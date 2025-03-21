Milanote vs. Notion: Melyik termelékenységi eszköz a megfelelő az Ön számára?

Gyerekkorában olyan filmeket nézett, amelyekben művészek egy homályosan megvilágított szobában görnyedtek, hevesen firkáltak egy jegyzetfüzetbe, majd frusztrációjukban összegyűrték a papírt, és egy túlcsorduló szemetesbe dobták.

Bár ez drámai módon hangzik, a valóságban a tartalomkészítők, projektmenedzserek és tervezők nem boldogulnak jobban szervezett munkaterületek nélkül.

Itt jönnek képbe a Milanote és a Notion termelékenységi eszközök. Vizuális munkaterületeik és valós idejű együttműködési funkcióik intuitív módon integrálják a feladatokat, jegyzeteket és projekteket egy központi tudásközpontba, amely segít javítani az általános termelékenységet.

De melyik a jobb választás a munkafolyamatodhoz: a Milanote vagy a Notion? Ebben a cikkben áttekintjük és összehasonlítjuk a funkcióikat és az áraikat.

Fedezze fel a Milanote és a Notion erősségeit és gyengeségeit, valamint azt, hogy a ClickUp hogyan hidalja át a két eszköz közötti különbségeket: A kreatív szakembereknek és a profiknak olyan munkaterületre van szükségük, ahol ötleteiket, projektjeiket és jegyzeteiket rendszerezve tárolhatják .

A Milanote vizuális gondolkodók számára ideális, szabad formájú brainstorming , hangulat táblák és drag-and-drop szervezés funkcióival.

A Notion egy strukturált munkafolyamatok erőteljes eszköz, amely adatbázisokat, AI írási eszközöket és mély integrációkat kínál.

Mindkét eszköznek vannak hiányosságai: a Milanote-nak nincs mély integrációja , míg a Notion kézi munkát igényel az ötletek és a kivitelezés összekapcsolásához.

A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi azáltal, hogy integrálja a táblákat , a gondolattérképeket, a dokumentumokat és az AI-alapú automatizálást egy platformba.

A ClickUp Brain automatizálja az ismétlődő feladatokat, összefoglalja a frissítéseket és AI-alapú betekintést nyújt, ezzel csökkentve a manuális munkát, így növelve a termelékenységet.

Mi az a Milanote?

A Milanote a digitális módszerünk lett az inspirációk keresésére, a folyamatok megtekintésére és a munkák értékelésére.

Így írja le a Milanote-ot Jeremy Perez-Cruz, az Uber márkatervezési menedzsere – és mi most ezt a megjegyzést fogjuk elemezni.

A Milanote vizuális munkaterületet kínál, amely 360 fokos rálátást biztosít a projektekre. Egyetlen vászonra hivatkozásokat, mintákat és kreatív eszközöket adva finomíthatja ötleteit. Így egy együttműködésen alapuló áttekintést kap, amely segít felismerni a hibákat, mielőtt azok visszafordíthatatlanná válnának.

via Milanote

Funkcionálisan a Milanote egy jegyzetelő alkalmazás, amelyet brainstorminghoz, tervezéshez és projektek végrehajtásához fejlesztettek ki. A Milanote drag-and-drop rendszerével mindent elrendezhetsz – a teendőlistáktól és a határidőktől a médiaeszközökig és a kutatási linkekig – anélkül, hogy megszakítanád a munkádat.

Akár tervező, író, filmkészítő, fotós, vállalkozó vagy vizuális gondolkodó vagy, ez egy hatékony vizuális együttműködési szoftver, amely alkalmazkodik az egyedi igényeidhez.

💡 Profi tipp: A Milanote tábláit egymásba ágyazhatja, így az ügyfelek számára végzett munkától a személyes projektekig mindent úgy kategorizálhat, ahogyan az Önnek és csapatának a legmegfelelőbb.

A Milanote funkciói

A Milanote felhasználói gyakran kiemelik egy dolgot: ez egy egyszerű eszköz, rendkívüli funkciókkal. Íme, mit is jelentenek ezzel.

1. Vizuális táblák az ötletek megvalósításához

via Milanote

A Milanote tábláit úgy képzelje el, mint a Pinterest, a fehér tábla és egy művész ihletett vázlatfüzetének keverékét. Jegyzeteket, képeket, linkeket, vázlatokat és médiaelemeket húzhat és ejthet egy teljesen testreszabható elrendezésbe.

Akár hangulat táblát készít, gondolattérképeket rajzol, vagy projektet tervez, ezeknek a tábláknak a rugalmassága lehetővé teszi, hogy saját elképzelései szerint strukturálja ötleteit, és ne úgy, ahogyan azt bizonyos merev adminisztrációs eszközök kényszerítik.

2. Intuitív jegyzetelés vizuális gondolkodók számára

via Milanote

Ha a szokásos jegyzetelő alkalmazások unalmasak neked, a Milanote friss levegőt hoz.

A Milanote egy unalmas, lineáris szövegszerkesztő helyett lehetővé teszi, hogy szabadon írj jegyzeteket, és azokat nyilakkal, színekkel és vizuális elemekkel összekapcsold. Ezek a legjobb körülmények a vizuális brainstorminghoz.

3. Egyszerű csapatmunka

via Milanote

A Milanote valós idejű együttműködést kínál, megkönnyítve a táblák megosztását, a visszajelzések hagyását és a haladás nyomon követését.

Szüksége van a csapata véleményére? Csak kommenteljen egy ötlethez, és mindenki értesülni fog róla.

4. Drag-and-drop feladatkezelés

A Milanote feladatkezelő eszközként is működik. Egyszerű teendőlistáival, verziótörténet-követésével és munkafolyamat-szervezésével a brainstormingtól a végrehajtásig juthat el anélkül, hogy más alkalmazásokra kellene váltania.

5. Inspiráció az ujjhegyeiden

via Milanote

A kreatív elmék folyamatosan kutatnak és összekapcsolják a látszólag egymástól független ötleteket, de a képek, YouTube-videók, cikkek és tervezési inspirációk nyomon követése rémálom lehet. A Milanote Web Clipper segítségével bármit letölthetsz az internetről, és közvetlenül a tábláidra mentheted, így soha többé nem veszíted el azt a nagy ötletet.

Milanote árak

Ingyenes

Fizetés személyenként : 9,99 USD/hó

Csapatcsomag : 49 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottai információkért kapkodnak. Az átlagos tudásmunkás hat különböző személytől kapott információkra támaszkodik feladatai elvégzéséhez. Ez napi hat kapcsolattartási pontot jelent, csak azért, hogy összegyűjtse a kontextust, összehangolja a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A kihívás? Végtelen utánkövetések, verziók keveredése és a láthatóság hiányosságai, amelyek mindent lelassítanak. A ClickUp Connected Search és AI Knowledge Management funkciói ezt az információk központosításával oldják meg, biztosítva azonnali hozzáférést a megfelelő kontextushoz – nincs szükség keresgélésre.

Mi az a Notion?

A Notion alapvetően egy jegyzetelő alkalmazás, de egy all-in-one munkaterületet is kínál, amely lehetővé teszi az ötletek összekapcsolását, a kreatív eszközök szervezését és egy Önnek megfelelő feladatkezelő rendszer felépítését.

Akár CRM-re, projektmenedzsment szoftverre vagy személyes naplóra van szüksége, a Notion az Ön egyedi igényeihez igazodik. A Notion AI segítségével az alkalmazás még az írásban, az ötletelésben és a tartalom strukturálásában is segít – lényegében egy extra agy, amikor a sajátja túl sok megnyitott lapotól kimerült.

Notion funkciók

A Notion alkalmazkodik a munkafolyamatához, és nem fordítva. Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan segíthetnek Önnek a Notion funkciói:

1. Blokk-alapú rendszer a végső testreszabáshoz

via Notion

Felejtsd el a merev sablonokat – a Notion blokk alapú rendszert kínál, ahol minden moduláris.

Szeretne egy teendőlistát a tudásközpont mellett? Megoldható. Szüksége van Kanban táblákra, adatbázisokra és beágyazott YouTube-videókra egy nézetben? Könnyű.

A Notion segítségével pontosan úgy alakíthatja ki a munkaterületét, ahogyan szüksége van rá, így tökéletesen alkalmas csapatok irányítására, munkafolyamatok kezelésére, tartalomkészítésre és akár személyes szervezésre is.

2. Hatékony projektmenedzsment eszköz

A Notion nem csak jegyzetekhez készült – projektmenedzsment eszközként is használható, olyan funkciókkal, mint a Kanban táblák, idővonalak és naptár nézetek. Használja feladatok kiosztására, határidők beállítására és a haladás nyomon követésére – mindezt egy helyen.

3. Valóban működő együttműködés

via Notion

A csapatfrissítések a Notion ugyanazon ökoszisztémájának részét képezik, mivel a platform valós idejű együttműködést tesz lehetővé. A csapat tagjai szerkeszthetik, kommentálhatják és nyomon követhetik a megosztott feladatok, dokumentumok és wikik változásait anélkül, hogy elmerülnének a végtelen Slack-üzenetekben.

4. Notion AI az intelligens automatizáláshoz

via Notion

A Notion AI összefoglalókat ír, teendőket generál, sőt, tartalmakat is lefordít. Képzelje el, milyen hatalmas termelékenységnövekedést érhet el, ha az AI segít csökkenteni a brainstorming és a vázlatkészítéshez szükséges erőfeszítéseket!

A Notion jól együttműködik másokkal. A Google Naptártól a Zapierig, más alkalmazásokkal is összekapcsolható, hogy szinkronizálja az ütemterveket, automatizálja a munkafolyamatokat és javítsa a termelékenységet. Ha olyan általános célú eszközre van szüksége, amely zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatába, akkor a Notion a megfelelő választás.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Milanote vs. Notion: Funkciók összehasonlítása

A munkaterületekkel kapcsolatos kihívás az, hogy a kreatív szakemberek, a tervezők és a projektmenedzserek olyan eszközre van szükségük, amely úgy gondolkodik, ahogyan ők. Tehát a Milanote jobban illeszkedik a mindennapi munkafolyamatokba, mint a Notion? Derítsük ki!

Funkció Milanote Notion Felhasználói felület Szabad formájú, drag-and-drop vászon a vizuális szervezéshez Moduláris, blokk-alapú rendszer strukturált munkafolyamatokhoz Feladatkezelés Alapvető teendőlisták, egyszerű munkafolyamat-szervezés Kanban táblák, haladás nyomon követése, automatizálás, függőségek Együttműködés Valós idejű együttműködés megosztott táblákkal és megjegyzésekkel Dokumentumközpontú együttműködés valós idejű szerkesztéssel, említésekkel és megjegyzésekkel Mesterséges intelligencia képességei Nincs AI funkció A Notion AI segít összefoglalók, teendők és fordítások létrehozásában. Integrációk Korlátozott harmadik féltől származó integrációk Kiterjedt integrációk a Google Naptárral, a Slackkel, a Zapierrel és még sok mással

1. funkció: Vizuális brainstorming vs. strukturált szervezés

Képzelje el, hogy minden ötletét, referenciáját és eszközét egy hatalmas táblára dobja, majd azokat mozgathatja, csoportosíthatja és vizuálisan összekapcsolhatja. Ez a Milanote. Tökéletes brainstorming ülésekhez, hangulat táblákhoz vagy ötletek természetes elrendezéséhez, ahelyett, hogy azokat merev, sablonos struktúrába kényszerítené.

A Notion viszont a strukturált szervezésre lett kialakítva. Minden oldalokon, aloldalakon és adatbázisokban van tárolva. Ha szeretsz táblázatokat, címkéket, szűrőket és sablonokat készíteni, akkor a Notion lesz a legjobb barátod. Azonban túlzottan strukturáltnak tűnhet, ha csak ötleteket akarsz egy oldalra dobni, és azokat később rendszerezni.

🏆 Győztes: Milanote, azoknak a kreatív szakembereknek, akiknek szabad formájú, vizuális munkaterületre van szükségük.

2. funkció: Feladatkezelés kreatív csapatok számára

A Milanote és a Notion egyaránt feladatok kezelésére szolgál, de nagyon különböző módon.

A Notion Kanban táblákat, haladáskövetést és automatizálási funkciókat kínál. Ha tartalomnaptárt vezet vagy szoftverfejlesztést irányít, a Notion segítségével jobban kézben tarthatja a határidőket, a függőségeket és a haladás követését.

A Milanote vizuális megoldást kínál. Kiválóan működik, ha a feladatok egy nagyobb kreatív folyamat részét képezik, például egy új márka identitásának megtervezése, ahol minden vizuálisan alakul az idő múlásával.

🏆 Győztes: Notion, ha teljes értékű projektmenedzsment eszközre van szüksége, részletes feladatkövetéssel.

3. funkció: Együttműködés és visszajelzés

Az ügyfelek vagy a csapat visszajelzéseinek begyűjtése gyakran nehézkes, végtelen e-mail láncokkal, eltévesztett megjegyzésekkel és verziókezelési rémálmokkal jár.

A Milanote segítségével megoszthatja a táblát az ügyfelekkel, közvetlenül hozzáadhat megjegyzéseket a vizuális elemekhez, és nyomon követheti a változásokat anélkül, hogy elveszítené a teljes képet. Ez az álom valósággá válik azoknak a csapatoknak, akik márkastratégián, hirdetési kampányokon vagy UX-tervezésen dolgoznak.

A Notion kiváló együttműködési eszközöket kínál, de elsősorban a dokumentumokra összpontosít. Feladatokat rendelhetsz hozzá, megjegyzéseket fűzhetsz, nyomon követheted a változásokat és megoszthatod a tudást, így kiválóan alkalmas jelentések, SOP-k és adatbázisok kezelésére. Ha azonban vizuális projektekkel foglalkozol, a Notion a Milanote-hoz képest korlátozottnak tűnik.

🏆 Győztes: Döntetlen! Milanote a valós idejű vizuális együttműködéshez. Notion a dokumentumokkal sokat dolgozó csapatok számára nyer, akiknek központi tudásbázisra van szükségük.

A Milanote rendkívül önellátó, de nem kínál mély integrációt harmadik féltől származó alkalmazásokkal. Ez korlátozó lehet, ha Google Naptárra, Slackre vagy olyan automatizálási eszközökre támaszkodik, mint a Zapier.

A Notion lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását a Google Naptár, a Slack, a Trello és a Zapier integrálásával. Ez egy összekapcsolt ökoszisztéma, amely több alkalmazást is helyettesíthet a rendszerében.

🏆 Győztes: Notion, a részletes projektmenedzsment miatt

Milanote vs. Notion a Redditen

Nincs jobb módszer egy eszköz hatékonyságának tesztelésére, mint a felhasználóktól közvetlenül hallani a pozitív és kritikus véleményeket. A Reddit felhasználói sokat beszélnek a Milanote és a Notion összehasonlításáról, és a vita általában a kreativitás és a struktúra közötti ellentétre vezethető vissza.

A Milanote általában azokat a tervezőket, írókat és vizuális gondolkodókat vonzza, akik szeretik a szabad formájú, hangulat táblához hasonló elrendezését. Kiválóan alkalmas brainstormingra, ötletek szervezésére és koncepciók kidolgozására anélkül, hogy korlátok közé szorítaná a felhasználót.

Egy Reddit-felhasználó megosztotta a Milanote-tal kapcsolatos tapasztalatait, mondván:

A Milanote úgy működik, ahogy mi gondolkodunk. Más eszközökkel ellentétben ösztönösen tudok kapcsolatba lépni és rendszerezni az információkat.

Egyesek azonban rámutatnak a strukturált adatkezelés és az árszintek korlátaira:

Talán javasolhatnál egy árat, amit megfelelőnek tartasz. Biztos vagyok benne, hogy ha elég sokan mondanának hasonló összeget, akkor megpróbálnák azt figyelembe venni.

A Notion rugalmassága nagy vonzerőt jelent azoknak a felhasználóknak, akiknek egyensúlyt kell teremteniük az írás, a tervezés és a munkafolyamatok kezelése között. Sok Reddit-felhasználó értékeli a testreszabható sablonokat, az összekapcsolt adatbázisokat és az együttműködési funkciókat.

Egy Reddit-felhasználó kiemelte, hogy a Notion segítségével a munkaterületet tetszőleges mértékben személyre szabhatja:

Muszáj esztétikusnak lennie. Miután elkészítettem a sajátomat, elkezdtem minden nap használni.

Fejlett funkciói ellenére a Notion nem mindig támogatja a felhasználókat a feladatok és a nyomon követés terén:

Egy Reddit-felhasználó idézete:

A Notion például kiváló projektmenedzser lehet, de nem jó feladatkezelő.

Ismerd meg a ClickUp-ot – a Milanote és a Notion legjobb alternatíváját

A Milanote kiválóan alkalmas vizuális gondolkodóknak és a legbonyolultabb ötletek vizuális ábrázolásához. A Notion intuitív felületével gyakran előnyben részesítik a projektek testreszabásához. A ClickUp azonban egyszerre mindkettőt felváltja.

Ahogy fejlődik és bővül, rájön, hogy a különböző eszközökön szétszórt információk rontják a termelékenységét. Ezért soha nem tanácsos több eszközre támaszkodni.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásszervezést és valós idejű együttműködést ötvöz egy mesterséges intelligenciával támogatott platformon.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja a csapatod termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetnéd ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

1. ClickUp előnye #1: ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards segítségével a brainstorming üléseket cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Vegyük például a ClickUp Whiteboards alkalmazást. A Milanote-tal ellentétben, ahol az ötletek gyakran elszigetelten maradnak és nincsenek kapcsolatban a kivitelezéssel, a ClickUp Whiteboards teljes mértékben integrálódik a feladataidba, dokumentumaidba és munkafolyamataidba.

Így a ClickUp Whiteboards segítségével nem csak ötleteket gyűjthetsz, hanem egy helyen kidolgozhatod, finomíthatod és megvalósíthatod azokat is. Jegyezd le a koncepciókat, kapcsold őket valódi feladatokhoz, és rendelj hozzájuk teendőket közvetlenül a munkaterületeden belül.

Mivel a ClickUp központosított és strukturált munkaterületet kínál, nem is kell más alkalmazásokhoz nyúlnia ötleteinek tárolásához és rendszerezéséhez. Beágyazhat dokumentumokat, összekapcsolhat kapcsolódó feladatokat, és akár AI-alapú vizuális elemeket is létrehozhat anélkül, hogy elhagyná a tábláját.

Gyors kezdésre van szüksége? A ClickUp Whiteboards segítségével több mint 1000 táblasablon közül választhat projekttervezéshez, csapatmunkához és stratégiai tervezéshez.

2. ClickUp előnye #2: ClickUp gondolattérképek

A ClickUp Mind Maps segítségével világosan vizualizálhatja a komplex, egymással összefüggő ötleteket

A ClickUp Mind Maps segítségével gyorsan megvalósíthatja ötleteit —nincs szükség további lépésekre, nincs töredezett munkafolyamat. Amint feltérképezi a komplex, egymással összefüggő ötleteket, bármely csomópontot nyomon követhető feladattá alakíthat, és a megfelelő csapattagnak rendelheti hozzá.

A gondolattérképek ideálisak a projektmunkafolyamatok ábrázolásához, a tartalmi stratégiák vázlatos kidolgozásához, a csapatstruktúrák szervezéséhez, sőt a kapcsolódó feladatok közötti függőségek vizualizálásához is.

Míg a ClickUp Whiteboards nyitott és együttműködésen alapuló, ideális szabad formájú megbeszélésekhez és a munkafolyamatok vizualizálásához, addig a Mind Maps strukturált és hierarchikus, tökéletes az ötletek szisztematikus lebontásához.

💡 Profi tipp: A Re-Layout opcióval a rendezetlen gondolattérképek automatikusan strukturált munkafolyamatokká alakulnak át, így könnyebb nyomon követni a prioritásokat és megkönnyíteni a végrehajtást.

3. ClickUp előnye #3: ClickUp Docs és ClickUp Brain

A ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhetsz és kezelheted a dokumentumokat.

Azok számára, akik a Notion-t használják dokumentációhoz, a ClickUp Docs egy okosabb alternatívát kínál.

A ClickUp Docs kiküszöböli az elrejtett információk gyakori problémáját azzal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a dokumentumokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolják, beágyazott cselekvési elemeket használjanak, és akár AI-alapú keresést is használjanak a megfelelő információk azonnali megjelenítéséhez.

Bármilyen kérdést feltehetsz a ClickUp Brainnek, és az a munkaterületedről származó meglévő információk elemzésével ad majd válaszokat.

💡 Profi tipp: Ha átalakítja márkáját, ne hagyja, hogy a szétszórt dokumentumok lassítsák a munkát. A ClickUp tudásbázis-sablonja egy helyen tárolja az összes márkairányelvet, GYIK-et és forrást, így mindenki az első naptól kezdve ugyanazon az oldalon marad.

De a ClickUp mesterséges intelligenciája nem csak keresési képességeiről ismert – a ClickUp Brain a kreatív folyamatban is nagy szerepet játszik.

Képzelj el egy tervezőcsapatot, amely egy márka megújításán töri a fejét. A Milanote-ban létrehozhatnak egy vizuálisan inspiráló táblát színpalettákkal, tipográfiával és referenciákkal.

De aztán mi lesz? Valakinek manuálisan át kell alakítania ezeket az ötleteket projekttervvé. A Notion segíthet a strukturált projektdokumentációban, de az ötletek és a tényleges feladatok összekapcsolásához még mindig manuális bevitelre van szükség.

De a ClickUp Brain automatizálja az egész folyamatot:

Egyszerű utasítások segítségével automatikusan generál feladatokat, kijelöli a felelősöket és meghatározza a határidőket.

Tartalmi javításokat javasol, összefoglalja a visszajelzéseket és kifinomult vázlatokat generál.

Végül összegyűjti a korábbi kutatásokból származó információkat, versenyképességi összehasonlításokat készít, és pozicionálási módosításokat javasol.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan összefoglalhatja a megjegyzések, állapotváltozások, új alfeladatok és fontos projektfrissítések legfontosabb változásait.

4. ClickUp előnye #4: ClickUp jegyzettömb

A ClickUp Notepad segítségével alakítsd a jegyzeteket rövid leírásokkal, határidőkkel és prioritásokkal ellátott, végrehajtható feladatokká!

Ezenkívül ott van még a ClickUp Notepad, egy egyszerű, de hatékony eszköz gyors gondolatok és teendők lejegyzésére.

Az önálló jegyzetelő alkalmazásokkal ellentétben ez közvetlenül integrálódik a feladatkezelésbe. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók másodpercek alatt átalakíthatnak egy gyors jegyzetet teljes értékű feladattá, határidővel és felelőssel.

💡 Profi tipp: Ha elárasztanak a rendezetlen jegyzetek, megtanulhatod , hogyan használd az AI-t a jegyzeteléshez, hogy azonnal vizuális rendszerezést, intelligens összefoglalásokat és a részletek teljes körű megőrzését érhesd el.

5. ClickUp előnye #5: ClickUp feladatok

A ClickUp Views segít vizualizálni a csapat munkaterhelését, kapacitáskorlátokat beállítani és hatékonyan elosztani az erőforrásokat

A feladatkezelés terén a ClickUp dedikált feladatnézeteivel felülmúlja a Notiont.

Míg a Notion megköveteli a felhasználóktól, hogy manuálisan hozzanak létre feladatadatbázisokat, a ClickUp Tasks feladatok Kanban, Lista, Gantt és Naptár nézetekben is megjeleníthetők, így a csapatok extra beállítási idő és bonyodalmak nélkül válthatnak a különböző nézetek között.

📖 Olvassa el még: Ingyenes interaktív táblasablonok a Zoom és a ClickUp számára

6. ClickUp előnye #6: ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker segítségével az AI-val azonnal leírhatod a megbeszéléseket

A Notion és a Milanote kiválóan alkalmasak dokumentációkhoz, de ha megbeszélésekről van szó, a ClickUp AI Notetaker programja verhetetlen.

Ha a napodat egyik telefonhívásról a másikra ugrálva töltöd, akkor biztosan jól ismered a zavart, az elveszett részleteket és a követő e-maileket, amelyek több időt vesznek igénybe, mint maga a megbeszélés. Lehet, hogy már kipróbáltál más eszközöket, de azok gyakran nem felelnek meg az elvárásoknak.

Az Otter. ai és a Fireflies eszközöktől eltérően a ClickUp AI Notetaker nem csak rögzíti a megbeszéléseidet, hanem összekapcsolja a jegyzeteket a többi munkáddal.

A beépített AI segítségével átkutathatja a jegyzeteket, kiválaszthatja a teendőket, és azokat közvetlenül a projektekhez szinkronizálhatja, így csapata minden tagjának egyformán hozzáférhet az információkhoz, anélkül, hogy külön erőfeszítéseket kellene tennie. Szerezze be:

Automatikus átírások és összefoglalók

Azonnali feladat létrehozás

Zökkenőmentes integráció a Docs-szal

A legjobb az egészben, hogy nem kell az alkalmazások között ugrálnia – a ClickUp integrálódik a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így a találkozók jegyzetét, a feladatokat és a megbeszéléseket egy központi munkaterületen tárolhatja.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Az ötletekhez több kell, mint egy Notion – a ClickUp valóra váltja őket

Részletesen megvizsgáltuk a Milanote vizuális kreativitását és a Notion strukturált szervezését, de ha a kettő zökkenőmentes ötvözéséről van szó, akkor a ClickUp a legjobb megoldás.

A ClickUp egyesíti a brainstorminghoz használt táblákat, a stratégiai tervezéshez használt gondolattérképeket, a tudásmegosztáshoz használt dokumentumokat és az AI-alapú automatizálást, hogy életre keltsd ötleteidet – mindezt egyetlen egységes platformon.

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja a folyamatokat, célokat stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

Miért váltson több eszköz között? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki az okosabb munkavégzés módját!