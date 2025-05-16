Toggl Track vs. Timely: melyik időkövető eszköz a legjobb Önnek?

A munkanapja feladatokkal teli, és valahogy az idő csak úgy elrepül. A helyzet a következő: a legtöbb ember valójában nem követi nyomon az idejét.

Csak 18% rendelkezik megfelelő időgazdálkodási rendszerrel, így a többiek csak azt kérdezik maguktól: „Hova tűnt a napom?”

Pontosan ezért léteznek olyan időkövető eszközök, mint a Toggl Track és a Timely. Az egyik lehetővé teszi, hogy manuálisan kövesse nyomon minden percet, míg a másik AI-alapú automatikus időkövetést használ, hogy elvégezze a nehéz munkát helyetted. De melyik valójában jobb a munkafolyamatodhoz?

Ebben az útmutatóban összehasonlítjuk a Toggl és a Timely alkalmazásokat, és bemutatjuk mindkét időkövető szoftver legfontosabb funkcióit, árait, előnyeit és hátrányait, hogy segítsünk eldönteni, melyik illik legjobban az Ön stílusához. Ó, és figyelem – van egy bónusz ajánlatunk (tipp: a ClickUp)!

Toggl Track és Timely összehasonlítása egy pillantásra

Funkció/Csomag Toggl Track Timely Bónusz: ClickUp Időkövetés Kézi és időzítő alapú nyomon követés Automatikus időkövetés AI-vel Kézi és időzítő alapú nyomon követés, automatizált időblokkolás és integrációk időkövető alkalmazásokkal Integrációk Több mint 100 integráció (beleértve az Asana és a Slack alkalmazásokat) Csatlakozik kommunikációs eszközökhöz, naptárakhoz, projekteszközökhöz és bérszámfejtő alkalmazásokhoz. Több mint 1000 integráció (beleértve a Slacket, a Google Drive-ot, a Zoomot, a GitHubot és még sok mást) Felhasználókezelés Ingyenes 5 felhasználóig, skálázható csomagok Rugalmas csapatkezelés jogosultságokkal Rugalmas felhasználói szerepkörök, jogosultságok és vendéghozzáférés Mobil hozzáférés Mobilalkalmazás és böngészőbővítmény Mobil és asztali alkalmazások automatikus nyomon követéssel Mobilalkalmazás, asztali alkalmazás és böngészőbővítmény Fejlett funkciók Az időkövetés és az automatizált ütemezés szorosan integrálva van a feladatkezeléssel, a dokumentumokkal, a célokkal, a műszerfalakkal, az időbecslésekkel és a jelentésekkel. AI-vezérelt időkövetés, munkaidő-nyilvántartás és előrejelzés Időkövetés és automatizált ütemezés, szorosan integrálva a feladatkezeléssel, dokumentumokkal, célokkal, irányítópultokkal, időbecslésekkel és jelentésekkel. Próbaverzió elérhetősége Ingyenes csomag elérhető, 30 napos próbaidőszak a prémium csomaghoz. 14 napos ingyenes próba, nincs ingyenes csomag Ingyenes csomag elérhető A fizetős csomagok ára 7 dollártól kezdődik

Mi az a Toggl Track?

via Toggl Track

A Toggl Track egy egyszerű és hatékony időkövető szoftver, amely segít nyomon követni, hogy mennyi időt töltesz feladatokkal és projektekkel. Akár szabadúszó vagy, aki a számlázható órákat követi nyomon, akár menedzser, aki a csapat termelékenységi mutatóit figyeli, a Toggl Track minden igényedet kielégíti. Egyszerű és áttekinthető, még akkor is, ha csak azt próbálod kideríteni, hova tűnik az időd.

Egyszerű beállítani, elkerüli a végtelen táblázatokkal járó gondokat, és áttekinthető képet ad a nyomon követett időbejegyzésekről, minden felesleges bonyodalom nélkül.

🧠 Érdekesség: A Toggl-t eredetileg 2006-ban egy kis észt szoftvercég fejlesztette ki, hogy nyomon követhesse saját munkavégzési idejét. Mivel nagyon hasznosnak bizonyult, úgy döntöttek, hogy nyilvánosságra hozzák. Ma már az egyik legnépszerűbb időkövető eszköz.

A Toggl Track funkciói

Más eszközökhöz képest a Toggl Track nem csak az időzítők elindítását és leállítását végzi. Intelligens funkcióival, amelyek a kézi munkát csökkentik, segít nyomon követni, elemezni és a lehető legjobban kihasználni az idejét.

Íme, mi teszi kiemelkedővé:

1. funkció: Automatizált időkövetés

via Toggl Track

Unod már az időd kézi rögzítését? A Toggl Track automatikusan rögzíti az általad használt alkalmazásokat és webhelyeket, így nem kell folyamatosan elindítanod és leállítanod az időmérőket. Tevékenységed teljesen privát marad a készüléken, és csak akkor kerül rögzítésre, ha úgy döntesz, hogy időbejegyzéssé alakítod.

Ez egy egyszerű módszer arra, hogy elkerülje a kihagyott órákat, és világos, pontos nyilvántartást kapjon arról, hogy mire fordítja az idejét.

Unod már a visszamenőleges időnyilvántartást? Szervezd meg csapatod ütemtervét a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonjával. Ez egy világos, strukturált módszer a feladatok, prioritások és határidők kaotikus helyzetek nélküli szervezésére.

2. funkció: Projektidő-nyomon követés kulcsszavakkal

via Toggl Track

A kézi időkövetés unalmas lehet. A Toggl Track segítségével kulcsszavakat állíthat be a projektjeihez, így amikor megnyit egy alkalmazást vagy weboldalt, amelynek címében szerepel az adott kulcsszó, a rendszer felajánlja, hogy kövesse nyomon az időt. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy nyomon kövesse az óráit anélkül, hogy minden alkalommal el kellene indítania az időzítőt.

3. funkció: Intelligens munkaidő-nyilvántartási jelentések

via Toggl Track

A kézi időkövetés kontraproduktív, a Toggl Track pedig megoldja ezt a problémát. Az eszköz automatikusan részletes munkaidő-jelentéseket generál, amelyek segítségével láthatja, hova megy az ideje, és felismerheti a termelékenységi trendeket. Az adatokat bármikor exportálhatja, ha meg kell osztania azokat a csapatával vagy ügyfeleivel.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő ütemező és időkövető funkciói segíthetnek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekre cserélje. Még a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy egyedi időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik az Ön tényleges munkamódszeréhez!

4. funkció: Egyszerű számlázás

via Toggl Track

Nyomon követi a számlázható órákat? Néhány kattintással pontos számlákká alakíthatja őket – a Toggl Track beépített számlázási funkciója szinkronizálja az időbejegyzéseket, így az ügyfelek számlázása gyorsabbá és stresszmentessé válik.

A Toggl Track árai

Ingyenes : Legfeljebb 5 felhasználó

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Prémium : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

💡 Profi tipp: Ha a Toggl Track jelentései nem felelnek meg az elvárásoknak, fedezze fel a Toggl alternatíváit, amelyek részletesebb betekintést, egyedi jelentéseket és adat exportálást kínálnak. Ez különösen hasznos azoknak a projektmenedzsereknek, akiknek világos áttekintésre van szükségük a csapat termelékenységéről.

Mi az a Timely?

via Timely

A Timely többet nyújt az alapvető időkövetésnél: automatikusan rögzíti a munkaidőt, nyomon követi a számlázható óradíjakat, és projekt-dashboardokat kínál, hogy minden szervezetten haladjon. Az automatikus időkövetésnek köszönhetően nem kell manuálisan rögzítenie az órákat vagy elindítania az időzítőt.

A Timely ezzel szemben a háttérben rögzíti a munkáját, így segítve Önt abban, hogy kézben tartsa a projekteket és áttekintést nyerjen az időfelhasználásáról.

Különösen hasznos kis csapatok számára, mivel biztosítja, hogy mindenki szinkronban maradjon, anélkül, hogy azon kellene töprengeni, hogyan lehet időt megtakarítani, és nem veszítenek szem elől a számlázható órákat vagy a projekt előrehaladását.

A Timely funkciói

A Timely nem csak egy időzítő – ez egy intelligens időgazdálkodási eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy könnyedén rögzítsd, szervezd és elemezd a munkádat. Íme, mi teszi kiemelkedővé:

1. funkció: Automatikus időkövetés és memóriakövető

via Timely

A Timely memóriakövetőjével kihagyhatja az időzítőket, és hagyhatja, hogy az automatikusan rögzítse munkatevékenységét. Minden tevékenységét rögzíti – az alkalmazásoktól a dokumentumokig –, így biztosítva a pontos időnaplózást.

Így könnyedén és magabiztosan számlázhat az ügyfeleknek, anélkül, hogy aggódnia kellene az elfelejtett órák vagy elmulasztott feladatok miatt.

2. funkció: Intelligensebb projekt- és feladatkezelés

via Timely

A Timely projektirányító panelje segít mindent egy helyen rendszerezni. Hatékonyabban tervezheti az idejét, kezelheti a feladatokat és együttműködhet a csapatával. Használjon címkéket a munkák kategorizálásához, így könnyebben nyomon követheti az előrehaladást és gond nélkül áttekintheti a különböző projekteket.

3. funkció: AI-alapú munkaidő-nyilvántartás és számlázható díjak

via Timely

A Timely megkönnyíti a munkaidő-nyilvántartást azzal, hogy automatikusan generálja azokat a nyomon követett munkák alapján. Ez csökkenti az adminisztrációs időt, miközben biztosítja a pontos nyilvántartást. Beállíthat egyedi számlázási díjakat a különböző csapattagok vagy projektek számára, ami segít pontosabban nyomon követni a bevételeket és elkerülni az alulszámlázást.

4. funkció: A csapat termelékenységére és teljesítményére vonatkozó betekintés

via Timely

A Timely kapacitáskövető funkciója segít megérteni, hogy csapata mennyi munkaterhelést tud kezelni, így könnyebb egyensúlyt teremteni a feladatok között és elkerülni a kiégést. Az egyéni termelékenységi eszközökkel támogathatja az egyéni teljesítményt, míg a Tervezett idő funkcióval előre megtervezheti a munkát, így a projektek a terv szerint haladnak, és a munkaterhelés kezelhető marad.

A Timely árai

Starter : 11 USD/hó felhasználónként

Prémium : 20 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 28 USD/hó felhasználónként

➡️ Olvassa el még: Ingyenes napi tervező sablonok Word, Excel és ClickUp formátumban

Toggl Track vs. Timely: funkciók összehasonlítása

A Toggl Track és a Timely egyaránt kiváló időkövető szoftverek, de különböző megközelítést alkalmaznak. Íme a két szoftver részletes összehasonlítása:

1. funkció: Automatizált vs. manuális időkövetés

A Toggl Track többféle módot kínál az idő – és akár az időblokkok – nyomon követésére, így rugalmas választás különböző munkastílusokhoz. A Timer móddal elindíthatja és leállíthatja az időzítőt a webes, mobil vagy asztali alkalmazásban, vagy használhatja a Timeline funkciót, amely automatikusan rögzíti az összes olyan webhelyet vagy alkalmazást, amelyet 10 másodpercnél hosszabb ideig használ.

A naptárintegráció lehetővé teszi az Outlook vagy a Google Naptár eseményeinek importálását a gyors időnaplózáshoz. Manuálisan hozzáadhat vagy szerkeszthet időbejegyzéseket, vagy a böngészőbővítmény segítségével közvetlenül a webes eszközökben követheti nyomon az időt.

A Timely viszont teljesen automatizált megközelítést alkalmaz a Memory App alkalmazásán keresztül, amely háttérben rögzíti a webes és alkalmazásbeli tevékenységét. Ahelyett, hogy elindítaná és leállítaná az időzítőket, egyszerűen csak áthúzza a „memóriákat” egy AI által generált automatizált munkaidő-nyilvántartásba, hogy rögzítse a munkáját.

Bár ez a megközelítés csökkenti a kézi bejegyzések szükségességét, a Timely nem kínál stopperóra-típusú időzítőt vagy közvetlen naptár alapú időkövetési megoldásokat, mint a Toggl Track. Szükség esetén azonban továbbra is hozzáadhat időt manuálisan a Tervezett idő, a Naplózott idő vagy az Időbélyegek segítségével.

🏆 Győztes: Timely. A Toggl Track egyensúlyt kínál az időzítők és a kézi bejegyzések között, ha inkább a kézi vezérlést részesíti előnyben. De a kézmentes időkövetés terén a Timely időnyilvántartásai és AI-alapú időkövetése egyértelműen győztessé teszik.

👀 Tudta? Az AI segítségével a munkavállalók munkaidejük 40%-át visszanyerhetik azáltal, hogy automatizálják a manuális feladatokat, mint például az adatbevitel, a kódolás és a dokumentumok formázása. Az AI-alapú eszközök még az időt is automatikusan nyomon követik, így kevesebb időt kell fordítania az óráinak rögzítésére, és több időt tud a feladatok elvégzésére fordítani.

2. funkció: Csapat- és projektmenedzsment

A Toggl Track elsősorban a jövedelmezőségre összpontosít, míg a Timely a munkamintákra és a csapat egészének átláthatóságára.

A Toggl Track Projects funkciójával szűrheti az időadatokat csapattagok, ügyfelek vagy számlázható állapot szerint, és trendvonal grafikonon követheti nyomon a számlázható órákat – ideális azok számára, akik világos képet szeretnének kapni a bevételi forrásokról.

A Timely projektirányítója viszont a tervezett és a rögzített órákat hangsúlyozza, így tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyek inkább a munkaterhelést, mint a pénzügyeket kezelik.

A csapatkezeléshez a Timely People Dashboardja átfogó képet nyújt a nyomon követett órákról, a feladatkiosztásokról és a hiányzó időbejegyzésekről. Ezzel szemben a Toggl Track Organization Hubja részletes betekintést nyújt a munkavállalók munkaterhelésébe, a számlázható díjakba és a munkaterületi jogosultságokba.

🏆Győztes: Toggl Track. Mindkét eszköz kiegészítőként feladatok kezelését is kínálja, de a Toggl Track könnyű CSV-importálási lehetősége és egyértelmű bevételi áttekintése révén nyeri el a profit-orientált projektkövetés terén. A Timely megbízható a munkaminták és a valós idejű előrehaladás tekintetében, de a jövedelmezőség maximalizálása érdekében a Toggl Track az okosabb választás.

➡️ Olvassa el még: Ingyenes időbeosztási sablonok (heti, napi és havi ütemterv)

3. funkció: Elemzések, jelentések és betekintés

A Timely és a Toggl Track egyaránt részletes jelentéseket kínál a projektekről, a számlázható órákról és a csapat teljesítményéről, így a vezetők minden szükséges adatot megkapnak a haladás nyomon követéséhez. Mindkét eszköz tartalmaz költségkövetést, időösszefoglalókat, teljes munkaterületi jelentéseket és egyszerű PDF-, CSV- és Excel-exportálási lehetőségeket.

A Toggl Track a jövedelmezőségi betekintés terén előzi meg a többi alkalmazást. A dedikált Insights Hub valós idejű összehasonlításokkal bontja le a projekt bevételeit, a munkaerőköltségeket és a jövedelmezőségi trendeket. Szeretné látni, ki generálja a bevételt és hova megy az idő? A Toggl segít Önnek.

A Timely Live és Snapshot jelentései hasznosak a valós idejű ügyfélfrissítésekhez, de testreszabási lehetőségei nem olyan hatékonyak, mint a Togglé. A Toggl elemzési központja egyedi widgeteket és interaktív diagramokat kínál, amelyek segítségével az adminisztrátorok a csapatuk munkafolyamatához igazított irányítópultokat hozhatnak létre.

🏆 Győztes: Toggl Track. Ha olyan automatizált jelentéseket szeretne, amelyek nem csak az időt követik nyomon, hanem a profit maximalizálásában is segítenek, akkor a Toggl részletes elemzései és testreszabható időkövetési jelentési irányítópultjai forradalmi változást hoznak.

4. funkció: Számlázás és számlák kiállítása

A Timely és a Toggl Track egyaránt támogatja a költségvetés-tervezést, a bérszámfejtést és a munkaidő-nyilvántartás exportálását, de a számlázáshoz eltérő módon közelítenek.

A Toggl Track részletes ellenőrzést biztosít a számlázható árak felett, lehetővé téve az adminisztrátorok számára, hogy árakat állítsanak be projekt, csapattag vagy időbejegyzés szerint, így ideális a projekt jövedelmezőségének nyomon követéséhez és a költségvetések kezeléséhez.

A QuickBooks, Xero, FreshBooks és Zoho Books programokkal is integrálható, így könnyen szinkronizálhatók a számlák, de a számlák létrehozásához manuális bevitel szükséges, és azok csak PDF formátumban exportálhatók.

A Timely viszont egyszerűsíti a számlázást az egy kattintással történő számlázással, amely automatikusan kiszámítja az összegeket; nincs szükség kézi beállításokra vagy képletekre. Az összes alkalmazása valós időben szinkronizálódik a QuickBooks-szal, így a fizetések és a számlák mindig naprakészek, külön erőfeszítés nélkül.

🏆 Győztes: Timely. Míg a Toggl testreszabási lehetőségeket kínál, a Timely automatikus számlázási és QuickBooks szinkronizálási funkciói gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a pontos számlázást.

Toggl Track vs. Timely a Redditen

A Reddit segítségével megnéztük, mit mondanak a valódi felhasználók a Timely és a Toggl alkalmazásokról. Ahogy vártuk, mindkét időkövető alkalmazásnak vannak hűséges rajongói és kritikusai.

Például a Reddit felhasználó Mudbiker az r/prodcutivity oldalon dicsérte a Toggl Track egyszerű használatát:

A 13 különböző alkalmazás kipróbálásával eltöltött idő alatt már megtanulhatta volna a Toggl használatát. Ajánlottam egy nem túl technikaértő kollégámnak, aki kevesebb mint 15 perc alatt elsajátította a használatát. Nagyon egyszerű.

A 13 különböző alkalmazás kipróbálásával eltöltött idő alatt már megtanulhatta volna a Toggl használatát. Ajánlottam egy nem túl technikaértő kollégámnak, aki kevesebb mint 15 perc alatt elsajátította a használatát. Nagyon egyszerű.

Másrészt a Timely felhasználói ugyanolyan lelkesek voltak a könnyed használat iránt. A Reddit felhasználó daseighty az r/androidapps oldalon így ír:

Imádtam a Timely egyszerűségét. Az eddig kipróbált összes többi eszköz semmiképp sem veheti fel vele a versenyt.

Imádtam a Timely egyszerűségét. Az eddig kipróbált összes többi eszköz semmiképp sem veheti fel vele a versenyt.

Míg egyesek a Toggl Track intuitív beállításait dicsérik, mások a Timely elegáns, kezet nem igénylő megközelítését értékelik. De függetlenül attól, hogy melyik eszközt részesíti előnyben, egy dolog biztos: az időkövetésnek nem szabad bonyolultnak lennie.

És ha egyik eszköz sem tűnik megfelelőnek, ne aggódjon, mindig van más lehetőség!

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Toggl Track és a Timely legjobb alternatíváját

A Toggl Track és a Timely megbízható eszközök, amelyek pontos időkövetést biztosítanak, de mi van, ha több kell, mint csak korlátlan követés? Itt jön be a ClickUp —a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.

A ClickUp nem csak egy időkövető eszköz, hanem egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Akár a számlázható órákat követi nyomon, feladatokat tervez vagy a csapat termelékenységét kezeli, a ClickUp mindent egy helyen tárol.

Így előzi meg a ClickUp mind a Timely-t, mind a Toggl Track-et:

ClickUp előnye #1: Automatizált időblokkolás és ütemezés a ClickUp Naptár segítségével

A ClickUp Calendar dinamikus módszert kínál a feladatok, határidők és találkozók egy helyen történő kezelésére. A számos testreszabható opció segítségével rendezett és a munkafolyamatához igazodó ütemtervet készíthet.

A ClickUp Calendar a következőket kínálja:

AI időblokkolás: automatikusan beosztja a legfontosabb feladatait a rendelkezésre álló naptári időrésekbe, segítve Önt a koncentrációs idő megóvásában.

Egységes naptár: Tekintse meg összes találkozóját és feladatát egy helyen, így egy helyen tervezheti meg munkáját és időbeosztását.

Drag-and-drop ütemezés: Könnyedén áthelyezheti a feladatokat a naptárába, hogy időt szánjon a mély munkára vagy a határidők betartására.

Feladatok becsült időtartama: Rendeljen becsült időtartamokat a feladatokhoz, így a ClickUp reális időkereteket javasolhat a munkájához.

Késedelmes és prioritást élvező feladatok: Gyorsan felismerheti a késedelmes vagy magas prioritású feladatokat, és időt szánhat azok elvégzésére.

Egyéni emlékeztetők: kapjon értesítést a tervezett munkaszakaszok vagy megbeszélések előtt, hogy soha ne maradjon le egy koncentrációs munkamenetről sem.

Személyes és megosztott nézetek: Használja saját naptárát a személyes időbeosztáshoz, vagy a megosztott projektnaptárakat a csapat egészének ütemezéséhez.

ClickUp előnye #2: Beépített időkövetés a feladatokhoz és projektekhez

A ClickUp Project időkövetés több, mint egy ingyenes időkövető alkalmazás. A Toggl Track és a Timely alkalmazásokkal ellentétben az időkövetést feladat- és projektkezelési funkciókkal, részletes jelentésekkel és csapatmunkával ötvözi, mindezt egy helyen.

Kövesse nyomon az időt bárhol a ClickUp projektidő-követőjével asztali számítógépen, mobilon vagy a weben az ingyenes Chrome-bővítmény segítségével.

A ClickUp segítségével a következőket kapja:

Globális időkövetés : Indítsa el és állítsa le az időzítőket bármilyen eszközről, és váltson a feladatok között a globális időzítővel. Adjon hozzá időt manuálisan, vagy hozzon létre bejegyzéseket dátumtartomány szerint.

Integrációk : Szinkronizálja kedvenc időkövető alkalmazásainak, például a Toggl, a Harvest és az Everhour időadatait közvetlenül a ClickUpba.

Testreszabható munkaidő-nyilvántartások : Tekintse meg a naponta, hetente vagy havonta nyomon követett időt a feladatok és az időbejegyzések részletes bontásával.

Halmozott időkövetés : Nézze meg, hogy az egyes csapattagok mennyi időt töltenek a különböző feladatokkal, és integrációk segítségével adja hozzá a ClickUp-on kívül nyomon követett időt.

Fejlett jelentéskészítés : Készítsen egyedi jelentéseket, szűrje az időbejegyzéseket, és hasonlítsa össze a becsléseket a tényleges óraszámmal, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.

Projektidő-becslések: Áttekintést kaphat a csapat előrehaladásáról, és ellenőrizheti, hogy a feladatok a becsült időkereten belül maradnak-e.

Mivel a ClickUp automatizált nyomonkövetési megoldása beépítve van a projektmenedzsment rendszerébe, nem csak az órákat rögzíti, hanem alapvető termelékenységi betekintést is nyer. Ha okosabb módszert keres az időgazdálkodáshoz, a ClickUp a megoldás.

💡Profi tipp: Változtassa meg projektmenedzsmentjét a ClickUp Brain segítségével! Ez az AI-alapú eszköz segít a projektek nyomon követésében, a frissítések megfogalmazásától és a feladatok összefoglalásától a menetrendek automatizálásáig és a csapat kérdéseinek megválaszolásáig.

Gyors összefoglalót kaphat tevékenységeiről, és nyomon követheti az eltöltött időt a ClickUp Brain segítségével.

ClickUp előnye #3: ClickUp időgazdálkodás

Az időkövetésnek nem szabad feladatnak tűnnie. A ClickUp Time Management segítségével bárhonnan elindíthatja és leállíthatja az időzítőt – asztali számítógépről, mobilról vagy akár a böngészőjéből is.

Ugrálhat a feladatok között, manuálisan rögzítheti az időt, és pontosan láthatja, hova megy el minden perc. Ráadásul a beépített időbecslések egyértelmű elvárásokat biztosítanak, így a csapat tagjai mindig tudják, mennyi időt kell szánniuk az egyes feladatokra.

Tervezzen okosabban és tartsa be az ütemtervet a ClickUp drag-and-drop ütemezőjével.

Előre kell terveznie? A ClickUp teljes ellenőrzést biztosít az ütemterve felett olyan nézetekkel, mint a Naptár, Gantt, Idővonal és Munkaterhelés. Nincs többé időgazdálkodási probléma!

Könnyedén húzhatja és ejtheti a feladatokat, átütemezheti a függőségeket és módosíthatja a határidőket, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. Az olyan projektidő-kezelési funkcióknak köszönhetően, mint a munkaidő-nyilvántartás, a számlázható időkövetés és a mérföldkő-tervezés, a határidők betartása még soha nem volt ilyen egyszerű.

ClickUp előnye #4: ClickUp időbecslések

A ClickUp segít felosztani a feladatokra és alfeladatokra becsült időt a csapat tagjai között. Rendelje a megfelelő időt a megfelelő emberekhez, kövesse nyomon az előrehaladást, és hasonlítsa össze a tényleges és a becsült órákat a jövőbeli előrejelzések javítása érdekében.

Tervezzen okosabban a összesített időbecslésekkel – egy pillanat alatt láthatja a projekt teljes időtartamát.

Áttekintésre van szüksége? Ez az alkalmazottak figyelő szoftver automatikusan összesíti az időbecsléseket, így mindig tudja, mennyi időt vesz igénybe egy projekt. Nincs többé utolsó pillanatban való kapkodás.

Használja a Munkafolyamat nézetet a kapacitás kiegyensúlyozásához, a Naptár nézetet a becslések ütemezéséhez és a Doboz nézetet a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez. Ezenkívül exportálhatja az adatokat egyéni jelentések készítéséhez, és így mindig lépést tarthat a határidőkkel.

Azok a csapatok, amelyek hatékonyabban szeretnének dolgozni, a ClickUp Time Box Template segítségével egyértelmű feladatidő-korlátokat állíthatnak be, így fenntarthatják a koncentrációt és csökkenthetik a zavaró tényezőket.

Ingyenes sablon Egyszerűsítse munkafolyamatát és végezze el feladatait hatékonyabban a ClickUp Time Box Template segítségével.

➡️ Olvassa el még: Ingyenes munkarend-sablonok Excelben és ClickUpban

A ClickUp-ot használjuk az összes csapattal való együttműködéshez az új változások bevezetése, a felhasználói problémák felvetése és azok kijavítása érdekében, bevonva a megfelelő csapatot. Mivel ez az eszköz időkövetési funkcióval is rendelkezik, könnyű nyomon követni a határidők betartását.

Időkövetés? Hagyja, hogy a ClickUp végezze el a nehéz munkát!

A Toggl Track és a Timely kiválóan alkalmasak az időkövetésre, de mi lenne, ha ténylegesen irányítani is tudná azt? Tanulmányok szerint körülbelül 23 percbe telik, mire egy megszakítás után újra összpontosítani tudunk, ezért az időkövetés önmagában nem elég.

Itt jön be a ClickUp. Ez egy komplett időgazdálkodási rendszer, amely segít egy helyen megtervezni, nyomon követni és optimalizálni a munkáját. A termelékenységi alkalmazások terén páratlan.

Beállíthat időbecsléseket, figyelemmel kísérheti a csapat munkaterhelését, és a Naptár, Gantt vagy Idővonal nézeteket használva saját igényeinek megfelelően ütemezheti a munkát. Ráadásul a beépített munkaidő-nyilvántartások és jelentések segítségével mindig tisztában lesz azzal, hogy a csapata hol tölti az idejét.

