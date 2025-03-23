Több mint 20 ingyenes esztétikus Notion-sablon, hogy stílusosan szervezze meg életét

Tegyük fel, hogy megnyitja a Notion alkalmazást, készen áll a hét tervezésére, de ahelyett, hogy rendezettnek érezné magát, egy unalmas, üres oldalt bámul. Az esztétikus Notion sablonok ezt a nem túl inspiráló teret termelékenységi menedékké alakíthatják – anélkül, hogy a megjelenés rovására menne.

Akár szokásait követi nyomon, tanulási ütemtervét kezeli, vagy pénzügyeit tartja szemmel, a megfelelő esztétikus Notion sablon segítségével munkaterülete vizuálisan is kellemes és funkcionális lesz.

Ezek az ingyenes sablonok, a minimalista tervezőktől a hangulat táblákig és a kreatív irányítópultokig, struktúrát és stílust visznek a munkafolyamatába.

Miért elégedjen meg az alapvető funkciókkal, ha egyszer hatékonyságot és esztétikát is kaphat? Fedezze fel a legjobb ingyenes esztétikus Notion sablonokat, amelyekkel minden felett kézben tarthatja az irányítást, miközben jól is néz ki.

Mik azok az esztétikus Notion sablonok és miért érdemes őket használni?

Az esztétikus Notion sablonok előre megtervezett elrendezések a Notion munkaterülethez, amelyek ötvözik a funkcionalitást a vizuálisan vonzó dizájnnal. Segítenek a felhasználóknak a feladatok, projektek és személyes menedzsment rendszerek szervezésében, miközben tiszta és stílusos megjelenést biztosítanak.

Ezek a sablonok tervezőket, nyomkövetőket, adatbázisokat és irányítópultokat tartalmaznak, amelyek manuális formázás nélkül növelik a munkafolyamat hatékonyságát. Akár diákok, szakemberek vagy kreatív szakemberek számára készültek, strukturált szervezést és kellemes felületet kínálnak.

Az esztétikus Notion sablonok használatának legfontosabb okai:

Jobb felhasználói élmény : A tiszta, vonzó dizájn, az egységes színek és betűtípusok megkönnyítik a Notion oldalakon való navigálást.

Fokozott kreativitás : A vizuálisan vonzó környezet új ötleteket inspirálhat, különösen kreatív projektek esetében.

Professzionális prezentáció : Megosztja munkaterületét másokkal? Egy kifinomult, esztétikus sablon remek benyomást kelt.

Személyes kifejezés : Az esztétikus sablonok lehetővé teszik, hogy munkaterületét saját stílusához igazítsa, így az egyedülállóan az Öné lesz.

Szervezés és koncentráció: A világos, jól megtervezett sablonok segítenek a szervezettségben és a legfontosabb dolgokra való koncentrációban.

Mi teszi esztétikussá a Notion sablonokat?

Az esztétikus Notion sablonok vizuálisan vonzóak és javítják a termelékenységet. Hatékonyságra kell őket felépíteni, és könnyen beállíthatónak kell lenniük, felesleges zavaró elemek nélkül.

Íme néhány fontos funkció, amelyet egy esztétikus Notion sablonnak tartalmaznia kell:

Tartalomszervezés strukturált elrendezéssel: Használjon rácsokat, oszlopokat és egyértelmű szakaszokat, hogy az információk hozzáférhetők és könnyen áttekinthetők legyenek.

Design testreszabás: Állítsa be a színeket, betűtípusokat és ikonokat, hogy személyes és inspiráló munkaterületet hozzon létre.

Feladatok automatizálása előre beállított adatbázisokkal és képletekkel: Állítson be relációs adatbázisokat, haladáskövetőket és számításokat a kézi munka csökkentése érdekében.

Jobb vizuális megjelenés rendetlenség nélkül: Adjon hozzá ikonokat, borítóképeket és finom színsémákat, hogy a sablon esztétikus és funkcionális legyen.

Könnyű hozzáférhetőség egyértelmű hierarchiával: Használjon aloldalakat, kapcsolókat és linkelt oldalakat, hogy a munkafolyamatok szervezettek és könnyen navigálhatók legyenek.

Több funkció egy sablonban: integrálja a szokáskövetőket, pénzügyi tervezőket és integrálja a szokáskövetőket, pénzügyi tervezőket és Notion projektmenedzsment eszközöket a napi feladatok egyszerűsítése érdekében.

Zökkenőmentes használat minden eszközön: Optimalizálja asztali és mobil nézetre egyaránt, így bármikor, bárhol hozzáférhet munkaterületéhez.

🧠 Érdekesség: Az r/Notion subreddit 4 millióra nőtt. A Notion hatalmas, aktív felhasználói bázissal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy mindig találsz új sablonokat, termelékenységet növelő trükköket és közösségi támogatást, amelyekkel javíthatod a munkafolyamatodat.

Több mint 20 ingyenes esztétikus Notion sablon különböző felhasználási esetekhez

A legtöbb esztétikus Notion-sablon nem csak a megjelenésről szól – strukturálják a munkafolyamatot, miközben vizuálisan vonzóvá teszik a munkaterületet. Az alábbiakban bemutatjuk a különböző igényekhez tervezett legjobb ingyenes esztétikus Notion-sablonokat.

1. Esztétikus tanulói akadémiai tervező

via Notion

Nehézséget okoz a feladatok, határidők és jegyzetek nyomon követése? Ez az esztétikus Student Planner by Notion az akadémiai életed kezelésére lett tervezve, miközben egy kis stílust is ad hozzá.

A lágy rózsaszínű jegyzetfüzet-téma kifinomult, minimalista megjelenést kölcsönöz, míg az előre elkészített Notion irányítópult-sablon segít nyomon követni a tanfolyamot.

Íme, miért fogja imádni

Szervezze meg feladatait, tanulási ütemtervét és esztétikus jegyzeteket egy strukturált irányítópulton.

A beépített feladatkövetővel könnyedén nyomon követheti a határidőket és a teljesítési időpontokat.

Használja a mellékelt Canva sablont további oldalak tervezéséhez, amelyek kiegészítik tanulási folyamatát.

Ideális: Feladatokat, tanulási ütemterveket és tanulmányi határidőket kezelő diákok számára.

2. Élettervező (esztétikus)

via Notion

Ez az egyszerű, de esztétikus Notion sablon a tökéletes megoldás, ha egy all-in-one személyes és szakmai tervezési rendszerre van szüksége. Napi, heti és havi tervezési eszközökkel ez az élettervező sablon biztosítja, hogy minden – munka, pénzügyek, wellness és termelékenység – egy koherens térbe illeszkedjen.

Íme, miért fogja imádni

Tervezze meg napjait, heteit és hónapjait könnyedén az előre strukturált naptárnézetekkel.

Kövesse nyomon pénzügyeit, állítson be pénzügyi célokat és figyelje kiadásait a beépített költségvetés-tervezővel.

Tartsa kézben az önápolást szokáskövetőkkel, bőrápolási rutinokkal és reggeli/esti ellenőrzőlistákkal.

Ideális: Szakemberek és magánszemélyek számára, akik strukturált megközelítést keresnek személyes és szakmai tervezéshez.

3. Bézs esztétikai személyes tervező (minimalista)

via Notion

Ha szereti a letisztult, minimalista dizájnt, akkor ez a bézs színű, esztétikus Notion sablon tökéletes választás. Ötvözi az egyszerűséget a funkcionalitással, így egyetlen, áttekinthető irányítópulton kezelheti mindenét, a pénzügyeitől a wellnessig.

A legjobb rész? A fotóbeillesztés funkció személyre szabott megjelenést kölcsönöz, így a tervezés célszerűbbnek tűnik.

Íme, miért fogja imádni

Szervezze meg napirendjét napi, heti és havi tervezőkkel, amelyek strukturáltan tartják a feladatokat.

Kövesse nyomon fitneszcéljait edzéstervvel, lépésszámlálóval és fitnesznaplóval.

Kezelje személyes pénzügyeit költségvetési naptár, kiadáskövető és megtakarításkövető segítségével.

Ideális: minimalistáknak, akik tiszta, zavaró tényezőktől mentes tervezőt szeretnének személyes fejlődésük és szervezésük érdekében.

💡 Profi tipp: Rendeljen konkrét színkódokat a kategóriákhoz – például kék a munkához, narancs az ötletekhez és zöld a befejezett feladatokhoz. Tartsa be ugyanazt a sémát az összes platformon (Notion, tervezők, öntapadós jegyzetek), hogy vizuális memória-asszociációt hozzon létre, amely felgyorsítja az emlékezést.

4. Esztétikus étkezési terv

via Notion

Az étkezés tervezése nem feltétlenül unalmas. Ez az esztétikus Notion étkezési sablon segítségével gyorsan és vizuálisan vonzó módon szervezheti receptjeit, bevásárlólistáit és heti étkezési terveit.

Akár ételeket készít, akár csak egészségesebben szeretne táplálkozni, ez a sablon mindent egy helyen tartalmaz, amire szüksége lehet.

Íme, miért fogja imádni

Tervezze meg étkezéseit egy interaktív drag-and-drop rendszerrel, heti és havi nézetben.

Kövesse nyomon a bevásárlólistákat és a kamra készleteit egy valós idejű bevásárlási nyomkövetővel.

Csökkentse az élelmiszer-pazarlást az alapanyagok kategorizálásával és az ételek előre megtervezésével.

Ideális: otthoni szakácsok, ételkészítők és bárki, aki nyomon követi étkezési szokásait és bevásárlólistáját.

5. Esztétikus napi és heti tervező

via Notion

A Notion napi és heti tervezője azoknak készült, akik szeretik a strukturált termelékenységet a rendetlenség nélkül. Egy könnyen kezelhető sablonban ötvözi a teendőlistát, a napi ütemtervet és a célkitűzéshez szükséges teret.

Akár a munka, az iskola vagy a személyes projektek egyensúlyát szeretné megteremteni, ez az esztétikus tervezőalkalmazás segít Önnek a pályán maradni.

Íme, miért fogja imádni

Bontsa fel a feladatokat egy részletes napi ütemtervvel és időblokkoló funkcióval.

Állítson be prioritásokat és célokat a legfontosabb feladatok és határidők számára kijelölt szakaszokkal.

Kövesse nyomon az előrehaladást heti napirendek segítségével, amelyekkel minden ellenőrzés alatt marad.

Maradjon produktív a zavaró tényezőktől mentes, egyszerű felület segítségével.

Ideális: elfoglalt szakemberek és diákok számára, akik szeretnének naprakészek maradni a napi és heti feladataikban.

➡️ További információ: A legjobb esztétikus tervezőalkalmazások céljainak eléréséhez

6. Egyszerű, barna esztétikai hallgatói irányítópult

via Notion

Azok a diákok, akik egyszerű tanulmányi tervezőt keresnek, ezzel a barna esztétikus Notion sablonnal mindent rendezett állapotban tarthatnak, miközben megőrzik a stílusukat. A sablon kezdőknek is könnyen kezelhető, és előre elkészített szakaszokkal rendelkezik a tanulmányok, a személyes feladatok és a pénzügyek számára.

Íme, miért fogja imádni

Szervezze meg tanfolyamokat és feladatokat egy speciális akadémiai tervezővel

Kezelje személyes és iskolai pénzügyeit egy költségvetés- és kiadáskövetővel

Tartson mindent egy helyen az iskolát, az életet és a munkát lefedő, mindent magában foglaló irányítópulton.

Ideális: Diákok számára, akik egyetlen irányítópulton egyensúlyozzák a tanulmányi feladataikat, pénzügyeiket és személyes szervezésüket.

7. Egyszerű személyes pénzügyi irányítópult (esztétikus)

via Notion

A kiadások és megtakarítások nyomon követése nem feltétlenül jár stresszel. Ez az esztétikus Notion pénzügyi nyomkövető egyszerű költségvetés-tervezéshez, kiadások nyomon követéséhez és célok kitűzéséhez készült – mindez egy tiszta, minimalista irányítópulton.

Akár valami nagyra spórol, akár a számlákat kell nyomon követnie, ez az ingyenes Notion sablon megkönnyíti a pénzügyi tervezést.

Íme, miért fogja imádni

Kövesse nyomon bevételeit és kiadásait egy előre elkészített költségvetési rendszerrel.

Legyen mindig egy lépéssel a számlák előtt az automatikus számlakövetővel, amely segít elkerülni a késedelmi díjakat.

Állítson be havi és éves megtakarítási célokat, és kövesse nyomon az előrehaladást könnyedén.

Használja a beépített megtakarítási kihívást, hogy jobb pénzügyi szokásokat alakítson ki.

Ideális: Költségtudatos személyek számára, akik bevételeiket, kiadásaikat és megtakarításaikat esztétikus formátumban követik nyomon.

🔍 Tudta? A Notion átlagos aktív felhasználói napi hat-nyolc órát töltenek az alkalmazásban. Az esztétikus sablonok megkönnyítik a szervezést, így órákat takaríthat meg. A megfelelő Notion sablonba való befektetés azt jelenti, hogy kevesebb időt kell a beállításra fordítania, és több idő marad a feladatok elvégzésére.

8. Esztétikus könyvkövető és olvasólista

via Notion

A könyvbarátok és a lelkes olvasók számára ez a Notion sablon segít vizuálisan lenyűgöző olvasólistát összeállítani. Ahelyett, hogy több listát kellene kezelned, vagy elfelejtenéd, melyik könyveket szeretnéd elolvasni, ez az esztétikus könyvkövető minden egyszerűvé tesz egy egyetlen, könnyen használható irányítópulton.

Íme, miért fogja imádni

Rendezze a könyveket műfaj, szerző és olvasási állapot szerint, hogy könnyebben hozzáférhessen hozzájuk.

Adjon hozzá véleményeket és jegyzeteket, hogy emlékezzen az egyes könyvek legfontosabb tanulságaira.

Hozzon létre személyre szabott digitális könyvespolcot, minden könyv borítóképével!

Ideális: könyvmolyok számára, akik nyomon szeretnék követni olvasási előrehaladásukat és rendszerezni szeretnék könyvtárukat.

9. Menő és esztétikus cyberpunk témájú iskolai napló

via Notion

Ha a hagyományos tervezők unalmasak Önnek, ez a cyberpunk témájú iskolai nyomkövető ötvözi a stílust és a funkcionalitást. Diákok számára tervezett, futurisztikus sablonunk interaktív és vizuálisan vonzó módon segít nyomon követni a feladatokat, a határidőket és a személyes célokat.

Íme, miért fogja imádni

Tervezze meg az órarendet, a feladatokat és a vizsgákat egy strukturált tervezőben.

Használja a szokáskövetőket és a fókusz módot, hogy jobb tanulási szokásokat alakítson ki.

Kövesse nyomon étrendjét és edzéseit az akadémiai célok mellett egy kiegyensúlyozott életmód érdekében.

Testreszabható esztétikus Notion widgetek zenéhez, időkövetéshez és személyes projektekhez.

Ideális: azoknak a diákoknak, akik szeretik a futurisztikus, vizuálisan vonzó irányítópultokat a feladatok és az ütemtervek kezeléséhez.

10. Hangulatos és esztétikus szokáskövető

via Notion

A szokások kialakítása már nem lesz fárasztó feladat a kényelmes és esztétikus Notion szokáskövetővel. Ötvözi a termelékenységet egy meleg, ősz ihlette dizájnnal, így könnyű (és élvezetes) lesz következetesen betartani a napi rutinjaidat.

A beépített statisztikai funkció világos képet ad az elért eredményekről, így a szokások nyomon követése vizuálisan is élvezetes élménnyé válik.

Íme, miért fogja imádni

Testreszabhatja a szokások kategóriáit, hogy nyomon követhesse reggeli rutinjait, fitneszét, olvasmányait és egyebeket.

Kövesse nyomon az előrehaladást egy interaktív statisztikai irányítópulton

Használjon vizuálisan kellemes, mély narancssárga, rusztikus vörös és barna színpalettát a hangulatos érzés érdekében.

Ideális: Mindenkinek, aki meleg, vizuálisan vonzó környezetben szeretne napi szokásokat kialakítani és fenntartani.

11. Esztétikus, aranyos életdashboard-tervező (2025)

via Notion

Ez az all-in-one rózsaszín témájú Notion sablon tökéletes azok számára, akik strukturált, vizuálisan vonzó irányítópultot szeretnének személyes feladataik, pénzügyeik, egészségük és termelékenységük kezeléséhez – mindezt egy helyen.

Lágy esztétikával és egyszerű navigációval tervezett, ez a tervező megkönnyíti a napi szervezést.

Íme, miért fogja imádni

Tervezze meg napirendjét napi, heti és havi tervezők segítségével a jobb időgazdálkodás érdekében.

Szervezze meg önápolási rutinjait szokáskövetők, bőrápolási tervek és wellness szakaszok segítségével.

Használjon víziótáblákat és célkitűző munkalapokat a megvalósításhoz és a motivációhoz.

Ideális: Azok számára, akik egy szép, mindent magában foglaló tervezőt szeretnének személyes, pénzügyi és egészségügyi céljaikhoz.

12. Esztétikus kisvállalkozói tervező és kiadáskövető

via Notion

Ez az esztétikus Notion üzleti tervező egy all-in-one rendszer szabadúszók, coachok és vállalkozók számára. Segít az ügyfelek kezelésében, a pénzügyek nyomon követésében és a marketingstratégiák tervezésében, miközben megőrzi a kifinomult, márkabarát megjelenést.

Emellett összecsukható kapcsolói tisztán tartják a felületet, miközben gyors hozzáférést biztosítanak a fontos üzleti műveletekhez.

Íme, miért fogja imádni

Szervezze ügyfeleit, ajánlásait és ajánlóit egy dedikált CRM-ben

Tervezze meg marketingstratégiáit tartalomnaptárral és kampánykövetővel

Kidolgozott már erős márkairányelveket és identitást a jövőkép-tervezés, a küldetés-tervezés és a versenytársak elemzése segítségével?

Ideális: szabadúszók, vállalkozók és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik ügyfeleket, pénzügyeket és marketinget kezelnek.

13. Esztétikus egészségügyi és fitnesz irányítópult

via Notion

Ez az esztétikus Notion egészségügyi irányítópult segít abban, hogy következetesen tartsd be a fitneszprogramodat. Központosított edzéseket, célkövetést és a haladás dokumentálására szolgáló teret biztosít. Ez a sablon ideális választás, ha maratonra edzel vagy a napi mozgásodat követed nyomon.

Íme, miért fogja imádni

Hozzon létre és kövessen nyomon egyedi edzésprogramokat súlyemeléshez, futáshoz vagy otthoni edzésekhez.

Kövesse nyomon az előrehaladást lépésszámlálóval, futási naplóval és fitnesz-naplóval.

Szervezze meg edzéstervét heti/havi ütemezéssel a jobb következetesség érdekében.

Ideális: Fitness rajongóknak, akik edzéseiket, egészségügyi céljaikat és előrehaladásukat esztétikus irányítópulton követik nyomon.

14. Digitális tervező (esztétikus naptár)

via Notion

Azok számára, akik a strukturált digitális tervezőt részesítik előnyben, ez a Notion digitális élettervező napi, heti és havi tervezési eszközöket kombinál célkitűzési és wellness-nyomonkövetési rendszerrel. Az elrendezés intuitív és zavaró tényezőktől mentes, így tökéletes ADHD-barát termelékenységi megoldás.

Íme, miért fogja imádni

Tervezd meg a napi rutinjaidat egy reggeli ellenőrzőlistával, szokáskövetővel és megerősítésekkel.

Maradjon naprakész a havi ütemtervvel, naptárral és időpontkezelővel.

Javítsd a koncentrációt egy tiszta, egyszerű, a hatékonyságra tervezett Notion elrendezéssel.

Ideális: azok számára, akik digitális alternatívát keresnek a papír alapú naptárak helyett, beépített termelékenység-követési funkcióval.

15. Esztétikus Clean Girl Life Goal Planner

via Notion

Ha szeretné megtervezni céljait, vizualizálni álmai életét és összhangban maradni ambícióival, akkor ez a Clean Girl Life Goal Planner Önnek való.

Diákok, szakemberek és mindenki számára, aki szereti a szervezett, célorientált életmódot, ez a Notion sablon segít nagy céljait megvalósítható lépésekre bontani, miközben minden vizuálisan vonzó marad.

Íme, miért fogja imádni

Rendezze el hosszú és rövid távú céljait egy víziótáblával, célreflexióval és manifesztációs naplóval.

Tervezze meg heteit és hónapjait strukturált bontással a feladatok, események és mérföldkövek szerint.

Tartsa fenn a motivációt célkitűző feladatokkal, inspiráló idézetekkel és egy bakancslistával.

Ideális: Célorientált személyek számára, akik strukturált személyes fejlődést és megvalósítási megközelítést szeretnének.

16. Esztétikus Notion költségvetési sablon és előfizetés-nyomkövető

via Notion

Unod már, hogy elveszíted a kiadásaid és az ismétlődő előfizetéseid nyomon követését? Ez az esztétikus Notion költségvetési sablon egyszerűvé és stresszmentessé teszi a pénzügyek kezelését. Havi kiadási korlátok beállítására, tranzakciók naplózására és előfizetések nyomon követésére tervezték, így mindig tudni fogod, hova megy a pénzed.

Íme, miért fogja imádni

Állítson be havi kiadási limitet és kategorizálja a kiadásokat a jobb pénzügyi áttekinthetőség érdekében.

A beépített kiadáskövető és kiadáselemző funkcióval könnyedén rögzítheti vásárlásait.

Kövesse nyomon az ismétlődő kifizetéseket egy előfizetés-nyomkövetővel, amely megakadályozza a nem kívánt terheléseket.

Ideális: Azok számára, akik hatékonyan kezelik előfizetéseiket, havi költségvetésüket és megtakarítási céljaikat.

17. Esztétikus bőrápolási napló

via Notion

A jól szervezett bőrápolási rutin jobb eredményeket hoz, és ez az esztétikai bőrápolási napló biztosítja, hogy soha ne hagyjon ki egy lépést sem. Akár a reggeli és esti rutinokat követi nyomon, új termékeket próbál ki, vagy dokumentálja bőrének fejlődését, ez a Notion sablon elengedhetetlen a szépségápolás iránt érdeklődők számára.

Íme, miért fogja imádni

Kövesse nyomon a termékek használatát, és jegyezze fel bőrének reakcióját a különböző összetevőkre.

Állítson be emlékeztetőket a rutin kezelésekre, arckezelésekre és termékek újravásárlására.

Szervezze meg bőrápolási céljait előtte-utána naplókkal, termékértékelésekkel és személyre szabott jegyzetekkel.

Ideális: Szépségápolás és bőrápolás szerelmeseinek, akik szeretnék nyomon követni a termékeket, a rutinokat és a bőrápolás eredményeit.

18. Esztétikus növényi élet tervező

via Notion

A Notion esztétikus élettervezője ötvözi a funkcionalitást és a stílust, így a növénykedvelők is szervezettek maradhatnak és nyomon követhetik napi feladataikat. Ez az all-in-one tervező megkönnyíti a tervezést, nyomon követést és szervezést egy helyen, legyen szó otthonáról, wellness rutinjáról vagy napi szokásairól.

Íme, miért fogja imádni

Kövesse nyomon reggeli és esti rutinjait, étkezési terveit és edzéseit egy strukturált életmód érdekében.

Szervezze meg a növények gondozását egy speciális növénykövetővel, amely az öntözési ütemtervet és a növények egészségi állapotát rögzíti.

Tervezze meg és kövesse nyomon napi és heti tevékenységeit

Ideális: növénytulajdonosok vagy bárki, aki öntözési ütemtervet, növényápolási rutinokat és otthoni szervezést követ nyomon.

💡 Profi tipp: Rendeljen konkrét színeket a kategóriákhoz – például kék a munkához, narancs az ötletekhez és zöld a befejezett feladatokhoz. Ez vizuális memória-asszociációt hoz létre, amely felgyorsítja az emlékezést. Az agy 60 000-szer gyorsabban dolgozza fel a színeket, mint a szöveget. Egy egyszerű színkódos rendszer csökkentheti az információkereséssel töltött időt, és segíthet jobban megőrizni a részleteket.

19. Utazási tervező | Párizsi esztétika

via Notion

Párizsba vagy a világ bármely más pontjára tervez utazást? Ez a párizsi ihletésű Notion utazási tervező segít megtervezni az útvonalakat, a költségvetést, és könnyedén dokumentálni az utazási emlékeket. Az utazástervezés, a városnézés és a költségvetés szakaszokkal segít megszervezni az utazást stressz nélkül.

Íme, miért fogja imádni

Tervezze meg útvonalát napra lebontott programmal a városnézés, étkezések és tevékenységek tekintetében.

Kövesse nyomon utazási költségeit egy intuitív pénzügyi nyomkövetővel, hogy elkerülje a túlköltekezést.

Szervezze meg utazásának részleteit, beleértve a repülési információkat, a szállodafoglalásokat és a csomagolási ellenőrzőlistákat.

Ideális: utazók számára, akik elegáns formátumban szeretnék megszervezni útvonalukat, költségvetésüket és a részleteket.

✨ Bónusz tipp: Építsen be puffereket az útvonaltervébe, hogy ne kelljen rohanva váltania az egyes tevékenységek között. Használjon megosztott digitális útvonaltervet (Google Docs, Notion vagy ClickUp), hogy utitársai valós időben hozzáférhessenek a frissített tervekhez.

20. Esztétikus film/mozi nyomkövető

via Notion

Azok számára, akik szeretik nyomon követni az általuk megnézett filmeket, ez az esztétikus Notion filmkövető segít értékelni, véleményezni és rendszerezni kedvenc filmjeiket egy személyre szabott digitális könyvtárban. Ez a könnyen használható követő biztosítja, hogy soha ne felejtsen el egy remek filmet, függetlenül a műfajtól.

Íme, miért fogja imádni

Naplózza és értékelje a filmeket egy testreszabható filmkövető rendszerrel

Osztályozza a filmeket műfaj, megjelenési év vagy személyes kedvencek szerint

Kövesse nyomon, mit nézett meg, és készítsen listát a közelgő megjelenések közül a kötelezően megnézendő filmekről.

Írj személyes jegyzeteket és véleményeket, hogy emlékezz a legfontosabb részletekre és kedvenc pillanataidra.

Ideális: Filmrajongóknak, akik stílusos irányítópulton követik nyomon nézni kívánt filmjeiket, értékeléseiket és filmkritikáikat.

🤓 Barátságos tipp: Használja az Eisenhower-mátrixot a sürgős és fontos feladatok elkülönítésére, a kevésbé fontos feladatok delegálására és az időpazarlások kiküszöbölésére. Hetente frissítse, hogy a figyelme összhangban legyen a változó prioritásokkal.

21. Éves visszaállítási sablon

via Notion

Kezdje az új évet tisztán és céltudatosan az Éves újraindítás sablon segítségével. Ez a strukturált Notion sablon segít átgondolni az elmúlt évet, rendet rakni fizikai és digitális terében, és célokat kitűzni a következő évre.

A vezetett naplóírási útmutatók, a víziótábla és a szokások nyomon követési rendszere segítségével összehangolhatja személyes, pénzügyi és karrier céljait.

Íme, miért fogja imádni

Rendezze el otthonát, digitális terét és gondolatait, hogy újult erővel indulhasson!

Tekintse át céljait, tapasztalatait és mérföldköveit, hogy új évre vonatkozó ötleteket szerezzen.

Állítsa be témáját, víziótábláját és SMART céljait egy strukturált, céltudatos év érdekében.

Alakítson ki nyerő szokásokat, kövesse nyomon személyes fejlődését, és tartsa szem előtt ambícióit!

Ideális: Mindenkinek, aki szeretne visszatekintetni az elmúlt évre, világos célokat kitűzni, és megszervezni céljait, szokásait és elképzeléseit az új év friss kezdetéhez.

Notion korlátai

Bár a Notion hatékony eszköz a szervezéshez és a termelékenységhez, nem tökéletes. A felhasználók gyakran szembesülnek gyakorlati korlátokkal, amelyek befolyásolják a munkafolyamatot, különösen nagy adatbázisok kezelése vagy csapatokkal való együttműködés esetén.

Vessünk egy pillantást néhány korlátozására:

Lassú teljesítmény nagy adatbázisok esetén: Több ezer bejegyzés kezelése esetén a Notion lassulhat, ami megnehezíti a navigációt és a frissítéseket.

Nincs offline mód: Más versenytársakkal ellentétben a Notion internetkapcsolatot igényel a tartalom szinkronizálásához és eléréséhez, ami korlátozza a használhatóságot az alacsony kapcsolatú területeken.

Korlátozott automatizálási funkciók: Az Airtable vagy Az Airtable vagy a ClickUp alkalmazásokkal ellentétben a Notion nem támogatja a fejlett automatizálást harmadik féltől származó integrációk nélkül.

Alapvető jogosultság-vezérlés: A megosztási beállítások vagy teljes hozzáférést, vagy csak megtekintést engedélyeznek, ami megnehezíti a különböző csapattagok hozzáférésének testreszabását.

Korlátozott ismétlődő feladatok: Bár sablonokat hozhat létre, a Notion nem támogatja a valódi ismétlődő feladatokat, ellentétben más Bár sablonokat hozhat létre, a Notion nem támogatja a valódi ismétlődő feladatokat, ellentétben más feladatkezelő szoftverekkel.

Nincs részletes verziókezelés: A Notion nem rendelkezik részletes előzménykövetéssel, ami megnehezíti a lap korábbi verzióinak hatékony visszaállítását.

Az exportálási lehetőségek korlátozottak: PDF-be vagy markdownba lehet exportálni, de a formázás gyakran megszakad, ami megnehezíti a tartalom zökkenőmentes áthelyezését más platformokra.

Alternatív Notion sablonok

Bár a Notion kiváló eszköz a személyes szervezéshez és a termelékenységhez, nem ez az egyetlen lehetőség. Ha strukturáltabb projektmenedzsmentet, automatizálást és csapatmunkát keres, a ClickUp egy erős alternatíva a Notionhoz.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egy mesterséges intelligenciával működő platform, amely feladatkezelést, célkövetést és munkafolyamat-automatizálást ötvöz egy rugalmas, felhasználóbarát rendszerben.

A ClickUp funkcióiról, beleértve a sablonokat is, Jodi Salice, a United Way Suncoast kreatív igazgatója így nyilatkozott:

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különböző típusú nyomon követési és megtekintési lehetőségek között egyszerűen nem lehet hibázni a ClickUp-pal.

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különböző típusú nyomon követési és megtekintési lehetőségek között egyszerűen nem lehet hibázni a ClickUp-pal.

Ezen túlmenően a ClickUp sablonokat használó csapatok 64%-kal gyorsabb szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleknek a szállítási útmutatók segítségével, csökkentve ezzel a munka szervezésével és végrehajtásával töltött időt.

Vessünk egy pillantást a ClickUp alternatíváira az imént látott esztétikus Notion sablonokhoz képest:

1. ClickUp utazástervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezzen stresszmentes kirándulásokat a ClickUp Trip Planner sablon segítségével.

Az utazás tervezése nem lehet második munkának tűnő feladat. A ClickUp utazástervező sablonja mindent – a repülőjegyektől és szállodáktól kezdve a programokig és a költségvetés nyomon követéséig – egy strukturált élettervező irányítópulton tart.

Nincs többé szétszórt jegyzetek vagy utolsó pillanatban történő keresgélés. Ez a sablon biztosítja, hogy teljes mértékben felkészülj a felfedezésre, nem pedig a tervezésre.

Íme, miért fogja imádni

Központosítsa a repülési adatokat, a szállásokat és az autókölcsönzéseket az egyszerű hozzáférés érdekében.

Kövesse nyomon a kiadásokat és tartsa be a költségkeretet az egyes kategóriákhoz tartozó egyéni mezők segítségével.

Készíts interaktív utazási útvonaltervet drag-and-drop ütemezéssel

Ossza ki az utazással kapcsolatos feladatokat utitársainak, és működjön együtt velük könnyedén.

Ideális: utazók számára, akik részletes útvonalterveket terveznek, foglalásokat szerveznek és kiadásokat nyomon követnek.

2. ClickUp ingatlan-üzletkötési sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse az ingatlanügyletek lezárását, és könnyedén kövesse nyomon minden dokumentumot a ClickUp ingatlanügylet-lezárási sablonjával.

Az ingatlanügyletek lezárása számtalan határidővel, papírmunkával és koordinációs feladattal jár. Ahelyett, hogy táblázatokkal és e-mailekkel bajlódna, használja a ClickUp ingatlanügyletek lezárására szolgáló sablonját, amellyel egy helyen nyomon követheti a szerződéseket, a határidőket és a fontos dokumentumokat.

Legyen minden lépésnél a csúcson, anélkül, hogy egyetlen részletet is kihagyná.

Íme, miért fogja imádni

Rendezze el a legfontosabb dokumentumokat, mint például a szerződéseket, kölcsönszerződéseket és tulajdonjogi okiratokat.

Kövesse nyomon az előrehaladást a zárási folyamat egyes fázisait tükröző egyéni állapotokkal.

Osztja ki a feladatokat a csapat tagjai között, és gondoskodjon arról, hogy semmi ne maradjon elvégezve.

Használja az Idővonal és Naptár nézeteket, hogy a határidők láthatóak és kezelhetőek legyenek.

Ideális: ingatlanügynökök számára, akik zárási folyamatokat, dokumentumkövetést és fontos határidőket kezelnek.

3. ClickUp napi napló sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a napját, állítsa be a prioritásokat, és maradjon produktív a ClickUp napi napló sablonjával.

A strukturált nap jobb termelékenységet és kevesebb stresszt eredményez. A ClickUp napi napló sablon egyértelmű, praktikus elrendezést biztosít a feladatok naplózásához, a prioritások meghatározásához és a haladás valós idejű értékeléséhez.

Akár munkahelyi projekteket, akár személyes célokat tűz ki maga elé, ez a sablon segít koncentrálni és felelősségteljesen dolgozni.

Íme, miért fogja imádni

Tervezze meg napját feladatlistával, időblokkokkal és prioritási szintekkel.

Kövesse nyomon a napi sikereket, kihívásokat és a fejlesztésre szoruló területeket.

Használja a beépített nyomonkövető eszközöket a szokások és a munka előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez.

Szervezze meg munkaterhelését a munkafolyamatához illeszkedő egyéni nézetekkel.

Ideális: Egyének és csapatok számára, akik strukturált módon követik nyomon a napi tevékenységeket, prioritásokat és előrehaladást.

➡️ További információ: A legjobb belső vállalati wiki szoftver

4. ClickUp általános önéletrajz-sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen kifinomult önéletrajzot, és szerezze meg álmai állását a ClickUp általános önéletrajz-sablonjával.

Az álláskeresés már eleve stresszes – ne hagyd, hogy az önéletrajz formázása lassítson. A ClickUp általános önéletrajz-sablon professzionális, testreszabható önéletrajz-formátumot kínál. Ez lehetővé teszi, hogy a tervezéssel töltött órák helyett a készségeid és tapasztalataid bemutatására koncentrálj.

Íme, miért fogja imádni

Gyorsan készítsen tiszta, professzionális önéletrajzot tervezői ismeretek nélkül

Testreszabhatja a szakaszokat, hogy kiemelje tapasztalatait, végzettségét és legfontosabb készségeit.

Biztosítsa az egységességet a könnyen szerkeszthető mezőkkel és az előre beállított formázással.

Exportálja és ossza meg önéletrajzát könnyedén, anélkül, hogy az igazítás problémáival kellene foglalkoznia.

Ideális: Álláskeresők számára, akik kifinomult, professzionális önéletrajzot szeretnének készíteni, hogy bemutassák képességeiket és tapasztalataikat.

5. ClickUp virtuális fehér elefánt sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezzen szórakoztató, stresszmentes virtuális White Elephant ajándékcserét a ClickUp Virtual White Elephant sablon segítségével.

Online ünnepi szórakozást szeretne? A ClickUp Virtual White Elephant sablon segítségével a rendezvény zökkenőmentes és vonzó lesz.

Ez a sablon mindent egy helyen rendszerez – a résztvevők nevétől és ajándékötletektől a csere szabályokig –, így Ön a logisztika helyett a szórakozásra koncentrálhat.

Íme, miért fogja imádni

Állítson össze egy rendezett résztvevői listát, számokkal ellátva

Kövesse nyomon ajándékötleteket, cseréket és végső tulajdonosokat valós időben.

Állítson fel egyértelmű kommunikációs szabályokat, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Használjon interaktív táblákat, hogy az élmény vonzó és vizuális legyen.

Ideális: Csapatok, barátok és távoli csoportok számára, akik szórakoztató és szervezett virtuális ajándékcserét szerveznek.

6. ClickUp heti ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben heti feladatait, és soha ne mulassza el a határidőket a ClickUp heti ellenőrzőlista sablonjával.

A munka, a teendők és a személyes célok között egyensúlyoz? A ClickUp heti ellenőrzőlista sablonja mindent kézben tart, így produktív maradhat anélkül, hogy túlterheltnek érezné magát.

Egyének és csapatok számára tervezett sablonunk megkönnyíti a haladás nyomon követését, a prioritások meghatározását és a befejezett feladatok ellenőrzését.

Íme, miért fogja imádni

Rendezze a feladatokat kategóriákba a jobb áttekinthetőség és koncentráció érdekében.

Állítson be emlékeztetőket és határidőket, hogy semmi ne csússzon ki a kezei közül.

Használjon egyedi nézeteket, mint például a Naptár, a Teendőlista és a Haladáskövető.

Automatizálja a feladatok frissítését, és könnyedén működjön együtt a csapattagokkal.

Ideális: egyének és csapatok számára, akik heti feladatokat kezelnek, prioritásokat állítanak fel és határidőket tartanak be.

7. ClickUp éves célok sablon

Ingyenes sablon letöltése Valósítsa meg elképzeléseit – kövesse nyomon és érje el éves céljait a ClickUp éves célok sablonjával.

A hosszú távú célokra való koncentrálás könnyebb, ha van egy világos terved. A ClickUp éves célok sablonja strukturálja a céljaidat, így egyszerűen nyomon követheted az előrehaladást, meghatározhatod a mérföldköveket és szükség szerint módosíthatod a terveket.

Akár személyes célokat tűz ki magának, akár csapat szintű célokat, ez segít abban, hogy egész évben a helyes úton haladjon.

Íme, miért fogja imádni

Határozzon meg mérhető célokat, és bontsa azokat megvalósítható feladatokra!

Határozzon meg határidőket és mérföldköveket a haladás hatékony nyomon követéséhez.

Figyelje a célok teljesítési arányát vizuális irányítópultokkal

Együttműködés a csapatokkal, megjegyzések hozzáadása és az ütemtervek egyszerű módosítása

Ideális: szakemberek és szervezetek számára, akik hosszú távú célokat követnek nyomon, mérföldköveket állítanak fel és mérik az előrehaladást.

8. ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Kevesebb stressz, több utazás – szervezze meg minden utazási részletet egy helyen a ClickUp Vacation Checklist Template segítségével.

A ClickUp nyaralási ellenőrzőlista sablonja biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki, a csomagoláshoz szükséges dolgoktól a foglalási visszaigazolásokig és az utazási útvonalakig. Akár egyedül, akár családjával tervezi a nyaralást, ez a sablon segít a gyors felkészülésben.

Íme, miért fogja imádni

Sorolja fel és kategorizálja az összes szükséges utazási feladatot a jobb szervezés érdekében.

Kövesse nyomon a csomagolandó tárgyakat, dokumentumokat és utazási foglalásokat egy helyen

Osztjon feladatokat családtagjainak vagy utazótársainak a zökkenőmentesebb utazás érdekében.

Használjon egyéni nézeteket az útvonalterv és a cselekvési lista előrehaladásának megjelenítéséhez.

Ideális: utazók számára, akik részletes csomagolási és teendőlistákkal biztosítják a stresszmentes nyaralás tervezését.

9. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Vedd kézbe az időd feletti irányítást – tervezz, állítsd fel a prioritásokat és maximalizáld a termelékenységet a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablonjával.

Nehézséget okoz a zsúfolt ütemterv betartása? A ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon segít megszervezni a munkát, betartani a határidőket és optimalizálni a napi munkafolyamatot.

Ez a sablon mindent nyomon követ, beleértve a projektmenedzsmentet, a személyes célokat és a többféle feladat egyensúlyának fenntartását.

Íme, miért fogja imádni

Állítsa be a napi prioritásokat és ossza be hatékonyan az idejét

Automatizálja az ismétlődő tevékenységeket a termelékenység optimalizálása érdekében.

Használja az egyéni mezőket és a naptár nézetet, hogy hatékonyan tervezze meg a napirendjét.

Ideális: elfoglalt szakemberek számára, akik optimalizálják napi ütemezésüket, prioritásokat állítanak fel és hatékonyan kezelik idejüket.

10. ClickUp SMART cselekvési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Valósítsa meg céljait – strukturálja, rangsorolja és hajtsa végre őket a ClickUp SMART cselekvési terv sablonjával.

A ClickUp SMART cselekvési terv sablon segít a nagy célokat mérhető, reális lépésekre bontani, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki. Segít mindenkinek összhangban maradni és felelősséget vállalni, beleértve a személyes fejlődést, a csapatprojekteket vagy a vállalat egészét érintő kezdeményezéseket.

Íme, miért fogja imádni

Állítson fel konkrét, mérhető és időhöz kötött célokat a jobb végrehajtás érdekében.

Ossza meg egyértelműen a felelősségi köröket, hogy mindenki tisztában legyen a saját feladatával.

Kövesse nyomon a haladást valós időben az állapotfrissítések és a határidők segítségével.

Az eredmények alapján módosítsa a prioritásokat, és tartsa fenn a lendületet!

Ideális: Célorientált egyének és csapatok számára, akik világos, mérhető cselekvési terveket dolgoznak ki a siker érdekében.

11. ClickUp egyszerű munkaterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa rendben a projekttervezést, és végezze el a feladatokat a ClickUp egyszerű munkaterv-sablonjával.

A ClickUp egyszerű munkaterv-sablon egyértelmű útmutatást nyújt a feladatok felvázolásához, a szerepkörök kiosztásához és a határidők nyomon követéséhez, felesleges bonyodalmak nélkül. Tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak vagy egyéneknek, akik strukturált, ugyanakkor rugalmas megközelítést keresnek a munkájuk kezeléséhez.

Az egyszerű munkaterv-sablon segítségével:

Ossza fel a projekteket fázisokra, és kövesse nyomon a legfontosabb mérföldköveket!

Rendeljen a csapat tagjaihoz konkrét feladatokat a hatékonyabb együttműködés érdekében.

Használjon vizuális ütemterveket és állapotkövetést, hogy tartsa a határidőket.

A prioritások változásával könnyedén módosíthatja a munkafolyamatokat.

Ideális: Csapatok és egyének számára, akik világos ütemtervvel és felelősségi körökkel terveznek és hajtanak végre projekteket.

12. ClickUp receptsablon

Ingyenes sablon letöltése Legyen profi az ételkészítésben, és szervezze meg receptjeit egy helyen a ClickUp receptsablon segítségével.

A ClickUp receptsablon segítségével rendszerezheti kedvenc ételeit, beleértve az összetevőket, az elkészítési utasításokat és a főzési időket. Segít az otthoni szakácsoknak, profi séfeknek és ételkészítési rajongóknak a receptek könnyedén történő létrehozásában, kategorizálásában és megosztásában.

Íme, miért fogja imádni

Részletes recepteket tárolhat az összetevők listájával és az elkészítés módjával együtt.

Tervezze meg előre a heti étkezéseket és bevásárlólistákat

Kövesse nyomon a főzési időket, az előkészítési lépéseket és az étrendi megjegyzéseket

Ossza meg kedvenc receptjeit barátaival, családtagjaival vagy ügyfeleivel

Ideális: Otthoni szakácsok és séfek számára, akik receptjeiket, étkezési terveiket és bevásárlólistáikat egy könnyen használható sablonban szeretnék rendszerezni.

Kezdje még ma termelékenységének fejlesztését a ClickUp segítségével!

A munkaterületnek nem kell unalmasnak lennie – a Notion sablonok ötvözik a funkcionalitást és az esztétikus dizájnt, hogy javítsák a munkafolyamatot. Akár tervezésről, szokások nyomon követéséről, pénzügyek kezeléséről vagy ötletek szervezéséről van szó, a megfelelő sablon inspiráló, hatékony központtá alakítja a Notion beállításait.

Ha azonban több testreszabási, automatizálási és együttműködési funkciót keres, a ClickUp egy hatékony alternatíva. A projektmenedzsmenthez, célkitűzéshez és munkafolyamat-optimalizáláshoz kész sablonokkal a ClickUp segít Önnek korlátok nélkül produktív maradni.

Miért elégedjen meg egy csak éppen megfelelő munkaterülettel? Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy növelje termelékenységét és profi módon szervezze meg munkáját!