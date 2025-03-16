A 10 legjobb AI állásleírás-generátor 2025-re

A legjobb tehetségeket vonzó állásleírások elkészítése időigényes feladat lehet. A jelöltek megkeresésétől az interjúk lebonyolításáig a toborzóknak mindig rengeteg dolguk van.

Itt jönnek képbe az AI állásleírás-generátorok. Ezek az eszközök segítenek a toborzási vezetőknek gyorsan kidolgozni az állásleírásokat, biztosítva, hogy azok világosak, részletesek és a pozícióra szabottak legyenek.

Akár a legfontosabb feladatköröket kell felsorolnia, akár a technikai készségeket kell kiemelnie, az AI segíthet. Emellett néhány kattintással egyszerűsíti a vonzó vállalati áttekintés elkészítését is.

A LinkedIn Economic Graph „A munka jövője” című jelentése szerint a toborzók 72%-a értékes eszköznek tartja az AI-t a jelöltek felkutatásában. Miért ne használhatná Ön is az állásleírások elkészítéséhez?

Összegyűjtöttük a 10 legjobb AI állásleírás-generátort, hogy időt takarítson meg és gyorsabban megtalálja a tökéletes jelöltet.

Mit kell keresnie egy AI állásleírás-generátorban?

Egy kiváló állásleírás-generátor automatizálja és átalakítja a tehetséges szakemberekkel való kapcsolattartás módját. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassák ki ezekből az eszközökből, a toborzási vezetőknek azokra a funkciókra kell összpontosítaniuk, amelyek valódi HR-kihívásokat oldanak meg a toborzási folyamat során.

Egy elsőrangú AI állásleírás-generátor a következőket kell kínálja:

Szerepkörspecifikus kontextus : Az eszköznek meg kell értenie a különböző szerepkörök finom különbségeit, például a Java-ismeretek teszteléshez és fejlesztéshez való igazítását, biztosítva ezzel a pontosságot és a relevanciát ✅

Előítéletek felismerése és csökkentése : Keressen olyan eszközöket, amelyek aktívan felismerik és kiküszöbölik az állásleírásokban megjelenő tudatalatti előítéleteket, elősegítve az inkluzivitást és a méltányosságot ✅

SEO optimalizálás : Győződjön meg arról, hogy az eszköz optimalizálja az álláskövetelményeket a keresőmotorok számára, növelve ezzel a megfelelő közönség számára való láthatóságot ✅

Együttműködési funkciók : A csapatok gyakran közösen készítik el az állásleírásokat. Válasszon olyan eszközöket, amelyek megkönnyítik az együttműködést, a visszajelzések körforgását és a verziók nyomon követését ✅

Integrációk : Az ATS (pályázók nyomon követési rendszer) vagy HRMS rendszerrel való szinkronizálás jelentős időmegtakarítást jelenthet az ideális jelölt megtalálásában, és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít ✅

Könnyű használat: Keressen intuitív felületeket és zökkenőmentes munkafolyamatokat. A könnyen kezelhető eszköz időt takarít meg és javítja a csapatok általi elfogadottságot ✅

Próbaidőszakok: Az ingyenes próbaverziók vagy demóverziók segíthetnek abban, hogy anélkül értékelje, hogy az eszköz megfelel-e az Ön igényeinek, hogy azonnal pénzügyi kötelezettséget vállalna. Mindig tesztelje a terméket, mielőtt döntést hozna ✅

👀 Tudta? Az amerikai vezetők 74%-a várja a generatív AI pozitív hatását a munkaerőre.

A 10 legjobb AI állásleírás-generátor

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb AI állásleírás-generátorra, amelyek segítségével időt takaríthat meg a megfelelő jelöltek kiválasztásában az egyes pozíciókhoz:

1. ClickUp (a legjobb állásleírások generálásához és HR-projektmenedzsmenthez)

A ClickUp , az mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egy hatékony eszköz a HR-folyamatok kezeléséhez, beleértve a hatékony állásleírások készítését is.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain, a ClickUp saját AI asszisztense segítségével egyedi, egy adott munkakörhöz vagy pozícióhoz szabott állásleírásokat generálhat. Emellett az összes állásleírást egy helyen központosíthatja és rendszerezheti, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.

Készítsen egyedi állásleírásokat a ClickUp Brain segítségével

Ez az eszköz lehetővé teszi HR-csapatainak, hogy tárolják, elérjék és újra felhasználják az állásleírásokat szerepkör, osztály vagy helyszín szerint. Ez biztosítja a következetességet és időt takarít meg hasonló pozíciók betöltésekor.

Nézze meg, hogyan használhatja a ClickUp Brain alkalmazást bármilyen tartalom, például tökéletes állásleírások létrehozásához:

ClickUp Docs

Párosítsa az AI erejét a ClickUp Docs-szal, a házon belüli dokumentumszerkesztő szoftverrel. Itt dinamikus dokumentumokat hozhat létre, amelyek közvetlenül integrálódnak a munkafolyamatokba.

Kössd össze munkafolyamataidat a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp bevezetése óta csapataink fokozatosan elhagyták a Google Docs dokumentációs rendszerét, és a dokumentáció minősége jelentősen javult.

A ClickUp bevezetése óta csapataink fokozatosan elhagyták a Google Docs dokumentációs rendszerét, és a dokumentáció minősége jelentősen javult.

A Docs alkalmazásban gyorsan elkezdheti használni az állásleírás-sablonokat, amelyeket csapata közösen készíthet el.

ClickUp HR projektmenedzsment szoftver

Egyszerűsítse toborzási folyamatát a ClickUp HR projektmenedzsmentjével.

A ClickUp HR projektmenedzsment szoftvere nem csupán állásleírásokat készít, hanem a toborzást és a munkavállalók fejlesztését is új szintre emeli. Testreszabható nézetével nyomon követheti a jelöltek folyamatát, kezelheti az új munkavállalók beillesztési feladatait és felügyelheti a teljesítményértékeléseket.

Akár állásleírásokat készít, toborzási folyamatokat irányít, vagy új munkatársakat vesz fel, a ClickUp minden lépést leegyszerűsít. Segít a HR-csapatoknak időt megtakarítani, miközben javítja toborzási készségeiket.

ClickUp Automations

Ezután használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy csökkentse a jelöltek felvételi folyamaton való áthaladásával vagy a nyomon követés automatikus ütemezésével járó manuális munkát.

Hozza létre saját folyamatait a ClickUp Automations segítségével

Még függőségeket is beállíthat, hogy minden feladat, legyen az interjú ütemezése vagy képzési anyagok kiosztása, a megfelelő sorrendben történjen.

💡Profi tipp: Készítsen sablonlistát vagy mappát előre elkészített struktúrákkal a különböző állás típusokhoz (pl. mérnöki, marketing, értékesítés). Ez biztosítja a következetességet és időt takarít meg.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítson be feladatfüggőségeket, hogy a felvétel, a beilleszkedés és a munkavállalók fejlesztése során ne maradjon ki egyetlen lépés sem.

Hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat az egyéni státuszokkal, hogy nyomon követhesse a jelölteket, a beilleszkedési szakaszokat vagy a teljesítményértékeléseket.

Ütemezzen emlékeztetőket interjúkra, utánkövetésekre vagy alkalmazotti értékelésekre, hogy mindig naprakész legyen a HR-feladatokkal kapcsolatban.

Használjon ellenőrzőlistákat, hogy hibamentes folyamatokat hozzon létre az állásleírások felülvizsgálatához, a jelöltek értékeléséhez és a beilleszkedési lépésekhez.

Takarítson meg időt az újrafelhasználható HR-sablonokkal a felvételi folyamatokhoz, az új munkavállalók beillesztési terveihez és a tehetségek fejlesztési munkafolyamataikhoz.

A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen központi felületen nyomon követheti a toborzási folyamatot, a csapat teljesítményét és a HR-mutatókat.

A ClickUp korlátai

A felhasználók nem exportálhatják a műszerfalakat, ami korlátozza a jelentések és elemzések megosztását külső érdekelt felekkel.

Kezdetben enyhe tanulási görbe lehet szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. A kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban, ha nincs egységes rendszer a döntések rögzítésére és nyomon követésére. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével az állásleírások generálása egyszerűvé válik. Csak tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

2. Grammarly (A legjobb hibátlan, professzionális állásleírások írásához)

via Grammarly

A toborzók élete már eleve elég kihívásokkal teli, anélkül is, hogy részletes munkaköri leírásokat kellene írniuk. A Grammarly ingyenes munkaköri leírás-generátora segít megszüntetni a rendszeres, többszörös munkaköri leírások elkészítésével járó erőfeszítéseket. A munkakör megnevezésének és a legfontosabb részletek megadásával az eszköz a pozícióra szabott, teljes vázlatot generál, így időt takarít meg, miközben a minőséget is megőrzi.

A Grammarly legjobb funkciói

Azonnali visszajelzést kap a nyelvtani, helyesírási és központozási hibákról, hogy javíthassa írási készségeit.

Használja ki a hangnem és a formalitás beállításait a márka konzisztenciájának biztosítása érdekében.

Integrálja a Google Docs és a Microsoft Word programokkal a munkafolyamatokon belüli egyszerű szerkesztés érdekében.

A Grammarly korlátai

Általános írásra tervezték, HR- vagy toborzással kapcsolatos funkciók nélkül.

Speciális vagy niche pozíciók esetén további információkra lehet szükség.

Grammarly árak

Ingyenes : Alapvető írási javaslatok

Prémium : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

A desktop kiterjesztés egy NAGYSZERŰ eszköz! Hasznos olyan programokban, ahol a helyesírás-ellenőrzés nem automatikusan engedélyezett (például az Excelben), vagy más programokban, mint például az iCIMS pályázókövető rendszerünkben. Megnyithatom az állásleírást, és a desktop kiterjesztés automatikusan felismeri a hibákat, vagy javaslatokat tesz a szöveg átírására.

A desktop kiterjesztés egy NAGYSZERŰ eszköz! Hasznos olyan programokban, ahol a helyesírás-ellenőrzés nem automatikusan engedélyezett (például az Excelben), vagy más programokban, mint például az iCIMS pályázókövető rendszerünkben. Megnyithatom az állásleírást, és a desktop kiterjesztés automatikusan felismeri a hibákat, vagy javaslatokat tesz a szöveg átírására.

👀 Tudta? A Harvard Business Review tanulmánya szerint azok a vállalatok, amelyek AI-t használnak a toborzási folyamatban, 46%-kal nagyobb eséllyel végeznek sikeres felvételt.

3. GoHire (A legjobb több platformra szabott állásleírásokhoz)

via GoHire

A toborzás számos lépést foglal magában, de a tökéletes állásleírás a siker kulcsa. A GoHire ingyenes állásleírás-generátora leegyszerűsíti ezt a folyamatot. Csak adja meg az álláscímét és a vállalat adatait, és néhány kattintással személyre szabott, átfogó állásleírásokat hoz létre.

A GoHire legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott üzeneteket a LinkedIn-en, hogy kapcsolatba lépjen a legjobb tehetségekkel.

Készítsen személyre szabott interjúkérdéseket, hogy felmérje a potenciális jelöltek készségeit, tudását és kulturális illeszkedését.

Készítsen ellenőrzőlistákat az új munkavállalók zökkenőmentes és sikeres beilleszkedése érdekében.

Használja ki az AI-eszközöket, mint például a Karrieroldal-tartalomgenerátor és az Interjú-sablongenerátor a hatékonyság érdekében.

A GoHire korlátai

A GoHire ideális kis- és középvállalkozások számára, de nagyobb, komplex felvételi folyamatokkal rendelkező szervezetek számára nem feltétlenül megfelelő.

Egyes felhasználók számára a munkaköri leírások testreszabási lehetőségei más platformokhoz képest korlátozottnak tűnhetnek.

GoHire árak

Kezdő csomag : 99 USD/hó

Növekedés : 199 USD/hó

Pro: 299 USD/hó

GoHire értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

4. Recooty (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyek egyszerűsíteni szeretnék a felvételi folyamatot)

via Recooty

Az állásleírás az első benyomás, amelyet a jelölt a pozícióról és a vállalatáról kap. Egy jól megírt, világos hirdetés döntő hatással lehet a potenciális munkavállalók minőségére.

A Recooty's célja, hogy időt és energiát takarítson meg több állásleírás elkészítése során. Az eszköz segítségével a felhasználók másodpercek alatt testreszabott és SEO-optimalizált állásleírásokat hozhatnak létre.

A Recooty legjobb funkciói

Ismerje meg, hogyan teljesítenek álláshirdetései a különböző platformokon, és finomítsa HR-stratégiáját

Készítsen és kezeljen állásleírásokat útközben a mobil platform segítségével.

Használja ki az adatvédelem előnyeit, mivel a Recooty betartja a GDPR és az ISO 27001 szabványokat.

Több nyelvet támogat, többek között az angolt, a spanyolt, a németet és a franciát.

A Recooty korlátai

Bár gyors és hatékony, a szerszámot nagyon speciális vagy niche pozíciók esetén szerkeszteni kell.

A állásportálokon való hirdetésekre való összpontosítás nem feltétlenül megfelelő azoknak a szervezeteknek, amelyek célzott vagy belső toborzási stratégiával rendelkeznek.

Recooty árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 99 USD/hó

Alapcsomag: 199 USD/hó

Premier: Egyedi árazás

Recooty értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Recooty-ról a valódi felhasználók?

A Recooty a legjobb toborzási szoftver, amit eddig használtam. Nagyon könnyű kezelni, a felhasználói felület nagyon tiszta, és olyan funkciókat kínál, mint az AI Talent Matching, a Resume Parsing, a JD Generator HR-eszközök és ingyenes sablonok, mindezt nagyon kedvező áron.

A Recooty a legjobb toborzási szoftver, amit eddig használtam. Nagyon könnyű kezelni, a felhasználói felület nagyon tiszta, és olyan funkciókat kínál, mint az AI Talent Matching, a Resume Parsing, a JD Generator HR-eszközök és ingyenes sablonok, mindezt nagyon kedvező áron.

👀 Tudta? Tanulmányok szerint az álláskeresők több mint fele a munkaköri leírás minőségét tekinti döntő tényezőnek az állásra való jelentkezéskor.

5. Workable (A legjobb iparág-specifikus állásleírások generálásához)

via Workable

A Workables megkönnyíti a professzionális, szerepkörspecifikus állásleírások elkészítését. Különböző iparágak igényeinek kielégítésére tervezték, és több mint 100 iparági kategória közül választhat.

A Workable egyszerűen csak a munkakör megnevezésének és az iparág kiválasztásának megadásával néhány másodperc alatt pontos és kifinomult munkaköri leírásokat generál, segítve a toborzókat a megfelelő jelöltek gyors megtalálásában.

A Workable legjobb funkciói

A hangnemet a márka kultúrájához és a vállalat áttekintéséhez igazítsa.

Finomítsa az állásleírás egyes részeit az egyértelműség, a professzionalizmus és a szabványos önéletrajz-formátumokhoz való igazodás érdekében.

Integrálja az AI toborzó és interjú kérdések eszközeit a hatékonyabb felvételi munkafolyamat érdekében.

A Workable korlátai

A platform stabil internetkapcsolatot igényel a valós idejű frissítések és az AI funkciók használatához.

A speciális pozíciók esetében további kézi testreszabás lehet szükséges a konkrét követelményeknek való megfelelés érdekében.

Megfizethető árak

Ingyenes próba

Starter : 249 USD/hó

Standard : 420 USD/hó

Premier: 679 USD/hó

Workable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (450+ értékelés)

6. Dweet (A legjobb kiskereskedelmi, divat- és luxusipari állásleírásokhoz)

via Dweet

A vonzó állásleírások elkészítése nem csupán időmegtakarítást jelent, hanem azt is, hogy elsőre sikerüljön.

Ha a divat- és luxusiparban dolgozik, a Dweet AI-alapú állásleírás-generátora segít elkerülni ezt a buktatót azáltal, hogy másodpercek alatt személyre szabott, vonzó és szerepkörspecifikus állásleírásokat készít.

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, írja be az álláscímét, és hagyja, hogy az AI kidolgozzon egy kifinomult leírást, amely vonzza a megfelelő tehetségeket.

A Dweet legjobb funkciói

Írjon állásleírásokat szabadúszó, állandó, teljes vagy részmunkaidős pozíciókhoz, alkalmazkodva a felvételi igényeihez.

Csatlakoztassa az állásleírásokat a Dweet előzetesen ellenőrzött tehetségpiachoz, amely több mint 50 000 szakembert kínál bármilyen pozícióra.

Kombinálja az AI technológiát szakértői szűréssel, hogy összeállítsa a leginkább releváns jelöltek listáját, ezzel időt takarítva meg és javítva a minőséget.

A Dweet korlátai

Elsősorban a divat- és luxuságazat számára készült, ezért lehet, hogy nem alkalmas ezeken a szegmensekön kívüli vállalkozások számára.

A torzításmentes nyelvi eszköz még nem elérhető, ami korlátozza az inkluzivitásra irányuló erőfeszítéseit.

Dweet árak

Ingyenes

Dweet értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

🧠 Érdekes tény: A munkáltatók közel 42%-a jelenti, hogy nyilvános közzététel után módosítja az állásleírást, mert túl sok alkalmatlan jelölt jelentkezett.

7. Jobdescription. ai (A legjobb gyors és testreszabható állásleírás-sablonokhoz)

Akár teljesen új leírásokat kell készítenie, akár a meglévőket átírnia, a Jobdescription. ai segít Önnek. Ezenkívül olyan eszközöket is kínál, amelyekkel konkrét elemekre, például készségekre, feladatkörökre vagy képesítésekre koncentrálhat. A generált állásleírás mind az emberi olvasók, mind a keresőmotorok számára optimalizált, így több jelentkezőt vonzhat, miközben megfelel a Google álláshirdetésekre vonatkozó irányelveinek.

Jobdescription. ai legjobb funkciói

Tartsa magát naprakészen a legújabb munkaerő-piaci trendekkel, hogy olyan leírásokat készíthessen, amelyek vonzzák a keresett tehetségeket.

A valós idejű szerkesztés és az automatizált átírás segítségével gyorsan módosíthatja vagy finomíthatja az állásleírásokat a nagyobb pontosság érdekében.

Használjon speciális generátorokat a készségekhez, és sorolja fel a felelősségi köröket és a képesítéseket, hogy részletes, szerepkörspecifikus állásleírásokat készítsen.

Jobdescription. ai korlátai

Egyes fejlett funkciók, például a korlátlan előzménytörténet és a további Pro opciók előfizetést igényelnek.

A speciális vagy magas szintű technikai készségek további finomításra szorulhatnak, hogy megfeleljenek a konkrét követelményeknek.

Jobdescription. ai árak

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó

Jobdescription. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

8. Textio (A legjobb olyan állásleírások generálásához, amelyek összhangban vannak a munkáltató márkájának hangvételével)

via Textio

A munkáltatók az interjúk során értékelik a kulturális illeszkedést, de az állásleírás már sokkal korábban megadhatja az alaphangot. A soft skill-ektől a technikai szakértelemig, az állásleírások felhasználhatók a pozícióhoz tökéletesen illeszkedő jelöltek toborzására.

A Textio AI-alapú állásleírás-generátora segít olyan leírásokat készíteni, amelyek összhangban vannak a márka hangvételével, miközben biztosítják az inkluzivitást és a széles körű vonzerőt.

A Textio összekapcsolódik az ATS, HRIS és LinkedIn rendszerekkel, így könnyebben integrálható a toborzási munkafolyamatokba és egyszerűsítheti a toborzási folyamatot.

A Textio legjobb funkciói

Felismerje és távolítsa el a tudatalatti előítéleteket, hogy inkluzív, nemek szempontjából semleges állásleírásokat készíthessen.

A nyelvet úgy alakítsa, hogy tükrözze márkájának hangját és értékeit, így biztosítva a toborzási tartalmak következetességét.

Képzelje el, hogyan hat a tartalma a különböző generációkra és nemekre, hogy célzottabb toborzást végezzen.

Szervezze meg az állásleírásokat sablonokkal, csoportosított státuszokkal és egy kereshető könyvtárral az egyszerűbb együttműködés érdekében.

A Textio korlátai

A Textio esetében technikai vagy speciális állásleírások esetén további erőfeszítésekre lehet szükség.

Azok a vállalatok, amelyek nem rendelkeznek egyértelmű márkaüzenettel, nehezen boldogulhatnak a Textio márkaépítési funkcióival.

Textio árak

Egyedi árazás

Textio értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Jobvite (A legjobb elfogulatlan állásleírásokhoz)

via Jobvite

A Jobvite egy all-in-one toborzási eszköz, amely fejlett automatizálási, intelligens elemzési és felhasználóbarát funkcióival egyszerűsíti a felvételi folyamatokat.

Az AI, az adattudomány és a DE&I legjobb gyakorlatait ötvöző Job Description Grader segít a toborzóknak olyan hirdetéseket készíteni, amelyek sokszínű, képzett jelöltek körét vonzzák, miközben csökkentik az elfogultságot.

A Jobvite legjobb funkciói

Távolítsa el az álláshirdetésekből a tudattalan előítéleteket, hogy erősítse a sokszínűséget és a méltányosságot.

Egyszerűsítse a jelöltek ütemezését az optimális interjúidőpontok javaslatával a hatékonyság növelése érdekében.

Szerezzen betekintést olyan mutatókba, mint a betöltési idő és a jelöltek konverziós aránya a műszerfalról.

Optimalizált beilleszkedési munkafolyamatokkal zökkenőmentesen segítheti a jelölteket a felvételtől a produktív munkavállalói státuszig.

A Jobvite korlátai

A kiterjedt funkciókészlet túlterhelheti a kisebb csapatokat, amelyeknek korlátozott a felvételi igényük.

Bár testreszabható, a platform időt és szakértelmet igényel a személyre szabott munkafolyamatok és irányítópultok beállításához.

Jobvite árak

Egyedi árazás

Jobvite értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (550+ értékelés)

Mit mondanak a Jobvite-ról a valódi felhasználók?

Nagyra értékelem, hogy minden, amire szükségem van, ott van: az állásleírás, a nyomon követett jelöltek, a jóváhagyások, a jelentkezési előzmények stb. Ez sokkal könnyebbé és szervezettebbé teszi a felvételi folyamatot.

Nagyra értékelem, hogy minden, amire szükségem van, ott van: az állásleírás, a nyomon követett jelöltek, a jóváhagyások, a jelentkezési előzmények stb. Ez sokkal könnyebbé és szervezettebbé teszi a felvételi folyamatot.

10. Simplified (A legjobb többnyelvű állásleírásokhoz)

via Simplified

Ez az eszköz optimalizálja a toborzást azáltal, hogy olyan álláshirdetéseket generál, amelyek kiemelik a legfontosabb feladatokat és vonzóak a jelöltek számára.

A Simplified különlegessége a rugalmasságában rejlik. Testreszabható sablonokkal, fejlett hangnem- és kreativitásbeállításokkal, valamint többnyelvű támogatással ez az eszköz a legkülönbözőbb toborzási igényekhez igazítható.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Finomítsa az állásleírásokat szerkesztőeszközökkel, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi követelményeinek.

Használja a gépi tanulást a legújabb iparági szabványok beépítéséhez, hogy vonzza a releváns jelölteket.

Dolgozzon együtt csapattagjaival valós időben, hogy az álláshirdetések összhangban legyenek a szervezeti célokkal.

Egyszerűsített korlátozások

A Simplified általános állásleírások készítésében jeleskedik, de speciális pozíciók esetén manuális módosításokra lehet szükség.

A eszköz hatékonysága a bevitt adatok minőségétől függ, ami kevésbé tapasztalt felhasználók számára kihívást jelenthet.

Egyszerűsített árazás

Ingyenes

Simplified One : 29,99 USD/hó

Egyszerűsített növekedés : 119,99 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak a Simplifiedről a valódi felhasználók?

Nagyon könnyű volt belevágni az AI-sablonokba és navigálni a webhelyen, hogy megkapjam a végeredményt – egy gyönyörűen megírt, nagyon tömör és leíró állásleírást, amelyet HR-ügynököm nagy örömmel olvasott el és épített be az IT-csoportunk standard állásleírás-sablonjába.

Nagyon könnyű volt belevágni az AI-sablonokba és navigálni a webhelyen, hogy megkapjam a végeredményt – egy gyönyörűen megírt, nagyon tömör és leíró állásleírást, amelyet HR-ügynököm nagy örömmel olvasott el és épített be az IT-csoportunk standard állásleírás-sablonjába.

A sikeres toborzás előkészítése a ClickUp segítségével

A megfelelő AI állásleírás-generátor kiválasztása teljesen megváltoztathatja a tehetségek vonzásának módját. Ezek az eszközök időt takarítanak meg, és segítenek olyan inkluzív, pontos és hatékony állásleírások készítésében, amelyek a megfelelő jelöltekhez szólnak.

Akár iparág-specifikus betekintésre, akár a torzítások kiküszöbölésére szolgáló funkciókra van szüksége, mi megtaláljuk az Ön számára megfelelő megoldást. A mai gyorsan változó munkaerő-felvételi világban az AI nem opcionális, hanem elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez.

A ClickUp Brain sokoldalúságával és könnyű használatával tűnik ki. A kifinomult állásleírásoktól a zökkenőmentes együttműködési munkafolyamatokig a ClickUp összhangban áll a toborzási céljaival.

