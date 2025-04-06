A 10 legjobb kormányzati CRM-megoldás a hatékony közszolgáltatásokért

A kormányzati szervek egy olyan eszköz felé fordulnak, amely már forradalmasította a magánszektort: a ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) megoldások.

A kormányzati szervek számára a CRM bevezetése több, mint a technológiai trendekkel való lépéstartás; alapvetően átalakítja a polgárokkal való kapcsolattartásukat. Végül is a kivételes polgári élmény biztosítása nem sokban különbözik a kiváló ügyfélszolgálat nyújtásától.

Mely CRM-megoldások biztosítják a hatékony közszolgáltatásokat? Nézzük meg a 10 legjobb kormányzati CRM-szoftver példát, amelyek forradalmasítják a közszolgáltatásokat.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Ha gyorsan szeretne áttekintést kapni a legjobb CRM-eszközökről, itt találja őket: ClickUp : A legjobb testreszabható CRM zökkenőmentes csapatmunkával Salesforce for Government: A legjobb átfogó CRM-megoldás fejlett testreszabási lehetőségekkel GovPilot: Legalkalmasabb a fejlett operációs rendszereket kereső helyi önkormányzatok számára Pipedrive kormányzati szervek számára: A legjobb helyszíni CRM-megoldások telepítéséhez SugarCRM: A legjobb automatizálásra fókuszáló állampolgári szolgáltatásokhoz GovSense: A legjobb felhőalapú kormányzati erőforrás-tervezéshez Microsoft Dynamics 365 Government: A legjobb adatvezérelt CRM-hez CivicPlus SeeClickFix: A legjobb megoldás az állampolgári kérelmek kezeléséhez Oracle Public Sector CRM: A legjobb állami és helyi kormányzati CRM-megoldásokhoz SAP Customer Experience for Public Sector: A legjobb AI-alapú CRM-megoldásokhoz

A kormányzati CRM szoftver a helyi kormányzati tisztviselők és az IT-döntéshozók számára olyan eszközöket kínál, amelyekkel javíthatják a szolgáltatásnyújtást, fejleszthetik a kommunikációt és racionalizálhatják a működést.

Hogyan válasszon CRM-et? Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni:

Alapvető CRM-komponensek: Keressen olyan funkciókat, amelyek a közszférához igazodnak, például ügykezelés, polgári önkiszolgáló portálok és jelentéskészítő eszközök, amelyek a kormányzati működés egyedi kihívásaira adnak választ.

Automatizálási képességek: A megfelelő, A megfelelő, testreszabható CRM szoftver automatizálhatja az olyan folyamatokat, mint a találkozók ütemezése, a panaszok nyomon követése és a dokumentumkezelés, csökkentve ezzel a manuális munkaterhelést és javítva a pontosságot.

Kormányzati felhőalapú megfelelés: Gondoskodjon arról, hogy a CRM egy biztonságos kormányzati felhőalapú platformon legyen tárolva, hogy megfeleljen a közszféra szervezetei számára kritikus adatbiztonsági és adatvédelmi szabványoknak.

Skálázhatóság és integráció: Válasszon olyan megoldást, amely integrálható a meglévő rendszerekkel, például a pénzügyi vagy eszközkezelő szoftverekkel, és skálázható a szervezet növekvő igényeinek megfelelően.

Szolgáltatói szakértelem: A CRM-szolgáltatások területén válasszon olyan szolgáltatót, amelynek bizonyított eredményei vannak a közszférában, hogy személyre szabott támogatást és folyamatos frissítéseket biztosítson.

A megfelelő CRM-eszközökkel a kormányzati szervek soha nem látott módon átalakíthatják a polgárokkal való interakciókat és racionalizálhatják működésüket.

Az intelligens CRM-integrációktól a zökkenőmentes automatizálásig – íme a 10 legjobb kormányzati CRM-eszköz, amelyek segítségével hatékonysággal és innovációval vezethet:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható CRM zökkenőmentes csapatmunkával)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Tartsa fenn a közszolgáltatások átláthatóságát a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftver és a rugalmas nézetek segítségével.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverével olyan munkafolyamatokat hozhat létre és testreszabhat, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek az osztálya igényeihez. Ezen funkciók kihasználásával a kormányzati szervek növelhetik az átláthatóságot, javíthatják a polgárok elkötelezettségét és hatékonyabban nyújthatják a közszolgáltatásokat.

Több mint 10 rendkívül rugalmas ClickUp nézettel, beleértve a lista, a Kanban tábla és a táblázat nézetet, szervezze és kövesse nyomon a közszolgáltatási kérelmeket, az állampolgári interakciókat és a projektállapotokat.

Használja a ClickUp egyéni mezőket az állampolgári adatok, szolgáltatási kategóriák és ügyek státuszának kezeléséhez, biztosítva, hogy minden releváns információ könnyen hozzáférhető legyen.

Központosítsa az állampolgárokkel való kapcsolattartást az e-mailek közvetlen integrálásával a ClickUpba. Gyorsítsa fel a kommunikációt, működjön együtt közprogramokban, küldjön projektfrissítéseket, és könnyedén vonja be az érdekelt feleket – mindezt egyetlen központból.

Kövesse nyomon csapata előrehaladását és távolítsa el az akadályokat a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards lehetővé teszi a kormányzati szervek számára, hogy központosítsák az összes polgári és szolgáltatási adatot. Figyelje a legfontosabb mutatókat, mint például a szolgáltatások válaszideje, a polgárok elégedettsége és az ügyek megoldási aránya.

Ez az egyszerűsített megközelítés biztosítja, hogy a csapatok azonnal hozzáférjenek a kritikus információkhoz, támogatva a tájékozott döntéshozatalt és személyre szabott, hatékony közszolgáltatások nyújtását.

Gyorsítsa fel a kommunikációt, és működjön együtt könnyedén, valós időben a ClickUp Chat segítségével.

Egyszerűsítse a műveleteket és javítsa az együttműködést egy központi hub segítségével, amely kifejezetten kormányzati szervek számára készült. Búcsút inthet a szétszórt feladatoknak – ossza meg a felelősségeket, ossza meg a dokumentumokat, és kommunikáljon zökkenőmentesen valós időben a ClickUp Chat segítségével, biztosítva ezzel, hogy csapata összehangolt és produktív maradjon.

Nincs többé váltás több alkalmazás között! A ClickUp integrálódik a széles körben használt eszközökkel, így minden munkafolyamatát egy helyen konszolidálja.

Maradjon szervezett és teljesítse a teendőit a ClickUp Tasks segítségével!

A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan kezelheti a munkafolyamatokat, amely a kormányzati szervek egyedi igényeihez igazítható. Feladatokat oszthat ki, prioritásokat állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást, hogy a polgári szolgáltatások és az ügyfélkapcsolat-kezelés minden aspektusa gyorsan és hatékonyan legyen megoldva.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küldenek, akár táblázatokat használnak, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

Előnyt szeretne szerezni? A ClickUp számos, a közszféra CRM-folyamataitól függően kialakított sablont kínál. Ezek a használatra kész eszközök egyszerűsítik a munkafolyamatokat, megkönnyítik a műveleteket és értékes időt takarítanak meg, így csapata a kiváló közszolgáltatások nyújtására koncentrálhat.

Ingyenes sablon letöltése Maximalizálja ügyfélkapcsolatait a ClickUp CRM sablon segítségével

A ClickUp CRM sablon optimalizálja az állampolgárok bevonását és a szolgáltatásnyújtást azáltal, hogy nyomon követi az eseteket, a megkereséseket és a lehetőségeket a kormányzati szervek számára kialakított egyszerűsített folyamatok révén. Központosítsa a kapcsolattartási információkat egy adatbázisban, és a hatékonyabb kezelés érdekében rangsorolja a feladatokat sürgősségük vagy a projekt szakasza alapján.

💡 Profi tipp: Használja ki a ClickUp automatizálási funkcióit a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a kormányzati műveletekben végzett manuális munkák csökkentéséhez. Ha például egy ügyet vagy projektfolyamatot kezel, állítson be egy automatizálást, amely automatikusan áthelyezi a feladatot a „Felülvizsgálat” oszlopba, amikor annak állapota „Jóváhagyásra benyújtva” -ra változik. Mentse el az automatizálást, és hagyja, hogy a háttérben zökkenőmentesen kezelje az ismétlődő feladatokat, így csapata a hatékony közszolgáltatások nyújtására koncentrálhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyszerűsítse a felvételi folyamatokat a feltételes logikán alapuló, egyedi márkájú ClickUp űrlapokkal , amelyek automatikusan feladatokat hoznak létre a benyújtott adatokból.

Védje az érzékeny kormányzati adatokat olyan hatékony intézkedésekkel, mint az adat titkosítás, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés és a biztonságos felhőalapú tárolás.

Központosított hub kormányzati CRM-ek számára, amely összesíti az összes lényeges információt – irányelveket, ügyiratok, polgári interakciók és munkafolyamatok – egyetlen, könnyen hozzáférhető platformon.

A ClickUp méretezhető, így kis önkormányzatok és nagy szövetségi ügynökségek igényeinek is megfelel, miközben kivételes teljesítményt és biztonságot biztosít.

A ClickUp korlátai

A tanulási görbe meredek lehet a széles körű funkciók miatt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A ClickUp bevezetése előtt a csapatok különálló platformokon dolgoztak, ami munkasilókat hozott létre, és megnehezítette a feladatokkal kapcsolatos frissítések és az előrehaladás hatékony kommunikálását. Az adatszolgáltatás terén vezetői nehezen találtak olyan pontos jelentéseket, amelyekre szükségük volt a szervezetünk számára fontos üzleti döntések meghozatalához. A legfrusztrálóbb az volt, hogy a csapatok közötti projektláthatóság hiánya miatt felesleges munkát végeztünk.

2. Salesforce for Government (A legjobb átfogó CRM megoldás fejlett testreszabási lehetőségekkel)

via Salesforce

A kormányzati szervek az AI-alapú CRM-et alkalmazzák a működés modernizálása, a költségek csökkentése és a szolgáltatások javítása érdekében. A Salesforce for Government segítségével egyszerűsíthetik a folyamatokat, növelhetik a termelékenységet és innovatív megoldásokat kínálhatnak.

Ez az AI-alapú platform biztonságosan központosítja az adatokat a felhőben, és lehetővé teszi az egyedi megoldások gyors fejlesztését alacsony kódszükségletű megközelítéssel, mindezt a megfelelőség és az átláthatóság biztosítása mellett.

A Salesforce for Government legjobb funkciói

Használja ki a felhasználóbarát jelentéskészítési és elemzési funkciókat, hogy a munkatársaknak döntéshozatalhoz hasznos információkat nyújtson.

Használjon alacsony kódszintű alkalmazásplatformot a gyorsabb innováció és a testreszabott megoldások érdekében.

Használja ki a költségcsökkentés előnyeit az ügyek önkiszolgáló és digitális csatornákra való átirányításával.

A Salesforce Sales Cloud korlátai

A platform összetett lehet, megtanulása és teljes körű használata időt igényel.

Salesforce Sales Cloud árak

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként

Enterprise Suite: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

Mit mondanak a Salesforce Sales Cloudról a valós felhasználók?

Imádom, hogy minden ügyfelem adatait a tenyeremben tarthatom. Az alkalmazáson belül soha nem volt ilyen egyszerű új alkalmazottakat felvenni, ügyeket áttekinteni, ügyfeleink elérhetőségeit frissíteni, feladatokat létrehozni és telefonálgatni! Imádom, hogy milyen könnyen összekapcsolhatom a JIRA hibákat az ügyekkel, valamint a telefonrendszerünket a Salesforce-szel. Cégünknél minden nap használjuk a Salesforce-t.

3. GovPilot (A legjobb megoldás a fejlett operációs rendszert kereső helyi önkormányzatok számára)

via GovPilot

A GovPilot egy robusztus operációs rendszer helyi önkormányzatok számára. Több mint 125 megoldást kínál, amelyek segítségével a városi és megyei hivatalok automatizálhatják folyamataikat, digitálisan kezelhetik adataikat, és a felhőn keresztül bevonhatják a polgárokat.

A kormányzati menedzsment szoftver egyszerűsíti az adatok vizualizálását és a jelentések készítését, így a tisztviselők időt takaríthatnak meg, egy kattintással jelentéseket készíthetnek, és gyorsabban hozhatnak meg okosabb döntéseket.

A GovPilot legjobb funkciói

Szüntesse meg a hatékonysági hiányosságokat, csökkentse a papírmunkát, és javítsa a közösség igényeire való reagálóképességet egyszerűsített munkafolyamatokkal és jobb hozzáférhetőséggel.

Vonja be az állampolgárokat mobilalkalmazásokon keresztül, amelyek segítségével a lakosok gyorsan jelenthetik problémáikat és adhatnak visszajelzést.

Végezzen ellenőrzéseket mobiltelefonokon és táblagépeken keresztül a rugalmasabb és hatékonyabb terepmunka érdekében.

A GovPilot korlátai

Az AI eszközök csak a magasabb szinteken érhetők el.

GovPilot árak

Alapvető : Egyedi árazás

Professzionális : Egyedi árazás

Vállalati : Egyedi árazás

Korlátlan: Egyedi árazás

GovPilot értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

4. Pipedrive for Government (a legjobb helyszíni CRM-megoldás telepítéséhez)

a Pipedrive for Government segítségével

Ha egyszerűsíteni szeretné a működést és javítani szeretné a polgárokkal, az érdekelt felekkel és a partnerekkel való kapcsolattartást, akkor a Pipedrive for Government lehet az ideális választás.

Segít az elavult rendszerek automatizálással és integrált munkafolyamatokkal való felváltásában, lehetővé téve a kormányzati csapatok számára az ügyek kezelését, a szerződések biztosítását és a termelékenység javítását, miközben garantálja az adatbiztonságot és a szabályoknak való megfelelést.

A Pipedrive for Government legjobb funkciói

Rendezze a különböző csatornákból származó információkat, hogy világosan megérthesse a polgárok igényeit és tevékenységeit.

Csökkentse az adminisztratív feladatokat és takarítson meg időt a beépített kommunikációs funkciók és az egyszerű ütemezés segítségével.

Hozzon létre vizuális folyamatokat az ügykezeléshez, hogy hatékonyan azonosíthassa a szűk keresztmetszeteket és nyomon követhesse az ügyek előrehaladását.

A Pipedrive kormányzati korlátai

A testreszabás hiánya és a más népszerű eszközökkel való minimális integráció

Pipedrive for Government árak

Alapvető: 19 USD/hó felhasználónként

Haladó: 34 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 74 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive kormányzati értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive for Governmentről a valós felhasználók?

Mi tetszik legjobban a Pipedrive-ban? A platform használhatósága. Könnyedén bevihetem a potenciális ügyfeleket és nyomon követhetem a folyamatot. A naponta küldött e-mailek emlékeztetnek arra, kivel kell beszélnem aznap. A véleményt a G2.com gyűjtötte és tárolja.

5. SugarCRM a közszféra számára (a legjobb automatizálásra összpontosító állampolgári szolgáltatásokhoz)

via SugarCRM

A SugarCRM egy kifejezetten a közszféra számára tervezett rugalmas platformot kínál, amely új szintű automatizálást és testreszabást biztosít a kormányzati működéshez.

A hatékonyság növelésére és a közszolgáltatási folyamatok megkönnyítésére szabott SugarCRM egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint az érdekelt felekkel való kapcsolattartás, az ügykezelés és a kommunikáció, mindezt szigorú adatvédelem és megfelelőség biztosítása mellett.

A SugarCRM legjobb funkciói

Használja ki az AWS-alapú platformot a kormányzati műveletek biztonságos és skálázható környezetének megteremtéséhez.

Integrálja az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő és a háttérszolgáltatásokat nyújtó csapatokat az eddig egymástól független üzleti folyamatok automatizálásával.

Váltson át a régi rendszerekről egy korszerű CRM-re, ezzel időt takaríthat meg és csökkentheti a hosszú távú költségeket.

A SugarCRM korlátai

A kezdeti beállítás időt igényelhet a teljes testreszabáshoz és a meglévő munkafolyamatokba való integráláshoz, ami késleltetheti az azonnali bevezetést.

SugarCRM árak

Alapvető szolgáltatások: 19 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 59 USD/hó felhasználónként

Haladó: 85 USD/hó felhasználónként

Premier: 135 USD/hó felhasználónként

SugarCRM értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a SugarCRM-ről a valós felhasználók?

Tetszik, hogy milyen könnyen megtalálom a keresett információkat a projektek, potenciális ügyfelek és kapcsolatok között.

6. GovSense (A legjobb felhőalapú kormányzati erőforrás-tervezéshez)

via GovSense

Akár pénzügyek kezeléséről, ellenőrzések egyszerűsítéséről vagy engedélyek kezeléséről van szó, a GovSense rugalmas, felhasználóbarát szoftvert kínál, amely alkalmazkodik az Ön joghatóságának igényeihez.

A GovSense hatékony, hetekig tartó – nem évekig tartó – bevezetési folyamattal biztosítja, hogy csapata kivételes közszolgáltatást nyújthasson várakozás nélkül.

A GovSense legjobb funkciói

Testreszabható GRP modulok pénzügyekhez, költségvetéshez, közüzemi számlázáshoz, bérszámfejtéshez, projektmenedzsmenthez és még sok máshoz.

Központosítsa az adatplatformot, biztosítva az egységes adatkezelést az összes osztály számára.

Használja ki a valódi felhőalapú infrastruktúrát többbérlős rendszerrel az IT-függőség csökkentése érdekében.

A GovSense korlátai

Az automatizálás és a mesterséges intelligencia integrációjának hiánya

GovSense árak

Egyedi árazás

GovSense értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs értékelés

👀 Tudta? A felhőalapú CRM-rendszerek a CRM-megoldásokat használó vállalatok 87%-ának elsődleges választása.

7. Microsoft Dynamics 365 Government (a legjobb adatvezérelt CRM-hez)

a Microsoft Dynamics 365 Government segítségével

A Microsoft Dynamics 365 Government egy átfogó megoldás, amelynek célja az ügynökségi adatok egységesítése, prediktív betekintés biztosítása és a küldetés sikerének elősegítése.

A következő generációs CRM- és ERP-alkalmazások teljesítményének és olyan eszközöknek a kombinálásával, mint a Power BI, a Power Apps és a Power Automate, a kormányzati szervek egyszerűsíthetik működésüket, javíthatják döntéshozatali folyamataikat, valamint megfelelhetnek a megfelelőségi és biztonsági szabványoknak.

A Microsoft Dynamics 365 Government legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú elemzéseket, hogy hasznos információkat szerezzen a kritikus fontosságú feladatokhoz.

Használja a Power BI integrációt az adatalapú döntések meghozatalához és a felhasználóbarát betekintés biztosításához az érdekelt felek számára minden szinten.

Lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy kiterjedt programozási ismeretek nélkül is testreszabott megoldásokat hozzanak létre a kormányzati kihívásokra.

A Microsoft Dynamics 365 Government korlátai

A népszerű projektmenedzsment eszközökkel való integráció hiánya

Microsoft Dynamics 365 Government árak

Egyedi árazás

Microsoft Dynamics 365 Government értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5500 értékelés)

8. CivicPlus SeeClickFix (A legjobb polgári kérelemkezelési megoldások)

via CivicPlus

A CivicPlus SeeClickFix áthidalja a szakadékot a lakosok és a helyi önkormányzatok között, segítve a biztonságosabb, tisztább és összekapcsoltabb közösségek építését. Lehetővé teszi a lakosok számára, hogy problémákat jelentsenek, javításokat kérjenek, visszajelzéseket adjanak és kommunikáljanak a helyi vezetőkkel.

Akár önálló eszközként, akár más kormányzati technológiai megoldásokkal integrálva használják, a SeeClickFix segít a helyi önkormányzatoknak javítani a reagálóképességet, a kommunikációt és a működési hatékonyságot.

CivicPlus SeeClickFix legjobb funkciói

A szolgáltatási kérelmeket hely és kategória alapján automatikusan továbbítsa a megfelelő csapatnak a gyors intézkedés érdekében.

Észlelje és megelőzze a duplikált kérelmek benyújtását, hogy minimalizálja a felesleges erőfeszítéseket.

Tájékoztassa a lakosokat az állapotértesítésekkel, vagy gyűjtsön további részleteket a kiegészítő kérdésekkel.

CivicPlus SeeClickFix korlátai

Nincs más CRM funkciója, amely teljes körű megoldássá tenné.

CivicPlus SeeClickFix árak

Egyedi árazás

CivicPlus SeeClickFix értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a CivicPlus SeeClickFixről a valódi felhasználók?

Miután minden felállt és működésbe lépett, nagyon könnyű volt (és még mindig az) a használata. Nagyon testreszabható és a változó körülmények között is nagyon rugalmas marad. Annak ellenére, hogy a szervezetem még a SeeClickFix használatának korai szakaszában jár, úgy gondolom, hogy ez egy hihetetlenül hosszú élettartammal rendelkező megoldás; szerintem valóban együtt tud növekedni a városunkkal.

9. Oracle Public Sector CRM (A legjobb állami és helyi kormányzati CRM-megoldásokhoz)

az Oracle Public Sector CRM segítségével

Az Oracle Public Sector CRM innovatív felhőalapú megoldásokkal segíti a kormányokat a bizalom építésében, a hatékonyság javításában és a polgárokra összpontosító szolgáltatások nyújtásában.

A fejlett technológia és a valós idejű adatok integrálásával az Oracle lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy olyan összetett kihívásokkal foglalkozzanak, mint a hajléktalanság, a csalás és a közbiztonság, miközben javítják a működési hatékonyságot és a közösség bizalmát.

Az Oracle Public Sector CRM legjobb funkciói

Könnyítse meg az állampolgárok és a kormányzati alkalmazottak közötti azonnali interakciókat intelligens eszközök, érzékelők és hordható technológia segítségével a proaktív szolgáltatásnyújtás érdekében.

Használja a valós idejű digitális adatfolyamokat a közösség igényeinek hatékony előrejelzéséhez és kielégítéséhez.

Használja ki a fejlett biztonsági funkciók előnyeit, amelyek automatizálják a rendszeradminisztrációt, csökkentik az emberi hibák számát és biztosítják a szabályoknak való megfelelést.

Az Oracle Public Sector CRM korlátai

A CRM-ben hiányzó projektmenedzsment funkciók

Oracle Public Sector CRM árak

Egyedi árazás

Oracle Public Sector CRM értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

10. SAP Customer Experience for Public Sector (A legjobb AI-alapú CRM-megoldásokhoz)

via SAP

Az átfogó kormányzati felhőalapú megoldások kihasználásával az SAP Customer Experience for Public Sector lehetővé teszi a hatóságok számára az erőforrások optimalizálását, a pénzügyi menedzsment javítását és a hatékony működés biztosítását.

Az SAP azonnal használható eszközei segítenek a kormányoknak a változó igényekhez való gyors alkalmazkodásban, biztosítva ezzel a polgárok számára nagyobb értéket és egyúttal csökkentve a költségeket.

Az SAP Customer Experience for Public Sector legjobb funkciói

Automatizálja a kincstári munkafolyamatokat a készpénz, a forgótőke és a pénzügyi kockázatok hatékony kezelése érdekében, javítva ezzel a pénzügyi elszámoltathatóságot.

Szerezzen valós idejű betekintést a közszféra működésébe, hogy proaktív módon kezelje és finomítsa a folyamatokat a nagyobb átláthatóság és a szolgáltatás hatékonysága érdekében.

Használja az IoT-t, a gépi tanulást és a prediktív elemzéseket a kormányzati eszközök karbantartásához és teljesítményük optimalizálásához, biztosítva ezzel a megbízható közösségi szolgáltatásokat.

SAP Customer Experience for Public Sector korlátai

A projektmenedzsment eszközbe integrált CRM-központú funkciók hiánya

SAP Customer Experience for Public Sector árak

Egyedi árazás

SAP Customer Experience for Public Sector értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Válassza ki a közszolgáltatásokhoz legmegfelelőbb kormányzati CRM-et

A kormányzati szolgáltatásokhoz megfelelő CRM kiválasztása rendkívül fontos, mivel ez megváltoztathatja a közösség kiszolgálásának módját és a küldetés szempontjából kritikus célok elérését.

A tíz általunk bemutatott CRM-megoldás egyedi funkciókat és innovatív módszereket kínál a közszolgáltatások modernizálására, az állampolgári kérelmek kezelésétől a belső munkafolyamatok racionalizálásáig.

Ha olyan megoldást keres, amely túlmutat a CRM-en és minden munkát elvégez, akkor a ClickUp az Ön számára ideális platform.

Bár nem csak az ügyfélkapcsolat-kezelésről van szó, hatékony projektmenedzsment, munkafolyamat-automatizálás és termelékenységi funkciói miatt tökéletes választás kormányzati szervek és üzleti folyamatok automatizálása számára.

Akkor miért várna még a munkája egyszerűsítésével és a közszolgáltatások színvonalának emelésével? 🚀

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!