Loom árak: csomagok és funkciók, hogy kiválaszthassa az Önnek legmegfelelőbbet

A Loom egy rendkívül népszerű képernyőfelvétel-készítő eszköz, amely megkönnyíti a videotartalmak létrehozását és megosztását munkához, oktatóanyagokhoz vagy csapatfrissítésekhez.

Akár magyaráz, akár nagy felbontású prezentációkat rögzít, akár csapatmunkában dolgozik, a Loom funkciói megkönnyítik az ötletek megosztását.

De a nagyszerű eszközökkel együtt nagyszerű kérdések is felmerülnek – mennyibe kerül a Loom?

Az ingyenes csomagtól a prémium funkciókig, a vállalati csomagokig és a számlázási ciklusokig, a szükségleteinek leginkább megfelelő ajánlat kiválasztása olyan lehet, mint egy labirintusban való eligazodás. Szüksége van korlátlan felvételekre? Fejlett biztonsági funkciókra? Márkaépítési lehetőségekre? Vagy csak az alapvető funkciókra, anélkül, hogy extra költségeket kellene fizetnie?

Vessünk egy pillantást a Loom áraira és funkcióira, és beszéljük meg az alternatívákat, hogy kiválaszthassa a felhasználási igényeinek és költségvetésének leginkább megfelelő csomagot.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Loom egy videóüzenetküldő eszköz , amely lehetővé teszi a képernyő rögzítését hangalámondással és AI funkciókkal, valamint különböző integrációk révén lehetővé teszi a munkafolyamatok koordinálását.

A Loom árazási csomagjai különböző szintekre vannak felosztva, a ingyenes csomagtól kezdve egészen a vállalati modellig.

Előnyök : ingyenes csomag elérhetősége, különböző opciók közül választhat, és AI funkciók a prémium csomagokban.

Hátrányok : korlátozott funkciók az ingyenes verzióban, AI és szerkesztési funkciók hiánya az alacsonyabb szintű csomagokban, valamint a mélyreható munkafolyamat-integrációk hiánya.

ClickUp Clips segítségével videóüzeneteket rögzíthet, és azokat a Jobb alternatívát keres? Asegítségével videóüzeneteket rögzíthet, és azokat a ClickUp ökoszisztéma releváns munkafolyamataiba csatolhatja, így nem kell különböző alkalmazások között váltogatnia.

A Clips mellett a ClickUp Brain, egy AI asszisztens leírja a videóüzenetek tartalmát, és időbélyegeket, valamint kivonatokat generál, hogy megvalósítható tételeket hozzon létre.

Mi az a Loom?

via Loom

A Loom egy képernyőmegosztó szoftver , amely lehetővé teszi videóüzenetek rögzítését a képpel vagy anélkül. Ahelyett, hogy értekezletet szervezne egy bemutató előadásához, egyszerűen rögzítheti a képernyőjét hangalámondással, és azonnal megoszthatja a felhasználókkal.

Ha a kamera felvétele be van kapcsolva, a Loom ablakában megjelenik egy lebegő buborék az arcával, amelyet szabadon mozgathat. A felvételek elkészülte után a videók a felhőbe kerülnek, ahol megosztható linkkel azonnal terjeszthetők.

A fizetős csomagok fejlett biztonsági funkciókat kínálnak, mint például jelszóvédelem és kizárólag a munkaterülethez való hozzáférés. Tegye interaktívvá videóit cselekvésre ösztönző felhívásokkal, fejezetekkel és emoji reakciókkal. A Loom AI egyszerűsíti a videószerkesztést címek, összefoglalók és átiratok generálásával.

Ezenkívül eltávolítja a töltelékszavakat, miközben segíti a dokumentációt és a problémák nyomon követését.

💡Profi tipp: Nyissa meg a Loom beállításait, és ellenőrizze a Megjelenés szakaszt. A Loom prémium csomaggal frissítheti a Lejátszás gombot és az Idővonalat a márka színeivel.

Loom árazási csomagok

A Loom különböző videó árazási modelljei révén minden funkcióhoz hozzáférhet. Tekintsük át őket a tényleges használat alapján.

Starter csomag

Ha kezdő vagy, vagy csak meg szeretnéd ismerni az eszközt, akkor ez a ingyenes csomag lesz a legalkalmasabb számodra.

✅ Főbb funkciók

Akár 25 videót is felvehet

Képernyőjének rögzítése kamerabuborék segítségével

Videó feliratok átírása több mint 50 nyelven

Készíts interaktív videóüzeneteket emoji reakciókkal és megjegyzésekkel!

❌ Korlátozások

Munkaterületenként legfeljebb 50 tag engedélyezett.

A videofelvételek hossza legfeljebb 5 perc lehet.

Nincs fejlett szerkesztés, márkajelzés eltávolítás vagy AI funkciók

💰 Árak

Örökre ingyenes

Kiknek ajánlott: Hasznos lehet egyéni vállalkozók és szabadúszók számára, akiknek alapvető videóüzenetküldési igényeik vannak, valamint alkalmi felhasználók számára, akiknek csak ritkán van szükségük ilyen szolgáltatásra.

Üzleti csomag

A Loom üzleti csomagja megszünteti a videofelvételek korlátozásait, de még mindig nem tartalmazza a Loom AI funkciókat.

✅ Főbb funkciók

Végezzen korlátlan felvételeket időkorlát nélkül

Távolítsa el a Loom márkajelzését a videóiból

Használja az olyan funkciókat, mint a „Ne zavarjanak”, a Chrome-bővítmény elemeinek elmosása és a Rajzoló eszköz.

❌ Korlátozások

Csak alapvető videofunkciók állnak rendelkezésre.

A Loom AI és az adminisztrátori vezérlők hiányoznak.

A biztonsági és adatvédelmi funkciók korlátozottak

💰 Árak

18 USD/fő/hónap

Kiknek szól: Azok a vállalkozások, amelyek kifinomult, professzionális megjelenést szeretnének Loom márkajelzés nélkül, és korlátlan számú videóra van szükségük, igénybe vehetik ezt a csomagot.

Business + AI csomag

Ez a csomag nagyobb szervezetek számára készült, amelyek nagyobb mennyiségű videóval rendelkeznek, és fejlett szerkesztési funkciókkal rendelkező AI-átírási eszközöket igényelnek.

✅ Főbb funkciók

Töltelékszavak és szünetek eltávolítása

Automatikus címek, összefoglalók és fejezetek generálása

Hozzáférés az AI munkafolyamatokhoz

Videók szerkesztése a leirat módosításával

❌ Korlátozások

Még ebben a csomagban sem rendelkezik rendszergazdai ellenőrzési joggal.

Hiányoznak a fejlett biztonsági és adatvédelmi funkciók

💰 Árak

24 USD/fő/hónap

Kiknek szól: Olyan csapatoknak, amelyeknek AI-alapú videóautomatizálásra és szervezett munkafolyamatokra van szükségük a videókészítéssel töltött idő megtakarítása érdekében.

Vállalati csomag

A Loom Enterprise árazása olyan vállalkozások számára készült, amelyek korlátlan követelményekkel és fejlett funkciókkal rendelkeznek.

✅ Főbb funkciók

Hozzáférés fejlett biztonsági funkciókhoz, mint például a tevékenységi napló, SSO és SCIM

Élvezze a fejlett tartalomadat-védelmi és egyedi adatmegőrzési irányelveket.

Dolgozzon a Zoom és a Salesforce integrációkkal

❌ Korlátozások

Árajánlatért vegye fel a kapcsolatot a Loom értékesítési csapatával.

A testreszabott árazás miatt a csomag jövőbeli lejjebb minősítése nehézkessé válhat.

A költségek becslése kihívást jelenthet

💰 Árak

Egyedi árak

Kiknek szól: Nagyvállalatok komplex munkafolyamatokkal, nagy volumenű követelményekkel és speciális igényekkel, amelyeket a standard csomagok nem tudnak kielégíteni. Az egyedi árak és az éves előfizetések segítenek a speciális biztonsági és adminisztratív igények kielégítésében.

További árazási modellek

A Loom néhány további feltételes árazási lehetőséget is kínál:

Loom nonprofit árak: A jogosult nonprofit szervezetek 75% kedvezményt kapnak a legtöbb Loom csomagra (az Enterprise csomag kivételével).

Loom oktatási árak: A jóváhagyott iskolák és egyetemek tanárai és diákjai ingyenesen használhatják a Loomot.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI jegyzetelő alkalmazások értekezletekhez

A Loom árazásának előnyei és hátrányai

A Loom árazási szintjei között jelentős különbségek vannak, és a megfelelő csomag kiválasztása bonyolult lehet. Ha nem biztos benne, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek, ez az összefoglaló segít Önnek.

Vizsgáljuk meg az egyes csomagok előnyeit és hátrányait.

👍 A Loom árazásának előnyei

Íme öt ok, amiért a Loom helyettesítheti az ismétlődő projektmegbeszéléseket:

Ingyenes csomag elérhető: Egyének és kis csapatok számára ingyenes hozzáférést biztosít a Loom alapvető funkcióihoz.

Többféle árazási szint: Mindenkinek kínál csomagokat, az egyéni felhasználóktól a nagyvállalatokig.

Nonprofit/oktatási kedvezmények: Ingyenes hozzáférést biztosít oktatóknak és 75% kedvezményt nonprofit szervezeteknek.

Ingyenes próba: Az aktív felhasználók 14 napig ingyenesen kipróbálhatják a Business + AI csomagot.

Szelektív képernyőmegosztás: Lehetővé teszi, hogy csak a képernyő egy meghatározott részét rögzítse a jobb ellenőrzés érdekében.

💡Profi tipp: Ha a Loom alkalmazásban valós időben szeretne videót szerkeszteni, nyomja meg a CTRL+A billentyűkombinációt a felvétel szüneteltetéséhez és a hiba kijavításához. Ha elkészült, ismételje meg a billentyűkombinációt a felvétel folytatásához.

👎 A Loom árazásának hátrányai

Bár a Loom rugalmas csomagokat kínál, a megfelelő csomag kiválasztása előtt néhány korlátozást érdemes figyelembe venni:

Ingyenes csomag korlátai: A felvételek hossza legfeljebb 5 perc lehet, ami korlátozónak tűnhet.

Magasabb költségek a jobb funkciókért: az AI-szerkesztés és az egyedi márkajelzés csak a drágább csomagokban érhető el.

Nincs rendszergazdai ellenőrzés: Csak az Enterprise csomagban elérhető

Nincsenek fejlett funkciók: Hiányoznak az olyan üzleti eszközök, mint a fejlett videóintelligencia és a mélyebb betekintés.

👀 Tudta-e: A kontextusváltás csendben befolyásolja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik.

Miért érdemes alternatívákat keresni a Loom helyett?

A Loom kiválóan alkalmas a felesleges értekezletek tervezésének elkerülésére és gyors videófrissítések megosztására, de nem ez az egyetlen lehetőség. Néhány alternatíva több funkciót vagy kedvezőbb árat kínál.

Íme három fontos ok, amiért érdemes megfontolnia a Loom alternatíváit:

1. Költségvetési korlátok

A Loom ingyenes Starter csomagja szigorú korlátozásokat tartalmaz a felvételi idő és a videók számát illetően, ezért kevésbé hasznos a gyakori felhasználók számára. Ráadásul fizetős csomagjai költségesek lehetnek a költségtudatos csapatok számára.

Ahogy egy Capterra-felhasználó fogalmazott:

Bárcsak több funkció lenne a ingyenes verzióban.

Bárcsak több funkció lenne a ingyenes verzióban.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

2. További funkciók hiánya

A Loom egy megbízható videóüzenetküldő eszköz, de hiányoznak belőle a teljes értékű belső kommunikációs platformok funkciói. Nincs közös naptár, csevegés vagy beépített projektmenedzsment, ezért a csapatoknak gyakran szükségük van további eszközökre.

3. Korlátozott integrációs beállítások

Bár a Loom olyan platformokkal kapcsolódik össze, mint a Slack, a Gmail, a Salesforce és a Zoom, ezek az integrációk elsősorban a videomegosztást támogatják, nem pedig a zökkenőmentes, alkalmazáson belüli együttműködést.

A felhasználók gyakran váltanak az alkalmazások között, ahelyett, hogy egyetlen munkafolyamaton belül dolgoznának, ami lassítja a munkát. Ezek a korlátozások további aggályokat vetnek fel a felhasználók körében.

A Capterra egyik értékelője megkérdőjelezte a Loom biztonságát, különösen az érzékeny tartalmak kezelése tekintetében:

Nem vagyok biztos a felvételek biztonságában. Ha a felvétel során bizalmas információk jelennek meg a képernyőmön, nem tudom, mennyire biztonságosak azok.

Nem vagyok biztos a felvételek biztonságában. Ha a felvétel során bizalmas információk jelennek meg a képernyőmön, nem tudom, mennyire biztonságosak azok.

Egy G2 felhasználó közben rámutatott a Loom szerkesztési funkcióinak problémáira:

A szerkesztési funkciója lehetne egy kicsit pontosabb, szeretném, ha szerkesztési módban könnyebb lenne leállítani és elindítani a felvételt, de egyébként nagyon elégedett vagyok a szerkesztési képességeivel.

A szerkesztési funkciója lehetne egy kicsit pontosabb, szeretném, ha szerkesztési módban könnyebb lenne leállítani és elindítani a felvételt, de egyébként nagyon elégedett vagyok a szerkesztési képességeivel.

👀 Tudta-e: Egy 15 perces megbeszélés hatékonyabb, mint egy hosszabb találkozó, mert maximális elkötelezettséget és jobb figyelmet ígér.

ClickUp: átfogó alternatíva a Loomhoz

Miért állna meg a videofelvételnél, amikor ennél sokkal többet tehet a ClickUp , az all-in-one munkaalkalmazással?

A különböző platformokon szétszórt munkafolyamatok töredékeit egy központi helyre integrálja.

A feladatok kiosztásától azok nyomon követéséig és a csapatával való valós idejű együttműködésig a ClickUp mindent elvégez – és Ön rögzítheti a képernyőjét aszinkron képzéshez.

Váltson át a ClickUp Clips-re

A ClickUp Clips, hasonlóan a Loomhoz, lehetővé teszi videóüzenetek rögzítését és megosztását. De van egy fontos előnye: minden a ClickUp-on belül marad – nincs szükség alkalmazások vagy kiterjesztések közötti váltásra.

Például, ha egy Whiteboard sablonon dolgozik, és valamit vizuálisan kell elmagyarázni, csak kattintson a videó ikonra, és kezdje el a felvételt. Ennyire egyszerű.

Videókat rögzíthet a ClickUp felületén belül a ClickUp Clips segítségével.

Így segíthet Önnek a ClickUp Clips: Jobb együttműködés: Hozzászólhat a videó egyes részeire, hogy valós idejű visszajelzéseket és megbeszéléseket folytathasson.

Hasznos információk: A ClickUp Clip időbélyegzőit és kivonatait alakítsa feladatokká és összefoglalókba.

Megnövekedett termelékenység: Videókat hozhat létre, tárolhat és rendszerezhet egy helyen, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

Több kontextus: Kössön össze klipeket feladatokkal, csevegésekkel és dokumentumokkal, hogy minden kapcsolódjon a munkafolyamatához.

Párosítsa a ClickUp Clips alkalmazást a ClickUp Brain alkalmazással

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a ClickUp Brain összekapcsolja feladatait, dokumentumait és csapattagjait vállalatának tudásbázisával, és javítja munkafolyamatának különböző aspektusait.

Összegezze a szálakat, írjon jobban, és javítsa munkafolyamatát a ClickUp Brain segítségével.

Íme, mi történik, ha a ClickUp Brain-t a ClickUp Clips-szel kombinálja: Automatikus átírás: A klipeket időbélyegekkel és kivonatokkal ellátott, kereshető szöveggé alakítja.

Intelligens összefoglalók: Kivonja a videókból a legfontosabb pontokat és lényeges részleteket.

Hasznos információk: A leírások elemzésével feladatok és intézkedési pontok létrehozása

Mesterséges intelligenciával támogatott keresés: természetes nyelvfeldolgozás segítségével megtalálja a videókban a konkrét tartalmakat.

Kommunikációs elemzés: Videóinterakciókat tanulmányoz, hogy betekintést nyújtson a csapat teljesítményébe és kommunikációs stílusába.

Ez az integráció mindent rendezetté tesz, miközben videotartalmát értékesebbé teszi.

Hozzon létre feladatokat a ClickUp Clipsből a ClickUp Brain segítségével gyorsan

🧠 Érdekesség: A napi két órát meghaladó értekezletek csökkenthetik a munkavállalók termelékenységét.

Miért kiemelkedő a ClickUp?

A ClickUp Clips a videofelvételt közvetlenül a ClickUpba integrálja, így nincs szükség további eszközökre. A csapatok a munkafolyamatukon belül rögzíthetik, megoszthatják és kezelhetik a videókat.

A ClickUp Brain segítségével az AI leírja a klipeket, összefoglalókat készít és cselekvési tételeket hoz létre, így a ClickUp egységes megoldást kínál a feladatkezelés, az együttműködés és a videokommunikáció területén.

Főbb funkciók

A ClickUp kiemelkedő funkciókat kínál a videós együttműködéshez és egyéb területeken is, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyek integrált megoldásra van szükségük.

1. Csatlakoztassa a ClickUp Clips alkalmazást a munkafolyamatához

A ClickUp Clips nem önálló videofelvételek – beágyazódnak a ClickUp alapvető funkcióiba és munkafolyamatába.

Javítsa munkafolyamatát a ClickUp Clips segítségével

Például beágyazhat egy klipet közvetlenül egy adott feladatba, így a csapat tagjai könnyebben megérthetik a kontextust és a követelményeket.

Ez javítja a projekt átláthatóságát, biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, csökkenti a félreértéseket és elősegíti a feladatok elvégzését.

2. Térjen túl a videós együttműködésen

Üzeneteket rendelhet csapattagjaihoz a ClickUp Chat segítségével.

Ha videó felvételre nincs szükség, a ClickUp Chat is elegendő. Ossza meg a projekt elemeit, beszélje meg a feladatokat, és kapcsolja össze az üzeneteket a jobb kontextus érdekében, pontosan ott, ahol dolgozik.

Szervezett üzenetküldésre van szüksége? A ClickUp Brain segít ötleteket gyűjteni az Ön által megadott alapok alapján. A visszajelzésektől a kreatív ötletekig mindenben segít, akár útközben is.

Írjon visszajelzéseket perceken belül a ClickUp Brain segítségével

Ezen felül bármely kommunikációs terv sablonját személyre szabhatja igényeinek megfelelően, így az együttműködés hatékony és célorientált marad.

3. Hozzáférés egy kiterjedt integrációs hálózathoz

A ClickUp Integrations segítségével több mint 1000 eszközhöz csatlakozhat, és egyetlen helyen szervezheti meg munkafolyamatát. Hozza át az összes munkáját a platformra anélkül, hogy folyamatosan kontextust kellene váltania vagy manuálisan adatokat kellene bevinnie.

Kössd össze fontos külső eszközeidet a ClickUp-pal a ClickUp integrációk segítségével.

Még Loom integrációval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a videóüzenetek közvetlen beágyazását a feladatokba.

Például nem kell azon töprengenie, hogyan használja a Loomot ahhoz, hogy videóüzenetet csatoljon egy releváns munkafolyamathoz. Egyszerűen illessze be a Loom linkjét a feladat leírásába vagy megjegyzésébe, így minden egy helyen marad.

📖 Olvassa el még: Képzési videó példák: A hatékony munkavállalói fejlesztés legjobb gyakorlata

Árak áttekintése

A ClickUp többszintű árazása különböző méretű csapatok és költségvetések igényeinek felel meg.

🔑 Örökre ingyenes

Korlátlan számú feladatot, együttműködési dokumentumokat, táblákat és alapvető feladatkezelést tartalmaz. Bár a tárhely 100 MB-ra korlátozott, ez egy remek módja annak, hogy a frissítés előtt megismerje a ClickUp alapvető funkcióit.

Árak: Örökre ingyenes

Kiknek ajánljuk: Ideális egyének, szabadúszók és kis csapatok számára, akik ingyenes megoldást keresnek a feladatok kezeléséhez, a dokumentumok közös szerkesztéséhez, és szeretnék megismerni a ClickUp funkcióit, mielőtt bővítenének.

🔓 Korlátlan

Ez a csomag eltávolítja a tárhelykorlátozásokat és feloldja az olyan alapvető funkciókat, mint a korlátlan integrációk, a műszerfalak, a Gantt-diagramok és az egyéni mezők. Lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamatok racionalizálását és az együttműködés javítását.

Ár: 7 USD/hó felhasználónként

Kiknek ajánlott: Ez a csomag ideális a növekvő csapatok számára, amelyek fejlettebb funkciókra van szükségük.

🧳 Üzleti

Az üzleti csomag átfogó funkciókat kínál, beleértve a fejlett automatizálást, a Google SSO-t, a korlátlan számú csapatot és az időkövetési funkciókat. Ezzel az árazási modellel a csapatok méretezhetik és elérhetik üzleti céljaikat.

Ár: 12 USD/hó felhasználónként

Kiknek ajánljuk: Közepes méretű csapatok, amelyek olyan fejlett funkciókra van szükségük, mint a Google SSO, a fejlett automatizálás és a munkaterületek részletes ellenőrzése.

🏢 Vállalati

Az Enterprise csomag testreszabott megoldásokat kínál fejlett biztonsági funkciókkal, dedikált ügyfélkapcsolati menedzserrel és személyre szabott támogatással, hogy megfeleljen a nagy szervezetek egyedi igényeinek.

Az árak eseti alapon kerülnek meghatározásra, így biztosítva, hogy a vállalkozások a saját igényeiknek megfelelő funkciókat és skálázhatóságot kapjanak.

Árak: Az árakról érdeklődjön

Kiknek ajánljuk: Ideális nagyvállalatok számára, amelyek komplex munkafolyamatokkal rendelkeznek, és amelyek kiterjedt együttműködést, fejlett jelentéskészítést és munkafolyamat-automatizálást igényelnek.

További ajánlatok:

ClickUp Brain (AI): Kiegészítő AI eszköz, amely havi 7 dollárért érhető el munkaterületenként.

ClickUp AI Notetaker: egy kiegészítő AI eszköz, amely havi 6 dollár felárért érhető el felhasználónként.

ClickUp Assist: Személyre szabott szakértői útmutatást, képzést és támogatást nyújt (az árak a szolgáltatás szintjétől függően változnak).

Alaina Maracotta, a Vida Health rendezvénymarketinges munkatársa elmesélte, hogyan spóroltak időt a ClickUp segítségével:

Lenyűgöző látni, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Lenyűgöző látni, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Készítsen, osszon meg és működjön együtt a ClickUp segítségével

A Loom egy felhasználóbarát platformot kínál képernyőfelvételek készítéséhez és megosztásához, ami népszerűvé teszi egyéni felhasználók és csapatok körében egyaránt. A ClickUp azonban még tovább viszi a videós együttműködést azzal, hogy integrálja azt átfogó munkamenedzsment platformjába.

A ClickUp Clips segítségével videókat hozhat létre és oszthat meg közvetlenül a feladatok, megjegyzések és dokumentumok között a kontextus szerinti együttműködés érdekében.

Az AI-alapú funkciók, mint például az automatikus átírás, összefoglalók és teendők, a videotartalmakat hasznos információkká alakítják.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg az innovatívabb munkamódszert!