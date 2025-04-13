Ingyenes grafikus szervező sablonok a jobb ötletek feltérképezéséhez és tervezéséhez

Érezte már valaha, hogy az agya maratont fut, és a célvonal nem látszik?

Ötletek, határidők, teendőlisták – mindannyian összezavarodnak, amíg lehetetlen lesz koncentrálni. Ez azért van, mert az elménk nem arra lett tervezve, hogy végtelen mennyiségű információt tároljon, hanem arra, hogy feldolgozza azokat.

Itt jönnek képbe a grafikus szervezők. A grafikus szervezők segítenek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a határidők betartásában és a projektek strukturálásában.

A legjobb rész? Nem kell őket a semmiből létrehoznia. Összegyűjtöttük a legjobb ingyenes grafikus szervező sablonokat, hogy segítsünk Önnek a szervezésben és a terv betartásában – stressz nélkül.

Mik azok a grafikus szervező sablonok?

Mindannyian ismerjük a The Beatles „Hey Jude” című dalát, igaz? Itt van egy folyamatábra (lásd az alábbi képet), amely 50 szó alatt bontja le az egész dalt.

Ez a grafikai sablonok varázsa: komplex ötleteket, például dalszövegeket, történelmi eseményeket vagy brainstorming során született ötleteket vesznek alapul, és vizuálisan strukturálják őket, hogy értelmet nyerjenek.

Íme, mit tudnak: ✅ Segítenek a felhasználóknak strukturált módon rendszerezni gondolataikat, ötleteiket, új szavakat és kritikus gondolkodásukat. Különösen a tanulási nehézségekkel küzdő diákok találják őket hasznosnak. ✅ A következő kategóriákban érhetők el: Venn-diagramok, gondolattérképek, folyamatábrák és háromoszlopos táblázatok, amelyek világos struktúrát biztosítanak. ✅ Ezek a vizuális eszközök kiemelik a legfontosabb részleteket, összefüggéseket és a koncepciók közötti támogató részleteket.

A 18 legjobb grafikus szervező sablon

Íme 18 grafikus szervező sablon, amelyek mindegyike egy adott célra lett tervezve – legyen az problémamegoldás, kutatás tervezése vagy fontos részletek szervezése.

1. ClickUp gondolattérkép-tábla sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Mind Map Whiteboard Template segítségével intuitív módon testreszabhatja gondolkodási folyamatát.

A ClickUp Mind Map Whiteboard Template egy vizuális eszköz, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat az ötletek szervezésében. Tegyük fel, hogy egy új koncepcióval foglalkozik; ez a sablon megkönnyíti a munkát egy azonnal használható alkategória-rendszerrel, amelynek segítségével másodpercek alatt elindulhat.

Ha ingyenes grafikus szervező sablont keres, amellyel egyszerűsítheti gondolatait és lebontja a fő ötletet, ez a sablon a ClickUp beépített ClickUp Mind Maps funkciójával párosítva kiváló választás!

✨ Ideális: Diákok, oktatók és projektmenedzserek számára, hogy ötleteket gyűjtsenek és vizuálisan rendszerezzenek.

2. ClickUp projekttervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projekttervező sablon segítségével korán felismerheti az akadályokat, prioritásokat állíthat fel a feladatok között, és komplex projekteket kezelhet.

Csak 34% a szervezetek többsége vagy mindig a költségvetés keretein belül végzi el a projekteket. De mi van a többiekkel? Nekik egy projekttervező sablonra van szükségük, hogy a dolgok ne csússzanak ki a kerékvágásból.

A ClickUp projekttervező sablon segítségével egy helyen tervezheti, nyomon követheti és vizualizálhatja céljait a kezdetektől a befejezésig.

Az egyéni állapotok, mezők és nézetek segítségével korán felismerheti az akadályokat, prioritásokat állíthat fel a feladatok között, és egyszerűsítheti a munkafolyamatokat. Ezért kiváló eszköz diákok, oktatók és szakemberek számára, akik komplex projekteket, strukturált írásbeli projekteket vagy kutatási terveket kezelnek.

✨ Ideális: Csapatok és vezetők számára komplex projektek tervezéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez.

🧩 Érdekesség: A Sticky Notes volt az eredeti projekttervező eszköz. A digitális eszközök megjelenése előtt a csapatok gyakran Post-it cetliket ragasztottak a falakra és a táblákra, hogy megtervezzék a projekt ütemtervét.

3. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa fenn a felhasználók érdeklődését és ösztönözze őket a visszatérésre a ClickUp felhasználói áramlási sablonjával.

A zökkenőmentes felhasználói élmény döntő jelentőségű lehet egy termék sikere szempontjából. Tudta, hogy minden 1 dollár, amelyet a felhasználói élménybe fektetnek, 100 dollár hozamot eredményez? Azonban a megfelelő eszközök nélkül a felhasználói folyamatok vizualizálása és tervezése csak félig elvégzett munka.

Itt jön jól a ClickUp felhasználói folyamat sablon. Ez az ingyenes, üres grafikus szervező sablon segít azonosítani a problémás pontokat és intuitív felhasználói élményt teremteni.

Az egyéni állapotok, mezők és nézetek segítségével feltérképezheti a teljes felhasználói utat, nyomon követheti az interakciókat és finomíthatja a folyamatokat a jobb használhatóság érdekében.

✨ Ideális: UX/UI tervezők és termékmenedzserek számára a felhasználói interakciók feltérképezéséhez.

4. ClickUp folyamatábra sablon

Ingyenes sablon letöltése Szabványosítsa, dokumentálja és optimalizálja a munkafolyamatokat a ClickUp folyamatábra-sablonjával.

Az egyéni közreműködők 78%-a magabiztosan használja a projekt- és munkamenedzsment eszközöket, mert strukturáltság nélkül a folyamatok összeomlanak. A kezdéshez a ClickUp folyamatábra-sablon segít a munkafolyamatok egyszerű megtervezésében, kezelésében és vizualizálásában.

Mostantól nyomtatható grafikus szervezővel kezelheti üzleti műveleteit, vizuális projektmenedzsmentjét vagy strukturált írásbeli projektjeit.

✨ Ideális: Üzleti elemzők és műveleti vezetők számára a folyamatok optimalizálása érdekében.

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz a tervezési visszajelzések közlése? A visszajelzések egyszerűsítésére szolgáló legjobb vizuális visszajelzési eszközök bemutatják a legjobb eszközöket, amelyekkel gyorsan pontos, megvalósítható megjegyzéseket tehet.

5. ClickUp webhelytérkép-sablon

Ingyenes sablon letöltése Javítsa a navigációt, és gondoskodjon arról, hogy minden oldal betöltse a célját a ClickUp webhelytérkép-sablon segítségével.

Bárki, aki weboldal készítésében vesz részt, megmondhatja, mennyire fontos egy áttekinthető webhelytérkép. Éppen ezért a ClickUp webhelytérkép-sablon segít Önnek egy helyen megtervezni, vizualizálni és kezelni az összes weboldalt.

A tervezés után a Whiteboard objektumokat feladatokká alakíthatja, így könnyen nyomon követheti a brainstorming ötletektől a végleges publikációig tartó folyamatot.

✨ Ideális: Webtervezők és fejlesztők számára weboldalak tervezéséhez és strukturálásához.

🧩 Érdekesség: Tudta, hogy a világ egyik legnépszerűbb betűtípusa, a Helvetica, az 1950-es években Max Miedinger által lett létrehozva? Nevét Svájc latin nevéből kapta, és a tervezők kedvelik tiszta, merész és modern megjelenése miatt.

6. ClickUp UX útvonalterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja a használhatóságot és növelje a felhasználói elégedettséget a ClickUp UX Roadmap sablon bevezetésével.

A kiváló felhasználói élmény (UX) nem véletlenül jön létre. Gondos tervezés, iteráció és stratégia szükséges hozzá. Mivel az UX kulcsszerepet játszik a termék sikerében, strukturált módszerre van szükség a csapatok összehangolásához, az ötletek fontossági sorrendjének megállapításához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Itt jön jól a ClickUp UX Roadmap Template. Ez az ingyenes grafikus szervező sablon úgy működik, mint egy ötletfal – segít vizualizálni a mérföldköveket, megtervezni a felhasználói kutatást és felvázolni a funkciók fejlesztését.

✨ Ideális: UX-tervezők és termékfejlesztő csapatok számára a funkciók fontossági sorrendjének megállapításához és a tervezés előrehaladásának nyomon követéséhez.

7. ClickUp tervezési ötletek sablon

Ingyenes sablon letöltése Kategorizálja a tervezési ötleteket és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp tervezési ötletek sablonjával, hogy népszerűsítse a tervezési ötleteket.

Annak érdekében, hogy még jobban előtérbe helyezhesse a tervezési ötleteket és mindig egy lépéssel előrébb járjon, a ClickUp tervezési ötlet sablonja központi szerepet tölt be a brainstorming és a szervezés terén.

Ez az ingyenes grafikus szervező sablon lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan együttműködjenek, nyomon kövessék a mérföldköveket és megvalósítsák az elképzeléseket. Akár új terméken dolgozik, akár márkanévváltáson vagy a felhasználói élmény finomításán – ez a sablon segít vizualizálni az ötletelési folyamatot az elejétől a végéig.

✨ Ideális: Tervezők és kreatív szakemberek számára, hogy ötleteket gyűjtsenek és innovatív megoldásokat dolgozzanak ki.

🧩 Érdekesség: Gondolkodott már azon, honnan származik a „grafikai tervezés” kifejezés? William Addison Dwiggins könyvtervező alkotta meg 1922-ben, és az egész tervezési folyamat leírására használta.

8. ClickUp T-táblázat sablon

Ingyenes sablon letöltése Értékelje hatékonyan a lehetőségeket, és lépjen előre magabiztosan a ClickUp T-táblázat sablonjával!

Tegyük fel, hogy két terméktervet hasonlít össze: az egyik elegáns és modern, a másik klasszikus és funkcionális. Hogyan dönti el, melyik a nyertes? Ahelyett, hogy túl sokat gondolkodna, használjon T-diagramot a feladatok lebontásához.

A ClickUp T Chart Template egy ingyenes grafikus szervező sablon, amely segít vizuálisan összehasonlítani két lehetőséget egymás mellett. Például a előnyök és hátrányok, a hasonlóságok és különbségek, vagy a legfontosabb részletek elemzéséhez.

A strukturált, két oszlopos táblázat segítségével gyorsan rendszerezheti gondolatait, mérlegelheti az előnyöket és hátrányokat, és tisztázhatja a legjobb megoldást.

✨ Ideális: Diákok és szakemberek számára, hogy könnyen összehasonlíthassák és összevessék a lehetőségeket.

🧩 Érdekesség: Tudta, hogy az ikonikus Nike logót egy Carolyn Davidson nevű diák tervezte 1971-ben, mindössze 35 dollárért? De ne aggódjon, hozzájárulása nem maradt elismerés nélkül! Három évvel azután, hogy a Nike 1983-ban tőzsdére lépett, a vezetők meglepték egy partival, és egy nem nyilvános összegű Nike részvénycsomaggal ajándékozták meg!

9. ClickUp előnyei és hátrányai Whiteboard sablon

Ingyenes sablon letöltése Vizsgálja meg vizuálisan a kompromisszumokat, hogy elkerülje a költséges hibákat a ClickUp előnyök és hátrányok táblás sablonjával.

Minden döntésnek vannak előnyei és hátrányai, de ezeket fejben felsorolni nem mindig hatékony. A szervezetek 47%-a nem rendelkezik valós idejű KPI-kkal, ami még nehezebbé teszi a strukturált döntéshozatalt.

A ClickUp előnyei és hátrányai táblasablon egy ingyenes sablon, amely más grafikus szervezőktől abban különbözik, hogy segít vizuálisan összehasonlítani az előnyöket és hátrányokat, fontossági sorrendbe állítani a legfontosabb részleteket, és gyorsabban megalapozott döntéseket hozni.

Akár üzleti stratégiákról, projekttervekről vagy termékjellemzőkről dönt, ez a tökéletes eszköz biztosítja a világosságot és a csapat összehangoltságát.

Ezenkívül kihasználhatja a ClickUp natív Whiteboard eszközét, hogy valós időben együttműködhessen csapatával.

✨ Ideális: Döntéshozók és csapatok számára, hogy egyértelműen értékeljék a kompromisszumokat.

💡Profi tipp: A kreatív blokkok bosszantóak. Az AI használata brainstorminghoz című cikkben bemutatjuk, hogyan segíthet az AI innovatív ötletek kidolgozásában és a mentális blokkok leküzdésében. Próbálja ki ezeket a trükköket, és pillanatok alatt beindul a kreativitása!

10. ClickUp tervezési brief whiteboard sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg kreatív koncepcióit és valósítsa meg ötleteit hatékonyan a ClickUp Design Brief Whiteboard Template segítségével.

A kiváló tervezés egyértelmű iránymutatással kezdődik – ellenkező esetben csak találgatni tud. Hogy biztosan a helyes úton járjon, használja a ClickUp Design Brief Whiteboard Template sablont. Ez az ingyenes grafikus szervező sablon segít felvázolni a projekt céljait, megtervezni a tervezési folyamatot és azonosítani az optimalizálandó területeket.

Akár márkaépítési projektet, weboldal-átalakítást vagy termékcsomagolást indít, ez a sablon biztosítja, hogy minden érdekelt fél ugyanazon az oldalon maradjon.

✨ Ideális: Tervezők és marketingcsapatok számára a projektcélok és a kreatív irányvonal felvázolásához.

💡 Profi tipp: Ha nem biztos a céljaiban, használhatja a ClickUp Brain személyes AI asszisztensét, hogy egyedi célokat hozzon létre, és azokat feladatokhoz kösse, hogy nyomon követhesse az előrehaladást. A ClickUp Brain az adatbázisokban elérhető összes információt tanulmányozza, hogy válaszokat javasoljon a kérdéseire.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottai több információért küzdenek. A ClickUp kutatása szerint a tudásmunkások általában napi 25 üzenetet küldenek, információkat és kontextust keresve. Ez rengeteg időveszteséget jelent a görgetéssel, kereséssel és a töredezett e-mailek és csevegések átnézésével. 😱 Mi lenne, ha létezne egy okosabb platform, amely egy helyen összekapcsolná a feladatokat, projekteket, csevegéseket, e-maileket és még az AI-t is? Nos, létezik – próbálja ki a ClickUp-ot!

11. ClickUp ötletelési táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Akár a következő nagy projektjén töri a fejét, akár kutatást tervez, a ClickUp Ideation Whiteboard Template sablonjával hozzáférhetővé teheti a folyamatot.

A „brainstorming” kifejezést Alex Osborn, egy reklámügynök alkotta meg az 1940-es években. Osborn eredeti szabályai a lehető legtöbb merész ötletet ösztönözték, azzal a gondolattal, hogy a szűrés és a finomítás később következik.

A kihívás azzal kezdődik, hogy ezeket megvalósítható tervekké alakítjuk, ami valódi hatást eredményez. A ClickUp Ideation Whiteboard Template egy ingyenes grafikus szervező sablon, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket az ötletek strukturálásában.

A koncepciók vizualizálásával, a legfontosabb részletek nyomon követésével és az együttműködés elősegítésével ez az eszköz ösztönzi a problémamegoldás kreatív technikáit, és biztosítja, hogy minden ötlet megkapja a neki járó figyelmet.

✨ Ideális: Csapatok és egyének számára, akik hatékonyan szeretnének ötleteket gyűjteni és rangsorolni.

💡Profi tipp: Nehézséget okoz az új ötletek kitalálása? A Kreatív brainstorming technikák a legjobb ötletek megtalálásához című cikk egyedülálló módszereket kínál a kreativitás fokozására és a problémák gyorsabb megoldására – tökéletes a következő nagy projektjéhez!

12. ClickUp kommunikációs terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg az információkat és kövesse nyomon a tájékoztatási tevékenységeket a ClickUp kommunikációs terv sablonjával.

Akár marketingkampányt, belső csapatfrissítéseket vagy érdekelt felek elérhetőségét koordinálja, a ClickUp kommunikációs terv sablonja segít vizualizálni a célokat, meghatározni a legfontosabb üzeneteket és megtervezni a kommunikációs csatornákat.

A célközönségnek, a legfontosabb részleteknek és az ütemterveknek szentelt szakaszokkal ez az ingyenes sablon hatékony és következetes üzenetküldést biztosít.

✨ Ideális: marketingesek és projektmenedzserek számára üzenetküldési és elérési stratégiák szervezéséhez.

🧩 Érdekesség: A galambokat egykor a csodálatos hazatérési képességük miatt használták a távolsági kommunikációra. A perzsák, a rómaiak, a görögök és a mogulok egyaránt alkalmazták a galambokat, és a 19. században még a tőzsdei árfolyamokat is galambokkal szállították a városok között.

13. ClickUp Venn-diagram sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az átfedő fogalmakat, és nyerjen betekintést a különböző elemek közötti kapcsolatokba a ClickUp Venn-diagram sablon segítségével.

Nehézséget okozott már Önnek az ötletek értelmes összehasonlítása és kontrasztba állítása? A Venn-diagramok megoldják ezt a problémát azáltal, hogy vizuálisan és intuitív módon rendszerezik a hasonlóságokat és a különbségeket. A ClickUp Venn-diagram sablon egy ingyenes grafikus szervező sablon, amely segít Önnek:

✅ Az adatkészletek közötti kapcsolatok azonosítása

✅ Kövesse nyomon a legfontosabb részleteket

✅ A minták egy pillanat alatt történő elemzése

Akár ügyféladatokat elemz, kutatásokat szervez, vagy projektfüggőségeket térképez fel, hozzon létre grafikus szervezőket, amelyekkel a komplex összehasonlítások világossá és megvalósíthatóvá válnak.

✨ Ideális: Diákok és elemzők számára, hogy összehasonlítsák a fogalmakat és azonosítsák a kapcsolatokat.

14. ClickUp kártyaszelektáló sablon

Ingyenes sablon letöltése A felhasználói élmény optimalizálására törekvő kutatók számára a ClickUp kártyaszelektáló sablonja javítja a tartalom navigációját.

A ClickUp kártyaszelektáló sablon segít a csapatoknak hatékony kártyaszelektálási munkameneteket lebonyolítani, a felhasználói válaszokat kategorizálni és az eredményeket elemzni, hogy azokból hasznosítható információkat nyerjenek. Ez a legalkalmasabb technika azoknak a fejlesztőknek, akik a valódi felhasználói viselkedés alapján szeretnék strukturálni a navigációs menüket, a weboldal tartalmát és a termékkategóriákat.

Az egyéni állapotok, mezők és nézetek segítségével logikusan szervezheti a tartalmat, tesztelheti a felhasználói mentális modelleket, és könnyedén finomíthatja az információs architektúrát.

✨ Ideális: UX-tervezők és kutatók számára a weboldal navigációjának és tartalomszervezésének optimalizálásához.

💡 Profi tipp: A cél az, hogy okosabban, ne pedig keményebben dolgozzon. A legjobb ingyenes folyamat-munkafolyamat-sablonok Excelben és ClickUpban ingyenes, testreszabható sablonokat mutat be, amelyek megkönnyítik a munkafolyamatot és időt takarítanak meg.

15. ClickUp storyboard sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Storyboard sablon segítségével biztosíthatja, hogy a feladatok pontosan legyenek meghatározva és időben végrehajtva.

Ha van valami, amiben mindannyian egyetértünk, az az, hogy a termékek ritkán a saját érdemeik alapján kelnek el; mindig a mögöttük álló történetek hajtják az eladásokat. A ClickUp Storyboard sablon célja, hogy segítse a csapatokat a felhasználói történetek lebontásában. Így Ön:

Ez a storyboard-sablon segít életre kelteni őket. Akár felhasználói utat, filmszekvencia-diagramokat vagy tervezési koncepciót térképez fel, a storyboard-sablon biztosítja, hogy ötletei strukturáltak és vizuálisan rendezettek legyenek.

✅ Kövesse nyomon az előrehaladást

✅ Helyezze előtérbe a legfontosabb részleteket

✅ Vizualizálja a munkafolyamatokat

✨ Ideális: Írók és termékfejlesztő csapatok számára a felhasználói utak és vizuális narratívák feltérképezéséhez.

16. ClickUp rajzoló táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Rugalmas módszert keres az írásbeli projektek vizualizálására és strukturálására? Használja a ClickUp rajz táblás sablonját!

Néha az ötletek kidolgozásához vagy a komplex problémák megoldásához nem a szavak a legjobb eszközök, hanem a vázlatok, diagramok vagy gyors rajzok. A strukturált sablonok azonban nagyobb termelékenységet biztosítanak, mint egy egyszerű rajztábla.

A ClickUp rajzoló táblasablon egy ingyenes grafikus szervező sablon, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben rajzoljanak, vázlatokat készítsenek és diagramokat rajzoljanak ötleteikről.

Ráadásul a ClickUp a legjobb táblaszámítógépes szoftver kreatív ötletek tárolására, módosítására és finomítására, miközben könnyedén együttműködhet csapatával.

✨ Ideális: Tervezők és kreatív csapatok számára vázlatok készítéséhez, vizualizáláshoz és valós idejű együttműködéshez.

💡 Profi tipp: Gyorsabban szeretné elérni céljait? A Célok eléréséhez szükséges vizualizációs technikák című cikkben megmutatjuk, hogyan használhatja ki a vizualizáció erejét, hogy világos útitervet készítsen a sikerhez és növelje termelékenységét!

17. ClickUp vázlatrajz-tábla sablon

Ingyenes sablon letöltése Oldja meg a tervezési kihívásokat a ClickUp Wireframing Whiteboard sablon segítségével

A kiváló felhasználói élmény szilárd vázlatokkal kezdődik. A ClickUp Wireframing Whiteboard Template egy lépéssel továbbviszi ezt a koncepciót, segítve a csapatokat a felhasználói folyamatok vázlatos megrajzolásában, a munkahelyi együttműködés egyszerűsítésében és intuitív elrendezések létrehozásában.

Ez a vizuális terv segít a tervezőknek és fejlesztőknek a layoutok strukturálásában, mielőtt belevágnának a teljes körű tervezésbe.

✨ Ideális: UX/UI tervezők számára a felhasználói folyamatok tervezéséhez és intuitív elrendezések létrehozásához.

18. ClickUp buborékdiagram-sablon

Ingyenes sablon letöltése Elárasztják a szétszórt ötletek? Szervezze meg komplex ötleteit a ClickUp Bubble Map Template segítségével!

A buborékdiagram egy vizuális eszköz, amely segít összekapcsolni az ötleteket, kiemelni a mintákat és intuitív módon strukturálni a komplex információkat. A ClickUp buborékdiagram-sablonja egy ingyenes grafikus szervező sablon, amelyet komplex fogalmak lebontására terveztek.

Ez pedig segíthet ötleteket gyűjteni és azonosítani a különböző elemek közötti legfontosabb kapcsolatokat. Tehát, ha kreatív projekten vagy üzleti stratégián dolgozik, ez a brainstorming sablon megkönnyíti a részletek kidolgozását és a lehetőségek felismerését.

✨ Ideális: Oktatók, stratégák és csapatok számára komplex ötletek szervezéséhez és összekapcsolásához.

Mi jellemzi a jó grafikus szervező sablont?

A grafikus szervező sablon akkor hatékony, ha egyszerűsíti az információkat és vonzóbbá teszi a tanulást. Így lehet felismerni a jó sablonokat:

Vizuális ábrázolás : Diagramok, táblázatok és térképek segítségével strukturált módon szervezi az információkat (példák: négyoszlopos táblázatok, KWL-táblázatok, kontrasztos táblázatok)

Egyértelműség és egyszerűség : A világos címkék és a legfontosabb részletek és fogalmak közötti kapcsolatok révén a elrendezések könnyen követhetők.

Alkalmazkodóképesség : Több tantárgyban is használható, a történelem órákon való jegyzeteléstől a matematika órákon való problémamegoldásig.

Logikus felépítés : Hatékonyan rendszerezi a gondolatokat, akár képfájlok, átfedő körök, háromoszlopos táblázatok, akár Venn-diagramok segítségével.

Megkönnyíti a tanulást: ösztönzi a diákokat ötletek kidolgozására, szókincsük szóról szóra történő bővítésére, írásbeli projektek strukturálására és az információk vizuális elemzésére.

Egy kattintás (ClickUp) a gyönyörű grafikai tervekért

Ahogy Will Helliwell, az Inform Communications Ltd. műszaki igazgatóhelyettese elmondta:

A menedzsment projektek sokkal egyszerűbbé váltak a vállalat összes részlege között. Amikor új projekt érkezik, használhatunk egy sablont, amely azonnal létrehozza az összes jegyet. Nem csak ez, hanem mindenki automatikusan megkapja a feladatait, így nincs zavar, hogy ki melyik munkát kell elvégeznie.

Akár feladatok szervezéséről, felhasználói folyamatok vizualizálásáról vagy kutatások tervezéséről van szó, a ClickUp minden helyzethez kínál sablont.

A testreszabható mezőktől és állapotoktól az automatizált feladatkiosztásig a ClickUp sablonjai megkönnyítik a munkafolyamatokat és kiküszöbölik a zavart.

Regisztráljon most a ClickUp-on, és tegye meg az első lépést a rendetlenség felszámolása felé – egy kattintással!