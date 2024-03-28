Átfogó útmutató a 10 legjobb Google Naptár-integrációhoz 2025-ben

A Google Naptár, mint a tervezés és szervezés elengedhetetlen eszköze, mindennapi személyes és szakmai életünk szerves részévé vált. Az eszköz számos funkciója segít nekünk a nagyobb termelékenység és a hatékony időgazdálkodás elérésében.

De mi lenne, ha lenne egy módszer a termelékenység további növelésére? A Google Naptár integrációival ezt és még többet is megtehet.

A megfelelő integrációk segítségével kiaknázhatja a Google Naptár rejtett potenciálját, és többet hozhat ki belőle, mint egy egyszerű ütemező alkalmazás. Naptára könnyedén szinkronizálható más eszközökkel és alkalmazásokkal, javíthatja a munkafolyamatot és növelheti a hatékonyságot.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb Google Naptár integrációkat.

Mit kell keresnie a Google Naptár integrációkban?

A Google Naptár integrációkban az alábbiakra érdemes figyelni:

Kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az integráció kompatibilis az Ön által használt különböző eszközökkel és platformokkal (asztali számítógép, mobil, különböző operációs rendszerek stb.).

Könnyű használat: Keressen olyan integrációkat, amelyek felhasználóbarát felülettel és egyszerű beállítási folyamatokkal rendelkeznek. A cél a munkafolyamatok egyszerűsítése, nem pedig bonyolítása.

Szinkronizálás: Ellenőrizze, hogy az integráció lehetővé teszi-e a Google Naptár és más eszközök és platformok közötti zökkenőmentes szinkronizálást. Ez biztosítja, hogy a naptára mindig naprakész legyen.

Testreszabás: A legjobb olyan integrációkat választani, amelyek testreszabási funkciókat kínálnak, így a beállításokat az Ön preferenciái és egyedi igényei szerint alakíthatja ki.

Automatizálás: A Google Naptár funkcióit automatizáló integrációk használata időt takaríthat meg. Keressen olyan integrációkat, amelyek automatizálják az emlékeztetőket és olyan funkciókat, mint A Google Naptár funkcióit automatizáló integrációk használata időt takaríthat meg. Keressen olyan integrációkat, amelyek automatizálják az emlékeztetőket és olyan funkciókat, mint a napi tervező sablonok , az események létrehozása és egyéb időtakarékos funkciók.

Értesítések: A rugalmas értesítési beállítások lehetővé teszik, hogy a munkafolyamatának megfelelő módon kapjon emlékeztetőket, akár e-mailben, felugró ablakokban vagy más csatornákon keresztül.

Együttműködés: Ha napi munkája zökkenőmentes együttműködést igényel, akkor fontolja meg az integrációkat, amelyek megkönnyítik a naptárak megosztását, az együttműködésen alapuló ütemezést és a könnyű kommunikációt.

Ügyfélszolgálat: A megbízható, 24 órás ügyfélszolgálat jelentősen javítja az Ön felhasználói élményét. Keressen olyan integrációkat, amelyek minőségi ügyfélszolgálatot nyújtanak, hogy gyorsan megoldhassa a problémákat és választ kapjon kérdéseire.

A 10 legjobb Google Naptár-integráció, amelyet 2024-ben érdemes használni

Ezekkel a Google Naptár integrációkkal a naptár állandó ellenőrzése már a múlté lesz. Íme a 10 legjobb integráció, amelyet 2024-ben használhat.

1. ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

A ClickUp egy testreszabható termelékenységi, együttműködési és projektmenedzsment platform minden méretű csapat és részleg számára. Több mint 1000 integrációt és 15+ testreszabható nézetet kínál, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat és biztosítsa, hogy mindig kézben tartsa a projekteket.

A ClickUp Google Naptár integrációja lehetővé teszi, hogy automatikusan (és azonnal) szinkronizálja eseményeit a különböző platformok között. Emellett áttekintést kaphat napi, heti és havi feladatairól.

A Google Naptárak a legjobb módszerek arra, hogy a ClickUp alkalmazáson belül hagyományos időnézetet kapjon az összes elvégzendő feladatról. Azonnal áttekintheti a napi, heti vagy havi feladatlistáját!

Ezenkívül a ClickUp univerzális keresőjével gyorsan kereshet fájlokat a ClickUp-ban, a kapcsolódó alkalmazásokban és akár a helyi meghajtón is. Az Extend Search segítségével gyorsan megtalálhatja kedvenc alkalmazásait (anélkül, hogy egyenként kellene keresnie őket).

A legjobb az egészben, hogy az univerzális kereső minél többet használja, annál jobb és személyre szabottabb eredményeket nyújt.

A csatlakoztatott alkalmazásokban a Universal Search segítségével kereshet egy adott fájlt.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekteket, szerezzen be feladatokat, és tekintse meg naptárát nap, hét vagy hónap szerint a ClickUp Naptár nézetével . Azonnal ütemezheti a feladatokat, rendezheti őket prioritás és állapot szerint, és használhatja a Google Naptár és a ClickUp kétirányú szinkronizálását.

A Naptár nézet segítségével egyetlen pillantással áttekintheti az összes feladatát

Kapjon időben emlékeztetőket, és kezelje őket gyorsan a ClickUp Reminders segítségével.

Használjon egyéni állapotokat, mezőket és nézeteket a ClickUp Naptártervező sablonjával , hogy projektjeit kezelhető részekre szervezze.

Töltse le ezt a sablont Használja a Naptártervező sablont a termelékenység növeléséhez és a menetrend egyszerű kezeléséhez.

Áttekintést kaphat napi teendőiről és munkájáról a ClickUp Home segítségével

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak a lassú válaszidőkre.

Meredek tanulási görbe

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Zoom

Találkozók ütemezése a Zoom-on az AndroidPolice segítségével

A 2013-ban indult Zoom kiváló videokonferencia-, online csevegő- és virtuális értekezlet-szolgáltatásokat kínál. 2024-re ez az ikonikus eszköz már több mint 300 millió napi felhasználóval rendelkezik. Mivel a virtuális értekezletek életünk nagy részét képezik, a naptárhoz kapcsolódó integrációval munkája zökkenőmentesebbé és kezelhetőbbé válhat.

A Zoom meeting – Google Naptár integráció lehetővé teszi, hogy közvetlenül a naptárából ütemezzen, csatlakozzon és kezeljen találkozókat. Valós időben együttműködhet másokkal, mivel a releváns felhasználók közvetlenül az alkalmazásban kaphatnak értesítéseket és emlékeztetőket az új Google naptár eseményekről.

A Zoom legjobb funkciói

Csatlakozzon a találkozókhoz közvetlenül a naptár alkalmazásból

A „konferencia hozzáadása” részben válassza ki a Zoomot, és pillanatok alatt megtervezheti a találkozókat. A Zoom automatikusan létrehoz egy linket.

Konvertálja e-mailjeit találkozókká, és ossza meg a meghívókat mindenkivel

Használja a kétirányú szinkronizálást, hogy minden találkozó, függetlenül attól, hogy a Zoomban vagy a Google Naptárban hozta-e létre, automatikusan szinkronizálódjon az összes integrált alkalmazásban.

Törölje vagy szerkessze a találkozót közvetlenül a Google Naptárból. A változtatások a Zoom alkalmazásban is elérhetőek lesznek.

Zoom korlátozások

Csak Google Workspace felhasználók számára elérhető.

A Zoom házigazda szerepének megváltoztatása a Google Naptár Tulajdonos megváltoztatása műveletével nem változtatja meg a Zoom házigazdáját.

Zoom árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 14,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 21,99 USD/hó/felhasználó

Business Plus: 26,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 54 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Google Dokumentumok

Találkozói jegyzetek és események létrehozása a Docs segítségével

A Google Docs egy online szövegszerkesztő, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen eszközön valós időben alkosson ötleteket. Együttműködhet csapattagjaival, módosításokat végezhet, embereket jelölhet meg, és könnyedén megoszthatja a dokumentumokat a releváns személyekkel.

Emellett a Smart Compose, a hangalapú gépelés, a helyesírási és nyelvtani javaslatok segítségével okosabban és gyorsabban írhat.

A Google lehetővé teszi, hogy a Docs-ot zökkenőmentesen összekapcsolja más Google-alkalmazásokkal, például a Google Táblázatokkal, a Google Naptárral, a Google Prezentációkkal stb. Közvetlenül a Docs-ból hozhat létre naptári eseményeket, hozzáadhat napirendeket és ülésjegyzőkönyveket, és még sok mást.

Olvassa el még: 10 ingyenes Google Naptár sablon, hogy szervezett maradjon a munkában

A Google Docs legjobb funkciói

Adjon hozzá értekezletjegyzőkönyveket a Google Docs-ból

Csatolja a találkozó jegyzőkönyvét közvetlenül a kiválasztott Google Naptár eseményhez.

Új naptári eseményeket adhat hozzá a Google Docs segítségével.

Írja be a @calendar event draft parancsot a Docs-ba a naptári események vázlatának elkészítéséhez, és ossza meg azokat egyszerűen a Google Naptárral.

Adjon hozzá embereket a Vendégek mezőbe a @ jel használatával és az e-mail cím beírásával.

Dolgozzon együtt másokkal, és végezzen változtatásokat valós időben

A Google Docs korlátai

A naptári események megtervezése a Docs-ban csak a Google Workspace-en érhető el.

Google Docs árak

Ingyenes

Google Docs értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

4. Slack

A Google Naptár eseményeinek megtekintése és automatizálása a Slacken keresztül

A Slack egy felhőalapú csapatkommunikációs és együttműködési platform, amely összehozza a csapatokat. Külön csatornákat hozhat létre konkrét projektekhez, fájlokat oszthat meg és automatizálhatja a rutin feladatokat.

A Slack és az egyik legjobb naptáralkalmazás integrálásával találkozókat hozhat létre, könnyedén ütemezhet eseményeket, emlékeztetőket adhat hozzá és rendszeres értesítéseket kaphat. Ezzel az integrációval napi vagy heti naptárösszefoglalásokat kaphat.

A Slack legjobb funkciói

A gyorsbillentyű gombbal közvetlenül a Slackből hozhat létre eseményt.

Szinkronizálja naptárát a Slack állapotával, hogy csapata tudja, mikor érhető el.

Kapjon emlékeztetőket az esemény kezdete előtt, és csatlakozzon a találkozóhoz közvetlenül a Slack emlékeztetőjéből.

Kapjon frissítéseket, ha az esemény részletei módosulnak

A Google Naptár integrációval könnyedén megoszthatja a jegyzőkönyveket és bármely csatornára közzéteheti azokat.

A Slack korlátai

Egyes felhasználók technikai problémákról panaszkodtak az értesítésekkel kapcsolatban.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 6,67 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12,50 USD/hó/felhasználó

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

5. Calendly

A rendelkezésre állás ellenőrzése, az események részleteinek hozzáadása és az események ütemezése a Calendly segítségével

A Calendly egy ütemezési automatizálási platform és népszerű alternatívája a Google Naptárnak. Automatizálja és egyszerűsíti a csapatok és egyének ütemezését azáltal, hogy megosztja az Ön találkozói rendelkezésre állását, lehetővé teszi a többszemélyes automatizált ütemezést, és több mint 100 integrációt kínál.

A Google Naptár és a Calendly integrációjával hozzáférhet minden eseménytípushoz, kiválaszthatja a rendelkezésre álló időpontokat, elmentheti az eseményeket, automatikusan hozzáadhat részleteket az eseményhez és még sok más. Az integráció segítségével jelentős időt és erőforrásokat takaríthat meg.

A Calendly legjobb funkciói

Győződjön meg arról, hogy soha nem lesz kettős foglalása, engedélyezve a Calendly-nek, hogy valós időben ellenőrizze a Google Naptárát.

Ellenőrizze a több Google Naptárban rendelkezésre álló időpontokat, és ossza meg őket e-mailben.

Állítson be automatikusan puffereket a különböző találkozók között, hogy elkerülje a kimerültséget.

Adjon hozzá automatikusan olyan részleteket, mint a videokonferencia linkek a Google Naptár eseményeihez.

A Calendly korlátai

Egyes felhasználók bonyolultnak találták a több naptárral való integrációt

A Calendly alternatíváihoz képest meredek tanulási görbe

Calendly árak

Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3400+ értékelés)

6. Zapier

App integrációk a Zapier oldalon a ProductPlan segítségével

A Zapier több mint 6000 alkalmazás egyszerű automatizálását biztosítja, hogy különböző alkalmazásokat használhasson ugyanabban a munkafolyamatban. Természetesen a Google Naptár integrációja a legjobb integrációk közé tartozik.

A Zapier és a naptár integrálásával összekapcsolhatja a Google Naptárat több ezer alkalmazással, amelyek automatizálást és termelékenységet tesznek lehetővé. Emellett a Zapier sablonjaival automatizálhatja az integrációkat.

A Zapier legjobb funkciói

Az integrációk automatizálásával összpontosítson a legfontosabb feladatokra

Könnyedén adjon hozzá Microsoft Outlook eseményeket a Google Naptárhoz

Párosítsa olyan alkalmazásokkal, mint a Trello, a Gmail, a Notion, az Any. do, a ClickUp és mások

Új Trello kártyák létrehozása. ClickUp feladatok naptári eseményekből

Események másolása a Google Naptárból egy másikba

Zapier korlátozások

Egyes felhasználók a Zapier-t lassúnak találják

A kezdőknek eleinte nehéz volt használni

Zapier árak

Ingyenes

Starter: 29,99 USD havonta

Professzionális: 73,50 USD havonta

Csapat: 103,50 USD havonta

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

7. GoToMeeting

Biztonságos virtuális értekezletek a GoTo Meeting segítségével

A GoToMeeting egy online értekezlet-szoftver, amely egységes felügyeletet, kiváló hangminőséget és biztonságos értekezleteket kínál. A szoftver a virtuális értekezleteket és az együttműködést minden eddiginél hozzáférhetőbbé és egyszerűbbé teszi.

A Google Naptár és a GoToMeeting integrációja lehetővé teszi, hogy közvetlenül a naptárából zökkenőmentesen ütemezze és kezelje találkozóit.

A GoToMeeting legjobb funkciói

Zökkenőmentesen ütemezzen és frissítsen találkozókat közvetlenül

Könnyedén csatlakozzon a közelgő értekezletekhez

Menjen egyik megbeszélésről a másikra anélkül, hogy elhagyná a Google környezetet

GoToMeeting korlátozások

Néhányan panaszkodtak a bemutatók hiányára

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak

GoToMeeting árak

Ingyenes

Professzionális: 12 USD/hó/szervező, éves számlázással

Üzleti: 16 USD havonta szervezőnként, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

GoToMeeting értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

8. Google Feladatok

Feladatok létrehozása és hozzáadása a naptárból a Google Tasks segítségével

A Google Tasks egy teendőlista-alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az összes fontos feladatot. Az alkalmazás automatikusan szinkronizálódik az összes eszközön, így bármikor és bárhol ellenőrizheti a teendőlistáját. A feladatokhoz és alfeladatokhoz részleteket is hozzáadhat, hogy ne maradjon le a határidőkről.

A Feladatok funkciót integrálva olyan megosztott naptáralkalmazásokkal, mint a Google Naptár, közvetlenül a naptárból adhat hozzá és tekinthet meg feladatokat. Feladatot is hozzáadhat, amely automatikusan megjelenik a naptárában, feltéve, hogy megadja a dátumot és az időpontot.

A Google Tasks legjobb funkciói

Adjon hozzá feladatot közvetlenül a naptárból, és fordítva.

Tartsa szemmel a határidőket az összes teendőjének összevont nézetével.

Szinkronizálja feladatait az összes eszközén, és végezze el munkáját gyorsabban.

A Google Tasks korlátai

Nincs elérhető együttműködési funkció

Korlátozott funkciókkal rendelkezik

A Google Tasks árai

Ingyenes

Google Tasks értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

9. Asana

Új Google Naptár események létrehozása az Asana segítségével

Az Asana, egy munkamenedzsment platform, célja, hogy segítse a csapatokat munkájuk egyszerű szervezésében, nyomon követésében és kezelésében. Blokkok és táblázatok segítségével hozhat létre ütemterveket, hogy javítsa az együttműködést. Az Asana több mint 200 integrációt tesz lehetővé, hogy az együttműködés zökkenőmentes legyen.

Az egyik ilyen integráció a Google Naptár. Ezzel az integrációval kezelheti a teendőlistáit, határidőket rendelhet hozzájuk, és automatikusan bejegyzéseket hozhat létre a naptárában.

Az Asana legjobb funkciói

Hozzon létre új feladatokat az Asanában az eseményei alapján

Az Asana Rules segítségével automatikusan ütemezhet eseményeket a naptárban.

Kapcsolja össze a kapcsolódó munkákat, és mutassa meg az esemény legfontosabb részleteit azáltal, hogy eseménywidgeteket ad hozzá a feladatokhoz.

Kövesse nyomon a határidőket és a projektek előrehaladását

Az Asana korlátai

Akár 1 személyes és munkahelyi naptárba is szinkronizálhatja a feladatokat.

Az alternatívákhoz képest korlátozott funkciókat kínál.

Asana árak

Személyes : Ingyenes

Starter: 13,49 USD havonta

Haladó: 24,99 USD havonta

Vállalati: Egyedi árak

Enterprise Plus: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

10. Trello

Feladatkezelés a Trello segítségével

A Trello egy listakészítő alkalmazás, amely segít nyomon követni a munkát, vizualizálni az ötleteket, racionalizálni a munkafolyamatokat és új szintre emelni a termelékenységet. A Google Naptár integrációval a lehető legjobban kihasználhatja ezt az eszközt.

Javítja az együttműködést, a határidők kezelését és az ütemezést, valamint hatékonyabbá teszi a projektmenedzsmentet. Kétirányú szinkronizálást is beállíthat, így a Trello kártyákat naptári eseményekké alakíthatja, és fordítva.

A Trello legjobb funkciói

Kezelje az eseményhez tartozó összes feladatot

Kapjon emlékeztetőket az eseményekről és találkozókról a Trello-n

Engedélyezze a szinkronizálást, hogy az egyik alkalmazásban végzett módosítások a másik alkalmazásban is megjelenjenek.

Ossza meg adatait valós időben a választott szabályok alapján

Állítson be szabályokat az események kiszűrésére

A Trello korlátai

A tanulási görbe meredek.

Ha több projektje van, az interfész zavaros és zsúfolt lehet.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó/felhasználó

Prémium: 12,50 USD felhasználónként havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázás esetén (50 felhasználó esetén)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Javítsd a tervezési képességeidet a Google Naptár integrációival

A Google Naptár az egyik olyan eszköz, amelyet napközben folyamatosan ellenőriz. Ezekkel az integrációkkal már nem kell ezt tennie. Ehelyett napja zökkenőmentesen telhet, anélkül, hogy folyamatosan ellenőriznie kellene a naptárát.

Használja azokat az eszközöket, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek és speciális követelményeinek. Például a Zoom vagy a GoToMeeting integrációk hasznosak lehetnek a virtuális találkozók kezeléséhez.

Ha valami átfogóbbat keres, ami segít kezelni az összes ütemezési igényét különböző projektekben, akkor a ClickUp nem fog csalódást okozni. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!