A csapatmunkát elősegítő 11 legjobb belső kommunikációs mobilalkalmazás

Érezte már valaha úgy, hogy csapata kommunikációja kaotikus telefonos játék, ahol az üzenetek elvesznek a fordításban, és a feladatok elsikkadnak? Mindannyian átéltük már ezt!

Akár távoli munkát végez, akár globális csapatokat irányít, a belső kommunikációs alkalmazások kulcsfontosságúak ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon (és megőrizze józan eszét).

Összegyűjtöttük a 11 legjobb belső kommunikációs mobilalkalmazást, amelyek átalakítják csapata együttműködését.

Kevesebb e-mail szál, gyorsabb frissítések, és talán még kevesebb „sürgős” késő esti üzenet. Ezek az alkalmazások elgondolkodtatják majd, hogyan tudott eddig nélkülük dolgozni.

A legfontosabb, hogy megtalálja a tökéletes belső kommunikációs eszközt. Kezdődjön a kommunikáció!

Mit kell keresni a belső kommunikációs mobilalkalmazásokban?

A megfelelő belső kommunikációs alkalmazás kiválasztása elengedhetetlen a csapat termelékenységének javításához. De a piacon elérhető számtalan lehetőség közül hogyan dönthet el, melyik alkalmazás a legmegfelelőbb a szervezetének?

Az alábbi szempontokat érdemes előtérbe helyezni a lehetőségek értékelésekor:

Valós idejű kommunikációs funkciók : Keressen olyan azonnali üzenetküldő, videohívás és csoportos csevegés funkciókat, amelyek zökkenőmentessé teszik a kommunikációt. Az audioüzenetek és a képernyőmegosztás támogatására szolgáló eszközök különösen értékesek : Keressen olyan azonnali üzenetküldő, videohívás és csoportos csevegés funkciókat, amelyek zökkenőmentessé teszik a kommunikációt. Az audioüzenetek és a képernyőmegosztás támogatására szolgáló eszközök különösen értékesek a távoli vagy hibrid csapatok számára.

Feladat- és projektmenedzsment integráció : Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek integrálják a feladatkezelést és a Kanban táblákat, segítve a csapatokat a célok összehangolásában és a feladatok hatékony kezelésében.

Egyszerű felület : Válasszon olyan alkalmazást, amely mindenki számára intuitív módon kezelhető. Az egyszerű felület minimálisra csökkenti a bevezetési időt, és biztosítja, hogy az alkalmazás a termelékenységet növelje, ne pedig gátolja.

Biztonság és megfelelőség : Keressen olyan csapatkommunikációs alkalmazásokat, amelyek fejlett titkosítással, biztonságos bejelentkezéssel (pl. Azure Active Directory) és az iparági szabványoknak való megfeleléssel rendelkeznek.

Testreszabható funkciók: Használjon olyan alkalmazásokat, amelyek fájlmegosztást, képernyőmegosztást, teendőlistákat vagy bármilyen más kommunikációs eszközt biztosítanak, amelyre távoli munkavállalói vagy első vonalbeli munkatársai számára szükség lehet.

Szóval, hol találhatja meg ezeket a funkciókat egyszerre?

A 11 legjobb belső kommunikációs mobilalkalmazás

Itt található egy átfogó lista azokról a belső kommunikációs alkalmazásokról, amelyek kielégítik csapata igényeit, elősegítik az együttműködést és támogatják a hosszú távú üzleti célokat:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one alkalmazás projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

A ClickUp több mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz; ez egy all-in-one üzenetküldő alkalmazás a munkához, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-val támogatva, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

A ClickUp Chat a csapatod beépített üzenetküldő szupersztárja. A harmadik féltől származó csevegőeszközökkel ellentétben minden projekthez kapcsolódó beszélgetést közvetlenül a feladatokhoz köt.

Ez azt jelenti, hogy többé nem kell e-maileket böngészni vagy platformok között váltogatni a fontos információk megtalálásához.

Próbálja ki a ClickUp Chat alkalmazást! A ClickUp Chat segítségével központosítsa csapatának kommunikációját, és kapcsolja össze a munkafolyamatokkal.

A Chat segítségével megbeszélheti a projekt frissítéseit, ötleteket gyűjthet, vagy gyors frissítéseket oszthat meg, miközben az üzeneteket közvetlenül a releváns feladatokhoz vagy projektekhez kapcsolhatja.

Tűzze ki a fontos üzeneteket, hogy könnyen megtalálja őket, és tartsa a beszélgetéseket egy helyen, hogy azok zökkenőmentesen folyhassanak.

Szeretné valahol dokumentálni ezeket a megbeszélési pontokat? A ClickUp Docs javítja a dokumentumok közös szerkesztését. A felhasználók közvetlenül a ClickUp-ban hozhatnak létre, szerkeszthetnek és oszthatnak meg dokumentumokat, és könnyen hozzáférhetővé tehetik azokat a feladatokhoz vagy projektekhez való kapcsolásával.

Készítsen, szerkesszen és osszon meg néhány kattintással a ClickUp Docs segítségével

A valós idejű szerkesztés lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy egyszerre dolgozzanak a dokumentumokon, a feladatok dokumentumokba való beágyazásának lehetősége pedig áthidalja a tervezés és a végrehajtás közötti szakadékot.

Akár javaslatot készít, akár projektet vázol fel, a ClickUp Docs biztosítja, hogy csapata hatékonyabban működjön együtt, a verziótörténet pedig minden átláthatóvá teszi.

Azokban a pillanatokban, amikor a szavak nem elegendőek, a ClickUp Clips segít. Ez a képernyőfelvétel funkció lehetővé teszi, hogy rögzítse a képernyőt, narrálja a folyamatokat, vagy vizuális utasításokat adjon a feladatokhoz.

Ossza meg és rögzítse képernyőjét a ClickUp Clips segítségével az egyszerű együttműködés érdekében

Tökéletes megoldás frissítések megosztására, összetett munkafolyamatok elmagyarázására vagy új csapattagok beillesztésére hosszú e-mailek vagy megbeszélések nélkül. Rögzítse, ossza meg, és hagyja, hogy a képek beszéljenek helyette.

A ClickUp Collaboration Detection valós időben szinkronizálja a csapatot. Ez a funkció értesíti a felhasználókat, ha valaki más ugyanazt a feladatot vagy dokumentumot szerkeszti, így megelőzve az ütköző változásokat és javítva a koordinációt.

Dokumentumok szerkesztése és tartalomra való valós idejű együttműködés a ClickUp Collaboration Detection segítségével

Legyen szó projekttervről vagy megosztott dokumentumról, mindig tudni fogja, ki min dolgozik, elősegítve ezzel a csapatmunkát és az átláthatóságot.

A rugalmasság egy másik kulcsfontosságú tényező, amely hozzájárul a hatékony projektmenedzsmenthez, és a ClickUp egyéni nézetek pontosan ezt biztosítják. Válasszon a lista, tábla, naptár, idővonal és egyéb lehetőségek közül, hogy a feladatok megjelenítését a csapatának leginkább megfelelő módon alakítsa ki.

Dolgozzon együtt csapattagjaival úgy, hogy a ClickUp Views segítségével a kívánt módon osztja meg az információkat.

A táblák Kanban-stílusú munkafolyamatot kínálnak, míg a Gantt-nézetek segítenek nyomon követni a függőségeket és az ütemterveket. A nézetek közötti váltás lehetősége biztosítja, hogy a csapat minden tagja szinkronban maradjon, függetlenül a munkastílusától.

A hosszú, összefüggéstelen e-mail láncok ideje lejárt. A ClickUp @Mentions és Assign Comments funkciói lehetővé teszik, hogy a feladatokon belül közvetlenül megjelölje a csapat tagjait, felelősségeket osszon ki, vagy felhívja a figyelmet a frissítésekre.

Kommunikáljon okosabban és működjön együtt hatékonyabban a ClickUp Comments és Mentions alkalmazásokkal

Használja a szálakba rendezett megjegyzéseket, hogy a beszélgetések szervezettek és megvalósíthatók legyenek, és mindenki pontosan tudja, mit kell tennie, anélkül, hogy zavar keletkezne.

Akár csevegésre, tervezésre vagy ötletelésre van szüksége a csapatának, a ClickUp mindent egy helyen tart, hogy a együttműködés zökkenőmentes legyen.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a ismétlődő feladatokat könnyedén könnyedén a ClickUp ismétlődő feladataival . Legyen szó heti csapatértekezletekről, havi jelentésekről vagy éves tervezésről, automatizálhatja a feladatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentsék a határidők elmulasztásának kockázatát.

Határozza meg, kövesse nyomon és vizualizálja a csapat és az egyéni célokat közvetlenül a platformon belül a csapat és az egyéni célokat közvetlenül a platformon belül a ClickUp Goals segítségével. Ossza fel a nagyobb célokat kisebb célokra, kapcsolja őket feladatokhoz, és kövesse nyomon az előrehaladást valós időben.

Integrálja több mint 1000 eszközzel , beleértve a Slacket, a Zoomot, a Google Drive-ot és a Microsoft Teams-t , beleértve a Slacket, a Zoomot, a Google Drive-ot és a Microsoft Teams-t a ClickUp Integrations segítségével. Ezek az integrációk lehetővé teszik, hogy kedvenc alkalmazásait bevezesse a platformba, javítva a munkafolyamatokat és csökkentve a több eszköz közötti váltás szükségességét.

Vizualizálja és kezelje a feladatok közötti kapcsolatokat a ClickUp Task Dependencies funkciójával. A feladatokat „blokkoló”, „várakozó” vagy „összekapcsolt” jelöléssel láthatja el, így mindenki tudja, mit kell elvégezni, mielőtt továbblépne a következő lépésre.

Mérje meg a feladatokra fordított időt közvetlenül a platform közvetlenül a platform on belül a ClickUp időkövető funkciójával . Akár számlázható órákat kezel, akár a termelékenységet optimalizálja, ez a funkció betekintést nyújt abba, hogy hol osztják el az időt.

A ClickUp korlátai

A ClickUp tanulási görbéje meredek. Ezért széles körű funkciói néha túlterhelőek lehetnek az új felhasználók számára, és egy kis időbe telik, mire megszokják őket.

A mobilalkalmazás teljes mértékben működőképes, de még nem tartalmazza az asztali verzióban elérhető összes funkciót.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Hozzáadható bármely fizetős csomaghoz, havi 7 dollár/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

🧠 Tudta-e: A ClickUp nemrégiben a G2 2024 téli jelentésében 18 kategóriában az első helyezett szoftver lett! A 18 kategória közül kettőben, a projekt együttműködés és a munkafolyamat-kezelés kategóriában végzett az élen.

2. Slack (A legjobb az azonnali üzenetküldéshez és a csapatkommunikációhoz)

A Slack egy vezető belső kommunikációs alkalmazás, amely valós idejű üzenetküldési funkcióiról és kiterjedt integrációs lehetőségeiről ismert. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek célja a munkavállalók közötti kommunikáció és együttműködés javítása.

A Slack mobilalkalmazás felhasználóbarát navigációval rendelkezik, fülekkel ellátott sávval, amely gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb funkciókhoz. Így mobilján keresztül is követheti az üzeneteket, válaszolhat a közvetlen említésekre és kezelheti a feladatokat.

A Slack legjobb funkciói

Rendezze a beszélgetéseket konkrét projektekhez és csapatokhoz tartozó dedikált terekbe, biztosítva, hogy az összes csapatkommunikáció strukturált legyen.

Segítse elő a csapat tagjai közötti magánjellegű, egyéni beszélgetéseket

Vegyen részt könnyed audio- vagy videobeszélgetésekben a Huddles segítségével, és ossza meg előre rögzített videóüzeneteit a Clips segítségével.

Ossza meg dokumentumokat, képeket és egyéb fájlokat közvetlenül a beszélgetésekben

A Slack korlátai

A csatornák és üzenetek bősége túlzott értesítésekhez vezethet.

A végpontok közötti titkosítás nem mindig elérhető, ami adatbiztonsági kockázatot jelent.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati rács: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 500 értékelés)

3. Workvivo (A legjobb az alkalmazottak elkötelezettségének és a vállalati kultúra javításához)

Kombinálja a hagyományos eszközöket a Workvivo alkalmazáson keresztül az alkalmazottak elkötelezettségét elősegítő funkciókkal.

A Workvivo mobilalkalmazással személyre szabott tevékenységi hírcsatornán keresztül naprakész információkat kaphat, képekkel és videókkal ellátott bejegyzéseket oszthat meg, valamint shout-outokkal elismerheti kollégái eredményeit.

Az alkalmazás célja, hogy a munkavállalók helytől függetlenül jobban kapcsolódjanak munkájukhoz és a szervezet küldetéséhez.

A Workvivo legjobb funkciói

Tegyen közzé frissítéseket, ossza meg a híreket, és vegyen részt a Central Hubon zajló beszélgetésekben!

Kombinálja a hagyományos intranetes funkciókat a közösségi funkciókkal, lehetővé téve a munkavállalók számára a dokumentumokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférést.

Hozzon létre érdeklődési körök vagy projektek alapján csoportokat, elősegítve az együttműködést

Mérje az alkalmazottak elkötelezettségét, hangulatát és viselkedését

A Workvivo korlátai

Az árazási struktúra egyes felhasználók számára zavaros lehet.

Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációval kapcsolatban, ami zavarhatja a munkafolyamatokat.

A Workvivo árai

Üzleti terv: Egyedi árazás

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Workvivo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

A Microsoft Teams egy belső kommunikációs mobilalkalmazást kínál, amely zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft Office csomaggal. Egyesített platformot biztosít a csapatok közötti kommunikációhoz, együttműködéshez és videokonferenciákhoz, néhány remek funkcióval.

A Microsoft Teams mobilalkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen érintéssel csatlakozzanak a megbeszélésekhez, közvetlenül a mobiljukról osszák meg a tartalmakat, és más irodai alkalmazások segítségével valós időben együttműködjenek.

Az alkalmazás push értesítéseket is támogat, így a felhasználók azonnal értesülnek a fontos üzenetekről.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Készítsen és osszon meg dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat könnyedén a Microsoft Office-ban

Rendezze a beszélgetéseket csatornák és csapatok szerint

Kiváló minőségű videohívásokat és értekezleteket szervezhet olyan funkciók segítségével, mint a képernyő megosztása és az értekezletek rögzítése.

Vegyen részt privát vagy csoportos csevegésekben ezzel az üzleti üzenetküldő alkalmazással , amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint a megemlítések és a szálakba rendezett beszélgetések.

A Microsoft Teams korlátai

A csapatok nagy terhelést jelentenek az eszközökre, ami befolyásolja a régebbi rendszerek teljesítményét.

Az új felhasználóknak időbe telhet, mire teljes mértékben megértik a kiterjedt funkciókészletet.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Microsoft Teams Essentials: 4,00 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/hó felhasználónként (éves előfizetés)

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves előfizetés)

Megjegyzés: A Microsoft Teams a Microsoft 365 csomag részeként érhető el. A feltüntetett árak a Microsoft 365 csomagra vonatkoznak.

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9700+ értékelés)

💡 Profi tipp: Kerülje el az értesítések túlterhelését azáltal, hogy a figyelmeztetéseket úgy állítja be, hogy csak a legrelevánsabb frissítéseket kapja meg. Például állítsa be a Slacket vagy a Microsoft Teamst úgy, hogy csak a közvetlen említések vagy a kritikus csatornafrissítések esetén kapjon értesítést.

5. Trello (a legjobb vizuális feladatkezelés Kanban táblákkal)

Olyan felhasználóbarát belső kommunikációs alkalmazást keres, amely kiválóan alkalmas vizuális feladatokra és csapatmenedzsmentre? A Trello intuitív Kanban tábláival megbízható megoldást kínál.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuálisan szervezzék a projekteket és feladatokat, elősegítve ezzel az együttműködésen alapuló kommunikációt.

A Trello mobilalkalmazás lehetővé teszi új kártyák létrehozását, határidők beállítását és fájlok csatolását közvetlenül mobil eszközéről. Az alkalmazás támogatja a valós idejű szinkronizálást, így biztosítva, hogy a változások azonnal megjelenjenek minden eszközön és minden csapattag számára.

A Trello legjobb funkciói

Hozzon létre táblákat listákkal és kártyákkal, amelyek a feladatokat ábrázolják, és világosan megjelenítik a munkafolyamatot.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Jira, hogy javítsa a funkcionalitást.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat kódolás nélkül a Butler automatizálási rendszerrel.

A Trello korlátai

A kiegészítő funkciókhoz nagymértékben támaszkodik a Power-Ups-ra, ami költségessé válhat.

Hiányoznak olyan fejlett funkciók, mint a függőségek, amelyek komplex projektekhez szükségesek.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások naponta átlagosan 25 üzenetet küldenek, információkat és kontextust keresve. Ez azt jelenti, hogy rengeteg időt pazarolunk az e-mailek és csevegések között való görgetéssel, kereséssel és a töredezett beszélgetések megfejtésével. 😱 Bárcsak lenne egy intelligens platform, amely egy helyen összekapcsolja a feladatokat, projekteket, csevegéseket és e-maileket (plusz AI-t!). De van ilyen: próbálja ki a ClickUp-ot!

6. Chanty (A legjobb megoldás kisvállalkozások számára, akik megfizethető, mindent magában foglaló kommunikációs alkalmazást keresnek)

A Chanty egy belső kommunikációs alkalmazás, amelyet olyan kisvállalkozások számára fejlesztettek ki, amelyek megfizethető, mindent magában foglaló megoldást keresnek a csapatmunkához.

A Chanty mobilalkalmazása, amely iOS és Android rendszereken is elérhető, biztosítja, hogy a csapat tagjai kapcsolatban maradjanak és hatékonyan kezeljék a feladatokat, még útközben is.

Az alkalmazás intuitív felülete lehetővé teszi a csevegések és feladatok közötti navigálást, elősegítve a hatékony együttműködést és a kommunikációs stratégiájának megfelelő zökkenőmentes munkafolyamatokat.

A Chanty legjobb funkciói

Közös és privát csevegések révén valós időben kommunikálhat csapatával.

Kiváló minőségű hang- és videohívások képernyőmegosztással

Hozzon létre feladatokat üzenetekből, és kövesse nyomon az előrehaladást Kanban táblával.

A Chanty korlátai

Kevesebb harmadik féltől származó integráció a versenytársakhoz képest

Egyes felhasználók videohívások során hibákat jelentettek.

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

7. Connecteam (A legalkalmasabb az irodán kívüli és az első vonalbeli munkavállalók hatékony irányításához)

Ha sokat dolgozik első vonalbeli csapatokkal vagy helyszíni személyzettel, akkor a Connecteam elengedhetetlen. Ez egy all-in-one kommunikációs alkalmazás, amely átfogó eszközkészletet kínál a műveletek optimalizálásához és a csapatkommunikáció erősítéséhez.

A Connecteam mobilalkalmazás lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy okostelefonjukról közvetlenül hozzáférjenek a fontos eszközökhöz és elvégezzék olyan feladatokat, mint a munkaidő-nyilvántartás, a beosztások megtekintése és a csapat tagokkal való kommunikáció.

A Connecteam legjobb funkciói

Tartsa összehangban az összes első vonalbeli munkatársát valós idejű csapatkommunikációval csevegés, frissítések és értesítések segítségével.

Hozzon létre és osszon meg ütemterveket, és automatizálja a munkaidő-nyilvántartást gyorsan az összes alkalmazottjával.

Feladatokat rendelhet és nyomon követhet a munkavállalók számára, átláthatóságot biztosítva a felelősségi körökben és megszüntetve a kommunikációs hiányosságokat

A Connecteam korlátai

A versenytársakhoz képest magasabb árkategória, és a fejlettebb funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Kevesebb harmadik féltől származó integráció a versenytársakhoz képest

A Connecteam árai

Kisvállalkozói csomag: Ingyenes 10 felhasználóig

Operations Basic: 35 USD/hó az első 30 felhasználó számára (0,6 USD/hó minden további felhasználó után)

Operations Advanced: 59 USD/hó az első 30 felhasználó számára (1,8 USD/hó minden további felhasználó után)

Operations Expert: 119 USD/hó az első 30 felhasználó számára (3,6 USD/hó minden további felhasználó után)

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (340+ értékelés)

👀 Tudta? Az irodán kívüli munkavállalók számára a Connecteam geofencing funkciója biztosítja a pontos bejelentkezést, mivel csak akkor engedi a munkavállalóknak a bejelentkezést, ha egy meghatározott helyen tartózkodnak.

8. RingCentral (A legjobb robusztus videokonferenciákhoz és felhőalapú kommunikációhoz)

A RingCentral egy megbízható kommunikációs alkalmazás, amely robusztus videokonferencia és felhőalapú eszközök segítségével köti össze a csapatot. Ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek skálázható megoldásra van szükségük.

Ez a mobilalkalmazás mozgásban lévő felhasználók számára készült, és Önnek és csapatának összehangolt és összekapcsolt munkafolyamatot biztosít. Az alkalmazás felhasználói videokonferenciákon vehetnek részt, üzeneteket küldhetnek és fogadhatnak, valamint közvetlenül mobiltelefonjukról kezelhetik a telefonhívásokat.

A RingCentral legjobb funkciói

Készítsen nagyfelbontású videohívásokat, amelyek akár 500 résztvevőt is támogatnak

Használja a felhőalapú magán telefonközpontot (PBX) korlátlan hívásokhoz az Egyesült Államokban és Kanadában.

Több mint 300 népszerű alkalmazással integrálható

A RingCentral korlátai

A kiterjedt funkciók elsajátítása és alkalmazkodásuk időbe telhet.

Egyes felhasználók a támogatás reagálóképességével kapcsolatos problémákról számolnak be.

RingCentral árak

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 100 felhasználó)

Haladó: 35 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 100 felhasználó)

Ultra: 45 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 100 felhasználó)

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

A Staffbase segítségével vállalati szintű frissítéseket és belső hírleveleket küldhet, és biztosíthatja, hogy a munkavállalók mindig tájékozottak és elkötelezettek legyenek.

A Staffbase mobilalkalmazás biztosítja, hogy az alkalmazottak azonnal hozzáférjenek a vállalati hírekhez, frissítésekhez és erőforrásokhoz, még akkor is, ha távolról dolgoznak.

A munkavállalók a mobilalkalmazáson keresztül hozzáférhetnek fontos dokumentumokhoz, és részt vehetnek interaktív funkciókban, például felmérésekben és visszajelzési mechanizmusokban.

A Staffbase legjobb funkciói

A legfontosabb híreket és információkat közvetlenül az alkalmazottak mobil eszközeire juttassa el

Készítsen automatizált és vizuálisan vonzó hírleveleket részletes mutatókkal

Használja ki a központi hub előnyeit a csapatkommunikációhoz és a vállalati erőforrások eléréséhez

A Staffbase korlátai

A céloldalak és a híroldalak szétválasztása kihívást jelenthet.

Vállalati szintű cégek számára készült, ami kisebb szervezetek számára költséges lehet.

A Staffbase árai

Egyedi árazás

Staffbase értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

10. monday. com (A legjobb projektmenedzsmenthez és munkafolyamat-testreszabáshoz)

A monday.com egy dinamikus platform, amely projektmenedzsment eszközöket és munkafolyamat-testreszabást kínál. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek optimalizálni szeretnék a folyamatokat, vizualizálni a feladatokat vagy hatékonyan együttműködni.

A monday.com mobilalkalmazással táblákat hozhat létre és szerkeszthet, feladatokat rendelhet hozzá, fontos eseményeket állíthat be, és valós időben követheti nyomon csapata előrehaladását.

Az alkalmazás támogatja a desktop verzió összes nézetét, beleértve a Kanban és a Naptár nézeteket is, így a munkafolyamatokat az Ön igényeinek megfelelően vizualizálhatja.

monday. com legjobb funkciói

Tervezzen olyan munkafolyamatokat, amelyek megfelelnek a többfunkciós csapatok projektkövetelményeinek.

Használjon olyan eszközöket, mint a Kanban táblák, Gantt diagramok és naptárak a vizuális együttműködéshez.

Csökkentse a manuális munkát az ismétlődő feladatok automatizálásával

monday. com korlátai

A mobil verzió funkciói korlátozottak a webes verzióhoz képest

Meghatározott számú felhasználó után fizetni kell, ami kisebb csapatok számára nem feltétlenül költséghatékony.

monday. com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó/felhasználó (minimum három felhasználó)

Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként (minimum három felhasználó)

Pro: 24 USD/hó/felhasználó (minimum három felhasználó)

Vállalatok: Egyedi árazás

monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5300 értékelés)

💡 Profi tipp: Időt takaríthat meg, ha sablonokat hoz létre a gyakran ismétlődő munkafolyamatokhoz, például az új munkavállalók beillesztéséhez vagy a heti sprintok tervezéséhez. A legtöbb alkalmazás lehetővé teszi a feladatok másolását előre meghatározott alfeladatokkal és határidőkkel.

11. Troop Messenger (A legjobb megoldás a biztonságos kommunikációhoz olyan csapatokban, amelyek egyszerű felületeket igényelnek)

A vállalaton belüli megbeszélések és üzenetek kiszivárogtatása (akár véletlen, akár szándékos) minden vezető és ügyvezető legrosszabb rémálma. De a megelőzés jobb, mint a gyógyítás, és a Troop Messenger segít megakadályozni, hogy egy ilyen forgatókönyv valósággá váljon.

Ez egy biztonságos, csapatok számára kialakított belső kommunikációs mobilalkalmazás, amely a biztonságot és az egyszerű kezelhetőséget helyezi előtérbe.

Használhatja egyéni vagy csoportos csevegésekhez, különböző formátumú fájlok megosztásához, valamint audio- és videohívások kezdeményezéséhez közvetlenül mobil eszközéről.

A Troop Messenger mobilalkalmazás olyan funkciókat is támogat, mint a képernyőmegosztás és a helymeghatározás mobil formátumban, javítva ezzel csapata együttműködési erőfeszítéseit.

A Troop Messenger legjobb funkciói

Használja a kiégés funkciót, amely „önmegsemmisítő időzítőt” biztosít a bizalmas üzenetekhez.

A forkout funkcióval egyszerre több felhasználónak vagy csoportnak is küldhet üzeneteket vagy mellékleteket, növelve ezzel a kommunikáció hatékonyságát

Ossza meg képernyőjét videohívások során a hatékony prezentációk és megbeszélések érdekében

A Troop Messenger korlátai

A versenytársakhoz képest kevesebb harmadik féltől származó integrációt kínál.

A mobilalkalmazás felülete kevésbé felhasználóbarát, mint a webes verzióé.

A Troop Messenger árai

Prémium: 2,50 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 5 USD/hó felhasználónként

Superior: 9 USD/hó felhasználónként (hamarosan elérhető)

Troop Messenger értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

