teszi fájlok megosztását, csatornák (csoportok) létrehozását tevékenységekhez, projektekhez és egyéb dolgokhoz. Rendelkezik olyan funkciókkal, amelyekkel törölhetőek a felülről érkező üzenetek, valamint lehetőség van a szálakban való válaszadásra és a követés/követés megszüntetésére, hogy leiratkozzon az értesítésekről.

Ez egy nagyon professzionális szoftver, amelyet széles körben használnak professzionális környezetben, például irodákban és munkaterületeken. Emellett lehetővé teszi fájlok megosztását, csatornák (csoportok) létrehozását tevékenységekhez, projektekhez és egyéb dolgokhoz. Rendelkezik olyan funkciókkal, amelyekkel törölhetőek a felülről érkező üzenetek, valamint lehetőség van a szálakban való válaszadásra és a követés/követés megszüntetésére, hogy leiratkozzon az értesítésekről.

11. Signal (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik a maximális biztonságot és adatvédelmet tartják szem előtt)

via Signal

A Signal minden funkciójában (vagy néha a funkciók hiányában, ha azok veszélyeztethetik a biztonságot) a magánélet védelmére helyezi a hangsúlyt. A rendkívül érzékeny információkat kezelő csapatok bíznak a Signalban, mert nyílt forráskódját biztonsági szakértők alaposan ellenőrizték.

A hang- és videohívások végpontok közötti titkosítással rendelkeznek, ami még gyengébb kapcsolatok esetén is nagyobb tisztaságot biztosít. Bár számos üzleti együttműködési eszköz hiányzik belőle, a szigorúan szabályozott iparágakban vagy bizalmas projektekkel foglalkozó szervezetek gyakran választják a Signal alkalmazást.

A Signal legjobb funkciói

Állítson be egyedi, eltűnő üzenetidőzítőket minden beszélgetéshez, amelyek a megtekintés után véglegesen eltávolítják az érzékeny információkat.

Ellenőrizze az eszközök közötti biztonsági kódokat, hogy a beszélgetések biztonságban maradjanak a potenciális lehallgatásoktól vagy man-in-the-middle támadásoktól.

Használjon zárt feladó technológiát, amely protokollszinten elrejti, hogy ki kinek üzenetet küld, így a üzenet tartalmán túl is védi a kapcsolati mintákat.

Kézi ellenőrzés a biztonsági számok segítségével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő személlyel beszél.

A Signal korlátai

Korlátozott szervezeti funkciók, például nyilvános csoportok vagy munkaterületek

Nincs naptárintegráció vagy ütemezési eszközök

A fájlmegosztás méretkorlátozásai szigorúbbak, mint az általános célú GroupMe alternatíváké.

Nincsenek üzleti specifikus funkciók, mint például a feladatkezelés vagy a csapatokkal való kapcsolattartást segítő szavazások.

Signal árak

Ingyenes

Signal értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (440+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Signalről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó erről az alkalmazásról:

Kiváló üzenetküldő alkalmazás. Már egy éve használom, főleg magánbeszélgetésekhez, és eddig nem csalódtam benne. Tetszik a felépítése, a hívások jól működnek, és a webes verzió is jó. Biztonságos is (bár ezt nem tapasztalatból tudom, csak kutatásból), ami nagyon hasznos lehet. Az egyetlen hátránya, hogy a telefonon nem lehet sok csevegést megjeleníteni, de ezt mappák létrehozásával lehet orvosolni.

Kiváló üzenetküldő alkalmazás. Már egy éve használom, főleg magánbeszélgetésekhez, és eddig nem csalódtam benne. Tetszik a felépítése, a hívások jól működnek, és a webes verzió is jó. Biztonságos is (bár ezt nem tapasztalatból tudom, csak kutatásból), ami nagyon hasznos lehet. Az egyetlen hátránya, hogy a telefonon nem lehet sok csevegést megjeleníteni, de ezt mappák létrehozásával lehet orvosolni.

💡 Profi tipp: Ösztönözze a csapatokat, hogy ne tervezzenek be találkozókat a naptárba, ideális esetben a nap közepén, amikor mindenki kizárólag a mély munkára tud koncentrálni. A zavartalan idő segít csökkenteni a kommunikációs túlterhelést.

Az okosabb csevegés a ClickUp-ban kezdődik

A csapatbeszélgetéseknek nem szabad úgy érezniük, mintha bújócskát játszanának. Ha folyamatosan elveszíti a kontextust, régi üzeneteket keres, vagy alkalmazásokat vált, csak hogy lépést tartson a dolgokkal, akkor itt az ideje egy okosabb beállításnak.

A ClickUp kiemelkedik a GroupMe alternatívái közül, mivel a valós idejű csevegést ötvözi mindennel, amire a csapatának szüksége van a feladatok végrehajtásához – feladatok, dokumentumok, célok és még sok más. Minden beszélgetés kontextusban zajlik, kapcsolódik a végrehajtható tételekhez, és AI funkciókkal rendelkezik, amelyek összefoglalják a frissítéseket, kijelölik a következő lépéseket és kiküszöbölik a visszalépéseket.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és helyezze a hangsúlyt újra a beszélgetésre! ✅