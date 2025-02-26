A 10 legjobb Threads alternatíva és versenytárs 2025-re

Amikor a Meta elindította a Threads szolgáltatást, azt az X (korábban Twitter) friss alternatívájaként pozicionálta, azzal a céllal, hogy vonzza azokat a felhasználókat, akik új kapcsolattartási módszereket keresnek. Az Instagram alapjaira épülő Threads a valós idejű frissítéseket és a szorosabb kapcsolatokat helyezte előtérbe, de végül nem volt mindenki számára megfelelő.

Más platformok is felbukkantak azok számára, akik kronológiai idővonalat vagy inkább niche jellegű vonzerőt kerestek. A Reddit célzott beszélgetéseket kínál, míg a Discord közösségek építésében segít. Ezek az alternatívák jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek.

Fedezze fel a legjobb Threads alternatívákat és versenytársakat alkotók, szakemberek és mindenki számára, aki célzottan szeretne kapcsolatban maradni.

👀Tudta? A Threads a bevezetése után mindössze öt nap alatt több mint 100 millió felhasználót ért el – ez a rekordot jelentő eredmény a történelem leggyorsabban növekvő online platformjává tette.

Mit kell keresnie a Threads alternatíváiban?

Több platform is közösségek építésére és értelmes online kapcsolatok létrehozására törekszik. De ez nem egy univerzális megoldás. Nem várhatja el, hogy mindenhol ugyanolyan elkötelezettséget tapasztaljon.

Ha tehát alternatívát keres az Instagram Threads-hez, akkor a következőket kell szem előtt tartania:

Felhasználói felület : A tiszta, intuitív felület döntő jelentőségű lehet az élmény szempontjából. Keressen olyan platformokat, amelyek természetesnek tűnnek és könnyen kezelhetők.

Közösségi funkciók : Támogatja-e a platform célzott közösségek létrehozását, vagy elősegíti-e a közös érdeklődési körök körüli értelmes kapcsolatok kialakítását?

Tartalom megosztási lehetőségek : Akár fotókat, videókat vagy gyors állapotfrissítéseket szeretne megosztani, ellenőrizze, hogy a platform rendelkezik-e az ehhez szükséges funkciókkal.

Kronológiai idővonalak : Ha hiányzik az algoritmusok beavatkozása nélküli valós idejű frissítések ideje, akkor részesítsd előnyben azokat a platformokat, amelyek ezt a funkciót kínálják.

Adatvédelmi és adatkezelési irányelvek : Gondolja át, hogy a platform hogyan kezeli az adatait, és hogy biztosít-e Önnek ellenőrzést az adatvédelmi beállítások felett.

Integráció más platformokkal: Egyes platformok jobban működnek, ha összekapcsolod őket a már használt alkalmazásokkal, például az Instagrammal vagy a Facebookkal.

💡Profi tipp: Válassza ki azt a platformot, amelyik leginkább megfelel az Ön céljainak. Ha valós idejű frissítéseket szeretne, akkor az X (korábban Twitter) lehet a megfelelő választás. Ha egy dedikált teret szeretne a csapatmunkához, akkor próbálja ki az olyan vállalati kommunikációs eszközöket, mint a ClickUp Chat.

A 10 legjobb Threads alternatíva

Íme a 10 legjobb Threads alternatíva, hasonló funkciókkal és egyedi USP-kkel, különböző felhasználási esetekhez.

1. Slack (A legjobb professzionális csapatkommunikációhoz)

via Slack

A Slack az évek során a professzionális kommunikáció szinonimájává vált.

A csapatmunkától a zárt közösségi fórumok létrehozásáig mindenre képes. A platform egy csevegőalkalmazás, amelyet a csoportos kommunikáció javítása érdekében hoztak létre. De az összes fájlod tárolására is alkalmas – még akkor is, ha azok meglehetősen nehezen megtalálhatók!

A Slack legjobb funkciói

Külön csatornákat hozhat létre a különböző témákhoz, hogy a beszélgetések rendezettek és könnyen követhetők legyenek.

Integrálja a Google Drive-val, a Trellóval és több mint 2600 egyéb együttműködési eszközzel.

Élvezze a hang- és videóüzeneteket a könnyű kommunikáció érdekében.

A Slack korlátai

Az ingyenes csomag csak 10 integrációt engedélyez.

A vállalati csomagok nagyobb szervezetek számára drágák lehetnek.

Slack árak

Örökre ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 500 értékelés)

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők. A hagyományos csevegőeszközökkel ellentétben, amelyek gyakran elterelik a figyelmet, a ClickUp biztosítja, hogy a beszélgetések eredményesek maradjanak, csökkentve a kontextusváltást és segítve a csapatokat a munka előrehaladásában, ahelyett, hogy csak beszélnének róla.

2. Discord (a legjobb testreszabott közösségek építéséhez)

via Discord

Bár 2015 óta létezik, a Discord csak 2020-ban vált mainstreammé, köszönhetően a fiatal felnőtteknek és a diákoknak, akik együtt játszanak.

Hang-, szöveg- és videocsevegéssel ez a hely a kapcsolatteremtés, a megosztás és az együttműködés helyszíne. Akár játékos kampányt szervez barátaival, akár könyvklubot, a Discord szórakoztató élményt adhat csoportos csevegéseinek.

A Discord legjobb funkciói

Hozzon létre és csatlakozzon különböző szerverekhez az érdeklődési körének megfelelően.

Használjon hatékony közösségi moderációs eszközöket, különböző hozzáférési szintekkel és engedélyek testreszabási lehetőségeivel.

Integráljon botokat különböző célokra, például zene lejátszására, beszélgetések moderálására és információk nyújtására.

Próbálja ki a Discord hackeket , például a Push-to-Talk funkciót, amely csökkenti a háttérzajt és biztosítja a zökkenőmentes beszélgetéseket a hangcsatornákon.

A Discord korlátai

Az interfész eleinte túlterhelőnek tűnhet.

A közvetlen üzenetek nem korlátozódnak bizonyos szerverekre, ami elmoshatja a határt a szakmai és a személyes kommunikáció között.

Discord árak

Örökre ingyenes

Nitro Basic: 2,99 USD/hó felhasználónként

Nitro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Discord értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

Mit mondanak a Discordról a valódi felhasználók?

Ez egy remek alkalmazás közösségépítéshez és -kapcsolatok ápolásához, miközben produktív is lehet. Nem hiányoznak a funkciók, amelyekkel javíthatja a közönségével való kapcsolattartást, legyen szó csevegésről vagy hangcsatornákról. A gyakori frissítések miatt a használhatóságban bekövetkezett változásokhoz egy kis időbe telik megszokni, de ez nem akadályozza a lényeges funkciók működését.

Ez egy remek alkalmazás közösségépítéshez és -kapcsolatok ápolásához, miközben produktív is lehet. Nem hiányoznak a funkciók, amelyekkel javíthatja a közönségével való kapcsolattartást, legyen szó csevegésről vagy hangcsatornákról. A gyakori frissítések miatt a használhatóságban bekövetkezett változásokhoz egy kis időbe telik megszokni, de ez nem akadályozza a lényeges funkciók működését.

🧠Érdekesség: A Discordot eredetileg kommunikációs eszközként hozták létre a játékosok számára. Végül azonban kiváló platformmá vált niche közösségek építésére és a valós idejű frissítésekkel való kapcsolattartásra.

4. Reddit (a legjobb niche-témájú beszélgetésekhez)

via Reddit

A Reddit az internet vadnyugata, ahol minden hobbi, kérdés és népszerűtlen vélemény megtalálja a helyét. Nem véletlenül nevezik az internet címlapjának!

Szinte mindent megtehetsz – mélyreható beszélgetéseket folytathatsz idegenekkel közös érdeklődési körökről, vagy egyszerűen csak görgethetsz és hangosan nevethetsz a niche mémeken. Ez a hatalmas közösségi hálózat (subredditnek hívják) a legkülönbözőbb témákkal foglalkozik, a csillagászattól a porszívókig.

A Reddit legjobb funkciói

Találj releváns tartalmakat és a legjobb beszélgetéseket a fel- és leértékelési rendszernek köszönhetően.

Vegyen részt élő kérdések és válaszok sorozatokban szakértőkkel, hírességekkel és más érdekes személyiségekkel.

Jutalmazza más felhasználókat értékes hozzájárulásaikért, ösztönözve a pozitív interakciókat és a részvételt.

A Reddit korlátai

A moderálás minősége a subredditek között jelentősen eltérhet, ami következetlen felhasználói élményhez vezethet.

A „címlap” nagyban függ a Reddit algoritmusától, ami néha korlátozhatja a különböző nézőpontok megjelenését.

Reddit árak

Örökre ingyenes

Reddit Premium: 5,99 USD/hó

Reddit értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Redditről a valódi felhasználók?

A Reddit egy kiváló közösségi média platform, amely lehetővé teszi felhasználói számára, hogy csatlakozzanak egy közösséghez, tartalmakat tegyenek közzé és beszélgetésekbe keveredjenek más felhasználókkal... Ez egy megfelelő platform alkalmi és üzleti felhasználásra. A Redditre való posztolás kissé bonyolult lehet az új felhasználók számára, mivel bizonyos posztokat gyorsan eltávolítanak. Másodszor, a Redditen sok bot és spam fiók található, amelyek gyakran zaklatják a többi felhasználót.

A Reddit egy kiváló közösségi média platform, amely lehetővé teszi felhasználói számára, hogy csatlakozzanak egy közösséghez, tartalmakat tegyenek közzé és beszélgetésekbe keveredjenek más felhasználókkal... Ez egy megfelelő platform alkalmi és üzleti felhasználásra. A Redditre való posztolás kissé bonyolult lehet az új felhasználók számára, mivel bizonyos posztokat gyorsan eltávolítanak. Másodszor, a Redditen sok bot és spam fiók található, amelyek gyakran zaklatják a többi felhasználót.

4. Bluesky (A legjobb decentralizált közösségi hálózatokhoz)

via Bluesky

A Bluesky az egyik legerősebb Twitter-alternatívának tekinthető. A közösségépítés decentralizált megközelítésének köszönhetően sokkal nagyobb kontrollt biztosít a tartalmak, a hírfolyam és az online identitás felett – ellentétben a Twitterrel.

A Bluesky újragondolja, hogy milyen lehet egy közösségi média platform, és a felhasználói kontrollra és a nyílt fejlesztésre helyezi a hangsúlyt.

A Bluesky legjobb funkciói

Építsen az AT protokollra a közösségi alkalmazások átláthatósága és interoperabilitása érdekében!

Kösse össze fiókjait egyedi, ellenőrizhető identitás érdekében egyéni domainnevekkel.

Válassza ki preferenciáit, és hozza létre saját hírcsatornáit – itt nincsenek algoritmikus meglepetések.

Állítsa be saját moderálási szabályait egy nyílt címkézési rendszer segítségével.

A Bluesky korlátai

A Bluesky felhasználói bázisa kisebb, ami korlátozott kapcsolati kört eredményez.

Mivel ez egy viszonylag új szoftver, előfordulhatnak alkalmi technikai problémák, például szerverleállások vagy lassú betöltési idők.

Bluesky árak

Örökre ingyenes

Bluesky értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀Tudta? A Bluesky-t Jack Dorsey (igen, a Twitter társalapítója!) hozta létre. 2019-ben a Twitteren belül kutatási kezdeményezésként indult, hogy feltárja a közösségi média decentralizálásának lehetőségeit.

via X

Az X (korábban Twitter) az a hely, ahol a világ vitatkozik, nevet és alkalmanként tanul 280 karakterben vagy annál kevesebbben. Lehet, hogy mikroblog-oldalként indult, de azóta valós idejű frissítési központtá fejlődött. Az elmúlt évtizedben a világ eseményei a platformon zajlottak, alakítva annak szerepét a globális beszélgetésekben.

A trendi témáktól a pikáns vitákig, az X alakítja az emberek online kommunikációját és interakcióját a modern digitális környezetben.

X legjobb funkció

Maradjon naprakész a globális eseményekről és a trendi témákról szóló valós idejű frissítésekkel.

Kövesse nyomon az idővonalakat kronológiai sorrendben, hogy ne maradjon le semmiről az Ön által követett fiókokból.

Készítsen vírusként terjedő tartalmakat, és építsen könnyedén vonzó közösséget!

Használja az élő videó és audio funkciókat azonnali, valós idejű hangos beszélgetésekhez.

X korlátozások

A 280 karakteres korlátozás megnehezítheti a komplex gondolatok közvetítését.

Az idővonalat egy algoritmus befolyásolja, amely néha a relevancia helyett az elkötelezettséget részesíti előnyben.

X árazás

Örökre ingyenes

Alapszint: 3 USD/hó

Prémium szint: 8 USD/hó

Premium+ szint: 22 USD/hó

X értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1700+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók az X-ről?

Tetszik, hogy azonosíthatom az influencereket, figyelemmel kísérhetem a márkákat, mélyrehatóan megismerhetem a piacokat, valamint nyomon követhetem a hashtageket, könnyen, gyorsan és pontosan kommunikálhatok több emberrel, és gyors válaszokat és interakciókat kapok az emberek és a helyek között. A rossz az, hogy sok a reklám, és hozzájárul a hamis hírek terjedéséhez is...

Tetszik, hogy azonosíthatom az influencereket, figyelemmel kísérhetem a márkákat, mélyrehatóan megismerhetem a piacokat, valamint nyomon követhetem a hashtageket, könnyen, gyorsan és pontosan kommunikálhatok több emberrel, és gyors válaszokat és interakciókat kapok az emberek és a helyek között. A rossz az, hogy sok a reklám, és hozzájárul a hamis hírek terjedéséhez is...

👀Tudta? Az X felhasználók 48%-a azt állítja, hogy a platformot hírek és frissítések megtekintésére használja, míg ugyanennyien szórakozási célokra is hozzáférnek. Ez aztán a sokoldalúság!

6. Mastodon (a legjobb decentralizált adatvédelemhez)

via Mastodon

A Mastodon egy nyílt forráskódú, decentralizált közösségi hálózat, amely előtérbe helyezi a felhasználói ellenőrzést, a magánélet védelmét és a reklámmentes élményt.

Mivel egyre több ember keresi a hagyományos közösségi média platformok alternatíváit, a Mastodon egyedülálló megközelítése a közösségi részvételhez és a tartalom megosztásához egyre népszerűbbé válik.

A Mastodon legjobb funkciói

Válasszon egy független szervert (példányokat), amely saját közösséggel, szabályokkal és kultúrával működik, az Ön érdekei és értékei szerint.

Tekintse meg az Ön által követett fiókok bejegyzéseit időrendben, algoritmusok beavatkozása nélkül.

Élvezze a zavartalanabb felhasználói élményt, zavaró hirdetések nélkül.

Használja a „szövetség” funkciót, hogy különböző szerverekkel lépjen kapcsolatba, és hozzon létre egy „fediverse” nevű összekapcsolt hálózatot.

A Mastodon korlátai

A felhasználóknak meredek tanulási görbével kell szembenézniük.

Új emberek és tartalmak megtalálása nehezebb lehet, mint más, hatékony felfedező algoritmusokkal rendelkező platformok esetében.

Mastodon árak

Örökre ingyenes

Mastodon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Facebook-csoportok (a legjobbak privát közösségek számára)

Facebookon keresztül

Órákat töltöttél a bejegyzésed tökéletesítésével, de vajon meg fogja-e valaki látni? A Facebook-fiókodban végtelenül görgetve a tartalmaid gyorsan elsüllyedhetnek, így a közönséged könnyen lemaradhat róluk.

A csoportok egy különleges teret kínálnak, ahol hasonló gondolkodású emberekkel léphet kapcsolatba, és egy barátságos, interaktív közösséget építhet azokból a közönségekből, akik érdeklődnek az Ön véleménye iránt.

A Facebook-csoportok legjobb funkciói

Hozzon létre privát csoportokat, amelyekhez a tagok ingyenesen, kizárólagos hozzáféréssel rendelkeznek.

Szervezzen és népszerűsítsen eseményeket a csoporton belül, és küldjön értesítéseket mindenkinek megemlítésével.

Kezdjen élő közvetítést a csoportjában, hogy növelje az elkötelezettséget, és könnyedén osszon meg fotókat, dokumentumokat és videókat a csoporton belül.

Hozzáférés a Facebook hatalmas felhasználói bázisához, hogy szélesebb közönséget érjen el

A Facebook-csoportok korlátai

A közvetlen értékesítés vagy prémium tartalom kínálata általában nem megvalósítható a korlátozott bevételszerzési lehetőségek miatt.

A nagyrészt szabványosított felület és funkciók miatt korlátozott a csoporton belüli általános felhasználói élmény feletti ellenőrzés.

Facebook-csoportok árazása

Örökre ingyenes

Meta Verified Standard for Creators és Business Standard: 14,99 USD/hó

Meta Verified Business Plus: 44,99 USD/hó

Facebook-csoportok értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (650+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Facebook-csoportokról?

A Facebook-csoportok kiváló eszközök arra, hogy csatlakozzunk a Facebookon kis vagy nagy közösségekhez, amelyek hasonló érdeklődésű, hasonló gondolkodású emberekből állnak. A Facebook-csoportok rendkívül könnyen használhatók, és rendszeresen értesítenek a csatlakozott csoportok tevékenységéről, így naprakész lehetek a bejegyzésekkel kapcsolatban.

A Facebook-csoportok kiváló eszközök arra, hogy csatlakozzunk a Facebookon kis vagy nagy közösségekhez, amelyek hasonló érdeklődésű, hasonló gondolkodású emberekből állnak. A Facebook-csoportok rendkívül könnyen használhatók, és rendszeresen értesítenek a csatlakozott csoportok tevékenységéről, így naprakész lehetek a bejegyzésekkel kapcsolatban.

8. Mattermost (A legjobb vállalati szintű csapatkommunikációhoz)

via Mattermost

A Mattermost olyan, mint egy felesleges sallangoktól mentes Slack-alternatíva – praktikus, biztonságos és minden a feladatok elvégzéséről szól.

A Mattermost egy nyílt forráskódú platform, amely tökéletes azoknak a csapatoknak, akik fejlett együttműködési funkciókra és jobb funkcionalitásra vágynak. Biztonságos üzenetküldést, fájlmegosztást, Markdown-t és más eszközökkel való integrációt is kínál – ideális vállalkozások és fejlesztők számára!

A Mattermost legjobb funkciói

Kombinálja az üzleti üzenetküldést , a fájlmegosztást és a munkafolyamat-automatizálást egy helyen!

Vegyen részt audio-/videohívásokon a csapatával

Építsen strukturált munkafolyamatokat playbookokkal és integrációkkal

Helyezze előtérbe a biztonságot és a szabályoknak való megfelelést olyan funkciókkal, mint a végpontok közötti titkosítás és az adatkezelés.

A Mattermost korlátai

Saját tárhelyhez dedikált IT-erőforrások szükségesek.

Az ingyenes verzió funkciói, tárhelye és felhasználói száma korlátozott.

Mattermost árak

Örökre ingyenes

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (150+ értékelés)

9. Circle (A legjobb márkás közösségek építéséhez)

via Circle

Képzelje el, hogy a csoportos csevegő és a munkamenedzsment eszközének közös gyermeke született. Ez a Circle.

Ez az online találkozóhely azoknak a alkotóknak, közösségeknek és csapatoknak, akiknek elegük van a végtelen értesítések és elveszett szálak káoszából. Akár brainstormingot tart a csapatával, akár arról vitatkozik, hogy az ananász illik-e a pizzára, a Circle segít a beszélgetések fókuszáltan tartani.

A Circle legjobb funkciói

Kombinálja a beszélgetéseket, eseményeket és tanfolyamokat egyetlen platformon!

Hozzáférés élő közvetítésekhez, csoportos csevegésekhez és szervezett beszélgetésekhez az elkötelezettség növelése érdekében.

Hozzon létre fizetős tagságokat, kohort alapú csoportokat és exkluzív mesterkurzusokat!

Testreszabhatja a platformot márkaidentitásának megfelelően.

Körök korlátai

A ingyenes csomagok hiánya megnehezítheti annak megítélését, hogy ez a platform az Ön számára megfelelő-e.

Kör árazás

Professzionális: 89 USD/hó

Üzleti: 199 USD/hó

Vállalati: 360 USD/hó

Plus Branded App: Egyedi árazás

Kör értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak a Circle-ről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy hozzáadhatok tanfolyamokat, blogbejegyzés-szerű tartalmakat, valamint videókat és PDF-fájlokat. A közösségem megjelenését is nagyon könnyű testreszabni. A platform lehetővé teszi a tagok számára, hogy interakcióba lépjenek a tartalommal és kérdéseket tegyenek fel, ami igazán remek!

Imádom, hogy hozzáadhatok tanfolyamokat, blogbejegyzés-szerű tartalmakat, valamint videókat és PDF-fájlokat. A közösségem megjelenését is nagyon könnyű testreszabni. A platform lehetővé teszi a tagok számára, hogy interakcióba lépjenek a tartalommal és kérdéseket tegyenek fel, ami igazán remek!

10. TikTok (A legjobb kreatív vírusossághoz)

via TikTok

A TikTokon egy 10 másodperces videó virális szenzációvá tehet, vagy hajnali 2-kor elgondolkodtathat az életedről, és felteheted a kérdést: „Miért nézem, ahogy valaki krokodil alakú tortát süt?”

Akár szereted, akár utálod, a TikTok újradefiniálta a tartalom fogyasztásának és megosztásának módját.

Bár az Egyesült Államokban időről időre felmerül a betiltásának kérdése, a platform minden kreatív tevékenység központja. Különböző típusú tartalomalkotók járulnak hozzá tánctrendekkel, célzott közösségekkel és megkérdőjelezhető életmódtippekkel, hogy létrehozzák a szórakozás és a kreativitás tökéletes keverékét.

És igen, még a nagymamád is trendivé válhat – üdvözöljük a káoszban!

A TikTok legjobb funkciói

Használjon könnyen kezelhető eszközöket, hogy szűrőkkel, effektekkel és zenével vonzó videókat készítsen.

Fedezze fel a személyre szabott For You Page (FYP) oldalt, hogy megtalálja az érdeklődési körének megfelelő trendeket.

Csatlakozzon egy trendorientált közösséghez, amely a vírusosságon alapul, és közös élmények érzését kelti.

Hozzon létre felhasználók által generált tartalmakat olyan funkciókkal, mint a Duets és a Stitches.

A TikTok korlátai

A tartalom telítettsége kihívást jelenthet az új alkotók számára, hogy ki tudjanak tűnni a tömegből.

A siker nagyban függ a TikTok algoritmusának megértésétől.

TikTok árak

Örökre ingyenes

TikTok értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

A ClickUp talán nem az első név, ami eszébe jut a közösségi kapcsolatok terén, de együttműködési funkciói miatt erős versenyzőnek számít a Threads alternatívájaként.

A munka minden területére kiterjedő alkalmazásként tervezve beépített csevegő, dokumentumkezelő és táblák funkciókat is kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok – munkacsoportok, D&D-csapatok és mindenki más – számára, hogy egy helyen hatékonyan kommunikáljanak és együttműködjenek.

A végtelen testreszabási lehetőségek révén sokkal többet tehetsz, mint csak csevegni a közösségeddel.

Mozogjon egyetlen marketingcsapatként

A ClickUp Marketing Project Management Software különösen vonzó a közösségi média és marketing csapatok számára, mivel egyszerű kommunikáción túlmutató eszközöket kínál.

Az AI-alapú tartalomötletektől a feladatkezelésig és a haladás nyomon követéséig – minden, amire a közösségi média marketing csapatának szüksége van, itt megtalálható.

Próbálja ki a ClickUp Chat szolgáltatást! Kezelje egyszerűen a csapat kommunikációját és a feladatkezelést a ClickUp Chat segítségével.

A koronázó ékköve? A ClickUp Chat! Minden kommunikációs funkciót megkap, anélkül, hogy a „megfelelő” csatornát kellene keresnie. A beszélgetések automatikusan kapcsolódnak a megfelelő térhez, listához és feladathoz a ClickUp-on belül, így a kontextus mindig kéznél van. Bónusz: Ha van egy szövege, amelyet cselekvésre kész feladattá kell alakítania, ezt egy kattintással megteheti a csevegésből!

Összegezze a beszélgetési szálakat az AI CatchUps segítségével a ClickUp Chatben.

Ráadásul a ClickUp natív AI-jének, a ClickUp Brainnek a Chatbe való integrálása lehetővé teszi, hogy:

Összegezze a hosszú beszélgetéseket, hogy gyorsan áttekintse a legfontosabb pontokat anélkül, hogy végtelen üzeneteket kellene végiglapoznia.

Javasoljon válaszokat a válaszok gyorsításához és a beszélgetések hatékony folytatásához.

Automatizálja az állapotfrissítéseket a legutóbbi projektelőrehaladás összefoglalásával a csevegésben.

Javítsd az érthetőséget az üzenetek átírásával vagy finomításával a jobb kommunikáció érdekében.

Fordítsd le az üzeneteket valós időben, hogy áttörj a nyelvi korlátokat a globális csapatokban.

Nézze meg ezt a videót, hogy megértse, mire képes, ha a feladatok és a csevegés összefonódik!

De mi van azokkal a helyzetekkel, amikor a szavak nem elegendőek? Vizualizálja és ossza meg ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével. Tervezzen, szervezzen és térképezze fel közösségi média kampányait a csapat valós idejű vizuális hozzájárulásával.

Valósítsa meg legjobb ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével, valós időben együttműködve másokkal.

És mi van, ha részletes dokumentációra van szüksége a terveihez? A ClickUp Docs segít Önnek. Adjon hozzá egyet a projektjéhez, hogy valós időben közösen készíthessenek és szerkeszthessenek dokumentumokat, miközben a jogosultságok ellenőrzésével védhetik az érzékeny információkat.

A ClickUp által számunkra megoldott fő probléma a marketing és a közösségi média tervezése volt. Egy ideje még Excelben terveztünk, és a tartalmakat mappákban archiváltuk, így nagyon gyorsan rendetlenség lett belőle. A ClickUp segítségével a tervezést és a marketinget (szövegek, videók és fotók) egy helyen tudom kezelni, egyszerűen!

A ClickUp által számunkra megoldott fő probléma a marketing és a közösségi média tervezése volt. Egy ideje még Excelben terveztünk, és a tartalmakat mappákban archiváltuk, így nagyon gyorsan rendetlenség lett belőle. A ClickUp segítségével a tervezést és a marketinget (szövegek, videók és fotók) egy helyen tudom kezelni, egyszerűen!

Testreszabhatja és automatizálhatja munkaterületét

A Threads-szel ellentétben a ClickUp egy sor fejlett eszközt kínál, amelyek célja a termelékenység és a szervezettség javítása. Feladatkezelő funkciói lehetővé teszik, hogy nagy projekteket kezelhető, nyomon követhető feladatokra bonts, felelősségeket rendelj hozzájuk, határidőket állíts be, és a valós idejű előrehaladás alapján könnyedén módosítsd a folyamatot.

A ClickUp Automations is órákat takarít meg Önnek minden héten az ismétlődő feladatok kiküszöbölésével. Állítson be egyedi kiváltókat if-then utasítások segítségével, és nézze, ahogy a státuszfrissítések maguktól megírják magukat, a csapat tagjai automatikusan értesítést kapnak a kritikus változásokról, és a feladatok zökkenőmentesen haladnak a munkafolyamatokon keresztül. A munkák automatikus kiosztásától a sürgős kérések prioritásainak meghatározásáig a ClickUp Automations biztosítja a projektek zökkenőmentes futását, miközben Ön az igazán fontos dolgokra koncentrálhat.

Végezze el automatikusan az ismétlődő feladatokat, és takarítson meg időt a ClickUp Automations segítségével.

Hozza létre saját közösségi média bázisát!

A közösségépítés nem csupán a kommunikációról szól. Hanem egy szilárd stratégia kidolgozásáról is.

A közösségi média kezelésére szolgáló teljes szoftver beállítása azonban sok munkával jár. Segíthet Önnek egy közösségi média tartalom sablon? Persze, hogy segíthet!

A ClickUp Social Media Template megkönnyíti (és gyorsabbá teszi!) a közösségi média jelenlétének elindítását azáltal, hogy egy helyen egyesíti mindazt, amire szüksége van – a tartalom ötletelésétől a létrehozásig, az ütemezésig és az elemzésig.

Tartsa kézben az összes csapatfeladatot a ClickUp naptárnézettel!

Valami fejlettebbet szeretne? A ClickUp Social Media Advanced Template több mint 15 egyéni státuszt és öt egyéni nézetet tartalmaz, beleértve a lista nézetet, a Kanban-stílusú táblázat nézetet és még sok mást az átfogó kezeléshez.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását a ClickUp egyéni státuszokkal

Különleges sablonra van szüksége a közösségek bevonásához? A ClickUp közösségkezelési sablon segít a tervezésben, stratégia kidolgozásában, nyomon követésben és a siker mérhetővé tételében, biztosítva, hogy közössége aktív és összetartó maradjon.

Váltson át a ClickUp-ra, hogy:

Dolgozzon a teljes közösségi média projektmenedzsment csomaggal, amely magában foglalja a feladatok és események kezelését, a munkafolyamatok automatizálását és a projektek nyomon követését.

Alkalmazzon integrációkat, például Instagram-elemző eszközöket a biztonságos adatáramláshoz, anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Csatlakozzon a támogató ClickUp globális közösséghez , ahol más ClickUp-felhasználókkal kapcsolatba léphet, tanulhat és ötleteket oszthat meg.

Összességében a ClickUp elengedhetetlen azoknak a csapatoknak, amelyek növelni szeretnék közösségi média jelenlétüket és együttműködésüket. Gondoskodik arról, hogy közösségi média tevékenységed zökkenőmentesen, problémamentesen folyjon!

Hatékony kommunikáció a ClickUp segítségével

Akár szakmai együttműködést, niche témájú beszélgetéseket vagy kreatív vírusosságot keres, rengeteg platform közül választhat. A ClickUp azonban kiemelkedik a legjobb közösségi média projektmenedzsment megoldásként.

A közösségi média soha nem alszik. Az olyan átfogó funkcióknak köszönhetően, mint az egyszerű együttműködés, a feladatkezelés és az automatizált munkafolyamatok, a ClickUp sem alszik. Ráadásul egy helyen egyesíti az összes folyamatban lévő ötletét, a közzétételre kész tartalmakat, a legfontosabb mutatókat és a fontos frissítéseket.

Így hatékony stratégiákat hozhat létre, nyomon követheti az előrehaladást és elérheti a közösségi média céljait anélkül, hogy aggódnia kellene az eszközökkel kapcsolatos fáradtság miatt. Jól hangzik? Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp-fiókra!