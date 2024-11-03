A 10 legjobb CRM-rendszer egyesületek számára a hatékonyság és az együttműködés javítása érdekében

Bármely egyesület szívét a tagjai jelentik.
De ahhoz, hogy ez a lendület megmaradjon, jó szándékra nem elég. Tudatosan kell nyomon követnie a tagságot, automatizálnia kell a tagdíjak beszedését, és rendezvényeket és webináriumokat kell szerveznie, miközben hű marad a szervezet céljához.
Sok időt töltöttem a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek tesztelésével, és az utolsó dolog, amit szeretne, az egy olyan CRM rendszer, amely Ön ellen dolgozik, nem pedig Önért. Képesnek kell lennie arra, hogy minden adatát – például a megtartási stratégiákat, az értékesítési lehetőségeket és a marketingkampányokat – egy központi helyen tárolja és elemezze.
A jó hír?
Számos CRM szoftver kifejezetten az ügyfélkapcsolatok kezelése során felmerülő egyedi kihívások megoldására lett kifejlesztve.
Ez a blogbejegyzés bemutatja azokat az eszközöket, amelyek valóban működnek. Nézzük meg őket!
Mit kell keresnie egy egyesületek számára készült CRM-ben?
Nem minden CRM-rendszer egyforma. Ha olyan eszközt szeretne, amely valóban segít jól végezni a munkáját, akkor olyanra van szüksége, amely megfelel az egyesületek működtetésének egyedi igényeinek.
De mire kell figyelnie?
- Testreszabási lehetőségek: A CRM szoftver megoldásnak lehetővé kell tennie a mezők, munkafolyamatok és jelentések testreszabását, hogy azok illeszkedjenek a szövetség egyedi struktúrájához, és alkalmazkodjanak a szövetség növekedéséhez vagy fókuszának változásához.
- Tagkezelés: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a részletes tagprofilok kezelését, beleértve a kapcsolattartási információkat, a tagsági státuszt, a tagdíjakat, az eseményeken való részvételt és egyéb preferenciákat.
- Mobil hozzáférhetőség: A választott CRM-rendszernek mobilbarát felülettel vagy dedikált alkalmazással kell rendelkeznie, hogy útközben is hozzáférhessen a tagok adataihoz, frissíthesse a rekordokat vagy válaszolhasson a kérdésekre.
- Jelentések és elemzések: Válasszon olyan platformot, amely robusztus jelentéskészítési funkciókat kínál, és betekintést nyújt a tagsági trendekbe, az eseményeken való részvételbe, a pénzügyi helyzetbe és egyebekbe.
- Integráció más eszközökkel: A CRM-nek zökkenőmentesen kell integrálódnia a meglévő technológiai eszközökhöz, például a weboldalához, a könyvelési szoftveréhez és a fizetési feldolgozó rendszereihez.
- Eseménykezelés integráció: A legtöbb egyesület konferenciákat, webináriumokat és képzéseket szervez – válasszon olyan CRM eszközt, amely lehetővé teszi a regisztrációk kezelését, a résztvevők részvételének nyomon követését és az esemény utáni utánkövetések kezelését.
Bónusz: Fedezze fel a 10 legjobb CRM szoftver példát és azok felhasználási eseteit, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát és kevesebb erőfeszítéssel többet érjen el.
A 10 legjobb CRM-rendszer egyesületek számára
1. ClickUp (A legjobb all-in-one CRM és projektmenedzsment rendszer)
A ClickUp nem egy tipikus CRM; ez egy hatékony projektmenedzsment eszköz, amely rugalmasságot biztosít az egyesület követelményeinek megfelelő munkafolyamatok kialakításához.
A ClickUp CRM segítségével könnyedén megjelenítheti a tagok közötti kapcsolatokat és a potenciális ügyfeleket. A több mint 10 nézet opciót, például a Kanban táblát és a táblázatos nézetet használom a potenciális tagoktól a megújításokig minden kezelésére. Gyorsan láthatom, hogy az egyes fiókok hol tartanak, anélkül, hogy több táblázatot vagy eszközt kellene átnéznem. Minden, amire szükségem van, egy helyen található.
A ClickUp segítségével megszüntetheti a szilókat és gyorsíthatja a kommunikációt az e-mail integráció révén. A projektfrissítések küldése, a potenciális tagok nyomon követése, sőt a csapatával való együttműködés is egyszerűvé válik egyetlen központban.
Ezenkívül a ClickUp CRM teljesítmény-dashboardjai hasznosak a tagok elkötelezettségének és elégedettségének elemzéséhez.
Az 50+ műszerfal-widget segítségével vizualizálhatja a trendeket és figyelemmel kísérheti a KPI-ket az egyes részlegekben. Ezeket az információkat felhasználva megalapozottabb döntéseket hozhat arról, hogy mire összpontosítson az egyesület hatásának növelése, a tevékenységekhez szükséges tőke megszerzése vagy az ügyfelek és a vásárlók elkötelezettségének ellenőrzése érdekében.
A platform jelentéskészítési funkcióját egy másik értékes funkció egészíti ki: az egyéni mezők. Ezek segítségével minden tagról vagy projektről egyedi részleteket rögzíthet, a földrajzi adatoktól a háttértörténetig.
A ClickUp használatának legnagyobb előnye, hogy nem kell újrafeltalálnia a kereket.
A ClickUp CRM-sablonja kész keretrendszert kínál a kapcsolatok, megújítások és rendezvények kezeléséhez egy helyen. A hét állapot átláthatóságot biztosít a feladatok előrehaladásában, az öt funkcionális nézet pedig racionalizálja a munkát.
Egyszerűbb megközelítésért nézze meg a ClickUp egyszerű CRM-sablonját. A kezdők számára is könnyen kezelhető, és további állapotokat, nézeteket és egyéni mezőket kínál, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki CRM-beállításából.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Docs segít fenntartani az összes belső folyamat konzisztenciáját. Használhatja tagok javaslatainak megfogalmazásához, SOP-k létrehozásához és wikik felépítéséhez a szövetség kritikus adatainak strukturálása érdekében.
- Hozzászólásokat rendelhet a ClickUp-hoz, és értesítheti a csapat tagjait, hogy időérzékeny feladatok, például beszállítói megkeresések vagy rendezvények logisztikája esetén azonnal intézkedjenek.
- Gondolkodjon el stratégiákon és készítsen ütemterveket a ClickUp Whiteboards segítségével; adjon hozzá képeket, webes linkeket és nyomon követhető feladatokat a gazdagabb, interaktívabb élmény érdekében.
- Használja a feladatfüggőségeket a munkafolyamatok meghatározásához, és jelölje meg a tartalom jóváhagyásához vagy ütemezéséhez hasonló feladatokat „várakozó” vagy „blokkoló” státusszal, hogy biztosítsa a projekt zökkenőmentes végrehajtását.
- Készítsen gazdag adatokkal és betekintéssel rendelkező táblázatokat a ClickUp Brain segítségével, és rendezze komplex információkat – például beszállítói szerződéseket vagy rendezvénynaptárakat – hozzáférhető formátumokba.
- Állítson be numerikus célokat a ClickUp Goals segítségével, hogy elemezze az előrehaladást, és a mérhető célokat (pl. kapcsolattartási pontok vagy rendezvényeken való részvétel) megvalósítható lépésekre bontsa.
A ClickUp korlátai
- A több mint 100 hatékony funkció elsajátítása időbe telhet, de szerencsére a ClickUp segítséget nyújtó dokumentumokat, bemutatókat és tanfolyamokat kínál a gyors tanulás és alkalmazás érdekében.
- A ClickUp Brain nem része az örökre ingyenes csomagnak.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 ( 9800+ értékelés )
- Capterra: 4,6/5 ( több mint 4000 értékelés )
2. WildApricot (A legjobb kis létszámú tagság automatizálásához)
A WildApricot egy tagkezelő szoftver, amely minimális beállítással egyszerűsíti a tagság megújítását, az eseményekre való regisztrációt és a fizetéseket. Ez nagy segítség azoknak a kis egyesületeknek, amelyeknek kevés idejük van.
Az eszköz egyik előnye az e-mail integrációs funkciója – ezen a platformon könnyen elküldhetők a megújítási emlékeztetők vagy rendezvénymeghívók.
Ráadásul az egyesület összes adata biztonságosan tárolódik a felhőben, így bármilyen eszközről kereshet, frissíthet és megoszthatja a tagok adatbázisát a csapattársaival.
A WildApricot legjobb funkciói
- Személyre szabhatja a tagfelvételi űrlapot több tagsági szinttel, kedvezményekkel és rendszergazdai jóváhagyásokkal.
- Használja a fejlett kapcsolattartó-keresőt, hogy pontosan megtalálja a tagokról keresett információkat.
- Állítson be különböző forgalmi adókat vagy áfát – a tagok helyszíneinek függvényében – és kapjon pontos kifizetéseket.
A WildApricot korlátai
- Nincs egyszerű lehetőség a rendezvény utáni kérdőív elkészítésére és elküldésére a résztvevőknek, ami kényelmetlen.
- Az ügyfélszolgálat nem mindig egyenletes színvonalú, egyes ügyintézők jól tájékozottak, míg másoknak többször is el kell magyarázni a dolgokat.
WildApricot árak
- Személyes: 60 USD/hó 100 névjegyért
- Csoport: 75 USD/hó 250 névjegyért
- Közösség: 140 USD/hó 500 névjegyért
- Professzionális: 240 USD/hó 2000 névjegyért
- Hálózat: 440 USD/hó 5000 névjegyért
- Vállalati: 530 USD/hó 15 000 névjegyért
- Globális: 900 USD/hó 50 000 névjegyért
WildApricot értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
3. MemberClicks (a legalkalmasabb a tagok tagságmegújítási folyamatának egyszerűsítésére)
A MemberClicks, amelyet egyesületek, kamarák és nonprofit szervezetek számára fejlesztettek ki, egy hatalmas USP-vel rendelkezik: a megújítási kampányok személyre szabása , amelyek a tagok elkötelezettségéhez igazodnak.
Ez azt jelenti, hogy ez a tagságkezelő szoftver üzeneteket és ajánlatokat tud kidolgozni annak alapján, hogy egy tag mennyire aktív vagy inaktív.
Szeretné automatizálni a nyugták, rendezvények visszaigazolásainak és emlékeztető e-mailek küldését? Általános e-mailt vagy célzott üzeneteket is küldhet. A MemberClick PCI-kompatibilis, ami biztonságossá és megbízhatóvá teszi az online fizetések feldolgozását.
A MemberClicks legjobb funkciói
- Készítsen tagsági jelentkezési űrlapokat a weboldalához
- A beépített irányítópultok segítségével azonnal láthatja a valós idejű rendezvényeken való részvételt és teljesítményt.
- Határozza meg a tagdíjfizetési emlékeztető munkafolyamatot, amely automatikus emlékeztetőket és e-maileket küld a tagoknak a megújítási dátum közeledtével.
A MemberClicks korlátai
- A platform nem túl felhasználóbarát, és a használatához képzésre van szükség.
- Nem fogad el minden fizetési módot, ami frusztráló lehet.
MemberClicks árak
- MC Professional: Egyedi árazás
- MC Trade: Egyedi árazás
MemberClicks értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (45+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (450+ értékelés)
4. YourMembership (A legjobb felhőalapú tervezés és egyesületi menedzsment automatizáláshoz)
Ne tekints a YourMembership-re csak egy újabb CRM eszközként egyesületek számára. Ez lehetővé teszi a tagok adatbázisának, rendezvényeinek és e-mail kampányainak kezelését, valamint egy tagoknak szóló weboldal létrehozását anélkül, hogy webfejlesztőt kellene alkalmaznod.
Ez egy remek funkció lenne, ha a weboldalak központi szerepet játszanak a tagok elkötelezettségében. Eseményt szeretne népszerűsíteni, vagy különleges kampányt szeretne indítani szakmai és kereskedelmi szövetsége számára? A YourMembership segítségével intuitív webes élmény létrehozása gyerekjáték.
A YourMembership legjobb funkciói
- Számlák automatikus vagy egy kattintással történő generálása és elküldése
- Konfiguráljon többszintű tagsági modelleket, beleértve az egyéni és szervezeti tagságokat.
- Hozzon létre egyedi regisztrációs útvonalat a résztvevők, előadók és szponzorok számára, amely csak a releváns jegyeket és rendezvényeket jeleníti meg.
YourMembership korlátai
- Az API nem szabványos, ami megnehezíti és drágává teszi a harmadik felekkel való integrációt.
- A terminológia zavaros, mivel az eszköz nem szabványos neveket használ a szokásos iparági funkciókhoz.
YourMembership árak
- Egyedi árazás
YourMembership értékelések és vélemények
- G2: 3. 3/5 (22+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (170+ értékelés)
5. Cvent (A legjobb nagy léptékű egyesületi rendezvények és logisztikai menedzsmenthez)
Ha egyesülete nagy hangsúlyt fektet az eseményekre, akkor a Cvent a nyertes. Igazán érdekes volt, hogy az eszköz hogyan kezeli az esemény életciklusának minden aspektusát, az egyedi regisztrációs űrlapoktól az esemény utáni elemzésekig.
Bejelentkezhet a személyes találkozók résztvevőinek, vagy automatikusan rögzítheti a virtuális találkozók résztvevőit. Ez az egyesületkezelő szoftver lehetővé teszi az új potenciális ügyfelek és a meglévő kapcsolatok automatikus szinkronizálását a CRM platformjával.
Ráadásul biztosítja a kompatibilitást és a konzisztenciát az Ön technológiai háttérrendszere és CRM-folyamata alapján.
A Cvent legjobb funkciói
- Könnyítse meg a résztvevők, szponzorok, alkalmazottak és kiállítók közötti találkozókat a találkozók ütemezésével.
- Ossza meg a tagok adatait a csapatok között egy átfogó értékesítési és marketing szoftverintegrációs lista segítségével.
- Gyűjtsen időszerű visszajelzéseket, hogy növelje az üzleti sikerét egy prémium felmérést készítő eszközzel.
A Cvent korlátai
- Az egyedi eseményekhez való testreszabás a Cvent korlátai miatt bonyolult lehet.
- Nincs központi rendszer a munkamegbízások kezelésére, ami megnehezíti a több felhasználó bevonásával történő munkavégzést.
Cvent árak
- Professzionális: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
Cvent értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (950+ értékelés)
6. Naylor Association Solutions (A legjobb a kiterjedt kommunikációs igények kielégítésére)
Ha egyesülete sok tartalmat állít elő (például magazinokat vagy tagok számára szóló hírleveleket), és szeretné nyomon követni azok teljesítményét, a Naylor nem fog csalódást okozni.
A CRM marketing szoftver szinkronizálja hírleveleit, kiadványaidat és akár hirdetési programjaidat is, feltárva, hogy tagjai hogyan reagálnak a tartalmaidra. A Naylor integrálható a legnépszerűbb marketing eszközökkel is, mint például a MailChimp, a MonkeySurvey és a Zoom.
A Naylor Association Solutions legjobb funkciói
- Szerezzen nem tagdíjból származó bevételt szponzoroktól és hirdetőktől rendezvények szervezésével és promóciókkal.
- Naylor blogplatformjával és online felhasználói közösségével tegye egyesületét gondolkodásvezetővé.
- Gyorsan vizualizálja és értsd meg az adatokat a dinamikus, előre elkészített jelentésekkel.
A Naylor Association Solutions korlátai
- Nincs lehetőség a duplikált rekordok összevonására, ami problémát jelent, mivel a duplikátumok megjelenése bármely rendszerben elkerülhetetlen.
- A jelentéskészítési és szervezeti beállítási funkciók korlátozzák az adatkezelést.
Naylor Association Solutions árak
- Alapvető: Akár 2500 rekord
- Go: Akár 5000 rekord
- Előny: Akár 15 000 rekord
- Premier: Akár 45 000 rekord
Az árak 195 dollártól kezdődnek havonta.
Naylor Association Solutions értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Salesforce (A legjobb teljes testreszabhatóság és mélyreható adatelemzés szempontjából)
Ha az értékesítési CRM stratégiára gondolunk, nehéz nem a Salesforce-ra gondolni.
De meg fog lepődni, ha megtudja, hogy ez az eszköz hasznos lehet a szövetségek számára a tagokkal való kapcsolatok építésében.
A személyre szabható irányítópultjai felbecsülhetetlen értékűek. Valós idejű adatokat szerezhet a tagok tevékenységéről, rendezvényeken való részvételéről, vagy akár adománygyűjtésről, és mindent egy helyen megjeleníthet. Komplex adatigényekkel és nagy tagbázissal rendelkező egyesületek számára ideális.
A Salesforce legjobb funkciói
- Készítsen egyedi irányítási rendszereket egyesületének olyan fejlett funkciókkal, mint a tagok adatainak jelentése és a tagok portáljai.
- Használja a Salesforce drag-and-drop felületét és irányítópultját, hogy könnyedén navigáljon a CRM-ben, még akkor is, ha nem jártas a technológiában.
- Személyre szabhatja tagjainak küldött üzeneteit márkás e-mail sablonokkal és kérdőívekkel.
A Salesforce korlátai
- A lassú sebesség és az alkalmi leállások zavarják a működést, különösen nagy adatállományok kezelése esetén.
- A mobil verzióban hiányoznak a kulcsfontosságú háttérbeli tagságkezelési funkciók, ami megnehezíti a gyors frissítéseket és változtatásokat útközben.
Salesforce árak
- Vállalati: 60 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 100 USD/hó felhasználónként
- Einstein 1 for Sales: 300 USD/hó felhasználónként
- Einstein 1 for Service: 300 USD/hó felhasználónként
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 22 700 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)
8. iMIS® (A legjobb valós idejű adatprioritizáláshoz és egységes tagnézetekhez)
Az iMIS® egy elkötelezettség-kezelő rendszer, amely támogatja a szövetségek, szakszervezetek és tagságok kezelését.
Létrehozhat egy egységes képet minden tagról, amely tartalmazza az eseményeken való részvételüketől kezdve az adományozási előzményekig minden információt. A beépített elkötelezettségi pontszám segít azonosítani, mely tagok nagyon aktívak, és melyek azok, akiknél fennáll a kilépés kockázata.
Úgy gondolom, ez az a fajta eszköz, amely egy pillanat alatt hasznos információkat nyújt, anélkül, hogy bonyolult lenne a használata.
Az iMIS® legjobb funkciói
- Kezelje egyesületének összes pénzügyi és számviteli feladatát közvetlenül a rendszeren keresztül.
- Készítsen felejthetetlen élményeket a tagok számára rugalmas árazási lehetőségek, mikrowebhelyek és mobil funkciók segítségével.
- Biztosítson L&D előnyöket tagjainak a hatékony hitelesítés, engedélyezés és CRM tanúsítások révén.
Az iMIS® korlátai
- Bár az adatok könnyen hozzáférhetők, a formázott jelentések elkészítéséhez külső jelentéskészítőre van szükség.
- Bizonyos funkciók megtalálása és feladatok elvégzése kezdetben kihívást jelenthet.
iMIS® árak
- iMIS® Professional: Egyedi árazás
- iMIS® Enterprise: 7200 USD/év (minimum 3 felhasználó esetén)
iMIS® értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (180+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
9. Aptify (A legjobb skálázható CRM több tagszervezettel rendelkező egyesületek számára)
Ha egyesülete különböző régiókban működik, akkor feltétlenül próbálja ki az Aptify-t. Ez az eszköz minden szükséges funkcióval, irányítópulttal és jelentéssel rendelkezik, hogy összetett működését zökkenőmentesen irányíthassa.
Az Aptify rugalmas tagdíjkezelése különösen hasznos. Akár többszintű tagságot, különböző árakat a tagszervezetek számára, akár összetett tagdíjstruktúrákat kezel, az Aptify könnyedén megbirkózik vele.
Az Aptify legjobb funkciói
- Támogassa tagszövetségét, függetlenül a helyszíntől, többnyelvű, több pénznemű és több időzónás funkciókkal.
- Személyre szabhatja a tagok számára elérhető portálokat, frissítheti és modulokat adhat hozzá – anélkül, hogy újra kellene építenie az alaprendszert.
- Élvezze a Microsoft Azure által biztosított, iparágvezető felhőalapú biztonságot, skálázhatóságot és teljesítményt.
Az Aptify korlátai
- Rendkívül lassú teljesítményt nyújt, olyan feladatok elvégzése, mint listák futtatása, kampányok szinkronizálása és jelentések generálása sok időt vesz igénybe.
- Gyakran lefagy, ami adatvesztéshez vezet, ha a program leáll.
Aptify árak
- Egyedi árazás
Aptify értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Personify ThreeSixty (A legjobb hosszú távú tagok elkötelezettségének nyomon követéséhez)
A Personify ThreeSixty egy hihetetlenül hatékony, együttműködésen alapuló CRM-megoldás sal támogatja egyesületét. Lenyűgözött, hogy a rendszer minden interakcióból – rendezvényre való jelentkezés, tartalom letöltése vagy adományozás – adatokat gyűjt, és azokat a tag profiljához kapcsolja.
A Personify360 mélyreható betekintést nyújt, amelyre szüksége van a tagok megértéséhez.
A ThreeSixty legjobb funkciói
- Könnyedén kövesse nyomon az adománygyűjtő kampányok előrehaladását, valamint a begyűjtött és felajánlott adományokat.
- Kezelje a tranzakciókat, kifizetéseket, halasztott bevételeket, visszaírásokat és egyebeket a GAAP szabványok szerint.
- Hozzon létre új, egyszerű, ingyenes találkozótermékeket, és kezelje a találkozókra regisztráltakat.
Personify ThreeSixty korlátai
- Ehhez olyan e-üzleti ellenőrzések használata szükséges, amelyek zavarosak és irrelevánsak a szövetségi menedzsment számára.
- A hibaüzenetek frusztrálóak; a változásokat manuálisan kell visszaállítani, mielőtt elhagyja az oldalt, ami lelassíthatja a munkafolyamatot.
Personify ThreeSixty árak
- Egyedi árazás
Personify ThreeSixty értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 3,7/5 (25+ értékelés)
Kapcsolatépítés, támogatás és növekedés a szövetség számára egy robusztus CRM szoftver segítségével
Egyesületének sikere a kiépített kapcsolatrendszerén múlik, nem pedig a technológián, amellyel küzd.
A megfelelő CRM háttérbe szorul, csendben végzi a dolgát, hogy Ön a saját feladataira koncentrálhasson: a tagok elkötelezettségének növelésére és a küldetés előmozdítására. Reméljük, hogy a bemutatott szoftvermegoldások megmutatják, milyen zökkenőmentessé tehetik működését.
Természetesen a ClickUp kiterjedt funkcióival és képességeivel új szintre emeli az egyesületek irányítását. Minden, amire szüksége van – projektek, feladatok, sablonok, mesterséges intelligencia és automatizálás – egy helyen található. De ne csak nekem higgyen! Próbálja ki saját maga – regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra.