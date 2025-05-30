A 11 legjobb műszakbeosztás-készítő a jobb munkaerő-tervezésért

A munkarendek kezelése olyan lehet, mint egy folyamatosan változó kirakós játék. A változó rendelkezésre állás és a csapat preferenciái miatt ez egy időigényes feladat.

A munkarend-generátor automatizálja a folyamatot, időt takarít meg, csökkenti a hibák számát és kiegyensúlyozott munkarendeket hoz létre, így egyszerűsítve ezt a feladatot. Ha unja a manuális ütemezési folyamatokat, ezek az eszközök egyszerűsíthetik a munkafolyamatot, így az simábbá és hatékonyabbá válik.

Fedezzük fel a 11 legjobb műszakbeosztás-készítőt! 🎯

Mit kell keresnie egy műszakbeosztás-készítőben?

A megfelelő műszakbeosztás-készítő megtalálása jelentősen megkönnyítheti az életét – nincs többé utolsó pillanatban való kapkodás, zavarok vagy kézi ütemezéssel járó rémálmok. De ennyi lehetőség közül hogyan válassza ki a legjobbat?

Íme a műszakbeosztási eszköz kiválasztásakor figyelembe veendő alapvető funkciók:

Testreszabható ütemezés: Minden vállalkozás más, ezért az ütemezési eszköznek lehetővé kell tennie a műszakok, szünetek és rotációk testreszabását a csapat igényeinek megfelelően.

Valós idejű frissítések és értesítések: A tervek változhatnak; amikor ez megtörténik, mindenkinek azonnal tudnia kell róla. Keressen olyan eszközöket, amelyek azonnali értesítéseket küldenek a műszakokkal kapcsolatos információkról, változásokról, cserékről és jóváhagyásokról.

Naptárintegrációk: Egy kiváló ütemezési eszköznek szinkronizálnia kell a népszerű naptáralkalmazásokkal, hogy a munkavállalók bárhonnan hozzáférhessenek az ütemtervükhöz.

Beépített kommunikáció: Az üzenetküldő funkciók segítségével mindenki tájékozott marad a közelgő műszakokról és az utolsó pillanatban bekövetkező változásokról.

Elemzés és jelentések: A beépített jelentések és betekintések segítségével nyomon követheti a munkaerőköltségeket, a jelenléti trendeket és az ütemezés hatékonyságát.

Egyszerű drag-and-drop funkció: Az ütemezésnek egyszerűnek kell lennie. A drag-and-drop funkcióval rendelkező eszközökkel több műszak beállítása is gyerekjáték.

📮ClickUp Insight: A szakemberek mindössze 7%-a támaszkodik elsősorban mesterséges intelligenciára a feladatok kezelése és szervezése során. Ez annak is köszönhető lehet, hogy az eszközök csak bizonyos alkalmazásokra, például naptárakra, teendőlistákra vagy e-mail alkalmazásokra korlátozódnak. A ClickUp segítségével ugyanaz a mesterséges intelligencia támogatja az e-maileket vagy más kommunikációs munkafolyamatokat, a naptárat, a feladatokat és a dokumentációt. Egyszerűen csak kérdezze meg: „Melyek a mai prioritásaim?”. A ClickUp Brain átkutatja a munkaterületét, és pontosan megmondja, mi a teendője a sürgősség és a fontosság alapján. A ClickUp így több mint 5 alkalmazást egyesít egyetlen szuperalkalmazásban!

A legjobb műszakbeosztás-készítők

Az alkalmazottak ütemtervének kezelése bonyolult és időigényes feladat lehet, de a megfelelő ütemező eszközzel ez is egyszerűbbé válhat.

Akár AI-alapú automatizálásra, zökkenőmentes műszakcserére, akár integrált bérszámfejtésre és megfelelőségi nyomon követésre van szüksége, a legjobb munkarend-készítők segítenek a vállalkozásoknak időt megtakarítani, a hibákat csökkenteni és a munkaerő hatékonyságát javítani.

Vessünk egy pillantást a 11 legjobb műszakbeosztás-készítőre. 👀

1. ClickUp (a legjobb AI-vezérelt ütemezéshez és feladatkezeléshez)

A mai munka nem működik. Projektjeink, tudásunk és kommunikációnk szétszórtan, egymástól független eszközökön található, ami lassít minket. De a szervezeted műszakainak ütemezése nem szabad, hogy elmerülj a táblázatokban.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje csapatának idejét a ClickUp 2-2-3 műszakbeosztási sablonjával.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, könnyedén megoldja ezt a káoszt. Egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

ClickUp Brain

Az AI még egy lépéssel tovább megy. Gondoljon csak bele, hogy soha többé nem kell manuálisan összehangolnia a beosztásokat, megkeresnie a legjobb időpontot a megbeszélésekhez, vagy foglalkoznia a last minute ütközésekkel. Itt jön be a ClickUp Brain. Ezzel a műszakbeosztás okosabbá és hatékonyabbá válik. Nem kell többé órákat töltenie az ütemtervek módosításával és a feladatok prioritásainak meghatározásával; ezt az AI-alapú asszisztens elvégzi Ön helyett.

Optimalizálja ütemtervét a ClickUp Brain segítségével, amely mesterséges intelligenciával javaslatokat ad a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához.

Ezek a programok elemzik a munkaterhelést, javaslatot tesznek az optimális találkozók időpontjára, és automatikusan módosítják az ütemtervet a változó projektigényeknek megfelelően.

Ráadásul, mivel integrálható a Google Naptárral, az Outlookkal és más külső naptárakkal, soha nem kell attól tartania, hogy lemarad egy frissítésről – minden szinkronban marad.

A ütemezésen túl a ClickUp mesterséges intelligenciával működő betekintései segítenek a csapatoknak a munkaterhelésük kezelésében azáltal, hogy prioritást adnak a sürgős feladatoknak, összefoglalják a projekt frissítéseit, és akár megbeszélések jegyzetét is elkészítik.

ClickUp naptár

Ha az alapvető ütemezésen túlmutató, intelligens és rugalmas naptárat keres, akkor a ClickUp Calendar az Ön számára készült.

A ClickUp Calendar úgy lett kialakítva, hogy a feladatokat, eseményeket és a csapat rendelkezésre állását egy helyen egyesítse, így könnyű tervezni, frissíteni és előrehaladni anélkül, hogy eszközök között kellene váltani.

Akár csapatok ütemtervét koordinálja, akár projekt ütemterveket kezel, akár bevezetéseket tervez, a ClickUp Calendar segítségével simán áthúzhat, áthelyezhet, átütemezhet és újraeloszthat. Minden szinkronban marad a munkaterületén, így semmi sem marad ki.

Eseményt kell módosítania vagy feladatot kell átrendeznie? Csak mozgassa át – a ClickUp Calendar azonnal frissíti, nincs szükség kézi szerkesztésre.

ClickUp ütemezési sablonok

A ClickUp több előre elkészített sablonja segít abban, hogy nagy csapatok műszakbeosztásának tervezésénél azonnal munkához láthasson.

Például a ClickUp Schedule Blocking Template kiváló eszköz a feladatok nyomon követéséhez és a projektek befejezéséhez. Tervezzen pontos ütemterveket, ismerje meg a feladatok függőségi viszonyait, és szervezze meg intuitív módon a feladatblokkokat, mindezt egyetlen sablonban.

A ClickUp Team Schedule Template egy hatékony és rugalmas eszköz a munkarendek hatékony kezeléséhez. A műszakok összehangolásától és a feladatok kiosztásától a csapat rendelkezésre állásának nyomon követéséig ez a sablon központi áttekintést nyújt az egész munkaerőről.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon csapattagjai ütemtervét a ClickUp Team Schedule Template segítségével.

A felhasználók módosíthatják az ütemterveket, hogy azok megfeleljenek a saját munkamenetüknek, függetlenül attól, hogy rotációs műszakokat, távoli csapatokat vagy projektalapú munkát kezelnek.

És ha a személyzet szervezése és irányítása túl nagy terhet jelent? A ClickUp személyzeti beosztási sablon segít a szabadságok kezelésében és biztosítja, hogy mindenki rendelkezésre álljon, amikor szükség van rá.

A ClickUp legjobb funkciói

Integrálja a munkaerő-eszközökkel: Csatlakoztassa a ClickUp-ot a bérszámfejtési, HR és kommunikációs platformokhoz, hogy a műszakbeosztásokat összehangolja a munkavállalók rendelkezésre állásával és a vállalati irányelvekkel.

Könnyedén nyomon követheti a munkaidőt: Használja az időkövetési és Használja az időkövetési és időblokkolási funkciókat a műszakok időtartamának figyelemmel kíséréséhez, a túlterhelés elkerüléséhez és a munkaügyi előírások betartásának biztosításához.

Automatizálja a műszaktervezést: állítson be ismétlődő ütemterveket, rendeljen hozzá automatikusan műszakokat, és igazítsa a szabadságkérelmekhez állítson be ismétlődő ütemterveket, rendeljen hozzá automatikusan műszakokat, és igazítsa a szabadságkérelmekhez a ClickUp Automations segítségével.

Szinkronizálja a munkavállalók rendelkezésre állásával: Igazítsa a műszakbeosztást a valós idejű rendelkezésre álláshoz és a szabadságigénylésekhez, hogy elkerülje az ütközéseket és a last minute változásokat.

Mobil hozzáférés engedélyezése: Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy bárhonnan ellenőrizzék az ütemterveket, cseréljék a műszakokat és frissítéseket kapjanak a ClickUp mobilalkalmazás segítségével.

Központosítsa a kommunikációt: a ClickUp Chat segítségével egyetlen helyen tárolhatja az összes műszakkal kapcsolatos üzenetet, frissítést és visszajelzést.

A ClickUp korlátai

Megtanulása nehéz

A testreszabási funkciói kezdők számára túl bonyolultak lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelés és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 040 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🔍 Tudta? 2017-ben az American Airlines-nál egy ütemezési hiba miatt véletlenül túl sok pilóta kapott szabadnapot karácsonykor, ami miatt több ezer járatot kellett volna törölni.

2. Deputy (A legjobb AI-alapú automatikus ütemezéshez és munkaerő-menedzsmenthez)

via Deputy

Hagyja, hogy az AI kezelje a munkaerő ütemezését a Deputy fejlett automatikus ütemezési funkciójával. Egy kattintással a Deputy optimalizált munkavállalói ütemterveket készít a keresleti előrejelzések, az értékesítési adatok és a munkaerőköltségek elemzésével, biztosítva, hogy a megfelelő személyzet a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen.

Emellett a platform növeli a munkavállalók rugalmasságát is, lehetővé téve számukra, hogy műszakjaikat személyes naptáraikkal szinkronizálják, műszakokat cseréljenek és szabadságot kérjenek a mobilalkalmazáson keresztül. A valós idejű frissítések és értesítések mindenkit tájékoztatnak, csökkentve ezzel a távolmaradásokat és a last minute ütemterv-ütközéseket.

A Deputy legjobb funkciói

Hozzon létre műszakokat drag-and-drop eszközökkel vagy a munkavállalók rendelkezésre állása alapján készült beosztási sablonokkal , hogy elkerülje a hibákat.

Könnyedén kövesse nyomon a munkaidőt a valós idejű jelenléti ellenőrzéssel, biztosítva a pontos bérszámfejtést és a munkaügyi előírások betartását.

Pontosan jelezze előre a munkaerő-igényt azáltal, hogy a kereslet alapján előrejelzi a személyzeti igényeket, így kontrollálhatja a költségeket és optimalizálhatja az alkalmazottak ütemtervét.

Adjon lehetőséget alkalmazottainak, hogy önkiszolgáló eszközökkel megtekintsék a beosztásokat, kérelmeket nyújtsanak be és rendelkezésre állási preferenciákat állítsanak be a nagyobb rugalmasság érdekében.

A Deputy korlátai

A műszakok feltöltéséhez nem használhatja a szokásos Excel vagy Google Sheets táblázatkezelő programokat.

A mobilalkalmazás időnként hibásan működhet, ami késedelmet okozhat a bejelentkezésnél vagy az ütemtervek elérésénél.

Deputy árak

Prémium: 6 USD/hó felhasználónként

Ütemezés: 4,50 USD/hó felhasználónként

Munkaidő és jelenlét: 4,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Deputy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

3. Homebase (A legjobb egyszerű, felhasználóbarát ütemezéshez és időkövetéshez)

via Homebase

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egyszerűen használható, felesleges bonyolultságoktól mentes ütemezési eszközre van szükségük, a Homebase kiváló választás. Egyszerű, de hatékony ütemezési felületet kínál, amelynek segítségével a vezetők perceken belül létrehozhatják a műszakokat, nyomon követhetik a munkavállalók óráit és könnyedén kezelhetik a rendelkezésre állást. Az automatikus műszakemlékeztetők és értesítések biztosítják, hogy a munkavállalók mindig tudják, mikor és hol kell lenniük.

Ráadásul ez a műszakkezelő szoftver időkövető funkciója zökkenőmentesen integrálódik a bérszámfejtéssel, csökkentve a manuális hibákat és stresszmentessé téve a fizetésnapokat.

A Homebase legjobb funkciói

Bármely eszközt időmérővé alakíthat az egyszerű be- és kijelentkezési funkciók segítségével, beleértve a pontos időméréshez szükséges GPS-követést is.

A beépített álláshirdetések, pályázók nyomon követése és egyszerűsített beilleszkedési eszközök segítségével könnyedén végezheti az alkalmazottak felvételét és beilleszkedését.

Egyszerűsítse a bérszámfejtést azáltal, hogy a munkaidő-nyilvántartási sablonokat bérszámfejtési jelentésekké alakítja, és zökkenőmentesen integrálja a bérszámfejtési szolgáltatókkal.

A Homebase korlátai

A naptárintegráció lassú, és előfordulhat, hogy egy műszakra több példány is létrejön ugyanazon a napon.

Nem könnyű szabadságot kérni éjszakai vagy túlórás munkavégzés után.

Homebase árak

Alapszintű: Ingyenes

Alapvető: 24,95 USD/helyszín

Plusz: 59,95 USD/helyszín

All-In-One: 99,95 USD/helyszín

Homebase értékelés és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az automatizálás terjedésével egyes vállalatok AI-alapú botok és robotasszisztensek bevezetésével is kísérleteznek!

4. ZoomShift (A legjobb testreszabható ütemezési sablonok és valós idejű munkaerőköltség-nyomon követéshez)

via ZoomShift

A ZoomShift olyan vállalkozások számára készült, amelyek rugalmas, testreszabott ütemezési lehetőségekre van szükségük. A merev ütemezési eszközökkel ellentétben ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy munkarend-sablonokat hozzanak létre és újra felhasználjanak, így könnyen megtervezhetik a konkrét igényekhez igazított ütemezéseket. Ez különösen hasznos azoknak a vállalatoknak, amelyeknél rotációs műszakok, szerződéses alkalmazottak vagy nem hagyományos munkarendek vannak.

Ráadásul a valós idejű munkaerőköltség-nyomon követés segít a vállalkozásoknak a költségvetésen belül maradni, mivel a munkavállalók ütemtervének elkészítésekor figyelemmel kíséri a bérköltségeket.

A ZoomShift legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkaerőköltségeket valós időben előrejelző eszközökkel és bérszámfejtési integrációval, hogy ne lépje túl a költségvetést.

Egyszerűsítse az időkövetést webes és mobil időmérőkkel, GPS-ellenőrzéssel és automatizált bejelentkezés-kezeléssel.

Javítsa a csapat kommunikációját az alkalmazáson belüli üzenetküldéssel, csoportos csevegéssel és olvasási visszaigazolásokkal a jobb koordináció érdekében.

Növelje a felelősségvállalást automatizált műszakemlékeztetővel, csökkentve a hiányzást és a last minute ütemezési problémákat.

A ZoomShift korlátai

Nincs offline funkció

A műszakbeosztási kérelmeket nem lehet automatikusan jóváhagyni.

ZoomShift árak

Alapvető: Ingyenes

Kezdő csomag: 2,50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

ZoomShift értékelés és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

💡 Profi tipp: Engedje meg az alkalmazottaknak, hogy az alkalmazáson belül cseréljék a műszakokat, ezzel csökkentve a vezetők terheit. Egyes eszközöknél a műszakok törléséhez a vezető jóváhagyása szükséges, míg másoknál a beállított szabályok alapján automatikus csere lehetséges.

5. Sling (A legjobb intuitív ütemezéshez és csapatkommunikációhoz)

via Sling

A Sling megkönnyíti az ütemtervezést, miközben előtérbe helyezi a csapatokon belüli egyértelmű kommunikációt. A vezetők létrehozhatnak, módosíthatnak és kioszthatnak műszakokat, miközben a beépített üzenetküldő és riasztási funkciók segítségével mindenki naprakész információkat kap. Az alkalmazottak szabadságot kérhetnek, műszakot cserélhetnek, és azonnali értesítést kapnak az ütemterv bármilyen változásáról.

A Sling egyik legfontosabb megkülönböztető jegye a feladatkezelő funkciója, amely lehetővé teszi a vezetőknek, hogy a műszakok alatt konkrét feladatokat osszanak ki az alkalmazottaknak. Ez biztosítja, hogy a csapat tagjai előre tudják, mi a feladataik, ami zökkenőmentesebb működést és kevesebb félreértést eredményez.

A Sling legjobb funkciói

Adjon lehetőséget alkalmazottainak a műszakcserére, az önkiszolgáló ütemezésre és az automatikus műszakemlékeztetőkre, hogy csökkentsék a last minute változásokat és javítsák a munkaterhelés elosztását.

Biztosítsa a szabályok betartását azáltal, hogy kezeli a szabadságkérelmeket és betartja a munkaügyi törvényeket a beépített ütemezési biztosítékokkal.

Javítsa a teljesítményértékeléseket 360 fokos visszajelzési eszközökkel, amelyekkel értékelheti az alkalmazottakat és támogathatja szakmai fejlődésüket.

Figyelje a tevékenységeket egy tevékenységi irányítópulton, amely azonnali frissítéseket nyújt a jelenlétekről, a termelékenységről és a teljes csapat teljesítményéről.

A Sling korlátai

A Slinget nehéz integrálni más szoftverekkel, például a Gustohoz hasonló bérszámfejtő rendszerekkel.

Az eszköz nem rendelkezik olyan fejlett opciókkal, mint a bonyolultabb szervezetek számára szükséges részletes jelentések.

Sling árak

Ingyenes

Prémium: 2 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Sling értékelés és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

🔍 Tudta? A globális vállalatok a tervezőszoftverek segítségével zökkenőmentes, „napkövető” munkamodelleket hozhatnak létre. A különböző időzónákban dolgozó csapatok 24 órás munkanapokon, végtelen váltóversenyhez hasonlóan adják át egymásnak a feladatokat.

6. When I Work (A legjobb robusztus ütemezési funkciókkal az alkalmazottak rendelkezésre állásának és a műszakcserék kezelésének tekintetében)

via When I Work

A When I Work a vállalkozások és alkalmazottak számára készít ütemterveket. A platform lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy megadják rendelkezésre állásukat és preferenciáikat, így a vezetők jobban átláthatják, ki áll rendelkezésre, mielőtt a műszakokat kiosztanák.

Ez a funkció segít csökkenteni az ütemtervezési konfliktusokat és javítja a munkavállalók elégedettségét azáltal, hogy biztosítja, hogy a műszakok lehetőség szerint összhangban legyenek a személyzet preferenciáival. Ezenkívül tartalmazza a műszakcserét is, amelynek keretében a munkavállalók műszakot cserélhetnek munkatársaikkal, csökkentve ezzel a last minute helyettesítési problémák okozta stresszt.

A When I Work legjobb funkciói

A színekkel jelölt naptárak segítségével világosan láthatóvá válnak a munkavállalók ütemtervei, ami segít a vezetőknek a műszakok szervezésében és az ütközések egy pillanat alatt történő felismerésében, így jobb erőforrás-ütemezés valósulhat meg.

Kövesse nyomon az időt egy digitális időmérő órával, amely támogatja a fotós bejelentkezést és az automatikus emlékeztetőket, hogy biztosítsa a pontos jelenléti adatokat.

Egyszerűsítse a bérszámfejtést az ADP, Gusto és Paychex integrációival, biztosítva a zökkenőmentes bérszámfejtést.

A When I Work korlátai

A csevegési opció lassú.

Nem felel meg az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és felelősségre vonhatóságáról szóló törvénynek (HIPAA).

When I Work árak

Egy helyszín vagy ütemterv: 2,50 USD/hó felhasználónként

Több helyszín vagy ütemterv: 4 USD/hó felhasználónként

When I Work értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: Egyes ütemezési rendszerek a korábbi adatokat elemzik, hogy megjósolják, mely napokon valószínűbb, hogy a munkavállalók beteget jelentnek, különösen ünnepnapok vagy nagy események után.

via Planday

A komplex ütemezési igényekkel rendelkező vállalkozások számára a Planday hatékony megoldást kínál, amely integrálja a munkaerő ütemezését a bérszámfejtéssel és a HR-menedzsmenttel. A platform megkönnyíti a bonyolult műszakbeosztások kezelését, beleértve a változó műszakokat, a túlórákat és a munkaügyi előírások betartását.

Emellett HR-eszközöket is tartalmaz a munkavállalói adatok nyomon követéséhez, a szabadságkérelmek kezeléséhez és a teljesítménymutatók figyelemmel kíséréséhez.

A Planday legjobb funkciói

Hatékonyan kezelje a HR-feladatokat a szerződések, munkaidő-nyilvántartások és alkalmazotti adatok tárolásával.

Használja ki az adatokon alapuló betekintést a munkaerő-költségekről, bevételekről és munkaerő-trendekről szóló fejlett jelentésekkel, hogy optimalizálja a személyzeti döntéseket.

Egyetlen irányítópultról felügyelheti több helyszínt, biztosítva a zökkenőmentes működést a különböző telephelyeken.

Egyszerűsítse az időkövetést mobil bejelentkezéssel, megosztott kioszkokkal és geofencinggel, hogy pontos jelenléti nyilvántartást biztosítson és kiszámítsa a ledolgozott órákat

A Planday korlátai

A nyári időszámításra való átállás egy manuális feladat, amely további erőfeszítést igényel.

A dátumtartományok módosítása nélkül nem tekintheti meg a munkatársak számára beállított szabadságnapokat.

Planday árak

Starter: 2,99 €/hó felhasználónként (kb. 3,76 $/hó felhasználónként)

Plusz: 4,99 €/hó felhasználónként (kb. 6,28 $/hó felhasználónként)

Előny: Egyedi árazás

Planday értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

🔍 Tudta? Néhány csúcstechnológiás munkaerő-menedzsment rendszer elemzi a munkavállalók teljesítményadatait, jelenléti adatait, sőt még az e-mailek/üzenetek hangnemét is, hogy megbecsülje a munkával való elégedettséget, így a vezetők megelőzhetik a kiégést, mielőtt az bekövetkezne.

8. 7shifts (A legjobb a munkaerő-költségek optimalizálására és az értékesítési előrejelzések alapján történő ütemezésre)

via 7shifts

A 7shifts új szintre emeli a munkaerő-optimalizálást azáltal, hogy az értékesítési előrejelzéseket és a vásárlói forgalmi adatokat felhasználva előre jelzi a munkaerő-igényt. Elemezi a korábbi értékesítési és forgalmi mintákat, hogy segítsen a vezetőknek olyan munkarendet készíteni, amely összehangolja a személyzeti létszámot az üzleti igényekkel. Ez a funkció fedezi a csúcsidőszakokat, miközben elkerüli a lassabb időszakok felesleges munkaerő-költségeit.

A platform integrálódik a POS-rendszerekkel, hogy valós idejű értékesítési adatokat gyűjtsön, és pontos betekintést nyújtson a személyzeti igényekbe. Az automatizált ütemezés, a munkaerő-előrejelzés és a munkavállalók műszakpreferenciái biztosítják, hogy az ütemtervek költséghatékonyak és méltányosak legyenek.

A 7shifts legjobb funkciói

Ellenőrizze a munkaerő-költségeket valós idejű elemzésekkel, amelyek betekintést nyújtanak a személyzeti létszámba és a költségoptimalizálásba.

Zökkenőmentesen integrálható POS-rendszerekkel, mint például a Square és a Toast, hogy az értékesítési adatok összhangban legyenek a bérszámfejtéssel és a személyzeti igényekkel.

Kövesse nyomon a napi műveleteket egy központi Manager Log Book segítségével, amelyben rögzítheti a fontos eseményeket, megjegyzéseket és feladatokat.

Alkalmazkodjon az időjárási körülményekhez az előrejelző eszközök segítségével, amelyekkel a várható forgalom alapján módosíthatja a személyzet létszámát.

A 7shifts korlátai

Az alkalmazás csak a böngésző bezárásakor menti el a változtatásokat, ami problémákat okozhat, ha több ember szerkeszti az ütemtervet.

A tipp funkció nem működik műszakonkénti pontokkal, csak óradíjjal.

7shifts árak

Ingyenes

Belépő: 31,99 USD/hó helyszínenként

The Works: 69,99 USD/hó helyszínenként

Gourmet: 135 USD/hó helyszínenként

7shifts értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

🔍 Tudta? Az élelmiszerboltok fejlett ütemezési eszközöket használnak a vásárlási szokások elemzésére, például arra, hogy a rossz időjárás hogyan vezet az eladások megugrásához, és több személyzetet ütemeznek be, mielőtt a roham elkezdődik.

9. Factorial (A legjobb integrált ütemezéshez, szabadságok nyomon követéséhez és teljesítményfigyeléshez)

via Factorial

A Factorial egy all-in-one HR- és munkaerő-menedzsment megoldást kínál, amely túlmutat a puszta ütemezésen. A vezetők létrehozhatják és kezelhetik a műszakokat, miközben nyomon követhetik az alkalmazottak rendelkezésre állását és szabadságkérelmeit, biztosítva ezzel a kiegyensúlyozott és előírásoknak megfelelő ütemterveket.

A Factorial egyik legértékesebb funkciója a teljesítményfigyelő eszköz. Ez az eszköz lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a beosztási adatok mellett nyomon kövessék az alkalmazottak termelékenységét és elkötelezettségét is. Segít a vezetőknek a trendek felismerésében és az adatokon alapuló személyzeti döntések meghozatalában.

A legjobb funkciók

Egyszerűsítse a dokumentumkezelést azáltal, hogy biztonságosan tárolja a HR-fájlokat, és engedélyezi az elektronikus aláírásokat a jogi dokumentumok esetében.

Kövesse nyomon az időt és a jelenlétet QR-kódos bejelentkezéssel, földrajzi helymeghatározással és túlórák kezelésével a pontos bérszámfejtés érdekében.

Optimalizálja a toborzást és az új munkatársak beilleszkedését egy pályázók nyomon követési rendszer (ATS) segítségével, amely automatizálja az önéletrajzok áttekintését és a dokumentumok összegyűjtését.

Könnyedén bővítheti vállalkozását egy központi HR-platform segítségével, amely integrálja az ütemtervezést, a teljesítménymenedzsmentet és a dokumentumtárolást, és alkalmazkodik vállalkozása növekedéséhez.

Tényleges korlátozások

Korlátozott jelentési és testreszabási lehetőségek

A kezdeti beállítás megterhelő

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció lassú.

Faktorális árazás

Egyedi árak

Tényleges értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

10. Shiftbase (A legjobb rugalmas ütemezési lehetőségek az alkalmazottak elkötelezettségének és visszajelzéseinek biztosításához)

via Shiftbase

A Shiftbase olyan vállalkozások számára készült, amelyek nagyobb rugalmasságot szeretnének biztosítani alkalmazottaiknak, miközben megőrzik a működési hatékonyságot. Az alkalmazottak beállíthatják rendelkezésre állásukat és preferenciáikat, így a vezetők könnyebben készíthetnek olyan munkarendeket, amelyek mind a vállalkozás, mind a munkaerő számára megfelelőek.

Az eszköz elősegíti a kétirányú kommunikációt is, mivel lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy visszajelzést adjanak a beosztásokról, így a vezetők értékes betekintést nyerhetnek a munkavállalók igényeibe és preferenciáiba.

A Shiftbase legjobb funkciói

Kezelje a HR-feladatokat alkalmazotti profilokkal, dokumentumtárolással és a HoorayHR integrációjával az új munkavállalók beillesztése és a kapacitástervezés érdekében.

Pontosan kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét ütőórák, mobil bejelentkezések és helyalapú nyomon követés segítségével, hogy elkerülje az eltéréseket.

Készítsen heti ütemterveket útközben egy mobilbarát alkalmazással, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára az óráik nyomon követését, szabadság igénylését és a rendelkezésre állásuk kezelését.

A Shiftbase korlátai

A mobilalkalmazás nem kínálja ugyanazokat a funkciókat, mint a webes verzió.

Nincs beépített opciója a részmunkaidős alkalmazottak szabadnapjainak kezelésére, ezért manuális kezelést igényel a rendelkezésre állási beállítások révén.

Shiftbase árak

Ingyenes

Alap: 4,25 USD/hó felhasználónként

Prémium: 5,25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Shiftbase értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (több mint 190 értékelés)

11. Humanity (A legjobb a fejlett ütemezéshez, AI-alapú betekintéssel és megfelelőségi támogatással)

via Humanity

A Humanity ötvözi az AI-alapú ütemezést a megfelelőségi eszközökkel, hogy egy hatékony munkaerő-menedzsment megoldást hozzon létre.

A platform gépi tanulást használ a munkaerő-igény elemzéséhez és automatikusan költséghatékony, előírásoknak megfelelő ütemtervek készítéséhez. Ez segít a vállalkozásoknak elkerülni az ütemtervi ütközéseket, a túlzott létszámot és a létszámhiányt, miközben biztosítja a munkaügyi törvények és a szakszervezeti megállapodások betartását.

A Humanity legjobb funkciói

Automatizálja a dinamikus ütemezést és a műszaktervezést, hogy kiküszöbölje a személyzeti hibákat, optimalizálja a munkaerőköltségeket, és stresszmentes élményt teremtsen a vezetők és az alkalmazottak számára.

Egységesítse munkaerő-rendszereit a Humanity Schedule integrálásával a főbb bérszámfejtő szolgáltatókkal és ERP/HCM-szolgáltatókkal, mint például az ADP, az Oracle, a Workday és még sok más.

Használja a Staffing Checker alkalmazást, hogy azonosítsa és megoldja az órákonkénti és pozíciók szerinti lefedettségi hiányosságokat, biztosítva ezzel az optimális létszámot.

Az emberiség korlátai

Nem integrálható olyan fizetési rendszerekkel, mint a Dayforce és a Ceridian.

Lemarad a műszakcsökkenésekkel, és tanulási görbét igényel.

Emberséges árazás

Egyedi árak

Emberi értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy kapkodna, amikor valaki beteget jelent, vezessen listát azokról a munkavállalókról, akik hajlandóak beugrani a legutóbbi pillanatban megüresedett műszakokba. Számos ütemezési eszköz lehetővé teszi egy „ügyeleti” rendszer beállítását a gyors helyettesítés érdekében.

Vezesse be a ClickUp segítségével a sikeres ütemtervezést

A tökéletes műszakbeosztás elkészítése nem feltétlenül jár együtt állandó rendelkezésre állás, cserék és utolsó pillanatban történő változtatások küzdelmével. A megfelelő eszközökkel simább, hatékonyabb ütemezési rendszert hozhat létre, amely biztosítja csapata elégedettségét és vállalkozása zökkenőmentes működését.

