ClickUp blog

12 ingyenes szolgáltatási terv sablon a folyamatok ábrázolásának egyszerűsítéséhez

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
2025. április 2.

A szolgáltatási folyamatok egyértelmű vizuális ábrázolása nélkül a kisebb problémák egyre nagyobbakká válnak, és az ügyfelekkel való interakciók találgatásokká alakulnak.

A megoldás? Szolgáltatási tervek. Ezek az eszközök segítenek a szolgáltatási tervezőknek és csapatoknak a teljes munkafolyamat vizualizálásában és racionalizálásában.

Aggódik, hogy a nulláról kell kezdenie? Ne aggódjon!

Ez a cikk a 12 legnépszerűbb, azonnal használható szolgáltatási terv sablont mutatja be, amelyek egyszerűsítik és javítják a folyamat- és szolgáltatástervezést.

Mik azok a szolgáltatási terv sablonok?

A szolgáltatás terv sablon egy vizuális eszköz a szolgáltatási folyamatok feltérképezéséhez. Az egyes lépések lebontásával és vizualizálásával a működés és az ügyfélélmény (CX) javítását szolgálják.

Ráadásul a sablon előre megtervezett adatmezői egyszerűvé teszik a bevezetést, függetlenül a folyamat komplexitásától.

Kíváncsi arra, hogy ezek milyen hatással vannak az üzleti tevékenységére? Figyeljen ide:

  • Megjeleníti a teljes szolgáltatási folyamatot és világos munkafolyamatot biztosít.
  • Tisztázza a csapat felelősségi köreit és csökkenti az ügyfelek válaszadási idejét.
  • A folyamatok hatékonyságának hiányosságait azonosítja és segít optimalizálni a meglévő támogatási folyamatokat.
  • Javítja a frontstage és backstage csapatok közötti koordinációt

A szolgáltatás terv sablonok bármely iparágban és funkcióban hatékonyak, a prototípusok beszerzésétől a projektmenedzsment és a humánerőforrás kiszervezéséig.

🔍 Tudta? A tervrajzok eredetileg a műszaki dokumentumok reprodukálásának módszerei voltak, nem pedig maguk az eredeti tervek.

Mi jellemzi a jó szolgáltatási terv sablont?

Annak ellenére, hogy igen sokoldalúak, a megfelelő szolgáltatási terv sablonoknak néhány alapvető követelménynek meg kell felelniük.

Vessünk egy pillantást a kötelezően szükséges szempontokra:

  • Sokféle testreszabási lehetőség: Válasszon olyan megoldást, amely zökkenőmentesen alkalmazkodik a különböző iparágakhoz és szolgáltatási folyamatokhoz. Válassza a rugalmasságot a mezők, szakaszok és munkafolyamatok módosításában, hogy az Ön szolgáltatási tervéhez igazodjon.
  • Világos folyamatábrázolás: Válassza azokat az opciókat, amelyek vizuálisan ábrázolják a különböző szolgáltatáselemeket és érintkezési pontokat, az ügyfélkapcsolatoktól a háttérműveletekig. A jól felépített terv átláthatóságot és hatékonyságot biztosít.
  • Együttműködésbarát tervezés: Előnyben részesítse azokat a sablonokat, amelyek több érdekelt fél részéről is könnyű adatbevitelt tesznek lehetővé. Válasszon olyan koordinációs és kommunikációs megoldásokat, amelyek elősegítik a szolgáltatások végrehajtását.
  • Adat alapú betekintés: Válasszon olyan sablonokat, amelyek lehetővé teszik a legfontosabb szolgáltatási mutatók és problémás pontok nyomon követését. A valós idejű adatok segítenek a folyamatok finomításában a folyamatos fejlesztés érdekében.
  • Skálázhatóság és könnyű használat: Válasszon olyan ügyfélszolgálati sablonokat, amelyek az üzleti növekedéssel együtt bővíthetők, anélkül, hogy bonyolultabbá tennék a folyamatokat. Az intuitív elrendezés megkönnyíti a bevezetést, függetlenül a folyamat méretétől.

🔍 Tudta? Az üzleti célok és a CX-kezdeményezések összehangolása a kiváló szolgáltatás elérésének egyik legnagyobb kihívása. Ez mutatja, mennyire fontos lehet a terv sablonjában a célkitűzés funkció.

A 12 legjobb szolgáltatási terv sablon

Ha tudja, mit kell keresnie, könnyebb kiválasztani az üzleti igényeinek megfelelő megoldást. Most nézzük át a szolgáltatás terv sablonokat.

1. ClickUp szolgáltatás terv sablon

Szolgáltatási terv sablonok: ClickUp szolgáltatási terv sablon
Ingyenes sablon letöltése
Integrálja a végpontok közötti szolgáltatási elemeket a projekt ütemtervébe a ClickUp szolgáltatási terv sablonjával.

Szüksége van egy könnyen integrálható szolgáltatási ütemtervre minden projektben? A ClickUp szolgáltatási terv sablonja egy olyan megoldás, amely mindezt lefedi. A megoldás kiemelkedő tulajdonsága a részletes alfeladatok, amelyek célja, hogy egyszerűsítsék a csapat munkáját az ügyfelekkel való interakciók nyomon követésében.

Ráadásul minden elem egy adott ügyfél életciklus szakaszhoz van rendelve. Tökéletes megoldás a szisztematikus ügyfélszolgálati ütemtervekhez.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Tartsa fenn a hatékony kommunikációt a feladat sablonok azonnali címkézésével és hozzárendelt megjegyzésekkel.
  • Segítsen a csapatoknak abban, hogy minden alfeladatban világos, hatékony ügyfélkapcsolatokat építsenek ki a szükséges fizikai bizonyítékokkal.
  • Kövesse nyomon és optimalizálja a szolgáltatási időt és a számlázható tételeket a beépített adatmezőkkel a szolgáltatási órákról, a teljes fizetésről és a túlórákról.

🎯 Ideális: Személyre szabott szolgáltatási tervpéldák létrehozásához, a szolgáltatási folyamatok integrálásához a projekt ütemtervekbe

2. ClickUp szolgáltatás terv Kanban táblasablon

ClickUp szolgáltatás terv Kanban tábla sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp Service Blueprint Kanban Board Template segítségével vizualizálhatja minden szolgáltatási feladatot és az ügyfél életciklusának minden szakaszát.

A ClickUp szolgáltatás terv Kanban táblasablon azoknak a csapatoknak készült, akik a feladat prioritása szerint szeretnék vizualizálni az ügyfélszolgálatot. A sablon a Kanban táblán megjelenített információk alapján csoportosítja a részleteket az ügyfél életciklusának szakasza szerint.

A hatékony feladatkiosztás mellett a vezetők áttekintést kapnak a folyamatban lévő szolgáltatási kérelmekről és a csapat kapacitásáról.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Javítsa az ügyfélélményt az egyes szolgáltatási kérésekben szereplő „mi működött jól” és „mi javítható” megjegyzésekkel.
  • A szolgáltatásfeladatokat állapot, felelős személy és határidő szerint testreszabott nézetekkel zökkenőmentesen figyelheti.
  • Javítsa a műveleteket és a munkafolyamatot olyan adatmezőkkel, mint a háttérműveletek és a támogatási folyamatok információi.

🎯 Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek a kanban táblák és az agilis módszertan használatához szoktak a szolgáltatási folyamatok kezelésében.

3. ClickUp szolgáltatási kérelem sablon

Szolgáltatási terv sablonok: ClickUp szolgáltatási kérelem sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp szolgáltatási kérelem sablonjával zökkenőmentesen rögzítheti és nyomon követheti a belső és külső szolgáltatási jegyeket.

A ClickUp szolgáltatási igény sablonja tökéletes megoldás az ügyfelek problémáinak és igényeinek kezelésének egyszerűsítésére. A sablon legfontosabb eleme egy megosztható űrlap, amelyen az ügyfelek és a belső csapatok rögzíthetik igényeiket.

A projektkérelmek rögzítése után a lista sablon segítségével megtekintheti a részleteket, és a prioritási szintek, a jegy típusok és a kijelölt személyek alapján intézkedhet a nyitott kérdésekben.

💡 Profi tipp: Külső szolgáltatási megrendelések esetén inkább az RFQ sablonokat használja. Ez egységesíti a beszállítók kiválasztását és biztosítja a világos elvárásokat.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Egyszerűsítse a szolgáltatásnyújtást azáltal, hogy minden Kanban-kártyán rögzíti az osztályt, a helyszínt, a szolgáltatás típusát és a probléma leírását.
  • Javítsa az eskalációs menedzsmentet és a teljesítményt egy gyors, valós idejű szolgáltatás-összefoglaló nézettel.
  • Tárolja az ügyfelekről szóló fontos információkat, és könnyedén ábrázolja kérésüket több mint kilenc egyedi attribútummal.

🎯 Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyek rendszeresen kezelnek szolgáltatási jegyeket termékeikhez és eszközeikhez.

4. ClickUp szolgáltatási jelentés sablon

ClickUp szolgáltatási jelentés sablon
Ingyenes sablon letöltése
Jelölje ki a fejlesztések hatókörét, és igazolja a nyújtott szolgáltatásokat a ClickUp szolgáltatási jelentés sablonjával.

A ClickUp szolgáltatási jelentés sablon segít vállalkozásának megérteni és javítani minden egyes szolgáltatás után. A kapcsolattartási adatok rögzítése mellett lehetővé teszi csapatának, hogy részletesen leírja az egyes problémákat, a nyújtott szolgáltatást és az ügyfelek visszajelzéseit.

Röviden: ez a sablon segít igazolni szolgáltatásait, és minden interakció során feltárja az ügyfelek visszajelzéseit.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Integrálja a visszacsatolási ciklusokat a rendszeres szolgáltatási jelentésekbe Likert-skálákkal az értékelési alfeladatokban.
  • Hangsúlyozza az adatközpontú szolgáltatáselemzést előre megtervezett mezőkkel, mint például az incidens típusa, információk és a teljesített szolgáltatás minden alfeladatban.
  • Javítsa a projektben érdekelt felek felelősségvállalását olyan jelentésekkel, amelyek dokumentálják a tevékenységeket és a megoldások határidejét.

🎯 Ideális: Bármely csapat és vállalkozás számára, amely javítani és ellenőrizni szeretné szolgáltatási és támogatási folyamatait.

💡 Barátságos tipp: Használja a szolgáltatási jelentés adatait egy hibaelhárítási útmutató elkészítéséhez, amely lehetséges megoldásokat mutat be a gyakori problémákra. Ez segít az ügyfeleknek a problémák pontos öndiagnosztizálásában, és lehetővé teszi az új alkalmazottak számára a szolgáltatásnyújtási folyamat felgyorsítását.

5. ClickUp szolgáltatási ajánlat sablon

Szolgáltatási terv sablonok: ClickUp szolgáltatási ajánlat sablon
Ingyenes sablon letöltése
Készítsen részletes és professzionális ajánlatokat a tárgyalások és a projektek megszerzéséhez a ClickUp szolgáltatási ajánlat sablonjával.

Míg a jelentések a szolgáltatási folyamat egyik végpontját jelentik, a ClickUp szolgáltatási ajánlat sablonja az előkészítő fázisokkal foglalkozik. Ez a dokumentumsablon előre megtervezett táblázatokkal és mezőkkel rendelkezik, amelyekkel minden, a javaslattevő adataitól a projekt hatóköréig és módszertanáig, feltérképezhető.

A lényeg? Ez minden, amire szüksége van az ügyfelek tevékenységének nyomon követéséhez és egy jól összehangolt szolgáltatási tervezés bemutatásához.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain platform mesterséges intelligenciájú eszközét a megfogalmazások javításához, a nyelv finomításához és feladatok létrehozásához. Ez jól integrálható minden ClickUp funkcióba, beleértve a dokumentációs eszközt is.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt?

  • Személyre szabhatja ajánlatát, és hozzáadhat márkás témákat a sablon vállalati logóival és gazdag formázási lehetőségeivel.
  • Növelje az ügyfelek felelősségvállalását és egyszerűsítse a számlázást a dedikált aláírási és jóváhagyási szakaszokkal.
  • A sokféle exportformátum és a robusztus hozzáférés-vezérlési opciók segítségével könnyedén megoszthatja és bemutathatja javaslatát.

🎯 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek rendszeresen használnak ajánlatokat új ügyfelek és projektek megszerzéséhez.

6. ClickUp szolgáltatási ajánlat űrlap sablon

ClickUp szolgáltatási ajánlat űrlap sablon
Ingyenes sablon letöltése
Regisztrálja az ügyfelek igényeit, és azonnal adjon pontos árajánlatokat a ClickUp szolgáltatási árajánlat-sablonjával.

Szeretné megosztani árajánlatait anélkül, hogy hosszú e-mail-váltásokkal kellene bajlódnia? Próbálja ki a ClickUp szolgáltatási árajánlat-sablont.

A megoldás egy űrlapmal kezdődik, amelyen rögzítheti az ügyfelek igényeit, például a szükséges szolgáltatástípust, a létszámot, a tapasztalati szintet stb. Ez, az egyéni nézetekkel együtt, lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyors árajánlatokkal reagáljanak, sőt, akár a projektekhez szükséges erőforrásokat is megtervezhessék.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Egy kattintással automatizálhatja az e-mailek és értesítések küldését a szolgáltatás igénybevevőknek.
  • A beépített egyéni képletek segítségével valós időben frissítheti a számításokat és a pontos árajánlatokat.
  • Kövesse nyomon az árajánlatok állapotát egyszerűen, a nyomon követés és jóváhagyás központi táblázatos nézetével.

🎯 Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyek versenyképes iparágakban működnek, ahol elengedhetetlen a gyors árajánlatok készítése.

➡️ További információ: 10 RFQ sablon (árajánlatkérés Word és Excel formátumban) a beszerzés egyszerűsítéséhez

7. ClickUp szolgáltatási munkaidő-nyilvántartási sablon

Szolgáltatási terv sablonok: ClickUp szolgáltatási munkaidő-nyilvántartási sablon
Ingyenes sablon letöltése
Naplózza csapata szolgáltatásait, racionalizálja a számlázható tételeket és optimalizálja a költségvetéseket a ClickUp szolgáltatásidő-nyilvántartási sablon segítségével.

A ClickUp szolgáltatási munkaidő-nyilvántartási sablon segít a csapatoknak az idő nyomon követésében, a költségvetés kezelésében és a bérszámfejtés egyszerűsítésében. Napi munkaidő-nyilvántartási naplókat használ az óradíjak és a fizetési kategóriák feltérképezéséhez, biztosítva a pontos költségkövetést.

A megoldás négy egyszerű és világos feldolgozási állapotot is tartalmaz, amelyek segítenek a fizetések nyomon követésében.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • A túlórák részleteiből és a munkavállalók munkaidő-nyilvántartásainak összefoglalásaiból nyert információk segítségével hatékonyan oszthatja el a munkaterhelést.
  • Testreszabhatja a munkaidő-nyilvántartásokat szerepkörökön alapuló fizetési struktúrákkal a pontos kompenzáció nyomon követése érdekében.
  • Elemzze könnyedén a munkaórákat és a trendeket a heti és havi bontású jelentések segítségével.

🎯 Ideális: Részletes projektköltségvetéseket kezelő üzleti menedzsment csapatok és nagy szolgáltató csapatok számára

➡️ További információ: Hogyan javíthatja az ügyfélközpontúságot?

8. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

ClickUp szolgáltatási szerződés sablon
Ingyenes sablon letöltése
A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonjával könnyedén elkészítheti és végrehajthatja jogi és kereskedelmi szerződéseit.

Ha ügyfeleinek felvétele előtt szeretné rendezni a jogi és kereskedelmi alapokat, a ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja minden vállalkozás számára elengedhetetlen dokumentum. Egyértelműen meghatározza a szerepeket és a felelősségeket, biztosítva, hogy minden fél tisztában legyen kötelezettségeivel.

Tartalmaz egy külön kártérítési részt is, amely védelmet nyújt érzékeny ügyfélszolgáltatások esetén. Ráadásul a sablon összes tartalma könnyen frissíthető, szerkeszthető és finomítható.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Állítson be projektspecifikus rendelkezéseket és záradékokat ugyanabban a dokumentumban a beépített beágyazott oldalak segítségével.
  • Tegyen bele egyértelmű kilépési stratégiákat, jól meghatározott felmondási feltételekkel, az operatív rugalmasság érdekében.
  • Kerülje el a fizetési vitákat egy strukturált fizetési szakasszal, amelyben fel vannak tüntetve a díjak, a fizetési határidők és a büntetések.

🎯 Ideális: Minden olyan vállalkozás számára, amely szolgáltatásait külső ügyfeleknek kínálja

9. ClickUp szolgáltatások felfedezési dokumentum sablon

ClickUp szolgáltatások felfedezési dokumentum sablon
Ingyenes sablon letöltése
Határozza meg az ügyfelek igényeit és a hosszú távú projektcélokat a ClickUp szolgáltatások felfedezésére szolgáló dokumentumsablon segítségével.

Következő lépés a ClickUp Services Discovery Document Template, egy strukturált dokumentum, amely rögzíti az ügyfelek követelményeit, elvárásait és a projekt hatókörét. Ez egyszerűsíti a felfedezési fázist és biztosítja a csapatok és az ügyfelek közötti összhangot a munka megkezdése előtt.

A célok, eredmények és korlátok előre meghatározott szakaszaival ez a sablon csökkenti a félreértéseket és megteremti a sikeres végrehajtás feltételeit.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Tartsa kézben a finanszírozási igényeket a felfedezés során a pénzügyi terv részben rögzített, jóváhagyott költségbontások segítségével.
  • Szabványosítsa az ügyfelek felvételét a szükségletek, célok és legfontosabb részletek irányított szakaszaival.
  • Csökkentse a késedelmeket, és az integrált feladatkezelési funkciók segítségével azonnal lépjen át a felfedezésről a tervezésre.

🎯 Ideális: Hosszú, összetett szolgáltatási folyamatokkal és folyamatosan változó ügyféligényekkel rendelkező vállalkozások számára, amelyek folyamatos kutatást igényelnek.

10. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon

Hozzon létre zökkenőmentes és hatékony élményt az ügyfelek számára, hogy igénybe vehessék szolgáltatásait a ClickUp ügyfél-bevezetési sablonjával.
Ingyenes sablon letöltése
Hozzon létre zökkenőmentes és hatékony élményt az ügyfelek számára, hogy igénybe vehessék szolgáltatásait a ClickUp ügyfél-bevezetési sablonjával.

Szeretné felvenni az összes érdeklődő ügyfelet a listájára? A ClickUp ügyfél-bevonási sablonja gyors és közvetlen folyamatot biztosít.

A hat feladatállapot gyorsítja a bevezetést, és segít a vezetőknek eldönteni, mikor kell beavatkozniuk. Ezenkívül a sablon olyan fontos részleteket is rögzít, mint a kapcsolattartó személy adatai, az ügyfelek aláírásai, a fizetési módok és a visszajelzések, így biztosítva a zökkenőmentes nyomon követést és jóváhagyást.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Értesítse a csapatokat az új ügyfelekről a ClickUp Watch funkciójával, amely valós idejű feladatértesítéseket küld.
  • A beépített prioritási szintek és határidők segítségével gyorsítsa fel az ügyfelek bevonását!
  • Csökkentse az ügyfélvesztés kockázatát a feltételes logikával indított automatizált munkafolyamatokkal, például a rossz visszajelzések esetén.

🎯 Ideális: Minden olyan vállalkozás számára, amely szolgáltatásokat és élményeket kínál elkötelezett ügyfeleknek és hosszú távú projektekhez.

11. ClickUp ügyféligény-elemzési sablon

Szolgáltatási terv sablonok: ClickUp ügyfélszükséglet-elemzési sablon
Ingyenes sablon letöltése
Ismerje meg az ügyfelek elvárásait, és javítsa a szolgáltatás minőségét a ClickUp ügyfélszükséglet-elemzési sablonjával.

A ClickUp ügyfélszükséglet-elemzési sablonja a legjobb választás a proaktív megközelítéshez, amely növeli az ügyfélelégedettséget. 12 jól egymás után következő alfeladattal segíti a csapatokat az elemző eszközök kiválasztásától a visszajelzések gyűjtéséig, és megalapozza a strukturált szolgáltatási stratégiát.

A sablon lehetővé teszi értékelő űrlapok és dokumentumok csatolását is, így a nyomon követés és a döntéshozatal zökkenőmentessé válik.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Gyorsabban oldja meg a szűk keresztmetszeteket és az eskalációkat a dedikált „Felfüggesztve” és „Bemeneti adatokra van szükség” feladatállapotokkal.
  • Hatékonyan nyerjen betekintést az előre megtervezett feladatfüggőségek segítségével.
  • Rendszeresen vizsgálja felül az ügyfelek igényeit egy minden alfeladathoz beépített részletes ellenőrzőlista segítségével.

🎯 Ideális: Azok a csapatok, amelyek felülvizsgálják szolgáltatásaik hatását és irányát az ügyfelek igényeinek tekintetében.

💡 Profi tipp: Az e-mail és az élő csevegés a legnépszerűbb ügyfélszolgálati csatornák. Fontolja meg azok integrálását az alapvető ügyfélút térképébe.

12. ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon

ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon
Ingyenes sablon letöltése
Szervezze a szolgáltatási kéréseket, kövesse nyomon az ügyfél-elégedettségi értékeléseket, és javítsa a szolgáltatás minőségét a ClickUp szolgáltatási menedzsment sablonjával.

A ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon a legjobb megoldás az üzleti tevékenységéhez, ha hatékonyan szeretné szervezni, nyomon követni és megoldani az ügyfelek kérdéseit.

A sablon egyedi nézetek segítségével kategóriák szerint rendezi az új és meglévő szolgáltatási kéréseket, így a különböző csapatok hatékonyan tudnak foglalkozni az egyes témákkal. Ezenkívül egyértelmű határidőket és érzelmi értékeléseket tartalmaz a feladatok hatékony prioritásainak meghatározásához.

⭐️ Miért fogja szeretni ezt

  • Kövesse nyomon a legutóbbi tevékenységeket, a forrásdokumentumokat, a szolgáltatási jegyek előrehaladását és a munkaterhelés elosztását az áttekintő felületen.
  • Növelje az áttekinthetőséget és a kontextust a Megjegyzések mezővel, amelyben rögzítheti a legfontosabb részleteket és észrevételeket.
  • Gyorsítsa fel a problémamegoldást automatizálásokkal, például a feladatok kategória vagy prioritás szerinti automatikus hozzárendelésével az ügyfelek visszajelzései alapján.

🎯 Ideális: Bármely csapat vagy vállalkozás számára, amely az összes szolgáltatási jegyet és ügyfélélményt szeretné kezelni.

➡️ További információ: A legfontosabb ügyfélélmény-KPI-k és mérőszámok, amelyeket érdemes nyomon követni

Növelje ügyfélszolgálatának minőségét a ClickUp segítségével

A szolgáltatási terv sablonok segítségével könnyedén kezelheti az ügyfelek aggályait. Ezek finomítják csapata figyelmét a részletekre, élesítik a visszajelzéseket és javítják az ajánlatokat. Így a megfelelő sablon alkalmazása azonnal emeli az általános szolgáltatási színvonalat.

Bár az általunk bemutatott ingyenes szolgáltatási terv sablonok professzionális módon racionalizálják a folyamatokat, a ClickUp nem áll meg ennél. Emellett fejlett automatizálást, AI-alapú elemzéseket és robusztus feladatkezelést is kínál.

Készen áll az ügyfélélmény javítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp