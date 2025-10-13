Lássuk be: jegyzetelni az értekezletek alatt igazi mutatvány lehet. Megpróbálsz a legfontosabb témára koncentrálni, miközben igyekszel leírni a lényeget, hogy ne felejtsd el.

De mi lenne, ha nem kellene választania a figyelem összpontosítása és minden fontos részlet rögzítése között?

Az AI-alapú értekezlet-összefoglalóknak köszönhetően erre nincs szükség. Ezekkel az eszközökkel teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat, tudva, hogy az AI rögzíti és összefoglalja az értekezlet jegyzetét az Ön számára. 🤖

A teendők rögzítésétől az áttekinthető összefoglalók készítéséig: az AI-alapú értekezlet-összefoglalóknak köszönhetően nincs szükség kézzel történő jegyzetelésre, így jobban tudsz koncentrálni az értekezleteken, és hatékonyabbá válsz.

Akkor olvasson tovább, és ismerje meg a 10 legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközt, amelyek segítségével átalakíthatja munkafolyamatát.

Mire kell figyelnie egy AI-alapú jegyzetösszefoglaló eszköznél?

A megfelelő AI-alapú értekezlet-összefoglaló kiválasztása nem csupán egy olyan eszköz megtalálását jelenti, amely „működik”. Az eszköznek nagy teljesítményűnek, könnyen használhatónak és gyorsnak kell lennie. Ezen felül íme néhány alapvető tulajdonság, amelyre érdemes figyelnie:

Pontosság: Válasszon olyan AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközt, amely pontos jegyzőkönyveket készít. Ez megkönnyíti a jegyzetelést és maximális megbízhatóságot biztosít.

Testreszabhatóság: Válasszon olyan eszközt, amely testreszabási lehetőségeket kínál. Például egy minőségi AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszköznek lehetővé kell tennie, hogy a különböző értekezleti jegyzeteket hosszuk, részleteik, legfontosabb pontjaik stb. alapján személyre szabhassa.

Integrációs lehetőségek: Válasszon olyan összefoglalót, amely integrálható harmadik féltől származó eszközökkel és szoftverekkel. Ide tartoznak a népszerű videokonferencia-alkalmazások és eszközök, mint a Zoom és a Google Meet, az együttműködési platformok, mint a Microsoft Teams, valamint a naptárkezelő eszközök, mint a Calendly

Nyelvi támogatás: Keressen olyan eszközt, amely különböző globális és regionális nyelveket támogat. Ez megkönnyíti a valós idejű átírást és segít az értekezletek hatékonyabb rögzítésében

Biztonság: Válasszon olyan AI-alapú jegyzetösszefoglalót, amely szigorú biztonsági intézkedéseket biztosít és betartja az adatvédelmi előírásokat, így garantálva, hogy a videofelvételeiben megosztott adatok biztonságban vannak a jogosulatlan hozzáféréstől.

A 10 legjobb AI jegyzetösszefoglaló eszköz

Íme egy rövid összehasonlítás a piac legjobb eszközeiről, hogy segítsen kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközt. Az eszközöket a legjobb felhasználási esetek, a legfontosabb funkciók, az árak és az ingyenes csomagok elérhetősége alapján csoportosítottuk. Így könnyen megtalálhatja a munkafolyamatához és költségvetéséhez leginkább illő eszközt.

Eszköz Legalkalmasabb Ingyenes csomag Fizetős csomagok ára Főbb jellemzők ClickUp AI-alapú értekezletjegyzetek összefoglalása Igen 7 USD/hó Valós idejű átírás, feladatkonverzió, dokumentumtárolás Fireflies. ai Automatikus értekezletjegyzetek készítése Igen 18 USD/hó Összefoglalja a videomeetingeket, és böngészőbővítményként könnyen használható Otter.ai Online értekezletek összefoglalása Igen 16,99 $/hó Összefoglalók készítése, mobilalkalmazás, a legfontosabb pontok kiemelése Avoma Értesüljön az értekezletekről Igen 24 USD/hó Találkozói betekintést nyújt, szerkeszti a leiratokat, CRM-integrációt biztosít Fathom Értekezletek videóinak összefoglalása Igen 19 USD/hó Videomeetingek összefoglalása, böngészőbővítmény a könnyű használatért Fellow Értekezletek napirendjének elkészítése Igen 11 USD/hó Élő jegyzetelés, feladatok kiosztása, valós idejű értesítések Sembly AI Találkozók rögzítése Igen 29 USD/hó/felhasználó Címkék: legfontosabb pillanatok, 48 nyelv támogatása, kulcsszókeresés Laxis Jegyzetek kivonása az értekezletekből Igen 13,33 USD/hó Összefoglalja az ügyfélmegbeszéléseket, és hasznosítható betekintést nyújt Jamie AI Találkozók összefoglalása (virtuális és személyes) Igen 26,31 USD/hó A jegyzeteket több mint 20 nyelvre fordítja, és megjelöli a fontos pillanatokat Újra megnézni Videók jegyzetelése Igen 23,75 USD/hó Csatornánként szervezi az értekezleteket, elemzéseket nyújt, összefoglalókat oszt meg

Miután megismerkedett a legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközök rövid összehasonlításával, nézzük meg közelebbről, mi teszi kiemelkedővé az egyes eszközöket. A valós idejű átírástól a zökkenőmentes integrációkig és az automatizálási funkciókig – feltárjuk ezeknek az eszközöknek az egyedi előnyeit és korlátait, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson arról, melyik felel meg leginkább csapata igényeinek.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglaláshoz)

Robusztus, sokoldalú és nagy teljesítményű AI-asszisztenst keres a munkahelyére? Ne keressen tovább – a ClickUp a tökéletes megoldás az Ön számára. 🏆

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely minden olyan eszközt és funkciót kínál, amire szüksége van munkája minden területének egyszerűsítéséhez – és a jegyzetelés sem kivétel ez alól.

Mi teszi a ClickUp-ot a legjobbá a szakmában? A titok köztudott: átfogó jellege! Más eszközökkel ellentétben a ClickUp megoldásokat kínál a jegyzetelés optimalizálására szinkron és aszinkron értekezletek esetében egyaránt.

Képzeljen el egy olyan megoldást, amely egy helyen kínálja az értekezletek napirendjének elkészítését, az értekezletek tartalmának összefoglalását és az automatikus értekezleti jegyzetek készítését. Ismerje meg a ClickUp Meetings szolgáltatást!

Átfogó értekezletkezelés, amely megoldást kínál minden valós idejű csapatbeli kihívásra.

De várjon csak – ez még a fele sem annak, amit a ClickUp kínál.

Készítsen azonnali, valós idejű összefoglalókat és jegyzeteket minden értekezletről a ClickUp Brain segítségével

Továbbfejlesztett videomeeting-leírás a ClickUp Brain és a Clips segítségével

A ClickUp Brain segítségével néhány egyszerű utasítással elkészítheti az értekezletek napirendjét, valós idejű átiratát, összefoglalóját, a legfontosabb megállapításokat és a dokumentumokat. Ezenkívül segít a megbeszélések elemzésében és a teendők automatikus kiemelésében. Ezután ezeket feladatokká alakítja, és hozzárendeli a megfelelő érintettekhez.

Az eszköz összefoglaló funkciója néhány kattintással rövid áttekintést készít a legfontosabb döntésekről, teendőkről és tanulságokról.

De ez még nem minden! Kombinálja a ClickUp Brain-t a ClickUp Clips -szel, hogy minden aszinkron videomeetinget tökéletesen leírjon!

Rendezze el egy helyen az értekezleti jegyzeteket, napirendeket, megbeszéléseket stb. a ClickUp Docs segítségével

Rendszerezett feljegyzések a ClickUp Docs segítségével

A hagyományos AI-alapú értekezlet-összefoglalók egyik fő hátránya a skálázhatóság. Ahogy a csapata növekszik, egyre nehezebb nyomon követni az egyes értekezleteken megvitatott fontos pontokat. De a ClickUp Docs segítségével ez már nem jelent problémát.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy az összes korábbi értekezleti jegyzetét, jegyzőkönyvét, összefoglalóját és videóját egy helyen összegyűjtse.

Ezen felül a ClickUp két azonnal használható, testreszabható sablont is kínál az értekezletek és a jegyzetek kezeléséhez.

Használható értekezlet-sablonok

A ClickUp értekezletjegyzet-sablonjával világos irányelveket és struktúrákat hozhat létre az értekezlethez, annak napirendjéhez, jegyzetéhez, megbeszéléseihez, teendőihez stb. Ezenkívül automatikusan feladatokat hoz létre az értekezlet teendőiből, központosítja az értekezleti dokumentumokat a könnyű hozzáférés érdekében, és valós idejű frissítésekkel és megjegyzésekkel egyszerűsíti az együttműködést.

Ezen felül a ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablon vázszerkezetet biztosít az értekezletjegyzőkönyvek dokumentumként való rögzítéséhez a ClickUp platformon. Segít strukturált formában rögzíteni az értekezletjegyzőkönyveket, rendszerezni a megbeszéléseket, döntéseket és a követendő lépéseket, valamint könnyedén megosztani és frissíteni az értekezletjegyzőkönyveket a csapatával.

✅ Ideális: Projektmenedzserek és csapatok számára, akik több projektet is kezelnek, és amelyekhez részletes értekezlet-összefoglalókra, feladatkiosztásra és más munkamenedzsment-eszközökkel való zökkenőmentes integrációra van szükség.

A ClickUp legjobb funkciói

A jegyzeteket és a teendőket közvetlenül feladatokká alakíthatja, és valós időben oszthatja meg a felelősségeket

Állítson be automatikus emlékeztetőket a nyomon követendő feladatokhoz, így biztosítva, hogy az értekezlet után egyetlen teendő sem maradjon el.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival az értekezleti dokumentumokon élőben, így mindenki egyszerre tud hozzájárulni a munkához

Használja a formázási lehetőségeket, mint a vastag betű, a címsorok és a felsorolásjelek, hogy érthetően formázza és rendszerezze az értekezleti jegyzeteket

Könnyedén kereshet a korábbi értekezletek jegyzetei és megbeszélései között, így gyorsan hozzáférhet a fontos információkhoz

Szinkronizálja a főbb értekezlet-platformokkal és naptárakkal, mint például a Google Meet és az Outlook, hogy értekezleteket ütemezzen és jegyzeteket kapcsoljon konkrét eseményekhez

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak esetleg egy kis tanulási időre lesz szükségük

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként

A ClickUp értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Fireflies.ai (A legjobb megbeszélések jegyzeteléséhez)

A Fireflies.ai egy intuitív, mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely automatikusan jegyzeteket készít az értekezletekről.

Az eszköz lehetővé teszi a legfontosabb témák kiszűrését és meghallgatását, megjegyzések hozzáadását, csapattagok megjelölését, a felszólalók beszédidejének nyomon követését és még sok mást. Tökéletes rövid összefoglalók készítéséhez, amelyek átlátást nyújtanak a hosszú értekezletek zűrzavarában.

✅ Ideális: Távoli vagy elszórt csapatok számára, akiknek gyors, rövid összefoglalókra van szükségük a hosszú értekezletekről, és akik könnyen szeretnék megosztani a jegyzeteket olyan platformokon, mint a Slack vagy az Asana.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Kereshet a korábbi értekezletek és jegyzőkönyvek között kulcsszavak és kifejezések segítségével az AI-alapú keresővel

Rögzítse és foglalja össze a megbeszélések során felmerült teendőket a beszélgetéselemzés segítségével

Ossza meg az értekezletek jegyzetét azonnal a csapatával a Slack, a Notion, az Asana stb. segítségével.

Integrálja naptáralkalmazásokkal, például a Google Naptárral, hogy megtervezhesse és szinkronizálhassa az értekezleteket

A Fireflies.ai korlátai

A fejlett funkciók magas költségei

Az egyedi munkafolyamatokhoz bonyolult kézi beállítás szükséges

Minimális offline támogatás

A Fireflies.ai árai

Örökre ingyenes

Pro: 18 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 29 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati csomag: 39 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Fireflies.ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (490+ értékelés)

Capterra: NA

3. Otter.ai (A legjobb online értekezletek összefoglalásához)

Az Otter.ai egy jól ismert AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszköz, amelyet a távoli csapatok közötti együttműködés megkönnyítésére terveztek.

Az eszköz teljes mértékben automatizálja az összes értekezleti tevékenységet. Összefoglalókat készít az értekezletekről, feladatokat oszt ki a csapattagoknak, feliratozza a személyes és virtuális értekezleteket, stb.

✅ Ideális: Olyan csapatok számára, amelyeknek útközben is világos értekezlet-összefoglalókat kell készíteniük, és amelyeknek fontos a mobilalkalmazások támogatása és a videokonferencia-eszközökkel való integráció.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Takarítson meg időt az egyórás értekezletek 30 másodperces összefoglalóinak meghallgatásával

Használja a mobilalkalmazást, hogy útközben is részt vehessen az értekezleteken és jegyzeteket készíthessen róluk

Az Otter AI Chat funkcióval közvetlen betekintést nyerhet az értekezleten megvitatott legfontosabb témákba

Az Otter.ai korlátai

Korlátozott exportálási lehetőségek

Az ingyenes csomag korlátozásokkal jár

Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel

Otter.ai árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

4. Avoma (A legjobb az értekezletekből nyerhető betekintéshez)

Az Avoma egy olyan AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely az értekezletek teljes életciklusának automatizálásáról ismert – a tervezéstől a végrehajtásig.

Segít az értekezletek napirendjének elkészítésében, az értekezletek leírásában, pontos összefoglalók és jegyzetek készítésében, és még sok másban. Az Avoma az értékesítési és marketing eredmények javítására összpontosít, és az ügyfélértekezletekből olyan hasznos kulcsinformációkat nyújt, amelyek értékesnek bizonyulnak az üzletkötés során.

✅ Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik hasznosítható információkat szeretnének nyerni az ügyfélmegbeszélésekből, nyomon követni a beszélgetési mintákat, és javítani az értekezletek hatékonyságát, hogy gyorsabban zárhassák le az üzleteket.

Az Avoma legjobb funkciói

Szerkessze és testreszabja az értekezletek átiratát valós időben, hogy finomítsa az összefoglalókat vagy további megjegyzéseket fűzzön hozzájuk

Kövesse nyomon a beszélgetésekre vonatkozó adatokat, például a beszédarányokat, a beszélők tempóját és az interakciós mintákat, hogy javítsa az értekezletek hatékonyságát

Integrálja számos CRM-, naptár-, konferencia- és tárcsázó eszközzel

Az Avoma korlátai

Magasabb tanulási görbe

Költséges kis csapatok számára

Pontossági problémák miatt nem ideális nem angol nyelvű értekezletek leírásához

Az Avoma árai

Alap: Örökre ingyenes

Starter: 24 USD/hó felhasználónként

Plusz: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 109 USD/hó felhasználónként

Az Avoma értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 1320 értékelés)

Capterra: NA

5. Fathom (A legjobb megbeszélési videók összefoglalásához)

Ha olyan AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközt keres, amely megkönnyíti a szervezeten belüli értekezleteket, nézze meg a Fathomot. Átfogó, ugyanakkor meglehetősen könnyen kezelhető.

A Fathom mindent elvégez – az értekezletek videóinak rögzítésétől a leírásukig. Segít az értekezletek összefoglalóinak elkészítésében, a feladatok CRM-hez való szinkronizálásában, valamint az értekezleti jegyzetek munkatársaival való megosztásában. Ezen felül a Fathom előre megtervezett értekezleti jegyzet-sablonokat kínál a folyamat felgyorsításához.

✅ Ideális: Olyan szervezetek számára, amelyek gyakran tartanak videomeetingeket, és könnyen érthető összefoglalókat és teendőket szeretnének, anélkül, hogy órákon át kellene átnézniük a videókat.

A Fathom legjobb funkciói

Minden értekezlet után kapjon tömör összefoglalót, így elkerülheti a hosszú jegyzőkönyvek átnézését

Jelölje meg a fontos megbeszéléseket, hogy a legfontosabb megállapítások és cselekvési pontok kiemelve és könnyen elérhetőek legyenek

Használja a Fathom böngészőbővítményét az értekezletek rögzítéséhez és leírásához anélkül, hogy asztali alkalmazást kellene telepítenie

A Fathom korlátai

Csak videohívásokat támogat

Korlátozott exportálási és megosztási funkciók az ingyenes csomagban

A Fathom árai

Örökre ingyenes

Premium: 19 USD/hó felhasználónként

Team Edition: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 3270 értékelés)

Capterra: 5/5 (több mint 490 értékelés)

6. Fellow (A legjobb értekezletek napirendjének elkészítéséhez)

A Fellow nemcsak népszerű AI-alapú értekezlet-összefoglaló, hanem leginkább a jól megtervezett, AI-alapú értekezleti napirendek készítéséről ismert.

Az eszköz ideális értekezletek jegyzeteléséhez, és segít teljes jegyzőkönyvek készítésében, a legfontosabb pillanatok kiemelésében, az AI-alapú értekezleti jegyzetek böngészésében, valamint a kontextus összefoglalásában.

Ennek ellenére a kezelése bonyolult lehet, különösen, ha még soha nem használt hasonló eszközt.

✅ Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek strukturált, napirend-vezérelt értekezleteket igényelnek, biztosítva, hogy minden fontos vita pont rögzítésre kerüljön, és a követő feladatok egyértelműen meghatározásra kerüljenek.

A Fellow legjobb funkciói

Készítsen jegyzeteket az élő beszél getések során a Zoom, a Google Meet stb. alkalmazásokban, hogy minden fontos pont valós időben dokumentálásra kerüljön.

Kapjon valós idejű értesítéseket az értekezletekből származó teendőkről

Rendeljen feladatokat és teendőket a csapattagoknak közvetlenül a platformról, az értekezletek jegyzőkönyveiből

Fellow korlátozások

Korlátozott automatizálási funkciók

Nagyobb csapatok számára drága

Fellow árak

Örökre ingyenes

Pro: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 10 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Felhasználói értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 30 értékelés)

7. Sembly AI (A legjobb megbeszélések rögzítéséhez)

A Sembly egy AI-alapú értekezlet-eszköz, amely automatikus értekezleti jegyzeteket és rövid, intelligens összefoglalókat biztosít.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy a rögzített értekezlet teljes jegyzőkönyvét megossza csapatával. Ezen felül a Sembly számos eszközzel integrálható az együttműködés és a munkafolyamat optimalizálása érdekében, és 48 nyelvet támogat.

✅ Ideális: Globális csapatok számára, akiknek olyan eszközre van szükségük, amely többnyelvű támogatást és automatikus értekezletjegyzet-átírást kínál, megkönnyítve ezzel a különböző nyelveken történő együttműködést.

A Sembly AI legjobb funkciói

Jelölje meg az értekezletek során elhangzott legfontosabb pillanatokat, hogy később könnyen megtalálja a jegyzőkönyvben a fontos beszélgetési pontokat

Kereshet az értekezletek összefoglalói között kulcsszószűrők segítségével, hogy gyorsan megtalálja a konkrét megbeszéléseket vagy cselekvési pontokat

Szinkronizálja automatikusan az értekezleti jegyzeteket olyan eszközökkel, mint az Asana, a Trello és a Slack, a hatékonyabb együttműködés érdekében

A Sembly AI korlátai

Nincs valós idejű szerkesztés

A leírások pontatlanok lehetnek

Az eszköz használatának megtanulása nehéz

A Sembly AI árai

Személyes: Örökre ingyenes

Professional: 15 USD/hó (éves számlázás)

Csapat: 29 USD/hónap/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

A Sembly AI értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: NA

8. Laxis – A legjobb jegyzetek kivonásához

Olyan AI-alapú értekezlet-összefoglaló eszközöket keres, amelyek képesek kivonni a legfontosabb információkat a hosszú ügyfélkapcsolatokból? Nézze meg a Laxis-t!

A „beszélgetésekből konverziók” mottóra épülő, mesterséges intelligenciával működő jegyzetelő eszköz tömör összefoglalókat készít az ügyfélmegbeszélések jegyzőkönyveiből. Így hozzáférhet a legfontosabb teendőkhöz, amelyekkel foglalkoznia kell, és eredményeket érhet el. Ezen felül a Laxis integrálható CRM-eszközökkel, hogy segítsen megszervezni az értekezletek jegyzetét, és azokat kéznél tartani.

✅ Ideális: Ügyfélsiker- és értékesítési csapatok számára, akiknek gyorsan kell az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket hasznosítható információkká alakítaniuk, az értekezletek eredményeinek előmozdítására összpontosítva.

A Laxis legjobb funkciói

Összegezze az értekezleteket AI-alapú betekintéssel, hogy automatikusan generálhassa a teendőket, a legfontosabb pontokat és a követő lépéseket

Rögzítse az értekezletek során elhangzott legfontosabb pontokat és mondatokat, hogy később könnyen hozzáférhessen hozzájuk

A Laxis korlátai

Alapvető jegyzetkivonási lehetőségek

Minimális támogatás élő értekezletekhez és együttműködéshez

A Laxis árai

Alap: Örökre ingyenes

Prémium: 13,33 USD/hó

Üzleti: 24,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Laxis értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: NA

9. Jamie AI (A legjobb az értekezletek összefoglalásához)

A Jamie egy AI jegyzetelő alkalmazás, amely automatikusan generál jegyzeteket olyan platformokon, mint a Google Meet. De nem csak ennyire korlátozódik.

Még ha személyesen is vesz részt egy értekezleten, a Jamie segítségével tömör összefoglalókat, jegyzőkönyveket és teendőket készíthet. Emellett megtekintheti az értekezletek összefoglalóit vagy a korábbi értekezleteket, hogy betekintést nyerjen és hozzáférjen a fontos információkhoz.

✅ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek virtuális és fizikai környezetben egyaránt működnek, mivel hatékonyan rögzíti és összefoglalja a személyes és az online értekezletek legfontosabb vitapontjait.

A Jamie AI legjobb funkciói

Használja Jamie AI-jét a cselekvési pontok és a következő lépések azonosításához a gyors cselekvés érdekében

Jelölje meg automatikusan a legfontosabb pillanatokat valós időben, hogy később visszatérhessen a lényeges pontokra

Fordítsa le az értekezletek jegyzőkönyveit több mint 20 nyelvre a zökkenőmentes kommunikáció érdekében

A Jamie AI korlátai

Korlátozott integrációk a platformokkal

Minimális formázási lehetőségek

Örökre ingyenes

Standard: 26,31 USD/hó (átváltva 2024. július 10-én)

Pro: 51,53 USD/hó (átváltva 2024. július 10-én)

Executive: 108,54 USD/hó (átváltva 2024. július 10-én)

Jamie AI értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (A legjobb videók jegyzeteléséhez)

Egy másik meglehetősen népszerű AI jegyzetelő, a Rewatch, egyben képernyőfelvevőként is szolgál csapatok és szakemberek számára.

Szerezzen be értekezletek összefoglalóit, jegyzőkönyveit, teendőket – mindezt a Rewatch segítségével. Az eszköz együttműködésen alapuló és átfogó, egy helyen megoldást kínálva minden online értekezlethez kapcsolódó igényre.

✅ Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek videókat rögzítenek és azokra támaszkodnak, részletes összefoglalókat, csapat-elkötelezettségi elemzéseket és áttekinthető értekezlet-archívumokat biztosítva a könnyű visszakeresés érdekében.

Nézze meg újra a legjobb funkciókat

Hozzon létre csatornákat az értekezletek csapatok vagy projektek szerinti szervezéséhez,

Ossza meg automatikus összefoglalókat vagy az értekezlet konkrét részleteit a csapatával

Kapjon elemzéseket a csapat elkötelezettségéről, a videólejátszásokról, a keresésekről stb.

A visszanézés korlátai

Rendszeres használatra drága

Nagy sávszélességet igényel

Nem írja le a telefonhívásokat

Rewatch árak

Ingyenes: Örökre ingyenes

Csapat: 23,75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Nézze meg újra az értékeléseket és véleményeket

G2: 4,5/5 (több mint 190 értékelés)

Capterra: NA

A mai rohanó világban az értekezletek kézi jegyzetelése jelentős időveszteséget jelenthet és elvonhatja a figyelmet. Itt jönnek képbe az AI-alapú értekezlet-összefoglalók, amelyek egyszerűsítik a folyamatot.

Ezek az eszközök időt takarítanak meg az automatikus értekezletjegyzetek létrehozásával, és biztosítják, hogy az értekezletek minden fontosabb pontja, legfontosabb tanulsága és teendője pontosan rögzítésre kerüljön. ✍️

Ezek közül sok eszköz könnyedén integrálható olyan népszerű videokonferencia-szoftverekkel, mint a Google Meet, így Ön teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat, míg az AI elvégzi a jegyzetelést. Ez teszi őket elengedhetetlen eszközzé a termelékenység, a pontosság és az együttműködés javításában.

