A 10 legjobb PDF-elemző program a dokumentumfeldolgozás automatizálásához 2025-ben

A PDF-ek nem feltétlenül jelentenek problémát. Mégis itt van, végtelenül másol, beilleszt és görget, csak azért, hogy megszerezze a szükséges adatokat.

A PDF-ek elemzése lassú, frusztráló lehet, és legyünk őszinték, nem mindig a legjobb időkihasználás.

Egy jó PDF-elemző megváltoztatja ezt. Másodpercek alatt kivonja a megfelelő adatokat, automatizálja az unalmas feladatokat, és lehetővé teszi, hogy azokra a dolgokra koncentráljon, amelyek valóban fontosak.

De ennyi eszköz közül hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet? Mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Íme a 10 legjobb PDF-elemző 2025-ben, amelyek segítségével gyorsabban és sokkal kevesebb gonddal dolgozhatja fel a dokumentumokat.

Mit kell keresnie a PDF-elemzőkben?

A PDF-fájlok kezelése nem lehet nehéz feladat. A megfelelő elemző időt takarít meg, kiküszöböli a kézi adatbevitel nehézségeit és biztosítja az adatok zökkenőmentes áramlását.

Itt van, mire érdemes figyelni:

OCR beolvasott dokumentumokhoz: Képeit szerkeszthető szöveggé alakíthatja, így semmi sem veszik el a fordítás során.

Felhasználóbarát felületek: Válasszon egyet, amely lehetővé teszi a feltöltést, kivonást és a folytatás

Robusztus jegyzetelési funkciók : PDF-fájlok egyszerű kiemelése, megjegyzéssel ellátása és jelölése

Dinamikus adatkinyerés : Gyorsan szerezzen strukturált adatokat a jobb elemzés és jelentéskészítés érdekében.

Kiterjedt együttműködési funkciók: Dolgozzon együtt másokkal valós időben a PDF-eken, anélkül, hogy oda-vissza kellene küldözgetni őket.

A 10 legjobb PDF-elemző

A PDF-ek elemzése csak egy része a problémának. Miután az adatok kinyerésre kerültek, hová kerülnek? Ki hagyja jóvá őket? Hogyan indítja el a következő lépést? A legtöbb csapat egy nehézkes eszközláncot állít össze – az egyik az OCR-hez, a másik a dokumentumok tárolásához, a harmadik pedig a feladatok kiosztásához. Ilyenkor van szükség egy olyan alkalmazásra, amely mindezt helyettesítheti.

Íme egy rövid áttekintés a jelenleg elérhető 10 legjobb PDF-elemzőről:

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak ClickUp PDF-adatok kivonása OCR-eszközökkel, az elemzett szöveg munkafolyamatokba való beillesztése egyéni mezőkkel, AI használata a PDF-ekből való kivonáshoz, összefoglaláshoz és feladatok hozzárendeléséhez. Teljes körű dokumentum-munkafolyamat-automatizálás Ingyenes csomag, testreszabható csomagok vállalkozások számára pdfplumber Szöveg, táblázatok és képek kivonása, a PDF-elrendezés és formázás megőrzése, beolvasott dokumentumok OCR-támogatása, objektumok metaadatainak lekérése. Strukturált adatelemzés és táblázatos adatok kivonása Ingyenes PDFMiner. hat Betűtípusok, elrendezések és metaadatok kivonása, az elemzett tartalom HTML-be vagy hOCR-ba konvertálása, címkézett és strukturált tartalom elemzése Metadatok feldolgozása és fejlett képek kivonása Ingyenes Tabula-py Táblázatok kivonása meghatározott terület kiválasztásával, PDF-ek kötegelt feldolgozása, CSV, TSV, JSON formátumba való exportálás, Pandas integráció Táblázatos adatok kivonása Ingyenes PyMuPDF Szöveg, megjegyzések és metaadatok kivonása, PDF-oldalak képekként való megjelenítése, beágyazott képek kivonása Nagy sebességű szövegkivonás és képalkotás Ingyenes Apache PDFBox Ellenőrizze a PDF/A-1b szabványoknak való megfelelést, kivonhatja az Unicode szöveget, feloszthatja és egyesítheti a PDF-eket. Üzleti folyamatok automatizálása, digitális archiválás/aláírás Ingyenes Pdf. co API Vonalkódok/QR-kódok kivonása és generálása Vízjelek hozzáadása, PDF-ek egyesítése, felosztása, dokumentumok munkafolyamatainak automatizálása API-n keresztül Vonalkódok és QR-kódok feldolgozása 8,99 USD/hó áron DocParser Használjon kód nélküli elemzési szabályokat, vonja ki az adatokat horgony kulcsszavak segítségével, előkészítse és automatikusan forgassa el a szkennelt dokumentumokat, kezelje a változó dokumentumelrendezéseket. A nem technikai felhasználók dokumentumelemzési igényei Ár: 32,50 dollár/hó ABBYY FineReader PDF SDK Végezzen zónás OCR-t űrlapmezőkhez, konvertáljon kereshető PDF-ekké, kivonja a kapcsolattartási adatokat vCard-okba, méretezzen Azure felhővel. Automatizált dokumentum-munkafolyamatok integrálása Ingyenes, 9 USD/hó/felhasználó áron Foxit PDF SDK Készítsen platformok közötti intelligens űrlapokat, adjon hozzá és exportáljon megjegyzéseket, valósítson meg biztonságos digitális aláírásokat, hatékonyan keressen nagy adattárakban. Különleges esetek kezelése és széles körű PDF-szabványok Ingyenes

1. ClickUp (A legjobb a dokumentumok teljes munkafolyamatának automatizálásához)

Ismerje meg a ClickUp -ot, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást.

Itt tárolják, ellenőrzik, feldolgozzák és nyomon követik az elemzett dokumentumokat. A ClickUp könnyen integrálható OCR-eszközökkel, amelyekkel adatok nyerhetők ki PDF-fájlokból, legyen szó számlákról, űrlapokról, szerződésekről vagy nyugtákról.

Szükség esetén az adatokat PDF, CSV vagy Excel formátumban is exportálhatja.

Exportálja feladatainak adatait több fájlformátumból és eszközből

A szöveg elemzése után a ClickUp Custom Fields segítségével az adatokat közvetlenül feladatokhoz vagy munkafolyamatokhoz rendelheti: határidők, nevek, értékek, jelölőnégyzetek, bármi, amit nyomon kell követnie.

Hatékonyan vonja ki az adatokat az egyedi adatmezők beállításával a ClickUp Custom Fields segítségével.

ClickUp Brain

És amikor már azt hitte, hogy ennél jobb nem lehet, a ClickUp bevezette a ClickUp Brain belső AI munkafolyamatait.

Kivonhat szöveget PDF-fájlokból, feladatokat hozhat létre és azonnal kioszthatja azokat. Csak mondja: „Hozzon létre egy felülvizsgálati feladatot a legújabb javaslathoz”, és a program elvégzi a többit – meghatározza a határidőket, kijelöli a csapattagokat és racionalizálja a folyamatot.

A ClickUp Ai segítségével könnyedén megtalálhatja a PDF-fájlok legfontosabb adatait, összefoglalhatja azokat és még sok minden mást is. A rengeteg funkciójával automatizálja a döntéshozatalt.

📌 Néhány tipp a kezdéshez: Konvertálja ezt a PDF-adatot feladatellenőrző listává

Keresse meg és jelölje ki a PDF mellékletekben említett határidőket

Készítsen összefoglalót erről a jelentésről pontok formájában!

Írja át ezt a PDF-tartalmat egy tömörebb változatba!

ClickUp Docs

Jobb megoldásra van szüksége a dokumentációhoz? A ClickUp helyet biztosít az elemzett adatoknak, ahol azok továbbfejleszthetők a ClickUp Docs-ban. Az elemzett adatokból élő dokumentumokat hozhat létre, csatolhatja azokat feladatokhoz, és beágyazhatja munkafolyamataiba.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy valós időben végezzen szerkesztéseket a közös élő szerkesztés segítségével.

A legjobb rész? A megjegyzések, jóváhagyások és frissítések valós időben történnek. És mivel a dokumentumok a ClickUp-on belül vannak, kapcsolatban maradnak a folyamattal – nem lebegnek egy meghajtó mappában, és nem vesznek el a verziótörténetekben.

ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations alkalmazással kombinálva az elemzett adatok mostantól emberi beavatkozás nélkül indíthatják el a következő lépést, teljesen automatizálva az adatbevitelt. Az a számla? Automatikusan a könyveléshez kerül. Az a szerződés? A jogi osztályhoz kerül felülvizsgálatra. Az a űrlap? Naplózásra, címkézésre és archiválásra kerül, mindezt kéz nélkül.

A ClickUp Automations segítségével testreszabhatja és optimalizálhatja munkafolyamatait, hogy azok valós időben tükrözzék az állapotfrissítéseket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Átfogó dokumentumfeldolgozási funkciói kezdő szintű felhasználók számára túlnyomóaknak tűnhetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme egy Reddit -vélemény:

2017 óta használom a ClickUp-ot. Nagyszerű. Az AI nagyon jó. A dokumentumokat a vállalkozásom második agyának használom. Nincs panaszom, csak az, hogy nehéz kitalálni, hogyan kell elkezdeni. A sablonok segítenek ebben. Kipróbáltam a legtöbb más eszközt is, de a ClickUp még mindig mindet felülmúlja, mint átfogó projekt-/termékkezelő platform (még a Jira-t is). Lehetővé teszi a szervezet különböző csapatainak, hogy a számukra legmegfelelőbb munkafolyamatban működjenek, de egy központi információs struktúrából.

💡 Tényellenőrzés: A vállalatok 26%-a növeli az automatizálási megoldásokba történő beruházásait, hogy könnyítsen a dokumentumkezelés terhein.

2. pdfplumber (A legjobb strukturált adatelemzéshez és táblázatos adatok kivonásához)

via pdfplumber

A pdfplumber egy Python könyvtár, amely pontosan kivonja a szöveget, táblázatokat és képeket a PDF-ekből. Az alapvető elemzőktől eltérően megőrzi a formázást és OCR-támogatással kezeli a beolvasott dokumentumokat, így a PDF-adatok kivonása zökkenőmentes.

A pdfplumber legjobb funkciói

Szöveget kivonhat bármely PDF-oldalról, beleértve a kivágott vagy módosított oldalakat is.

Könnyedén lekérdezhet átfogó metaadatokat és szerkezeti részleteket minden PDF-objektumról.

Használja a beépített integrált vizuális hibakereső eszközöket a hibaelhárítás egyszerűsítéséhez.

Használjon segédfunkciókat, például a kivágási mező szűrését az adatok kiválasztásának finomításához.

A pdflumber korlátai

Elsősorban géppel létrehozott PDF-fájlokkal működik, de nem szkennelt PDF-fájlokkal.

pdfplumber árak

Ingyenes

pdfplumber értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔑 Termelékenységi tipp: A PDF-fájlokat ne egyenként kezelje, hanem kötegelt feldolgozással. Állítson be automatizálási szabályokat a legfontosabb adatok kivonásához, a formátumok konvertálásához vagy a fájlok tömeges rendezéséhez. Ezzel csökkentheti az ismétlődő manuális munkát és felgyorsíthatja a dokumentumok feldolgozását.

3. PDFMiner. six (A legjobb metaadatok feldolgozásához és fejlett képek kivonásához)

A PDFMiner.six egy moduláris felépítésű PDF-elemző eszköz. A fejlesztőknek finom ellenőrzést biztosít a PDF-feldolgozás felett. A PDFMiner továbbfejlesztett változataként javítja a képek kivonását és a Python 3 kompatibilitást.

Ideális komplex feladatokhoz, például szövegblokkok formázás megőrzése mellett történő elemzéséhez, valamint strukturált dokumentumokhoz, például jelentésekhez és brosúrákhoz.

PDFMiner. Hat legjobb funkció

Használja ki a szoftver robusztus támogatását a különböző betűtípusokhoz, beleértve a függőleges írásjeleket is.

Csökkentse a PDF méretét a szöveg és a képek tömörítésével, anélkül, hogy adatokat veszítene.

Kivonhatja a tartalomjegyzéket és a címkézett tartalmat, hogy könnyebben navigálhasson a komplex dokumentumokban.

Konvertálja a kivont szöveget különböző formátumokba, például HTML-be, képekbe vagy akár hOCR-ba.

PDFMiner. Hat korlátozás

Komplex felületének köszönhetően meredek a tanulási görbe, ami elriaszthatja a kezdőket.

PDFMiner. hat árazás

Ingyenes

PDFMiner. Hat értékelés és vélemény

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Tabula-py (a táblázatos adatok kivonására legalkalmasabb)

A Tabula-py egy Python könyvtár, amely értékes adattáblákat von ki PDF-fájlokból.

Ez hasznos azoknak az adatelemzőknek és kutatóknak, akiknek strukturált adatokra van szükségük a jelentésekből, mivel lehetővé teszi számukra, hogy a táblázatok kivonását zökkenőmentesen integrálják munkafolyamataikba.

A Tabula-py legjobb funkciói

Pontosan kivonhat táblázatokat a PDF-ben a pontos területek megadásával.

Több PDF fájl egyszerre történő feldolgozása kötegelt feldolgozással

Zökkenőmentesen integrálható a Pandas-szal, és táblázatokat exportálhat CSV, TSV vagy JSON formátumban.

Futtasson szkripteket Windows, macOS és Linux rendszereken kódmódosítások nélkül.

A Tabula-py korlátai

Szövegfelismerő eszközök nélkül nem lehet adatokat kivonni a beolvasott PDF-ekből.

Az optimális teljesítmény érdekében némi technikai beállítás és finomhangolás szükséges lehet.

Tabula-py árak

Ingyenes

Tabula-py értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Egy amerikai egészségbiztosító 74%-kal csökkentette a kárigény-feldolgozási időt az AI-alapú dokumentum-munkafolyamatok használatával, így a folyamatot 11,5 percről mindössze 3 percre csökkentette kárigényenként.

5. PyMuPDF- PyPI (A legjobb a nagy sebességű szövegkivonáshoz és képalkotáshoz)

via PyMuPDF

A PyMuPDF, más néven Fitz, egy könnyű és gyors Python könyvtár, amely PDF és más dokumentumformátumokkal működik. A PyMuPDF ideális egyszerű szövegkivonástól a fejlett dokumentumkezelésig terjedő feladatokhoz.

Az eszköz fejlesztők számára készült, hogy szöveget, képeket, megjegyzéseket és metaadatokat vonjon ki PDF-fájlokból, miközben támogatja a renderelési és szerkesztési funkciókat is.

A PyMuPDF legjobb funkciói

Azonnali kivonatolás a megjegyzésekből és kommentekből a felülvizsgálatok egyszerűsítése érdekében

A PDF-oldalak képekként (PNG, JPEG) történő megjelenítése a vizuális ábrázolás érdekében

A beágyazott képeket eredeti formátumukban kivonhatja feldolgozás céljából.

A PyMuPDF korlátai

Robusztus és fejlett funkciói miatt az új felhasználóknak hosszabb tanulási időre lehet szükségük.

Külső OCR eszközök nélkül nem lehet beolvasott PDF-eket feldolgozni.

PyMuPDF árak

Ingyenes

PyMuPDF értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 További információ: Hogyan hozhat létre termékdokumentációs munkafolyamatot

6. Apache PDFBox (A legjobb üzleti folyamatok automatizálásához, digitális archiváláshoz és digitális aláíráshoz)

az Apache PDFBox segítségével

Az Apache PDFBox egy nyílt forráskódú Java könyvtár, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára PDF-fájlok létrehozását, szerkesztését és az azokból való adatkinyerést. A könyvtár egyben egy robusztus eszközkészlet is, amely egyszerű és összetett PDF-feldolgozási feladatokhoz egyaránt alkalmas.

Akár új PDF-fájlokat kell létrehoznia, akár meglévőket módosítania, akár konkrét adatokat kell kivonnia, az Apache PDFBox mindenre felkészült.

Az Apache PDFBox legjobb funkciói

Ellenőrizze a PDF-fájlok megfelelőségét a PDF/A-1b szabványnak a hosszú távú megfelelőség érdekében.

Könnyedén kivonhat Unicode szöveget PDF fájlokból, így a szöveg más alkalmazásokban is kereshetővé válik.

Osztja fel az egyes PDF-fájlokat több fájlra, vagy egyesítse több PDF-fájlt egyetlen dokumentumba.

Az Apache PDFBox korlátai

Kezdők számára kihívást jelent a kiterjedt funkciókészlet és a Java-koncepciók megértésének szükségessége miatt.

A futtatáshoz Java környezet szükséges, ami bonyolultabbá teheti a Java-val nem ismerős fejlesztők számára.

Az Apache PDFBox árai

Ingyenes

Apache PDFBox értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Apache PDFBox-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Remek módszer a PDF-ekkel való munkához, tetszik, hogy a meglévő PDF-fájlokat is szerkeszthetem, míg korábban csak olvasni tudtam őket.

7. Pdf. co API (A legjobb vonalkódok és QR-kódok feldolgozásához)

A PDF. co egy felhőalapú PDF-elemző szoftver, amely automatizálja a dokumentumfeldolgozást a teljes körű fejlesztőktől a kódolás iránt érdeklődőkig terjedő, sokszínű felhasználói bázis számára. Hatékony API-k és integrációk segítségével egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint az adatok kivonása, konvertálása és a dokumentumok létrehozása, lehetővé téve a PDF-ek zökkenőmentes automatizálását és hatékonyabb kezelését.

A PDF. co API legjobb funkciói

Hozzon létre új PDF-fájlokat, valamint módosítsa a meglévőket olyan funkciók segítségével, mint a vízjelek, az egyesítés és az osztás.

Használja ki az API-kat a PDF-dokumentumokban található vonalkódok és QR-kódok olvasásához és generálásához.

PDF. co API korlátozások

A teljes funkciókészlet és a magasabb használati korlátok elérése előfizetést igényel, ami alkalmi felhasználók számára nem feltétlenül megfelelő.

PDF. co API árak

Alap : 8,99 USD/hó

Személyes : 22,49 USD/hó

Business 1 : 44,99 USD/hó

Business 2 : 89,99 USD/hó

Business 3 : 270,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

PDF. co API értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (115+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a PDF. co API-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Időtakarékos eszközt kerestem, amellyel információkat tudok kinyerni a nagyon speciális formátumú számlákból. A PDF.co-nak köszönhetően a pénzügyi csapatnak nem kell többé számlát számla után átolvasnia. Elképesztő, több platformot is kipróbáltam, de a Pdf.co volt a legjobb.

🔍 Tudta? A ClickUp kontextusdiagram-sablonjával az absztrakt diagramokat megvalósítható feladatokká alakíthatja.

8. Docparser (A legjobb nem technikai felhasználók dokumentumelemzési igényeinek kielégítésére)

via Docparser

A Docparser egy felhőalapú, kódolás nélküli adatkinyerő és üzleti folyamatok automatizálására szolgáló eszköz, amely AI, OCR és testreszabható elemzési szabályok segítségével alakítja át a strukturálatlan PDF-eket, Word-fájlokat és beolvasott képeket strukturált adatokká.

Dokumentum-intenzív iparágak, például jogi, e-kereskedelmi, gyártási stb. számára tervezve, AI és OCR technológiát használ, hogy a strukturálatlan dokumentumokat táblázatok, adatbázisok vagy integrációk számára felhasználható adatokká alakítsa.

A Docparser legjobb funkciói

Oldalak automatikus elforgatása és a szkennelés javítása képelőfeldolgozással

Ismétlődő értékek kivonása horgony kulcsszavak segítségével, akár eltolásokkal is

Feldolgozza a különböző dokumentumelrendezéseket az AI Smart Parser segítségével

A Docparser korlátai

Csak tiszta kézírásra korlátozódik; a rendezetlen kézírások manuális javítást igényelhetnek.

Küzdelem a szabad formátumú jegyzetekkel vagy dokumentumokkal, amelyek nem követnek következetes mintákat

A Docparser árai

Kezdő csomag: 32,50 USD/hó

Pro: 61,50 USD/hó

Üzleti: 133 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Docparser értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (115+ értékelés)

Mit mondanak a Docparserről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Docparser segítségével kezdtük el a környezetvédelmi terméknyilatkozatok digitalizálását. Nagyon könnyű elkezdeni a használatát, és a legtöbb általános dokumentumtípusból könnyen kivonhatók az adatok.

9. ABBYY FineReader PDF SDK (a legjobb az automatizált dokumentum-munkafolyamatok integrálásához)

az ABBYY FineReader PDF SDK segítségével

Az ABBYY FineReader PDF SDK egy fejlesztőknek szánt eszközkészlet, amely dokumentumfeldolgozási funkciókkal rendelkezik.

REST API-jával könnyen integrálható más szoftverekkel, és programozási ismeretekkel rendelkező szakemberek is használhatják.

Az ABBYY OCR technológiáját használja a szövegek kivonására és a formázás megőrzésére az elemzett adatokból, így ez a megoldás elsődleges választás a pénzügyi szolgáltatások és biztosítási vállalkozások számára adóbevallások, megrendelések és hasonló dokumentumok feldolgozásához.

Az ABBYY FineReader PDF SDK legjobb funkciói

Számla mezők, például összegek és ügyfélnevek kivonása zónás felismeréssel

Konvertálja a dokumentumokat kereshető PDF/PDF-A formátumba, megőrizve az elrendezés integritását.

Vegye ki a névjegykártyákról a kapcsolattartási adatokat, és exportálja azokat vCard formátumba a CRM-integrációhoz.

Az Azure-alapú feldolgozással könnyedén skálázhatja a nagy volumenű munkaterheléseket.

Az ABBYY FineReader PDF SDK korlátai

A nem technikai felhasználók számára kevésbé hozzáférhető, mivel közepes szintű programozási ismereteket igényel.

Bonyolult és időigényes konfiguráció

ABBYY FineReader PDF SDK árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ABBYY FineReader PDF SDK értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (425+ értékelés)

Mit mondanak az ABBYY FineReader PDF SDK-ról a valós felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Imádom ezt az eszközt, mert a leghatékonyabb OCR programmal rendelkezik, amit eddig használtam. Ez az egyik legköltséghatékonyabb és legkönnyebben használható termék a piacon. Kivételesen felhasználóbarát.

10. Foxit PDF SDK (a legalkalmasabb szélsőséges esetek és a PDF-szabványok széles skálájának kezelésére)

Foxit PDF SDK segítségével

A legjobb PDF-elemző megoldások listájának utolsó helyén a Foxit PDF SDK áll. Ez a megoldás leginkább azoknak a fejlesztőknek ajánlott, akik nagy teljesítményű fejlesztői eszközkészletet keresnek a fejlett PDF-funkciók integrálásához olyan platformok alkalmazásaiba, mint a Windows, macOS, Linux, iOS, Android és a web.

A Foxit iparágvezető PDF-motorja segítségével a fejlesztők könnyedén létrehozhatnak, megtekinthetnek, szerkeszthetnek, megjegyzéseket fűzhetnek és biztonságossá tehetnek PDF-dokumentumokat.

Olyan funkciókkal, mint az intelligens űrlapok, a fejlett megjegyzések és a platformok közötti kompatibilitás, elsősorban azoknak a vállalkozásoknak hasznos, amelyek skálázható PDF-megoldásokra szorulnak.

A Foxit PDF SDK legjobb funkciói

Használja a Smart Forms alkalmazást interaktív űrlapok kitöltéséhez bármely JavaScript-t támogató platformon.

Hozzon létre, szerkesszen, importáljon/exportáljon megjegyzéseket, például kiemeléseket, kommenteket, bélyegeket és egyebeket.

Fejlesszen biztonságos digitális aláírási munkafolyamatokat jogi dokumentumokhoz vagy pénzügyi jelentésekhez.

Fejlett keresési funkciók megvalósítása nagy dokumentumtárakban

A Foxit PDF SDK korlátai

A hatékony megvalósításhoz széles körű programozási ismeretekre van szükség.

Foxit PDF SDK árak

Ingyenes

Üzleti: Egyedi árazás

Foxit PDF SDK értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (+ értékelések)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Foxit PDF SDK-ról a valós felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Az optikai karakterfelismerés funkció a Foxit PDF SDK új verzióiban bevezetett leghatékonyabb és leginkább termelékenységet növelő funkció... Ezzel folyamatosan építjük azt az egyedülálló könyvtárat, amelyben az elveszett kutatási anyagok nemcsak olvashatók, hanem kereshetők és szerkeszthetők is.

