A ChatGPT használata az Excelben (utasítások és példák)

A táblázatok kezelése időigényes lehet. Akár értékesítési adatokat elemzünk, akár költségvetéseket követünk nyomon, a folyamat néha unalmasnak tűnhet. 🤷🏽‍♀️

A ChatGPT az Ön AI-alapú asszisztense lehet, amely megkönnyíti az Excel használatát.

Képzelje el, hogy automatikusan generálhat komplex Excel-képleteket, és könnyedén gyors betekintést nyerhet Excel-adataiba! Igen, a ChatGPT meg tudja ezt tenni Önnek.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatja a ChatGPT for Excel alkalmazást. Megismerheti továbbá az adatok kezelésének egy hatékony alternatíváját, amely még több automatizálási lehetőséget kínál, miközben csatlakozik a tudásbázisához.

Hogyan használja a ChatGPT for Excel programot?

Hogyan lehet a ChatGPT-t felhasználni a képletek létrehozásának egyszerűsítésére és a mélyebb betekintést nyújtó adatelemzés elvégzésére? Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a ChatGPT az Ön első számú Excel-asszisztense legyen.

1. lépés: Állítsa be ChatGPT profilját

Először is hozzáférnie kell a ChatGPT-hez. Látogasson el az OpenAI webhelyére, vagy használjon harmadik féltől származó Excel-bővítményeket, amelyek integrálják a ChatGPT-t a Microsoft Excelhez.

Hozzon létre egy OpenAI fiókot : Látogasson el : Látogasson el az OpenAI weboldalára , regisztráljon e-mail címével és telefonszámával, és máris készen áll a használatra!

Válassza ki a platformját : Döntse el, hogy a ChatGPT-t közvetlenül a webről vagy a ChatGPT for Excel-t integráló harmadik féltől származó Excel-bővítményeken keresztül fogja-e használni. Bármelyik megoldást is választja, a ChatGPT segítségét kérheti az alapvető Excel-feladatoktól a komplex képletekig.

Kezdje el a csevegést: Nyissa meg Excel-adatlapját, és tegye fel az első kérdését a ChatGPT-nek, például: „Hogyan számolhatom ki az átlagot az Excelben?” A válasz másodpercek alatt megérkezik.

a ChatGPT segítségével

2. lépés: Excel-képletek generálása

Sok máshoz hasonlóan Ön is küzdött már a bonyolult Excel-képletekkel. Legyen szó egyszerű feladatokról, mint például egy oszlopban szereplő számok összeadása, vagy bonyolultabbakról, mint például a kamatos kamat kiszámítása, a ChatGPT átveheti a feladatot.

Tegyük fel, hogy szüksége van egy összetett kamatra vonatkozó képletre. Ahelyett, hogy a helyes szintaxist keresné, egyszerűen kérdezze meg a ChatGPT-től: „Hogyan számolhatom ki az Excelben az ötéves, 5%-os összetett kamatot?”. A ChatGPT a pontos képletet adja meg a helyes szintaxissal és a konkrét alkalmazási lépésekkel együtt.

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT nemcsak standard képleteket tud generálni, mint például az idő számítása az Excelben, hanem olyan dolgokban is segítséget nyújt, mint a VLOOKUP, a feltételes formázás vagy akár az egyéni függvények.

3. lépés: Adatelemzés automatizálása

A ChatGPT segítségével gyorsan elvégezheti az adatelemzést. Ahelyett, hogy bonyolult pivot táblák vagy diagramok beállításával bajlódna, kérje meg a ChatGPT-t, hogy adjon Önnek egy lépésről lépésre szóló útmutatót az adatok elemzéséhez.

Ha megkéri, javaslatot is tehet az adatokhoz legmegfelelőbb diagramokra, ami segít szűrők beállításában, és akár a vizualizációk létrehozásában is útmutatást ad.

A ChatGPT-nek a következő kérdést teheti fel: „Hogyan hozhatok létre pivot táblázatot az Excelben az értékesítési adatokhoz?”. A program a pontos eljárást fogja megadni, ahogy az az alábbi képen látható.

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT az adatok összefoglalásától a trendek azonosításáig az adatelemzést is racionalizálhatja.

4. lépés: Ismétlődő feladatok automatizálása

Senki sem szereti ugyanazokat az Excel-feladatokat újra és újra elvégezni. A ChatGPT Excel-makrókat generálhat és gyorsbillentyűket kínálhat az unalmas feladatok, például az Excel-jelentések automatizálásához.

Például el kell távolítania az ismétlődéseket, rendeznie kell az adatokat vagy alkalmaznia kell bizonyos formázási szabályokat? Csak kérdezze meg a ChatGPT-től, hogyan automatizálhatja ezeket a feladatokat, és nézze meg, hogyan javasol könnyen megvalósítható megoldásokat.

Ha kipróbálja a „Hogyan távolíthatom el az ismétlődéseket és rendezhetem automatikusan az adatokat az Excelben?” parancsot, az alábbi választ kapja.

a ChatGPT segítségével

Tegyük fel, hogy jártas a programírásban, és kódolási ismereteit fel szeretné használni feladatok automatizálására. A ChatGPT MS Excel VBA kódot tud írni, amelyet makrókhoz adhat hozzá az Excel feladatok automatizálása érdekében, így értékes időt takaríthat meg!

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT a folyamat részeként meg is adja a makrók futtatásához szükséges lépéseket. Kövesse azokat, hogy a folyamatot helyesen hajthassa végre.

a ChatGPT segítségével

5. lépés: Excel hibák elhárítása

Ha már egy ideje használja az Excel programot, semmi sem lehet kielégítőbb, mint a #DIV/0! vagy #REF hibák megoldása. Ha nagy adathalmazt használ, a hivatkozások nyomon követése több száz Excel-táblázatban és több ezer Excel-függvényben fárasztó lehet.

Ahelyett, hogy a Google-ben keresné a hibakódokat, egyszerűen írja le a problémáját a ChatGPT-nek, amely diagnosztizálja a problémát és megoldást kínál rá.

Írja be a ChatGPT-be: „#DIV/0! hibaüzenet jelenik meg. Hogyan javíthatom ki?”. Három választ kap: két képletalapú választ (a képletben elvégezhető módosítások) és egy formátumalapú választ (feltételes formázás használata a hibákhoz rendelt színek alapján a hibák azonosításához).

Íme a képletalapú megoldás, amelyet használhat:

a ChatGPT segítségével

Itt található egy kép, amely bemutatja, hogyan használhatja a feltételes formázást a hibák észleléséhez:

a ChatGPT segítségével

A hibás képletek kijavításától a körkörös hivatkozások azonosításáig a ChatGPT kiküszöböli a találgatásokat az Excel hibakereséséből.

A ChatGPT for Excel használatának korlátai

Bár a ChatGPT funkciói kiterjedtek, az Excel használata során tisztában kell lennie a korlátaival. Íme öt gyakori kihívás, amellyel a felhasználók szembesülhetnek:

Valós idejű adatinterakciók hiánya: A ChatGPT nem fér hozzá élő adatforrásokhoz. Nem tud valós időben interakcióba lépni az Excel-fájljaival. Csak az Ön által megadott információkra és utasításokra tud reagálni, hogy releváns megoldásokat és javaslatokat nyújtson.

Korlátozott kreativitás komplex képletek esetén: A ChatGPT alap- és középhaladó Excel-képletek generálásában jártas, de fejlettebb vagy speciálisabb felhasználási esetekben segítségre lehet szüksége. Például speciális pénzügyi modellek vagy mérnöki számítások létrehozásához szakértői ismeretekre lehet szükség a ChatGPT által biztosított képletek kézi módosításához.

Feladatspecifikus ismeretek és szakértelem: A ChatGPT válaszait általános ismeretek alkotják, ezért nem tud szakértőként segíteni olyan területeken, amelyekben Ön szakértő lehet. Tegyük fel, hogy Ön egy nagyon speciális iparágban dolgozik, például gyógyszerkutatásban vagy VLSI-mérnöki munkában; előfordulhat, hogy a ChatGPT információi nem elég mélyrehatóak ahhoz, hogy csak egy tapasztalt szakember tudjon segíteni.

Korlátozott Excel-integráció: A ChatGPT nem integrálódik natívan az Excelbe, ezért kézzel kell másolnia és beillesztenie a képleteket, utasításokat vagy makrókat a táblázatba. Ez a plusz lépés nehézkesnek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik zökkenőmentesebb élményre vágynak. Ne feledje azonban, hogy a Microsoft Copilot A ChatGPT nem integrálódik natívan az Excelbe, ezért kézzel kell másolnia és beillesztenie a képleteket, utasításokat vagy makrókat a táblázatba. Ez a plusz lépés nehézkesnek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik zökkenőmentesebb élményre vágynak. Ne feledje azonban, hogy a Microsoft Copilot olyan AI Excel-eszközökkel segíti az Excel működését, mint a Power Query, az Analyze Data, az Excel Formula Bot, az AI Excel Bot, az Excel Insights, a Flash Fill, a SheetGod stb.

Korlátozott megértése a nem angol nyelvű adatoknak: A ChatGPT-nek segítségre lehet szüksége ahhoz, hogy pontos képletjavaslatokat vagy adatelemzéseket nyújtson Önnek angol nyelven kívül. Bár bizonyos mértékben több nyelvet is képes feldolgozni (50 nyelvet, beleértve a főbb és regionális dialektusokat), a válaszok minősége a nyelvtől és az adatok komplexitásától függően változhat.

➡️ Olvassa el még: 25 Excel-trükk és tipp a termelékenység növeléséhez

A ClickUp Brain használata a táblázatok kezeléséhez

A ClickUp egy termelékenységi platform, amely számos funkcióval segíti a feladatkezelést. Dinamikus táblázatos nézete hasonlóan működik az Excel rácsos szerkezetéhez, és kiváló alternatívája lehet az Excelnek.

A ClickUp használata a táblázatok kezeléséhez nagyobb rugalmasságot és erősebb integrációt kínál a feladatok és a projektmenedzsment számára. De az igazi áttörést a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a ClickUp Brain jelenti, amely olyan komplex folyamatok egyszerűsítésére használható, mint:

Képletek írása

Adatelemzés végzése

Feladatok létrehozásának és munkafolyamatok automatizálása

A ClickUp Brain mély integrációja a ClickUp platformba előnyt biztosít a külső AI eszközökkel szemben. Hozzáférhet az adatokhoz és betekintést nyerhet anélkül, hogy az eszközök között adatátvitelre lenne szükség.

Vizsgáljuk meg, hogyan viszonyulnak a ClickUp mesterséges intelligenciája és táblázatkezelő képességei a ChatGPT-hez és az Excelhez.

ClickUp táblázati nézet Excel alternatívaként

Bár az Excel táblázatkezelő program robusztus rácsalapú rendszert biztosít az adatok kezeléséhez és feldolgozásához, hiányoznak belőle a natív valós idejű projektkezelő eszközök.

Természetesen a legújabb Microsoft 365 Enterprise Editionben az Excel projektmenedzsment táblázatsablonokat kínál a felhasználók és feladatok feltérképezéséhez. Ezek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az Excel programot projektmenedzsment célokra használják. Azonban problémák adódhatnak, ha több felhasználó egyszerre dolgozik ugyanazon a táblázaton.

A ClickUp Table View azonban az adatkezelést és a feladatkövetést egyetlen koherens platformon egyesíti.

Adatok manipulálása és áthelyezése az adatok integritásának sérelme nélkül a ClickUp Table View segítségével

A ClickUp Brain segítségével az adatok kezelése a megszokott táblázatos elrendezésben történik, miközben a sorokat feladatokhoz kapcsolhatja, csapattagokat rendelhet hozzájuk, határidőket állíthat be, és akár a folyamatokat is automatizálhatja közvetlenül a táblázatból.

Ez a megismertség és a képességek teszik a ClickUp Table View-t egy holisztikusabb választássá, különösen azoknak a csapatoknak, akiknek különböző eszközök közötti váltás nélkül kell adatokat és projektfeladatokat kezelniük.

Excel képletgenerálás vs. ClickUp Brain képletgenerátor

A képletek létrehozása az Excelben időigényes lehet, ha nem ismeri annak komplex funkcióit és szintaxisát. Bár az Excel javaslatokat tesz a képletek kiegészítésére vagy automatikusan kitölti az adatmintákat, mégis alapos ismeretekre van szükség az Excel használatához.

Képleteket generálhat és pillanatok alatt elvégezheti az értékesítési adatok elemzését a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain egyszerűsíti ezt a folyamatot. Beírhatja a szükséges képletet egyszerű nyelven, és a ClickUp Brain természetes nyelvfeldolgozás segítségével megérti azt, és megadja a pontos képletet, amire szüksége van.

Ez a tökéletes segédeszköz a felhasználói bevitelek praktikus adatkezelési algoritmusokká történő átalakításához, ami időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.

💡Profi tipp: A ClickUp Brain rendelkezik egy Excel képletgenerátorral, amely személyre szabott Excel képleteket generál az adatelemzéshez. Egyszerűen írja le, mit kell elemezni, például a kívánt számításokat, tartományokat és feltételeket, és a ClickUp Brain megadja a szükséges képletet.

Adatelemzés: Excel mesterséges intelligenciája vs. ClickUp Brain

Az Excel mesterséges intelligenciája vagy GPT Excel nehezen kezeli a hatalmas adathalmazokat, még olyan eszközökkel is, mint a PivotTables, a Power Query és az adatvizualizációs funkciók.

Ezek az eszközök gyakran az Excel fejlett funkcióinak alapos ismeretét igénylik, ami kihívást jelenthet, ha nem ismeri az adattudományt vagy az adatelemzési módszereket.

Emelje ki az értékesítési trendeket, és nyerjen értékes betekintést az adatokból a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain ezzel szemben egyszerűsíti az adatelemzést azáltal, hogy intelligens betekintést nyújt a bevitt adatok alapján, azok komplexitásától függetlenül. Például a ClickUp Brain kiemelheti a trendeket, összefoglalásokat javasolhat, és akár azt is megmutathatja, hogyan lehet az adatokat a lehető legérthetőbben vizualizálni azáltal, hogy megfejti a bevitt egyszerű adatokat.

Feladatok automatizálása: az Excel makrói és a ClickUp automatizálási funkciói

Az Excel makrói kiválóan alkalmasak az ismétlődő feladatok automatizálására, de jelentős kézi kódolást igényelnek az MS Excel VBA (Visual Basic for Applications) programban. Bár a makrók rendkívül hatékonyak, nem felhasználóbarátak, ha nem ismeri a programozási nyelvet.

Bármilyen kódolási hiba hibás automatizáláshoz vezethet, vagy ami még rosszabb, értékes adatok megsemmisüléséhez.

Készítsen egyszerű feladatok automatizálását kódolás nélkül a ClickUp Automation segítségével.

Ezzel szemben a ClickUp Brain és a ClickUp Automation kódolás nélkül lehetővé teszi a feladatok automatizálását, így egyszerűsítve a folyamatot. A ClickUp-on belül automatikusan beállíthat szabályokat, ha megkéri a Click Brain-t, hogy rendeljen hozzá feladatokat, mozgassa a projekteket a munkafolyamatok mentén, és értesítéseket küldjön, ha bizonyos adatok megváltoznak.

A ClickUp Brain automatizálhatja az adatbevitel vagy a munkafolyamat-javaslatokhoz hasonló feladatokat is, így segítve az adatok és projektek hatékonyabb kezelését.

Együttműködés: az Excel korlátai vs. a ClickUp valós idejű együttműködése

Az Excel együttműködési funkciókat kínál, elsősorban a Microsoft 365 Enterprise Edition segítségével. Azonban a valós idejű együttműködés néha lassú vagy nehézkes lehet, különösen nagy fájlok kezelése esetén.

Ráadásul a verziókezelés bonyolult lehet , ha több felhasználó egyszerre szerkeszti a komplex táblázatokat.

A ClickUp táblázatos nézetének naptárnézetével áttekintheti feladatait.

A ClickUp viszont az együttműködés szem előtt tartásával lett kialakítva. A Táblázat nézetben több felhasználó is hozzáadhat adatokat, megjegyzéseket fűzhet és változtatásokat végezhet valós időben, és minden változtatás automatikusan frissül mindenki számára.

Nem kell aggódnia a verziókezelés miatt, és nem kell megvárnia, amíg mások befejezik a szerkesztést. Különböző egyéni nézeteket használhat a táblázatban szereplő feladatok megtekintéséhez. Például a Naptár nézet a hónap napjai alapján jeleníti meg a feladatokat. A ClickUp Assigned Comments funkciójával közvetlenül a táblázatban folytathat beszélgetéseket, biztosítva ezzel a teljes átláthatóságot és az együttműködést.

Kommunikáljon hatékonyabban a feladatokról a ClickUp Assigned Comments funkciójával.

➡️ Olvassa el még: Megalapozott döntések: 10 első osztályú AI eszköz az adatok vizualizálásához

ClickUp: jobb alternatíva az Excel és a ChatGPT helyett

Bár a ChatGPT néhány nagyszerű funkcióval bővíti az Excel programot, például a képletek automatizálásával és az adatok elemzésével, még mindig vannak korlátai – különösen a valós idejű adatkezelés és a munkafolyamatok integrálása terén.

A ClickUp Brain, a Table View és a ClickUp Automation segítségével egy komplett csomagot kap, amely az Excel alapvető funkcióit replikálja, és AI-vezérelt betekintéssel, zökkenőmentes feladatkezeléssel és egyszerű automatizálással egészíti ki azokat.

Ha készen áll a termelékenységének javítására, itt az ideje, hogy felfedezze a ClickUp alkalmazást. Az intelligens adatkezeléstől a feladatok automatizálásáig a ClickUp mindent elvégez. Regisztráljon még ma, és próbálja ki a munkájának egyszerűsítésére kifejlesztett, hatékonyabb, all-in-one platformot!