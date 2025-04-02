A 11 legjobb Grain AI alternatíva a találkozók átírásához és az együttműködéshez

Előfordult már, hogy egy megbeszélés után azt gondolta: „Várjunk csak, mit is döntöttünk valójában?”
Az AI-alapú értekezleteszközök, mint például a Grain AI, segítenek rögzíteni a beszélgetéseket értekezleti jegyzetek formájában, amelyekre később vissza lehet térni. De a Grain AI nem az egyetlen lehetőség.
Csapatának igényeitől függően érdemes lehet mélyebb integrációkat, fejlettebb elemzéseket vagy egy valóban értékes ingyenes csomagot választani. Számos Grain AI alternatíva kínál okosabb módszereket a találkozókból nyert betekintés rögzítésére, elemzésére és felhasználására – akár AI-alapú asszisztensek, beszélgetéselemzés vagy zökkenőmentes CRM-szinkronizálás révén.
Íme néhány kiváló értekezlet-átírási eszköz, amelyek megváltoztatják a értékesítési csapatok és más szakemberek értekezletjegyzetek és ügyfélkapcsolatok kezelésének módját.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Mi az a Grain AI?
A Grain AI egy értekezlet-elemző platform, amely segít a csapatoknak rögzíteni, rendszerezni és megosztani a virtuális értekezletek jegyzetét és legfontosabb pillanatait. Együttműködési munkaterületként működik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára videohívások rögzítését, a legfontosabb betekintések kiemelését és megosztható klipek létrehozását.
Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű videokonferencia-platformokkal, mint a Zoom, automatizálja a jegyzetelést és megőrzi a fontos pillanatokat és beszélgetéseket, így a találkozók hozzáférhetőbbé és megvalósíthatóbbá válnak az AI-alapú kiemelt részek és együttműködési eszközök segítségével.
🧠 Érdekesség: A Stanford Egyetem professzora, Jeremy Bailenson által megalkotott „Zoom-fáradtság” kifejezés egy valós, kutatott jelenséget jelöl: agyunk virtuális értekezletek során keményebben dolgozik, ami fokozott mentális kimerültséghez vezet.
Miért érdemes a Grain AI alternatíváit választani?
Bár a Grain AI kiváló értekezlet-dokumentációs funkciókat kínál, több tényező is arra késztetheti a csapatokat, hogy alternatívákat keressenek:
- Korlátozott integrációs lehetőségek: A Grain AI elsősorban a Zoommal működik együtt, ami korlátozó lehet azoknak a szervezeteknek, amelyek több együttműködési platformot használnak. Sok csapatnak olyan megoldásokra van szüksége, amelyek zökkenőmentesen működnek a Google Meet, a Microsoft Teams és más konferenciaeszközökön.
- Árazási szempontok: Az árazási struktúra nem feltétlenül hatékony a növekvő csapatok számára, mivel a költségek gyorsan emelkedhetnek a további felhasználók és a fejlett funkciók miatt. A kis- és középvállalkozásoknak gyakran rugalmasabb árazási modellekre van szükségük.
- A leírás pontosságának korlátai: Bár általában megbízható, a leírás minősége elmaradhat a speciális szolgáltatásokétól, különösen technikai kifejezések, több beszélő vagy akcentusok esetén.
- Felhasználói élmény kihívások: Az interfész, bár funkcionális, túlterhelőnek tűnhet azoknak az új felhasználóknak, akik intuitívabb élményre vágynak, anélkül, hogy kiterjedt képzésen kellene részt venniük.
- Korlátozott elemzési mélység: A platform betekintései nem feltétlenül elégségesek azoknak az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak, amelyek a beszélgetési minták és az ügyfelek hangulatának mélyebb elemzésére törekednek.
Az ilyen kihívásokkal szembesülő csapatok számára a listán szereplő alternatívák speciális funkciókat és képességeket kínálnak, amelyek jobban megfelelhetnek az Önök egyedi igényeinek.
A legjobb Grain AI alternatívák
Akár ingyenes Grain alternatívára, akár megbízható AI funkciókkal rendelkező, robusztus értékesítési platformra van szüksége, ez a lista minden igényét kielégíti:
1. ClickUp (a legjobb AI-találkozói jegyzetek és munkafolyamat-kezeléshez)
Képzelje el, hogy csapata megbeszélésein felmerülő minden zseniális ötlet automatikusan határidővel ellátott feladattá alakulna. A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, áthidalja a beszélgetés és a végrehajtás közötti szakadékot, amelyet oly sok csapat nehezen tud átlépni.
A Grain kizárólag a megbeszélésekre összpontosít, míg a ClickUp ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.
A ClickUp AI Notetaker automatizálja a találkozók jegyzetelését és a teendőket, így a csapatok a megbeszélésekre koncentrálhatnak, miközben a program mindent valós időben rögzít. A ClickUp Meetings-szel integrált, intelligens beszéd-szöveggé alakító szoftver hangfelvételeket készít, leírja és összefoglalja a találkozókat, miközben Ön a tartalmas részvételre koncentrálhat.
Az intelligens AI a találkozók jegyzeteléséhez felismeri a beszélőket, megérti a kontextust, és még a nyelvi különbségeket is áthidalja, így biztosítva, hogy egyetlen részlet se vesszen el – ez egy zökkenőmentes módszer a beszélgetések zavartalan dokumentálására. A jegyzetek azonnal megjelennek a ClickUp beérkező levelek mappájában, így elkerülhetőek a találkozó utáni késések. Míg az AI javaslatokat ad és felismeri a lehetséges teendőket, a felhasználók megtartják az irányítást a feladatlista létrehozása, a feladatok kiosztása és a határidők beállítása felett.
A ClickUp natív AI-je, a ClickUp Brain, tovább javíthatja átirataid kereshetőségét. Egyszerűen tegyél fel egy kérdést természetes nyelven – például: Mit tárgyaltak január 10-én az értékesítési csapattal? – és a Brain átnézi a találkozó jegyzeteket, hogy megkeresse a legfontosabb részleteket.
A Brain képes jegyzeteket feladatokká alakítani, e-maileket és válaszokat megfogalmazni, beszélgetéseket lefordítani, vagy jelentésekhez kulcsfontosságú információkat kivonni.
Ennek alapján a ClickUp Docs integrálódik az AI Notetakerrel, hogy a találkozók átiratát kereshető, együttműködési munkaterületen szervezze és tárolja.
A csapat tagjai könnyedén hozzáférhetnek ezekhez a dokumentumokhoz, szerkeszthetik és kommentálhatják őket, így mindenki naprakész marad a fontos döntésekkel és információkkal kapcsolatban. Az AI által generált jegyzetek zökkenőmentesen integrálódnak a dokumentumkezelő rendszerébe, létrehozva egy tudásbázist, amely megőrzi a szervezet intézményi memóriáját.
Azok számára, akik egységes értekezlet-dokumentációt szeretnének, a ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablonja strukturált keretrendszert biztosít, amely egységesíti a szervezeten belüli megbeszélések rögzítésének módját.
Ez a testreszabható sablon tartalmazza a résztvevők, a megbeszélés napirendi pontjai, a döntések és a teendők szakaszait, így biztosítva, hogy a kritikus információk következetesen rögzítésre kerüljenek, függetlenül attól, hogy ki jegyzetel.
A ClickUp legjobb funkciói
- A megbeszélések pontjait automatikusan határidővel ellátott, kiosztható feladatokká alakítja.
- Ütemezzen és dokumentáljon megbeszéléseket a projekt munkaterületén belül
- Használja a ClickUp Clips alkalmazást a legfontosabb pillanatok rögzítésére és megosztására azoknak a csapattagoknak, akik nem tudtak részt venni a találkozón.
- A ClickUp Calendar segítségével vizuálisan koordinálhatja a csapat rendelkezésre állását és az értekezletek időpontjait. Hagyja, hogy az AI a feladatainak prioritásai, rendelkezésre állása és egyéb tényezők alapján tervezze meg az ütemtervét.
- Valós időben ötleteljen a ClickUp Whiteboards együttműködési felületén!
- Váltson aszinkron módra, és szüntesse meg a felesleges értekezleteket a ClickUp Chat segítségével , amely egy eszközben tartja össze a feladatait és a beszélgetéseit, ahelyett, hogy többet kellene egyszerre kezelnie.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás funkcionalitása néha korlátozottabb, mint a desktop verzióé.
- Egyes felhasználók alkalmi teljesítményproblémákról számolnak be nagyobb értekezletek videofelvételeivel kapcsolatban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
- ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 USD/hó/felhasználó áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
„Nagyon lenyűgözött ez a [ClickUp AI Notetaker], mert nem kell más eszköz sem ahhoz, hogy mindezt megtehessem. Minden a ClickUp felületén belül elérhető. Csatlakozik a Google Naptáramhoz, és egyszerűen zökkenőmentesen működik.”
👀 Tudta? A „6-3-5 Brainwriting” módszer egy hatékony brainstorming technika, amelynek során hat ember öt perc alatt három ötletet ír le. Ezután átadják ötleteiket a következő személynek, aki továbbfejleszti azokat. Ez a produktív értekezleteket célzó módszer mindössze 30 perc alatt 108 egyedi ötletet eredményezhet, így a felszólalás kényszere nélkül ösztönzi a kreativitást! 🚀
3. Otter. ai (A legjobb valós idejű átírási pontosság)
A különböző akcentussal, technikai zsargonnal és egymást átfedő hangokkal rendelkező globális csapatok számára az Otter.ai egy olyan átírási eszköz, amelynek célja, hogy megértse, amit mindenki mond – nem csak azt, amit szerintük mondhatnak.
Az Otter AI felülmúlja a Grain AI-t, mivel ez utóbbi néha még nehéz hangkörülmények között is küzd a következetesen pontos átírások elkészítésével. Az iparágvezető beszédfelismerő technológiával, ellentétben sok Otter AI alternatívával, a platform kiváló átírási minőséget biztosít, amely pontosan rögzíti a finom árnyalatú beszélgetéseket.
Otter. ai legjobb funkciói
- Gyorsan csatlakozhat a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams szolgáltatásokhoz.
- Képezze az AI-t az iparág-specifikus terminológiára
- Hozzászólások és kiemelések hozzáadása a leiratokhoz a megbeszélések során
- Automatikus értekezlet-összefoglalók készítése a legfontosabb pontokkal
- Keresés az összes rögzített értekezleten
Otter. ai korlátai
- Korlátozott projektmenedzsment-integráció a átfogóbb eszközökhöz képest
- Az ingyenes csomag korlátozza a felvételek hosszát és az átírások számát.
Otter. ai árak
- Alapszintű
- Pro: 16,99 USD/hó
- Üzleti: 30 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (290+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?
„A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-alapú összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átírások megkönnyítik a találkozók áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.”
„A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-alapú összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átírások megkönnyítik a találkozók áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.”
📮 ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án nyolc vagy több résztvevő vesz részt. Bár a nagy létszámú találkozók értékesek lehetnek az összehangolás és a döntéshozatal szempontjából, gyakran kihívásokat is jelentenek. Valójában egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával a találkozók közel felében.
Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ezt a hiányosságot egy teljes körű értekezletkezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel átalakítja a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes betekintést rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki összhangban maradhat!
💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok a felesleges beszélgetések és értekezletek számának 50%-os csökkenéséről számolnak be!
3. Fireflies. ai (A legjobb AI-alapú értekezlet-elemzések és -statisztikákhoz)
Míg más eszközök a beszélgetéseket rögzítik, a Fireflies.ai azok rejtett mintáit igyekszik feltárni, így a nyers párbeszédeket hasznos információkká alakítja, amelyek jobb döntések meghozatalát segítik elő.
A Fireflies. ai az átíráson túlmutat az AI-vezérelt elemzésekkel, amelyek nyomon követik a beszélgetési mintákat, az érzelmek elemzését és a legfontosabb témákat. Automatikusan azonosítja az ügyfelek ellenvetéseit, a versenytársakat és a megbeszélés pontjait, így a csapatok számszerűsíthető értekezlet-jegyzőkönyveket kapnak – manuális címkézés nélkül.
A Fireflies. ai hatékony keresési funkciójával felülmúlja a Graint, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy természetes nyelvű lekérdezésekkel megtalálják a megbeszélések fontos pillanatait. Több mint 40 integrációja – beleértve a CRM-eket és a projektmenedzsment eszközöket – biztosítja, hogy a megbeszélésekkel kapcsolatos betekintés zökkenőmentesen beépüljön a meglévő munkafolyamatokba.
Fireflies. ai legjobb funkciói
- A beszélgetési témák automatikus felismerése és kategorizálása
- Keresés a beszélgetésekben természetes nyelvű lekérdezésekkel
- Elemezze a beszélgetések hangulatát a mélyebb betekintés érdekében.
- Kövesse nyomon a versenytársak vagy bizonyos kulcsszavak említését
- Automatizálja a munkafolyamatokat az értekezletek tartalma alapján
- A hangfelismerés segítségével azonosítsa a különböző beszélőket
Fireflies. ai korlátai
- Inkább az információkra, mint a feladatkezelésre összpontosít
- Alkalmi késleltetési problémák a valós idejű átírással
Fireflies. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó
Fireflies. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 630 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?
„A jegyzőkönyvek ugyanolyan jók, mint az emberek által készítettek, ráadásul audio-/videofelvételekkel, átírással és néhány hasznos extrával is kiegészülnek.”
„A jegyzőkönyvek ugyanolyan jók, mint az emberek által készítettek, ráadásul audio-/videofelvételekkel, átírással és néhány hasznos extrával is kiegészülnek.”
👀 Tudta? A „csoportgondolkodás” kifejezést Irving Janis pszichológus tette népszerűvé 1971-ben, George Orwell 1984 című művében szereplő „kettős gondolkodás” kifejezés ihlette. Ez egy olyan jelenséget ír le, amikor egy csoport harmónia iránti vágya felülírja a kritikus gondolkodást, ami rossz döntésekhez vezet.
Bár nem minden összetartó csapat esik áldozatul a csoportgondolkodásnak, annak tüneteinek felismerése – mint például a konformitás iránti nyomás és az eltérő vélemények hiánya – kulcsfontosságú a hibás döntéshozatal elkerüléséhez! 🧠🚀
4. Avoma (A legjobb értékesítési értekezletek elemzéséhez és coachinghoz)
Képzelje el azt a világot, ahol értékesítői nem csak értekezletjegyzeteket kapnak, hanem a tényleges ügyfélbeszélgetések alapján személyre szabott coachingot is. Az Avoma minden hívást növekedési lehetőségként kezel.
Az Avoma értékesítésközpontú intelligenciájával felülmúlja a Grain AI-t. Nyomon követi a beszélgetési arányokat, az elkötelezettséget és a legfontosabb mutatókat az adatközpontú coachinghoz. CRM-integrációja automatikusan naplózza a jegyzeteket a Salesforce-ban és a HubSpot-ban, csökkentve ezzel a kézi adatbevitelt.
Az AI Meeting Assistant funkciója a felvételeken túlmutat, valós idejű coaching tippeket, versenyképes betekintést és ellenvetések kezelésére vonatkozó útmutatásokat kínál élő beszélgetések során.
Az Avoma legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a beszélgetések mutatóit, amelyek közvetlenül összefüggenek az értékesítési sikerekkel.
- Szinkronizálja a találkozók adatait a CRM-mel manuális beírás nélkül
- AI-alapú coaching utasításokat kaphat élő hívások során.
- Kapcsolja össze a beszélgetési mintákat a folyamat eredményeivel
- Hasonlítsa össze a csapat tagjainak teljesítménymutatóit
- AI-alapú értekezlet-összefoglalók készítése cselekvési tételekkel
Az Avoma korlátai
- Elsősorban értékesítési hívások elemzésére készült; más részlegek számára kevésbé sokoldalú.
- Készüljön fel egy meredekebb tanulási görbére a fejlett funkciók maximális kihasználása érdekében.
Az Avoma árai
- AI Meeting Assistant: 29 USD/hó felhasználónként
- Conversation Intelligence: 69 USD/hó felhasználónként
- Revenue Intelligence: 99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Avoma értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Fathom (A legjobb ingyenes AI-találkozó-összefoglalókhoz)
A Fathom automatikusan azonosítja és időbélyeggel látja el a legfontosabb pillanatokat, így nincs szükség manuális kiemelésre, és ezzel megkönnyíti a találkozók összefoglalását. A Grain-nel ellentétben a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams és a Webex platformokon is működik, így rugalmas választásnak bizonyul.
Mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztense világos, tömör összefoglalásokat készít, amelyekben könnyen áttekinthető formában rögzíti a teendőket, döntéseket és legfontosabb pontokat. A Fathom segít a csapatoknak a lényegre koncentrálni anélkül, hogy hosszú átírásokat vagy felvételeket kellene átnézniük, mivel kiszűri a zavaró tényezőket.
Fathom legjobb funkciói
- A böngészőbővítmény segítségével egyetlen kattintással rögzítheti az értekezleteket.
- AI-összefoglalók készítése a legfontosabb pontokkal és teendőkkel
- Készítsen és osszon meg videó összefoglalókat automatikus időbélyegekkel
- Csatlakozzon az összes jelentős videokonferencia-platformhoz
- Találkozók szervezése kereshető könyvtárban
- Teljesen ingyenes hozzáférés minden funkcióhoz
Fathom korlátai
- Korlátozott CRM funkcionalitás
- Kevesebb fejlett elemzési funkció, mint a speciális eszközöknél
Fathom árak
- Ingyenes
- Prémium: 19 USD/hó felhasználónként
- Csapatcsomag: 29 USD/hó felhasználónként
- Team Edition Pro: 29 USD/hó felhasználónként
Fathom értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (több mint 4600 értékelés)
- Capterra: 5/5 (600+ értékelés)
6. tl;dv (A legjobb együttműködésen alapuló videó-megjegyzésekhez)
Mi lenne, ha a találkozók felvételei nem csak visszajátszásra szolgálnának, hanem élő, interaktív dokumentumokká válnának? A tl;dv passzív videókat együttműködési munkaterületekké alakít, lehetővé téve a csapatok számára, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak a videó idővonalába.
A Grain AI-tól eltérően a tl;dv időbélyeggel ellátott jegyzetekkel, AI-alapú összefoglalásokkal és automatikus téma-kategorizálással büszkélkedhet, így a találkozók könnyebben kereshetők és jobban felhasználhatók. Ráadásul a Slack és a Notion integrációja biztosítja, hogy az információk zökkenőmentesen beépüljenek a munkafolyamatokba.
A tl;dv nem csak rögzíti az értekezleteket, hanem folyamatos együttműködés, megbeszélés és döntéshozatal helyszínévé teszi azokat.
tl;dv legjobb funkciók
- Hozzászólások hozzáadása a találkozó felvételeinek meghatározott pillanataihoz
- Címkézze meg a csapattagokat a videóbeszélgetésekben a jobb együttműködés érdekében.
- AI-összefoglalók készítése a legfontosabb pontokkal és teendőkkel
- Időbélyeggel ellátott könyvjelzőket hozhat létre a gyors hivatkozáshoz.
- Ossza meg videoklipjeit a kontextust megőrző időbélyegekkel
- Készítsen kereshető könyvtárat az értekezletekkel kapcsolatos ismeretekből!
tl;dv korlátozások
- A speciális eszközökhöz képest kevésbé kifinomult átírás
- Korlátozott elemzési képességek
tl;dv árak
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 98 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
tl;dv értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (350+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Notta (A legjobb többnyelvű átírási támogatáshoz)
A globális csapatok több tucat nyelvet beszélnek, de a legtöbb átírási eszköz nem. A Notta áttöri ezt a korlátot, több mint 104 nyelvet támogatva – messze meghaladva a Grain AI-t. Beszélő-naplózása még az egymást átfedő beszélgetésekben is biztosítja a világos attribútumokat.
A Grainnel ellentétben a Notta offline átírást is kínál, így nem csak értekezletek során hasznos. Ezenkívül AI-asszisztense valós idejű összefoglalásokat, teendőket és kérdéskövetést biztosít, így az átírásokból hasznos információk válnak.
A többnyelvű, rugalmas és intelligens értekezlet-dokumentálás terén a Notta felülmúlja a Grain korlátozottabb megközelítését.
A Notta legjobb funkciói
- Írja le a találkozókat több mint 104 nyelven, nagy pontossággal.
- A beszélgetésekben automatikusan azonosítsa a különböző beszélőket
- Feldolgozza a feltöltött audio- és videofájlokat offline módban
- Képezze az AI-t az iparágára szabott terminológiával
Notta korlátai
- Kevésbé robusztus projektmenedzsment-integráció, mint az all-in-one eszközöknél
- A mobilalkalmazás kevesebb kulcsfontosságú funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes verzió.
Notta árak
- Ingyenes
- Pro: 13,49 USD/hó
- Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Notta értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (150+ értékelés)
- Capterra: Nincs elegendő értékelés
Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?
„Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol nyelvet jól felismeri. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, majd újra átírja.”
„Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol nyelvet jól felismeri. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, majd újra átírja.”
8. Gong (A legjobb bevételi intelligencia és értékesítési csapat támogatás)
A Gong a találkozók felvételeit bevételi tervvé alakítja, ami messze meghaladja a Grain alapvető dokumentációs funkcióit.
A videó-, telefon- és webes hívásokat rögzíti, és AI segítségével pontosan átírja azokat. De a Gong nem áll meg a szavaknál – feltárja a sikeres üzletek mögötti mintákat, jelzi a kockázatokat és nyomon követi a versenytársakra vonatkozó említéseket.
Az értékesítési vezetők valós idejű coaching-elemzéseket kapnak, amelyek segítségével a csapatok a tényleges ügyfélbeszélgetések alapján finomíthatják megközelítésüket. A Gong segítségével a találkozók adatai nem csupán a elmondottak rögzítését jelentik, hanem intelligens eszközzé válnak a növekedéshez.
A Gong legjobb funkciói
- Rögzítse a videó-, telefon- és webkonferencia-platformokon zajló beszélgetéseket
- Ajánlatok kockázatainak és fejlesztési lehetőségeinek automatikus azonosítása
- Kövesse nyomon a csapat teljesítményét testreszabható coaching irányítópultokkal.
- Elemezze a versenytársakra vonatkozó említéseket és a piaci trendeket az ügyfelek hívásai alapján.
- Sikeres beszélgetési minták alapján irányított értékesítési útmutatások nyújtása
- Biztosítsa a vállalati szintű biztonsági funkcióknak való megfelelést.
A Gong korlátai
- Elsősorban az értékesítési folyamatra tervezték, nem pedig általános értekezletek dokumentálására.
- A mesterséges intelligencia által nyújtott betekintés maximalizálásához jelentős mennyiségű adat szükséges.
Gong árak
- Egyedi árazás
Gong értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)
9. ZoomInfo Chorus (A legjobb beszélgetéselemzéshez és üzletkötési coachinghoz)
Mi teszi kiemelkedővé a legjobb értékesítőket? A ZoomInfo Chorus feltárja a sikeres üzletek mögött álló beszélgetési mintákat, és segít a csapatoknak ezeket megismételni. A Grain AI-vel ellentétben, amely az általános értekezletek dokumentálására összpontosít, a ZoomInfo Chorus értékesítésspecifikus betekintést nyújt, amely javítja a teljesítményt és az ügyfelek elkötelezettségét.
Az AI manuális beavatkozás nélkül azonosítja a legfontosabb pillanatokat, például a versenytársak említését, az árakról szóló megbeszéléseket és a következő lépéseket. A platform coaching eszközei elemzik a csapat egészének mintáit, hogy kiemeljék, mit csinálnak másképp a legjobban teljesítő munkatársak.
A ZoomInfo Chorus legjobb funkciói
- Ajánlott:
- Értékelje az üzletek állapotát az AI-alapú Momentum Scoring segítségével.
- Hozzon létre célzott képzési lejátszási listákat sikeres hívási példákból.
- Kövesse nyomon a csapat coaching igényeit és készségfejlesztését
- Továbbfejlesztett CRM-rekordok beszélgetési betekintéssel és teendőkkel
- Kössön össze beszélgetési adatokat a ZoomInfo kapcsolati intelligenciájával
A ZoomInfo Chorus korlátai
- Az elsődleges fókusz az értékesítési felhasználási eseteken korlátozza a sokoldalúságot.
- A maximális előnyök elérése jelentős beállítást igényel.
ZoomInfo Chorus árak
- Egyedi árazás
ZoomInfo Chorus értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
10. MeetGeek (A legjobb automatizált értekezlet-összefoglalók és teendők)
Nincs többé kapkodás a hívásokból származó teendők felidézése miatt – a MeetGeek mindent automatikusan rögzít, így nincs szükség kézi jegyzetelésre. A Grain AI-vel ellentétben, amely megköveteli a felhasználóktól a legfontosabb pontok kiemelését, a MeetGeek AI kivonja és rendszerezi az Ön számára a fontos részleteket.
Intelligens összefoglaló motorja témák szerint strukturálja a találkozók tartalmát, így világos, hasznosítható betekintést nyújt. A MeetGeek automatizálja a nyomon követést, feladatok kiosztását és emlékeztetőket küld, hogy a csapatok a terv szerint haladjanak. Zökkenőmentes naptárintegrációjával és szerepkörökön alapuló összefoglalóival biztosítja, hogy a találkozók eredményekhez vezessenek, és olyan kezet nem igénylő élményt nyújt, amely felülmúlja a Grain manuális megközelítését.
A MeetGeek legjobb funkciói
- Rendezze a vita pontjait témakörök szerint
- Rögzítse a tervezett értekezleteket manuális beavatkozás nélkül
- Kapjon személyre szabott összefoglalókat a szerepkörének megfelelően.
- Keresés az összes értekezlet átiratában és jegyzetében
A MeetGeek korlátai
- A speciális eszközökhöz képest kevésbé robusztus videószerkesztés
- Korlátozott testreszabási lehetőségek vállalati igényekhez
- Újabb platform, kevesebb integrációval, mint a már bevált alternatívák
MeetGeek árak
- Ingyenes
- Alap: 19 USD/hó felhasználónként
- Pro: 39 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 59 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
MeetGeek értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?
„Én is elég gyorsan beszélek a fogalmakról, és néha a kollégáim nem értik meg elsőre. A MeetGeek segítségével újra meghallgathatják a felvételt, és egyúttal elolvashatják a leiratot is.”
„Én is elég gyorsan beszélek a fogalmakról, és néha a kollégáim nem értik meg elsőre. A MeetGeek segítségével újra meghallgathatják a felvételt, és egyúttal elolvashatják a leiratot is.”
💡Profi tipp: Nem minden AI jegyzetelő működik ugyanúgy. Próbáljon ki különböző platformokat, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet az Ön igényeinek – egyesek kiválóan teljesítenek a leírás terén, mások a teendők kiemelésére koncentrálnak, míg egyesek jobban integrálódnak a meglévő eszközeihez. Sokuk ingyenes próbaverziót kínál, ezért érdemes kipróbálni őket, mielőtt elkötelezi magát.
11. Descript (A legjobb fejlett audio-/videószerkesztési funkciókhoz)
A Descript minimális erőfeszítéssel csiszolt, professzionális tartalommá alakítja a nyers értekezletfelvételeket. A Grain AI-vel ellentétben, amely az alapvető klipek létrehozására összpontosít, a Descript teljes szerkesztőcsomagot kínál a kiváló minőségű tartalom előállításához.
A szövegalapú szerkesztés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen módosítsák az audio- és videofájlokat a leirat szerkesztésével, míg az Overdub AI zökkenőmentes hangjavítást tesz lehetővé. A Studio Sound javítja az audio tisztaságát, eltávolítja a zajt és a visszhangot, így professzionális eredményt biztosít.
A Descript segít a csapatoknak a találkozókat vonzó képzési anyagokká és prezentációkká alakítani a közös szerkesztés és a hatékony videóeffektusok segítségével.
A Descript legjobb funkciói
- Készítsen valósághű hangalámondásokat javításokhoz az Overdub segítségével.
- Automatikusan javítsa az audio minőségét a Studio Sound segítségével
- Képernyőfelvételek rögzítése integrált szerkesztőeszközökkel
- A kész tartalmakat közvetlenül több platformon is közzéteheti.
A Descript korlátai
- A egyszerű értekezlet-rögzítőknél meredekebb tanulási görbe
- Összpontosítson a médiaalkotásra, ne pedig a találkozók elemzésére
Descript árak
- Hobbista: 19 USD/hó felhasználónként
- Alkotó: 35 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 50 USD/hó felhasználónként
Descript értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (770+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)
Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?
„A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az audio- és videószerkesztési folyamatot – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés. A médiafájlok Word-dokumentumok szerkesztéséhez hasonló egyszerű szerkesztési lehetősége jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent.”
„A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az audio- és videószerkesztési folyamatot – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés. A médiafájlok Word-dokumentumok szerkesztéséhez hasonló egyszerű szerkesztési lehetősége jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent.”
Grain alternatívák: Miért kiemelkedő a ClickUp?
A Grain AI jól kezeli a felvételeket és a leiratokat, de más eszközök mélyebb betekintést, zökkenőmentesebb munkafolyamatokat vagy költséghatékonyabb lehetőségeket kínálnak az együttműködés javítása érdekében. Míg az értékesítési szakemberek a Gong és a Chorus mellett esküsznek, sokan az Otter és a Fireflies alkalmazásokat is kedvelik.
A ClickUp azonban kiemelkedik a leginkább sokoldalú lehetőségként azoknak a csapatoknak, amelyek egy teljes termelékenységi ökoszisztémát keresnek, ahol a találkozók jegyzetek zökkenőmentesen alakulnak át megvalósítható munkafolyamatokká.
Készen áll arra, hogy megváltoztassa, ahogyan csapata rögzíti és kihasználja a találkozókból nyert betekintést? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan integrálható zökkenőmentesen az AI-alapú találkozó-dokumentáció az egész munkafolyamatába.