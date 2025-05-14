A 12 legjobb fehér címkés SaaS szoftver és platform

Unod már a technikai munkát? Szeretnél szoftvermegoldásokat kínálni a kódolás káosza nélkül? A fehér címkés SaaS a megoldás!

Képzelje el, hogy saját márkájú szoftvert dobhat piacra a fejlesztés gondjai nélkül. Ez a white label SaaS platformok ereje. Ezek a platformok lehetővé teszik, hogy kész szoftvereket átnevezzen és továbbadjon, ezzel időt, pénzt és számtalan álmatlan éjszakát takarítva meg.

Mindenki felpattan a fehér címkés SaaS-vonatra, az e-mail marketing szakemberektől a közösségi média és projektmenedzsment szakembereken át a weboldal-készítőkig.

Összeállítottunk egy listát a 12 legjobb white label SaaS platformról, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kezdjük!

⏰ 60 másodperces összefoglaló 🔮 A fehér címkés SaaS olyan szoftverterméket vagy szolgáltatást jelent, amelyet egy vállalat fejlesztett ki és tulajdonol, de egy másik vállalat saját márkaneve alatt újramárkázott és újraértékesített. 🔮 A fehér címkés SaaS számos előnyt kínál, többek között csökkentett fejlesztési időt és költségeket, skálázhatóságot, gyorsabb piacra lépést és a kulcsfontosságú kompetenciákra való összpontosítást. 🔮 Íme a 12 legjobb fehér címkés SaaS eszköz összefoglalása: ClickUp: A legjobb testreszabható projektmenedzsmenthez fehér címkés márkajelzéssel. ActiveCampaign: A legjobb marketing automatizáláshoz és ügyfélkapcsolat-kezeléshez AgencyAnalytics: Legalkalmasabb azoknak a digitális marketing ügynökségeknek, amelyek egyszerűsített jelentéstételt és elemzéseket keresnek. Simvoly: A legjobb testreszabható weboldalak és értékesítési csatornák létrehozásához SocialPilot: A legjobb több közösségi média fiók hatékony kezeléséhez Weblium: A legjobb fehér címkés weboldalak gyors és egyszerű létrehozásához Akkio: A legjobb AI-alapú fehér címkés prediktív elemzéshez Clinked: A legjobb biztonságos ügyfél-együttműködéshez és dokumentummegosztáshoz PandaHR: A legjobb a HR-folyamatok racionalizálásához fehér címkés testreszabással Mautic: A legjobb nyílt forráskódú marketing automatizálás fehér címkés funkciókkal Invoice Ninja: A legjobb egyszerű és testreszabható számlázási megoldásokhoz Landingi: A legjobb fehér címkés céloldal-készítő testreszabási funkciókkal

Mi az a fehér címkés SaaS szoftver?

A fehér címkés SaaS szoftver egy előre elkészített szoftvertermék, amelyet egy vállalat fejlesztett ki, és egy másik vállalat saját márkanév alatt forgalmaz. Azok számára készült, akik saját márkanév alatt szeretnének szoftvermegoldásokat kínálni anélkül, hogy jelentős összegeket kellene befektetniük a fejlesztésbe.

Ezek az eszközök általában lehetővé teszik a márkaépítés megváltoztatását, például egyedi logók, színek és domainnevek használatát, így a vállalkozások gyorsan bővíthetők, miközben megőrizhetik egyedi identitásukat.

A fehér címkés SaaS megoldások választásával a vállalkozások olyan kritikus problémákat oldhatnak meg, mint a piacra jutás idejének csökkentése, a fejlesztési költségek minimalizálása és az ügyfelek igényeinek kielégítése piackész, testreszabható megoldásokkal.

A fehér címkés SaaS platformok legfontosabb előnyei

A fehér címkés szoftverek előnyei között szerepelnek a következők:

Csökkentett fejlesztési költségek : Takarítson meg erőforrásokat azáltal, hogy előre elkészített fehér címkés megoldásokat használ, ahelyett, hogy a szoftvert a nulláról építené fel.

Gyorsabb piacra lépés : Gyorsan dobjon piacra fehér címkés SaaS termékeket, hogy kielégítse ügyfelei igényeit.

Testreszabható márkajelzés : Személyre szabhatja logókkal, egyedi domainnevekkel és egyedi témákkal, hogy tükrözze márka identitását.

Hozzáférés fejlett funkciókhoz : Kínáljon csúcstechnológiás eszközöket, például elemzési funkciókat, e-mail marketinget és együttműködési funkciókat.

Skálázható megoldások : Növekvő üzleti igényeket kielégíthet anélkül, hogy az infrastruktúrával vagy a kapacitással kellene foglalkoznia.

Összpontosítson az alapvető kompetenciákra : bízza a technológiai menedzsmentet a szolgáltatókra, miközben ügyfeleit és szolgáltatásait helyezi előtérbe.

Megnövekedett bevételi potenciál: vezessen be új fehér címkés szolgáltatásokat, vagy bővítse jelenlegi kínálatát a bevételek növelése érdekében.

Ezek az előnyök lehetővé teszik a digitális marketing ügynökségek, a SaaS-szolgáltatók és a vállalkozók számára, hogy minimális működési kockázat mellett erős piaci pozíciót építsenek ki.

Hogyan működik a fehér címkés SaaS?

A fehér címkés SaaS lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hozzáférjenek teljesen kifejlesztett szoftvermegoldásokhoz , amelyeket átnevezhetnek és sajátjukként kínálhatnak. A szolgáltató létrehozza a szoftvert, Ön pedig a márka identitásához igazodva testreszabhatja azt, a logóktól a témákig, így teljesen a sajátjának érezheti.

Például egy digitális marketingügynökség kihasználhat egy fehér címkés közösségi média kezelő eszközt. Ahelyett, hogy szoftvert fejlesztenének, átnevezik azt, felajánlják ügyfeleiknek, és az ügynökség logója alatt kezelik ügyfeleik közösségi média fiókjait.

Így az ügynökség a stratégiák és tartalmak kidolgozására koncentrálhat, míg a szoftver kezelését a szolgáltatóra bízhatja.

A fehér címkés SaaS lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyorsan bővüljenek, kiváló minőségű megoldásokat nyújtsanak és javítsák ügyfélkapcsolataikat anélkül, hogy újrafeltalálnák a kereket.

Mit kell keresnie egy fehér címkés SaaS szoftverben?

A tökéletes fehér címkés SaaS szoftver keresésekor összpontosítson néhány olyan kulcsfontosságú funkcióra, amelyek megfelelnek üzleti igényeinek, és megkönnyítik ügyfelei számára a méretezést és a márkanévváltást.

A következőket érdemes prioritásként kezelnie:

Testreszabás : Győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi a szoftver teljes körű márkázását – logók, színek és elrendezések –, hogy az a sajátjának érezhető legyen. Keressen drag-and-drop felületeket, amelyekkel könnyedén személyre szabhatja az élményt.

Skálázhatóság : A fehér címkés megoldásnak Önnel együtt kell növekednie. Válasszon olyan platformokat, amelyek több felhasználót és funkciót támogatnak, ahogy ügyfélkörének bővülése.

Biztonság : Az érzékeny ügyféladatok védelme nem képezi tárgyalási alapot. Válasszon olyan megoldásokat, amelyek csúcskategóriás titkosítással és robusztus hitelesítési funkciókkal rendelkeznek.

Integrációs képességek : Győződjön meg arról, hogy a szoftver jól működik együtt a jelenlegi eszközeivel, például a CRM, marketing és projektmenedzsment platformokkal.

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan reagálóképes ügyfélszolgálati csapatokat, amelyek segítségével gyorsan megoldhatja az esetleges problémákat, különösen, ha több fehér címkés fiókot is üzemeltet.

Ezekre a tényezőkre összpontosítva kiválaszthatja azt a fehér címkés SaaS platformot, amely támogatja vállalkozását és ügyfeleit.

A 12 legjobb fehér címkés platform, amelyet érdemes használni

Íme a vállalkozása számára leginkább megfelelő lehetőségek:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható projektmenedzsment fehér címkés márkajelzéssel)

A ClickUp robusztus funkciókészlete és páratlan testreszabási lehetőségeinek köszönhetően gyorsan népszerű választássá vált minden méretű vállalkozás számára.

Ez a sokoldalú eszköz valóban mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, és átfogó megoldást kínál a feladatkezeléshez, a dokumentumok közös szerkesztéséhez, az időkövetéshez és még sok máshoz.

ClickUp projektmenedzsment

Kezdje el a ClickUp használatát Gyorsítsa fel fehér címkés projektjeinek tervezését és kivitelezését a ClickUp Project Management segítségével.

A ClickUp projektmenedzsmentje ideális a fehér címkés SaaS projektekben dolgozó csapatok számára, mivel lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hatékonyan szállítsanak márkás megoldásokat.

A testreszabható funkciók lehetővé teszik, hogy a platformot az Ön konkrét márkaépítési és munkafolyamat-igényeihez igazítsa, így ügyfelei számára zökkenőmentes élményt biztosítva.

A ClickUp segítségével minden projekthez külön munkaterületet hozhat létre, feladatokat oszthat ki a csapat tagjai között, nyomon követheti az előrehaladást és hatékonyan kezelheti a határidőket.

ClickUp fehér címkézés

A ClickUp White-Labeling segítségével fehér címkézze az eszközt, hogy az megfeleljen márkairányelveinek.

A ClickUp fehér címkés funkciói lehetővé teszik a vállalati munkaterületek számára, hogy teljes mértékben márkás élményt teremtsenek a belső csapatok és a külső ügyfelek számára.

Ez a funkció lehetővé teszi a legfontosabb márkaelemek, például a munkaterület logói, színei és URL-jeinek testreszabását.

Akár ügyfélorientált irányítópultokat, akár belső projekteket tárol, a fehér címke tökéletesen illeszkedik márkaidentitásához, és kifinomult, professzionális megjelenést biztosít, amely vonzza a felhasználókat.

A ClickUp méretezhető megoldást kínál minden méretű vállalkozás számára. Ahogy csapata és projektjei összetettsége növekszik, a ClickUp könnyen alkalmazkodik a megnövekedett munkaterheléshez. Rugalmas infrastruktúrája zökkenőmentes méretezést tesz lehetővé, így biztosítva, hogy szervezete a teljesítmény romlása nélkül képes legyen kezelni a megnövekedett felhasználói terhelést és adatmennyiséget.

ClickUp Biztonság

Biztosítsa a maximális adatvédelmet a ClickUp Security segítségével

Ezenkívül a biztonság is kiemelt fontosságú a ClickUp számára. A ClickUp Security segítségével az érzékeny adatok tárolás és átvitel közben is titkosítva vannak, így védve vannak a jogosulatlan hozzáféréstől. A platform az adatvédelem és -biztonság biztosítása érdekében betartja az iparági szabványokat és előírásokat, például a GDPR-t és a SOC 2 Type II-t.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan szervezheti és rangsorolhatja a munkaterhelést. Az alfeladatok, függőségek és határidők funkciók lehetővé teszik, hogy a komplex projekteket kezelhető részekre bontsa.

Használja ki a hatékony dokumentum-együttműködés előnyeit egy központi platformon, ahol fájlokat tárolhat és megoszthat a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp beépített időkövetési funkciójával pontosan nyomon követheti a feladatokra fordított időt. Ezeket az adatokat felhasználhatja részletes időjelentések készítéséhez, amelyek értékes betekintést nyújtanak a csapat termelékenységébe és az erőforrások elosztásába.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a legfontosabb mutatókat és a projekt előrehaladását. A releváns widgetek és diagramok kiválasztásával a csapatok valós időben követhetik nyomon a feladatok elvégzését, az eltöltött időt és egyéb fontos adatokat.

A ClickUp Integrations segítségével zökkenőmentesen integrálhatja számos népszerű eszközt, többek között a Google Naptárat, a Slacket, a Zoomot és még sok mást.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt funkciói és testreszabhatósága miatt az új felhasználók számára a bevezetés és a beállítás kissé időigényes lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp segít nekünk a projektek pontos és időben történő befejezésében. Most már jobban szervezettek vagyunk, és készen állunk arra, hogy további projekteket vegyünk fel a menetrendünkbe, mivel a projektmenedzsment most már zökkenőmentes folyamat.

A ClickUp segít nekünk a projektek pontos és időben történő befejezésében. Most már jobban szervezettek vagyunk, és készen állunk arra, hogy további projekteket vegyünk fel a menetrendünkbe, mivel a projektmenedzsment most már zökkenőmentes folyamat.

2. ActiveCampaign (A legjobb marketing automatizáláshoz és ügyfélkapcsolat-kezeléshez)

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign adatvezérelt stratégiákkal növeli az ügyfelek elkötelezettségét. Zökkenőmentesen integrálható a meglévő munkafolyamatokba, így kiváló választás azoknak az ügynökségeknek és vállalkozóknak, akik skálázható, márkás megoldásokra van szükségük.

Rugalmas megoldásainak köszönhetően a szervezetek gyorsan alkalmazkodhatnak a változó marketingtrendekhez, miközben továbbra is az ügyfélkapcsolatokra koncentrálhatnak. Az ActiveCampaign egyszerűsíti a márkának megfelelő, következetes kommunikációt az összes érintkezési ponton, segítve a vállalkozásokat abban, hogy hatékony ügyfélélményt teremtsenek.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat triggerekkel, műveletekkel és feltételekkel, hogy megkönnyítse a marketingtevékenységeket és biztosítsa az időszerű ügyfélkapcsolatokat.

Készítsen reszponzív e-maileket drag-and-drop építőkkel és sablonokkal, amelyek személyre szabási és dinamikus tartalmi lehetőségeket kínálnak.

Részletes viselkedéskövetési és elkötelezettségi adatok segítségével hozzon létre testreszabott ügyfélutakat.

Szinkronizálja az ActiveCampaign-t a CRM-rendszerekkel, hogy hatékonyan kezelje a potenciális ügyfeleket, nyomon kövesse az interakciókat és javítsa az értékesítési folyamatokat.

Az ActiveCampaign korlátai

A rengeteg funkció túlterhelheti a kezdőket vagy a korlátozott technikai szakértelemmel rendelkező vállalkozásokat.

A felhasználók gyakran jelentenek kihívásokat a fejlett automatizálási vagy szegmentációs eszközök elsajátításával kapcsolatban.

ActiveCampaign árak

Starter: 15 USD/hó áron, akár 1000 névjegyig

Plusz: 49 dollár/hó áron, akár 1000 névjegyig

Előnyök: Havi 79 dollártól, akár 1000 névjegyig

Vállalati: 145 dollártól

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)

3. AgencyAnalytics (A legjobb megoldás a digitális marketing ügynökségek számára, akik egyszerűsített jelentéskészítést és elemzéseket keresnek)

via AgencyAnalytics

A digitális marketing ügynökségek számára kialakított AgencyAnalytics egy olyan jelentéskészítő eszköz, amely pontos, valós idejű betekintést nyújt az ügyfeleknek.

Zökkenőmentesen integrálható különböző marketingplatformokkal, központosított hozzáférést biztosítva a fontos kampányadatokhoz. Akár SEO-mutatókat, PPC-teljesítményt vagy közösségi média aktivitást követ nyomon, az AgencyAnalytics intuitív irányítópultokkal egyszerűsíti az adatok vizualizálását, így a csapatok több időt fordíthatnak a stratégiára és kevesebbet a manuális jelentésekre.

Az AgencyAnalytics legjobb funkciói

Hozzon létre professzionális jelentéseket egyedi márkajelzéssel, hogy azok kifinomult, ügynökségi jelleget kapjanak.

Csatlakozzon több mint 60 platformhoz, köztük a Google Analyticshez, a Facebook Adshez és a Mailchimphez, hogy minden adatát egy helyen gyűjthesse össze.

Időmegtakarítás és az ügyfelek időben történő frissítése érdekében állítson be ismétlődő jelentéseket.

Az AgencyAnalytics korlátai

Az analitikai eszközökhöz képest korlátozott fejlett adatkezelési képességek

Korlátozott jelentés-testreszabási lehetőségek, különösen olyan elemek esetében, mint a borítóoldal tervezése.

AgencyAnalytics árak

Indítás : 79 USD/hó

Grow : 239 USD/hó

Perform: 479 USD/hó

AgencyAnalytics értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

4. Simvoly (A legjobb testreszabható weboldalak és értékesítési csatornák létrehozásához)

via Simvoly

A Simvoly lehetővé teszi a vállalkozások és ügynökségek számára, hogy teljes mértékben márkás weboldal-készítő és értékesítési csatorna platformot kínáljanak. Intuitív felülete biztosítja, hogy bárki – a kezdőktől a tapasztalt fejlesztőkig – minimális webfejlesztési költségekkel készíthessen reszponzív weboldalakat és hatékony értékesítési csatornákat.

A platform lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ezeket a megoldásokat saját márkanevük alatt, egyedi domainnevekkel és márkaépítési lehetőségekkel együtt értékesítsék, ami erős versenyzővé teszi őket a fehér címkés SaaS piacon.

A Simvoly legjobb funkciói

Hozzon létre, teszteljen és optimalizáljon értékesítési csatornákat upselling és downselling funkciókkal.

Digitális és fizikai termékek értékesítése további tranzakciós díjak nélkül

Készítsen weboldalakat és konverziós csatornákat előre megtervezett elemekkel és sablonokkal.

A Simvoly korlátai

A nagyobb versenytársakhoz képest korlátozott harmadik féltől származó alkalmazások támogatása

Kevésbé kiterjedt támogatási fórumok és források

Simvoly árak

Személyes : 18 USD/hó

Üzleti : 36 USD/hó

Növekedés : 69 USD/hó

Pro: 179 USD/hó

Simvoly értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

5. SocialPilot (A legjobb több közösségi média fiók hatékony kezeléséhez)

via SocialPilot

Ha digitális ügynökség, marketinges vagy kisvállalkozás, és szeretné egy helyen központosítani a közösségi média tevékenységét, próbálja ki a SocialPilotot. A több ügyfélfiók kezelésének kihívásaira tervezve egyszerűsíti a kampányok koordinálását és segíti a márkaépítést a különböző platformokon.

Skálázható megoldásaival a SocialPilot lehetővé teszi a csapatok számára, hogy komplex projekteket kezeljenek a sebesség vagy a minőség romlása nélkül, így megbízható választás a növekvő ügynökségek számára.

A SocialPilot legjobb funkciói

Személyre szabott élményt nyújthat az ügyfél-vezérlőpult logójával és dizájnjával történő márkázásával.

Szerezzen hasznos információkat a teljesítmény méréséhez és javításához különböző platformokon.

Rendeljen szerepeket, kövesse nyomon a feladatokat, és tartsa fenn a munkafolyamat hatékonyságát a csapatán belül.

A SocialPilot korlátai

A fejlett elemzések nem elég mélyrehatóak a drágább eszközökhöz képest.

A felület egyes felhasználók számára kissé elavultnak tűnik.

SocialPilot árak

Alapvető : 30 USD/hó

Standard : 50 USD/hó

Prémium : 100 USD/hó

Ultimate : 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

SocialPilot értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

6. Weblium (A legjobb fehér címkés weboldalak gyors és egyszerű létrehozásához)

via Weblium

A Weblium egy csúcstechnológiás weboldal-készítő, amely professzionális, fehér címkés weboldalak létrehozására szolgál, minimális webfejlesztési költségekkel. Gyors és felhasználóbarát felületet kínál, amely egyszerűsíti a weboldal-készítés folyamatát.

Az AI-vezérelt eszközökkel és testreszabható sablonokkal a Weblium lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy saját márkájukat megőrizve saját magánmárkájukat alakítsák ki. Ez jó választás azok számára, akik hatékony és skálázható webdesign-megoldásokra vágynak.

A Weblium legjobb funkciói

Lenyűgöző, márkás weboldalakat kínálhat ügyfeleinek anélkül, hogy a Weblium neve megjelenne rajtuk.

Egyszerűsítse és automatizálja a weboldal-készítést és a felhasználói preferenciák alapján történő tervezési döntéseket.

Hozzon létre személyre szabott webcímeket a márka identitásának erősítése érdekében.

Készítsen reszponzív weboldalakat anélkül, hogy fejlett technikai ismeretekre lenne szüksége.

A Weblium korlátai

A dedikált SEO eszközökhöz képest hiányoznak a fejlett SEO testreszabási lehetőségek.

A sablonok könyvtára ugyan elegáns, de a niche vállalkozások számára nem biztos, hogy elég kiterjedt.

Weblium árak

Ingyenes csomag

Pro tervezet: 15 USD/hó

Weblium értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

7. Akkio (A legjobb AI-alapú fehér címkés prediktív elemzéshez)

via Akkio

Az Akkio intuitív AI-platformja egyszerűsíti a prediktív elemzéseket az üzleti vállalkozások számára, anélkül, hogy fejlett technikai ismeretekre lenne szükség.

Az Akkio tökéletes választás marketingügynökségek, SaaS-szolgáltatók és vállalkozások tulajdonosai számára, mivel zökkenőmentesen integrálható különböző adatkészletekkel, hogy hasznosítható információkat nyújtson. Fehér címkés funkciói lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy saját márkanevük alatt AI-alapú elemzéseket kínáljanak.

Az Akkio legjobb funkciói

Programozási ismeretek nélkül is készíthet és telepíthet AI-modelleket egy kódolásmentes platform segítségével.

Csatlakozzon olyan népszerű eszközökhöz, mint a Salesforce, a HubSpot és a Google Sheets.

Használja az AI-t a trendek, az ügyfélviselkedés és az üzleti eredmények előrejelzéséhez.

Akkio korlátai

A hagyományos elemzési platformokhoz képest korlátozott funkciók a fejlett adattudomány területén

Lehet, hogy nem felel meg azoknak a vállalkozásoknak, amelyek mélyreható adat-testreszabásra szorulnak.

Akkio árak

Megtekintés: Ingyenes

Alap : 49 USD/hó

Professzionális : 99 USD/hó

Build-on-package : 999 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Akkio értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Clinked (A legjobb biztonságos ügyfél-együttműködéshez és dokumentummegosztáshoz)

via Clinked

A Clinked egy olyan együttműködési platform, amelyet azoknak a vállalkozásoknak terveztek, amelyek biztonságos ügyfélportálokra és fehér címkés megoldásokra szorulnak. Hasznos lehet ügynökségek, jogi cégek és pénzügyi szolgáltatók számára, amelyek kiemelten fontosnak tartják a titkosságot és az ügyfélközpontú márkaépítést.

A Clinked lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy személyre szabott portálokat hozzanak létre egyedi márkajelzéssel, javítva az ügyfélkommunikációt és a dokumentumkezelést egy biztonságos környezetben.

A Clinked legjobb funkciói

Fájlok biztonságos megosztása, tárolása és kezelése titkosítással

Könnyítse meg a megbeszéléseket, a csoportos csevegéseket és a feladatkiosztást közvetlenül a platformon belül.

Használja a Clinked mobilalkalmazásait az útközbeni kommunikációhoz és frissítésekhez.

Clinked korlátozások

A versenytársakhoz képest korlátozott felület-testreszabási lehetőségek

A harmadik féltől származó eszközökkel való fejlett integrációk viszonylag ritkábbak.

Clinked árak

Lite : 119 USD/hó

Standard : 299 USD/hó

Prémium : 599 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Clinked értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (90+ értékelés)

9. PandaHR (A legjobb a HR-folyamatok racionalizálásához fehér címkés testreszabással)

via PandaHR

A PandaHR egy humánerőforrás-menedzsment platform, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a HR-tevékenységeket minden méretű vállalkozás számára.

A HR-tanácsadók, SaaS-szolgáltatók és munkaerő-közvetítő ügynökségek számára kialakított PandaHR fehér címkés funkciói lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy átnevezzék a platformot, és saját nevük alatt kínáljanak HR-megoldásokat.

A PandaHR legjobb funkciói

Könnyedén kövesse nyomon az új munkatársak beilleszkedését, teljesítményét és távozását.

Egyszerűsítse az álláshirdetések közzétételét, a jelöltek szűrését és a kommunikációt

Integrált nyomon követéssel figyelje a szabadságokat, a távolléteket és az időnaplókat.

A PandaHR korlátai

A jelentéskészítési funkciók alapszintűek, és komplex elemzésekhez manuális munkát igényelhetnek.

Kisebb tudásbázis a felhasználói képzéshez és a hibaelhárításhoz

PandaHR árak

Fizetés használat alapján: 1,03 USD alkalmazottanként havonta

PandaHR értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Mautic (A legjobb nyílt forráskódú marketingautomatizálás fehér címkés funkciókkal)

via Mautic

A Mautic egy robusztus, nyílt forráskódú marketingautomatizálási platform, amely olyan vállalkozásoknak és ügynökségeknek ideális, amelyek skálázható, testreszabható megoldást keresnek. Fehér címkés funkciói lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy saját márkájuk alatt testreszabott marketingautomatizálási szolgáltatásokat kínáljanak.

A Mautic segítségével a felhasználók személyre szabott ügyfélutakat hozhatnak létre, automatizálhatják az e-mail kampányokat és elemezhetik a marketing teljesítményét, miközben teljes ellenőrzést gyakorolhatnak a márkaépítés és a bevezetés felett.

A Mautic legjobb funkciói

Változtassa meg a márkanevet a logójával, színeivel és egyedi domainjeivel, hogy márkás megoldásokat kínálhasson.

Használjon adatalapú eszközöket az ügyfelek csoportosításához célzott kampányokhoz.

Futtasson A/B teszteket kampányain, hogy valós idejű adatok alapján optimalizálja a teljesítményt.

A Mautic korlátai

A kezdeti beállításhoz és karbantartáshoz technikai szakértelem szükséges.

A saját fejlesztésű platformokhoz képest korlátozott támogatás áll rendelkezésre, kivéve, ha harmadik félről van szó.

Mautic árak

Örökre ingyenes

Mautic értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Invoice Ninja (A legjobb egyszerű és testreszabható számlázási megoldásokhoz)

via Invoice Ninja

Ha vállalkozó vagy szabadúszó, és sokoldalú, felhasználóbarát számlázási szoftverre van szüksége, az Invoice Ninja kiváló választás lehet. Testreszabható számlázási sablonokat, integrált fizetési feldolgozást és egyszerűsített munkafolyamatot kínál az időkövetés, a projektmenedzsment és a kiadások kezeléséhez.

Az Invoice Ninja multifunkcionális platformja egyszerűsíti a kis- és nagyvállalatok számlázási folyamatait, megkönnyítve a fizetések nyomon követését és a cash flow javítását.

A Invoice Ninja legjobb funkciói

Számlák készítése több mint 100 pénznemben, megkönnyítve a nemzetközi üzleti tranzakciókat.

Használja ki a többféle fizetési lehetőség támogatását, beleértve a PayPal, ACH és hitelkártyát.

Használja ki a több mint 40 alkalmazással, köztük a Zapierrel és számviteli eszközökkel való integráció előnyeit.

A Invoice Ninja korlátai

Korlátozott jelentési funkciók az alacsonyabb szintű csomagokban

Néhány felhasználó által észlelt alkalmi hibák vagy zavarok

Invoice Ninja árak

Örökre ingyenes

Ninja Pro : 12 USD/hó

Vállalati: 16 USD/hó-tól

Invoice Ninja értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

12. Landingi (A legjobb fehér címkés céloldal-készítő testreszabási funkciókkal)

via Landingi

Akár lead generáló oldalakat, akár marketing csatornákat épít, a Landingi teljes ellenőrzést biztosít a tervezés, a márkaépítés és a funkcionalitás felett. Ez egy hatékony platform landing oldalak létrehozásához.

Az egyszerű drag-and-drop funkciók és a széles sablonválaszték segítségével a vállalkozások olyan nagy teljesítményű céloldalakat hozhatnak létre, amelyek tükrözik ügyfeleik márkáit, anélkül, hogy a technológiát a semmiből kellene kifejleszteniük.

A Landingi legjobb funkciói

Kódolási ismeretek nélkül is tervezhet és testreszabhat landing oldalakat.

Végezzen kísérleteket a céloldal teljesítményével kapcsolatban, hogy optimalizálja a konverziós arányokat.

Csatlakozzon CRM-rendszerek hez , e-mail marketing eszközökhöz és egyéb alkalmazásokhoz a munkafolyamatok javítása érdekében.

A Landingi korlátai

A tapasztalt felhasználók számára más platformokhoz képest korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek

Egyes integrációk csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Landingi árak

Ingyenes

Lite : 29 USD/hó

Professzionális : 69 USD/hó

Korlátlan: 990 USD/hó

Landingi értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő fehér címkés SaaS megoldást

A fehér címkés SaaS platformok forradalmi változást hoznak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szolgáltatáskínálatukat szeretnék bővíteni, miközben megőrzik egyedi márkaidentitásukat.

Ezek közül a ClickUp a legjobb választás azoknak a szervezeteknek, amelyek sokoldalú és testreszabható megoldást keresnek.

Robusztus projektmenedzsment eszközeivel, zökkenőmentes együttműködési funkcióival és termelékenységet növelő képességeivel a ClickUp lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hatékony és hatékony white label megoldásokat nyújtsanak.

A ClickUp használatával elkerülheti a szoftverfejlesztés hosszadalmas folyamatát, miközben élvezheti a rendkívül skálázható és ügyfélközpontú eszköz előnyeit.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és használja ki a fehér címkés megoldások teljes potenciálját, amelyek új magasságokba emelik márkáját!