A 10 legjobb AI állásleírás-generátor 2025-re

A legjobb tehetségeket vonzó állásleírások elkészítése időigényes feladat lehet. A jelöltek megkeresésétől az interjúk lebonyolításáig a toborzóknak mindig rengeteg dolguk van.
Itt jönnek képbe az AI állásleírás-generátorok. Ezek az eszközök segítenek a toborzási vezetőknek gyorsan kidolgozni az állásleírásokat, biztosítva, hogy azok világosak, részletesek és a pozícióra szabottak legyenek.
Akár a legfontosabb feladatköröket kell felsorolnia, akár a technikai készségeket kell kiemelnie, az AI segíthet. Emellett néhány kattintással egyszerűsíti a vonzó vállalati áttekintés elkészítését is.
A LinkedIn Economic Graph „A munka jövője” című jelentése szerint a toborzók 72%-a értékes eszköznek tartja az AI-t a jelöltek felkutatásában. Miért ne használhatná Ön is az állásleírások elkészítéséhez?
Összegyűjtöttük a 10 legjobb AI állásleírás-generátort, hogy időt takarítson meg és gyorsabban megtalálja a tökéletes jelöltet.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 10 állásleírás-generátor, amelyek segítségével vonzó állásleírásokat készíthet:
- ClickUp: A legjobb állásleírások és HR-projektmenedzsment generálásához
- Grammarly: A legjobb hibátlan, professzionális állásleírások írásához
- Gohire: A legjobb több platformra szabott állásleírásokhoz
- Recooty: A legjobb kisvállalkozások számára, amelyek egyszerűsíteni szeretnék felvételi folyamatukat.
- Workable: A legjobb iparág-specifikus állásleírások generálásához
- Dweet: A legjobb kiskereskedelmi, divat- és luxusipari állásleírásokhoz
- Jobdescription. ai: A legjobb gyors és testreszabható állásleírás-sablonokhoz
- Textio: A legjobb olyan állásleírások generálásához, amelyek összhangban vannak a munkáltató márka hangjával.
- Jobvite: A legjobb elfogulatlan állásleírásokhoz
- Egyszerűsített: Legalkalmasabb többnyelvű állásleírásokhoz
Mit kell keresnie egy AI állásleírás-generátorban?
Egy kiváló állásleírás-generátor automatizálja és átalakítja a tehetséges szakemberekkel való kapcsolattartás módját. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassák ki ezekből az eszközökből, a toborzási vezetőknek azokra a funkciókra kell összpontosítaniuk, amelyek valódi HR-kihívásokat oldanak meg a toborzási folyamat során.
Egy elsőrangú AI állásleírás-generátor a következőket kell kínálja:
- Szerepkörspecifikus kontextus: Az eszköznek meg kell értenie a különböző szerepkörök finom különbségeit, például a Java-ismeretek teszteléshez és fejlesztéshez való igazítását, biztosítva ezzel a pontosságot és a relevanciát ✅
- Előítéletek felismerése és csökkentése: Keressen olyan eszközöket, amelyek aktívan felismerik és kiküszöbölik az állásleírásokban megjelenő tudatalatti előítéleteket, elősegítve az inkluzivitást és a méltányosságot ✅
- SEO optimalizálás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz optimalizálja az álláskövetelményeket a keresőmotorok számára, növelve ezzel a megfelelő közönség számára való láthatóságot ✅
- Együttműködési funkciók: A csapatok gyakran közösen készítik el az állásleírásokat. Válasszon olyan eszközöket, amelyek megkönnyítik az együttműködést, a visszajelzések körforgását és a verziók nyomon követését ✅
- Integrációk: Az ATS (pályázók nyomon követési rendszer) vagy HRMS rendszerrel való szinkronizálás jelentős időmegtakarítást jelenthet az ideális jelölt megtalálásában, és zökkenőmentes munkafolyamatot biztosít ✅
- Könnyű használat: Keressen intuitív felületeket és zökkenőmentes munkafolyamatokat. A könnyen kezelhető eszköz időt takarít meg és javítja a csapatok általi elfogadottságot ✅
- Próbaidőszakok: Az ingyenes próbaverziók vagy demóverziók segíthetnek abban, hogy anélkül értékelje, hogy az eszköz megfelel-e az Ön igényeinek, hogy azonnal pénzügyi kötelezettséget vállalna. Mindig tesztelje a terméket, mielőtt döntést hozna ✅
👀 Tudta? Az amerikai vezetők 74%-a várja a generatív AI pozitív hatását a munkaerőre.
A 10 legjobb AI állásleírás-generátor
Vessünk egy pillantást a 10 legjobb AI állásleírás-generátorra, amelyek segítségével időt takaríthat meg a megfelelő jelöltek kiválasztásában az egyes pozíciókhoz:
1. ClickUp (a legjobb állásleírások generálásához és HR-projektmenedzsmenthez)
A ClickUp , az mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egy hatékony eszköz a HR-folyamatok kezeléséhez, beleértve a hatékony állásleírások készítését is.
ClickUp Brain
A ClickUp Brain, a ClickUp saját AI asszisztense segítségével egyedi, egy adott munkakörhöz vagy pozícióhoz szabott állásleírásokat generálhat. Emellett az összes állásleírást egy helyen központosíthatja és rendszerezheti, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.
Ez az eszköz lehetővé teszi HR-csapatainak, hogy tárolják, elérjék és újra felhasználják az állásleírásokat szerepkör, osztály vagy helyszín szerint. Ez biztosítja a következetességet és időt takarít meg hasonló pozíciók betöltésekor.
Nézze meg, hogyan használhatja a ClickUp Brain alkalmazást bármilyen tartalom, például tökéletes állásleírások létrehozásához:
ClickUp Docs
Párosítsa az AI erejét a ClickUp Docs-szal, a házon belüli dokumentumszerkesztő szoftverrel. Itt dinamikus dokumentumokat hozhat létre, amelyek közvetlenül integrálódnak a munkafolyamatokba.
A ClickUp bevezetése óta csapataink fokozatosan elhagyták a Google Docs dokumentációs rendszerét, és a dokumentáció minősége jelentősen javult.
A Docs alkalmazásban gyorsan elkezdheti használni az állásleírás-sablonokat, amelyeket csapata közösen készíthet el.
ClickUp HR projektmenedzsment szoftver
A ClickUp HR projektmenedzsment szoftvere nem csupán állásleírásokat készít, hanem a toborzást és a munkavállalók fejlesztését is új szintre emeli. Testreszabható nézetével nyomon követheti a jelöltek folyamatát, kezelheti az új munkavállalók beillesztési feladatait és felügyelheti a teljesítményértékeléseket.
Akár állásleírásokat készít, toborzási folyamatokat irányít, vagy új munkatársakat vesz fel, a ClickUp minden lépést leegyszerűsít. Segít a HR-csapatoknak időt megtakarítani, miközben javítja toborzási készségeiket.
ClickUp Automations
Ezután használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy csökkentse a jelöltek felvételi folyamaton való áthaladásával vagy a nyomon követés automatikus ütemezésével járó manuális munkát.
Még függőségeket is beállíthat, hogy minden feladat, legyen az interjú ütemezése vagy képzési anyagok kiosztása, a megfelelő sorrendben történjen.
💡Profi tipp: Készítsen sablonlistát vagy mappát előre elkészített struktúrákkal a különböző állás típusokhoz (pl. mérnöki, marketing, értékesítés). Ez biztosítja a következetességet és időt takarít meg.
A ClickUp legjobb funkciói
- Állítson be feladatfüggőségeket, hogy a felvétel, a beilleszkedés és a munkavállalók fejlesztése során ne maradjon ki egyetlen lépés sem.
- Hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat az egyéni státuszokkal, hogy nyomon követhesse a jelölteket, a beilleszkedési szakaszokat vagy a teljesítményértékeléseket.
- Ütemezzen emlékeztetőket interjúkra, utánkövetésekre vagy alkalmazotti értékelésekre, hogy mindig naprakész legyen a HR-feladatokkal kapcsolatban.
- Használjon ellenőrzőlistákat, hogy hibamentes folyamatokat hozzon létre az állásleírások felülvizsgálatához, a jelöltek értékeléséhez és a beilleszkedési lépésekhez.
- Takarítson meg időt az újrafelhasználható HR-sablonokkal a felvételi folyamatokhoz, az új munkavállalók beillesztési terveihez és a tehetségek fejlesztési munkafolyamataikhoz.
- A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen központi felületen nyomon követheti a toborzási folyamatot, a csapat teljesítményét és a HR-mutatókat.
A ClickUp korlátai
- A felhasználók nem exportálhatják a műszerfalakat, ami korlátozza a jelentések és elemzések megosztását külső érdekelt felekkel.
- Kezdetben enyhe tanulási görbe lehet szükséges.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. A kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban, ha nincs egységes rendszer a döntések rögzítésére és nyomon követésére. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne?
A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével az állásleírások generálása egyszerűvé válik. Csak tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!
2. Grammarly (A legjobb hibátlan, professzionális állásleírások írásához)
A toborzók élete már eleve elég kihívásokkal teli, anélkül is, hogy részletes munkaköri leírásokat kellene írniuk. A Grammarly ingyenes munkaköri leírás-generátora segít megszüntetni a rendszeres, többszörös munkaköri leírások elkészítésével járó erőfeszítéseket. A munkakör megnevezésének és a legfontosabb részletek megadásával az eszköz a pozícióra szabott, teljes vázlatot generál, így időt takarít meg, miközben a minőséget is megőrzi.
A Grammarly legjobb funkciói
- Azonnali visszajelzést kap a nyelvtani, helyesírási és központozási hibákról, hogy javíthassa írási készségeit.
- Használja ki a hangnem és a formalitás beállításait a márka konzisztenciájának biztosítása érdekében.
- Integrálja a Google Docs és a Microsoft Word programokkal a munkafolyamatokon belüli egyszerű szerkesztés érdekében.
A Grammarly korlátai
- Általános írásra tervezték, HR- vagy toborzással kapcsolatos funkciók nélkül.
- Speciális vagy niche pozíciók esetén további információkra lehet szükség.
Grammarly árak
- Ingyenes: Alapvető írási javaslatok
- Prémium: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Grammarly értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)
Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?
A desktop kiterjesztés egy NAGYSZERŰ eszköz! Hasznos olyan programokban, ahol a helyesírás-ellenőrzés nem automatikusan engedélyezett (például az Excelben), vagy más programokban, mint például az iCIMS pályázókövető rendszerünkben. Megnyithatom az állásleírást, és a desktop kiterjesztés automatikusan felismeri a hibákat, vagy javaslatokat tesz a szöveg átírására.
👀 Tudta? A Harvard Business Review tanulmánya szerint azok a vállalatok, amelyek AI-t használnak a toborzási folyamatban, 46%-kal nagyobb eséllyel végeznek sikeres felvételt.
3. GoHire (A legjobb több platformra szabott állásleírásokhoz)
A toborzás számos lépést foglal magában, de a tökéletes állásleírás a siker kulcsa. A GoHire ingyenes állásleírás-generátora leegyszerűsíti ezt a folyamatot. Csak adja meg az álláscímét és a vállalat adatait, és néhány kattintással személyre szabott, átfogó állásleírásokat hoz létre.
A GoHire legjobb funkciói
- Hozzon létre személyre szabott üzeneteket a LinkedIn-en, hogy kapcsolatba lépjen a legjobb tehetségekkel.
- Készítsen személyre szabott interjúkérdéseket, hogy felmérje a potenciális jelöltek készségeit, tudását és kulturális illeszkedését.
- Készítsen ellenőrzőlistákat az új munkavállalók zökkenőmentes és sikeres beilleszkedése érdekében.
- Használja ki az AI-eszközöket, mint például a Karrieroldal-tartalomgenerátor és az Interjú-sablongenerátor a hatékonyság érdekében.
A GoHire korlátai
- A GoHire ideális kis- és középvállalkozások számára, de nagyobb, komplex felvételi folyamatokkal rendelkező szervezetek számára nem feltétlenül megfelelő.
- Egyes felhasználók számára a munkaköri leírások testreszabási lehetőségei más platformokhoz képest korlátozottnak tűnhetnek.
GoHire árak
- Kezdő csomag: 99 USD/hó
- Növekedés: 199 USD/hó
- Pro: 299 USD/hó
GoHire értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)
4. Recooty (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyek egyszerűsíteni szeretnék a felvételi folyamatot)
Az állásleírás az első benyomás, amelyet a jelölt a pozícióról és a vállalatáról kap. Egy jól megírt, világos hirdetés döntő hatással lehet a potenciális munkavállalók minőségére.
A Recooty's célja, hogy időt és energiát takarítson meg több állásleírás elkészítése során. Az eszköz segítségével a felhasználók másodpercek alatt testreszabott és SEO-optimalizált állásleírásokat hozhatnak létre.
A Recooty legjobb funkciói
- Ismerje meg, hogyan teljesítenek álláshirdetései a különböző platformokon, és finomítsa HR-stratégiáját.
- Készítsen és kezeljen állásleírásokat útközben a mobil platform segítségével.
- Használja ki az adatvédelem előnyeit, mivel a Recooty betartja a GDPR és az ISO 27001 szabványokat.
- Több nyelvet támogat, többek között az angolt, a spanyolt, a németet és a franciát.
A Recooty korlátai
- Bár gyors és hatékony, a szerszámot nagyon speciális vagy niche pozíciók esetén szerkeszteni kell.
- A állásportálokon való hirdetésekre való összpontosítás nem feltétlenül megfelelő azoknak a szervezeteknek, amelyek célzott vagy belső toborzási stratégiával rendelkeznek.
Recooty árak
- Ingyenes
- Kezdő csomag: 99 USD/hó
- Alapcsomag: 199 USD/hó
- Premier: Egyedi árazás
Recooty értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (70+ értékelés)
Mit mondanak a Recooty-ról a valódi felhasználók?
A Recooty a legjobb toborzási szoftver, amit eddig használtam. Nagyon könnyű kezelni, a felhasználói felület nagyon tiszta, és olyan funkciókat kínál, mint az AI Talent Matching, a Resume Parsing, a JD Generator HR-eszközök és ingyenes sablonok, mindezt nagyon kedvező áron.
👀 Tudta? Tanulmányok szerint az álláskeresők több mint fele a munkaköri leírás minőségét tekinti döntő tényezőnek az állásra való jelentkezéskor.
5. Workable (A legjobb iparág-specifikus állásleírások generálásához)
A Workables megkönnyíti a professzionális, szerepkörspecifikus állásleírások elkészítését. Különböző iparágak igényeinek kielégítésére tervezték, és több mint 100 iparági kategória közül választhat.
A Workable egyszerűen csak a munkakör megnevezésének és az iparág kiválasztásának megadásával néhány másodperc alatt pontos és kifinomult munkaköri leírásokat generál, segítve a toborzókat a megfelelő jelöltek gyors megtalálásában.
A Workable legjobb funkciói
- A hangnemet a márka kultúrájához és a vállalat áttekintéséhez igazítsa.
- Finomítsa az állásleírás egyes részeit az egyértelműség, a professzionalizmus és a szabványos önéletrajz-formátumokhoz való igazodás érdekében.
- Integrálja az AI toborzó és interjú kérdések eszközeit a hatékonyabb felvételi munkafolyamat érdekében.
A Workable korlátai
- A platform stabil internetkapcsolatot igényel a valós idejű frissítések és az AI funkciók használatához.
- A speciális pozíciók esetében további kézi testreszabás lehet szükséges a konkrét követelményeknek való megfelelés érdekében.
Megfizethető árak
- Ingyenes próba
- Starter: 249 USD/hó
- Standard: 420 USD/hó
- Premier: 679 USD/hó
Workable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (440+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (450+ értékelés)
6. Dweet (A legjobb kiskereskedelmi, divat- és luxusipari állásleírásokhoz)
A vonzó állásleírások elkészítése nem csupán időmegtakarítást jelent, hanem azt is, hogy elsőre sikerüljön.
Ha a divat- és luxusiparban dolgozik, a Dweet AI-alapú állásleírás-generátora segít elkerülni ezt a buktatót azáltal, hogy másodpercek alatt személyre szabott, vonzó és szerepkörspecifikus állásleírásokat készít.
Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, írja be az álláscímét, és hagyja, hogy az AI kidolgozzon egy kifinomult leírást, amely vonzza a megfelelő tehetségeket.
A Dweet legjobb funkciói
- Írjon állásleírásokat szabadúszó, állandó, teljes vagy részmunkaidős pozíciókhoz, alkalmazkodva a felvételi igényeihez.
- Csatlakoztassa az állásleírásokat a Dweet előzetesen ellenőrzött tehetségpiachoz, amely több mint 50 000 szakembert kínál bármilyen pozícióra.
- Kombinálja az AI technológiát szakértői szűréssel, hogy összeállítsa a leginkább releváns jelöltek listáját, ezzel időt takarítva meg és javítva a minőséget.
A Dweet korlátai
- Elsősorban a divat- és luxuságazat számára készült, ezért lehet, hogy nem alkalmas ezeken a szegmensekön kívüli vállalkozások számára.
- A torzításmentes nyelvi eszköz még nem elérhető, ami korlátozza az inkluzivitásra irányuló erőfeszítéseit.
Dweet árak
- Ingyenes
Dweet értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
🧠 Érdekes tény: A munkáltatók közel 42%-a jelenti, hogy nyilvános közzététel után módosítja az állásleírást, mert túl sok alkalmatlan jelölt jelentkezett.
7. Jobdescription. ai (A legjobb gyors és testreszabható állásleírás-sablonokhoz)
Akár teljesen új leírásokat kell készítenie, akár a meglévőket átírnia, a Jobdescription. ai segít Önnek. Ezenkívül olyan eszközöket is kínál, amelyekkel konkrét elemekre, például készségekre, feladatkörökre vagy képesítésekre koncentrálhat. A generált állásleírás mind az emberi olvasók, mind a keresőmotorok számára optimalizált, így több jelentkezőt vonzhat, miközben megfelel a Google álláshirdetésekre vonatkozó irányelveinek.
Jobdescription. ai legjobb funkciói
- Tartsa magát naprakészen a legújabb munkaerő-piaci trendekkel, hogy olyan leírásokat készíthessen, amelyek vonzzák a keresett tehetségeket.
- A valós idejű szerkesztés és az automatizált átírás segítségével gyorsan módosíthatja vagy finomíthatja az állásleírásokat a nagyobb pontosság érdekében.
- Használjon speciális generátorokat a készségekhez, és sorolja fel a felelősségi köröket és a képesítéseket, hogy részletes, szerepkörspecifikus állásleírásokat készítsen.
Jobdescription. ai korlátai
- Egyes fejlett funkciók, például a korlátlan előzménytörténet és a további Pro opciók előfizetést igényelnek.
- A speciális vagy magas szintű technikai készségek további finomításra szorulhatnak, hogy megfeleljenek a konkrét követelményeknek.
Jobdescription. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 10 USD/hó
Jobdescription. ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
8. Textio (A legjobb olyan állásleírások generálásához, amelyek összhangban vannak a munkáltató márkájának hangvételével)
A munkáltatók az interjúk során értékelik a kulturális illeszkedést, de az állásleírás már sokkal korábban megadhatja az alaphangot. A soft skill-ektől a technikai szakértelemig, az állásleírások felhasználhatók a pozícióhoz tökéletesen illeszkedő jelöltek toborzására.
A Textio AI-alapú állásleírás-generátora segít olyan leírásokat készíteni, amelyek összhangban vannak a márka hangvételével, miközben biztosítják az inkluzivitást és a széles körű vonzerőt.
A Textio összekapcsolódik az ATS, HRIS és LinkedIn rendszerekkel, így könnyebben integrálható a toborzási munkafolyamatokba és egyszerűsítheti a toborzási folyamatot.
A Textio legjobb funkciói
- Felismerje és távolítsa el a tudatalatti előítéleteket, hogy inkluzív, nemek szempontjából semleges állásleírásokat készíthessen.
- A nyelvet úgy alakítsa, hogy tükrözze márkájának hangját és értékeit, így biztosítva a toborzási tartalmak következetességét.
- Képzelje el, hogyan hat a tartalma a különböző generációkra és nemekre, hogy célzottabb toborzást végezzen.
- Szervezze meg az állásleírásokat sablonokkal, csoportosított státuszokkal és egy kereshető könyvtárral az egyszerűbb együttműködés érdekében.
A Textio korlátai
- A Textio esetében technikai vagy speciális állásleírások esetén további erőfeszítésekre lehet szükség.
- Azok a vállalatok, amelyek nem rendelkeznek egyértelmű márkaüzenettel, nehezen boldogulhatnak a Textio márkaépítési funkcióival.
Textio árak
- Egyedi árazás
Textio értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. Jobvite (A legjobb elfogulatlan állásleírásokhoz)
A Jobvite egy all-in-one toborzási eszköz, amely fejlett automatizálási, intelligens elemzési és felhasználóbarát funkcióival egyszerűsíti a felvételi folyamatokat.
Az AI, az adattudomány és a DE&I legjobb gyakorlatait ötvöző Job Description Grader segít a toborzóknak olyan hirdetéseket készíteni, amelyek sokszínű, képzett jelöltek körét vonzzák, miközben csökkentik az elfogultságot.
A Jobvite legjobb funkciói
- Távolítsa el az álláshirdetésekből a tudattalan előítéleteket, hogy erősítse a sokszínűséget és a méltányosságot.
- Egyszerűsítse a jelöltek ütemezését az optimális interjúidőpontok javaslatával a hatékonyság növelése érdekében.
- Szerezzen betekintést olyan mutatókba, mint a betöltési idő és a jelöltek konverziós aránya a műszerfalról.
- Optimalizált beilleszkedési munkafolyamatokkal zökkenőmentesen segítheti a jelölteket a felvételtől a produktív munkavállalói státuszig.
A Jobvite korlátai
- A kiterjedt funkciókészlet túlterhelheti a kisebb csapatokat, amelyeknek korlátozott a felvételi igényük.
- Bár testreszabható, a platform időt és szakértelmet igényel a személyre szabott munkafolyamatok és irányítópultok beállításához.
Jobvite árak
- Egyedi árazás
Jobvite értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (550+ értékelés)
Mit mondanak a Jobvite-ról a valódi felhasználók?
Nagyra értékelem, hogy minden, amire szükségem van, ott van: az állásleírás, a nyomon követett jelöltek, a jóváhagyások, a jelentkezési előzmények stb. Ez sokkal könnyebbé és szervezettebbé teszi a felvételi folyamatot.
10. Simplified (A legjobb többnyelvű állásleírásokhoz)
Ez az eszköz optimalizálja a toborzást azáltal, hogy olyan álláshirdetéseket generál, amelyek kiemelik a legfontosabb feladatokat és vonzóak a jelöltek számára.
A Simplified különlegessége a rugalmasságában rejlik. Testreszabható sablonokkal, fejlett hangnem- és kreativitásbeállításokkal, valamint többnyelvű támogatással ez az eszköz a legkülönbözőbb toborzási igényekhez igazítható.
Egyszerűsített legjobb funkciók
- Finomítsa az állásleírásokat szerkesztőeszközökkel, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi követelményeinek.
- Használja a gépi tanulást a legújabb iparági szabványok beépítéséhez, hogy vonzza a releváns jelölteket.
- Dolgozzon együtt csapattagjaival valós időben, hogy az álláshirdetések összhangban legyenek a szervezeti célokkal.
Egyszerűsített korlátozások
- A Simplified általános állásleírások készítésében jeleskedik, de speciális pozíciók esetén manuális módosításokra lehet szükség.
- A eszköz hatékonysága a bevitt adatok minőségétől függ, ami kevésbé tapasztalt felhasználók számára kihívást jelenthet.
Egyszerűsített árazás
- Ingyenes
- Simplified One: 29,99 USD/hó
- Egyszerűsített növekedés: 119,99 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árazás
Egyszerűsített értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (250+ értékelés)
Mit mondanak a Simplifiedről a valódi felhasználók?
Nagyon könnyű volt belevágni az AI-sablonokba és navigálni a webhelyen, hogy megkapjam a végeredményt – egy gyönyörűen megírt, nagyon tömör és leíró állásleírást, amelyet HR-ügynököm nagy örömmel olvasott el és épített be az IT-csoportunk standard állásleírás-sablonjába.
A sikeres toborzás előkészítése a ClickUp segítségével
A megfelelő AI állásleírás-generátor kiválasztása teljesen megváltoztathatja a tehetségek vonzásának módját. Ezek az eszközök időt takarítanak meg, és segítenek olyan inkluzív, pontos és hatékony állásleírások készítésében, amelyek a megfelelő jelöltekhez szólnak.
Akár iparág-specifikus betekintésre, akár a torzítások kiküszöbölésére szolgáló funkciókra van szüksége, mi megtaláljuk az Ön számára megfelelő megoldást. A mai gyorsan változó munkaerő-felvételi világban az AI nem opcionális, hanem elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez.
A ClickUp Brain sokoldalúságával és könnyű használatával tűnik ki. A kifinomult állásleírásoktól a zökkenőmentes együttműködési munkafolyamatokig a ClickUp összhangban áll a toborzási céljaival.
Készen áll a toborzás színvonalának emelésére? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és győződjön meg saját maga a különbségről!