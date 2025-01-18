A 11 legjobb Lark alternatíva és versenytárs 2025-re

Ha ide került, akkor valószínűleg azért, mert olyan projektmenedzsment eszközt és együttműködési platformot keres, amely racionalizálja a munkafolyamatokat, növeli a termelékenységet, és biztosítja, hogy csapata úgy működjön, mint egy jól bejáratott gépezet.

Persze, a Lark képes egyszerűsíteni az üzleti műveleteket, de vajon tényleg minden szempontból megfelel a csapata egyedi igényeinek? Talán jobb funkciókra, erősebb integrációkra vagy valami könnyebben használható és skálázható megoldásra vágyik.

A tökéletes eszköz létezik, de meg kell keresni.

Mi elvégeztük a nehéz munkát, és összegyűjtöttük a 11 legjobb Lark alternatívát. Akár startupot, akár nagyvállalatot vezet, ez a gondosan összeállított lista a projektmenedzsment és munkafolyamat-eszközökről segít megtalálni a megfelelő megoldást.

⏰60 másodperces összefoglaló Íme összefoglalónk a legjobb Lark alternatívákról: ClickUp: A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez Zoom: A legjobb videokonferenciákhoz és virtuális együttműködéshez Microsoft Teams: A legjobb csapatkommunikációhoz a Microsoft ökoszisztémán belül Slack: A legjobb dinamikus csapatüzenetküldéshez és szervezett munkahelyi kommunikációhoz Google Workspace: A legjobb központosított fájlkezeléshez és felhőalapú termelékenységhez Monday. com: A legjobb a racionalizált projektkövetéshez és a kollaboratív csapatmenedzsmenthez Notion: A legjobb projektmenedzsmenthez és kreatív együttműködéshez Bitrix24: A legjobb fejlett CRM és feladatkezeléshez Asana: A legjobb feladat szervezéshez és a projektek sikeréhez Coda: A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és a munkafolyamatok hatékonyságához Flock: A legjobb valós idejű kommunikációhoz és feladatkoordinációhoz

Mit kell keresnie a Lark alternatíváiban?

A Lark alternatíváinak keresésekor olyan megoldásokat kell keresnie, amelyek ugyanazokat vagy jobb funkciókat és szolgáltatásokat kínálnak, mint a Lark. Íme néhány fontos funkció, amelyet figyelembe vehet az üzleti igényeinek leginkább megfelelő eszköz kiválasztásakor:

Projektmenedzsment : Keressen olyan megoldásokat, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a Kanban táblák, Gantt-diagramok, időkövetés és testreszabható munkafolyamatok.

Együttműködés : Keressen olyan eszközt, amely valós idejű frissítésekkel javíthatja a csapatok közötti együttműködést.

Skálázhatóság : Válasszon olyan platformokat, amelyek skálázhatók és testreszabhatók az üzleti tevékenység fejlődésével.

Könnyű használat : Válasszon egy intuitív és felhasználóbarát megoldást!

Integrációk : Válasszon olyan eszközt, amely integrálható a napi munkafolyamatokban használt egyéb alkalmazásokkal.

Ügyfélszolgálat: Válasszon olyan platformot, amely gyors, reagáló és megbízható ügyfélszolgálattal rendelkezik.

A 11 legjobb Lark alternatíva

A Lark egy megbízható eszköz a munkahelyi termelékenység és a csapatkommunikáció javításához. Ha azonban fejlett integrációkat, nagyobb testreszabási lehetőségeket vagy továbbfejlesztett együttműködési funkciókat keres, itt talál néhány legjobb Lark alternatívát, amelyet érdemes megfontolnia.

1. ClickUp (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

A ClickUp egy „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás”, amely központosítja a feladatkezelést és a munkahelyi kommunikációt.

Akár kisebb projektekkel foglalkozó tanácsadó, akár komplex, nagyszabású projekteket irányító vállalkozás, a ClickUp projektmenedzsment eszköze kiváló választás.

Ez az mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely rugalmasságot és eszközöket biztosít a projekthez kapcsolódó tevékenységek kezeléséhez, a csapatkommunikáció egyszerűsítéséhez, testreszabható munkafolyamatok létrehozásához, feladatok kezeléséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és intelligens mesterséges intelligencia használatához, hogy a munkát gyorsabban elvégezhesse.

Válasszon több mint 100 előre elkészített ClickUp automatizálás közül, vagy hozza létre saját munkafolyamatát a rutin feladatok elvégzéséhez. Automatizálja a feladatok frissítését és az e-mailek küldését, vagy akár AI-összefoglalásokat is indíthat el a projektekhez, hogy figyelmét oda összpontosíthassa, ahol arra szükség van.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Chat segítségével valós időben kommunikálhat a csapattagokkal. Egyszerűen @megemlítheti egy csapattagot, hogy meghívja őt egy beszélgetésre. Az AI szuperképességeivel kiegészítve automatikusan javaslatokat tesz a kérdésekre, összefoglalja a beszélgetési szálakat, és automatikusan feladatokat hoz létre az üzenetekből.

Ossza meg a frissítéseket a csapattagokkal valós időben a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Assigned Comments segítségével akár közvetlenül egy megjegyzésből is létrehozhat teendőket magának vagy csapattagjainak. A megoldatlan megjegyzések követési emlékeztetőként jelennek meg a megbízott feladatlistáján, és a teendő elvégzése után megoldhatók.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosított dokumentáció : Készítsen szépen formázott súgócikkeket, SOP-kat, vállalati wikiket stb. : Készítsen szépen formázott súgócikkeket, SOP-kat, vállalati wikiket stb. a ClickUp Docs segítségével – egy praktikus dokumentumkezelő megoldással. Hívja meg a csapat tagjait, hogy valós időben szerkesszék a dokumentumokat, hozzanak létre tudásmenedzsment-erőforrásokat, és kapcsolják össze a dokumentumokat a feladatokkal a könnyű hivatkozás érdekében.

Feladatkezelés : Ossza fel a komplex projekteket megvalósítható feladatokra, és rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz : Ossza fel a komplex projekteket megvalósítható feladatokra, és rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz a ClickUp Tasks segítségével. Adjon hozzá feladatleírásokat, prioritási szinteket, egyéni mezőket és határidőket a határidők hatékony betartása érdekében.

Jelentések és irányítópultok : Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, lássa át a szűk keresztmetszeteket, és javítsa a teljesítményt : Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, lássa át a szűk keresztmetszeteket, és javítsa a teljesítményt a ClickUp Dashboards segítségével. Alakítsa át a nyers adatokat vizuálisan vonzó táblázatokká és grafikonokká, hogy azok könnyebben feldolgozhatók legyenek.

Intelligens mesterséges intelligencia: Végezze el a feladatokat gyorsabban a ClickUp saját mesterséges intelligenciájával, : Végezze el a feladatokat gyorsabban a ClickUp saját mesterséges intelligenciájával, a ClickUp Brain-nel . Automatizálja a mindennapi feladatokat, mint például a projekt- és feladatfrissítéseket, az állapotváltozásokat stb. Másodpercek alatt kapjon választ a munkával kapcsolatos kérdéseire, és használja a Brain-t személyes írási asszisztensként. Készítsen meggyőző e-maileket, foglalja össze a találkozók jegyzetét, hozzon létre sablonokat és még sok mást.

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkciókészlete miatt van egy kis tanulási görbe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: Egyszerűsítse a projekttervezést és kezelje munkáját anélkül, hogy minden alkalommal a nulláról kellene kezdenie, a ClickUp projektmenedzsment sablonjainak segítségével.

2. Zoom (A legjobb videokonferenciákhoz és virtuális együttműködéshez)

a Zoom segítségével

A Zoom egy videokonferencia-platform, amelyet világszerte használnak a vállalkozások a virtuális együttműködés, a távmunka és a találkozók céljára. Segít a hibrid csapatoknak a valós idejű csevegés, a képernyő megosztás és több harmadik fél integrációja révén zökkenőmentesen együttműködni.

A Zoom legjobb funkciói

Videokonferencia : Könnyedén szervezzen megbeszéléseket ügyfelekkel, partnerekkel és más érdekelt felekkel HD-minőségű hanggal és videóval, zajszűréssel és virtuális háttérrel.

AI-társ : automatikusan generált értekezlet-összefoglalók és átiratok az értekezletek felvételeihez. Az AI-társ az értekezletek során a legfontosabb vitapontokat is azonosítja, és azokat követhető intézkedési pontokká alakítja át.

Konferenciatermek: Lehetővé teszi a személyesen részt vevő és a távoli munkavállalók számára, hogy csatlakozzanak a találkozókhoz és valós időben kommunikáljanak egymással a Zoom Rooms segítségével.

A Zoom korlátai

Az ügyfélszolgálat válasza gyakran késik

A fizetés és a számlázás nem túl egyszerű, és sok felhasználó arról számol be, hogy olyan funkciókért kell fizetnie, amelyeket nem használ.

Zoom árak

Örökre ingyenes

Pro : 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

3. Microsoft Teams (A legjobb a Microsoft ökoszisztémán belüli csapatkommunikációhoz)

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egyszerűsíti a csapatok közötti kommunikációt és a valós idejű együttműködést fájlmegosztással, valós idejű kommunikációval és videokonferenciákkal.

Emellett vállalati szintű biztonsággal, teljes körű titkosítással és megfelelőségi funkciókkal is rendelkezik. Ezenkívül a Teams lehetővé teszi egyedi botok létrehozását a rutin feladatok automatizálása érdekében.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Videó- és hanghívások : Indítson csoportos hívásokat, hangüzeneteket és hívásátirányításokat csapattagjai számára közvetlenül a Microsoft Teams alkalmazásból.

Valós idejű csevegés : ossza meg egyéni vagy csoportos frissítéseit, gazdagítsa üzeneteit emojikkal és rich text szerkesztéssel, és ossza meg fájljait a Teams : ossza meg egyéni vagy csoportos frissítéseit, gazdagítsa üzeneteit emojikkal és rich text szerkesztéssel, és ossza meg fájljait a Teams üzleti üzenetküldő alkalmazáson keresztül.

Telefonhoz hasonló beszélgetések: A Teams Phone felhőalapú telefonos szolgáltatással a vezetékes telefon összes funkcióját élvezheti.

A Microsoft Teams korlátai

A Teams alkalmazást csak azok a vállalkozások használhatják, amelyek befektettek a Microsoft ökoszisztémába.

Gyakran előfordulnak technikai problémák, amelyek miatt az alkalmazás „lefagy” a megbeszélések között.

A Microsoft Teams árai

Essentials : 4 USD/hó felhasználónként

Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

📮ClickUp Insights: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Azonban a munkanapjuk közel 60%-át ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiák összpontosításának!

4. Slack (A legjobb dinamikus csapatüzenetküldéshez és szervezett munkahelyi kommunikációhoz)

via Sl a ck

A Slack, egy népszerű csapatcsevegő alkalmazás, biztonságos, központosított teret biztosít a belső és külső érdekelt felekkel való közvetlen üzenetváltáshoz, és több harmadik féltől származó üzleti alkalmazással is integrálható a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Lehetővé teszi témakörökön alapuló beszélgetésekhez csatornák létrehozását, valamint csapatmegbeszélések, videó- és hanghívások funkciókat kínál.

A Slack legjobb funkciói

Külső együttműködés : Beszélgessen, osszon meg információkat és működjön együtt külső érdekelt felekkel anélkül, hogy e-mailekre kellene támaszkodnia.

AI-támogatás : A Slack AI szálösszefoglalójával gyorsan áttekintheti a bármely csatornán folyó beszélgetéseket.

Feladat tervezés: Hozzon létre és kezeljen projekteket a Slack Lists : Hozzon létre és kezeljen projekteket a Slack Lists feladatok kezelésére szolgáló eszközzel . Rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz, adjon hozzá határidőket, és alakítsa a kritikus beszélgetéseket cselekvési tételekké.

A Slack korlátai

A felhasználók arról számolnak be, hogy még a keresési funkció használatával is nehézséget okoz a régebbi üzenetek között való navigálás.

Az értesítések néha elég nyomasztóak lehetnek, különösen a forgalmas csatornákon.

Slack árak

Pro : 8,75 USD/hó felhasználónként

Business +: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 20 000 értékelés)

5. Google Workspace (a legjobb központosított fájlkezeléshez és felhőalapú termelékenységhez)

a Google Workspace segítségével

Ha átfogó, felhőalapú termelékenységi eszközöket keres, a Google Workspace jó választás lehet. Robusztus eszközöket tartalmaz a kommunikáció, a dokumentáció, a fájlkezelés és a tárolás területén.

A vállalkozások testreszabhatják a Google Workspace-t, beleértve az e-mail domaineket, a jogosultságokat és a biztonsági beállításokat, hogy azok megfeleljenek szervezeti igényeiknek.

A Google Workspace legjobb funkciói

Közös dokumentáció : Használja a Google Docs-ot együttműködési eszközként dokumentumok valós idejű létrehozásához és megosztásához. Hívjon meg több csapattagot, hogy egyszerre szerkesszék, visszajelzéseket hagyjanak és áttekintsék az információkat.

Fájlkezelés : Kezelje az összes fájlját a felhőben a Google Drive segítségével. Szükség szerint korlátozza a hozzáférést és a jogosultságokat, szinkronizáljon több eszközön, és gondoskodjon arról, hogy a fontos adatok soha ne vesszenek el.

Naptár és ütemezés: Állítsa be elérhetőségét a Google Naptárban, és használja az eseményemlékeztetőket és értesítéseket a fontos határidők vagy találkozók esetében.

A Google Workspace korlátai

Korlátozások vannak érvényben, ha másodlagos domaineket vagy domain-aliasokat szeretne létrehozni.

Az internetkapcsolat megszakadása megnehezítheti a csapatok offline munkavégzését, mivel a Google Workspace teljes egészében felhőalapú.

A Google Workspace árai

Business Starter : 7,20 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Google Workspace értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 16 000 értékelés)

6. Monday.com (A legjobb a racionalizált projektkövetéshez és a kollaboratív csapatmenedzsmenthez)

A Monday.com segít a csapatoknak racionalizálni munkafolyamataikat és áttekintést nyerni az elvégzendő feladatokról. Testreszabható táblákat hozhat létre a projektek nyomon követéséhez, ötleteléshez és a mindennapi feladatok automatizálásához, hogy időt takarítson meg.

Monday.com legjobb funkciói

Jelentések : Áttekintést kaphat az Ön számára fontos projektmutatókról.

Feladatok automatizálása : Használja a Monday AI-t a kérések automatizálására, a feladatok csapat tagoknak való kiosztására és a szöveges adatok érzelmi szintjének hozzárendelésére.

Egyedi munkafolyamatok: Kódolás nélküli munkafolyamatok létrehozása a több részleg közötti feladatok koordinálása érdekében.

Monday.com korlátai

A platform nem rendelkezik részletes jelentéskészítési funkciókkal, ami megnehezíti a kritikus mutatók részletes áttekintését.

Az eszköz beállítása meglehetősen bonyolult, és használata nem túl intuitív.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap : 9 USD/hó felhasználónként

Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Pro : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

7. Notion (A legjobb projektmenedzsmenthez és kreatív együttműködéshez)

via Notion

A Notion lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kifinomult rendszereket építsenek a projektek kezelésére, a munkafolyamatok racionalizálására és a fontos információk központosítására.

A Notionon kiterjedt adatbázisokat hozhat létre a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, az értékesítési folyamatok kezeléséhez, blogbejegyzések tervezéséhez és még sok máshoz. A platform emellett számos sablont kínál a termelékenység és a hatékonyság javításához.

A Notion legjobb funkciói

Összekapcsolt munkaterület : bontsa le a komplex projekteket megvalósítható feladatokra, és rendelje hozzá őket a megfelelő csapattagokhoz, megadva a határidőket, a feladatleírásokat és a függőségeket. Tekintse meg a legfontosabb mérföldköveket egy idővonalon, szervezze az információkat táblázatok segítségével, és ábrázolja a haladást diagramokkal.

Integrált AI asszisztens : Kapjon választ munkával kapcsolatos kérdéseire, elemezzen PDF-fájlokat, és beszélgessen szó szerint bármilyen témáról a Notion AI segítségével.

Weboldal-készítő: Válasszon több mint 10 000 sablon közül, és készítsen bármilyen témájú weboldalt a „Sites” segítségével – nincs szükség programozási ismeretekre.

A Notion korlátai

A projektek összetettségének növekedésével a jegyzetek és dokumentumok rendszerezése rendkívül zsúfolt munkaterületet eredményezhet.

A jegyzetek megosztása nem felhasználókkal kihívást jelenthet, és bonyolíthatja a munkafolyamatokat, amelyek nagymértékben függnek a külső érdekelt felektől.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion AI: Bármely csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 10 dollárért.

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

💡Profi tipp: Ha csapata elsősorban dokumentumokkal kapcsolatos folyamatokra koncentrál, érdemes lehet egy átfogó dokumentumkezelési munkafolyamatot létrehozni, hogy elkerülje a hatékonyságcsökkenést és a hibákat.

8. Bitrix24 (A legjobb fejlett CRM és feladatkezeléshez)

via Bitrix24

A Bitrix24 üzleti menedzsment platform CRM funkciókat kínál, valamint együttműködési, feladatkezelési, weboldalkészítési, HR-menedzsment és munkafolyamat-automatizálási funkciókat.

A felhőalapú és helyszíni megoldásokkal a platform kiválóan alkalmas azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek napi működésüket egy helyen szeretnék kezelni.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Értékesítési folyamatok kezelése : Kezelje a potenciális ügyfeleket, a kapcsolatokat, az ügyféladatokat, az üzleteket és a folyamatokat a Bitrix24 CRM-ben.

Weboldal-készítő : Kódolás nélkül hozhat létre céloldalakat, egyedi űrlapokkal szerezhet potenciális ügyfeleket, és ingyenes CMS-en tárolhatja weboldalait.

Munkavállalói menedzsment: Egyszerűsítse a HR-tevékenységeket, és vezessen nyilvántartást a munkavállalói profilokról, a vállalati struktúráról, a teljesítményről és a szabályzatokról.

A Bitrix24 korlátai

Az eszköz korlátozott integrációt kínál harmadik féltől származó vállalati rendszerekkel.

Az üzletek és az értékesítési csatornák kezelése más CRM-ekhez képest meglehetősen bonyolult.

Bitrix24 árak

Örökre ingyenes

Alap : 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Standard : 99 USD/hó 50 felhasználó számára

Professzionális : 199 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználó számára

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)

9. Asana (A legjobb feladat szervezéshez és projektmenedzsmenthez)

via Asana

Az Asana egy másik hatékony projektmenedzsment platform, amely kampánykezeléshez, szervezeti tervezéshez, célkezeléshez, beilleszkedéshez stb. használható.

Az olyan funkciók, mint a szabályok, sablonok, kérelembefogadási űrlapok és tömeges frissítések egyszerűvé és zökkenőmentessé teszik a munkafolyamatok kezelését az Asana-ban.

Az Asana legjobb funkciói

Feladatok láthatósága : Adjon hozzá feladatokat és alfeladatokat több lépésből álló projektekhez, mérföldköveket kritikus ellenőrzési pontokhoz, és racionalizálja a jóváhagyási folyamatokat.

Erőforrás-kezelés : Használja a kapacitástervezési és munkaterhelési funkciókat, hogy csapata optimális kapacitással dolgozzon.

Asana AI: Segítség a beérkező kérések osztályozásában és feladatokként való hozzárendelésében. Tervezetek készítése, a munkák fontossági sorrendbe állítása és az erőforrások elosztásának optimalizálása intelligens mesterséges intelligenciával.

Az Asana korlátai

Egyes felhasználók szerint nehéz volt időben segítséget kapni akár a csevegőn, akár az online súgó szolgáltatáson keresztül.

A projektekben a feladatok állapotát gyakran manuálisan kell frissíteni, ami több feladat és alfeladat esetén meglehetősen kihívást jelent.

Asana árak

Örökre ingyenes

Starter : 13,49 USD/hó felhasználónként

Advanced: 30,49 USD/hó felhasználónként

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

💡Profi tipp: Hozzon létre feladatlista-sablonokat az ismétlődő folyamatokhoz, például a heti jelentésekhez vagy az új munkatársak beillesztéséhez. Másolja le őket minden alkalommal, hogy csapata szervezett és hatékony maradjon.

10. Coda (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és a munkafolyamatok hatékonyságához)

A Coda sokoldalú platformja egyetlen helyen egyesíti a dokumentumokat, táblázatokat és alkalmazásokat.

Lehetővé teszi jegyzetek készítését, táblázatok létrehozását és információk rögzítését interaktív dokumentumok és testreszabható elemek segítségével. A csapatok a Coda segítségével rendezhetik a digitális munkaterületeket és elősegíthetik az együttműködésen alapuló munkafolyamatokat, hogy megkönnyítsék a mindennapi munkát.

A Coda legjobb funkciói

Interaktív dokumentáció : rögzítsen fontos információkat olyan dokumentumokban, amelyek a szövegszerkesztő megszokott felületét utánozzák, de interaktív táblázatokkal, kiemelésekkel, összecsukható tartalommal és többoszlopos elrendezéssel rendelkeznek.

Összekapcsolt táblázatok : Szervezze logikusan az adatokat táblázatok segítségével, és használjon egyéni nézeteket az adatok kívánt módon történő megjelenítéséhez.

Munkaasszisztens: Táblázatok létrehozása, tartalom automatikus generálása és azonnali betekintés a munkába a Coda AI segítségével.

A Coda korlátai

A Coda elég lassú lehet, ha nagy és összetett projektekhez használják.

A dokumentumok elkészítése némi kódolási ismeretet igényel, ami nem technikai felhasználók számára kihívást jelent.

Coda árak

Örökre ingyenes

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Coda értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

11. Flock (A legjobb valós idejű kommunikációhoz és feladatkoordinációhoz)

via Flock

A Flock olyan funkciókat kínál, mint az azonnali üzenetküldés, audio- és videohívások, csevegés, feladatkezelés és csatornák a csapat tagokkal való hatékony együttműködéshez. Használata egyszerű, és jól illeszkedik azokhoz a csapatokhoz, amelyek a Slack vagy a Microsofthoz hasonló vállalati szintű eszközök komplexitása nélkül működő termelékenységi eszközt preferálnak.

A Flock legjobb funkciói

Videokonferencia : Bármikor kapcsolatba léphet kollégáival hang- vagy videókapcsolaton keresztül, és megoszthatja képernyőjét, hogy kontextust adjon a megbeszélésekhez.

Feladatkövetés : Készítsen megosztott teendőket közvetlenül az alkalmazásban Ön és csapata számára, és használjon emlékeztetőket, hogy mindig egy lépéssel a feladatok előtt járjon.

Keresés: Az integrált keresési funkcióval bármilyen fontos információt megtalálhat – fájlokat, linkeket, képeket vagy konkrét üzeneteket.

A Flock korlátai

A keresési funkció nem túl hasznos, ha régebbi üzeneteit szeretné visszakeresni.

Néha az értesítések késnek vagy teljesen elmaradnak, ami miatt fontos üzenetek maradnak ki.

Flock árak

Örökre ingyenes

Pro : 6 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Flock értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)

ClickUp: Minden, amire szükséged van a jobb projektmenedzsmenthez

A Lark jó eszköz azoknak a csapatoknak, akik olyan projektmenedzsment eszközt keresnek, amely lehetővé teszi az együttműködést, a dokumentációt és a feladatok nyomon követését. Bár ez az eszköz elvégzi a feladatát, érdemes megfontolni a Lark alternatíváit is, ha valami fejlettebbet szeretne.

A ClickUp egy AI-val kiegészített, all-in-one munkaterületet kínál, amely tökéletes a feladatok automatizálásához és a termelékenység javításához. Átfogó eszközkészlete magában foglalja a Custom Fields, a Kanban táblák, a listák és a testreszabható nézetek segítségével megvalósított fejlett feladatkezelést az adatkezeléshez.

Adja hozzá a ClickUp integrált megoldásait a dokumentációhoz, a csapatkommunikációhoz és az időgazdálkodáshoz, és máris nyertes lesz. 🏆

A ClickUp segítségével egy funkciókban gazdag és skálázható megoldást kap minden projektmenedzsment igényéhez. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.