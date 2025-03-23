A 10 legjobb Budibase alternatíva és versenytárs 2025-ben

Akár mobilalkalmazások, webalkalmazások vagy belső eszközök fejlesztését tervezi, a kód nélküli és alacsony kódszükségletű platformok térnyerése egyre könnyebbé teszi az egyedi alkalmazások fejlesztését.

A drága fejlesztő helyett csak egy ötletre és a megfelelő alacsony kódszintű platformra van szüksége, hogy vonzó alkalmazásokat hozzon létre.

A Budibase népszerű választás a belső eszközök és egyedi webalkalmazások gyors létrehozásához, valamint a folyamatok automatizálásához anélkül, hogy bonyolult kódolással kellene foglalkozni. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyedén egyedi megoldásokat hozzanak létre.

Minden csapat azonban más, és a Budibase nem mindig felel meg az Ön konkrét igényeinek. Éppen ezért érdemes megismerkedni a Budibase alternatíváival.

Ez az útmutató áttekinti a 10 legjobb Budibase versenytársat, bemutatva más platformokat, amelyek új perspektívákat nyújtanak a low-code területén.

Airtable (A legjobb testreszabható adatbázisokhoz és együttműködéshez)

Zoho Creator (A legjobb gyors alkalmazásfejlesztéshez)

Appsmith (A legjobb nyílt forráskódú mobil- és webalkalmazás-fejlesztéshez)

Retool (A legjobb belső eszközök fejlesztéséhez)

Bubble (A legjobb kódolás nélküli webalkalmazás-fejlesztéshez)

Caspio (A legjobb adatbázis-alapú alkalmazásokhoz)

OutSystems (A legjobb vállalati szintű alkalmazásfejlesztéshez)

AppSheet (A legjobb táblázatkezelő programokhoz alapuló alkalmazásfejlesztéshez)

Kintone (A legjobb csapatmunka és munkafolyamat-kezeléshez)

Mi az a Budibase?

A Budibase egy nyílt forráskódú, alacsony kódszintű platform, amely lehetővé teszi az egyedi alkalmazások gyors és hatékony létrehozását. Lehetővé teszi a felhasználók számára a munkafolyamatok automatizálását, elegáns és interaktív felületek létrehozását, valamint az alkalmazások perceken belüli telepítését – még kódolási vagy programozási ismeretek nélkül is.

Az eszköz lehetővé teszi a nem technikai csapatok számára, hogy fejlesztők segítségére támaszkodás nélkül teljesen funkcionális, egyedi webes és mobil alkalmazásokat fejlesszenek.

A Budibase összeköti a csapatokat különböző adatforrásokkal, beleértve az adatbázisokat és az API-kat. Ez a rugalmasság lehetővé teszi az alkalmazásnak, hogy más felhasználási esetekhez is alkalmazkodjon. Intuitív kialakítása és a belső eszközök gyors létrehozására való képessége kiváló megoldássá teszi azoknak a csapatoknak, amelyek a funkcionalitás romlása nélkül szeretnék csökkenteni a fejlesztési időt.

Nyílt forráskódú alapjával a Budibase elősegíti a közösség által vezérelt innovációt, így népszerű választás a fejlesztők, a startupok és a vállalkozások számára, akik felgyorsítani szeretnék a digitális átalakulást, miközben megőrzik az alkalmazásaik feletti ellenőrzést.

Miért érdemes a Budibase alternatíváit választani?

Bár a Budibase hatékony funkciókat és szolgáltatásokat kínál az alkalmazások létrehozásához és kezeléséhez, nem jelent csodaszer megoldást. Az alábbiakban bemutatjuk, miért keresnek a felhasználók alternatívákat a Budibase-hez:

Korlátozott testreszabási lehetőségek : A Budibase nem rendelkezik a speciális igényeket kielégítő egyedi alkalmazások és munkafolyamatok létrehozásához szükséges rugalmassággal.

Megtanulása nehéz : Bár célja, hogy az alkalmazáskészítést hozzáférhetővé tegye, egyes felhasználóknak nehézséget okoz a kezelőfelület.

Teljesítményproblémák : Több Budibase-felhasználó is jelentette, hogy nagyobb adatállományok kezelése vagy komplex alkalmazások létrehozása során lassabb és hibásabb a teljesítmény.

Rigid design : Az UI/UX testreszabási lehetőségei meglehetősen korlátozottak, különösen más eszközökhöz képest.

Integrációs hiányosságok : A Budibase versenytársaihoz képest korlátozott mértékben támogatja a harmadik féltől származó integrációkat. Ez akadályozza a különböző eszközök közötti zökkenőmentes összekapcsolhatóságot.

Mobil responszivitás : Egyes felhasználók szerint a Budibase-en történő mobilalkalmazás-fejlesztés jelentősen korlátozott, mivel a végtermék nem annyira responszív.

Támogatás és dokumentáció: A virágzó közösség ellenére hiányzik a részletes dokumentáció és a gyors ügyfélszolgálat.

A 10 legjobb Budibase alternatíva

Mint már említettük, a kód nélküli és alacsony kódszükségletű fejlesztés világában nincs hiány a lehetőségekből. A Budibase korlátai miatt íme néhány a legjobb Budibase alternatívák közül, amelyeket érdemes megfontolnia:

1. ClickUp (A legjobb projektmenedzsmenthez és egyedi munkafolyamatokhoz)

A ClickUp ideális azoknak a csapatoknak, amelyek belső eszközöket szeretnének létrehozni vagy hatékonyan szeretnék kezelni az alkalmazásfejlesztési folyamatokat. A ClickUp, mint a munka minden területét lefedő végső alkalmazás, egy platformon ötvözi a projektmenedzsmentet, az adatbázis-kezelést és a kódolás nélküli automatizálást.

Sokoldalú funkcióival és zökkenőmentes integrációival a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékony munkafolyamatokat hozzanak létre és kezeljenek. Intuitív felülete és kódolás nélküli funkciói révén mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók számára elérhető.

Feladatkezelés

Képzeld el a projektet a saját elképzelésed szerint a ClickUp segítségével

A ClickUp Tasks kifinomult feladatkezelési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik részletes feladatlisták létrehozását, prioritások kijelölését, határidők beállítását és függőségek összekapcsolását a zökkenőmentes projektvégrehajtás érdekében.

A Feladatnézet csak egy a sok lehetőség közül, amellyel vizualizálhatja projektjét. A csapat preferenciáitól és kényelmétől függően válthat Kanban táblák, Gantt-diagramok, listák, táblázatok és egyéb formátumok között is.

ClickUp Whiteboards

Vizualizálja ötleteit csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével

Emellett rendelkezésre áll a ClickUp Whiteboards is – egy digitális táblázat, intuitív drag-and-drop felülettel, amely technikai és nem technikai felhasználók számára egyaránt alkalmas.

Használja ezt a teret ötletek kidolgozására, interaktív folyamatábrák készítésére, ötletek vizuális illusztrálására és még sok másra.

Egyedi munkafolyamatok

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat és automatizálási recepteket, hogy a fejlesztési tevékenységek a terv szerint haladjanak

A ClickUp testreszabási lehetőségei kiterjednek a munkafolyamatok tervezésére is. A ClickUp lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok beállítását, hogy az alkalmazás-specifikus igényeknek megfelelően finomítsa a fejlesztési folyamatot. Néhány kattintással testreszabhatja az egész SDLC-t, az ötleteléstől a telepítésig.

Kövesse nyomon alkalmazásfejlesztési sprinteit a ClickUp Dashboards segítségével

Ez a funkció a gazdag ClickUp Dashboards-szal párosítva lehetővé teszi a fejlesztési folyamat részletes ellenőrzését. Valós idejű áttekintést nyújt a projektről és annak előrehaladásáról, lehetővé téve olyan beavatkozások végrehajtását, mint például további erőforrások azonnali bevetése.

Kód nélküli automatizálás

Intuitív automatizálások beállítása egyetlen sor kód írása nélkül

A ClickUp automatizálási funkciója segít kiküszöbölni az ismétlődő feladatokat és a manuális munkafolyamatokat. Az egyszerű, trigger-alapú logikával automatizálhatja a feladatokat, az állapotfrissítéseket és az értesítéseket, biztosítva ezzel a fejlesztői csapaton belüli zökkenőmentes koordinációt.

A legjobb rész? Ezeknek az automatizált munkafolyamatoknak a beállításához nincs szükség programozási ismeretekre, így mindenki számára elérhetőek.

Más projektmenedzsment eszközök, mint a beépített időkövető és a kódolás nélküli automatizálás, szintén támogatják a fejlesztési folyamatot és annak irányítását.

Időkövetés

A beépített időkövető eszközzel automatikusan kiszámíthatja az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt.

A ClickUp integrált projektidő-követési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse, mennyi időt töltött el az egyes feladatokkal. Az időkövetési funkció biztosítja a projekt végrehajtásának átláthatóságát, segítve a csapatokat a határidők betartásában és a termelékenység maximalizálásában anélkül, hogy külső eszközökre kellene támaszkodniuk.

ClickUp integrációk

Integrálja olyan platformokkal, mint a GitHub, a gyors és egyszerű fejlesztés érdekében

Bár a ClickUp minden területet lefed, ha hiányzik valamelyik funkció vagy képesség, az Integrations segítségével pótolhatja azt. A ClickUp több alkalmazást integrál, többek között a Slacket, a Google Workspace-t (Google Sheets, Docs, Calendar stb.), a GitHubot, a GitLabot és a Microsoft Teamst. A Zapier segítségével csatlakozhat és belső eszközöket hozhat létre.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A fejlett funkciók sokasága új felhasználók számára túlnyomó lehet.

Korlátozott funkciók és funkcionalitás a mobilalkalmazásban

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag : 0 USD

Korlátlan csomag : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain (kiegészítő): 7 USD/hó felhasználónként

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp nemcsak lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyak maradjunk, hanem azt is, hogy tájékozottak legyünk, innovációt nyújtsunk és hozzáadott értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

A ClickUp nemcsak lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyak maradjunk, hanem azt is, hogy tájékozottak legyünk, innovációt nyújtsunk és hozzáadott értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

2. Airtable (a legjobb testreszabható adatbázisokhoz és együttműködéshez)

az Airtable-en keresztül

Az Airtable egy kódolás nélküli alkalmazásplatform, amely a táblázatok rugalmasságát az adatbázisok teljesítményével ötvözve gyorsítja a kritikus üzleti folyamatokat.

Ennek eredményeként a csapatok kódolási ismeretek nélkül is létrehozhatnak egyedi alkalmazásokat, ami jobb projektmenedzsmentet, marketingtevékenységeket és termékfejlesztést eredményez.

Az AI-alapú munkafolyamatok, testreszabható nézetek és erős adatkezelési képességek révén az Airtable az egyik legjobb Budibase alternatíva azoknak a szervezeteknek, amelyek működésük racionalizálására törekednek.

Ráadásul intuitív felülete az egyedi igényekhez igazodik, legyen szó tartalomnaptárak kezeléséről, projektsprintok nyomon követéséről vagy feladatok automatizálásáról.

Az Airtable legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat az interaktív drag-and-drop elemek segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a beépített automatizálási és szkriptelési funkciókkal.

Az adatok különböző nézetekben, például Kanban, Rács, Naptár és Galéria nézetben is megjeleníthetők.

Airtable-adatbázisokat ágyazhat be weboldalakba, és biztonságos linkeken keresztül külsőleg is megoszthatja őket.

Airtable korlátai

A teljesítmény romlani kezd, ahogy az adatbázis mérete növekszik.

A desktop verziók olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek hiányoznak a mobil eszközökön futó alkalmazásokból.

Airtable árak

Ingyenes : 0 USD

Csapat : 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Airtable AI (kiegészítő): 7 USD/hó felhasználónként

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (2740+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2120+ értékelés)

3. Zoho Creator (a legjobb gyors alkalmazásfejlesztéshez)

A Zoho Creator egy alacsony kódszintű platform a Zoho-tól, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyorsan építsenek, telepítsenek és kezeljenek egyedi alkalmazásokat. Ez a Budibase alternatíva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitalizálják és automatizálják az üzleti folyamatokat különböző funkciókban, beleértve az értékesítést, az ügyfélszolgálatot, a műveleteket és a pénzügyeket.

A skálázhatóságra tervezett platform drag-and-drop felülete, előre elkészített sablonjai és munkafolyamat-automatizálási funkciója egyszerűsíti az űrlapok, jelentések, oldalak és munkafolyamatok létrehozását.

Az USP-je a számtalan Zoho alkalmazással, például a Zoho ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformmal és a Zoho Mail-lel való zökkenőmentes integrációjában rejlik.

A Zoho Creator legjobb funkciói

Tesztelje az alkalmazásokat anélkül, hogy az élő verziót érintené, a fejlesztői sandbox környezetben.

A mobil és webes platformok közötti kompatibilitásnak köszönhetően bárhonnan hozzáférhet az alkalmazásokhoz.

Elemezze az adatokat adatvezérelt irányítópultok és fejlett jelentéskészítő eszközök segítségével.

Használja az AI-t előrejelzéshez és hangulatelemzéshez kiterjedt kódolás nélkül.

A Zoho Creator korlátai

Csak akkor nyújt nagyobb értéket, ha a Zoho ökoszisztémán belül működik.

A Deluge (a Zoho saját nyelve) szkriptelésének meredek tanulási görbéje

Zoho Creator árak

Standard : 8 USD/hó felhasználónként

Professional : 20 USD/hó felhasználónként

Enterprise : 25 USD/hó felhasználónként

Flex: Egyedi árazás

Zoho Creator értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

A könnyű használat, a rugalmasság, hogy egyetlen felhasználóval prototípust készíthessünk, majd azt piacra dobhassuk, valamint a fiókok szintjének felfelé és lefelé történő skálázásának lehetősége, a szilárd közösségi támogatás és a professzionális támogató csapatok mind kívánatosak. Nagyra értékeltem a beépített sablonokat, amelyeket alapként használhatunk, azt, hogy hogyan működnek több wireframe-mel, és hogy hogyan építhetünk platformokat az ügyfelek számára mindenféle gond és szkriptelés nélkül.

A könnyű használat, a rugalmasság, hogy egyetlen felhasználóval prototípust készíthessünk, majd azt piacra dobhassuk, valamint a fiókok szintjének felfelé és lefelé történő skálázásának lehetősége, a szilárd közösségi támogatás és a professzionális támogató csapatok mind kívánatosak. Nagyra értékeltem a beépített sablonokat, amelyeket alapként használhatunk, azt, hogy hogyan működnek több wireframe-mel, és hogy hogyan építhetünk platformokat az ügyfelek számára mindenféle gond és szkriptelés nélkül.

4. Appsmith (A legjobb nyílt forráskódú mobil- és webalkalmazás-fejlesztéshez)

az Appsmith segítségével

A fejlesztők igényeinek figyelembevételével tervezett Appsmith egy nyílt forráskódú, alacsony kódszintű platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyorsan fejlesszenek egyedi belső eszközöket, például irányítópultokat, adminisztrációs paneleket és CRUD alkalmazásokat. Lehetővé teszi az alkalmazásfejlesztők számára, hogy zökkenőmentesen összekapcsolják az API-kat, adatbázisokat és harmadik féltől származó szolgáltatásokat az integrált alkalmazásfejlesztési élmény érdekében.

Előre elkészített widgetjeivel és a testreszabásra való összpontosításával az Appsmith az egyik legjobb Budibase alternatíva alkalmazások fejlesztéséhez nyitott és együttműködésen alapuló környezetben. Közösségvezérelt jellege elősegíti a folyamatos fejlesztést és hozzáférést biztosít gazdag erőforrásokhoz.

Az Appsmith legjobb funkciói

Csatlakozzon bármilyen adatforráshoz REST API-k, GraphQL vagy SQL adatbázisok segítségével.

Használja az előre elkészített funkciókat, mint például táblázatok, űrlapok és diagramok az alkalmazás felületének testreszabásához.

Írj egyedi kódot a beépített JavaScript segítségével, hogy az alkalmazás funkcióit és működését az üzleti logikához igazítsd.

Az Appsmith verziókezelőjével és a Git integrációval hatékonyan együttműködhet és kezelheti az alkalmazásverziókat.

Az Appsmith korlátai

Fejlett elemzési és jelentéskészítő eszközök hiánya

Korlátozott webes és mobilalkalmazás-tervezési lehetőségek

Appsmith árak

Ingyenes : 0 USD

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 2500 USD/hó 100 felhasználó számára

Appsmith értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: N/A

via Retool

A Retool vizuális munkafolyamat-automatizálást, előre elkészített komponenseket, valamint adatbázis- és API-integrációkat használ a belső üzleti alkalmazások, például adminisztrációs panelek, irányítópultok és ügyfélszolgálati eszközök fejlesztésének felgyorsítására.

Ezzel a platformmal a csapatok alkalmazásokat építhetnek és futtathatnak a Retool felhőszolgáltatásán, vagy telepíthetik azokat saját infrastruktúrájukra, így rugalmasan tudnak megfelelni a különböző biztonsági és megfelelőségi követelményeknek.

A Retool erőssége abban rejlik, hogy képes különböző adatforrásokat konszolidálni, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek alkalmazásaikban kiterjedt testreszabási lehetőségeket igényelnek anélkül, hogy a kódolás részébe kellene belemennie.

Ezenkívül a Retool olyan funkciók révén ösztönzi az együttműködést, mint a staging környezetek és a verziókezelés, optimalizálva a fejlesztési folyamatot és növelve a termelékenységet.

A Retool legjobb funkciói

Csatlakozzon bármely adatbázishoz vagy API-hoz, beleértve a Postgres, MongoDB és REST rendszereket is.

Átfogó auditnaplókat vezetünk, amelyek áttekintést nyújtanak a platformon belüli felhasználói tevékenységekről, hogy jobban nyomon lehessen követni a megfelelőségi erőfeszítéseket.

Biztosítsa adatait, és használjon bármilyen AI modellt, hogy gyorsan testreszabott AI eszközöket szállítson vállalkozásának, miközben ellenőrzi, hogyan osztja meg adatait az LLM-ekkel.

Zökkenőmentes hitelesítés és központosított felhasználókezelés az egyes Single Sign-On (SSO) szolgáltatókkal való integráción keresztül.

A Retool korlátai

Az árazási struktúra, amely standard és végfelhasználónként számol fel díjat, drága a nagyobb csapatok vagy a jelentős számú felhasználóval rendelkező szervezetek számára.

Korlátozott mobilalkalmazás-támogatás, ami akadályozza a mobil-first csapatok hozzáférését

Retool árak

Ingyenes : 0 USD standard felhasználónként + 0 USD végfelhasználónként

Csapat : 12 USD/hó standard felhasználónként + 7 USD/hó végfelhasználónként

Üzleti : 65 USD/hó standard felhasználónként + 18 USD/hó végfelhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Retool értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

A Retool teljesen megváltoztatta az alkalmazások készítésének módját. A drag-and-drop felület rendkívül intuitív, így könnyen összeállíthatók komplex alkalmazások anélkül, hogy rengeteg kódot kellene írni. Imádom, hogy milyen zökkenőmentesen kapcsolódik mindenféle adatforráshoz és API-hoz – legyen az SQL adatbázis vagy REST API, a Retool mindet könnyedén kezeli. Ráadásul az előre elkészített sablonok rengeteg időt takarítanak meg nekem új projektek indításakor.

A Retool teljesen megváltoztatta az alkalmazások készítésének módját. A drag-and-drop felület rendkívül intuitív, így könnyen összeállíthatók komplex alkalmazások anélkül, hogy rengeteg kódot kellene írni. Imádom, hogy milyen zökkenőmentesen kapcsolódik mindenféle adatforráshoz és API-hoz – legyen az SQL adatbázis vagy REST API, a Retool mindet könnyedén kezeli. Ráadásul az előre elkészített sablonok rengeteg időt takarítanak meg nekem új projektek indításakor.

6. Bubble (a legjobb kód nélküli webalkalmazás-fejlesztéshez)

via Bubble

A Bubble egy kódolás nélküli platform, amely lehetővé teszi a nem fejlesztők számára, hogy teljesen funkcionális webalkalmazásokat hozzanak létre egyedi logikával, reszponzív dizájnnal és adatbázis-képességekkel. A reszponzív dizájnmotor biztosítja, hogy az alkalmazások különböző eszközökön is jól nézzenek ki és jól működjenek, így sokoldalúbbá téve azok felhasználási lehetőségeit.

A Bubble támogatja a skálázhatóságot és az integrációt, így ideális választás a növekedni vágyó startupok és kisvállalkozások számára. Akár webalkalmazást szeretne létrehozni kommunikációs tervének megvalósításához, akár speciális SaaS-alkalmazásokat szeretne használni, a Bubble segít a feladat elvégzésében.

A Bubble legjobb funkciói

Egyszerűsítjük az ötlettől a publikálásig vezető utat olyan telepítési eszközökkel, amelyek segítenek a közvetlen elindításban egyéni domaineken.

Összpontosítson és működjön együtt több felhasználóval egyidejűleg a testreszabott munkafolyamatokon.

Használja a piactér pluginjait az alkalmazás funkcióinak bővítéséhez és fejlesztéséhez.

Az API Connector segítségével integrálhatja külső API-kat a nagyobb rugalmasság érdekében.

A Bubble korlátai

Korlátozott skálázhatóság nagyon nagy forgalmú alkalmazások esetén

Folyamatos internetkapcsolatot igényel, ami korlátozza az offline használatot.

Bubble árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 32 USD/hó

Growth : 134 USD/hó

Csapat : 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Bubble értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (320+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: A kódolás nélküli és alacsony kódolási igényű platformok az alkalmazásfejlesztési időt akár 90%-kal is csökkentik!

7. Caspio (a legjobb adatbázis-alapú alkalmazásokhoz)

via Caspio

A Caspio egy felhőalapú, alacsony kódszintű fejlesztési platform, amely adatvezérelt alkalmazások létrehozására összpontosít. A Budibase alternatívájaként a Caspio felhasználóbarát felületet kínál drag-and-drop eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a konkrét üzleti igényekhez igazított webalkalmazások gyors fejlesztését.

A Caspio valóban kiemelkedő tulajdonsága a robusztus biztonsági és megfelelőségi funkciók. Ez különösen hasznosá teszi a szigorúan szabályozott iparágakban, mint például a pénzügy, az egészségügy és a biztosítás.

A Caspio legjobb funkciói

A beépített felhőalapú adatbázisnak köszönhetően nincs szükség külső adatbázis-kezelő rendszerekre.

Részletes jelentéseket készíthet a beépített adatmegjelenítő eszközökkel.

Szerepköralapú hitelesítéssel kiterjedt ellenőrzést kap az alkalmazásokon belüli felhasználói hozzáférések és jogosultságok felett.

Megfelelnek a különböző iparági szabványoknak, beleértve a HIPAA-t és a GDPR-t, biztosítva, hogy az alkalmazások megfeleljenek a szükséges szabályozási követelményeknek.

A Caspio korlátai

Erősen függ a felhőalapú tárhelyszolgáltatástól, ami nem feltétlenül megfelelő azoknak a szervezeteknek, amelyek helyszíni követelményekkel rendelkeznek.

Korlátozott tervezési rugalmasság a modern és vizuálisan lenyűgöző felületek létrehozásához

Caspio árak

Starter : 100 dollár havonta

Professional : 600 dollár havonta

Enterprise: 2250 USD havonta

Caspio értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (210+ értékelés)

Olyan rendszereket tudtunk létrehozni, amelyek messze meghaladják a képességeinket. Nem vagyunk IT-vállalat, de a Caspio segítségével olyan rendszereket hoztunk létre, amelyeket sok nagyvállalat szívesen használna. Röviden: a Caspio versenyelőnyt biztosított számunkra.

Olyan rendszereket tudtunk létrehozni, amelyek messze meghaladják a képességeinket. Nem vagyunk IT-vállalat, de a Caspio segítségével olyan rendszereket hoztunk létre, amelyeket sok nagyvállalat is szívesen használna. Röviden: a Caspio versenyelőnyt biztosított számunkra.

8. OutSystems (A legjobb vállalati szintű alkalmazásfejlesztéshez)

via OutSystems

Az OutSystems egy nagy teljesítményű, alacsony kódszintű platform vállalati szintű mobil- és webalkalmazások, valamint üzleti eszközök fejlesztéséhez. Vizuális fejlesztői környezete lehetővé teszi a fejlesztők számára a felhasználói felületek, munkafolyamatok és adatmodellek hatékony tervezését.

Ugyanakkor az egy kattintással végrehajtható telepítési funkciója egyszerűsíti az alkalmazások fejlesztésből termelésbe való áthelyezését.

Fejlesztési képességei mellett az OutSystems olyan funkciókat kínál a fejlesztőknek, mint a valós idejű teljesítményfigyelés és az alkalmazáson belüli visszajelzések gyűjtése, ami lehetővé teszi a folyamatos fejlesztést és a felhasználóközpontú fejlesztést.

Az OutSystems legjobb funkciói

Részletes elemzésekkel követheti nyomon az alkalmazás teljesítményét.

Könnyen telepíthető és méretezhető felhőalapú környezetekben, felhőalapú architektúra támogatásával.

Használja az AI-t a fejlesztési folyamat optimalizálásához és a minőség-ellenőrzés elvégzéséhez.

Építsen generatív AI (GenAI) ügynököket az alkalmazásaiba

Az OutSystems korlátai

Csak nagy költségvetéssel rendelkező, már megalapozott szervezetek számára alkalmas.

Korlátozott testreszabási lehetőségek bizonyos előre elkészített komponensek esetében

OutSystems árak

OutSystems Personal Edition : 0 USD

OutSystems Developer Cloud: 36 300 USD/évtől

OutSystems értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1110+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (370+ értékelés)

🔎 Tudta? A kódolás nélküli megoldások 70%-kal kevesebb erőforrást fogyasztanak, mint a hagyományos alkalmazásfejlesztő platformok!

9. AppSheet (a legjobb táblázatkezelő programokhoz alapuló alkalmazásfejlesztéshez)

az AppSheet segítségével

Az AppSheet egy Google által fejlesztett, kódolás nélküli platform, amely lehetővé teszi az alkalmazásfejlesztőknek, hogy táblázatokat teljes funkcionalitású mobil- és webalkalmazásokká alakítsanak. Készítsen alkalmazásokat táblázatsablonok segítségével az üzleti folyamatok automatizálása, az információk rögzítése és a csapat termelékenységének növelése érdekében.

Amióta 2020 januárjában a Google felvásárolta, az AppSheet folyamatosan fejlődik, olyan funkciókkal, mint az AppSheet Automation, amely segít a felhasználóknak technikai szakértelem nélkül automatizálni az üzleti folyamatokat.

A platform integrálható a Google Workspace-szel is, ami javítja az együttműködést és a termelékenységet, mivel a felhasználók olyan alkalmazásokat hozhatnak létre, amelyek zökkenőmentesen együttműködnek olyan eszközökkel, mint a Gmail és a Google Drive.

Az AppSheet legjobb funkciói

Készíts alkalmazásokat közvetlenül a Google Sheets, a Microsoft Excel, az SQL és más adatforrásokból!

Hozzon létre biztonságos alkalmazásokat szerepköralapú hozzáféréssel és felhasználói hitelesítéssel

Aktiválja az alkalmazások offline funkcióját, hogy azok internet-hozzáférés nélkül is működjenek.

Beépítheti az AI képességeit, például a Google Gemini-jét, hogy segítsen az alkalmazások létrehozásában és javítsa a funkcionalitást.

Az AppSheet korlátai

Korlátozott tervezési lehetőségek és fejlett funkciók hiánya a magas szinten testreszabott alkalmazásokhoz

A Google Workspace-től való függőség, amely nem minden szervezeti ökoszisztémához illeszkedik

AppSheet árak

Starter : 5 USD/hó felhasználónként

Core : 10 USD/hó felhasználónként

Enterprise Plus: 20 USD/hó felhasználónként

AppSheet értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (540+ értékelés)

Az AppSheet kiváló eszköz azoknak a termékmenedzsereknek, akik kódolás nélkül szeretnének egyedi alkalmazásokat létrehozni. Intuitív, kódolás nélküli platformja lehetővé teszi a felhasználók számára az alkalmazások gyors létrehozását és telepítését, növelve a termelékenységet és lehetővé téve a gyors prototípus-készítést. A Google Sheets, Excel és SQL adatbázisokhoz hasonló különböző adatforrásokkal való integrációja rendkívül hatékony.

Az AppSheet kiváló eszköz azoknak a termékmenedzsereknek, akik kódolás nélkül szeretnének egyedi alkalmazásokat létrehozni. Intuitív, kódolás nélküli platformja lehetővé teszi a felhasználók számára az alkalmazások gyors létrehozását és telepítését, növelve a termelékenységet és lehetővé téve a gyors prototípus-készítést. A Google Sheets, Excel és SQL adatbázisokhoz hasonló különböző adatforrásokkal való integrációja rendkívül hatékony.

10. Kintone (A legjobb csapatmunka és munkafolyamat-kezeléshez)

Kintone -on keresztül

A Kintone új megközelítést alkalmaz a csapatmunka és a munkafolyamat-kezelés terén: testreszabható munkaterületet hoz létre alkalmazások készítéséhez és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez. Ez a keretrendszer lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a feladatokat, az adatokat és a kommunikációt egyetlen helyen konszolidálják, csökkentve ezzel a több eszközre való támaszkodást.

A platform részletes irányítási funkciókat biztosít, amelyek lehetővé teszik a felhasználói jogosultságok és az adatokhoz való hozzáférés pontos ellenőrzését. Mivel a csapatmunka együttműködését hangsúlyozza, a Kintone kiváló választás a távoli alkalmazásfejlesztők számára.

Támogatja a különböző harmadik féltől származó szolgáltatásokkal való integrációt is, ami növeli sokoldalúságát a különböző üzleti környezetekben.

A Kintone legjobb funkciói

Központosítsa a csapat adatait egyedi munkaterületekkel és adatbázisokkal

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy kiküszöbölje a redundanciát és egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

A beépített üzenetküldő és fájlmegosztó eszközök segítségével együttműködhet csapatával.

Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Zapier és a Salesforce.

A Kintone korlátai

Bizonyos funkciók beépítéséhez pluginokra van szükség

Az offline hozzáférés hiánya, ami korlátozhatja az alkalmazás használhatóságát.

Kintone árak

Professional : 24 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 28 USD/hó felhasználónként

Kintone értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Cseréld le a Budibase-t a ClickUp-ra

Ez a legjobb Budibase alternatívák összefoglalása.

Számos lehetőség közül választhat. Ha azonban olyan megoldást keres, amely a legjobb projektmenedzsmentet, testreszabott munkafolyamatokat és zökkenőmentes együttműködést ötvözi az alkalmazásfejlesztési folyamat támogatásához, akkor a ClickUp kiváló választás.

Az alkalmazásfejlesztés összes szakaszának nyomon követésétől az alkalmazás használatáról és teljesítményéről szóló jelentések készítéséig a ClickUp egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához – egy olyan egyedi alkalmazás, amely felváltja a különböző technológiai eszközöket.

