A 10 legjobb WordPad alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Mit kell keresnie a WordPad alternatíváiban?

WordPad alternatívát keresve fontolja meg, hogy az alapvető szövegszerkesztésen túl mire van szüksége.

Szüksége van együttműködési eszközökre, hogy valós időben megoszthassa és szerkeszthesse a dokumentumokat a csapatával, vagy testreszabási funkciókra, amelyek segítenek a tartalom szervezésében és címkézésében több projektben?

Íme néhány funkció, amelyet érdemes figyelembe venni:

Gazdag formázási lehetőségek: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a betűtípusok, színek és bekezdésstílusok testreszabását.

Valós idejű együttműködés: Keressen olyan alternatívát, amely lehetővé teszi, hogy egyidejűleg dolgozzon csapattagjaival, valós időben végezzen szerkesztéseket és azonnal lássa a változásokat.

Verziókezelés: Fontolja meg egy olyan alternatíva használatát, amely lehetővé teszi a változások nyomon követését, a verziók összehasonlítását és a korábbi állapotok visszaállítását a pontosság biztosítása és az adatvesztés megelőzése érdekében.

Dokumentumok szervezése: Válasszon olyan eszközt, amely hatékonyan szervezi dokumentumait mappák, címkék és hatékony keresési funkciók segítségével.

Felhőintegráció: Válasszon olyan eszközt, amely felhőalapú tárolással és szinkronizálással bárhonnan képes tárolni és elérni a dokumentumait.

Biztonság és adatvédelem: Keressen olyan eszközt, amely prioritásként kezeli az érzékeny dokumentumok biztonságát jelszóval, titkosítással és felhasználói jogosultságokkal.

Platformok közötti kompatibilitás: Válasszon olyan eszközt, amely bármilyen eszközről, akár Windows PC-ről, Mac-ről vagy mobil eszközről is hozzáférést biztosít a dokumentumaihoz.

A 10 legjobb WordPad alternatíva

Íme a 10 legjobb WordPad alternatíva, amelyet igényeinek megfelelően választhat:

1. ClickUp (A legjobb dokumentumok létrehozásához és kezeléséhez)

Ha robusztus dokumentumkezelésről van szó, a ClickUp egyértelműen az első választásom. Ha sokoldalú eszközre van szüksége tartalomkészítéshez, csapatmunkához és feladatkezeléshez, érdemes megfontolnia a ClickUp használatát.

Próbálja ki ingyen a ClickUp Docs szolgáltatást! Írjon és szerkesszen valós időben a csapatával együtt a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs funkció zökkenőmentes tartalomkészítést és szerkesztést kínál, és együttműködési képességei miatt felbecsülhetetlen értékű WordPad-alternatívává teszi.

Különösen tetszik, hogy a ClickUp a Docs funkcióját egy nagyobb projektmenedzsment rendszerbe integrálja, így a dokumentumokat közvetlenül a feladatokhoz csatolhatja, és a Spaces, Folders és Lists segítségével szervezheti a tartalmat. Ez azt jelenti, hogy a dokumentumok nem csak a semmiben lebegnek, hanem kapcsolódnak a nagyobb projekt munkafolyamatához.

Íme néhány tipp, amelyeket a funkcióval kapcsolatos tapasztalataim alapján állítottam össze:

Tegye dokumentumait még jobbá videók és képek beágyazásával, hogy gazdag, interaktív tartalmat nyújtson, amely lekötözi csapata figyelmét.

Állítson be különböző hozzáférési szinteket (megtekintés, megjegyzés, szerkesztés) a különböző csapat tagok számára, hogy a megfelelő személyek rendelkezzenek a megfelelő szintű ellenőrzési jogokkal.

Kössön össze egymással kapcsolódó dokumentumokat a ClickUp Relationships segítségével, hogy átfogó tudásbázist vagy projektdokumentációs készletet hozzon létre.

Szervezze meg a mappákat és almappákat a munkafolyamatának és preferenciáinak megfelelően, így dokumentumai jól szervezettek és könnyen megtalálhatók lesznek.

Együttműködjön a csapattagokkal megjegyzések és kommentek segítségével, így hatékonyabbá téve a csapatmunkát és lehetővé téve a dokumentumokon való közvetlen megosztást.

Ha kreatív blokkba ütközik, generáljon ötleteket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain, az AI asszisztens, még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve az írás és a jegyzetelés számos aspektusának automatizálását. A következő funkciókkal támogatja a munkafolyamatot:

Ötleteljen, vázlatokat készítsen és kezdeti tervezeteket alkosson, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Készítsen kiváló minőségű tartalmat a bevitt adatokból, ami tökéletes megoldás szűkös határidők vagy kreatív blokkok esetén, hogy felgyorsítsa a tartalomkészítést és csökkentse a kézi munkát.

A gazdag szöveges dokumentumokat tartalmuk alapján automatikusan osztályozza és címkézze, így kevesebb időt kell fordítania a rendszerezésre, és gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az információkhoz.

Összefoglalja a dokumentumokat és rögtön rögzítse a legfontosabb pontokat anélkül, hogy mindent el kellene olvasnia.

A ClickUp Brain dokumentumkezelési funkcióinak és AI írási képességeinek kihasználásával egyszerűsítheti munkafolyamatait, javíthatja termelékenységét és hatékonyan készíthet kiváló minőségű dokumentumokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp projektmenedzsment funkcióit a ClickUp Brain segítségével feladatok kiosztásához, határidők beállításához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Használja az AI javaslatait a tartalom javításához és az írás finomításához, így biztosítva, hogy a végtermék vonzó és hibamentes legyen.

Kezelje a feladatokat, az ütemterveket és a tartalomnaptárakat egy helyen

A ClickUp Project Hierarchies segítségével hatékonyan szervezheti dokumentumait, munkaterületét különálló terekre osztva.

Gyorsan jegyezze le az ötleteit, amelyeket egy megbeszélésen szeretne bemutatni, vagy használja a ClickUp Notepad alkalmazást a megbeszélések jegyzőkönyveinek nyomon követéséhez.

Használja ki a ClickUp Collaboration Detection funkciót valós idejű frissítésekhez, például amikor mások gépelnek, megjegyzéseket fűznek vagy feladatokat néznek meg.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbéről számoltak be.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Google Docs (a legjobb egyszerű, felhőalapú együttműködéshez)

a Google Workspace Marketplace-en keresztül

A Google Docs ideális WordPad-alternatíva, ha egyszerűséget, együttműködést és felhőalapú hozzáférést keres. A dokumentumokat azonnal létrehozhatja, szerkesztheti és megoszthatja, ezért népszerű választás csapatprojektekhez vagy távmunkához.

A Google Docs más Google Workspace eszközökkel is integrálható, így könnyen hozzáférhet a Google Drive-hoz, a Sheets-hez és más eszközökhöz. Emellett rendkívül intuitív, minimális beállítást igényel, így még a kezdők számára is könnyen használható.

A Google Docs legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet másokkal, láthatja a szerkesztéseket, megjegyzéseket és javaslatokat élőben.

Szervezze dokumentumait a beépített vázlatkészítő eszközökkel és testreszabható fejlécokkal.

Töltse le dokumentumát több formátumban, beleértve a PDF, Word és sima szöveg formátumokat.

Linkek, képek és egyéb média beágyazása drag-and-drop funkcióval

A Google Docs korlátai

Korlátozott formázási lehetőségek komplex dokumentumokhoz

Bizonyos funkciók internetkapcsolattól való függése

A Google Docs árai

Ingyenes Google-fiókkal

Google Docs értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

3. LibreOffice (A legjobb ingyenes, nyílt forráskódú dokumentumfeldolgozáshoz)

A LibreOffice egy nyílt forráskódú programcsomag, amely sokkal többet kínál, mint a WordPad. A Writer eszközzel átfogó formázási lehetőségek, stílusútimutatók és dokumentumsablonok állnak rendelkezésre, amelyekkel egyszerű levelektől komplex jelentésekig mindenféle dokumentumot létrehozhat.

A LibreOffice ideális azok számára, akik inkább offline dolgoznak, vagy nagyra értékelik a nyílt forráskódú szoftvereket.

A LibreOffice legjobb funkciói

Készítsen professzionális dokumentumokat, táblázatokat, prezentációkat és még sok mást a LibreOffice teljes eszközkészletével, amely magában foglalja a Writer, Calc, Impress, Draw, Math és Base programokat.

Szerkesszen sokféle fájltípust, beleértve a Microsoft Office formátumokat, mint a DOCX, XLSX és PPTX, a formázás elvesztése nélkül, így a közös munka zökkenőmentes lesz.

A Math segítségével könnyedén integrálhat fejlett képleteket és matematikai egyenleteket, amelyekkel komplex kifejezéseket illeszthet közvetlenül a dokumentumokba.

A LibreOffice korlátai

Nincs valós idejű együttműködési eszköz

A LibreOffice árai

Ingyenes

LibreOffice értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2000+ értékelés)

4. Microsoft Word (A legjobb professzionális dokumentumok készítéséhez)

A Microsoft Word továbbra is az egyik leggyakrabban használt szövegszerkesztő program számos szakmai környezetben. Széles körű formázási, elrendezési és együttműködési lehetőségekkel a Word tökéletes a kifinomult, professzionális dokumentumok létrehozásához.

A Microsoft 365-tel való integrációja jelentős előnyt jelent az üzleti felhasználók számára, mivel felhőalapú tárolási és együttműködési funkciókat biztosít. A megfelelő MS Word-trükkök ismerete javítja a platformon való felhasználói élményt.

A Microsoft Word legjobb funkciói

A közös szerzői funkció segítségével valós időben, zökkenőmentesen együttműködhet másokkal.

Használja a SmartArt és a grafikus eszközöket, hogy ötleteit és adatait vizuálisan ábrázolja.

Használja ki a „Változások nyomon követése” funkciót a dokumentumok egyszerű szerkesztéséhez, módosítások javaslásához és visszajelzések megadásához.

A Microsoft Word korlátai

A teljes hozzáféréshez előfizetés szükséges.

A Microsoft Word árai

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD havonta

1 PC vagy Mac esetén: 159,99 dollár egyszeri vásárlás

Microsoft Word értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

5. Typora (A legjobb szintaxiskiemeléshez és tartalomgazdag projektekhez)

via Typora

A Typora egy minimalista Markdown-szerkesztő, amely tökéletes azok számára, akik tartalomgazdag projektekben dolgoznak. Zavarmentes környezetet biztosít írási vagy kódolási projektekhez.

A Typora elegáns felülete és kiemelő szintaxisa ideális írók és fejlesztők számára.

A Typora legjobb funkciói

Az Outline panelen automatikusan megtekintheti dokumentumai vázlatos szerkezetét, és egyetlen kattintással bármelyik szakaszra átugorhat.

Automatikus zárójelek és idézőjelek kiegészítése, mint egy kódszerkesztőben

Használja a Fókusz módot, hogy csak az aktuális sorra koncentráljon, a többit elmosva.

A Typora korlátai

A különböző írási és olvasási módok közötti váltás kihívást jelenthet.

Typora árak

14,99 dollár egyszeri vásárlás

Typora értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: N/A

6. Abiword (A legjobb könnyű dokumentumszerkesztéshez)

via Abiword

Az AbiWord egy könnyű szövegszerkesztő, egyszerű és alapvető dokumentumszerkesztő szoftver, minden felesleges sallang nélkül. Ideális alternatíva azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs szükségük fejlett funkciókra, és a dokumentumok létrehozásához az egyszerű megközelítést részesítik előnyben.

Bár nem támogatja az együttműködést, gyors és könnyen használható régebbi vagy alacsonyabb teljesítményű eszközökön.

Az Abiword legjobb funkciói

Védje dokumentumait jelszavakkal és digitális aláírásokkal

Bővítse funkcionalitását pluginok hozzáadásával, amelyek lehetővé teszik olyan extrák használatát, mint a helyesírás-ellenőrzők, fordítóeszközök és egyenlet-szerkesztők.

Közvetlenül webes formátumokba, például HTML-be exportálhat, így gyorsan és egyszerűen közzéteheti dokumentumait az interneten.

Az Abiword korlátai

Alapvető dokumentumszerkesztésre korlátozódik

Elavult felület, kevesebb testreszabási lehetőséggel

Abiword árak

Ingyenes

Abiword értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Notepad (A legjobb kicsi és gyors alkalmazás szövegek létrehozásához és szerkesztéséhez)

a Google Playen keresztül

A Notepad már régóta létezik, és jó okkal: egyszerű és hatékony eszköz az alapvető szövegszerkesztéshez. Ideális gyors jegyzetek és ellenőrzőlisták készítéséhez útközben.

A Notepad legjobb funkciói

Készítsen és szerkesszen korlátlan számú szöveges jegyzetet egy egyszerű felületen.

Ossza meg jegyzeteit más alkalmazásokkal, például a Gmail-lel.

Készítsen biztonsági másolatot a jegyzeteiről, és érje el azokat bármelyik fiókból és eszközről.

A Notepad korlátai

Nincs valós idejű együttműködési eszköz

Nincs formázási vagy dokumentumszerkezeti funkció

Notepad árak

Ingyenes

Notepad értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. FocusWriter (A legjobb zavaró tényezőktől mentes íráshoz)

via FocusWriter

A FocusWriter egy másik ingyenes és nyílt forráskódú szövegszerkesztő, amely gyönyörű írási környezetről ismert.

Ideális, ha zavartalanul szeretne írni. Teljes képernyős módjával és testreszabható háttérképeivel a FocusWriter segít Önnek a produktív munkavégzésben. Különösen értékelem a testreszabható témákat, amelyekkel nyugodt írói környezetet teremthet.

A FocusWriter legjobb funkciói

Személyre szabhatja a hátteret, a betűtípusokat és a színeket, így olyan légkört teremtve, amely inspirálja a kreativitást és élvezetesebbé teszi az írást.

Kövesse nyomon az előrehaladását a beépített célokkal és statisztikákkal

Állítson be napi szavas célokat, és kövesse nyomon írási szokásait az idő múlásával.

A FocusWriter korlátai

Hiányoznak a legfontosabb formázási funkciók, mint például a felsorolt és számozott listák.

FocusWriter árak

Ingyenes

FocusWriter értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. 1Writer (legalkalmasabb iOS-felhasználóknak és Markdown-szerkesztéshez)

via 1Writer

iOS-felhasználók számára az 1Writer egy hatékony Markdown-szerkesztő és kiváló választás mobil íróeszközökhöz. A Dropbox és az iCloud felhőszolgáltatásokkal való integrációja zökkenőmentes dokumentumhozzáférést biztosít az eszközök között.

A tesztelés során hasznosnak találtam jegyzetek feljegyzésére útközben vagy blogbejegyzések megírására.

1Writer legjobb funkciói

Írjon Markdown támogatással, hogy könnyedén formázhassa dokumentumait, vastag betűket, fejléceket, listákat és linkeket adjon hozzá komplex formázási eszközök nélkül.

Gyorsan megtalálhatja a kívánt dokumentumokat címkék, szűrők és egy robusztus keresőfunkció segítségével.

Csökkentse a szem fáradását az éjszakai használatra optimalizált sötét témával.

1Writer korlátai

Csak iOS rendszeren érhető el.

1Writer árak

4,99 USD

1Writer értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Sublime Text (A legjobb kódszerkesztéshez)

A fejlesztők számára a Sublime Text egy lenyűgöző kódszerkesztő, amely egyszerű szövegszerkesztőként is használható. Nagyon testreszabható, különböző programozási nyelveket támogat, és gyorsaságáról és hatékonyságáról ismert.

A Sublime-ot használtam egyszerű szövegek szerkesztésére, és nagyon gyors szerkesztőnek találtam.

A Sublime Text legjobb funkciói

Nyissa meg szövegének több nézetét egymás mellett, ami ideális komplex hivatkozásokkal rendelkező prózák szerkesztéséhez.

Hozzáférhet munkájához és szinkronizálhatja azt különböző eszközökön és operációs rendszereken.

A gyakran használt parancsok és funkciók menükben való navigálás nélkül, azonnal elérhetők, így nem kell elterelni a figyelmet.

A Sublime Text korlátai

Több megnyitott dokumentum között nehéz lehet navigálni

Nincs egyszerű módszer a bővítmények és kiterjesztések telepítésére.

Sublime Text árak

99 dolláros egyszeri vásárlás (három év után frissítési lehetőség)

Sublime Text értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

A megfelelő WordPad alternatíva kiválasztása

A WordPad számos alternatívájának köszönhetően könnyebb, mint valaha megtalálni az Ön igényeinek megfelelő eszközt, függetlenül attól, hogy minimalista írási felületet, együttműködési szerkesztési lehetőségeket vagy kiterjedt formázási opciókat keres.

Minden eszköz egyedi célt szolgál, de ha a dokumentumok közös szerkesztésének és a hatékony szervezésnek az egyensúlyáról van szó, a ClickUp kiemelkedik a többi közül.

A ClickUp nem csak egy dokumentumszerkesztő, hanem egy komplett termelékenységi platform , amelynek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és a csapat hatékonyságának javítása. Az egyszerűbb szerkesztőktől eltérően a ClickUp a Docs-ot egy szélesebb projektmenedzsment keretrendszerbe integrálja.

Ez a platform kiváló választás azoknak a szakembereknek, akiknek nem csak a szövegszerkesztés szükséges.

