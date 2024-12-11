A programozók és az adatelemzőknek eddig nehéz dolguk volt a ChatGPT-vel.

Bár az eszköz számos szövegalapú funkciót kínált, például kutatást, ötletelést, írási és összefoglalási funkciókat, a szkriptkészítés és az adatelemzés terén nem tudta kielégíteni az igényeket – egészen a közelmúltig!

A bővítmények bevezetésével a ChatGPT sokoldalúsága nőtt, különösen a kódolás terén. A ChatGPT Code Interpreternek köszönhetően most már képes adatokat manipulálni a kívánt eredmények elérése érdekében.

Ebben a blogban megnézzük, hogyan használhatja a Code Interpretert a munkafolyamat és a projektmenedzsment készségeinek fejlesztésére.

Mi az a ChatGPT Code Interpreter?

A ChatGPT Code Interpreter, ma Data Analyst néven ismert, az OpenAI GPT-pluginje, amely kiterjeszti a ChatGPT platform alapvető funkcióit.

Az eszköz elemzi az adatokat, kódolási hibákat keres a hatékonyság javítása érdekében, és kódrészleteket generál a meglévő munkafolyamatokhoz. Még a projektmenedzsment készségeit is javítja a feladatok automatizálásával, az adatok vizualizálásával és a csapatmunkát segítő eszközökhöz szükséges szkriptek generálásával!

Míg a ChatGPT válaszokat ad, szövegeket összefoglal vagy bármit megír, amit csak szeretne (beleértve a kódot is), az adatelemző bonyolultabb AI-alapú funkciókat lát el, például adatelemzést vagy hangfelvételek átírását a média- vagy szövegfájljaiból. 🧩

📌 Megjegyzés: A Code Interpreter eredetileg egy prémium funkció volt, amely csak a ChatGPT Plus előfizetők számára volt elérhető. Azonban a Data Analyst névre való átnevezés után mindenki számára elérhetővé vált. Ebben a cikkben azonban továbbra is Code Interpreter néven hivatkozunk rá, mivel ez a név továbbra is népszerű a felhasználók körében.

A ChatGPT Code Interpreter alapvető funkciói és felhasználási esetei

A ChatGPT Code Interpreter legtöbb felhasználási módja négy fő felhasználási esetbe sorolható, amelyeket az alábbiakban részletezünk:

1. Adatelemzés és vizualizáció

A ChatGPT Code Interpreter bővítmény használatával nem kell nagy összegeket költenie adatelemzőkre. A bővítmény elemzi az adatait, és könnyen érthető magyarázatokat ad, vizualizációkkal és grafikonokkal kiegészítve, hogy segítsen megérteni az adatkészleteit. 🧠

Ha például tőzsdekereskedő, akkor vehet egy CSV fájlban összeállított adatsort, amely az S&P 500 részvények egy hónapos forgalmi adatait és piaci mozgásait tartalmazza. Töltse fel a fájlt a ChatGPT Code Interpreter programba, és kérje meg, hogy keresse meg az adatokban rejlő mintákat. A program felfedezi a piaci mozgások és a forgalom közötti összes mintát, és azokat egyszerű szövegben és grafikonokban osztja meg Önnel.

2. Kódhibakeresés és tesztelés

Ha fejlesztőként szeretné tudni, hogyan használhatja az AI-t a szoftverfejlesztéshez, a ChatGPT Code Interpreter jó kiindulási pont. Használhatja a kód hibakereséséhez és teszteléséhez.

Feltöltheti kódfájljait, és megkérheti a programot, hogy azonosítsa az összes hibát, amely a kód hibás működését okozhatja.

Egy-egy nyitott zárójel itt-ott, egy helytelenül meghívott változó valahol, vagy talán egy funkció, amelyet elfelejtett definiálni – a Code Interpreter mindet felismeri és kijavítja pontos utasításokkal, és segít abban, hogy jobb programozóvá váljon. Itt az ideje véglegesíteni az AI-alapú kódfelülvizsgálati beállításokat.

3. Fájlkezelés

A ChatGPT Code Interpreter nemcsak az adatelemzés és a szoftverfejlesztés kihívásainak kezelésében segít, hanem fájlok konvertálására, kivágására és szerkesztésére is lehetőséget nyújt.

Például feltölthet egy képet egy formátumban, és írhat egy parancsot, amelyben megkéri a bővítményt, hogy:

Konvertálja más formátumba

Kivágás vagy átméretezés (összenyomással vagy anélkül)

Adjon meg egy szürkeárnyalatos változatot belőle.

Ugyanez vonatkozik a szövegfájlokra is: feltöltheti fájlját egy szövegformátumban, kérésre más formátumban kaphatja meg az eredményt, vagy megkérheti a Code Interpretert, hogy módosítsa a fájlt. 📝

4. Matematikai egyenletek megoldása

A ChatGPT Code Interpreter komplex matematikai egyenleteket is megoldhat, amelyeket a ChatGPT alapváltozatával nehezen tudna megoldani. Ha komplex problémát talál a matematika tankönyvében, kattintson a képre, töltse fel a Code Interpreterbe, és kérje meg, hogy oldja meg a képen látható egyenletet.

Nemcsak a helyes választ adja meg, hanem azt is részletesen elmagyarázza, hogyan jutott el a válaszhoz. A diákjaikban szkeptikus matematikatanárok rémálma, nem igaz? 😉

Ez a funkció hasznos lehet az oktatás, a kriptográfia, az adatmodellezés és az építőipar területén.

Hogyan aktiválhatja a ChatGPT Code Interpreter plugint?

Most, hogy már tudja, mit lehet elérni a ChatGPT Code Interpreter segítségével, biztosan kíváncsi arra, hogyan kezdjen el használni, igaz? Nos, ez nagyon egyszerű.

A használat előtt azonban aktiválnia kell a programot. Kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Lépjen az Explore GPTs (GPT-k felfedezése) oldalra

Jelentkezzen be a ChatGPT-be a fiókjával, ha még nem tette meg. Ha még nincs fiókja, hozzon létre egyet. A bejelentkezés után az oldalsávon megjelenik a GPT-k felfedezése opció. Kattintson rá, hogy megnyissa a használható ChatGPT bővítmények listáját.

via ChatGPT

2. lépés: Keresse meg az Data Analyst GPT-t

A következő lépés a Data Analyst GPT megtalálása. Ehhez görgessen lefelé, és keresse meg a „By ChatGPT” részt, vagy egyszerűen keresse meg a keresősávban. Ha megtalálta, kattintson rá.

Az Adatelemző felugró ablakban láthatja, hogy a program képességei között szerepel a „Kódértelmező és adatelemzés” funkció. Kattintson a „Csevegés indítása” gombra a standard ChatGPT helyett az Adatelemző GPT aktiválásához.

3. lépés: Kattintson a „Start Chat” (Csevegés indítása) gombra.

4. lépés: Kezdje el a csevegést és a munkát

Most egy új Data Analyst csevegőablakba kerül. Itt dolgozhat az AI-alapú Code Interpreterrel, és feltöltheti fájljait adatelemzés és -feldolgozás céljából.

Hogyan használható a Code Interpreter?

A ChatGPT Code Interpreter használata nagyon egyszerű. Csatolja a fájlt, amellyel dolgozni szeretne, majd küldje el a kívánt parancsot. 📎

Ez lehet kódfájl, kép, szöveges dokumentum, Excel táblázat vagy bármilyen más fájltípus (a végrehajtható fájlok kivételével).

A Code Interpreter elvégzi az elemzést, végrehajtja a kívánt műveletet, és visszaküldi az eredményt. Ezután letöltheti a kimeneti fájlt, vagy további módosításokat kérhet, ha nem elégedett az eredménnyel. Nézzük meg részletesen a folyamatot!

1. lépés: Töltse fel adatait vagy fájljait

Az első lépés az, hogy feltöltse azokat az adatokat vagy fájlokat, amelyeket a ChatGPT Code Interpreternek elemeznie kell:

Hogyan tölthet fel fájlokat a ChatGPT-be a Code Interpreter segítségével?

A fájljait ugyanúgy feltöltheti a ChatGPT Code Interpreterbe, mint ahogy egy e-mailbe vagy WhatsApp-üzenetbe töltené fel őket. Kattintson a szövegdoboz melletti gemkapocs ikonra, hogy adatfájlját mellékletként csatolja a parancshoz/utasításokhoz.

Több fájl is kiválasztható, így ha több fájlt szeretne feltölteni, tartsa lenyomva a billentyűzeten a Ctrl billentyűt, miközben kiválasztja a fájlokat. 📚

2. lépés: Adatainak értelmezése

Miután feltöltötte az adatait, kérje meg a ChatGPT Code Interpretert, hogy elemezze azokat, hogy értelmezni tudja a fájl tartalmát. A feltöltött fájllal együtt küldhet egy ilyen parancsot:

„Értelmezze ezt az adatot. ”

Miután elküldte a fájlt ezzel a parancssorral, a Code Interpreter elemzi azt, és tájékoztatja Önt a fájlban találtakról.

Ellenőrizheti, hogy az értelmezései helyesek-e. Ha valami nem stimmel, küldhet egy újabb utasítást, hogy rámutasson a hibára, és a háttérben kijavítja az adatelemzést.

3. lépés: Tisztítsa meg adatait

A következő lépés az adatok tisztítása, hogy eltávolítsa az üres sorokat, az ismétlődéseket vagy bármilyen más problémát, amely befolyásolhatja az adatelemzés eredményeit. Ehhez küldje el a következő parancsot a ChatGPT Code Interpreternek:

„Tisztítsa meg ezeket az adatokat, és távolítsa el az eredmény minőségét befolyásoló hibákat.”

Miután elküldte ezt a parancsot, a Code Interpreter megtisztítja az adatait, és összefoglalja a változásokat és azok okait. Felismeri az adattípust és a gyakori hibákat, és azokat az Ön utasítása nélkül megtisztítja. 🙌

4. lépés: Trendek kivonása és változtatások végrehajtása

Attól függően, hogy mit szeretne megtudni az adataiból, elkezdhet promptokat küldeni az információk kinyeréséhez. Kinyerhet trendeket, mintákat, anomáliákat, hibákat és egyéb típusú információkat az adataiból vagy fájljaiból. A fájlt szerkesztési prompt küldésével is módosíthatja.

🌟 ChatGPT prompt sablonok az eredmények kivonásához és az adatok módosításához „Elemezze az adatokban rejlő mintákat”

„Elemezze az adatokban megjelenő trendeket”

„Azonosítsa a kiugró értékeket ebben az adatkészletben”

„Azonosítsa az anomáliákat ebben az adatkészletben”

„Ossza meg velem az adatokból levont 10 legfontosabb tanulságot!”

„Adjon meg egyedi grafikonokat minden trendhez/mintához/tanuláshoz”

„Keresse meg a hibákat ebben a kódban”

„Szerkessze ezt a fájlt, hogy eltávolítsa az összes [eltávolítani kívánt elem] előfordulását.”

„Hibakeresés ebben a kódban”

Ez csak néhány példa. Ha más műveletet szeretne végrehajtani, módosíthatja ezeket a parancsokat, vagy akár újakat is írhat az igényeinek megfelelően.

5. lépés: Töltse le az eredményeket

Végül, az Ön által elküldött utasítások alapján a ChatGPT Code Interpreter elvégzi a kívánt elemzést és megadja az eredményt.

Ha trendeket vagy mintákat kért volna, a program grafikonokkal és vizualizációkkal magyarázta volna az azonosított trendeket. Ha kódjának hibakeresését vagy egy fájl szerkesztését kérte volna, a program a kért módosítások elvégzése után kimeneti fájlt nyújtott volna.

Ezután letöltheti a fájlt, és tetszése szerint használhatja. 🤩

Hogyan lehet fájlokat letölteni a ChatGPT-ből a Code Interpreter segítségével?

A kimeneti fájlok letöltése a ChatGPT Code Interpreterből ugyanolyan egyszerű, mint egy e-mailből vagy csevegőüzenetből. A kimenettel együtt megadott letölthető linkre kattintva töltheti le őket.

Ha nincs link a fájlhoz (ami általában a trendek és minták esetében fordul elő), megkérheti a Code Interpretert, hogy hozzon létre egy letölthető fájlt, amely tartalmazza ezeket az információkat. Ehhez a következő parancsot kell kiadnia:

„Tegye ezt az információt egy letölthető doc/pdf fájlba, és ossza meg a letöltési linket.”

Miután elküldte ezt a parancsot, a kimenet a kért fájlformátumban lesz megosztva Önnel. Kattintson a letölthető linkre, és töltse le a fájlt.

Biztonsági szempontok a Code Interpreter használatához

Eddig minden rendben. A kód végrehajtásának funkciója azonban bizonyos biztonsági aggályokat is felvet, például a kódbefecskendezés és a javítatlan hibák lehetőségét. A ChatGPT Code Interpreter sem kivétel ez alól.

A Python kódok végrehajtására és harmadik fél webhelyeinek elérésére való képessége sebezhetővé teszi a prompt injection támadásokkal szemben, amelyek lehetővé teszik a támadók számára, hogy rosszindulatú szkripteket futtassanak egy másik webhelyről.

Ezek a szkriptek bármilyen műveletet elvégezhetnek a szerveren. Például kérhetik egy adott mappa fájljainak tartalmának kivonását.

A Tom’s Hardware részletesen vizsgálta ezt a sebezhetőséget, bemutatva, hogyan lehet a ChatGPT Code Interpretert rávenni arra, hogy rosszindulatú szkripteket hajtson végre egy harmadik fél szerveréről. Amikor konkrétan megkérdeztem a Code Interpretert, hogy mesterséges intelligenciája sebezhető-e a prompt injection támadásokkal szemben, a következő választ kaptam:

Nyilvánvaló, hogy senki sem fogadja el a saját hiányosságait! Még az AI sem. 😄

Ezt a sebezhetőséget először 2023 novemberében fedezték fel. Az OpenAI azonban eddig még nem nyújtott közvetlen bizonyítékot a probléma kijavításáról.

Ezenkívül ezek a támadások végrehajtása bonyolult – a felhasználóknak promptot kell küldeniük, amelyben rosszindulatú webhelyekhez való hozzáférést kérnek. Bár a szociális mérnöki módszerekkel az embereket rá lehet venni ilyen parancsok küldésére, ennek esélye meglehetősen alacsony.

A Code Interpreter korlátai

Bár a Code Interpreter a ChatGPT egyik fejlettebb funkciója, vannak bizonyos korlátai. Számos korlátozás vonatkozik arra, hogy mit lehet és mit nem lehet vele csinálni, többek között:

Fájlméret-korlátozások: 100 MB-nál nagyobb fájlt nem tölthet fel.

Időkorlátok: Van egy korlát arra, hogy egy feladat mennyi időt vehet igénybe. Ha egy feladat 60 másodpercnél tovább tart, akkor időtúllépés következik be.

Fájltípus-korlátozások: Bár a legtöbb népszerű szöveg- és képfájlformátum (PNG, JPEG, CSV, JSON) támogatott, videofájlok, animált GIF-ek és egyéb saját fájlformátumok nem támogatottak.

Párhuzamosság: A kérések egymás után kerülnek végrehajtásra, így több folyamat nem futtatható egyszerre.

Ezek a korlátozások annak biztosítására szolgálnak, hogy a ChatGPT Code Interpreter továbbra is hasznos legyen a felhasználók számára.

Ha meg akarja kerülni ezeket a korlátozásokat, és nagyobb, több számítási időt igénylő fájlokat szeretne feldolgozni, megpróbálhatja azokat több kisebb fájlra bontani, mielőtt feltölti őket a Code Interpreterbe. 🙌

Hogyan javítja a ClickUp a munkafolyamatát a ChatGPT Code Interpreter segítségével?

Ha Ön szoftverfejlesztő vagy adatelemző, és a ChatGPT Code Interpreter segítségével szeretné növelni termelékenységét, akkor jó úton jár.

De igazán új szintre emelheti a programot, ha a ClickUp-ot a Code Interpreterrel kombinálja.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely robusztus feladatkezelési, együttműködési és AI funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy munkájának minden aspektusát egy helyről kezelje.

A ClickUp projektmenedzsment erősségeinek és a Code Interpreterhez hasonló AI-eszközök fejlett adatelemzési és automatizálási képességeinek kombinálásával kiemelkedő hatékonysági szint érhető el.

Fedezzük fel, hogyan használhatja a ChatGPT kódértelmezőt a ClickUp alkalmazással.

1. Gyorsabban készítse el kódját

A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain, segít gyorsabban elvégezni a kódolási projekteket azáltal, hogy kódírás közben kódjavaslatokat ad ( hasonlóan a GitHub Copilot-hoz ).

Minden népszerű programozási nyelven tökéletesen működik, így a kódolás nyelvétől függetlenül kapsz javaslatokat. Ez teszi a ChatGPT-t robusztus alternatívává a programozók számára.

Kódolási javaslatokat kaphat a ClickUp Brain segítségével.

De a ClickUp szoftverfejlesztők számára nyújtott előnyei nem érnek véget ennél.

A ClickUp Github-integrációja lehetővé teszi a beépített verziókezelést anélkül, hogy különböző platformok között kellene váltani. A ClickUp feedben láthatja az összes Github-tevékenységét, és a ClickUp környezetéből kezelheti a pull requesteket.

Ugyanez vonatkozik a ClickUp-ban a Github-ból történő munkavégzés előrehaladásának frissítésére is – frissítse a feladatok állapotát a Github-ból, megemlítve a feladat azonosítóját vagy leírását a commit üzeneteiben. Miután ezekkel a funkciókkal elkészítette a kódot, használja a ChatGPT Code Interpreter programot a hibakereséshez és teszteléshez. 🧪

2. A csapatmunka hatékonyságának növelése

A csapatmunka területén a ClickUpnak nincs versenytársa a ChatGPT-vel szemben.

Erős együttműködési funkciói lehetővé teszik, hogy csapattagjaival együtt dolgozzon a kódolási fájlokon. A ClickUp környezetben megoszthatja a kódolási fájlokat a csapattagokkal, és megbeszélheti a szükséges változtatásokat a feladat megjegyzéseiben vagy a ClickUp Chatben, a platform integrált csevegési funkciójában.

A vezetők a munkaterhelés alapján különböző kódfájlokat is hozzárendelhetnek az egyes csapattagokhoz. Miután elkészült, egyszerűen jelölje meg a munkáját ClickUp Tasks-ban, és a projekt teljes előrehaladása automatikusan frissül. ✅

Hozzárendeljen megjegyzéseket a ClickUp Tasks csapat tagjaihoz, hogy javítsa a felelősségvállalást és az együttműködést.

💡Profi tipp: Ha csapata a Slacket használja a kommunikációhoz, akkor a ClickUp Slack integrációját is felhasználhatja a kommunikáció és a fájlmegosztás egyszerűsítésére.

3. Szervezze meg kódolási projektjeit

Végül, az egyedi ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti az összes kódolási projektjének előrehaladását.

Vizualizálja a csapat munkaterhelését, az egyéni termelékenységet, a sprint sebességét és egyebeket a műszerfalain, és szükség esetén ossza meg azokat ügyfeleivel.

Hozzon létre több irányítópultot, hogy nyomon követhesse a különböző projekteket vagy paramétereket, és könnyedén lekérdezzen információkat bármelyik irányítópultról a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével áttekintést kaphat a munkaterhelésről, a feladatok előrehaladásáról, a mérföldkövekről és a sprintekről.

Maximalizálja adatelemzési képességeit a ClickUp segítségével

Az AI segítségével történő termelékenységnövelés mára már normává vált, különösen a szoftverfejlesztés és az adatelemzési projektek területén.

Az AI-alapú projektmenedzsment platformok, mint például a ClickUp, és az olyan eszközök, mint a ChatGPT Code Interpreter használata segít növelni a hatékonyságát és a termelékenységét, így mindig egy lépéssel előrébb járhat.

Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, és egyesítse a legjobb AI-képességeket és projektmenedzsment funkciókat egy platformon.