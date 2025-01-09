A 10 legjobb esztétikus tervezőalkalmazás a céljaid eléréséhez

A digitális tervezőkkel készített teendőlisták világossá és strukturálttá teszik a napodat, így könnyebb lesz a valóban fontos dolgokra koncentrálni.

Az esztétikus napi tervezőalkalmazás pedig olyan, mint a hab a tortán. Ösztönöz az alkalmazás használatára és segít a dolgok egyszerűsítésében.

Ebben a cikkben a tíz legjobb esztétikus tervezőalkalmazást mutatom be. Olvass tovább! ☕️

⏰ 60 másodperces összefoglaló Fedezd fel azokat a tervezőalkalmazásokat, amelyek gyönyörű dizájnt és hatékony célkövetési funkciókat ötvöznek, hogy segítsenek a szervezettségben. ClickUp: A legjobb AI-alapú digitális tervezéshez Sunsama: A legjobb a személyes termelékenységhez Todoist: A legjobb a játékosított tervezéshez Notion: A legjobb egyéni munkafolyamatok létrehozásához Trello: A legjobb a napi feladatok vizualizálásához Good Notes: A legjobb digitális jegyzeteléshez Ellie Planner: A legjobb egyszerű és intuitív tervezéshez Cute Calendar Schedule Planner: A legjobb színekkel jelölt napi tervezéshez Fantastical: A legjobb iCloud-integrációkhoz Structured: A legjobb napi ütemterv készítéséhez

Mit kell keresni az esztétikus tervezőalkalmazásokban?

Az esztétikus napi tervezőalkalmazás kiválasztásakor fontos, hogy a funkcionalitás mellett a vizuálisan vonzó dizájnra is figyelj. Íme néhány fontos szempont, amit érdemes figyelembe venni:

🧩 Interaktív widgetek

A widgetek segítségével könnyedén ellenőrizheted a feladatokat, hozzáadhatod az eseményeket vagy nyomon követheted a szokásaidat a kezdőképernyőről, miközben egy kis eleganciát viszel a digitális térbe. Az esztétikus tervezők gyakran gyönyörűen megtervezett widgeteket kínálnak, testreszabható színekkel, elrendezéssel és ikonokkal, amelyek vizuálisan is élvezetessé teszik a haladás nyomon követését. Ezek a widgetek a szokások felhalmozódásában is segítenek, mivel a rutinjaidat mindig szem előtt tartják.

📋 Feladatok kezelése drag and drop módszerrel

A drag-and-drop funkcióval a feladatok átszervezése vizuálisan is kellemes élmény lesz. Keress olyan feladatkezelő eszközöket, amelyekkel zökkenőmentesen mozgathatod a feladatokat a kategóriák, idővonalak vagy prioritási szintek között, miközben élvezheted a sima animációkat és a tiszta elrendezést.

📅 Intelligens emlékeztetők

Az emlékeztetők nem csak segítik a feladatok nyomon követését, hanem esztétikusan integrálhatók a tervezőbe, elegáns dizájnnal, nyugtató színekkel és személyre szabott értesítésekkel. Az intelligens emlékeztetők segítenek a feladatok és a rutinok következetességének kialakításában, miközben támogatják a szokások felhalmozódását. A gyönyörűen megtervezett emlékeztetők biztosítják, hogy produktív maradj, anélkül, hogy túlterhelve éreznéd magad, nyugodt és koncentrált állapotot teremtve.

📝 Szabadon alakítható tér az ötletek számára

A szabad formájú felületen kreatív, vizuálisan vonzó módon brainstormingolhatsz és térképezheted fel ötleteidet. Színes vázlatok, elegáns elrendezések és korlátlan testreszabási lehetőségek révén ez a funkció a terveződet gondolatok gyönyörű vászonává alakítja.

A 10 legjobb esztétikus tervezőalkalmazás

Íme egy rövid áttekintés a legjobb esztétikus tervezőalkalmazásokról:

AI Aesthetic Planner A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp AI-alapú digitális tervezés AI-támogatott tervezés, célkövetés, nyomon követéshez szükséges irányítópultok Ingyenes tervezet elérhető, ára 7 dollár/felhasználó Sunsama Személyes termelékenység Feladatok húzása és elhelyezése, automatikus frissítések, fókusz mód 20 dollár havonta Todoist Gamifikált tervezés Beépített emlékeztetők, egyéni értesítések, közös projektek, feladatkiosztás Ingyenes verzió is elérhető, az ára pedig havi 5 dollár/felhasználó. Notion Egyedi munkafolyamatok létrehozása Teljes testreszabás, feladatstruktúrázás, kanban táblák Ingyenes tervezet elérhető, ára havi 12 dollár/felhasználó. Trello Egyszerű tervezőalkalmazás Feladatkiosztás, kártyákhoz való megjegyzések, fájlmegosztás, alkalmazásintegrációk Ingyenes tervezet elérhető, ára 6 dollár/felhasználó/hónap. Good Notes Digitális jegyzetelés Egyszerű importálás, dokumentumszerkesztés, tanulási anyagok, iCloud szinkronizálás Egyedi árazás Ellie Planner Egyszerű és intuitív tervezés Időbecslés, időkövetés, fájlcsatolások, információkezelés Ingyenes tervezet elérhető, ára havi 9,99 dollártól kezdődik. Cute Calendar Mobilalkalmazás Eseménynézetek, színes jegyzetek, hangulatnapló, egyedi tervezők, matricák és témák Egyedi árazás Fantastical iCloud integráció Egységes felület, feladatok és emlékeztetők, Zoom integráció, csapatok integrációja, időzóna beállítások Havi 4,75 dollártól, éves számlázással. Szerkezetes Óránkénti idővonal alkalmazás Feladatok és emlékeztetők, Zoom integráció, csapatok integrációja Egyedi árazás

Most nézzük meg ezeket az alkalmazásokat részletesen.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú digitális tervezéshez)

A ClickUp naptárnézet segítségével mindig naprakész lehetsz az eseményekkel és a projekt ütemtervekkel kapcsolatban

Az esztétikus tervezők nem a díszes megjelenésű alkalmazásokról szólnak, hanem azokról az eszközökről, amelyek az egyszerűség szépségével és a célok elérésének elégedettségével rendelkeznek. Célorientált tervezés, ahogy én szeretem mondani.

Ezért szeretem a ClickUp digitális tervezőalkalmazást. Minden egy helyen található, a feladatoktól a célokig és az ötletekig. Ráadásul pontosan annyi elemmel rendelkezik, amennyi esztétikussá teszi, anélkül, hogy túlterhelő lenne.

A ClickUp Calendar View segít vizualizálni a menetrendemet, és nyomon követni az eseményeket és a projekt ütemtervét, így biztosítva, hogy ne maradjak le egyetlen határidőről sem. Emellett szinkronizálhatom a külső naptárakat, húzhatom és ejthetem a feladatokat, valamint szűrhetem a naptáramat projekt, feladatkiosztó vagy prioritás szerint, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhassak.

A ClickUp pontosan a megfelelő napi tervező sablonnal rendelkezik a kezdéshez. Egyszerűsítheti a tervezési folyamatot előre elkészített sablonokkal, mint például a ClickUp napi tervező sablon. Segít megszervezni az összes feladatot különböző kategóriákba, például munka és személyes, prioritásokat felállítani a feladatok között, és vizualizálni a feladatok előrehaladását.

Töltsd le ezt a sablont Kezdd egy tiszta teendőlista-tervezővel a ClickUp Daily Planner Template segítségével!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Van egy kis tanulási görbe

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Szerintem a Clickup zseniális. Miért? Egyszerű. Néhány kattintással megtervezhetem a hét programját 4 ember számára, és mindenki, beleértve ügyfeleinket is, áttekintheti azt. Hatékony, logikus és könnyen érthető. Ezenkívül mindenki megtervezheti a saját nézetét, irányítópultját stb., ami rendkívül személyre szabottá teszi.

Szerintem a Clickup zseniális. Miért? Egyszerű. Néhány kattintással megtervezhetem a hét programját 4 ember számára, és mindenki, beleértve ügyfeleinket is, áttekintheti azt. Hatékony, logikus és könnyen érthető. Ezenkívül mindenki megtervezheti a saját nézetét, irányítópultját stb., ami rendkívül személyre szabottá teszi.

2. Sunsama (A legjobb a személyes termelékenységhez)

via Sunsama

A Sunsama egy hasznos alkalmazás a munka és a magánélet egyensúlyának kezeléséhez. A napi nézet világos képet ad a napirendjéről, beleértve a feladatokat, megbeszéléseket és eseményeket, ami jelentősen megkönnyíti a tervezést. Egyik funkciója, amelyet különösen hasznosnak találtam, az, hogy hozzáadhatók azok az e-mailek, amelyekre külön figyelmet kell fordítani, és időt lehet szánni azok kezelésére.

A naptárban feladatok is beütemezhetők, illetve a naptári események feladatokká alakíthatók, így minden rendezett marad. Ha olyan eszközöket használsz, mint az Asana, a GitHub vagy a Jira, a feladatokat zökkenőmentesen importálhatod. Számomra kiemelkedő volt az a lehetőség, hogy a Slack-beszélgetéseket feladatokká alakíthatom – így biztosan nem marad ki semmi fontos, sem a munkában, sem a magánéletben.

A Sunsama legjobb funkciói

Húzd át a fontos feladatokat különböző projektmenedzsment alkalmazásokból, mint például a Trello, Asana, Jira és mások.

Automatikus frissítéseket kapsz az importált feladatokról, ami segít a szinkronizálás fenntartásában.

Hozz létre feladatokat e-mailjeidből, Slack üzeneteidből és naptári eseményeidből

Használj fókusz módot, amely segít abban, hogy a legfontosabb feladatokra koncentrálj.

A Sunsama korlátai

Ez az alkalmazás korlátozott integrációs lehetőségeket kínál, és nem működik az iCal, a Confluence vagy a Google Drive alkalmazásokkal.

A Sunsama árai

20 dollár havonta

Sunsama értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

📖 További információ: 10 ingyenes Sunsama alternatíva

3. Todoist (a legjobb a játékos tervezéshez)

via Todoist

A Todoist egy kifinomult, mégis esztétikus tervező, amely napjaidat rendezett teendőlistákba szervezi. Segít a feladatok napok, kategóriák és prioritások alapján történő szűrésében. A feladatok elvégzésével Karma pontokat szerezhetsz, ami szórakoztató motivációs elemet ad hozzá, és ösztönöz a következetes feladatvégzésre.

A Todoistban ismétlődő feladatokat hozhatsz létre, így könnyen nyomon követheted a szokásaidat vagy ütemezheted a napi, heti vagy havi rendszerességgel ismétlődő feladatokat. Ráadásul a feladatok hozzáadása gyors és intuitív. Például, ha beírod, hogy „Jelentést benyújtani péntek délután 2 óráig”, az alkalmazás automatikusan beütemezi a feladatot a megfelelő időpontra.

A Todoist legjobb funkciói

Állíts be beépített emlékeztetőket, hogy ne mulassz el határidőket, és mindig naprakész legyél.

Hozz létre egyéni értesítéseket a fontos feladatokhoz, hogy hatékonyan tudd prioritásba rendezni őket.

Ossza meg projektjeit másokkal, hogy zökkenőmentesen együttműködhessenek és összhangban maradjanak.

Kioszthatod a feladatokat és együtt követhetitek nyomon az előrehaladást, ami tökéletes csapatprojektekhez vagy családi tervezéshez.

A Todoist korlátai

Jobb offline funkcionalitásra és több integrációra van szükség harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

Todoist árak

Kezdőknek

Előny: 5 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 8 dollár felhasználónként havonta

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Számomra a Todoist olyan, mint egy mentőöv. Könnyű volt beállítani, és nagyon segít abban, hogy mindent világos teendőlistákba rendezzen, még a csapatommal végzett nagy projektek esetében is. Ráadásul nagyon egyszerűvé teszi a határidők módosítását.

Számomra a Todoist olyan, mint egy mentőöv. Könnyű volt beállítani, és nagyon segít abban, hogy mindent világos teendőlistákba rendezzen, még a csapatommal végzett nagy projektek esetében is. Ráadásul nagyon egyszerűvé teszi a határidők módosítását.

4. Notion (a legjobb egyéni munkafolyamatok létrehozásához)

via Notion

A Notion egy vizuálisan vonzó tervező eszköz, amely a teendőlistákat, a jegyzetelést és a projektmenedzsmentet egyetlen alkalmazásban egyesíti. A hagyományos tervezőktől eltérően a Notion rugalmasságot biztosít az egyéni munkafolyamatok létrehozásához, az információk adatbázisokban való rendszerezéséhez, valamint a feladatok vagy projektek többféle formátumban, például listák, táblák vagy naptárak formájában történő megtekintéséhez.

A Notion egyik nagy előnye a testreszabhatósága. Készíthetsz sablonokat és elrendezéseket, amelyek az egyedi igényeidnek megfelelnek. Ha heti tervezőt szeretnél, beállíthatod, vagy ha adatbázisra van szükséged a munkatevékenységek nyomon követéséhez, azt is létrehozhatod. A Notion közös munkaterületeket is lehetővé tesz, így könnyen megoszthatod a projekteket és a jegyzeteket a csapattal.

A Notion legjobb funkciói

Testreszabhatod a feladatokat, projekteket és jegyzeteket, hogy azok a számodra legmegfelelőbb módon legyenek strukturálva.

Használj olyan eszközöket, mint a Kanban táblák, naptárak és adatbázisok a sokoldalú szervezéshez.

Engedélyezd a valós idejű együttműködést, hogy a csapat tagjai zökkenőmentesen tudjanak együtt dolgozni.

Ossza meg dokumentumait és projektjeit a hatékony csapatmunka és a termelékenység érdekében

A Notion korlátai

A kezdeti tanulási görbe meredek lehet a hatalmas testreszabási lehetőségek miatt.

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 dollár/hely/hónap

Üzleti: 18 dollár/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

5. Trello (a legjobb a napi feladatok vizualizálásához)

via Trello

A Trello drag-and-drop felülete megkönnyíti a feladatok áthelyezését a különböző teljesítési szakaszok között. Kiválóan alkalmas a munkafolyamatok nyomon követésére, függetlenül attól, hogy csapatprojektet irányítasz vagy személyes céljaidat tervezed.

A Trello legnagyobb előnye az egyszerűsége. Különböző projektekhez testreszabható témákkal esztétikus táblákat hozhatsz létre, vizuálisan megkülönböztethető listákat adhatsz hozzá az egyes szakaszokhoz (pl. „Teendők”, „Folyamatban”, „Kész”), és színes kártyákat használhatsz a feladatokhoz. Címkéket, határidőket és mellékleteket is támogat, így könnyen hozzáadhatod a munkádhoz a kontextust.

A Trello legjobb funkciói

Intuitív felületen szervezd meg a feladatokat testreszabható munkafolyamatokba

Lehetővé teszi a csapatmunkát olyan funkciókkal, mint a feladatok kiosztása, a kártyákhoz való megjegyzések hozzáadása és a fájlok megosztása.

Integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Slack, a Google Drive, a Google Naptár és mások, a funkcionalitás bővítése érdekében.

A Trello korlátai

Az örökre ingyenes csomagban korlátozások vannak a power-upok (integrációk) és a táblák használatára vonatkozóan, ami korlátozhatja a gyakori felhasználókat.

A Trello árai

Ingyenes

Alapcsomag: 6 dollár/felhasználó/hónap

Prémium: 12,50 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: 210 dollár felhasználónként, éves számlázással

Trello értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (13 000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

A Trello vizuális egyszerűsége és rugalmassága tetszik nekem a legjobban. Könnyű vele a feladatokat rendszerezni, a különböző szakaszok között mozgatni és a csapatommal együttműködni. Akár blogtartalmakon, YouTube-videókon vagy más marketingprojektekben dolgozom, a Trello intuitív drag-and-drop felülete zökkenőmentes kezelést tesz lehetővé.

A Trello vizuális egyszerűsége és rugalmassága tetszik nekem a legjobban. Könnyű vele a feladatokat rendszerezni, a különböző szakaszok között mozgatni és a csapatommal együttműködni. Akár blogtartalmakon, YouTube-videókon vagy más marketingprojektekben dolgozom, a Trello intuitív drag-and-drop felülete zökkenőmentes kezelést tesz lehetővé.

📖 További információ: Ingyenes időbeosztási sablonok

6. Good Notes (A legjobb digitális jegyzeteléshez)

A GoodNotes egy digitális jegyzetelő alkalmazás, amelyet azoknak terveztek, akik intuitív és hatékony módon szeretnék rendszerezni kézzel írt vagy gépelt jegyzeteiket. Utánozza a jegyzetfüzetbe írás élményét, de hozzáad néhány hatékony digitális funkciót, mint például a keresés, a rendszerezés és a testreszabás. A GoodNotes tökéletes ötletek rögzítésére, dokumentumok megjegyzéssel ellátására szakmai és személyes célokra, vagy akár vázlatok készítésére is.

A GoodNotes kiemelkedő jellemzője a kézírási élmény. Stylussal írhat, és az alkalmazás pontosan visszaadja a papírra írás érzését. Lehetővé teszi továbbá, hogy jegyzeteket digitális mappákba és jegyzetfüzetekbe rendezzen (mint egy projektmenedzsment eszköz), így minden könnyen megtalálható.

A GoodNotes legjobb funkciói

Élvezze a valósághű kézírás élményét, ideális azok számára, akik inkább kézzel írnak.

Könnyen importálhatod és megjegyzéseket fűzhetsz a PDF-ekhez, ami tökéletes megoldás dokumentumok vagy tanulási anyagok szerkesztéséhez.

Szinkronizáld a jegyzeteket az eszközök között az iCloud segítségével, így bárhol hozzáférhetsz hozzájuk.

Egyszerűsítsd a digitális jegyzetelést a GoodNotes sablonokkal

A GoodNotes korlátai

Nem támogatja a valós idejű együttműködést, ami korlátozhatja a csapatalapú felhasználási eseteket.

A GoodNotes árai

Egyedi árazás

GoodNotes értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Goodnotesról a valódi felhasználók?

A Goodnotes egyszerre könnyen használható és rugalmas, és az Apple iPad és Apple Pencil eszközökön a legjobb kézírási élményt nyújtja. Az alkalmazást mindennap használom, mind munkához, mind személyes célokra.

A Goodnotes egyszerre könnyen használható és rugalmas, és az Apple iPad és Apple Pencil eszközökön a legjobb kézírási élményt nyújtja. Az alkalmazást mindennap használom, mind munkámhoz, mind magáncélokra.

7. Ellie Planner (A legjobb egyszerű és intuitív tervezéshez)

via Ellie Planner

Az Ellie Planner egy minimalista, mégis aranyos naptáralkalmazás, amely segítségével feladatok, események és rutinok szervezhetők egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes környezetben. Az egyszerűségre való összpontosításának köszönhetően az Ellie ideális azok számára, akik a felesleges funkciók nélküli, egyszerű tervezési megközelítést részesítik előnyben.

Ellie arra összpontosít, hogy egyensúlyt teremtsen a legjobb napi tervezőalkalmazások kombinálásával a feladatkezelés és a szokások nyomon követése terén. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy napi prioritásokat állíts be, rutinokat tervezz és szemmel tartsd hosszú távú céljaidat.

Az Ellie Planner legjobb funkciói

A feladatok gyors azonosításához és szűréséhez címkéket használj a feladatok kategorizálásához.

Bontsd le a komplex feladatokat kezelhető alfeladatokra, hogy egyszerűsítsd a munkafolyamatot.

Rendelj becsült időtartamokat a feladatokhoz, és kövesd nyomon a ténylegesen eltöltött időt az időgazdálkodás javítása érdekében.

Képek és egyéb fájlok hozzáadása a feladatokhoz az átfogó információkezelés érdekében

Az Ellie Planner korlátai

Nincsenek benne olyan fejlett funkciók, mint a feladatok szűrése és az egyéni irányítópultok az általános előrehaladás megtekintéséhez.

Ellie Planner árak

Ingyenes

Ellie Pro: 9,99 dollár havonta

Ellie Planner értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Cute Calendar Schedule Planner (A legjobb színekkel jelölt napi tervezéshez)

via Cute Calendar Schedule Planner

A Cute Calendar Schedule Planner egy felhasználóbarát mobilalkalmazás, amelynek célja, hogy segítse az idő hatékony kezelésében, miközben egy kis bájt ad a napi tervezéshez. Olyan funkciókat integrál, mint a teendőlista, jegyzetek, napló, emlékeztetők, szokások nyomon követése és időjárás-frissítések, így egyetlen platformon kezelheted az összes tervezési igényedet.

A Cute Calendar legjobb funkciói

Szinkronizálható a meglévő naptárrendszereddel, beleértve a Google Naptárat is, és nap, hét, hónap és lista nézetben jeleníti meg az eseményeidet.

Készíts színes jegyzeteket és vezess hangulatnaplót, hogy dokumentáld napi élményeidet és gondolataidat.

Személyre szabhatod a terveződet különféle matricákkal, színsémákkal és témákkal, hogy tükrözze a stílusodat.

Alakíts ki új szokásokat és kövesd nyomon a napi fejlődésedet, hogy elősegítsd a személyes növekedést.

A Cute Calendar korlátai

Csak mobilalkalmazás, webes verzió nem elérhető.

Cute Calendar árak

Egyedi árazás

Cute Calendar értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Adj hozzá egy részt az online naplóba, ahol naponta három soros reflexiókat írhatok. Írj be olyan kérdéseket, mint „Mi mosolygott ma rám?” vagy „Mi jelentett ma kihívást számomra?”. Ez segít észrevenni a nap pozitív aspektusait, még akkor is, ha elfoglalt vagy stresszes.

9. Fantastical (a legjobb iCloud-integrációkhoz)

via Fantastical

A Fantastical egy remek naptáralkalmazás, amellyel könnyedén kezelheted a napirendedet. Az egyik kedvenc funkcióm a természetes nyelvű beviteli funkció, amelynek köszönhetően gyorsan és egyszerűen hozhatsz létre eseményeket és emlékeztetőket.

A Fantastical segítségével sablonokat hozhatsz létre ismétlődő eseményekhez és feladatokhoz, és zökkenőmentesen csatolhatsz fájlokat a Google-hoz vagy az iCloud-hoz, így minden fontos információt egy helyen tárolhatsz a feladataidhoz és eseményeidhez. A beépített időjárás-frissítések és együttműködési eszközök, mint például a Zoom integráció, szintén nagyon hasznosak.

A Fantastical legjobb funkciói

Egyszerű mondatok begépelésével vagy kimondásával gyorsan ütemezhetsz eseményeket és emlékeztetőket.

Kombináld a feladatokat, emlékeztetőket és eseményeket egy felhasználóbarát felületen

Integrálja a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokkal a virtuális értekezletek zökkenőmentes kezeléséhez.

Az események automatikus beállítása a különböző időzónákban dolgozó felhasználók számára

A Fantastical korlátai

Néhány fejlett funkció csak prémium előfizetéssel érhető el.

Fantastical árak

14 napos ingyenes próba

Egyéni: 4,75 dollár havonta, éves számlázással

Családok: 7,50 dollár havonta, éves számlázással

Teams: 4,75 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Fantastikus értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (20 értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fantasticalról a valódi felhasználók?

A Fantastical nagyon könnyen használható. Kellemes felhasználói felülettel és rugalmas nézetekkel rendelkezik. Az események hozzáadása egyszerű, és intelligens szövegkezelési funkcióval is rendelkezik.

A Fantastical nagyon könnyen használható. Kellemes felhasználói felülettel és rugalmas nézetekkel rendelkezik. Az események hozzáadása egyszerű, és intelligens szövegkezelési funkcióval is rendelkezik.

10. Structured (A legjobb napi ütemterv készítéséhez)

via Structured

A Structured egy gyönyörűen megtervezett napi tervező alkalmazás, amely segít megszervezni a napirendedet úgy, hogy azt egyértelmű, óránkénti idővonalra bontja. Vizuálisan vonzó és egyszerű felületével a Structured tökéletes azok számára, akik szeretnék megtervezni a napjukat anélkül, hogy túl sok funkcióval terhelnék magukat.

Lehetővé teszi, hogy hozzáadd gondolataidat, nyomon kövesd szokásaidat és integráld a találkozóidat, így minden személyes és munkahelyi feladatod egy helyen lesz. A Structured kiválóan alkalmas diákoknak, szakembereknek vagy bárkinek, aki szeret szigorúan megtervezni a napját.

A legjobb funkciók áttekintése

Tervezd meg az egész hetedet úgy, hogy minden feladathoz konkrét időpontot rendelhetsz hozzá.

Állíts be napi, heti vagy havi ismétlődő feladatokat a fenntartani kívánt rutinokhoz vagy szokásokhoz.

Zökkenőmentesen működik minden eszközön, így tervei mindig naprakészek lesznek.

Szerkezeti korlátozások

Személyes használatra készült, és nem rendelkezik csapat- vagy együttműködési funkciókkal.

Strukturált árazás

Egyedi árazás

Strukturált értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Szánj egy részt az esztétikus tervezőalkalmazásodban arra, hogy véletlenszerű inspirációkat gyűjts, például idézeteket, jegyeket vagy pillanatfelvételeket. Tekints rá úgy, mint egy digitális kreativitási fiókra, amely motivál téged.

Használd a ClickUp-ot digitális tervezőként

A kedves tervezőalkalmazások gyönyörű kialakításukkal, élénk színeikkel és inspiráló elrendezésükkel megkönnyítik a feladatok szervezését és a termelékenység nyomon követését. A tervezést élvezetes élménnyé varázsolják, segítve Önt abban, hogy elkötelezett maradjon feladataival és céljaival szemben. Azonban ezeknek az esztétikus tervezőknek sok közül hiányzik a valós idejű együttműködés vagy a haladás nyomon követésének képessége.

Ha olyan all-in-one online tervezőt keresel, amely az esztétikán túlmutat, próbáld ki a ClickUp-ot. Hatékony AI funkciójával a ClickUp egyszerűsíti a feladatütemezés, a projekttervezés, az előrehaladás nyomon követése és a valós idejű együttműködés folyamatát. Akár a napodat tervezed, céljaidat követed nyomon, vagy projekteket kezeled, a ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyek megfelelnek az igényeidnek és mindent szervezetten tartanak, így ez a legjobb napi tervező alkalmazás.

Készen állsz a termelékenység növelésére? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!