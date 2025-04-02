A 11 legjobb Grain AI alternatíva a találkozók átírásához és az együttműködéshez

Előfordult már, hogy egy megbeszélés után azt gondolta: „Várjunk csak, mit is döntöttünk valójában?”

Az AI-alapú értekezleteszközök, mint például a Grain AI, segítenek rögzíteni a beszélgetéseket értekezleti jegyzetek formájában, amelyekre később vissza lehet térni. De a Grain AI nem az egyetlen lehetőség.

Csapatának igényeitől függően érdemes lehet mélyebb integrációkat, fejlettebb elemzéseket vagy egy valóban értékes ingyenes csomagot választani. Számos Grain AI alternatíva kínál okosabb módszereket a találkozókból nyert betekintés rögzítésére, elemzésére és felhasználására – akár AI-alapú asszisztensek, beszélgetéselemzés vagy zökkenőmentes CRM-szinkronizálás révén.

Íme néhány kiváló értekezlet-átírási eszköz, amelyek megváltoztatják a értékesítési csapatok és más szakemberek értekezletjegyzetek és ügyfélkapcsolatok kezelésének módját.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a 11 másik elérhető Grain alternatíváról: ClickUp : A legjobb AI-alapú értekezletjegyzetek és munkafolyamat-kezeléshez A legjobb AI-alapú értekezletjegyzetek és munkafolyamat-kezeléshez

Otter AI : A legjobb valós idejű átírási pontossághoz

Fireflies. ai : A legjobb AI-alapú értekezlet-elemzésekhez és -statisztikákhoz

Avoma : A legjobb értékesítési értekezletekhez és coachinghoz

Fathom : A legjobb ingyenes AI-alapú értekezlet-összefoglalókhoz

tl;dv : A legjobb együttműködésen alapuló videó-megjegyzésekhez

Notta : A legjobb többnyelvű átírási támogatáshoz

Gong : A legjobb bevételi intelligencia és értékesítési csapat támogatás

Zoominfo Chorus : A legjobb beszélgetéselemzéshez és üzletkötési coachinghoz

MeetGeek : A legjobb automatizált értekezletjegyzetek és kiemelt részekhez

Descript: A legjobb fejlett audio/videó szerkesztési funkciókhoz

Mi az a Grain AI?

A Grain AI egy értekezlet-elemző platform, amely segít a csapatoknak rögzíteni, rendszerezni és megosztani a virtuális értekezletek jegyzetét és legfontosabb pillanatait. Együttműködési munkaterületként működik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára videohívások rögzítését, a legfontosabb betekintések kiemelését és megosztható klipek létrehozását.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű videokonferencia-platformokkal, mint a Zoom, automatizálja a jegyzetelést és megőrzi a fontos pillanatokat és beszélgetéseket, így a találkozók hozzáférhetőbbé és megvalósíthatóbbá válnak az AI-alapú kiemelt részek és együttműködési eszközök segítségével.

🧠 Érdekesség: A Stanford Egyetem professzora, Jeremy Bailenson által megalkotott „Zoom-fáradtság” kifejezés egy valós, kutatott jelenséget jelöl: agyunk virtuális értekezletek során keményebben dolgozik, ami fokozott mentális kimerültséghez vezet.

Miért érdemes a Grain AI alternatíváit választani?

Bár a Grain AI kiváló értekezlet-dokumentációs funkciókat kínál, több tényező is arra késztetheti a csapatokat, hogy alternatívákat keressenek:

Korlátozott integrációs lehetőségek : A Grain AI elsősorban a Zoommal működik együtt, ami korlátozó lehet azoknak a szervezeteknek, amelyek több együttműködési platformot használnak. Sok csapatnak olyan megoldásokra van szüksége, amelyek zökkenőmentesen működnek a Google Meet, a Microsoft Teams és más konferenciaeszközökön.

Árazási szempontok : Az árazási struktúra nem feltétlenül hatékony a növekvő csapatok számára, mivel a költségek gyorsan emelkedhetnek a további felhasználók és a fejlett funkciók miatt. A kis- és középvállalkozásoknak gyakran rugalmasabb árazási modellekre van szükségük.

A leírás pontosságának korlátai : Bár általában megbízható, a leírás minősége elmaradhat a speciális szolgáltatásokétól, különösen technikai kifejezések, több beszélő vagy akcentusok esetén.

Felhasználói élmény kihívások : Az interfész, bár funkcionális, túlterhelőnek tűnhet azoknak az új felhasználóknak, akik intuitívabb élményre vágynak, anélkül, hogy kiterjedt képzésen kellene részt venniük.

Korlátozott elemzési mélység: A platform betekintései nem feltétlenül elégségesek azoknak az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak, amelyek a beszélgetési minták és az ügyfelek hangulatának mélyebb elemzésére törekednek.

Az ilyen kihívásokkal szembesülő csapatok számára a listán szereplő alternatívák speciális funkciókat és képességeket kínálnak, amelyek jobban megfelelhetnek az Önök egyedi igényeinek.

A 11 legjobb Grain AI alternatíva egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés az egyes Grain AI alternatívák felhasználási eseteiről és kiemelkedő jellemzőiről!

Eszköz Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció ClickUp AI-alapú értekezletjegyzetek és munkafolyamat-kezelés All-in-one termelékenységi platform AI jegyzeteléssel Otter AI Valós idejű átírási pontosság Kiváló AI-alapú átírás hangfelismeréssel Fireflies. ai AI-alapú értekezlet-elemzések Automatizált beszélgetéselemzés Avoma Értékesítési értekezletek intelligenciája Beszélgetéselemzés bevételi csapatok számára Fathom Ingyenes AI-találkozó-összefoglalók Teljesen ingyenes AI-találkozóasszisztens tl;dv Közös videó-megjegyzések Időbélyeggel ellátott videó könyvjelzők és megosztás Notta Többnyelvű átírás Több mint 104 nyelv támogatása nagy pontossággal Gong Bevételi intelligencia Átfogó értékesítési végrehajtási platform Zoominfo Chorus Beszélgetés-intelligencia AI-alapú coaching értékesítési csapatok számára MeetGeek Automatizált értekezletek legfontosabb pontjai Intelligens értekezlet-összefoglalók és teendők Descript Fejlett audio-/videószerkesztés Stúdióminőségű szerkesztés kiváló minőségű átírással

A legjobb Grain AI alternatívák

Akár ingyenes Grain alternatívára, akár megbízható AI funkciókkal rendelkező, robusztus értékesítési platformra van szüksége, ez a lista minden igényét kielégíti:

1. ClickUp (a legjobb AI-találkozói jegyzetek és munkafolyamat-kezeléshez)

Kezdje el Csatlakoztassa értekezlet-jegyzeteit a ClickUp Docs és Tasks alkalmazásokhoz a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Képzelje el, hogy csapata megbeszélésein felmerülő minden zseniális ötlet automatikusan határidővel ellátott feladattá alakulna. A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, áthidalja a beszélgetés és a végrehajtás közötti szakadékot, amelyet oly sok csapat nehezen tud átlépni.

A Grain kizárólag a megbeszélésekre összpontosít, míg a ClickUp ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp AI Notetaker automatizálja a találkozók jegyzetelését és a teendőket, így a csapatok a megbeszélésekre koncentrálhatnak, miközben a program mindent valós időben rögzít. A ClickUp Meetings-szel integrált, intelligens beszéd-szöveggé alakító szoftver hangfelvételeket készít, leírja és összefoglalja a találkozókat, miközben Ön a tartalmas részvételre koncentrálhat.

A ClickUp AI Notetaker segítségével alakítsa a találkozókból nyert betekintést cselekvési tételekké.

Az intelligens AI a találkozók jegyzeteléséhez felismeri a beszélőket, megérti a kontextust, és még a nyelvi különbségeket is áthidalja, így biztosítva, hogy egyetlen részlet se vesszen el – ez egy zökkenőmentes módszer a beszélgetések zavartalan dokumentálására. A jegyzetek azonnal megjelennek a ClickUp beérkező levelek mappájában, így elkerülhetőek a találkozó utáni késések. Míg az AI javaslatokat ad és felismeri a lehetséges teendőket, a felhasználók megtartják az irányítást a feladatlista létrehozása, a feladatok kiosztása és a határidők beállítása felett.

A ClickUp Brain segítségével kereshetővé teheti a találkozók jegyzetét és átiratát.

A ClickUp natív AI-je, a ClickUp Brain, tovább javíthatja átirataid kereshetőségét. Egyszerűen tegyél fel egy kérdést természetes nyelven – például: Mit tárgyaltak január 10-én az értékesítési csapattal? – és a Brain átnézi a találkozó jegyzeteket, hogy megkeresse a legfontosabb részleteket.

A Brain képes jegyzeteket feladatokká alakítani, e-maileket és válaszokat megfogalmazni, beszélgetéseket lefordítani, vagy jelentésekhez kulcsfontosságú információkat kivonni.

Fordítsa le a találkozók jegyzetét különböző nyelvekre a ClickUp Brain segítségével.

Ennek alapján a ClickUp Docs integrálódik az AI Notetakerrel, hogy a találkozók átiratát kereshető, együttműködési munkaterületen szervezze és tárolja.

Dolgozzon együtt a találkozók jegyzetén és a cselekvési terveken a ClickUp Docs segítségével.

A csapat tagjai könnyedén hozzáférhetnek ezekhez a dokumentumokhoz, szerkeszthetik és kommentálhatják őket, így mindenki naprakész marad a fontos döntésekkel és információkkal kapcsolatban. Az AI által generált jegyzetek zökkenőmentesen integrálódnak a dokumentumkezelő rendszerébe, létrehozva egy tudásbázist, amely megőrzi a szervezet intézményi memóriáját.

Azok számára, akik egységes értekezlet-dokumentációt szeretnének, a ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablonja strukturált keretrendszert biztosít, amely egységesíti a szervezeten belüli megbeszélések rögzítésének módját.

Ingyenes sablon letöltése Kezdje el azonnal a ClickUp Meeting Minutes Template használatát!

Ez a testreszabható sablon tartalmazza a résztvevők, a megbeszélés napirendi pontjai, a döntések és a teendők szakaszait, így biztosítva, hogy a kritikus információk következetesen rögzítésre kerüljenek, függetlenül attól, hogy ki jegyzetel.

A ClickUp legjobb funkciói

A megbeszélések pontjait automatikusan határidővel ellátott, kiosztható feladatokká alakítja.

Ütemezzen és dokumentáljon megbeszéléseket a projekt munkaterületén belül

Használja a ClickUp Clips alkalmazást a legfontosabb pillanatok rögzítésére és megosztására azoknak a csapattagoknak, akik nem tudtak részt venni a találkozón.

A ClickUp Calendar segítségével vizuálisan koordinálhatja a csapat rendelkezésre állását és az értekezletek időpontjait. Hagyja, hogy az AI a feladatainak prioritásai, rendelkezésre állása és egyéb tényezők alapján tervezze meg az ütemtervét.

Valós időben ötleteljen a ClickUp Whiteboards együttműködési felületén!

Váltson aszinkron módra, és szüntesse meg a felesleges értekezleteket a ClickUp Chat segítségével , amely egy eszközben tartja össze a feladatait és a beszélgetéseit, ahelyett, hogy többet kellene egyszerre kezelnie.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás funkcionalitása néha korlátozottabb, mint a desktop verzióé.

Egyes felhasználók alkalmi teljesítményproblémákról számolnak be nagyobb értekezletek videofelvételeivel kapcsolatban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain : Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 USD/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

„Nagyon lenyűgözött ez a [ClickUp AI Notetaker], mert nem kell más eszköz sem ahhoz, hogy mindezt megtehessem. Minden a ClickUp felületén belül elérhető. Csatlakozik a Google Naptáramhoz, és egyszerűen zökkenőmentesen működik.”

„Nagyon lenyűgözött ez a [ClickUp AI Notetaker], mert nem kell más eszköz sem ahhoz, hogy mindezt megtehessem. Minden a ClickUp felületén belül elérhető. Csatlakozik a Google Naptáramhoz, és egyszerűen zökkenőmentesen működik.”

👀 Tudta? A „6-3-5 Brainwriting” módszer egy hatékony brainstorming technika, amelynek során hat ember öt perc alatt három ötletet ír le. Ezután átadják ötleteiket a következő személynek, aki továbbfejleszti azokat. Ez a produktív értekezleteket célzó módszer mindössze 30 perc alatt 108 egyedi ötletet eredményezhet, így a felszólalás kényszere nélkül ösztönzi a kreativitást! 🚀

3. Otter. ai (A legjobb valós idejű átírási pontosság)

A különböző akcentussal, technikai zsargonnal és egymást átfedő hangokkal rendelkező globális csapatok számára az Otter.ai egy olyan átírási eszköz, amelynek célja, hogy megértse, amit mindenki mond – nem csak azt, amit szerintük mondhatnak.

Az Otter AI felülmúlja a Grain AI-t, mivel ez utóbbi néha még nehéz hangkörülmények között is küzd a következetesen pontos átírások elkészítésével. Az iparágvezető beszédfelismerő technológiával, ellentétben sok Otter AI alternatívával, a platform kiváló átírási minőséget biztosít, amely pontosan rögzíti a finom árnyalatú beszélgetéseket.

Otter. ai legjobb funkciói

Gyorsan csatlakozhat a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams szolgáltatásokhoz.

Képezze az AI-t az iparág-specifikus terminológiára

Hozzászólások és kiemelések hozzáadása a leiratokhoz a megbeszélések során

Automatikus értekezlet-összefoglalók készítése a legfontosabb pontokkal

Keresés az összes rögzített értekezleten

Otter. ai korlátai

Korlátozott projektmenedzsment-integráció a átfogóbb eszközökhöz képest

Az ingyenes csomag korlátozza a felvételek hosszát és az átírások számát.

Otter. ai árak

Alapszintű

Pro : 16,99 USD/hó

Üzleti : 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

„A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-alapú összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átírások megkönnyítik a találkozók áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.”

„A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-alapú összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átírások megkönnyítik a találkozók áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.”

📮 ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án nyolc vagy több résztvevő vesz részt. Bár a nagy létszámú találkozók értékesek lehetnek az összehangolás és a döntéshozatal szempontjából, gyakran kihívásokat is jelentenek. Valójában egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával a találkozók közel felében. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ezt a hiányosságot egy teljes körű értekezletkezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel átalakítja a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes betekintést rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki összhangban maradhat! 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok a felesleges beszélgetések és értekezletek számának 50%-os csökkenéséről számolnak be!

3. Fireflies. ai (A legjobb AI-alapú értekezlet-elemzések és -statisztikákhoz)

Míg más eszközök a beszélgetéseket rögzítik, a Fireflies.ai azok rejtett mintáit igyekszik feltárni, így a nyers párbeszédeket hasznos információkká alakítja, amelyek jobb döntések meghozatalát segítik elő.

A Fireflies. ai az átíráson túlmutat az AI-vezérelt elemzésekkel, amelyek nyomon követik a beszélgetési mintákat, az érzelmek elemzését és a legfontosabb témákat. Automatikusan azonosítja az ügyfelek ellenvetéseit, a versenytársakat és a megbeszélés pontjait, így a csapatok számszerűsíthető értekezlet-jegyzőkönyveket kapnak – manuális címkézés nélkül.

A Fireflies. ai hatékony keresési funkciójával felülmúlja a Graint, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy természetes nyelvű lekérdezésekkel megtalálják a megbeszélések fontos pillanatait. Több mint 40 integrációja – beleértve a CRM-eket és a projektmenedzsment eszközöket – biztosítja, hogy a megbeszélésekkel kapcsolatos betekintés zökkenőmentesen beépüljön a meglévő munkafolyamatokba.

Fireflies. ai legjobb funkciói

A beszélgetési témák automatikus felismerése és kategorizálása

Keresés a beszélgetésekben természetes nyelvű lekérdezésekkel

Elemezze a beszélgetések hangulatát a mélyebb betekintés érdekében.

Kövesse nyomon a versenytársak vagy bizonyos kulcsszavak említését

Automatizálja a munkafolyamatokat az értekezletek tartalma alapján

A hangfelismerés segítségével azonosítsa a különböző beszélőket

Fireflies. ai korlátai

Inkább az információkra, mint a feladatkezelésre összpontosít

Alkalmi késleltetési problémák a valós idejű átírással

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 630 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

„A jegyzőkönyvek ugyanolyan jók, mint az emberek által készítettek, ráadásul audio-/videofelvételekkel, átírással és néhány hasznos extrával is kiegészülnek.”

„A jegyzőkönyvek ugyanolyan jók, mint az emberek által készítettek, ráadásul audio-/videofelvételekkel, átírással és néhány hasznos extrával is kiegészülnek.”

👀 Tudta? A „csoportgondolkodás” kifejezést Irving Janis pszichológus tette népszerűvé 1971-ben, George Orwell 1984 című művében szereplő „kettős gondolkodás” kifejezés ihlette. Ez egy olyan jelenséget ír le, amikor egy csoport harmónia iránti vágya felülírja a kritikus gondolkodást, ami rossz döntésekhez vezet. Bár nem minden összetartó csapat esik áldozatul a csoportgondolkodásnak, annak tüneteinek felismerése – mint például a konformitás iránti nyomás és az eltérő vélemények hiánya – kulcsfontosságú a hibás döntéshozatal elkerüléséhez! 🧠🚀

4. Avoma (A legjobb értékesítési értekezletek elemzéséhez és coachinghoz)

via Avoma

Képzelje el azt a világot, ahol értékesítői nem csak értekezletjegyzeteket kapnak, hanem a tényleges ügyfélbeszélgetések alapján személyre szabott coachingot is. Az Avoma minden hívást növekedési lehetőségként kezel.

Az Avoma értékesítésközpontú intelligenciájával felülmúlja a Grain AI-t. Nyomon követi a beszélgetési arányokat, az elkötelezettséget és a legfontosabb mutatókat az adatközpontú coachinghoz. CRM-integrációja automatikusan naplózza a jegyzeteket a Salesforce-ban és a HubSpot-ban, csökkentve ezzel a kézi adatbevitelt.

Az AI Meeting Assistant funkciója a felvételeken túlmutat, valós idejű coaching tippeket, versenyképes betekintést és ellenvetések kezelésére vonatkozó útmutatásokat kínál élő beszélgetések során.

Az Avoma legjobb funkciói

Kövesse nyomon a beszélgetések mutatóit, amelyek közvetlenül összefüggenek az értékesítési sikerekkel.

Szinkronizálja a találkozók adatait a CRM-mel manuális beírás nélkül

AI-alapú coaching utasításokat kaphat élő hívások során.

Kapcsolja össze a beszélgetési mintákat a folyamat eredményeivel

Hasonlítsa össze a csapat tagjainak teljesítménymutatóit

AI-alapú értekezlet-összefoglalók készítése cselekvési tételekkel

Az Avoma korlátai

Elsősorban értékesítési hívások elemzésére készült; más részlegek számára kevésbé sokoldalú.

Készüljön fel egy meredekebb tanulási görbére a fejlett funkciók maximális kihasználása érdekében.

Az Avoma árai

AI Meeting Assistant : 29 USD/hó felhasználónként

Conversation Intelligence : 69 USD/hó felhasználónként

Revenue Intelligence : 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Fathom (A legjobb ingyenes AI-találkozó-összefoglalókhoz)

vai Fathom

A Fathom automatikusan azonosítja és időbélyeggel látja el a legfontosabb pillanatokat, így nincs szükség manuális kiemelésre, és ezzel megkönnyíti a találkozók összefoglalását. A Grain-nel ellentétben a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams és a Webex platformokon is működik, így rugalmas választásnak bizonyul.

Mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztense világos, tömör összefoglalásokat készít, amelyekben könnyen áttekinthető formában rögzíti a teendőket, döntéseket és legfontosabb pontokat. A Fathom segít a csapatoknak a lényegre koncentrálni anélkül, hogy hosszú átírásokat vagy felvételeket kellene átnézniük, mivel kiszűri a zavaró tényezőket.

Fathom legjobb funkciói

A böngészőbővítmény segítségével egyetlen kattintással rögzítheti az értekezleteket.

AI-összefoglalók készítése a legfontosabb pontokkal és teendőkkel

Készítsen és osszon meg videó összefoglalókat automatikus időbélyegekkel

Csatlakozzon az összes jelentős videokonferencia-platformhoz

Találkozók szervezése kereshető könyvtárban

Teljesen ingyenes hozzáférés minden funkcióhoz

Fathom korlátai

Korlátozott CRM funkcionalitás

Kevesebb fejlett elemzési funkció, mint a speciális eszközöknél

Fathom árak

Ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (több mint 4600 értékelés)

Capterra: 5/5 (600+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb értekezletkezelő és napirend-szoftver megoldások

6. tl;dv (A legjobb együttműködésen alapuló videó-megjegyzésekhez)

Mi lenne, ha a találkozók felvételei nem csak visszajátszásra szolgálnának, hanem élő, interaktív dokumentumokká válnának? A tl;dv passzív videókat együttműködési munkaterületekké alakít, lehetővé téve a csapatok számára, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak a videó idővonalába.

A Grain AI-tól eltérően a tl;dv időbélyeggel ellátott jegyzetekkel, AI-alapú összefoglalásokkal és automatikus téma-kategorizálással büszkélkedhet, így a találkozók könnyebben kereshetők és jobban felhasználhatók. Ráadásul a Slack és a Notion integrációja biztosítja, hogy az információk zökkenőmentesen beépüljenek a munkafolyamatokba.

A tl;dv nem csak rögzíti az értekezleteket, hanem folyamatos együttműködés, megbeszélés és döntéshozatal helyszínévé teszi azokat.

tl;dv legjobb funkciók

Hozzászólások hozzáadása a találkozó felvételeinek meghatározott pillanataihoz

Címkézze meg a csapattagokat a videóbeszélgetésekben a jobb együttműködés érdekében.

AI-összefoglalók készítése a legfontosabb pontokkal és teendőkkel

Időbélyeggel ellátott könyvjelzőket hozhat létre a gyors hivatkozáshoz.

Ossza meg videoklipjeit a kontextust megőrző időbélyegekkel

Készítsen kereshető könyvtárat az értekezletekkel kapcsolatos ismeretekből!

tl;dv korlátozások

A speciális eszközökhöz képest kevésbé kifinomult átírás

Korlátozott elemzési képességek

tl;dv árak

Ingyenes

Pro : 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (350+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Notta (A legjobb többnyelvű átírási támogatáshoz)

via Notta

A globális csapatok több tucat nyelvet beszélnek, de a legtöbb átírási eszköz nem. A Notta áttöri ezt a korlátot, több mint 104 nyelvet támogatva – messze meghaladva a Grain AI-t. Beszélő-naplózása még az egymást átfedő beszélgetésekben is biztosítja a világos attribútumokat.

A Grainnel ellentétben a Notta offline átírást is kínál, így nem csak értekezletek során hasznos. Ezenkívül AI-asszisztense valós idejű összefoglalásokat, teendőket és kérdéskövetést biztosít, így az átírásokból hasznos információk válnak.

A többnyelvű, rugalmas és intelligens értekezlet-dokumentálás terén a Notta felülmúlja a Grain korlátozottabb megközelítését.

A Notta legjobb funkciói

Írja le a találkozókat több mint 104 nyelven, nagy pontossággal.

A beszélgetésekben automatikusan azonosítsa a különböző beszélőket

Feldolgozza a feltöltött audio- és videofájlokat offline módban

Képezze az AI-t az iparágára szabott terminológiával

Notta korlátai

Kevésbé robusztus projektmenedzsment-integráció, mint az all-in-one eszközöknél

A mobilalkalmazás kevesebb kulcsfontosságú funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes verzió.

Notta árak

Ingyenes

Pro : 13,49 USD/hó

Üzleti : 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

„Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol nyelvet jól felismeri. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, majd újra átírja.”

„Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol nyelvet jól felismeri. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, majd újra átírja.”

8. Gong (A legjobb bevételi intelligencia és értékesítési csapat támogatás)

via Gong

A Gong a találkozók felvételeit bevételi tervvé alakítja, ami messze meghaladja a Grain alapvető dokumentációs funkcióit.

A videó-, telefon- és webes hívásokat rögzíti, és AI segítségével pontosan átírja azokat. De a Gong nem áll meg a szavaknál – feltárja a sikeres üzletek mögötti mintákat, jelzi a kockázatokat és nyomon követi a versenytársakra vonatkozó említéseket.

Az értékesítési vezetők valós idejű coaching-elemzéseket kapnak, amelyek segítségével a csapatok a tényleges ügyfélbeszélgetések alapján finomíthatják megközelítésüket. A Gong segítségével a találkozók adatai nem csupán a elmondottak rögzítését jelentik, hanem intelligens eszközzé válnak a növekedéshez.

A Gong legjobb funkciói

Rögzítse a videó-, telefon- és webkonferencia-platformokon zajló beszélgetéseket

Ajánlatok kockázatainak és fejlesztési lehetőségeinek automatikus azonosítása

Kövesse nyomon a csapat teljesítményét testreszabható coaching irányítópultokkal.

Elemezze a versenytársakra vonatkozó említéseket és a piaci trendeket az ügyfelek hívásai alapján.

Sikeres beszélgetési minták alapján irányított értékesítési útmutatások nyújtása

Biztosítsa a vállalati szintű biztonsági funkcióknak való megfelelést.

A Gong korlátai

Elsősorban az értékesítési folyamatra tervezték, nem pedig általános értekezletek dokumentálására.

A mesterséges intelligencia által nyújtott betekintés maximalizálásához jelentős mennyiségű adat szükséges.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

9. ZoomInfo Chorus (A legjobb beszélgetéselemzéshez és üzletkötési coachinghoz)

via ZoomInfo Chorus

Mi teszi kiemelkedővé a legjobb értékesítőket? A ZoomInfo Chorus feltárja a sikeres üzletek mögött álló beszélgetési mintákat, és segít a csapatoknak ezeket megismételni. A Grain AI-vel ellentétben, amely az általános értekezletek dokumentálására összpontosít, a ZoomInfo Chorus értékesítésspecifikus betekintést nyújt, amely javítja a teljesítményt és az ügyfelek elkötelezettségét.

Az AI manuális beavatkozás nélkül azonosítja a legfontosabb pillanatokat, például a versenytársak említését, az árakról szóló megbeszéléseket és a következő lépéseket. A platform coaching eszközei elemzik a csapat egészének mintáit, hogy kiemeljék, mit csinálnak másképp a legjobban teljesítő munkatársak.

A ZoomInfo Chorus legjobb funkciói

Ajánlott:

Értékelje az üzletek állapotát az AI-alapú Momentum Scoring segítségével.

Hozzon létre célzott képzési lejátszási listákat sikeres hívási példákból.

Kövesse nyomon a csapat coaching igényeit és készségfejlesztését

Továbbfejlesztett CRM-rekordok beszélgetési betekintéssel és teendőkkel

Kössön össze beszélgetési adatokat a ZoomInfo kapcsolati intelligenciájával

A ZoomInfo Chorus korlátai

Az elsődleges fókusz az értékesítési felhasználási eseteken korlátozza a sokoldalúságot.

A maximális előnyök elérése jelentős beállítást igényel.

ZoomInfo Chorus árak

Egyedi árazás

ZoomInfo Chorus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

10. MeetGeek (A legjobb automatizált értekezlet-összefoglalók és teendők)

via MeetGeek

Nincs többé kapkodás a hívásokból származó teendők felidézése miatt – a MeetGeek mindent automatikusan rögzít, így nincs szükség kézi jegyzetelésre. A Grain AI-vel ellentétben, amely megköveteli a felhasználóktól a legfontosabb pontok kiemelését, a MeetGeek AI kivonja és rendszerezi az Ön számára a fontos részleteket.

Intelligens összefoglaló motorja témák szerint strukturálja a találkozók tartalmát, így világos, hasznosítható betekintést nyújt. A MeetGeek automatizálja a nyomon követést, feladatok kiosztását és emlékeztetőket küld, hogy a csapatok a terv szerint haladjanak. Zökkenőmentes naptárintegrációjával és szerepkörökön alapuló összefoglalóival biztosítja, hogy a találkozók eredményekhez vezessenek, és olyan kezet nem igénylő élményt nyújt, amely felülmúlja a Grain manuális megközelítését.

A MeetGeek legjobb funkciói

Rendezze a vita pontjait témakörök szerint

Rögzítse a tervezett értekezleteket manuális beavatkozás nélkül

Kapjon személyre szabott összefoglalókat a szerepkörének megfelelően.

Keresés az összes értekezlet átiratában és jegyzetében

A MeetGeek korlátai

A speciális eszközökhöz képest kevésbé robusztus videószerkesztés

Korlátozott testreszabási lehetőségek vállalati igényekhez

Újabb platform, kevesebb integrációval, mint a már bevált alternatívák

MeetGeek árak

Ingyenes

Alap : 19 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

MeetGeek értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

„Én is elég gyorsan beszélek a fogalmakról, és néha a kollégáim nem értik meg elsőre. A MeetGeek segítségével újra meghallgathatják a felvételt, és egyúttal elolvashatják a leiratot is.”

„Én is elég gyorsan beszélek a fogalmakról, és néha a kollégáim nem értik meg elsőre. A MeetGeek segítségével újra meghallgathatják a felvételt, és egyúttal elolvashatják a leiratot is.”

💡Profi tipp: Nem minden AI jegyzetelő működik ugyanúgy. Próbáljon ki különböző platformokat, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet az Ön igényeinek – egyesek kiválóan teljesítenek a leírás terén, mások a teendők kiemelésére koncentrálnak, míg egyesek jobban integrálódnak a meglévő eszközeihez. Sokuk ingyenes próbaverziót kínál, ezért érdemes kipróbálni őket, mielőtt elkötelezi magát.

11. Descript (A legjobb fejlett audio-/videószerkesztési funkciókhoz)

via Descript

A Descript minimális erőfeszítéssel csiszolt, professzionális tartalommá alakítja a nyers értekezletfelvételeket. A Grain AI-vel ellentétben, amely az alapvető klipek létrehozására összpontosít, a Descript teljes szerkesztőcsomagot kínál a kiváló minőségű tartalom előállításához.

A szövegalapú szerkesztés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen módosítsák az audio- és videofájlokat a leirat szerkesztésével, míg az Overdub AI zökkenőmentes hangjavítást tesz lehetővé. A Studio Sound javítja az audio tisztaságát, eltávolítja a zajt és a visszhangot, így professzionális eredményt biztosít.

A Descript segít a csapatoknak a találkozókat vonzó képzési anyagokká és prezentációkká alakítani a közös szerkesztés és a hatékony videóeffektusok segítségével.

A Descript legjobb funkciói

Készítsen valósághű hangalámondásokat javításokhoz az Overdub segítségével.

Automatikusan javítsa az audio minőségét a Studio Sound segítségével

Képernyőfelvételek rögzítése integrált szerkesztőeszközökkel

A kész tartalmakat közvetlenül több platformon is közzéteheti.

A Descript korlátai

A egyszerű értekezlet-rögzítőknél meredekebb tanulási görbe

Összpontosítson a médiaalkotásra, ne pedig a találkozók elemzésére

Descript árak

Hobbista : 19 USD/hó felhasználónként

Alkotó : 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 50 USD/hó felhasználónként

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

„A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az audio- és videószerkesztési folyamatot – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés. A médiafájlok Word-dokumentumok szerkesztéséhez hasonló egyszerű szerkesztési lehetősége jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent.”

„A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az audio- és videószerkesztési folyamatot – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés. A médiafájlok Word-dokumentumok szerkesztéséhez hasonló egyszerű szerkesztési lehetősége jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent.”

Grain alternatívák: Miért kiemelkedő a ClickUp?

A Grain AI jól kezeli a felvételeket és a leiratokat, de más eszközök mélyebb betekintést, zökkenőmentesebb munkafolyamatokat vagy költséghatékonyabb lehetőségeket kínálnak az együttműködés javítása érdekében. Míg az értékesítési szakemberek a Gong és a Chorus mellett esküsznek, sokan az Otter és a Fireflies alkalmazásokat is kedvelik.

A ClickUp azonban kiemelkedik a leginkább sokoldalú lehetőségként azoknak a csapatoknak, amelyek egy teljes termelékenységi ökoszisztémát keresnek, ahol a találkozók jegyzetek zökkenőmentesen alakulnak át megvalósítható munkafolyamatokká.

Készen áll arra, hogy megváltoztassa, ahogyan csapata rögzíti és kihasználja a találkozókból nyert betekintést? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan integrálható zökkenőmentesen az AI-alapú találkozó-dokumentáció az egész munkafolyamatába.