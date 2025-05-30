A 11 legjobb műszakbeosztás-készítő a jobb munkaerő-tervezésért

A munkarendek kezelése olyan lehet, mint egy folyamatosan változó kirakós játék. A változó rendelkezésre állás és a csapat preferenciái miatt ez egy időigényes feladat.
A munkarend-generátor automatizálja a folyamatot, időt takarít meg, csökkenti a hibák számát és kiegyensúlyozott munkarendeket hoz létre, így egyszerűsítve ezt a feladatot. Ha unja a manuális ütemezési folyamatokat, ezek az eszközök egyszerűsíthetik a munkafolyamatot, így az simábbá és hatékonyabbá válik.
Fedezzük fel a 11 legjobb műszakbeosztás-készítőt! 🎯
Mit kell keresnie egy műszakbeosztás-készítőben?
A megfelelő műszakbeosztás-készítő megtalálása jelentősen megkönnyítheti az életét – nincs többé utolsó pillanatban való kapkodás, zavarok vagy kézi ütemezéssel járó rémálmok. De ennyi lehetőség közül hogyan válassza ki a legjobbat?
Íme a műszakbeosztási eszköz kiválasztásakor figyelembe veendő alapvető funkciók:
- Testreszabható ütemezés: Minden vállalkozás más, ezért az ütemezési eszköznek lehetővé kell tennie a műszakok, szünetek és rotációk testreszabását a csapat igényeinek megfelelően.
- Valós idejű frissítések és értesítések: A tervek változhatnak; amikor ez megtörténik, mindenkinek azonnal tudnia kell róla. Keressen olyan eszközöket, amelyek azonnali értesítéseket küldenek a műszakokkal kapcsolatos információkról, változásokról, cserékről és jóváhagyásokról.
- Naptárintegrációk: Egy kiváló ütemezési eszköznek szinkronizálnia kell a népszerű naptáralkalmazásokkal, hogy a munkavállalók bárhonnan hozzáférhessenek az ütemtervükhöz.
- Beépített kommunikáció: Az üzenetküldő funkciók segítségével mindenki tájékozott marad a közelgő műszakokról és az utolsó pillanatban bekövetkező változásokról.
- Elemzés és jelentések: A beépített jelentések és betekintések segítségével nyomon követheti a munkaerőköltségeket, a jelenléti trendeket és az ütemezés hatékonyságát.
- Egyszerű drag-and-drop funkció: Az ütemezésnek egyszerűnek kell lennie. A drag-and-drop funkcióval rendelkező eszközökkel több műszak beállítása is gyerekjáték.
📮ClickUp Insight: A szakemberek mindössze 7%-a támaszkodik elsősorban mesterséges intelligenciára a feladatok kezelése és szervezése során. Ez annak is köszönhető lehet, hogy az eszközök csak bizonyos alkalmazásokra, például naptárakra, teendőlistákra vagy e-mail alkalmazásokra korlátozódnak. A ClickUp segítségével ugyanaz a mesterséges intelligencia támogatja az e-maileket vagy más kommunikációs munkafolyamatokat, a naptárat, a feladatokat és a dokumentációt. Egyszerűen csak kérdezze meg: „Melyek a mai prioritásaim?”. A ClickUp Brain átkutatja a munkaterületét, és pontosan megmondja, mi a teendője a sürgősség és a fontosság alapján. A ClickUp így több mint 5 alkalmazást egyesít egyetlen szuperalkalmazásban!
A legjobb műszakbeosztás-készítők
Az alkalmazottak ütemtervének kezelése bonyolult és időigényes feladat lehet, de a megfelelő ütemező eszközzel ez is egyszerűbbé válhat.
Akár AI-alapú automatizálásra, zökkenőmentes műszakcserére, akár integrált bérszámfejtésre és megfelelőségi nyomon követésre van szüksége, a legjobb munkarend-készítők segítenek a vállalkozásoknak időt megtakarítani, a hibákat csökkenteni és a munkaerő hatékonyságát javítani.
Vessünk egy pillantást a 11 legjobb műszakbeosztás-készítőre. 👀
1. ClickUp (a legjobb AI-vezérelt ütemezéshez és feladatkezeléshez)
A mai munka nem működik. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk szétszórtan, egymástól független eszközökön található, ami lassít minket. De a szervezeted műszakainak ütemezése nem szabad, hogy elmerülj a táblázatokban.
A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, könnyedén megoldja ezt a káoszt. Egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.
ClickUp Brain
Az AI még egy lépéssel tovább megy. Gondoljon csak bele, hogy soha többé nem kell manuálisan összehangolnia a beosztásokat, megkeresnie a legjobb időpontot a megbeszélésekhez, vagy foglalkoznia a last minute ütközésekkel. Itt jön be a ClickUp Brain. Ezzel a műszakbeosztás okosabbá és hatékonyabbá válik. Nem kell többé órákat töltenie az ütemtervek módosításával és a feladatok prioritásainak meghatározásával; ezt az AI-alapú asszisztens elvégzi Ön helyett.
Ezek a programok elemzik a munkaterhelést, javaslatot tesznek az optimális találkozók időpontjára, és automatikusan módosítják az ütemtervet a változó projektigényeknek megfelelően.
Ráadásul, mivel integrálható a Google Naptárral, az Outlookkal és más külső naptárakkal, soha nem kell attól tartania, hogy lemarad egy frissítésről – minden szinkronban marad.
A ütemezésen túl a ClickUp mesterséges intelligenciával működő betekintései segítenek a csapatoknak a munkaterhelésük kezelésében azáltal, hogy prioritást adnak a sürgős feladatoknak, összefoglalják a projekt frissítéseit, és akár megbeszélések jegyzetét is elkészítik.
ClickUp naptár
Ha az alapvető ütemezésen túlmutató, intelligens és rugalmas naptárat keres, akkor a ClickUp Calendar az Ön számára készült.
A ClickUp Calendar úgy lett kialakítva, hogy a feladatokat, eseményeket és a csapat rendelkezésre állását egy helyen egyesítse, így könnyű tervezni, frissíteni és előrehaladni anélkül, hogy eszközök között kellene váltani.
Akár csapatok ütemtervét koordinálja, akár projekt ütemterveket kezel, akár bevezetéseket tervez, a ClickUp Calendar segítségével simán áthúzhat, áthelyezhet, átütemezhet és újraeloszthat. Minden szinkronban marad a munkaterületén, így semmi sem marad ki.
Eseményt kell módosítania vagy feladatot kell átrendeznie? Csak mozgassa át – a ClickUp Calendar azonnal frissíti, nincs szükség kézi szerkesztésre.
ClickUp ütemezési sablonok
A ClickUp több előre elkészített sablonja segít abban, hogy nagy csapatok műszakbeosztásának tervezésénél azonnal munkához láthasson.
Például a ClickUp Schedule Blocking Template kiváló eszköz a feladatok nyomon követéséhez és a projektek befejezéséhez. Tervezzen pontos ütemterveket, ismerje meg a feladatok függőségi viszonyait, és szervezze meg intuitív módon a feladatblokkokat, mindezt egyetlen sablonban.
A ClickUp Team Schedule Template egy hatékony és rugalmas eszköz a munkarendek hatékony kezeléséhez. A műszakok összehangolásától és a feladatok kiosztásától a csapat rendelkezésre állásának nyomon követéséig ez a sablon központi áttekintést nyújt az egész munkaerőről.
A felhasználók módosíthatják az ütemterveket, hogy azok megfeleljenek a saját munkamenetüknek, függetlenül attól, hogy rotációs műszakokat, távoli csapatokat vagy projektalapú munkát kezelnek.
És ha a személyzet szervezése és irányítása túl nagy terhet jelent? A ClickUp személyzeti beosztási sablon segít a szabadságok kezelésében és biztosítja, hogy mindenki rendelkezésre álljon, amikor szükség van rá.
A ClickUp legjobb funkciói
- Integrálja a munkaerő-eszközökkel: Csatlakoztassa a ClickUp-ot a bérszámfejtési, HR és kommunikációs platformokhoz, hogy a műszakbeosztásokat összehangolja a munkavállalók rendelkezésre állásával és a vállalati irányelvekkel.
- Könnyedén nyomon követheti a munkaidőt: Használja az időkövetési és időblokkolási funkciókat a műszakok időtartamának figyelemmel kíséréséhez, a túlterhelés elkerüléséhez és a munkaügyi előírások betartásának biztosításához.
- Automatizálja a műszaktervezést: állítson be ismétlődő ütemterveket, rendeljen hozzá automatikusan műszakokat, és igazítsa a szabadságkérelmekhez a ClickUp Automations segítségével.
- Szinkronizálja a munkavállalók rendelkezésre állásával: Igazítsa a műszakbeosztást a valós idejű rendelkezésre álláshoz és a szabadságigénylésekhez, hogy elkerülje az ütközéseket és a last minute változásokat.
- Mobil hozzáférés engedélyezése: Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy bárhonnan ellenőrizzék az ütemterveket, cseréljék a műszakokat és frissítéseket kapjanak a ClickUp mobilalkalmazás segítségével.
- Központosítsa a kommunikációt: a ClickUp Chat segítségével egyetlen helyen tárolhatja az összes műszakkal kapcsolatos üzenetet, frissítést és visszajelzést.
A ClickUp korlátai
- Megtanulása nehéz
- A testreszabási funkciói kezdők számára túl bonyolultak lehetnek.
ClickUp árak
ClickUp értékelés és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 040 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
🔍 Tudta? 2017-ben az American Airlines-nál egy ütemezési hiba miatt véletlenül túl sok pilóta kapott szabadnapot karácsonykor, ami miatt több ezer járatot kellett volna törölni.
2. Deputy (A legjobb AI-alapú automatikus ütemezéshez és munkaerő-menedzsmenthez)
Hagyja, hogy az AI kezelje a munkaerő ütemezését a Deputy fejlett automatikus ütemezési funkciójával. Egy kattintással a Deputy optimalizált munkavállalói ütemterveket készít a keresleti előrejelzések, az értékesítési adatok és a munkaerőköltségek elemzésével, biztosítva, hogy a megfelelő személyzet a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen.
Emellett a platform növeli a munkavállalók rugalmasságát is, lehetővé téve számukra, hogy műszakjaikat személyes naptáraikkal szinkronizálják, műszakokat cseréljenek és szabadságot kérjenek a mobilalkalmazáson keresztül. A valós idejű frissítések és értesítések mindenkit tájékoztatnak, csökkentve ezzel a távolmaradásokat és a last minute ütemterv-ütközéseket.
A Deputy legjobb funkciói
- Hozzon létre műszakokat drag-and-drop eszközökkel vagy a munkavállalók rendelkezésre állása alapján készült beosztási sablonokkal, hogy elkerülje a hibákat.
- Könnyedén kövesse nyomon a munkaidőt a valós idejű jelenléti ellenőrzéssel, biztosítva a pontos bérszámfejtést és a munkaügyi előírások betartását.
- Pontosan jelezze előre a munkaerő-igényt azáltal, hogy a kereslet alapján előrejelzi a személyzeti igényeket, így kontrollálhatja a költségeket és optimalizálhatja az alkalmazottak ütemtervét.
- Adjon lehetőséget alkalmazottainak, hogy önkiszolgáló eszközökkel megtekintsék a beosztásokat, kérelmeket nyújtsanak be és rendelkezésre állási preferenciákat állítsanak be a nagyobb rugalmasság érdekében.
A Deputy korlátai
- A műszakok feltöltéséhez nem használhatja a szokásos Excel vagy Google Sheets táblázatkezelő programokat.
- A mobilalkalmazás időnként hibásan működhet, ami késedelmet okozhat a bejelentkezésnél vagy az ütemtervek elérésénél.
Deputy árak
- Prémium: 6 USD/hó felhasználónként
- Ütemezés: 4,50 USD/hó felhasználónként
- Munkaidő és jelenlét: 4,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Deputy értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)
3. Homebase (A legjobb egyszerű, felhasználóbarát ütemezéshez és időkövetéshez)
Azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egyszerűen használható, felesleges bonyolultságoktól mentes ütemezési eszközre van szükségük, a Homebase kiváló választás. Egyszerű, de hatékony ütemezési felületet kínál, amelynek segítségével a vezetők perceken belül létrehozhatják a műszakokat, nyomon követhetik a munkavállalók óráit és könnyedén kezelhetik a rendelkezésre állást. Az automatikus műszakemlékeztetők és értesítések biztosítják, hogy a munkavállalók mindig tudják, mikor és hol kell lenniük.
Ráadásul ez a műszakkezelő szoftver időkövető funkciója zökkenőmentesen integrálódik a bérszámfejtéssel, csökkentve a manuális hibákat és stresszmentessé téve a fizetésnapokat.
A Homebase legjobb funkciói
- Bármely eszközt időmérővé alakíthat az egyszerű be- és kijelentkezési funkciók segítségével, beleértve a pontos időméréshez szükséges GPS-követést is.
- A beépített álláshirdetések, pályázók nyomon követése és egyszerűsített beilleszkedési eszközök segítségével könnyedén végezheti az alkalmazottak felvételét és beilleszkedését.
- Egyszerűsítse a bérszámfejtést azáltal, hogy a munkaidő-nyilvántartási sablonokat bérszámfejtési jelentésekké alakítja, és zökkenőmentesen integrálja a bérszámfejtési szolgáltatókkal.
A Homebase korlátai
- A naptárintegráció lassú, és előfordulhat, hogy egy műszakra több példány is létrejön ugyanazon a napon.
- Nem könnyű szabadságot kérni éjszakai vagy túlórás munkavégzés után.
Homebase árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Alapvető: 24,95 USD/helyszín
- Plusz: 59,95 USD/helyszín
- All-In-One: 99,95 USD/helyszín
Homebase értékelés és vélemények
- G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)
🧠 Érdekesség: Az automatizálás terjedésével egyes vállalatok AI-alapú botok és robotasszisztensek bevezetésével is kísérleteznek!
4. ZoomShift (A legjobb testreszabható ütemezési sablonok és valós idejű munkaerőköltség-nyomon követéshez)
A ZoomShift olyan vállalkozások számára készült, amelyek rugalmas, testreszabott ütemezési lehetőségekre van szükségük. A merev ütemezési eszközökkel ellentétben ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy munkarend-sablonokat hozzanak létre és újra felhasználjanak, így könnyen megtervezhetik a konkrét igényekhez igazított ütemezéseket. Ez különösen hasznos azoknak a vállalatoknak, amelyeknél rotációs műszakok, szerződéses alkalmazottak vagy nem hagyományos munkarendek vannak.
Ráadásul a valós idejű munkaerőköltség-nyomon követés segít a vállalkozásoknak a költségvetésen belül maradni, mivel a munkavállalók ütemtervének elkészítésekor figyelemmel kíséri a bérköltségeket.
A ZoomShift legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a munkaerőköltségeket valós időben előrejelző eszközökkel és bérszámfejtési integrációval, hogy ne lépje túl a költségvetést.
- Egyszerűsítse az időkövetést webes és mobil időmérőkkel, GPS-ellenőrzéssel és automatizált bejelentkezés-kezeléssel.
- Javítsa a csapat kommunikációját az alkalmazáson belüli üzenetküldéssel, csoportos csevegéssel és olvasási visszaigazolásokkal a jobb koordináció érdekében.
- Növelje a felelősségvállalást automatizált műszakemlékeztetővel, csökkentve a hiányzást és a last minute ütemezési problémákat.
A ZoomShift korlátai
- Nincs offline funkció
- A műszakbeosztási kérelmeket nem lehet automatikusan jóváhagyni.
ZoomShift árak
- Alapvető: Ingyenes
- Kezdő csomag: 2,50 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 5 USD/hó felhasználónként
ZoomShift értékelés és vélemények
- G2: 4,9/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
💡 Profi tipp: Engedje meg az alkalmazottaknak, hogy az alkalmazáson belül cseréljék a műszakokat, ezzel csökkentve a vezetők terheit. Egyes eszközöknél a műszakok törléséhez a vezető jóváhagyása szükséges, míg másoknál a beállított szabályok alapján automatikus csere lehetséges.
5. Sling (A legjobb intuitív ütemezéshez és csapatkommunikációhoz)
A Sling megkönnyíti az ütemtervezést, miközben előtérbe helyezi a csapatokon belüli egyértelmű kommunikációt. A vezetők létrehozhatnak, módosíthatnak és kioszthatnak műszakokat, miközben a beépített üzenetküldő és riasztási funkciók segítségével mindenki naprakész információkat kap. Az alkalmazottak szabadságot kérhetnek, műszakot cserélhetnek, és azonnali értesítést kapnak az ütemterv bármilyen változásáról.
A Sling egyik legfontosabb megkülönböztető jegye a feladatkezelő funkciója, amely lehetővé teszi a vezetőknek, hogy a műszakok alatt konkrét feladatokat osszanak ki az alkalmazottaknak. Ez biztosítja, hogy a csapat tagjai előre tudják, mi a feladataik, ami zökkenőmentesebb működést és kevesebb félreértést eredményez.
A Sling legjobb funkciói
- Adjon lehetőséget alkalmazottainak a műszakcserére, az önkiszolgáló ütemezésre és az automatikus műszakemlékeztetőkre, hogy csökkentsék a last minute változásokat és javítsák a munkaterhelés elosztását.
- Biztosítsa a szabályok betartását azáltal, hogy kezeli a szabadságkérelmeket és betartja a munkaügyi törvényeket a beépített ütemezési biztosítékokkal.
- Javítsa a teljesítményértékeléseket 360 fokos visszajelzési eszközökkel, amelyekkel értékelheti az alkalmazottakat és támogathatja szakmai fejlődésüket.
- Figyelje a tevékenységeket egy tevékenységi irányítópulton, amely azonnali frissítéseket nyújt a jelenlétekről, a termelékenységről és a teljes csapat teljesítményéről.
A Sling korlátai
- A Slinget nehéz integrálni más szoftverekkel, például a Gustohoz hasonló bérszámfejtő rendszerekkel.
- Az eszköz nem rendelkezik olyan fejlett opciókkal, mint a bonyolultabb szervezetek számára szükséges részletes jelentések.
Sling árak
- Ingyenes
- Prémium: 2 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként
Sling értékelés és vélemények
- G2: 4,6/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
🔍 Tudta? A globális vállalatok a tervezőszoftverek segítségével zökkenőmentes, „napkövető” munkamodelleket hozhatnak létre. A különböző időzónákban dolgozó csapatok 24 órás munkanapokon, végtelen váltóversenyhez hasonlóan adják át egymásnak a feladatokat.
6. When I Work (A legjobb robusztus ütemezési funkciókkal az alkalmazottak rendelkezésre állásának és a műszakcserék kezelésének tekintetében)
A When I Work a vállalkozások és alkalmazottak számára készít ütemterveket. A platform lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy megadják rendelkezésre állásukat és preferenciáikat, így a vezetők jobban átláthatják, ki áll rendelkezésre, mielőtt a műszakokat kiosztanák.
Ez a funkció segít csökkenteni az ütemtervezési konfliktusokat és javítja a munkavállalók elégedettségét azáltal, hogy biztosítja, hogy a műszakok lehetőség szerint összhangban legyenek a személyzet preferenciáival. Ezenkívül tartalmazza a műszakcserét is, amelynek keretében a munkavállalók műszakot cserélhetnek munkatársaikkal, csökkentve ezzel a last minute helyettesítési problémák okozta stresszt.
A When I Work legjobb funkciói
- A színekkel jelölt naptárak segítségével világosan láthatóvá válnak a munkavállalók ütemtervei, ami segít a vezetőknek a műszakok szervezésében és az ütközések egy pillanat alatt történő felismerésében, így jobb erőforrás-ütemezés valósulhat meg.
- Kövesse nyomon az időt egy digitális időmérő órával, amely támogatja a fotós bejelentkezést és az automatikus emlékeztetőket, hogy biztosítsa a pontos jelenléti adatokat.
- Egyszerűsítse a bérszámfejtést az ADP, Gusto és Paychex integrációival, biztosítva a zökkenőmentes bérszámfejtést.
A When I Work korlátai
- A csevegési opció lassú.
- Nem felel meg az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és felelősségre vonhatóságáról szóló törvénynek (HIPAA).
When I Work árak
- Egy helyszín vagy ütemterv: 2,50 USD/hó felhasználónként
- Több helyszín vagy ütemterv: 4 USD/hó felhasználónként
When I Work értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
🧠 Érdekes tény: Egyes ütemezési rendszerek a korábbi adatokat elemzik, hogy megjósolják, mely napokon valószínűbb, hogy a munkavállalók beteget jelentnek, különösen ünnepnapok vagy nagy események után.
7. Planday (A legjobb komplex műszakbeosztásokhoz, integrált bérszámfejtési és HR eszközökkel)
A komplex ütemezési igényekkel rendelkező vállalkozások számára a Planday hatékony megoldást kínál, amely integrálja a munkaerő ütemezését a bérszámfejtéssel és a HR-menedzsmenttel. A platform megkönnyíti a bonyolult műszakbeosztások kezelését, beleértve a változó műszakokat, a túlórákat és a munkaügyi előírások betartását.
Emellett HR-eszközöket is tartalmaz a munkavállalói adatok nyomon követéséhez, a szabadságkérelmek kezeléséhez és a teljesítménymutatók figyelemmel kíséréséhez.
A Planday legjobb funkciói
- Hatékonyan kezelje a HR-feladatokat a szerződések, munkaidő-nyilvántartások és alkalmazotti adatok tárolásával.
- Használja ki az adatokon alapuló betekintést a munkaerő-költségekről, bevételekről és munkaerő-trendekről szóló fejlett jelentésekkel, hogy optimalizálja a személyzeti döntéseket.
- Egyetlen irányítópultról felügyelheti több helyszínt, biztosítva a zökkenőmentes működést a különböző telephelyeken.
- Egyszerűsítse az időkövetést mobil bejelentkezéssel, megosztott kioszkokkal és geofencinggel, hogy pontos jelenléti nyilvántartást biztosítson és kiszámítsa a ledolgozott órákat.
A Planday korlátai
- A nyári időszámításra való átállás egy manuális feladat, amely további erőfeszítést igényel.
- A dátumtartományok módosítása nélkül nem tekintheti meg a munkatársak számára beállított szabadságnapokat.
Planday árak
- Starter: 2,99 €/hó felhasználónként (kb. 3,76 $/hó felhasználónként)
- Plusz: 4,99 €/hó felhasználónként (kb. 6,28 $/hó felhasználónként)
- Előny: Egyedi árazás
Planday értékelés és vélemények
- G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)
🔍 Tudta? Néhány csúcstechnológiás munkaerő-menedzsment rendszer elemzi a munkavállalók teljesítményadatait, jelenléti adatait, sőt még az e-mailek/üzenetek hangnemét is, hogy megbecsülje a munkával való elégedettséget, így a vezetők megelőzhetik a kiégést, mielőtt az bekövetkezne.
8. 7shifts (A legjobb a munkaerő-költségek optimalizálására és az értékesítési előrejelzések alapján történő ütemezésre)
A 7shifts új szintre emeli a munkaerő-optimalizálást azáltal, hogy az értékesítési előrejelzéseket és a vásárlói forgalmi adatokat felhasználva előre jelzi a munkaerő-igényt. Elemezi a korábbi értékesítési és forgalmi mintákat, hogy segítsen a vezetőknek olyan munkarendet készíteni, amely összehangolja a személyzeti létszámot az üzleti igényekkel. Ez a funkció fedezi a csúcsidőszakokat, miközben elkerüli a lassabb időszakok felesleges munkaerő-költségeit.
A platform integrálódik a POS-rendszerekkel, hogy valós idejű értékesítési adatokat gyűjtsön, és pontos betekintést nyújtson a személyzeti igényekbe. Az automatizált ütemezés, a munkaerő-előrejelzés és a munkavállalók műszakpreferenciái biztosítják, hogy az ütemtervek költséghatékonyak és méltányosak legyenek.
A 7shifts legjobb funkciói
- Ellenőrizze a munkaerő-költségeket valós idejű elemzésekkel, amelyek betekintést nyújtanak a személyzeti létszámba és a költségoptimalizálásba.
- Zökkenőmentesen integrálható POS-rendszerekkel, mint például a Square és a Toast, hogy az értékesítési adatok összhangban legyenek a bérszámfejtéssel és a személyzeti igényekkel.
- Kövesse nyomon a napi műveleteket egy központi Manager Log Book segítségével, amelyben rögzítheti a fontos eseményeket, megjegyzéseket és feladatokat.
- Alkalmazkodjon az időjárási körülményekhez az előrejelző eszközök segítségével, amelyekkel a várható forgalom alapján módosíthatja a személyzet létszámát.
A 7shifts korlátai
- Az alkalmazás csak a böngésző bezárásakor menti el a változtatásokat, ami problémákat okozhat, ha több ember szerkeszti az ütemtervet.
- A tipp funkció nem működik műszakonkénti pontokkal, csak óradíjjal.
7shifts árak
- Ingyenes
- Belépő: 31,99 USD/hó helyszínenként
- The Works: 69,99 USD/hó helyszínenként
- Gourmet: 135 USD/hó helyszínenként
7shifts értékelés és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)
🔍 Tudta? Az élelmiszerboltok fejlett ütemezési eszközöket használnak a vásárlási szokások elemzésére, például arra, hogy a rossz időjárás hogyan vezet az eladások megugrásához, és több személyzetet ütemeznek be, mielőtt a roham elkezdődik.
9. Factorial (A legjobb integrált ütemezéshez, szabadságok nyomon követéséhez és teljesítményfigyeléshez)
A Factorial egy all-in-one HR- és munkaerő-menedzsment megoldást kínál, amely túlmutat a puszta ütemezésen. A vezetők létrehozhatják és kezelhetik a műszakokat, miközben nyomon követhetik az alkalmazottak rendelkezésre állását és szabadságkérelmeit, biztosítva ezzel a kiegyensúlyozott és előírásoknak megfelelő ütemterveket.
A Factorial egyik legértékesebb funkciója a teljesítményfigyelő eszköz. Ez az eszköz lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a beosztási adatok mellett nyomon kövessék az alkalmazottak termelékenységét és elkötelezettségét is. Segít a vezetőknek a trendek felismerésében és az adatokon alapuló személyzeti döntések meghozatalában.
A legjobb funkciók
- Egyszerűsítse a dokumentumkezelést azáltal, hogy biztonságosan tárolja a HR-fájlokat, és engedélyezi az elektronikus aláírásokat a jogi dokumentumok esetében.
- Kövesse nyomon az időt és a jelenlétet QR-kódos bejelentkezéssel, földrajzi helymeghatározással és túlórák kezelésével a pontos bérszámfejtés érdekében.
- Optimalizálja a toborzást és az új munkatársak beilleszkedését egy pályázók nyomon követési rendszer (ATS) segítségével, amely automatizálja az önéletrajzok áttekintését és a dokumentumok összegyűjtését.
- Könnyedén bővítheti vállalkozását egy központi HR-platform segítségével, amely integrálja az ütemtervezést, a teljesítménymenedzsmentet és a dokumentumtárolást, és alkalmazkodik vállalkozása növekedéséhez.
Tényleges korlátozások
- Korlátozott jelentési és testreszabási lehetőségek
- A kezdeti beállítás megterhelő
- A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció lassú.
Faktorális árazás
- Egyedi árak
Tényleges értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)
10. Shiftbase (A legjobb rugalmas ütemezési lehetőségek az alkalmazottak elkötelezettségének és visszajelzéseinek biztosításához)
A Shiftbase olyan vállalkozások számára készült, amelyek nagyobb rugalmasságot szeretnének biztosítani alkalmazottaiknak, miközben megőrzik a működési hatékonyságot. Az alkalmazottak beállíthatják rendelkezésre állásukat és preferenciáikat, így a vezetők könnyebben készíthetnek olyan munkarendeket, amelyek mind a vállalkozás, mind a munkaerő számára megfelelőek.
Az eszköz elősegíti a kétirányú kommunikációt is, mivel lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy visszajelzést adjanak a beosztásokról, így a vezetők értékes betekintést nyerhetnek a munkavállalók igényeibe és preferenciáiba.
A Shiftbase legjobb funkciói
- Kezelje a HR-feladatokat alkalmazotti profilokkal, dokumentumtárolással és a HoorayHR integrációjával az új munkavállalók beillesztése és a kapacitástervezés érdekében.
- Pontosan kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét ütőórák, mobil bejelentkezések és helyalapú nyomon követés segítségével, hogy elkerülje az eltéréseket.
- Készítsen heti ütemterveket útközben egy mobilbarát alkalmazással, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára az óráik nyomon követését, szabadság igénylését és a rendelkezésre állásuk kezelését.
A Shiftbase korlátai
- A mobilalkalmazás nem kínálja ugyanazokat a funkciókat, mint a webes verzió.
- Nincs beépített opciója a részmunkaidős alkalmazottak szabadnapjainak kezelésére, ezért manuális kezelést igényel a rendelkezésre állási beállítások révén.
Shiftbase árak
- Ingyenes
- Alap: 4,25 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 5,25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Shiftbase értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,4/5 (több mint 190 értékelés)
11. Humanity (A legjobb a fejlett ütemezéshez, AI-alapú betekintéssel és megfelelőségi támogatással)
A Humanity ötvözi az AI-alapú ütemezést a megfelelőségi eszközökkel, hogy egy hatékony munkaerő-menedzsment megoldást hozzon létre.
A platform gépi tanulást használ a munkaerő-igény elemzéséhez és automatikusan költséghatékony, előírásoknak megfelelő ütemtervek készítéséhez. Ez segít a vállalkozásoknak elkerülni az ütemtervi ütközéseket, a túlzott létszámot és a létszámhiányt, miközben biztosítja a munkaügyi törvények és a szakszervezeti megállapodások betartását.
A Humanity legjobb funkciói
- Automatizálja a dinamikus ütemezést és a műszaktervezést, hogy kiküszöbölje a személyzeti hibákat, optimalizálja a munkaerőköltségeket, és stresszmentes élményt teremtsen a vezetők és az alkalmazottak számára.
- Egységesítse munkaerő-rendszereit a Humanity Schedule integrálásával a főbb bérszámfejtő szolgáltatókkal és ERP/HCM-szolgáltatókkal, mint például az ADP, az Oracle, a Workday és még sok más.
- Használja a Staffing Checker alkalmazást, hogy azonosítsa és megoldja az órákonkénti és pozíciók szerinti lefedettségi hiányosságokat, biztosítva ezzel az optimális létszámot.
Az emberiség korlátai
- Nem integrálható olyan fizetési rendszerekkel, mint a Dayforce és a Ceridian.
- Lemarad a műszakcsökkenésekkel, és tanulási görbét igényel.
Emberséges árazás
- Egyedi árak
Emberi értékelés és vélemények
- G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)
💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy kapkodna, amikor valaki beteget jelent, vezessen listát azokról a munkavállalókról, akik hajlandóak beugrani a legutóbbi pillanatban megüresedett műszakokba. Számos ütemezési eszköz lehetővé teszi egy „ügyeleti” rendszer beállítását a gyors helyettesítés érdekében.
Vezesse be a ClickUp segítségével a sikeres ütemtervezést
A tökéletes műszakbeosztás elkészítése nem feltétlenül jár együtt állandó rendelkezésre állás, cserék és utolsó pillanatban történő változtatások küzdelmével. A megfelelő eszközökkel simább, hatékonyabb ütemezési rendszert hozhat létre, amely biztosítja csapata elégedettségét és vállalkozása zökkenőmentes működését.
A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, tökéletes eszköz az AI-alapú ütemezéshez, a zökkenőmentes integrációhoz és a valós idejű frissítésekhez. Felejtse el az ütemezéssel járó stresszt, és koncentráljon csapatának sikerére!
