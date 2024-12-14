Hogyan használható az AI a minőségbiztosításban?

Az automatizálás lázas kedveltsége elhatalmasodott a szoftvertesztelési iparágban. A minőségbiztosítási (QA) csapatok gyorsan átállnak a manuális tesztelésről az autonóm folyamatokra , hogy gyorsítsák a hibák felismerését és elkerüljék a minőségi hibákat.

Ezt az átalakulást nagyrészt a mesterséges intelligencia (AI) hajtja előre. Valójában a minőségbiztosítási csapatok mintegy 65%-a dolgozik már együtt AI-technológiával, ami azt az iparág kritikus elemévé teszi.

Az AI algoritmusok tehát a legjobb szövetségesei lehetnek, akár teszteléshez, akár a fejlesztési folyamat során van szüksége segítségre.

Ebben a részletes útmutatóban bemutatjuk, hogyan lehet hatékonyan használni az AI-t a minőségbiztosításban, hogyan lehet finomítani a minőségbiztosítási folyamatokat, és hogyan lehet integrálni az AI-t a szoftverfejlesztő csapatok hatékonyságának növelése érdekében.

Az AI megértése a minőségbiztosításban

A szoftvertesztelés minőségbiztosításának útja hosszú és fokozatos volt, a manuális teszteléstől a teljesen autonóm tesztelésig.

Az AI kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, mivel a tesztelést intelligensebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszi.

Az autonóm szoftvertesztelési modellek (ASTM) fokozatosan csökkentik az emberi beavatkozás szükségességét azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használnak a szoftvertesztelés teljes életciklusának automatizálására és optimalizálására. Ezek általában hat szinten működnek:

Az út a manuális teszteléstől az autonóm tesztelésig

Kézi tesztelés (0. szint): A tesztelési folyamat 100%-ban emberi beavatkozást igényel, ami munkaigényes és hajlamos az emberi hibákra.

Asszisztált tesztautomatizálás (1. szint): A tesztelők továbbra is a fő szerepet játszák, de számítógépeket használnak bizonyos feladatok elvégzéséhez, minimalizálva ezzel az ismétlődő munkát.

Részleges tesztautomatizálás (2. szint): Az emberek és a számítógépek együttműködnek, a számítógép a tesztelő utasításait követi.

Integrált automatizált tesztelés (3. szint): Az AI tanácsadói szerepet kezd betölteni, lehetőségeket generál és jóváhagyást kér a tesztelőktől.

Intelligens automatizált tesztelés (4. szint): A legjobb műveleteket az AI önállóan választja ki és hajtja végre, emberi beavatkozásra csak akkor van szükség, ha az szükséges.

Teljesen autonóm tesztelés (5. szint): A tesztelők a tesztelési folyamat teljes irányítását átadják az AI-nak, amely emberi beavatkozás nélkül futtatja a teszteket.

A teljesen autonóm tesztelés még mindig csak álom, alig kezdődött el. A korlátozott erőforrások miatt a legtöbb egyéni tesztelő és kis léptékű projekt általában csak manuális tesztelést tartalmaz a tesztelési tervében.

A legtöbb nagyvállalat hibrid megközelítést alkalmaz, amelynek keretében az automatizált tesztelő eszközök bizonyos teszteseteket automatikusan végrehajtanak, míg a többit továbbra is manuálisan hajtják végre, hogy a folyamatba emberi beavatkozás is bekerüljön. Például a SapFix, a Facebook mesterséges intelligencia eszköze, önállóan generál javításokat bizonyos hibákhoz, ami segít az új termékek gyorsabb bevezetésében.

Az AI-vezérelt minőségbiztosítás előnyei

A manuális minőségbiztosításról az AI-vezérelt minőségbiztosításra való áttérés számos előnnyel jár:

Intelligens tesztadatok generálása: Az AI képes kódokat elemezni, sebezhetőségeket azonosítani és célzott teszteseteket létrehozni.

Növeli a pontosságot: Az AI-vezérelt minőségbiztosítás nem hagy teret emberi hibáknak, így biztosítva a magasabb minőségű szoftvereket.

Költségmegtakarítás: Az ismétlődő feladatok automatizálása jelentősen csökkenti a munkaerőköltségeket.

Gyorsabb eredmények: Az AI éjjel-nappal dolgozhat, így fáradtság nélkül felgyorsítja a tesztelési folyamatot.

Javítja a hatékonyságot: Az AI komplex feladatok kezelésére való képessége biztosítja a konzisztens és megbízható tesztelési eredményeket.

Folyamatos fejlesztést biztosít: az AI a korábbi adatokat elemzi, hogy előre jelezze a hibákat és időben figyelmeztessen a karbantartási feladatokra.

A manuális tesztelés korlátai és az AI által kínált lehetőségek

A manuális tesztelés régóta alkalmazott módszer a minőségbiztosításban, de számos korlátozása miatt egyre kevésbé felel meg a modern szoftverfejlesztési életciklusnak.

Fedezzük fel a manuális tesztelés főbb kihívásait, és hogyan oldhatja meg azokat az AI:

🔮 1. forgatókönyv: Időigényes regressziós tesztelés

Kézi korlátozás: A minőségbiztosítási csapatok gyakran órákat töltenek azzal, hogy minden kódváltozás után ugyanazt a tesztet ismételgetik, ami hatékonyságcsökkenéshez vezet.

AI-megoldás: Az AI-eszközök automatizálhatják a regressziós tesztelést, perceken belül nagy mennyiségű tesztesetet futtathatnak le, és gépi tanulási modellek segítségével javíthatják a lefedettséget.

🔮 2. forgatókönyv: Inkonzisztens hibajelzés

Kézi korlátozás: Az emberi tesztelők fáradtság vagy időkorlátok miatt figyelmen kívül hagyhatnak hibákat.

AI-megoldás: Az AI-vezérelt minőségbiztosítás átfogó lefedettséget biztosít, és olyan finom mintákat és hibákat is felismer, amelyeket az emberi tesztelők esetleg nem vesznek észre.

🔮 3. forgatókönyv: Korlátozott tesztelési lefedettség

Kézi korlátozás: Az időkorlátok miatt a tesztelők kénytelenek lehetnek csak az alapvető tesztesetekre koncentrálni, így a szélsőséges esetek feltáratlanok maradnak.

AI-megoldás: Az AI átfogó tesztforgatókönyveket generál, biztosítva a szélesebb körű lefedettséget, beleértve a szélsőséges és komplex eseteket is.

🔮 4. forgatókönyv: Késleltetett visszacsatolási ciklusok

Kézi korlátozás: A kézi tesztelés gyakran torlódásokat okoz, ami késlelteti a szoftverek kiadását.

AI-megoldás: Az AI-alapú folyamatos tesztelés azonnali visszajelzést ad, segítve a problémák korai feloldását a fejlesztés során és felgyorsítva a kiadási ciklusokat.

Az AI tesztelő eszközök előnyei: időmegtakarítás, pontosság javítása, a tesztelési lefedettség bővítése és a fejlesztési ciklusok felgyorsítása.

Az AI gyakori alkalmazásai a minőségbiztosításban

Összeállítottunk egy listát konkrét felhasználási esetekről, hogy jobban megértsük a szoftverminőség-biztosítást. Nézzük meg, hogyan lehet az AI-t felhasználni a szoftverfejlesztésben!

1. A csatornák közötti ügyfélinterakciók áttekintése

Az AI több csatornán, például telefonon, e-mailben, chatbotokon és közösségi médián keresztül elemzi az ügyfelekkel való interakciókat, hogy értékelje, megfelelnek-e a minőségbiztosítási szabványoknak.

Ezeknek a beszélgetéseknek az értékelésével az AI azonosíthatja a kommunikációban felmerülő potenciális problémákat, a támogatás minőségében fellelhető következetlenségeket és a fejlesztésre szoruló területeket.

Ezek az ismeretek javíthatják az alkalmazottak képzését, finomíthatják a támogatási szkripteket és javíthatják az általános ügyfélélményt. Ez a szintű elemzés biztosítja, hogy az ügyfelekkel való interakciók következetesen megfeleljenek a szervezet által meghatározott minőségi követelményeknek.

2. Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) használata

Az NLP-alapú AI képes értelmezni a felhasználói utasításokat és követelményeket, és azokat manuális beavatkozás nélkül végrehajtható tesztesetekké alakítani.

Az NLP segít áthidalni a különbséget az ember által írt követelmények és a technikai tesztek között, lehetővé téve az AI számára, hogy természetes nyelvből automatizált szkripteket generáljon. Ez az automatizálás jelentős időmegtakarítást jelent, és csökkenti a félreértések vagy félreértelmezések valószínűségét a tesztelés során.

A természetes nyelvet végrehajtható tesztesetekké alakítva az AI hatékonyabbá és hozzáférhetőbbé teheti a minőségbiztosítást azoknak a csapatoknak, amelyek nem rendelkeznek speciális kódolási szakértelemmel.

3. A felhasználói felület validálása

A felhasználói felület (UI) validálása a minőségbiztosítás egyik kulcsfontosságú eleme, amely biztosítja, hogy a szoftver megjelenése és funkcionalitása különböző eszközökön, böngészőkben és felbontásokban is konzisztens maradjon.

Az AI-alapú vizuális ellenőrzések összehasonlítják az alkalmazás képernyőképeit különböző környezetekben, hogy észleljék az eltéréseket, például az elrendezés hibáit, a helytelen betűtípusokat vagy a hiányzó összetevőket. Ez biztosítja, hogy a végfelhasználói élmény egységes maradjon, és a kiadás előtt orvosolhassa az esetleges UI-eltéréseket.

4. Vizuális regressziók észlelése

A vizuális regresszió-felismerés azonosítja azokat a nem szándékos változásokat, amelyek hatással lehetnek a felhasználói élményre, például a kódfrissítés utáni elrendezésváltozásokat vagy váratlan változásokat.

Az AI a jelenlegi és a korábbi pillanatfelvételeket tanulmányozza, hogy ellenőrizze, módosította-e a korábbi terveket, így a csapatok olyan problémákat is észlelhetnek, amelyek egyébként észrevétlenek maradnának.

Ez biztosítja, hogy az alkalmazás vizuális aspektusai konzisztensek maradjanak, és a frissítések során is magas színvonalú felhasználói élményt nyújtsanak.

5. Prediktív elemzések végzése

A minőségbiztosításban az AI prediktív elemzéseket használhat a szoftverminőség javítására a korábbi tesztadatok elemzésével. Az AI a korábbi problémák és hibák mintáinak azonosításával előre jelezheti a jelenlegi szoftververzió potenciális problémás területeit is.

Ez a proaktív megközelítés segít a minőségbiztosítási csapatoknak a tesztelési feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a kockázatos területekre való összpontosításban és a hibák megelőzésében, mielőtt azok bekövetkeznének. A prediktív elemzés segít a jövőbeli problémák valószínűségének becslésében is, lehetővé téve a csapat számára a források hatékonyabb elosztását és a szoftver stabilitásának és megbízhatóságának biztosítását.

6. API tesztelés

Az alkalmazásprogramozási interfészek (API-k) elengedhetetlenek a modern szoftverekben, mivel lehetővé teszik a különböző rendszerek közötti kommunikációt.

Az AI javítja az API használatát azáltal, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a legfontosabb teljesítménymutatókat, mint például a válaszidők, a hibaarányok és az átviteli sebesség. A gépi tanulási algoritmusok kihasználásával az AI képes megérteni a standard viselkedési mintákat, és gyorsan azonosítani az esetleges problémákat jelző eltéréseket. Ha eltérést észlel, az AI meghatározhatja a kiváltó okot, és javaslatot tehet a javításra, vagy azt végrehajthatja, biztosítva az API-k optimális és biztonságos működését.

Ez a folyamatos figyelemmel kísérés segít fenntartani az összekapcsolt szoftverrendszerek megbízhatóságát és hatékonyságát, végső soron javítva az alkalmazások általános teljesítményét.

Hogyan lehet bevezetni az AI-t a minőségbiztosításba?

Az AI integrálása a minőségbiztosítási folyamatba mindenki számára előnyös, de hogyan kell ezt megközelíteni? Kövesse ezt a folyamatot egy gyors bevezetőhöz:

1. lépés: Értékelje jelenlegi minőségbiztosítási folyamatait

A minőségbiztosítási tanácsadónak elemeznie kell a meglévő minőségbiztosítási folyamatot, hogy felsorolja annak főbb korlátait és hatását.

Például értékelik a projekt dokumentációját, az automatizálás arányát és a csapat kommunikációját, hogy megállapítsák, eredményes-e a szoftver tesztelési folyamata.

A minőségbiztosítási csapatoknak meg kell fontolniuk a minőségbiztosításhoz legalkalmasabb automatizált tesztelő eszközöket. Ezeknek hatékonyságot, karbantarthatóságot, konzisztenciát és skálázhatóságot kell biztosítaniuk.

Ez talán szerény dicsekvésnek tűnhet, de a ClickUp valóban minden fenti követelménynek megfelel (és még többnek is). A ClickUp használatakor nem kell megtanulnia az AI használatának bonyolult részleteit a feladatok automatizálásához.

Ez egy all-in-one csapatprojekt-menedzsment szoftver, amely intuitív módon segít különböző felhasználási esetekben, hibajelentések nyomon követésében és egyéb minőségirányítási kihívásokban.

De hogyan lehetséges ez?

Nos, a ClickUp a ClickUp Brain nevű AI-modelljét használja a minőségbiztosítási csapatok munkájának megkönnyítésére.

ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain alkalmazást tesztadatok, ütemtervek és idővonalak létrehozásához.

A minőségbiztosítási szakemberek felelősek az API-k megbízhatóságának és teljesítményének biztosításáért a különböző projektekben. Túlterheltek, fáradtak és frusztráltak lesznek. Ráadásul hatalmas nyomás nehezedik rájuk, hogy időben befejezzék a munkát.

Ismerje meg a ClickUp Brain-t és annak NLP-alapú automatizálási képességeit! A szakemberek egyszerű, közvetlen nyelven leírhatják, mit szeretnének automatizálni – szkriptek generálása, konkrét hibák keresése, vagy akár konkrét válaszok adása, ha hibákat találnak –, a ClickUp Brain pedig elvégzi a többit. Ezenkívül az API tesztesetek kezelése, a frissítések figyelemmel kísérése és a problémákra való reagálás öt különböző eszközön végzett feladatok egyidejű végrehajtását jelenti. Ez azonban nem így van a ClickUp Brain esetében, ahol külső platformokat, például a GitHubot integrálhatja a kódváltozásokhoz egy helyen.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást külső alkalmazásokhoz való csatlakozáshoz.

A ClickUp Brain ezeknek az integrációknak köszönhetően mélyreható kontextuális ismereteket szerezhet a munkafolyamatáról. Ez pedig számos folyamat automatizálását is lehetővé teszi.

Például a termékdokumentáció készítése meglehetősen hosszadalmas folyamat. A ClickUp Brain segítségével előre formázott AI-utasításokat használhat, és perceken belül elkészítheti a szükséges dokumentumokat. Ezekben előre meghatározott mezők is lesznek a végpontok, a várt eredmények és a tesztelési eredmények számára.

A legjobb rész? Nem kell lektorálnia, ellenőriznie a tényeket vagy formázni a termék dokumentációját; az eszköz megteszi ezt Ön helyett, és mindent részletesen bemutat.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy perceken belül elkészítse a termék követelménydokumentumait.

A minőségbiztosítás másik fontos eleme, hogy tudjuk, mit gondolnak a felhasználók a termékünkről. A felhasználói viselkedés elemzése fárasztó, de elengedhetetlen feladat.

A ClickUp Brain segítségével azonban betekintést nyerhet és megértheti fogyasztóit, ha megkéri, hogy készítsen mesterséges intelligenciával támogatott összefoglalókat. A kimenetet felhasználhatja termékének fejlesztésére és új ütemterv kidolgozására az ügyfelek igényeinek megfelelően.

A minőségbiztosítási vezetők hetente összefoglalókat is készíthetnek, hogy a csapatot tájékoztassák az API-tesztelésről, a befejezett tesztekről, az azonosított hibákról és a függőben lévő feladatokról anélkül, hogy manuálisan kellene összeállítaniuk az adatokat.

Írjon a ClickUp Brain segítségével, és foglalja össze a részletes jelentéseket, megbeszéléseket és egyebeket.

3. lépés: Képezze ki csapatát

Ahhoz, hogy az AI valóban sikeres legyen a minőségbiztosításban, szüksége van egy csapatra, és elengedhetetlen, hogy őket is megtanítsa az AI-alapú tesztelő eszközök használatára.

Kezdje egy technológiabarát környezet kialakításával. Biztosítson hozzáférést olyan forrásokhoz, mint workshopok és tanfolyamok, szervezzen gyakorlati képzéseket, és ösztönözze a kíváncsiságot az eszközök iránt.

Ugyanakkor a program során mindenki előrehaladásának tervezése és nyomon követése időigényes lehet. Használja a ClickUp képzési program munkamegosztási sablonját, hogy több feladatot is kezelhessen, miközben betartja a határidőket.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp képzési program munkamegosztási struktúra sablonját, hogy workshopot tervezzen az AI integrálásáról a minőségbiztosítási folyamatokba.

A sablon segítségével bonyolult feladatokat kezelhető lépésekre bonthat, kioszthatja azokat a csapat tagjai között, és változások esetén frissítheti őket.

Ez a sablon kiválóan alkalmas:

A képzési program minden szakaszához világos célok és eredmények meghatározása

A képzési program hatékony szervezése és strukturálása

Feladatok és eredmények kiosztása a csapat tagjai között, valamint a felelősségek elosztása

A haladás nyomon követése, hogy a program a terv szerint haladjon, és egyetlen csapattag se maradjon le

4. lépés: A tesztelési folyamatok automatizálása

A tesztelési folyamat bizonyos „rutinszerű” részeinek automatizálása nélkül a minőségbiztosítási csapat kimerül, és a sprintek a határidőn túlra csúsznak.

Mostantól a ClickUp Automations alkalmazást használhatja minden igényének kielégítésére.

A tesztesetek kezelésének automatizálása

Egyszerűen használja a ClickUp AI Automation Builder alkalmazást a tesztesetek felülvizsgálatának kiváltási kritériumainak leírásához, és a ClickUp automatikusan létrehozza az automatizálást.

Ennek eredményeként felülvizsgálókat rendelhet a tesztesetek létrehozási feladatokhoz egy adott mappában/listában. Emellett az összes csapattagot bevonhatja a frissítésekbe.

Használja a ClickUp Automation szolgáltatást, hogy leírja, hogyan indíthat el tesztesetek felülvizsgálatát és automatizálhatja a folyamatot.

A hibajelentések kezelésének automatizálása

Állítson be egy automatizált munkafolyamatot, hogy új hibajelentéseket vagy hibajegyeket rendeljen a csapat tagjaihoz. A feladatokat újra hozzárendelheti azokhoz is, akik eredetileg elindították a teszteket.

A ClickUp Automations még azt is lehetővé teszi, hogy minden csapattag megjegyzéseket fűzzön a feladathoz, és proaktívan együttműködjön.

Használja a ClickUp alkalmazást egyedi automatizálások beállításához.

5. lépés: Figyelemmel kísérés és optimalizálás

A munka nem ér véget azzal, hogy bevezette az AI integrációt a minőségbiztosítási folyamatába. Figyelnie kell az eszköz teljesítményét és értékelnie kell az eredményeket, hogy azonosítsa a sebezhető pontokat, és iteratív módon optimalizálja az eszközöket az Ön igényeinek megfelelően.

Ahhoz azonban, hogy az AI hibátlanul működjön a minőségbiztosításban, minden csapattagnak ugyanazon az oldalon kell állnia. Ez könnyebbnek tűnik, mint amilyen valójában, de egy sablon segíthet ennek elérésében.

ClickUp tesztkezelési sablon

A ClickUp tesztkezelési sablon támogatja jelenlegi és jövőbeli automatizálási igényeit. A minőségbiztosítási csapatok a sablon elemzési és egyéni nézetét felhasználva értékes képzési adatokat gyűjthetnek, automatizálási lehetőségeket azonosíthatnak és az AI által generált teszteseteket validálhatják.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a teszteket és értékelje az eredményeket a ClickUp tesztkezelési sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A tesztdokumentáció szabványosítása

Vezessen be AI által generált teszteseteket a manuális tesztesetek mellett

Sikertelen AI-minták skálázása tesztcsomagokon

Tartson fenn hibrid megközelítést az AI és a manuális felügyelet között

Használja a sablon felülvizsgálati rendszerét az AI döntéseinek érvényesítéséhez.

Ezenkívül a ClickUp Bug and Issue Tracking Template segítségével együttműködhet különböző csapattagokkal, hogy jobb termékeket szállítson. Átfogó megoldást kínál, összekapcsolva a jelenlegi tesztelési igényeket a jövőbeli AI-képességekkel. A sablon automatizált munkafolyamatai és egyedi felvételi űrlapjai értékesek a hibabejelentési folyamatok szabványosításában. Emellett lehetővé teszi a funkciók közötti együttműködést, elősegítve a mérnökök, a termékcsapatok és a támogatás közötti zökkenőmentes kommunikációt.

A böngészők közötti teszteléshez és a hibák jelentéséhez kipróbálhatja a ClickUp új integrációját, a LambdaTestet is, amely segíthet a webalkalmazások tesztelésében különböző eszközökön.

A ClickUp megkönnyíti technikai csapatunk számára a GitHub egyesítési kérelmeink összekapcsolását a megfelelő frontend és backend fejlesztőknek kiosztott feladatokkal. Minőségbiztosítási csapatvezetőként most már sokkal könnyebb nyomon követni az egyesítési kérelmek előrehaladását, és elkezdeni a tesztlekérdezéseket az új, egyesített változtatásokon!

Az AI minőségbiztosításban való alkalmazásának kihívásai

Az AI a technológiai világban mindennek a szinonimája, és a minőségbiztosítás sem maradhat ki ebből a felhajtásból. Azonban óvatosan érdemes csatlakozni az AI-hoz.

Minden előnye és szinte varázslatos képességei ellenére még mindig számos probléma merül fel az AI sikeres bevezetésével kapcsolatban a minőségbiztosításban:

♦️ Adatminőség és szabványosítási akadályok

Az AI rendszerek nagymértékben támaszkodnak a korábbi adatokra a tanulás és az előrejelzések készítése során. Azonban az inkonzisztens, hiányos vagy elavult adatok ronthatják az AI modell teljesítményét. Például a minőségbiztosítási csapatok rendelkezhetnek több rendszert átfogó adatokkal, amelyek mindegyike különböző formátumokat használ, ami megnehezíti az AI számára a jelentőségteljes következtetések levonását.

Lehetséges megoldás: Ennek megoldása érdekében a szervezeteknek az AI-megoldások bevezetése előtt prioritásként kell kezelniük az adatok tisztítását és szabványosítását.

♦️ Integráció a meglévő CI/CD folyamatokkal

Az AI beépítése a folyamatos integráció/folyamatos telepítés (CI/CD) folyamatokba ijesztő feladat lehet. Például egy olyan folyamat, amely általában egy órán belül befejezi a teszteket, jelentős késedelmet szenvedhet, ha AI-t vezet be, a modell feldolgozási ideje miatt.

Lehetséges megoldás: Az AI sikeres integrálásához a szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy az AI zökkenőmentesen illeszkedjen a meglévő munkafolyamatokba, anélkül, hogy jelentős zavarokat okozna.

♦️ Bizalom és validációs ráfordítás

Az AI által generált tesztesetek egyik legnagyobb kihívása az emberi validáció szükségessége. Az AI adatok alapján hozhat döntéseket, de gyakran hiányzik a döntéshozatal átláthatósága.

Az AI „fekete doboz” jellege miatt a minőségbiztosítási csapatok nehezen tudnak teljes mértékben megbízni az AI eredményeiben, különösen azokban a szabályozott iparágakban, ahol a szabályoknak való megfelelés kritikus fontosságú.

Lehetséges megoldás: Azok a szervezetek, amelyek az AI-t alkalmazzák a minőségbiztosításban, olyan folyamatokba kell befektetniük, amelyek lehetővé teszik az emberi felügyeletet, biztosítva, hogy az AI által generált tesztesetek megbízhatóak és megfeleljenek az iparági szabványoknak.

A mesterséges intelligencia minőségbiztosításban való alkalmazásának legjobb gyakorlata

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az AI-ból a szoftvertesztelés során, kövesse az alábbi bevált gyakorlatokat:

Határozzon meg egyértelmű célokat az AI bevezetéséhez

Kezdje az AI integrációját konkrét tesztesetekkel , hogy felmérje a hatékonyságát.

Kombinálja az AI-alapú tesztelést a manuális feltáró teszteléssel .

Képzeld ki az AI modelleket kiváló minőségű, sokszínű adatkészletekkel az átfogó eredmények érdekében.

Ösztönözze a tudásmegosztást az AI-szakértők, a minőségbiztosítási csapatok és más érdekelt felek között.

Gondoskodjon arról, hogy munkatársai elkészüljenek az AI használatára, hogy minőségi eredményeket érjenek el.

