A legjobb hívásnapló sablonok a szervezettség érdekében

Szeretné néhány perc alatt lezárni az ügyleteket és megoldani az ügyfelek kérdéseit? Ha vállalkozása ügyfélszolgálatának nagy része telefonhívásokon keresztül zajlik, akkor ez a telefonhívások egyszerű elsajátításával kezdődik.

Tanulmányok szerint az ügyfelek 86%-a többször is felhívja a vállalkozást, hogy megoldást találjon problémájára, és 72% szerint ez negatívan befolyásolja az ügyfélélményt.

Itt válik elengedhetetlenül fontossá a részletes ügyfélhívás-napló. Az egyes hívások legfontosabb részleteinek dokumentálása biztosítja, hogy minden telefonhívása időszerű, hatékony és célorientált legyen.

A bejövő és kimenő hívások tömege azonban megnehezítheti ezeknek a naplófájloknak a pontos rögzítését és kezelését.

A mai blogbejegyzésünkben megosztjuk a legjobb Google Docs és Excel táblázatlap-sablonokat, amelyekkel javíthatja hívásnaplózását. 📞

Mi jellemzi egy jó hívásnapló Excel sablont?

Egy jó hívásnapló sablon nem csak a hívások részleteit rögzíti, hanem lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, amelyek elősegítik az értékesítést, a bevételt és a növekedést.

Íme öt fontos tulajdonság, amelyre figyelnie kell egy Excel hívásnapló sablonban: 🔍

Könnyű használat: Válasszon egy könnyen használható és kezelhető sablont. Például lehetővé kell tennie az adatok egyszerű bevitelét, valamint a gyakori vagy ismétlődő adatok előre kitöltését.

Világos szerkezet: Válasszon egy világos, egyszerű szerkezetű sablont. A különálló sorokkal és oszlopokkal rendelkező napló űrlap biztosítja, hogy a hívásnaplók jól szervezettek és könnyen áttekinthetők legyenek.

Átfogó jelleg: Válasszon olyan Válasszon olyan hívásnapló sablonokat , amelyek átfogóak, ugyanakkor tömörek. Ezeknek lehetővé kell tenniük a hívásnapló alapvető adatainak, például az ügyfél nevének, elérhetőségének és a hívás időtartamának kompakt rögzítését.

Testreszabhatóság: Keressen olyan lapnapló sablonokat, amelyek elegendő testreszabási funkciót kínálnak. Például lehetőséget kell biztosítani a mezők, színsémák, betűtípusok stb. szerkesztésére. Fontos funkció a feltételes formázás.

Automatizált funkciók: Válasszon egy ügyfélhívás-napló sablont, amely lehetővé teszi, hogy képletek segítségével kiszámítsa a fontosabb adatokat, mint például a hívások számát, az átlagos hívásidőt és a befejezési arányt.

Ingyenes hívásnapló Excel sablonok

Most, hogy már tudja, mi teszi kiválóvá egy üzleti hívásnapló sablont, íme néhány a legjobb ingyenes hívásnapló sablonok közül, amelyekhez hozzáférhet és használhat a Microsoft Excel programban:

1. Hívásnapló sablon a Template.net-től

A Template.net hívásnapló sablonja egy olyan eszköz, amelyet kifejezetten a hívásnaplózás hatékonyságának javítására terveztek. Akár bejövő, akár kimenő hívásokról van szó, segítségével naponta rögzítheti a hívásait és azok részleteit, mint például a dátumot, az időt, a hívás időtartamát, a célját és a követendő lépéseket.

A sablon felépítése és formátuma is felhasználóbarát. A letisztult dizájntól a finom színekig minden eleme professzionális, így kiválóan alkalmas ügyfélhívás-napló sablonként.

Íme, miért fogja imádni:

Automatizálja az olyan műveleteket, mint az ügyfelek hívásainak nyomon követése és a visszahívás.

A mezőket igényei szerint testreszabhatja a napló sablonhoz.

A sablon Microsoft Excel és Google Sheets formátumban is elérhető.

Ideális: Szakemberek számára, akiknek üzleti hívásnapló sablonra van szükségük az ügyfelek hívásnaplóinak szervezéséhez.

2. Egyszerű hívásnapló sablon a Template.net webhelyről

Unod már, hogy magadnak kell beírnod a hívások adatait? A Template.net egyszerű hívásnapló-sablonja megoldja a hívásnaplózással kapcsolatos problémáidat. Egyszerű és hatékony, lehetővé teszi, hogy gyorsan összefoglald az összes ügyfélhívást. Rögzítsd az olyan adatokat, mint a hívás kezdete, vége, teendők stb.

A sablon egyben beteghívás-napló sablonként is használható. Ha a betegek adatait és a hívások részleteit egy helyen szeretné tárolni, akkor ez a sablon az Ön számára ideális. Ráadásul a szabványos formázásnak köszönhetően rendkívül kényelmes a használata.

Íme, miért fogja imádni:

Rendezze el a különböző fontos hívásadatokat, mint például a dátum, CST, CET, teljes idő stb.

Létrehozhat és dokumentálhat fontos technikai és statisztikai hívási adatokat.

A napló sablon zökkenőmentesen használható MS Word, Excel, Google Docs, Sheets és még sok más programban.

Ideális: Egészségügyi szakemberek vagy vállalkozások számára, akiknek egyszerű beteghívás-napló sablonra van szükségük a gyors és hatékony híváskövetéshez.

3. Nyomtatható hívásnapló sablon a Template.net webhelyről

Sok táblázatos napló sablon esetében gyakori probléma, hogy a formázás nyomtatáskor gyakran eltorzul. De ez nem így van a Template.net nyomtatható hívásnapló sablonjával. Ezzel a napló sablonnal kézzelfogható fájlt hozhat létre az összes hívásjegyzetéről.

Ez a hívásnapló-sablon rendkívül rugalmas, így minden elemét az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja. A sablon kialakítása és általános megjelenése is felhasználóbarát, így alkalmas szolgáltatásigények kezelésére.

Íme, miért fogja imádni:

Használja a beépített utasításokat, hogy a sablont minden szintű felhasználó igényeihez igazítsa.

Kövesse nyomon a hívások mérföldköveit, és ennek megfelelően módosítsa stratégiáit.

Takarítson meg további szoftverköltségeket a sablon könnyen használható keretrendszerével.

Ideális: Vállalkozások vagy szolgáltató csapatok számára, akiknek nyomtatható hívásnapló sablonra van szükségük a szolgáltatási kérelmek hatékony nyomon követéséhez és kezeléséhez.

4. Értékesítési hívásnapló sablon a Template.net webhelyről

Ha olyan sablont keres, amely segít a hideghívások kezelésében, akkor a Template.net által készített értékesítési hívásnapló sablon érdekelheti Önt. Ahogy a neve is sugallja, ez a dokumentum kifejezetten értékesítési szakemberek számára készült.

Ezzel a napló sablonnal rögzítheti a hívásokkal kapcsolatos alapvető információkat, például az ügyfél nevét, elérhetőségét, a hívás célját stb. Használja ezt az értékesítési hívásnapló sablont az ügyfelek hívásainak nyomon követéséhez és utánkövetéséhez.

Ez segít azonosítani a problémákat és a hiányosságokat, hogy a hideghívási stratégiája eredmények szempontjából optimalizált legyen.

Íme, miért fogja imádni:

A sablon elemeit különböző üzleti igényekhez igazíthatja.

Automatizálja az előrejelzéseket és a költségvetési számításokat a beépített számológéppel.

Használjon diagramokat és haladási sávokat a célok könnyű nyomon követéséhez.

Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik hívásnaplókat használnak a hívások és a visszahívások nyomon követésére, valamint a hideghívások javítására.

5. Telefonbeszélgetés-nyomkövető a Microsofttól

A Microsoft Telefonbeszélgetés-nyomkövető egy hívásnaplózó eszköz, amely külön sorokkal és oszlopokkal rendelkezik az ügyfélnevek, a hívás kezdete, vége, dátuma stb. rögzítésére.

Ez a rendkívül sokoldalú sablon médiahívásnaplóként is használható. Ha cége újságírókkal vagy más média képviselőivel áll kapcsolatban, használja ezt az eszközt a kapcsolattartás kezelésére és a nyilvántartások szervezésére.

Íme, miért fogja imádni:

Használjon animációkat, átmenetek és videókat az adatok jobb megértése érdekében.

Testreszabhatja az elemeket, például a szöveget, a képeket, a színsémákat és egyebeket.

Ossza meg a sablont a csapatok között az együttműködés elősegítése érdekében.

Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyeknek szolgáltatási hívásnapló sablonra vagy híváskövető eszközre van szükségük az ügyfelekkel és a médiával való interakciókhoz.

A Call Centre Helper által készített ügyfélszolgálati irányítópult-sablon egy funkcionális hívásnapló-sablon. A hívásnapló-adatok tárolása mellett fontos KPI-ket is nyomon követ, mint például a kapcsolatfelvételek száma, a panaszok száma, az értékesítési volumen, a hívásmegszakítások aránya stb.

Így erősítheti hideghívásos és ügyfélszolgálati kezdeményezéseit. A legjobb rész? Ez a sablon az adatokat vizuálisan vonzó formátumban jeleníti meg, hatékonyan felhasználva oszlopokat, táblázatokat és grafikonokat.

Íme, miért fogja imádni:

Szerkessze a napló sablont, hogy hozzáadjon vagy eltávolítson bármilyen konkrét KPI-t.

Használja a beépített adatvizualizációs eszközöket a KPI-k elemzéséhez.

Ismerje fel a múltbeli trendeket, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Ideális: Ügyfélszolgálati központok számára, amelyek telefonhívás-napló vagy ügyfélhívás-napló sablonra van szükségük a KPI-k nyomon követéséhez.

Az Excel hívásnapló sablon használatának korlátai

Bár ezek a Microsoft Excel és Google Sheets hívásnapló sablonok hatékonyak, csak azok számára ideálisak, akik egy alapvető, napi hívásnapló sablont keresnek. Az okok a következők:

Nincs valós idejű hozzáférés: Mivel ezek a napló sablonok Excel-alapúak, az együttműködés lehetőségei korlátozottak, ami megnehezíti azok megosztását a szervezet más csapataival.

Korlátozott automatizálási funkciók: A legtöbb napló lap csak alapvető automatizálási támogatást kínál. Tehát, ha komplex számításokat kell automatizálnia, előfordulhat, hogy nem lesz képes rá.

Analitika hiánya: A kifinomult naplóformanyomtatványokkal ellentétben a legtöbb napló sablon nem kínál adatelemzési vagy jelentéskészítő eszközöket. Ezeket kifejezetten adatok tárolására tervezték.

7 alternatív hívásnapló Excel sablon

Valószínűleg már tudja, hogy a ClickUp egy remek projektmenedzsment eszköz (csodás tulajdonságai nem titok!). De ez még nem minden – ennél többről van szó!

A ClickUp a projektmenedzsment megkönnyítése mellett számos telefonhívás-napló sablont is kínál, amelyekkel egyszerűsítheti a hívások naplózását.

Így segíti a ClickUp a szervezeteket ügyfélszolgálatuk fejlesztésében 🎖️

A ClickUp bevezetése nemcsak folyamatainkat javította, hanem segített kialakítani az ügyfélsiker-osztályt is, amelynek köszönhetően ügyfeleink száma évi 2000-ről 8000-re nőtt.

A ClickUp bevezetése nemcsak folyamatainkat javította, hanem segített kialakítani az ügyfélsiker-osztályt is, amelynek köszönhetően ügyfeleink száma évi 2000-ről 8000-re nőtt.

A fent felsoroltaktól eltérően ezek hatékonyak, sokoldalúak és könnyen használhatók.

Nézzük meg néhányat közülük részletesen:

1. ClickUp értékesítési hívások sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen magas konverziós arányú értékesítési hívás-csatornát a ClickUp értékesítési hívások sablonjával.

A magas konverziós arányú értékesítési híváscsatorna létrehozása időt, erőfeszítést és kísérletezést igényel. Ennek ellenére az eredmények nem feltétlenül lesznek a vártnak megfelelőek. Szerencsére a ClickUp értékesítési hívások sablonja kiküszöböli a találgatásokat a folyamatból.

Tárolja az összes értékesítési hívás forgatókönyvét, hogy azok gyorsan elérhetők legyenek, így értékesítési csapattársai a megfelelő pillanatban a megfelelő forgatókönyvet választhatják ki, és biztosan nem szalasztanak el egyetlen értékesítési lehetőséget sem.

Ez a napló sablon lehetővé teszi az ügyfelekkel való interakciók nyomon követését, az értékesítési adatok rendszerezését, a feladatok kiosztását és a potenciális ügyfelek nyomon követését.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon minden potenciális ügyfelet testreszabott státuszokkal, például „Értékesítési hívás” és „Zárt, megnyert”.

Erősítse ügyfélkapcsolatait és növelje esélyeit a potenciális ügyfelek megszerzésére!

Váltson zökkenőmentesen az Összefoglaló, Értékesítési folyamat és Útmutató nézetek között.

Növelje hatékonyságát időkövetéssel, címkékkel és e-mail eszközökkel

Ideális: olyan csapatok számára, amelyeknek szükségük van egy értékesítési hívásnapló sablonra a hívásnaplók, a potenciális ügyfelek nyomon követése, az ügyfelekkel való interakciók és a nyomon követések kezeléséhez.

2. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont Dokumentáljon minden részletet, ami az értékesítési tárgyalás során elhangzik, a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

A ClickUp Sales Pipeline Template egy vizuálisan élénk hívásnapló sablon, amely minden szervezet értékesítési szakembereinek elengedhetetlen kelléke. Ez a hívásnapló sablon rendkívül sokoldalú. Lehetővé teszi az értékesítési csatorna vizualizálását, az ügyféladatok kezelését és a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározását.

Használja ezt a napló sablont a részlegek közötti együttműködéshez, a termékfejlesztés egyszerűsítéséhez és a pontos értékesítési előrejelzésekhez. Ha ez még nem lenne elég, a sablon könnyen használható és rendkívül rugalmas.

Íme, miért fogja imádni:

30 egyedi státusszal, a „Minősített”től a „Megújításig” minden szakaszt vizualizálhat.

Tartsa naprakészen az adatokat olyan mezőkkel, mint a „Utolsó kapcsolatfelvétel”.

Egyszerűsítse a nézeteket a Lista, SOP és Doboz nézetekkel az egyszerű hozzáférés érdekében.

Automatizálja a munkafolyamatokat időkövetéssel és riasztásokkal

Ideális: értékesítési szakemberek számára, akiknek vizuális hívásnapló sablonra van szükségük a potenciális ügyfelek szakaszainak, az adatkezelésnek és az előrejelzéseknek a nyomon követéséhez.

Töltse le ezt a sablont Használja ki a ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonján keresztül kapott fontos ügyfélvisszajelzéseket.

A ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon nem egy átlagos ügyfélhívás-napló sablon – ez a hatékonysághoz szükséges legfontosabb eszköz. Központosítsa az értékes ügyfélvisszajelzéseket, és használja fel azokat különböző módon, például új termékek fejlesztéséhez vagy a meglévők tökéletesítéséhez.

A hívásnapló sablon egyszerű és vizuálisan vonzó kialakítású. Különböző ügyféladatokat rögzít, például nevet, elérhetőségeket, problémát és üzenetet. Használja a sablont, hogy egy adott problémát a megfelelő csapattaghoz rendeljen, és megoldja azt.

Íme, miért fogja imádni:

Rendezze a kéréseket egyértelmű státuszokkal a jobb prioritás meghatározás érdekében.

Gyorsan megtalálhatja az információkat a korszerűsített Kapcsolat és Összefoglaló nézetekben.

Maradjon reagálóképes a függőségek és az AI-alapú nyomon követés segítségével

Ideális: olyan csapatok számára, amelyek egy ügyfélhívás-napló sablont szeretnének, amely központosítja az ügyfelek visszajelzéseit és a kérdések kiosztását.

4. ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje hatékonyan az ügyfelek kérdéseit a ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablonjával.

Kihívásokkal szembesül az ügyfélszolgálat irányításában? Szerezze be a ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablont! Ez az ügyfélszolgálati hívásnapló dokumentum egyszerűsíti az ügyfélkérdések megoldását.

Ezzel a hívásnapló sablonnal feladatok hozhatók létre a nem működő hívásokhoz, és azok a csapat tagjaihoz rendelhetők a gyors megoldás érdekében. Segít Önnek és csapatának összehangoltan dolgozni azáltal, hogy központosítja az ügyfelek kérdéseit és nyomon követi azok megoldásának állapotát.

Ez a hívásnapló sablon könnyen használható és kezelhető. Átfogó, mégis tömör módon mutatja be az ügyfelekkel kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó információkat.

Íme, miért fogja imádni:

Kezelje az eskalációkat olyan állapotokkal, mint például „Várakozás az ügyfélre”.

Rögzítse a fontos információkat, például az ügyfelek e-mailjeit, a szállítási adatokat és a szinteket.

Egyszerűsítse a támogatást olyan nézetekkel, mint a Tier Support Board és a Tickets List.

Automatizálja és kövesse nyomon a gyors és hatékony megoldásokat

Ideális: olyan támogató csapatok számára, amelyeknek szolgáltatási hívásnapló sablonra van szükségük az eskalációk hatékony kezeléséhez.

5. ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont Növelje CRM-tevékenységeinek hatékonyságát a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonjával.

A ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) bonyolult feladat – mi ezt jól tudjuk. De ha kielégítő élményt szeretne nyújtani potenciális és meglévő ügyfeleinek, elengedhetetlen egy problémamentes CRM. Ebben segít a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon.

Ez a hívásnapló sablon fő dokumentumként működik. Használja ügyfél-visszajelzések rögzítésére, problémák megoldására, elégedettségi értékelések nyomon követésére és más csapattagokkal való kapcsolattartásra – mindezt egy helyen.

Hosszú távon ez felbecsülhetetlen értékűnek bizonyul az általános ügyfélkapcsolat-kezelési megközelítésének racionalizálásában.

Íme, miért fogja imádni:

Kezelje a jegyeket vizuálisan a Lista, Tábla és Űrlap nézetekkel

Gyorsítsa fel a válaszadási időket a könnyen testreszabható űrlapokkal.

Egységesítse a folyamatokat a Doc View egyértelmű dokumentációjával.

Kövesse nyomon az egyes kéréseket a támogatási tevékenységek racionalizálása érdekében.

Ideális: olyan csapatok számára, amelyeknek átfogó ügyfélszolgálati hívásnapló sablonra van szükségük a CRM egyszerűsítéséhez.

6. ClickUp ügyfél-felfedező sablon

Töltse le ezt a sablont Dokumentálja az ügyfelek legfontosabb adatait a személyre szabott értékesítési stratégiákhoz a ClickUp ügyfél-felfedező sablon segítségével.

Még a tapasztalt szakemberek is néha nem tudják az értékesítési lehetőségeket ügyfelekké alakítani a megértés hiánya miatt. A ClickUp ügyfél-felfedező sablon segít elkerülni ezt.

Ez az ügyfélhívás-napló sablon lehetővé teszi, hogy átfogó ügyfélkommunikációs nyilvántartást vezessen, így egyetlen részlet sem marad ki. Gondoljon rá úgy, mint egy ügyfél-felvételi űrlapra – csak fejlettebb formában.

A sablon segítségével átfogó ügyfélprofilt is létrehozhat, amelyet megoszthat üzleti partnereivel, hogy gördülékenyebben tudjanak kommunikálni az ügyféllel. Ezáltal értékesítési hívásai hatékonyabbak és személyre szabottabbak lesznek.

Íme, miért fogja imádni:

Rendezze a projekt szakaszait rugalmas állapotokkal

Váltson a Gantt- vagy a Naptár nézetre, hogy az illeszkedjen a munkafolyamatához.

Valós időben együttműködhet a képernyőmegosztás és az élő szerkesztés segítségével.

Ideális: Értékesítési csapatok számára, akiknek szolgáltatási hívásnapló sablonra van szükségük a részletes ügyfélprofilok létrehozásához és a kapcsolatok javításához.

7. ClickUp beszélgetési napló sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az összes bejövő és kimenő hívását – használja a ClickUp beszélgetési napló sablonját!

Szeretné nyomon követni a szervezetében érkező és kimenő hívásokat? A ClickUp beszélgetési napló sablonja a tökéletes megoldás.

Ezzel a hívásnapló sablonnal rögzítheti minden értékesítési hívást vagy ügyfélkapcsolatot, amelyet Ön vagy bármelyik csapattagja kezdeményezett. Dokumentálja a hívás egyéb fontos elemeit is, például annak időtartamát, a követő intézkedéseket, konkrét megjegyzéseket stb.

Könnyen használható, nagymértékben testreszabható, kezdőknek is megfelelő sablon, amely nélkülözhetetlen eszköz.

Íme, miért fogja imádni:

Dokumentálja a legfontosabb pontokat intuitív mezőkkel

Szervezze meg a nyomon követéseket a Lista, Gantt és Naptár nézetekben.

Azonnali együttműködés élő megjegyzésekkel és több felhasználó számára történő hozzárendelés támogatásával

Kövesse nyomon a haladást egyszerűen, egyértelmű állapotjelzőkkel.

Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyeknek napi hívásnapló sablonra van szükségük az értékesítések és az ügyfelekkel folytatott beszélgetések dokumentálásához.

Kezelje hívásait a ClickUp hívásnapló sablonjaival!

A hívásnaplók elengedhetetlen adatokat tartalmaznak, különösen az értékesítési és ügyfélszolgálati részlegek számára. Az ügyfélkapcsolatok javításával segítik a CRM és az értékesítési hívások hatékonyságának növelését.

Azonban minden hívás pontos nyilvántartása megterhelő feladat. Ebben az összefüggésben a napló sablon részletes információkat nyújt a telefonhívásokról – az elejétől a végéig.

Ha legközelebb nehezen tudja nyomon követni telefonhívásait, válasszon egy telefonhívás-napló sablont a ClickUp sabloncsomagjából, és tegye hatékonyabbá a hívásnapló-kezelési folyamatot.

