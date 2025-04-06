A 10 legjobb kormányzati CRM-megoldás a hatékony közszolgáltatásokért

A kormányzati szervek egy olyan eszköz felé fordulnak, amely már forradalmasította a magánszektort: a ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) megoldások.
A kormányzati szervek számára a CRM bevezetése több, mint a technológiai trendekkel való lépéstartás; alapvetően átalakítja a polgárokkal való kapcsolattartásukat. Végül is a kivételes polgári élmény biztosítása nem sokban különbözik a kiváló ügyfélszolgálat nyújtásától.
Mely CRM-megoldások biztosítják a hatékony közszolgáltatásokat? Nézzük meg a 10 legjobb kormányzati CRM-szoftver példát, amelyek forradalmasítják a közszolgáltatásokat.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Ha gyorsan szeretne áttekintést kapni a legjobb CRM-eszközökről, itt találja őket:
- ClickUp: A legjobb testreszabható CRM zökkenőmentes csapatmunkával
- Salesforce for Government: A legjobb átfogó CRM-megoldás fejlett testreszabási lehetőségekkel
- GovPilot: Legalkalmasabb a fejlett operációs rendszereket kereső helyi önkormányzatok számára
- Pipedrive kormányzati szervek számára: A legjobb helyszíni CRM-megoldások telepítéséhez
- SugarCRM: A legjobb automatizálásra fókuszáló állampolgári szolgáltatásokhoz
- GovSense: A legjobb felhőalapú kormányzati erőforrás-tervezéshez
- Microsoft Dynamics 365 Government: A legjobb adatvezérelt CRM-hez
- CivicPlus SeeClickFix: A legjobb megoldás az állampolgári kérelmek kezeléséhez
- Oracle Public Sector CRM: A legjobb állami és helyi kormányzati CRM-megoldásokhoz
- SAP Customer Experience for Public Sector: A legjobb AI-alapú CRM-megoldásokhoz
Mit kell keresnie a kormányzati CRM-eszközökben?
A kormányzati CRM szoftver a helyi kormányzati tisztviselők és az IT-döntéshozók számára olyan eszközöket kínál, amelyekkel javíthatják a szolgáltatásnyújtást, fejleszthetik a kommunikációt és racionalizálhatják a működést.
Hogyan válasszon CRM-et? Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni:
- Alapvető CRM-komponensek: Keressen olyan funkciókat, amelyek a közszférához igazodnak, például ügykezelés, polgári önkiszolgáló portálok és jelentéskészítő eszközök, amelyek a kormányzati működés egyedi kihívásaira adnak választ.
- Automatizálási képességek: A megfelelő, testreszabható CRM szoftver automatizálhatja az olyan folyamatokat, mint a találkozók ütemezése, a panaszok nyomon követése és a dokumentumkezelés, csökkentve ezzel a manuális munkaterhelést és javítva a pontosságot.
- Kormányzati felhőalapú megfelelés: Gondoskodjon arról, hogy a CRM egy biztonságos kormányzati felhőalapú platformon legyen tárolva, hogy megfeleljen a közszféra szervezetei számára kritikus adatbiztonsági és adatvédelmi szabványoknak.
- Skálázhatóság és integráció: Válasszon olyan megoldást, amely integrálható a meglévő rendszerekkel, például a pénzügyi vagy eszközkezelő szoftverekkel, és skálázható a szervezet növekvő igényeinek megfelelően.
- Szolgáltatói szakértelem: A CRM-szolgáltatások területén válasszon olyan szolgáltatót, amelynek bizonyított eredményei vannak a közszférában, hogy személyre szabott támogatást és folyamatos frissítéseket biztosítson.
A 10 legjobb kormányzati CRM eszköz
A megfelelő CRM-eszközökkel a kormányzati szervek soha nem látott módon átalakíthatják a polgárokkal való interakciókat és racionalizálhatják működésüket.
Az intelligens CRM-integrációktól a zökkenőmentes automatizálásig – íme a 10 legjobb kormányzati CRM-eszköz, amelyek segítségével hatékonysággal és innovációval vezethet:
1. ClickUp (A legjobb testreszabható CRM zökkenőmentes csapatmunkával)
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.
A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverével olyan munkafolyamatokat hozhat létre és testreszabhat, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek az osztálya igényeihez. Ezen funkciók kihasználásával a kormányzati szervek növelhetik az átláthatóságot, javíthatják a polgárok elkötelezettségét és hatékonyabban nyújthatják a közszolgáltatásokat.
Több mint 10 rendkívül rugalmas ClickUp nézettel, beleértve a lista, a Kanban tábla és a táblázat nézetet, szervezze és kövesse nyomon a közszolgáltatási kérelmeket, az állampolgári interakciókat és a projektállapotokat.
Használja a ClickUp egyéni mezőket az állampolgári adatok, szolgáltatási kategóriák és ügyek státuszának kezeléséhez, biztosítva, hogy minden releváns információ könnyen hozzáférhető legyen.
Központosítsa az állampolgárokkel való kapcsolattartást az e-mailek közvetlen integrálásával a ClickUpba. Gyorsítsa fel a kommunikációt, működjön együtt közprogramokban, küldjön projektfrissítéseket, és könnyedén vonja be az érdekelt feleket – mindezt egyetlen központból.
A ClickUp Dashboards lehetővé teszi a kormányzati szervek számára, hogy központosítsák az összes polgári és szolgáltatási adatot. Figyelje a legfontosabb mutatókat, mint például a szolgáltatások válaszideje, a polgárok elégedettsége és az ügyek megoldási aránya.
Ez az egyszerűsített megközelítés biztosítja, hogy a csapatok azonnal hozzáférjenek a kritikus információkhoz, támogatva a tájékozott döntéshozatalt és személyre szabott, hatékony közszolgáltatások nyújtását.
Egyszerűsítse a műveleteket és javítsa az együttműködést egy központi hub segítségével, amely kifejezetten kormányzati szervek számára készült. Búcsút inthet a szétszórt feladatoknak – ossza meg a felelősségeket, ossza meg a dokumentumokat, és kommunikáljon zökkenőmentesen valós időben a ClickUp Chat segítségével, biztosítva ezzel, hogy csapata összehangolt és produktív maradjon.
Nincs többé váltás több alkalmazás között! A ClickUp integrálódik a széles körben használt eszközökkel, így minden munkafolyamatát egy helyen konszolidálja.
A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan kezelheti a munkafolyamatokat, amely a kormányzati szervek egyedi igényeihez igazítható. Feladatokat oszthat ki, prioritásokat állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást, hogy a polgári szolgáltatások és az ügyfélkapcsolat-kezelés minden aspektusa gyorsan és hatékonyan legyen megoldva.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küldenek, akár táblázatokat használnak, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.
Előnyt szeretne szerezni? A ClickUp számos, a közszféra CRM-folyamataitól függően kialakított sablont kínál. Ezek a használatra kész eszközök egyszerűsítik a munkafolyamatokat, megkönnyítik a műveleteket és értékes időt takarítanak meg, így csapata a kiváló közszolgáltatások nyújtására koncentrálhat.
A ClickUp CRM sablon optimalizálja az állampolgárok bevonását és a szolgáltatásnyújtást azáltal, hogy nyomon követi az eseteket, a megkereséseket és a lehetőségeket a kormányzati szervek számára kialakított egyszerűsített folyamatok révén. Központosítsa a kapcsolattartási információkat egy adatbázisban, és a hatékonyabb kezelés érdekében rangsorolja a feladatokat sürgősségük vagy a projekt szakasza alapján.
💡 Profi tipp: Használja ki a ClickUp automatizálási funkcióit a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a kormányzati műveletekben végzett manuális munkák csökkentéséhez. Ha például egy ügyet vagy projektfolyamatot kezel, állítson be egy automatizálást, amely automatikusan áthelyezi a feladatot a „Felülvizsgálat” oszlopba, amikor annak állapota „Jóváhagyásra benyújtva” -ra változik. Mentse el az automatizálást, és hagyja, hogy a háttérben zökkenőmentesen kezelje az ismétlődő feladatokat, így csapata a hatékony közszolgáltatások nyújtására koncentrálhat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a felvételi folyamatokat a feltételes logikán alapuló, egyedi márkájú ClickUp űrlapokkal, amelyek automatikusan feladatokat hoznak létre a benyújtott adatokból.
- Védje az érzékeny kormányzati adatokat olyan hatékony intézkedésekkel, mint az adat titkosítás, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés és a biztonságos felhőalapú tárolás.
- Központosított hub kormányzati CRM-ek számára, amely összesíti az összes lényeges információt – irányelveket, ügyiratok, polgári interakciók és munkafolyamatok – egyetlen, könnyen hozzáférhető platformon.
- A ClickUp méretezhető, így kis önkormányzatok és nagy szövetségi ügynökségek igényeinek is megfelel, miközben kivételes teljesítményt és biztonságot biztosít.
A ClickUp korlátai
- A tanulási görbe meredek lehet a széles körű funkciók miatt.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?
A ClickUp bevezetése előtt a csapatok különálló platformokon dolgoztak, ami munkasilókat hozott létre, és megnehezítette a feladatokkal kapcsolatos frissítések és az előrehaladás hatékony kommunikálását. Az adatszolgáltatás terén vezetői nehezen találtak olyan pontos jelentéseket, amelyekre szükségük volt a szervezetünk számára fontos üzleti döntések meghozatalához. A legfrusztrálóbb az volt, hogy a csapatok közötti projektláthatóság hiánya miatt felesleges munkát végeztünk.
2. Salesforce for Government (A legjobb átfogó CRM megoldás fejlett testreszabási lehetőségekkel)
A kormányzati szervek az AI-alapú CRM-et alkalmazzák a működés modernizálása, a költségek csökkentése és a szolgáltatások javítása érdekében. A Salesforce for Government segítségével egyszerűsíthetik a folyamatokat, növelhetik a termelékenységet és innovatív megoldásokat kínálhatnak.
Ez az AI-alapú platform biztonságosan központosítja az adatokat a felhőben, és lehetővé teszi az egyedi megoldások gyors fejlesztését alacsony kódszükségletű megközelítéssel, mindezt a megfelelőség és az átláthatóság biztosítása mellett.
A Salesforce for Government legjobb funkciói
- Használja ki a felhasználóbarát jelentéskészítési és elemzési funkciókat, hogy a munkatársaknak döntéshozatalhoz hasznos információkat nyújtson.
- Használjon alacsony kódszintű alkalmazásplatformot a gyorsabb innováció és a testreszabott megoldások érdekében.
- Használja ki a költségcsökkentés előnyeit az ügyek önkiszolgáló és digitális csatornákra való átirányításával.
A Salesforce Sales Cloud korlátai
- A platform összetett lehet, megtanulása és teljes körű használata időt igényel.
Salesforce Sales Cloud árak
- Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként
- Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Suite: 165 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként
Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)
Mit mondanak a Salesforce Sales Cloudról a valós felhasználók?
Imádom, hogy minden ügyfelem adatait a tenyeremben tarthatom. Az alkalmazáson belül soha nem volt ilyen egyszerű új alkalmazottakat felvenni, ügyeket áttekinteni, ügyfeleink elérhetőségeit frissíteni, feladatokat létrehozni és telefonálgatni! Imádom, hogy milyen könnyen összekapcsolhatom a JIRA hibákat az ügyekkel, valamint a telefonrendszerünket a Salesforce-szel. Cégünknél minden nap használjuk a Salesforce-t.
3. GovPilot (A legjobb megoldás a fejlett operációs rendszert kereső helyi önkormányzatok számára)
A GovPilot egy robusztus operációs rendszer helyi önkormányzatok számára. Több mint 125 megoldást kínál, amelyek segítségével a városi és megyei hivatalok automatizálhatják folyamataikat, digitálisan kezelhetik adataikat, és a felhőn keresztül bevonhatják a polgárokat.
A kormányzati menedzsment szoftver egyszerűsíti az adatok vizualizálását és a jelentések készítését, így a tisztviselők időt takaríthatnak meg, egy kattintással jelentéseket készíthetnek, és gyorsabban hozhatnak meg okosabb döntéseket.
A GovPilot legjobb funkciói
- Szüntesse meg a hatékonysági hiányosságokat, csökkentse a papírmunkát, és javítsa a közösség igényeire való reagálóképességet egyszerűsített munkafolyamatokkal és jobb hozzáférhetőséggel.
- Vonja be az állampolgárokat mobilalkalmazásokon keresztül, amelyek segítségével a lakosok gyorsan jelenthetik problémáikat és adhatnak visszajelzést.
- Végezzen ellenőrzéseket mobiltelefonokon és táblagépeken keresztül a rugalmasabb és hatékonyabb terepmunka érdekében.
A GovPilot korlátai
- Az AI eszközök csak a magasabb szinteken érhetők el.
GovPilot árak
- Alapvető: Egyedi árazás
- Professzionális: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
- Korlátlan: Egyedi árazás
GovPilot értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
4. Pipedrive for Government (a legjobb helyszíni CRM-megoldás telepítéséhez)
Ha egyszerűsíteni szeretné a működést és javítani szeretné a polgárokkal, az érdekelt felekkel és a partnerekkel való kapcsolattartást, akkor a Pipedrive for Government lehet az ideális választás.
Segít az elavult rendszerek automatizálással és integrált munkafolyamatokkal való felváltásában, lehetővé téve a kormányzati csapatok számára az ügyek kezelését, a szerződések biztosítását és a termelékenység javítását, miközben garantálja az adatbiztonságot és a szabályoknak való megfelelést.
A Pipedrive for Government legjobb funkciói
- Rendezze a különböző csatornákból származó információkat, hogy világosan megérthesse a polgárok igényeit és tevékenységeit.
- Csökkentse az adminisztratív feladatokat és takarítson meg időt a beépített kommunikációs funkciók és az egyszerű ütemezés segítségével.
- Hozzon létre vizuális folyamatokat az ügykezeléshez, hogy hatékonyan azonosíthassa a szűk keresztmetszeteket és nyomon követhesse az ügyek előrehaladását.
A Pipedrive kormányzati korlátai
- A testreszabás hiánya és a más népszerű eszközökkel való minimális integráció
Pipedrive for Government árak
- Alapvető: 19 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 34 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 74 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Pipedrive kormányzati értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
Mit mondanak a Pipedrive for Governmentről a valós felhasználók?
Mi tetszik legjobban a Pipedrive-ban? A platform használhatósága. Könnyedén bevihetem a potenciális ügyfeleket és nyomon követhetem a folyamatot. A naponta küldött e-mailek emlékeztetnek arra, kivel kell beszélnem aznap. A véleményt a G2.com gyűjtötte és tárolja.
5. SugarCRM a közszféra számára (a legjobb automatizálásra összpontosító állampolgári szolgáltatásokhoz)
A SugarCRM egy kifejezetten a közszféra számára tervezett rugalmas platformot kínál, amely új szintű automatizálást és testreszabást biztosít a kormányzati működéshez.
A hatékonyság növelésére és a közszolgáltatási folyamatok megkönnyítésére szabott SugarCRM egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint az érdekelt felekkel való kapcsolattartás, az ügykezelés és a kommunikáció, mindezt szigorú adatvédelem és megfelelőség biztosítása mellett.
A SugarCRM legjobb funkciói
- Használja ki az AWS-alapú platformot a kormányzati műveletek biztonságos és skálázható környezetének megteremtéséhez.
- Integrálja az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő és a háttérszolgáltatásokat nyújtó csapatokat az eddig egymástól független üzleti folyamatok automatizálásával.
- Váltson át a régi rendszerekről egy korszerű CRM-re, ezzel időt takaríthat meg és csökkentheti a hosszú távú költségeket.
A SugarCRM korlátai
- A kezdeti beállítás időt igényelhet a teljes testreszabáshoz és a meglévő munkafolyamatokba való integráláshoz, ami késleltetheti az azonnali bevezetést.
SugarCRM árak
- Alapvető szolgáltatások: 19 USD/hó felhasználónként
- Alapcsomag: 59 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 85 USD/hó felhasználónként
- Premier: 135 USD/hó felhasználónként
SugarCRM értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)
Mit mondanak a SugarCRM-ről a valós felhasználók?
Tetszik, hogy milyen könnyen megtalálom a keresett információkat a projektek, potenciális ügyfelek és kapcsolatok között.
6. GovSense (A legjobb felhőalapú kormányzati erőforrás-tervezéshez)
Akár pénzügyek kezeléséről, ellenőrzések egyszerűsítéséről vagy engedélyek kezeléséről van szó, a GovSense rugalmas, felhasználóbarát szoftvert kínál, amely alkalmazkodik az Ön joghatóságának igényeihez.
A GovSense hatékony, hetekig tartó – nem évekig tartó – bevezetési folyamattal biztosítja, hogy csapata kivételes közszolgáltatást nyújthasson várakozás nélkül.
A GovSense legjobb funkciói
- Testreszabható GRP modulok pénzügyekhez, költségvetéshez, közüzemi számlázáshoz, bérszámfejtéshez, projektmenedzsmenthez és még sok máshoz.
- Központosítsa az adatplatformot, biztosítva az egységes adatkezelést az összes osztály számára.
- Használja ki a valódi felhőalapú infrastruktúrát többbérlős rendszerrel az IT-függőség csökkentése érdekében.
A GovSense korlátai
- Az automatizálás és a mesterséges intelligencia integrációjának hiánya
GovSense árak
- Egyedi árazás
GovSense értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
👀 Tudta? A felhőalapú CRM-rendszerek a CRM-megoldásokat használó vállalatok 87%-ának elsődleges választása.
7. Microsoft Dynamics 365 Government (a legjobb adatvezérelt CRM-hez)
A Microsoft Dynamics 365 Government egy átfogó megoldás, amelynek célja az ügynökségi adatok egységesítése, prediktív betekintés biztosítása és a küldetés sikerének elősegítése.
A következő generációs CRM- és ERP-alkalmazások teljesítményének és olyan eszközöknek a kombinálásával, mint a Power BI, a Power Apps és a Power Automate, a kormányzati szervek egyszerűsíthetik működésüket, javíthatják döntéshozatali folyamataikat, valamint megfelelhetnek a megfelelőségi és biztonsági szabványoknak.
A Microsoft Dynamics 365 Government legjobb funkciói
- Használja ki az AI-alapú elemzéseket, hogy hasznos információkat szerezzen a kritikus fontosságú feladatokhoz.
- Használja a Power BI integrációt az adatalapú döntések meghozatalához és a felhasználóbarát betekintés biztosításához az érdekelt felek számára minden szinten.
- Lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy kiterjedt programozási ismeretek nélkül is testreszabott megoldásokat hozzanak létre a kormányzati kihívásokra.
A Microsoft Dynamics 365 Government korlátai
- A népszerű projektmenedzsment eszközökkel való integráció hiánya
Microsoft Dynamics 365 Government árak
- Egyedi árazás
Microsoft Dynamics 365 Government értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 5500 értékelés)
8. CivicPlus SeeClickFix (A legjobb polgári kérelemkezelési megoldások)
A CivicPlus SeeClickFix áthidalja a szakadékot a lakosok és a helyi önkormányzatok között, segítve a biztonságosabb, tisztább és összekapcsoltabb közösségek építését. Lehetővé teszi a lakosok számára, hogy problémákat jelentsenek, javításokat kérjenek, visszajelzéseket adjanak és kommunikáljanak a helyi vezetőkkel.
Akár önálló eszközként, akár más kormányzati technológiai megoldásokkal integrálva használják, a SeeClickFix segít a helyi önkormányzatoknak javítani a reagálóképességet, a kommunikációt és a működési hatékonyságot.
CivicPlus SeeClickFix legjobb funkciói
- A szolgáltatási kérelmeket hely és kategória alapján automatikusan továbbítsa a megfelelő csapatnak a gyors intézkedés érdekében.
- Észlelje és megelőzze a duplikált kérelmek benyújtását, hogy minimalizálja a felesleges erőfeszítéseket.
- Tájékoztassa a lakosokat az állapotértesítésekkel, vagy gyűjtsön további részleteket a kiegészítő kérdésekkel.
CivicPlus SeeClickFix korlátai
- Nincs más CRM funkciója, amely teljes körű megoldássá tenné.
CivicPlus SeeClickFix árak
- Egyedi árazás
CivicPlus SeeClickFix értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
Mit mondanak a CivicPlus SeeClickFixről a valódi felhasználók?
Miután minden felállt és működésbe lépett, nagyon könnyű volt (és még mindig az) a használata. Nagyon testreszabható és a változó körülmények között is nagyon rugalmas marad. Annak ellenére, hogy a szervezetem még a SeeClickFix használatának korai szakaszában jár, úgy gondolom, hogy ez egy hihetetlenül hosszú élettartammal rendelkező megoldás; szerintem valóban együtt tud növekedni a városunkkal.
9. Oracle Public Sector CRM (A legjobb állami és helyi kormányzati CRM-megoldásokhoz)
Az Oracle Public Sector CRM innovatív felhőalapú megoldásokkal segíti a kormányokat a bizalom építésében, a hatékonyság javításában és a polgárokra összpontosító szolgáltatások nyújtásában.
A fejlett technológia és a valós idejű adatok integrálásával az Oracle lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy olyan összetett kihívásokkal foglalkozzanak, mint a hajléktalanság, a csalás és a közbiztonság, miközben javítják a működési hatékonyságot és a közösség bizalmát.
Az Oracle Public Sector CRM legjobb funkciói
- Könnyítse meg az állampolgárok és a kormányzati alkalmazottak közötti azonnali interakciókat intelligens eszközök, érzékelők és hordható technológia segítségével a proaktív szolgáltatásnyújtás érdekében.
- Használja a valós idejű digitális adatfolyamokat a közösség igényeinek hatékony előrejelzéséhez és kielégítéséhez.
- Használja ki a fejlett biztonsági funkciók előnyeit, amelyek automatizálják a rendszeradminisztrációt, csökkentik az emberi hibák számát és biztosítják a szabályoknak való megfelelést.
Az Oracle Public Sector CRM korlátai
- A CRM-ben hiányzó projektmenedzsment funkciók
Oracle Public Sector CRM árak
- Egyedi árazás
Oracle Public Sector CRM értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)
10. SAP Customer Experience for Public Sector (A legjobb AI-alapú CRM-megoldásokhoz)
Az átfogó kormányzati felhőalapú megoldások kihasználásával az SAP Customer Experience for Public Sector lehetővé teszi a hatóságok számára az erőforrások optimalizálását, a pénzügyi menedzsment javítását és a hatékony működés biztosítását.
Az SAP azonnal használható eszközei segítenek a kormányoknak a változó igényekhez való gyors alkalmazkodásban, biztosítva ezzel a polgárok számára nagyobb értéket és egyúttal csökkentve a költségeket.
Az SAP Customer Experience for Public Sector legjobb funkciói
- Automatizálja a kincstári munkafolyamatokat a készpénz, a forgótőke és a pénzügyi kockázatok hatékony kezelése érdekében, javítva ezzel a pénzügyi elszámoltathatóságot.
- Szerezzen valós idejű betekintést a közszféra működésébe, hogy proaktív módon kezelje és finomítsa a folyamatokat a nagyobb átláthatóság és a szolgáltatás hatékonysága érdekében.
- Használja az IoT-t, a gépi tanulást és a prediktív elemzéseket a kormányzati eszközök karbantartásához és teljesítményük optimalizálásához, biztosítva ezzel a megbízható közösségi szolgáltatásokat.
SAP Customer Experience for Public Sector korlátai
- A projektmenedzsment eszközbe integrált CRM-központú funkciók hiánya
SAP Customer Experience for Public Sector árak
- Egyedi árazás
SAP Customer Experience for Public Sector értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
Válassza ki a közszolgáltatásokhoz legmegfelelőbb kormányzati CRM-et
A kormányzati szolgáltatásokhoz megfelelő CRM kiválasztása rendkívül fontos, mivel ez megváltoztathatja a közösség kiszolgálásának módját és a küldetés szempontjából kritikus célok elérését.
A tíz általunk bemutatott CRM-megoldás egyedi funkciókat és innovatív módszereket kínál a közszolgáltatások modernizálására, az állampolgári kérelmek kezelésétől a belső munkafolyamatok racionalizálásáig.
Ha olyan megoldást keres, amely túlmutat a CRM-en és minden munkát elvégez, akkor a ClickUp az Ön számára ideális platform.
Bár nem csak az ügyfélkapcsolat-kezelésről van szó, hatékony projektmenedzsment, munkafolyamat-automatizálás és termelékenységi funkciói miatt tökéletes választás kormányzati szervek és üzleti folyamatok automatizálása számára.
Akkor miért várna még a munkája egyszerűsítésével és a közszolgáltatások színvonalának emelésével? 🚀
