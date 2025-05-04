Inkluzív technológia: a 10 legjobb AI-eszköz neurodivergens emberek számára 2025-ben

A világ egyre inkább tudatában van a neurodivergens emberek egyedi igényeinek és erősségeinek. Szerencsére a technológia is lépést tart az innovatív AI-eszközökkel, amelyek célja a termelékenység, a kommunikáció és az általános jólét javítása.

Akár a zavaró tényezők kiküszöbölésére, gondolatainak rendszerezésére, akár csak a kényelmesebb kommunikációra keres megoldást, itt van 10 AI eszköz, amelyek forradalmasíthatják a mindennapi rutinját.

Készen áll arra, hogy felfedezzen néhány digitális segítőt, akik megkönnyíthetik az életét? Akkor vágjunk bele, és nézzük meg, melyik illik Önhöz a legjobban!

⏰ 60 másodperces összefoglaló ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és célkövetéshez) Goblin Tools (A legjobb feladatfelosztáshoz és időbecsléshez) Spectrums. ai (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és termelékenységi támogatáshoz) TickTick (A legjobb intuitív feladatkezeléshez és szokások nyomon követéséhez) Habitica (A legjobb a szokások nyomon követésére és a termelékenység növelésére) Forest (A legjobb a halogatás kezelésére és a koncentráció fenntartására) Brain in Hand (A legjobb on-demand támogatáshoz és önmenedzsmenthez) Grammarly (A legjobb AI írási segítség) Notion (A legjobb rugalmas munkaterület-szervezéshez és tudásmenedzsmenthez) Otter. ai (A legjobb AI-alapú átírási és értekezlet-támogatási eszköz)

A megfelelő AI eszköz kiválasztása jelentősen megváltoztathatja a neurológiai eltérésekkel élő emberek életét. Mivel ők másképp dolgozzák fel az információkat, rendkívül fontos olyan megoldásokat keresni, amelyek valóban megkönnyítik az életüket azáltal, hogy csökkentik a túlterheltséget és fokozzák a koncentrációt.

Így találhatja meg a számára legmegfelelőbb eszközt:

Zavaró tényezőktől mentes felületek : Keressen egy egyszerű, intuitív felhasználói felületet, amely kiszűri a zavaró tényezőket és segít fenntartani a koncentrációt.

Testreszabható elrendezések : Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a betűtípusok, színek, témák és akár a képernyő fényerejének módosítását, ami segíthet csökkenteni az érzékszervi túlterhelést.

Intelligens feladatkezelés : Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi a teendők fontossági sorrendbe állítását és emlékeztetőket állíthat be, így mindig kézben tarthatja feladatait.

Automatikus szervezés : Keressen olyan AI eszközt, amely automatikusan rendszerezi a feladatait és az információkat.

Beszéd-szöveggé alakító funkciók: Válasszon olyan kommunikációs eszközöket, amelyek képesek elemezni a kimondott szavakat, és azokat végrehajtható feladatokká vagy nyomon követendő teendőkbe alakítani.

🔎 Tudta-e? Bill Gates diszlexiás és ADHD-s, és gyakran beszél nyíltan a hagyományos oktatással kapcsolatos nehézségeiről.

A megfelelő funkciókkal rendelkező AI eszközök jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy digitális munkaterülete kényelmesebbé váljon. Szüksége van valamire, ami alkalmazkodik gondolkodásmódjához, szervezési és munkamódszereihez. Íme tíz eszköz, amelyek segítenek egyszerűsíteni a munkát és könnyedén megbirkózni a kihívásokkal.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és célkövetéshez)

Ha olyan eszközt keres, amely segít növelni a termelékenységét, de nem érezheti magát túlterhelve a merev struktúrák miatt, akkor a ClickUp mindenképpen az első helyen kell, hogy álljon a listáján.

Megszünteti a több, egymástól független alkalmazáson keresztüli munkakezelés káoszát, és minden fontosat – tudást, beszélgetéseket és projekteket – egyetlen, összekapcsolt munkaterületre hoz. Az eredmény? Nincs többé végtelen tabváltás, ami ellopja az idejét és megöli a termelékenységét.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással! Ráadásul a munkaterület rugalmas testreszabhatósága támogatja a különböző munkastílusokat és igényeket, beleértve a neurodivergens emberekre jellemzőket is.

Így használhatja a ClickUp alkalmazást, ha neurodivergens személy:

Dolgozzon okosabban: A ClickUp Brain segítségével kevesebb súrlódással dolgozhat. Gondoljon rá úgy, mint a termelékenység legjobb barátjára, amely segít gyorsabban haladni a dolgokkal. A természetes nyelvfeldolgozás segítségével megérti a lekérdezések jelentését, szándékát és kontextusát, és a legrelevánsabb, legértelmesebb válaszokat adja.

Kreatív válságban van? A ClickUp Brain ötleteket és sablonokat javasolhat, sőt írni is tud. Frissíteni szeretné a minőségbiztosítási folyamat működését? A ClickUp Brain másodpercek alatt átvizsgálja a munkaterületét, és releváns információkat hoz felszínre. Nincs türelme a hosszú szövegeket átnézni? A ClickUp Brain összefoglalja a hosszú dokumentumokat, kiemeli a legfontosabb pontokat, sőt azonosítja és hozzárendeli a teendőket.

Készítsen projektjavaslatokat, e-maileket és összefoglalókat pillanatok alatt a ClickUp Brain segítségével.

Ami nekünk a legjobban tetszik, hogy ezeket az AI által generált összefoglalókat összekapcsolhatja feladatokkal és projekttervekkel, így soha többé nem kell keresgélnie azt a jegyzetet, amelyet biztosan elmentett valahova!

A ClickUp AI Notetaker segítségével a hosszú megbeszélésekből produktív, cselekvésre összpontosító ülésekké válnak a találkozók. Az AI automatikusan rögzíti a legfontosabb információkat – például a döntéseket, a megállapításokat és a teendőket –, és világos, tömör összefoglalókat készít, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a folyamatban lévő projektekbe. Ez biztosítja, hogy minden találkozó hatékonyan hozzájáruljon a jobb munkafolyamatokhoz és a csapat hatékonyságához, és Ön is aktívan részt vehet a munkában anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy valamit kihagy.

Automatizálja a rutinmunkát: Növelje koncentrációját azzal, hogy a ClickUp automatizálási funkciója elvégzi a rutin feladatait. Így valóban a fontos dolgokra koncentrálhat, míg az ismétlődő, de kritikus feladatok – projektfrissítések megosztása, feladatok kiosztása, e-mailek küldése – továbbra is pontosan működnek a háttérben.

Több mint 100 előre elkészített automatizálás közül választhat, vagy az egyéni automatizálás-készítő segítségével létrehozhat egy igényeinek megfelelő munkafolyamatot.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a rutinmunkák elvégzéséhez

Különösen tetszik, ahogy Feisal Adams, a 9n (egy üzleti AI és technológiai megoldásokat kínáló vállalat) innovációs igazgatója a ClickUp Automation és AI rendszereket használja egyedi válaszok létrehozására, amelyeket automatikusan elküldenek mindenkinek, aki kitölti az egyik űrlapjukat. Adams nemcsak személyes és okos válaszokat tudott létrehozni, hanem az egész rendszert felhasználva sok ismétlődő munkát is le tudott venni a válláról, egyszerűen csak kreatív módon használva a rendszer adta lehetőségeket.

A rendetlenséget tisztasággá alakítja: A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a komplex projekteket megvalósítható feladatokra, és ossza ki azokat a megfelelő csapattagoknak.

Ha minden feladathoz színkódolt prioritási címkéket és egyéni feladatállapotokat rendel, könnyebben kiszűrheti a feladatokat, és azokra koncentrálhat, amelyek azonnali figyelmet igényelnek.

Emellett áttekinthető képet kap a határidőkről és a feladatok közötti függőségekről, ami megkönnyíti a munkák fontossági sorrendjének megállapítását és a koncentráció javítását. A feladatok közötti vizuális kapcsolat megakadályozza, hogy elborítson az a nyomasztó érzés, hogy nem tudja, hol is kezdje.

Kezelje könnyedén a többfunkciós munkákat a ClickUp Tasks együttműködési eszközzel.

Hagyja ki a beállítást, és kezdjen azonnal dolgozni: A legtöbb neurodivergens személy számára egy új projekt megkezdése a legnehezebb feladat. A ClickUp több mint 1000 testreszabható sablonból álló könyvtárával könnyebb kihagyni a beállítást, és elindítani a projektet anélkül, hogy túlterhelné magát a tervezéssel és a szervezéssel.

A ClickUp feladatkezelési sablon például kiváló eszköz azok számára, akiknek nehézséget okoz a feladataik kezelése.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje könnyedén mindennapi feladatait a ClickUp feladatkezelési sablon segítségével.

Minden olyan eszközt tartalmaz, amelyre szüksége van a munkafolyamatok vizualizálásához, nyomon követéséhez és optimalizálásához. A Custom Fields segítségével a legapróbb részletekig rendszerezheti az információkat, a Calendar View drag-and-drop funkciójával egyszerűen ütemezheti a feladatokat, a Workload View segítségével pedig vizualizálhatja a csapat és az egyének munkaterhelését a hatékony erőforrás-kihasználás érdekében.

Ha ADHD-barát sablont szeretne a napjai maximális termelékenységének megtervezéséhez, nézze meg a ClickUp Daily Time Blocking Template sablont.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje hatékonyan az idejét a ClickUp napi időbeosztási sablonjával

Kiválóan alkalmas arra, hogy prioritásokat állítson fel az időblokkokban, amikor a legproduktívabb, hogy az energia elfogyása előtt elvégezze azokat a komplex, igényes feladatokat. A sablon még időt is biztosít a tartalmas reflexióra. Így mindig van néhány perce pihenni, mielőtt a következő feladatba kezdene.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok : A ClickUp Dashboards segítségével megtekinthet mindent, ami a projekt előrehaladásával, az ütemtervekkel, a függőben lévő feladatokkal és a mérföldkövekkel kapcsolatos. Színkódolt táblázatok, grafikonok és haladási sávok segítségével kiemelheti eredményeit, teendőit és határidőit.

Nyomon követhető célok : Állítson be mérhető célokat, és bontsa azokat kisebb, elérhető célokra : Állítson be mérhető célokat, és bontsa azokat kisebb, elérhető célokra a ClickUp Goals segítségével. Használja a haladás összefoglalókat és a feladatcélokat a célok vizuális nyomon követéséhez, és adjon hozzá emlékeztetőket, hogy ne hagyjon ki fontos feladatokat.

Zökkenőmentes együttműködés: A ClickUp Chat segítségével a munkája mellett a beszélgetéseket is kezelheti. A kommunikációs készségek fejlesztése érdekében a Chat mesterséges intelligenciája válaszokat javasolhat, automatikusan feladatokat hozhat létre és összefoglalhatja a beszélgetési szálakat, így minden érintett fél mindig naprakész lehet a fontos megbeszélésekről, teendőkről és frissítésekről.

A ClickUp korlátai

Néha a frissítések betöltése kissé hosszabb időt vehet igénybe, de ez gyakran egy egyszerű frissítéssel megoldható.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A ClickUp legnagyobb erőssége a rugalmassága – a nézetek, állapotok és munkafolyamatok testreszabási lehetősége azt jelenti, hogy szinte bármilyen csapat folyamatához alkalmazkodni tud. A funkciók hatalmas száma lehetővé teszi, hogy mindent, a napi feladatoktól a hosszú távú tervekig, egy helyen kezeljünk. Nagyszerű, hogy minden munkánk egy helyen van, és a testreszabható irányítópultok segítségével a jelentések világosak és pontosan az igényeinkhez igazodnak. – G2 értékelés

via Goblin Tools

A Goblin Tools egy mesterséges intelligencia alapú termelékenységi eszközökből álló csomag, amelynek célja, hogy a komplex feladatokat kezelhető lépésekre bontsa, így könnyebbé téve az idő becslését és a napi feladatok kezelését, nagyobb áttekinthetőséggel és kevesebb stresszel. Ez különösen hasznos azok számára, akik ADHD-vel élnek és szeretnének kialakítani egy rutint.

Például a Magic ToDo segítségével több feladatot is létrehozhat. Minden feladathoz hozzáadhat alfeladatokat, becsült idővonalakat, sőt hangjegyzeteket is, hogy kontextust adjon a teendőihez. Minden feladathoz adjon hozzá egy „fűszerességi” szintet, hogy szabályozza, mennyire részletes legyen a feladat lebontása. Például a „enyhe” alapvető lebontást ad, a „közepes” több struktúrát és részletet ad hozzá, a „fűszeres” pedig részletes lépésekre bontja a feladatot.

Írási segítség : Használja a Goblin Tools eszközt a szöveg hangnemének és stílusának megváltoztatásához. Egyszerűen írja be gondolatait (akármennyire kaotikusak is legyenek) a „Formalizer” eszközbe, és válassza ki, hogyan szeretné, hogy a szöveg megjelenjen – professzionális, technikai, szarkasztikus, udvarias, könnyebben olvasható stb.

Időbecslés : Az „Estimator” (Becslő) eszközbe beírva megtudhatja, mennyi időt vesz igénybe egy adott feladat elvégzése. Csak írja le, mit kell elvégeznie, és az eszköz reális időbecslést ad.

Szövegértelmezés: Elemezze az üzenetek hangnemét és szándékát, hogy jobban megértse a szöveges kommunikációt, különösen olyan helyzetekben, ahol a társadalmi jelek nem egyértelműek.

A feladatok részletes lebontása túlzott mennyiségű értesítést eredményezhet, ami zavaró lehet.

Ingyenes

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már mesterséges intelligencia eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Szeretné ezeket az előnyöket a munkahelyén is kihasználni? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense 30%-kal javíthatja a termelékenységet kevesebb értekezlet, gyors AI-generált összefoglalók és automatizált feladatok segítségével.

3. Spectrums. ai (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és termelékenységi támogatáshoz)

A Spectrums. ai egy ADHD-re kifejlesztett AI eszköz, amely személyre szabott beavatkozási tervek kidolgozására, a hangulat és az energia figyelemmel kísérésére, a viselkedési adatok vizsgálatára, valamint adat alapú ajánlások megfogalmazására szolgál, hogy hogyan lehet jobban támogatni a neurodivergens személyeket.

Az AI segítségével rendszeresen figyeli az energiaszintet, a hangulatot, az érzékszervi érzékenységet és egyéb tüneteket, hogy segítsen a munkáltatóknak, oktatóknak és gondozóknak azonosítani azokat a mintákat és kiváltó tényezőket, amelyek befolyásolják a jólétet.

Spectrums. ai legjobb funkciói

Személyre szabott megbirkózási mechanizmusok : Személyre szabott stratégiák a napi kihívások kezeléséhez, az összes nyomon követett tünet alapján.

Egészségügyi jelentések : Részletes jelentéseket készíthet a tünetekről, kihívásokról, előrehaladásról és időbeli tendenciákról. Ossza meg ezeket a jelentéseket orvosokkal, terapeutákkal és pedagógusokkal, hogy megfelelő támogatást és erőforrásokat tudjanak nyújtani.

Adat alapú betekintés: Használja a viselkedési adatokat : Használja a viselkedési adatokat a neurodiverz alkalmazottak igényeinek megértéséhez , elősegítve egy inkluzívabb és befogadóbb munkakörnyezet kialakítását.

Spectrums. ai korlátai

Mivel a Spectrums.ai nagymértékben függ a felhasználói bevitelektől, az eredményül kapott elemzés néha nem elég részletes ahhoz, hogy pontos betekintést nyújtson.

Spectrums. ai árak

Egyedi árazás

Spectrums. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔎 Tudta-e? A JPMorgan Chase & Co. becslései szerint a neurodiverzitási program keretében technológiai pozíciókba felvett alkalmazottak 90–140%-kal termelékenyebbek, mint mások, és munkájuk következetes és hibamentes.

4. TickTick (A legjobb intuitív feladatkezeléshez és szokások nyomon követéséhez)

via TickTick

A TickTick egy időgazdálkodási eszköz, amely olyan funkciókkal segít csökkenteni a mentális zavarokat, mint a „Smart Lists” (intelligens listák), a „Habit Gallery” (szokások galériája) és a „Task Reminders” (feladat-emlékeztetők).

Az „Eisenhower-mátrix” a feladatokat sürgősségük és fontosságuk alapján osztja fel, segítve a neurodivergens személyeket a hatékony prioritások meghatározásában. Ezenkívül a „Pomodoro időzítő” elősegíti a koncentrált munkavégzést azáltal, hogy rövid, produktív időközöket ösztönöz, ami különösen hasznos lehet azok számára, akiknek figyelemzavarokkal kell megküzdeniük.

A TickTick legjobb funkciói

Tervezés és ütemezés : Vizualizálja napi és havi ütemtervét a TickTick naptárában, és kapjon gyors áttekintést minden elvégzendő feladatról.

Feladat tervezés : Jegyezze fel az összes fontos teendőjét a feladatlistákra, címkékkel és emlékeztetőkkal kiegészítve, hogy ne maradjon le a kritikus teendőkről. Használja a listát, a Kanban-t vagy az idővonal nézetet, hogy a munkát a kívánt módon vizualizálja.

Szokások kezelése: Fejlessze és tartsa fenn a jó szokásokat a „Habit Tracker” segítségével. Használjon strukturált emlékeztetőket, haladáskövetést és feladatokkal való integrációt a napi rutinok kezeléséhez és a felelősségvállalás kialakításához.

A TickTick korlátai

A testreszabási lehetőségek meglehetősen korlátozottak.

TickTick árak

Örökre ingyenes

Prémium: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/4 (100+ értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

Nagyra értékelem a TickTick által kínált kifinomult szervezési eszközök széles skáláját, beleértve a részletes ellenőrzőlisták készítésének lehetőségét és a rugalmasan beállítható határidők és emlékeztetők funkcióját. Ezenkívül a naptárkapcsolat garantálja a tevékenységek áttekinthetőségét, a „Ma” funkció pedig segít a napi feladatok hatékony prioritásainak meghatározásában. – G2 értékelés

5. Habitica (A legjobb a szokások nyomon követésére és a termelékenységre)

via Habitica

Unod már a szokásos szokáskövető alkalmazásokat? A Habitica remek alternatíva lehet.

Gamifikált elemeket tartalmaz, hogy a szokások kialakítása szórakoztató és vonzó legyen. A felhasználói felület az ismerős arcade játékokra hasonlít, jutalmakkal, hogy motivált maradjon. A Habitica segít abban is, hogy hasonló gondolkodású emberekkel lépjen kapcsolatba, és a társadalmi támogatás révén motivált maradjon.

A Habitica legjobb funkciói

Szokások nyomon követése: Kövesse nyomon és kezelje napi szokásait a Habitica teendőlistáival. Legyen felelősségteljes önmagával szemben, és alakítson ki jó szokásokat pillanatok alatt!

Ösztönzők : Nyerjen jutalmakat minden alkalommal, amikor kipipál egy feladatot a teendőlistájáról. Szintet lépjen az avatarjával, és szerezzen szórakoztató kis ösztönzőket, mint például harci páncél, titokzatos háziállatok és mágikus képességek.

Közösségi hálózatok: lépjen kapcsolatba más Habiticians felhasználókkal, és tegye a szokások kialakítását szórakoztatóvá és együttműködésen alapulóvá.

A Habitica korlátai

A felhasználói felület intuitívabbá tehető

Habitica árak

Örökre ingyenes

Csoportos csomagok: 9 USD havonta + 3 USD minden további tag után

Habitica értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Habitica valós felhasználói?

A Habitica mindig nyitva van a laptopomon, és folyamatosan ellenőrizem a dolgokat, hogy emlékezzek magamnak, mit akartam ma csinálni, emlékezzek magamnak a héten vagy a hónapban kitűzött céljaimra, és megnézzem, hogy áll a csapatom a jelenlegi küldetésünkben. – Reddit-vélemény

👀 Érdekesség: A McDonald’s Japan új munkatársai egy szuper menő, egyedi Nintendo játékon keresztül tanulják meg a hamburgerek megsütését és a krumpli sütését! 🍔🍟🎮

6. Forest (A legjobb a halogatás kezelésére és a koncentráció fenntartására)

via Forest

A Forest egy termelékenységi alkalmazás, amely kissé más megközelítést alkalmaz a feladatkezelés terén. Tegyük fel, hogy van egy feladat, amely a legnagyobb koncentrációt igényli. Amikor elkezdi a feladatot, egy fát is ültet a Forest alkalmazásban. A fa növekszik, ahogy Ön a feladatára koncentrál, és csak akkor érik be, ha befejezte a feladatot. Ha félúton feladja a feladatot, a fa elszárad és elpusztul, ami motiválja Önt, hogy koncentráljon és befejezze a megkezdett feladatokat.

A Forest legjobb funkciói

Ösztönző szokás kialakítása: Virtuális érméket kaphat, ha fát ültet az alkalmazásban. Amikor ezeket az érméket elköltik, a Forest adományt juttat egy partnernek, aki valahol valódi fákat ültet. Így minden alkalommal, amikor elvégzi a feladatot, hozzájárul egy zöldebb Föld megteremtéséhez.

Személyiségteszt: Ismerje meg értékeit és szemléletmódját a „Forest személyiségteszt” segítségével. A teszt során végigvezetik egy képzeletbeli erdőn, és kérdésekre kell válaszolnia tapasztalatairól, hogy felfedje koncentrációs típusát és hasonló gondolkodású embereket találjon, akikkel csoportos tevékenységeket, például tanulást végezhet.

Forest korlátai

Nem egy teljes értékű termelékenységi eszköz, inkább egy koncentrációs időzítő.

Nem lehet szüneteltetni vagy beállítani az időzítőket, ami meglehetősen stresszessé teheti a koncentrációt.

Forest árak

Ingyenes

Forest értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Forestről a valódi felhasználók?

Nagyon hasznos kiterjesztés, különösen az online órák során, ahol sok zavaró tényező van. Segít az ilyen webhelyek blokkolásával és javítja a koncentrációt. – Chrome Web Store értékelés

Nagyon hasznos kiterjesztés, különösen az online órák során, ahol sok zavaró tényező van. Segít az ilyen webhelyek blokkolásával és javítja a koncentrációt. – Chrome Web Store értékelés

7. Brain in Hand (A legjobb on-demand támogatáshoz és önmenedzsmenthez)

via Brain in Hand

A Brain in Hand segítő technológia praktikus eszközöket és folyamatos emberi támogatást ötvöz, hogy személyre szabott stratégiákat kínáljon az időszervezéshez, a feladatok megjegyzéséhez és a problémák megoldásához.

A felhasználók nyomon követhetik hangulatukat, és valós idejű támogatást kaphatnak az érzelmek szabályozásához és társasághoz. Ezenkívül a platform forrásokat is kínál a munkáltatók, oktatási intézmények és egészségügyi szolgáltatások számára, hogy segítsék alkalmazottaikat és hallgatóikat.

A Brain in Hand legjobb funkciói

Személyiségértékelés : Használja a Brain in Hand „Assessor Toolkit” eszközét, hogy megtalálja a neurodiverz emberek elemzéséhez szükséges forrásokat és eszközöket, és az ő igényeikre szabott ajánlásokat tegyen.

Kövesse nyomon hangulatát : Fogalmazza meg érzéseinek lényegét és küzdjön a szorongás ellen, hogy kezelni tudja a kiváltó tényezőket és megbirkózzon a kihívásokkal.

Feladatok szervezése: Hozzon létre lépésről lépésre rutinokat a napi tevékenységeinek kezeléséhez egyszerű eszközök segítségével, amelyekkel szervezheti az idejét, emlékeztetőket állíthat be és feladatok elvégzésére ösztönözheti magát.

A Brain in Hand korlátai

Egyes felhasználók naptárszinkronizálási problémákról számoltak be.

Brain in Hand árak

Éves licenc : 2404,40 dollár/év

Havi licenc: 226,17 dollár havonta

Brain in Hand értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Brain in Hand valós felhasználói?

Az egyéni foglalkozás, a célok megtervezése, majd az alkalmazás használata azok megvalósításához egyszerű, de rendkívül hatékony. – Apple App Store értékelés

8. Grammarly (A legjobb AI írási segítség)

via Grammarly

A neurodivergens alkalmazottak gyakran küszködnek gondolataik strukturálásával, hangnemük módosításával és az írásbeli hibák észrevételével.

A Grammarly mesterséges intelligencia platformja megkönnyíti a neurodivergens emberek írási folyamatát. Beépített nyelvtani és helyesírás-ellenőrzővel, mondatátalakítóval és felolvasási opciókkal az eszköz segíthet a írásbeli kommunikáció finomításában.

A Grammarly legjobb funkciói

Stratégiai írási segítség : Személyre szabott javaslatokat kaphat az írás kontextusa alapján, amikor nehezen tudja szavakba önteni gondolatait.

Logikus visszajelzés : Fejlessze ki legfontosabb ötleteit a Grammarly AI alkalmazásával. Az alkalmazás képes szövegeket elemezni, kiemelni a kritikus pontokat és visszajelzést adni, így ötleteit tartalommal töltheti meg és biztosíthatja, hogy minden mondat logikusan követhető legyen.

Tudásmegosztás: Könnyedén : Könnyedén bevezetheti neurodiverz alkalmazottait , és segíthet nekik megismerkedni a vállalat szakzsargonjával és know-how-jával. Amikor a csapat vagy a vállalat szakzsargonja felbukkan, csapattársai egyszerűen az egérmutatóval rájuk mutathatnak, és azonnal megtekinthetik a definíciókat, a kapcsolódó dokumentumokat és a legfontosabb kapcsolattartókat, anélkül, hogy hosszasan keresgélniük kellene.

A Grammarly korlátai

A Grammarly nem mindig veszi figyelembe az informális hangnemet, és olyan dolgokat is kijavíthat, amelyek valójában nem hibák.

A Grammarly árai

Ingyenes

Pro : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

A Grammarly különösen hasznos a gyors és professzionális kommunikációhoz, biztosítva, hogy az e-mailek, jelentések és üzenetek világosak, hibamentesek és jól strukturáltak legyenek. A hangnemre vonatkozó javaslatok segítenek fenntartani a megfelelő formalitási szintet, míg a valós idejű javítások időt takarítanak meg azáltal, hogy azonnal kiszűrik a hibákat. – G2 értékelés

9. Notion (A legjobb rugalmas munkaterület-szervezéshez és tudásmenedzsmenthez)

via Notion

A Notion egy remek eszköz a feladatok nyomon követéséhez, jegyzetek készítéséhez és az információk kognitív stílusához igazodó szervezéséhez. Számos testreszabható elrendezés közül választhat, így mindent rendezett, összekapcsolt és könnyen érthető módon strukturálhat.

Segít leküzdeni az ADHD okozta akadályokat a projektmenedzsmentben előre elkészített sablonok, időtakarékos automatizálás és ötletfalak segítségével, amelyekkel a feladatok vizualizálhatók és fontossági sorrendbe állíthatók anélkül, hogy túlterhelteknek éreznénk magunkat.

A Notion legjobb funkciói

Integrált AI-segítség : Importálja a tudását a munkaterületéről és a csatlakoztatott alkalmazásokból a Notion mesterséges intelligencia funkcióinak segítségével.

Projektmenedzsment : Ossza fel a komplex projekteket alfeladatokra, ellenőrzőlistákra és összekapcsolt jegyzetekre, hogy elkerülje a halogatásokat.

Tudásmenedzsment: Szervezze az információkat egy könnyen hozzáférhető, központi hubba a Notion Wiki segítségével.

A Notion korlátai

Az eszköz nem képes a feladatok és a mérföldkövek egymáshoz viszonyított határidőinek tömeges módosítására; ezt manuálisan kell elvégezni.

Az ingyenes csomag korlátozott Notion AI lekérdezései korlátozónak tűnnek, különösen brainstorming funkciók vagy dokumentáció finomítása esetén.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz : 12 dollár/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Notion AI: Bármely csomaghoz hozzáadható, havi 10 dollárért felhasználónként.

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Notion AI képessége, hogy áttekintse az adatokat és a reflexiókat, majd jelentést készítsen a legfontosabb témákról, mintákról és betekintésekről, egyszerűen lenyűgöző. A jelentések alapján változtattam a szokásaimon, és ezzel olyan jelentős előnyöket értem el, amelyeket másképp nem láthattam volna. – G2 értékelés

10. Otter. ai (A legjobb AI-alapú átírási és értekezlet-támogatási eszköz)

via Otter AI

Az Otter.ai egy remek megoldás, amelyet mindenképpen felvehet a személyes használatra szánt AI-eszközök listájára.

Ha engedélyezi az automatikus csatlakozást a megbeszélésekhez, az eszköz rögzíti a megbeszélések jegyzetét és rögzíti a legfontosabb megállapításokat. Még ha valamit elfelejt is, az Otter. ai 30 másodperces összefoglalót készít, így mindig tájékozott marad a kritikus teendőkkel kapcsolatban. A megbeszélések befejezése után az Otter. ai gondoskodik a jegyzetek összeállításáról, a teendők kiosztásáról és az e-mailek elküldéséről.

Otter. ai legjobb funkciói

AI-alapú csevegés : Az Otter AI Chat segítségével e-maileket, állapotfrissítéseket és feladatokat generálhat a megbeszélések során. Emellett megkapja az összes beszélgetés legfontosabb tanulságait, döntéseit és összefoglalóit is.

Átírások : Írja át a megbeszéléseket, az előadásokat és más hangfelvételeket időbélyegekkel ellátott, teljesen koherens átírásokká. Különösen hasznos a hallássérült emberek támogatásában, mivel élő feliratokkal segíti a kommunikációt.

Tartalomszervezés: Könnyen hozzáférhet minden találkozó jegyzetéhez és jegyzőkönyvéhez egy kereshető adatbázisból.

Otter. ai korlátai

Néha a leírás pontossága csökken erős akcentus vagy háttérzaj esetén.

Otter. ai árak

Örökre ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

További információ: A legjobb mesterséges intelligencia virtuális asszisztensek a termelékenység javításához

Csökkentse a káoszt és javítsa a termelékenységet a ClickUp segítségével

Ha neurodivergens vagy, akkor a megfelelő eszköz megtalálása, amely kiegészíti az agyad működését, döntő jelentőségű lehet.

Az AI termelékenységi eszközök biztosítják, hogy a rutin feladatok zökkenőmentesen futnak a háttérben, így nem kell aggódnia a lekést határidők, az elfelejtett teendők vagy az elmét megterhelő rendetlenség miatt.

Ha olyan eszközt keres, amely segít a munkafolyamatok teljes körű kezelésében, akkor a ClickUp-ra bízhatja magát. Az AI-alapú feladatkezeléstől a testreszabható automatizáláson át a hatékony célkövetésig a ClickUp teljes mértékben alkalmazkodik az Ön munkamódszeréhez.

🚀 Készen áll a termelékenységének fokozására? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és vegye kézbe a munkafolyamatát még ma!