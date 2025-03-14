A 10 legjobb agy-kiürítő alkalmazás gondolatainak és ötleteinek rendszerezéséhez

Érezte már valaha, hogy az agya egyszerre ezer lapot nyit meg? Nekem is ismerős érzés.

És nem csak mi gondoljuk így – a tudomány is alátámasztja ezt: A Queen’s University egy tanulmánya megállapította, hogy az átlagember naponta több mint 6000 gondolatot fut át.

Ez rengeteg mentális zavaró tényező, és legyünk őszinték: ezek legalább fele csak egy kaotikus keveréke a teendőlistáknak, határidőknek és véletlenszerű jegyzeteknek, amelyeket nehezen tudunk nyomon követni.

Mint minden más szakembernek, az én agyamnak sem engedheti meg magának, hogy egyszerre legyen feladatkezelő és problémamegoldó. Szüksége van egy rendszerre.

Ezért használom a brain dump alkalmazásokat a mindennapi munkám során. Akár jegyzetelésről, teendőlisták készítéséről vagy a munkával kapcsolatos dolgok szervezéséről van szó, ezek az eszközök mindent kézben tartanak és megakadályozzák, hogy túlterhelve érezzem magam.

Tapasztalataim alapján, és miután kipróbáltam a legnépszerűbb online eszközöket, összeállítottam egy listát a 10 legjobb agy-kiürítő eszközről, amelyek segítenek a projektek hatékonyabb kezelésében.

Mit kell keresni az agyad kiürítésére szolgáló alkalmazásokban?

Az agykiürítő alkalmazások lényege, hogy digitális gondolati teret hoznak létre, ahol rendezheti gondolatait és koncentrálhat, mert a kutatások bizonyítják, hogy a stressz negatívan hat az agy kreatív gondolkodásért felelős hálózataira.

Személy szerint én a munkarendemhez igazodó információk rendszerezésére használom őket, így az agyamnak csak az éppen releváns dolgokat kell megjegyeznie.

Az Ön számára legjobb agy-kiürítő alkalmazás az, amely zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába, rugalmasságot és spontán ötleteket tesz lehetővé.

📌 Itt van, amit keresel: Könnyű használat: Hangfelvétel, gyorsbillentyűk vagy gyorsbeviteli funkció segítségével rögzítheti gondolatait és gyorsan megtalálhatja a tárolt ötleteit.

Zökkenőmentes szervezés: Készítsen korlátlan számú jegyzetet, és kategorizálja őket címkékkel és színkódokkal a gyors azonosítás érdekében.

Feladatkezelés: Készítsen teendőlistákat, állítson be emlékeztetőket, és kapcsolja össze a bejegyzéseket a határidőkkel.

Vizualizáció: Használjon gondolattérkép-készítő eszközöket és strukturált listákat az ötletek feltérképezéséhez.

Mellékletek és kiegészítések: Adjon hozzá képeket, vázlatokat és markdown fájlokat a kontextus megadásához.

Integrációs lehetőségek: Hozzáférhet az agyadban tárolt információkhoz különböző eszközökön, és összekapcsolhatod naptárakkal, teendőlistákkal és jegyzetelési alkalmazásokkal.

Exportálás és megosztás: Konvertálja jegyzeteket PDF-ekké, markdown fájlokká vagy szöveges dokumentumokká, és ossza meg őket könnyedén.

Biztonság és hozzáférhetőség: Védje az érzékeny információkat titkosítással, és használja az alkalmazást internet nélkül is.

Hatékony együttműködés és megosztás: Ossza meg gondolatait a csapattal vagy a társszerzőkkel brainstorming üléseken.

A legjobb agy-kiürítő alkalmazások

Íme egy válogatott lista a legjobb agy-kiürítő alkalmazásokról, amelyek segítenek Önnek a szervezettség és a termelékenység megőrzésében:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú jegyzeteléshez, összefoglaláshoz és együttműködéshez)

Listánk a ClickUp-pal kezdődik. Évek óta használom a ClickUp-ot, és ez egyértelműen az első választásom az agyad kiürítéséhez, jegyzeteléshez és projektmenedzsmenthez.

És joggal, mert a ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projekt- és feladatkezelést, a tudásmegosztást és az együttműködést az AI-alapú automatizálással.

A ClickUp Docs alkalmazást használom, hogy leírjam a gondolataimat, amint azok felmerülnek, anélkül, hogy a formázással vagy a strukturálással kellene foglalkoznom. A dokumentumkezelési hierarchiának köszönhetően később könnyedén megtalálhatók a konkrét információk.

Rendezze el szétszórt információit, ötleteit és gondolatait egy használatra kész, funkciókban gazdag, nyitott felületen a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs kétirányú linkelést is támogat a ClickUp Tasks alkalmazáshoz, így zökkenőmentesen összekapcsolhatom a kapcsolódó feladatokat, és áttekinthető, strukturált képet kaphatok a munkafolyamatomról.

Vizuális tanulóként különösen tetszenek a ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségei, mint például a pontok, címsorok, ellenőrzőlisták, szalagcímek, kiemelések és színkódok. Segítenek gyorsan áttekinteni a jegyzeteket és azonnal felidézni a legfontosabb pontokat (ezek különösen hasznosak a megbeszélések előkészítésekor). 📈

Ráadásul képeket, markdown fájlokat és mellékleteket is beágyazhatok, így minden egy helyen marad.

De ez még nem minden. A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense képes összefoglalni a jegyzeteket, automatikusan feladatlistákat generálni, és akár új ötleteket is kidolgozni!

Készítsen projektvázlatokat, foglalja össze a hosszú dokumentumokat, és hatékonyan generáljon ötleteket a ClickUp Brain segítségével

Íme minden, amiben a ClickUp Brain segít nekem:

Agyi mentéseket másodpercek alatt releváns feladatokká és határidőkkel ellátott teendőkbe alakítja. ✅

Szabad formában rögzíti a gondolataimat, anélkül, hogy szerkesztenem vagy formáznom kellene őket, függetlenül attól, hogy gépelek vagy beszélek. ✅

Elemezi a jegyzeteimet, és kontextus szerinti javaslatokat ad a feladatok közötti kapcsolatokra, alfeladatokra és projektkapcsolatokra vonatkozóan ✅

Segít vázlatok készítésében, projektek strukturálásában és komplex ötletek megvalósítható lépésekre bontásában. ✅

Zökkenőmentesen integrálható más ClickUp funkciókkal, így minden munkámat egy munkaterületre irányíthatom, így minden egyszerűen és könnyen elérhető marad. ✅

🗒 A ClickUp Notepad egy másik kedvencem – ezt használom a nap folyamán a gyors jegyzeteléshez. Akár véletlenszerű ötleteket, akár munkával kapcsolatos emlékeztetőket rögzítek, a jegyzeteket azonnal feladatokká alakíthatom!

A ClickUp Notepad funkciójával a szétszórt ötleteket és információkat cselekvési tételekké és végrehajtható feladatokká alakíthatja

Például, ha leírom, hogy „Küldj egy nyomon követő e-mailt az ügyfélnek”, akkor másodpercek alatt feladatot készíthetek belőle, megadva a határidőt és a felelős személyt. ⏱

A ClickUp Meeting Notes Template (ClickUp értekezletjegyzet-sablon) értekezletjegyzőkönyv-szoftverként működik, és segít egy helyen rögzíteni az értekezlet napirendjét, a megbeszélés témáit, a döntéseket és a teendőket, így növelve a termelékenységet és időt takarítva meg!

Más felhasználók a ClickUp együttműködési eszközeit dicsérik.

A ClickUp-ot legutóbb egy termékbevezetéshez tartozó tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A Docs eszköz segítségével strukturált tartalomtárat hozhattunk létre és tarthattunk karban, hierarchikus szervezéssel, valós idejű együttműködéssel és zökkenőmentes beágyazási funkciókkal.

A ClickUp legjobb funkciói

Jegyzeteljen bárhol: Töltse le a ClickUp alkalmazást mobilra, asztali számítógépre és Töltse le a ClickUp alkalmazást mobilra, asztali számítógépre és Chrome-bővítményként , hogy útközben is hozzáférhessen a jegyzetekhez.

Azonnali kivágás és mentés: Használja a Chrome-bővítményt weboldalak rögzítéséhez, képernyőképek készítéséhez és a releváns információk gyors tárolásához.

Javítsd a jegyzetelést sablonokkal: Próbáld ki a ClickUp sablonokat, amelyek strukturáltabbá és hatékonyabbá teszik az agyad kiürítését és a jegyzetelést.

Használja a Notepad alkalmazást a gyors gondolatokhoz: Írja le ötleteit, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

Automatizálja a munkafolyamatokat AI segítségével: Az AI-alapú feladatgenerálás és automatikus feladatkiosztás segítségével alakítsa át a strukturálatlan adatokat szervezett feladatokká.

A ClickUp korlátai

A ClickUp funkciókban gazdag platformja kezdők számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, amit egy Trustradius felhasználó osztott meg:

Ez a ClickUp különleges előnye: egy helyen kínálja a projektek szervezéséhez szükséges legtöbb eszközt. Nemcsak a kezelést és a feladatok kiosztását teszi lehetővé, hanem ugyanabban a környezetben más eszközöket is kínál, például a Dokumentumok funkciót, ahol jegyzeteket lehet készíteni és jelentéseket lehet írni, valamint integrálható a naptárral és az e-mailekkel, mindezt egy helyen. Nincs szükség külső programok vagy különböző alkalmazások használatára az egyes funkciókhoz.

🍪 Bónusz: Akár ötleteket strukturál, projekteket tervez, vagy kapcsolódó gondolatokat összekapcsol, használja a ClickUp Mind Maps alkalmazását, hogy vizuálisan rendszerezze agyi mentéseit, és így világos, intuitív útitervet készítsen a munkafolyamatához.

2. Evernote (A legjobb átfogó jegyzeteléshez és szervezéshez)

Via Evernote

Az Evernote egy agyadump-alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy ötleteket, jegyzeteket, webes kivágásokat és akár PDF-fájlokat is egy helyen rögzítsen. A jegyzetfüzetek, címkék és a hatékony keresési funkció segítségével gond nélkül leírhatom a gondolataimat, és később rendszerezhetem őket.

Az egyik kedvenc funkcióm az Evernote Web Clipper, amely egy hasznos eszköz cikkek, kutatások és weboldalakról származó részletek közvetlenül a jegyzeteimbe történő mentéséhez.

Csapatommal együtt sokat támaszkodunk rá, amikor ötleteket, betekintéseket és referenciákat gyűjtünk projektekhez. Az eszközök közötti szinkronizálás biztosítja, hogy jegyzetaink mindig elérhetők legyenek, míg a jegyzetfüzetek halmaza a kapcsolódó projekteket strukturáltan tartja.

Az Evernote legjobb funkciói

Osztályozza a jegyzeteket külön füzetekbe a különböző témák és projektek szerint.

Rögzítsen és mentse el szövegeket, kézzel írt jegyzeteket, képeket, hangfelvételeket és PDF-fájlokat.

Rendezze jegyzetét egy hatékony címkézési rendszerrel, hogy könnyen visszakereshesse őket.

Szervezze meg jegyzetét jegyzetfüzetekkel és halmazokkal a jobb szervezés érdekében.

Állíts be emlékeztetőket a fontos jegyzetekhez, hogy később könnyen megtalálja őket.

Az Evernote korlátai

A jegyzetek lineárisan vannak rendezve, ami megnehezíti az ötletek közötti komplex kapcsolatok vizuális ábrázolását.

Evernote árak

Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 17,99/hó felhasználónként

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba – gépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-eket, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

3. OneNote (a legjobb szabad formájú jegyzeteléshez és szervezéshez)

Via OneNote

Amikor korlátlan helyre van szükségem, hogy formázás nélkül jegyzetelhessek, az első dolog, ami eszembe jut, a Microsoft OneNote. A OneNote, mint dokumentumkezelő szoftver, szabad formátumú felületet biztosít, ahol bárhová rákattinthatok, és elkezdhetek írni, vázlatot készíteni, vagy akár hang- és videofelvételt készíteni.

Minden rendezett marad a jegyzetfüzetekben, szakaszokban és oldalakon, így könnyen kategorizálhatja az ötleteit, és később visszatérhet hozzájuk.

A több eszközön történő szinkronizálásnak köszönhetően bármikor hozzáférhetek a jegyzeteimhez asztali számítógépen, mobilon vagy a weben. A kézírás funkció a személyes kedvencem, mivel lehetővé teszi, hogy kézzel írjak, vázlatokat készítsek vagy jegyzeteket fűzzek a jegyzeteimhez, akárcsak egy valódi jegyzetfüzetben.

A OneNote legjobb funkciói

Szinkronizálja jegyzetét asztali számítógépen, mobilon és a weben, hogy zökkenőmentesen hozzáférhessen hozzájuk.

Rögzítsd a gyors ötleteket, és finomítsd őket később, anélkül, hogy eszközt váltanál.

Köss össze kapcsolódó oldalakat a könnyebb navigáció érdekében.

Használj címkéket a jegyzetek hatékony kategorizálásához és kereséséhez.

Rajzolj, vázolj és jegyzetelj stylus vagy érintőképernyő segítségével.

A OneNote korlátai

Az együttműködési funkciók más agyadump-alkalmazásokhoz képest korlátozottak.

OneNote árak

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 USD/hó felhasználónként

OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a OneNote-ról a valódi felhasználók?

Naponta használom ezt az eszközt, hogy gyors jegyzeteket készítsek a megbeszéléseken és anyagokat szerkesszek, mielőtt azok kikerülnek. Olyan, mint egy virtuális iratgyűjtőm, azzal a kiegészítő előnnyel, hogy kereshető és diktálható!

4. Notion (A legjobb testreszabható munkaterületekhez és strukturált agyi mentéshez)

Via Notion

A Notion egy rugalmas, all-in-one munkaterület, ahol ötleteket rögzíthetek, teendőlistákat készíthetek és gondolatokat rendszerezhetek merev struktúra nélkül. Jegyzetalkalmazásként, feladatkezelőként és adatbázisként is működik, így hihetetlenül hatékony eszköz az agyad kiürítéséhez és az információk rendszerezéséhez.

A Notion blokk-alapú rendszere minden elemet mozgathatóvá tesz. A testreszabható blokkok könnyedén strukturált dokumentumokká alakítják az agyadban lévő gondolatokat. A fejlécek, felsorolások és kódblokkokhoz hasonló gazdag formázási lehetőségek segítenek a jegyzetek vizuális rendezésében.

Különösen tetszik a Notion adatbázis funkciója. Ez lehetővé teszi, hogy a nyers ötleteket strukturált listákká, Kanban táblákká vagy táblázatokká alakítsam, így könnyen nyomon követhetem a projekteket és a teendőket.

A Notion legjobb funkciói

Minden szöveg, kép, videó vagy link blokként elérhető, amelyeket mozgathat és átrendezhet.

Írja le gondolatát szabadon egy üres vászonra, előre meghatározott elrendezés nélkül.

Használja a gazdag szövegszerkesztést, beleértve a címsorokat, a vastag és dőlt betűket, a felsorolási pontokat és a kódblokkokat.

Képeket, videókat és linkeket ágyazhat közvetlenül a jegyzetekbe a kontextus kiegészítéséhez.

Alakítsd az agyi mentéseket strukturált listákká, táblázatokká vagy Kanban táblákká adatbázis funkcióval.

A Notion korlátai

A Notion nem rendelkezik dedikált offline móddal, ami kényelmetlen lehet, ha internetkapcsolat nélkül szeretne hozzáférni.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Notion remek eszköz a munka és a személyes feladatok szervezéséhez

5. Obsidian (A legjobb a kapcsolódó gondolatok összekapcsolásához és vizualizálásához)

Via Obsidian

Az ötletelési folyamat során inkább a szabadon áramló agymenést részesítem előnyben, de később szükségem van a strukturált tartalomra is. Ebben segít az Obsidian. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy strukturálatlan módon rögzítsd a nyers gondolatokat és ötleteket, míg hatékony linkelő rendszere segítségével könnyedén összekapcsolhatod a kapcsolódó fogalmakat.

Az Obsidian grafikus nézetének nagy népszerűsége van a felhasználók körében. Ez a funkció vizuálisan ábrázolja a különböző jegyzetek és ötletek közötti kapcsolatokat – ez a funkció miatt olyan érzésünk lehet, mintha egy agyi mentéshez készült gondolattérkép lenne.

Az Obsidian szintén Markdown-alapú, ami azt jelenti, hogy zavartalanul, gyorsan formázhatom a szöveget. A tárhelyrendszer minden jegyzetemet szépen kategorizálja, és a napi jegyzetek funkcióval bármit leírhatok, ami az eszembe jut, és később rendszerezhetem.

Az Obsidian legjobb funkciói

Formázza jegyzetét a Markdown segítségével, amely gyors és zavarmentes jegyzetelést tesz lehetővé.

Használja a napi jegyzeteket, hogy rögzítse a felvillanó gondolatokat, ötleteket és reflexiókat.

A grafikus nézetek segítségével vizualizálhatja a jegyzetek közötti kapcsolatokat, hogy lássa az ötletek közötti összefüggéseket.

Tanulja meg, hogyan szervezheti meg jegyzetét a tárhelyrendszer segítségével, mappákba és almappákba rendezve azokat.

Testreszabhatja a jegyzeteket előre megtervezett sablonokkal, amelyek alkalmasak értekezletek , projektek és brainstormingok jegyzetelésére

Bővítse a funkcionalitást a feladatkezeléshez, gondolattérképekhez és egyebekhez használható bővítményekkel.

Az Obsidian korlátai

Egyes felhasználók problémákat tapasztalnak a mobil verzióval, különösen Android-eszközökön.

Obsidian árak

Szinkronizálás: 5 USD/hó felhasználónként

Közzététel: 10 USD/hó felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.

📮ClickUp Insight: A mentális zavarok jelentősen gátolják a kreativitást, ezért fontos a szétszórt információk központosítása. A ClickUp kutatása szerint a tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy központi rendszer nélkül, amely ezeket rögzíti és nyomon követi, az értékes üzleti információk könnyen elveszhetnek. A ClickUp feladatkezelési funkcióival minden könnyedén rendszerezhető – egyetlen kattintással feladatok hozhatók létre közvetlenül a csevegésekből, megjegyzésekből, dokumentumokból és e-mailekből!

6. Google Keep (A legjobb gyors és minimalista jegyzeteléshez)

Via Google Keep

A Google Keep egy könnyű jegyzetalkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan leírják ötleteiket, ellenőrzőlistákat készítsenek, emlékeztetőket állítsanak be, sőt hangjegyzeteket is rögzítsenek – mindez zökkenőmentesen szinkronizálódik az eszközök között.

Csapatommal nagyon szeretjük a Google Keep színekkel való kódolási és címkézési rendszerét, amelynek segítségével a jegyzetek egy pillanat alatt könnyen rendszerezhetők.

Akár fontos jegyzeteket rögzítek, régebbieket archiválok, vagy szöveget kivonok képekből, minden szépen strukturált marad. Ezenkívül a Google Keep és a Google Docs integrációjának köszönhetően a fontos jegyzeteket azonnal teljes dokumentumokká alakíthatom, így tökéletesen alkalmas arra, hogy a gyors ötleteket strukturált tartalommá alakítsam.

A Google Keep legjobb funkciói

Kivonhat szöveget képekből optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével.

Állítson be idő- vagy helyalapú emlékeztetőket, amelyek integrálva vannak a Google Now-val.

Rendezze jegyzeteket címkézéssel, színkódolással, rögzítéssel és archiválással.

Szinkronizálja a jegyzeteket az összes eszközön, hogy bárhol azonnal hozzáférhessen azokhoz.

Konvertálja jegyzeteket Google Docs-ba a strukturált szerkesztéshez

A Google Keep korlátai

A jegyzetek hossza 20 000 karakterre, körülbelül 20–30 oldalra korlátozódik, ami hosszú jegyzetek készítéséhez nem feltétlenül ideális.

A tárhelykorlát más Google-alkalmazásoknál is gyakori.

A Google Keep árai

Business Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Google Workspace árai

Business Starter : 6 USD/hó

Business Standard : 12 USD/hó

Business Plus: 18 USD/hó

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (210+ értékelés)

Mit mondanak a Google Keepről a valódi felhasználók?

Összességében imádom a Google Keep egyszerű használatát, amellyel gyorsan és hatékonyan lehet jegyzeteket készíteni. A hang-szöveg funkció fantasztikus, és a személyes emlékeztetőket is könnyedén lehet vele létrehozni. A Google Keep minden eszközömön működik és tökéletesen szinkronizálódik, így ideális a szervezettség és a produktivitás fenntartásához.

7. Roam Research (A legjobb hálózatos gondolkodáshoz és kétirányú linkeléshez)

via Roam Research

A Roam Research a hálózatos gondolkodáshoz lett kifejlesztve – úgy köti össze az ötleteket, hogy utánozza az agyunk természetes működését.

Ahelyett, hogy a jegyzeteket merev mappákban tárolná, a Roam könnyedén összekapcsolja a fogalmakat, és a véletlenszerű agyi mentéseket dinamikus tudáshálózatokká alakítja.

Különösen tetszett a Roam kétirányú linkelése, amelynek köszönhetően könnyen látható, hogy a különböző gondolatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, még akkor is, ha hetekkel ezelőtt írták őket.

A grafikus nézet egy másik kiemelkedő funkció, amely vizuálisan ábrázolja ezeket a kapcsolatokat, mint egy gondolattérkép az agyi mentéseimhez.

A Roam Research legjobb funkciói

Kétirányú linkekkel könnyedén összekapcsolhatja a jegyzeteket, hogy ötletek hálózatát építse ki.

Rögzítsd a napi jegyzeteket, hogy spontán gondolatokat rögzíthess, és később visszatérhess hozzájuk.

Rendezze a tartalmakat dinamikusan, merev mappák és hierarchiák nélkül.

Gyors jegyzetkeresés és -visszakeresés hatékony keresési funkciókkal

Használja a Roam alkalmazást Windows, macOS és Linux rendszereken, mobil támogatással.

A Roam Research korlátai

Nincs dedikált offline mód, vagyis a teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolat szükséges.

Roam Research árak

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Believer: 500 dollár 5 évre felhasználónként

Roam Research értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Roam Research-ről a valódi felhasználók?

A Roam megismertetett a hálózati linkeléssel és ezzel a csodálatos jegyzetelési módszerrel. Minden lényegre törő, és nem veszítesz időt véletlenszerű funkciókkal. Egyszerű és tiszta jegyzetelés.

8. Bear (A legjobb minimalista és zavarmentes jegyzeteléshez)

via Bear

Ha hasonló vagy hozzám, és értékeled a tiszta, elegáns jegyzetelési élményt, akkor a Bear az az agyad kiürítésére szolgáló alkalmazás, amely egyszerűséget és hatékonyságot kínál.

Amit leginkább értékelek, az a Bear gyönyörű, zavaró tényezőktől mentes felülete, amely tökéletes a szabadon áramló agyi mentésekhez, strukturált jegyzetekhez és kreatív íráshoz. A Bear szövegeket, képeket, vázlatokat és teendőlistákat is támogat, mindezt egy letisztult, rendezett munkaterület fenntartása mellett.

A Bear legjobb funkciói

Írj és formázz jegyzeteket könnyedén a Markdown segítségével.

Rendezze jegyzetét egy rugalmas címkézési rendszerrel a merev mappák helyett.

Szinkronizálja Mac, iPhone és iPad készülékeit az iCloud segítségével.

Exportálja jegyzeteket több formátumba, beleértve a PDF, HTML, DOCX és ePub formátumokat.

Keresés képekben és PDF-fájlokban OCR technológiával

A Bear korlátai

Csak Apple-eszközökön érhető el, hivatalos Windows- vagy webalkalmazás nem létezik.

Bear árak

Havi előfizetés: 2,99 USD/hó felhasználónként

Éves előfizetés: 29,99 USD/év felhasználónként

Bear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Apple Notes (A legjobb az Apple ökoszisztémán belüli zökkenőmentes jegyzeteléshez)

via Apple Notes

Apple-felhasználók számára az Apple Notes egy ingyenes agyadump-alkalmazás, amely mindig kéznél van, amikor szüksége van rá – nincs szükség letöltésre, regisztrációra, csak gyors, intuitív jegyzetelésre, amely könnyedén szinkronizálható Mac, iPhone és iPad eszközök között.

Élveztem az Apple Notes intelligens mapparendszerének használatát is, amely automatikusan rendszerezte a jegyzeteket hashtagek és szűrők alapján. Ráadásul az érzékeny információk biztonsága érdekében az Apple Notes végpontok közötti titkosítást is lehetővé tett a lezárt jegyzetek számára.

Az Apple Notes legjobb funkciói

Készíts szöveges jegyzeteket, ellenőrzőlistákat, táblázatokat és kézzel írt vázlatokat!

Keresd meg a jegyzeteket a beépített optikai karakterfelismerő (OCR) segítségével a képeken és PDF-fájlokban található szövegekhez.

Dolgozzon együtt másokkal valós idejű megosztott jegyzetek és mappák segítségével.

Biztonságos jegyzetek végpontok közötti titkosítással a fokozott adatvédelem érdekében.

Zökkenőmentes szinkronizálás Mac, iPhone, iPad és iCloud között. com

Az Apple Notes korlátai

Csak az Apple ökoszisztémában érhető el, hivatalos Windows- vagy Android-támogatás nélkül.

Apple Notes árak

Ingyenes

Apple Notes értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Trello (A legjobb vizuális feladatkezeléshez és projekt szervezéshez)

via Trello

A Trello egy agyadump-alkalmazás, amely könnyedén rögzíti, kategorizálja és rendszerezi az ötleteket.

Kanban-stílusú táblákkal, listákkal és kártyákkal rendelkezik, amelyek strukturált módon teszik lehetővé a feladatok, jegyzetek és ötletek agyadumpolását anélkül, hogy a felhasználókat felesleges bonyolultsággal terhelnék.

Különösen tetszett a Trello vizuális munkafolyamata, amely lehetővé tette számomra, hogy jegyzeteket húzzak és ejtsek, dinamikus teendőlistákat hozzak létre, valamint határidőket és mellékleteket adjunk hozzá anélkül, hogy elveszíteném a fontos gondolatok nyomon követését.

A Trello legjobb funkciói

Rendezze jegyzeteket, feladatokat és ötleteket Kanban táblák, listák és kártyák segítségével.

Zökkenőmentes szinkronizálás asztali számítógépen, mobilon és a weben, hogy bárhonnan könnyen hozzáférhessen

Automatizálja a munkafolyamatokat a Butler automatizálási funkcióval, hogy egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat.

Növelje termelékenységét egyéni mezők, címkék és határidők segítségével.

Használja a Trello Power-Ups funkciókat olyan funkciókhoz, mint a gondolattérképek, naptárnézetek és még sok más.

A Trello korlátai

Nincs offline mód, vagyis internetkapcsolatra van szükség a jegyzetek eléréséhez.

A hagyományos jegyzetelési alkalmazásokhoz képest korlátozott formázási lehetőségek a hosszú jegyzetek esetében.

Trello árak

Ingyenes

Standard : 6 USD/hó felhasználónként

Prémium : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 400 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egyszerű. Az évek során számos eszközt kipróbáltam a feladatok kezelésére és a jegyzetek/fontos információk nyomon követésére, de mindig visszatérek a Trello egyszerűségéhez.

Egyszerű. Az évek során számos eszközt kipróbáltam a feladatok kezelésére és a jegyzetek/fontos információk nyomon követésére, de mindig visszatérek a Trello egyszerűségéhez.

Íme néhány dicséretre méltó agymenés-alkalmazás és eszköz, amelyek nem kerültek be a top 10-es listánkba, de nekem nagyon sokat segítettek:

Joplin: Imádom, hogy ez az open source eszköz teljes ellenőrzést biztosít a jegyzeteim felett, helyi tárolással, Markdown támogatással és OneDrive vagy Dropbox segítségével történő szinkronizálással – előfizetési díj nélkül.

UpNote: Néha csak egy tiszta, szép helyre van szükségem, ahol leírhatom a gondolataimat, és az UpNote ezt biztosítja zavaró tényezőktől mentes felhasználói felületével, testreszabható témáival és offline hozzáférésével.

Milanote: Amikor ötleteket gyűjtök vagy kreatív projekteket szervezek, a Milanote drag-and-drop felülete, vizuális táblái és valós idejű együttműködési funkciói segítenek hatékonyan kezelni a digitális munkaterületemet.

