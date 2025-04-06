A 13 legjobb CRM call center szoftver a zökkenőmentes ügyfélszolgálathoz

10 óra és 43 perc. Ennyi időt töltött egyszer egy Zappos ügyfélszolgálati munkatársa egyetlen ügyfélhívással.

De miről szólt a beszélgetés? Las Vegas életéről volt szó. És itt jön a fontos megjegyzés: a közel 11 órás beszélgetés végén az ügyfél megrendelést adott le.

Ez az eset különösen lenyűgöző, mert bemutatja, hogy az elkötelezett ügyfélszolgálat segíthet elérni üzleti céljait, miközben hosszú távú, gyümölcsöző kapcsolatokat épít ki. Pontosan ezért olyan nagy értéke van a CRM call center rendszereknek az iparágakban.

Hogyan tudják a call centerek kihasználni ezt az erőforrást? Hasonlítsa össze a vállalkozásának legmegfelelőbb ügyfélszolgálati CRM szoftvereket.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 13 legjobb call center ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) megoldás: ClickUp (A legjobb CRM-munkafolyamatokhoz és ügyfélkapcsolatok kezeléséhez) (A legjobb CRM-munkafolyamatokhoz és ügyfélkapcsolatok kezeléséhez) HubSpot (A legjobb a kis call centerek zökkenőmentes CRM-integrációjához) Zendesk (A legjobb AI-alapú híváskezeléshez és omnichannel támogatáshoz) Freshdesk (A legjobb omnichannel támogatáshoz és helpdesk automatizáláshoz) Zoho CRM (A legjobb ügyféladatok konszolidálásához és valós idejű híváskövetéshez) Five9 (A legjobb felhőalapú call centerek számára, zökkenőmentes CRM integrációval) Aircall. io (A legjobb többcsatornás kommunikációhoz és zökkenőmentes CRM-integrációhoz) Dialpad (A legjobb AI-alapú hívásátíráshoz és valós idejű segítségnyújtáshoz) Nextiva (A legjobb beépített CRM funkciók call center platformban) CloudTalk (A legjobb AI-alapú híváskezeléshez és CRM-automatizáláshoz) Talkdesk (A legjobb AI-vezérelt automatizáláshoz és omnichannel ügyfélkapcsolatokhoz) Avaya (A legjobb többcsatornás CRM-integrációhoz és valós idejű ügyfél-elemzésekhez) EngageBay (A legjobb választás induló vállalkozások és kisvállalkozások számára, amelyeknek all-in-one CRM és call center megoldásra van szükségük)

Mit kell keresnie a call center CRM-ekben?

2005-ben Jeff Bezos a korlátlan szállítást gyorsabb kézbesítéssel párosította, és hirtelen az online vásárlásnak új aranystandardja lett. Vagy, ahogy az Amazon szeret nevezni, a vevői megszállottság.

És ez az, ami ma a sikerhez szükséges: 100%-os elkötelezettség az ügyfelek elégedettségének fenntartása iránt.

A call centerek számára készült CRM-ek ezt a célt szolgálják: segítenek a vállalkozásoknak áthidalni a kommunikációs szakadékokat és zökkenőmentes szolgáltatást nyújtani. A szoftver egy központi platformot biztosít az ügynököknek, amely azonnali hozzáférést biztosít az ügyféladatokhoz, így a kommunikáció zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

Íme egy ellenőrzőlista azokkal a funkciókkal, amelyekkel ideális esetben rendelkeznie kell a call center CRM rendszerének:

Zökkenőmentes CRM-integráció: Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a hirdetési platformok és mások, hogy egységesítse üzleti tevékenységeit.

Több eszköz támogatása : Biztosítsa a zökkenőmentes munkafolyamatot egy könnyen szinkronizálható asztali alkalmazással.

Omnichannel támogatás : Kezeljen mindent egy platformról, egyszerű alkalmazásintegrációval

Teljesítménykövetés : Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy figyelemmel kísérjék a call center működését és nyomon kövessék a hívásokat.

Átfogó ügyfélelőzmények : biztosítson az ügyintézőknek ügyféladatokat a személyre szabott szolgáltatáshoz.

IVR integráció : automatizálja a rutin jellegű kérdéseket, hogy időt és munkaerőt takarítson meg.

Intelligens hívásirányítás : A hívások az ügynökök rendelkezésre állása és szakértelme alapján kerülnek kiosztásra.

Nem fogadott hívások és hangüzenetek nyomon követése : automatikusan rögzíti a nem fogadott hívásokat és hangüzeneteket, és a megfelelő ügynöknek rendeli őket.

Valós idejű és történeti jelentések: kövesse nyomon az átlagos hívási idő, várakozási idő és egyéb mutatókat.

📌 Példa: Az ügyfélközpontúság ereje szintén az Unilever egyik erőssége. A globális fogyasztási cikkek gyártója call center CRM rendszereket használ, hogy valós időben gyűjtsön ügyféladatokat több csatornán keresztül, személyre szabja marketing kampányait, és az ügyfeleket igényeik alapján szegmentálja.

Olvassa el még: Hogyan válasszon CRM rendszert a vállalkozásához?

A 13 legjobb call center CRM szoftver

Bármennyire is hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos egy-egy ügyfélre több órát szánni, a valóságban a call center ügynökök egyszerre öt feladatot kell elvégezniük. Egész műszak felét egyetlen hívásra fordítani egyszerűen nem lehetséges.

Itt jön be a képbe a call center CRM rendszer.

Akár ügyfélszolgálati munkatárs, vezető vagy menedzser, minden igényének megfelelő CRM-megoldás található. Íme a 13 legjobb call center CRM szoftver:

1. ClickUp (A legjobb CRM-munkafolyamatokhoz és ügyfélkapcsolatok kezeléséhez)

A ClickUp átfogó CRM+projektmenedzsment szoftvere fejlett ügyfélkezelés és -menedzsment révén ösztönzi a potenciális ügyfelek és az értékesítés generálását.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a csevegést. A ClickUp segítségével egy helyen egyesítheti a feladatkezelést, az együttműködést, az automatizálást és a jelentéskészítést, így nem kell több eszközt használnia ugyanazokért az előnyökért.

Hogy bemutassuk a hatását, nézzük meg, mi történik, amikor belép a ClickUp munkaterületére. Először is automatizálhatja az ügyfél-munkafolyamatokat, hatékonyan irányíthatja a hívásokat és valós időben követheti nyomon a teljesítményt. A napi feladatok így néznek ki:

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

ClickUp Feladatok

✅ A ClickUp Tasks segítségével sokkal könnyebb nyomon követni és kezelni a hívásokkal kapcsolatos interakciókat.

A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozzárendelése, a haladás nyomon követése, frissítések és emlékeztetők beállítása is lehetséges.

A ClickUp Tasks segít a feladatok kiosztásában és kezelésében, az ügyfelek állapotának nyomon követésében, a frissítésekben és még sok másban. Adja hozzá a ClickUp ügyfélszolgálati sablonjait, és a visszajelzések és a nyomon követés gyerekjáték lesz! Imádni fogja a ClickUp Gantt-diagram nézetét is, amely a ügyfelekkel való interakciók nyomon követését és a feladatok kezelését könnyebbé teszi, mint valaha.

A ClickUp Gantt-diagram nézetével egyszerűsítheti a feladatok és információk nyomon követését.

✅ A ClickUp feltételes logikával rendelkező, egyedi márkájú űrlapjaival automatikusan létrehozhat feladatokat, és egyszerűsítheti az ügyfelek bevonását és az adatgyűjtést.

Ha szeretne összeállítani egy listát azokról a fontos személyekről, akikkel bizonyos helyzetekben kapcsolatba lép, a ClickUp névjegyzék-kezelő sablonjával pillanatok alatt elindulhat.

✅ Szeretnéd a híváskezelési folyamatokat egy új szintre emelni? A ClickUp automatizált CRM-folyamatai zökkenőmentesen integrálódnak az IVR-rendszerekbe, így hatékonyan irányíthatod a hívásokat és önkiszolgáló lehetőségeket kínálhatsz.

ClickUp integrációk

✅ Az integrációkról szólva, a ClickUp több mint 1000 alkalmazással kompatibilis. Így minden meglévő munkafolyamat automatikusan profitál a ClickUp hozzáadásából. Például a HubSpot és a Zapier adatai konzisztenssé válnak, és az egyik eszközben végzett frissítések a ClickUp Integrations segítségével megjelennek a másikban is.

Csatlakozzon több mint 1000 alkalmazáshoz és eszközhöz, és egységesítse munkaterületét a ClickUp Integrations segítségével

📮 ClickUp Insight: A munkaerő közel fele jobb együttműködési eszközöket szeretne. A munkavállalók körülbelül 43%-a naponta csak 0-10 üzenetet küld. Ez ugyan a tudatosabb kommunikációt jelezheti, de az együttműködés hiányosságaira is utalhat, ahol a fontos megbeszélések e-mailek és más platformok között vannak szétszórva. Ahhoz, hogy ne kelljen folyamatosan alkalmazások között váltogatni, és minden egy helyen legyen, szüksége van egy olyan all-in-one munkaközpontra, mint a ClickUp. Ez zökkenőmentesen integrálja a projekteket, a tudást és a csevegést az AI-alapú eszközökkel, amelyek célja a hatékonyság növelése és a csapatmunka racionalizálása.

ClickUp Docs & Whiteboards

✅ Lehetetlen a CRM-ről beszélni az együttműködés nélkül, és ez az, amit a ClickUp „C” betűje jelöl.

A ClickUp Docs segítségével dokumentálhatja az ügyfelek útját, a ClickUp Whiteboards pedig brainstorminghoz használható. És a legjobb az egészben? Mindkét eszköz valós idejű együttműködést kínál. Ez azt jelenti, hogy munkatársa a világ másik végén, egy másik időzónában is lehet, és mindketten együtt dolgozhatnak, miközben a szerkesztéseik élőben láthatók. Hát nem fantasztikus ez a távoli csapatok számára?

De ennél többet is tehet. Itt egy részletes videó, amely bemutatja az összes lehetőséget:

ClickUp műszerfalak

✅ Végül elemezze és jelentse az előrehaladást. Ez talán az egyik legfontosabb szakasz minden projektben, és a ClickUp segítségével hihetetlenül egyszerűvé válik. Akár az értékesítési tevékenységeket követi nyomon, akár hatalmas mennyiségű ügyféladatot kezel, a ClickUp Dashboards valós idejű áttekintést nyújt – mindezt egy helyen. Több mint 50 testreszabható widget segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat anélkül, hogy a lapok között ugrálna, mint egy koffeinfüggő polip.

Az értékesítési csapatok a ClickUp Dashboards segítségével nyomon követhetik az ügyfelek életre szóló értékét, értékelhetik az adatok pontosságát és megalapozott döntéseket hozhatnak.

A nap végén a ClickUp segítségével munkafolyamatai azonnal korszerűsödnek – a CRM és a projektmenedzsment funkciók kombinálásával.

A ClickUp legjobb funkciói

Ügyféladatok kezelése : A hívóazonosító segítségével azonnal megtekintheti a hívó adatait, így az ügyintézők gyorsan hozzáférhetnek a korábbi interakciókhoz.

Teljesítményfigyelés és jelentések : Kövesse nyomon a hívások számát, a várakozási időket és a megoldási arányokat, hogy a vezetők optimalizálhassák a hatékonyságot.

Helpdesk rendszer integráció : Automatizálja a jegyek létrehozását, és azonnal hozzáférhet a tudásbázishoz.

Harmadik féltől származó alkalmazások csatlakoztatása : Szinkronizáljon több mint 1000 alkalmazással, beleértve a HubSpot, a Zapier és a Salesforce alkalmazásokat, biztosítva a zökkenőmentes adatáramlást a platformok között.

Együttműködési eszközök: Javítsa a csapat kommunikációját AI-alapú, valós idejű dokumentummegosztással, táblákkal és feladatkezelő eszközökkel.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időre van szükségük, hogy megismerjék a kiterjedt funkciókat.

A magas szintű testreszabhatóság miatt tanulási görbe jelentkezhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Capterra felhasználó véleménye:

Fantasztikus élmény! Az ára kiváló, és rengeteg olyan funkciót kínál, amelyek elősegítik a projektmenedzsmentet és a munkafolyamatot. A legtöbb versenytársához képest olcsóbb, és a felhasználói felület is nagyon könnyen kezelhető.

Fantasztikus élmény! Az ára kiváló, és rengeteg olyan funkciót kínál, amelyek elősegítik a projektmenedzsmentet és a munkafolyamatot. A legtöbb versenytársához képest olcsóbb, és a felhasználói felület is nagyon könnyen kezelhető.

💡 Profi tipp: A Lista nézet segítségével könnyedén megtekintheti és kezelheti az összes CRM elemet anélkül, hogy több alkalmazás között kellene váltania!

2. HubSpot (A legjobb a kis call centerek zökkenőmentes CRM-integrációjához)

Via HubSpot

A Harvard Business Review tanulmánya szerint az alkalmazottak naponta 3600-szor váltanak alkalmazások között. Képzelje el ezt a hatékonyságvesztést egy call centerben, ahol minden másodperc számít.

A HubSpot ezt egy egységes CRM-megoldással oldja meg, amely zökkenőmentesen integrálja az ügyfélszolgálatot, az értékesítést és a marketinget egy platformba. A HubSpot univerzális beérkező levelek mappája minden ügyfélkapcsolatot egy helyen tárol, így központosított áttekintést nyújt több csatornáról, azonnali hozzáférést biztosít a kapcsolattartási adatokhoz és élő csevegési funkciót kínál.

A HubSpot legjobb funkciói

Hozzáférés egy központi beérkező levelek mappához, hogy több csatornán keresztül egyszerűsítse az ügyfelekkel való interakciókat.

Azonnali kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel a webhelyén található élő csevegésen keresztül

Kezelje hatékonyan az ügyféladatokat a folyamatok nyomon követésével és a feladatok automatizálásával.

Javítsa a csapat együttműködését megosztott beérkező levelek és interakciós feladatok segítségével.

Egyszerűsítse az ütemezést a beépített találkozóütemezővel

A HubSpot korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozza a call center funkciókat, mint például a hívás sorba állítás, a hívás rögzítés és a komplex hívásirányítás.

A telefonszám használatát a csomag szintje alapján korlátozza.

Az ingyenes csomagban a névjegyek tárolása 1000 névjegyre korlátozódik, ami korlátozza a nagyobb call centerek skálázhatóságát.

HubSpot árak

Marketing Hub Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Starter ügyfélplatform: 15 USD/hó felhasználónként

Marketing Hub Professional : 800 USD/hó felhasználónként

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó felhasználónként

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 12 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a HubSpotról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A HubSpot CRM megbízható eszköz az értékesítési és marketingtevékenységek egy helyen történő kezeléséhez. Kiválóan alkalmas kis- és közepes méretű csapatok számára, akik könnyen kezelhető CRM szoftvert keresnek.

A HubSpot CRM megbízható eszköz az értékesítési és marketingtevékenységek egy helyen történő kezeléséhez. Kiválóan alkalmas kis- és közepes méretű csapatok számára, akik könnyen kezelhető CRM szoftvert keresnek.

🧠 Tudta? Manapság a sebesség minden. A 80/20-as szabály határozza meg a mércét: a hívások 80%-át 20 másodpercen belül kell fogadni az ügyfél-elégedettség fenntartása érdekében. Ezért a CRM-megoldások elsődleges célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és az adatbevitel automatizálása, hogy az ügyintézők a manuális adatbevitel helyett a problémák megoldására koncentrálhassanak.

3. Zendesk (A legjobb AI-alapú híváskezeléshez és omnichannel támogatáshoz)

Via Zendesk

A call center üzemeltetése egyidejűleg jelenti a nyomon követést, a rögzítést és a jelentéstételt. Mi lenne, ha CRM-rendszere mobil hozzáférést biztosítana az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez bárhonnan?

Pontosan ezt kínálja a Zendesk. Egy hatékony call center CRM, amely az ügyfélkapcsolatokat, a hívások nyomon követését és az adatelemzést egyetlen platformon központosítja.

Sőt, lehetővé teszi a telefonos ügyfélszolgálatot közvetlenül ugyanabból a munkaterületből, amelyet az e-mail, a csevegés és a közösségi csatornákhoz is használ, így biztosítva a több kommunikációs csatornán átívelő egységes ügyfélszolgálatot.

A Zendesk legjobb funkciói

Omnichannel támogatást nyújtva egyesítse a telefonos, e-mailes, csevegő és közösségi interakciókat.

Hívások intelligens továbbítása AI-alapú prioritáskezeléssel

Készítsen hívás utáni átiratokat és összefoglalókat a gyorsabb ügykezelés érdekében.

Figyelje a hívásokat és kövesse nyomon az ügynökök teljesítményét valós idejű elemzésekkel.

Bővítse az önkiszolgáló lehetőségeket IVR-rel és automatizált válaszokkal

A Zendesk korlátai

Egyedi alkalmazások készítéséhez vagy a felület módosításához kódolási ismeretek szükségesek.

Néhány szervezetben alacsony felhasználói elfogadottsággal küzd

A Zendesk árai

Vállalati: Egyedi árak

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Zendeskről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, ahogy a Zendesk kezeli a támogatási jegyeket, az élő csevegéseket és az üzeneteket, és sok lehetőséget kínál az adatok elemzésére a saját oldalukon, vagy az adatok API-n keresztüli kivonására és elemzésére a mi oldalunkon.

Tetszik, ahogy a Zendesk kezeli a támogatási jegyeket, az élő csevegéseket és az üzeneteket, és sok lehetőséget kínál az adatok elemzésére a saját oldalukon, vagy az adatok API-n keresztüli kivonására és elemzésére a mi oldalunkon.

4. Freshdesk (A legjobb omnichannel támogatáshoz és helpdesk automatizáláshoz)

Via Freshdesk

A helpdesk-automatizálási piac értéke 2024-ben 28,6 milliárd dollár volt, és várhatóan 2030-ra eléri a 130,9 milliárd dollárt, ami egyértelműen jelzi, hogy a vállalkozások prioritásként kezelik az ügyfélszolgálat automatizálását.

És mi történik, ha a helpdesk funkciókat CRM szoftverrel kombinálja? Egy dedikált call center megoldást kap, mint például a Freshdesk.

A Freshdesk az omnichannel támogatást integrálja egy automatizált jegyrendszerrel. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyetlen helyen racionalizálják a munkafolyamatokat, egységesítsék az ügyfélkapcsolatokat és nyomon kövessék az ügyfélmutatókat.

A Freshdesk legjobb funkciói

Automatizálja a jegyek kiosztását és nyomon követését, hogy csökkentse a manuális munkát.

Egységesítse az ügyfelekkel való interakciókat több kommunikációs csatornán keresztül

Lehetővé teszi az AI-vezérelt ügyfélszolgálatot automatizált csevegőrobotokkal a gyors megoldások érdekében.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat és a sablonokat az ügynökök hatékonyságának javítása érdekében.

Zökkenőmentes CRM-integráció népszerű üzleti eszközökkel

A Freshdesk korlátai

A fejlett funkciók hozzáadásával megnőnek a költségek

Prémium funkciók és nagyobb csapatok számára nyújtott támogatás igénybevételéhez fizetős csomag szükséges.

Freshdesk árak

Ingyenes

Növekedés: 999 USD/hó felhasználónként

Pro: 3599 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 5699 USD/hó felhasználónként

Freshdesk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3500+ értékelés)

Mit mondanak a Freshdesk-ről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A Freshdesk az egyik kedvenc ügyfélszolgálati eszközöm, mert intuitív és egyszerűen elsajátítható, még a teljesen kezdők számára is. A hasonló jegyek megtalálása olyan egyszerű, mint egy Google-keresés, és számos szűrési lehetőség közül lehet választani.

A Freshdesk az egyik kedvenc ügyfélszolgálati eszközöm, mert intuitív és egyszerűen elsajátítható, még a teljesen kezdők számára is. A hasonló jegyek megtalálása olyan egyszerű, mint egy Google-keresés, és számos szűrési lehetőség közül lehet választani.

🧠 Tudta? Egy 5000 látogatóval rendelkező vállalkozás havonta átlagosan 448 élő csevegést bonyolít le, míg 50 000 látogató 1000 csevegést jelent – ez pedig rengeteg gépelés! Az AI-alapú csevegőrobotok segítségével azonban a rutin jellegű kérdések azonnal kezelhetők, így a call center ügynökei a bonyolultabb problémákra koncentrálhatnak.

5. Zoho CRM (A legjobb ügyféladatok konszolidálásához és valós idejű híváskövetéshez)

Via Zoho CRM

A call centerben elengedhetetlen az ügyféladatok központosítása. Az ügyintézőknek azonnali hozzáférésre van szükségük az ügyféladatokhoz és az ügyek részleteihez, hogy biztosítsák a hívások zökkenőmentes kezelését és a gyors megoldásokat. A Zoho CRM egyszerűsíti ezt a folyamatot egy központosított platformmal, ahol az ügyintézők azonnal hozzáférhetnek az ügyfelekkel való interakciókhoz, valós időben naplózhatják a hívásokat és kezelhetik az ügyek nyomon követését.

Emellett biztosítja a hatékony hívásirányítást és az ügynökök jobb termelékenységét. Az olyan eszközökkel, mint a kattintásos tárcsázás, az élő hívásfigyelés és a mesterséges intelligenciával támogatott elemzés, a Zoho CRM segít racionalizálni a műveleteket és javítani az ügyfélélményt.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Tárolja és érje el az ügyfelek előzményeit, hogy személyre szabott támogatást nyújthasson.

A jobb teljesítmény nyomon követése érdekében automatikusan rögzítse a hívások részleteit.

A hívásokat hatékonyan irányítsa a legmegfelelőbb ügynökhöz

Engedélyezze a kattintással történő tárcsázást az ügynökök hatékonyságának javítása érdekében.

Figyelje az élő hívásokat valós idejű coaching és minőségbiztosítás céljából.

A Zoho CRM korlátai

Korlátozza a testreszabást az ingyenes verzióban

Meredek tanulási görbe

Zoho CRM árak

Standard: 800 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 1400 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 2400 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 2600 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

Mit mondanak a Zoho-ról a valódi felhasználók?

A G2 felhasználó szerint:

A Zoho CRM intuitív felületével és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel tűnik ki. A Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeivel való integrációja megkönnyíti a központosított adatkezelést és az ismétlődő feladatok automatizálását, ami időt takarít meg és javítja a napi működés hatékonyságát.

A Zoho CRM intuitív felületével és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel tűnik ki. A Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeivel való integrációja megkönnyíti a központosított adatkezelést és az ismétlődő feladatok automatizálását, ami időt takarít meg és javítja a napi működés hatékonyságát.

Olvassa el még: Hogyan építsünk CRM adatbázist?

Via Five9

A Five9 Cloud Contact Center as a Service (CCaaS) megoldása forradalmasítja az ügyfélszolgálati csapatok munkáját azáltal, hogy a telefonos vezérlőket beépíti a meglévő CRM szoftverbe. Ez lehetővé teszi az ügyféladatok, a történelem és az információk azonnali elérését telefonos beszélgetések során.

Ez azt jelenti, hogy minden bejövő és kimenő hívás nem csupán egy tranzakció, hanem egy lehetőség az ügyfélélmény javítására!

A Five9 öt legjobb funkciója

Távoli és hibrid csapatok számára engedélyezze a felhőalapú hozzáférést

Zökkenőmentesen integrálható a vezető CRM platformokkal az egységes ügyfélélmény érdekében.

Támogassa az omnichannel interakciókat hang, e-mail, csevegés és közösségi média segítségével.

A Five9 korlátai

Nincs beépített CRM-rendszer, ezért a teljes funkcionalitáshoz külső CRM-szoftverre van szükség.

További költségekkel jár a fejlett CRM-integráció

A Five9 árai

Digitális: 119 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 119 USD/hó felhasználónként

Prémium: Egyedi árak

Optimum: Egyedi árazás

Ultimate: Egyedi árazás

Five9 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Five9-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így vélekedik :

A Five9 egy all-in-one ügyfélszolgálati platform (CCaaS). Egyetlen fiókból minden szükséges funkciót egy helyen elérhet. Különböző funkciókat kínálnak a konkrét igényeknek megfelelően, és a Five9 legnagyobb előnye, hogy teljes mértékben testreszabható az Ön vállalkozásának speciális igényeihez.

A Five9 egy all-in-one ügyfélszolgálati platform (CCaaS). Egyetlen fiókból minden szükséges funkciót egy helyen elérhet. Különböző funkciókat kínálnak a konkrét igényeknek megfelelően, és a Five9 legnagyobb előnye, hogy teljes mértékben testreszabható az Ön vállalkozásának speciális igényeihez.

🚀 Érdekesség: A CCaaS gyökerei 1995-re nyúlnak vissza, ugyanarra az év re, amikor a TLC „Waterfalls” című dala vezette a slágerlistákat! A CosmoCom (ma az Enghouse Interactive része) mutatta be az első IP-alapú ügyfélszolgálati technológiát, amely utat nyitott a mai modern CCaaS megoldásoknak.

7. Aircall. io (A legjobb többcsatornás kommunikációhoz és zökkenőmentes CRM-integrációhoz)

A több csatornán zajló ügyfélkapcsolatok kezelése kaotikus lehet, de az Aircall.io egy központosított megoldással kiküszöböli ezt a problémát.

Az Aircall. io egyesíti a hang-, SMS- és közösségi média funkciókat egyetlen platformon, biztosítva a zökkenőmentes CRM-integrációt több mint 100 üzleti alkalmazással. Ráadásul a kétirányú szinkronizálás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek az ügyféladatokhoz, frissítsék a rekordokat és valós időben rögzítsék a hívásokat, mindezt egy felhőalapú call center megoldásból.

Aircall. io legjobb funkciói

Szinkronizálja automatikusan a CRM-adatokat a Salesforce, a HubSpot és a Zendesk segítségével.

Hívások intelligens továbbítása interaktív hangválasz (IVR) segítségével

Kezelje a nagy hívásforgalmat virtuális hívássorokkal a méltányos várakozási idők érdekében.

Rögzítse az összes hívást képzési, vitarendezési és minőségbiztosítási célokra.

Figyelje az élő hívásokat, hogy valós idejű coachingot és visszajelzést nyújthasson.

Aircall. io korlátai

Korlátozott fejlett elemzési lehetőségeket kínál az alacsonyabb szintű csomagokban.

Komplex hívásirányítási esetekben további beállításokra van szükség.

Aircall. io árak

Alapvető: 30 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 50 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Egyedi árak

Aircall. io értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak az Aircallról a valódi felhasználók?

A G2 felhasználó mondja :

Imádom, hogy folyamatosan fejlesztik a terméket. Úgy érzem, hogy a vásárlói visszajelzéseket komolyan veszik és figyelembe veszik. Amanda gyorsan segített nekünk és válaszolt minden kérdésünkre, Juan pedig könnyen érthető és nagyon hasznos bevezető telefonhívást kezdeményezett. A termék könnyen használható. Nagyon egyszerű elkezdeni.

Imádom, hogy folyamatosan fejlesztik a terméket. Úgy érzem, hogy a vásárlói visszajelzéseket komolyan veszik és figyelembe veszik. Amanda gyorsan segített nekünk és válaszolt minden kérdésünkre, Juan pedig könnyen érthető és nagyon hasznos bevezető telefonhívást kezdeményezett. A termék könnyen használható. Nagyon egyszerű elkezdeni.

💡Profi tipp: Az intuitív funkciók, mint például az IVR, az élő hívásfigyelés és a részletes híváselemzés segítségével javíthatja az ügyintézők termelékenységét és az ügyfelek elégedettségét!

8. Dialpad (A legjobb AI-alapú hívásátíráshoz és valós idejű segítségnyújtáshoz)

Via Dialpad

A Dialpad AI-alapú hívásátírást, valós idejű ügynöki coachingot és prediktív CSAT-pontozást kínál, mindezt zökkenőmentes CRM-integrációval a Salesforce és más megoldásokkal. A TrueCaaS segítségével a Dialpad egyesíti a hang-, üzenetküldő, videó- és élő csevegési funkciókat, így valódi omnichannel élményt nyújt mind az ügyfelek, mind az ügynökök számára.

A Dialpad legjobb funkciói

Írja le a hívásokat valós időben az AI-alapú beszéd-szöveggé alakító funkcióval.

Segítsen az ügynököknek a Real-Time Assist (RTA) kártyákkal, amelyek releváns megjegyzéseket jelenítenek meg a hívások során.

A felmérések kitöltése nélkül is előre jelezheti a CSAT pontszámokat a hívások átiratainak elemzésével.

Tegye lehetővé az omnichannel kommunikációt hang, üzenetküldés, videó és chatbotok segítségével.

Hagyjon előre rögzített hangüzeneteket, hogy felgyorsítsa a kimenő értékesítési hívásokat.

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho CRM, a Salesforce, a Zendesk és más platformokkal.

A Dialpad korlátai

A terv alapján korlátozza a kapcsolattartó központok számát

Korlátozza a várakozási sor kapacitását, ami híváscsúcsok idején kihívást jelenthet.

Komplex hívásirányítási esetekhez speciális beállítások szükségesek.

Dialpad árak

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

9. Nextiva (A legjobb beépített CRM funkciók call center platformban)

Via Nextiva

A CRM szoftver és a call center platformok közötti váltás rontja a termelékenységet. Ahelyett, hogy több alkalmazás között kellene váltogatni, a Nextiva maga is CRM-ként működik, így az ügyfelekkel való interakciók zökkenőmentessé válnak, az ügynökök munkája pedig hatékonyabbá.

A kattintásos hívásfunkció, a képernyőn megjelenő felugró ablakok és az omnichannel képességek segítségével az ügyintézők egyetlen irányítópultról kezelhetik a hívásokat, e-maileket, közösségi médiát és csevegéseket, így biztosítva az egységes ügyfélélményt.

A Nextiva legjobb funkciói

Az adatok közvetlen integrációjával azonnal hozzáférhet az ügyfelek adatait.

Gyorsan kezdeményezzen hívásokat a CRM-kapcsolatokból a „kattintson a híváshoz” funkcióval.

A bejövő hívásoknál automatikusan megjelenő felugró ablakokban tekintheti meg az ügyfelek adatait.

Kezelje az omnichannel interakciókat hívások, e-mailek, csevegések és közösségi média segítségével.

Fokozza a munkafolyamatok automatizálását a folyamatok automatizálására szolgáló eszközökkel

A Nextiva korlátai

A videokonferenciák maximális időtartama 45 perc.

A fel nem használt perceket nem viszi át a következő hónapra.

Nextiva árak

Essential: 129 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 159 USD/hó felhasználónként

Prémium: 199 USD/hó felhasználónként

Nextiva értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Nextiváról a valódi felhasználók?

A Capterra felhasználó szerint:

A Nextiva kiváló szolgáltatást nyújt, és ha problémánk van, többféle lehetőséget kínálnak a technikai támogatás igénybevételére. Nagyon elégedettek vagyunk a szolgáltatásaikkal, a technikai támogatással és a berendezésekkel.

A Nextiva kiváló szolgáltatást nyújt, és ha problémánk van, többféle lehetőséget kínálnak a technikai támogatás igénybevételére. Nagyon elégedettek vagyunk a szolgáltatásaikkal, a technikai támogatással és a berendezésekkel.

10. CloudTalk (A legjobb AI-alapú híváskezeléshez és CRM-automatizáláshoz)

Via CloudTalk

A call center CRM rendszernek nem csupán az ügyféladatok tárolására kell szolgálnia, hanem optimalizálnia kell a munkafolyamatokat, automatizálnia kell a hívások nyomon követését és valós idejű betekintést kell nyújtania. A CloudTalk pontosan ezt teszi, zökkenőmentesen integrálva olyan CRM szoftverekkel, mint a Salesforce és a HubSpot.

Olyan funkciókkal, mint a kattintásos hívás és az AI által generált hívásösszefoglalók, a CloudTalk racionalizálja az ügyfélszolgálati műveleteket, így hatékony call center CRM szoftverré válik a nagy hívásforgalom és a többcsatornás ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A CloudTalk legjobb funkciói

A CRM-integrációval azonnal szinkronizálhatja az ügyfélkapcsolatokat, így valós időben frissülnek az adatok.

A hívások részleteit automatikusan rögzítse a CRM-ben, így elkerülve a kézi adatbevitelt.

Engedélyezze a kattintásos hívás funkciót, hogy közvetlenül a CRM felületéről tárcsázhassa a számokat.

A hívásokat intelligensen irányítsa a megfelelő ügynökhöz az ügyfelek igényei alapján.

Valós idejű coaching élő hívásfigyeléssel és suttogó móddal

Készítsen AI-alapú hívásösszefoglalókat, hogy az ügynökök órákat spóroljanak a kézi jegyzeteléssel.

A CloudTalk korlátai

Korlátozza a hívások percszámát az ügyfél csomagja alapján

Külső szolgáltatóktól függ, ami korlátozhatja az egyidejű hívások kapacitását.

CloudTalk árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Essential: 29 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 49 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Egyedi árak

CloudTalk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Olvassa el még: Mi az ügyfélkommunikáció-kezelés?

11. Talkdesk (A legjobb AI-vezérelt automatizáláshoz és omnichannel ügyfélkapcsolatokhoz)

Via Talkdesk

A Talkdesk nem önálló CRM-rendszer. Ez egy felhőalapú call center megoldás, amely integrálódik a vezető CRM-platformokkal, és lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy alkalmazások közötti váltás nélkül hozzáférjenek az ügyfelekkel való interakciókhoz.

Ez segít az ügyfélszolgálati ügynököknek a munkafolyamatok hatékonyabb kezelésében és javítja az általános ügyfélszolgálatot.

A Talkdesk legjobb funkciói

Hozzáférés valós idejű ügyféladatokhoz közvetlenül a Talkdesk felületén

A hívásokat intelligensen irányítsa az ügyfelek adatait és az ügynökök készségeit figyelembe véve.

Az IVR (Interactive Voice Response) automatizálással zökkenőmentesen irányíthatja ügyfeleit.

Támogassa az omnichannel interakciókat hívások, e-mailek, csevegés és közösségi média segítségével.

Javítsa a kimenő kampányokat prediktív és erőteljes tárcsázási opciókkal

A Talkdesk korlátai

Korlátozza a testreszabást a magasan specializált munkafolyamatok esetében

A fejlett AI funkciókat, például az érzelemelemzést, a magasabb szintű csomagokra korlátozza.

Talkdesk árak

CX Cloud Digital Essentials: 85 USD/hó felhasználónként

CX Cloud Essentials: 85 USD/hó felhasználónként

CX Cloud Elevate: 115 USD/hó felhasználónként

CX Cloud Elite: 145 USD/hó felhasználónként

Talkdesk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak a Talkdesk-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Szeretem a Talkdesk egyszerű használatát, nagyon könnyen megérthető és bemutatható az új ügynököknek. Minden nap használjuk a Talkdesk-et, hogy hívásokat kezdeményezzünk és fogadjuk az ügyfelektől, ezért fontos számunkra, hogy jól működő szoftverünk legyen.

Szeretem a Talkdesk egyszerű használatát, nagyon könnyen megérthető és bemutatható az új ügynököknek. Minden nap használjuk a Talkdesk-et, hogy hívásokat kezdeményezzünk és fogadjuk az ügyfelektől, ezért fontos számunkra, hogy jól működő szoftverünk legyen.

💡Profi tipp: Mindig jobb, ha előre felkészül, hogy ne maradjon le semmiről. Itt talál egy lépésről lépésre szóló útmutatót, amelyből megismerheti, hogyan működik az AI-alapú ügyfélszolgálat.

12. Avaya (A legjobb többcsatornás CRM-integrációhoz és valós idejű ügyfél-elemzésekhez)

Via Avaya

Az Avaya egy teljes funkcionalitású ügyfélszolgálati CRM-megoldás, amelyet úgy terveztek, hogy hatékonyan kezelje mind a bejövő, mind a kimenő ügyfélkapcsolatokat. Integrálható a Salesforce, a Microsoft Dynamics és a ServiceNow rendszerekkel, így az ügyfélszolgálati ügynökök a híváskezelő felületen belül hozzáférhetnek az ügyféladatokhoz.

Az Avaya valós idejű felügyeleti funkciója, automatizált munkafolyamatai és mesterséges intelligencián alapuló betekintései szintén segítik a támogató csapatokat a műveletek racionalizálásában és az ügyfél-elégedettség javításában.

Az Avaya legjobb funkciói

Hozzáférés az egységes ügyféladatokhoz közvetlenül a call center felületén belül

Zökkenőmentesen integrálható a vezető CRM-rendszerekkel a valós idejű adat-szinkronizálás érdekében.

Kezelje az omnichannel interakciókat hívások, e-mailek, csevegések és közösségi média segítségével

Növelje az ügynökök hatékonyságát valós idejű ügyfél-információkkal és a manuális adatbevitel csökkentésével.

Engedélyezze a felügyelői figyelést az élő coaching és a teljesítmény nyomon követése érdekében.

Az Avaya korlátai

Egyedi munkafolyamatokhoz jelentős testreszabási erőfeszítéseket igényel.

Több CRM integrálásakor potenciális adatkonzisztencia-problémák merülhetnek fel.

Avaya árak

Digitális: Egyedi árazás

Hang: Egyedi árazás

Minden média: Egyedi árak

Készítse el a sajátját: Egyedi árak

Avaya értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avaya-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így vélekedik :

Közel négy éve dolgozom a cégemnél, és azóta az Avaya szoftvert használjuk, amely segít nekünk elérni ügyfeleinket, és nagyon könnyen kezelhető.

Közel négy éve dolgozom a cégemnél, és azóta az Avaya szoftvert használjuk, amely segít nekünk elérni ügyfeleinket, és nagyon könnyen kezelhető.

🚀 Érdekesség: A Gartner előrejelzése szerint 2027-re az AI-alapú chatbotok lesznek a fő ügyfélszolgálati csatorna a szervezetek 25%-ában. A call centerek számára ez kevesebb rutin jellegű kérdést jelent az ügyintézők számára és több AI-vezérelt ügyfélkapcsolatot, ami javítja a hatékonyságot és csökkenti az időráfordítást. Mindenki nyer!

13. EngageBay (A legjobb megoldás azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyeknek all-in-one CRM és call center megoldásra van szükségük)

Via EngageBay

Képzelje el, hogy egy kisvállalkozás tulajdonosa ügyfélszolgálatot, értékesítést és marketinget próbál összehangolni, miközben a call center működését is zökkenőmentesen kell tartania. Itt jön be a képbe az EngageBay.

A startupok és kisvállalkozások igényeinek figyelembevételével tervezett EngageBay a CRM, a marketing automatizálás és a call center funkciókat egyetlen intuitív platformban egyesíti.

Beépített CRM-funkciókkal és olyan speciális funkciókkal, mint a power dialer és az ügynökök termelékenységét nyomon követő eszköz, az EngageBay biztosítja, hogy az ügyfélszolgálati képviselők minden szükséges információval rendelkezzenek, függetlenül attól, hogy kimenő hívásokat kezdeményeznek vagy ügyfélkérdéseket kezelnek.

Az EngageBay legjobb funkciói

A beépített CRM segítségével teljes körű ügyfél-információkat nyújthat a személyre szabott interakciókhoz.

Hívásokat közvetlenül az EngageBay-en keresztül kezdeményezhet, vagy integrálhatja a Twilio és harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

A fejlett munkafolyamat-automatizáló eszközzel automatikusan rendelje hozzá a kimenő hívásokat.

Kövesse nyomon az ügyfelek jegyeit és kérdéseit az ingyenes ügyfélszolgálati szoftver segítségével.

Hívások rögzítése képzés és folyamatoptimalizálás céljából

Az EngageBay korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a fejlett jelentésekhez.

A komplex funkciók elsajátítása időt igényel.

Korlátozza a mobilalkalmazás funkcionalitását

EngageBay árak

Ingyenes

Alap: 12,74 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 55,24 USD/hó felhasználónként

Pro: 101,99 USD/hó felhasználónként

EngageBay értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak az EngageBay-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Jó, átfogó eszköz SM menedzsmenthez. Nagyon jól egyszerűsíti a közösségi média bejegyzések előkészítését és közzétételét. A felhasználói felület intuitív, pár perc alatt meg lehet tanulni a kezelését. Emellett az ügyfélszolgálatuk is kiváló.

Jó, átfogó eszköz SM menedzsmenthez. Nagyon jól egyszerűsíti a közösségi média bejegyzések előkészítését és közzétételét. A felhasználói felület intuitív, pár perc alatt meg lehet tanulni a kezelését. Emellett az ügyfélszolgálatuk is kiváló.

További hasznos szoftverek

Íme egy lista más call center CRM szoftverekről, amelyek nem kerültek be a listánkba, de bizonyos esetekben hasznosak lehetnek az Ön számára: Bitrix24 : Átfogó CRM- és ügyfélszolgálati megoldás beépített telefonálási funkcióval, feladatok automatizálásával és többcsatornás támogatással az ügynökök termelékenységének javítása érdekében.

Vocalcom : Felhőalapú call center CRM, amely AI-alapú hívásirányítást, valós idejű elemzéseket és zökkenőmentes CRM-integrációkat kínál az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében.

RingCentral Contact Center: Skálázható call center CRM intelligens híváskezeléssel, munkaerő-optimalizálással és omnichannel kommunikációval.

Olvassa el még: A legjobb, teljes mértékben testreszabható CRM szoftverrendszerek

Nincs többé mellékhatás! A ClickUp gondoskodik Önről.

Az idő pénz, de a boldog ügyfelek is azok.

Különösen a call centerekben, ahol minden zökkenőmentes interakció erősíti a márkahűséget és irányítja az egész értékesítési folyamatot.

És itt van egy tény, ami ezt bizonyítja: az ügyfelek 58%-a hajlandó többet fizetni a jobb ügyfélszolgálatért.

Ezért előnyös az Ön vállalkozása számára a ClickUp CRM-megoldásának bevezetése.

A ClickUp egy platformon központosítja az ügyféladatokat, automatizálja a munkafolyamatokat és javítja a call center működését. A hívások nyomon követésétől a feladatok automatizálásáig megszünteti az alkalmazások túlterheltségét, így az ügyintézők az igazán fontos dolgokra, az ügyfélelégedettségre koncentrálhatnak.

Készen áll a call center működésének átalakítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-on!