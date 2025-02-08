A 10 legjobb Hello Bonsai alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

A szabadúszók és a kisvállalkozások tulajdonosai tudják, milyen az, amikor folyamatosan ügyfelek, projektek és feladatok között kell lavírozni. A megfelelő eszközök egyszerűsíthetik ezeket a munkafolyamatokat, és mindent a helyes úton tarthatnak.

A Hello Bonsai – ma már inkább Bonsai néven ismert – sokak számára az első számú megoldás volt a szerződések, számlázás és időkövetés terén, de nem mindig felel meg az Ön üzleti igényeinek.

Ha olyan megoldást keres, amely jobban illeszkedik a munkafolyamatához vagy nagyobb rugalmasságot kínál, akkor jó helyen jár.

Összegyűjtöttük a Bonsai 10 legjobb alternatíváját, hogy segítsünk Önnek hatékonyabban kezelni ügyfeleit, egyszerűsíteni működését és az üzleti növekedésre koncentrálni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb Hello Bonsai alternatívák: ClickUp : A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez testreszabható munkafolyamatokkal. A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez testreszabható munkafolyamatokkal.

Monday. com: A legjobb adaptív vizuális projektmenedzsmenthez és csapatmunkához

FreshBooks: A legjobb egyszerű számlázáshoz és pénzügyi menedzsmenthez

PandaDoc: A legjobb dokumentumautomatizálási és e-aláírási megoldásokhoz

HoneyBook: A legjobb kreatív vállalkozók számára az ügyfélkezelés egyszerűsítéséhez

Dubsado: A legjobb testreszabható CRM kisvállalkozások számára

Proposify: A legjobb az ajánlatok létrehozásának és kezelésének egyszerűsítéséhez

Harvest: A legjobb időkövetéshez és költségkezeléshez

Invoice Ninja: A legjobb megoldás szabadúszók és kisvállalkozások számára számlák és kifizetések kezeléséhez.

Teamwork.com: A legjobb komplex projektek kezeléséhez, fejlett együttműködési funkciókkal.

👀 Tudta? A Salesforce jelentése szerint a kisvállalkozások naponta akár 96 perc termelékenységet veszítenek. A rossz feladatkezelés és a szétszórt kommunikáció problémáinak leküzdése érdekében a kisvállalkozások tulajdonosainak 59%-a új technológiákhoz fordult.

Mit kell keresnie a Hello Bonsai alternatíváiban?

A Hello Bonsai alternatívájának kiválasztásakor a következő paramétereket érdemes figyelembe venni:

Átfogó funkciók : Keressen olyan eszközt, amely egyesíti : Keressen olyan eszközt, amely egyesíti a projektmenedzsmentet , a számlázást, az időkövetést, a költségkövetést, az ügyfélkapcsolat-kezelést és az ügyfélportálokat, így több projektet is kezelhet anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Felhasználóbarát felület : Válasszon intuitív felülettel rendelkező szoftvert és olyan eszközöket, mint : Válasszon intuitív felülettel rendelkező szoftvert és olyan eszközöket, mint a szerződés sablonok , automatikus emlékeztetők és ismétlődő fizetések, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát.

Testreszabhatóság és rugalmasság : Válasszon olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a számlák, ajánlatok és szerződések testreszabását az üzleti igényeinek megfelelően.

Integrációs képességek : Válasszon olyan eszközöket, amelyek integrálhatók harmadik féltől származó platformokkal, például könyvelési szoftverekkel és kommunikációs eszközökkel, így egységes üzleti menedzsment megoldást kap.

Skálázhatóság és növekedés támogatása : Válasszon olyan megoldást, amely az üzleti tevékenységével együtt skálázható, és korlátlan számú ügyfelet, projektet és tervet képes kezelni.

Ügyfélkommunikáció : Növelje az ügyfelek elégedettségét ügyfélportálokkal, élő üzenetküldéssel, valamint a kapcsolatok kezelésére és professzionális számlák készítésére szolgáló funkciókkal.

Munkafolyamat-automatizálás: Keressen olyan eszközt, amelyet Keressen olyan eszközt, amelyet ügyfélkapcsolat-kezelő csapata használhat az ismétlődő feladatok automatizálására. Az e-mailekre való válaszadástól a nyomon követésig, az alternatívának meg kell könnyítenie csapata munkáját.

Felhőalapú hozzáférhetőség : Válasszon felhőalapú szoftvert a rugalmas, több platformon történő hozzáféréshez, hogy bármikor és bárhol kezelhesse projektjeit és ügyfélkapcsolatait.

Árak és ár-érték arány : Értékelje a rugalmas árazási terveket, például az ingyenes próbaverziókat vagy az egyedi árazást, az Ön igényeinek megfelelően.

Ügyfélszolgálat és források: Győződjön meg arról, hogy az eszköz megbízható támogatást és forrásokat kínál a beállítási folyamat egyszerűsítéséhez.

👀 Tudta-e: A korai Mezopotámiában (kb. i. e. 2150) a réz egy ideig kereskedelmi fizetőeszközként szolgált, de hamarosan háttérbe szorult az ezüsttel szemben. A templom, amely a legtöbb külkereskedelmet felügyelő pénzügyi központként működött, meghatározta az árfolyamokat olyan fontos áruk között, mint az árpa, az ezüst és mások. Ez az okos rendszer lehetővé tette a különböző formájú fizetéseket, így rugalmasságot biztosított a tranzakciókhoz – ez a koncepció nem áll messze attól a rugalmasságtól, amelyet ma a modern üzleti eszközökben keresünk.

A 10 legjobb Hello Bonsai alternatíva

Íme a legjobb Hello Bonsai alternatívák, kiemelve az egyedi funkciókat és előnyöket a szabadúszók, ügynökségek vagy kisvállalkozások tulajdonosai számára. Találja meg a legmegfelelőbbet az Ön számára.

1. ClickUp (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és testreszabható munkafolyamatokkal történő együttműködéshez)

Állítson be egyedi automatizálási szabályokat, hogy a ClickUp segítségével megszabaduljon az ismétlődő feladatoktól.

A ClickUp egy hatékony eszköz szabadúszók és kisvállalkozások számára, akik optimalizálni szeretnék munkafolyamataikat. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Igen, tényleg!

A ClickUp all-in-one megközelítése összefogja a projektmenedzsmentet, az időkövetést és a CRM funkciókat, hogy segítsen a feladatok kezelésében, a számlázható órák nyomon követésében és az erős ügyfélkapcsolatok fenntartásában.

Könnyedén kezelhet több projektet és nyomon követheti az ügyfelek számláit, miközben a munkafolyamatát is szervezetten tartja.

A CRM oldalon a ClickUp segít az ügyfélkapcsolatok egyszerű kezelésében azáltal, hogy a ClickUp CRM segítségével egy helyen tárolja a kapcsolattartási adatokat, a projekt előrehaladását és a kommunikációs előzményeket. A ClickUp segítségével akár ügyfélportált is létrehozhat , hogy valós idejű frissítésekkel és átláthatóságot biztosítva zökkenőmentes ügyfélkommunikációt biztosítson.

A feladatkezelés terén a ClickUp Tasks lehetővé teszi, hogy rögzítse a legfontosabb részleteket, minden prioritáshoz konkrét feladatokat hozzon létre, azokat a csapattagoknak kiosztja, és hatékonyan nyomon kövesse a problémákat.

A ClickUp Docs viszont egyszerűsíti a dokumentumkezelést, lehetővé téve, hogy a dokumentációt és a projektmenedzsmentet egy helyen központosítsa. Kapcsolja össze dokumentumait a feladatokkal, hozzon létre beágyazott oldalakat, vagy használja a rich text formázást lenyűgöző projektjavaslatok készítéséhez. Egy kis formázási varázslattal találkozói jegyzetek tárolójaként vagy könyvelési főkönyvként is használható.

Szeretne egy ügyfélajánlatot vagy egy tartalmat a semmiből létrehozni? Egyszerűen kérje meg a ClickUp Docs AI íróját, hogy készítsen egyet!

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Készítsen ajánlatokat, generáljon tartalmakat, automatizálja a feladatokat és még sok mást a ClickUp Brain segítségével, a ClickUp beépített AI asszisztensével!

Akár a projekt előrehaladásának nyomon követéséről, akár az ügyfélkapcsolatok kezeléséről van szó, a ClickUp egy hatékony üzleti menedzsment eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és növeli a termelékenységet.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája kezdetben túlnyomó lehet az új felhasználók számára.

A fejlett testreszabási lehetőségek megtanulása időt igényelhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp-ot használjuk feladatkezelésre és CRM-ként. Segít csapatunknak nyomon követni az irodai feladatokat, és minden ügyfelünk egyedi igényeire koncentrálni. Mivel különböző vállalkozások pénzügyeivel foglalkozunk, korábban nehéz volt átvenni mások munkáját, de a ClickUp segítségével a csapat minden tagja pontosan láthatja, hogy mit végeztek el az egyes ügyfelek számára. Ez nekem, mint tulajdonosnak is nagy áttekinthetőséget biztosít, hogy lássam, min dolgozik a csapatom, és az időkövetés segítségével azt is, hogy mennyi időt vesz igénybe a munkavégzés.

A ClickUp-ot használjuk feladatkezelésre és CRM-ként. Segít csapatunknak nyomon követni az irodai feladatokat, és minden ügyfelünk egyedi igényeire koncentrálni. Mivel különböző vállalkozások pénzügyeivel foglalkozunk, korábban nehéz volt átvenni mások munkáját, de a ClickUp segítségével a csapat minden tagja pontosan láthatja, hogy mit végeztek el az egyes ügyfelek számára. Ez nekem, mint tulajdonosnak is nagy áttekinthetőséget biztosít, hogy lássam, min dolgozik a csapatom, és az időkövetés segítségével azt is, hogy mennyi időt vesz igénybe a munkavégzés.

2. Monday.com (A legjobb adaptív vizuális projektmenedzsmenthez és csapatmunkához)

A rendkívül testreszabható vizuális felületnek köszönhetően a Monday.com oldalon a saját igényeinek megfelelően alakíthatja a munkafolyamatokat. A testreszabható táblák segítségével könnyedén létrehozhat, nyomon követhet és kezelhet feladatokat, miközben világos képet kap a projekt előrehaladásáról.

Akár ügyfélkapcsolatok kezeléséről, több projekt egyidejű lebonyolításáról, akár csapata felügyeletéről van szó, a Monday.com rugalmassága garantálja, hogy tökéletesen alkalmazkodik az Ön munkamódszeréhez.

Monday.com legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, értesítéseket és állapotfrissítéseket, hogy időt takarítson meg és csökkentsék a manuális hibák számát.

Csatlakozzon több mint 200 harmadik féltől származó alkalmazáshoz, többek között a Slackhez, a Zoomhoz és a Google Drive-hoz, hogy egyszerűsítse üzleti tevékenységeit.

A beépített időkövető funkcióval nyomon követheti a számlázható órákat, így pontos ügyfélszámlázást és erőforrás-kezelést biztosíthat.

A testreszabható irányítópultok és diagramok segítségével vizualizálhatja az adatokat, megkönnyítve ezzel a tájékozott döntéshozatalt és a projekt felügyeletét.

Monday.com korlátai

A felhasználónkénti árazási modell nagyobb csapatok számára drágává válhat, ha bővülnek.

A nagymértékben testreszabható platform használatához a felhasználóknak tanulási időszakra lehet szükségük, hogy teljes mértékben kihasználhassák annak kiterjedt funkcióit.

Monday.com árak

Egyéni : 2 felhasználóig ingyenes

Alap : 12 USD/hó/felhasználó

Standard : 14 USD/hó/felhasználó

Pro : 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

➡️ Olvassa el még: Teszteltük a legjobb ügyfél-adatbázis szoftverrendszereket

3. FreshBooks (A legjobb egyszerű számlázáshoz és pénzügyi menedzsmenthez)

via FreshBooks

A FreshBooks egy hatékony, felhőalapú pénzügyi menedzsment platform, amelyet szabadúszók, ügynökségek és kisvállalkozások számára terveztek. Egyszerűsíti a számlázást, a kiadások nyomon követését és az időkövetést, így ideális választás a projektek kezeléséhez, miközben pénzügyeit is kézben tarthatja.

A FreshBooks kiemelkedő tulajdonsága az intuitív felület és a praktikus automatizálási eszközök. Percek alatt professzionális számlákat készíthet, nyomon követheti a számlázható órákat, és könnyedén kézben tarthatja a kiadásokat. Más platformokkal való zökkenőmentes integrációja egykomponensű megoldássá teszi az üzleti tevékenységek kezeléséhez.

A FreshBooks legjobb funkciói

Hozzon létre és küldjön személyre szabott számlákat automatikus fizetési emlékeztetővel az automatizált számlázás segítségével.

Egyszerűsítse a kiadások kezelését banki számlájának összekapcsolásával és a kiadások kategóriákba sorolásával a kiadáskövető funkcióval.

Kövesse nyomon a számlázható órákat közvetlenül a platformon belül az időkövető funkcióval.

Készítsen részletes pénzügyi jelentéseket, hogy betekintést nyerjen vállalkozása teljesítményébe.

Integrálja népszerű harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Stripe, a PayPal és a GSuite.

A FreshBooks korlátai

Korlátozott projektmenedzsment képességek az all-in-one megoldásokhoz képest

A magasabb árkategóriák nem feltétlenül alkalmasak kisvállalkozások vagy egyéni szabadúszók számára.

Nincs fejlett ügyfélportál a kiterjedt ügyfélkommunikációhoz

FreshBooks árak

Lite: 4,75 USD havonta

Plusz: 8,25 dollár havonta

Prémium: 15 dollár havonta

Válasszon: Egyedi árazás

FreshBooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (850+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4400+ értékelés)

➡️ Olvassa el még: A legjobb üzemeltetési menedzsment szoftverek

4. PandaDoc (A legjobb dokumentumautomatizálási és e-aláírási megoldásokhoz)

via PandaDoc

Olyan sokoldalú dokumentumkezelő platformot keres, amely egyszerűsíti a vállalkozások számára a fontos dokumentumok létrehozását, megosztását és nyomon követését? A PandaDoc segíthet.

A szoftver úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa a munkafolyamatok zökkenőmentes működését, hatékony eszközökkel az ajánlatok és szerződések létrehozásához, integrált e-aláírásokkal és valós idejű együttműködéssel.

A PandaDoc ideális szabadúszók, ügynökségek és kisvállalkozások számára, mivel javítja a dokumentumkezelést és az ügyfelekkel való kommunikációt, miközben egyszerűsíti az üzleti műveleteket.

A PandaDoc legjobb funkciói

Számos testreszabható ajánlat- és szerződéssablon áll rendelkezésre, amelyekkel gyorsan professzionális dokumentumokat hozhat létre.

Kövesse nyomon a dokumentumok állapotát valós idejű értesítésekkel és dokumentumkövetéssel.

A kollaborációs eszközök segítségével közvetlenül a dokumentumokban együttműködhet a csapattagokkal és az ügyfelekkel.

Tárolja és újrahasznosítsa a tartalomkönyvtárból a gyakran használt dokumentumelemeket.

A PandaDoc korlátai

Egyes felhasználók szerint a fejlett funkciók elsajátítása meglehetősen nehéz.

Bizonyos integrációk esetén további díjak merülhetnek fel.

Korlátozott natív integráció egyes CRM platformokkal

PandaDoc árak

Starter: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

PandaDoc értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A Kongo Gumi, egy japán templomépítő vállalat, 14 évszázadon át működött, miközben alkalmazkodott a változó időkhöz. 2006-ig ez volt a világ legrégebbi, folyamatosan működő családi vállalkozása.

5. HoneyBook (A legjobb kreatív vállalkozók számára az ügyfélkezelés egyszerűsítéséhez)

via HoneyBook

A HoneyBook egy ügyfélkezelő platform, amelyet kreatív vállalkozók és kisvállalkozások tulajdonosai számára terveztek. Lehetővé teszi számukra, hogy projekteket, számlákat és szerződéseket egy helyen kezeljenek.

Intuitív felülete és fontos automatizálási eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyszerűsítsék az ügyfelekkel való kommunikációt, leegyszerűsítsék a munkafolyamatokat és növeljék az ügyfelek elégedettségét.

Így ez egy kiváló alternatíva a Hello Bonsai-hoz képest a kreatív vállalkozások irányításához.

A HoneyBook legjobb funkciói

Biztosítson ügyfeleinek egy központi ügyfélportált, ahol hozzáférhetnek a projektfrissítésekhez, számlákhoz és szerződésekhez.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követő e-mailek, fizetési emlékeztetők és a projekt előrehaladásáról szóló frissítések automatizált munkafolyamatokkal.

Küldjön professzionális számlákat, kövesse nyomon és kérjen fizetéseket közvetlenül a platformon keresztül a számlázási és fizetéskövetési funkciók segítségével.

Takarítson meg időt a szerződések, ajánlatok és kérdőívek testreszabható sablonjaival!

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy integrált ütemezéssel zökkenőmentesen foglaljanak időpontot vagy konzultációt.

A HoneyBook korlátai

Korlátozott skálázhatóság nagyobb, összetett igényű vállalkozások számára

Egyes felhasználók a előre megtervezett sablonokon túli testreszabási lehetőségek hiányáról számolnak be.

Az integrációs lehetőségek kevésbé kiterjedtek, mint a versenytársaknál.

HoneyBook árak

Starter csomag: 36 USD/hó

Essentials csomag: 59 USD/hó

Prémium csomag: 129 USD/hó

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

6. Dubsado (A legjobb testreszabható CRM kisvállalkozások számára)

via Dubsado

A rugalmasságot és testreszabhatóságot igénylő szabadúszók és kisvállalkozások számára a Dubsado mindkettőt biztosítja. Az üzleti menedzsment platform szerződések, számlák és ütemezés kezelésére szolgáló eszközökkel rendelkezik.

Egyszerűsíti a műveleteket és személyre szabott élményt nyújt ügyfeleinek egy központi portállal, ahol megtekinthetik a dokumentumokat, szerződéseket és számlákat.

Ha a munkafolyamatok rugalmassága és az ügyfélkapcsolatok kezelése a prioritásai, akkor a Dubsado kiváló alternatíva a Hello Bonsai helyett.

A Dubsado legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott szerződéseket, ajánlatokat és kérdőíveket, amelyek illeszkednek márkájához, testreszabható űrlapok és CRM-sablonok segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés, a fizetési emlékeztetők és az ügyfelek bevonása a munkafolyamatok automatizálásával.

Foglaljon időpontokat és kezelje a találkozókat közvetlenül a Dubsado-n keresztül, az ütemező integráció segítségével.

A Dubsado korlátai

A kezdeti beállítás bonyolult és időigényes lehet.

A felület kezdők számára ijesztőnek tűnhet.

Az integrációk korlátozottak a versenytársakhoz képest.

Dubsado árak

Starter csomag: 20 dollár havonta

Premier csomag: 40 dollár havonta

Dubsado értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A munkavállalók több mint 90%-a azt mondta a HBR-nek, hogy az automatizálási eszközök segítenek nekik hatékonyabban dolgozni. És ez még nem minden: 85% szerint ezek az eszközök zökkenőmentesebbé és együttműködőbbé teszik a csapatmunkát. Az automatizálás ma már nem csak egy divatos szó a vállalkozások számára!

7. Proposify (A legjobb az ajánlatok létrehozásának és kezelésének egyszerűsítéséhez)

via Proposify

Az üzleti ajánlatok létrehozása, testreszabása és nyomon követése terén a Proposify a legjobb választás. Intuitív felülettel rendelkezik, amelyet szerződések és ajánlatok kezelésére terveztek.

Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a népszerű CRM- és fizetési eszközökkel, így még hatékonyabbá téve a munkafolyamatot. Ha a nyertes ajánlatok kidolgozására és az üzletek gyorsabb lezárására koncentrál, a Proposify kiváló Hello Bonsai alternatívaként tűnik ki.

A Proposify legjobb funkciói

Hozzáférhet előre megtervezett ajánlat-sablonokhoz, hogy professzionális és vizuálisan vonzó ajánlatokat készíthessen.

Kövesse nyomon, mikor nyitják meg, tekintik meg és reagálnak az ügyfelek az ajánlataira, hogy időben tudjon utánajárni a dokumentumkövetés segítségével.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára az e-aláírások hozzáadását a gyorsabb jóváhagyás érdekében.

Személyre szabhatja az ajánlatokat márkájának színeivel, logóival és üzeneteivel az egyedi márkajelzéssel.

Dolgozzon együtt csapattagjaival valós időben, hogy finomítsák az ajánlatokat és megkössék az üzleteket.

A Proposify korlátai

Korlátozott projektmenedzsment eszközök elérhetősége az all-in-one platformokhoz képest

Egyes felhasználók szerint a fejlett funkciók elsajátítása meglehetősen nehéz.

A magasabb szintű funkciók, mint például a fejlett elemzések, csak a prémium csomagokban érhetők el.

Proposify árak

Alapcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 65 USD/hó felhasználónként

Proposify értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (290+ értékelés)

💡Profi tipp: A világos kommunikáció kulcsfontosságú a szabadúszó munkában. Indítsa el a projekteket egy részletes munkatervvel (SOW), amelyben felvázolja a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet és a felelősségi köröket. Ez elősegíti a kölcsönös megértést és minimalizálja a félreértéseket.

8. Harvest (A legjobb időkövetéshez és költségkezeléshez)

via Harvest

Freelancerként vagy kisvállalkozás tulajdonosaként nagy segítséget jelent egy olyan eszköz, amellyel egyszerűen nyomon követheted az időt és a kiadásokat. A Harvest ezt egyszerűen meg is valósítja.

A számlázható órák nyomon követésétől és a projektköltségvetések kezelésétől a részletes pénzügyi jelentések elkészítéséig segít az Önhöz hasonló szakembereknek könnyedén kézben tartani pénzügyeiket.

Innovatív kialakítása és zökkenőmentes integrációja miatt a Harvest kiemelkedő Hello Bonsai alternatíva, különösen akkor, ha egyszerűsíteni szeretné a pénzügyi munkafolyamatokat anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgokat.

A legjobb funkciók összegyűjtése

Külön kövesse nyomon a számlázható és nem számlázható órákat az eszközökön

Egyszerűsítse a kiadások kategorizálását és jelentését a pontos számlázás és pénzügyi felügyelet érdekében a kiadáskezelés segítségével.

Szerezzen hasznos információkat a projekt jövedelmezőségéről és a csapat termelékenységéről a testreszabható, részletes jelentések segítségével.

Integrálja több mint 50 eszközzel, például a QuickBooks, a Trello és a Slack alkalmazásokkal a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Sablonok segítségével professzionális számlákat állíthat ki és fizetéseket fogadhat el közvetlenül a platformon belül.

A Harvest korlátai

Nincs meg az all-in-one eszközökben megtalálható robusztus projektmenedzsment funkciók

Az árak kevésbé kedvezőek lehetnek nagy csapatokkal vagy összetett igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

A fejlett jelentéskészítési funkciókhoz további beállítások vagy külső eszközök szükségesek lehetnek.

Harvest árak

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes

Pro csomag: 13,75 USD/hó felhasználónként

Prémium csomag: 17,50 USD/hó felhasználónként

Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

➡️ Olvassa el még: Ingyenes Google Sheets számlasablonok

9. Invoice Ninja (A legjobb szabadúszók és kisvállalkozások számára számlák és kifizetések kezeléséhez)

via Invoice Ninja

A számlák készítése és a fizetések nyomon követése teljes munkaidős feladatnak tűnik Önnek? Az Invoice Ninja lehet az a plusz munkaerő, amire csapatának szüksége van.

A platform egyszerűsíti a fizetési folyamatot az elejétől a végéig, olyan eszközökkel, amelyekkel kezelheti az ismétlődő számlákat, rugalmas fizetési lehetőségeket és átfogó fizetési nyomon követést a projektekben.

A Invoice Ninja legjobb funkciói

Készítsen és küldjön korlátlan számú professzionális számlát egyedi márkajelzéssel a számlázáskezelő segítségével.

Automatizálja a fizetési folyamatokat ismétlődő számlákkal és emlékeztetőkkal az ismétlődő fizetésekkel.

Kövesse nyomon a projekt költségeit, és integrálja azokat a számlákba a költségkövetés segítségével.

Fogadjon fizetéseket az ügyfelek számlázásával több mint 45 fizetési átjárón keresztül, beleértve a Stripe, PayPal és Square szolgáltatásokat.

Használja az ingyenes, saját szerveren futó, nyílt forráskódú verziót a nagyobb ellenőrzés és rugalmasság érdekében.

Az Invoice Ninja korlátai

A ClickUp és más fejlett platformokhoz képest korlátozott projektmenedzsment funkciók

A nyílt forráskódú verzióban az opciók testreszabásához technikai szakértelem szükséges.

Az integrációk maximalizálásához tanulási görbe szükséges.

Invoice Ninja árak

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes

Ninja Pro csomag: 12 USD/hó

Vállalati csomag: 16 USD/hó

Premium Business+: Egyedi árazás

Invoice Ninja értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

10. Teamwork.com (A legjobb komplex projektek kezeléséhez, fejlett együttműködési funkciókkal)

A Teamwork.com gyorsan népszerű projektmenedzsment platformmá vált a kisvállalkozások körében. Minden méretű, ügyfelekkel dolgozó vállalat számára készült, és különböző feladatkezelési, csapatmunkát támogató és időkövetési funkciókat kínál.

A Hello Bonsai alternatívájaként a Teamwork.com fejlett ügyfélkezelési funkciókat kínál, így ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek erős kommunikációs és együttműködési eszközökre van szükségük.

Teamwork.com legjobb funkciói

A feladatkezelő eszközök segítségével rendeljen hozzá feladatokat, állítsa be a prioritásokat, és kövesse nyomon a határidőket és a függőségeket.

A termelékenység optimalizálása érdekében kövesse nyomon a számlázható és nem számlázható órákat az időkövetés segítségével.

Ossza meg a projekt frissítéseit, fájljait és visszajelzéseit közvetlenül az ügyfelekkel a jobb ügyfél-együttműködés érdekében.

A platformon elérhető csapatcsevegés segítségével valós idejű kommunikációt és ötletelést tehet lehetővé a csapaton belül.

Használjon testreszabható projektsablonokat a projekt beállítása és végrehajtása egyszerűsítéséhez.

Teamwork.com korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet a kiterjedt funkciók miatt.

A fejlett funkciók csak a magasabb szintű árazási csomagokban érhetők el.

Az integrációs lehetőségek korlátozottak a ClickUp-hoz hasonló versenytársakhoz képest.

Teamwork.com árak

Deliver Plan: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow Plan: 25,99 USD/hó felhasználónként

Scale Plan: 69,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Teamwork.com értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

A tökéletes Hello Bonsai alternatíva az üzleti növekedéshez?

A megfelelő üzleti menedzsment eszköz kiválasztása döntő fontosságú a működés hatékonysága és az üzleti növekedés szempontjából. Bár a Hello Bonsai népszerű választás, nem ez az egyetlen lehetőség.

Alternatíváink egyedülálló funkciókat kínálnak a legkülönbözőbb igényekhez, a fejlett projektmenedzsmenttől az ügyfélkommunikációs eszközökig és a pénzügyi nyomon követésig.

Ha olyan, nagymértékben testreszabható eszközt keres, amely kiválóan alkalmas projekt- és feladatkezelésre, miközben integrálja az időkövetés és a CRM funkciókat, akkor a ClickUp egy erős versenyző. Sokoldalú funkciói miatt kiemelkedő választás freelancerek és kisvállalkozások számára egyaránt.

Találjon egy eszközt, amely összhangban áll üzleti céljaival, és segít Önnek okosabban, nem pedig keményebben dolgozni. A ClickUp pontosan ezt kínálja Önnek! Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és szabadítsa fel növekedési és sikerre való potenciálját!