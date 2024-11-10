A 10 legjobb Microsoft Project néző szoftver 2025-re

Amikor projektmenedzserként kezdtem, hamar rájöttem, hogy bár a Microsoft Project hatékony, magas költsége és bonyolult licencelése egyesek számára kihívást jelentett.

A tömeges licenceléssel való eligazodás túlnyomó volt – vajon a csapatom minden funkciót használni fog, vagy csak feleslegesen fizetünk az extrákért? Ráadásul a jogosulatlan fájlváltoztatások megnehezítették az ellenőrzés fenntartását.

Egyszerűbb megoldásra volt szükségem, ezért megvizsgáltam a Microsoft Project Viewert, hogy segítsek csapatomnak a projekt részleteinek elérésében és megosztásában a teljes licenceléssel járó gondok nélkül.

Ebben a cikkben megosztom a 10 legjobb Microsoft Project néző szoftvert, valamint azok legjobb tulajdonságait és korlátait, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson.

Akkor lássunk hozzá!

Mit kell keresnie a Microsoft Project Viewer szoftverben?

Minden Microsoft Project-megjelenítő lehetővé teszi a projektfájlok elérését, de néhányuk extra funkciókat is kínál, így valódi Microsoft Project-alternatíváknak számítanak. Ezek a kiegészítő funkciók jelentősen javíthatják a csapatok közötti együttműködést és az információk megosztását.

Íme néhány olyan funkció, amelyet a projektmenedzsereknek feltétlenül figyelembe kell venniük:

MPP fájlok megnyitása: Biztosítsa a kompatibilitást a különböző fájlformátumokkal (. mpp, . mpt, . mpx, . xml) a teljes projekt-hozzáférés érdekében.

Projektfájlok megosztása: Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel az MPP fájlokat Excel vagy CSV formátumban exportálhatja, hogy azokat könnyen megoszthassa a Microsoft Projectet nem használó felhasználókkal.

Projektfájlok nyomtatása: Győződjön meg arról, hogy a nézőprogram lehetővé teszi a megbeszélésekhez szükséges papír alapú másolatok egyszerű nyomtatását.

Támogatott operációs rendszerek: Ellenőrizze az operációs rendszerével való kompatibilitást, legyen az Windows, Mac vagy Linux.

Táblázatok és jelentések megjelenítése: Ellenőrizze a fontos projektvizuális elemeket, mint például a Gantt-diagramok és az erőforrás-elosztási jelentések.

Egyéni nézetek elérés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes megnyitni a Microsoft Projectben létrehozott egyéni nézeteket a pontos adatmegjelenítés érdekében.

Fájlok exportálása: Keresse meg azt a funkciót, amely lehetővé teszi a fájlok visszaexportálását a Microsoft Project vagy az Excel programba az egyszerű frissítés érdekében.

Nagy fájlok kezelése: Vegye figyelembe az esetleges fájlméret-korlátozásokat, amelyek korlátozhatják a nagyobb projektekhez való hozzáférést.

Integrálja a felhőszolgáltatásokkal: Ellenőrizze a kompatibilitást a SharePoint, a Google Drive és az OneDrive szolgáltatással.

Támogatott verziók: Ellenőrizze a kompatibilitást az Ön által használt Microsoft Project verziókkal.

A 10 legjobb Microsoft Project Viewer szoftver

Íme a 10 legjobb Microsoft Project néző szoftver, amelyekkel részletesen megtekintheti és megoszthatja a Microsoft projektterveket: 👇🏼

1. ClickUp (A legjobb integrációkkal ellátott átfogó projektkezeléshez)

A ClickUp mind a Microsoft Project fájlok megtekintési funkcióit, mind pedig átfogó projektkezelési funkciókat kínál, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, akik MS Project fájlokkal szeretnének dolgozni, miközben hozzáférnek további projektkezelési eszközökhöz is.

Bár nem kifejezetten MS Project-nézőként lett kifejlesztve, a ClickUp Project Management Software egy sokoldalú platform, amelyet érdemes figyelembe venni a projektek kezelésekor.

A ClickUp-ot választottam első helyre, mert integrációs képességeit együttműködési eszközökkel ötvözi, így ez a legjobb projektkezelő eszköz.

ClickUp Tasks

A ClickUp Tasks segítségével összetett projekteket kezelhető feladatokra bonthat, és azokhoz igazíthatja munkafolyamatát. Adjon hozzá egyéni mezőket, kapcsolja össze a függő feladatokat, és kategorizálja azokat feladat típusok szerint, hogy minden pontosan úgy legyen szervezve, ahogyan Önnek szüksége van.

Ez a testreszabás túlmutat a fájlok megtekintésén, és aktívan segíti a projektek kezelését.

Több listán átívelő munkák vizualizálása a funkciók közötti feladatok kezeléséhez és a sprintek tervezéséhez a ClickUp Tasks segítségével.

ClickUp integrációk

ClickUp felhasználóként imádom, hogy a több mint 1000 eszközt tartalmazó ClickUp Integrations segítségével az adatok importálása és exportálása gyerekjáték.

Akár az Asana, a Trello vagy a Jira feladatok importálásával, akár a Google Drive, a Slack és a HubSpot szinkronizálásával foglalkozik, a ClickUp mindent egy helyen tart, egyszerűen és hozzáférhetően.

Egyesítse eszközeit a ClickUp Integrations segítségével, és kezelje összes projektjét egyetlen platformról.

A Gantt-diagramok kiválóan alkalmasak az ütemtervek nyomon követésére, míg a Kanban táblák tökéletesek a munkafolyamatok vizualizálására és a feladatok prioritásainak kezelésére.

ClickUp Views

Míg sok Microsoft Project nézőprogram elsősorban az .mpp fájlok megtekintését teszi lehetővé, a ClickUp Views ennél többet kínál. Lehetővé teszi a projektek aktív kezelését testreszabható nézetekkel, például Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal.

Maradjon naprakész a ClickUp Gantt kritikus útvonala segítségével, és győződjön meg arról, hogy projektjei minden mérföldkövet elérjenek.

Töltse le ezt a sablont Növelje termelékenységét a ClickUp projektmenedzsment sablonnal

A ClickUp projektmenedzsment sablon megkönnyíti a tervezést egy előre elkészített térrel, amely a munkát projektfázisok mappáiba szervezi.

Íme, mit segíthet elérni:

Erőforrások vizualizálása és nyomon követése: Kapjon áttekinthető képet a projekt erőforrásairól

Feladatok kezelése és prioritásainak meghatározása: Feladatok hozzárendelése és prioritásainak meghatározása többféle munkafolyamat-nézettel

Zökkenőmentes együttműködés: Könnyedén szinkronizálhat az érdekelt felekkel és csapatával.

Ez az ingyenes sablon rugalmas lista- és Kanban-szerű táblázatos nézeteket tartalmaz az azonnali előrehaladás nyomon követéséhez, valamint hat egyéni feladatállapotot, amelyek jelzik, hogy a teendők folyamatban, nyitott vagy befejezett állapotban vannak-e.

A hagyományos Microsoft Project néző szoftverekhez képest ez a ClickUp sablon interaktívabb megközelítést kínál, amely lehetővé teszi a feladatok kezelését és a csapatával való együttműködést, ahelyett, hogy csak az adatokat nézné.

🌟 Sablonarchívum: Fedezze fel projektmenedzsment sablonjaink széles választékát, amelyek minden igényt kielégítenek, az agilis munkafolyamatoktól a marketingstratégiákig.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzáférés-vezérlés: Állítson be jogosultságokat, és vezérelje, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti projektjeit, megosztási linkek létrehozásával a Listákhoz vagy a Dokumentumokhoz.

Központosítsa az információkat: Szervezze munkáját strukturált módon a különböző területek, projektek, listák, feladatok és alfeladatok között. Emellett egyéni mezőket is hozzáadhat a részletesebb nyomon követés és szervezés érdekében.

Időkövetés: Optimalizálja projektmenedzsment munkafolyamatát Optimalizálja projektmenedzsment munkafolyamatát az időkövetési és jelentési funkciók segítségével, amelyek részletes betekintést nyújtanak a feladatok időtartamába és az erőforrások elosztásába.

Együttműködés a csapattal: Használja a megjegyzéseket, csevegéseket és @említéseket, hogy kapcsolatban maradjon és biztosítsa, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a projekt teljes életciklusa alatt.

A haladás nyomon követése: Tartsa mindenki naprakészen, beleértve a külső érdekelt feleket is, Tartsa mindenki naprakészen, beleértve a külső érdekelt feleket is, a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével, amely valós időben mutatja a legfontosabb projektmutatók haladását, hogy megértsék a fejlesztendő területeket.

Összehangolja és kövesse nyomon csapata közös céljait a ClickUp Dashboards csomagcéljaival.

Használja az AI tudáskezelőt: A ClickUp Brain segítségével azonnal hozzáférhet a feladatokkal, dokumentumokkal és csapattagokkal kapcsolatos válaszokhoz, így nem kell több forrásból keresnie az információkat. A ClickUp Brain segítségével azonnal hozzáférhet a feladatokkal, dokumentumokkal és csapattagokkal kapcsolatos válaszokhoz, így nem kell több forrásból keresnie az információkat.

Használja a ClickUp AI-t a projektkezelés egyszerűsítéséhez a feladatok automatizálásával, betekintések generálásával és tartalom létrehozásával.

ClickUp korlátozások

A ClickUp átfogó projektkezelési funkciói miatt a tanulási görbe meredek lehet.

A mobilalkalmazás még fejlesztés alatt áll, és teljesítménye és funkcionalitása még nem éri el a webes verzió szintjét.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínálhat, amelyekről még elképzelni sem tudtam, hogy milyen előnyökkel járnak számunkra.

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja az összes problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínálhat, amelyek olyan előnyökkel járnak, amikről még csak nem is álmodtam.

✨ Bónusz tipp: Szeretnéd javítani a projektkövetésedet? Projektirányító panelek gyűjteményünk segít intuitív vizualizációkat tervezni, amelyek átalakítják a munkafolyamatot és növelik a csapat hatékonyságát.

2. Project Plan 365 (A legjobb Microsoft Project kompatibilitás bármilyen eszközön)

A Housatonic Software által fejlesztett Project Plan 365 egy projektkezelő eszköz, amely kompatibilis a Microsoft Project (. mpp) fájlokkal.

Lehetővé teszi a Microsoft Project fájlok közvetlen megnyitását és szerkesztését importálás vagy exportálás nélkül, így a közös munka zökkenőmentes és problémamentes lesz.

Ez az eszköz zökkenőmentes tervezést és együttműködést biztosít, különösen azoknak a felhasználóknak, akik ismerik a Microsoft Projects programot. Akár hagyományos projekteket kezel, akár modern Agile módszereket alkalmaz, ez az eszköz megkönnyíti a haladás nyomon követését és a rendszerezést.

A Project Plan 365 legjobb funkciói

Bármilyen eszközről hozzáférhet projektjeihez – PC, Mac, iOS, vagy Android

Csatlakozzon az összes főbb felhőszolgáltatáshoz, mint például a Google Drive, a Dropbox, az OneDrive és a SharePoint, így biztosítva, hogy adatai mindig elérhetők és biztonságban vannak.

Számítsa ki a költségeket, a határidőket és a kritikus útvonalakat a fejlett ütemezési motor segítségével.

Készítsen lenyűgöző Gantt-diagramokat és vizuális jelentéseket a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

A Project Plan 365 korlátai

Komplex diagramok kezelése során előfordulhat, hogy a program időnként összeomlik.

Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról számoltak be a Dropboxszal kapcsolatban.

Project Plan 365 árak

Standard: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Project Plan 365 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Rendszeresen frissítse a néző szoftvert, hogy a projektben érdekelt felek folyamatosan tájékozottak legyenek a haladásról és a változásokról. Ezzel elkerülhető a félreértések és mindenki egyformán tájékozott marad.

3. MOOS Project Viewer (a legjobb a könnyű Microsoft Project fájlok megtekintéséhez)

A MOOS Project Viewer egy felhasználóalapú licencelési szoftver, amely bármely Java-kompatibilis platformon fut, beleértve a Windows, Mac OS X és Linux rendszereket. Költséghatékony megoldás projektmenedzserek és érdekelt felek számára, így rugalmas választás több rendszer felhasználói számára.

Bár nem a Microsoft® fejlesztette, ez a Microsoft Project nézőprogram úgy lett kialakítva, hogy minden szükséges megtekintési funkciót biztosítson a projektek hatékony kezeléséhez.

A MOOS Project Viewer legjobb funkciói

Nyissa meg a Microsoft® Project fájlokat különböző formátumokban (. mpp,. mpt,. xml) és 2000-től 2019-ig terjedő verziókban, így rugalmasan hozzáférhet a projektadatokhoz a különböző verziókban.

Bármely projektnézetet közvetlenül kinyomtathat, így könnyedén megoszthatja a jelentéseket, vagy nyomtatott példányokat tarthat meg referencia céljából.

Töltse be automatikusan a fő projekteket és alprojekteket a hatékonyabb projektkezelés érdekében.

Szűrje a feladatokat a jobb összpontosítás érdekében, így kiemelheti a projekt bizonyos feladatait vagy fázisait.

A MOOS Project Viewer korlátai

A fejlett funkciók hiánya miatt kevésbé alkalmas komplex projektekhez.

Ez a szoftver nagymértékben támaszkodik más szoftverekkel való integrációra.

MOOS Project Viewer árak

Rendszeres: 25 USD/licenc

Frissítés: 12,50/licenc

Megújítás: 7,50 USD/licenc

MOOS Project Viewer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Steelray Project Viewer (a legjobb a fejlett MS Project megtekintéshez és jelentéskészítéshez)

A 2000-ben piacra dobott Steelray Viewer egy megfizethető Microsoft Project nézőprogram, amely ideális azoknak a csapat tagoknak, akiknek csak a projektfájlok megtekintésére van szükségük.

Tökéletes azok számára, akiknek nincs szükségük a teljes funkcionalitásra, de mégis hozzáférést igényelnek a legfontosabb projektadatokhoz.

Könnyedén megtalálhatja a feladatokat, erőforrásokat vagy dátumokat, és kinyomtathatja a projektterveket méretarányosan. Bár a Steelray egy helyszíni megoldás, vagyis le kell töltenie a számítógépére, egyszerűsége és költséghatékonysága miatt kiváló választás azok számára, akiknek megbízható projektnézőre van szükségük.

A Steelray Project Viewer legjobb funkciói

Hozzáférés vállalati szintű projektmegtekintéshez olyan iparágakban, ahol nagy projektütemények vannak, például a repülőgépiparban és az építőiparban.

Nyissa meg a 1998-tól 2019-ig terjedő verziók Microsoft Project fájljait, valamint az Oracle Primavera P6. XER fájlokat a zökkenőmentes kompatibilitás érdekében.

Egyetlen kattintással navigálhat a projekt részletei között, könnyedén megtekintheti a feladatokat, erőforrásokat vagy fontos dátumokat.

A továbbfejlesztett nyomtatási beállítások segítségével könnyedén megtekintheti és méretezheti a projektterveket. A hatékonyabb kinyomtatás érdekében szabályozhatja az oldal méretét, tájolását és egyéb nyomtatási beállításokat.

A Steelray Project Viewer korlátai

A Steelray kizárólag az MPP fájlok megtekintésére összpontosító felhasználóknak szól.

Lehet, hogy nem támogatja teljes mértékben az újabb formátumokat vagy funkciókat.

Steelray Project Viewer árak

Megjelenítő a Microsoft Projecthez: 20 USD/év felhasználónként

Ultimate Edition: 35 USD/év felhasználónként

Megtekintő Primavera számára: 20 USD/év felhasználónként

Steelray Project Viewer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

❓Tudta? Számos Microsoft Project Viewer eszköz ma már felhőintegrációt kínál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bárhonnan hozzáférjenek a projektfájlokhoz és együtt dolgozzanak rajtuk, javítva ezzel a távoli munkavégzés lehetőségeit.

5. Seavus Project Viewer (A legjobb a biztonságos projektmegtekintéshez, teljes MS Project funkcionalitással)

A Seavus Project Viewer egy praktikus eszköz MS Project fájlok megnyitásához és megtekintéséhez, amely egyszerű és megfizethető módot kínál szervezetének a projektadatok zökkenőmentes eléréséhez.

Ez a Microsoft Project nézőprogram a Microsoft Projecthez hasonló felületet kínál, így a felhasználók könnyedén navigálhatnak és kezelhetik a projektterveket.

Tetszik, hogy több mint 27 nézetet kínál, különböző projekt szerepkörökhöz testreszabható, és tartalmaz Gantt-diagramokat, kritikus útvonali ütemterveket és feladatkezelési nézeteket, ami jó belépő szintű feladatkezelő szoftverré teszi.

A Seavus legjobb funkciói

A projektadatokat külső tárolás nélkül, biztonságosan oszthatja meg, biztosítva ezzel a magánélet és az adatok védelmét.

Használja a saját nyelvén a többnyelvű támogatásnak köszönhetően, amely 11 különböző nyelven elérhető, például angol, német, japán és más nyelveken.

Integrálja a Skype for Business szolgáltatással, javítva projektkommunikációs tervét a projektnézőn belüli közvetlen csapatkommunikáció érdekében.

Részletes projektjelentéseket készíthet az előrehaladásról, a költségekről és a feladatok frissítéseiről, így világos képet kaphat a projekt állapotáról.

A Seavus korlátai

A Seavus Project Viewer csak MPP fájlok megtekintésére alkalmas, fájlok létrehozására vagy szerkesztésére nem használható.

Az integráció mértéke más, általánosan használt projektkezelő eszközökkel korlátozott lehet.

Seavus árak

Egyedi licenc: 30 USD licencenként (magánszemélyek)

Párhuzamos licenc: 89 USD licencenként (egyéni)

Vállalat: Egyedi árazás

Enterprise Unlimited: Egyedi árazás

Seavus értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. GanttProject (A legjobb nyílt forráskódú Gantt-diagramok létrehozásához és kezeléséhez)

Nagy rajongója vagyok a nyílt forráskódú megoldásoknak, ezért szívesen használom a GanttProjectet. Ez a sokoldalú projektkezelő eszköz egyszerűvé és hatékonnyá teszi a projektek létrehozását és kezelését.

Akár Windows, macOS vagy Linux rendszert használ, a GanttProject gyorsan beállítható, és segít a feladatok és erőforrások egyszerű szervezésében.

A GPL3 licenc alapján kiadott forráskód letölthető, módosítható és terjeszthető. Ez a rugalmasság költséghatékony választássá teszi a legjobb Microsoft Project nézőt kereső kis- és középvállalkozások számára.

A GanttProject legjobb funkciói

Kezdje el azonnal a projektek létrehozását, bonyolult beállítási folyamat nélkül.

Feladatok lebontása, erőforrások hozzárendelése és Gantt-diagramok egyszerű elkészítése

Exportálja a projektfájlokat Microsoft Project formátumba, vagy dolgozzon CSV- és Excel-fájlokkal. PDF- és PNG-jelentéseket is létrehozhat.

Kövesse nyomon az előrehaladást, és hasonlítsa össze közvetlenül az alapértékekkel, hogy azonosítsa az eltéréseket.

A GanttProject korlátai

Ez az eszköz nem ideális komplex elemzésekhez.

A felület elavultnak tűnik és kissé kényelmetlen a használata.

GanttProject árak

Ingyenes

Önkéntes hozzájárulások 5 dollártól kezdődően

GanttProject értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (150+ értékelés)

7. MPP Viewer (a legjobb egyszerű és gyors MPP-fájl megtekintéshez)

Ha egyszerű módot keres az MS Project fájlok elérésére, az MPP Viewer jó választás. Ez az egyszerű nézőprogram lehetővé teszi az MPP fájlok zökkenőmentes megnyitását, exportálását és nyomtatását.

Kompatibilis a Microsoft Project különböző verzióival, beleértve a 2016, 2007, 2003 és 2000 verziókat. Ezenkívül felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a projektadatok között való navigálást.

Az MPP Viewer 4. 0 zökkenőmentes működéséhez a . NET Framework 4. 6. 2 szükséges. Ha Windows XP rendszert használ, akkor az MPP Viewer 1. 0 szükséges, amely támogatja a . NET 4. 5-öt.

Az MPP Viewer legjobb funkciói

Tekintse meg projektje felépítését egy világos, hierarchikus elrendezésben, hogy könnyen megérthesse a feladatok közötti kapcsolatokat.

Több projektdokumentációs fájlon dolgozzon egyszerre, lehetővé téve a feladatok zökkenőmentes összehasonlítását és kezelését.

Szűrje a feladatokat a befejezési állapot szerint, függetlenül attól, hogy befejezettek, befejezetlenek vagy ma esedékesek-e, egyszerűen.

Legyen mindig a határidők előtt, az esedékességet túllépő feladatok automatikus kiemelésével.

MPP Viewer korlátozások

A 2007-es projektfájlokat nem lehet megnyitni, és hibanapló nélkül a hibaelhárítási lehetőségek jelentősen korlátozottak.

MPP Viewer árak

Ingyenesen használható, mivel nyílt forráskódú platformról van szó.

MPP Viewer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Project Reader (a legköltséghatékonyabb MS Project fájlnézegető)

A Project Reader biztosítja, hogy rendelkezésre álljanak a projektek hatékony kezeléséhez szükséges eszközök, különösen nagy mennyiségű adat kezelése esetén.

Több projektet is megnyithat különböző Microsoft Project fájltípusokkal, beleértve az MPP fájlt, az MPT-t, az XML-t, és még az 1998-as verziókból származó fájlokat is.

Ez a könnyű nézőprogram utánozza az MS Project használatának élményét, és olyan alapvető funkciókat kínál, mint a Gantt-diagramok, a feladatfelhasználás, a Gantt-diagramok nyomon követése és az erőforrás-kezelés Windows és Mac felhasználók számára egyaránt.

A Project Reader legjobb funkciói

Készítsen jegyzeteket a feladatokról, rendezze a táblázatokat, és exportálja az adatokat Excelbe az egyszerű megosztás és elemzés érdekében.

Válasszon több nyelv közül – angol, spanyol, portugál, olasz, német és francia –, így a szoftver szélesebb közönség számára elérhetővé válik.

A keresési funkció segítségével gyorsan megtalálhatja az adatokat nagy projektekben, így értékes időt takaríthat meg.

Testreszabhatja a megtekintési élményt a meglévő táblázatok közül választva vagy saját táblázatot létrehozva.

A Project Reader korlátai

Nem elég rugalmas a fájlok mentett szinten történő bezárása és a legfelső szinten történő újbóli megnyitása szempontjából.

A fájlkezelés korlátozott lehetőségei zavarhatják a felhasználók munkamenetét.

A Project Reader ára

Standard: 29 USD (egyetlen munkaállomás licenc)

Standard: 92 USD (egyidejű licenc)

Professzionális: 40 USD (egyetlen munkaállomás licenc)

Professzionális: 115 USD (egyidejű licenc)

Project Reader értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Smartsheet (A legjobb a közös munkamenedzsmenthez és automatizáláshoz)

A Smartsheet ötvözi a táblázatok ismertségét a projekt együttműködési és kezelési eszközök funkcióival, így praktikus alternatívát kínál a hagyományos Microsoft Project-nézőprogramokhoz, beleértve a Microsoft Project Servert is.

Az .mpp fájl sikeres importálásához el kell távolítania az olyan korlátozásokat, mint a „befejezés határideje”, és gondoskodnia kell arról, hogy minden oszlop kibontva legyen. Ezek a lépések segítik az importálási folyamat zökkenőmentes lebonyolítását.

A Smartsheet legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható számos alkalmazással, többek között a Microsoft és Google alkalmazásokkal, a Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box és Tableau alkalmazásokkal.

Használja a Smartsheet mesterséges intelligenciáját a képletek vagy szövegek automatikus kitöltéséhez a táblázatkezelő celláiban, ezzel egyszerűsítve az adatbevitelt és csökkentve a hibák számát.

Ossza meg fájljait, állítson be riasztásokat és hozzon létre beszélgetési szálakat, hogy csapata kapcsolatban maradjon és javuljon a csapaton belüli kommunikáció.

A Gantt-diagram adatait könnyedén exportálhatja vissza táblázatokba, így gyorsan elemezheti és kezelheti projektadatait.

A Smartsheet korlátai

Fájlonként csak egy táblázat megengedett.

A sorokban és oszlopokban tárolható adatmennyiség korlátozott.

Smartsheet árak

Előny: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 32 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3200+ értékelés)

10. Project Viewer 365 (a legjobb platformok közötti MS Project fájl megtekintéshez)

A Project Viewer 365 egy praktikus eszköz MS Project fájlok megnyitásához, olvasásához és megosztásához. Akár egy kis csapat tagja, akár külső partnerekkel dolgozik együtt, ez az MS Project néző egyszerűsíti a folyamatot, lehetővé téve a projekt részleteinek gyors elérését a teljes projektmenedzsment szoftver bonyolultsága nélkül.

Tökéletesen működik a 2021-től 2010-ig terjedő MS Project verziókkal. Ráadásul Office 365-höz hasonló felülete felhasználóbarát, így bárki könnyedén használhatja.

A Project Viewer 365 legjobb funkciói

Használja az ingyenes verziót a projektek költségmentes megtekintéséhez, ami kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak a feladatok részleteit kell megtekinteniük.

Hozzáférhet az .mpp fájlokhoz Windows, Mac és mobil eszközökön, így bárhonnan dolgozhat.

Könnyedén csatlakozhat a Google Drive, OneDrive, Dropbox és SharePoint szolgáltatásokhoz a fájlok egyszerű kezelése és megosztása érdekében.

A Project Viewer 365 korlátai

Az ingyenes verzió korlátozhatja a fejlett funkciókhoz való hozzáférést.

Ez az eszköz nem projektfájlok szerkesztésére vagy létrehozására szolgál.

Project Viewer 365 árak

Örökös licenc: 29,99 USD/felhasználó áron kapható.

Project Viewer 365 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Kombinálja a projektnézegetőket a ClickUp-pal a jobb szervezés érdekében

A megfelelő Microsoft Project néző szoftver kiválasztása jelentősen javíthatja a projektkezelést. Költséghatékony megoldást kínál a projektfájlok megtekintésére és megosztására a teljes licencelés bonyolultsága nélkül.

A bemutatott tíz MS Project néző eszköz mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, a zökkenőmentes együttműködéstől a robusztus jelentéskészítésig.

De ha többet szeretne, mint egy egyszerű MS Project nézőprogramot, akkor a ClickUp a nyertes. Intuitív feladatkezelésével és testreszabható nézetekkel, például Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal a ClickUp lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatot tökéletesen az Ön igényeihez igazítsa.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és frissítse projektkezelési tapasztalatait még ma!