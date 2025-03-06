A 10 legjobb AI PDF-összefoglaló, amellyel időt takaríthat meg

Mint valaki, akinek a munkája sok olvasást igényel – néha naponta több tízezer szót –, tudom, milyen nehézségekkel jár a sűrű PDF-fájlok átrágása.

Ez időigényes, kimerítő, és bizonyos esetekben teljesen elkerülhető.

Ha csak a dokumentum lényegét szeretné megismerni, az AI PDF-összefoglalók igazi áldás lehetnek. Megkönnyítik az életet azoknak a szakembereknek, kutatóknak és diákoknak, akik hosszú PDF-dokumentumokból szeretnének gyorsan és hatékonyan kivonni a legfontosabb információkat.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatom a legjobb AI PDF-összefoglalókat, amelyek javíthatják a dokumentumfeldolgozási munkafolyamatot. Ezek az eszközök olyan figyelemre méltó funkciókat kínálnak, mint az azonnali szövegkonverzió, a tömör összefoglalók, sőt, a komplex dokumentumok vizuális, diagramszerű ábrázolása is.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb AI PDF-összefoglaló, amelyekkel időt takaríthat meg: ClickUp : A legjobb AI-alapú dokumentumkezeléshez A legjobb AI-alapú dokumentumkezeléshez Smallpdf AI Summarizer: A legjobb gyors, útközbeni összefoglalókhoz Knowt AI PDF összefoglaló: Legalkalmasabb tudományos és kutatási összefoglalókhoz Sharly AI Summarizer: A legjobb testreszabható, kontextusgazdag összefoglalókhoz Elephas: A legjobb tudáskezeléshez PDF-összefoglalással ChatPDF: A legjobb beszélgetésszerű PDF-összefoglalókészítéshez Hypotenuse AI PDF összefoglaló: A legjobb a nagy sebességű összefoglalásokhoz és a tartalom integrálásához NoteGPT: A legjobb valós idejű összefoglaláshoz GPT technológiával HiPDF AI PDF összefoglaló: A legjobb, ha könnyen hozzáférhető PDF-eszközöket keres. Genei: Legalkalmasabb kutatásorientált összefoglaláshoz és jegyzeteléshez

Mit kell keresnie egy PDF-összefoglalóban?

A megfelelő AI dokumentumösszefoglaló kiválasztása elengedhetetlen a nagy PDF-fájlok hatékony feldolgozásához és a legfontosabb információk kivonásához. Íme a figyelembe veendő alapvető funkciók:

AI technológia : Győződjön meg arról, hogy az eszköz olyan fejlett AI algoritmusokat használ, mint a GPT-4, hogy kivonja a legfontosabb pontokat és pontosan összefoglalja a PDF fájlokat.

Több fájlformátum támogatása : Válasszon olyan eszközt, amely képes kezelni a PDF, DOCX, PPTX és más dokumentumtípusokat, így nem kell több alkalmazás között váltogatnia az összefoglaláshoz.

Testreszabható összefoglalás hossza : Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel különböző hosszúságú összefoglalásokat lehet létrehozni (pl. az eredeti dokumentum 1-2%, 4-5% vagy 10-12%-a).

Nyelvi rugalmasság : Válasszon olyan összefoglalót, amely minden szükséges nyelvet támogat.

Gyors feldolgozási sebesség : Fektessen be olyan eszközökbe, amelyek 5–10 másodperc alatt képesek összefoglalót készíteni. A hosszabb várakozási idő ellentétes a céljával.

Pontosság : Keressen olyan eszközöket, amelyek magas pontossággal büszkélkedhetnek (néhányuk akár 99%-os pontosságot is ígér) – nem szeretné, hogy az összefoglalói hallucinációk legyenek.

Sokoldalúság : Válasszon olyan összefoglalót, amely különböző típusú tartalmakat képes kezelni, beleértve a beolvasott dokumentumokat és képeket is.

Könnyű használat: Előnyben részesítse azokat az eszközöket, amelyek drag-and-drop feltöltést, regisztráció nélküli használatot és felhasználóbarát felületet kínálnak, így azonnal elkezdheti a munkát.

👀 Tudta? Az Adobe 1993-ban fejlesztette ki az első PDF-t, hogy megőrizze a dokumentumok formázását különböző rendszereken és platformokon.

A 10 legjobb AI PDF-összefoglaló

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy AI PDF-fájl összefoglaló programnál, tekintse meg ezt a listát, amelyet szigorú tesztelés után állítottam össze:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú dokumentumkezeléshez)

Személyes kedvencem, a ClickUp egy sokoldalú, AI-alapú dokumentumkezelő megoldás, amely egy platformon egyesíti a dokumentumok közös szerkesztését, a projektmenedzsmentet és az AI írási eszközöket.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Összefoglalja a dokumentumokat a ClickUp Brain segítségével, hogy hasznosítható információkat nyerjen belőlük.

Egyszerűsíti a PDF-fájlok kezelését, legyen szó kutatási dokumentumokról vagy komplex projektdokumentációról, tömör összefoglalók és kulcsfontosságú betekintések nyújtásával a termelékenység javítása érdekében.

A ClickUp Brain, a ClickUp saját AI asszisztensének segítségével összefoglalhat, lefordíthat és hasznos információkat nyerhet ki dokumentumokból, projekt szálakból és állapotfrissítésekből, ezzel időt takarítva meg és növelve a hatékonyságot.

Beszélgessen dokumentumaival a ClickUp Brain segítségével – gyors válaszokat kaphat anélkül, hogy minden szót elolvasna.

Egyszerűen töltsön fel egy PDF fájlt a parancssor ablakba, és utasítsa a Brain-t, hogy egyszerű természetes nyelvi parancsokkal foglalja össze azt. A teljes tartalmat be is másolhatja a kontextus ablakba. A Brain pedig másodpercek alatt visszaad egy tömör (vagy hosszú – attól függően, hogy mire van szüksége) összefoglalót.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt elemezheti, összefoglalhatja és kivonhatja a legfontosabb információkat a PDF-fájlokból.

Íme, minden, amit a ClickUp Brain AI-alapú összefoglalóival tehet:

Olvassa el az összes oldalt, és szerezzen tömör összefoglalót

A ClickUp segítségével alakítsa át az ismereteket megvalósítható feladatokká

Tegyen fel AI-nak kiegészítő kérdéseket. Mélyüljön el a dokumentumban anélkül, hogy manuálisan kellene információkat keresnie.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Kombinálja az AI összefoglalókat a ClickUp Docs, Tasks és Whiteboards alkalmazásokkal a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

Szeretne AI tudásbázist építeni a szervezetének? Itt van egy rövid bemutató videó, amely segít az indulásban!

A ClickUp Docs strukturált, együttműködési teret kínál a dokumentumok csapatával való kezeléséhez. Támogatja a fejléceket, címkéket és beágyazott oldalakat is, így az AI könnyebben azonosíthatja a legfontosabb szakaszokat és hatékonyabban összefoglalhatja azokat.

Globalizálja dokumentumait azáltal, hogy különböző nyelvekre fordítja őket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Docs integrációjával a ClickUp Brain automatikusan összefoglalja a hosszú dokumentumokat, a találkozók jegyzetét vagy a projektismertetőket, így kézzel végzett munkát igénylő erőfeszítés nélkül gyors betekintést nyújt a munkaterületen folyó megbeszélésekbe. Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek nagy mennyiségű információt kell gyorsan feldolgozniuk. Emellett lehetővé teszi a dokumentumok globalizálását is, mivel lefordítja őket különböző nyelvekre.

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója a projektmenedzsment munkafolyamatba való zökkenőmentes integrációja. Például automatizálhatja az összefoglalók létrehozását azáltal, hogy AI-összefoglalókat ad hozzá a feladatokhoz egyéni mezőként, ami segít nyomon követni a több projektben végzett frissítéseket anélkül, hogy külön-külön kellene megnyitnia a teendőlista minden elemét.

💡 Profi tipp: Gyorsan szeretné összefoglalni a találkozói jegyzeteket és könnyedén kivonni a cselekvési pontokat a jegyzetekből? Próbálja ki a ClickUp AI Notetaker alkalmazást!

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen összefoglalókat dokumentumokhoz és feladatfrissítésekhez a ClickUp Brain segítségével.

A összefoglalókban azonosított témák vagy teendők alapján automatikusan rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz.

A ClickUp mobilalkalmazásával bárhol hozzáférhet az AI-alapú összefoglalókhoz és frissítésekhez.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot olyan AI-alapú összefoglaló API-kkal, mint az OpenAI, az Evernote vagy a Google Cloud AI Platform.

Hozzáférés több LLM-hez különböző felhasználási esetekhez, beleértve a GPT-4o, o1, o3-mini és Claude 3. 7 verziókat, a ClickUp Brain-ből.

A ClickUp korlátai

A felhasználók a ClickUp kiterjedt funkciói miatt tanulási görbét tapasztaltak.

ClickUp árak

Ingyenes örökre

Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkaterületenkénti tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Csapatunk folyamatdokumentációja és feladatkezelése egy helyen segít időt megtakarítani a keresgélésnél. Emellett egyetlen megbízható információforrást is biztosít számunkra.

Csapatunk folyamatdokumentációja és feladatkezelése egy helyen segít időt megtakarítani a keresgélésnél. Emellett egyetlen megbízható információforrást is biztosít számunkra.

Olvassa el még: Ingyenes projektösszefoglaló sablonok a ClickUp és az Excel programokban

2. Smallpdf AI Summarizer (A legjobb gyors, útközbeni összefoglalókhoz)

via Smallpdf

A Smallpdf AI Summarizer egy egyszerű eszköz azok számára, akiknek nagy PDF-fájlok tömör összefoglalására van szükségük.

Ez a PDF-összefoglaló több mint egyszerű összefoglalás: multifunkcionális PDF-eszközként működik, olyan kiegészítő funkciókkal, mint a fájlkonvertálás és a jegyzetek hozzáadása. Felhőalapú integrációjának köszönhetően fájlokat helyezhet el olyan platformokról, mint a Google Drive vagy a Dropbox, egyszerűsítve ezzel a fájlkezelést az eszközök között.

A Smallpdf AI összefoglaló legjobb funkciói

Készítsen tömör összefoglalókat vagy részletes vázlatokat PDF-fájljaihoz, igényeinek megfelelően.

Töltsd fel PDF fájljaidat egyszerűen a Google Drive-ról vagy a Dropboxról

Összefoglalja a PDF-tartalmat több nyelven, ami tökéletes nemzetközi projektekhez.

A Smallpdf AI összefoglaló korlátai

Az összefoglalók nem feltétlenül adnak vissza pontosan a szövegen kívüli elemekből, például táblázatokból és képekből származó információkat.

A Smallpdf AI összefoglaló árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/felhasználó havonta

Pro: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: Egyedi árazás

Smallpdf AI összefoglaló értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (850+ értékelés)

Mit mondanak a Smallpdf-ről a valódi felhasználók?

A Smallpdf legnagyobb előnye, hogy minden szükséges eszközt kínál a PDF-fájlok kezeléséhez. A szerkesztéstől az egyesítésen és az osztáson át a konvertálásig, ez a szoftver mindent kínál.

A Smallpdf legnagyobb előnye, hogy minden szükséges eszközt kínál a PDF-fájlok kezeléséhez. A szerkesztéstől az egyesítésen és az osztáson át a konvertálásig, ez a szoftver mindent kínál.

Olvassa el még: A legjobb dokumentumverzió-kezelő szoftverek

3. Knowt AI PDF összefoglaló (legalkalmasabb tudományos és kutatási összefoglalókhoz)

via Knowt AI PDF összefoglaló

Az akadémiai adatbázisokkal való együttműködésre tervezett Knowt lehetővé teszi, hogy PDF-fájlokat közvetlenül a rendszeréből importáljon, több dokumentumot egyszerre összefoglaljon, és a jobb érthetőség érdekében még a legfontosabb fogalmakat is elmagyarázza.

Mint AI-tutor, hosszú jelentéseket világos összefoglalókra bont, és interaktív tanulási funkciókkal, például flashcardokkal segíti a tudás megőrzését.

A Knowt AI PDF-összefoglaló legjobb funkciói

Testreszabhatja az összefoglalók hosszát és fókuszát, hogy a legrelevánsabb információk kerüljenek előtérbe.

Egyszerűsítse dokumentumkezelési munkafolyamatát tömeges összefoglalással

Importálja az akadémiai forrásokat közvetlenül, hogy egyszerűsítse a tudományos kutatást, és könnyedén készítsen részletes összefoglalókat.

A Knowt AI PDF-összefoglaló korlátai

Elsősorban angol nyelvű dokumentumokhoz optimalizált, ami nem feltétlenül ideális nem angol nyelvű projektekhez.

Knowt AI PDF összefoglaló árak

7 napos ingyenes próba

Plus : 7,99 USD/hó

Ultra: 14,99 USD/hó

Knowt AI PDF összefoglaló értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Egy észak-amerikai gyógyszeripari vállalat egyszerűen az AI segítségével összefoglalta a komplex orvosi cikkeket, és ezzel 95%-kal gyorsította fel kutatásait!

4. Sharly AI Summarizer (A legjobb testreszabható, kontextusban gazdag összefoglalókhoz)

via Sharly AI Summarizer

A fejlett mesterséges intelligenciával a Sharly lehetővé teszi az összefoglalók hosszának testreszabását, a konkrét kulcsfontosságú pontokra való összpontosítást, sőt, dokumentumok közötti elemzések elvégzését is, hogy összehasonlíthassa a több PDF-ben található eredményeket.

Több formátum kompatibilitást, többnyelvű opciókat és biztonságos adatkezelést támogat, így tökéletes hosszú PDF-dokumentumokhoz, amelyek hosszú jelentéseket és fontos információkat tartalmaznak.

A Sharly AI Summarizer legjobb funkciói

Hatékonyan elemezze a kontextust, hogy az összefoglalás során megőrizze az eredeti dokumentum hangvételét és üzenetét.

Többféle fájlformátumot is feltölthet, beleértve audiofájlokat, prezentációkat és URL-eket, valamint PDF-eket.

Gyorsan megtalálhatja az eredeti tartalmat a releváns hivatkozások és oldalszámok segítségével az összefoglalókban.

Védje a felhasználók adatainak biztonságát robusztus védelmi funkciókkal, amelyek garantálják az érzékeny PDF-fájlok biztonságát.

A Sharly AI Summarizer korlátai

Egyes felhasználóknak eleinte nehézséget okozhat a felület használata.

A kiváló minőségű összefoglalók elkészítése hosszabb időt vehet igénybe, különösen nagyobb fájlok feltöltése esetén.

Sharly AI Summarizer árak

Alap: Ingyenes

Professzionális: 15 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Sharly AI Summarizer értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Elephas (A legjobb tudásmenedzsmenthez PDF-összefoglalással)

via Elephas

A szakemberek, kutatók és alkotók számára kialakított Elephas számos fájlformátumot támogat, beleértve a Word-dokumentumokat, weboldalakat és hangfelvételek átiratát. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy hatékonyan kezelhesse és kivonhassa a tartalmat különböző forrásokból.

Ez egy értékes eszköz azok számára, akik kutatási cikkeket, hosszú jelentéseket vagy összetett témákat tanulmányoznak.

Az Elephas legjobb funkciói

Használja a „Super Brain” funkciót, hogy több formátumban gyűjtsön és megvitasson információkat.

Növelje termelékenységét a tartalomkészítéshez nyújtott segítség révén, amely segít Önnek az összefoglalók létrehozásán túlmutató írásban is.

Integrálható különböző platformokkal, támogatja a PDF-eket, Word-fájlokat, Notion-t és még sok mást, így sokoldalúan használható.

Az Elephas korlátai

Egyes funkciók csak PDF formátumokra korlátozódnak, ami korlátozhatja más dokumentumtípusok használhatóságát.

Elephas árak

Ingyenes

Standard: 8,99 USD/hó

Pro: 14,99 USD/hó

Pro+: 18,99 USD/hó

Elephas értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az Elephasról a valódi felhasználók?

Kipróbáltam szinte az összes helyi AI klienst a Mac-en, de az Elephas lehet a legjobb. Igazán a tudásbázisok (más néven „agyak”) építésére koncentrál, ami az én esetemben egy gyakori felhasználási terület. Emellett minden más elvárt eszközt is biztosít (csevegés, szövegcsere, személyiségek/hangnemek stb.).

Kipróbáltam szinte az összes helyi AI klienst a Mac-en, de az Elephas lehet a legjobb. Igazán a tudásbázisok (más néven „agyak”) építésére koncentrál, ami az én esetemben egy gyakori felhasználási terület. Emellett minden más elvárt eszközt is biztosít (csevegés, szövegcsere, személyiségek/hangnemek stb.).

👀 Tudta? A PDF a harmadik legnépszerűbb fájlformátum az interneten, a HTML és az XHTML után, megelőzve a JPEG, PNG és GIF képformátumokat.

6. ChatPDF (A legjobb beszélgetésszerű PDF-összefoglaláshoz)

via ChatP DF

A ChatPDF újragondolja a PDF-ekkel való interakciót, és olyan beszélgetési felületet kínál, amelyen konkrét kérdéseket tehet fel, és valós időben kaphat tömör összefoglalókat vagy részletes válaszokat.

A ChatPDF szemantikai indexelése kiemeli a többi közül. A tartalmat egyes mondatok szintjéig elemzi, így biztosítva, hogy a válaszok pontosak és kontextuálisan relevánsak legyenek a kérdéseihez.

A ChatPDF legjobb funkciói

Adjon meg forráshivatkozásokat, amelyek közvetlenül az eredeti PDF-fájl konkrét oldalaira mutatnak.

Kezeljen egyszerre több PDF-fájlt a többfájlos csevegésekkel az egyszerűbb elemzés érdekében.

Hozzáférjen bármilyen nyelvű PDF-fájlokhoz, és tegye lehetővé a különböző nyelveken történő beszélgetéseket.

A ChatPDF korlátai

A feldolgozási idő és a pontosság a dokumentum hosszától és összetettségétől függően változhat.

ChatPDF árak

Ingyenes

Pro csomag: 10 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

ChatPDF értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Hypotenuse AI PDF összefoglaló (A legjobb a gyors összefoglalásokhoz és a tartalom integrálásához)

via Hypotenuse AI PDF összefoglaló

Ez az AI-alapú összefoglaló eszköz egy szélesebb körű tartalomkészítő eszközkészletbe integrálódik, lehetővé téve az összefoglalás és más munkafolyamatok kombinálását.

Akár bekezdésekbe, akár pontokba szeretné összefoglalni a PDF-eket, a Hypotenuse AI alkalmazkodik az Ön preferenciáihoz, időt takarít meg és minőségi eredményeket biztosít.

Gyors feldolgozási sebességével és azzal a képességével, hogy másodpercek alatt kivonja a dokumentumok legfontosabb pontjait, a Hypotenuse AI felbecsülhetetlen értékű forrás mind a szakemberek, mind a diákok számára.

A Hypotenuse AI PDF-összefoglaló legjobb funkciói

Készítsen gyorsan tömör, átfogó összefoglalókat a fejlett AI-alapú technológia segítségével.

Fordítsa le és foglalja össze a PDF-eket több nyelven, többek között franciául, németül és japánul, hogy globálisan használhatóak legyenek.

Exportálja az összefoglalókat különböző formátumokba, például PDF, DOCX vagy TXT, vagy tegye közzé közvetlenül a WordPressen megosztás céljából.

Hypotenuse AI PDF összefoglaló korlátai

Csak ingyenes próbaverziót kínál; a folyamatos hozzáféréshez fizetős előfizetés szükséges.

Aktív internetkapcsolatra van szükség, ami korlátozza az offline funkcionalitást.

Hypotenuse AI PDF összefoglaló árak

Belépés: 29 USD/hó

Essential: 87 USD/hó

Blog Pro: 230 USD/hó

Blog Custom: Egyedi árazás

Hypotenuse AI PDF-összefoglaló értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hypotenuse AI-ről a valódi felhasználók?

Könnyedén létrehozhatok tartalmakat a blogcikkeimhez és a szervezetem weboldalához. Címeket is javasol a blogbejegyzéseimhez. Beírhatom a SEO kulcsszavaimat. Számos egyéb funkció is rendelkezésre áll, például a tartalom összefoglalása. Az összefoglalás világos és lényegre törő.

Könnyedén létrehozhatok tartalmakat a blogcikkeimhez és a szervezetem weboldalához. Címeket is javasol a blogbejegyzéseimhez. Beírhatom a SEO kulcsszavaimat. Számos egyéb funkció is rendelkezésre áll, például a tartalom összefoglalása. Az összefoglalás világos és lényegre törő.

8. NoteGPT (A legjobb valós idejű összefoglaláshoz GPT technológiával)

via NoteGPT

A NoteGPT egy ingyenes AI PDF-összefoglaló, amelynek célja a PDF-fájlokból a legfontosabb információk gyors és pontos kivonása.

Valós idejű összefoglaló funkciójával az eszköz azonnal elkezdi generálni a tömör PDF-összefoglalót, amint feltöltötte a PDF-fájlt. Ez hatalmas időmegtakarítást jelent a hosszú PDF-fájlokkal dolgozó diákok, kutatók és szakemberek számára.

A legjobb funkciója talán a Prompt Library, ahol kész promptokat használhat olyan speciális dokumentumok összefoglalásához, mint iparági és piaci jelentések, jogi dokumentumok, éves jelentések stb.

A NoteGPT legjobb funkciói

Gyorsan készíts összefoglalókat YouTube-videókhoz, PDF-ekhez, cikkekhez, képekhez és PPT-prezentációkhoz.

Használja ki a GPT-alapú AI technológiát a PDF-ekből a legfontosabb pontok kinyeréséhez és a kontextus megőrzéséhez.

Rögzítse a legfontosabb információkat az automatikus pillanatfelvétel és jegyzetelési funkciók segítségével.

A NoteGPT korlátai

Leginkább angol nyelvű dokumentumokhoz alkalmas, más nyelvek támogatása korlátozott.

A felhasználóknak óvatosan kell eljárniuk az érzékeny információk kezelése során.

NoteGPT árak

Starter: Örökre ingyenes

Alap: 2,99 USD/hó

Pro: 9,99 USD/hó

Korlátlan: 29 USD/hó

NoteGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A HiPDF átfogó csomag részét képező, ingyenes AI PDF-összefoglaló hosszú PDF-fájlokat, amelyek jelentéseket és kutatási cikkeket tartalmaznak, tömör összefoglalókba alakít, így gyorsan eljuthat a tartalom lényegéhez.

Ami leginkább lenyűgözött, az az intuitív felület volt. Feltöltheti a teljes PDF-fájlt, kiválaszthatja a kívánt összefoglaló formátumot, és az AI pillanatok alatt összefoglalja az egész dokumentumot.

A HiPDF AI PDF-összefoglaló legjobb funkciói

Kombinálja az összefoglalást más PDF funkciókkal, mint például a dokumentumok szerkesztése, konvertálása és egyesítése.

Gyorsan feldolgozhatja a dokumentumokat, és pillanatok alatt eredményeket kaphat.

Használja az eszközt online, hogy rugalmasságot és kényelmet élvezhessen minden eszközön.

Használja az eszközkészletet PDF-fájlok más formátumokba való konvertálásához, szerkesztéséhez és akár tömörítéséhez is.

A HiPDF AI PDF-összefoglaló korlátai

Működéséhez stabil internetkapcsolatra van szükség, ami korlátozó lehet az alacsony kapcsolatú területeken.

Kevesebb lehetőség az összefoglalók személyre szabására, mint a speciális eszközöknél

HiPDF AI PDF-összefoglaló árak

Ingyenes próba: Az OCR kivételével minden eszköz esetében elérhető.

Havi előfizetés: 5,99 USD/hó

Éves tervezet: 3,33 USD/hó

AI eszköz – Chat with PDF & AI Read: 9,90 USD/hó

HiPDF AI PDF-összefoglaló értékelések és vélemények

G2: 5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Genei (A legjobb kutatásközpontú összefoglaláshoz és jegyzeteléshez)

via Genei

A Genei egy fejlett, AI-alapú összefoglaló eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot azáltal, hogy kivonja a legfontosabb információkat, tömör összefoglalókat készít, valamint zökkenőmentes kulcsszó-kivonást és hivatkozáskezelést biztosít.

Intuitív jegyzetelési funkciói és szemantikai keresője megkönnyíti a nagy adatállományok között való navigálást, így Ön a kutatásához legfontosabb kulcsfogalmakra koncentrálhat.

A Genei legjobb funkciói

Gyorsan keresse meg és foglalja össze a PDF-tartalmat az intelligens keresési funkcióval, csökkentve ezzel a kézi munkát.

A dokumentumok automatikus lebontása a legfontosabb pontokra

A több dokumentumot egyszerre feldolgozó összefoglalóval egyszerre több dokumentumot is feldolgozhat, növelve ezzel a munkafolyamat hatékonyságát.

Genei korlátai

Ha egyszerű összefoglalót keres, akkor használata bonyolultnak tűnhet.

Genei árak

Ingyenes próba: 14 nap

Akadémiai csomagok: Alap: 6,47 USD/hó Pro: 25,92 USD/hó

Alap: 6,47 USD/hó

Pro: 25,92 USD/hó

Professzionális csomagok: Alap: 12,95 USD/hó Pro: 38,88 USD/hó

Alap: 12,95 USD/hó

Pro: 38,88 USD/hó

Alap: 6,47 USD/hó

Pro: 25,92 USD/hó

Alap: 12,95 USD/hó

Pro: 38,88 USD/hó

Genei értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Genei-ről a valódi felhasználók?

Az a lehetőség, hogy gyorsan és egyszerűen összegyűjthetem és rendszerezhetem az összes forrásomat egy helyen, forradalmi változást jelent. A szerszám felülete intuitív és felhasználóbarát, így könnyű navigálni és pontosan megtalálni, amire szükségem van. Az összefoglalók is rendkívül hasznosak a forrásaim főbb pontjainak megértésében. Bármelyik diáknak vagy kutatónak, aki szeretné racionalizálni a munkáját és javítani a termelékenységét, nagyon ajánlom ezt a szerszámot.

Az a lehetőség, hogy gyorsan és egyszerűen összegyűjthetem és rendszerezhetem az összes forrásomat egy helyen, forradalmi változást jelent. A szerszám felülete intuitív és felhasználóbarát, így könnyű navigálni és pontosan megtalálni, amire szükségem van. Az összefoglalók is rendkívül hasznosak a forrásaim főbb pontjainak megértésében. Bármelyik diáknak vagy kutatónak, aki szeretné racionalizálni a munkáját és javítani a termelékenységét, nagyon ajánlom ezt a szerszámot.

Feldolgozza a PDF-eket hatékonyabban a megfelelő AI összefoglalóval

A PDF-ek az interneten a legszélesebb körben használt fájlformátumok közé tartoznak. Széles körű használatuk aláhúzza a hatékony PDF-feldolgozó eszközök fontosságát. A rendelkezésre álló AI PDF-összefoglalók széles választékával soha nem volt ilyen egyszerű megtalálni a munkafolyamatához leginkább megfelelő eszközt.

A ClickUp túlmutat az alapvető összefoglaláson, és ingyenes AI PDF-összefoglaló funkciókat integrál robusztus projektmenedzsment platformjába. Ezáltal több, mint egy egyszerű PDF-fájlok összefoglalására szolgáló eszköz – egy átfogó megoldás a munkafolyamatok szervezésére, az együttműködésre és a racionalizálásra.

A ClickUp segítségével hatékonyan feldolgozhatja az információkat, a tömör PDF-összefoglalók készítésétől a hosszú jelentések kezelésén és a legfontosabb pontok zökkenőmentes kivonásán át. Az a képessége, hogy hosszú dokumentumokat világos összefoglalókba alakít át egy nagyobb termelékenységi ökoszisztémán belül, megkülönbözteti a versenytársaitól.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!