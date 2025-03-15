A 11 legjobb AI receptgenerátor 2025-ben

A minap volt egy klasszikus „mit is főzzek” pillanatom.

Ismeri a helyzetet: kinyitja a hűtőt, ránéz a félig felhasznált paradicsomszószos üvegre, a maradék parmezán sajtra és azokra a batátákra, amelyeket megfogadta, hogy felhasznál, és elgondolkodik: Hogyan készítsek ebből vacsorát?

Általában órákig böngésztem a receptoldalakat, csak hogy rájöjjek, hogy hiányzik egy fontos hozzávaló (vagy 10 👀).

De aztán felfedeztem valami csodálatosat: az AI receptgenerátorokat! Ezek az eszközök a már meglévő alapanyagokból azonnal ételötleteket javasolnak, így időt takarítanak meg, csökkentik a hulladékot és még élvezetesebbé teszik a főzést.

Kíváncsi vagy, melyik működik a legjobban? Fedezzük fel a legjobb AI-alapú konyhai segítőket, amelyek a maradékokból finom ételeket varázsolnak.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy áttekintés a legjobb AI receptgenerátorokról és azok erősségeiről: ClickUp : A legjobb AI-alapú konyhai tervezéshez és menedzsmenthez A legjobb AI-alapú konyhai tervezéshez és menedzsmenthez MealPractice: A legjobb a napi étkezések szervezéséhez Mr. Cook: A legjobb receptkezeléshez és az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez ChefGPT: A legjobb intelligens étkezés-tervezéshez, étrendi célok alapján Let’s Foodie: A legjobb, ha kreatív módon szeretné felhasználni a rendelkezésre álló alapanyagokat. SuperCook: A legjobb az alapanyagok alapján történő receptgeneráláshoz Plant Jammer: A legjobb a fenntartható, növényi alapú főzéshez DishGen: A legalkalmasabb ízletes receptek készítéséhez CookAIfood: A legjobb a kulináris kreativitáshoz Whisk It: A legjobb receptkezeléshez és étkezés-tervezéshez RecipeGenAI: A legjobb professzionális szintű receptek készítéséhez

Mit kell keresni az AI receptgenerátorokban?

Az AI receptgenerátor zökkenőmentesen integrálja az AI-t a mindennapi életébe, racionalizálja a konyhai munkákat, minimalizálja a hulladékot és maximalizálja a kényelmet. De ennyi lehetőség közül hogyan lehet tudni, melyik funkciók igazán fontosak?

A következőket érdemes előtérbe helyezni:

Az AI receptgenerátorodnak okosan kell javasolnia ételeket a rendelkezésre álló alapanyagok alapján, például „csirkemell, kókusztej, olívaolaj, fokhagyma por”.

Az eszköznek támogatnia kell a következetes főzési szokásokat részletes makrókkal, rugalmas adagméretezéssel, pontos időbecslésekkel és adaptív, lépésről lépésre követhető utasításokkal.

A legjobb AI receptgenerátorok alkalmazkodnak az étrendi igényekhez, és megkönnyítik az étkezés tervezését azzal, hogy keto, vegán, gluténmentes és egyéb étrendekhez javasolnak recepteket.

A generatív AI és a fejlett természetes nyelvfeldolgozás segítségével pontosan megérti a kéréseket, és világos, logikus főzési utasításokat ad, például „melegítsd fel az olívaolajat” vagy „adj hozzá juharszirupot”.

Az eszköznek alkalmazkodnia kell a szezonális változásokhoz, azaz előnyben kell részesítenie a szezonális alapanyagokat, tárolási tippeket kell adnia, és a helyi rendelkezésre állás alapján kell módosítania az ajánlásait.

Ezek a funkciók együttesen támogatják kulináris utazását – függetlenül attól, hogy új ételeket szeretne kipróbálni, szokásait nyomon követni, az élelmiszer-pazarlást elkerülni vagy egészségesen táplálkozni. A legjobb eszközök zökkenőmentesen ötvözik ezeket az elemeket, így a főzés élvezetesebbé és hatékonyabbá válik, miközben időt is megtakarít.

🍅 A fantasztikus receptek létrehozásának titka abban rejlik, hogyan fogalmazza meg kérdéseit az AI-nak. Itt talál néhány tippet. 👇🏼

💡Profi tipp: Fitness rajongók, búcsút inthetnek a kalóriaszámolással járó fejfájásnak! Hagyják, hogy az AI intézze a napi tervezést, amely pontosan a szükséges tápanyagmennyiséget biztosítja, míg Önök a kemény edzésekre és az étkezések élvezetére koncentrálhatnak.

A 11 legjobb AI receptgenerátor

Több tucat AI receptkészítő eszköz tesztelése után azonosítottam azokat a legjobb eszközöket, amelyek következetesen értékes segítséget nyújtanak a receptkészítésben, az étkezés tervezésében és a konyha menedzselésében. Íme a 11 legjobb AI receptgenerátor eszköz részletes elemzése:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú konyhai tervezéshez és menedzsmenthez)

Készíts étkezési terveket és szerezzen be részletes recepteket másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

Valószínűleg a ClickUp-ot projektmenedzsment eszközként ismeri, de ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás a konyhában is kiváló segítője lehet!

A ClickUp Brain beépített AI asszisztensével személyre szabott recepteket generálhat, amelyek az Ön étkezési igényeinek és preferenciáinak megfelelnek – mert az étkezés tervezésének ugyanolyan szervezettnek kell lennie, mint a munkamenetének!

Ez az AI-alapú asszisztens minden étkezéshez részletes ClickUp-feladatokat hozhat létre, az összetevők listájával és a lépésről lépésre leírt elkészítési móddal együtt, így egy lépésben megoldja a heti étkezés tervezését.

Megakadt bizonyos alapanyagoknál? A ClickUp Brain a rendelkezésre álló alapanyagok vagy étrendi preferenciák alapján javasol recepteket. Emellett AI-alapú alapanyag-ellenőrző listák készítésében is segítséget nyújt, így soha többé nem kell aggódnia az üres kamra miatt.

A hatékony konyhai menedzsment másik fontos eleme az idő nyomon követése. Használja a ClickUp időkövető funkcióját, hogy a főzési idővonalak és emlékeztetők segítségével biztosítsa a tökéletes időzítést. Ezen felül automatizálhatja az ismétlődő étkezés-előkészítési feladatokat, például a visszatérő bevásárlólistákat és emlékeztetőket, így több ideje marad a főzés élvezetére.

Ha további segítségre van szüksége a tervezéshez, a ClickUp étkezés-tervezési sablon strukturált megközelítést kínál a családja heti étkezéseinek megszervezéséhez. Adjon hozzá egyéni állapotokat, például „Előkészítve”, „Főzés alatt” és „Kész”, hogy nyomon követhesse az egyes receptek előrehaladását.

Ingyenes sablon A ClickUp étkezés-tervező sablonjával könnyedén szervezheti napi és heti étkezéseit.

Ezt követően a ClickUp Recipe Template egy különleges helyet kínál a kedves családi receptek tárolására. Az eszköz tartalmaz egyéni mezőket az összetevők, a főzési idő és az elkészítés lépései számára. A receptek könnyű visszakereshetőség érdekében címkékkel kategorizálhatók, például „Gyors hétköznapi vacsorák” vagy „Ünnepi kedvencek”.

Barátokkal vacsorázik? A ClickUp menütervező sablon segít mindenkinek egy hullámhosszon maradni.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp menütervező sablont, ha családjával főz, vagy egy csapatot vezet.

Nagyobb konyhai projektek esetén elengedhetetlen, hogy segítői csapatod tagjai összhangban dolgozzanak. A ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhetsz velük, így egyszerűsítheted a kommunikációt és felgyorsíthatod a munkát.

A ClickUp különlegessége abban rejlik, hogy ezeket a funkciókat egyetlen, koherens rendszerbe integrálja. Míg más platformok kizárólag a receptek generálására koncentrálnak, a ClickUp segít az egész főzési folyamat kezelésében – a tervezéstől az elkészítésig.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A receptsablonok kezdeti beállítása időbe telhet.

A tanulási görbe, amikor először szervezi meg a konyhai munkafolyamatokat

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. MealPractice (A legjobb a napi étkezések szervezéséhez)

via MealPr actic e

Ha sűrű a napirendje, a MealPractice megkönnyíti az étkezés tervezését. Ez az AI-alapú eszköz a fehérje-preferenciáihoz, táplálkozási stílusához és kedvenc konyhájához igazítja a recepteket, így a napi főzés nem többé fárasztó feladat, hanem gyerekjáték.

A letisztult felületen személyre szabott receptlehetőségek közül választhat, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek, valamint egy séfek által összeállított receptadatbázisban szűrhet ételek, főzési idő és készségszint szerint. Mentse el kedvenceit, tervezze meg könnyedén a hetét, és hagyja, hogy a MealPractice megszüntesse a találgatásokat az étkezésekkel kapcsolatban!

A MealPractice legjobb funkciói

Testreszabhatja a heti étkezési terveket drag-and-drop ütemezéssel és automatikus adagbeállítással a különböző csoportméretekhez.

Hozzon létre automatizált bevásárlólistákat, amelyek közvetlenül szinkronizálódnak a főbb élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatásokkal.

Ossza meg receptgyűjteményét és étkezési terveit családtagjaival a közös munkaterület funkciók segítségével.

Kövesse nyomon a táplálkozási információkat és étrendi céljait részletes elemzésekkel és a haladás nyomon követésével.

Importáljon recepteket bármely weboldalról, és automatikusan alakítsa át őket étkezési preferenciáinak megfelelően.

Az étkezésgyakorlás korlátai

Korlátozott receptadatbázis

Csak a rendelkezésre álló opciók közül választhat.

MealPractice árak

Kezdőcsomag : 8 dollár (egyszeri)

Legjobb ár-érték arány: 25 dollár (egyszeri)

MealPractice értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Mr. Cook (A legjobb receptkezeléshez és az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez)

A Mr. Cook egy intelligens receptkezelő alkalmazás, amely segít a receptek rendszerezésében, az étkezések tervezésében és a rendelkezésre álló alapanyagok optimális kihasználásában.

Ez az alkalmazás kiválóan alkalmas arra, hogy az alapanyagok fotóiból praktikus receptjavaslatokat készítsen, ami különösen hasznos, ha maradékokkal vagy lejárati idejükhöz közeledő alapanyagokkal kell megbirkózni.

Ha például észreveszi, hogy a paradicsomok és a fűszernövények hamarosan lejárnak, egyszerűen készítsen róluk egy fotót. Az alkalmazás elemzi a képet, és receptekkel segít felhasználni ezeket az alapanyagokat, mielőtt kárba mennének.

A Mr. Cook legjobb funkciói

Szkennelje be kézzel írt receptjeit digitális formátumba, megőrizve ezzel a család számára értékes recepteket.

Használja az alkalmazást a kívánt nyelven, így különböző konyhák számára is elérhetővé válik.

Tekintse meg az egyes receptek tápértékét, hogy tájékozott étkezési döntéseket hozhasson.

Sötét mód funkcióval késő estig főzhet anélkül, hogy megerőltetné a szemét.

Mr. Cook korlátai

Az összes funkcióhoz fizetett előfizetés szükséges.

Mr. Cook árak

Ingyenes

Plusz : 3,99 USD/hó

Pro: 8,99 USD/hó

Mr. Cook értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Az AI receptgenerátor használatakor adja meg az összes otthon található alapanyagot. Ezzel minimalizálhatja az élelmiszer-pazarlást, és az AI olyan recepteket javasolhat, amelyek a legjobban kihasználják a már meglévő alapanyagokat, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a kamrájából.

4. ChefGPT (A legjobb intelligens étkezés-tervezéshez étrendi célok alapján)

via ChefGPT

A ChefGPT a házi főzést zökkenőmentes ínyenc élménnyé varázsolja. A kamrában található véletlenszerű alapanyagokból finom ételeket készít, személyre szabott heti menüket állít össze, és még a tökéletes borpárosítást is javasolja, így éttermi minőségű étkezést varázsol az asztalára.

Ezzel az intelligens AI konyhai asszisztenssel a lehető legjobban kihasználhatja a konyhájában már meglévőket, és magabiztosan főzhet.

A ChefGPT legjobb funkciói

Adja meg a rendelkezésre álló alapanyagokat, és a PantryChef mód csak ezeket felhasználva készít recepteket.

Fedezzen fel új ízeket a MasterChef móddal, amely az Ön ízléséhez igazodó recepteket javasol.

Érje el táplálkozási céljait a MacrosChef móddal, amely a fehérje-, szénhidrát- és zsírbevitelre vonatkozó célok alapján állítja össze a recepteket.

Készítsen személyre szabott étkezési tervet a MealPlanChef móddal, amely az Ön étrendjéhez és fitnesz céljaihoz igazodik.

Tökéletes étel-ital párosításokat kínál a PairPerfect, amely sommelier-szintű szakértelemmel ajánlja az ételekhez illő italokat.

A ChefGPT korlátai

Lehet, hogy egy kis időbe telik, mire megismerkedik az eszközzel.

ChefGPT árak

Alap : Ingyenes

Pro: 2,99 USD/hó

ChefGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Az AI algoritmusok ízösszetevők adatbázisait használják annak azonosítására, hogy mely összetevők illenek jól egymáshoz, ezzel növelve az új receptek kreativitását és minőségét.

5. Let’s Foodie (A legjobb, ha kreatív módon szeretné felhasználni a rendelkezésre álló alapanyagokat)

Van csirke, rizs és paprika a hűtőjében? Írja be ezeket az összetevőket a Let’s Foodie alkalmazásba, adja meg étkezési preferenciáit vagy korlátozásait, és az eszköz olyan recepteket javasol, amelyek megfelelnek a főzési tudásának.

Az eszköz praktikus főzési tippeket és alapvető receptjavaslatokon túlmenő információkat is nyújt az alapanyagokról. Ha tehát nem tudja, hogyan készítse el a paprikát, vagy többet szeretne megtudni a különböző főzési módszerekről, a Let’s Foodie segít Önnek.

A Let’s Foodie legjobb funkciói

Személyre szabott ételajánlásokat kaphat a korábbi főzési döntései és preferenciái alapján.

Élvezze az ízlésének és főzési stílusának megfelelő, személyre szabott receptjavaslatokat, miközben a rendszer tanul a szokásaitól.

Fedezzen fel új ételeket, amelyeket korábbi főzési döntései alapján válogattunk össze, hogy megfeleljenek egyedi ízlésének.

Let’s Foodie korlátai

A túlságosan leegyszerűsített főzési utasítások nem feltétlenül alkalmasak mindenki számára.

Let’s Foodie árak

Ingyenes

Let’s Foodie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. SuperCook (A legjobb az alapanyagok alapján történő receptgeneráláshoz)

via SuperCook

A főzésnek nem kell bonyolultnak lennie. A SuperCook egyszerűvé teszi: csak válaszd ki a rendelkezésre álló alapanyagokat, és az alkalmazás azonnal receptekkel javaslatokat tesz. Még hangutasításokkal is hozzáadhatod az alapanyagokat.

Nincs szükség többé weboldalak között ugrálni vagy hiányzó hozzávalókat keresni – csak gyors, egyszerű ételötletek, amikor csak szüksége van rájuk!

A SuperCook legjobb funkciói

Rendezze a recepteket főzési idő, konyhaművészet típusa és az összetevők száma szerint.

Mentse el kedvenc alapanyagainkat, hogy legközelebb gyorsabban megtalálja a recepteket.

Receptjavaslatokat kaphat, ha csak egy hozzávaló hiányzik.

Fókuszáljon bizonyos alapanyagokra, hogy megtekintse az azokat tartalmazó összes receptet.

A SuperCook korlátai

Nincs javaslat az összetevők helyettesítésére, ha valami hiányzik

SuperCook árak

Ingyenes

SuperCook értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Plant Jammer (A legjobb a fenntartható növényi alapú főzéshez)

via Plant Jammer

Könnyű módszert keres a fenntarthatóbb főzéshez? Ismerje meg a Plant Jammert, az AI-alapú receptgenerátort, amely a fenntartható, növényi alapú főzésre specializálódott.

Ez az innovatív platform segít finom vegetáriánus ételeket készíteni, miközben minimalizálja az élelmiszer-pazarlást – tökéletes azok számára, akik több növényi alapú ételt szeretnének beépíteni étrendjükbe, vagy csökkenteni szeretnék környezeti hatásaikat.

A hagyományos receptalkalmazásokkal ellentétben, amelyek egy rögzített adatbázisból merítenek, a Plant Jammer az Ön által megadott alapanyagok alapján helyben készít friss recepteket.

A Plant Jammer legjobb funkciói

Adjon hozzá összetevőket a virtuális kamrájához, és az alkalmazás nyomon követi azok rendelkezésre állását.

Frissítse kamráját, ahogyan az élelmiszereket felhasználja, hogy továbbra is releváns receptjavaslatokat kapjon.

Az alkalmazás segítségével könnyedén eligazodhat a boltok polcai között, ha további hozzávalókra van szüksége.

Ossza meg főzőtudományának eredményeit, és módosítsa mások receptjeit a Plant Jammer közösségben, hogy elősegítse a közös főzés környezetének kialakulását.

Javítsd az élményedet, miközben az alkalmazás tanul a felhasználói interakciókból és konyhai kísérleteket végez, hogy finomítsa ajánlásait.

A Plant Jammer korlátai

A tapasztalt szakácsok számára a javaslatok túl egyszerűek lehetnek az ízlésükhöz képest.

Plant Jammer árak

Alap: Ingyenes

Prémium: 10 dollár (egyszeri)

Plant Jammer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. DishGen (A legjobb ízletes receptek készítéséhez)

via DishGen

Szeretnéd szabadjára engedni kulináris kreativitásodat és valami egyedi ételt készíteni? Próbáld ki a DishGen-t!

A hagyományos receptgenerátorokkal ellentétben, amelyek standard kombinációkra támaszkodnak, a DishGen algoritmusa elemzi az Ön által megadott összetevők keverékét, és olyan ízletes párosításokat és főzési módszereket javasol, amelyekre egyébként talán nem gondolt volna.

Még a kedvenc AI-generált recepteket is elmentheti és kategóriákba sorolhatja, hogy gyorsan hozzáférhessen hozzájuk. Használja a könyvjelzőket és a történelemkövetést , hogy személyes gyűjteményt készítsen a sikeres ételekből.

A DishGen legjobb funkciói

Változtassa meg az adagok méretét, cserélje ki az összetevőket, vagy módosítsa a főzési módszereket menet közben.

Kövesse az egyes receptekhez mellékelt egyszerű, lépésről lépésre megfogalmazott utasításokat, amelyek úgy lettek megfogalmazva, hogy a kezdők is könnyen megértsék őket.

Fedezze fel a preferenciái és korábbi főzési előzményei alapján több étkezési javaslatot.

A DishGen korlátai

A ingyenes csomag havi hitelkerete korlátozhatja a receptgenerálás mértékét.

A fejlett vezérléshez regisztrálnia kell.

DishGen árak

Alap: Ingyenes

Prémium : 7,99 USD/hó

Pro: 15,99 USD/hó

DishGen értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. CookAIfood (A legjobb a kulináris kreativitáshoz)

via CookAIfood

Teljes étkezési ötlet csak egy kép alapján? A CookAIfood csúcstechnológiás AI-t használ, hogy személyre szabott recepteket generáljon egy egyszerű fotó alapján, amelyen a már otthon meglévő alapanyagok láthatók.

Felhasználóbarát felületével a CookAIfood sokféle étkezési preferenciát kielégít, és személyre szabott étkezési javaslatokat kínál. Ez egy elengedhetetlen eszköz kezdő és tapasztalt szakácsok számára egyaránt, akik új kulináris horizontokat szeretnének felfedezni.

A CookAIfood legjobb funkciói

Készítsen és testreszabjon mindent – a vacsora menüjétől az esküvői ételekig.

Keressen a közelben olyan éttermeket, amelyek kedvenc receptjeihez hasonló ételeket szolgálnak fel.

Csatlakozzon más ételrajongókhoz, és ossza meg recepteket és főzési tippeket a közösségi platformon keresztül.

Használja az étrend-tervezőt a tápértékek nyomon követéséhez és az egészségügyi célok betartásához.

Készítsen AI-alapú ételfotókat, hogy lássa, hogyan kell kinéznie az ételének.

A CookAIfood korlátai

A receptjavaslatok néha kevésbé változatosak, és ismétlődő étkezési ötletekhez vezethetnek.

CookAIfood árak

Alap : 5 dollár (100 kredit)

Haladó : 10 dollár (225 kredit)

Prémium: 20 dollár (500 kredit)

CookAIfood értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Whisk It (A legjobb receptkezeléshez és étkezés tervezéshez)

via Whisk It

A Whisk It egy átfogó konyhai segédeszköz, amely kiválóan alkalmas receptek szervezésére, étkezések tervezésére és a bevásárlás egyszerűsítésére.

Ez az eszköz különösen hasznos, mert bármely online forrásból receptet menthet egy személyre szabott recepttárba – hasonlóan ahhoz, ahogy a Pinterest-en menthet pin-eket, de kifejezetten főzésrajongók számára készült.

A Whisk It legjobb funkciói

Csatlakozzon közvetlenül különböző élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatásokhoz, hogy a platformon keresztül rendeljen alapanyagokat.

Több online forrásból származó recepteket menthet és kategorizálhat egy központi recepttárban.

Egy kattintással bármelyik elmentett receptet bevásárlólistává alakíthat, így biztosan nem fog hiányozni egyetlen hozzávaló sem.

Whisk It korlátai

A felhasználói felület néha kevésbé intuitívnak tűnhet.

Whisk It árak

Ingyenes

Whisk It értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. RecipeGenAI (A legjobb professzionális szintű receptek készítéséhez)

via RecipeGenAI

Minimalizálja az élelmiszer-pazarlást olyan eszközökkel, amelyek kielégítik változatos étkezési igényeit. A RecipeGen AI több mint 300 összetevőből álló hatalmas adatbázissal rendelkezik, amely a rendelkezésre álló összetevőket személyre szabott receptekre alakítja át.

A RecipeGenAI egyediségét tizenkét különböző AI séf személyiségének megvalósítása adja. Mindegyikük speciális kulináris szakértelemmel rendelkezik. Akár autentikus olasz ételekre vágyik, akár ázsiai fúziós konyhát szeretne felfedezni, kiválaszthatja a kívánt főzési stílusához leginkább illő séf személyiséget.

A RecipeGenAI legjobb funkciói

Fedezze fel a világ minden tájáról származó séfek által készített változatos ételeket!

Élvezze a Michelin-csillagos séfek receptjeiből álló ínyenc ételeket prémium felhasználóként!

Egyszeri fizetéssel és rejtett díjak nélkül korlátlan receptgenerálást élvezhet.

A RecipeGenAI korlátai

Egyes recepteknek némi módosításra lehet szükségük, hogy a valóságban is jól működjenek.

RecipeGenAI árak

Alapcsomag : 9,99 USD/hó

Prémium élmény: 14,99 USD/hó

RecipeGenAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Fejlessze konyhai tudását az AI-alapú receptgenerátorral

Az AI receptgenerátorok hosszú utat tettek meg – már nem csak étkezési ötleteket adnak, hanem teljes értékű konyhai asszisztensek, akik segítenek a hulladékcsökkentésben, a táplálkozás nyomon követésében, a szervezésben és a kreativitásban.

Bár sok eszköz egyedi előnyöket kínál, a ClickUp többet nyújt, mint egyszerű receptek. Az intelligens étkezés-tervezést hatékony szervezési funkciókkal kombinálja, így zökkenőmentes főzési élményt biztosít. Már egy ideje ez a kedvenc eszközöm a konyhában, és biztos vagyok benne, hogy az Ön kedvence is az lesz.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg étkezési szokásait!