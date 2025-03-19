A 12 legjobb Bing Image Creator alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Az AI képgenerátorok forradalmi hatással voltak a vizuális elemek létrehozásának módjára. Lehetővé teszik, hogy bárki lenyűgöző műalkotásokat, márkaanyagokat, koncepcióterveket és marketinganyagokat hozzon létre a megfelelő utasítások segítségével.

A Bing AI Image Creator egy ilyen eszköz. Néhány szóval kiváló minőségű, valósághű képeket hozhat létre a felhasználási esettől függően. A Bing Image Creator a Microsoft környezettel való natív integrációjának köszönhetően is hatalmas népszerűségre tett szert.

Még így is előfordulhat, hogy egyes felhasználók a Bing Image Creator alternatíváit keresik, hogy nagyobb testreszabási lehetőségeket vagy több ellenőrzést kapjanak művészeti stílusuk felett.

Összegyűjtöttünk 12 Bing Image Creator alternatívát, amelyeket kipróbálhatsz.

Miért érdemes alternatívákat keresni a Bing Image Creatorhoz?

Bár a Bing Image Creator rendkívül kényelmes, a következő kihívásokat jelenti, amelyek miatt valaki alternatívákat kereshet:

Korlátozott testreszabási lehetőségek : Egyes AI-alapú képalkotókkal ellentétben a Bing Image Creator nem kínál fejlett beállításokat a képek részleteinek vagy a művészi technikák finomhangolásához.

Szigorú tartalom-moderálás : A Bing Image Creator szigorú korlátozásokat alkalmaz a képalkotás terén. Ez korlátozza művészi elképzeléseit és kreatív vízióját, még akkor is, ha : A Bing Image Creator szigorú korlátozásokat alkalmaz a képalkotás terén. Ez korlátozza művészi elképzeléseit és kreatív vízióját, még akkor is, ha az AI-művészeti példák nem helytelenek.

Alacsonyabb felbontású kimenetek : Egyes AI-alapú művészeti eszközökhöz képest a Bing Image Creator nem képes professzionális tervezési munkákhoz vagy nyomtatáshoz alkalmas, kiváló minőségű képeket generálni.

Microsoft-fiók regisztráció : A felhasználóknak Microsoft-fiókot kell létrehozniuk a Bing Image Creator eléréséhez. Ez kellemetlen lehet azok számára, akik a nyílt hozzáférést részesítik előnyben.

Korlátozott kereskedelmi felhasználási jogok: Egyes AI képgenerátorok világosabb és rugalmasabb licencelési lehetőségeket kínálnak kereskedelmi felhasználásra. A Bing Image Creator irányelvei viszont korlátozzák a kereskedelmi felhasználási jogokat, ami korlátozó tényező.

12 alternatíva a Bing Image Creatorhoz egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a 12 Bing Image Creator alternatíváról, amelyeket megvizsgálunk:

Eszköz neve Kiemelkedő funkció Használati eset A legjobb ClickUp AI-alapú kreatív munkafolyamat-eszközök Vizuális brainstorming, képfeltöltés, munkafolyamat illusztráció, projekttervezés Csapatok és projektmenedzserek Midjourney Kiváló minőségű képek Koncepciórajzok, fantasy illusztrációk, digitális művészet Digitális művészek és tervezők Dall-E 3 Pontos szöveg-kép generálás Reális képek, marketinges vizuális elemek Marketingesek és tartalomkészítők Adobe Firefly AI-alapú képszerkesztés és -javítás az Adobe ökoszisztémán belül Fotómanipuláció, kreatív tervezési munkafolyamatok Tervezők és fotósok Craiyon Ingyenes és korlátlan AI képgenerátor Gyors és kísérleti képalkotás Alkalmi felhasználók és hobbisták Character. ai AI-alapú karakter- és jelenetgenerálás Interaktív történetmesélés, játékkoncepció-tervezés Írók, képregényalkotók, illusztrátorok és játékfejlesztők Stabil diffúzió Nyílt forráskódú és testreszabható AI képgenerálás AI-művészeti kísérletezés, prototípus-készítés és kutatás Fejlesztők, kutatók, termék tulajdonosok és AI rajongók Leonardo AI Fejlett képalkotás és stílusvezérlés Koncepcióterv, játékeszköz-tervezés Játéktervezők és illusztrátorok DreamStudio Webalapú, nyílt forráskódú eszköz AI által generált vizuális elemek részletes beállításokkal AI-kutatók és digitális művészek Ideogram AI által generált tipográfia és stilizált szöveg AI-támogatott logó- és márkatervezés Grafikusok, logótervezők és márkaépítési szakértők Canva Beépített AI-eszközök tervezési platformmal és sablonokkal Közösségi média bejegyzések, prezentációk, marketing anyagok Marketingesek, tartalomkészítők és kisvállalkozások NightCafe Többféle AI-modell különböző művészeti stílusokhoz Művészi kísérletezés, nyomtatásra alkalmas AI-művészet Kreatív hobbisták, AI-művészek és AI-alkotók

A 12 legjobb Bing Image Creator alternatíva

Az alábbiakban bemutatunk 12 kiváló alternatívát a Bing Image Creatorhoz, amelyeket mindenképpen ki kell próbálnia:

1. ClickUp (a legjobb vizuális brainstorminghoz és kreatív munkafolyamat-kezeléshez)

Készítsen folyamatábrákat, ágyazzon be képeket, és alakítsa át a teendőket feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp egy átfogó termelékenységi platform, amely egyszerűsíti a projektmenedzsmentet, a dokumentációt és a csapatmunkát. Bár nem egy hagyományos AI képgenerátor, számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek javítják a kreatív folyamatot.

Például a ClickUp Whiteboards, amely digitális táblán szemlélteti ötleteit. A terv megrajzolásától a képek feltöltésén át a közös munkamenetek létrehozásáig a ClickUp Whiteboards mindent elvégez.

A ClickUp Brain segítségével Ön és csapata ötleteket gyűjthet, tartalmakat generálhat és munkafolyamatokat automatizálhat.

A ClickUp Whiteboards és a Brain együttes használata növeli a termelékenységet és magas szintű áttekinthetőséget biztosít a projektjében – még akkor is, ha nem tudja a ClickUp-ot eredeti műalkotások vagy képek létrehozására használni! Az ilyen vizuális elemek és AI-alapú eszközök elengedhetetlenek a munkafolyamatok racionalizálásához!

A ClickUp legfontosabb funkciói

Vizualizálja ötleteit és tartson közös brainstorming üléseket a ClickUp Whiteboards segítségével!

Használja a ClickUp Brain-t tartalom generálásához, információk összefoglalásához és feladatok automatizálásához kreatív folyamatai során.

Kommunikálj kreatív csapatoddal vagy az érdekelt felekkel, ossz meg visszajelzéseket, és hagyj kontextushoz kapcsolódó megjegyzéseket a ClickUp Chat segítségével.

Képek és multimédiás tartalmak integrálása a feladatkezelésbe

Kezelje a kreatív projektjeihez tartozó feladatokat, ütemterveket és erőforrásokat

A ClickUp korlátai

Ezeket más AI képgeneráló eszközökkel kell integrálnia.

A mobilalkalmazás korlátozottnak tűnhet a desktop változatához képest.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain (kiegészítő): 7 USD/hó/tag

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Midjourney (a legjobb művészi képalkotáshoz)

via Midjourney

A Midjourney egy népszerű AI-alapú képalkotó. Ez a Bing Image Creator alternatíva célja, hogy technológiai eszközökkel bővítse az emberek képzelőerejét.

Fejlett algoritmusokat használ, hogy szöveges utasításokat lenyűgöző képekké alakítson, amelyek stílusa a reálisaktól az absztraktakig terjed. Ezenkívül különböző művészeti formákkal is kísérletezhet, beleértve a fotózást, a festészetet és a digitális tervezést.

A Midjourney legfontosabb jellemzői

A Describe funkcióval természetes nyelvű leírásokat generálhat a képekből.

Kombinálj több hangulat táblát, miközben új képet hozol létre

Fedezze fel a különböző művészeti stílusokat és koncepciókat a hangulat táblák és az SREF kódok kombinálásával.

Ossza meg és dolgozzon együtt AI-művészeteken egy virágzó közösséggel

A Midjourney korlátai

Nem kínál ingyenes vagy freemium szintet.

Az alkalmi szerverleállások befolyásolják az elérhetőséget.

Midjourney árak

Alapcsomag: 10 dollár

Standard csomag: 30 dollár

Pro csomag: 60 dollár

Mega csomag: 120 dollár

Midjourney értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond egy G2 felhasználó a Midjourney-ről:

A Midjourney következetesen látványos, nagy felbontású képeket állít elő, amelyek gyakran meghaladják a részletesség és a minőség tekintetében támasztott elvárásokat. Kreatív módon értelmezi a parancsokat, ezért fantasztikus eszköz koncepciótervek, hangulat táblák és kísérleti tervek készítéséhez.

A Midjourney következetesen látványos, nagy felbontású képeket állít elő, amelyek gyakran meghaladják a részletesség és a minőség tekintetében támasztott elvárásokat. Kreatív módon értelmezi a parancsokat, ezért fantasztikus eszköz koncepciótervek, hangulat táblák és kísérleti tervek készítéséhez.

➡️ További információk: A legjobb Midjourney alternatívák és versenytársak

3. Dall-E 3 (A legjobb részletes és pontos képalkotáshoz)

A Dall-E egy szöveg-kép generátor, amelyet az OpenAI fejlesztett ki. A harmadik generációs modell, azaz a Dall-E 3, megérti a finom árnyalatú utasításokat, hogy rendkívül részletes és pontos képeket generáljon.

Az OpenAI terméke, a Dall-E 3 integrálódik a ChatGPT-vel, segítve a felhasználókat az ötletek kidolgozásában és a promptok finomításában, hogy a leírásoknak leginkább megfelelő vizuális elemeket hozzanak létre.

A Dall-E 3 legfontosabb jellemzői

Zökkenőmentesen integrálható a ChatGPT-vel, hogy kifinomult AI-parancsokat generáljon.

Ossza meg valós idejű visszajelzéseit, hogy javítsa a kreatív ötletelést

Részletes és rendkívül pontos képeket generálhat finom árnyalatú utasítások alapján.

Készítsen alkotásokat a művészeti stílusok, témák és technikák széles skálájából!

A Dall-E 3 korlátai

A képminőség néha változó lehet.

A feldolgozási idő a szerver terhelésétől függően változhat.

Dall-E 3 árak

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Dall-E 3 értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Adobe Firefly (a legjobb az Adobe-központú kreatív munkafolyamatokba való integráláshoz)

az Adobe Firefly segítségével

Az Adobe Firefly egy generatív AI szolgáltatás az Adobe alkalmazáscsomagján belül.

Natívan integrálható más alkalmazásokkal, például a Photoshop és a Premier Pro programokkal, így átfogó tervezési projektmenedzsmentet kínál. Ennek eredményeként AI-képeket és videókat generálhat közvetlenül a meglévő munkafolyamatokba, így magasabb termelékenységet és kreativitást élvezhet.

Az Adobe Firefly legfontosabb funkciói

Készíts fotórealisztikus képeket a rendkívül fejlett Adobe Firefly Image Model segítségével!

Képek szerkesztése és részletek javítása a Generative Fill segítségével

Adjon meg szöveges utasításokat a Firefly Video Model programba, hogy vonzó videókat generáljon.

Kereteket adhat hozzá, meghosszabbíthatja a környezeti hangokat és eltávolíthatja a zavaró vágásokat a Generative Extend segítségével.

Az Adobe Firefly korlátai

A teljes integrált hozzáféréshez Adobe Creative Cloud előfizetés szükséges.

A nem Adobe alkalmazásokkal való integráció korlátozott.

Adobe Firefly árak

Adobe Firefly : 4,99 USD/hó

Adobe Creative Cloud: 59,99 USD/hó

Adobe Firefly értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (nincs elég értékelés)

Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó az Abode Firefly-ról:

Az Adobe Firefly rendkívül intuitív, különösen, ha ismeri az Adobe ökoszisztémáját. Hasznosnak találom az ötletek gyors generálásához és a magas minőségű közösségi média tartalmak létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség.

Az Adobe Firefly rendkívül intuitív, különösen, ha ismeri az Adobe ökoszisztémáját. Hasznosnak találom az ötletek gyors generálásához és a magas minőségű közösségi média tartalmak létrehozásához, anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség.

🔍 Tudta-e? Az Adobe Firefly béta verziójának elindítását követő első hónapban a felhasználók több mint 70 millió képet generáltak!

5. Craiyon (A legjobb ingyenes és hozzáférhető AI-képgenerátor)

via Crai y on

A korábban Dall-E mini néven ismert Craiyon egy ingyenes AI képgenerátor, amely szöveges utasításokat alakít képekké. A Craiyon ingyenes, ezért kezdők és szakértők egyaránt használhatják grafikai tervezéshez.

Ezek vegyes képszerkesztő eszközként is működnek, amelyekkel eltávolíthatja a háttérképet az ingyenes képekről, és letölthet nagy felbontású képeket.

A Craiyon legfontosabb jellemzői

Készíts képeket, fotókat, rajzokat és vektorokat szövegalapú utasítások segítségével közösségi média bejegyzésekhez, blogokhoz stb.

Keresés a kulcsszavak alapján előre generált képek könyvtárában

Használja a képszerkesztő funkciókat a kép háttérének eltávolításához, majd töltse le HD minőségben.

Csatlakozz az AI-tervezők és -alkotók közösségéhez a Discordon keresztül!

A Craiyon korlátai

Az ingyenes verzió hirdetéseket és vízjeleket tartalmaz. A generált képekhez forrásmegjelölés is szükséges.

A képgenerátor lassan működik, különösen az ingyenes felhasználók számára.

Craiyon árak

A Craiyon a következő előfizetésekkel ingyenesen használható:

Támogató : 12 USD/hó

Professzionális : 24 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Craiyon értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, miért szereti ez a G2-felhasználó a Craiyon használatát:

A Craiyon legnagyobb előnye, hogy ingyenes és jobb, mint más AI-generátorok. A vele létrehozott képek valósághűbbek, és negatív prompt funkcióval is rendelkeznek, amely pontos képek létrehozását teszi lehetővé.

A Craiyon legnagyobb előnye, hogy ingyenes és jobb, mint más AI-generátorok. A vele létrehozott képek valósághűbbek, és negatív prompt funkcióval is rendelkeznek, amely pontos képek létrehozását teszi lehetővé.

6. Character. ai (A legjobb személyre szabott beszélgetési élményhez)

A Character. ai interaktív, dinamikus karaktereket hoz létre beszélgetések során, fejlett AI és LLM eszközök segítségével, hogy személyre szabott csevegőrobotokat építsen.

A beállítás után ezeket felhasználhatja különböző karakterekkel való beszélgetések szimulálására, a nekik hozzárendelt személyiség alapján. Választhat a már meglévő karakterek közül, vagy létrehozhat saját karaktereket a semmiből.

Bár nem képalkotó, kiválóan alkalmas magával ragadó, beszélgető AI létrehozására, amely sokféle személyiséggel és történetmesélő képességgel rendelkezik.

A Character.ai legfontosabb jellemzői

Vegyen részt a felhasználói beviteli adatokhoz alkalmazkodó, érdekes párbeszédben!

Fedezze fel a chatbotokat különböző alkalmazásokban, például szórakoztatás, oktatás stb. területén.

Vezessen be biztonsági protokollokat, hogy a különböző korosztályok számára megfelelő tartalmat biztosítson.

A Character.ai korlátai

Inkább chatbotként működik, mint AI képgenerátorként.

A tartalom megfelelőségének fenntartásához folyamatos figyelemmel kísérés szükséges.

Character. ai árak

Ingyenes verzió

C. ai+ előfizetés: 9,99 USD/hó

Character. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információk: Grafikai tervezési trendek, amelyekkel kiemelkedhet a tömegből

7. Stable Diffusion (a legjobb nyílt forráskódú képgeneráláshoz)

A Stable Diffusion egy nyílt forráskódú szöveg-kép generáló modell, amelyet a Stability AI fejlesztett ki. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szövegalapú utasítások alapján részletes és lenyűgöző AI-generált képeket hozzanak létre.

A Stable Diffusion mélytanulási modelleket használ, hogy lenyűgöző pontosságú és művészi stílusú képeket generáljon. Ráadásul nyílt forráskódú jellege lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy finomítsák és testreszabják a kimeneteket, valamint integrálják a Stable Diffusiont különböző alkalmazásokba.

A Stable Diffusion legfontosabb jellemzői

Részletes és lenyűgöző képeket generálhat több témájú szöveges bemenetekből.

Hozzáférés a nyílt forráskódú modellhez és API-hoz a testreszabás és integrálás érdekében

Használható kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra, engedélyezett licenc alapján.

Csatlakozz az AI-kutatók és fejlesztők közösségéhez, hogy elősegítsd a folyamatos fejlesztéseket!

A Stable Diffusion korlátai

A licencelés általában saját tárhelyen érhető el.

A modell implementálásához és testreszabásához széles körű technikai szakértelemre van szükség.

Stable Diffusion árak

Közösség : Ingyenes

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Stable Diffusion értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézzük meg, miért tartja ez a G2-felhasználó hatékonynak a Stable Diffusiont:

Nemrég használtam a Stable Diffusion 3-at. A szöveg-kép átalakítási képességeit abszolút csúcsminőségűnek találtam. A helyesírási képességek és a képminőség szintje egyszerűen figyelemre méltó.

Nemrég használtam a Stable Diffusion 3-at. A szöveg-kép átalakítási képességeit abszolút csúcsminőségűnek találtam. A helyesírási képességek és a képminőség szintje egyszerűen figyelemre méltó.

8. Leonardo AI (a legjobb a kiváló minőségű játékeszközök generálásához)

A Leonardo egy AI képgenerátor, amely kiválóan alkalmas termékfotók, építészeti renderelések, 3D-tervek, koncepciórajzok, grafikák, karaktertervek és játékeszközök létrehozására.

Gazdag művészeti alkotások, képek és videók állnak rendelkezésére, amelyek gazdagítják projektjét, legyen az játéktervezés, szórakoztatás, UX-tervezés vagy digitális művészet. A legjobb rész? Felhasználóbarát felületet és széles körű testreszabási lehetőségeket kínál, amelyekkel finomíthatja alkotásait.

A Leonardo AI legfontosabb jellemzői

Készítsen kiváló minőségű karakterterveket, textúrákat és játékeszközöket!

Szerkessze a generált képeket az AI Canvas segítségével, hogy kifinomult eredményt kapjon.

Textúrákat építhet be 3D-eszközökbe, hogy javítsa az OBJ-fájlok megjelenését és hangulatát.

Csatlakozz a Discord szerverhez, és legyél része egy virágzó kreatív közösségnek!

A Leonardo AI korlátai

A feldolgozási idő csúcsidőszakokban lassú lehet.

Inkább játékokhoz való eszközök létrehozására alkalmasak, és nem feltétlenül ideálisak alkalmi felhasználók és hobbisták számára.

Leonardo AI árak

Ingyenes csomag

Apprentice Plan : 10 USD/hó

Artisan tervezet : 24 USD/hó

Maestro tervezet : 48 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Leonardo AI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézzük meg, miért tartja ez a G2-felhasználó a Leonardo AI-t forradalmian újnak az AI-vezérelt kreativitás terén:

A Leonardo. Ai gyorsan generál kiváló minőségű digitális eszközöket, képeket és 3D-modelleket, amelyek felgyorsíthatják a munkafolyamatot. A testreszabási lehetőségek rugalmasak, így az AI által generált eredményeket az elképzeléseihez igazíthatja.

A Leonardo. Ai gyorsan generál kiváló minőségű digitális eszközöket, képeket és 3D-modelleket, amelyek felgyorsíthatják a munkafolyamatot. A testreszabási lehetőségek rugalmasak, így az AI által generált eredményeket az elképzeléseihez igazíthatja.

➡️ További információ: A legjobb UX tervező szoftverek tervezőknek

9. DreamStudio (A legjobb felhasználóbarát képalkotáshoz)

via DreamStudio

Alternatívákat keres a Bing Image Creatorhoz? Próbálja ki a Stability AI DreamStudio alkalmazását. A nyílt forráskódú Stable Diffusionnal ellentétben a DreamStudio egy felhasználóbarátabb alternatíva, amely mindenki számára elérhető.

Felhasználóbarát felületén szöveges parancsot és néhány beállítást kell megadnia a kívánt kép létrehozásához. Ráadásul a DreamStudio kiválóan alkalmas különböző művészi stílusok létrehozására, a fotórealisztikustól az absztraktig, így sokoldalúan használható különböző kreatív projektekhez.

A DreamStudio legfontosabb jellemzői

Stable Diffusion v2. 1 rendszeren működik.

Válasszon 16 előre beállított, valósághű képsztil közül a pontos képalkotáshoz.

A generált képeket szövegalapú utasításokkal szerkesztheti.

A DreamStudio korlátai

Nincs meg a Stable Diffusion által kínált részletes vezérlés

Képek után fizetendő előfizetési díjszabással működik, és az árazás meglehetősen bonyolult.

DreamStudio árak

Ingyenes : 100 kredit (alapértelmezett beállítások mellett 500 kép)

Tokens: 10 dollár 1000 kreditért

DreamStudio értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információk: Az AI Canvas elsajátítása: alapvető Midjourney prompt példák művészek és tervezők számára

Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó a DreamStudio-ról:

A Dreamstudio egyszerűen beírhatja a szöveges utasításokat, és a legpontosabb képeket generálja. Gyorsan elkészíti a kimenetet. A szerszám bevezetése és integrálása sokkal könnyebb, mint főbb versenytársainál.

A Dreamstudio egyszerűen beírhatja a szöveges utasításokat, és a legpontosabb képeket generálja. Gyorsan elkészíti a kimenetet. A szerszám bevezetése és integrálása sokkal könnyebb, mint főbb versenytársainál.

10. Ideogram (a legolvashatóbb szövegek generálására a képeken belül)

via Ideogram

A Bing Image Creator néhány népszerű alternatívájához hasonlóan az Ideaogram is magas minőségű vizuális elemeket generál szöveges utasítások alapján, a kreativitásra és az innovációra összpontosítva.

Ez az AI képgenerátor ideális poszterek, logók, infográfiák és közösségi média hirdetések készítéséhez, és ugyanolyan hangsúlyt fektet a szövegre, mint a tervezésre. A szemet gyönyörködtető vizuális elemek és a világos, olvasható szöveg kombinációja kiemeli a tartalmát, és megmarad az emberek emlékezetében.

Az Ideogram legfontosabb jellemzői

Készítsen képeket, amelyek erősen összpontosítanak a szöveges tartalomra!

Használja a „Tile” funkciót, hogy ismétlődő mintákat hozzon létre a képen.

Javítsd és fejleszd képeidet magasabb, 2k felbontással!

Takarítson meg időt és energiát a kötegelt generálással, amelynek segítségével tömegesen hozhat létre képeket egy parancsokat tartalmazó táblázat feltöltésével.

Ideogram korlátai

A szövegközpontú képgenerálás korlátozza a lehetőségeket a tisztán vizuális tervezés terén.

A szöveg megjelenítése néha pontatlan lehet.

Ideogram árak

Ingyenes

Alap : 8 USD/hó

Plusz : 20 USD/hó

Pro: 60 USD/hó

Ideogram értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információ: A legjobb közösségi média AI eszközök marketingesek számára

🧠 Érdekes tény: Az emberi agy jobban megjegyzi a képeket, mint a szöveget – mind azonnal, mind három napos szünet után!

11. Canva (A legjobb átfogó tervezési megoldásokhoz AI integrációval)

via Canva

A Canva egy népszerű grafikai tervező platform, amely AI-alapú képgenerátort is kínál. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lenyűgöző képeket hozzanak létre és azokat könnyedén szerkesszék.

Ráadásul hozzáférést kap egy hatalmas sablon-, grafika- és betűtípus-könyvtárhoz, amelyben igényeinek megfelelően különböző terveket hozhat létre és szerkeszthet, anélkül, hogy platformot kellene váltania.

A Canva legfontosabb jellemzői

Válasszon a sokféle grafikai sablon közül, hogy megalkossa a tökéletes vizuális eszközt!

Készíts és szerkessz terveket egy felhasználóbarát drag-and-drop felületen

Dolgozzon együtt csapattagjaival a tervezési projektekben valós időben

A kész terveket különböző formátumokban exportálhatja, amelyek alkalmasak webes és nyomtatott felhasználásra.

A Canva korlátai

Az AI által generált képek nem rendelkeznek az egyedi tervezésű képek egyediségével.

A tervezési elemek korlátozott ellenőrzése korlátozza a kreatív rugalmasságot komplex és absztrakt koncepciók létrehozásában.

Canva árak

Canva Free

Canva Pro : 15 USD/hó

Canva Teams : 10 USD/hó felhasználónként

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (4410+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (12 380+ értékelés)

Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó a Canva-ról:

Nemrég a Canva Pro mellett döntöttem, ami rendkívül hasznosnak bizonyult a projektjeimben. Még jobb dizájnok és sablonok állnak rendelkezésre. A profi képek pontosan azok, amiket kerestem. Az újonnan hozzáadott AI magic funkció egyszerűen fantasztikus.

Nemrég a Canva Pro mellett döntöttem, ami rendkívül hasznosnak bizonyult a projektjeimben. Még jobb dizájnok és sablonok állnak rendelkezésre. A profi képek pontosan azok, amiket kerestem. Az újonnan hozzáadott AI magic funkció egyszerűen fantasztikus.

12. NightCafe (A legjobb közösségi alapú AI-művészet létrehozásához)

via NightCafe

A Bing Image Creator alternatíváit a NightCafe zárja. Ez az AI képgeneráló eszköz a közösségi elkötelezettség és a kreativitás ötvözésére összpontosít.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közösségi alapú művészeteken keresztül AI-generált képeket hozzanak létre, osszanak meg és fedezzenek fel. Emellett a NightCafe segít a felhasználóknak képötlet-táblákat generálni promptokból, lehetővé téve számukra, hogy bemutassák alkotásaikat.

A NightCafe legfontosabb jellemzői

Készíts képeket szövegalapú utasításokból fejlett AI eszközök segítségével!

Vegyen részt közösségi kihívásokban, hogy bemutassa és fejlessze művészetét!

Fedezze fel a felhasználók által létrehozott AI-műalkotások galériáját inspirációként!

Kommentekkel és beszélgetésekkel lépj kapcsolatba a kreatívok élénk közösségével!

A NightCafe korlátai

A minőség és a művészi stílus a bevitt parancsoktól függően változik.

A közösségközpontú megközelítés a digitális műalkotások létrehozásában nem feltétlenül felel meg azoknak, akik magányos élményre vágynak.

NightCafe árak

AI kezdő: 5,99 USD/hó

AI Hobbyist: 9,99 USD/hó

AI Enthusiast: 19,99 USD/hó

AI Artist: 49,99 USD/hó

NightCafe értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Nézzük meg, mit mond ez a G2 felhasználó a NightCafe-ről:

Egy figyelemre méltó tulajdonság a ingyenes promptok elérhetősége, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy alaposan megismerjék az AI képgenerátort. Ellentétben sok prémium AI generátorral, amelyek korlátozott próbaverziót kínálnak, a NightCafe lehetőséget biztosít a eszköz alapos tesztelésére, mielőtt elköteleződne.

Egy figyelemre méltó tulajdonság a ingyenes promptok elérhetősége, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy alaposan megismerjék az AI képgenerátort. Ellentétben sok prémium AI generátorral, amelyek korlátozott próbaverziót kínálnak, a NightCafe lehetőséget biztosít a eszköz alapos tesztelésére, mielőtt elköteleződne.

Külön említésre méltóak Photosonic : Integrálható a WriteSonic programmal, hogy megkönnyítse a szöveg-kép generálást.

PhotoDirector : Hatékony AI-modelleket használ a képek retusálásához.

Imggen AI: vízjel nélküli képeket generál szövegalapú utasításokból.

Élessze meg fantáziáját a ClickUp segítségével

Akár lenyűgöző realizmust, művészi érzéket vagy személyre szabott karaktertervezést keres, ezek a Bing Image Creator alternatívái végtelen lehetőségeket kínálnak. A kiváló minőségű AI-tól a szokatlan stílusokig, megtalálja a projektjéhez leginkább illő megoldást.

Ha azonban valami átfogóbbat keres, ami nem korlátozza az eszköz használatát az AI képgenerálásra, akkor a ClickUp a legjobb alternatíva.

Bár önmagában nem generál AI-képeket, AI-eszközökkel rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a kreatív folyamatot, megkönnyítik az együttműködést és élesítik a vizuális brainstormingot.

Próbáld ki a ClickUp-ot, hogy erősítsd kreatív munkafolyamatodat és termelékenységedet. Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el használni!