A 10 legjobb CRM-rendszer egyesületek számára a hatékonyság és az együttműködés javítása érdekében

Bármely egyesület szívét a tagjai jelentik.

De ahhoz, hogy ez a lendület megmaradjon, jó szándékra nem elég. Tudatosan kell nyomon követnie a tagságot, automatizálnia kell a tagdíjak beszedését, és rendezvényeket és webináriumokat kell szerveznie, miközben hű marad a szervezet céljához.

Sok időt töltöttem a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek tesztelésével, és az utolsó dolog, amit szeretne, az egy olyan CRM rendszer, amely Ön ellen dolgozik, nem pedig Önért. Képesnek kell lennie arra, hogy minden adatát – például a megtartási stratégiákat, az értékesítési lehetőségeket és a marketingkampányokat – egy központi helyen tárolja és elemezze.

A jó hír?

Számos CRM szoftver kifejezetten az ügyfélkapcsolatok kezelése során felmerülő egyedi kihívások megoldására lett kifejlesztve.

Ez a blogbejegyzés bemutatja azokat az eszközöket, amelyek valóban működnek. Nézzük meg őket!

Mit kell keresnie egy egyesületek számára készült CRM-ben?

Nem minden CRM-rendszer egyforma. Ha olyan eszközt szeretne, amely valóban segít jól végezni a munkáját, akkor olyanra van szüksége, amely megfelel az egyesületek működtetésének egyedi igényeinek.

De mire kell figyelnie?

Testreszabási lehetőségek: A CRM szoftver megoldásnak lehetővé kell tennie a mezők, munkafolyamatok és jelentések testreszabását, hogy azok illeszkedjenek a szövetség egyedi struktúrájához, és alkalmazkodjanak a szövetség növekedéséhez vagy fókuszának változásához.

Tagkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a részletes tagprofilok kezelését, beleértve a kapcsolattartási információkat, a tagsági státuszt, a tagdíjakat, az eseményeken való részvételt és egyéb preferenciákat.

Mobil hozzáférhetőség: A választott CRM-rendszernek mobilbarát felülettel vagy dedikált alkalmazással kell rendelkeznie, hogy útközben is hozzáférhessen a tagok adataihoz, frissíthesse a rekordokat vagy válaszolhasson a kérdésekre.

Jelentések és elemzések: Válasszon olyan platformot, amely robusztus jelentéskészítési funkciókat kínál, és betekintést nyújt a tagsági trendekbe, az eseményeken való részvételbe, a pénzügyi helyzetbe és egyebekbe.

Integráció más eszközökkel: A CRM-nek zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő technológiai eszközökhöz, például a weboldalához, a könyvelési szoftveréhez és a fizetési feldolgozó rendszereihez.

Eseménykezelés integráció: A legtöbb egyesület konferenciákat, webináriumokat és képzéseket szervez – válasszon olyan CRM eszközt, amely lehetővé teszi a regisztrációk kezelését, a résztvevők részvételének nyomon követését és az esemény utáni utánkövetések kezelését.

A 10 legjobb CRM-rendszer egyesületek számára

1. ClickUp (A legjobb all-in-one CRM és projektmenedzsment rendszer)

Építsen ki és ápoljon hatékonyan a tagokkal való kapcsolatokat ClickUp CRM

A ClickUp nem egy tipikus CRM; ez egy hatékony projektmenedzsment eszköz, amely rugalmasságot biztosít az egyesület követelményeinek megfelelő munkafolyamatok kialakításához.

A ClickUp CRM segítségével könnyedén megjelenítheti a tagok közötti kapcsolatokat és a potenciális ügyfeleket. A több mint 10 nézet opciót, például a Kanban táblát és a táblázatos nézetet használom a potenciális tagoktól a megújításokig minden kezelésére. Gyorsan láthatom, hogy az egyes fiókok hol tartanak, anélkül, hogy több táblázatot vagy eszközt kellene átnéznem. Minden, amire szükségem van, egy helyen található.

A ClickUp segítségével megszüntetheti a szilókat és gyorsíthatja a kommunikációt az e-mail integráció révén. A projektfrissítések küldése, a potenciális tagok nyomon követése, sőt a csapatával való együttműködés is egyszerűvé válik egyetlen központban.

Ezenkívül a ClickUp CRM teljesítmény-dashboardjai hasznosak a tagok elkötelezettségének és elégedettségének elemzéséhez.

Az 50+ műszerfal-widget segítségével vizualizálhatja a trendeket és figyelemmel kísérheti a KPI-ket az egyes részlegekben. Ezeket az információkat felhasználva megalapozottabb döntéseket hozhat arról, hogy mire összpontosítson az egyesület hatásának növelése, a tevékenységekhez szükséges tőke megszerzése vagy az ügyfelek és a vásárlók elkötelezettségének ellenőrzése érdekében.

A platform jelentéskészítési funkcióját egy másik értékes funkció egészíti ki: az egyéni mezők. Ezek segítségével minden tagról vagy projektről egyedi részleteket rögzíthet, a földrajzi adatoktól a háttértörténetig.

A ClickUp használatának legnagyobb előnye, hogy nem kell újrafeltalálnia a kereket.

A ClickUp CRM-sablonja kész keretrendszert kínál a kapcsolatok, megújítások és rendezvények kezeléséhez egy helyen. A hét állapot átláthatóságot biztosít a feladatok előrehaladásában, az öt funkcionális nézet pedig racionalizálja a munkát.

Töltse le ezt a sablont Fejlessze egyesületének irányítási rendszerét a ClickUp CRM-sablonjával!

Egyszerűbb megközelítésért nézze meg a ClickUp egyszerű CRM-sablonját. A kezdők számára is könnyen kezelhető, és további állapotokat, nézeteket és egyéni mezőket kínál, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki CRM-beállításából.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A több mint 100 hatékony funkció elsajátítása időbe telhet, de szerencsére a ClickUp segítséget nyújtó dokumentumokat, bemutatókat és tanfolyamokat kínál a gyors tanulás és alkalmazás érdekében.

A ClickUp Brain nem része az örökre ingyenes csomagnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

2. WildApricot (A legjobb kis létszámú tagság automatizálásához)

via WildApricot

A WildApricot egy tagkezelő szoftver, amely minimális beállítással egyszerűsíti a tagság megújítását, az eseményekre való regisztrációt és a fizetéseket. Ez nagy segítség azoknak a kis egyesületeknek, amelyeknek kevés idejük van.

Az eszköz egyik előnye az e-mail integrációs funkciója – ezen a platformon könnyen elküldhetők a megújítási emlékeztetők vagy rendezvénymeghívók.

Ráadásul az egyesület összes adata biztonságosan tárolódik a felhőben, így bármilyen eszközről kereshet, frissíthet és megoszthatja a tagok adatbázisát a csapattársaival.

A WildApricot legjobb funkciói

Személyre szabhatja a tagfelvételi űrlapot több tagsági szinttel, kedvezményekkel és rendszergazdai jóváhagyásokkal.

Használja a fejlett kapcsolattartó-keresőt , hogy pontosan megtalálja a tagokról keresett információkat.

Állítson be különböző forgalmi adókat vagy áfát – a tagok helyszíneinek függvényében – és kapjon pontos kifizetéseket.

A WildApricot korlátai

Nincs egyszerű lehetőség a rendezvény utáni kérdőív elkészítésére és elküldésére a résztvevőknek, ami kényelmetlen.

Az ügyfélszolgálat nem mindig egyenletes színvonalú, egyes ügyintézők jól tájékozottak, míg másoknak többször is el kell magyarázni a dolgokat.

WildApricot árak

Személyes: 60 USD/hó 100 névjegyért

Csoport: 75 USD/hó 250 névjegyért

Közösség: 140 USD/hó 500 névjegyért

Professzionális: 240 USD/hó 2000 névjegyért

Hálózat: 440 USD/hó 5000 névjegyért

Vállalati: 530 USD/hó 15 000 névjegyért

Globális: 900 USD/hó 50 000 névjegyért

WildApricot értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

3. MemberClicks (a legalkalmasabb a tagok tagságmegújítási folyamatának egyszerűsítésére)

via MemberClicks

A MemberClicks, amelyet egyesületek, kamarák és nonprofit szervezetek számára fejlesztettek ki, egy hatalmas USP-vel rendelkezik: a megújítási kampányok személyre szabása , amelyek a tagok elkötelezettségéhez igazodnak.

Ez azt jelenti, hogy ez a tagságkezelő szoftver üzeneteket és ajánlatokat tud kidolgozni annak alapján, hogy egy tag mennyire aktív vagy inaktív.

Szeretné automatizálni a nyugták, rendezvények visszaigazolásainak és emlékeztető e-mailek küldését? Általános e-mailt vagy célzott üzeneteket is küldhet. A MemberClick PCI-kompatibilis, ami biztonságossá és megbízhatóvá teszi az online fizetések feldolgozását.

A MemberClicks legjobb funkciói

Készítsen tagsági jelentkezési űrlapokat a weboldalához

A beépített irányítópultok segítségével azonnal láthatja a valós idejű rendezvényeken való részvételt és teljesítményt.

Határozza meg a tagdíjfizetési emlékeztető munkafolyamatot, amely automatikus emlékeztetőket és e-maileket küld a tagoknak a megújítási dátum közeledtével.

A MemberClicks korlátai

A platform nem túl felhasználóbarát, és a használatához képzésre van szükség.

Nem fogad el minden fizetési módot, ami frusztráló lehet.

MemberClicks árak

MC Professional: Egyedi árazás

MC Trade: Egyedi árazás

MemberClicks értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (450+ értékelés)

4. YourMembership (A legjobb felhőalapú tervezés és egyesületi menedzsment automatizáláshoz)

via YourMembership

Ne tekints a YourMembership-re csak egy újabb CRM eszközként egyesületek számára. Ez lehetővé teszi a tagok adatbázisának, rendezvényeinek és e-mail kampányainak kezelését, valamint egy tagoknak szóló weboldal létrehozását anélkül, hogy webfejlesztőt kellene alkalmaznod.

Ez egy remek funkció lenne, ha a weboldalak központi szerepet játszanak a tagok elkötelezettségében. Eseményt szeretne népszerűsíteni, vagy különleges kampányt szeretne indítani szakmai és kereskedelmi szövetsége számára? A YourMembership segítségével intuitív webes élmény létrehozása gyerekjáték.

A YourMembership legjobb funkciói

Számlák automatikus vagy egy kattintással történő generálása és elküldése

Konfiguráljon többszintű tagsági modelleket, beleértve az egyéni és szervezeti tagságokat.

Hozzon létre egyedi regisztrációs útvonalat a résztvevők, előadók és szponzorok számára, amely csak a releváns jegyeket és rendezvényeket jeleníti meg.

YourMembership korlátai

Az API nem szabványos, ami megnehezíti és drágává teszi a harmadik felekkel való integrációt.

A terminológia zavaros, mivel az eszköz nem szabványos neveket használ a szokásos iparági funkciókhoz.

YourMembership árak

Egyedi árazás

YourMembership értékelések és vélemények

G2: 3. 3/5 (22+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (170+ értékelés)

5. Cvent (A legjobb nagy léptékű egyesületi rendezvények és logisztikai menedzsmenthez)

via Cvent

Ha egyesülete nagy hangsúlyt fektet az eseményekre, akkor a Cvent a nyertes. Igazán érdekes volt, hogy az eszköz hogyan kezeli az esemény életciklusának minden aspektusát, az egyedi regisztrációs űrlapoktól az esemény utáni elemzésekig.

Bejelentkezhet a személyes találkozók résztvevőinek, vagy automatikusan rögzítheti a virtuális találkozók résztvevőit. Ez az egyesületkezelő szoftver lehetővé teszi az új potenciális ügyfelek és a meglévő kapcsolatok automatikus szinkronizálását a CRM platformjával.

Ráadásul biztosítja a kompatibilitást és a konzisztenciát az Ön technológiai háttérrendszere és CRM-folyamata alapján.

A Cvent legjobb funkciói

Könnyítse meg a résztvevők, szponzorok, alkalmazottak és kiállítók közötti találkozókat a találkozók ütemezésével.

Ossza meg a tagok adatait a csapatok között egy átfogó értékesítési és marketing szoftverintegrációs lista segítségével.

Gyűjtsen időszerű visszajelzéseket, hogy növelje az üzleti sikerét egy prémium felmérést készítő eszközzel.

A Cvent korlátai

Az egyedi eseményekhez való testreszabás a Cvent korlátai miatt bonyolult lehet.

Nincs központi rendszer a munkamegbízások kezelésére, ami megnehezíti a több felhasználó bevonásával történő munkavégzést.

Cvent árak

Professzionális: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Cvent értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (950+ értékelés)

6. Naylor Association Solutions (A legjobb a kiterjedt kommunikációs igények kielégítésére)

via Naylor Association Solutions

Ha egyesülete sok tartalmat állít elő (például magazinokat vagy tagok számára szóló hírleveleket), és szeretné nyomon követni azok teljesítményét, a Naylor nem fog csalódást okozni.

A CRM marketing szoftver szinkronizálja hírleveleit, kiadványaidat és akár hirdetési programjaidat is, feltárva, hogy tagjai hogyan reagálnak a tartalmaidra. A Naylor integrálható a legnépszerűbb marketing eszközökkel is, mint például a MailChimp, a MonkeySurvey és a Zoom.

A Naylor Association Solutions legjobb funkciói

Szerezzen nem tagdíjból származó bevételt szponzoroktól és hirdetőktől rendezvények szervezésével és promóciókkal.

Naylor blogplatformjával és online felhasználói közösségével tegye egyesületét gondolkodásvezetővé.

Gyorsan vizualizálja és értsd meg az adatokat a dinamikus, előre elkészített jelentésekkel.

A Naylor Association Solutions korlátai

Nincs lehetőség a duplikált rekordok összevonására, ami problémát jelent, mivel a duplikátumok megjelenése bármely rendszerben elkerülhetetlen.

A jelentéskészítési és szervezeti beállítási funkciók korlátozzák az adatkezelést.

Naylor Association Solutions árak

Alapvető: Akár 2500 rekord

Go: Akár 5000 rekord

Előny: Akár 15 000 rekord

Premier: Akár 45 000 rekord

Az árak 195 dollártól kezdődnek havonta.

Naylor Association Solutions értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Salesforce (A legjobb teljes testreszabhatóság és mélyreható adatelemzés szempontjából)

via Salesforce

Ha az értékesítési CRM stratégiára gondolunk, nehéz nem a Salesforce-ra gondolni.

De meg fog lepődni, ha megtudja, hogy ez az eszköz hasznos lehet a szövetségek számára a tagokkal való kapcsolatok építésében.

A személyre szabható irányítópultjai felbecsülhetetlen értékűek. Valós idejű adatokat szerezhet a tagok tevékenységéről, rendezvényeken való részvételéről, vagy akár adománygyűjtésről, és mindent egy helyen megjeleníthet. Komplex adatigényekkel és nagy tagbázissal rendelkező egyesületek számára ideális.

A Salesforce legjobb funkciói

Készítsen egyedi irányítási rendszereket egyesületének olyan fejlett funkciókkal, mint a tagok adatainak jelentése és a tagok portáljai.

Használja a Salesforce drag-and-drop felületét és irányítópultját, hogy könnyedén navigáljon a CRM-ben, még akkor is, ha nem jártas a technológiában.

Személyre szabhatja tagjainak küldött üzeneteit márkás e-mail sablonokkal és kérdőívekkel.

A Salesforce korlátai

A lassú sebesség és az alkalmi leállások zavarják a működést, különösen nagy adatállományok kezelése esetén.

A mobil verzióban hiányoznak a kulcsfontosságú háttérbeli tagságkezelési funkciók, ami megnehezíti a gyors frissítéseket és változtatásokat útközben.

Salesforce árak

Vállalati: 60 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 100 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 for Sales: 300 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 for Service: 300 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

8. iMIS® (A legjobb valós idejű adatprioritizáláshoz és egységes tagnézetekhez)

Az iMIS® egy elkötelezettség-kezelő rendszer, amely támogatja a szövetségek, szakszervezetek és tagságok kezelését.

Létrehozhat egy egységes képet minden tagról, amely tartalmazza az eseményeken való részvételüketől kezdve az adományozási előzményekig minden információt. A beépített elkötelezettségi pontszám segít azonosítani, mely tagok nagyon aktívak, és melyek azok, akiknél fennáll a kilépés kockázata.

Úgy gondolom, ez az a fajta eszköz, amely egy pillanat alatt hasznos információkat nyújt, anélkül, hogy bonyolult lenne a használata.

Az iMIS® legjobb funkciói

Kezelje egyesületének összes pénzügyi és számviteli feladatát közvetlenül a rendszeren keresztül.

Készítsen felejthetetlen élményeket a tagok számára rugalmas árazási lehetőségek, mikrowebhelyek és mobil funkciók segítségével.

Biztosítson L&D előnyöket tagjainak a hatékony hitelesítés, engedélyezés és CRM tanúsítások révén.

Az iMIS® korlátai

Bár az adatok könnyen hozzáférhetők, a formázott jelentések elkészítéséhez külső jelentéskészítőre van szükség.

Bizonyos funkciók megtalálása és feladatok elvégzése kezdetben kihívást jelenthet.

iMIS® árak

iMIS® Professional: Egyedi árazás

iMIS® Enterprise: 7200 USD/év (minimum 3 felhasználó esetén)

iMIS® értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

9. Aptify (A legjobb skálázható CRM több tagszervezettel rendelkező egyesületek számára)

via Aptify

Ha egyesülete különböző régiókban működik, akkor feltétlenül próbálja ki az Aptify-t. Ez az eszköz minden szükséges funkcióval, irányítópulttal és jelentéssel rendelkezik, hogy összetett működését zökkenőmentesen irányíthassa.

Az Aptify rugalmas tagdíjkezelése különösen hasznos. Akár többszintű tagságot, különböző árakat a tagszervezetek számára, akár összetett tagdíjstruktúrákat kezel, az Aptify könnyedén megbirkózik vele.

Az Aptify legjobb funkciói

Támogassa tagszövetségét, függetlenül a helyszíntől, többnyelvű, több pénznemű és több időzónás funkciókkal.

Személyre szabhatja a tagok számára elérhető portálokat, frissítheti és modulokat adhat hozzá – anélkül, hogy újra kellene építenie az alaprendszert.

Élvezze a Microsoft Azure által biztosított, iparágvezető felhőalapú biztonságot, skálázhatóságot és teljesítményt.

Az Aptify korlátai

Rendkívül lassú teljesítményt nyújt, olyan feladatok elvégzése, mint listák futtatása, kampányok szinkronizálása és jelentések generálása sok időt vesz igénybe.

Gyakran lefagy, ami adatvesztéshez vezet, ha a program leáll.

Aptify árak

Egyedi árazás

Aptify értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Personify ThreeSixty (A legjobb hosszú távú tagok elkötelezettségének nyomon követéséhez)

via Personify ThreeSixty

A Personify ThreeSixty egy hihetetlenül hatékony, együttműködésen alapuló CRM-megoldás sal támogatja egyesületét. Lenyűgözött, hogy a rendszer minden interakcióból – rendezvényre való jelentkezés, tartalom letöltése vagy adományozás – adatokat gyűjt, és azokat a tag profiljához kapcsolja.

A Personify360 mélyreható betekintést nyújt, amelyre szüksége van a tagok megértéséhez.

A ThreeSixty legjobb funkciói

Könnyedén kövesse nyomon az adománygyűjtő kampányok előrehaladását, valamint a begyűjtött és felajánlott adományokat.

Kezelje a tranzakciókat, kifizetéseket, halasztott bevételeket, visszaírásokat és egyebeket a GAAP szabványok szerint.

Hozzon létre új, egyszerű, ingyenes találkozótermékeket, és kezelje a találkozókra regisztráltakat.

Personify ThreeSixty korlátai

Ehhez olyan e-üzleti ellenőrzések használata szükséges, amelyek zavarosak és irrelevánsak a szövetségi menedzsment számára.

A hibaüzenetek frusztrálóak; a változásokat manuálisan kell visszaállítani, mielőtt elhagyja az oldalt, ami lelassíthatja a munkafolyamatot.

Personify ThreeSixty árak

Egyedi árazás

Personify ThreeSixty értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,7/5 (25+ értékelés)

Kapcsolatépítés, támogatás és növekedés a szövetség számára egy robusztus CRM szoftver segítségével

Egyesületének sikere a kiépített kapcsolatrendszerén múlik, nem pedig a technológián, amellyel küzd.

A megfelelő CRM háttérbe szorul, csendben végzi a dolgát, hogy Ön a saját feladataira koncentrálhasson: a tagok elkötelezettségének növelésére és a küldetés előmozdítására. Reméljük, hogy a bemutatott szoftvermegoldások megmutatják, milyen zökkenőmentessé tehetik működését.

Természetesen a ClickUp kiterjedt funkcióival és képességeivel új szintre emeli az egyesületek irányítását. Minden, amire szüksége van – projektek, feladatok, sablonok, mesterséges intelligencia és automatizálás – egy helyen található.