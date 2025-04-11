A 10 legjobb AI tanfolyam termékmenedzsereknek, hogy 2025-ben is élen járjanak

Azt mondják: „A képesítés tanúsítvány nélkül üres út.”

A mesterséges intelligencia korában a termékmenedzsment terén a megfelelő képesítés megszerzése elősegítheti a sikert.

Az IBM kutatása szerint a termékmenedzserek az AI-t leginkább alkalmazó felhasználói csoportok közé tartoznak a szervezetekben.

Ha azon gondolkodik, hogyan fejlesztheti tovább készségeit, akkor egy termékmenedzsereknek szóló AI tanfolyam lehet a tökéletes következő lépés. Akár AI-alapú projekteket vezet, akár egyszerűen csak szeretné elmélyíteni ismereteit az AI termékstratégiára gyakorolt hatásáról, biztosan talál magának megfelelő tanfolyamot.

Nézzük meg a legjobbakat!

AI tanfolyamok áttekintése

Itt talál egy rövid összehasonlító táblázatot a tanfolyamokról, amelyekben szerepel a szolgáltató, a tanulási eredmények, a tanfolyam időtartama és linkek.

A tanfolyam neve Szolgáltató Kiknek szól Mit fogsz tanulni? Időtartam Link AI termékmenedzsment specializáció Duke Egyetem Termékmenedzserek, termék tulajdonosok, mérnöki vezetők, ügyvezetők és elemzők Alkalmazzon gépi tanulást, tervezzen AI-termékélményeket, kezeljen gépi tanulási projekteket 4 hónap (5 óra/hét) Coursera IBM AI termékmenedzser szakmai tanúsítvány IBM Termékmenedzserek, üzleti vezetők és szakemberek Kezelje az érdekelt feleket, alkalmazza az agilis módszertanokat, elemezzen valós AI esettanulmányokat 3 hónap (10 óra/hét) Coursera Mesterséges intelligencia termékminősítéshez (AIPC)™ Termékiskola AI-termékek fejlesztésében érdekelt szakemberek Alkalmazzon mesterséges intelligenciát a termék életciklusa során, fejlesszen mesterséges intelligenciával működő prototípusokat, mérje a mesterséges intelligenciával működő termékek sikerét. 3-4 hét (2-3 óra/hét) Termékiskola A generatív mesterséges intelligencia elsajátítása a termékinnováció érdekében Stanford Egyetem AI-vezérelt innováció iránt érdeklődő szakemberek és innovátorok Integrálja az AI-t a termékfejlesztési tervekbe, növelje a termelékenységet generatív AI-eszközökkel, alkalmazza az AI-t a terméktervezésben. 11 óra Stanford Online AI termékmenedzser nanodegree Udacity Termékmenedzserek, akik be akarják építeni az AI-t a termékfejlesztésbe Építsen mesterséges intelligenciával támogatott stratégiákat, dolgozzon ki termékfejlesztési terveket, alkalmazza a generatív mesterséges intelligencia technológiákat! 1 hónap Udacity AI képzés termékfejlesztőknek Pragmatic Institute Termékfejlesztők, akik generatív mesterséges intelligenciát szeretnének alkalmazni az intelligens döntéshozatal érdekében Használja a generatív mesterséges intelligenciát a döntéshozatalhoz, fejlesszen mesterséges intelligencia felhasználási eseteket, hozzon létre hatékony utasításokat a hatásos tartalomhoz. 6 óra Pragmatic Institute AI termékmenedzsment 101 és tanúsítás Dr. Marily Nika Pályakezdő AI termékmenedzserek, szoftverfejlesztők, adatelemzők és pályakezdő termékmenedzserek Kezelje az AI termékcsapatokat, ismerje meg az AI fogalmait, alkalmazza az NLP és a generatív AI technológiákat. 2-3 hét Maven Learning AI a termékmenedzsmentben tanfolyam Pendo.io Termékfejlesztők, akik az AI-t szeretnék kihasználni a termékfejlesztésben Használja az AI-t a termékfejlesztés során, építsen AI-alapú funkciókat, fejlessze termékstratégiáit! 2 óra Pendo.io AI termékmenedzsment képzés Productside Termékmenedzserek és vezetők, akik AI-megoldásokat szeretnének értékelni és bevezetni Használja ki az AI-t az ügyfelek igényeinek megfelelő termékek fejlesztéséhez, hozzon létre AI-termékcoachokat, és alkalmazzon AI-t a döntéshozatalban. 2 hónap Productside AI termékmenedzsment bootcamp PM Accelerator Tapasztalt és pályakezdő termékmenedzserek egyaránt AI prompt engineering, GTM stratégiák, termékfejlesztési tervek készítése AI segítségével 11 hét PM Accelerator

Az AI legfontosabb alkalmazásai a termékmenedzsmentben

Az AI egyre nagyobb hatással van a termékmenedzsmentre. Segít Önnek hatékonyabban dolgozni, jobb döntéseket hozni és a valóban fontos dolgokra koncentrálni. Kíváncsi arra, hogyan működik az AI-alapú projektmenedzsment? Derítsük ki!

1. Piacelemzés és versenyképességi intelligencia

Az AI hatalmas mennyiségű piaci adatot képes átvizsgálni, hogy feltárja a trendeket és a versenytársak tevékenységét. Gyorsan azonosítja a fogyasztói magatartás változásait és a felmerülő lehetőségeket, segítve Önt abban, hogy gyorsabban megalapozott döntéseket hozzon.

🤖 Az AI használata:

Kövesse nyomon a versenytársak termékbevezetéseit, árazását és a vásárlói véleményeket

Elemezze a piaci trendeket iparági jelentések és közösségi média adatok alapján

Ismerje meg az ügyfelek igényeit és a változó piaci követelményeket

Végezzen piaci, iparági és versenytársi elemzéseket a ClickUp Brain segítségével

2. Prediktív analitika a döntéshozatalhoz

Az AI-alapú prediktív elemzés előre jelezheti, hogy a termékek, funkciók vagy árak változásai milyen hatással lesznek a teljesítményre. A múltbeli adatok elemzésére és a minták felismerésére való képességével az AI hasznos információkat nyújt, amelyekkel csökkenthető a döntéshozatal bizonytalansága.

🤖 Az AI használata:

Jósolja meg a funkciók elfogadását, az értékesítés növekedését és az ügyfélelvándorlást

Optimalizálja az A/B tesztelést a különböző variációk eredményének előrejelzésével

Elemezze az ügyfelek véleményét, a felmérésekre adott válaszokat vagy a támogatási jegyeket, hogy felismerje a felmerülő témákat vagy a hangulatváltozásokat.

📖 További információ: Hogyan alakíthatja át üzleti tevékenységét az AI as a Service?

3. Folyamatos termékoptimalizálás

Az AI folyamatosan figyelemmel kíséri a felhasználói viselkedést és a termék teljesítményét, jelzi a problémákat és valós időben kiemeli a lehetőségeket. Ez lehetővé teszi a termékfunkciók optimalizálását, a felhasználói élmény javítását és az árazási stratégiák finomítását anélkül, hogy negyedéves felülvizsgálatokra kellene várni.

🤖 Az AI használata:

Fedezze fel a felhasználói súrlódási pontokat a viselkedési adatok elemzésével

Javaslatok a funkciók frissítésére vagy a tervezés módosítására

Elemezze az árak változásait a bevételek és az elkötelezettség maximalizálása érdekében

4. Erőforrás- és kapacitáskezelés

Az AI segít a források hatékonyabb elosztásában azáltal, hogy előrejelzi a projekt ütemtervét, meghatározza a potenciális kockázatokat és javaslatokat tesz a források kiigazítására. Biztosítja, hogy a többfunkciós csapatok hatékonyan működjenek anélkül, hogy túlterhelnék a forrásokat.

🤖 Az AI használata:

A projekt befejezésének időpontját előre jelezze a korábbi adatok alapján

A kapacitáskorlátok azonosítása és az optimális csapatfeladatok javaslata

Figyelje a feladatok előrehaladását, hogy elkerülje a késedelmeket

5. Ügyfélszolgálat és visszajelzések elemzése

Az AI elemzi a felmérésekből, értékelésekből és ügyfélszolgálati jegyekből származó ügyfélvisszajelzéseket, hogy feltárja a gyakori problémákat és az újonnan felmerülő kérdéseket. Emellett figyelemmel kíséri az ügyfelek hangulatát, hogy felmérje az ügyfélelégedettséget, így könnyebbé téve a termékfejlesztések fontossági sorrendjének megállapítását.

🤖 Az AI használata:

Ismétlődő problémák felismerése több visszajelzési csatornán keresztül

Elemezze az ügyfelek véleményét az elégedettségi szint méréséhez

A bejelentett problémák hatása alapján rangsorolja a termékfrissítéseket

Elemezze a támogatási jegyeket, hogy megértse az ügyfelek általános véleményét a termékéről

6. Automatizált kísérletezés és A/B tesztelés

Az AI több A/B tesztet futtat és elemez egyszerre, így racionalizálja a kísérleti folyamatot. Gyorsabban azonosítja a leghatékonyabb variációkat, csökkentve a manuális elemzésre fordított időt.

🤖 Az AI használata:

Az A/B tesztek beállításának és figyelemmel kísérésének automatizálása

Elemezze az eredményeket valós időben, hogy megismerje a nyertes variációkat

A korábbi adatok alapján jósolja meg, melyik változat fog valószínűleg a legjobban teljesíteni az egyes felhasználói csoportok számára.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 33%-a a készségfejlesztést jelöli meg az egyik legérdekesebb AI-alkalmazásként. Például a nem műszaki dolgozók megtanulhatják, hogyan kell AI-eszköz segítségével kódrészleteket készíteni egy weboldalhoz. Ilyen esetekben minél több kontextust ismer az AI a munkádról, annál jobb lesz a válasza. A ClickUp AI-je, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ebben kiemelkedő. Tudja, milyen projekten dolgozol, és konkrét lépéseket javasolhat, vagy akár olyan feladatokat is elvégezhet, mint kódrészletek egyszerű létrehozása.

Hogyan növeli az AI a termékmenedzsment hatékonyságát?

Az AI lassan, de biztosan felforgatta a termékmenedzsmentet, gyorsabbá és okosabbá téve a folyamatokat. Megosztunk néhány példát arra, hogy a mesterséges intelligencia hogyan könnyíti meg már most a termékmenedzserek életét.

1. Termékstratégia és jövőkép kidolgozása

A termékstratégia kidolgozása hosszú és kimerítő folyamat. Heteket töltesz piaci jelentésekkel, megpróbálod megjósolni a trendeket és túljárni a versenytársak eszén. A lehetőségek felismeréséhez felméréseket kell elemezni, interjúkat kell készíteni és manuálisan kell összerakni a betekintéseket. Ez nemcsak időigényes, de könnyen el lehet nézni értékes mintákat.

✨ Hogyan segít az AI:

Az AI elvégzi a nehéz munkát, perceken belül hatalmas mennyiségű adatot vizsgálva. Felismeri a trendeket, előre jelzi a piaci változásokat, és olyan lehetőségeket mutat meg, amelyekre talán még nem is gondolt. A fontos döntéseket továbbra is Ön hozza, de az AI biztosítja, hogy azok szilárd adatokon alapuljanak.

🌻 Példa: A PepsiCo generatív mesterséges intelligenciát használt termékek kutatásához és fejlesztéséhez, és új ízeket és formákat hozott létre a Cheetos számára, ami 15%-os piaci részesedés-növekedést eredményezett.

Sikerült hat hétre csökkenteni az új Cheetos termékek innovációs és fejlesztési ciklusainak számát. A generatív AI lehetővé teszi számunkra, hogy a termék tulajdonságait korábban elképzelhetetlen módon optimalizáljuk.

Sikerült hat hétre csökkenteni az új Cheetos termékek innovációs és fejlesztési ciklusainak számát. A generatív AI lehetővé teszi számunkra, hogy a termék tulajdonságait korábban elképzelhetetlen módon optimalizáljuk.

2. Célok kitűzése

A megfelelő termékcélok kiválasztásához elengedhetetlen a korábbi adatok elemzése, a versenytársakkal való összehasonlítás, valamint órákon át tartó viták arról, hogy melyik mutatók a legfontosabbak. A műszerfalak és jelentések nulláról történő elkészítése csak tovább növeli a munkaterhelést.

✨ Hogyan segít az AI:

Az AI a termékmenedzsmentben megszünteti a találgatásokat. Elemezi a múltbeli teljesítményt, reális célokat javasol, és a jelenlegi trendek alapján még azt is megjósolja, mi érhető el. Ez biztosítja, hogy ne ragadjon le az elemzésben.

3. Termékekkel és tervezéssel kapcsolatos visszajelzések nyújtása

A tervek és prototípusok áttekintése gyakran azt jelenti, hogy az ösztönös megérzésekre és a személyes tapasztalatokra kell hagyatkozni. A termékmenedzserek manuálisan átnézik a maketteket, kiszúrják az ellentmondásokat és összegyűjtik a csapat visszajelzéseit. Ez működik, de nem mindig hatékony.

✨ Hogyan segít az AI? Az AI egy hasznos második pár szemként lép be a képbe. Átvizsgálja a terveket a használhatósági problémák szempontjából, jelzi azokat a területeket, amelyek zavarhatják a felhasználókat, és akár javításokat is javasol. Neked van a végső szavad, az AI csak gondoskodik arról, hogy semmi ne maradjon ki.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő AI termékmenedzsment tanfolyamot?

A megfelelő AI termékmenedzsment tanfolyam kiválasztása nagy hatással lehet karrierjére. Egy jó tanfolyamnak illeszkednie kell az időbeosztásához, olyan tanúsítványt kell kínálnia, amely hozzáadott értéket jelent az önéletrajzához, és olyan gyakorlati ismereteket kell átadnia, amelyeket azonnal alkalmazhat.

De ennyi lehetőség közül, amelyek az AI alapjainak elsajátítását kínálják, honnan tudhatja, melyik érdemes az idejét? Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a választáskor.

1. Gondolja át, mit szeretne tanulni

Gondoljon át a céljait. Az AI alapjait szeretné megérteni? Megtanulni, hogyan lehet AI-alapú termékeket fejleszteni? Vagy talán az AI-projektek kezelésében szeretne fejlődni? Ha tudja, milyen készségeket szeretne elsajátítani, sokkal könnyebb lesz szűrni a lehetőségek között, és megtalálni az igényeinek megfelelő tanfolyamot.

2. Próbáld ki, mielőtt elkötelezed magad

Számos platform kínál ingyenes előzetes betekintést, bevezető modulokat vagy próbaidőszakot. Ez remek módja annak, hogy kiderüljön, a tanfolyam tanítási stílusa és tartalma megfelel-e Önnek. Ráadásul így ellenőrizheti, hogy az anyag szintje megfelel-e az Ön tapasztalatainak.

3. Hallgassa meg mások véleményét

A vélemények és ajánlások rendkívül hasznosak lehetnek. A korábbi hallgatók gyakran megosztják véleményüket arról, hogy mi tetszett nekik, mi nem, és hogy a tanfolyam segített-e nekik elérni céljaikat. Az olyan platformok, mint a Coursera, az Udemy és a LinkedIn Learning általában rengeteg véleményt tartalmaznak, amelyeket át lehet böngészni.

4. Nézze meg a tananyagot

Nézze át a tanfolyam tananyagát, hogy megtudja, mit tartalmaz. Egy jó AI termékmenedzsment tanfolyam végigvezeti Önt az AI alapjain, a termékmenedzsment életciklusán, az adatelemzésen, sőt még az etikai szempontokon is. Ne hagyja ki a gyakorlati projekteket, mert azok a legjobb módszerek arra, hogy a tanultakat valós helyzetekben alkalmazza.

5. Tudja meg, ki tartja az órákat

Nézze meg a tanfolyam oktatójának hátterét. Dolgozott már AI termékeken? Van gyakorlati tapasztalata a területen? Az iparág vezetőinek vagy tapasztalt akadémikusoknak tartott tanfolyamok gyakran több gyakorlati ismeretet és hasznos tanácsot nyújtanak.

A legjobb AI tanfolyamok termékmenedzserek számára

Ha lépést szeretne tartani a termékmenedzsment jelenlegi trendjeivel, meg kell értenie, hogyan lehet hatékonyan kihasználni az AI-t. Annak érdekében, hogy elsajátítsa a megfelelő készségeket és magabiztosan eligazodjon a folyamatosan változó technológiai környezetben, összeállítottunk egy listát a legjobb AI tanfolyamokról.

Ezek az AI tanfolyamok értékes betekintést, gyakorlati ismereteket, szükséges készségeket és gyakorlati tapasztalatokat nyújtanak, amelyekkel felgyorsíthatja termékmenedzsment karrierjét.

1. AI termékmenedzsment szakirány – Duke University

via Coursera

Ez az AI termékmenedzsment tanúsítvány olyan termékmenedzserek és szakemberek számára készült, akik szívesen alkalmaznák az AI-t termékeikben. Olyan alapvető témákat fed le, mint az AI termékstratégia, az adatelemzés, a felhasználói élmény és az etikai szempontok. A Duke University tapasztalt oktatóinak iránymutatásával gyakorlati tapasztalatot szerezhet, és AI termékekből álló portfóliót építhet fel, amellyel bemutathatja képességeit.

🌟 Kiknek szól: Termékmenedzserek, termékfelelősök, mérnöki vezetők, vezetők és elemzők, akik hatékonyan szeretnék irányítani az AI-projekteket.

💡Mit fogsz megtudni:

Ismerje fel, mikor és hogyan alkalmazhatja a gépi tanulást a problémák megoldására

Tervezzen mesterséges intelligenciával támogatott termékélményeket olyan emberközpontú gyakorlatok alkalmazásával, amelyek előtérbe helyezik a magánélet védelmét és az etikai szempontokat.

Kezelje a gépi tanulási projekteket az adattudományi folyamat és az iparág legjobb gyakorlataival

🕓 Időtartam: 4 hónap (heti 5 óra)

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Coursera

2. IBM AI termékmenedzser szakmai tanúsítvány tanfolyam

via Coursera

Ez a tanfolyam elsajátíthatja az AI-vezérelt projektek vezetéséhez, az érdekelt felek kezeléséhez és innovatív termékek piacra dobásához szükséges alapvető készségeket. A program végére elsajátíthatja a termékmenedzserként való kiváló teljesítményhez szükséges gyakorlati ismereteket és önbizalmat.

🌟 Kiknek szól: Termékmenedzserek, üzleti vezetők és szakemberek, akik fejleszteni szeretnék mesterséges intelligencia termékmenedzsment ismereteiket.

💡Mit fogsz megtudni:

Alkalmazzon kulcsfontosságú termékmenedzsment eszközöket és technikákat az érdekelt felek és ügyfelek hatékony kezeléséhez.

Fejlessze ki az agilis és adaptív módszertanok mélyreható ismeretét a termékek szállításának felgyorsítása érdekében.

Elemezzen valós esettanulmányokat, amelyek bemutatják az AI sikeres integrációját a termékmenedzsmentben.

🕓 Időtartam: 3 hónap (heti 10 óra)

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Coursera

3. Mesterséges intelligencia termékminősítéshez (AIPC)™ – Product School

via Product School

Az AIPC™ egy mesterséges intelligencia termékmenedzser tanfolyam, amelynek célja, hogy elsajátítsa az AI termékmenedzsmentben való kiválósághoz szükséges készségeket. A tanfolyamot vezető mesterséges intelligencia szakértők állították össze és tartják. Megismerheti azt is, hogyan javíthatja a mesterséges intelligencia a felhasználói élményt, személyre szabhatja a termékeket és racionalizálhatja a munkafolyamatokat. Gyakorlati ismereteket és valós tapasztalatokat kínál, így kaput nyit egy sikeres karrierhez ebben a növekvő iparágban.

🌟 Kiknek szól: Azok a szakemberek, akik érdeklődnek az AI-termékek fejlesztése és az AI alkalmazása iránt a termékmenedzsment életciklusa során.

💡Mit fogsz megtudni:

Ismerje meg, hogyan alkalmazhatja az AI-t a termék életciklusa során az innováció előmozdítása és az okosabb döntések meghozatala érdekében.

Szerezzen gyakorlati tapasztalatot AI-alapú termékprototípusok fejlesztésében és azok valós alkalmazásainak feltárásában.

Ismerje meg, hogyan lehet mérni az AI-alapú termékek sikerét releváns mutatók és teljesítményindikátorok segítségével.

🕓 Időtartam: 3-4 hét (heti 2-3 óra)

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Product School

4. Generatív mesterséges intelligencia elsajátítása a termékinnováció érdekében – Stanford Egyetem

via Stanford Online

Aditya Challapally gépi tanulás szakértő és Edison Tse, a Stanford professzora bemutatják a generatív mesterséges intelligencia világát, a lehetőségek felismerésétől a sikeres megvalósításig. Ez a tanfolyam gyakorlati stratégiákat kínál a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazásához, technikai háttérismeretek nélkül. Bizalmat nyerhet a megfelelő mesterséges intelligencia modellek kiválasztásában, a kockázatok értékelésében és hatékony, mesterséges intelligenciával működő termékek létrehozásában.

🌟 Kiknek szól: AI-vezérelt innováció iránt érdeklődő szakemberek és innovátorok

💡Mit fogsz megtudni:

Készítsen stratégiai keretrendszert az AI integrálásához a termékfejlesztési tervébe!

Növelje a termelékenységet és ösztönözze a kreativitást generatív AI eszközökkel

Az AI hatékony alkalmazása a terméktervezési és fejlesztési folyamatokban

🕓 Időtartam: 11 óra

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Stanford Online

5. AI termékmenedzser nanodegree – Udacity

via Udacity

A Nanodegree program gyakorlati ismereteket nyújt az AI-ről és a gépi tanulásról az üzleti életben. Megtanítja, hogyan lehet kihasználni az adatokat, egyedi adatkészleteket létrehozni és generatív AI technológiákat alkalmazni. Gyakorlati projektek keretében AI-termékstratégiákon fog dolgozni, termékigény-dokumentumokat (PRD-ket) fog írni és AI-ütemterveket fog kidolgozni, beleértve a nagy nyelvi modelleket (LLM-eket) is.

🌟 Kiknek szól: Termékmenedzsereknek, akik be akarják építeni az AI-t a termékfejlesztési folyamatba, és meg akarják ismerni a gépi tanulás működését.

💡 Mit fogsz tanulni?

Adatok és gépi tanulás segítségével építsen AI-alapú termékstratégiákat

Készítsen termékfejlesztési terveket és kezeljen olyan AI-projekteket, amelyek egyedi adatkészleteket igényelnek.

Alkalmazzon generatív AI technológiákat, miközben figyelembe veszi a modell teljesítményét és torzításait.

🕓 Időtartam: 1 hónap

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Udacity

6. AI képzés termékfejlesztőknek – Pragmatic Institute

via Pragmatic Institute

Ez a tanfolyam a termékmenedzsment területén dolgozó szakembereknek biztosítja a generatív mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges ismereteket. Bemutatja, hogyan gyorsíthatja fel a mesterséges intelligencia a terméktervezést, hogyan hozhat létre személyre szabott marketingtartalmakat, hogyan nyújthat értékes ügyfél-információkat és hogyan javíthatja az ügyfélszolgálatot. A képzés emellett a mesterséges intelligencia szerepét is vizsgálja a piackutatásban, a kockázatkezelésben és a belső képzésben, segítve a szakembereket az innováció előmozdításában és az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

🌟 Kiknek szól: Termékfejlesztőknek, akik generatív mesterséges intelligenciát szeretnének alkalmazni az intelligens döntéshozatal és innováció érdekében.

💡Mit fogsz megtudni:

Használja a generatív mesterséges intelligenciát és a prompt engineering technikákat a termékekkel kapcsolatos döntéshozatal optimalizálására és a működési hatékonyság javítására.

Szerezzen alapos ismereteket az AI felhasználási eseteiről és alkalmazásairól, hogy versenyképes maradjon és kihasználhassa a feltörekvő technológiákat.

Hozzon létre hatékony utasításokat, amelyek elősegítik a kreativitást, bevonják az ügyfeleket, és összhangban vannak márkastratégiájával, hogy hatékony tartalmat hozzon létre.

🕓 Időtartam: 6 óra

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Pragmatic Institute

7. AI termékmenedzsment 101 és tanúsítás – Dr. Marily Nika

via Maven Learning

Ez a kurzus ambiciózus AI termékmenedzserek számára készült, és végigvezeti Önt az AI termékek életre keltésének teljes folyamatán, még kódolási tapasztalat nélkül is. Ez a Marily’s Academy által kínált átfogó, 12 hetes AI termék bootcamp 1. fázisa. Önálló kurzusként vagy a teljes program részeként is elvégezheti. Segít megszerezni azokat a készségeket és önbizalmat, amelyekkel AI projekteket irányíthat és hatékony, AI-alapú termékeket építhet álmai technológiai vállalatánál.

🌟 Kiknek szól: Pályakezdő AI termékmenedzserek, szoftverfejlesztők, adatelemzők, pályakezdő termékmenedzserek vagy diákok, akik szeretnék megismerni az AI termékfejlesztési életciklust és az AI funkciók bevezetését.

💡Mit fogsz megtudni:

Fejlessze vezetői készségeit, hogy hatékonyan irányíthassa az AI-termékcsapatokat, még kódolási ismeretek nélkül is.

Szerezzen alapos ismereteket a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás legfontosabb fogalmairól, hogy megalapozott termékdöntéseket hozhasson.

Hogyan alkalmazzák a természetes nyelvfeldolgozás és a generatív mesterséges intelligencia technológiákat a termékfejlesztésben?

Ismerje meg a számítógépes látás és az autonóm rendszerek használatát a legmodernebb AI-alapú termékek fejlesztésében.

🕓 Időtartam: 2-3 hét

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Maven Learning

8. AI a termékmenedzsmentben tanfolyam – Pendo. io

Az AI for Product Management Course (AI a termékmenedzsmentben) tanfolyam segít megérteni, hogyan illeszkedik az AI a termékmenedzsmentbe, és hogyan alkalmazható a termékfejlesztés teljes életciklusa során. Megismerheti az AI-alapú funkciók fejlesztésének bevált gyakorlatait, és megtudhatja, miért érdemes az AI-t stratégiai előnynek tekinteni, nem pedig kihívásnak.

🌟 Kiknek szól: Termékfejlesztőknek, akik az AI-t szeretnék kihasználni a termékfejlesztésben és AI-alapú funkciókat szeretnének létrehozni.

💡Mit fogsz megtudni:

Hogyan lehet hatékonyan használni az AI-t és az AI-alapú eszközöket a termékfejlesztési folyamat során?

A legjobb gyakorlatok az AI-alapú funkciók fejlesztéséhez és az AI-alapelvek kialakításához

Hogyan segítheti az AI az átalakulást és javíthatja a termékvezérelt stratégiákat az automatizálás és a személyre szabás révén?

🕓 Időtartam: 2 óra

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Pendo.io

9. AI termékmenedzsment képzés – Productside

via Productside

Ez az élő kurzus szilárd keretrendszert biztosít termékmenedzserek és üzleti vezetők számára az AI-megoldások értékeléséhez és megvalósításához. Megismerheti a legújabb AI-fejlesztéseket, megvizsgálhatja az AI-bevezetés valós példáit vezető vállalatoknál, és gyakorlati betekintést nyerhet abba, hogyan oldhatja meg az AI az ügyfelek problémáit. A kurzus azt is tárgyalja, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni az AI-ajánlásokat a felső vezetésnek adat alapú betekintések segítségével.

🌟 Kiknek szól: Termékmenedzserek és vezetők, akik hatékonyan szeretnék értékelni és bevezetni az AI-megoldásokat.

💡Mit fogsz megtudni:

Az AI kihasználása olyan termékek létrehozásához, amelyek összhangban vannak ügyfelei céljaival

AI termékcoach létrehozása intelligens prompting technikákkal

AI bevezetése a sikeres döntéshozatal érdekében a termékmenedzsmentben

🕓 Időtartam: 2 hónap

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: Productside

10. AI termékmenedzsment bootcamp – PM Accelerator

via PM Accelerator

Az AI Product Management Bootcamp egy átfogó tanfolyam, amely az AI használatának minden alapját lefedi a termék munkafolyamatok optimalizálása érdekében. Az AI alapjait, az AI termék életciklusát, az adatgyűjtési módszereket, valamint a modellek építésének és képzésének folyamatait tanítja. Megtanulhatja továbbá, hogyan lehet AI segítségével termékfejlesztési stratégiát kidolgozni.

🌟 Kiknek szól: Tapasztalt és pályakezdő termékmenedzsereknek egyaránt

💡Mit fogsz megtudni:

AI prompt engineering termékmenedzsmenthez

GTM stratégiák a termék elfogadásának növelésére

AI használata termékfejlesztési tervek készítéséhez

🕓 Időtartam: 11 hét

🎯 Vegyen részt a tanfolyamon: PM Accelerator

Az AI bevezetése a termékmenedzsmentben

Az AI teljesen megváltoztathatja a termékek kezelésének módját. Túlmutat a feladatok automatizálásán, és segít okosabb döntéseket hozni, időt megtakarítani és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

De az AI ismerete önmagában nem elég. Ahhoz, hogy valóban kihasználhassa az előnyeit, olyan megfelelő eszközökre van szüksége, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a munkafolyamatába és javítják a döntéshozatalt.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, segíthet az AI termékmenedzsmentben való felhasználásában, és ötleteinek gyorsabb és hatékonyabb megvalósításában. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a tervezést, az együttműködést és a végrehajtást, függetlenül attól, hogy mennyire bonyolult a termékfejlesztési terved.

A ClickUp termékmenedzsment szoftver segítségével megjelenítheti a termék életciklusát, termékfejlesztési terveket készíthet és elősegítheti az innovációt.

A ClickUp feladatok nyomon követésével, együttműködéssel és jelentésekkel egyszerűsíti a termékmenedzsmentet

A ClickUp Brain, a ClickUp hatékony AI-asszisztense, a termékmenedzsment minden területén segít, többek között a piackutatásban, a versenytársak termékstratégiáinak elemzésében, a termékdokumentáció elkészítésében és még sok másban. Nézzük meg, hogyan használható a termékmenedzsmentben!

Végezzen piackutatást

A ClickUp Brain segítségével megismerheti a piac méretét és lehetőségeit, összefoglalhatja a piackutatási jelentéseket, elemezheti a versenytársakat, árakra vonatkozó információkat szerezhet, és megismerheti a célközönség problémáit.

Ismerje meg az iparági trendeket és piaci betekintést a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: Miután elvégezte a piackutatást, brainstormingozzon és vizualizálja a termékstratégiát a ClickUp Whiteboards segítségével. Konvertálja a teendőket feladatokká közvetlenül a Whiteboardról.

Termékleírások generálása

A termékigény-dokumentumok (PRD-k) írása egyike azoknak a feladatoknak, amelyekre senki sem vágyik igazán. Ehhez több érdekelt fél véleményét kell összegyűjteni, a homályos elképzeléseket egyértelmű specifikációkká kell alakítani, majd végtelenül átdolgozni. A folyamat unalmas és időigényes lehet.

A ClickUp Brain az Ön adatait alapul véve elkészíti az első vázlatot. Ön megadja a termékkel kapcsolatos elképzeléseit, és a program azokat strukturált dokumentummá alakítja. Önnek csak a végső simításokat kell elvégeznie, de ahelyett, hogy a nulláról kezdené, csak finomítania és javítania kell.

Elemezze a termékfunkciók céljait és specifikációit a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: Indítsa el termékbevezetését úgy, hogy összehangolja csapatát a ClickUp Chatben. Hozzon létre külön csatornákat minden termékhez vagy funkcióhoz, így a megbeszélések szervezettek maradnak, és közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és az ütemtervekhez. Ahogy az ötletek áramlanak, a ClickUp Brain automatikusan generálhat feladatokat a beszélgetésekből, és összekapcsolhatja azokat a termék ütemtervével. Ez biztosítja, hogy minden csevegés hozzájáruljon a projekt előrehaladásához.

Termékdokumentáció készítése

Nehézségeket okoz a termékbejelentések, jelentések vagy e-mailek megírása? A ClickUp AI-alapú írási asszisztens segít a tartalom megfogalmazásában, finomításában és csiszolásában. Megérti a hangnemét és céljait, így minden írása világos és professzionális lesz.

A ClickUp Brain alkalmazást közvetlenül a ClickUp Docs -ban használhatja termékekkel kapcsolatos tartalom létrehozásához.

Készíts termékjelentéseket, kérdőíveket és súgócikkeket a ClickUp Brain segítségével

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti manuális állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti manuális állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a dokumentációhoz👇

Adatokon alapuló döntések meghozatala

A ClickUp Brain kiválóan alkalmas termékadatok elemzésére is. Ahelyett, hogy manuálisan böngészné a diagramokat vagy táblázatokat, egyszerűen megkérheti, hogy foglalja össze a helyzetet, emelje ki a trendeket, vagy akár észlelje az anomáliákat.

Megoszthatod például a termékelfogadási számokat, az NPS-válaszokat és a felhasználói megjegyzéseket, és így gyorsan áttekintheted, mi működik, mi nem, és hol kell mélyebbre ásni.

Ismerje meg a termékbevezetés fortélyait a ClickUp Brain segítségével

A munkafolyamatok automatizálása

A ClickUp Brain mesterséges intelligencia automatizálási eszközként is működik. Egyszerűen megadhatja a kiváltó tényezőket és a teendőket, és a ClickUp Automations beállítja azokat.

Például, amikor egy feladat átkerül a „Kész a fejlesztésre” kategóriába, automatikusan hozzárendelődik a fejlesztőhöz.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan hozzárendelheti a feladatokat a csapatához

Szeretné megtalálni azt a régi, de zseniális ötletet, ami 6 hónappal ezelőtt a termékfejlesztési értekezleten merült fel? A ClickUp Brain ebben is segíthet! Egyszerűen csak kérje meg, amire szüksége van.

A feladatok előrehaladásának nyomon követése

A sikeres termékbevezetéshez hatékonyan kell nyomon követni az előrehaladást – és a ClickUp Brain ebben is segíthet. Napi összefoglalót ad a feladatairól, összefoglalja a projekt általános előrehaladását, és megmutatja, min dolgoznak a csapattagjai.

Így nem kell frissítéseket keresnie vagy feladatokat kutatnia. Ráadásul korán felismerheti az akadályokat és a függőségeket.

A ClickUp Brain segítségével azonnal értesülhet a feladatokról

AI-alapú termékmenedzsment: érjen el többet a ClickUp segítségével

Az AI termékmenedzsmentben való alkalmazása elsősorban versenyelőny megszerzését jelenti. A megfelelő AI termékmenedzsment tanfolyam megadja Önnek azokat a ismereteket és készségeket, amelyekkel magabiztosan vezethet AI-alapú projekteket és hozhat okosabb termékdöntéseket.

Lehetőséged lesz automatizálni a feladatokat, értékes ismereteket szerezni és innovatív termékeket létrehozni, amelyek kiemelkednek a piacon. Az olyan platformok, mint a Coursera és az Udemy, rugalmas, gyakorlati tanfolyamokat kínálnak, amelyek illeszkednek a napirendedhez.

Ha pedig készen állsz a tanultak alkalmazására, a ClickUp segít neked. AI-alapú eszközöket kínál, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat, hasznos információkat nyújtanak és elősegítik a projektek előrehaladását. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és nézd meg, hogyan segítheti az AI a termékmenedzsmentben való fejlődésedet!