A 10 legjobb Microsoft Project néző szoftver 2025-re

PMO Team
2024. november 10.

Amikor projektmenedzserként kezdtem, hamar rájöttem, hogy bár a Microsoft Project hatékony, magas költsége és bonyolult licencelése egyesek számára kihívást jelentett.

A tömeges licenceléssel való eligazodás túlnyomó volt – vajon a csapatom minden funkciót használni fog, vagy csak feleslegesen fizetünk az extrákért? Ráadásul a jogosulatlan fájlváltoztatások megnehezítették az ellenőrzés fenntartását.

Egyszerűbb megoldásra volt szükségem, ezért megvizsgáltam a Microsoft Project Viewert, hogy segítsek csapatomnak a projekt részleteinek elérésében és megosztásában a teljes licenceléssel járó gondok nélkül.

Ebben a cikkben megosztom a 10 legjobb Microsoft Project néző szoftvert, valamint azok legjobb tulajdonságait és korlátait, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson.

Akkor lássunk hozzá!

Mit kell keresnie a Microsoft Project Viewer szoftverben?

Minden Microsoft Project-megjelenítő lehetővé teszi a projektfájlok elérését, de néhányuk extra funkciókat is kínál, így valódi Microsoft Project-alternatíváknak számítanak. Ezek a kiegészítő funkciók jelentősen javíthatják a csapatok közötti együttműködést és az információk megosztását.

Íme néhány olyan funkció, amelyet a projektmenedzsereknek feltétlenül figyelembe kell venniük:

  • MPP fájlok megnyitása: Biztosítsa a kompatibilitást a különböző fájlformátumokkal (. mpp, . mpt, . mpx, . xml) a teljes projekt-hozzáférés érdekében.
  • Projektfájlok megosztása: Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel az MPP fájlokat Excel vagy CSV formátumban exportálhatja, hogy azokat könnyen megoszthassa a Microsoft Projectet nem használó felhasználókkal.
  • Projektfájlok nyomtatása: Győződjön meg arról, hogy a nézőprogram lehetővé teszi a megbeszélésekhez szükséges papír alapú másolatok egyszerű nyomtatását.
  • Támogatott operációs rendszerek: Ellenőrizze az operációs rendszerével való kompatibilitást, legyen az Windows, Mac vagy Linux.
  • Táblázatok és jelentések megjelenítése: Ellenőrizze a fontos projektvizuális elemeket, mint például a Gantt-diagramok és az erőforrás-elosztási jelentések.
  • Egyéni nézetek elérés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes megnyitni a Microsoft Projectben létrehozott egyéni nézeteket a pontos adatmegjelenítés érdekében.
  • Fájlok exportálása: Keresse meg azt a funkciót, amely lehetővé teszi a fájlok visszaexportálását a Microsoft Project vagy az Excel programba az egyszerű frissítés érdekében.
  • Nagy fájlok kezelése: Vegye figyelembe az esetleges fájlméret-korlátozásokat, amelyek korlátozhatják a nagyobb projektekhez való hozzáférést.
  • Integrálja a felhőszolgáltatásokkal: Ellenőrizze a kompatibilitást a SharePoint, a Google Drive és az OneDrive szolgáltatással.
  • Támogatott verziók: Ellenőrizze a kompatibilitást az Ön által használt Microsoft Project verziókkal.

A 10 legjobb Microsoft Project Viewer szoftver

Íme a 10 legjobb Microsoft Project néző szoftver, amelyekkel részletesen megtekintheti és megoszthatja a Microsoft projektterveket: 👇🏼

1. ClickUp (A legjobb integrációkkal ellátott átfogó projektkezeléshez)

A ClickUp mind a Microsoft Project fájlok megtekintési funkcióit, mind pedig átfogó projektkezelési funkciókat kínál, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, akik MS Project fájlokkal szeretnének dolgozni, miközben hozzáférnek további projektkezelési eszközökhöz is.

Bár nem kifejezetten MS Project-nézőként lett kifejlesztve, a ClickUp Project Management Software egy sokoldalú platform, amelyet érdemes figyelembe venni a projektek kezelésekor.

A ClickUp-ot választottam első helyre, mert integrációs képességeit együttműködési eszközökkel ötvözi, így ez a legjobb projektkezelő eszköz.

ClickUp Tasks

A ClickUp Tasks segítségével összetett projekteket kezelhető feladatokra bonthat, és azokhoz igazíthatja munkafolyamatát. Adjon hozzá egyéni mezőket, kapcsolja össze a függő feladatokat, és kategorizálja azokat feladat típusok szerint, hogy minden pontosan úgy legyen szervezve, ahogyan Önnek szüksége van.

Ez a testreszabás túlmutat a fájlok megtekintésén, és aktívan segíti a projektek kezelését.

Több listán átívelő munkák vizualizálása a funkciók közötti feladatok kezeléséhez és a sprintek tervezéséhez a ClickUp Tasks segítségével: microsoft project viewer
Több listán átívelő munkák vizualizálása a funkciók közötti feladatok kezeléséhez és a sprintek tervezéséhez a ClickUp Tasks segítségével.

ClickUp integrációk

ClickUp felhasználóként imádom, hogy a több mint 1000 eszközt tartalmazó ClickUp Integrations segítségével az adatok importálása és exportálása gyerekjáték.

Akár az Asana, a Trello vagy a Jira feladatok importálásával, akár a Google Drive, a Slack és a HubSpot szinkronizálásával foglalkozik, a ClickUp mindent egy helyen tart, egyszerűen és hozzáférhetően.

Egyesítse eszközeit a ClickUp Integrations segítségével, és kezelje összes projektjét egyetlen platformról: microsoft project viewer
Egyesítse eszközeit a ClickUp Integrations segítségével, és kezelje összes projektjét egyetlen platformról.

A Gantt-diagramok kiválóan alkalmasak az ütemtervek nyomon követésére, míg a Kanban táblák tökéletesek a munkafolyamatok vizualizálására és a feladatok prioritásainak kezelésére.

ClickUp Views

Míg sok Microsoft Project nézőprogram elsősorban az .mpp fájlok megtekintését teszi lehetővé, a ClickUp Views ennél többet kínál. Lehetővé teszi a projektek aktív kezelését testreszabható nézetekkel, például Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal.

Maradjon naprakész a ClickUp Gantt kritikus útvonala segítségével, és győződjön meg arról, hogy projektjei minden mérföldkövet elérjenek.
Növelje termelékenységét a ClickUp projektmenedzsment sablonnal
Töltse le ezt a sablont
Növelje termelékenységét a ClickUp projektmenedzsment sablonnal

A ClickUp projektmenedzsment sablon megkönnyíti a tervezést egy előre elkészített térrel, amely a munkát projektfázisok mappáiba szervezi.

Íme, mit segíthet elérni:

  • Erőforrások vizualizálása és nyomon követése: Kapjon áttekinthető képet a projekt erőforrásairól
  • Feladatok kezelése és prioritásainak meghatározása: Feladatok hozzárendelése és prioritásainak meghatározása többféle munkafolyamat-nézettel
  • Zökkenőmentes együttműködés: Könnyedén szinkronizálhat az érdekelt felekkel és csapatával.

Ez az ingyenes sablon rugalmas lista- és Kanban-szerű táblázatos nézeteket tartalmaz az azonnali előrehaladás nyomon követéséhez, valamint hat egyéni feladatállapotot, amelyek jelzik, hogy a teendők folyamatban, nyitott vagy befejezett állapotban vannak-e.

A hagyományos Microsoft Project néző szoftverekhez képest ez a ClickUp sablon interaktívabb megközelítést kínál, amely lehetővé teszi a feladatok kezelését és a csapatával való együttműködést, ahelyett, hogy csak az adatokat nézné.

🌟 Sablonarchívum: Fedezze fel projektmenedzsment sablonjaink széles választékát, amelyek minden igényt kielégítenek, az agilis munkafolyamatoktól a marketingstratégiákig.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Hozzáférés-vezérlés: Állítson be jogosultságokat, és vezérelje, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti projektjeit, megosztási linkek létrehozásával a Listákhoz vagy a Dokumentumokhoz.
  • Központosítsa az információkat: Szervezze munkáját strukturált módon a különböző területek, projektek, listák, feladatok és alfeladatok között. Emellett egyéni mezőket is hozzáadhat a részletesebb nyomon követés és szervezés érdekében.
  • Időkövetés: Optimalizálja projektmenedzsment munkafolyamatát az időkövetési és jelentési funkciók segítségével, amelyek részletes betekintést nyújtanak a feladatok időtartamába és az erőforrások elosztásába.
  • Együttműködés a csapattal: Használja a megjegyzéseket, csevegéseket és @említéseket, hogy kapcsolatban maradjon és biztosítsa, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a projekt teljes életciklusa alatt.
  • A haladás nyomon követése: Tartsa mindenki naprakészen, beleértve a külső érdekelt feleket is, a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével, amely valós időben mutatja a legfontosabb projektmutatók haladását, hogy megértsék a fejlesztendő területeket.
Összehangolja és kövesse nyomon csapata közös céljait a ClickUp Dashboards csomagcéljaival: microsoft project viewer
Összehangolja és kövesse nyomon csapata közös céljait a ClickUp Dashboards csomagcéljaival.
  • Használja az AI tudáskezelőt: A ClickUp Brain segítségével azonnal hozzáférhet a feladatokkal, dokumentumokkal és csapattagokkal kapcsolatos válaszokhoz, így nem kell több forrásból keresnie az információkat.
Használja a ClickUp AI-t a projektkezelés egyszerűsítéséhez a feladatok automatizálásával, betekintések generálásával és tartalom létrehozásával.
Használja a ClickUp AI-t a projektkezelés egyszerűsítéséhez a feladatok automatizálásával, betekintések generálásával és tartalom létrehozásával.

ClickUp korlátozások

  • A ClickUp átfogó projektkezelési funkciói miatt a tanulási görbe meredek lehet.
  • A mobilalkalmazás még fejlesztés alatt áll, és teljesítménye és funkcionalitása még nem éri el a webes verzió szintjét.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínálhat, amelyekről még elképzelni sem tudtam, hogy milyen előnyökkel járnak számunkra.

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja az összes problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínálhat, amelyek olyan előnyökkel járnak, amikről még csak nem is álmodtam.

✨ Bónusz tipp: Szeretnéd javítani a projektkövetésedet? Projektirányító panelek gyűjteményünk segít intuitív vizualizációkat tervezni, amelyek átalakítják a munkafolyamatot és növelik a csapat hatékonyságát.

2. Project Plan 365 (A legjobb Microsoft Project kompatibilitás bármilyen eszközön)

Project Plan 365: Microsoft Project néző
Forrás: Project Plan 365

A Housatonic Software által fejlesztett Project Plan 365 egy projektkezelő eszköz, amely kompatibilis a Microsoft Project (. mpp) fájlokkal.

Lehetővé teszi a Microsoft Project fájlok közvetlen megnyitását és szerkesztését importálás vagy exportálás nélkül, így a közös munka zökkenőmentes és problémamentes lesz.

Ez az eszköz zökkenőmentes tervezést és együttműködést biztosít, különösen azoknak a felhasználóknak, akik ismerik a Microsoft Projects programot. Akár hagyományos projekteket kezel, akár modern Agile módszereket alkalmaz, ez az eszköz megkönnyíti a haladás nyomon követését és a rendszerezést.

A Project Plan 365 legjobb funkciói

  • Bármilyen eszközről hozzáférhet projektjeihez – PC, Mac, iOS, vagy Android
  • Csatlakozzon az összes főbb felhőszolgáltatáshoz, mint például a Google Drive, a Dropbox, az OneDrive és a SharePoint, így biztosítva, hogy adatai mindig elérhetők és biztonságban vannak.
  • Számítsa ki a költségeket, a határidőket és a kritikus útvonalakat a fejlett ütemezési motor segítségével.
  • Készítsen lenyűgöző Gantt-diagramokat és vizuális jelentéseket a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

A Project Plan 365 korlátai

  • Komplex diagramok kezelése során előfordulhat, hogy a program időnként összeomlik.
  • Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról számoltak be a Dropboxszal kapcsolatban.

Project Plan 365 árak

  • Standard: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Project Plan 365 értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Rendszeresen frissítse a néző szoftvert, hogy a projektben érdekelt felek folyamatosan tájékozottak legyenek a haladásról és a változásokról. Ezzel elkerülhető a félreértések és mindenki egyformán tájékozott marad.

3. MOOS Project Viewer (a legjobb a könnyű Microsoft Project fájlok megtekintéséhez)

MOOS Project Viewer: Microsoft Project nézőprogram
Forrás: MOOS Project Viewer

A MOOS Project Viewer egy felhasználóalapú licencelési szoftver, amely bármely Java-kompatibilis platformon fut, beleértve a Windows, Mac OS X és Linux rendszereket. Költséghatékony megoldás projektmenedzserek és érdekelt felek számára, így rugalmas választás több rendszer felhasználói számára.

Bár nem a Microsoft® fejlesztette, ez a Microsoft Project nézőprogram úgy lett kialakítva, hogy minden szükséges megtekintési funkciót biztosítson a projektek hatékony kezeléséhez.

A MOOS Project Viewer legjobb funkciói

  • Nyissa meg a Microsoft® Project fájlokat különböző formátumokban (. mpp,. mpt,. xml) és 2000-től 2019-ig terjedő verziókban, így rugalmasan hozzáférhet a projektadatokhoz a különböző verziókban.
  • Bármely projektnézetet közvetlenül kinyomtathat, így könnyedén megoszthatja a jelentéseket, vagy nyomtatott példányokat tarthat meg referencia céljából.
  • Töltse be automatikusan a fő projekteket és alprojekteket a hatékonyabb projektkezelés érdekében.
  • Szűrje a feladatokat a jobb összpontosítás érdekében, így kiemelheti a projekt bizonyos feladatait vagy fázisait.

A MOOS Project Viewer korlátai

  • A fejlett funkciók hiánya miatt kevésbé alkalmas komplex projektekhez.
  • Ez a szoftver nagymértékben támaszkodik más szoftverekkel való integrációra.

MOOS Project Viewer árak

  • Rendszeres: 25 USD/licenc
  • Frissítés: 12,50/licenc
  • Megújítás: 7,50 USD/licenc

MOOS Project Viewer értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

4. Steelray Project Viewer (a legjobb a fejlett MS Project megtekintéshez és jelentéskészítéshez)

Steelray Project Viewer: Microsoft Project nézőprogram
Forrás: Steelray Project Viewer

A 2000-ben piacra dobott Steelray Viewer egy megfizethető Microsoft Project nézőprogram, amely ideális azoknak a csapat tagoknak, akiknek csak a projektfájlok megtekintésére van szükségük.

Tökéletes azok számára, akiknek nincs szükségük a teljes funkcionalitásra, de mégis hozzáférést igényelnek a legfontosabb projektadatokhoz.

Könnyedén megtalálhatja a feladatokat, erőforrásokat vagy dátumokat, és kinyomtathatja a projektterveket méretarányosan. Bár a Steelray egy helyszíni megoldás, vagyis le kell töltenie a számítógépére, egyszerűsége és költséghatékonysága miatt kiváló választás azok számára, akiknek megbízható projektnézőre van szükségük.

A Steelray Project Viewer legjobb funkciói

  • Hozzáférés vállalati szintű projektmegtekintéshez olyan iparágakban, ahol nagy projektütemények vannak, például a repülőgépiparban és az építőiparban.
  • Nyissa meg a 1998-tól 2019-ig terjedő verziók Microsoft Project fájljait, valamint az Oracle Primavera P6. XER fájlokat a zökkenőmentes kompatibilitás érdekében.
  • Egyetlen kattintással navigálhat a projekt részletei között, könnyedén megtekintheti a feladatokat, erőforrásokat vagy fontos dátumokat.
  • A továbbfejlesztett nyomtatási beállítások segítségével könnyedén megtekintheti és méretezheti a projektterveket. A hatékonyabb kinyomtatás érdekében szabályozhatja az oldal méretét, tájolását és egyéb nyomtatási beállításokat.

A Steelray Project Viewer korlátai

  • A Steelray kizárólag az MPP fájlok megtekintésére összpontosító felhasználóknak szól.
  • Lehet, hogy nem támogatja teljes mértékben az újabb formátumokat vagy funkciókat.

Steelray Project Viewer árak

  • Megjelenítő a Microsoft Projecthez: 20 USD/év felhasználónként
  • Ultimate Edition: 35 USD/év felhasználónként
  • Megtekintő Primavera számára: 20 USD/év felhasználónként

Steelray Project Viewer értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Tudta? Számos Microsoft Project Viewer eszköz ma már felhőintegrációt kínál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bárhonnan hozzáférjenek a projektfájlokhoz és együtt dolgozzanak rajtuk, javítva ezzel a távoli munkavégzés lehetőségeit.

5. Seavus Project Viewer (A legjobb a biztonságos projektmegtekintéshez, teljes MS Project funkcionalitással)

Seavus Project Viewer: Microsoft Project nézőprogram
Forrás: Seavus Project Viewer

A Seavus Project Viewer egy praktikus eszköz MS Project fájlok megnyitásához és megtekintéséhez, amely egyszerű és megfizethető módot kínál szervezetének a projektadatok zökkenőmentes eléréséhez.

Ez a Microsoft Project nézőprogram a Microsoft Projecthez hasonló felületet kínál, így a felhasználók könnyedén navigálhatnak és kezelhetik a projektterveket.

Tetszik, hogy több mint 27 nézetet kínál, különböző projekt szerepkörökhöz testreszabható, és tartalmaz Gantt-diagramokat, kritikus útvonali ütemterveket és feladatkezelési nézeteket, ami jó belépő szintű feladatkezelő szoftverré teszi.

A Seavus legjobb funkciói

  • A projektadatokat külső tárolás nélkül, biztonságosan oszthatja meg, biztosítva ezzel a magánélet és az adatok védelmét.
  • Használja a saját nyelvén a többnyelvű támogatásnak köszönhetően, amely 11 különböző nyelven elérhető, például angol, német, japán és más nyelveken.
  • Integrálja a Skype for Business szolgáltatással, javítva projektkommunikációs tervét a projektnézőn belüli közvetlen csapatkommunikáció érdekében.
  • Részletes projektjelentéseket készíthet az előrehaladásról, a költségekről és a feladatok frissítéseiről, így világos képet kaphat a projekt állapotáról.

A Seavus korlátai

  • A Seavus Project Viewer csak MPP fájlok megtekintésére alkalmas, fájlok létrehozására vagy szerkesztésére nem használható.
  • Az integráció mértéke más, általánosan használt projektkezelő eszközökkel korlátozott lehet.

Seavus árak

  • Egyedi licenc: 30 USD licencenként (magánszemélyek)
  • Párhuzamos licenc: 89 USD licencenként (egyéni)
  • Vállalat: Egyedi árazás
  • Enterprise Unlimited: Egyedi árazás

Seavus értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

6. GanttProject (A legjobb nyílt forráskódú Gantt-diagramok létrehozásához és kezeléséhez)

GanttProject
Forrás: GanttProject

Nagy rajongója vagyok a nyílt forráskódú megoldásoknak, ezért szívesen használom a GanttProjectet. Ez a sokoldalú projektkezelő eszköz egyszerűvé és hatékonnyá teszi a projektek létrehozását és kezelését.

Akár Windows, macOS vagy Linux rendszert használ, a GanttProject gyorsan beállítható, és segít a feladatok és erőforrások egyszerű szervezésében.

A GPL3 licenc alapján kiadott forráskód letölthető, módosítható és terjeszthető. Ez a rugalmasság költséghatékony választássá teszi a legjobb Microsoft Project nézőt kereső kis- és középvállalkozások számára.

A GanttProject legjobb funkciói

  • Kezdje el azonnal a projektek létrehozását, bonyolult beállítási folyamat nélkül.
  • Feladatok lebontása, erőforrások hozzárendelése és Gantt-diagramok egyszerű elkészítése
  • Exportálja a projektfájlokat Microsoft Project formátumba, vagy dolgozzon CSV- és Excel-fájlokkal. PDF- és PNG-jelentéseket is létrehozhat.
  • Kövesse nyomon az előrehaladást, és hasonlítsa össze közvetlenül az alapértékekkel, hogy azonosítsa az eltéréseket.

A GanttProject korlátai

  • Ez az eszköz nem ideális komplex elemzésekhez.
  • A felület elavultnak tűnik és kissé kényelmetlen a használata.

GanttProject árak

  • Ingyenes
  • Önkéntes hozzájárulások 5 dollártól kezdődően

GanttProject értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (150+ értékelés)

7. MPP Viewer (a legjobb egyszerű és gyors MPP-fájl megtekintéshez)

MPP Viewer
Forrás: Sourceforge

Ha egyszerű módot keres az MS Project fájlok elérésére, az MPP Viewer jó választás. Ez az egyszerű nézőprogram lehetővé teszi az MPP fájlok zökkenőmentes megnyitását, exportálását és nyomtatását.

Kompatibilis a Microsoft Project különböző verzióival, beleértve a 2016, 2007, 2003 és 2000 verziókat. Ezenkívül felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a projektadatok között való navigálást.

Az MPP Viewer 4. 0 zökkenőmentes működéséhez a . NET Framework 4. 6. 2 szükséges. Ha Windows XP rendszert használ, akkor az MPP Viewer 1. 0 szükséges, amely támogatja a . NET 4. 5-öt.

Az MPP Viewer legjobb funkciói

  • Tekintse meg projektje felépítését egy világos, hierarchikus elrendezésben, hogy könnyen megérthesse a feladatok közötti kapcsolatokat.
  • Több projektdokumentációs fájlon dolgozzon egyszerre, lehetővé téve a feladatok zökkenőmentes összehasonlítását és kezelését.
  • Szűrje a feladatokat a befejezési állapot szerint, függetlenül attól, hogy befejezettek, befejezetlenek vagy ma esedékesek-e, egyszerűen.
  • Legyen mindig a határidők előtt, az esedékességet túllépő feladatok automatikus kiemelésével.

MPP Viewer korlátozások

  • A 2007-es projektfájlokat nem lehet megnyitni, és hibanapló nélkül a hibaelhárítási lehetőségek jelentősen korlátozottak.

MPP Viewer árak

  • Ingyenesen használható, mivel nyílt forráskódú platformról van szó.

MPP Viewer értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

8. Project Reader (a legköltséghatékonyabb MS Project fájlnézegető)

Project Reader
Forrás: Project Reader

A Project Reader biztosítja, hogy rendelkezésre álljanak a projektek hatékony kezeléséhez szükséges eszközök, különösen nagy mennyiségű adat kezelése esetén.

Több projektet is megnyithat különböző Microsoft Project fájltípusokkal, beleértve az MPP fájlt, az MPT-t, az XML-t, és még az 1998-as verziókból származó fájlokat is.

Ez a könnyű nézőprogram utánozza az MS Project használatának élményét, és olyan alapvető funkciókat kínál, mint a Gantt-diagramok, a feladatfelhasználás, a Gantt-diagramok nyomon követése és az erőforrás-kezelés Windows és Mac felhasználók számára egyaránt.

A Project Reader legjobb funkciói

  • Készítsen jegyzeteket a feladatokról, rendezze a táblázatokat, és exportálja az adatokat Excelbe az egyszerű megosztás és elemzés érdekében.
  • Válasszon több nyelv közül – angol, spanyol, portugál, olasz, német és francia –, így a szoftver szélesebb közönség számára elérhetővé válik.
  • A keresési funkció segítségével gyorsan megtalálhatja az adatokat nagy projektekben, így értékes időt takaríthat meg.
  • Testreszabhatja a megtekintési élményt a meglévő táblázatok közül választva vagy saját táblázatot létrehozva.

A Project Reader korlátai

  • Nem elég rugalmas a fájlok mentett szinten történő bezárása és a legfelső szinten történő újbóli megnyitása szempontjából.
  • A fájlkezelés korlátozott lehetőségei zavarhatják a felhasználók munkamenetét.

A Project Reader ára

  • Standard: 29 USD (egyetlen munkaállomás licenc)
  • Standard: 92 USD (egyidejű licenc)
  • Professzionális: 40 USD (egyetlen munkaállomás licenc)
  • Professzionális: 115 USD (egyidejű licenc)

Project Reader értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. Smartsheet (A legjobb a közös munkamenedzsmenthez és automatizáláshoz)

Smartsheet
Forrás: Smartsheet

A Smartsheet ötvözi a táblázatok ismertségét a projekt együttműködési és kezelési eszközök funkcióival, így praktikus alternatívát kínál a hagyományos Microsoft Project-nézőprogramokhoz, beleértve a Microsoft Project Servert is.

Az .mpp fájl sikeres importálásához el kell távolítania az olyan korlátozásokat, mint a „befejezés határideje”, és gondoskodnia kell arról, hogy minden oszlop kibontva legyen. Ezek a lépések segítik az importálási folyamat zökkenőmentes lebonyolítását.

A Smartsheet legjobb funkciói

  • Zökkenőmentesen integrálható számos alkalmazással, többek között a Microsoft és Google alkalmazásokkal, a Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box és Tableau alkalmazásokkal.
  • Használja a Smartsheet mesterséges intelligenciáját a képletek vagy szövegek automatikus kitöltéséhez a táblázatkezelő celláiban, ezzel egyszerűsítve az adatbevitelt és csökkentve a hibák számát.
  • Ossza meg fájljait, állítson be riasztásokat és hozzon létre beszélgetési szálakat, hogy csapata kapcsolatban maradjon és javuljon a csapaton belüli kommunikáció.
  • A Gantt-diagram adatait könnyedén exportálhatja vissza táblázatokba, így gyorsan elemezheti és kezelheti projektadatait.

A Smartsheet korlátai

  • Fájlonként csak egy táblázat megengedett.
  • A sorokban és oszlopokban tárolható adatmennyiség korlátozott.

Smartsheet árak

  • Előny: 9 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 32 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (3200+ értékelés)

10. Project Viewer 365 (a legjobb platformok közötti MS Project fájl megtekintéshez)

Project Viewer 365: Microsoft Project nézőprogram
Forrás: Project Viewer 365

A Project Viewer 365 egy praktikus eszköz MS Project fájlok megnyitásához, olvasásához és megosztásához. Akár egy kis csapat tagja, akár külső partnerekkel dolgozik együtt, ez az MS Project néző egyszerűsíti a folyamatot, lehetővé téve a projekt részleteinek gyors elérését a teljes projektmenedzsment szoftver bonyolultsága nélkül.

Tökéletesen működik a 2021-től 2010-ig terjedő MS Project verziókkal. Ráadásul Office 365-höz hasonló felülete felhasználóbarát, így bárki könnyedén használhatja.

A Project Viewer 365 legjobb funkciói

  • Használja az ingyenes verziót a projektek költségmentes megtekintéséhez, ami kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek csak a feladatok részleteit kell megtekinteniük.
  • Hozzáférhet az .mpp fájlokhoz Windows, Mac és mobil eszközökön, így bárhonnan dolgozhat.
  • Könnyedén csatlakozhat a Google Drive, OneDrive, Dropbox és SharePoint szolgáltatásokhoz a fájlok egyszerű kezelése és megosztása érdekében.

A Project Viewer 365 korlátai

  • Az ingyenes verzió korlátozhatja a fejlett funkciókhoz való hozzáférést.
  • Ez az eszköz nem projektfájlok szerkesztésére vagy létrehozására szolgál.

Project Viewer 365 árak

  • Örökös licenc: 29,99 USD/felhasználó áron kapható.

Project Viewer 365 értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Kombinálja a projektnézegetőket a ClickUp-pal a jobb szervezés érdekében

A megfelelő Microsoft Project néző szoftver kiválasztása jelentősen javíthatja a projektkezelést. Költséghatékony megoldást kínál a projektfájlok megtekintésére és megosztására a teljes licencelés bonyolultsága nélkül.

A bemutatott tíz MS Project néző eszköz mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, a zökkenőmentes együttműködéstől a robusztus jelentéskészítésig.

De ha többet szeretne, mint egy egyszerű MS Project nézőprogramot, akkor a ClickUp a nyertes. Intuitív feladatkezelésével és testreszabható nézetekkel, például Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal a ClickUp lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatot tökéletesen az Ön igényeihez igazítsa.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és frissítse projektkezelési tapasztalatait még ma!

