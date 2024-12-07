A 10 legjobb AI-alapú táblás eszköz a munkafolyamatok javításához

Képzelje el a következő helyzetet: egy virtuális értekezleten próbálja összegyűjteni mindenki ötleteit, de a táblázatok és a post-it cetlik között teljes a káosz, és a brainstorming során felvetett ötletek fele elveszik vagy pontatlanul kerül rögzítésre.

Mi lenne, ha a táblája nem csak jegyzetek tárolására lenne alkalmas? Az AI táblás eszközök segítségével könnyedén rendszerezheti, vizualizálhatja és összekapcsolhatja ötleteit, így az együttműködés zökkenőmentes és koncentrált marad.

Ebben a blogban tíz AI online táblás eszközt mutatunk be, amelyekkel brainstorming ülései produktívabbá és érdekesebbé válnak. 📝

Íme összefoglalónk a jelenleg elérhető 10 legjobb AI-alapú táblás eszközről: ClickUp: A legjobb AI-táblák létrehozásához és a munkafolyamatok automatizálásához FigJam: A legjobb kreatív együttműködéshez és brainstorminghoz Mural: A legjobb távoli brainstorminghoz és tervezéshez Explain Everything Whiteboard: A legjobb interaktív órák és prezentációk készítéséhez Google Jamboard: A legjobb egyszerű együttműködéshez és jegyzeteléshez Miro: A legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez Microsoft Whiteboard: A legjobb együttműködésen alapuló brainstorminghoz és valós idejű ötletmegosztáshoz Stormboard: A legjobb a csapat ötleteinek szervezéséhez és prioritásainak meghatározásához Ziteboard: A legjobb valós idejű együttműködéshez rajzfelismeréssel Limnu: A legjobb távoli táblázáshoz intuitív funkciókkal

Ha a legjobb AI-képességekkel rendelkező táblaszoftvert keresi, vegye figyelembe ezeket a funkciókat, hogy javítsa csapata brainstorming és együttműködési üléseinek hatékonyságát:

Felhasználóbarát felület: Keressen olyan AI táblás eszközöket, amelyek intuitívak és könnyen kezelhetők, így csapata az ötletekre koncentrálhat, nem pedig a szoftver megismerésére.

Valós idejű együttműködés: Gondoskodjon arról, hogy mindenki hozzájárulhasson és azonnal láthassa a frissítéseket az AI táblás eszközökben, így segítve csapatát abban, hogy mindig egy hullámhosszon legyenek, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

Integráció más eszközökkel: Válasszon olyan AI táblás eszközöket, amelyek összekapcsolhatók a meglévő alkalmazásaival – például projekttervező, tervező vagy dokumentumkezelő eszközökkel – a zökkenőmentes felhasználói élmény érdekében.

Különböző sablonok és formák: Válasszon olyan eszközt, amely széles körű Válasszon olyan eszközt, amely széles körű táblasablonokkal és formákkal rendelkezik, így rugalmasan tudja bemutatni ötleteit és rendszerezni gondolatait.

Hozzáférhetőség és eszközkompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz minden eszközön és platformon működik, így a csapat minden tagja részt vehet benne.

Készen áll arra, hogy brainstorming üléseit új szintre emelje?

Íme a tíz legjobb lehetőség a vizuális projektmenedzsment fejlesztéséhez. 👇

1. ClickUp (a legjobb AI-táblák létrehozásához és a munkafolyamatok automatizálásához)

A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely támogatja a csapatokat a feladatok szervezésében, a munkafolyamatok automatizálásában és az együttműködés javításában. Hogyan? Összefogja ötleteit, feladatait, dokumentumait és csevegéseit, így munkája és a munkával kapcsolatos beszélgetései többé nem lesznek egymástól elszigetelve! Emellett fejlett AI-képességeket is integrál, amelyek egyszerűsítik a brainstormingot, növelik a hatékonyságot és a koncepciókat megvalósítható feladatokká alakítják.

A ClickUp vonzerejének középpontjában két olyan funkció áll, amelyek újragondolják a csapatok brainstormingjának és tervezésének módját:

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards megkönnyíti az együttműködésen alapuló, valós idejű brainstormingot. Digitális munkaterületként szolgálnak, ahol a csapatok vizuálisan cserélhetnek ötleteket, és mindenki hozzájárulhat, megjegyzéseket fűzhet és közösen finomíthatja a terveket.

Brainstorming, szervezés és közös alkotás a csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével

A hagyományos tábláktól eltérően a modern ClickUp táblák a vizuális elemeket közvetlenül a projekt feladatokhoz kapcsolják, így megszüntetve az ötletelés és a végrehajtás közötti szakadékot. Lehetővé teszik a jegyzetek beillesztését, az ötletek megjegyzését és a releváns dokumentumok közvetlen összekapcsolását a munkaterülettel. Az AI segítségével képeket is generálhat!

Változtassa ötleteit tettekbe a ClickUp Whiteboards segítségével

Például egy termékbevezetési megbeszélés során a csapat tagjai ötleteket, kérdéseket és teendőket adhatnak hozzá, amelyeket felelősségre vonhatóságuk érdekében konkrét csapat tagokhoz rendelnek. Ezek a vizuális elemek élő elemekké válnak, amelyeket nyomon lehet követni, frissíteni és a ClickUp-on belül végrehajtható feladatokká alakítani.

Az ötletek a brainstormingtól egyenesen a megvalósításig jutnak, így csapata gond nélkül haladhat előre.

A Whiteboards érintőképernyős felületével természetes gesztusokkal is vázlatokat készíthet, rajzolhat és objektumokat manipulálhat közvetlenül a képernyőn.

A táblás funkció? Imádom. Ezt az eszközt gyakran használtuk csapatmegbeszéléseken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb kidolgozásához.

A táblás funkció? Imádom. Ezt az eszközt gyakran használtuk csapatmegbeszéléseken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb kidolgozásához.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy AI-alapú eszköz, amely a munkaterületén bárhonnan elérhető. Segít a csapatoknak leküzdeni a kreativitás gátjait, és a brainstorming üléseket strukturált, megvalósítható tervekké alakítani.

Készítsen vizuális elemeket a ClickUp Brain táblákon, és valósítsa meg ötleteit azonnal!

A ClickUp Brain képessége, hogy közvetlenül a táblákon belül generáljon képeket, új szintű kreativitást ad az ötleteléshez.

A tervezés és az ötletelés során megkérheti a Brain-t, hogy készítsen vizuális elemeket, például diagramokat, táblázatokat vagy más releváns képeket az ötletei alátámasztására. Nem kell eszközök között váltogatnia vagy manuálisan megterveznie a vizuális elemeket – a Brain gondoskodik erről, és új kreativitási réteget ad az ötletelési folyamatához.

A ClickUp Brain segítségével közvetlenül a táblákról konvertálhat szöveget feladatokká.

A Brain elemzi a munkafolyamatát, és ajánl olyan sablonokat, amelyek leginkább megfelelnek a projektjének, miközben az ötletei alapján feladatokat és alfeladatokat hoz létre. Ez megkönnyíti az agytornától a cselekvésig való átmenetet anélkül, hogy elveszítené a lendületét.

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és folyamatosan tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és folyamatosan tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés: Brainstorming és ötletek finomítása közös, interaktív térben, megkönnyítve a zökkenőmentes együttműködést.

Hatékony feladatkezelés: Gyorsan alakítsa át ötleteit egyértelmű cselekvési tételekké, így nem kell különböző eszközök között váltogatnia.

Egyszerűsített munkafolyamat: Könnyedén rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat, biztosítva a brainstormingtól a végrehajtásig tartó zökkenőmentes előrehaladást.

Kreativitás fokozása: automatikusan generáljon vizuális elemeket, amelyek mélységet és egyértelműséget adnak a megvitatott ötleteknek.

Automatikus szervezés: Szervezze az ötleteket megvalósítható feladatokká, így minden a tervek fejlődésével összhangban marad és a helyes irányba halad.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp számos funkciójának és testreszabási lehetőségének kezelése.

A táblák még nem használhatók a mobilalkalmazásban.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. FigJam (A legjobb kreatív együttműködéshez és brainstorminghoz)

A Figma által létrehozott FigJam egy interaktív online táblát kínál, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a vizuális együttműködésben és az ötletek brainstormingjában.

A 2021-ben elindított FigJam valós idejű interakciót tesz lehetővé olyan eszközökkel, mint a post-it cetlik, szavazó matricák és alakzatok. Különösen hatékony komplex projektek és munkafolyamatok szervezésében, lehetővé téve a csapatok számára, hogy kreatív feladatokat rugalmas környezetben kezeljenek.

A FigJam legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi sablonokat az AI-alapú utasításokkal a projektbeállítás egyszerűsítéséhez.

A FigJam fájlokat és jegyzeteket automatikusan tematikus csoportokba szervezheti a minták felismerése érdekében.

Készítsen vizuális keretrendszereket gondolattérképekhez, munkafolyamatokhoz vagy visszatekintésekhez a promptok alapján.

Összegezze a megbeszéléseket, hogy tisztázza a brainstorming ülés után a legfontosabb tanulságokat és az összhangot.

A FigJam korlátai

Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel, ami korlátozza a rugalmasságot

Nincs rétegpanel a FigJam fájlokban

FigJam árak

Starter Team: Ingyenes

Professzionális: 5 USD/hó/felhasználó

Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (25+ értékelés)

3. Mural (A legjobb távoli brainstorminghoz és tervezéshez)

A Mural egy online táblaplatform csapatok számára, akik brainstormingot, tervezést és projekt szervezést végeznek. Integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a Microsoft Teams, a Slack és a Jira, így sokféle munkafolyamatra alkalmas.

Az eszköz ideális távoli és hibrid csapatok számára, amelyek az ötletek vizualizálására és a hatékony csapatmunkára összpontosítanak.

A Mural legjobb funkciói

Jegyzeteket készíthet és rendszerezhet, csökkentve ezzel a brainstorming üléseken végzett manuális munkát.

Gyorsítsa fel a rutin feladatokat, mint például a sablonok létrehozása, a teendők kiosztása és az együttműködési munkamenetek kezelése.

Készítsen gondolattérképeket és csoportosítsa a jegyzeteket témák szerint, hogy feltárja a kapcsolatokat.

Biztosítsa a magánélet és a biztonság védelmét az együttműködés során a robusztus adatvédelemmel.

A Mural korlátai

A nagy táblák kezelése a projektek méretének növekedésével egyre nehezebbé válhat.

A teljesítmény lelassulhat, ha több együttműködővel tartalomgazdag táblákat kezel.

A mobil verzióban hiányoznak a desktop verzióban megtalálható egyes funkciók.

Mural árak

Ingyenes

Csapat: 12 USD/hó/tag

Üzleti: 18 USD/hó tagonként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy csak újabb jegyzeteket adna hozzá, használja a megjegyzés funkciót, hogy megvitassa a táblán szereplő konkrét ötleteket vagy elemeket. Ez segít a beszélgetések fókuszáltabbá tételében, és interaktívabbá teszi az együttműködést.

4. Explain Everything Whiteboard (a legjobb interaktív órák és prezentációk készítéséhez)

Az Explain Everything Whiteboard egy sokoldalú platform interaktív órák, oktatóanyagok és prezentációk készítéséhez. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben jegyzeteket fűzzenek, rajzoljanak és magyarázzanak fogalmakat, így kiváló választás távoli és személyes együttműködéshez.

Az eszköz multimédiás képességei támogatják a PDF-ek, képek és videók kezelését, így rugalmasságot biztosítanak a tartalomkészítésben.

A Explain Everything legjobb funkciói

Automatizálja a tartalomkészítést, beleértve a szövegek megírását és a prezentációkhoz szükséges vizuális elemek létrehozását.

Testreszabhatja az AI által generált képeket a projekt igényei alapján, javítva a vizuális storyboardot

Térképezze fel a felhasználói utakat és nyerjen betekintést az UX-tervezés átfogó fejlesztéséhez.

Valós időben együttműködhet, és minden résztvevő számára zökkenőmentes frissítéseket biztosíthat.

Az Explain Everything korlátai

A fejlett AI funkciók elsajátítása időbe telhet.

Egyes harmadik féltől származó integrációk, különösen azok, amelyek nem oktatási vagy prezentáció-központú eszközökhöz kapcsolódnak, nem biztos, hogy zökkenőmentesen működnek.

Explain Everything árak

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Explain Everything értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Google Jamboard (a legjobb egyszerű együttműködéshez és jegyzeteléshez)

A Google Jamboard egy felhőalapú digitális táblaszerszám, amely lehetővé teszi akár 50 felhasználó számára, hogy „jams”-ekkel interakcióba lépjenek.

Egyszerű felületével a Jamboard segít a csapatoknak hatékonyan ötletelni és megosztani ötleteiket. Az eszköz jól integrálható más Google Workspace alkalmazásokkal, így kényelmes megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek már használnak Google termékeket.

A Google Jamboard legjobb funkciói

Konvertálja kézzel írt jegyzeteit szöveggé, hogy könnyen módosíthassa és zökkenőmentesen megoszthassa őket.

Finomítsa a vázlatokat kifinomult, jól meghatározott formákká a tisztább vizuális megjelenés érdekében.

A Jams-t közvetlenül a Google Drive-ból mentheti és érheti el, így egyszerűbbé válik a tárolás.

Képeket közvetlenül a Google keresésből illessz be a folyamatban lévő munkádba.

A Google Jamboard korlátai

Minden jam maximum 20 diából állhat, ami korlátozza a kiterjedt projekteket.

Nincs audio- vagy videóbeágyazási funkciója, ami korlátozza az interaktív lehetőségeket.

A post-it cetlik 171 karakteres korlátozással rendelkeznek.

A Google Jamboard árai

Örökre ingyenes

Google Jamboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (65+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (120+ értékelés)

💡 Profi tipp: Ossza fel a tábláját rétegekre vagy szakaszokra, hogy minden rendezett legyen. Az információk kategorizálása segít a komplex ötleteket egyszerűbb, könnyebben emészthető részekre bontani, így könnyebb lesz a koncentrálni és a prioritásokat meghatározni.

6. Miro (a legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez)

A Miro egy együttműködésen alapuló táblaplatform, amelyet ötleteléshez, tervezéshez és ötletek vizualizálásához terveztek. AI-alapú funkciói, mint például az ötletek automatizált munkafolyamatokba rendezése és tartalmi javaslatok kínálása, növelik a termelékenységet és a kreativitást.

Ráadásul széles sablonválasztéka és olyan eszközökkel való integrációja, mint a Slack és a Jira, alkalmassá teszi különböző iparágak és csapatstruktúrák számára.

A Miro legjobb funkciói

Alakítsa át a brainstorming üléseket szervezett munkafolyamatokká és diagramokká

A kézzel írt jegyzeteket és vázlatokat automatikusan szerkeszthető digitális formátumokká alakíthatja át.

Generáljon ötleteket, képeket és kódot a felhasználói bevitelek alapján, hogy felgyorsítsa az ötletelést és gyorsabban piacra lépjen.

Hozzon létre UML-diagramokat és folyamatábrákat szöveges utasításokból az egyszerű szerkesztés érdekében.

A Miro korlátai

Az AI-nak néha hiányzik a kontextus, különösen a bonyolultabb szerkezetű gondolattérképek esetében.

Az AI használatának korlátai megszakíthatják a munkafolyamatokat és gátolhatják a kreativitást.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (6830+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1575+ értékelés)

7. Microsoft Whiteboard (a legjobb együttműködésen alapuló brainstorminghoz és valós idejű ötletmegosztáshoz)

A Microsoft Whiteboard egy rugalmas digitális tér, amely lehetővé teszi a csapatok hatékony együttműködését.

A Microsoft Copilot által továbbfejlesztett eszköz egyszerűsíti az együttműködést és javítja a termelékenységet, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyek kreatív és szervezett munkafolyamatokat keresnek. Kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek különböző iparágakban, különféle projektekben dolgoznak, különösen azoknak, amelyek már a Microsoft ökoszisztémáján belül vannak.

A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói

Használja az AI-alapú funkciókat a brainstorming-ülések összefoglalásához és a legfontosabb eredmények kiemeléséhez.

Word-dokumentumokat, Excel-táblázatokat vagy PDF-fájlokat közvetlenül beágyazhat a táblára, hogy könnyen hozzáférhessenek.

Mentse és exportálja a tábláját kép vagy PDF formátumban, hogy megoszthassa másokkal.

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft eszközökkel, például a Teams-szel és az OneNote-tal, így egységes együttműködési élményt biztosít.

A Microsoft Whiteboard korlátai

A teljesítmény romolhat, ha több együttműködővel dolgozik komplex táblákon.

Egyszerre csak legfeljebb 10 ember tud együttműködni, ami korlátozza a nagy létszámú csapatok interakcióit.

Nincsenek fejlett diagramkészítő eszközök , amelyek más platformokon elérhetők.

A Microsoft Whiteboard árai

Ingyenes

Microsoft 365 Personal: 70 USD/év

Microsoft 365 Family: 100 USD/év

Microsoft Whiteboard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (145+ értékelés)

8. Stormboard (a legjobb a csapat ötleteinek szervezéséhez és prioritásainak meghatározásához)

A Stormboard egy intuitív digitális táblás eszköz, amely egyszerűsíti a brainstormingot és az ötletek kezelését.

A StormAI segítségével a felhasználók kontextusérzékeny javaslatokból profitálhatnak, amelyek javítják a brainstorming folyamatot. Többnyelvű támogatása elősegíti a globális csapatok közötti együttműködést. Ez az eszköz kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerű, de hatékony platformot keresnek a whiteboard projektmenedzsmenthez.

A Stormboard legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi sablonokat a meglévő tartalom és a projekt céljai alapján.

Automatikusan összefoglalja az ötleteket és rendszerezi a jegyzeteket, segítve a csapatokat a haladás nyomon követésében és a tisztaság fenntartásában.

Hozzon létre többnyelvű környezetet, amely megkönnyíti a globális csapatok együttműködését.

Egyszerű drag-and-drop műveletekkel könnyedén mozgathatja, átméretezheti és rendszerezheti a táblán található jegyzeteket, képeket és egyéb elemeket.

A Stormboard korlátai

A teljesítmény romolhat, ha nagyobb csapatokkal vagy sok adattal rendelkező táblákkal dolgozik.

Korlátozott színválaszték a kártyákhoz, ami befolyásolhatja a vizuális szervezést

Biztonsági kockázatok a felhasználók tábláról való eltávolításának lehetetlensége miatt

Stormboard árak

Ingyenes

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Stormboard értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

💡 Profi tipp: A fizikai táblákkal ellentétben a digitális táblák gyakran végtelen teret kínálnak. Ne érezze magát korlátozva egy kis területre – használja a teljes felületet részletes munkafolyamatok, térképek vagy diagramok vázlatának elkészítéséhez. Szükség szerint bármikor nagyíthat vagy kicsinyíthet.

9. Ziteboard (A legjobb valós idejű együttműködéshez rajzfelismeréssel)

A Ziteboard egy online táblaszerszám, amelyet a gyors és egyszerű együttműködés érdekében terveztek. Olyan funkciókat kínál, mint az alakfelismerés és az intuitív rajzolási segédeszközök. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy letöltés nélkül együtt dolgozzanak ugyanazon a virtuális vásznon, ami különösen hasznos a távoli csapatok számára.

A Ziteboard képes felismerni a felhasználók szándékait rajzolás közben, ezért kiváló AI eszköz tervezők, oktatók és távoli csapatok számára, akik hatékonyan szeretnének együttműködni és ötleteket vázolni.

A Ziteboard legjobb funkciói

Rajzoljon alakzatokat, és azonnal alakítsa őket tökéletes formákká, például körökké, négyzetekké és téglalapokká a pontosság érdekében.

Javítsa a szabadkézi rajzokat a vonalak simításával, így tisztább, könnyebben értelmezhető vizuális elemekkel.

Könnyedén rajzolhat, mivel az eszköz reagál a táblára írt bejegyzéseire.

Használja a végtelen vásznat, hogy szabadon bővíthesse ötleteit, anélkül, hogy a hely miatt aggódnia kellene.

A Ziteboard korlátai

Három alapszínre korlátozva, ami korlátozza a kreatív kifejezést és a vizuális változatosságot.

A fejlett funkciók, mint például a korlátlan számú tábla és a továbbfejlesztett együttműködési eszközök, csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

Ziteboard árak

Ingyenes

Egyhetes próba: 5 USD/hét

Havi előfizetés: 9 USD/hó

Éves előfizetés: 85 USD/év

Vállalati: Egyedi árazás

Ziteboard értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Limnu (A legjobb távoli táblázáshoz intuitív funkciókkal)

A Limnu digitális táblás megoldást kínál távoli csapatok számára. Támogatja az együttműködésen alapuló brainstorming technikákat, és ideális kreatív munkamenetekhez, tervezési megbeszélésekhez és problémamegoldási feladatokhoz.

A szoftver intuitív felülete korlátlan számú táblát, valós idejű frissítéseket és Slack integrációt támogat.

A Limnu legjobb funkciói

Utánozza a valódi táblák érzetét AI algoritmusokkal, amelyek sima, tollhoz hasonló élményt nyújtanak.

Valós időben kommunikáljon azonnali frissítésekkel és késleltetés nélkül, biztosítva a zökkenőmentes részvételt mindenki számára.

Testreszabhatja a munkaterületet azáltal, hogy kizárja a felesleges eszközöket, így egyszerűsített és koncentrált környezetet teremtve.

Kezeljen egyszerre több projektet korlátlan számú táblával, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson csapattársainak.

Limnu korlátai

Nincs beépített képernyőmegosztási funkció

A résztvevőknek fiókot kell létrehozniuk, ami különösen a külső együttműködők számára okozhat nehézségeket.

A munkamenet befejezése után a táblákat nem lehet visszaállítani.

Limnu árak

Ingyenes

Pro: 5 USD/hó

Csapat: 8 USD/hó felhasználónként

Limnu értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Egyes táblák beépített szavazási vagy visszajelzési eszközökkel rendelkeznek. Használja ezeket az ötletek fontossági sorrendjének megállapításához vagy a következő lépésekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtéséhez. Ez segíthet a gyorsabb döntéshozatalban és biztosítja, hogy a csapat véleménye is meghallgatásra kerüljön.

Okosabb együttműködés a ClickUp AI-vel, amely megvilágítja csapatmunkáját

Az AI-alapú táblák sok lehetőséget kínálnak a kreativitás elősegítésére és az együttműködés racionalizálására. Ezek az eszközök segítenek az ötletek rendszerezésében, a stratégiák kidolgozásában és a brainstorming akadályainak leküzdésében – mindezt egy helyen.

A ClickUp ötvözi a táblák és az agy erejét, hogy fokozza a kreativitást és az együttműködést.

A táblák segítségével a csapatok vizuálisan brainstormingolhatnak és rendszerezhetik ötleteiket, míg a Brain AI-t használ, hogy segítsen leküzdeni a kreatív blokkokat és fenntartani az ötletek áramlását.

Ezek együttesen teszik a ClickUp-ot a tökéletes eszközzé az okosabb, hatékonyabb csapatmunkához.

