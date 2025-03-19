A 12 legjobb Bing Image Creator alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Az AI képgenerátorok forradalmi hatással voltak a vizuális elemek létrehozásának módjára. Lehetővé teszik, hogy bárki lenyűgöző műalkotásokat, márkaanyagokat, koncepcióterveket és marketinganyagokat hozzon létre a megfelelő utasítások segítségével.
A Bing AI Image Creator egy ilyen eszköz. Néhány szóval kiváló minőségű, valósághű képeket hozhat létre a felhasználási esettől függően. A Bing Image Creator a Microsoft környezettel való natív integrációjának köszönhetően is hatalmas népszerűségre tett szert.
Még így is előfordulhat, hogy egyes felhasználók a Bing Image Creator alternatíváit keresik, hogy nagyobb testreszabási lehetőségeket vagy több ellenőrzést kapjanak művészeti stílusuk felett.
Összegyűjtöttünk 12 Bing Image Creator alternatívát, amelyeket kipróbálhatsz.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Az alábbiakban bemutatjuk a 12 Bing Image Creator alternatívát, valamint azok egyedülálló tulajdonságait:
- ClickUp : A legjobb vizuális brainstorminghoz és kreatív munkafolyamat-kezeléshez
- Midjourney: A legjobb művészi képalkotáshoz
- Dall-E 3: A legjobb részletes és pontos képalkotáshoz
- Adobe Firefly: Legalkalmasabb az Adobe-központú kreatív munkafolyamatokba való integrálásra
- Craiyon: A legjobb ingyenes és hozzáférhető AI képgenerátor
- Character. ai: A legjobb személyre szabott beszélgetési élményhez
- Stable Diffusion: A legjobb nyílt forráskódú képgeneráláshoz
- Leonardo AI: A legjobb kiváló minőségű játékeszközök létrehozásához
- DreamStudio: A legjobb felhasználóbarát képalkotáshoz
- Ideogram: A legolvashatóbb szövegek generálására alkalmas képeken belül
- Canva: A legjobb átfogó tervezési megoldásokhoz AI integrációval
- NightCafe: A legjobb közösségi alapú AI-művészet létrehozásához
Miért érdemes alternatívákat keresni a Bing Image Creatorhoz?
Bár a Bing Image Creator rendkívül kényelmes, a következő kihívásokat jelenti, amelyek miatt valaki alternatívákat kereshet:
- Korlátozott testreszabási lehetőségek: Egyes AI-alapú képalkotókkal ellentétben a Bing Image Creator nem kínál fejlett beállításokat a képek részleteinek vagy a művészi technikák finomhangolásához.
- Szigorú tartalom-moderálás: A Bing Image Creator szigorú korlátozásokat alkalmaz a képalkotás terén. Ez korlátozza művészi elképzeléseit és kreatív vízióját, még akkor is, ha az AI-művészeti példák nem helytelenek.
- Alacsonyabb felbontású kimenetek: Egyes AI-alapú művészeti eszközökhöz képest a Bing Image Creator nem képes professzionális tervezési munkákhoz vagy nyomtatáshoz alkalmas, kiváló minőségű képeket generálni.
- Microsoft-fiók regisztráció: A felhasználóknak Microsoft-fiókot kell létrehozniuk a Bing Image Creator eléréséhez. Ez kellemetlen lehet azok számára, akik a nyílt hozzáférést részesítik előnyben.
- Korlátozott kereskedelmi felhasználási jogok: Egyes AI képgenerátorok világosabb és rugalmasabb licencelési lehetőségeket kínálnak kereskedelmi felhasználásra. A Bing Image Creator irányelvei viszont korlátozzák a kereskedelmi felhasználási jogokat, ami korlátozó tényező.
12 alternatíva a Bing Image Creatorhoz egy pillantásra
Íme egy rövid áttekintés a 12 Bing Image Creator alternatíváról, amelyeket megvizsgálunk:
|Eszköz neve
|Kiemelkedő funkció
|Használati eset
|A legjobb
|ClickUp
|AI-alapú kreatív munkafolyamat-eszközök
|Vizuális brainstorming, képfeltöltés, munkafolyamat illusztráció, projekttervezés
|Csapatok és projektmenedzserek
|Midjourney
|Kiváló minőségű képek
|Koncepciórajzok, fantasy illusztrációk, digitális művészet
|Digitális művészek és tervezők
|Dall-E 3
|Pontos szöveg-kép generálás
|Reális képek, marketinges vizuális elemek
|Marketingesek és tartalomkészítők
|Adobe Firefly
|AI-alapú képszerkesztés és -javítás az Adobe ökoszisztémán belül
|Fotómanipuláció, kreatív tervezési munkafolyamatok
|Tervezők és fotósok
|Craiyon
|Ingyenes és korlátlan AI képgenerátor
|Gyors és kísérleti képalkotás
|Alkalmi felhasználók és hobbisták
|Character. ai
|AI-alapú karakter- és jelenetgenerálás
|Interaktív történetmesélés, játékkoncepció-tervezés
|Írók, képregényalkotók, illusztrátorok és játékfejlesztők
|Stabil diffúzió
|Nyílt forráskódú és testreszabható AI képgenerálás
|AI-művészeti kísérletezés, prototípus-készítés és kutatás
|Fejlesztők, kutatók, termék tulajdonosok és AI rajongók
|Leonardo AI
|Fejlett képalkotás és stílusvezérlés
|Koncepcióterv, játékeszköz-tervezés
|Játéktervezők és illusztrátorok
|DreamStudio
|Webalapú, nyílt forráskódú eszköz
|AI által generált vizuális elemek részletes beállításokkal
|AI-kutatók és digitális művészek
|Ideogram
|AI által generált tipográfia és stilizált szöveg
|AI-támogatott logó- és márkatervezés
|Grafikusok, logótervezők és márkaépítési szakértők
|Canva
|Beépített AI-eszközök tervezési platformmal és sablonokkal
|Közösségi média bejegyzések, prezentációk, marketing anyagok
|Marketingesek, tartalomkészítők és kisvállalkozások
|NightCafe
|Többféle AI-modell különböző művészeti stílusokhoz
|Művészi kísérletezés, nyomtatásra alkalmas AI-művészet
|Kreatív hobbisták, AI-művészek és AI-alkotók
A 12 legjobb Bing Image Creator alternatíva
Az alábbiakban bemutatunk 12 kiváló alternatívát a Bing Image Creatorhoz, amelyeket mindenképpen ki kell próbálnia:
1. ClickUp (a legjobb vizuális brainstorminghoz és kreatív munkafolyamat-kezeléshez)
A ClickUp egy átfogó termelékenységi platform, amely egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, a dokumentációt és a csapatmunkát. Bár nem egy hagyományos AI képgenerátor, számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek javítják a kreatív folyamatot.
Például a ClickUp Whiteboards, amely digitális táblán szemlélteti ötleteit. A terv megrajzolásától a képek feltöltésén át a közös munkamenetek létrehozásáig a ClickUp Whiteboards mindent elvégez.
A ClickUp Brain segítségével Ön és csapata ötleteket gyűjthet, tartalmakat generálhat és munkafolyamatokat automatizálhat.
A ClickUp Whiteboards és a Brain együttes használata növeli a termelékenységet és magas szintű áttekinthetőséget biztosít a projektjében – még akkor is, ha nem tudja a ClickUp-ot eredeti műalkotások vagy képek létrehozására használni! Az ilyen vizuális elemek és AI-alapú eszközök elengedhetetlenek a munkafolyamatok racionalizálásához!
A ClickUp legfontosabb funkciói
- Vizualizálja ötleteit és tartson közös brainstorming üléseket a ClickUp Whiteboards segítségével!
- Használja a ClickUp Brain-t tartalom generálásához, információk összefoglalásához és feladatok automatizálásához kreatív folyamatai során.
- Kommunikálj kreatív csapatoddal vagy az érdekelt felekkel, ossz meg visszajelzéseket, és hagyj kontextushoz kapcsolódó megjegyzéseket a ClickUp Chat segítségével.
- Képek és multimédiás tartalmak integrálása a feladatkezelésbe
- Kezelje a kreatív projektjeihez tartozó feladatokat, ütemterveket és erőforrásokat
A ClickUp korlátai
- Ezeket más AI képgeneráló eszközökkel kell integrálnia.
- A mobilalkalmazás korlátozottnak tűnhet a desktop változatához képest.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain (kiegészítő): 7 USD/hó/tag
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Midjourney (a legjobb művészi képalkotáshoz)
A Midjourney egy népszerű AI-alapú képalkotó. Ez a Bing Image Creator alternatíva célja, hogy technológiai eszközökkel bővítse az emberek képzelőerejét.
Fejlett algoritmusokat használ, hogy szöveges utasításokat lenyűgöző képekké alakítson, amelyek stílusa a reálisaktól az absztraktakig terjed. Ezenkívül különböző művészeti formákkal is kísérletezhet, beleértve a fotózást, a festészetet és a digitális tervezést.
A Midjourney legfontosabb jellemzői
- A Describe funkcióval természetes nyelvű leírásokat generálhat a képekből.
- Kombinálj több hangulat táblát, miközben új képet hozol létre
- Fedezze fel a különböző művészeti stílusokat és koncepciókat a hangulat táblák és az SREF kódok kombinálásával.
- Ossza meg és dolgozzon együtt AI-művészeteken egy virágzó közösséggel
A Midjourney korlátai
- Nem kínál ingyenes vagy freemium szintet.
- Az alkalmi szerverleállások befolyásolják az elérhetőséget.
Midjourney árak
- Alapcsomag: 10 dollár
- Standard csomag: 30 dollár
- Pro csomag: 60 dollár
- Mega csomag: 120 dollár
Midjourney értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Íme, mit mond egy G2 felhasználó a Midjourney-ről:
A Midjourney következetesen látványos, nagy felbontású képeket állít elő, amelyek gyakran meghaladják a részletesség és a minőség tekintetében támasztott elvárásokat. Kreatív módon értelmezi a parancsokat, ezért fantasztikus eszköz koncepciótervek, hangulat táblák és kísérleti tervek készítéséhez.
A Midjourney következetesen látványos, nagy felbontású képeket állít elő, amelyek gyakran meghaladják a részletesség és a minőség tekintetében támasztott elvárásokat. Kreatív módon értelmezi a parancsokat, ezért fantasztikus eszköz koncepciótervek, hangulat táblák és kísérleti tervek készítéséhez.
➡️ További információk: A legjobb Midjourney alternatívák és versenytársak
3. Dall-E 3 (A legjobb részletes és pontos képalkotáshoz)
A Dall-E egy szöveg-kép generátor, amelyet az OpenAI fejlesztett ki. A harmadik generációs modell, azaz a Dall-E 3, megérti a finom árnyalatú utasításokat, hogy rendkívül részletes és pontos képeket generáljon.
Az OpenAI terméke, a Dall-E 3 integrálódik a ChatGPT-vel, segítve a felhasználókat az ötletek kidolgozásában és a promptok finomításában, hogy a leírásoknak leginkább megfelelő vizuális elemeket hozzanak létre.
A Dall-E 3 legfontosabb jellemzői
- Zökkenőmentesen integrálható a ChatGPT-vel, hogy kifinomult AI-parancsokat generáljon.
- Ossza meg valós idejű visszajelzéseit, hogy javítsa a kreatív ötletelést
- Részletes és rendkívül pontos képeket generálhat finom árnyalatú utasítások alapján.
- Készítsen alkotásokat a művészeti stílusok, témák és technikák széles skálájából!
A Dall-E 3 korlátai
- A képminőség néha változó lehet.
- A feldolgozási idő a szerver terhelésétől függően változhat.
Dall-E 3 árak
- Csapat: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Dall-E 3 értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
➡️ További információk: Dall-E alternatívák és versenytársak AI-képek létrehozásához
4. Adobe Firefly (a legjobb az Adobe-központú kreatív munkafolyamatokba való integráláshoz)
Az Adobe Firefly egy generatív AI szolgáltatás az Adobe alkalmazáscsomagján belül.
Natívan integrálható más alkalmazásokkal, például a Photoshop és a Premier Pro programokkal, így átfogó tervezési projektmenedzsmentet kínál. Ennek eredményeként AI-képeket és videókat generálhat közvetlenül a meglévő munkafolyamatokba, így magasabb termelékenységet és kreativitást élvezhet.
Az Adobe Firefly legfontosabb funkciói
- Készíts fotórealisztikus képeket a rendkívül fejlett Adobe Firefly Image Model segítségével!
- Képek szerkesztése és részletek javítása a Generative Fill segítségével
- Adjon meg szöveges utasításokat a Firefly Video Model programba, hogy vonzó videókat generáljon.
- Kereteket adhat hozzá, meghosszabbíthatja a környezeti hangokat és eltávolíthatja a zavaró vágásokat a Generative Extend segítségével.
Az Adobe Firefly korlátai
- A teljes integrált hozzáféréshez Adobe Creative Cloud előfizetés szükséges.
- A nem Adobe alkalmazásokkal való integráció korlátozott.
Adobe Firefly árak
- Adobe Firefly: 4,99 USD/hó
- Adobe Creative Cloud: 59,99 USD/hó
Adobe Firefly értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (nincs elég értékelés)
Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó az Abode Firefly-ról:
Az Adobe Firefly rendkívül intuitív, különösen, ha ismeri az Adobe ökoszisztémáját. Hasznosnak találom az ötletek gyors generálásához és a magas minőségű közösségi média tartalmak létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség.
Az Adobe Firefly rendkívül intuitív, különösen, ha ismeri az Adobe ökoszisztémáját. Hasznosnak találom az ötletek gyors generálásához és a magas minőségű közösségi média tartalmak létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség.
🔍 Tudta-e? Az Adobe Firefly béta verziójának elindítását követő első hónapban a felhasználók több mint 70 millió képet generáltak!
5. Craiyon (A legjobb ingyenes és hozzáférhető AI-képgenerátor)
A korábban Dall-E mini néven ismert Craiyon egy ingyenes AI képgenerátor, amely szöveges utasításokat alakít képekké. A Craiyon ingyenes, ezért kezdők és szakértők egyaránt használhatják grafikai tervezéshez.
Ezek vegyes képszerkesztő eszközként is működnek, amelyekkel eltávolíthatja a háttérképet az ingyenes képekről, és letölthet nagy felbontású képeket.
A Craiyon legfontosabb jellemzői
- Készíts képeket, fotókat, rajzokat és vektorokat szövegalapú utasítások segítségével közösségi média bejegyzésekhez, blogokhoz stb.
- Keresés a kulcsszavak alapján előre generált képek könyvtárában
- Használja a képszerkesztő funkciókat a kép háttérének eltávolításához, majd töltse le HD minőségben.
- Csatlakozz az AI-tervezők és -alkotók közösségéhez a Discordon keresztül!
A Craiyon korlátai
- Az ingyenes verzió hirdetéseket és vízjeleket tartalmaz. A generált képekhez forrásmegjelölés is szükséges.
- A képgenerátor lassan működik, különösen az ingyenes felhasználók számára.
Craiyon árak
A Craiyon a következő előfizetésekkel ingyenesen használható:
- Támogató: 12 USD/hó
- Professzionális: 24 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Craiyon értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Íme, miért szereti ez a G2-felhasználó a Craiyon használatát:
A Craiyon legnagyobb előnye, hogy ingyenes és jobb, mint más AI-generátorok. A vele létrehozott képek valósághűbbek, és negatív prompt funkcióval is rendelkeznek, amely pontos képek létrehozását teszi lehetővé.
A Craiyon legnagyobb előnye, hogy ingyenes és jobb, mint más AI-generátorok. A vele létrehozott képek valósághűbbek, és negatív prompt funkcióval is rendelkeznek, amely pontos képek létrehozását teszi lehetővé.
6. Character. ai (A legjobb személyre szabott beszélgetési élményhez)
A Character. ai interaktív, dinamikus karaktereket hoz létre beszélgetések során, fejlett AI és LLM eszközök segítségével, hogy személyre szabott csevegőrobotokat építsen.
A beállítás után ezeket felhasználhatja különböző karakterekkel való beszélgetések szimulálására, a nekik hozzárendelt személyiség alapján. Választhat a már meglévő karakterek közül, vagy létrehozhat saját karaktereket a semmiből.
Bár nem képalkotó, kiválóan alkalmas magával ragadó, beszélgető AI létrehozására, amely sokféle személyiséggel és történetmesélő képességgel rendelkezik.
A Character.ai legfontosabb jellemzői
- Vegyen részt a felhasználói beviteli adatokhoz alkalmazkodó, érdekes párbeszédben!
- Fedezze fel a chatbotokat különböző alkalmazásokban, például szórakoztatás, oktatás stb. területén.
- Vezessen be biztonsági protokollokat, hogy a különböző korosztályok számára megfelelő tartalmat biztosítson.
A Character.ai korlátai
- Inkább chatbotként működik, mint AI képgenerátorként.
- A tartalom megfelelőségének fenntartásához folyamatos figyelemmel kísérés szükséges.
Character. ai árak
- Ingyenes verzió
- C. ai+ előfizetés: 9,99 USD/hó
Character. ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
➡️ További információk: Grafikai tervezési trendek, amelyekkel kiemelkedhet a tömegből
7. Stable Diffusion (a legjobb nyílt forráskódú képgeneráláshoz)
A Stable Diffusion egy nyílt forráskódú szöveg-kép generáló modell, amelyet a Stability AI fejlesztett ki. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szövegalapú utasítások alapján részletes és lenyűgöző AI-generált képeket hozzanak létre.
A Stable Diffusion mélytanulási modelleket használ, hogy lenyűgöző pontosságú és művészi stílusú képeket generáljon. Ráadásul nyílt forráskódú jellege lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy finomítsák és testreszabják a kimeneteket, valamint integrálják a Stable Diffusiont különböző alkalmazásokba.
A Stable Diffusion legfontosabb jellemzői
- Részletes és lenyűgöző képeket generálhat több témájú szöveges bemenetekből.
- Hozzáférés a nyílt forráskódú modellhez és API-hoz a testreszabás és integrálás érdekében
- Használható kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra, engedélyezett licenc alapján.
- Csatlakozz az AI-kutatók és fejlesztők közösségéhez, hogy elősegítsd a folyamatos fejlesztéseket!
A Stable Diffusion korlátai
- A licencelés általában saját tárhelyen érhető el.
- A modell implementálásához és testreszabásához széles körű technikai szakértelemre van szükség.
Stable Diffusion árak
- Közösség: Ingyenes
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Stable Diffusion értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Nézzük meg, miért tartja ez a G2-felhasználó hatékonynak a Stable Diffusiont:
Nemrég használtam a Stable Diffusion 3-at. A szöveg-kép átalakítási képességeit abszolút csúcsminőségűnek találtam. A helyesírási képességek és a képminőség szintje egyszerűen figyelemre méltó.
Nemrég használtam a Stable Diffusion 3-at. A szöveg-kép átalakítási képességeit abszolút csúcsminőségűnek találtam. A helyesírási képességek és a képminőség szintje egyszerűen figyelemre méltó.
8. Leonardo AI (a legjobb a kiváló minőségű játékeszközök generálásához)
A Leonardo egy AI képgenerátor, amely kiválóan alkalmas termékfotók, építészeti renderelések, 3D-tervek, koncepciórajzok, grafikák, karaktertervek és játékeszközök létrehozására.
Gazdag művészeti alkotások, képek és videók állnak rendelkezésére, amelyek gazdagítják projektjét, legyen az játéktervezés, szórakoztatás, UX-tervezés vagy digitális művészet. A legjobb rész? Felhasználóbarát felületet és széles körű testreszabási lehetőségeket kínál, amelyekkel finomíthatja alkotásait.
A Leonardo AI legfontosabb jellemzői
- Készítsen kiváló minőségű karakterterveket, textúrákat és játékeszközöket!
- Szerkessze a generált képeket az AI Canvas segítségével, hogy kifinomult eredményt kapjon.
- Textúrákat építhet be 3D-eszközökbe, hogy javítsa az OBJ-fájlok megjelenését és hangulatát.
- Csatlakozz a Discord szerverhez, és legyél része egy virágzó kreatív közösségnek!
A Leonardo AI korlátai
- A feldolgozási idő csúcsidőszakokban lassú lehet.
- Inkább játékokhoz való eszközök létrehozására alkalmasak, és nem feltétlenül ideálisak alkalmi felhasználók és hobbisták számára.
Leonardo AI árak
- Ingyenes csomag
- Apprentice Plan: 10 USD/hó
- Artisan tervezet: 24 USD/hó
- Maestro tervezet: 48 USD/hó
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
Leonardo AI értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (20 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Nézzük meg, miért tartja ez a G2-felhasználó a Leonardo AI-t forradalmian újnak az AI-vezérelt kreativitás terén:
A Leonardo. Ai gyorsan generál kiváló minőségű digitális eszközöket, képeket és 3D-modelleket, amelyek felgyorsíthatják a munkafolyamatot. A testreszabási lehetőségek rugalmasak, így az AI által generált eredményeket az elképzeléseihez igazíthatja.
A Leonardo. Ai gyorsan generál kiváló minőségű digitális eszközöket, képeket és 3D-modelleket, amelyek felgyorsíthatják a munkafolyamatot. A testreszabási lehetőségek rugalmasak, így az AI által generált eredményeket az elképzeléseihez igazíthatja.
➡️ További információ: A legjobb UX tervező szoftverek tervezőknek
9. DreamStudio (A legjobb felhasználóbarát képalkotáshoz)
Alternatívákat keres a Bing Image Creatorhoz? Próbálja ki a Stability AI DreamStudio alkalmazását. A nyílt forráskódú Stable Diffusionnal ellentétben a DreamStudio egy felhasználóbarátabb alternatíva, amely mindenki számára elérhető.
Felhasználóbarát felületén szöveges parancsot és néhány beállítást kell megadnia a kívánt kép létrehozásához. Ráadásul a DreamStudio kiválóan alkalmas különböző művészi stílusok létrehozására, a fotórealisztikustól az absztraktig, így sokoldalúan használható különböző kreatív projektekhez.
A DreamStudio legfontosabb jellemzői
- Stable Diffusion v2. 1 rendszeren működik.
- Válasszon 16 előre beállított, valósághű képsztil közül a pontos képalkotáshoz.
- A generált képeket szövegalapú utasításokkal szerkesztheti.
A DreamStudio korlátai
- Nincs meg a Stable Diffusion által kínált részletes vezérlés
- Képek után fizetendő előfizetési díjszabással működik, és az árazás meglehetősen bonyolult.
DreamStudio árak
- Ingyenes: 100 kredit (alapértelmezett beállítások mellett 500 kép)
- Tokens: 10 dollár 1000 kreditért
DreamStudio értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
➡️ További információk: Az AI Canvas elsajátítása: alapvető Midjourney prompt példák művészek és tervezők számára
Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó a DreamStudio-ról:
A Dreamstudio egyszerűen beírhatja a szöveges utasításokat, és a legpontosabb képeket generálja. Gyorsan elkészíti a kimenetet. A szerszám bevezetése és integrálása sokkal könnyebb, mint főbb versenytársainál.
A Dreamstudio egyszerűen beírhatja a szöveges utasításokat, és a legpontosabb képeket generálja. Gyorsan elkészíti a kimenetet. A szerszám bevezetése és integrálása sokkal könnyebb, mint főbb versenytársainál.
10. Ideogram (a legolvashatóbb szövegek generálására a képeken belül)
A Bing Image Creator néhány népszerű alternatívájához hasonlóan az Ideaogram is magas minőségű vizuális elemeket generál szöveges utasítások alapján, a kreativitásra és az innovációra összpontosítva.
Ez az AI képgenerátor ideális poszterek, logók, infográfiák és közösségi média hirdetések készítéséhez, és ugyanolyan hangsúlyt fektet a szövegre, mint a tervezésre. A szemet gyönyörködtető vizuális elemek és a világos, olvasható szöveg kombinációja kiemeli a tartalmát, és megmarad az emberek emlékezetében.
Az Ideogram legfontosabb jellemzői
- Készítsen képeket, amelyek erősen összpontosítanak a szöveges tartalomra!
- Használja a „Tile” funkciót, hogy ismétlődő mintákat hozzon létre a képen.
- Javítsd és fejleszd képeidet magasabb, 2k felbontással!
- Takarítson meg időt és energiát a kötegelt generálással, amelynek segítségével tömegesen hozhat létre képeket egy parancsokat tartalmazó táblázat feltöltésével.
Ideogram korlátai
- A szövegközpontú képgenerálás korlátozza a lehetőségeket a tisztán vizuális tervezés terén.
- A szöveg megjelenítése néha pontatlan lehet.
Ideogram árak
- Ingyenes
- Alap: 8 USD/hó
- Plusz: 20 USD/hó
- Pro: 60 USD/hó
Ideogram értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
➡️ További információ: A legjobb közösségi média AI eszközök marketingesek számára
🧠 Érdekes tény: Az emberi agy jobban megjegyzi a képeket, mint a szöveget – mind azonnal, mind három napos szünet után!
11. Canva (A legjobb átfogó tervezési megoldásokhoz AI integrációval)
A Canva egy népszerű grafikai tervező platform, amely AI-alapú képgenerátort is kínál. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lenyűgöző képeket hozzanak létre és azokat könnyedén szerkesszék.
Ráadásul hozzáférést kap egy hatalmas sablon-, grafika- és betűtípus-könyvtárhoz, amelyben igényeinek megfelelően különböző terveket hozhat létre és szerkeszthet, anélkül, hogy platformot kellene váltania.
A Canva legfontosabb jellemzői
- Válasszon a sokféle grafikai sablon közül, hogy megalkossa a tökéletes vizuális eszközt!
- Készíts és szerkessz terveket egy felhasználóbarát drag-and-drop felületen
- Dolgozzon együtt csapattagjaival a tervezési projektekben valós időben
- A kész terveket különböző formátumokban exportálhatja, amelyek alkalmasak webes és nyomtatott felhasználásra.
A Canva korlátai
- Az AI által generált képek nem rendelkeznek az egyedi tervezésű képek egyediségével.
- A tervezési elemek korlátozott ellenőrzése korlátozza a kreatív rugalmasságot komplex és absztrakt koncepciók létrehozásában.
Canva árak
- Canva Free
- Canva Pro: 15 USD/hó
- Canva Teams: 10 USD/hó felhasználónként
- Canva Enterprise: Egyedi árazás
Canva értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (4410+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (12 380+ értékelés)
Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó a Canva-ról:
Nemrég a Canva Pro mellett döntöttem, ami rendkívül hasznosnak bizonyult a projektjeimben. Még jobb dizájnok és sablonok állnak rendelkezésre. A profi képek pontosan azok, amiket kerestem. Az újonnan hozzáadott AI magic funkció egyszerűen fantasztikus.
Nemrég a Canva Pro mellett döntöttem, ami rendkívül hasznosnak bizonyult a projektjeimben. Még jobb dizájnok és sablonok állnak rendelkezésre. A profi képek pontosan azok, amiket kerestem. Az újonnan hozzáadott AI magic funkció egyszerűen fantasztikus.
12. NightCafe (A legjobb közösségi alapú AI-művészet létrehozásához)
A Bing Image Creator alternatíváit a NightCafe zárja. Ez az AI képgeneráló eszköz a közösségi elkötelezettség és a kreativitás ötvözésére összpontosít.
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közösségi alapú művészeteken keresztül AI-generált képeket hozzanak létre, osszanak meg és fedezzenek fel. Emellett a NightCafe segít a felhasználóknak képötlet-táblákat generálni promptokból, lehetővé téve számukra, hogy bemutassák alkotásaikat.
A NightCafe legfontosabb jellemzői
- Készíts képeket szövegalapú utasításokból fejlett AI eszközök segítségével!
- Vegyen részt közösségi kihívásokban, hogy bemutassa és fejlessze művészetét!
- Fedezze fel a felhasználók által létrehozott AI-műalkotások galériáját inspirációként!
- Kommentekkel és beszélgetésekkel lépj kapcsolatba a kreatívok élénk közösségével!
A NightCafe korlátai
- A minőség és a művészi stílus a bevitt parancsoktól függően változik.
- A közösségközpontú megközelítés a digitális műalkotások létrehozásában nem feltétlenül felel meg azoknak, akik magányos élményre vágynak.
NightCafe árak
- AI kezdő: 5,99 USD/hó
- AI Hobbyist: 9,99 USD/hó
- AI Enthusiast: 19,99 USD/hó
- AI Artist: 49,99 USD/hó
NightCafe értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
Nézzük meg, mit mond ez a G2 felhasználó a NightCafe-ről:
Egy figyelemre méltó tulajdonság a ingyenes promptok elérhetősége, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy alaposan megismerjék az AI képgenerátort. Ellentétben sok prémium AI generátorral, amelyek korlátozott próbaverziót kínálnak, a NightCafe lehetőséget biztosít a eszköz alapos tesztelésére, mielőtt elköteleződne.
Egy figyelemre méltó tulajdonság a ingyenes promptok elérhetősége, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy alaposan megismerjék az AI képgenerátort. Ellentétben sok prémium AI generátorral, amelyek korlátozott próbaverziót kínálnak, a NightCafe lehetőséget biztosít a eszköz alapos tesztelésére, mielőtt elköteleződne.
Külön említésre méltóak
- Photosonic: Integrálható a WriteSonic programmal, hogy megkönnyítse a szöveg-kép generálást.
- PhotoDirector: Hatékony AI-modelleket használ a képek retusálásához.
- Imggen AI: vízjel nélküli képeket generál szövegalapú utasításokból.
Élessze meg fantáziáját a ClickUp segítségével
Akár lenyűgöző realizmust, művészi érzéket vagy személyre szabott karaktertervezést keres, ezek a Bing Image Creator alternatívái végtelen lehetőségeket kínálnak. A kiváló minőségű AI-tól a szokatlan stílusokig, megtalálja a projektjéhez leginkább illő megoldást.
Ha azonban valami átfogóbbat keres, ami nem korlátozza az eszköz használatát az AI képgenerálásra, akkor a ClickUp a legjobb alternatíva.
Bár önmagában nem generál AI-képeket, AI-eszközökkel rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a kreatív folyamatot, megkönnyítik az együttműködést és élesítik a vizuális brainstormingot.
Próbáld ki a ClickUp-ot, hogy erősítsd kreatív munkafolyamatodat és termelékenységedet. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el használni!