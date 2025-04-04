A 11 legjobb terepi szolgáltatáskezelő szoftver 2025-ben

A terepmunka néha olyan, mint egy megállás nélküli rohanás. Az egyik pillanatban még feladatokat osztasz, a következőben pedig már egy utolsó pillanatban bekövetkezett ütemterv-változással kell foglalkoznod, vagy egy technikus után kell kutatnod. Egy elmulasztott frissítés vagy egy dupla foglalás mindent felboríthat, ami késésekhez, frusztrált ügyfelekhez és időpazarláshoz vezethet.

Itt jönnek képbe a terepi szolgáltatáskezelő szoftverek.

Ezzel csapata kapcsolatban marad, a ütemezés rendben van, és a munkák a szokásos káosz nélkül haladnak. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a tizenegy legjobb szervizterület-kezelő szoftverplatformot, amelyekkel szolgáltató vállalkozása zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válhat.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 11 legjobb terepi menedzsment szoftver, amelyet érdemes kipróbálni: ClickUp : A legjobb a terepi szolgáltatások nyomon követéséhez és a projektmenedzsmenthez Jobber: A legalkalmasabb az árajánlatok és számlák egyszerűsítésére Housecall Pro: A legjobb automatizált ütemezéshez és ügyfélkommunikációhoz Service Fusion: A legjobb az all-in-one munkakezeléshez és diszpécserszolgáltatáshoz ServiceTitan: A legjobb vállalati szintű terepi szolgáltató vállalkozások számára Zuper: A legjobb AI-alapú munkaerő- és flottamenedzsmenthez Zoho FSM: A legjobb kisvállalkozások és növekvő terepi szolgáltató csapatok számára Salesforce Field Service: A legjobb a fejlett ütemezéshez és elemzéshez Oracle Filed Service: A legjobb AI-vezérelt munkaerő-optimalizáláshoz FieldEdge: A legjobb HVAC, vízvezeték-szerelési és villanyszerelési szolgáltatásokhoz Microsoft Dynamics 365 Field Service: A legjobb nagy léptékű műveletekhez és integrációkhoz

Mit kell keresnie a terepi szolgáltatáskezelő szoftverekben?

A terepi szolgáltatásokhoz használt szoftverek NEM egyformák. A terepi szolgáltatásokhoz használt szoftver kiválasztásának legfontosabb lépése a gondos igényelemzés és a folyamatok dokumentálása, MÉG AZELŐTT, hogy elkezdené a szoftverek keresését. Ezután el kell döntenie, hogy igényeinek és folyamatainak hány százalékát tudja a szoftver alapértelmezett beállításokkal kezelni, hány százalékát tudja a szoftverhez igazítva a folyamatok módosításával kezelni, és milyen hiányosságok maradnak. Néha ezek a hiányosságok testreszabással kezelhetők, de győződjön meg arról, hogy tisztában van a testreszabás lehetséges szintjeivel. Sok felhőalapú termék esetében ez a felhasználó által definiált mezőkre korlátozódhat, és nem tartalmazhat képernyő- vagy munkafolyamat-beállításokat.

A terepi szolgáltatások működtetése összetett feladat, és a megfelelő szoftver nagy különbséget jelenthet. De a munkafolyamat egyszerűsítését ígérő számtalan lehetőség közül nehéz eldönteni, melyik lesz a leghatékonyabb.

Néhány kulcsfontosságú tényező segíthet szűkíteni a listát és megtalálni a vállalkozása igényeinek valóban megfelelő szoftvert:

Gyors ütemezés és diszpécserszolgálat

Csapata mindig úton van, ezért olyan szoftverre van szüksége, amely gyors és egyszerűvé teszi a feladatok kiosztását. Keressen olyan szoftvert, amely drag-and-drop ütemezéssel, automatizált diszpécserszolgálattal és valós idejű frissítésekkel rendelkezik, hogy mindenki tudja, hol kell lennie.

Mobil hozzáférés az úton lévő csapatok számára

Ha a helyszíni technikusai vagy közüzemi dolgozói papírmunkára vagy telefonos frissítésekre vannak utalva, az problémát jelent. Egy jó FSM-rendszernek rendelkeznie kell egy megbízható mobilalkalmazással, amelynek felhasználóbarát felületén a munkatársak megtekinthetik a munkák részleteit, frissíthetik az állapotokat, sőt akár az ügyfelek aláírását is beszerezhetik – mindezt a telefonjukról vagy táblagépükről.

Valós idejű nyomon követés a hatékonyság javítása érdekében

Ha tudja, hogy csapata éppen hol tartózkodik, gyorsabban tud reagálni és jobb ügyfél-frissítéseket tud nyújtani. A GPS-követés megkönnyíti az útvonalak optimalizálását és a felesleges késések elkerülését.

Okosabb készletgazdálkodás

Nincs rosszabb, mint amikor a technikus nem a megfelelő alkatrészekkel érkezik. Egy megbízható FSM rendszer nyomon követi a készleteket, és lehetővé teszi, hogy pótalkatrészeket rendeljen, mielőtt azok elfogynak, így időt takaríthat meg és elkerülheti a frusztrációt. Ez a vevői lojalitás építésében is segít.

Egyszerű számlázás és gyorsabb fizetések

A számlázás nem lehet fárasztó feladat. A legjobb FSM szoftverek lehetővé teszik, hogy helyszínen állítson ki számlákat, fogadjon digitális fizetéseket, és mindent szinkronizáljon a könyvelési szoftverével, így gyorsabban megkapja a fizetést.

Jobb ügyfélkezelés

Az ügyfelek értékelik a frissítéseket! Az automatizált időpont-emlékeztetők, a technikusok várható érkezési ideje és a nyomon követés tájékoztatja őket és javítja az ügyfélélményt.

Az FSM szoftverének jól kell együttműködnie a meglévő feladatkezelő eszközeivel. Minél simább az integrációs képességek, annál kevesebb manuális munkát kell végeznie a szilárd adatok átvitelével és kezelésével kapcsolatban.

Rugalmas és skálázható a növekedéshez

Amikor vállalkozása növekszik, a szoftverének is képesnek kell lennie arra, hogy Önnel együtt növekedjen. A testreszabható munkafolyamatok és a rugalmas árazási tervek biztosítják, hogy most és a jövőben is mindenre kiterjedjen a szolgáltatás.

A megfelelő FSM szoftver megkönnyíti az életét és hozzájárul az üzleti növekedéshez. Koncentráljon arra, ami időt takarít meg, javítja a működési hatékonyságot és elégedetté teszi az ügyfeleket.

📖 További információ: A legjobb kapcsolattartási szoftverek professzionális szolgáltatásokhoz

A legjobb terepi szolgáltatáskezelő szoftverek

A fenti ellenőrzőlista alapján összeállítottuk a legjobb terepi szolgáltatáskezelési megoldások listáját, amelyeket érdemes megnézni.

1. ClickUp (A legjobb a terepi szolgáltatások nyomon követéséhez és a projektmenedzsmenthez)

Próbálja ki a ClickUp-ot – ingyenes! Hozzon létre egy teljesen testreszabható CRM-et a ClickUp-ban a jobb szolgáltatáskövetés érdekében.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja az üzleti tevékenységek minden részének racionalizálása. Egyszerűsíti az ütemezést, az ügyfélkezelést és a munkák nyomon követését, biztosítva, hogy csapata minden szükséges eszközzel rendelkezzen a kiváló szolgáltatás nyújtásához.

Unod már a merev, univerzális rendszereket? A ClickUp CRM segítségével mindent testreszabhatsz, a feladatnézetektől az adatmezőkig. Hozz létre a munkafolyamatodnak megfelelő folyamatokat – legyen az „Új kérelem”, „Ütemezett” vagy „Befejezett”, mindig tudni fogod, hol tart minden feladat.

Választhat többek között a Kanban táblák (gyors drag-and-drop ütemezés), a Lista nézet (egyszerű feladatáttekintés) és a Táblázat nézet (strukturált, táblázatos elrendezés) között.

💡 Profi tipp: Ha még nem ismeri a ClickUp-ot (vagy a CRM-eket), kezdje a kész ClickUp CRM sablonnal! Ez úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt egy pillanat alatt felállítani egy egyedi CRM-et, kész folyamatokkal, személyre szabási lehetőségekkel és értékesítési automatizálással.

De ez még nem minden! A ClickUp Tasks egyszerűsíti a munkakezelést azáltal, hogy lehetővé teszi a munkamegbízások kiosztását, a határidők meghatározását és a feladatok ügyfelekhez való kapcsolását.

A ClickUp Task alkalmazáson belül könnyedén létrehozhat és rendszerezhet részletes ellenőrzőlistákat, hogy mindig kézben tartsa a teendőit.

A ClickUp Automations eközben kezeli a nyomon követéseket, a találkozókat és az állapotfrissítéseket, csökkentve ezzel a manuális munkát és biztosítva a hatékony működést. A szoftver automatikusan kiosztja a feladatokat, amikor egy szervizkérés beérkezik, frissíti a feladatok állapotát, amikor a technikusok be- vagy kijelentkeznek, és emlékeztetőket küld, ha egy feladat a nap végére nem lett befejezettként jelölve.

Mindezek beállítása sok munkának tűnhet, de szerencsére a ClickUp létesítmény-szolgáltatáskezelési sablon segítségével könnyedén elindulhat. Ez a sablon úgy lett kialakítva, hogy a szolgáltatási kérelmek, a munkamegbízások és a technikusok ütemtervei rendezett módon legyenek szervezve.

A ClickUp legjobb funkciói

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

A ClickUp korlátai

Az összes funkció megismerése időbe telik, de a ClickUp súgó központja segíthet felgyorsítani a folyamatot.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

2. Jobber (A legalkalmasabb az árajánlatok és számlák egyszerűsítésére)

via Jobber

A Jobber egyszerűvé teszi a terepi szolgáltatásokat, anélkül, hogy leegyszerűsítené a folyamatokat. Az árajánlatok elkészítése egyszerű: csak leírásokat és fényképeket kell hozzáadnia, és az ügyfelek mindent ellenőrizhetnek a Client Hubon keresztül. Gyakran kell hasonló árajánlatokat küldenie? A sablonok megkönnyítik a munkát, így nem kell minden alkalommal elölről kezdenie.

Még az árakat is testreszabhatja – megjelenítheti a teljes összeget, tételenkénti bontásban, vagy szolgáltatási csomagokat kínálhat az upselling megkönnyítése érdekében. Az árajánlat jóváhagyása után a Jobber automatikusan átalakítja azt ütemezhető és számlázható munkává.

A Jobber legjobb funkciói

Frissítse a munkák állapotát, jelentkezzen be és szedje be a fizetéseket közvetlenül mobil eszközéről.

Küldjön automatikus nyomon követéseket, időpont-emlékeztetőket és felülvizsgálati kéréseket a beépített CRM-ben.

Használja a Jobber Copilotot árajánlatok készítéséhez, e-mailek megfogalmazásához és adminisztratív feladatok könnyed elvégzéséhez.

A Jobber korlátai

Korlátozott előlegfizetési lehetőségek, csak egyszeri munkák esetén elérhető

A duplikált ügyfelek egyesítésének hiánya zavaros CRM-hez vezethet.

Jobber árak

Alap: 39 USD/hó felhasználónként

Connect: 119 USD/hó felhasználónként és 169 USD/hó legfeljebb 5 felhasználó esetén

Grow: 199 USD/hó felhasználónként és 349 USD/hó legfeljebb 10 felhasználó esetén

Plusz: 599 USD/hó, maximum 15 felhasználó számára

Jobber értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

3. Housecall Pro (A legjobb automatizált ütemezéshez és ügyfélkommunikációhoz)

via Housecall Pro

A Housecall Pro egy központi ütemezési rendszert kínál ismétlődő karbantartási munkákhoz, sürgős szervizhívásokhoz vagy egyszeri feladatokhoz. Csak kattintson az ütemezésre, adja meg a részleteket, és máris készen áll. Az olyan alkalmazásokból, mint a Thumbtack, közvetlenül a rendszerbe vonzza a potenciális ügyfeleket, és automatikusan becslésekké, feladatokká és számlákká alakítja őket.

Az üzleti teljesítmény figyelemmel kísérése is ugyanolyan egyszerű. A Housecall Pro több mint 35 beépített jelentést kínál, amelyek a munkákat, becsléseket, szolgáltatási terveket és kifizetéseket fedik le. Emellett igényeinek megfelelő egyedi jelentéseket is létrehozhat.

A Housecall Pro legjobb funkciói

Takarítson meg időt a gyakori eljárásokat tároló munkasablonokkal, így nem kell újraírnia a rutin feladatokra vonatkozó utasításokat.

Automatizálja az ütemezést úgy, hogy a technikusokat képességeik és rendelkezésre állásuk alapján osztja be a feladatokhoz.

Ágyazza be a foglalási oldalt a webhelyére, vagy ossza meg a közvetlen linket.

Megelőzheti a last minute foglalásokat azáltal, hogy értesítési időszakot állít be, így biztosítva, hogy csapata elegendő időt kapjon a felkészülésre.

Használja a Housecall Pro integrált üzleti telefonrendszerét, a Voice-t, egy dedikált munkahelyi telefonszámhoz.

A Housecall Pro korlátai

A rendszer nem figyelmezteti a felhasználókat, ha egy alkalmazott már be van jegyezve egy másik munkára vagy eseményre.

A jegyzetek, képek és egyéb részletek nem mindig kerülnek át a feladatok vagy oldalak között, ami túlzott oldalak közötti váltáshoz vezet.

Housecall Pro árak

Alap: 79 USD/hó felhasználónként

Essentials: 189 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

MAX: Egyedi árazás

Housecall Pro értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Housecall Pro-ról a valós felhasználók?

Összességében úgy gondolom, hogy a Housecall Pro kiválóan alkalmas kisvállalkozások tulajdonosainak, mivel én is folyamatosan keresi a módját, hogy csökkentsem az ügyfélkezeléssel járó munkaterhelést, hogy több időm maradjon a vállalkozás bővítésére. Előfordul, hogy az alkalmazás lefagy, és emiatt nem tudok értékes ügyféladatokat szerezni.

4. Service Fusion (A legjobb az all-in-one munkakezeléshez és diszpécsereléshez)

via Service Fusion

Az ügyfelek elvárásainak kezelése teljes munkaidős feladatnak tűnhet, de a Service Fusion egyszerűsíti ezt a folyamatot. Az ügyfelek online foglalhatnak munkákat, automatikus előzetes munkavégzési SMS-eket kaphatnak, és akár egyetlen telefonhívás nélkül is jóváhagyhatják a becsléseket.

A műszerfal teljes áttekintést nyújt a napjáról – ütemezés, diszpécserszolgálat, sőt valós idejű flottakövetés is. A munkák becslése gyorsan elkészül, mivel a szolgáltatási sorok és termékek már előre kitöltve vannak, és néhány kattintással munkákká alakíthatók. Az értékesítési képviselők különböző rendszerek között váltogatás nélkül kezelhetik a megbízásokat, beállíthatják a munkavégzési helyszíneket és nyomon követhetik a jutalékokat.

A Service Fusion legjobb funkciói

Hozzon létre több szolgáltatási helyszínt és ügyfélkapcsolatot, miközben beállítja a számlázási feltételeket, a kommunikációs preferenciákat és az ajánlások nyomon követését.

Tekintse meg az összes becslést és munkát egy helyen, és ossza meg a részleteket a terepen dolgozó munkatársakkal telefonon vagy SMS-ben, közvetlenül a műszerfalról.

Szinkronizálja a QuickBooks programmal az automatikus frissítésekhez a munkaszámlák, betétek és fizetések feldolgozásához, valamint exkluzív kedvezményekhez való hozzáféréshez.

Automatizálja a bérszámfejtési jelentéseket olyan funkciókkal, amelyek nyomon követik a munkaidőt, a távoli tevékenységeket és a munkavállalók bejelentkezéseit.

A Service Fusion korlátai

Megnehezíti a karbantartási szerződések egyértelmű listájának elérését, ami extra manuális munkát eredményez.

Az erős háttértámogatás hiánya lassíthatja a hibaelhárítást.

A Service Fusion árai

Smarter: 225 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Plusz: 350 USD/hó (korlátlan felhasználói szám)

Pro: 575 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Service Fusion értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

5. ServiceTitan (A legjobb vállalati szintű terepi szolgáltatáskezelő vállalkozások számára)

via ServiceTitan

A ServiceTitan egy műszerfalhoz hasonló kezdőlappal nyílik meg, amelyen azonnal láthatja az értékesítési, bevételi és munkavégzési eredményeket, így soha nem kell találgatnia, hogy állnak a dolgok. Lebontja a befejezett munkák számláiból származó teljes bevételt, miközben kiemeli a nem lefoglalt hívások, a nem konvertált munkák és a lemondások miatt kiesett bevételeket.

Eközben irodai csapata az asztali számítógépről intézheti a munkák kiosztását, a számlázást, valamint a járművek és alkatrészek nyomon követését. A diszpécser táblán keresztül folyamatosan tájékozódhat a munkák visszaigazolásáról, átütemezéséről és a technikusok tartózkodási helyéről, egy élő térkép pedig pontosan megmutatja, hol tartózkodik csapata.

Ha pedig a pro termékeket, például a FleetPro-t használja, integrált flottakövetést, bérszámfejtés-ellenőrzést és gyorsabb reagálási időket kap a vészhívásokra.

A ServiceTitan legjobb funkciói

Vegye és fogadja az ügyfelek hívásait a platformon, miközben automatikusan összekapcsolja őket a munkarekordokkal.

Vonzzon több potenciális ügyfelet személyre szabott webes foglalási űrlapokkal és automatizált kommunikációval

Szűrje az ütemterveket időzóna, technikus, munkatípus és egyéb paraméterek szerint, hogy kezelni tudja a megbeszéléseket és a feladatokat.

Kezelje mindent egy helyen – vegye át a munkamegbízásokat, töltse ki a szervizformanyomtatványokat, regisztrálja a munkaidőket és generálja a PO-számokat.

A ServiceTitan korlátai

A közvetlen adatbázis-hozzáférés hiánya megakadályozza a felhasználókat abban, hogy önállóan lekérdezzék az adatokat.

A korlátozott jelentéskészítési lehetőségek miatt a felhasználók csak egy adatkészletet használhatnak jelentésenként.

ServiceTitan árak

Starter : Egyedi árazás

Alapvető információk: Egyedi árazás

The Works: Egyedi árazás

ServiceTitan értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

🧠 Tudta? Az AI-alapú útvonaloptimalizálás akár 15%-kal is csökkentheti az utazási időt! Ez nemcsak abban segít a technikusoknak, hogy több munkát végezzenek el gyorsabban, hanem csökkenti az üzemanyagköltségeket és a járművek kopását is. Ráadásul környezetkímélő is, mivel csökkenti az üzemanyag-kibocsátást. 🚀🌿

6. Zuper (A legjobb AI-alapú munkaerő- és flottamenedzsmenthez)

via Zuper

A Zuper egy önkiszolgáló portált biztosít ügyfeleinek, ahol ellenőrizhetik a munkák állapotát, jóváhagyhatják az árajánlatokat és fizethetnek anélkül, hogy oda-vissza kellene levelezniük.

Ugyanakkor csapata egy olyan projektmenedzsment rendszert kap, amely valós idejű frissítésekkel, dokumentummegosztással és beépített együttműködési eszközökkel gondoskodik a szervezettségről. Az AI a készségek, a helyszín és a rendelkezésre állás alapján osztja ki a megfelelő technikusokat, míg a drag-and-drop ütemezés zökkenőmentessé teszi a last minute változtatásokat.

A GPS-alapú útvonaltervezés és a geo-fencing biztosítja a pontos érkezési időket, az automatizált munkaidő-nyilvántartás pedig a háttérben követi nyomon a munkaidőt és a megtett kilométereket. A valós idejű készletkezelő rendszer lehetővé teszi a csapatának, hogy naprakész legyen a raktárkészletről, és megkönnyíti a munkafolyamatot az elejétől a végéig.

A Zuper legjobb funkciói

Osztja fel az ügyfeleket helyszín szerint, kapcsolja össze a feladatokat egy fő feladat alá, és adjon hozzá alfeladatokat a nyomon követéshez.

Kövesse nyomon a fontos mutatókat, mint például a munkák befejezési aránya, a technikusok termelékenysége és az ügyfelek elégedettsége, hogy pontosan meghatározza a fejlesztésre szoruló területeket.

A jóváhagyott árajánlatokat automatikusan számlákká alakíthatja, és a Stripe segítségével a helyszínen beszedheti a fizetéseket.

Módosítsa, írja alá és tárolja a szerződéseket integrált adatkövetéssel, hogy elkerülje a megújítási határidők elmulasztását.

A Zuper korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt nehéz lehet a megfelelő beállításokat meghatározni előzetes tapasztalat nélkül.

A mobilalkalmazás felhasználóbarát, de néha kisebb szinkronizálási késések tapasztalhatók.

Zuper árak

Starter: Egyedi árazás

Növekedés : Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Zuper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Zuperről a valós felhasználók?

Imádom az összes feladat hozzáadási funkciót, például azt, hogy az ügyfeleket alügyfelek alatt egyedi helyszínek és helyek szerint lehet csoportosítani. Tetszik az a lehetőség is, hogy ezeket a feladatokat visszahívhatom, és alfeladatot adhatok hozzá a fő feladathoz, ha ugyanazon probléma kapcsán több hívás érkezik.

📖 További információ: Ügyfélszolgálati sablonok a támogatási műveletek szervezéséhez

7. Zoho FSM (A legjobb kisvállalkozások és növekvő terepi szolgáltató csapatok számára)

via Zoho FSM

A Zoho FSM kiemelkedik a Zoho ökoszisztémába való mély integrációjával, amely az értékesítést, a szolgáltatást, a számlázást és a készletkezelést egyetlen zökkenőmentes folyamatba egyesíti. Szinkronizálja az ügyféladatokat a Zoho CRM-mel, automatizálja a számlázást a Zoho Books segítségével, és kövesse nyomon az alkatrészeket a Zoho Inventory segítségével.

Rendelje hozzá a megfelelő technikusokat, kövesse nyomon a haladást valós időben, és engedje meg ügyfeleinek, hogy egyetlen kattintással jóváhagyják a becsléseket. Csapata közvetlenül a mobilalkalmazásból küldhet szervizjelentéseket, digitális aláírásokkal ellátva. Globális vállalkozást vezet? A több pénznem támogatása gondoskodik róla.

A műszerfalon a valóban fontos adatok (munkafeladatok állapota, bejelentkezési idők, bevételi trendek) jelennek meg. A beépített jelentések segítségével könnyen láthatja, mi működik jól, felismerheti a problémás területeket, és okosabb döntéseket hozhat vállalkozása növekedése érdekében.

A Zoho FSM legjobb funkciói

Előre kitöltött számlákat generálhat, és azokat közvetlenül a Zoho FSM mobilalkalmazásból elküldheti az ügyfeleknek.

Állítson be automatikus e-mail értesítéseket, hogy az ügyfelek a különböző szakaszokban tájékozottak legyenek, vagy csatlakozzon harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, hogy SMS-értesítéseket küldhessen.

Kössön össze szolgáltatásokat, alkatrészeket és készségeket a munkatípusok segítségével, hogy előre beállított sablonokkal pontos, hibamentes munkarendeléseket hozzon létre.

Használjon Gantt-diagramokat, táblázatokat és naptárakat a hatékony ütemezés és erőforrás-kezelés érdekében.

A Zoho FSM korlátai

A több helyszínen található alkatrészek kezelése és nyomon követése nehézkes

Egyes funkciók esetében hiányoznak a hatékony használatra vonatkozó egyértelmű útmutatások.

Zoho FSM árak

Ingyenes

Alapcsomag: 30 USD/hó 60 megbeszélésért

Professzionális: 45 USD/hó 60 találkozó esetén

Zoho FSM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

8. Salesforce Field Service (A legjobb a fejlett ütemezés és elemzés terén)

via Salesforce Field Service Management

A Salesforce szolgáltatáskezelő szoftverhez tartozó Dispatch Console segítségével a megfelelő technikusokat a készségeik, rendelkezésre állásuk és helyük alapján a megfelelő feladatokhoz rendelheti. Utolsó pillanatban kell pótolni a hiányzókat vagy módosítani a menetrendeket? A beépített AI-asszisztens gyorsan elvégzi a munkát.

A munkakezdés előtti eligazítások teljes képet adnak a csapatának – ügyfélelőzmények, eszközadatok, korábbi interakciók –, így felkészülten érkezhetnek a helyszínre, és nem kell információkat keresgélniük. A jelentések gyakorlatilag maguktól megírják magukat az intelligens összefoglalóknak köszönhetően, a valós idejű frissítések pedig azt jelentik, hogy az ügyfelek is naprakészek a munkákról készült képekkel és a technikusok megjegyzéseivel.

A Salesforce Field Service legjobb funkciói

Adjon ügyfeleinek ellenőrzést a megbeszélt időpontok felett és valós idejű frissítéseket egy önkiszolgáló portálon keresztül.

Növelje az első alkalommal történő javítási arányt a Visual Remote Assistant segítségével, amely lehetővé teszi a technikusok számára, hogy azonnal szakértői útmutatást kapjanak.

Növelje a hatékonyságot és az ügyfélhűséget a Service Cloud segítségével, amely nagymértékben racionalizálja a szolgáltatási műveleteket.

Segítsen az ügynököknek és az ügyfeleknek a megoldások gyors megtalálásában egy robusztus tudásmenedzsment rendszerrel.

Élvezze az offline-first mobilalkalmazást a zavartalan munkavégzés érdekében.

A Salesforce Field Service korlátai

Egyes fejlett funkciók mélyreható rendszerismeretet igényelnek, ami hosszabb képzési időt eredményez.

Salesforce Field Service árak

Dispatcher: 165 USD/hó felhasználónként

Technikus: 165 USD/hó felhasználónként

Vállalkozó: 50 USD/hó felhasználónként vagy 20 USD bejelentkezésenként

Contractor Plus: 75 USD/hó felhasználónként vagy 30 USD bejelentkezésenként

Field Service Plus: 220 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Field Service: 600 USD/hó felhasználónként

Salesforce Field Service értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Salesforce Field Service-ről a valós felhasználók?

A Salesforce Field Service kiválóan alkalmas a terepen dolgozó csapatok és erőforrások kezelésére. Nagyon értékelem, hogy milyen könnyen megtekinthetem a technikusok ütemtervét és hatékonyan oszthatom el a feladatokat.

9. Oracle Field Service (a legjobb AI-alapú munkaerő-optimalizáláshoz)

via Oracle Field Service

Ha teljes ellenőrzést szeretne a kapacitás- és kvótakezelés felett, az Oracle Field Service lehetővé teszi, hogy saját paramétereket állítson be és igényvezérelt erőforrás-tervet készítsen. Prediktív előrejelző eszközei elemzik a korábbi trendeket, így megtervezheti a helyszíni személyzeti igényeket, alkalmazkodhat a csúcsidőszakokhoz, és akár „mi lenne, ha” forgatókönyveket is kipróbálhat, hogy megnézze, hogyan hatnak a marketingkampányok vagy promóciók a keresletre.

A terepi ügynökök számára a Workflow Manager beépített útmutatóként működik, végigvezeti őket a feladat minden lépésén, miközben minden megfelel a szabályoknak. Még az új alkalmazottak és alvállalkozók is követhetik, így biztosítva, hogy az ügyfelek minden alkalommal ugyanazt a kiváló szolgáltatást kapják. Eközben a diszpécserek és a vezetők élőben követhetik a feladat előrehaladását.

Az Oracle Field Service legjobb funkciói

Pontos képet kaphat arról, hogy mennyi munkát lehet elvégezni naponta, és percről percre láthatja a kapacitás kihasználtságát.

Kövesse nyomon a közlekedési helyzetet valós időben, és azonnal frissítse mobil munkatársainak útvonalait.

A megfelelő technikusokat a megfelelő feladatokhoz rendelje hozzá, figyelembe véve a készségeket, a helyszínt, a rendelkezésre állást és az egyéni teljesítményt.

Csökkentse az időpazarlást, a túlórákat és az elmulasztott találkozókat a valós idejű ütemterv-frissítésekkel.

Az Oracle Field Service korlátai

A felület bonyolult és nem túl felhasználóbarát.

Az alkalmazás időnként összeomlik, ami zavarokat okoz.

A lehetőségek frissítése lassú és nehézkes lehet

Oracle Field Service árak

Egyedi árazás

Oracle Field Service értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. FieldEdge (legalkalmasabb HVAC, vízvezeték-szerelés és villanyszerelés területén)

via FieldEdge

A FieldEdge egy intelligens diszpécser táblát kínál, amely mindent egy helyen összegyűjt – a kiosztott, a még nem kiosztott és a befejezett feladatokat. Az árak is rugalmasak. A testreszabható jó, jobb és legjobb ár bemutatás segít az ügyfeleknek a megfelelő opció kiválasztásában, miközben növeli a jegyértékeket.

Szeretné tudni, melyik technikusok teljesítenek kiválóan, és kiknek van szükségük egy kis coachingra? Az egymás melletti teljesítmény-összehasonlítások megkönnyítik a dolgát.

Ügyfélszolgálati munkatársai is jobbá válnak, mivel a hívásrögzítések és a teljesítménymutatók segítenek nekik minden ügyfélkapcsolatot tökéletesen kezelni. Még a kis részletek – például a kapukódok vagy a háziállatok nevei – is tárolásra kerülnek a személyes hangulat érdekében. Ráadásul a beépített telefonkövetés pontosan megmutatja, mely marketingcsatornák hoznak a legtöbb bevételt.

A FieldEdge legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi űrlapokat a különböző berendezéstípusokhoz, hogy biztosítsa a pontos szervizelést.

Automatizálja a szolgáltatásra vonatkozó emlékeztetőket telefonon, SMS-ben vagy e-mailben, hogy minimalizálja a manuális nyomon követést.

A frissítések azonnali szinkronizálása az élő terepi szolgáltatáskezelési integrációval

Növelje a megújítások számát azáltal, hogy a szolgáltatási szerződéseket automatikus megújításra állítja be, ismétlődő fizetésekkel.

A FieldEdge korlátai

Hiányoznak belőle olyan modern funkciók, mint az ügyfeleknek küldött szöveges értesítések, amelyek sok újabb becslési és ütemezési szoftverben megtalálhatók.

A képzési források nem elégségesek, ami megnehezíti a csapatok felkészülését.

FieldEdge árak

Válasszon : Egyedi árazás

Premier: Egyedi árazás

Elite: Egyedi árazás

FieldEdge értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (A legjobb nagy léptékű műveletekhez és integrációkhoz)

a Microsoft Dynamics 365 segítségével

A D365 CRM-re épülő Dynamics 365 Field Service összekapcsolja a megállapodásokat, a munkamegbízásokat és a feladatokat, miközben lehetővé teszi a munkafolyamatok testreszabását és a folyamatok automatizálását. Az Outlook, a Teams és más Microsoft eszközökkel való mély integráció révén a szolgáltatási kérelmeket anélkül kezelheti, hogy folyamatosan platformok között kellene váltania.

Húzza át a feladatokat a ütemezési táblára, használja az AI-alapú ütemezési asszisztenst, vagy bízza a legjobb technikus kiválasztását az útvonaltervező motorra.

Külső ügynökei a mobilalkalmazáson keresztül megkapják az összes szükséges információt, így felkészülten érkeznek a helyszínre, és valós időben frissítik a munkák állapotát. A munka befejezése után az ERP-integráció azonnal elintézi a számlázást, így a folyamat zökkenőmentes.

✨ Érdekesség: A Microsoft Dynamics 365 Field Service lehetővé teszi a technikusok számára, hogy HoloLens (kiterjesztett valóság szemüveg) segítségével kézmentes javításokat végezzenek, és valós idejű útmutatást kapjanak munkájuk során.

A Microsoft Dynamics 365 Field Service legjobb funkciói

Csökkentse a költségeket, minimalizálja az utazási időt, és tartsa fenn a legjobb szolgáltatási minőséget az AI-alapú betekintéssel.

Hozzon létre automatikusan munkamegbízásokat e-mailek, hívások vagy lehetőségek alapján.

A modulok könnyen érthetőek, amennyiben a csapat tagjai részletes információkat adnak meg, így biztosítva az értékes jelentéseket.

A Microsoft Dynamics 365 Field Service korlátai

A beállításhoz és az adminisztrációhoz erős technikai szakértelemre van szükség.

Nincs egységes fiókállapot vagy folyamat, ami fragmentált folyamatokhoz vezet

A Microsoft Dynamics 365 Field Service árai

Ingyenes próba

Dynamics 365 Field Service: 105 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 Field Service Contractor: 50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 Field Service értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Dynamics 365 Field Service-ről a valós felhasználók?

A Field Service egy hatékony eszköz, amelynek legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy a ütemezés, az erőforrás-kezelés és az ügyfélkapcsolatok kezelése funkciók kombinációjával optimalizálja a terepi műveleteket.

Bízzon a ClickUp-ban, mint első számú helyszíni szolgáltatás megoldásban!

Az általunk bemutatott összes terepi szolgáltatáskezelő szoftvereszköz célja, hogy egyszerűsítse az ütemezést, az ügyfélkezelést, a diszpécserszolgálatot, a munkák nyomon követését és a számlázást. Minden egy rendszerbe kerül, így könnyebb kezelni a műveleteket és fenntartani a csapat termelékenységét.

Ha azonban valami rendkívül testreszabható és automatizált megoldást keres, akkor érdemes megnéznie a ClickUp szoftvert. Az ütemezéstől a CRM-ig és minden másig, ez a szoftver a terepi műveletek egyszerűsítésére lett kifejlesztve.

