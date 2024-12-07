ClickUp blog
A 10 legjobb AI-alapú táblás eszköz a munkafolyamatok javításához

A 10 legjobb AI-alapú táblás eszköz a munkafolyamatok javításához

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
2024. december 7.

Képzelje el a következő helyzetet: egy virtuális értekezleten próbálja összegyűjteni mindenki ötleteit, de a táblázatok és a post-it cetlik között teljes a káosz, és a brainstorming során felvetett ötletek fele elveszik vagy pontatlanul kerül rögzítésre.

Mi lenne, ha a táblája nem csak jegyzetek tárolására lenne alkalmas? Az AI táblás eszközök segítségével könnyedén rendszerezheti, vizualizálhatja és összekapcsolhatja ötleteit, így az együttműködés zökkenőmentes és koncentrált marad.

Ebben a blogban tíz AI online táblás eszközt mutatunk be, amelyekkel brainstorming ülései produktívabbá és érdekesebbé válnak. 📝

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Íme összefoglalónk a jelenleg elérhető 10 legjobb AI-alapú táblás eszközről:

  1. ClickUp: A legjobb AI-táblák létrehozásához és a munkafolyamatok automatizálásához
  2. FigJam: A legjobb kreatív együttműködéshez és brainstorminghoz
  3. Mural: A legjobb távoli brainstorminghoz és tervezéshez
  4. Explain Everything Whiteboard: A legjobb interaktív órák és prezentációk készítéséhez
  5. Google Jamboard: A legjobb egyszerű együttműködéshez és jegyzeteléshez
  6. Miro: A legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez
  7. Microsoft Whiteboard: A legjobb együttműködésen alapuló brainstorminghoz és valós idejű ötletmegosztáshoz
  8. Stormboard: A legjobb a csapat ötleteinek szervezéséhez és prioritásainak meghatározásához
  9. Ziteboard: A legjobb valós idejű együttműködéshez rajzfelismeréssel
  10. Limnu: A legjobb távoli táblázáshoz intuitív funkciókkal

Mit kell keresni az AI táblás eszközökben?

Ha a legjobb AI-képességekkel rendelkező táblaszoftvert keresi, vegye figyelembe ezeket a funkciókat, hogy javítsa csapata brainstorming és együttműködési üléseinek hatékonyságát:

  • Felhasználóbarát felület: Keressen olyan AI táblás eszközöket, amelyek intuitívak és könnyen kezelhetők, így csapata az ötletekre koncentrálhat, nem pedig a szoftver megismerésére.
  • Valós idejű együttműködés: Gondoskodjon arról, hogy mindenki hozzájárulhasson és azonnal láthassa a frissítéseket az AI táblás eszközökben, így segítve csapatát abban, hogy mindig egy hullámhosszon legyenek, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.
  • Integráció más eszközökkel: Válasszon olyan AI táblás eszközöket, amelyek összekapcsolhatók a meglévő alkalmazásaival – például projekttervező, tervező vagy dokumentumkezelő eszközökkel – a zökkenőmentes felhasználói élmény érdekében.
  • Különböző sablonok és formák: Válasszon olyan eszközt, amely széles körű táblasablonokkal és formákkal rendelkezik, így rugalmasan tudja bemutatni ötleteit és rendszerezni gondolatait.
  • Hozzáférhetőség és eszközkompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz minden eszközön és platformon működik, így a csapat minden tagja részt vehet benne.

A 10 legjobb AI-alapú táblaszerszám

Készen áll arra, hogy brainstorming üléseit új szintre emelje?

Íme a tíz legjobb lehetőség a vizuális projektmenedzsment fejlesztéséhez. 👇

1. ClickUp (a legjobb AI-táblák létrehozásához és a munkafolyamatok automatizálásához)

A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely támogatja a csapatokat a feladatok szervezésében, a munkafolyamatok automatizálásában és az együttműködés javításában. Hogyan? Összefogja ötleteit, feladatait, dokumentumait és csevegéseit, így munkája és a munkával kapcsolatos beszélgetései többé nem lesznek egymástól elszigetelve! Emellett fejlett AI-képességeket is integrál, amelyek egyszerűsítik a brainstormingot, növelik a hatékonyságot és a koncepciókat megvalósítható feladatokká alakítják.

A ClickUp vonzerejének középpontjában két olyan funkció áll, amelyek újragondolják a csapatok brainstormingjának és tervezésének módját:

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards megkönnyíti az együttműködésen alapuló, valós idejű brainstormingot. Digitális munkaterületként szolgálnak, ahol a csapatok vizuálisan cserélhetnek ötleteket, és mindenki hozzájárulhat, megjegyzéseket fűzhet és közösen finomíthatja a terveket.

ClickUp Whiteboards 3.0
Brainstorming, szervezés és közös alkotás a csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével

A hagyományos tábláktól eltérően a modern ClickUp táblák a vizuális elemeket közvetlenül a projekt feladatokhoz kapcsolják, így megszüntetve az ötletelés és a végrehajtás közötti szakadékot. Lehetővé teszik a jegyzetek beillesztését, az ötletek megjegyzését és a releváns dokumentumok közvetlen összekapcsolását a munkaterülettel. Az AI segítségével képeket is generálhat!

Változtassa ötleteit tettekbe a ClickUp Whiteboards segítségével

Például egy termékbevezetési megbeszélés során a csapat tagjai ötleteket, kérdéseket és teendőket adhatnak hozzá, amelyeket felelősségre vonhatóságuk érdekében konkrét csapat tagokhoz rendelnek. Ezek a vizuális elemek élő elemekké válnak, amelyeket nyomon lehet követni, frissíteni és a ClickUp-on belül végrehajtható feladatokká alakítani.

Az ötletek a brainstormingtól egyenesen a megvalósításig jutnak, így csapata gond nélkül haladhat előre.

A Whiteboards érintőképernyős felületével természetes gesztusokkal is vázlatokat készíthet, rajzolhat és objektumokat manipulálhat közvetlenül a képernyőn.

A táblás funkció? Imádom. Ezt az eszközt gyakran használtuk csapatmegbeszéléseken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb kidolgozásához.

A táblás funkció? Imádom. Ezt az eszközt gyakran használtuk csapatmegbeszéléseken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb kidolgozásához.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy AI-alapú eszköz, amely a munkaterületén bárhonnan elérhető. Segít a csapatoknak leküzdeni a kreativitás gátjait, és a brainstorming üléseket strukturált, megvalósítható tervekké alakítani.

ClickUp Brain: Használja ki az AI előnyeit egy webes táblán
Készítsen vizuális elemeket a ClickUp Brain táblákon, és valósítsa meg ötleteit azonnal!

A ClickUp Brain képessége, hogy közvetlenül a táblákon belül generáljon képeket, új szintű kreativitást ad az ötleteléshez.

A tervezés és az ötletelés során megkérheti a Brain-t, hogy készítsen vizuális elemeket, például diagramokat, táblázatokat vagy más releváns képeket az ötletei alátámasztására. Nem kell eszközök között váltogatnia vagy manuálisan megterveznie a vizuális elemeket – a Brain gondoskodik erről, és új kreativitási réteget ad az ötletelési folyamatához.

ClickUp Whiteboards: Pontosan az, amire szüksége van a marketing brainstorminghoz
A ClickUp Brain segítségével közvetlenül a táblákról konvertálhat szöveget feladatokká.

A Brain elemzi a munkafolyamatát, és ajánl olyan sablonokat, amelyek leginkább megfelelnek a projektjének, miközben az ötletei alapján feladatokat és alfeladatokat hoz létre. Ez megkönnyíti az agytornától a cselekvésig való átmenetet anélkül, hogy elveszítené a lendületét.

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és folyamatosan tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és folyamatosan tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Valós idejű együttműködés: Brainstorming és ötletek finomítása közös, interaktív térben, megkönnyítve a zökkenőmentes együttműködést.
  • Hatékony feladatkezelés: Gyorsan alakítsa át ötleteit egyértelmű cselekvési tételekké, így nem kell különböző eszközök között váltogatnia.
  • Egyszerűsített munkafolyamat: Könnyedén rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat, biztosítva a brainstormingtól a végrehajtásig tartó zökkenőmentes előrehaladást.
  • Kreativitás fokozása: automatikusan generáljon vizuális elemeket, amelyek mélységet és egyértelműséget adnak a megvitatott ötleteknek.
  • Automatikus szervezés: Szervezze az ötleteket megvalósítható feladatokká, így minden a tervek fejlődésével összhangban marad és a helyes irányba halad.

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp számos funkciójának és testreszabási lehetőségének kezelése.
  • A táblák még nem használhatók a mobilalkalmazásban.

A ClickUp árai

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📖 Olvassa el még: Kezdők útmutatója a ClickUp táblákhoz, használati példákkal

2. FigJam (A legjobb kreatív együttműködéshez és brainstorminghoz)

FigJam : AI táblás eszközök
Forrás: FigJam

A Figma által létrehozott FigJam egy interaktív online táblát kínál, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a vizuális együttműködésben és az ötletek brainstormingjában.

A 2021-ben elindított FigJam valós idejű interakciót tesz lehetővé olyan eszközökkel, mint a post-it cetlik, szavazó matricák és alakzatok. Különösen hatékony komplex projektek és munkafolyamatok szervezésében, lehetővé téve a csapatok számára, hogy kreatív feladatokat rugalmas környezetben kezeljenek.

A FigJam legjobb funkciói

  • Hozzon létre egyedi sablonokat az AI-alapú utasításokkal a projektbeállítás egyszerűsítéséhez.
  • A FigJam fájlokat és jegyzeteket automatikusan tematikus csoportokba szervezheti a minták felismerése érdekében.
  • Készítsen vizuális keretrendszereket gondolattérképekhez, munkafolyamatokhoz vagy visszatekintésekhez a promptok alapján.
  • Összegezze a megbeszéléseket, hogy tisztázza a brainstorming ülés után a legfontosabb tanulságokat és az összhangot.

A FigJam korlátai

  • Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel, ami korlátozza a rugalmasságot
  • Nincs rétegpanel a FigJam fájlokban

FigJam árak

  • Starter Team: Ingyenes
  • Professzionális: 5 USD/hó/felhasználó
  • Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)
  • Vállalati: Egyedi árazás

FigJam értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (440+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (25+ értékelés)

3. Mural (A legjobb távoli brainstorminghoz és tervezéshez)

Mural : AI táblás eszközök
Forrás: Mural

A Mural egy online táblaplatform csapatok számára, akik brainstormingot, tervezést és projekt szervezést végeznek. Integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a Microsoft Teams, a Slack és a Jira, így sokféle munkafolyamatra alkalmas.

Az eszköz ideális távoli és hibrid csapatok számára, amelyek az ötletek vizualizálására és a hatékony csapatmunkára összpontosítanak.

A Mural legjobb funkciói

  • Jegyzeteket készíthet és rendszerezhet, csökkentve ezzel a brainstorming üléseken végzett manuális munkát.
  • Gyorsítsa fel a rutin feladatokat, mint például a sablonok létrehozása, a teendők kiosztása és az együttműködési munkamenetek kezelése.
  • Készítsen gondolattérképeket és csoportosítsa a jegyzeteket témák szerint, hogy feltárja a kapcsolatokat.
  • Biztosítsa a magánélet és a biztonság védelmét az együttműködés során a robusztus adatvédelemmel.

A Mural korlátai

  • A nagy táblák kezelése a projektek méretének növekedésével egyre nehezebbé válhat.
  • A teljesítmény lelassulhat, ha több együttműködővel tartalomgazdag táblákat kezel.
  • A mobil verzióban hiányoznak a desktop verzióban megtalálható egyes funkciók.

Mural árak

  • Ingyenes
  • Csapat: 12 USD/hó/tag
  • Üzleti: 18 USD/hó tagonként (éves számlázás)
  • Vállalati: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (1370+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy csak újabb jegyzeteket adna hozzá, használja a megjegyzés funkciót, hogy megvitassa a táblán szereplő konkrét ötleteket vagy elemeket. Ez segít a beszélgetések fókuszáltabbá tételében, és interaktívabbá teszi az együttműködést.

4. Explain Everything Whiteboard (a legjobb interaktív órák és prezentációk készítéséhez)

Explain Everything Whiteboard: AI táblás eszközök
Forrás: Explain Everything

Az Explain Everything Whiteboard egy sokoldalú platform interaktív órák, oktatóanyagok és prezentációk készítéséhez. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben jegyzeteket fűzzenek, rajzoljanak és magyarázzanak fogalmakat, így kiváló választás távoli és személyes együttműködéshez.

Az eszköz multimédiás képességei támogatják a PDF-ek, képek és videók kezelését, így rugalmasságot biztosítanak a tartalomkészítésben.

A Explain Everything legjobb funkciói

  • Automatizálja a tartalomkészítést, beleértve a szövegek megírását és a prezentációkhoz szükséges vizuális elemek létrehozását.
  • Testreszabhatja az AI által generált képeket a projekt igényei alapján, javítva a vizuális storyboardot.
  • Térképezze fel a felhasználói utakat és nyerjen betekintést az UX-tervezés átfogó fejlesztéséhez.
  • Valós időben együttműködhet, és minden résztvevő számára zökkenőmentes frissítéseket biztosíthat.

Az Explain Everything korlátai

  • A fejlett AI funkciók elsajátítása időbe telhet.
  • Egyes harmadik féltől származó integrációk, különösen azok, amelyek nem oktatási vagy prezentáció-központú eszközökhöz kapcsolódnak, nem biztos, hogy zökkenőmentesen működnek.

Explain Everything árak

  • Ingyenes
  • Pro: 10 USD/hó
  • Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Explain Everything értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Munkafolyamat-diagram és -táblázat készítése: lépésről lépésre a folyamatok egyszerűsítéséhez

5. Google Jamboard (a legjobb egyszerű együttműködéshez és jegyzeteléshez)

Google Jamboard: AI táblás eszközök
Forrás: Google

A Google Jamboard egy felhőalapú digitális táblaszerszám, amely lehetővé teszi akár 50 felhasználó számára, hogy „jams”-ekkel interakcióba lépjenek.

Egyszerű felületével a Jamboard segít a csapatoknak hatékonyan ötletelni és megosztani ötleteiket. Az eszköz jól integrálható más Google Workspace alkalmazásokkal, így kényelmes megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek már használnak Google termékeket.

A Google Jamboard legjobb funkciói

  • Konvertálja kézzel írt jegyzeteit szöveggé, hogy könnyen módosíthassa és zökkenőmentesen megoszthassa őket.
  • Finomítsa a vázlatokat kifinomult, jól meghatározott formákká a tisztább vizuális megjelenés érdekében.
  • A Jams-t közvetlenül a Google Drive-ból mentheti és érheti el, így egyszerűbbé válik a tárolás.
  • Képeket közvetlenül a Google keresésből illessz be a folyamatban lévő munkádba.

A Google Jamboard korlátai

  • Minden jam maximum 20 diából állhat, ami korlátozza a kiterjedt projekteket.
  • Nincs audio- vagy videóbeágyazási funkciója, ami korlátozza az interaktív lehetőségeket.
  • A post-it cetlik 171 karakteres korlátozással rendelkeznek.

A Google Jamboard árai

  • Örökre ingyenes

Google Jamboard értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (65+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (120+ értékelés)

💡 Profi tipp: Ossza fel a tábláját rétegekre vagy szakaszokra, hogy minden rendezett legyen. Az információk kategorizálása segít a komplex ötleteket egyszerűbb, könnyebben emészthető részekre bontani, így könnyebb lesz a koncentrálni és a prioritásokat meghatározni.

6. Miro (a legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez)

Miro : AI táblás eszközök
Forrás: Miro

A Miro egy együttműködésen alapuló táblaplatform, amelyet ötleteléshez, tervezéshez és ötletek vizualizálásához terveztek. AI-alapú funkciói, mint például az ötletek automatizált munkafolyamatokba rendezése és tartalmi javaslatok kínálása, növelik a termelékenységet és a kreativitást.

Ráadásul széles sablonválasztéka és olyan eszközökkel való integrációja, mint a Slack és a Jira, alkalmassá teszi különböző iparágak és csapatstruktúrák számára.

A Miro legjobb funkciói

  • Alakítsa át a brainstorming üléseket szervezett munkafolyamatokká és diagramokká
  • A kézzel írt jegyzeteket és vázlatokat automatikusan szerkeszthető digitális formátumokká alakíthatja át.
  • Generáljon ötleteket, képeket és kódot a felhasználói bevitelek alapján, hogy felgyorsítsa az ötletelést és gyorsabban piacra lépjen.
  • Hozzon létre UML-diagramokat és folyamatábrákat szöveges utasításokból az egyszerű szerkesztés érdekében.

A Miro korlátai

  • Az AI-nak néha hiányzik a kontextus, különösen a bonyolultabb szerkezetű gondolattérképek esetében.
  • Az AI használatának korlátai megszakíthatják a munkafolyamatokat és gátolhatják a kreativitást.

Miro árak

  • Ingyenes
  • Starter: 10 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (6830+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1575+ értékelés)

📖 Olvassa el még: 10 AI eszköz gondolattérképek készítéséhez és brainstorminghoz

7. Microsoft Whiteboard (a legjobb együttműködésen alapuló brainstorminghoz és valós idejű ötletmegosztáshoz)

Microsoft Whiteboard: AI táblás eszközök
Forrás: Microsoft

A Microsoft Whiteboard egy rugalmas digitális tér, amely lehetővé teszi a csapatok hatékony együttműködését.

A Microsoft Copilot által továbbfejlesztett eszköz egyszerűsíti az együttműködést és javítja a termelékenységet, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyek kreatív és szervezett munkafolyamatokat keresnek. Kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek különböző iparágakban, különféle projektekben dolgoznak, különösen azoknak, amelyek már a Microsoft ökoszisztémáján belül vannak.

A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói

  • Használja az AI-alapú funkciókat a brainstorming-ülések összefoglalásához és a legfontosabb eredmények kiemeléséhez.
  • Word-dokumentumokat, Excel-táblázatokat vagy PDF-fájlokat közvetlenül beágyazhat a táblára, hogy könnyen hozzáférhessenek.
  • Mentse és exportálja a tábláját kép vagy PDF formátumban, hogy megoszthassa másokkal.
  • Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft eszközökkel, például a Teams-szel és az OneNote-tal, így egységes együttműködési élményt biztosít.

A Microsoft Whiteboard korlátai

  • A teljesítmény romolhat, ha több együttműködővel dolgozik komplex táblákon.
  • Egyszerre csak legfeljebb 10 ember tud együttműködni, ami korlátozza a nagy létszámú csapatok interakcióit.
  • Nincsenek fejlett diagramkészítő eszközök, amelyek más platformokon elérhetők.

A Microsoft Whiteboard árai

  • Ingyenes
  • Microsoft 365 Personal: 70 USD/év
  • Microsoft 365 Family: 100 USD/év

Microsoft Whiteboard értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (45+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (145+ értékelés)

8. Stormboard (a legjobb a csapat ötleteinek szervezéséhez és prioritásainak meghatározásához)

Stormboard: AI táblás eszközök
Forrás: Stormboard

A Stormboard egy intuitív digitális táblás eszköz, amely egyszerűsíti a brainstormingot és az ötletek kezelését.

A StormAI segítségével a felhasználók kontextusérzékeny javaslatokból profitálhatnak, amelyek javítják a brainstorming folyamatot. Többnyelvű támogatása elősegíti a globális csapatok közötti együttműködést. Ez az eszköz kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerű, de hatékony platformot keresnek a whiteboard projektmenedzsmenthez.

A Stormboard legjobb funkciói

  • Hozzon létre egyedi sablonokat a meglévő tartalom és a projekt céljai alapján.
  • Automatikusan összefoglalja az ötleteket és rendszerezi a jegyzeteket, segítve a csapatokat a haladás nyomon követésében és a tisztaság fenntartásában.
  • Hozzon létre többnyelvű környezetet, amely megkönnyíti a globális csapatok együttműködését.
  • Egyszerű drag-and-drop műveletekkel könnyedén mozgathatja, átméretezheti és rendszerezheti a táblán található jegyzeteket, képeket és egyéb elemeket.

A Stormboard korlátai

  • A teljesítmény romolhat, ha nagyobb csapatokkal vagy sok adattal rendelkező táblákkal dolgozik.
  • Korlátozott színválaszték a kártyákhoz, ami befolyásolhatja a vizuális szervezést
  • Biztonsági kockázatok a felhasználók tábláról való eltávolításának lehetetlensége miatt

Stormboard árak

  • Ingyenes
  • Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Stormboard értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (75+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

💡 Profi tipp: A fizikai táblákkal ellentétben a digitális táblák gyakran végtelen teret kínálnak. Ne érezze magát korlátozva egy kis területre – használja a teljes felületet részletes munkafolyamatok, térképek vagy diagramok vázlatának elkészítéséhez. Szükség szerint bármikor nagyíthat vagy kicsinyíthet.

9. Ziteboard (A legjobb valós idejű együttműködéshez rajzfelismeréssel)

Ziteboard
Forrás: Ziteboard

A Ziteboard egy online táblaszerszám, amelyet a gyors és egyszerű együttműködés érdekében terveztek. Olyan funkciókat kínál, mint az alakfelismerés és az intuitív rajzolási segédeszközök. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy letöltés nélkül együtt dolgozzanak ugyanazon a virtuális vásznon, ami különösen hasznos a távoli csapatok számára.

A Ziteboard képes felismerni a felhasználók szándékait rajzolás közben, ezért kiváló AI eszköz tervezők, oktatók és távoli csapatok számára, akik hatékonyan szeretnének együttműködni és ötleteket vázolni.

A Ziteboard legjobb funkciói

  • Rajzoljon alakzatokat, és azonnal alakítsa őket tökéletes formákká, például körökké, négyzetekké és téglalapokká a pontosság érdekében.
  • Javítsa a szabadkézi rajzokat a vonalak simításával, így tisztább, könnyebben értelmezhető vizuális elemekkel.
  • Könnyedén rajzolhat, mivel az eszköz reagál a táblára írt bejegyzéseire.
  • Használja a végtelen vásznat, hogy szabadon bővíthesse ötleteit, anélkül, hogy a hely miatt aggódnia kellene.

A Ziteboard korlátai

  • Három alapszínre korlátozva, ami korlátozza a kreatív kifejezést és a vizuális változatosságot.
  • A fejlett funkciók, mint például a korlátlan számú tábla és a továbbfejlesztett együttműködési eszközök, csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

Ziteboard árak

  • Ingyenes
  • Egyhetes próba: 5 USD/hét
  • Havi előfizetés: 9 USD/hó
  • Éves előfizetés: 85 USD/év
  • Vállalati: Egyedi árazás

Ziteboard értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. Limnu (A legjobb távoli táblázáshoz intuitív funkciókkal)

Limnu
Forrás: X

A Limnu digitális táblás megoldást kínál távoli csapatok számára. Támogatja az együttműködésen alapuló brainstorming technikákat, és ideális kreatív munkamenetekhez, tervezési megbeszélésekhez és problémamegoldási feladatokhoz.

A szoftver intuitív felülete korlátlan számú táblát, valós idejű frissítéseket és Slack integrációt támogat.

A Limnu legjobb funkciói

  • Utánozza a valódi táblák érzetét AI algoritmusokkal, amelyek sima, tollhoz hasonló élményt nyújtanak.
  • Valós időben kommunikáljon azonnali frissítésekkel és késleltetés nélkül, biztosítva a zökkenőmentes részvételt mindenki számára.
  • Testreszabhatja a munkaterületet azáltal, hogy kizárja a felesleges eszközöket, így egyszerűsített és koncentrált környezetet teremtve.
  • Kezeljen egyszerre több projektet korlátlan számú táblával, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson csapattársainak.

Limnu korlátai

  • Nincs beépített képernyőmegosztási funkció
  • A résztvevőknek fiókot kell létrehozniuk, ami különösen a külső együttműködők számára okozhat nehézségeket.
  • A munkamenet befejezése után a táblákat nem lehet visszaállítani.

Limnu árak

  • Ingyenes
  • Pro: 5 USD/hó
  • Csapat: 8 USD/hó felhasználónként

Limnu értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Egyes táblák beépített szavazási vagy visszajelzési eszközökkel rendelkeznek. Használja ezeket az ötletek fontossági sorrendjének megállapításához vagy a következő lépésekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtéséhez. Ez segíthet a gyorsabb döntéshozatalban és biztosítja, hogy a csapat véleménye is meghallgatásra kerüljön.

Okosabb együttműködés a ClickUp AI-vel, amely megvilágítja csapatmunkáját

Az AI-alapú táblák sok lehetőséget kínálnak a kreativitás elősegítésére és az együttműködés racionalizálására. Ezek az eszközök segítenek az ötletek rendszerezésében, a stratégiák kidolgozásában és a brainstorming akadályainak leküzdésében – mindezt egy helyen.

A ClickUp ötvözi a táblák és az agy erejét, hogy fokozza a kreativitást és az együttműködést.

A táblák segítségével a csapatok vizuálisan brainstormingolhatnak és rendszerezhetik ötleteiket, míg a Brain AI-t használ, hogy segítsen leküzdeni a kreatív blokkokat és fenntartani az ötletek áramlását.

Ezek együttesen teszik a ClickUp-ot a tökéletes eszközzé az okosabb, hatékonyabb csapatmunkához.

Regisztráljon még ma ingyenesen!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp